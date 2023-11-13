10 poddar om projektledning som du måste lyssna på 2025

Vill du skaffa dig lite extra kunskap när du är på språng? Podcasts är ett utmärkt sätt att lära sig praktiskt taget vad som helst när du är på språng, från dina hobbyer till nyheter och popkultur.

Men om du vill ha mer än veckans senaste skvaller, överväg att förbättra dina färdigheter genom att prenumerera på en podcast om projektledning. ?️

Både företagsledare och teammedlemmar kommer att ha nytta av denna sammanställda lista över de 10 bästa poddarna om projektledning 2024. Från de viktigaste detaljerna i PM-certifieringsprocessen till tips om projektledning – poddarna på vår topp 10-lista täcker allt.

Vi delar även med oss av tips för att implementera dessa knep så att projektledare kan få ut så mycket som möjligt av dessa poddar.

De 10 bästa poddarna om projektledning

Oavsett om du pendlar, viker tvätt eller bara behöver bakgrundsljud på jobbet är dessa podcasts om projektledning ett måste. Sätt i hörlurarna, sätt på tänkarhatten och lyssna på dessa podcasts för att höja din nivå.

1. Project Management Institute Projectified Podcast

via Project Management Institute

Project Management Institute (PMI) är ett av de mest ansedda certifieringsorganen för projektledning. De erbjuder certifieringarna Project Management Professional (PMP)®, Certified Associate in Project Management (CAPM)® och Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™ för att bevisa att du verkligen kan din sak.

Oavsett om du förbereder dig för dessa certifieringar eller bara vill ha några färdiga projektledningsstrategier, kolla in PMI:s Projectified Podcast. Denna podcast intervjuar ledare från Fortune 500-företag och små nystartade företag, så du får lite av allt.

PMI är också värd för podcastserien PM Point of View av Kendall Lott, som delar mer detaljerade tips för projektledare.

Förresten, genom att lyssna på denna podcast tjänar du Professional Development Units (PDU), så det är en win-win-situation.

Podcast i korthet

Tillgängligt på: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher

Genomsnittlig längd: 25 minuter

PDU: Ja

2. Projektledning Happy Hour

via Project Management Happy Hour

Kate Anderson och Kim Essendrup är värdar för podcasten Project Management Happy Hour. De använder sig av fallstudier och fokuserar på en vanlig utmaning inom projektledning i varje avsnitt.

De senaste avsnitten handlar om:

Omstrukturering

Lär dig av misslyckade projekt

Förändringshantering

Imposter-syndrom

Processförbättring

Du kan också tjäna PDU genom att lyssna på denna podcast. Om du gillar Kate och Kim erbjuder duon personliga nätverksevenemang och kurser för att fördjupa dina kunskaper inom projektledning.

Podcast i korthet

Tillgänglig på: Webbplats, Apple Podcasts

Genomsnittlig längd: 45 minuter

PDU: Ja

3. Hantera detta

via Manage This

Andy Crowe och Bill Yates är värdar för podcasten Manage This, som släpper nya avsnitt den första och tredje tisdagen i månaden. De har också ett imponerande arkiv med avsnitt, så detta är den bästa podcasten om projektledning för att lyssna på i ett sträck.

De flesta avsnitten fokuserar på vanliga utmaningar inom projektledning. De senaste avsnitten handlar om:

Kontrakt

Dokumentation

Ledarskapsstilar

Verkliga fallstudier

Har du en fråga som de inte har svarat på ännu? Skicka ett mejl med din fråga till Andy och Bill, så kanske de svarar på den i ett kommande avsnitt.

Podcast i korthet

Tillgänglig på: Webbplats, Podurama, Apple Podcasts

Genomsnittlig längd: 40 minuter

PDU: Ja

4. Människor och projekt

via People and Projects

Vi kan prata om KPI:er och teknik hela dagen, men när det kommer till kritan handlar projektledning om att leda människor. Andy Kaufman är värd för podcasten People and Projects som fokuserar på hur man leder både sig själv och sina medarbetare. ??‍??‍?

Här finns värdefulla insikter för företagsledare och de senaste avsnitten behandlar ämnen som:

Hantera låg energi

Emotionell intelligens

Ledarskap

Anställning

Tidshantering

Genom att lyssna på People and Projects får du också PDU:er inom affärssinne, power skills och arbetssätt för PMI Talent Triangle®. Detta är utan tvekan en av de poddar om projektledning som du måste lyssna på i denna lista.

Podcast i korthet

Tillgängligt på: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast

Genomsnittlig längd: 30 minuter

PDU: Ja

5. Podcast om projektledning

via Projektledningspodcast

Cornelius Fichtner, PMP, CSM, är värd för den enkelt namngivna Project Management Podcast. I programmet intervjuas framgångsrika projektledare som delar med sig av sina tips för att nå framgång. Till exempel delar den berömda ”latmasken” till projektledare Peter Taylor med sig av ögonöppnande tips för att delegera uppgifter.

Vi gillar podcastens praktiska guide ”Start Here”, som hjälper dig att installera podcasten och snabbt komma igång. De senaste avsnitten behandlar ämnen som:

PM-utbildning

PMP-examen och certifiering inom projektledning

AI för projektledning

Datakunskap

Precis som med de andra projektledningspodcastarna på denna lista kan du tjäna 60 PDU genom att lyssna på 15 avsnitt av The Project Management Podcast.

Podcast i korthet

Tillgängligt på: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify

Genomsnittlig längd: 40 minuter

PDU: Ja

6. 5 Minutes Podcast

via 5 Minutes Podcast

Har du inte en timme över för att lyssna på en podcast? Vi förstår det, och det gör även podcastvärden Ricardo Vargas, som har skapat vad som troligen är världens kortaste podcast om projektledning. I 5 Minutes Podcast delar han med sig av snabba, praktiska tips om:

Projektledning

Affärsmässig flexibilitet

Riskhantering

Med över 645 poddar publicerade sedan 2007 finns det gott om fem minuter långa avsnitt att sätta tänderna i. Ricardo delar med sig av allmänna tips om ämnen som förändringshantering och riskhantering, samt korta fallstudier om både framgångsrika och misslyckade projekt.

Avsnitten är korta, men om du lyssnar på tillräckligt många av dem räknas det som PDU. Använd Ricardos PDU-rapporteringsverktyg för att snabbt skapa en rapport som är enkel att skicka in.

Podcast i korthet

Tillgängligt på: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts

Genomsnittlig längd: 5 minuter

PDU: Ja

7. Projektledningsparadiset

via Project Management Paradise

Projektledning låter kanske inte som paradiset – det är inte precis som att sitta och smutta på en kall drink vid en tropisk strand. Men podcasten Project Management Paradise syftar till att göra en projektledares jobb så nära paradiset som möjligt. ?️

Denna podcast om projektledning intervjuar experter från hela världen. De publicerar bara några gånger i månaden, men de senaste avsnitten handlar om:

AI

Branschspecifika trender för försvar, rymdindustri och biofarma

Mental styrka

Mångfald

Digital transformation

Förresten, om du är en erfaren projektledningsexpert med en historia att berätta kan du ansöka om att vara gäst i programmet. De söker experter inom:

Projektledning

Förändringshantering

PM-programvara

Tidshantering

Innovation

Ledarskap

Företagskultur

Det kan ta några månader att komma med i schemat, men detta är en fantastisk möjlighet för alla som vill göra sig ett namn inom projektledning.

Podcaststatistik

Tillgänglig på: Spotify, iTunes, Stitcher

Genomsnittlig längd: 30 minuter

PDUS: Ja

8. Podcasten The Digital Project Manager

via The Digital Project Manager Podcast

The Digital Project Manager är en resurswebbplats för allt som rör projektledning. Den är idealisk för nybörjare som behöver tips om CV, community och FAQ.

Deras podcast är inte heller att förakta. Digital Project Manager Podcast dyker ner i en kombination av PM-teori och praktik och ger dig praktiska tips för att effektivisera din arbetsdag och strukturera din karriär för framgång.

Några av de senaste avsnitten av projektledningspodcasten handlar om:

Mentorskap från kollegor

Agila arbetsmodeller

Karriärutveckling

Välja projektledningsprogramvara

Om du är en projektledningsproffs som vill ta ett steg vidare erbjuder Digital Project Manager även minikurser, certifikatprogram, en jobbportal och medlemsalternativ.

Podcast i korthet

Tillgängligt på: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher

Genomsnittlig längd: 30 minuter

PDU: Oklart

9. PMO Squad

via The PMO Squad

PMO Squad är ett konsultföretag inom projektledning som också driver en av de bästa poddarna om projektledning. Podden Project Management Office Hours sänder nya avsnitt två gånger i månaden med fokus på:

Neurovetenskap

Förändringshantering

Offentligt talande

Ledarskap

Men det här är inte din mormors podcast. PMO Squad diskuterar regelbundet PM-relaterade ämnen som elddans och stand-up-komedi.

Det bästa av allt är att du får PDU bara för att du lyssnar. Sextio minuters innehåll motsvarar en PDU, så om du lyssnar på Office Hours över 100 avsnitt når du ditt minimikrav på nolltid.

Podcast i korthet

Tillgängligt på: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio

Genomsnittlig längd: 1 timme

PDU: Ja

10. Agile Uprising

via Agile Uprising

Agil projektledning har sin egen unika karaktär. Podcasten Agile Uprising om projektledning är ett måste om du leder ett agilt team.

Denna podcast fördjupar sig i allt som har med Agile, Lean, UX/Design, ledarskap och mjukvaruutveckling att göra. De flesta avsnitt innehåller intervjuer med experter, VD:ar och andra projektproffs. Podcasten har en roterande lista med värdar, så du får fördelen att höra från en mängd olika proffs.

De senaste avsnitten behandlar ämnen som:

Produktivitet

Agila tips

Branschtrender

Organisationsförändring

Om du är intresserad av att chatta med värdarna och communityn har Agile Uprising också en gratis Discord-kanal.

Podcast i korthet

Tillgänglig på: iTunes, Stitcher

Genomsnittlig längd: 50 minuter

PDU: Oklart

Börja implementera projektledning i ditt arbetsflöde

Projektledning förändras ständigt. Genom att lyssna på de bästa poddarna om projektledning kan du förbättra dina färdigheter och hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna. Men glöm inte att tillämpa det du har lärt dig! Implementera projektledning i ditt arbetsflöde för att förbättra effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten på ditt arbete.

Det bästa sättet att lägga till projektledning i ditt dagliga arbetsflöde är med ett PM-verktyg som ClickUp. Projektledningsteam använder ClickUp för att samarbeta, övervaka mätvärden och påskynda arbetsflöden. Med ClickUp kan du hantera projekt på ditt sätt i en 100 % anpassningsbar plattform som är skräddarsydd efter hur ditt team föredrar att arbeta. ?

Spåra mål

Varför separera dina projektmål från ditt dagliga arbete? ClickUp samlar dina mål och uppgifter på en och samma plattform för enklare uppföljning.

Utveckla en anpassad instrumentpanel för varje projekt, teammedlem, uppgift – vad du vill. Spåra numeriska mått, mål, sant/falskt och andra mål. Du kan hålla dina mål privata eller dela dem med ditt team så att alla kan se sina framsteg i realtid på ett och samma ställe.

Arbeta blixtsnabbt med ClickUp AI

Projektledning är som att valla katter. Du behöver all hjälp du kan få, så använd ClickUp AI för att delegera repetitiva, tråkiga uppgifter och frigöra tid för det som är viktigt.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI är ett unikt AI-verktyg som är skräddarsytt för ditt jobb som projektledare. Be det att skapa en projektplan, generera briefs eller skriva texter. Det genererar åtgärdspunkter från mötesanteckningar, sammanfattar text och redigerar texter på nolltid.

ClickUp AI är bättre än en mänsklig assistent eftersom det automatiskt integreras med våra uppgifter, projekt och mål för otroligt enkla arbetsflöden.

Välj mellan 10 anpassningsbara vyer

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Vissa projektledningsprogram tvingar dig att se på uppgifter på deras sätt. Vi vet att alla projektledare är olika, och därför har ClickUp över 15 anpassningsbara vyer.

Med ett enda klick kan du visa dina uppgifter efter:

Gantt-diagram

Tavla (Kanban)

Tidslinje

Arbetsbelastning

Box

Aktivitet

Mind map

Karta

Du kan inte vara överallt samtidigt, men med detta visualiseringsverktyg kan du enkelt se alla projekt, uppgifter, deadlines och medarbetarnas arbetsbelastning på ett ögonblick. ?

Samarbeta i realtid

Asynkroniskt arbete är inte alltid praktiskt. När varje sekund räknas kan du använda ClickUp Whiteboards för att samarbeta med ditt team i realtid. Denna virtuella whiteboard rymmer alla dina stora idéer och ger dig utrymme att finjustera dem tills de är perfekta.

När det är dags att genomföra allt behöver du inte kopiera om ditt arbete: ClickUp omvandlar whiteboards till projekt eller uppgifter med bara ett klick.

Samarbeta i realtid och förvara dina data säkert på ett enda ställe med ClickUp Docs.

ClickUp Docs stöder också realtidssamarbete i molnet. Docs ansluter till dina arbetsflöden, så att du kan länka ditt arbete till dina uppgifter.

Du kan till och med lägga till widgets i Docs för att uppdatera arbetsflöden, statusar och mer utan att lämna Doc-redigeraren.

Spara tid med ClickUp-mallar

Att formatera dokument tar alldeles för mycket tid. Slipp det repetitiva arbetet och skapa en ClickUp-mall för ditt projekt. Det finns mallar för nästan allt, inklusive projektledningskontor (PMO).

Hämta mallar för handlingsplaner, dagordningar, KPI-uppföljning, kickoff-möten och mycket mer.

Stöd ditt projektteam med rätt programvara

Att lyssna på poddar regelbundet kommer att förbättra dina projektledningskunskaper. Om du letar efter nya program att lyssna på under morgonpendlingen är projektledningspoddarna i denna guide något för dig.

När du behöver implementera de stora idéerna du har lärt dig, välj ClickUp. Vi ger projekt en välbehövlig dos av förnuft genom att samla allt ditt arbete – och vi menar allt – på ett och samma ställe.

Se skillnaden själv: Skapa din ClickUp-arbetsyta nu gratis.