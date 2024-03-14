Supernotes-recension: Förbättra dina anteckningar 2025

Det är enkelt att skriva ner idéer på en Post-It-lapp, i marginalen på din kalender eller på handryggen. Men hur enkelt är det att hämta dessa idéer? 🤔

För att förhindra att din nästa stora genombrott går förlorad i virrvarret har digitala anteckningar ersatt traditionell penna och papper. Anteckningsappar som Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep och Apple Notes har revolutionerat hur användare skriver, lagrar och hämtar information.

Med rätt app kan användare synkronisera sina anteckningar med andra produktivitetsverktyg för att effektivisera arbete och privatliv. En alltmer populär app är Supernotes, ett anteckningsverktyg som låter användare skapa att göra-listor, prioritera uppgifter och organisera sina tankar.

Nedan gör vi en grundlig recension av Supernotes, inklusive dess mest populära funktioner, svaga punkter och prisstruktur. Dessutom avslöjar vi ett alternativ som verkligen kan ta dina anteckningsstrategier till nästa nivå. ☄️

Vad är Supernotes?

via Supernotes

Supernotes grundades av Tobias Whetton och är en app för gemensamma anteckningar som gör det möjligt för användare att dela anteckningar med sitt team. Huvudsyftet? Att hjälpa människor att organisera sina tankar på ett bättre sätt och därmed förändra hur de arbetar, studerar eller lever.

Supernotes är ett alternativ till mappar och filer och har en kraftfull sökfunktion som gör det möjligt för teammedlemmar att organisera och hitta anteckningar om liknande ämnen.

Supernotes bygger på ”anteckningskort”, eller en datarik fil där användare kan lägga till kommentarer, samarbeta med andra teammedlemmar, skapa inbyggda länkar och lägga till taggar för enkel organisering. Team kan utnyttja rikt innehåll i sina anteckningar genom att lägga till ekvationer, bilder, tabeller eller checklistor. ✅

Istället för att tappa bort anteckningar i röriga filer kan team skapa en anteckningskortshierarki som passar deras avdelning. Anteckningar kan placeras under andra ”överordnade” anteckningar, eller så kan användare söka och/eller filtrera efter olika kriterier för att hitta den information de söker.

Viktiga Supernotes-funktioner

Är du osäker på om Supernotes är något för dig? Låt oss dyka in i några av Supernotes mest populära funktioner för att avgöra om appen är rätt för dig.

1. Ersätt filer och mappar med anteckningskort

Kan du inte hitta ett dokument som ligger i en mapp någonstans? Långa dokument kan ofta vara besvärliga, särskilt när du brainstormar eller skriver ner nya idéer. ✍️

Med anteckningskort kan du förändra hur du lagrar information. Skriv snabbt några anteckningar och hitta dem sedan i framtiden med hjälp av en sökfunktion, taggar eller överordnade anteckningar.

2. Skapa en värmekarta över dina anteckningsvanor

Med värmekartkalendern kan du snabbt se vilka dagar du tar flest anteckningar. Du kan också dra och släppa anteckningar till ett specifikt datum i din kalender.

3. Skapa och spara anteckningar, även när du är offline

Reser du med flyg? Arbetar du på resande fot? Inga problem.

Med Supernotes kan du fortfarande ta anteckningar även när du är offline. När du återgår till online synkroniseras dina anteckningar med ditt konto och du kan fortsätta arbeta.

4. Skapa en daglig samling anteckningar

Händer det ofta att du på eftermiddagen tänker: ”Vad har jag egentligen gjort idag?” För att hjälpa dig att fokusera under dagen kan du skapa en daglig samling.

En daglig samling är en särskild vy av alla anteckningskort som du har interagerat med under dagen. Du kan se exakt vilka anteckningar du har arbetat med på morgonen, eftermiddagen eller kvällen och snabbt granska anteckningarna när du stänger butiken eller förbereder dig för ett möte.

5. Få meddelanden från vänner

Med Supernotes kan användare enkelt dela nya anteckningar med vänner och kollegor. Du får ett meddelande varje gång en användare skickar en anteckning eller en vänförfrågan till dig. Sedan kan du bestämma om du vill lägga till deras anteckning i ditt bibliotek. 📚

Du behöver inte bläddra igenom en oändlig stapel anteckningsböcker för att hitta en förlorad, handskriven anteckning. Med taggar kan du snabbt kategorisera anteckningar för att hitta dem senare.

Använd taggar för att filtrera dina anteckningskort och hitta anteckningar om liknande ämnen. Studenter kan till exempel skapa taggar för olika kurser eller delar av en kurs, vilket hjälper dem att snabbt förbereda sig inför tentor. 🧑‍🎓

7. Spara snabba anteckningar i din "tankar"-samling

Många påminnelser eller ”aha”-ögonblick är korta fraser eller fragment – inte ett fullständigt utarbetat dokument. Du kan lagra dessa snabba idéer, som ofta skrivs ner i all hast, i din tankesamling.

”Tankar” är anteckningskort utan titlar, länkar eller taggar. Det är ett paraply för att lagra dina ofullständiga tankar. På så sätt kan du enkelt hitta dem när du har tid och mental kapacitet.

8. Lagra anteckningar med ditt eget färgkodade system

Är du en person som brukade älska att markera dina bästa tankar eller lägga till färgade flikar i anteckningsböcker? Om så är fallet kommer du att älska att skapa ditt eget färgkodade system med Supernotes.

Med Supernotes färger kan du lägga till sju olika färger till anteckningar. Du kan också använda ett färgkodat system för att avgöra hur väl genomtänkt en anteckningskort är eller kombinera färger med taggar för att sortera och filtrera anteckningskort.

9. Hitta anteckningar med hjälp av en universell sökfunktion

Händer det ofta att du tänker ”Jag vet att jag har lagt det här någonstans…” när du letar efter ett dokument? Med appen Supernotes förvandlar du alla dina anteckningskort till en sökmotor. Skriv bara in ett ord eller en fras i sökfältet så visas alla anteckningskort som matchar din sökning.

10. Anslut Supernotes till dina andra favoritappar för mobilen

Supernotes API erbjuder integrationer med Raycast, Zapier och IFTTT, vilket kopplar dig till andra populära produktivitetsverktyg. Dessutom kan du skapa webhooks för att ansluta till populära appar som Slack och Discord för att skapa automatiserade arbetsflöden under hela dagen.

11. Lagra alla uppgifter på ett enda ställe

Med Supernotes kan du enkelt skapa en att göra-lista med din uppgiftssamling. I varje anteckningskort skapar du en lista med uppgifter. Dina uppgifter visas sedan automatiskt i din uppgiftssamling så att du kan kryssa av dem på din lista. 📝

12. Placera anteckningar under överordnade anteckningar

Med ett vanligt fil- och mappsystem kan du bara lagra en fil under en enda mapp. Med Supernotes kan du dock lagra en anteckningskort på flera ställen. Med multi-parent nesting kan du lagra ett anteckningskort under flera "parent"-kort, vilket gör dem lätta att hitta.

13. Organisera dina tankar sida vid sida med hjälp av Broadsheet View

Har du någonsin täckt en hel vägg med Post-Its för att försöka organisera dina tankar? Med Supernotes Broadstreet View kan du visa alla dina anteckningskort sida vid sida, så att de fyller hela skärmen. På så sätt kan du visa och läsa dina anteckningar som en tidning, vilket hjälper dig att organisera dina tankar.

Supernotes prissättning

Startpaket: Gratis för 100 anteckningskort

Obegränsat: 7,57 dollar per månad för obegränsat antal anteckningskort

Fördelar med att använda Supernotes

Supernotes har, precis som många andra digitala anteckningsappar, många fördelar. Några av de mest användbara är:

Du kan ladda ner appen till vilken enhet som helst: Supernotes kan laddas ner till Windows-, Mac-, Linux-, Android- och iOS-enheter.

Du tappar inte bort dina viktigaste tankar: Med funktioner som bokmärken, taggar och uppgifter tappar du inte bort dina prioriteringar 📌

Det är samarbetsinriktat: Du kan bjuda in vänner till appen och skicka anteckningskort offentligt eller privat.

Det finns ett gratisabonnemang: Supernotes är tillgängligt för egenföretagare, småföretagare och studenter med ett abonnemang som är gratis för alltid.

Det går snabbt och är relativt smärtfritt: Med välbekanta kortkommandon kan du snabbt ta anteckningar precis som när du skriver i Google Doc eller Word Doc.

Det finns hjälp att få om du fastnar: Supernotes erbjuder chattstöd för användare, plus utförlig dokumentation, YouTube-tutorials och en anteckningscommunity så att du kan hitta de svar du söker.

Du kan ladda ner, skriva ut, mejla eller exportera dina anteckningar: Arbetar du med personer som inte använder Supernotes? Du kan skriva ut en PDF-fil med dina anteckningar, skapa en Markdown-fil för enkel delning eller mejla anteckningar till kollegor 📩

Du kan förkorta redigeringsprocessen: Med ett verktyg för flerval kan du snabbt ändra färg, taggar och filter för flera anteckningskort samtidigt.

Importera befintliga anteckningar: Vill du inte börja från scratch? Använd importfunktionen för att importera befintliga anteckningar via Markdown.

Vanliga problem som Supernotes-användare stöter på

Alla appar har sina nackdelar. Några av nackdelarna med Supernotes-appen är:

Appen kan tömma batteriet: Eftersom appen synkroniseras automatiskt när du övergår från ett online- till ett offline-arbetsutrymme kan appen tömma batteriet 🪫

Problem med att appen fryser: Vissa användare har rapporterat problem där appen fryser när den används.

Alltför komplicerat: Vissa användare tycker att appen har för många funktioner och att det faktiskt är svårare att hitta anteckningskort än i ett vanligt fil- och mappsystem.

Det kan ta flera år att implementera funktioner: Vissa användare har klagat på appens utvecklingstakt – i synnerhet att det kan ta flera år att lansera nya funktioner.

Supernotes-recensioner på Reddit

Vill du höra vad personer som har provat plattformen tycker om Supernotes? På Reddit finns det några recensioner av Supernotes som säger att plattformen har fördelar, men också några nackdelar.

En recension av Supernotes säger: ”Jag skulle vilja ge det en ärlig chans att bli min favoritlösning för anteckningar. Om mina 100 anteckningskort är slut och jag tycker att det är användbart för vissa delar av mitt liv, men inte för andra, så blir jag tvungen att betala alldeles för mycket för något jag bara använder sporadiskt.”

Om du funderar på en alternativ anteckningsapp behöver du inte leta längre än ClickUp. Denna allt-i-ett-plattform för produktivitet och Supernotes-alternativ låter användare brainstorma tankar, prioritera uppgifter och utnyttja AI för att effektivisera sin arbetsdag. Låt oss titta på några måste-ha-funktioner i ClickUp. 👏

1. Samla alla dina tankar med ClickUp Docs

Skapa övertygande dokument, wikis och mer – koppla sedan ihop dem med arbetsflöden för att genomföra idéer tillsammans med ditt team.

Med ClickUp Docs kan du skriva ner dina tankar i ett lättillgängligt dokument. Därifrån kan flera teammedlemmar redigera ditt dokument, lämna kommentarer eller skapa framtida uppgifter. Dessutom kan du lägga till widgets för att uppdatera arbetsflöden, ändra produktstatus och effektivisera din arbetsdag.

Sammanfatta dina uppgifter och dokument på några sekunder med ClickUp AI.

Med ClickUp AI kan du skapa anteckningar snabbare än någonsin tidigare. Med AI-skrivassistenten kan du sammanfatta möten och uppgifter, ställa frågor (och få svar!) i dokument eller skriva projektsammanfattningar eller uppdateringar om framsteg. I grund och botten fungerar ClickUp AI som ett andra hjärna som hjälper dig att få mer gjort på kortare tid. 🧠

3. Utnyttja ett komplett mallbibliotek så att du aldrig behöver börja om från början igen

Ge dina team tillgång till ett bibliotek med över 1000 mallar på ClickUp.

ClickUp levereras med ett bibliotek med tusentals mallar. Med ClickUp-mallarna kan du:

4. Genomför en brainstorming-session med ClickUp Whiteboards

Brainstorma, utarbeta strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

Ofta kommer en idé inte i form av ett skriftligt dokument utan snarare som en karta med nedklottrade ord, pilar och cirklar. Använd ClickUp Whiteboards för att omvandla ditt teams idéer till samordnade åtgärder. ✨

Med ClickUp Whiteboards kan ditt team skissa upp idéer eller potentiella arbetsflöden på en enda duk. Därifrån kan du utveckla en strategi, länka till filer eller dokument, tilldela uppgifter och slutligen formulera en plan.

5. Anpassa ClickUp till din budget med ett gratisabonnemang som gäller för alltid

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Med ett gratisabonnemang för alltid är ClickUp tillgängligt för studenter, småföretagare och egenföretagare. Dessutom börjar ClickUps betalda abonnemang på en siffra, vilket passar perfekt för alla budgetar. 💰

Priser för ClickUp:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Förvandla ditt anteckningssystem med ClickUp

Supernotes är ett digitalt anteckningssystem som gör det möjligt för användare att tilldela uppgifter, samla sina tankar och organisera anteckningskort i ett flernivåsystem. Vissa användare kan dock tycka att det är ett alltför komplicerat system med långsam introduktion av nya funktioner.

Om du letar efter en digital anteckningsapp som kan förändra din arbetsdag, prova ClickUp. Denna allt-i-ett-lösning hjälper dig att göra mer på mindre tid. Med ClickUp får du tillgång till otaliga AI-skrivverktyg, tusentals gratis mallar, hundratals integrationer, samarbetsdokument och whiteboards samt andra oumbärliga verktyg. ⚒️

För att se hur ClickUp kan förbättra din anteckningsprocess, prova ClickUp gratis idag.