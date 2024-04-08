Airtable eller Notion – vilken programvara är bäst 2025?

Teamsamarbete är avgörande för projektets framgång, men att leda ett team är inte alltid lätt. Lyckligtvis kan rätt projektledningsverktyg göra skillnaden mellan ett misslyckat och ett framgångsrikt projekt – förutsatt att du väljer rätt verktyg.

Airtable och Notion är populära alternativ för upptagna team som behöver spåra uppgifter, hantera team och lagra data. Även om dessa projektledningslösningar har vissa gemensamma funktioner är de inte helt identiska.

I den här guiden väger vi skillnaderna mellan Airtable och Notion för att hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för ditt företag. Vi lägger till en bonuskandidat som kommer att slå Airtable och Notion med sina projektledningsfunktioner. 🤩

Vad är Airtable?

Via Airtable

Airtable kombinerar enkelheten hos kalkylblad som Excel och Google Sheets med de avancerade funktionerna hos en relationsdatabas. Denna kodfria plattform gör databashantering tillgänglig även för nybörjare, vilket gör den till det perfekta verktyget för allt från uppgiftshantering till utveckling av anpassade appar.

Airtable-funktioner

Airtable gör det möjligt att omvandla din organisations data till praktiska planer, uppgifter, erfarenheter och mycket mer. Det bästa av allt är att projektledningsverktyget är kodfritt, så du behöver inga tekniska kunskaper för att använda plattformen.

Det gör Airtable till ett bra val för icke-tekniskt kunniga personer inom marknadsföring, produktutveckling, drift och mer.

1. AI och automatisering av arbetsflöden

Via Airtable

Artificiell intelligens är väldigt populärt just nu. Det är fortfarande i betaversion, men Airtable testar ett nytt AI-verktyg för:

Skapa marknadsföringsbriefar

Automatisk schemaläggning av innehållskalendrar

Kategorisera kundfeedback

Skapa produktspecifikationer

Skapa arbetsbeskrivningar

Airtables AI är utformad för att fungera utan kod eller tekniska krångligheter, så det är ett lättillgängligt sätt att komma igång med AI.

Om AI inte är din grej erbjuder Airtable mer traditionella drag-and-drop-baserade automatiseringar. Med denna visuella byggare kan du skapa enkla eller mer komplexa arbetsflöden med flera sekvenser för att eliminera manuellt arbete vid projektledning.

Det bästa av allt är att automatiseringarna integreras med Google Workspace, Slack och Facebook, så att du kan automatisera ditt arbetsflöde på en gång.

2. Gränssnittsdesigner och flera vyer

Via Airtable

Behöver du ett mer anpassat utseende och känsla? Airtable låter dig skapa ett anpassat gränssnitt för ditt team med den kodfria Interface Designer. Tänk på det som en databasmall som ger dig friheten att anpassa Airtable efter dina önskemål.

Det bästa av allt är att du kan anpassa Airtable för varje användare. Det mångsidiga verktyget har robusta behörighetskontroller som kan komma åt datatabeller och hålla känslig information under lås och bom.

Airtable har också flera vyer, bland annat:

Lista

Tidslinje

Kanban

Gantt-diagram

Kalender

Grid

Galleri

Formulär

3. Funktion

App-funktionen är endast tillgänglig för Enterprise-abonnemang, men sparar enormt mycket tid. Appar är förkonfigurerade användargränssnitt och arbetsflöden som skapats av Airtable för att hantera projekt.

Berätta bara för Airtable vad du vill använda det till, så genererar det en app åt dig. Om du till exempel säger att du är marknadsförare och planerar en produktlansering, kommer Airtable att lansera en app för att utforma marknadsföringskampanjer, hantera budgetar och schemalägga lanseringsevenemang.

4. Rapportering

Airtable skapar interaktiva rapporter i realtid från din relationsdatabas. Det innehåller även tillägg för att skapa diagram, grafik och mycket mer i en 100 % anpassningsbar instrumentpanel.

Airtable erbjuder för övrigt tillgång till API:er för utveckling. Detta är ett utmärkt alternativ om du kan koda och behöver mer anpassade Airtable-rapporter.

Airtables prissättning

Gratis

Team: 20 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 45 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise-skala: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Notion?

Anteckningar i Notion

Notion marknadsför sig som ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet. Det började som en enkel anteckningsapp, men idag har Notion kapacitet att hantera wikis för kunskapshantering, uppgiftshantering, samarbete och mycket mer.

Det är en robust lösning som kombinerar intern kunskap, samarbetsdokument och projektuppföljning på ett och samma ställe.

Notion-funktioner

Notion började som en enkel anteckningsapp, men är en överraskande robust lösning för att hantera allt från institutionell kunskap till din dagliga att göra-lista.

1. Wikier

Via Notion

Varje företag har sitt eget sätt att göra saker på. Men mellan Airtable och Notion behöver det senare inte isolera dina processer och idéer i anställdas e-postkonton för att bygga upp allt inom en Notion-wiki. Detta är ett intranätliknande utrymme för att lagra all intern kunskap, såsom SOP:er och utbildningsmanualer. 🧠

Notion-wikis är också kodfria, så icke-tekniska team kommer att älska detta projektledningsverktyg. Wikis integreras sömlöst med Slack, Figma och Jira för att koppla samman alla dina andra verktyg på ett ställe.

Här behöver du inte heller leta efter den senaste versionen av ett dokument. Notion inkluderar verifieringsdatum på alla wikis, så att du alltid vet vilken version som är den rätta.

2. Projektledning

Via Notion

Leder du ett team? Spåra projekt, personer, uppgifter, budgetar och mer med Notion Project. Visa dina projekt i tidslinje-, tabell-, kalender-, databas- eller tavelvy för att snabbt visualisera dina arbetsflöden.

Notion har prioritetsetiketter, statustaggar och avancerade filter, så att du bara ser de uppgifter som är viktigast för dig. Skapa deluppgifter och beroenden för att tydliggöra teamets nästa steg eller visualisera deras framsteg med Notions realtidsförloppsindikatorer.

3. Dokument

Anteckningar och dokument är Notions specialitet. Men vi pratar om mer än bara text här. Notion bäddar in multimedia, som bilder och videor, i dina dokument för att ge sammanhang utan att länka till en extern webbplats.

Du kan till och med lägga till smart formatering som innehållsförteckningar, hopfällbara avsnitt eller kodsnuttar för att dra allas blickar till rätt ställen.

Samarbeta gärna med ditt team i realtid i ett dokument. Notion gör det också enkelt att organisera dina dokument och hitta dem igen med avancerade sökfunktioner.

Om du vill lägga mindre tid på att sätta upp projekt och fokusera på ditt egentliga arbete, använd Notions mallar. De innehåller över 800 dokumentmallar och 900 projektmallar som du kan kopiera och anpassa med bara några klick.

4. Notion AI

Via Notion

Du behöver inte lämna ditt Notion-konto för att använda ChatGPT: en AI-assistent är redan inbyggd i ditt konto. Notion AI kan:

Sammanfatta mötesanteckningar

Skapa åtgärdspunkter eller dokumentsammanfattningar

Förbättra ditt skrivande

Översätt text

Skapa strategier för marknadsföringskampanjer

Det enda haken är att Notion AI är ett tillägg som kostar 8 dollar för betalda abonnemang och 10 dollar för gratiskonton. Det är fortfarande billigare än till exempel ChatGPT premium (20 dollar), men det är något att tänka på när du räknar på kostnaderna. 💲

Notion har förresten också en automatiseringsfunktion med dra-och-släpp-funktion, om det passar dig bättre. Använd den här funktionen för att ändra status, tilldela uppgifter och mycket mer utan manuellt arbete.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Airtable vs. Notion: Jämförelse av funktioner

Som du kan se är Airtable och Notion funktionsspäckade plattformar med mycket att erbjuda. Låt oss jämföra hur dessa plattformars funktioner står sig mot varandra.

AI och automatisering

Både Notion och Airtable integrerar AI i sina plattformar. Nackdelen är att Airtable AI endast är tillgängligt för befintliga användare som en betaversion, så du kommer inte att ha tillgång till det om du registrerar dig just nu.

Notion AI är tillgängligt för alla – förutsatt att du betalar tilläggsavgiften, förstås. Kvaliteten på AI-assistenterna är ganska likartad, men tillgängligheten är mer av ett problem om du är en ny Airtable-användare.

Om du inte gillar att använda robotar för att utföra dina uppgifter erbjuder både Airtable och Notion automatiseringsverktyg med dra-och-släpp-funktion. Notions sekvenser är dock inte lika användarvänliga, så om du verkligen gillar automatiseringar är det bättre att välja Airtables enklare användargränssnitt.

Vinnare: Notion för AI; Airtable för automatisering

Databaser

Du kan bygga databaser i både Notion och Airtable, men Airtable är mer inriktat på datakalkylblad. Det finns ju trots allt ordet ”table” (tabell) i namnet.

Airtables databaser är mer raffinerade och lätta att följa. Denna plattform är byggd från grunden som en databaslösning, så den är ett självklart val för alla team som är starkt beroende av kalkylblad.

Notion är dock mer en projektledningsprogramvara än Airtable. Om du behöver fler projektlednings- eller kunskapshanteringsfunktioner i kombination med ett databasverktyg kan Notion vara ett mer mångsidigt val.

Vinnare: Airtable

Integrationer

Oavsett vilken plattform du väljer kommer du att kunna njuta av dussintals inbyggda integrationer med verktyg som du förmodligen redan använder. Notion integreras dock med fler verktyg, inklusive Calendly, ClickUp (ahem), Figma, IFTTT och Zoom. Airtable har definitivt några fantastiska integrationer, men de är inte lika många eller specialiserade som Notions.

Det kan också krävas en viss inlärningskurva.

Vinnare: Notion

Prisplaner

Airtable är definitivt det dyrare alternativet. Team-medlemskapet kostar 20 dollar per månad per användare och faktureras årligen, medan Notion Plus kostar 8 dollar per månad per användare och faktureras årligen.

Om du betalar 8 till 10 dollar extra för Notion AI blir prisskillnaden mellan de två plattformarna mindre i deras första betalda nivåer. Notion är fortfarande det billigare alternativet om du jämför deras uppgraderade Business-nivåer.

Vinnare: Notion

Notion vs. Airtable på Reddit

I dragkampen mellan Notion och Airtable finns det ingen klar vinnare. Det beror helt på ditt företag, ditt team och dina behov. Vi har konsulterat de duktiga människorna på Reddit för att få mer klarhet om vem som skulle ha mest nytta av respektive plattform.

En användare uttryckte det enkelt: ”Airtable är en relationsdatabas utan kod. Notion är för anteckningar och dokumentation.”

En annan tillade att de använder både Notion och Airtable, men för olika uppgifter: ”Det är lättare att hantera data i Airtable, och det är lättare att lägga till komponenter från tredje part med Notion. Det vill säga, ibland behöver jag en dataset och förklara vad den är och varför den är viktig.

Jag kan skapa en wiki i Notion med all relevant information och enkelt visualisera vad jag försöker göra. Sedan kan teammedlemmarna redigera i realtid medan alla komponenter synkroniseras automatiskt.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Airtable och Notion

Dra och släpp uppgifter i ClickUp Table View för enkel organisering.

Notion och Airtable är två mycket attraktiva projektledningsverktyg – det måste vi erkänna. Men trots det är dessa plattformar inte perfekta på alla områden.

Du måste fortfarande växla mellan olika plattformar och andra verktyg för att göra ditt arbete, och vad är det roliga med det? 👀

ClickUp, å andra sidan, är en verkligt allt-i-ett-arbetsplattform som kombinerar dina dokument (inklusive wikis), relationsdatabaser och AI-verktyg i en sammanhängande upplevelse.

Samarbeta i realtid med ClickUp Docs

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

ClickUp Docs gör det möjligt för ditt team att samarbeta kring stora idéer i realtid. Begär redigeringar, lämna kommentarer och tagga andra användare för att finslipa dina idéer på rekordtid. Docs har även inbäddade tabeller, multimedia och bokmärken som sparar ditt team några klick.

Bra, eller hur?

Och oroa dig inte – vi organiserar allt åt dig och tillhandahåller ett robust sökfält så att du kan hitta exakt det du letar efter.

Om du har riktigt bråttom (eller om du bara vill att proffsen ska göra jobbet åt dig) kan du använda en ClickUp-mall för att spara tid under arbetsdagen.

Låt ClickUp AI göra grovjobbet

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI är världens första jobbspecifika AI-assistent. Vi har utvecklat AI:n för att erbjuda hundratals skräddarsydda verktyg baserade på din roll och ditt användningsområde.

Om du till exempel arbetar med marknadsföring kan du be AI:n att skriva e-postmeddelanden, skapa innehållsbeskrivningar eller komma med idéer till kampanjstrategier.

ClickUp AI finns i ClickUp-universumet, så du behöver inte växla mellan ditt arbete och ditt AI-verktyg. Allt finns verkligen på ett ställe för bättre fokus och effektivare arbetsdagar.

Bygg en robust databas i ClickUp

Växla mellan den mångsidiga ClickUp 3.0-tabellvyn och kalendervyn för att på bästa sätt visualisera allt ditt arbete.

Visst, både Airtable och Notion har databasfunktioner, men de kan inte mäta sig med ClickUp Table View. Växla till den här vyn för att skapa snabba kalkylblad och databaser för hantering av alla typer av data, inklusive:

Kundkontakter (CRM)

Budgetar

Projektstatus

Vår kodfria databas ersätter enkelt Airtable, Google Sheets och Excel. Den låter dig till och med länka uppgifter, dokument och beroenden till dina data för en kontextrik databas som stöder kvalitetsarbete.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Kombinera din kunskapsbas med datahantering i ClickUp

I konkurrensen mellan Airtable och Notion har båda plattformarna sina styrkor och svagheter. Tryck på den enkla knappen och undvik besväret med att byta plattform var femte minut – välj ClickUp. 🙌

Vår mångsidiga arbetsplattform integrerar dokument, databaser och AI-verktyg i en smidig upplevelse som förenklar ditt arbetsflöde och förbättrar teamsamarbetet. Vad finns det att inte gilla?

Prova själv: Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu.