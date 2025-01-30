De 10 bästa alternativen till Answer the Public för SEO-team 2025

Att ignorera SEO är som att säga adjö till värdefulla möjligheter för ditt företag. För att erövra onlinevärlden måste din organisation behärska konsten att optimera sökmotorer (SEO).

En robust SEO-strategi driver din webbplats till toppen av Google och andra sökmotorer, vilket säkerställer att den sticker ut när potentiella kunder söker efter dina produkter eller tjänster.

Att ha rätt programvara är avgörande för att komma igång med din SEO.

Answer the Public är ett populärt verktyg för länkbyggande, innehållsmarknadsföring, sökordsforskning och konkurrentanalys, men dess begränsade anpassningsmöjligheter och data kan hindra dig från att nå din fulla potential.

Letar du efter alternativ till Answer the Public för SEO-team 2024? Låt oss utforska de 10 bästa alternativen som vi har valt ut åt dig.

Vad ska du leta efter i alternativ till Answer the Public?

Answer the Public är ett populärt SEO-verktyg som samlar in insikter och innehållsidéer från sökmotordata. Om du letar efter något liknande kan du utforska alternativ med dessa viktiga funktioner:

Omfattande sökordsanalys: Leta efter en plattform som hjälper dig att hitta de mest effektiva sökorden för att attrahera nya kunder.

On-page SEO-analys: Överväg alternativ till Answer the Public som erbjuder insikter om on-page-optimering, inklusive rekommendationer för titeltaggar, metabeskrivningar och innehållsstruktur.

Backlink-utvärdering: Förbättra din webbplats auktoritet genom att identifiera trasiga länkar som behöver fixas och upptäcka nya länkmöjligheter med hjälp av ett omfattande SEO-verktyg.

Konkurrentanalys: Använd ett verktyg som ger dig insikter i dina konkurrenters strategier genom att spåra deras rankningar, identifiera de viktigaste sökorden och utforska deras bakåtlänkar.

AI-drivna verktyg: Välj en lösning som kan förbättra din SEO-strategi med AI-verktyg genom automatiserad sökordsanalys, innehållsoptimering och personaliserade användarupplevelser. Detta kommer att bidra till att förbättra synligheten i sökresultaten och användarnas engagemang.

De 10 bästa alternativen till Answer the Public

Utforska dessa 10 bästa alternativ till Answer the Public och investera i en beprövad SEO-strategi:

1. Semrush

via Semrush

Semrush är en ledande plattform för digital marknadsföring och SEO för sökordsforskning och konkurrensanalys. Den är populär bland online-marknadsförare för sin mångsidighet och sina mångsidiga, djupgående verktyg för sökordsforskning och innehållsstrategi.

En utmärkande funktion hos Semrush är dess förmåga att spåra sidrankningar, vilket hjälper företag att hålla koll på sin egen och konkurrenternas prestanda.

Det är ett populärt val bland marknadsförare för förslag på länkbyggande och hjälper till med SEO, pay-per-click (PPC) och övergripande innehållsstrategi.

Semrushs bästa funktioner

Analysera webbplatser för att ta reda på deras genomsnittliga trafik, populära sökord och reklamstrategi samt utvärdera länkkvaliteten.

Använd Semrush Keyword Magic Tool för att få en översikt över relevanta sökordsstatistik.

Identifiera problem som kan skada din sökmotorranking genom webbplatsgranskning

Jämför dina sökordsrankningar med konkurrenternas webbplatser för att hitta luckor i innehållet.

Spåra nyckelord för webbplatstrafik (både organiska och betalda) med hjälp av organiska verktyg och PPC-verktyg.

Semrushs begränsningar

Prisplanerna kan vara för dyra för mindre företag och byråer som behöver alternativ till Answer the Public.

Användare letar ofta efter alternativ till Semrush på grund av inlärningskurvan med dess omfattande uppsättning verktyg.

Semrush-priser

Pro: 129,95 $/månad

Guru: 249,95 $/månad

Företag: 499,95 $/månad

Semrush-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

2. Ahrefs

via Ahrefs

Ahrefs är ett användarvänligt verktyg för sökordsanalys som används av SEO-experter och marknadsförare över hela världen. Det hjälper dig att förstå dina konkurrenters söktrafik, ta reda på vad människor söker efter på Google och identifiera problem som kan påverka din webbplats prestanda negativt.

Plattformen utmärker sig genom sin förmåga att övervaka rankningen av tusentals relaterade sökord, vilket ger värdefull insikt i innehållsstrategi och förbättringsområden. Du kan överväga detta verktyg om du letar efter alternativ till Answer the Public.

Ahrefs bästa funktioner

Utforska ditt SEO-hälsoresultat och identifiera potentiella fel med hjälp av funktionen Site Explorer.

Upptäck det mest framgångsrika innehållet och möjligheterna för länkbyggande

Få omfattande insikter om sök- och bakåtlänksprofilen för vilken webbplats som helst.

Upptäck alla sökord och idéer, tillsammans med deras rankningssvårighet och potential, för att öka trafiken till din webbplats.

Ahrefs begränsningar

Inga AI-verktyg för innehållsgenerering

Den branta inlärningskurvan för nybörjare

Ahrefs prissättning

Lite: 99 $/månad

Standard: 199 $/månad

Avancerat: 399 $/månad

Företag: 999 $/månad

Ahrefs betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

3. Ubersuggest

via Ubersuggest

Ubersuggest är en lättanvänd SEO- och innehållshanteringsplattform utformad för småföretag och egenföretagare.

Du kan ladda ner Ubersuggest som ett Chrome-tillägg, och du får en personlig instrumentpanel som hjälper dig att hitta de bästa sökorden för din webbplats, genomföra en teknisk webbplatsgranskning och upptäcka nya möjligheter till bakåtlänkar.

Det erbjuder också praktiska insikter om konsumenternas sökanvändning, sökvolym och avsikt, innehållets prestanda och konkurrens.

Ubersuggests bästa funktioner

Identifiera de specifika webbsidor som genererar den mest effektiva SEO-trafiken, både för din egen och dina konkurrenters webbplatser.

Få dagliga aviseringar om rankningsuppdateringar och kritiska SEO-problem på din webbplats via din instrumentpanel.

Analysera SEO-data för alla webbplatser du besöker via Chrome-tillägget.

Få värdefulla insikter om sökord och fatta datadrivna beslut för att förbättra din webbplats synlighet och organiska trafik.

Begränsningar för Ubersuggest

Begränsade datakällor, främst Google Analytics

Ingen mobilapp finns tillgänglig.

Priser för Ubersuggest

Individuellt: 12 $/månad

Företag: 20 $/månad

Företag: 40 $/månad

Ubersuggest-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

4. SE Ranking

via SE Ranking

SE Ranking är ett omfattande verktyg för SEO som hjälper dig att förbättra din placering i sökmotorerna. Med det kan du se nyckelordsstatistik, övervaka placeringar, kontrollera bakåtlänkar, genomföra webbplatsgranskningar och utvärdera SEO-prestandan för enskilda sidor.

SE Ranking är känt för sina analys- och sökordsverktyg som ger relevant data och insikter om organisk och betald trafik till din webbplats.

Det har också ett sökordsverktyg som spårar sökordsrankningar och ger förslag på hur du kan optimera varje sida eller blogginlägg för SEO.

Du får också tillgång till innehållsskapande, teknisk optimering, lokal SEO och automatiserad rapportering.

SE Rankings bästa funktioner

Optimera dina webbsidor eller blogginlägg med AI-drivna tips

Gör sökordsanalyser och hitta relaterade långsvansade sökord

Gör en fullständig webbplatsgranskning för att identifiera eventuella problem som kan påverka dina sökrankningar.

Analysera din nuvarande refererande trafik och kolla dina konkurrenters referenser för att ta reda på deras backlink-källor.

Begränsningar för SE Ranking

Mätvärdena fokuserar främst på organisk trafik och ger kanske inte en heltäckande bild av sociala medier och pay-per-click-annonser.

Priser för SE Ranking

Viktigt: 55 $/månad

Pro: 109 $/månad

Företag: 239 $/månad

SE Ranking-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

5. Moz

via Moz

Moz är ett utmärkt ställe för bloggare att lära sig om SEO. Det erbjuder gratisverktyg för länkbyggande, webbsidans prestanda, de bästa verktygen för sökordsforskning, webbplatsstatistik och mycket mer.

Keyword Explorer, ett enastående verktyg för sökordsforskning, har en omfattande och noggrann databas med SEO-fraser. Du kan få sökordsförslag för att hitta och prioritera relevanta sökord som snabbt ger dig en bra ranking.

Om du är redo att satsa på SEO på allvar har Moz betalda verktyg som Moz Pro och Moz Local med mer avancerade funktioner. Om du letar efter betalda alternativ till Answer the Public kan du prova dem.

Moz bästa funktioner

Genomför veckovisa webbplatsgranskningar med Moz Pro för att identifiera tekniska SEO-problem som påverkar rankningen.

Övervaka din webbplats Domain Authority (DA)-poäng, ett rankningsmått utvecklat av Moz som förutsäger prestandan på sökmotorresultatsidor (SERP).

Generera innehållsidéer och skapa en kalender genom att undersöka topprankade webbplatser för liknande ämnen.

Skapa anpassade SEO-rapporter

Moz begränsningar

Betalda abonnemang kostar mer än konkurrenternas

Moz fokuserar på högvolymiga, konkurrenskraftiga söktermer.

Moz-priser

Följande priser gäller för Moz Pro, den kompletta SEO-produkten:

Gratis: 1 månad/användare

Standard: 99 $/månad

Medium: 179 $/månad

Stort: 299 $/månad

Premium: 599 $/månad

Moz-betyg och recensioner

Följande betyg gäller Moz Pro:

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

6. AlsoAsked

via AlsoAsked

AlsoAsked är särskilt populärt bland innehållsskapare och är ett tidsbesparande verktyg för sökordsforskning som automatiskt visar data från People Also Ask (PAA) från dina Google-sökningar och visar de resultat som visas när man klickar på en fråga.

Användare kan använda sökordsverktyget för att utforska idéer relaterade till specifika sökord och få SERP-kopior med genererade PAA:er för det valda sökordet.

Dess främsta styrka är den snabba uppdateringen av Patch AutoAugment (PAA)-data för relaterade sökord, som ofta avslöjar nya frågor inom några timmar efter stora nyheter och överträffar andra sökordsverktyg när det gäller sökvolym och responsivitet.

AlsoAskeds bästa funktioner

Fokusera på den faktiska sökintentionen genom att betona frågor som människor ställer i relation till dina sökord.

Använd Deep Search för att automatiskt hitta 150 relaterade frågor upp till tre nivåer nedåt för ett enda sökord.

Upptäck outnyttjade sökord genom att analysera frågor och söktermer för digital marknadsföring.

Täck allt som din målgrupp söker efter genom att dela upp ett ämne i flera underämnen.

Begränsningar för AlsoAsked

Inga sökvolymsmätvärden

Saknar konkurrentanalys

Priser för AlsoAsked

Grundläggande: 15 $/månad

Lite: 29 $/månad

Pro: 59 $/månad

AlsoAsked-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

7. Google Keyword Planner

via Google Keyword Planner

Google Keyword Planner är ett användbart verktyg för att hitta nya målnyckelord och förstå deras uppskattade sökvolymer och kostnader.

Det är ett gratis verktyg som främst är utformat för PPC-annonsering, men som också kan hjälpa till med SEO-strategier.

Det ger relevanta sökordsförslag och insikter för att förbättra dina Google Ad-kampanjer. Du kan också använda det självständigt för att utforska nya sökord och lära dig mer om sökfrågor och trender för att förbättra dina annonskampanjer.

De bästa funktionerna i Google Keyword Planner

Skapa dina sökordsplaner för Google Ads

Se prognostiserad söktrafik, uppskattningar för klick, visningar eller konverteringar för valda sökord.

Förvandla din sökordsplan till en aktiv Google Ads-kampanj

Begränsningar i Google Keyword Planner

Visar främst prognostiserade organiska sökdata för Googles söktermer.

Priser för Google Keyword Planner

Gratis

Betyg och recensioner för Google Keyword Planner

Betygen nedan gäller för Google Ads-plattformen som helhet:

G2: 4,3/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

8. SpyFu

via SpyFu

SpyFu är ett allt-i-ett-alternativ till Answer the Public som optimerar både SEO- och PPC-annonskampanjer.

Denna plattform studerar över 100 miljoner domäner för att avslöja konkurrenternas sökmotorer och marknadsföringsstrategier, och avslöjar alla relevanta sökord, annonser och bakåtlänkar som driver organisk och betald trafik över olika sökmotorer.

Med hjälp av olika verktyg kan du organisera och analysera sökord, spåra rankningar och skapa anpassade rapporter för att uppfylla dina specifika SEO-behov.

SpyFus bästa funktioner

Få tillgång till historiska data för att granska rankningshistorik och bakåtlänkar.

Utforska dina konkurrenters Google Ads-sökord och annonser med hjälp av PPC-verktygen.

Hantera SEO-projekt genom att skapa sökordsgrupper och ställa in aviseringar.

Generera text baserat på en textprompt och sammanfatta långa dokument eller texter

SpyFu-begränsningar

Användare har rapporterat fall där data inte alltid varit 100 % korrekta.

Innehåller avancerade verktyg som nybörjare kanske inte behöver.

SpyFu-priser

Grundläggande: 39 $/månad

Professionell: 79 $/månad

SpyFu-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

9. Nozzle

via Nozzle

Nozzle är ett kraftfullt SEO-verktyg för sökord och rankningsspårning, särskilt för användare på företagsnivå. Det extraherar detaljerad sökordsdata från Googles SERP för många sökord.

Nozzle går längre än standardrankning och låter dig identifiera domäner och specifika URL:er som dominerar utvalda utdrag, lokala paketlistor och videopaketlistor.

Nozzles bästa funktioner

Övervaka dina sökordspositioner dagligen med noggrann och pålitlig SERP-positionsspårning.

Få kraftfulla råd, färgkodade data och en översikt över din rankningsprestanda för att förbättra din SEO-poäng.

Spåra frasers dagliga positioner i Googles index

Kontrollera statistiken så ofta du vill (till exempel dagligen eller månadsvis).

Begränsningar för munstycken

Förvirrande gränssnitt för nya användare

Saknar rapportering och varningar, sökordsforskning och spårning av bakåtlänkar.

Priser för munstycken

Små och medelstora företag (SMB):

Grundläggande: 59 $/månad

Avancerat: 119 $/månad

Pro: 299 $/månad

Pro Plus: 599 $/månad

Företag:

Business Basic: 1 199 $/månad

Business Advanced: 2 999 $/månad

Business Pro: 5 999 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av munstycken

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

10. SEO PowerSuite

via SEO Power Suite

SEO PowerSuite är ett mångsidigt verktyg för företag som vill förbättra sin digitala närvaro.

Det hjälper till med sökordsforskning, förbättrar webbplatsstrukturen genom att flagga problem, analyserar bakåtlänkar och kör länkutbredningskampanjer.

Plattformen består av fyra delar: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass och LinkAssistant. Dessa verktyg hjälper dig att kontrollera svårighetsgraden för sökord, spåra månatlig sökvolym, planera innehållet bättre och hitta sökord och länkmöjligheter.

SEO PowerSuites bästa funktioner

Gör en SEO-granskning för att kontrollera om din webbplats har några tekniska problem.

Håll koll på rankningen för lokala sökresultat och Google Maps

Hitta och åtgärda skräppostlänkar för att förbättra rankningen av ditt innehåll.

Begränsningar för SEO PowerSuite

Ingen molnbaserad plattform

Uppdelat i fyra separata lösningar istället för ett enda kombinerat verktyg

Priser för SEO PowerSuite

Gratisversion

Professionell: 596 $/år

Företag: 1 396 $/år

Betyg och recensioner av SEO PowerSuite

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Det finns flera verktyg för sökordsanalys och optimering, men dina marknadsföringsmål omfattar mer än bara SEO.

Varför inte överväga ett verktyg som visar sig vara en riktig allroundare?

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg som hjälper dig att generera innehållsidéer, skapa innehåll, hantera marknadsföringskampanjer, effektivisera projektledning och attrahera nya kunder.

Hantera dina SEO-insatser med ClickUp

Håll koll på allt ditt marknadsföringsrelaterade arbete på en enda plattform med ClickUps verktyg för marknadsföring

ClickUps programvara för marknadsföring hjälper dig att samla allt marknadsföringsteamets arbete på ett ställe. Dina marknadsföringsplaner behöver inte längre vara isolerade dokument. Koppla dem till aktuella uppgifter och håll ditt team informerat om var de befinner sig i processen.

Gör tidslinjer synliga för alla för att säkerställa transparens och hålla teamet motiverat. Detta hjälper dig också att bli av med överflödiga arbetsflöden.

Verktyget hjälper dig också att spåra framstegen för dina marknadsföringskampanjer och strategier.

Väck kreativiteten, skapa mallar eller generera texter blixtsnabbt med världens bästa brainstormingpartner

ClickUp AI hjälper dig att skapa förformaterade bloggdispositioner och skriva hela bloggar. Ange dina SEO-krav och få artiklar genererade på några sekunder.

Men om du vill skriva en själv och bara behöver lite inspiration är ClickUp AI din pålitliga brainstormingpartner.

Oavsett om det gäller kampanjidéer eller förslag på bloggteman kan du alltid lita på detta AI-verktyg.

ClickUp är en mångsidig produktivitetsplattform för SEO-byråer och marknadsföringsteam. Den underlättar SEO-projektledning genom att hjälpa dig att organisera kampanjer och nyckelordslistor, brainstorma nyckelordsidéer tillsammans, skapa innehåll och tilldela uppgifter.

ClickUp AI hjälper dig att komma på idéer och lansera marknadsföringskampanjer. Det hjälper dig med innehållsbeskrivningar, genererar åtgärdspunkter från dina mötesanteckningar och skapar till och med sammanfattningar av långa texter åt dig.

Ladda ner denna mall Skapa SEO-strategier för din webbplats med ClickUp SEO Roadmap Template.

Dessutom erbjuder ClickUp egna SEO-mallar, så du behöver inte starta din innehållsmarknadsföringskampanj från scratch.

Du kan till exempel använda ClickUp SEO Roadmap Template för att skapa en välorganiserad handlingsplan som förbättrar din webbplats synlighet i sökmotorerna.

Använd dem för att analysera webbplatsstatistik och skapa färdplaner för dina marknadsföringsmål.

Det är ett utmärkt verktyg för att kommunicera förändringar och hålla alla ansvariga.

Ladda ner denna mall Spåra och hantera din SEO-information med hjälp av ClickUp SEO Research and Management Template.

Om du vill hantera dina övergripande SEO-insatser kan du prova ClickUp SEO Research and Management Template. Använd den för att ställa in deadlines, statusar och tidsuppskattningar och spåra dina rankningar på ett och samma ställe.

Denna mall hjälper också till med sökordsforskning, konkurrensanalyser och uppgiftshantering. Du sparar tid genom att ha alla dina SEO-data samlade på ett ställe.

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta kring marknadsföringsmaterial som e-postmeddelanden, blogginlägg och inlägg på sociala medier med ClickUp Docs.

Förenkla kommunikationen och uppnå dina marknadsföringsmål snabbt med aviseringar, kommentarer och ClickUp-uppgifter.

Skapa projektarbetsflöden och nya kampanjer, och brainstorma med ditt team med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Använd ClickUp Chat för att enkelt diskutera dina innehållsidéer och kontrollera vem som har tillgång till dem.

Få tillgång till flera ClickUp-marknadsföringsmallar för alla tänkbara användningsområden.

Visa, lägg till eller ta bort en uppgift till eller från andra uppgiftslistor för att förbättra synligheten och samarbetet mellan teamen

Begränsningar för ClickUp

Mobilversionen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Nya användare kan tycka att plattformen är överväldigande.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Förbättra SEO-hanteringen med det perfekta alternativet till Answer the Public

Kraftfulla SEO-verktyg är viktiga för att övervaka konkurrenter, optimera din webbplats och skapa intressant innehåll för din målgrupp för att förbättra rankningen.

När du letar efter alternativ till Answer the Public, välj det som bäst uppfyller dina affärsbehov.

Om du letar efter en allt-i-ett-plattform med AI-teknik som enkelt kan hantera dina SEO- och marknadsföringsinsatser, överväg ClickUp.

