De 10 bästa programvarorna för användarspårning 2025 (recensioner och priser)

Företag har skärpt sitt fokus på sin största källa till lärande – sina kunder. Moderna företag förlitar sig i hög grad på programvara för kundspårning för att förbättra sin förståelse för användarna.

Programvara för kund- eller användarspårning gör det möjligt för produkt- och marknadsföringsteam att noggrant studera kundens resa, från deras preferenser vid varje kontaktpunkt till när och hur de lämnar försäljningstratten.

Företagen använder sedan dessa data för att fatta viktiga affärsbeslut, utveckla nya funktioner eller revidera sitt budskap.

Faktum är att ”användarledd” produktutveckling är ett vanligt förekommande fenomen idag som hjälper företag att personalisera kundrelationer och bli mer kundorienterade.

Vad är användarspårning?

Användarspårning är processen att samla in, lagra och analysera data om användarnas beteende. När användarna navigerar i din app eller på din webbplats kan du använda verktyg för att spåra deras beteende.

Vanligtvis samlar verktyg för användarspårning in information relaterad till:

Webbanalys, som inkluderar sidvisningar, förvärvskanaler och sessionstider

Beteendeanalys, inklusive användarnas åsikter, användarengagemang och produktupplevelse

Användartestning som användbarhetsundersökningar, användarintervjuer och målgruppshantering

Vad ska du leta efter i programvara för användarspårning?

Som med de flesta programvaror beror ditt köpbeslut till stor del på dina krav och affärsmål. Det finns dock några grundläggande saker du måste tänka på.

Funktioner: Bestäm först vilken användaranalys du vill spåra – webbplatsens prestanda, produktupplevelse, Bestäm först vilken användaranalys du vill spåra – webbplatsens prestanda, produktupplevelse, användarbeteende eller allt. Välj sedan ett verktyg som uppfyller dina specifika krav. Noggrannhet: Felaktiga eller missvisande rapporter leder till felaktiga beslut. Gör en noggrann granskning av noggrannheten i de data som genereras av programvaran för användarspårning. Dataskydd: Se till att den programvara du väljer respekterar användarnas integritet, följer alla tillämpliga dataskyddsbestämmelser, anonymiserar data och begär användarnas samtycke. Skalbarhet: Välj programvara som kan skalas upp i takt med att din verksamhet växer och hantera förändrade behov. Användbarhet: Det sista du behöver är en klumpig, föråldrad användargränssnitt eller komplicerad navigering. Testa om användartestplattformen är intuitiv och enkel att konfigurera. API:er och integrationer: Se till att det verktyg du väljer integreras smidigt med resten av din teknikstack.

De 10 bästa programvarorna för användarspårning

Det finns flera verktyg för användarspårning på marknaden idag, men här är vår sammanställning av de 10 bästa.

1. Dynatrace

via Dynatrace

Dynatraces unika försäljningsargument är hur väl det integrerar användarspårning med dina BizOps- och DevOps-verktyg.

Denna lösning ger IT-team infrastrukturövervakning, applikationstestning, säkerhet och observerbarhet på kodnivå. Den ger också affärsteam möjlighet till användarövervakning i realtid, analys av användarbeteende och analys av funktionsanvändning.

Dynatraces bästa funktioner

Övervaka din infrastruktur, appar, servrar och användare från ett och samma ställe.

Analysera användarbeteende över olika platser, webbläsare och enhetstyper

Spåra affärs-KPI:er, intäkter och trender med kontextuell användardata

Spåra orsaken till hot och incidenter

Begränsningar för Dynatrace

Många nya användare rapporterar en brant inlärningskurva.

Saknar färdiga anpassningsalternativ

Vissa användare kan tycka att det är dyrt.

Priser för Dynatrace

Verklig användarövervakning: 0,00225 dollar per session

Dynatrace-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (45+ recensioner)

2. Datadog

via Datadog

Datadog är en molnbaserad tjänst för övervakning av användaraktivitet som ger fullständig insyn i hur användarna interagerar med din webbplats och app, både framifrån och bakifrån.

Datadog är utvecklat för IT-chefer och ingenjörer och erbjuder övervakning av verkliga användare och infrastruktur. Det hjälper företag att få insikt i användarnas beteende samtidigt som det ger dem en säker upplevelse.

Med Datadog kan du också köra simuleringar för att testa användarupplevelsen i olika webbläsare och upptäcka buggar och fel.

Datadogs bästa funktioner

Övervaka användarbeteende i realtid på både webbläsare och mobila enheter

Visualisera data med anpassade diagram, instrumentpaneler och rapporter

Få aviseringar om alla incidenter och skapa automatiska svar

Identifiera orsaken till grundläggande webbvitalitet som långsam laddningshastighet

Datadogs begränsningar

Brist på djup och detaljrikedom i rapporterna

Testning av mobilapplikationer är begränsad

Plattformen är relativt dyr.

Problem med kundsupport

Datadogs prissättning

RUM: Från 1,50 dollar per 1000 sessioner per månad

RUM och Session Replay: Från 1,80 dollar per 1000 sessioner per månad.

Datadog-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (430+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 230 recensioner)

3. Solarwinds Security Event Manager

via Solarwinds

Solarwinds Security Event Manager är inte en typisk användarspårningsprogramvara som är utvecklad för produkt- eller marknadsföringsteam. Det är istället ett DevOps-verktyg som är utformat för IT-chefer med starkt fokus på säkerhet.

Solarwinds Security Event Manager spårar användarbeteende för att analysera misstänkt beteende eller hot mot din webbplats eller din onlineverksamhets infrastruktur. För att kunna använda det behöver du viss teknisk och kodningskunskap.

Utöver detta hjälper Solarwinds Security Event Manager dig också att spåra anställdas aktivitet på företagets tillgångar och enheter.

Solarwinds bästa funktioner

Automatisera hotdetektering och respons när vanliga larm utlöses

Använd inbyggda rapportmallar för att följa regleringar som PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP och HIPAA.

Analysera din IT-infrastruktur för säkerhetsolyckor och sårbarheter

Solarwinds begränsningar

Att skapa varningar kan vara en mödosam process

Kräver personer med tekniska kunskaper eller IT-chefer för implementering.

Begränsade lagringsalternativ

Solarwinds prissättning

Anpassad prissättning

Solarwinds betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (65+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. Kissmetrics

via Kissmetrics

Kissmetrics är en plattform för analys av användarbeteende som erbjuder företag en omfattande uppsättning funktioner för att spåra enskilda användares beteende. Det är en av de enda plattformarna som fokuserar på sambandet mellan användarbeteende och intäkter.

Som branschveteran tillhandahåller Kissmetrics en rad affärsvänliga rapporter, såsom trattdiagram, aktivitetsfördelning efter intäkter och kundresor.

Kissmetrics bästa funktioner

Få insikter om dina intäkter, kundernas livstidsvärde och kundbortfall.

Spåra funktionsanvändning, aktiva användare, sidvisningar, återbetalningar och mycket mer.

Använd rådata och SQL-frågor för att noggrant undersöka användarnas beteende.

Analysera funktionsflöden och identifiera var användarna hoppar av.

Kissmetrics begränsningar

Att sammanfatta data och skapa rapporter kan vara utmanande.

Anpassningar kan vara komplexa

Plattformen tenderar att ladda långsamt när den hanterar ett stort antal händelser.

Kissmetrics prissättning

Betala efter användning: Från 0,0025 dollar per händelse

Silver: 199 $ per månad

Guld: 499 $ per månad

Platinum: Anpassad prissättning

Kissmetrics betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 160 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Crazy Egg

via Startup Stash

Crazy Egg är ett lättanvänt program för spårning av webbplatsbesökare med funktioner som trafikrapporter, inspelningar och beteenderapporter. Plattformen har begränsade funktioner inbäddade i ett rent användargränssnitt, vilket gör den till ett bra alternativ för nybörjare och småföretag.

En spännande funktion i Crazy Egg är "Snapshots", som ger dig fem rapporter för varje landningssida – värmekartor, scrollkartor, konfettirapporter, överlagringsrapporter och listrapporter. Dessa snapshots kan jämföras, exporteras och delas med andra teammedlemmar.

Crazy Eggs bästa funktioner

Få alla grundläggande webbplatsanalysfunktioner som värmekartor, scrollkartor och felspårning.

Förstå användarbeteende som klick-spårning, frustration-spårning och musrörelser.

Analysera klickbara element som länkar, knappar och till och med formulär

Begränsningar för Crazy Egg

Rapporteringsfunktionen är ganska begränsad.

Relativt dyrt

Crazy Eggs prissättning

Grundläggande: 29 $ per månad

Standard: 49 $ per månad

Plus: 99 dollar per månad

Pro: 249 dollar per månad

Crazy Egg-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (108 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (82 recensioner)

6. Matomo

via Matomo

Matomo (tidigare Piwik) är ett öppen källkodsalternativ till populära webbanalysverktyg som Google Analytics och Hotjar för spårning av webbplatsbesökare. Matomo är också ett av de enda verktygen för spårning av webbplatsanvändare som erbjuder en lokal lösning och 100 % äganderätt till data.

Matomo är ett av få verktyg för spårning av webbplatsbesökare som är open source, och dess användare kan gå med i en blomstrande gemenskap av marknadsförare och utvecklare för att svara på frågor och ge råd om kundanalyser och marknadsundersökningar.

Matomos bästa funktioner

Använd värmekartor, trattar, annonsanalyser och mer för att bättre förstå din webbplats prestanda.

Äg 100 % av de data som samlas in på plattformen

Få exakta rapporter utan dataprover

Få insikt i hur webbplatsbesökare reagerar på ditt ljud- och videoinnehåll.

Matomos begränsningar

Kan inte integreras med Google Marketing Platforms.

Matamos lokala verktyg är komplicerat

Anpassningar och datavisualisering kan vara utmanande

Matomo-priser

On-Premise : Gratis

Moln: 19 dollar per månad

Matomo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (85+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (55+ recensioner)

7. AppDynamics

via AppDynamics

AppDynamics används främst för infrastrukturövervakning och erbjuder några viktiga funktioner för användarspårning. Dessa inkluderar rapporter om webbplatsanvändning, övervakning av slutanvändares webbläsare och mobila enheter samt konverteringsfrekvenser.

Verktyget för besökarspårning kan också användas som programvara för övervakning av anställda i interna användningsfall.

AppDynamics erbjuder även syntetisk övervakning för felsökning av tekniska problem och buggar, vilket gör det möjligt för användare att övervaka sina webbplatser från backend för att säkerställa en smidig och problemfri användarupplevelse.

AppDynamics bästa funktioner

Övervaka din webbplats, app och infrastruktur på en och samma plattform

Optimera din digitala upplevelse med djupgående insikter om kundresan.

Få uppdateringar i realtid om incidentrapporter

Följ vad som händer på frontend och backend på din webbplats

AppDynamics begränsningar

Kräver JavaScript-kunskap och plattformsträning för att kunna användas.

De flesta funktioner är onödiga för små och medelstora företag.

Kan bli dyrt med tiden

AppDynamics prissättning

Infrastrukturövervakning : 6 USD/månad per CPU-kärna

Premium : 6 $/månad per CPU-kärna

Enterprise : 33 $/månad per CPU-kärna

Enterprise for SAP : 50 USD/månad per CPU-kärna

Verklig användarövervakning : 0,06 $/månad per 1000 tokens

Cisco Secure Application: 13,75 USD/månad per CPU-kärna

AppDynamics betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

8. Google Analytics

via Digital Culture Nature

Google Analytics är den mest kända programvaran för användarspårning på webbplatser globalt, och det med goda skäl. Den ingår i Google Marketing Platform, har ett enkelt och intuitivt användargränssnitt och, viktigast av allt, är helt gratis.

Som programvara för övervakning av användaraktivitet spårar Google Analytics realtidsdata och historiska data om användarbeteende och kan hjälpa marknadsförare att förstå kundens resa genom webbplatsen.

Viktiga funktioner inkluderar trafikövervakning (totalt antal besök, enskilda sidvisningar, unika besökare), målgruppsanalys (demografi, intressen, använda enheter), konverteringsspårning (förvärvskanal, formulärinlämningar, klick) och mycket mer.

Google Analytics erbjuder även anpassade rapporter och integrationer med övriga Google-tjänster så att marknadsförare kan hantera all sin data från en enda kunddatabasplattform.

De bästa funktionerna i Google Analytics

Skapa anpassade instrumentpaneler för att övervaka specifika affärsmål och KPI:er.

Kom igång på några minuter med kodlös spårning

Förfina dina meddelanden, annonser och din webbplats med hjälp av målgruppsinformation från Google Analytics.

Integrera med BigQuery gratis och skapa prediktiva målgrupper med hjälp av ML.

Begränsningar i Google Analytics

Ingen tillgång till råa användardata

Ingen kundsupport i gratispaketet

Datainsamling kan leda till felaktigheter

Den betalda planen är mycket dyr.

Priser för Google Analytics

Gratis

Google Analytics 360: 12 500 dollar per månad (eller 150 000 dollar per år)

Betyg och recensioner för Google Analytics

G2: 4,5/5 (över 6250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (7760+ recensioner)

9. Hotjar

via Hotjar

Hotjar är en plattform för produktupplevelseinsikter som ger en djupgående analys av användarbeteende.

Hotjars programvara för besökarspårning innehåller verktyg för besökarspårning som värmekartor och sessionsinspelningar, feedbackverktyg som formulär och enkäter samt verktyg för användarundersökningar som publikhantering och användbarhetstestning.

Företag använder vanligtvis Hotjar och Google Analytics för att lägga till sammanhang till målgruppens beteende och förenkla beslutsprocesser.

Till exempel kan sessionsinspelningar från Hotjar användas för att förstå varför en viss målsida har en hög avvisningsfrekvens i Google Analytics.

Hotjars bästa funktioner

Analysera din webbplats prestanda med värmekartor och scrollprocent.

Dokumentera viktiga videoklipp eller resultat från experiment

Använd sessionsinspelningar för att spåra dina användares resa och identifiera hinder.

Övervaka beteendetrender med anpassade rapporter

Hotjars begränsningar

Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder begränsat antal sidvisningar och sessionsinspelningar, vilket kan vara en begränsning för webbplatser med hög trafik.

Heatmap-data aggregeras och är inte tillgänglig i realtid.

Implementering och uppsättning av experiment är en tidskrävande process.

Hotjar-priser

Grundläggande : Gratis för alltid

Plus : 32 dollar per månad

Företag : 80 dollar per månad

Skala: 171 dollar per månad

Hotjar-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

10. UserTesting

via UserTesting

Till skillnad från vissa av de andra verktygen för användarspårning på denna lista är UserTesting byggt på premissen "Human Insights" – där användare proaktivt letar efter en målgrupp för att testa sin produkt eller tjänst istället för att bara övervaka inkommande besökare.

UserTesting kan hjälpa produktteam (UX-forskare, produktchefer och UI-designers) att testa och validera en prototyp eller funktion. Marknadsföringsteam kan å andra sidan förstå publikens respons på deras webbplats och budskap.

UserTesting har ett stort nätverk av användare som företag kan använda för att testa sina produkter och webbplatser. Om det inte fungerar kan de dock ansluta sin egen publik till plattformen.

UserTesting erbjuder även andra mervärdestjänster som UX-strategi och konsultation, tillgänglighetstestning och mycket mer.

UserTestings bästa funktioner

Gör användbarhetstester och få feedback från riktiga människor

Integrera och hantera anpassade målgrupper på plattformen

Utnyttja AI för att bättre förstå användarnas åsikter eller avvikelser i användarbeteendet under testning.

Använd de inbyggda integrationerna för att synkronisera dina användarundersökningsdata med resten av din teknikstack.

Begränsningar för UserTesting

Beroende på ditt företags nisch kan det vara svårt att få en relevant målgrupp att testa din produkt.

Vissa användare tycker att användargränssnittet är något ointuitivt.

Priserna kan vara för höga för små och medelstora företag, särskilt de med flera användarprofiler.

Priser för UserTesting

Gratis provperiod på begäran

Grundläggande: Anpassad prissättning

Avancerat: Anpassad prissättning

Ultimate: Anpassad prissättning

UserTesting-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 120 recensioner)

Nu när du har valt ett eller flera verktyg för användarspårning och fastställt dina förväntningar är nästa steg att överbrygga klyftan mellan användarbeteende, analys och kundrelationshantering (CRM).

CRM-verktyg integreras med din spårningsprogramvara och hjälper dig att segmentera kunder, anpassa kommunikationen, utföra prediktiva experiment och till och med betygsätta dina leads.

CRM-verktyg som ClickUp för dig närmare dina kunder och hjälper dig att utveckla en mer sofistikerad förståelse för din användarbas.

Hantera kunder, försäljningspipelines, åtgärdspunkter och mycket mer med den enkla CRM-mallen från ClickUp i listvy.

ClickUp används ofta för sina produktledningsfunktioner, men dess marknadsförings- och CRM-funktioner gör det till ett populärt val för marknadsförare och produktchefer.

ClickUp Lists hjälper till att organisera produktreleaser

Här är några sätt som ClickUp kommer att förändra beslutsfattandet och driva på företagets tillväxt:

Synkronisera dina webbplatsanalysmål med ClickUP CRM för att få en mer fullständig bild av din kundresa.

Skapa en uppgift i ClickUp varje gång en incident eller bugg rapporteras i ditt programvarutestningsexperiment.

Prioritera funktionsutveckling i ClickUp baserat på användardataanalyser som sentiment, feedback och navigationsmönster.

Lägg till viktiga fynd i dina ClickUp-dokument och på din arbetsplats så att ditt team kan komma åt dem när som helst.

ClickUp har allt du behöver för smidigt samarbete med ditt marknadsföringsteam.

Utöver detta använder marknadsförare också ClickUp AI för att generera innehållsbeskrivningar baserade på användarfeedback och webbanalyser eller för att generera visuellt tilltalande analysrapporter som kan delas med ledningen.

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

ClickUps bästa funktioner

Organisera kunddata och automatisera kundkontakter med robusta CRM-lösningar och CRM-mallar.

Utnyttja ClickUp AI för att brainstorma kampanjidéer, skapa innehållsbriefingar och mycket mer.

Integrera ClickUp med dina verktyg för användaranalys och skapa en enhetlig analysedatabas.

Använd anpassade arbetsflöden, taggar och filter för att segmentera och definiera dina insikter från användaranalyser.

Samarbeta med ditt team i realtid eller synkronisera med e-post, whiteboards och samarbetsdokument.

Anpassa dina kundrapporter med över 50 widgetar för instrumentpanelen.

Begränsningar för ClickUp

Eftersom ClickUp erbjuder flera funktioner för en rad olika användningsområden, från produktivitet till marknadsföring och kundrelationshantering , kan inlärningskurvan vara brant.

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 9200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (3900+ recensioner)

Gartner: 4,3/5 (över 130 recensioner)

Förbättra kundrelationerna, öka omsättningen och vinsten

Programvara för kundspårning ger förstahandsinformation om vad dina användare upplever på din webbplats eller med din produkt. Produkt- och marknadsföringsteam använder sedan den informationen för att ta fram lösningar som gör kunderna nöjda och får dem att komma tillbaka för mer.

Alla användaranalysverktyg som nämns i denna lista kommer att fördjupa din förståelse för användarbeteende. Integrera den användarspårningsprogramvara du väljer med ClickUp för att öppna upp nya möjligheter för kundfokus.

Registrera dig gratis på ClickUp för att lära dig mer!