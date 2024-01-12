De 10 bästa böckerna om produktledning för produktchefer 2025

Det är svårt att skapa en produkt som verkligen hjälper människor och som praktiskt taget säljer sig själv.

Oavsett din kompetensnivå finns det alltid utrymme för förbättring. Även för de mest erfarna produktcheferna innebär varje dag nya möjligheter att lära sig något nytt.

Trots all information som finns online kan ingenting mäta sig med den visdom du hittar i en bra bok. Lär dig av erfarenheterna från dem som har varit med om det tidigare.

Vi har sammanställt en lista med fantastiska böcker som hjälper dig att ta dina produktledningskunskaper till nästa nivå. Dessa böcker ger insikter, strategier och värdefulla råd för den verkliga, tuffa världen inom produktledning.

Låt oss ta en titt på dem.

De 10 bästa böckerna om produktledning för produktchefer

Böcker om produktledning

1. Hooked: How to Build Habit-Forming Products av Nir Eyal

Om boken

Författare: Nir Eyal

Utgivningsår: 2013

Beräknad lästid: 7,1 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 256

Betyg: 4,1/5 (Goodreads) 4,5/5 (Amazon)

Enligt Nir Eyal räcker det inte med marknadsföring för att skapa ett framgångsrikt företag som Google eller Facebook. För att lyckas måste du se till att dina produkter blir en del av människors vardag.

Tanken är att få dem så fast att din produkt är det första de vill ha under vissa omständigheter.

Det finns en 4-stegs hook-modell som körs i en loop.

Trigger Åtgärd Variabel belöning Investering

Nir förklarar noggrant hur en känsla skapar en handling när den utlöses externt eller internt. Det är då du vill att människor ska använda din produkt. Hook-modellen hjälper företag att uppmuntra kundbeteende utan dyra marknadsföringskampanjer.

Därefter måste det stimulera dopaminproduktionen, så att användarna älskar det de använder. När detta sker investerar de gärna sin tid, sina pengar, sin energi eller sitt sociala kapital i ditt företag, vilket automatiskt ökar företagets värde.

Nir har använt ramverk som Manipulation Matrix och Habit Testing Process för att hantera produkter och utveckla idéer som hjälper till att få människor att fastna för din produkt.

”För att förändra beteenden måste produkterna ge användaren en känsla av kontroll. Människor måste vilja använda tjänsten, inte känna att de måste.”

”För att förändra beteenden måste produkterna ge användaren en känsla av kontroll. Människor måste vilja använda tjänsten, inte känna att de måste.”

Hooked – viktiga slutsatser

När din produkt är klar kan du använda Habit Testing för att identifiera engagerade användare och vilka produktfunktioner som kan skapa vanor.

Att vara uppmärksam på dina egna handlingar kan ge dig nya insikter och möjligheter att skapa vanebildande produkter och skapa verkligt värde.

Bryt oönskade vanor hos dina kunder genom att ändra triggers, åtgärder, belöningar eller investeringar för en hållbar tillväxt av ditt företag.

Vad läsarna säger

”Den här boken var en utmärkt läsning för min karriärutveckling. Den innehåller så mycket viktig information om produktchefens roll i teknikbranschen. Författaren är uppenbarligen expert på de ämnen som behandlas i boken. Den är lättläst och innehåller exempel från verkligheten med ledande teknikprodukter och företag. Jag rekommenderar den definitivt till alla som vill bli en del av ett produktteam.”

2. Inspired: How to Create Tech Products Customers Love av Marty Cagan

Om boken

Författare: Marty Cagan

Antal sidor: 368

Utgivningsår: 2008

Beräknad lästid: 10,2 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Betyg : 4,24/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

Marty Cagan är partner i Silicon Valley Product Group och tidigare chef på eBay, AOL och Netscape. Hans bok Inspired erbjuder insikter om hur man skapar kundorienterade produkter med praktiska råd och exempel från verkligheten för produktledare.

Marty behandlar ämnen som att förstå kundernas behov, produktvision, effektivt teamarbete och principerna för framgångsrik produktledning. Han diskuterar också agila metoder som iterativ utveckling och responsivitet till förändringar för bättre produktutveckling.

Den första upplagan av Inspired publicerades för mer än tio år sedan.

Författaren belyser problem med det vanliga sättet som de flesta team arbetar med att utveckla produkter.

Han säger att riktiga produkter handlar om resultat. Han förklarade hur effektiva produktledningsgrupper hanterar risker, definierar produkten gemensamt och tillhandahåller lösningar på underliggande problem för bättre resultat.

”Dessutom är din bransch i ständig förändring, och vi måste skapa produkter för morgondagens marknad, inte för gårdagens.”

”Dessutom är din bransch i ständig förändring, och vi måste skapa produkter för morgondagens marknad, inte för gårdagens.”

Inspirerande nyckelpunkter

Data ska informera, inte diktera. Använd data som vägledning för beslut, men balansera det med intuition och kvalitativa insikter.

Se till att dina idéer fungerar genom att testa dem med riktiga kunder inom projektledning.

Det är en praktisk guide som uppmuntrar till ett tankesätt präglat av kontinuerlig upptäckt, experimenterande och lärande genom hela produktutvecklingsprocessen.

Vad läsarna säger

”Jag älskade allt med den! Innehållet, framställningen och sanningen bakom den. Ett absolut måste för alla som arbetar med produkter!!”

3. Escaping the Build Trap: How Effective Product Management Creates Real Value av Melissa Perri

Om boken

Författare: Melissa Perri

Antal sidor : 197

Utgivningsår: 2018

Beräknad lästid: 5,5 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare-mellanliggande

Betyg: 4,31/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

Melissa Perri förklarar hur man genom att skapa kundorienterade produkter kan undvika att hamna i ”byggfällan”.

Hon säger att du inte behöver fler funktioner eller en bättre tidsplan för att beta av din att göra-lista. Fokusera istället på att lägga en stark grund genom att förstå hur man kommunicerar och samarbetar inom en företagsstruktur.

Enligt Melissa är produktchefer ansvariga för att förstå kundernas problem, önskemål och behov. Hon betonar produktchefens roller och ansvar.

För att beskriva vad som kännetecknar en bra produktchef ställer Melissa detta mot egenskaperna hos en dålig produktchef.

Att undvika byggfällan – viktiga slutsatser

Produktteam bör balansera snabbhet med strategiskt tänkande för att undvika ”byggfällan”.

Prioritera att skapa produkter som verkligen tillför värde

Skapa en kontinuerlig feedbackloop med kunderna för att säkerställa att produkten förblir relevant.

Vad läsarna säger

”Som produktchef med ett snart utgående kontrakt som för närvarande arbetar med programhantering på Amazon gav den här boken mig ett fantastiskt perspektiv som hjälpte mig att ändra mitt sätt att tänka om skillnaden mellan output och resultat.”

4. Produktledd tillväxt: Hur man skapar en produkt som säljer sig själv av Wes Bush

Om boken

Författare: Wes Bush

Antal sidor : 278

Utgivningsår: 2019

Beräknad lästid: 7,8 timmar

Rekommenderad nivå: Medel

Betyg: 4,12/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)

Wes Bush fokuserar på att skapa produktstrategier som omformar företags traditionella produktutveckling och försäljningsmetoder.

Boken diskuterar produktledd tillväxt, där produkten blir den primära försäljningsdrivaren. Han delar med sig av praktiska insikter för att skapa produkter som uppfyller användarnas behov och marknadsför sig själva.

Det är ett smart tillvägagångssätt som sparar pengar och den ansträngning som krävs för att marknadsföra produkten.

Wes diskuterar också MOAT-ramverket:

Marknadsstrategi Havets förhållanden Målgrupp Time-to-value

Han säger att en gratis provperiod eller ett freemium är en utmärkt affärsstrategi för att marknadsföra din produkt. Människor kan använda produkten gratis; om de gillar den kommer de gärna att betala för den.

”Produktledda företag vänder upp och ner på den traditionella försäljningsmodellen. Istället för att hjälpa köpare genom en lång, utdragen försäljningscykel ger de köparen ”nycklarna” till sin produkt. Företaget fokuserar i sin tur på att hjälpa köparen att förbättra sitt liv. Att uppgradera till en betald plan blir en självklarhet.”

”Produktledda företag vänder upp och ner på den traditionella försäljningsmodellen. Istället för att hjälpa köpare genom en lång, utdragen försäljningscykel ger de köparen ”nycklarna” till sin produkt. Företaget fokuserar i sin tur på att hjälpa köparen att förbättra sitt liv. Att uppgradera till en betald plan blir en självklarhet.”

Produktledd tillväxt – viktiga punkter

Använd freemium-modeller för att locka kunder

Utforma din produkt så att den uppmuntrar delning och lockar nya användare på ett organiskt sätt för att nå affärsframgång.

Designa och utveckla produkter med fokus på människors behov och upplevelser.

Vad läsarna säger

”Om du driver ett SaaS-företag, oavsett om det är B2C eller B2B, ta ett steg tillbaka och läs den här boken. Taktikerna verkar så självklara efter att man har lärt sig dem, men de är sammanvävda på ett sätt som är inspirerande och motiverar till handling. Sluta läsa recensioner och köp den nu.”

5. Crossing the Chasm: Marknadsföring och försäljning av teknikprojekt till vanliga kunder av Geoffrey A. Moore

Om boken

Författare : Geoffrey A. Moore

Antal sidor : 227

Utgivningsår: 2006

Beräknad lästid: 8,1 timmar

Rekommenderad nivå: Medel

Betyg: 4,01/5 (Goodreads) 4,3/5 (Amazon)

Crossing the Chasm, som publicerades 2006, är en intressant bok som innehåller en omfattande guide om smart marknadsföring och flexibilitet i ljuset av förändring.

I denna bok talar Moore om en klyfta, övergångspunkten för nya teknologiprodukter. Det är en klyfta som representerar utmaningen att gå från tidiga användare (människor som gillar att prova ny teknik) till större och mer mainstream-kunder.

Enligt författaren sker införandet av ny teknik i fem steg:

Teknikentusiaster: De som vill ha den senaste tekniken före alla andra. Visionärer: De som önskar den konkurrensfördel som nya tekniker lanserade av teknikföretag kommer att ge. Pragmatiker: De som inte är ute efter stora förändringar. Pragmatiker är extremt lojala kunder för teknikföretag, vilket är varför det är så viktigt att vinna deras godkännande. Konservativa: De som är misstänksamma mot högteknologiska företag och föredrar enkla, högkvalitativa och prisvärda produkter utan krångel. Skeptiker: De utgör en liten grupp som är motståndare till högteknologi. Skeptiker kan användas för att ge värdefull feedback om hur din produkt inte uppfyller deras förväntningar.

”Det viktigaste målet för ett företag när det ska överbrygga klyftan är att säkra en distributionskanal till den traditionella marknaden, en kanal som pragmatiska kunder känner sig bekväma med. Detta mål kommer före intäkter, före vinster, före pressen och till och med före kundnöjdhet. Alla dessa andra faktorer kan fixas senare – men bara om kanalen är etablerad.”

”Det viktigaste målet för ett företag när det ska överbrygga klyftan är att säkra en distributionskanal till den vanliga marknaden, en kanal som pragmatiska kunder känner sig bekväma med. Detta mål kommer före intäkter, före vinster, före pressen och till och med före kundnöjdhet. Alla dessa andra faktorer kan fixas senare – men bara om kanalen är etablerad.”

Crossing the Chasm – viktiga lärdomar

Presentera din teknik som marknadsledande, redo att göra skillnad för dina kunder.

Din produkt ska vara en komplett lösning, inte bara en lappning.

Utveckla tydliga budskap för att förstå dina målkunders specifika behov.

Vad läsarna säger

”Denna bok nämndes flera gånger av Seth Godin, och nu förstår jag varför den är så viktig. Boken innehåller ett omfattande beteendemässigt ramverk och taktiska grepp för att vinna och behålla kunder, och ger dig verktygen du behöver för att bli en framgångsrik marknadsförare.”

Inspirerande böcker för produktchefer

6. The Influential Product Manager av Ken Sandy

Om boken

Författare : Ken Sandy

Antal sidor : 384

Utgivningsår: 2020

Beräknad lästid: 10,7 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Betyg: 4,17/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

The Influential Product Manager är en lättillgänglig guide fylld med praktiska tips och strategier som hjälper produktchefer att göra en verklig skillnad i sina företag.

I denna bok argumenterar Ken för att de viktigaste faktorerna i affärslivet är att skapa fokus och påverkan. Han betonar värdet av feedback och dess roll för att förbättra den övergripande produktkvaliteten.

Ken diskuterar vikten av att bygga starka partnerskap mellan produktchefer och andra avdelningar. Han använder sin praktiska erfarenhet för att hjälpa produktchefer att bli effektiva organisationsledare och skapa framgångsrika produkter för sin målmarknad.

”Produktchefer ansvarar för problemen (”varför” och ”vad”), och ingenjörer ansvarar för lösningarna (”hur” och ”när”) – men det är bara genom samarbete som du kan utveckla och bygga de bästa idéerna.”

”Produktchefer ansvarar för problemen (”varför” och ”vad”), och ingenjörer ansvarar för lösningarna (”hur” och ”när”) – men det är bara genom samarbete som du kan utveckla och bygga de bästa idéerna.”

De viktigaste lärdomarna från The Influential Product Manager

Kommunicera din produktvision och strategi till intressenter och teammedlemmar

Värdesätt kundernas feedback för att kontinuerligt förbättra din produkt

Skapa en plan för att strukturera din karriärutveckling

Vad läsarna säger

”I realtid rapporterar ingen direkt till produktcheferna. Endast genom att påverka kan vi samarbeta och leverera en högkvalitativ produkt. Denna bok gav fantastiska insikter om hur man leder produktteamet och lanserar teknikprodukter.”

7. Decode and Conquer av Lewis C. Lin

Om boken

Författare : Lewis C. Lin

Antal sidor : 216

Utgivningsår: 2022

Beräknad lästid: 6 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Betyg: 4,08/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)

Decode and Conquer är något för dig som letar efter sätt att klara produktchefintervjuer. Boken diskuterar praktiska tips och råd om vad du bör och inte bör göra under din intervju.

Författaren betonar vikten av att förstå och behärska intervjun med hjälp av några verkliga scenarier, så att du förstår teoretiska begrepp och får det självförtroende och de färdigheter som krävs för att utmärka dig i den konkurrensutsatta produktledningsvärlden.

Betrakta denna bok som ett verktyg för produktledning. Författaren börjar med att ge en gedigen introduktion till produktledningsfilosofier och intervjutekniker med hjälp av anpassade ramverk. Han avkodar också vad intervjuare letar efter, varför de letar efter det och hur du kan förbereda dig för att leverera det.

Avkoda och bemästra viktiga lärdomar

STAR-metoden (Situation, Task, Action och Result) är en utmärkt produktmarknadsanpassning för att skapa kundorienterade produkter.

Blivande produktchefer bör fräscha upp sina tekniska kunskaper – algoritmer och datastrukturer – för att klara tekniska intervjuer.

Prata med yrkesverksamma inom din bransch för att lära dig mer om företag och jobbmöjligheter.

Vad läsarna säger

”Jag köpte den här boken för att förbereda mig inför intervjuer för konkurrenskraftiga tjänster som biträdande produktchef för nyutexaminerade. Till slut fick jag ett erbjudande som jag definitivt inte skulle ha fått utan Decode & Conquer. ”

8. Start at the End: How to Build Products That Create Change av Matt Wallaert

Om boken

Författare : Matt Wallaert

Antal sidor : 256

Utgivningsår: 2019

Beräknad lästid: 7,1 timmar

Rekommenderad nivå: Medel

Betyg: 3,86/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)

I sin bok Start at the End hävdar Matt Wallaert att produktutveckling inte bara handlar om att tjäna mer pengar – det handlar om att hitta sätt att förändra människors beteende. Det kanske låter lite poetiskt, men det är sant.

En av de saker som Wallaert föreslår är att ställa sig själv frågor som ”Vilken verklighet försöker vi skapa?”

Han delar upp svaret på denna fråga i fem olika delar:

Beteende: Identifiera det beteende du försöker främja med din produkt. Befolkning: Identifiera den befolkning vars beteende du vill förändra. Motivation: Hitta motivationen bakom det beteende du försöker främja. Identifiera begränsningar och förutsättningar: Tänk på de möjliga hinder som kan uppstå när du skapar denna produkt. Definiera data: Definiera den data som du kommer att använda för att mäta för- och nackdelarna med att främja ditt ideala beteende.

När du införlivar detta tänkesätt i din produktstrategi kommer resultatet garanterat att ge effekt.

”Det beror på att bättre interventionsdesign i allmänhet uppnås när man har så många potentiella insikter som möjligt i början av processen – en stor, bred tratt av möjligheter till beteendeförändring som långsamt blir smalare när vi fokuserar på de påtryckningar som vi framgångsrikt kan utforma interventioner kring. Ju fler insikter vi har från början och ju snabbare och grundligare vi kan validera dem, desto fler interventioner kan vi utforma. Att utforma fler interventioner innebär att genomföra fler pilotprojekt, och när vi validerar dem grundligt och snabbt får vi fler Cheeto-smaker som för oss närmare det utopiska universum, ett snacks i taget. ”

”Det beror på att bättre interventionsdesign i allmänhet uppnås när man har så många potentiella insikter som möjligt i början av processen – en stor, bred tratt av möjligheter till beteendeförändring som långsamt blir smalare när vi fokuserar på de påtryckningar som vi framgångsrikt kan utforma interventioner kring. Ju fler insikter vi har från början och ju snabbare och grundligare vi kan validera dem, desto fler interventioner kan vi utforma. Att utforma fler interventioner innebär att genomföra fler pilotprojekt, och när vi validerar dessa grundligt och snabbt får vi fler Cheeto-smaker som för oss närmare det utopiska universum, ett snacks i taget. ”

Start at the End – viktiga slutsatser

Definiera tydligt produktstrategin och vad du vill uppnå innan du börjar bygga.

Erfarna produktchefer strävar efter hållbar och meningsfull förändring genom att utveckla produkter med ett långsiktigt perspektiv.

Gör en etisk kontroll av det beteende du försöker främja.

Vad läsarna säger

”Wallaert är mästare på att bryta ner komplexa ämnen i lättsmälta begrepp, kryddade med humor och intressanta exempel från välkända företag. En utmärkt läsning för alla som vill lära sig mer om beteendevetenskap. JE”

9. Trailblazing Women in Product Management av Mira Wooten

Om boken

Författare : Mira Wooten

Antal sidor : 56

Utgivningsår: 2021

Beräknad lästid: 1,6 timmar

Rekommenderad nivå: Alla nivåer

Betyg: Inga recensioner tillgängliga

Precis som i alla andra branscher har kvinnor varit tvungna att bevisa sitt värde inom produktledning.

I denna e-bok lyfter 280 Group fram svaren på sju intervjufrågor för att hjälpa dig att förstå hur dessa pionjärer slog igenom i sina karriärer och vilka värdefulla lärdomar de har dragit längs vägen.

Var och en av dessa 20 kvinnor ger råd till unga kvinnor som vill bli produktchefer. Författaren uppmuntrar fler kvinnor att satsa på denna karriär med förtroendet att de kan lyckas.

Boken innehåller berättelser om framgångsrika kvinnor som man kan beundra och inspireras av. Så om du är en kvinna som är intresserad av teknik eller funderar på att börja med produktledning är den här boken perfekt!

”Om du vill börja arbeta med produktledning och aldrig har haft en kundorienterad roll rekommenderar jag starkt att du ser det som ett språngbräde. Att utveckla stark kundempati är viktigt för att bli en duktig produktchef, och det bästa sättet att göra det är att prata med kunderna varje dag. ”

”Om du vill börja inom produktledning och aldrig har haft en kundorienterad roll rekommenderar jag starkt att du ser det som ett språngbräde. Att utveckla stark kundempati är viktigt för att bli en duktig produktchef, och det bästa sättet att göra det är att prata med kunderna varje dag. ”

Banbrytande kvinnor inom produktledning – viktiga slutsatser

Sluta be om ursäkt och be om det du vill ha

Hitta en mentor för att lära dig produktledningskunskaper och bli en bra lyssnare.

Var kreativ och var inte rädd för att ta risker.

Vad läsarna säger

10. Dare to Lead av Dr. Brené Brown

Om boken

Författare : Dr Brené Brown

Antal sidor : 256

Utgivningsår: 2019

Beräknad lästid: 7,1 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Betyg: 4,18/5 (Goodreads) 4,7/5 (Amazon)

4. 18/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 18/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

Dare to Lead av Dr. Brené Brown utmanar den stereotypa bilden av en chef, även kallad ledare. Brown säger att empati är en av de viktigaste ledaregenskaperna som krävs för att driva ett företag eller leda en grupp människor. Man måste känna medkänsla och acceptera sårbarhet.

Ha auktoritet, men tillåt dig själv att känna mänskliga känslor. Som chef behöver du inte vara kall och distanserad.

Kom alltid ihåg att känslor inte gör dig mindre effektiv eller mindre produktiv. Du måste släppa garden för att skapa meningsfulla relationer med de människor du arbetar med.

”Det är inte kritikerna som räknas, inte de som påpekar hur den starke snubblar eller hur den som utför handlingar kunde ha gjort dem bättre. Äran tillhör den som faktiskt befinner sig i arenan, vars ansikte är fläckat av damm, svett och blod; som kämpar tappert; som begår misstag, som gång på gång misslyckas... som i bästa fall till slut får uppleva triumfen av stora prestationer, och som i värsta fall, om han misslyckas, åtminstone misslyckas medan han vågar stort.”

”Det är inte kritikerna som räknas, inte de som påpekar hur den starke snubblar eller hur den som utför handlingar kunde ha gjort dem bättre. Äran tillhör den som faktiskt befinner sig i arenan, vars ansikte är fläckat av damm, svett och blod, som kämpar tappert, som gör misstag, som gång på gång misslyckas... som i bästa fall till slut upplever triumfen av stora prestationer och som i värsta fall, om han misslyckas, åtminstone misslyckas medan han vågar stort.”

Viktiga punkter från Dare to Lead

Se misslyckanden som en möjlighet att lära och förbättra dig, inte som ett mått på ditt självvärde.

Förstå och knyt kontakter med andra. Empati är ett kraftfullt ledarskapsverktyg.

Ledare stärker andra genom att erkänna deras styrkor, främja kreativitet och uppmuntra innovation.

Vad läsarna säger

”Om du är en av dem som säger ”Jag får inte visa svaghet, kärlek eller jag måste ha alla svar”, då är den här boken något för dig. Om du vill skapa en bättre företagskultur, då är den här boken något för dig.”

