Lockes teori om målsättning och motivation

Målsättning är något vi gör regelbundet i både vårt privatliv och yrkesliv. Ofta präglas detta av rädslan att vi inte ska nå våra mål. Nyckeln är att förfina målsättningsprocessen och sätta upp utmanande men uppnåbara mål.

Realistiska, uppnåeliga mål är lättare att uppnå. Om inte, ger de oss en livslång läxa i självförmåga.

Lockes målteori är ett gammalt ramverk som lär oss hur man sätter upp specifika mål – för sig själv eller för sina teammedlemmar.

Om du vill förbättra din målsättning är den här artikeln något för dig. Vi fördjupar oss i Lockes ramverk för målsättning, dess principer och hur du kan utnyttja målsättningsteorin för din organisation.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Lockes målteori, som publicerades 1968, säger att specifika, tydliga och utmanande mål motiverar anställda mer effektivt än vaga mål.

Teorin bygger på fem principer: tydlighet, utmaning, engagemang, feedback och komplexitet.

Tydliga mål bör inkludera specifika mått och tidsramar för att minska missförstånd och förbättra prestationen.

Utmanande mål får medarbetarna att känna sig uppskattade, men måste balanseras med uppgifternas komplexitet för att undvika att de blir överväldigade.

Det är viktigt att engagera sig i målen! Medarbetarna måste förstå och instämma i målen för att bli motiverade att uppnå dem.

Regelbunden feedback är viktigt för att hjälpa medarbetarna att hålla sig på rätt spår och förbättra sina prestationer. SMART-ramverket (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) är perfekt för detta.

ClickUp , appen som innehåller allt du behöver för arbetet, är det perfekta verktyget för att implementera Lockes målteori. Funktioner som spårbara mål, gratis mallar för målsättning och AI-drivna samarbetsverktyg hjälper dig att uppnå dina mål snabbare och mer effektivt.

Vad är målsättningsteori?

Dr Edwin A. Locke publicerade 1968 sin teori om målsättning och motivation, baserad på sin forskning om målsättning.

Målsättningsteorin, även känd som ”motivationens målsättningsteori”, säger att specifika, tydliga och utmanande mål motiverar anställda och förbättrar deras självförmåga mer än generella, vaga mål. När anställda är motiverade är det mer sannolikt att de uppnår utmanande mål, vilket leder till bättre prestationer.

Målsättningsteorin fastställer ett samband mellan målsättningsprocessen och uppgiftsmotivation. Som chef kan du, när du förstår grunderna i Lockes praktiskt användbara teori för måluppfyllelse, sätta upp genomförbara teammål som är inriktade på teamets målsättningar och förbättra din personliga målsättning.

📽️ Bonusvideo: Titta på denna visuella förklaring av hur du sätter upp professionella mål och tar ett stort kliv framåt i din karriär!

Lockes 5 principer för målsättning

Grunden för Lockes målteori om motivation är fem principer: tydlighet, utmaning, engagemang, feedback och komplexitet.

Dessa principer hjälper chefer att uppnå organisationens mål och förbättra medarbetarnas självkänsla och inre motivation.

Tydlighet

Enligt målsättningsteorin innebär tydliga och specifika projektmål för dina medarbetare mindre utrymme för missförstånd och större möjligheter till högre prestanda.

Ett tydligt mål är genomförbart och förklarar för medarbetaren vad som behöver göras. De blir motiverade att uppnå dessa mål.

Till exempel är ”Skapa en innehållsstrategi för en webbplats” inte ett tydligt mål, eftersom det inte specificerar några mått, tidsramar eller syftet med målet. Ett tydligare mål är att ”Skapa en innehållsstrategi för webbplatsen X för att nå 100 000 besökare inom de närmaste 90 dagarna”.

Detta mål nämner uttryckligen webbplatsens namn, syfte och tidsram. En enkel mätmetod för chefen är att följa upp medarbetarens arbetsprestationer efter 90 dagar.

För att göra ett mål tydligt, se till att lägga till:

Mätvärden och tidsplaner för varje mål för att följa framstegen

Uppmuntra medarbetarna att ställa frågor så att målet är tydligt för dem.

Alternativt kan du prova ClickUp Brain för att omvandla vaga, öppna mål till specifika, resultatorienterade mål.

Utmaning

Målsättningsteorin säger att du bör sätta utmanande mål för ditt team. Ett utmanande affärsmål får dem att känna sig uppskattade och ökar deras motivation. Utmanande mål förbättrar också den personliga målsättningen.

När du sätter upp specifika och utmanande mål för komplexa uppgifter är det mer troligt att du anstränger dig för att uppnå dem.

Ett utmanande lärandemål för en erfaren produktmarknadsföringschef skulle till exempel kunna vara att ”skapa en interaktiv produktdemo för säljteamet som hjälper dem att snabbt och enkelt förklara produktens funktioner”.

För att göra dina yrkesmässiga mål utmanande, ställ dig följande frågor:

Stämmer målet överens med medarbetarens professionella utveckling och arbetsprestationer under de senaste tre månaderna?

Är målet tillräckligt ambitiöst för att förbättra medarbetarens självförmåga, eller är det för lätt?

Vad kan du göra för att motivera medarbetaren att nå detta mål? Bör det finnas ett incitament? Om ja, vilket?

Hur planerar du att ge lämplig feedback om framstegen i inlärningsuppgifterna?

Engagemang

Målsättningsteorin säger att en anställd måste vara överens med det mål du sätter upp för dem, även känt som måluppfyllelse. Om de håller med dig om målet kommer de sannolikt att lyckas uppnå målen.

För att säkerställa måluppfyllelse:

Förklara vikten av målet och varför du tilldelade dem målet.

Fråga dem om de tror att målet kommer att förbättra deras självförmåga och uppmuntra dem att ställa frågor.

När du sätter upp målet, involvera medarbetarna i processen så att de förstår målets relevans.

Erbjud incitament eller belöningar när målen uppnås för att motivera medarbetarna att nå målen.

Feedback

Du kan inte sätta upp mål, tilldela dem till en anställd, luta dig tillbaka och koppla av enligt målsättningsteorin.

Som chef är du ansvarig för att regelbundet kommunicera med dina teammedlemmar, kontrollera deras framsteg, dela detaljerad feedback vid varje steg och hjälpa dem att hitta en tydlig plats i organisationens beteende.

Sätt upp målsättningsrelevanta aktiviteter och en feedbackmekanism för att motivera medarbetarna, kommunicera målets betydelse för den övergripande verksamheten och styra dem mot högre prestanda. Din feedback hjälper medarbetarna att utvecklas och nå målet.

För att bygga upp en solid process för feedback:

Organisera veckovisa samtal med dina teammedlemmar för att kontrollera deras självförmåga.

Använd ett feedbackverktyg eller ett interaktivt dokument för att regelbundet dokumentera feedback och framsteg.

Skapa en tidsplan för att dela feedback för varje uppgift och prioritera enligt kraven.

Undvik negativ feedback för komplexa mål. Försök istället att förstå vad som gick fel och sätt upp korrigerande åtgärder för fortsatt motivation och positiva känslor hos medarbetarna.

Komplexitet

Medan anställda uppskattar utmanande mål måste chefer balansera elementen ”utmaning” och ”uppgiftens komplexitet”. I sin målsättningsteori nämner Locke att ett alltför komplicerat mål kan överväldiga de anställda och minska deras självförmåga.

Detta kommer att minska chansen att uppnå målet. Tilldela mål som matchar medarbetarnas expertis och färdigheter eller dela upp en komplex uppgift i flera mindre uppgifter så att de får förtroende för sina förmågor och når målen.

Ställ dessa frågor för att säkerställa att ditt mål inte är alltför komplicerat:

Hur svårt är målet? Är det för lätt, svårt eller någonstans mittemellan?

Har medarbetaren utfört liknande uppgifter tidigare?

Behöver medarbetaren en mentor som kan hjälpa till?

Verkligt exempel på målsättningsteori

Låt oss förstå begreppet målsättningsteori med hjälp av ett verkligt scenario.

Introduktion av en ny medarbetare

När nya medarbetare ansluter sig till en organisation är de ivriga att påbörja en ny resa och hitta sin röst i organisationsbeteendet. Det är arbetsgivarens eller chefens ansvar att sätta upp lämpliga mål som ökar deras självkänsla och hjälper dem att uppnå sina produktivitetsmål.

En vanlig praxis i många organisationer är att ge de anställda 30 till 60 dagar (eller i vissa fall mer) på sig att "komma in i arbetet" innan de tilldelas meningsfulla uppgifter. Under denna period ber cheferna de anställda att granska befintliga resurser och dokumentation för att förstå sina framtida ansvarsområden.

Även om det är en bra metod kan det ibland demotivera de anställda och minska deras arbetsglädje. Erfarenhetsbaserat lärande är en utmärkt inlärningsprocess, men chefer bör ändra sitt ledarskapsperspektiv och införliva mer praktiska metoder för att introducera de anställda.

Ersätt till exempel vaga försäljningsmål som ”Läs hela försäljningshandboken” med ”Läs kapitlet om leadgenerering i försäljningshandboken inom fem dagar och skriv ner dina genomförbara synpunkter på vår nuvarande prospekteringsprocess. ”

Medan specifika och utmanande mål uppmuntrar medarbetaren att läsa försäljningshandboken, uppfyller det andra målet målsättningsteorin.

Den anger vilket kapitel som ska läsas, hur lång tid det tar att läsa det och vilken uppgift som ska utföras efteråt.

Det andra målet utmanar dem att dela med sig av sina åsikter om den nuvarande prospekteringsprocessen.

Enligt målsättningsteorin ska du se till att medarbetaren är engagerad i målet och att uppgiften inte är för komplex. Det bör finnas ett gediget feedbacksystem så att chefen kan dela med sig av sin feedback om den tilldelade uppgiften när den är klar.

Fördelar

Planera en genomförbar färdplan för att förbättra målorienteringen

Målsättningsteorin visar tydligt vad som ska uppnås, hur det ska uppnås och hur du mäter dina arbetsprestationer. En tydlig färdplan hjälper medarbetarna att planera sina utmanande uppgifter och upprätthålla organisatoriskt beteende, och cheferna att följa teamets framsteg.

Håll motivationen uppe och förbättra arbetsprestationen

Teorin om målsättning uppmuntrar till motivationsbyggande. Teorin syftar till att få medarbetarna att känna sig uppskattade genom att ge dem meningsfulla mål.

Håll dig till deadlines

Den amerikanske psykologen Lockes motivationsteori fokuserar på att sätta upp mätbara mål för att förbättra människors prestationer och säkerställa målorientering. Genom att specificera nyckeltal som tidsåtgång när SMART-mål sätts upp, säkerställer chefer att uppgifterna slutförs inom förutbestämda tidsramar.

Nackdelar

Skapar för mycket press och överväldigar ofta medarbetarna

Målsättningsteorin utgår från att utmanande mål motiverar teamet, men så är inte alltid fallet. Ibland kan ett komplicerat mål, målkonflikter eller ett allmänt definierat utmanande mål skapa psykisk press på medarbetarna, vilket gör att de blir överväldigade och inte når målet.

Orealistiska mål leder till missförstånd och missnöje

Det är en hårfin gräns mellan utmaning och uppgiftskomplexitet. Medan målsättningsteorin kräver att man hittar en balans, överskrider arbetsgivare ofta denna gräns och sätter upp orealistiska mål som inte är möjliga att uppnå. Resultatet blir missförstånd med medarbetarna, missnöje, försämrad prestation och en negativ inverkan på personens välbefinnande.

Anställda frestas ofta att agera oetiskt för att uppnå sina mål

När anställda tvingas uppnå orealistiska, vaga mål, leder det till att de tar till oetiska metoder och avviker från målorienteringen. De kan försöka sig på tvivelaktiga aktiviteter och hamna i ohälsosamma diskussioner med sina kollegor för att uppnå dessa ”utmanande mål”. Allt detta kan påverka deras mentala hälsa och beteende på arbetsplatsen.

Tillämpa målsättning på din arbetsplats: De bästa metoderna för att förbättra medarbetarnas motivation och arbetsprestanda

Definiera vad du försöker uppnå

När du sätter upp mål för teamet, kommunicera tydligt vad du försöker uppnå.

Du vill till exempel att dina anställda ska lära sig att använda programvara för målsättning. Definiera varför du vill att de ska lära sig programvaran. Om din organisation har som mål att förbättra effektiviteten och effektivisera projektledningen, låt dem veta att denna programvara kommer att hjälpa dem att förbättra sina projektledningsfärdigheter.

När dina anställda är övertygade om att deras mål är i linje med din organisations inställning blir det lättare att få deras stöd. Anställdas stöd är avgörande för att målsättningsteorin ska lyckas.

Gör målsättningen till en gemensam process

När du har definierat dina mål, dela din vision för målet med ditt team eller dina medarbetare. Fråga dem vad de behöver för att nå målen och ge dem de verktyg de behöver för att uppnå dem.

Gör målsättningen till en ömsesidig process och be om deras synpunkter. Se till att alla känner till organisationens resultat och vad som förväntas av dem.

Som chef bör du se till att dessa mål stämmer överens med deras personliga mål så att de engagerar sig för att uppnå dem.

Till exempel bör säljare som vill bli säljchefer lära sig att skriva bättre kallmail med hjälp av AI. Detta stämmer överens med deras egna mål att bli säljchefer och dina mål att befordra säljare till chefer baserat på efterföljande prestationer istället för att anställa nya chefer.

Proffstips: Mål bör vara tidsbegränsade. Annars kommer de att sträcka sig in i evigheten. Till exempel, under första kvartalet 2024 vill du att alla säljare ska lära sig att använda ChatGPT för att skriva bättre kallmail.

Använd SMART-ramverket för målsättning

Oavsett om det gäller personliga eller professionella mål hjälper SMART-ramverket dig att skapa realistiska mål med en tydlig tidsplan och identifiera missade mål.

Dina mål bör vara:

Specifikt

Mätbar

Uppnåeligt

Realistiskt

Tidsbegränsat

Justera dem efter behov.

Sanningen är att mål bör vara flexibla. Om målet är för ambitiöst eller tidsramen orealistisk, var flexibel och justera målet efter behov.

Effektiv tillämpning av målsättningsteorin på din arbetsplats med hjälp av ClickUp

Lockes målteori hjälper team att förbättra sina prestationer, men du måste anpassa målen efter din organisations dynamik.

ClickUp är specialutvecklat för att hjälpa dig med just det.

Så här gör du.

Steg 1: Skapa mål som går att följa upp

Använd ClickUp Goals för att koppla dina mål till dina arbets-/teammål, följa framstegen och hantera alla dina mål på ett och samma ställe.

Dela upp stora, komplexa uppgifter i mindre mål, kategorisera varje mål och tilldela dem till teammedlemmarna med lämplig expertis.

Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg i ClickUp.

Steg 2: Använd mallar för målsättning för att effektivisera din process

Slösa inte tid på att skapa dina målprocesser från grunden. Använd istället ClickUps mallar för målsättning för att komma igång snabbt.

Några av de mest använda mallarna är:

ClickUps SMART Goals Template organiserar målen i ett hanterbart system som stöder din dagliga, månatliga och årliga målsättning. Mallen visualiserar framstegen för att hålla alla motiverade. Oavsett om du lanserar en ny produktlinje eller ett nytt projekt, säkerställer denna mall att ditt team förblir fokuserat och på rätt spår.

Sätt upp mål för varje viktig funktion i din organisation med hjälp av ClickUps SMART-mallar.

Mallen Goals Signals Measures från ClickUp definierar mål, signaler och mått för en tydlig förståelse av framgång. Med automatiska aviseringar kan chefer följa framstegen mot målen och prioritera uppgifter utifrån deras betydelse.

Spåra data som visar om du fortfarande är på rätt spår med ClickUps mall för målsignaler och mått.

Med den här mallen kan du samla in data för identifierade signaler, såsom teamets prestationer, personliga mål och annan information som är relevant för din prestationsrelation.

Använd ClickUps mall för företagets OKR och mål för att organisera dina mål på en hög nivå, specificera framgångskriterier för varje mål, utveckla en process för målsättning och följa upp målen under en viss period.

Skapa en hierarki av mål för team, avdelningar och företag med ClickUps mall för företagets OKR och mål.

Bonus: Hantera alla dina målformuleringsdokument på ett och samma ställe, i en delad, säker mapp, för att följa upp dina OKR under en sprint och hantera individuella medarbetares resultatkort för att underlätta de mänskliga beslutsprocesserna.

ClickUp hjälper dig att nå framgång med din målsättning

Om du kämpar med:

Sätt upp SMART-mål

Tilldela dem till teammedlemmarna och följ deras framsteg.

Definiera och mäta individers och teams prestationsnivåer mot förutbestämda mått.

Med ClickUp har du en app för målsättning som effektiviserar hela processen.

ClickUp är ett effektivt verktyg som hjälper dina anställda att uppnå en målsättningsmentalitet som matchar din organisationspsykologi.

De viktigaste funktionerna som gör ClickUp till det bästa verktyget för att implementera och följa upp utmanande mål och måluppfyllelse är:

Använd ClickUp Whiteboard som din brainstormingpartner när du sätter upp prestationsmål för teamet och organisationen och gör det till en samarbetsaktivitet.

Utnyttja ClickUp Goals för att följa upp arbetet mot strategin med mätbara mål.

ClickUp Tasks delar upp dina projekt i anpassade uppgifter för framgångsrik målsättning.

Använd färdiga mallar för målsättning för att slippa det tunga arbetet med att skapa ett ramverk för målsättning från grunden.

ClickUp AI fungerar som din brainstormingpartner och fyller i detaljerna i mallarna för att spara tid åt dig.

Vad är det bästa sättet att implementera Lockes målteori?

Registrera dig gratis på ClickUp.

Sätt upp mål för ditt team. Tilldela dem till teammedlemmarna. Följ upp framstegen. Voilà!