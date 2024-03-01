De 10 bästa böckerna om vanor för att lära sig och utveckla varaktiga vanor

Vanor är osynliga arkitekter som tyst formar våra handlingar, tankar och, i slutändan, våra liv.

Genom att bemästra konsten att skapa vanor kan du uppnå personlig utveckling, ett produktivt tankesätt och ett meningsfullt liv.

Oavsett om du vill förbättra din hälsa, öka din kreativitet eller uppnå ambitiösa mål kan rätt bok fungera som din kompass på denna transformativa resa.

Vi har sammanställt en lista med 10 böcker som lär dig hur du utvecklar hälsosamma vanor för att förbättra ditt liv.

De 10 bästa böckerna om vanor att läsa

Dyk in i dessa 10 kraftfulla böcker, noggrant utvalda för att ge dig praktiska strategier och insiktsfulla perspektiv på kraften i att förändra vanor:

1. Atomic Habits av James Clear

Författare: Jamеs Clear

Antal sidor: 270

Utgivningsår: 2018

Beräknad lästid: 3 timmar och 55 minuter

Betyg: 4,8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)

Vill du förändra ditt liv till det bättre men vet inte var du ska börja? I så fall är den här boken något för dig. Atomic Habits är en New York Times-bästsäljare som avslöjar hemligheterna bakom vanebildning baserat på banbrytande forskning och exempel från verkliga livet.

Clears fyra lagar om beteendeförändring – signal, begär, respons och belöning – och praktiska tips gör denna bok till en värdefull resurs för alla som söker varaktig förändring. Du kommer också att upptäcka den inte så uppenbara hemligheten om hur man gör små, stegvisa förbättringar som med tiden ger stora resultat.

Oavsett om du vill gå ner i vikt, öka din produktivitet, förbättra dina relationer eller uppnå något annat mål, kommer denna bok att visa dig hur du kan utnyttja kraften i atomiska vanor.

Citat från boken

När du blir förälskad i processen snarare än i resultatet behöver du inte vänta på att ge dig själv tillåtelse att vara lycklig. Du kan vara nöjd när som helst när ditt system fungerar.

Atomic Habits – viktigaste punkterna

Fokusera på små, hållbara förändringar snarare än drastiska mål.

Gör dina vanor lätta att börja med och svåra att sluta med. Använd signaler och belöningar för att trigga och förstärka ditt beteende.

Lägg till nya goda vanor till befintliga för att underlätta implementeringen.

Vad läsarna säger

”Att följa de enkla stegen i denna bok har förbättrat mitt sätt att sätta upp och uppnå mål för min affärs- och personliga utveckling, mitt sätt att se på och utföra dagliga aktiviteter relaterade till min hälsa och välbefinnande samt mitt privatliv.”

2. De 7 goda vanorna av Stephen R. Covey

Författare: Stephen R. Covey

Antal sidor: 464

Utgivningsår: 1989

Beräknad lästid: 6 timmar och 41 minuter

Betyg: 4,8/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Vad gör att vissa människor är mer framgångsrika än andra? Hur kan du uppnå dina mål och leva ett meningsfullt liv? Det är några av de frågor som besvaras i denna bok.

Denna klassiker om vanornas kraft utforskar tidlösa principer för personlig och professionell effektivitet. Coveys sju högpresterande vanor, från självständighet till synergi, utgör ett ramverk för ett meningsfullt och produktivt liv.

Denna bok lär dig hur du utvecklar arbetsvanor som hjälper dig att bli mer proaktiv, självständig, samarbetsvillig och synergistisk. Du kommer också att upptäcka hur du kan anpassa dina handlingar efter dina värderingar, kommunicera effektivt och lösa problem på ett kreativt sätt.

Citat från boken

Så en tanke, skörda en handling; så en handling, skörda en vana; så en vana, skörda en karaktär; så en karaktär, skörda ett öde.

De 7 vanorna hos mycket effektiva människor – viktiga slutsatser

Ändra dina paradigm och principer. Anta ett tankesätt präglat av ansvar, initiativ och visioner.

Omfamna karaktärsetiken. Bygg din karaktär på universella och bestående värderingar, inte på ytliga egenskaper.

Behärska de sju vanorna för att uppnå personlig tillfredsställelse, bygga starkare relationer och bidra på ett meningsfullt sätt till samhällen och organisationer.

Vad läsarna säger

”Jag rekommenderar definitivt denna bok till alla som försöker skapa bättre vanor. De kan sammanfattas på bara en eller två sidor, men att läsa igenom hela boken hjälper verkligen till att sätta saker i perspektiv. Jag skulle definitivt rekommendera denna bok till alla som vill förbättra sitt liv.”

3. Switch: How to Change Things When Change Is Hard av Chip & Dan Heath

Författare: Chip & Dan Heath

Antal sidor: 305

Utgivningsår: 2010

Beräknad lästid: 5 timmar och 40 minuter

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

Förändring är svårt, men inte omöjligt. Det är budskapet i denna bok, som utforskar psykologin bakom förändring och hur man övervinner den. Författarna använder metaforen om ryttaren och elefanten för att illustrera de två aspekterna av vårt sinne: det rationella och det emotionella.

De introducerar också begreppet Vägen, som representerar miljön och situationen. Genom att förstå dessa tre element lär du dig hur du styr Ryttaren, formar Elefanten och rensar Vägen för en framgångsrik förändring.

Författarna erbjuder praktiska strategier för att skapa vanor, förändra beteenden och motivera individer och organisationer att omfamna positiva förändringar.

Citat från boken

Varför är vanor så viktiga? De är i grunden en slags autopilot för vårt beteende.

Växla mellan viktiga punkter

Ryttaren, elefanten och vägen: Förstå de inre krafter som påverkar mänskligt beteende

Styra ryttaren: Motivera den rationella delen av ditt sinne genom fakta och data

Shaping the Elephant: Hantera emotionellt motstånd genom positiv förstärkning och tydlig vägledning

Vad läsarna säger

”Switch” lär ut en specifik process för att genomföra förändringar. Den riktar sig främst till förändringar inom organisationer, men kan lika gärna tillämpas på livet i allmänhet. Författarna har skrivit den speciellt för personer med begränsade resurser och liten auktoritet. ”

4. Tiny Habits av B. J. Fogg

Författare: B. J. Fogg

Antal sidor: 320

Utgivningsår: 2019

Beräknad lästid: 5 timmar och 55 minuter

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Tycker du att det är svårt att ändra sina vanor? Tänk om. Den här boken lär dig hur du skapar små vanor som kan förändra ditt liv. Små vanor är små, enkla och specifika handlingar som du kan utföra på mindre än en minut.

De baseras på ditt befintliga beteende och din motivation och kräver lite ansträngning eller viljestyrka. Genom att skapa små vanor över tid kan du uppnå långsiktiga resultat, såsom att förbättra din hälsa, bygga upp förmögenhet eller främja nära relationer.

Citat från boken

För att skapa framgångsrika vanor och förändra ditt beteende bör du göra tre saker. Sluta döma dig själv. Dela upp dina ambitioner i små beteenden. Se misstag som upptäckter och använd dem för att gå vidare.

Tiny Habits viktigaste lärdomar

Börja med vanor som är så små att de är nästan omöjliga att motstå.

Fokusera på att göra vanor roliga och givande.

Kombinera nya vanor med befintliga rutiner för enklare implementering.

Vad läsarna säger

Boken "Tiny Habits" baseras på banbrytande forskning om vanor av Stanfordprofessorn BJ Fogg. Boken ger en djupgående men lättläst förståelse för vetenskapen bakom vanor. Den föreslår praktiska strategier och verktyg för att inpränta nya vanor eller bli av med oönskade sådana. Boken är skriven i en konverserande stil med många exempel från författarens eget liv och från flera andra som använt Tiny Habits-metoden, och är mycket intressant att läsa. Jag är glad att jag valde den. ”

5. The Creative Habit: Learn It and Use It for Life av Twyla Tharp

Författare: Twyla Tharp

Antal sidor: 256

Utgivningsår: 2003

Beräknad lästid: 4 timmar och 40 minuter

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

Kreativitet är inte en gåva, det är en vana. Det är utgångspunkten för denna bok, skriven av en av vår tids mest hyllade koreografer. Twyla Tharp avslöjar hur hon har utvecklat sin kreativa vana under årtionden av konstnärligt arbete och hur du kan göra samma sak.

Denna inspirerande bok uppmuntrar läsarna att övervinna självtvivel, utveckla disciplin och anamma ett tillväxtorienterat tankesätt. Du får också tillgång till dussintals övningar och utmaningar som hjälper dig att utnyttja din kreativa potential inom alla områden.

Citat från boken

Läsning, konversation, miljö, kultur, hjältar, mentorer, natur – allt är lotter för kreativitet. Skrapa på dem och du kommer att upptäcka hur stor vinst du har vunnit.

De viktigaste punkterna i The Creative Habit

Skapa en daglig rutin som prioriterar kreativitet

Omfamna självdisciplin och övervinna rädslan för misslyckande.

Hitta inspiration från olika källor och utmana dig själv hela tiden.

Vad läsarna säger

”Det kan finnas något i dig som du behöver följa och vårda. Twyla kallar det kreativt DNA och jag undrar om alla har det på något sätt. Det betyder att ditt tänkande är kopplat till en eller annan form av konst. Om du ser en bild och börjar hitta på historier i ditt huvud, kanske du är en författare. Om bilden får dig att höra musik i dina tankar, är du en musiker. Intressant koncept.

Denna bok ger också tips om hur man hanterar större och mindre problem som en konstnär kan stöta på, till exempel kreativ blockering eller vad man ska göra när kroppen inte längre tillåter allt. ”

6. Dollars And Sense av Dan Ariely & Jeff Kreisler

Författare: Dan Ariely & Jeff Kreisler

Antal sidor: 288

Utgivningsår: 2017

Beräknad lästid: 5 timmar och 15 minuter

Betyg: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

Denna bok fördjupar sig i pengarnas psykologi och avslöjar hur våra fördomar och känslor påverkar våra ekonomiska beslut. Den avslöjar våra vanliga misstag när det gäller pengar, såsom att spendera för mycket, spara för lite och falla för rabatter.

Den ger också praktiska råd om hur du kan fatta bättre ekonomiska beslut och utveckla sundare ekonomiska vanor. Oavsett om du vill spara mer, spendera mindre eller investera klokt, kommer den här boken att hjälpa dig att förstå din inställning till pengar och förbättra din ekonomiska situation.

Citat från boken

Vilken skulle du köpa? En skjorta som kostar 60 dollar eller samma skjorta som kostar 100 dollar, men som är på rea med 40 % rabatt och bara kostar 60 dollar?

Dollars And Sense – viktiga slutsatser

Tämj "rabattdraken". Fråga dig själv om du skulle köpa den rabatterade varan till fullt pris och om du verkligen behöver den. Fundera på vad du annars skulle kunna göra med pengarna.

Gör din ekonomi framtidssäker. Berätta för vänner eller familj om dina ekonomiska mål för att hålla dig ansvarig.

Förenkla din budget. Håll koll på utgifter inom områden som boende, mat och transport. Fördela 50 % till behov, 30 % till önskemål och 20 % till sparande/skulder.

Vad läsarna säger

”Dollars and Sense är en utmärkt bok som hjälper läsarna att utforska sin relation till pengar och varför de har de utgiftsvanor de har. Drygt två tredjedelar av boken ägnas åt att avslöja beteendena bakom våra utgiftsvanor och visa människor hur de kan känna igen dessa beteenden. Den sista tredjedelen av boken fokuserar på möjliga lösningar och förändringar vi kan göra för att bli bättre på att spendera våra egna pengar. Jag rekommenderar denna bok om du vill förstå dina egna vanor och konsumtionsmönster. ”

7. Du är inte din hjärna: Fyra steg för att omprogrammera din hjärna, bryta dåliga vanor och förändra ditt liv av Jeffrey M. Schwartz

Författare: Jeffrey M. Schwartz

Antal sidor: 384

Utgivningsår: 2011

Beräknad lästid: 6 timmar och 41 minuter

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Känner du någonsin att din hjärna arbetar mot dig? Kämpar du med dåliga vanor, negativa tankar eller ohälsosamma beteenden som du inte verkar kunna ändra på? Det här är några av de problem som den här boken hjälper dig att lösa.

You Are Not Your Brain avslöjar hur din hjärna kan lura dig och sabotera ditt välbefinnande. Den visar också hur du kan återta kontrollen över ditt sinne och ditt liv med hjälp av en beprövad fyrstegsmetod.

Citat från boken

Erfarenheten av att lära sig att omvärdera, omformulera, omfokusera och omvärdera var en ögonöppnare för dem, eftersom det gjorde att de insåg att de kunde använda sin tid på ett bättre sätt och på ett hälsosammare sätt.

Du är inte din hjärna – viktiga punkter

Lär känna ditt ”vanemässiga sinne” och dess utlösare. Identifiera de falska budskap och impulser som din hjärna skickar dig, såsom ”Jag kan inte göra det här” eller ”Jag behöver det här nu”.

Lär dig hur du kan "omprogrammera" din hjärna genom medvetenhet och mindfulness.

Utveckla självmedkänsla och acceptans som en del av förändringsprocessen.

Skapa nya vanor som stöder dina mål och värderingar.

Vad läsarna säger

”Förståelsen från den vetenskapliga forskningen i denna bok har gjort det möjligt för mig att snabbt se när min hjärna skickar signaler som helt enkelt inte stämmer överens med min objektiva verklighet, och det gör det mycket lättare för mig att rikta min uppmärksamhet mot något som lugnar mig.”

8. The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It av Kelly McGonigal

Författare: Kelly McGonigal

Antal sidor: 290

Utgivningsår: 2011

Beräknad lästid: 5 timmar och 20 minuter

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)

Vill du ha mer viljestyrka för att motstå frestelser, övervinna uppskjutande och uppnå dina mål? I så fall är den här boken något för dig. The Willpower Instinct är en vetenskapligt baserad guide som avslöjar hur viljestyrka fungerar och hur man kan förbättra den.

Du lär dig hur du kan utmana myter och missuppfattningar om viljestyrka, till exempel uppfattningen att det är en begränsad resurs som tar slut. Du upptäcker också hur du kan använda kraften i positiva känslor, mindfulness, självmedkänsla och motivation för att öka din viljestyrka och motståndskraft.

Citat från boken

En kort övning som du gör varje dag är bättre än en lång övning som du hela tiden skjuter upp till imorgon.

De viktigaste punkterna i The Willpower Instinct

Viljestyrka är inte en begränsad resurs utan en färdighet som kan utvecklas.

Stress och negativa känslor tär på viljestyrkan, medan positiva känslor stärker den.

Fokusera på att skapa vanor och miljöer som stödjer hälsosamma val.

Vad läsarna säger

”Författaren lämnar inget ogjort när hon citerar studie efter studie för att förklara varför vi saknar viljestyrka och hur vi kan få mer av den. Ett viktigt tema genom hela boken är medvetenhet – när vi förstår under vilka omständigheter vi misslyckas med att utöva viljestyrka kan vi börja [sic] att göra förändringar.

Som författaren påpekar i slutet av boken räcker det med att bli mer självmedveten för att skapa förändring i vissa människors vardag. Men tro inte att detta är en bok full av akademisk teori om viljestyrka. Varje kapitel är istället fyllt med ”experiment” som ger tydliga råd om hur du kan tillämpa teorin i ditt eget liv.

9. Den åttonde vanan av Stephen R. Covey

Författare: Stephen R. Covey

Antal sidor: 432

Utgivningsår: 2004

Beräknad lästid: 7 timmar och 10 minuter

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

The 8th Habit är en uppföljare till författarens bästsäljare 7 Habits of Highly Effective People. Liksom sin föregångare utforskar även denna bok hur man kan hitta sin röst och bidra till en bättre värld.

Du lär dig hur du kan gå från ett självcentrerat tankesätt till ett målinriktat tankesätt och utveckla en helhetssyn på dig själv och andra. Du upptäcker också hur du kan frigöra dina unika talanger och passioner och hur du kan hjälpa andra att göra detsamma.

Citat från boken

Oavsett hur länge vi har vandrat på livets mediokra stig kan vi alltid välja att byta väg. Alltid. Det är aldrig för sent. Vi kan hitta vår röst

De viktigaste punkterna i den åttonde vanan

Gå från "effektivitet" till "storhet" : Nöj dig inte med att vara bra på det du gör; sträva efter att bli stor på det du älskar.

Odla ett ”helhetsperspektiv”: Inse att du och andra inte bara är saker som ska kontrolleras, utan människor med fyra dimensioner: kropp, sinne, hjärta och själ.

Frodas i en föränderlig värld: Anpassa dig till nya utmaningar och omfamna innovation

Vad läsarna säger

”Covey säger att han arbetade i ett år för att skriva bästsäljaren De sju goda vanorna och i fem år för att skriva Den åttonde vanan. Jag tror honom. Den här boken kan förändra ditt liv – den förändrade mitt.”

10. Better than Before: What I Learned About Making and Breaking Habits av Gretchen Rubin

Författare: Gretchen Rubin

Antal sidor: 322

Utgivningsår: 2015

Beräknad lästid: 6 timmar och 15 minuter

Betyg: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Har du svårt att ändra dina vanor? Känner du att du har provat allt, men ingenting fungerar? Önskar du att det fanns ett sätt att göra förändringen enklare och roligare?

Om du svarade ja på någon av dessa frågor behöver du läsa Better Than Before. Det här är inte en typisk självhjälpsbok med generella råd och orealistiska förväntningar. Den här boken hjälper dig att förstå dig själv bättre och hitta de bästa strategierna för din personlighet.

I Better Than Before lär du dig om de fyra ”vanepersonligheterna”: Upholder, Rebel, Questioner och Obliger. Var och en har olika styrkor och svagheter när det gäller att skapa och bryta vanor.

Boken är fylld med relaterbara berättelser och vetenskapligt underbyggda tips, och är som att ha en stödjande vän vid din sida som guidar dig att göra dig av med oönskade vanor och bygga ett liv som du verkligen älskar, ett liv som är skräddarsytt för dig och din unika personlighet.

Citat från boken

Det största slöseriet med tid är att göra något bra som vi inte behöver göra alls

Better than Before – viktiga lärdomar

Börja i liten skala och fira dina framsteg.

Använd belöningar och ansvarstagande för att hålla motivationen uppe.

Skapa en stödjande miljö och omge dig med positiva influenser.

Vad läsarna säger

”Jag älskade verkligen den här boken av Gretchen Rubin. Det är en mycket tempofylld, välskriven bok som ger många praktiska förslag på hur man kan utnyttja vanor för att främja vårt långsiktiga välbefinnande och vår lycka.”

Skapa och upprätthåll produktiva vanor med ClickUp

Dessa 10 böcker om vanor är en utmärkt utgångspunkt för att förbättra din resa mot att skapa vanor. Men det räcker inte med att bara lära sig.

Att bygga varaktiga vanor kräver engagemang, men med rätt verktyg kan resan bli smidigare och roligare. ClickUp, ett kraftfullt verktyg för uppgiftshantering, kan bli ditt personliga kommandocenter för att lyckas med att bygga vanor.

Här är några sätt att använda ClickUp för att utveckla hälsosamma vanor:

1. Organisera dina vanor

Organisera dina vanor efter tema, mål eller livsområde. Använd ClickUp Spaces för att skapa separata arbetsytor för träningsvanor, personliga utvecklingsmål eller kreativa sysselsättningar.

Skapa privata och delade utrymmen (till exempel med dina ansvarspartners) för att organisera vanor med ClickUp Spaces.

Dela upp varje vana i mindre, genomförbara steg med hjälp av flexibla ClickUp-uppgiftslistor. Skapa dagliga, veckovisa eller månatliga checklistor för att följa kontinuerliga förbättringar och fira milstolpar.

Till exempel kan checklistan för ditt fitnessmål att gå ner 20 kilo se ut så här:

Lyft vikter två gånger i veckan

Spring 20 mil varje vecka

Sluta dricka kolsyrade drycker

Skapa och anpassa checklistor för att följa upp vanor med ClickUp Checklists.

Lägg till specifika detaljer till dina vanor med ClickUp Custom Fields. Spåra repetitioner, tid som spenderats, humör eller anteckningar för ökad produktivitet och justeringar. Denna funktion hjälper dig att fokusera på det som är viktigt så att du inte bryter vanans loop.

2. Håll dig på rätt spår med påminnelser och automatisering

Med hjälp av ClickUps funktion för uppgiftsprioritering kan du ställa in återkommande uppgifter för dina dagliga vanor, så att de alltid visas på din att göra-lista. Med ClickUp kan du anpassa frekvensen och till och med ange påminnelser som påminner dig när det är dags att agera.

Ställ in påminnelser om vanor, omplanera åtgärder och tilldela prioriteringar i ClickUp för att stärka dina goda vanor.

Befria ditt sinne genom att automatisera repetitiva uppgifter. Använd ClickUp Automation för att automatiskt markera vanor som slutförda när du når ett visst mål eller utlösa påminnelser baserat på plats eller tid på dagen.

Spara tid och fokusera på det som är viktigt med ClickUp Automation.

3. Visualisera framsteg och håll motivationen uppe

Sätt upp tydliga mål för dina vanor och följ dina framsteg med ClickUp Tasks. Med den här funktionen kan du snabbt navigera mellan olika uppgifter för att spåra hinder och framsteg i din självförbättring.

Få mer gjort med ClickUp Tasks

Anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler hjälper dig också att spåra framsteg inom olika vanekategorier. Använd diagram och grafer för att se dina framsteg, identifiera områden som kan förbättras och fira dina framgångar.

Följ dina framsteg i realtid med ClickUp Dashboards.

Använd ClickUps funktion för beroenden för att koppla avslutade vanor till belöningar. Unna dig en filmkväll efter en vecka med hälsosam kost, eller njut av ett avkopplande bad efter att du avslutat din meditationsövning. Använd tillägg som "blockering" eller "väntan på" beroenden mellan uppgifter för att fastställa en tydlig ordning på uppgifterna så att du vet vilken du ska ta itu med först.

Använd beroenden i ClickUp för att koppla ihop valfritt antal uppgifter och snabbt få tillgång till relaterade arbetsuppgifter.

ClickUps mall för personlig vanespårning hjälper dig att hålla koll på dina personliga mål och säkerställa att du hanterar flera uppgifter på ett effektivt och ansvarsfullt sätt under dagen.

Ladda ner denna mall Håll dig själv ansvarig med ClickUps mall för personlig vanespårare.

Med denna mall för vanespårning kan du sätta upp mål, bryta dåliga vanor, spåra framsteg mot att bemästra en ny vana, spåra arbetsbelastning mot dagliga mål och få en snabb översikt över dina framgångar och misslyckanden i realtid.

Skapa hälsosamma vanor ett steg i taget

Att skapa hälsosamma vanor är inte en fråga om viljestyrka eller tur, utan en process som handlar om att lära sig och öva.

Genom att följa principerna och strategierna i dessa böcker om vanor kan du upptäcka hur du kan göra små, konsekventa och roliga förändringar som med tiden leder till stora resultat.

Om du vill förbättra ditt fysiska, mentala, emotionella eller andliga välbefinnande kan du uppnå dina mål och leva ett lyckligare och hälsosammare liv genom att skapa hälsosammare vanor.

ClickUp är ett mångsidigt verktyg som hjälper dig att hålla koll på dina mål. Kom ihåg att utforska och anpassa det efter dina unika behov och preferenser. Det finns en gratisversion så att du kan komma igång redan idag.

Registrera dig på ClickUp för att börja arbeta med dina hälsosamma vanor, ett steg i taget.