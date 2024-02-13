PRINCE2 vs. PMP: Vilken är bäst för projektledare?

Med så många projektledningscertifieringar att välja mellan kan det kännas som att kasta tärningarna när man ska bestämma sig för vilken som är rätt. Välj rätt, så kommer dina karriärmöjligheter att skjuta i höjden. Allt annat kommer troligen att få dig att försöka igen.

Bland alla tillgängliga alternativ är PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) och Project Management Professional (PMP) två välkända certifieringar. Men hur avgör du om PMP eller PRINCE2 är bättre för dina karriärmöjligheter inom projektledning?

I denna jämförelse mellan PRINCE2 och PMP utforskar vi nyanserna i PMP- och PRINCE2-certifieringarna som skiljer dem åt. När du har läst klart detta blogginlägg kommer du att vara bättre rustad att fatta ett välgrundat beslut.

Allmänna fördelar med certifieringar inom projektledning

Vi kommer att diskutera de olika fördelarna med PRINCE2- och PMP-certifieringar senare. Låt oss först få en allmän översikt över fördelarna med projektledningscertifieringar. Dessa inkluderar:

Professionell trovärdighet : En certifiering inom projektledning legitimerar och erkänner formellt dina kunskaper, färdigheter och expertis inom projektledningsområdet. Du kan till och med skaffa branscherkända certifieringar för att visa din nyanserade förståelse och expertis inom en specifik sektor.

Förbättrade färdigheter : Certifierade projektledare har avancerade verktyg, tekniker och metoder för att hantera projekt effektivt. Sådana förbättrade färdigheter förbättrar projektresultaten och kundnöjdheten, vilket gör det till en vinn-vinn-situation för alla.

Bättre löneutsikter : Att erhålla en : Att erhålla en certifiering inom projektledning kan öppna upp karriärmöjligheter eller påskynda karriärutvecklingen inom den befintliga organisationen. En sådan utveckling motsvarar bättre löneutsikter.

Allmänt erkänd : De flesta certifieringar inom projektledning accepteras över hela världen. Den globalt erkända certifieringen gör det möjligt för projektledare att arbeta i olika länder eller geografiska områden.

Standardiserad kunskap : Eftersom : Eftersom principerna för projektledning varierar, skapar certifieringar enhetlighet genom etablerade ramverk och bästa praxis. En sådan standardisering av kunskap och färdigheter gör det lättare för certifierade projektledare att arbeta var som helst.

Konkurrensfördel : Projektledning har blivit ett mycket konkurrensutsatt område, och certifiering kan ge yrkesverksamma en välbehövlig konkurrensfördel. Arbetsgivare föredrar att anställa en certifierad projektledare framför en icke-certifierad motsvarighet.

Nätverksmöjligheter : Att anmäla sig till en projektledningscertifiering innebär att man blir medlem i professionella organisationer som erbjuder sådana program. Det ger projektledare möjlighet att nätverka med andra certifierade yrkesverksamma och projektledningsexperter och hålla sig à jour med de föränderliga trenderna i branschen.

Kontinuerligt lärande: Professionella certifieringar kräver ofta underhåll. Ett sådant behov av professionell utveckling och kontinuerligt lärande uppmuntrar projektledare att hålla sig uppdaterade med de senaste projektledningsmetoderna.

Vad är PRINCE2-certifiering?

Hur PRINCE2-certifikatet ser ut via Novelvista

PRINCE2 står för PRojects IN Controlled Environments.

Det är en allmänt erkänd projektledningsmetodik som ger struktur och skalbarhet åt projektledningen. Dess processdrivna tillvägagångssätt innebär att projekt delas upp i mindre, hanterbara etapper med definierade processer, teman och principer.

Förändringar som kan motiveras eller ge projektet ett betydande mervärde införlivas, vilket gör tekniken mycket flexibel och anpassningsbar. Den skapar också en stark känsla av ansvar och ägarskap som lägger grunden för ett framgångsrikt projekt.

PRINCE2 har utvecklats av AXELOS, ett joint venture mellan den brittiska regeringen och Capita, och har fått stor användning i projekt inom regeringen och den offentliga sektorn. Dess räckvidd har dock utökats eftersom det åtnjuter en hel del popularitet i Europa.

Fördelar med att skaffa PRINCE2-certifiering

Några viktiga fördelar med att bli PRINCE2-certifierad är:

Ger en metodisk och strukturerad approach till projektledning, vilket förbättrar chanserna till framgång.

Anpassar sig till projekt av olika typer, storlekar och med olika krav, vilket gör det lämpligt för hantering av projekt från olika branscher och företag.

Fokuserar på att anpassa projektmål och affärsmål för att tillföra värde till organisationen.

Definierar tydligt roller och ansvar för projektteamet, projektledarna och andra intressenter för att stärka ansvarstagandet och minska oklarheter.

Lägger tonvikt på riskhantering och ger organisationer möjlighet att identifiera, bedöma och hantera risker på ett effektivt sätt.

Det är en högt ansedd certifiering, särskilt i Storbritannien, Europa, Asien och Australien, och kan förbättra dina löneutsikter.

Vad är PMP-certifiering?

Hur PMP-certifikatet ser ut via Sprintzeal

Certifieringen Project Management Professional (PMP) är en global, branscherkänd certifiering som regleras av Project Management Institute (PMI).

En PMP-certifiering innebär en hög kompetensnivå inom projektledningsmetoder och -praxis. PMP-kursen fokuserar på tio kunskapsområden som föreskrivs av Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).

Dessa ger omfattande insikter i projektledning och kretsar kring integration, omfattning, tidsplan, kostnad, kvalitet, resurser, kommunikation, risk, upphandling och intressenter.

PMP-certifieringen är inte kopplad till någon formell projektledningsmetodik. En sådan avkoppling ger flexibilitet. PMP-certifierade projektledare förlitar sig på sina kunskaper och färdigheter för att hantera projektledningscykeln från början till slut – från projektplanering till förändringshantering till projektgenomförande och slutförande – och anpassa den för att uppfylla projekt-, organisations- eller branschkrav.

Fördelar med att skaffa en PMP-certifiering

Några viktiga fördelar med att bli PMP-certifierad är:

Den är inte knuten till någon specifik projektledningsmetodik, vilket gör den mycket mångsidig att tillämpa i olika branscher och projektmiljöer.

Den täcker tio kunskapsområden, såsom omfattning, kostnad, tid, kvalitet, risk, kommunikation etc., för att vässa projektledningstekniker.

PMP-certifiering är ofta ett primärt krav för projektledningspositioner i länder som USA. Den åtnjuter också ett brett globalt erkännande.

Certifieringen fokuserar på att finslipa färdigheter som ledarskap, kommunikation, intressenthantering etc., vilket är ett måste i en projektledares portfölj.

Det krävs att projektledningsproffs tjänar in Professional Development Units (PDU). Ett sådant krav banar väg för kontinuerligt lärande och förbättring samtidigt som projektledningsfärdigheter utvecklas.

PRINCE2 vs PMP: Vilka är de viktigaste skillnaderna?

Nu när du har en grundläggande förståelse för PMP- och PRINCE2-certifieringar kan vi ta en titt på skillnaderna mellan de två. Här är en direkt jämförelse mellan PMP och PRINCE2 utifrån olika parametrar:

Certifieringsleverantörer

AXELOS, ett joint venture-företag mellan den brittiska regeringens kabinettskontor och Capita plc, ett privat företag som erbjuder outsourcingtjänster, administrerar PRINCE2.

PMP-certifieringar tillhandahålls av Project Management Institute (PMI), en globalt erkänd ideell organisation baserad i USA.

Båda organisationerna arbetar med att hantera och fastställa branschstandarder och bästa praxis inom projektledning. PMI har dock ett större inflytande, vilket kan tillskrivas den globala attraktionskraften hos PMP-certifieringen.

Fördel: PMP på grund av PMI:s större popularitet.

Typer av certifieringar

PRINCE2-certifieringen finns i två kvalifikationsnivåer: Foundation och Practitioner. Foundation-certifieringen ger dig kunskap om PRINCE2-metodiken, principerna och terminologin. Practitioner-certifieringen innebär att du tillämpar kunskaperna från Foundation-kursen i praktiken och i verkliga projekt i PRINCE2-miljön.

PMP är en enskild, fristående certifiering som är tillgänglig för dem som har viss erfarenhet av projektledning. Den täcker breda kunskapsområden inom PMP-projektledningsutbildning och anses vara en avancerad kvalifikation.

Fördel: PRINCE2 för sin flexibla certifieringsstruktur i två nivåer.

Förutsättningar för certifiering

Det är här skillnaderna mellan PMP- och PRINCE2-certifieringarna blir tydligare.

PRINCE2 Foundation-kursen är öppen för alla, oavsett erfarenhet av projektledning. När en blivande projektledare har erhållit Foundation-certifieringen kan hen gå vidare till PRINCE2 Practitioner-certifieringen.

Å andra sidan är kraven för PMP-certifiering ganska omfattande. För det första behöver du en fyraårig kandidatexamen från ett erkänt college eller universitet eller motsvarande internationell examen.

Du behöver också 36 månaders erfarenhet av projektledning under de senaste åtta åren. Detta krav ökar till 60 månader för alla projektledare med gymnasie- eller högskoleexamen. Slutligen måste du ha 35 timmars formell utbildning i projektledning eller CAPM-certifiering.

Fördel: PRINCE2 är mer tillgängligt för personer med alla erfarenhetsnivåer.

Kostnad för examination

Examenskostnaden för PMP- och PRINCE2-certifiering anges nedan:

Examensavgiften för PMP är 405 dollar för PMI-medlemmar och 555 dollar för icke-PMI-medlemmar. Observera att PMI-medlemskapet kostar 129 dollar per år, med en extra engångsavgift på 10 dollar för ansökan.

Examensavgiften för PRINCE2 (7:e upplagan) är 380 £ för grundkursen och 410 £ för Practitioner-certifieringen.

Utöver kostnaden för själva provet kan båda certifieringarna medföra ytterligare kostnader för studiematerial, förberedelsekurser och övningsprov.

Fördel: Oavgjort. Beroende på din kompetens ger PRINCE2 flexibilitet att välja mellan nivåerna Foundation och Practitioner. Priset är också något lägre än för PMP-certifieringen. Om du dock letar efter en mer omfattande och avancerad certifiering inom projektledning är PMP mer kostnadseffektivt, oavsett om du väljer att bli medlem i PMI eller inte.

Projektledningsramverk

Jämförelsen mellan PMP och PRINCE2 blir tydligare när du visualiserar det övergripande ramverket för projektledning.

Med PRINCE2 är projektledningsramverket mer:

Strukturerad, kräver ett tydligt och organiserat ramverk för att hantera projekt

Preskriptiv, där en steg-för-steg-metodik följs i kontrollerade miljöer

Processdriven, med fokus på att dela upp projekt i väldefinierade, hanterbara enheter.

Flexibel och anpassningsbar, beroende på förändringens motivering och värdeproposition

Baserat på tydliga roller och ansvarsområden för alla inblandade intressenter

Däremot är PMP-projektledningsramverket:

Mångsidig eftersom den inte följer en fast eller specificerad metodik.

Beskrivande, med fokus på tio kunskapsområden för effektiv projektledning

Standardiserad för kunskap, färdigheter och tekniker med hjälp av PMBOK® Guide.

Anpassningsbar för bransch- eller företagsspecifika krav

Fokus på projektledaren som projektets hjälte

Fördel: Oavgjort. Det ideala valet av projektledningsramverk varierar från fall till fall. Till exempel kan processdrivna eller mycket strukturerade projekt kräva en PRINCE2-projektledningsplan. Å andra sidan kan mycket mångsidiga projekt som kräver starkt ledarskap från projektledare dra nytta av PMP.

Certifieringsprovets format

PRINCE2 Foundation- och Practioner-examina består båda av flervalsfrågor. Den förstnämnda innehåller cirka 60 frågor, medan den senare har 68 frågor och inkluderar några scenariobaserade frågor.

Kandidaterna får en timme (Foundation) eller 2,5 timmar (Practitioner) på sig att slutföra provet och måste uppnå minst 55 % för att bli godkända. Medan Foundation-certifieringen innebär ett prov utan hjälpmedel, är Practitioner-provet ett prov med hjälpmedel där kandidaterna kan använda den officiella PRINCE2-handboken.

PMP-examen är mycket mer omfattande, med några situationsfrågor och andra flervalsfrågor. Examen består av 180 frågor och har en tidsgräns på 3 timmar och 50 minuter (230 minuter). Gränsen för godkänt resultat offentliggörs inte, utan fastställs genom en psykometrisk analys.

Fördel: PRINCE2, helt enkelt eftersom provet innehåller färre frågor och är kortare. Dessutom är det svårare av de två ett prov med öppen bok, vilket väger tungt till dess fördel.

Certifieringens giltighet och förnyelse

PRINCE2-certifieringar, både Foundation och Practitioner, är giltiga livet ut utan krav på förnyelse.

PMP-certifieringen är giltig i tre år från utfärdandedatumet. För att förnya certifikatet måste projektledaren dessutom samla 60 PDU inom tre år.

Fördel: PRINCE2, med sin livstidsgiltighet och avsaknad av förnyelsekrav, är ett utmärkt val för en projektledningsproffs som söker en engångsinvestering av tid, pengar och ansträngning. Om du arbetar i en dynamisk bransch kan dock det kontinuerliga lärandet och den kontinuerliga aspekten av PMP-certifieringen vara mer lämplig.

Geografisk efterfrågan

Den geografiska efterfrågan på PMP- och PRINCE2-certifieringar beror på deras ursprung.

PRINCE2 har sina rötter i Storbritannien och är därför mycket populärare i det landet och i de omgivande regionerna i Europa. Den är också populär i Australien.

Med PMI:s huvudkontor i USA är PMP populärt i Nordamerika, Asien och Mellanöstern.

Fördel: PMP-certifiering på grund av dess större räckvidd och högre globala användningsgrad.

Ansökan

Den slutliga jämförelsen mellan PMP och PRINCE2 handlar i slutändan om deras tillämplighet.

PRINCE2 används ofta av myndigheter och branscher som följer europeiska projektledningsstandarder. Som sådan är dess tillämpningsområde begränsat till projekt inom den offentliga sektorn.

Å andra sidan är PMP allmänt accepterat av multinationella företag tack vare dess anpassning till internationella projektledningsstandarder. En PMP-certifierad projektledningsspecialist kan passa in i olika branscher, från IT till tillverkning, hälso- och sjukvård och finans!

Fördel: PMP för sin större mångsidighet och tillämplighet i olika branscher och projektledningsmiljöer.

PRINCE2 vs PMP: Vad är svårast?

En jämförelse mellan PMP och PRINCE2 i termer av svårighetsgrad är mycket subjektiv, eftersom upplevd svårighetsgrad kan variera från person till person beroende på deras bakgrund, erfarenhet och förståelse.

Båda examinationerna har dock sina egna utmaningar.

PRINCE2-examinationerna är till exempel mer förankrade i verkliga scenarier där du måste tillämpa projektledningsprinciper i praktiken. Även om du har manualen beror din framgång på din problemlösningsförmåga och ditt kritiska tänkande för att förstå PRINCE2-ramverket i detalj och använda dess koncept för att genomföra projekt.

På samma sätt är PMP-certifieringsprovet omfattande och täcker olika kunskapsområden och processer inom projektledning som behandlas i PMBOK® Guide. För att kunna svara på flervalsfrågorna, särskilt de med flera svar, krävs en djupgående förståelse för projektledningskoncept, formler och processer. För att komplicera det ytterligare är det ett prov utan hjälpmedel, så du måste memorera allt.

Baserat på denna övergripande förståelse av examen, karriärsmål och personlig bedömning kan du bestämma vad som skulle vara svårast.

PRINCE2 vs PMP: Lön och jobbmöjligheter

Nu kommer den mest intressanta delen av jämförelsen mellan PMP och PRINCE2 – vilken ger bäst lön? Eller åtminstone öppnar upp karriärmöjligheter inom projektledning med bättre lön?

Enligt Project Management Salary Survey (13:e upplagan) tjänar PMP-certifierade projektledare i USA mellan 130 000 och 150 000 dollar per år. Det är en ökning med 44 % jämfört med deras icke-certifierade kollegor. Denna ökning i genomsnittslön kan stiga så högt som 67 %, som i Sydafrika!

Men hur står det sig i jämförelse med PRINCE2?

För att kompensera för regionala skillnader och påverkan jämför vi ovanstående lön med vad en PRINCE2-certifierad projektledare tjänar i Storbritannien.

Enligt PayScale tjänar projektledare med PRINCE2-certifiering i genomsnitt 44 322 £ per år. Omräknat till dagens växelkurs motsvarar det 56 329 $ per år.

För att få en bättre bild av situationen har vi kontrollerat lönen för PMP-certifierade projektledare på PayScale och upptäckt att den i genomsnitt ligger på 92 690 dollar per år.

Oavsett hur man ser på det hjälper PMP dig att tjäna 2–3 gånger mer än PRINCE2. Naturligtvis är detta ungefärliga siffror, och du kan tjäna mer (eller mindre) beroende på din erfarenhet av projektledning, bransch och andra variabler.

När det gäller karriärmöjligheter har vi redan sett att PMP åtnjuter bred global erkännande och är tillämpligt inom en mängd olika branscher. Dessa egenskaper gör det vanligtvis mer lovande när det gäller att erbjuda bredare jobbmöjligheter.

PRINCE2 vs PMP: Vilken ska du välja?

Slutligen analyserar vi den mest brännande frågan – PMP eller PRINCE2; vilken av de två certifieringarna ska du välja?

Tyvärr finns det inget enkelt svar på denna fråga. Valet mellan PMP- och PRINCE2-certifiering beror på dina karriärmål, branschpreferenser, geografiska läge etc.

Du kan välja PMP om:

Du planerar att arbeta internationellt, främst i Amerika och delar av Asien och Afrika.

Du vill ha en mångsidig certifiering som är tillämplig på en rad olika projekttyper och branscher.

Du vill behärska de tio viktigaste kunskapsområdena inom projektledning för att lyckas med dina projekt.

Du är öppen för att lära dig nya saker kontinuerligt och vidareutbilda dig vart tredje år.

Å andra sidan kan du välja PRINCE2 om:

Du siktar på att få ett jobb i Storbritannien eller Europa

Du vill göra karriär inom offentlig förvaltning eller offentlig sektor

Du föredrar en strukturerad och processdriven approach till projektledning

Du vill göra en engångsinvestering i dina certifieringsinsatser

Betrakta ovanstående information som en tumregel och använd den endast som en vägledning. Helst bör du undersöka arbetsmarknaden, överväga dina intressen och din expertis samt ta hänsyn till dina förmågor för respektive examen för att fatta ett mer personligt och välgrundat beslut mellan PMP och PRINCE2.

Vanliga frågor

1. Är PMP- och PRINCE2-certifieringar likvärdiga?

Nej, PMP (Project Management Professional) och PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) är två olika certifieringar som inte är likvärdiga.

2. Hur fungerar PRINCE2-certifieringsutbildningen?

PRINCE2-certifieringsprovet har två nivåer – PRINCE2 Foundation, som erbjuder en grundläggande introduktion till PRINCE2, och PRINCE2 Practitioner, som fokuserar på den praktiska tillämpningen av PRINCE2-metoder i verkligheten.

PRINCE2-certifieringsutbildningen innebär vanligtvis att man deltar i ackrediterade kurser från en utbildningsorganisation. Dessa kurser täcker PRINCE2-principer, terminologi, teman och processer. Förutom den teoretiska aspekten omfattar certifieringsutbildningen praktiska övningar där deltagarna tillämpar PRINCE2-principerna på verkliga projekt och problem.

3. Hur ser löneskalan ut för PRINCE2- och PMP-certifierade yrkesverksamma världen över?

Årslönen för PRINCE-certifierade yrkesverksamma i olika geografiska områden är:

Amerikas förenta stater: 98 422 USD

Kanada: 89 009 CAD

Indien: 22 000 000 INR

Storbritannien: 54 634 GBP

Australien: 163 042 AUD

Löneskalan för PMP-certifierade yrkesverksamma över hela världen är:

Amerikas förenta stater: 1 300 000 USD

Kanada: 81 503 CAD

Indien: 17 700 000 INR

Storbritannien: 48 111 GBP

Australien: 150 503 AUD

Observera att dessa siffror är vägledande och beror på bransch, erfarenhet, profil etc.

4. Är PRINCE2-certifieringen värd att skaffa?

Värdet av PRINCE2-certifieringen beror på faktorer som din geografiska plats, karriärmål och de branscher du arbetar inom. Eftersom PRINCE2 är högt ansedd i Storbritannien och Europa och används i stor utsträckning i projekt inom statlig och offentlig sektor, kan det vara fördelaktigt om dina karriärsmål stämmer överens med dessa regioner och branscher.

5. Hur registrerar man sig för PRINCE2- och PMP-examen?

Registreringen för PRINCE2-examen omfattar följande steg:

Välj en ackrediterad utbildningsorganisation (ATO)

Delta i PRINCE2 Foundation- eller Practitioner-utbildningen under ett föreskrivet antal timmar.

Anmäl dig till examen via utbildningsorganisationen eller ett ackrediterat examensinstitut.

För att anmäla dig till PMP-examen, följ stegen nedan: