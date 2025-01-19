Hur du sätter upp kaskadmål för ditt team 2025

Det är ingen hemlighet att målsättning är kopplat till framgång. INC har funnit att människor är 42 % mer benägna att uppnå mål som de skriver ner. Dessutom är anställda med tydliga mål 3,6 gånger mer benägna att vara engagerade i sitt företag.

Men verkligheten är att många företag inte sätter upp tydliga prioriteringar. En studie från Harvard Business Review visade att 84 % av de anställda som tillfrågades på ett företag inom professionella tjänster inte hade någon klar bild av organisationens högsta prioriteringar. Dessutom kunde endast 55 % av cheferna nämna ett av företagets fem högsta mål.

Varför har så många företag problem med att sätta upp mål? Processen kan vara utmanande, och det handlar om mer än att bara formulera ett allmänt mål. Effektiva mål måste vara mätbara och inriktade på företagets målsättningar.

Det är där kaskadmål kan hjälpa till. 👀

Här kommer vi att prata om vad kaskadmål är och identifiera fördelarna med att använda dem för ditt företag. Sedan visar vi dig hur du implementerar kaskadmål för att hjälpa alla i teamet att bidra till dina mål.

Vad är kaskadmål?

Kaskadmål är ett strukturerat ramverk av mål. Börja med större organisatoriska mål och dela upp dem i mindre delmål för team och individer. Tanken är att alla ska arbeta mot företagets huvudmål genom att arbeta med uppgifter och projekt som bidrar till det.

Processen börjar med att intressenterna skapar ett övergripande mål för verksamheten. Därefter fastställs mål och uppgifter för projektledare och teamledare för att uppnå det huvudsakliga målet. Processen fortsätter med en kaskadverkan för varje teammedlem och individ i företaget. ✨

Fokus ligger på att börja med ett huvudmål och arbeta baklänges för att skapa projekt och uppgifter för varje team som för företaget närmare målet. Varje kaskadmål ska vara tydligt och mätbart. De ska också anpassas efter varje teammedlems kapacitet och förmåga.

Typer av kaskadmål

Inom denna bredare målsättning finns flera typer av kaskadmål. Var och en erbjuder en annan strategi eller teknik för att nå huvudmålet. 🏆

Typer av kaskadmål inkluderar:

SMART-mål: SMART står för specifikt, mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbundet. Dessa mål är utformade för att vara realistiska och genomförbara.

Mål och nyckelresultat ( OKR ): OKR tar ett övergripande mål och kopplar det till nyckelresultat och uppgifter som är utformade som steg för att uppnå huvudmålet.

Stora, djärva mål (BHAG): Ett långsiktigt mål som syftar till att skapa entusiasm genom att sätta upp höga mål för framgång som ofta är djärva, riskfyllda och högtflygande.

Använd ClickUps SMART Goals Template för att strukturera och effektivisera dina målstrategier till ett hanterbart system.

Exempel på kaskadmål

Låt oss ta ett resebyrå som exempel på kaskadmål enligt SMART-modellen. Företagets huvudmål för kvartalet kan vara att sälja 5 400 semesterpaket. Varje uppgift och mål för varje team bör vara inriktat på att uppnå detta. Det kan innebära att säljteamet sätter upp ett mål om att värva 1 300 nya kunder. Marknadsföringsteamet kan ha som mål att skicka ut 40 e-postkampanjer.

Inom säljteamet kan säljchefen sätta upp konverteringsmål för varje säljare, till exempel 150 nya kunder per person. På marknadsföringssidan kan chefen dela upp arbetet i mål baserade på att öka konverteringarna på sociala medier eller skapa ett visst antal annonskampanjer.

ClickUps OKR-instrumentpanel skräddarsyr vyer för tvärfunktionella projekt, ökar effektiviteten genom automatisering och standardiserar bästa praxis för skalbar framgång.

Låt oss nu titta närmare på ett exempel på kaskadmål med hjälp av OKR. Låt oss säga att ägaren till en båtförsäljare sätter upp huvudmålet att bli den största båtförsäljaren i regionen.

Viktiga resultat för detta mål kan se ut så här:

Viktigt resultat nr 1: Hantera 55 % av all regional båtförsäljning

Nyckelresultat nr 2: Öka varumärkets synlighet med 35 %.

Nyckelresultat nr 3: Implementera ett CRM-system för att hantera all kundkontakt

Som du kan se påverkar dessa nyckelresultat olika avdelningar, inklusive försäljning och marknadsföring. Härifrån kan teamcheferna välja ett av dessa nyckelresultat som sitt huvudsakliga teammål. Därefter delar de upp det i ytterligare nyckelresultat för att uppnå målet.

Till exempel kan säljteamet ha 55 % av all regional båtförsäljning som sitt huvudmål och viktiga resultat kan inkludera att anställa tre nya säljare och öka antalet båtförsäljningar med 40 % jämfört med föregående år. Marknadsföringsteamets viktiga resultat kan inkludera att anställa en konsult för att bygga upp ett CRM-system och genomföra 10 reklamkampanjer eller e-postmarknadsföringsinitiativ.

Fördelarna med att sätta upp kaskadmål

Fördelarna med en top-down-strategi för målsättning inkluderar mer engagerade medarbetare, målinriktat arbete och förbättrad samverkan. Från ledningsnivå till nyanställda är alla knutna till ett gemensamt mål och har sitt arbete utformat för att uppfylla de huvudsakliga målen och de personliga målen för medarbetarna.

Här är några av de viktigaste fördelarna med att sätta upp kaskadmål. 💪

Bättre prestationshantering

Kaskadmål gör det enklare att övervaka och utvärdera prestationer i hela organisationen. Med skräddarsydda projektmål för varje teammedlem är det enkelt att mäta hur varje anställd presterar.

Eftersom kaskadmål vanligtvis är mätbara kan du använda mätvärden för att se hur nära ett team eller en person är sitt mål, var projekt har hamnat efter eller lyfta fram något som har fungerat bra.

Ökat engagemang hos medarbetarna

Anställda arbetar bättre när de har mål som direkt bidrar till organisationens framgång. Det innebär att de är mer benägna att ta sig an nya projekt, komma med kreativa idéer och fokusera på arbete som är viktigt. De blir motiverade att automatisera tidskrävande arbete och ägna sin tid åt viktigare uppgifter.

Se och hantera snabbt aktiva och inaktiva automatiseringar i olika utrymmen med användaruppdateringar och beskrivningar.

Förbättrad strategi och målöverensstämmelse

Många företag lider av problem med bristande samordning, särskilt när flera avdelningar är involverade i samma projekt. Att sätta upp stora företagsmål och dela upp arbetet mellan avdelningarna för att uppnå dessa mål gör det lättare att hålla samordningen och förenkla hanteringen av affärsprocesser. 📈

När du bestämmer dig för att skala upp företaget eller ett projekt är det lätt att isolera nya medarbetare. Tänk bara på företagets huvudmål och vad den nya personen kan bidra med för att få teamet i mål.

Förenklade arbetsflöden och målinriktade uppgifter

Med kaskadmål blir det enklare för chefer att skapa arbetsflöden och tilldela uppgifter på företags- och individnivå. Med ett övergripande mål i åtanke kan du dela upp uppgifterna i hanterbara steg på alla nivåer i organisationen. ✍️

Öka tydligheten i dina projekt med anpassningsbara uppgiftstyper och förbättra organisationen i ditt uppgiftshanteringsarbete.

Du kan också skapa prioriteringar och beroenden för att styra arbetet, oavsett om det gäller team- eller individuella mål. Markera de uppgifter som har störst inverkan och kräver minst ansträngning för att hanteras först. Identifiera sedan de områden som kräver en annan uppgift innan arbetet kan påbörjas. Med kaskadmål som vägledning kan du skapa dagliga uppgiftslistor för att hantera projektuppföljningen mot framgång.

Dessa mål eliminerar också redundans, särskilt för stora team. Dessutom undviker man konkurrerande mål och håller alla fokuserade på arbetet.

Mer transparens och ansvarsskyldighet

När alla arbetar mot företagets mål tillför kaskadmål en komponent av ansvarsskyldighet. Varje person vet vilket arbete de ansvarar för och vilken insats de förväntas göra. Det ökar transparensen och låter medarbetarna ta ägarskap över projekt under hela målsättningsprocessen.

Hur man implementerar kaskadmål

Implementeringen av kaskadmål är en pågående process och bör ses över under året. Det är också en bra idé att få med sig medarbetarna och låta dem vara med och bestämma sina individuella mål och teammål. På så sätt känner de sig mer delaktiga i arbetet och tar större ansvar för projektet. Här är en enkel femstegsprocess för att implementera kaskadmål. ✅

1. Granska företagets mission och sätt upp långsiktiga mål

Innan du funderar på att sätta upp mål är det viktigt att ta hänsyn till företagets mission – som kan vara oklar för anställda i större företag. Din mission och dina värderingar bör alltid vägleda ditt arbete. Det är drivkraften bakom ditt syfte och anledningen till att du bedriver verksamhet.

Genom att förstå ditt företags mission och värderingar kan du skapa uppnåeliga mål som driver din verksamhet framåt. Att se till att medarbetarna förstår missionen gör också att de blir bättre på sina jobb och mer i samklang med företagets behov. 🧐

Fastställ mätbara mål för uppgifter och projekt med automatisk progression för att mer effektivt uppnå målen med definierade tidsramar och kvantifierbara mål.

När du väl känner till din mission kan du använda ett verktyg som ClickUp Goals för att sätta upp mätbara mål. Denna programvara för målsättning gör det enkelt att fastställa, tilldela, hantera och övervaka mål. Använd den för att sätta upp och följa upp framsteg med SMART-mål, KPI:er och OKR:er.

Börja med att skapa ett huvudmål för företaget och alla avdelningar eller team. Arbeta sedan igenom varje team och individ för att skapa uppnåeliga mål som bidrar till de övergripande företagsmålen. Ordna möten med varje teammedlem för att ge dem möjlighet att komma med synpunkter på specifika mål och det arbete som de anser har störst inverkan.

Organisera affärsmålen i mappar för att se varje teammedlems övergripande mål eller individuella mål. Funktionen för att spåra framsteg lägger till ett procentdiagram som visar hur många uppgifter som har slutförts för att uppnå målet.

2. Fastställ kortsiktiga mål på kvartalsbasis

Effektiva kaskadmål är en blandning av kortsiktiga och långsiktiga mål. När du har fastställt de huvudsakliga årsmålen för varje individ, dela upp dem i kvartalsmål. 🛠️

Använd ett verktyg som ClickUps mallar för målsättning för att göra denna uppgift snabbare och enklare. Med flera alternativ att välja mellan kan du sätta upp SMART-mål, OKR, balanserade styrkort eller karriärmål på halva tiden.

ClickUps OKR-mall ger ledningsgruppen en enda källa för att spåra framsteg i realtid.

Du kan planera mål för hela året uppdelat i kvartal, men se över dem ofta. Helst bör du samlas i slutet av kvartalet för att gå igenom det arbete som har utförts och sätta upp mål för nästa kvartal så att ni håller er på rätt spår för att uppnå de övergripande företagsmålen.

Skillnaden mellan mål och målsättningar är att mål är de huvudsakliga målen, medan målsättningar hjälper medarbetarna att förstå hur de ska uppnå målen. Båda spelar en viktig roll för att prioritera rätt arbete varje kvartal.

3. Sätt upp individuella mål och teammål

Upprepa denna målsättningsprocess för varje team och teammedlem. Se till att de får vara med och påverka beslutsprocessen när målen och målsättningarna väljs. Kom ihåg att alla projekt och uppgifter ska kopplas tillbaka till företagets huvudmål och kvartalsmål.

Använd ClickUp Priorities för att skapa arbetsflöden som delar upp arbetet efter viktighet. Lägg till anpassade fält för arbete som har störst inverkan och kräver minst ansträngning. Använd färgkodning för att enkelt identifiera uppgifter som är lätta att slutföra och sådana som kommer att ha störst effekt.

Ställ snabbt in uppgiftsprioritet inom en uppgift för att kommunicera vad som behöver uppmärksammas först.

ClickUp Dependencies gör det också enkelt att identifiera arbete som blockeras av en annan uppgift. På så sätt kan tvärfunktionella team snabbt se vilket arbete de behöver göra för att förhindra förseningar i arbetsflödet för resten av företaget.

4. Kontrollera målen genom att arbeta från botten och upp

När du har satt upp mål för varje individ, team och företag bör du kontrollera att allt stämmer överens med din strategiska plan. Arbeta från botten och uppåt – granska alla personliga mål, teammål och projektledningsmål upp till de högsta nivåerna i företaget.

Notera mål som inte stämmer överens med din affärsstrategi eller områden som behöver förbättras. Gå igenom målplanen med ledningen och viktiga intressenter för att säkerställa en korrekt granskning.

5. Planera in avstämningar och prestationsutvärderingar

Som med de flesta projekt kan du inte bara implementera dem och sedan glömma bort dem. Granskningar är nyckeln till att hålla koll på strategiska mål och anpassa dem efter behov. Använd ClickUps kalendervy för att spåra framsteg och schemalägga regelbundna avstämningar. 💼

Hantera projekt och schemalägg uppgifter i den flexibla kalendervyn för att hålla teamen synkroniserade.

Uppföljningar är inte bara ett tillfälle att granska prestationsmål, utan också en utmärkt möjlighet att få feedback och förbättra personalbehållningen. Planera in en halvtimme eller en timme för att granska individuella mål och få praktiska insikter.

Under mötena går du igenom företagets övergripande mål, ledarskapsmål och personliga framsteg. Bestäm om du behöver sätta upp nya mål för att nå högre mål eller anpassa dig efter förändringar på marknaden. Justera mål och scheman utifrån feedback från medarbetarna och erbjud stöd när det behövs.

Sätt upp mål och nå dem snabbare med ClickUp

Oavsett om du sätter upp egna mål för att nå dina drömmar eller leder ett team som arbetar mot ett större företagsmål, kan kaskadmål hjälpa dig att sätta prioriteringar och uppnå dina mål. Med hjälp av ovanstående femstegsguide kan du sätta upp uppnåeliga och mätbara mål för varje processteg.

Registrera dig för ClickUp idag och börja bygga mer effektiva och motiverade team. Med funktionen Mål är det enkelt att skapa mål för företaget och varje anställd. Dessutom håller inbyggda arbetsflöden, uppgiftshantering och rapportering dig informerad om framstegen så att du kan nå dina mål snabbare.