De 10 bästa Homeworkify-alternativen för studenter 2025

Vad ska du leta efter i Homeworkify-alternativ?

Innan du väljer ett alternativ till Homeworkify bör du sätta upp mål för de ämnen du vill fokusera på, de akademiska resurser du vill ha tillgång till och de verktyg som bäst passar din inlärningsstil. Lika viktigt att tänka på är hur den valda plattformen värderar akademisk integritet.

Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna du behöver tänka på:

Utbildningsstandarder: Se till att plattformen uppfyller de nödvändiga utbildningsstandarderna och följer alla tillämpliga regler.

Enkelt, lättanvänt gränssnitt: Vill du ha en smidigare användarupplevelse? Välj en plattform som är intuitiv och lätt att navigera.

Integration med befintliga verktyg: En plattform som integreras med dina befintliga verktyg, såsom ditt lärplattformssystem (LMS) och dina favoritverktyg för produktivitet, är ett bättre val än en plattform som inte stöder sådana integrationer.

Priser och recensioner: Välj ett alternativ som är plånboksvänligt (utan dolda avgifter) och har många positiva recensioner från ett brett spektrum av användare ?

Samarbetsfunktioner: Det är bra att arbeta med en plattform som gör det möjligt att samarbeta med andra studenter och team via verktyg som delade dokument, diskussionsforum och framstegsspårare.

Kompatibilitet: Om du arbetar med flera enheter, registrera dig för en plattform som är kompatibel med smartphones, surfplattor och ditt föredragna operativsystem och webbläsare.

Säkerhet: Välj ett alternativ med robusta säkerhetsfunktioner, särskilt om du delar känslig information på plattformen ?

De 10 bästa Homeworkify-alternativen att använda

Homeworkify är en bra leverantör av läxhjälp, men det finns flera andra alternativ som erbjuder liknande tjänster med ytterligare fördelar, såsom övningsuppgifter, detaljerade förklaringar, steg-för-steg-lösningar, uthyrning av fysiska läroböcker, onlinehandledning, interaktivt lärande, testförberedelser och gediget akademiskt stöd.

Här är en lista över de 10 bästa alternativen till Homeworkify.

1. Chegg

Chegg är en populär onlineplattform för utbildning som erbjuder tjänster som sträcker sig från läxhjälp till uthyrning av läroböcker. Den har ett stort onlinebibliotek och erbjuder även onlinehandledning. Den tillhandahåller även AI-drivna verktyg för skrivhjälp, en portal för jobbsökning och praktikplatser samt hjälpmedel för examensförberedelser.

Chegg är ett alternativ till Homeworkify som är tillgängligt dygnet runt för läxhjälp, detaljerade förklaringar av komplexa begrepp och individuella sessioner. Det passar alltså både nattugglor och morgonpigga personer som vill ha en interaktiv inlärningsupplevelse. De viktigaste funktionerna är ett användarvänligt gränssnitt och kostnadseffektivitet.

Cheggs bästa funktioner

Hyr läroböcker och andra resurser istället för att köpa dem.

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med resurser såsom studieguider, steg-för-steg-lösningsguider, fråge- och svarstjänster och annat läromaterial.

Slutför uppgifter och skaffa dig expertkunskaper inom ett brett spektrum av ämnen, på olika specialiseringsnivåer, genom individuella sessioner med experter.

Förbered dig för konkurrenskraftiga prov som SAT, ACT och GRE med skräddarsytt studiematerial och övningsquiz och tester.

Sälj dina begagnade läroböcker

Cheggs begränsningar

De flesta resurserna är tillgängliga gratis under en kort tid, men så småningom måste du betala för dem.

Det finns ett begränsat utbud av både fysiska och online-läroböcker, som inte alltid är de senaste versionerna.

Cheggs prissättning

Chegg Study: 14,95 $/månad

Chegg Study Pack: 19,95 $/månad

Chegg Math Solver: 9,95 $/månad

Chegg Writing: 9,95 $/månad

Chegg-recensioner och betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

2. Brainly

Brainly är en plattform för kollaborativt lärande som bygger på ett peer-to-peer-nätverk för läxhjälp och online-tutorials. Eftersom det i grunden är en plattform för kunskapsdelning kan eleverna komma i kontakt med varandra och stödja varandra i sin utbildning.

Brainlys unika community-drivna modell gör det möjligt för användare att svara på akademiska frågor som andra användare har lagt upp. Svaren granskas av lärare och andra ämnesexperter med avseende på innehåll, kvalitet och korrekthet.

Plattformen täcker traditionella skolämnen, såsom matematik, naturvetenskap och historia, samt ämnen på universitets- och högskolenivå, inklusive medicin, juridik och teknik.

Förutom ett onlineformat för frågor och svar för inlärning erbjuder plattformen även material såsom studieguider.

Brainlys bästa funktioner

Nätverka med andra elever för att få olika synpunkter och detaljerade svar på en mängd olika ämnen.

Samla belöningspoäng och märken för din deltagande och dina bidrag.

Se användares och experters betyg på svar och lösningar.

Lär dig på det språk du vill

Få tillgång till onlineverktyget på flera enheter, såsom smartphones och surfplattor.

Brainlys begränsningar

Svarens noggrannhet och kvalitet kan vara ett problem, eftersom användarna kan ge missvisande och ofullständig information.

Färre deltagare i vissa akademiska ämnen kan påverka kvaliteten på svaren.

Svarens subjektiva karaktär kan leda till förvirring.

Priser för Brainly

Gratis

Brainly Plus: Anpassad prissättning

Brainly Tutor: Anpassad prissättning

Brainly-betyg och recensioner

G2: 4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (25+ recensioner)

3. Khan Academy

Khan Academy är en ideell onlineplattform för lärande som syftar till att erbjuda gratis utbildning i världsklass till elever och lärare över hela världen. Du hittar onlinekurser, studiematerial och instruktionsvideor om olika ämnen såsom historia, ekonomi, matematik, datorprogrammering etc.

Denna onlineplattform för lärande har en anpassningsbar och personlig inlärningsmetod som gör att du kan lära dig i din egen takt. Samtidigt övervakar plattformen användarnas behov för att anpassa innehållet och spåra framstegen för ett effektivt lärande.

Khan Academy vänder sig även till lärare och pedagoger genom att erbjuda dem verktyg och resurser för att förbättra deras undervisning. Khan Academy tillhandahåller även en AI-driven guide för självstudier, Khanmigo, som fungerar som en handledare för elever och en assistent för lärare.

Khan Academys bästa funktioner

Få tillgång till utbildningsresurser och kursmaterial från prestigefyllda universitet och institut.

Håll koll på dina uppgifter och lektioner

Lär dig i din egen takt med hjälp av gratis tjänster.

Lär dig på ditt föredragna språk

Förbered dig för standardiserade prov som SAT, LSAT, MCAT och andra med hjälp av specialiserade resurser.

Lär dig genom spelifiering. Vinn märken och poäng för uthållighet och kompetensutveckling.

Khan Academys begränsningar

Begränsad täckning av nischämnen

Inga liveinteraktioner med experter och lärare

Inget stöd för offline-inlärning

Eleverna måste vara tekniskt kunniga för att kunna använda plattformen.

Priser för Khan Academy

Gratis

Khan Academy – betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (170+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (25+ recensioner)

4. Crazy for Study

Crazy for Study beskriver sig själv som en pålitlig sökmotor för utbildning. Denna onlineplattform för lärande erbjuder hjälp med läxlösningar, uppgiftsutförande och frågor om läroböcker.

Förutom det omfattande biblioteket med studiematerial kan du också få tillgång till studieguider och kontakta experter för att få hjälp med olika ämnen. Crazy for Study har över 50 miljoner lösningar på läxfrågor i sitt användarvänliga gränssnitt.

Du kan också få steg-för-steg-förklaringar och lösningsguider till komplexa frågor i läroböcker, sammanställda av ämnesexperter.

Crazy for study bästa funktioner

Få lösningar på unika universitetsuppgifter

Kontakta experter med doktorsexamen inom ditt ämne för att få lösningar på uppgifterna som uppfyller utbildningsinstitutionernas standarder.

Be om hjälp med läxlösningar dygnet runt

Galna för studiemässiga begränsningar

Inga offline-lösningar, såsom uthyrning av läroböcker.

Noggrannhet och djup i lösningarna är ett problem

Lösningarna levereras inte direkt till användarna.

Galna priser för studier

Gratis

Månadsabonnemang : 14 dollar

Kvartalsplan : 29,85 dollar

Årsabonnemang: 78 dollar

Galna för studieomdömen och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Studypool

Studypool är en onlineplattform för lärande som bygger på det klassiska fråge- och svarsformatet, men som också har ett omfattande onlinebibliotek. Det är ett av de studievärktyg som erbjuder videolärande, chatt och andra interaktiva verktyg för att förbättra användarens lärande.

Så här fungerar det: Du kan lägga upp din uppgift eller läxfråga på webbplatsen och få bud från kvalificerade handledare som är villiga att hjälpa dig. Det innebär att du kan välja lämpliga handledare och bestämma vilket pris du vill betala för varje löst uppgift.

Förutom frågor och svar om läxor hjälper detta värdefulla verktyg eleverna med videoundervisning, personlig handledning, en anteckningsbank, bokguider och stipendier.

Det täcker olika ämnen, från grundläggande matematik och naturvetenskap till programmering, raketvetenskap, humaniora och kreativt skrivande. Lärarna på plattformen har också olika nivåer av expertis och inkluderar lärare, universitetsprofessorer och doktorander.

Studypools bästa funktioner

Få tillgång till över 30 miljoner studiedokument som hjälper dig med dina uppgifter och läxor.

Få expertkunskap inom olika nischämnen som geologi, matematik och webbdesign, bland annat.

Förbered dig för konkurrenskraftiga standardiserade prov som SAT.

Interagera med ämnesexperter i individuella videosessioner.

Studypools begränsningar

Inga offline-uthyrningstjänster

Det tar lång tid att få levererade lösningar.

Inget flerspråkigt stöd

Priser för Studypool (Notebank-prenumeration)

Månadsabonnemang : 19,95 $

Kvartalsplan : 29,85 dollar

Årsabonnemang: 59,40 dollar

Studypools betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

6. Quizlet

Quizlet, en onlineplattform för lärande som drivs av artificiell intelligens, erbjuder verktyg för att skapa och dela digitala flashkort. Eleverna kan använda verktygen för att omvandla sina anteckningar till personliga flashkort, övningstester och frågesporter.

Plattformen har också en AI-chattbot som interagerar med användarna i realtid för att hjälpa dem att förbereda sig för prov och slutföra akademiska uppgifter. Dessa AI-lärare kan också skapa övningsprov för att bedöma elevernas kunskaper i ett ämne.

Quizlet är en relativt ny plattform som fortfarande utökar sina tjänster. Flera spännande funktioner är enligt uppgift på gång, bland annat en minnespoängsmätare, ett verktyg för att övervinna skrivkramp och ett musikaliskt flashkort.

Quizlets bästa funktioner

Omedelbara lösningar

Följa dina framsteg

Intuitivt, lättnavigerat gränssnitt som gör det nybörjarvänligt

Flashcards gör det lätt att memorera

Quizlets begränsningar

Avsaknaden av live-handledning kan vara ett hinder för studenter som söker en personlig touch.

AI-drivna lösningar saknar ofta djup och kan vara felaktiga.

Inget flerspråkigt stöd

Quizlets priser

Gratis 7-dagars provperiod

Quizlet Plus: 35,99 $/år per användare

Quizlet-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 120 recensioner)

7. Quizplus

Quizplus är en läxhjälpare som också kan hjälpa elever med provförberedelser. Quizplus har en rad funktioner och verktyg såsom övningsquiz, flashcards, läxhjälp och steg-för-steg-guider.

Du kan välja mellan olika interaktiva frågesporter inom olika ämnen för att förbättra din testförberedelse. Du kan också använda flashcards för att memorera viktiga ämnen.

Om du prenumererar på plattformen får du krediter som du sedan kan använda för att göra köp i appen, till exempel lösningar till frågesporter, flashcards, detaljerade lösningar, OCR-sökningar och AI-sökningar.

Quizplus bästa funktioner

Använd AI-sökning och bildsökning (OCR) för att söka efter svar i skannade pappersdokument, PDF-filer eller bilder.

Få tillgång till skräddarsytt studiematerial baserat på din kurs, din utbildningsinstitution eller ditt universitet.

Förbättra ditt lärande med nya frågesporter som publiceras regelbundet.

Quizplus begränsningar

Avsaknad av onlinehandledare för direkt interaktion ansikte mot ansikte

Brist på djupare förståelse eftersom kursmaterialet är begränsat och i form av frågesporter.

Eftersom endast lösningar från läroböcker tillhandahålls kan unika frågor inte besvaras.

Priser för Quizplus

40 $/månad

Quizplus betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. AcademicHelp

AcademicHelp är en plattform för recensioner av utbildningstjänster som granskar olika plattformar och verktyg för online-lärande och läxhjälp. Lärare, professorer och ett team av interna experter ger detaljerad feedback om flera leverantörer av läxhjälp, och deras åsikter samlas på AcademicHelp.

Det täcker flera typer av plattformar, inklusive sådana som erbjuder uppsatsskrivning, AI-skrivning och avhandlingsskrivning, tillsammans med webbplatser för programmeringsinlärning och plagiatkontroll.

Användare kan söka efter en plattform på AcademicHelp och sedan bestämma vad som passar dem bäst.

AcademicHelp bästa funktioner

Läs recensioner som användare har publicerat på andra populära webbplatser och sociala nätverk.

Få tillgång till A*Help-betyget som granskar en ed-tech-produkt från början till slut, från beställningsprocesser, prissättning och betalningssystem till erbjudna rabatter.

Använd frågeforumet för att ställa specifika frågor till interna experter.

Begränsningar för AcademicHelp

Förvirrande användargränssnitt som gör det svårt att komma åt information

Begränsad support för ESL-elever (engelska som andraspråk) och lärare.

Bristen på chattar i realtid och interaktion med experter kan avskräcka studenter från att använda plattformen.

Priser för AcademicHelp

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av AcademicHelp

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Symbolab

Symbolab är en online-leverantör av matematiklösningar med lösningsguider för alla typer av matematikproblem. Lösningarna finns i form av textlösningar eller videoguider och är mycket användbara för lärare och elever över hela världen.

Denna populära utbildningsapp fungerar också som en hjälptjänst för lärare som vill förbättra klassrumsupplevelsen för sina elever. Lärare kan använda den för att skapa anpassade frågesporter och prov.

Eleverna kan ladda ner ett ”fuskkort” för att lösa särskilt svåra matematikproblem, oavsett om det gäller grafer, algebra, geometri eller textuppgifter.

Symbolabs bästa funktioner

Navigera enkelt på plattformen med ett enkelt användargränssnitt.

Få steg-för-steg-lösningar

Få tillgång till verktyg som kalkylatorer för bråk, logaritmiska ekvationer, partiella derivat och komplexa tal, samt för personlig ekonomi, matlagningsmått och datum- och tidskonverterare, bland annat.

Använd visuella verktyg om du har svårt med komplexa matematiska begrepp.

Upplev flerspråkig support

Symbolabs begränsningar

Gör det enkelt för elever att bara kopiera svaret utan att förstå hur man kommer fram till lösningen.

Den kostnadsfria versionen har för många annonser.

Priser för Symbolab

Gratis

Veckoplan: 2,49 dollar

Månadsabonnemang : 6,99 $

Årsabonnemang: 29,99 $

Symbolab-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Course Hero

Course Hero är ett bidragsbaserat alternativ till Homeworkify med över 30 miljoner studiematerial och resurser. Det erbjuder studieguider, läxlösningar, lärobokslösningar, anteckningar, videor och förklaringar om olika ämnen.

Plattformen erbjuder lärresurser inom ekonomi, psykologi, matematik och redovisning. Högskolestudenter kan också dra nytta av expertråd och individuella sessioner som finns tillgängliga på plattformen.

Kurs Hero bästa funktioner

Få tillgång till studiematerial från prestigefyllda program och högskolor i USA, Storbritannien och Europa, såsom Harvard University, Cambridge University, University of Notre Dame etc.

Utforska resurserna i ett stort innehållsbibliotek med interaktiva innehållsformat.

Använd aktivitetspanelen för att få en tydlig översikt över alla resurser som används.

Begränsningar för Course Hero

Inget flerspråkigt stöd

Begränsad tillgång eftersom vissa funktioner är betalda, kan vara för dyra för studenter.

Brist på funktioner för att följa framsteg

Priser för Course Hero

Gratis

Prenumerationsplan: Från 39,95 $/månad

Betyg och recensioner av Course Hero

G2: 3,4/5 (35+ recensioner)

Capterra: 3,7/5 (10+ recensioner)

