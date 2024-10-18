Uppnå en smidig onboarding av mobilappar: En guide för utvecklare

En ny användare har laddat ner din app. Grattis! Det är det första steget mot att skapa engagemang som leder till högre konverteringsgrader och lägre kundbortfall.

Men även om du kanske tycker att din app är toppen, kommer inte alla användare att tycka detsamma, särskilt om appen inte är intuitiv. Det sista du vill är att en användare raderar din app, och därför är det så viktigt att snabbt bekanta dem med användargränssnittet.

Onboarding-flöden för mobilappar är det bästa sättet att orientera nya användare. Även om du tror att du har den enklaste appen i världen är en snabb onboarding-process det bästa sättet att behålla användare och få ut mer värde av din mobilapp.

Faktum är att effektiva introduktionsflöden förvandlar förstagångsanvändare till långsiktiga fans. Oavsett om du finjusterar aviseringar, förfinar introduktionsskärmar eller förenklar registreringsprocessen, handlar en framgångsrik introduktionsupplevelse för en app om att göra ett gott första intryck.

En onboarding-process kan låta som ett extra steg, men vi lovar att du kommer att se många fördelar med effektiva användarguider. I den här guiden förklarar vi vikten av appens onboarding-process, delar med oss av våra bästa metoder för onboarding och ger dig några exempel från verkligheten på onboarding-processer.

Förstå onboarding för mobilappar

Skapa roadmaps för onboarding och samarbeta smidigt kring apputveckling med ClickUp.

Onboarding av mobilappar är en process som gör nya användare bekanta med din app. Som utvecklare bestämmer du vilka onboarding-steg som ska guida mobilanvändarna genom viktiga funktioner och kärnfunktioner. Onboarding-programvaran sätter tonen för användarupplevelsen och spelar oftast en stor roll för om en användare engagerar sig i din app eller överger den.

Ingen press. 👀

Onboarding kan ta många former, bland annat:

Interaktiva genomgångar

Handledning

Verktygstips

Förloppsindikatorer

Alla onboarding-upplevelser för mobilappar bör guida användarna genom appens miljö på en hög nivå, så att den initiala interaktionen blir så intuitiv som möjligt. Oavsett om du riktar dig till tekniskt kunniga användare eller teknikovana personer är onboarding-processer nödvändiga för nya användare. Målet är i slutändan att snabbt förvandla förstagångsanvändare till skickliga appanvändare.

Vi vet att du är upptagen med att bygga själva appen, men du måste ta dig tid att skapa en onboarding-process om du vill att människor ska använda det du bygger. Onboarding för mobilappar gynnar ditt företag på många sätt, bland annat genom att:

Lyft snabbt fram appens värde och relevans, vilket ökar användarnas lojalitet.

Öka användarengagemanget och minska bortfallet. En säker användare är trots allt mer benägen att bli en långsiktig användare.

Få högre betyg i App Store och Google Play Store, vilket skiljer dig från konkurrenterna.

Olika typer av onboarding för mobilappar

Apputveckling kräver mer än en universallösning. Olika appar kräver olika onboarding-strategier baserat på användarbasen och kärnfunktionerna. Välj bland dessa typer av onboarding för mobilappar för att hitta det mest attraktiva alternativet för dina användare.

Progressiv strategi

Progressiv onboarding introducerar de nya funktionerna gradvis. Istället för att överväldiga användarna med tutorials visar du dem hur saker och ting fungerar när de navigerar i appen, en sida i taget. Detta är effektivt om din app är mer komplex eller har flera funktioner. Istället för att skrämma bort nya användare med världens längsta onboarding-flöde erbjuder du steg-för-steg-instruktioner så att du inte överväldigar dem med för mycket information.

Funktionellt tillvägagångssätt

Den funktionella metoden, även känd som funktionsorienterad introduktion, är ett enkelt sätt att visa appens kärnfunktioner. Om appens funktioner är det viktigaste försäljningsargumentet är en funktionell metod det mest direkta sättet att marknadsföra dem till nya användare. Det är en mer praktisk metod som omedelbart visar användarna de praktiska användningsområdena för appen och lyfter fram viktiga funktioner och den övergripande nyttan redan från första användningen.

Förmånsorienterad strategi

Det fördelarorienterade tillvägagångssättet lyfter fram appens värde. Istället för att lyfta fram funktionerna fokuserar du på hur appen gör användarens liv bättre eller enklare. Detta tillvägagångssätt etablerar appens värde för skeptiska användare och skapar ett starkt första intryck som lägger grunden för ett långsiktigt engagemang.

Viktiga element i app-onboarding

Varje app-onboarding är unik eftersom ingen app är den andra lik. Din mobilapps onboarding bör dock innehålla dessa fem viktiga element för att utbilda användarna så effektivt som möjligt.

1. Välkomstfunktion

Välkomstfunktionen är den första kontakten mellan appen och användaren. Den sätter tonen för användarupplevelsen, så en väl utformad välkomstskärm är avgörande. Din välkomstskärm ska inte bara vara visuellt tilltalande utan också förmedla appens värde på ett koncist och engagerande sätt.

Första intrycket är viktigt, så tänk igenom din design noggrant. Skissa upp några alternativ tillsammans med dina frontend-kollegor för att se vilka designer som är mest effektiva för att imponera på nybörjare. 🖼️

2. Marknadsför appens fördelar

Om användarna inte ser någon mening med att använda din app kommer de att radera den på ett ögonblick. Fördelarna med att ladda ner appen måste uppväga användarens önskan om en ren och snygg startskärm på sin smartphone. Denna del av onboarding-arbetsflödet bör kommunicera ditt unika värdeerbjudande och lyfta fram hur appen löser problem eller förbättrar användarens liv.

Visst kan du lyfta fram viktiga funktioner, men presentera dem på ett sätt som visar användarna att appen är värd deras tid. Om du kan sammanfatta dem i några få meningar, lägg till en eller två fallstudier för att bevisa att du får resultat.

3. Användarinställningar och personaliseringsfunktioner

Dagens användare efterfrågar personalisering, så visa dem snabbt hur de kan anpassa appen efter sina egna önskemål. I det här steget samlar du in information från användaren för att optimera appupplevelsen. Genom att låta användarna ställa in sina preferenser eller välja sina intressen kommer din app att leverera en mer relevant och användarcentrerad upplevelse redan från start.

4. Interaktiva genomgångar eller instruktioner

Interaktiva genomgångar är ett bra sätt att guida nya användare genom appens funktioner på kortare tid. Inkorporera interaktiva element, som svepbara tutorials eller popup-verktygstips, för att ge användarna en praktisk inlärningsupplevelse. Detta gör onboarding mycket mer engagerande och uppmuntrar användarna att komma igång så fort som möjligt.

5. Support och användbara resurser

Använd ClickUp Docs för att skapa snyggt utformade SOP:er, wikis, kunskapsbaser och mycket mer.

Onboardingprocessen för mobilappar ger användarna en allmän startpunkt, men vissa kan ha frågor efter onboarding. Lämna dem inte i sticket! Erbjud support och resurser för alla som har ytterligare frågor. Tillhandahåll ett omfattande FAQ-område med länkar till SOP, chatt-support eller inbäddade meddelanden i appen som erbjuder hjälp. Kontrollera dock noga att denna dokumentation är korrekt. Inget är mer avskräckande än resurser som inte är till hjälp eller är inaktuella. 📚

Bästa metoder för onboarding av mobilappar

Är du redo att skapa din egen onboarding-upplevelse för mobilappar? Följ dessa bästa praxis för att utforma en smidig upplevelse som dina användare kommer att älska.

Spåra ditt arbete i en projektledningslösning

Skapa det perfekta agila arbetsflödet och bygg ett flexibelt Kanban-system för att visualisera ditt arbete och förbättra projektledningen med Board-vyn i ClickUp.

Eleganta upplevelser är viktiga. Projektledningslösningar hjälper mjukvaruteam att utforma bättre användarupplevelser som minskar behovet av långa, utdragna onboardingprocesser.

Programvaruteam förlitar sig på ClickUp inte bara för att hantera sina arbetsbelastningar utan också för att utforma upplevelser som deras användare älskar. Om du arbetar i ett agilt team kan du använda ClickUps allt-i-ett-funktion Sprint för att nå dina mål på rekordtid. Den integreras till och med med dina favoritverktyg från Git, vilket samlar allt ditt arbete på en intuitiv plattform. 🛠️

Anpassa där du kan

Du vill inte att onboardingprocessen för din mobilapp ska bli tråkig. Användarna uppskattar mer personliga onboardingupplevelser, så anpassa processen så mycket som möjligt. Det kan innebära att du ger dem möjlighet att byta vy eller fokusera på en specifik funktion baserat på deras problemområden. Gamification är också ett roligt sätt att öka engagemanget och väcka användarnas uppmärksamhet från första dagen.

Testa dina onboarding-flöden regelbundet

ClickUp Sprint Velocity Cards i Dashboards ger dig bättre och mer exakta insikter i prognoser för projekt.

Hur effektiv är din användarintroduktion? Verktyg som ClickUp Dashboards ger dig en snabb översikt över användarengagemang och övergripande prestanda. Men även då är det bra att själv ta del av upplevelsen. Sätt påminnelser för att testa introduktionsupplevelsen minst en gång per kvartal, eller varje gång du gör större uppdateringar av appen.

Kom ihåg att onboarding-upplevelser kan skilja sig åt beroende på operativsystem och enhet, så testa din onboarding-upplevelse i flera miljöer. Om du till exempel har skapat både ett iOS- och ett Android-projekt, kontrollera att onboarding-upplevelsen fungerar på samma sätt för båda systemen.

Verkliga exempel på framgångsrika introduktioner till appar

Teori är bra, men vi vet att exempel på app-onboarding från verkligheten hjälper utvecklare att skapa mer engagerande upplevelser. Här är några exempel på våra favoritupplevelser av app-onboarding, plus tips som hjälper dig att efterlikna dem:

MyFitnessPal: Du kan skapa ett MyFitnessPal-konto med antingen Facebook eller e-post, vilket påskyndar processen för att skapa ett konto. Välkomstflödet är särskilt användbart, eftersom det guidar användarna genom målsättning, en steg-för-steg-guide till appen och till och med anpassade påminnelser. Du kan skapa ett MyFitnessPal-konto med antingen Facebook eller e-post, vilket påskyndar processen för att skapa ett konto. Välkomstflödet är särskilt användbart, eftersom det guidar användarna genom målsättning, en steg-för-steg-guide till appen och till och med anpassade påminnelser. ClickUp Goals gör det möjligt att skapa 100 % anpassningsbara instrumentpaneler som denna, så att du (eller dina användare) kan spåra mål utan krångel.

WhatsApp: Efter att du har bekräftat ditt telefonnummer och fått tillgång till din kontaktlista guidar onboarding-guiden nya WhatsApp-användare genom appens funktioner. Vi gillar funktionen "Bjud in kontakter", som uppmuntrar användare att bjuda in sina vänner och familj till WhatsApp. Rekommendationer är en stor vinst för alla appar, så det är en självklarhet att inkludera dem i din onboarding-process om möjligt.

Slack: Vi gillar hur Slacks introduktionsprocess lär användarna inte bara hur appen fungerar utan också hur de kan anpassa appen efter sina exakta behov. Användarna lär sig hur man navigerar mellan kanaler, söker, hanterar inställningar i sidofältet och mycket mer. I stort sett Vi gillar hur Slacks introduktionsprocess lär användarna inte bara hur appen fungerar utan också hur de kan anpassa appen efter sina exakta behov. Användarna lär sig hur man navigerar mellan kanaler, söker, hanterar inställningar i sidofältet och mycket mer. I stort sett alla delar av ClickUp är också anpassningsbara , så du kan fritt byta vyer, hierarkier och mycket mer för att passa dina användares behov.

Vanliga misstag att undvika vid onboarding av mobilappar

Projektledningsappar som ClickUp gör mycket av det tunga arbetet åt dig, men det är fortfarande möjligt att göra misstag vid onboarding. Håll dina användare nöjda genom att undvika dessa vanliga misstag vid onboarding av mobilappar.

Utveckla icke-intuitiva appar

Visst, vi fokuserar på onboarding här, men kvaliteten på din app har en direkt inverkan på användarens onboarding-upplevelse. Kvaliteten på projektutvecklingen påverkar alltså i stort sett allt.

Det är frestande att slänga ihop några funktioner för att få appen klar, men ingen vill använda en komplex app som inte är logisk. Prioritera användarvänliga designer och upplevelser från början och fokusera på användarupplevelsen från projektförslag till färdigställande.

Bygga en komplex onboardingprocess

Undvik att göra introduktionsprocessen för lång eller komplicerad. Användarna är intresserade av att lära sig hur man navigerar i appen, men en utdragen introduktion kommer att frustrera dem. Håll dig till de viktigaste funktionerna som är mest relevanta för nya användare. 📱

Fokusera på funktioner snarare än värde

En funktionslista är bra, men vad betyder funktionerna för dina användare? Istället för att säga "Få tillgång till över 500 mallar" kan du säga "Spara i genomsnitt fyra timmar per vecka".

Men alla användare letar inte efter samma sak. Vad händer om du listar fördelar som de inte bryr sig om? Det kan bli knepigt, så gör en liten undersökning av målgruppen för att se vad dina användare vill få ut av appen. En lösning som ClickUp gör det enkelt att skapa användarresor, kundpersonligheter och andra användbara verktyg från användardata för att förstå vad ”värde” verkligen betyder för dina användare.

Effektivisera onboardingflöden för mobila appar med ClickUp

Många utvecklare underskattar värdet av onboarding för mobilappar. Det är frestande att hoppa över det, men en gedigen onboarding ökar användarnas engagemang och ger din app högre avkastning. Du har redan lagt ner hårt arbete på att bygga denna app. Varför inte få ut mer värde av dina ansträngningar genom att utforma en högkvalitativ onboarding-upplevelse för mobilappar?

Du behöver inte heller göra detta manuellt. ClickUp hjälper produktchefer och utvecklare att effektivisera app-onboarding. Du behöver inte heller ta vårt ord för det: Registrera dig för ditt gratis ClickUp Workspace nu.

Vanliga frågor

1. Vad är onboarding i en mobilapp?

Onboarding av mobilappar är processen att vänja nya användare vid en app. Detta är ett kritiskt skede där användarna lär sig hur appen fungerar. En lyckad onboarding påverkar användarnas lojalitet, engagemang och övergripande nöjdhet. Alla appar är olika, men de flesta onboarding-upplevelserna inkluderar välkomstskärmar, handledningar och installationsguider för att göra användarna mer bekväma med appen.

2. Vilka är de bästa exemplen på onboarding för mobilappar?

MyFitnessPal, WhatsApp och Slack har utmärkta onboarding-upplevelser för mobila enheter.

3. Hur skapar jag en introduktionsapp?

Använd en lösning som ClickUp för att bygga en intuitiv onboarding-app som ger användarna en bättre uppfattning om hur de navigerar i din app. Varje onboarding-app bör innehålla: