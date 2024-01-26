Whimsical vs. Figma: Välj ditt ideala designverktyg

För designers och kreatörer som arbetar med digital design finns det inget viktigare än att välja rätt designverktyg.

Bland de många alternativen sticker både Whimsical och Figma ut som kapabla designverktyg, även om de är avsedda för olika designprocesser. Whimsical är ett favoritverktyg för att skissa tidiga koncept, medan Figma är utmärkt för att skapa detaljerade användargränssnitt.

Det perfekta verktyget effektiviserar din designprocess, förbättrar teamsamarbetet och ger bättre projektresultat.

Om du försöker välja mellan Whimsical och Figma har vi sammanställt deras funktioner, priser och användningsfall för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut. Låt oss utforska Whimsical vs. Figma för att upptäcka vilket som passar bäst för dina kreativa behov.

Vad är Whimsical?

via Whimsical

Whimsical är en visuell arbetsyta som är utformad för att förenkla komplexa idéer. Det är ett verktyg där flödesscheman, wireframes och mind maps kommer till liv.

I grund och botten ger Whimsical klarhet åt dina idéer. Det är perfekt för brainstorming, projektplanering och strategisk kartläggning. Dess styrka ligger i dess minimalistiska tillvägagångssätt, som gör att användarna kan fokusera på innehållet utan distraktioner.

Användarna älskar Whimsical för dess intuitiva design och enkelhet. Dessutom möjliggör dess realtidssamarbete för team att arbeta tillsammans i realtid och asynkront.

Sammanfattningsvis är Whimsical mer än bara ett diagramverktyg:

Det är en samarbetsplattform där idéer organiseras, delas och utvecklas.

Det användarvänliga gränssnittet gör det lämpligt för yrkesverksamma inom olika områden.

Det är en effektiv lösning för dig som värdesätter strukturerad visuell planering och smidig samverkan.

Whimsicals funktioner

Whimsical utmärker sig med sin fokuserade uppsättning funktioner, skräddarsydda för effektiva designprocesser:

1. Flödesscheman

Whimsical gör det enkelt för vem som helst att skapa flödesscheman för att kartlägga affärsprocesser och arbetsflöden. Med en rad anpassningsalternativ kan användarna skapa detaljerade och funktionella flödesscheman som är lätta att förstå och modifiera. Plattformen erbjuder också flödesschemamallar som hjälper dig att komma igång.

2. Wireframes

Wireframing-verktyget i Whimsical är en välsignelse för UI/UX-designers. Det erbjuder ett brett utbud av mallar och element som effektiviserar skapandet av webbplats- och applayouter. Dess användarvänlighet och breda utbud av element gör det till ett favoritverktyg för designarbete i tidiga skeden.

3. Mind maps

Whimsicals tankekartor är ovärderliga för brainstorming och organisering av idéer. De erbjuder ett flexibelt och dynamiskt sätt att fånga upp och strukturera tankar. Detta främjar kreativitet och gemensamt idéarbete.

Dessutom kan flera användare samarbeta på ett projekt i realtid med Whimsical. Dess enkla delningsalternativ och rena gränssnitt hjälper designteam att effektivisera sitt arbete.

Dessutom integreras Whimsical smidigt med andra verktyg, vilket ökar dess användbarhet i ett arbetsflöde med flera verktyg.

Whimsicals funktioner prioriterar tydlighet, samarbete och användarvänlighet. Dessa funktioner gör det idealiskt inte bara för att skapa diagram utan också som en omfattande plattform för visuellt tänkande och teamsamarbete.

Whimsicals priser

Starter: Gratis

Pro : 12 $/redaktör per månad

Organisation: 20 USD/redaktör per månad, faktureras årligen

Vad är Figma?

via Figma

Figma är ett populärt verktyg som är särskilt användbart för UI/UX-design och prototyputveckling. Denna molnbaserade plattform underlättar ett smidigt arbetsflöde från design till utveckling, vilket har gjort den till en favorit bland professionella designers.

Figmas främsta fördel är att det underlättar samarbetet mellan designteam. Det gör det möjligt för flera designers att arbeta samtidigt på en tavla och ge uppdateringar och feedback i realtid. Detta gör det ovärderligt i snabba designmiljöer, där teamwork och snabba leveranstider är viktigt.

Figma är en fullfjädrad svit för visuell design, där idéer utvecklas, testas och förfinas i samarbete. Den passar både nystartade företag och större företag och erbjuder en rad verktyg som passar moderna digitala designprojekt.

Figma utmärker sig genom sina robusta designfunktioner, interaktiva prototyper, högkvalitativa mallar och realtidssamarbete. Det överbryggar klyftan mellan designers och utvecklare genom att förenkla och förbättra arbetsflödet.

Figma-funktioner

Figmas omfattande funktionsuppsättning gör det till ett utmärkt val för UI/UX-design och samarbete:

1. Gränssnittsdesign

Figma utmärker sig inom UI/UX-design med sina avancerade vektorredigeringsverktyg, responsiva layoutrutnät och omfattande komponentbibliotek. Dessa funktioner gör det möjligt att skapa detaljerade och dynamiska designer.

2. Prototyputveckling

En av Figmas mest kraftfulla aspekter är dess prototypningsfunktioner. Designers kan skapa interaktiva prototyper och färdiga mockups som efterliknar slutproduktens utseende och funktionalitet. Denna funktion är avgörande för att testa prototypningsmallar för programvara och säkerställa att designen uppfyller användarnas förväntningar.

3. Samarbete

Figmas realtidsredigeringsfunktion gör det möjligt för flera designers att arbeta på samma projekt samtidigt. Funktioner som kommentarer, versionskontroll och enkel delning gör det till en mycket effektiv plattform.

Kombinerat med dess användarvänlighet och tillgänglighet gör dessa funktioner det till ett idealiskt val. Det gör det möjligt för designers att skapa högkvalitativa gränssnittsdesigner och prototyper.

Figmas verktyg gör det lämpligt för frilansare, medelstora designteam och stora företag.

Figma-priser

Starter : Gratis för alltid

Professionell : 15 $/användare per månad

Organisation : 45 USD/användare per månad, faktureras årligen

Enterprise: 75 USD/användare per månad, faktureras årligen

Whimsical vs. Figma: Jämförelse av funktioner

En jämförelse mellan Whimsical och Figma kan inte vara exakt, eftersom båda verktygen har unika funktioner som är skräddarsydda för specifika designuppdrag. Att förstå deras olika funktioner och möjligheter är nyckeln till att välja rätt verktyg för dina kreativa projekt.

1. Grundläggande funktionalitet

Whimsical

Whimsical är perfekt för visuell berättande. Med utmärkta flödesscheman, wireframes och mind maps möjliggör programvaran enkel planering i ett tidigt skede. Det är ett utmärkt verktyg för brainstorming-sessioner.

Whimsical omvandlar komplexa koncept till kristallklara visuella berättelser och förenklar abstrakta idéer till organiserade visuella strukturer.

I praktiken: Tänk dig ett marknadsföringsteam som brainstormar en kampanjstrategi. Med hjälp av Whimsical kartlägger de snabbt ett flödesschema över alla delar av processflödet och organiserar idéer och strategier visuellt. Denna tydlighet hjälper teamet att samordna sig och genomföra planen på ett effektivt sätt.

Figma

För miljontals människor världen över är Figma det självklara verktyget för UI/UX-design och prototyputveckling av webbplatser och mobilappar. Med verktyg för detaljerad gränssnittsskapande och interaktiva prototyper är det ett kraftfullt verktyg för att slutföra komplexa designprojekt.

I praktiken: Tänk dig en UI/UX-designer på ett tech-startup som använder Figma för att skapa prototyper av sin appgränssnitt. Genom att samarbeta med utvecklare och intressenter i realtid kan de snabbt iterera sina designer och säkerställa att slutprodukten perfekt matchar användarnas behov.

2. Användargränssnitt och tillgänglighet

Whimsical

Whimsical har ett rent och intuitivt gränssnitt. Det är enkelt för nybörjare men ändå tillräckligt robust för proffs, vilket gör det perfekt för snabba designer och konceptuellt arbete.

Figma

Figma har en mer komplex och funktionsrik miljö. Det är skräddarsytt för erfarna designers och stöder sofistikerade designuppgifter och djupgående projektutveckling.

3. Samarbete och teaminteraktion

Whimsical

Whimsical främjar effektivt teamsamarbete i de tidiga designfaserna. Dess redigerings- och feedbackverktyg i realtid är perfekta för gruppbrainstorming och layoutplanering.

Figma

Figma erbjuder avancerade samarbetsfunktioner för komplicerat designarbete. Det skapar ett samarbetsbaserat ekosystem där flera designers kan arbeta tillsammans i realtid.

Whimsical

Verktyget effektiviserar skapandet av grundläggande designelement för att omvandla komplexa idéer till enkla visuella format som diagram och grundläggande wireframes.

Figma

Figma har vektornätverk, avancerade rutnät och dynamiska överlägg, som är lämpliga för att skapa detaljerade och responsiva designer.

5. Integration med andra plattformar

Whimsical

Whimsical integreras smidigt med olika projektledningsverktyg som Asana, Jira och Trello. Detta möjliggör ett sammanhängande arbetsflöde.

Figma

Figma är känt för sina omfattande integrationsmöjligheter med design-, utvecklings- och andra verktyg, vilket underlättar ett smidigt flöde från design till utveckling. Verktyget kan anslutas till plattformar som Slack, GitHub och Zeplin.

6. Prissättning

Whimsical

Detta verktyg har mer tillgängliga priser, vilket är särskilt fördelaktigt för enskilda personer och små team. Sammantaget erbjuder Whimsical viktiga designfunktioner för tidiga skeden till ett kostnadseffektivt pris.

Figma

Figma har ett högre pris, men det återspeglar också dess omfattande funktionsuppsättning. Det molnbaserade verktyget erbjuder mervärde för större team och komplexa projekt som kräver detaljerat designarbete.

När man jämför Whimsical och Figma utifrån funktioner och användningsområden ser man att Whimsical är idealiskt för initial planering och enkla designuppgifter, medan Figma passar bäst för detaljerat, kollaborativt designarbete.

Även om de specifika kraven för ditt projekt bör styra ditt val mellan Whimsical och Figma, bör den viktigaste faktorn vara komplexiteten i de tekniska eller designmässiga färdigheter som krävs och det arbete som ingår.

Whimsical vs. Figma på Reddit

Reddit är en guldgruva för ofiltrerade åsikter och ärliga användarupplevelser av olika produkter. Whimsical och Figma har väckt många diskussioner i subreddits om design och produktivitet.

Reddit-communityn har dock inte kommit fram till något enhälligt beslut i diskussionerna där de två jämförs. Valet mellan Whimsical och Figma beror ofta på projektets natur och teamets storlek.

För snabb, gemensam brainstorming och design i ett tidigt skede är Whimsical det bästa valet. Men när det gäller detaljerad gränssnittsdesign och prototyputveckling är Figma det bästa alternativet.

En tråd i r/userexperience betonar Whimsicals styrkor inom lo-fi-wireframing och användarflöden, samtidigt som man erkänner Figmas kapacitet, särskilt med FigJam för detaljerade designaspekter.

En Reddit-användare, u/tebyteby, sammanfattar det rätt:

Whimsical har en ganska robust verktygssats för både lo-fi-wireframing och användarflöden. Med det sagt, om du redan använder Figma, skulle jag välja FigJam. Verktyget kommer bara att fortsätta förbättras och det gör redan vad de flesta andra verktyg gör.

Användarens perspektiv illustrerar Whimsicals robusthet för initiala designfaser och den lovande utvecklingen av Figmas FigJam för mer omfattande designuppgifter.

Förbättra designarbetsflöden med ClickUp – det bästa alternativet

Använd ClickUp för att samarbeta, skapa attraktiva designer och dela prototyper

Whimsical och Figma är kraftfulla verktyg inom sina respektive områden, men ClickUp framstår som ett heltäckande alternativ som överbryggar klyftan mellan visuell planering, detaljerad designutförande och samarbete med designteam.

Denna mångsidiga plattform förbättrar teamets produktivitet. Genom att integrera vissa funktioner från båda verktygen erbjuder ClickUp en enhetlig lösning för projektledning, designsamarbete och dokumentation.

Låt oss se hur ClickUps specifika funktioner jämförs med och kompletterar Whimsicals och Figmas.

1. ClickUp Whiteboards

Brainstorma, utarbeta strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är perfekta för visuell brainstorming och för att gemensamt kartlägga komplexa idéer. Du kan rita för hand, lägga till former och bilder, skriva anteckningar och till och med koppla ihop uppgifter. Koppla ihop flera element för att skapa arbetsflöden, färdplaner och mycket mer.

ClickUp erbjuder också hundratals mallar som du kan använda för att komma igång snabbt.

2. ClickUp Design

Skapa wireframes, appskärmar, mock-ups och mycket mer med ClickUps designverktyg

ClickUp Design är skräddarsytt för designteamens behov och erbjuder samarbetsytor för design, vilket underlättar projektuppföljning och feedbackintegration och förbättrar den övergripande designprocessen.

Du kan samla in och dela designbriefar, granska och kommentera mockups, hantera designuppgifter och deluppgifter samt spåra arbetsbelastning och tidsplaner. Dessutom kan ClickUp AI hjälpa dig att utveckla kreativa briefar, designpersonas och mycket mer.

ClickUp integreras också med dina favoritverktyg som Miro, Slack, Figma, G Suite, Dropbox etc. så att du kan hantera alla dina designarbetsflöden på ett och samma ställe.

3. ClickUp Docs

Samarbeta med teammedlemmar i ClickUp Docs för att anpassa teckensnitt, lägga till uppgiftsrelationer eller länka till uppgifter direkt i dokumentet

ClickUp Docs är jämförbart med dokumentationsaspekterna i Figma och planeringselementen i Whimsical och möjliggör detaljerad projektdokumentation, vilket säkerställer noggrann dokumentation från designkoncept till projektets slutförande.

Skapa och redigera dokument tillsammans med andra, länka dem till dina arbetsflöden, dela dem på ett säkert sätt och förvandla dina mest använda dokument till mallar.

Att integrera ClickUp i ditt designarbetsflöde kompletterar styrkorna hos både Whimsical och Figma, vilket säkerställer en heltäckande approach till designprojektledning och teamsamarbete.

Priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/medlem per månad

Företag: 12 $/medlem per månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

Gör rätt val för dina designbehov: ClickUp

När det gäller digitala designverktyg har Whimsical och Figma var och en sina specifika styrkor inom visuellt samarbete och gränssnittsdesign.

Whimsical är utmärkt för att organisera och visualisera idéer, vilket gör det idealiskt för de inledande planeringsfaserna. Figma, å andra sidan, erbjuder avancerade funktioner för djupgående UI/UX-design och prototyputveckling, vilket är lämpligt för detaljerat designarbete.

Ditt val mellan Whimsical och Figma beror på ditt projekts behov och ditt teams arbetsflöde.

ClickUp är ett omfattande alternativ till fristående lösningar som Figma och Whimsical. Det är en utmärkt plattform för att effektivisera designarbetsflöden med sina samarbetsverktyg, projektplaneringsfunktioner, automatisering av arbetsflöden och spårningsfunktioner.

ClickUp kombinerar aspekter av Whimsical och Figma med ytterligare projektledningsfunktioner. Det erbjuder brainstorming och samarbete i realtid, liknande Whimsical, och en strukturerad approach till designprojektledning, mycket lik Figmas detaljerade arbetsflöden.

Välj ClickUp om du letar efter en heltäckande lösning som uppfyller alla dina design- och hanteringsbehov på en och samma plattform. Är du redo att ta din designprojektledning till nästa nivå? Börja med ClickUp idag.