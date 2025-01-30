De 10 bästa programvarorna för användarspårning 2025 (recensioner och priser)

Företag har skärpt sitt fokus på sin största källa till lärande – sina kunder. Moderna företag förlitar sig i hög grad på programvara för kundspårning för att förbättra sin förståelse för användarna.
Programvara för kund- eller användarspårning gör det möjligt för produkt- och marknadsföringsteam att noggrant studera kundens resa, från deras preferenser vid varje kontaktpunkt till när och hur de lämnar försäljningstratten.
Företagen använder sedan dessa data för att fatta viktiga affärsbeslut, utveckla nya funktioner eller revidera sitt budskap.
Faktum är att ”användarledd” produktutveckling är ett vanligt förekommande fenomen idag som hjälper företag att personalisera kundrelationer och bli mer kundorienterade.
Vad är användarspårning?
Användarspårning är processen att samla in, lagra och analysera data om användarnas beteende. När användarna navigerar i din app eller på din webbplats kan du använda verktyg för att spåra deras beteende.
Vanligtvis samlar verktyg för användarspårning in information relaterad till:
- Webbanalys, som inkluderar sidvisningar, förvärvskanaler och sessionstider
- Beteendeanalys, inklusive användarnas åsikter, användarengagemang och produktupplevelse
- Användartestning som användbarhetsundersökningar, användarintervjuer och målgruppshantering
Vad ska du leta efter i programvara för användarspårning?
Som med de flesta programvaror beror ditt köpbeslut till stor del på dina krav och affärsmål. Det finns dock några grundläggande saker du måste tänka på.
- Funktioner: Bestäm först vilken användaranalys du vill spåra – webbplatsens prestanda, produktupplevelse, användarbeteende eller allt. Välj sedan ett verktyg som uppfyller dina specifika krav.
- Noggrannhet: Felaktiga eller missvisande rapporter leder till felaktiga beslut. Gör en noggrann granskning av noggrannheten i de data som genereras av programvaran för användarspårning.
- Dataskydd: Se till att den programvara du väljer respekterar användarnas integritet, följer alla tillämpliga dataskyddsbestämmelser, anonymiserar data och begär användarnas samtycke.
- Skalbarhet: Välj programvara som kan skalas upp i takt med att din verksamhet växer och hantera förändrade behov.
- Användbarhet: Det sista du behöver är en klumpig, föråldrad användargränssnitt eller komplicerad navigering. Testa om användartestplattformen är intuitiv och enkel att konfigurera.
- API:er och integrationer: Se till att det verktyg du väljer integreras smidigt med resten av din teknikstack.
De 10 bästa programvarorna för användarspårning
Det finns flera verktyg för användarspårning på marknaden idag, men här är vår sammanställning av de 10 bästa.
1. Dynatrace
Dynatraces unika försäljningsargument är hur väl det integrerar användarspårning med dina BizOps- och DevOps-verktyg.
Denna lösning ger IT-team infrastrukturövervakning, applikationstestning, säkerhet och observerbarhet på kodnivå. Den ger också affärsteam möjlighet till användarövervakning i realtid, analys av användarbeteende och analys av funktionsanvändning.
Dynatraces bästa funktioner
- Övervaka din infrastruktur, appar, servrar och användare från ett och samma ställe.
- Analysera användarbeteende över olika platser, webbläsare och enhetstyper
- Spåra affärs-KPI:er, intäkter och trender med kontextuell användardata
- Spåra orsaken till hot och incidenter
Begränsningar för Dynatrace
- Många nya användare rapporterar en brant inlärningskurva.
- Saknar färdiga anpassningsalternativ
- Vissa användare kan tycka att det är dyrt.
Priser för Dynatrace
- Verklig användarövervakning: 0,00225 dollar per session
Dynatrace-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 1200 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (45+ recensioner)
2. Datadog
Datadog är en molnbaserad tjänst för övervakning av användaraktivitet som ger fullständig insyn i hur användarna interagerar med din webbplats och app, både framifrån och bakifrån.
Datadog är utvecklat för IT-chefer och ingenjörer och erbjuder övervakning av verkliga användare och infrastruktur. Det hjälper företag att få insikt i användarnas beteende samtidigt som det ger dem en säker upplevelse.
Med Datadog kan du också köra simuleringar för att testa användarupplevelsen i olika webbläsare och upptäcka buggar och fel.
Datadogs bästa funktioner
- Övervaka användarbeteende i realtid på både webbläsare och mobila enheter
- Visualisera data med anpassade diagram, instrumentpaneler och rapporter
- Få aviseringar om alla incidenter och skapa automatiska svar
- Identifiera orsaken till grundläggande webbvitalitet som långsam laddningshastighet
Datadogs begränsningar
- Brist på djup och detaljrikedom i rapporterna
- Testning av mobilapplikationer är begränsad
- Plattformen är relativt dyr.
- Problem med kundsupport
Datadogs prissättning
- RUM: Från 1,50 dollar per 1000 sessioner per månad
- RUM och Session Replay: Från 1,80 dollar per 1000 sessioner per månad.
Datadog-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (430+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 230 recensioner)
3. Solarwinds Security Event Manager
Solarwinds Security Event Manager är inte en typisk användarspårningsprogramvara som är utvecklad för produkt- eller marknadsföringsteam. Det är istället ett DevOps-verktyg som är utformat för IT-chefer med starkt fokus på säkerhet.
Solarwinds Security Event Manager spårar användarbeteende för att analysera misstänkt beteende eller hot mot din webbplats eller din onlineverksamhets infrastruktur. För att kunna använda det behöver du viss teknisk och kodningskunskap.
Utöver detta hjälper Solarwinds Security Event Manager dig också att spåra anställdas aktivitet på företagets tillgångar och enheter.
Solarwinds bästa funktioner
- Automatisera hotdetektering och respons när vanliga larm utlöses
- Använd inbyggda rapportmallar för att följa regleringar som PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP och HIPAA.
- Analysera din IT-infrastruktur för säkerhetsolyckor och sårbarheter
Solarwinds begränsningar
- Att skapa varningar kan vara en mödosam process
- Kräver personer med tekniska kunskaper eller IT-chefer för implementering.
- Begränsade lagringsalternativ
Solarwinds prissättning
- Anpassad prissättning
Solarwinds betyg och recensioner
- G2: 4,0/5 (65+ recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
4. Kissmetrics
Kissmetrics är en plattform för analys av användarbeteende som erbjuder företag en omfattande uppsättning funktioner för att spåra enskilda användares beteende. Det är en av de enda plattformarna som fokuserar på sambandet mellan användarbeteende och intäkter.
Som branschveteran tillhandahåller Kissmetrics en rad affärsvänliga rapporter, såsom trattdiagram, aktivitetsfördelning efter intäkter och kundresor.
Kissmetrics bästa funktioner
- Få insikter om dina intäkter, kundernas livstidsvärde och kundbortfall.
- Spåra funktionsanvändning, aktiva användare, sidvisningar, återbetalningar och mycket mer.
- Använd rådata och SQL-frågor för att noggrant undersöka användarnas beteende.
- Analysera funktionsflöden och identifiera var användarna hoppar av.
Kissmetrics begränsningar
- Att sammanfatta data och skapa rapporter kan vara utmanande.
- Anpassningar kan vara komplexa
- Plattformen tenderar att ladda långsamt när den hanterar ett stort antal händelser.
Kissmetrics prissättning
- Betala efter användning: Från 0,0025 dollar per händelse
- Silver: 199 $ per månad
- Guld: 499 $ per månad
- Platinum: Anpassad prissättning
Kissmetrics betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (över 160 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
5. Crazy Egg
Crazy Egg är ett lättanvänt program för spårning av webbplatsbesökare med funktioner som trafikrapporter, inspelningar och beteenderapporter. Plattformen har begränsade funktioner inbäddade i ett rent användargränssnitt, vilket gör den till ett bra alternativ för nybörjare och småföretag.
En spännande funktion i Crazy Egg är "Snapshots", som ger dig fem rapporter för varje landningssida – värmekartor, scrollkartor, konfettirapporter, överlagringsrapporter och listrapporter. Dessa snapshots kan jämföras, exporteras och delas med andra teammedlemmar.
Crazy Eggs bästa funktioner
- Få alla grundläggande webbplatsanalysfunktioner som värmekartor, scrollkartor och felspårning.
- Förstå användarbeteende som klick-spårning, frustration-spårning och musrörelser.
- Analysera klickbara element som länkar, knappar och till och med formulär
Begränsningar för Crazy Egg
- Rapporteringsfunktionen är ganska begränsad.
- Relativt dyrt
Crazy Eggs prissättning
- Grundläggande: 29 $ per månad
- Standard: 49 $ per månad
- Plus: 99 dollar per månad
- Pro: 249 dollar per månad
Crazy Egg-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (108 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (82 recensioner)
6. Matomo
Matomo (tidigare Piwik) är ett öppen källkodsalternativ till populära webbanalysverktyg som Google Analytics och Hotjar för spårning av webbplatsbesökare. Matomo är också ett av de enda verktygen för spårning av webbplatsanvändare som erbjuder en lokal lösning och 100 % äganderätt till data.
Matomo är ett av få verktyg för spårning av webbplatsbesökare som är open source, och dess användare kan gå med i en blomstrande gemenskap av marknadsförare och utvecklare för att svara på frågor och ge råd om kundanalyser och marknadsundersökningar.
Matomos bästa funktioner
- Använd värmekartor, trattar, annonsanalyser och mer för att bättre förstå din webbplats prestanda.
- Äg 100 % av de data som samlas in på plattformen
- Få exakta rapporter utan dataprover
- Få insikt i hur webbplatsbesökare reagerar på ditt ljud- och videoinnehåll.
Matomos begränsningar
- Kan inte integreras med Google Marketing Platforms.
- Matamos lokala verktyg är komplicerat
- Anpassningar och datavisualisering kan vara utmanande
Matomo-priser
- On-Premise: Gratis
- Moln: 19 dollar per månad
Matomo-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (85+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (55+ recensioner)
7. AppDynamics
AppDynamics används främst för infrastrukturövervakning och erbjuder några viktiga funktioner för användarspårning. Dessa inkluderar rapporter om webbplatsanvändning, övervakning av slutanvändares webbläsare och mobila enheter samt konverteringsfrekvenser.
Verktyget för besökarspårning kan också användas som programvara för övervakning av anställda i interna användningsfall.
AppDynamics erbjuder även syntetisk övervakning för felsökning av tekniska problem och buggar, vilket gör det möjligt för användare att övervaka sina webbplatser från backend för att säkerställa en smidig och problemfri användarupplevelse.
AppDynamics bästa funktioner
- Övervaka din webbplats, app och infrastruktur på en och samma plattform
- Optimera din digitala upplevelse med djupgående insikter om kundresan.
- Få uppdateringar i realtid om incidentrapporter
- Följ vad som händer på frontend och backend på din webbplats
AppDynamics begränsningar
- Kräver JavaScript-kunskap och plattformsträning för att kunna användas.
- De flesta funktioner är onödiga för små och medelstora företag.
- Kan bli dyrt med tiden
AppDynamics prissättning
- Infrastrukturövervakning: 6 USD/månad per CPU-kärna
- Premium: 6 $/månad per CPU-kärna
- Enterprise: 33 $/månad per CPU-kärna
- Enterprise for SAP: 50 USD/månad per CPU-kärna
- Verklig användarövervakning: 0,06 $/månad per 1000 tokens
- Cisco Secure Application: 13,75 USD/månad per CPU-kärna
AppDynamics betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (370+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)
8. Google Analytics
Google Analytics är den mest kända programvaran för användarspårning på webbplatser globalt, och det med goda skäl. Den ingår i Google Marketing Platform, har ett enkelt och intuitivt användargränssnitt och, viktigast av allt, är helt gratis.
Som programvara för övervakning av användaraktivitet spårar Google Analytics realtidsdata och historiska data om användarbeteende och kan hjälpa marknadsförare att förstå kundens resa genom webbplatsen.
Viktiga funktioner inkluderar trafikövervakning (totalt antal besök, enskilda sidvisningar, unika besökare), målgruppsanalys (demografi, intressen, använda enheter), konverteringsspårning (förvärvskanal, formulärinlämningar, klick) och mycket mer.
Google Analytics erbjuder även anpassade rapporter och integrationer med övriga Google-tjänster så att marknadsförare kan hantera all sin data från en enda kunddatabasplattform.
De bästa funktionerna i Google Analytics
- Skapa anpassade instrumentpaneler för att övervaka specifika affärsmål och KPI:er.
- Kom igång på några minuter med kodlös spårning
- Förfina dina meddelanden, annonser och din webbplats med hjälp av målgruppsinformation från Google Analytics.
- Integrera med BigQuery gratis och skapa prediktiva målgrupper med hjälp av ML.
Begränsningar i Google Analytics
- Ingen tillgång till råa användardata
- Ingen kundsupport i gratispaketet
- Datainsamling kan leda till felaktigheter
- Den betalda planen är mycket dyr.
Priser för Google Analytics
- Gratis
- Google Analytics 360: 12 500 dollar per månad (eller 150 000 dollar per år)
Betyg och recensioner för Google Analytics
- G2: 4,5/5 (över 6250 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (7760+ recensioner)
9. Hotjar
Hotjar är en plattform för produktupplevelseinsikter som ger en djupgående analys av användarbeteende.
Hotjars programvara för besökarspårning innehåller verktyg för besökarspårning som värmekartor och sessionsinspelningar, feedbackverktyg som formulär och enkäter samt verktyg för användarundersökningar som publikhantering och användbarhetstestning.
Företag använder vanligtvis Hotjar och Google Analytics för att lägga till sammanhang till målgruppens beteende och förenkla beslutsprocesser.
Till exempel kan sessionsinspelningar från Hotjar användas för att förstå varför en viss målsida har en hög avvisningsfrekvens i Google Analytics.
Hotjars bästa funktioner
- Analysera din webbplats prestanda med värmekartor och scrollprocent.
- Dokumentera viktiga videoklipp eller resultat från experiment
- Använd sessionsinspelningar för att spåra dina användares resa och identifiera hinder.
- Övervaka beteendetrender med anpassade rapporter
Hotjars begränsningar
- Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder begränsat antal sidvisningar och sessionsinspelningar, vilket kan vara en begränsning för webbplatser med hög trafik.
- Heatmap-data aggregeras och är inte tillgänglig i realtid.
- Implementering och uppsättning av experiment är en tidskrävande process.
Hotjar-priser
- Grundläggande: Gratis för alltid
- Plus: 32 dollar per månad
- Företag: 80 dollar per månad
- Skala: 171 dollar per månad
Hotjar-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)
10. UserTesting
Till skillnad från vissa av de andra verktygen för användarspårning på denna lista är UserTesting byggt på premissen "Human Insights" – där användare proaktivt letar efter en målgrupp för att testa sin produkt eller tjänst istället för att bara övervaka inkommande besökare.
UserTesting kan hjälpa produktteam (UX-forskare, produktchefer och UI-designers) att testa och validera en prototyp eller funktion. Marknadsföringsteam kan å andra sidan förstå publikens respons på deras webbplats och budskap.
UserTesting har ett stort nätverk av användare som företag kan använda för att testa sina produkter och webbplatser. Om det inte fungerar kan de dock ansluta sin egen publik till plattformen.
UserTesting erbjuder även andra mervärdestjänster som UX-strategi och konsultation, tillgänglighetstestning och mycket mer.
UserTestings bästa funktioner
- Gör användbarhetstester och få feedback från riktiga människor
- Integrera och hantera anpassade målgrupper på plattformen
- Utnyttja AI för att bättre förstå användarnas åsikter eller avvikelser i användarbeteendet under testning.
- Använd de inbyggda integrationerna för att synkronisera dina användarundersökningsdata med resten av din teknikstack.
Begränsningar för UserTesting
- Beroende på ditt företags nisch kan det vara svårt att få en relevant målgrupp att testa din produkt.
- Vissa användare tycker att användargränssnittet är något ointuitivt.
- Priserna kan vara för höga för små och medelstora företag, särskilt de med flera användarprofiler.
Priser för UserTesting
- Gratis provperiod på begäran
- Grundläggande: Anpassad prissättning
- Avancerat: Anpassad prissättning
- Ultimate: Anpassad prissättning
UserTesting-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 650 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 120 recensioner)
Andra CRM-verktyg
Nu när du har valt ett eller flera verktyg för användarspårning och fastställt dina förväntningar är nästa steg att överbrygga klyftan mellan användarbeteende, analys och kundrelationshantering (CRM).
CRM-verktyg integreras med din spårningsprogramvara och hjälper dig att segmentera kunder, anpassa kommunikationen, utföra prediktiva experiment och till och med betygsätta dina leads.
CRM-verktyg som ClickUp för dig närmare dina kunder och hjälper dig att utveckla en mer sofistikerad förståelse för din användarbas.
ClickUp
ClickUp används ofta för sina produktledningsfunktioner, men dess marknadsförings- och CRM-funktioner gör det till ett populärt val för marknadsförare och produktchefer.
Här är några sätt som ClickUp kommer att förändra beslutsfattandet och driva på företagets tillväxt:
- Synkronisera dina webbplatsanalysmål med ClickUP CRM för att få en mer fullständig bild av din kundresa.
- Skapa en uppgift i ClickUp varje gång en incident eller bugg rapporteras i ditt programvarutestningsexperiment.
- Prioritera funktionsutveckling i ClickUp baserat på användardataanalyser som sentiment, feedback och navigationsmönster.
- Lägg till viktiga fynd i dina ClickUp-dokument och på din arbetsplats så att ditt team kan komma åt dem när som helst.
Utöver detta använder marknadsförare också ClickUp AI för att generera innehållsbeskrivningar baserade på användarfeedback och webbanalyser eller för att generera visuellt tilltalande analysrapporter som kan delas med ledningen.
ClickUps bästa funktioner
- Organisera kunddata och automatisera kundkontakter med robusta CRM-lösningar och CRM-mallar.
- Utnyttja ClickUp AI för att brainstorma kampanjidéer, skapa innehållsbriefingar och mycket mer.
- Integrera ClickUp med dina verktyg för användaranalys och skapa en enhetlig analysedatabas.
- Använd anpassade arbetsflöden, taggar och filter för att segmentera och definiera dina insikter från användaranalyser.
- Samarbeta med ditt team i realtid eller synkronisera med e-post, whiteboards och samarbetsdokument.
- Anpassa dina kundrapporter med över 50 widgetar för instrumentpanelen.
Begränsningar för ClickUp
- Eftersom ClickUp erbjuder flera funktioner för en rad olika användningsområden, från produktivitet till marknadsföring och kundrelationshantering, kan inlärningskurvan vara brant.
- ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
Betyg och recensioner av ClickUp:
- G2: 4,7/5 (över 9200 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (3900+ recensioner)
- Gartner: 4,3/5 (över 130 recensioner)
Förbättra kundrelationerna, öka omsättningen och vinsten
Programvara för kundspårning ger förstahandsinformation om vad dina användare upplever på din webbplats eller med din produkt. Produkt- och marknadsföringsteam använder sedan den informationen för att ta fram lösningar som gör kunderna nöjda och får dem att komma tillbaka för mer.
Alla användaranalysverktyg som nämns i denna lista kommer att fördjupa din förståelse för användarbeteende. Integrera den användarspårningsprogramvara du väljer med ClickUp för att öppna upp nya möjligheter för kundfokus.
Registrera dig gratis på ClickUp för att lära dig mer!