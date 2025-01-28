De 11 bästa alternativen till Vanta för att automatisera processer 2025

Från listiga bedragare till oavsiktliga överträdelser – digital säkerhet och efterlevnad har aldrig varit viktigare. Nackdelen? Det är svårt att uppfylla efterlevnadskraven utan strukturerade processer och verktyg.

Vanta är en populär lösning för automatisering av efterlevnads- och säkerhetsgranskningar, men den passar inte alla företag. Lyckligtvis finns det många alternativ till Vanta på marknaden. Oavsett om du vill automatisera processer eller effektivisera säkerhetsgranskningar, så håller rätt säkerhetsplattform ditt små- eller medelstora företag säkert och efterlevande. ✅

Kolla in denna kompletta guide för en lista över måste-ha-funktioner för alla efterlevnadsprogram, plus våra 11 favoritalternativ till Vanta 2024 (och en bonuskandidat!).

Vad bör du leta efter i alternativ till Vanta?

Vanta är en plattform för efterlevnadshantering som använder automatisering för att samordna riskhantering och effektivisera säkerhetsgranskningar. De flesta av Vantas konkurrenter erbjuder allt detta och lite till. Leta efter programvara med dessa funktioner för att ligga i framkant när det gäller efterlevnad:

Täckning av efterlevnadsramverk: Först och främst bör du leta efter en plattform som stöder de säkerhetsramverk du följer. Vanliga alternativ är Först och främst bör du leta efter en plattform som stöder de säkerhetsramverk du följer. Vanliga alternativ är SOC 2 , GDPR, ISO 27001, HIPAA och PCI DSS. Bred täckning är bra, men se till att plattformen verkligen kan sin sak – ibland är det bättre att välja en specialiserad plattform än en generalistisk.

Automatiseringsfunktioner: Rätt automatiseringar effektiviserar efterlevnadshantering och säkerhetsgranskningar. Leta efter programvara för hantering av risksäkerhetskrav som stöder automatiserad insamling av bevis, riskbedömningar, säkerhetsfrågeformulär och mer.

Övervakning och rapportering i realtid: Du måste övervaka din säkerhetsstatus och efterlevnad i realtid. Bra alternativ till Vanta inkluderar funktioner för kontinuerlig skanning och rapportering så att ditt företag är redo för revision dygnet runt.

Integrationer: Leta efter alternativ till Vanta som redan är integrerade med dina befintliga SaaS-plattformar, API:er och andra affärsverktyg. Detta gör det mycket enklare att synkronisera data i hela ditt företag. Du kan alltid använda Leta efter alternativ till Vanta som redan är integrerade med dina befintliga SaaS-plattformar, API:er och andra affärsverktyg. Detta gör det mycket enklare att synkronisera data i hela ditt företag. Du kan alltid använda integrationsprogramvara som Zapier om du vill ha en anpassad anslutning, men inbyggda integrationer är alltid ett smart förstahandsval.

Användarvänligt gränssnitt: Visst, säkerhetsteam är ganska tekniskt kunniga, men varför göra efterlevnaden svårare än nödvändigt? Leta efter en plattform med ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt för att påskynda tiden till värde.

De 11 bästa alternativen till Vanta att använda 2024

Om du försöker förbättra cybersäkerheten och efterlevnaden är du verkligen inte ensam. Allt fler små och medelstora företag vänder sig till efterlevnadsplattformar för att skydda sina data, kunder och rykte. Här är de 11 bästa alternativen till Vanta 2024 för små och medelstora företag.

1. Scytale

via Scytale

Scytale är en ny ledare inom efterlevnad och riskhantering och ett av de bästa alternativen till Vanta för företag i alla branscher och storlekar. Denna molnbaserade plattform förlitar sig i hög grad på AI-driven automatisering för att förenkla långa och komplicerade efterlevnadsarbetsflöden.

Scytale är utrustat för att hantera praktiskt taget alla risker genom vägledning av en dedikerad efterlevnadsexpert för att säkerställa revisionsberedskap och förmågan att stödja över ett dussin ramverk. Detta stöd – i kombination med en omfattande lista över integrationer och säkerhetsfunktioner – eliminerar administrativt intensivt arbete och sparar företag värdefull tid samtidigt som de behöver oroa sig mindre för säkerhet, risker och efterlevnad.

Scytales bästa funktioner

Stöder över 15 ramverk som SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS-efterlevnad och mer.

Erbjuder specifika lösningar för olika branscher och användningsfall, inklusive efterlevnadsexperter, penetrationstestning, nystartade företag och GRCaaS.

Integreras med massor av andra arbetsverktyg för att effektivisera dina efterlevnadsprocesser, inklusive GitHub, Slack, Google Workspace, Okta och ClickUp – och ännu fler är på väg.

Automatiserad kontrollövervakning, bevisinsamling och en anpassad policygenerator för nystartade företag

Inbyggd chatt för att kommunicera med teamet och ett meddelandecenter för att snabbt samordna alla säkerhetsuppdateringar.

Scytale-begränsningar

Enstaka buggar, inklusive fördröjningar vid uppladdning eller förhandsgranskning av större filer.

Det finns ingen funktion för export av CSV- eller Excel-filer.

Begränsade CI/CD-integrationer (men fler är på gång)

Scytale erbjuder inte någon gratisversion eller gratis provperiod.

Priser för Scytale

Kontakta Scytale för all prisinformation.

Scytale-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 5/5 (5 recensioner)

2. Drata

via Drata

Drata gör det enkelt att skapa ett effektivt efterlevnadsprogram med bara några få klick. Det samlar automatiskt in bevis så att du kan säga adjö till dagarna med manuella skärmdumpar. Lita på Drata för att logga alla bevis, kontroller och dokument på ett ställe för fullständig insyn som förbereder dig för både revisioner och verkliga säkerhetshot. ?

Drata bästa funktioner

Data har över 85 inbyggda integrationer

Skydda känslig information med rollbaserade åtkomstbehörigheter

Drata stöder över 17 ramverk, inklusive NIST CSF och CCPA.

Följer du ett anpassat ramverk? Lägg till det i Drata för att skapa anpassade kontroller för dina efterlevnadsbehov.

Drata begränsningar

Vissa användare säger att plattformen sorterar dokument efter anställd, vilket kan göra det svårt att hitta information.

Andra säger att Drata-integrationerna ibland krånglar.

Drata priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Dratabetyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

3. Sprinto

via Sprinto

Sprinto är ett stabilt alternativ till Vanta för teknikföretag som behöver stöd för säkerhetsrevisioner. Det ger dig revisionsgodkända efterlevnadsprogram som leder ditt team genom en mallbaserad säkerhets- och revisionsprocess. Du behöver aldrig mer oroa dig för att missa något: Sprinto fyller i revisionsrelaterade uppgifter, prioriterar dem och meddelar ditt team så att arbetet fortskrider.

Sprintos bästa funktioner

Sprinto stöder över 12 säkerhetsramverk, inklusive CMMC, PIPEDA och FedRamp.

Sprinto ger dig tillgång till säkerhets- och efterlevnadsexperter som kan svara på alla dina frågor.

Det integrerar riskbedömningar, kontrollinspektioner och kontaktlösa revisioner med automatiskt genererade bevis.

Förbered dig för din nästa revision utan stress med Sprintos internationella revisionspartner i Indien, Storbritannien, USA och Israel.

Sprintos begränsningar

Sprinto är utformat för teknikföretag, så det passar inte alla branscher.

Vissa användare önskar att Sprinto erbjöd mer praktiska resurser och dokumentation.

Sprinto priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Sprinto-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (690+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (4 recensioner)

4. Scrut

via Scrut

Detta alternativ till Vanta är specialiserat på riskbedömning och övervakning. Scrut följer branschstandarder för säkerhet, men utmärker sig verkligen med sina anpassade informationssäkerhetsprogram. Det ger dig inte bara friheten att anpassa säkerhet och efterlevnad, utan plattformen har också inbyggda samarbetsflöden för enklare projektledning.

Granska de bästa funktionerna

Samarbeta säkert med pentestare, revisorer och teammedlemmar med Scruts färdiga arbetsflöden.

Välj mellan över 70 integrationer

Scrut har realtidsdashboards för snabba insikter.

Hantera alla tillgångar, leverantörer, anställda och processer i en enda vy

Granska begränsningar

Vissa användare önskar att Scrut erbjöd fler automatiseringar.

Andra säger att det finns problem med användargränssnittet.

Granska priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Granska betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 190 recensioner)

5. UpGuard

via UpGuard

UpGuard är ett robust alternativ till Vanta som erbjuder lösningar för riskbedömning av leverantörer, säkerhetsbetyg, rapportering, läckagedetektering och till och med ett AI-verktyg för automatisk ifyllning av leverantörsbedömningar. UpGuard har många viktiga funktioner, men är mest känt för sin riskhantering av tredje part. Om leverantörer eller entreprenörer finns i dina system ser UpGuard till att alla följer reglerna.

UpGuards bästa funktioner

Effektivisera leverantörsriskhanteringen med AI-funktionen Autofill för att samla in frågeformulär snabbare.

Använd UpGuard BreachSight för att övervaka dataintrång

UpGuard Vendor Risk kontrollerar risker med tredjepartsleverantörer

Det integreras med Jira, Slack och ServiceNow.

Begränsningar för UpGuard

Vissa användare säger att prissättningen är ganska hög.

Andra önskar att plattformen erbjöd fler bulkåtgärder.

UpGuard priser

Startpaket: 18 999 USD/år

Professional: 39 999 USD/år

Företag: 89 999 USD/år

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

UpGuards betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

6. Secureframe

via Secureframe

Secureframe erbjuder två produkter: Secureframe Comply för automatisering av efterlevnad och Secureframe Trust för datasäkerhet och kundförtroende. Prova Secureframe AI för att automatisera medlingsinstruktioner, genomföra riskbedömningar och skriva efterlevnadspolicyer. ?

Secureframe bästa funktioner

Välj mellan över 200 integrationer

Secureframe-instrumentpaneler mäter dina framsteg mot regelefterlevnad för ramverk som SOC 2 eller ISO 27001.

Secureframe levereras med integrerad utbildning av anställda och spårning av certifieringar.

Automatisera riskbedömningar med Secureframe AI Risk Management-verktyget

Secureframe begränsningar

Vissa användare säger att Secureframe fortfarande kräver övervakning, vilket minskar den tidsbesparing som man normalt skulle få från AI och automatisering.

Andra säger att leverantörshanteringsprocessen är omständlig och svår att hantera.

Secureframe priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Secureframe betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 5/5 (4 recensioner)

7. OneTrust

via OneTrust

Förtroende är A och O, och därför lägger OneTrust så stor vikt vid säkerhet och efterlevnad som förtroendeskapande faktorer. Detta alternativ till Vanta kommer med fyra molnbaserade lösningar: integritet och datastyrning, etik och efterlevnad, GRC och säkerhetsgaranti samt ESG och hållbarhet.

OneTrusts bästa funktioner

Be OneTrust att upptäcka och säkra data i dina system

Konfigurera och hantera ett ESG-program inom OneTrust

Spåra leverantörsrisker och ESG-åtaganden i OneTrust-portalen

OneTrust stöder ett speak-up-program för att skapa struktur för intern etisk hantering.

Begränsningar för OneTrust

Flera användare säger att det är svårt att integrera OneTrust med andra lösningar.

Andra säger att OneTrust inte har lika många funktioner som andra alternativ till Vanta.

OneTrust priser

Kontakta oss för prisuppgifter

OneTrust-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (20 recensioner)

8. AuditBoard

via AuditBoard

"Audit" ingår i namnet, så du kan lita på att AuditBoard är ett gediget alternativ till Vanta för organisationer som fokuserar på efterlevnad. Denna plattform är specialiserad på samarbetsbaserad riskhantering och hjälper dig att identifiera fler potentiella risker och hantera dem innan det uppstår problem.

AuditBoards bästa funktioner

AuditBoard automatiserar analyser, innehållsgenerering och interaktioner inom IT-säkerhet, ESG-program och mycket mer.

Skapa anpassade analyspaneler med AuditBoards kodfria panelbyggare

Plattformens AI erbjuder intelligenta rekommendationer, aviseringar och automatiseringar av arbetsflöden.

AuditBoard levereras med kodfria integrationer för AWS, Google Cloud, Slack och mer.

AuditBoards begränsningar

Vissa säger att AuditBoard har trög kundsupport.

Andra säger att dess instrumentpaneler inte är särskilt användarvänliga.

AuditBoard priser

Kontakta oss för prisuppgifter

AuditBoard betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 840 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 260 recensioner)

9. SecurityScorecard

via SecurityScorecard

Ju större din attackyta är, desto mer behöver du planera proaktivt för hot. Lyckligtvis ger SecurityScorecard dig en strukturerad process för att öka synligheten med enhetlig hot- och riskinformation. Hantera risker, håll dig uppdaterad om de senaste cyberriskerna och dokumentera due diligence så att du alltid är redo för revision. ?

SecurityScorecards bästa funktioner

Behöver du cyberförsäkring? SecurityScorecard jämför försäkringsskydd och priser åt dig.

Ta kontroll över dina leverantörer och din leveranskedja med hjälp av tredjeparts cyberriskhantering.

SecurityScorecard Assessments påskyndar efterlevnadsfrågeformulär

Använd SecurityScorecards sensorer för att skapa dina egna anpassade riskmodeller.

Begränsningar för SecurityScorecard

Vissa säger att SecurityScorecard är dyrt.

Andra säger att det krävs en standardiserad approach till hantering av IT-leverantörer, vilket inte alltid fungerar.

SecurityScorecard priser

Gratis

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

SecurityScorecard-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,4/5 (8 recensioner)

10. Hyperproof

via Hyperproof

Hyperproof är ett alternativ till Vanta som förenklar komplexiteten i att följa flera säkerhets- och efterlevnadsramverk. Det har inte bara funktioner för leverantörs-, säkerhets- och efterlevnadshantering, utan Hyperproof har även ett verktyg för revisionshantering som effektiviserar samarbetet mellan revisorer.

Hyperproof bästa funktioner

Hyperproof stöder över 70 ramverk

Hantera, utvärdera och spåra risker centralt

Hyperproof kartlägger kontroller över olika ramverk för att snabbt identifiera luckor.

Kontrollera snabbt statusen för en revision utan att lämna Hyperproof.

Hyperproof begränsningar

Vissa användare säger att de måste öppna flera flikar för att få en uppfattning om Hyperproofs verkliga prestanda.

Andra säger att plattformen kan vara buggig.

Hyperproof prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Hyperproof betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (35+ recensioner)

11. Egnyte

via Egnyte

Driver du huvudsakligen din verksamhet i molnet? I så fall behöver du Egnyte, omedelbart. Detta alternativ till Vanta kombinerar innehållssamarbete, efterlevnad, säkerhet och dataintegritet i ett snyggt paket. Det är ett gediget verktyg för att snabbt få kontroll över ditt molninnehåll.

Egnytes bästa funktioner

Dela filer på ett säkert sätt och samarbeta med alla godkända användare i realtid

Egnyte förenklar åtkomsthanteringen i en smidig instrumentpanel

Upptäck och skapa snabbt en handlingsplan för interna och externa hot

Egnyte stöder styrning av innehåll från flera källor i flera arkiv.

Egnytes begränsningar

Egnytes lagringsbegränsningar kan ibland vara ett hinder

Vissa användare rapporterar långa svarstider från kundtjänsten.

Egnyte priser

Företag: 20 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise Lite: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Egnyte-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (940+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (95+ recensioner)

De 11 Vanta-alternativen som vi listar här kommer garanterat att hjälpa dig under en revision eller hotavhjälpning. Men det här är inte de enda alternativen för din efterlevnadsverktygslåda. Plattformar som ClickUp har många robusta lösningar för att automatisera uppgifter, projekt och processer för säkerhet och efterlevnad.

ClickUp

Ställ enkelt och snabbt in start- och slutdatum för en uppgift eller använd villkorliga inställningar för att upprepa datum eller skapa en ny uppgift efter slutförandet.

Glömmer ditt team att utföra regelbundna säkerhetsrelaterade uppgifter? Eller kanske de missar vissa projekt? Oavsett vilka produktivitetsutmaningar du har, så är ClickUp här för att rädda dig.

ClickUp-uppgifter ger dig fullständig flexibilitet att anpassa projekt efter dina behov. Spåra teamchattar, filer och ramverkskrav för varje projekt i en enkel vy i ClickUp.

Det bästa av allt är att ClickUp Automations gör det enkelt att automatisera mer av din arbetsbelastning. Vi har över 100 förinstallerade kodfria automatiseringar som förenklar din dag, allt från överlämning av uppgifter till statusändringar.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Visst, vi är världens mest populära projektledningslösning, men det betyder inte att säkerheten är slapp här. ClickUps säkerhet är alltid högsta prioritet. Vi följer SOC 2, GDPR, HIPAA och ISO 27001 och genomför regelbundna automatiserade säkerhetskontroller för att balansera prestanda och säkerhet.

ClickUp är helt hostat på AWS, med inbyggda säkerhets- och integritetsfunktioner i plattformen. Vi har även förstklassig säkerhet i våra datacenter och använder TLS 1.2-kryptering för våra webbappar. Men vi vet att även interna kontroller kan missa saker, vilket är anledningen till att ClickUp även använder en tredje part för regelbundna penetrationstester.

ClickUps bästa funktioner

Behöver du skriva säkerhetsdokumentation eller utarbeta en strategi för din nästa revision? Använd en ClickUp-mall för att snabba på processen.

ClickUp AI kan skriva, sammanfatta eller redigera text i dina mallar och dokument för att du ska kunna arbeta bättre och snabbare.

Använd ClickUp Goals för att spåra dina framsteg när det gäller korrigeringar, uppfyllande av revisionschecklistor och mycket mer.

Sluta oroa dig för att missa något och låt allt ske automatiskt med ClickUp Automations.

Begränsningar för ClickUp

Funktioner som ClickUp AI är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

ClickUp har många funktioner, så ta dig tid att bekanta dig med plattformen.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 USD/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Effektivisera affärsprocesser och spara tid med Clickup

De 11 plattformarna för automatisering av efterlevnad på denna lista kommer säkert att hjälpa dig med säkerhetskontroller och revisioner, men de kan inte hantera allt. När det är hög tid att överge krångliga processer till förmån för handsfree-arbete, välj ClickUp. ✨

Vi kombinerar den smidiga upplevelsen av en allt-i-ett-plattform med tidsbesparande fördelar som automatisering, AI, mallar och mycket mer. Se skillnaden själv: Skapa ditt gratis ClickUp-arbetsutrymme nu.