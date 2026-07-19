Claude Skills a marketingben: Hogyan alakíthatod át márkád stratégiáját végrehajtó mesterséges intelligenciává?

A Claude Skills a márkád stratégiáját olyan szabályokká alakítja, amelyeket a mesterséges intelligencia minden vázlatnál követ. Ez azért fontos, mert a mesterséges intelligencián alapuló írási eszközöknél dokumentáltan fennáll a monotonitás problémája.

A Trends in Cognitive Sciences folyóiratban megjelent, több mint 130 tanulmányt áttekintő cikk megállapította, hogy a nyelvi modellek kimenete a képzési adatok leggyakoribb mintái felé konvergál. Mivel a márkák ugyanazokat a mesterséges intelligencia-eszközöket használják, ugyanazt a hangot hozzák létre.

A Claude Skill ezt megakadályozza. A modell még egy szót sem ír le, máris betölti a szövegszabályokat, a pozicionálást és a formátumokat a vázlatba. Mivel a hang és a kontextus a tiéd, a versenytársak nem juthatnak el ugyanahhoz az eredményhez ugyanazon eszköz használatával.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan hozhat létre Claude Skills-eket marketing célokra, és hogyan viheti tovább az ötletet az a mesterséges intelligencia, amely már ismeri a munkakörnyezetét.

Összefoglalás: A Claude Skill egy utasításokból, referenciafájlokból és szkriptekből álló mappa, amelyet a Claude önállóan betölt, amikor egy feladat megfelel a leírásának, így minden alkalommal ugyanúgy ír a márkád nevében. Készíts egyet, amint háromszor elmagyaráztad ugyanazokat a hangnem- vagy formátumszabályokat egy mesterséges intelligenciának. A hirdetési szövegek, kampányleírások és hírlevelek a legkézenfekvőbb első jelöltek. Egy egyedül dolgozó marketinges, aki egyszeri feladatokat végez, megelégedhet egy önálló Skill-lel a claude.ai-ban. Egy olyan csapat viszont, amelyik összefüggéstelen eszközök tengerében fulladozik, többet profitál abból, ha összevonja a munkát, ahol az AI élő kampányokban is bevethető. Ez az útmutató mindkét esetet tárgyalja.

Mik azok a Claude Skills?

A Claude-készség egy utasításokat tartalmazó mappa, amelyet a Claude önállóan betölt, ha egy feladat megfelel a feltételeknek. Minden készséghez egy fájlra van szükség: SKILL.md. A fájl egy rövid, YAML frontmatter nevű blokkkal kezdődik, amely tartalmazza a készség nevét, a használatára vonatkozó leírást és az utasításokat. A készség referenciaképfájlokat és szkripteket is tartalmazhat.

Az Anthropic azért fejlesztette ki a Skills funkciót, hogy a Claude minden alkalommal ugyanúgy tudja elvégezni a feladatot. Egy marketingcsapat számára ez a feladat a márkád stílusának megfelelő szövegírás: a hangnem szabályai, a tiltott kifejezések, az értékajánlatok és a lektorok által elvárt formátumok.

Az Anthropic 2025 októberében vezette be a Skills-t. Ugyanezen év decemberében nyílt szabványként tették közzé a formátumot. Ha létrehoz egy Skills-t, az a claude.ai-n, a Claude API-n, a Cowork-on és a Claude Code-on egyaránt fut.

Hogyan működnek a Claude Skills funkciók?

A Claude Skills a fokozatos adatkinyitás elvén működik. A Claude csak akkor tölti be a Skill egyes rétegeit, ha a feladat megköveteli:

Indításkor: A Claude minden telepített Skill esetében csak a nevet és a leírást tölti be előre

Egy találat esetén: Amikor a kérésed megfelel egy leírásnak, Claude felolvassa az adott Skill teljes SKILL.md fájlját.

Igény szerint: Ha az SKILL.md fájl további fájlokra hivatkozik, például a teljes stílusútmutatóra, a Claude csak akkor nyitja meg azokat, ha a feladat megköveteli ezt a részletességet.

A réteges felépítés azért létezik, mert a márkával kapcsolatos ismeretek túl kiterjedtek ahhoz, hogy egyetlen promptba beleférjenek. Hangszabályok, üzenetküldési keretrendszerek, termékinformációk, jogilag biztonságos megfogalmazások: ezek együttesen meghaladják azt, amit egy prompt képes hordozni. A Skill segítségével a SKILL.md fájl rövid marad. A részletek a hivatkozott fájlokban találhatók, amelyek csak szükség esetén töltődnek be.

A leírásnak nagyobb jelentősége van, mint bármelyik másik sorának, mert ez határozza meg, hogy a Skill egyáltalán aktiválódik-e. Egy olyan leírás, mint a „segítség a tartalommal”, soha nem fog működni. Egy olyan leírás viszont, mint a „használd, amikor a felhasználó hirdetési szöveget, céloldalt vagy e-mailt kér a márkánk hangvételében”, személyre szabott marketingtartalmat fog generálni.

A Skills a csevegésen túl is működik. A Claude Code-ban és a Claude Cowork-ban is futnak, ez utóbbi egy asztali ügynök, amely elolvassa a valódi fájljaidat, és háttérben több lépésből álló feladatokat hajt végre. Például az Anthropic növekedési csapata létrehozott egy Google Ads munkafolyamatot a Claude Code-ban. Ez a Skills-re támaszkodik a márka hangvételének és a termékek pontosságának biztosításához, majd hirdetésenként 15 címsort és 4 leírást csomagol egy CSV-fájlba, amelyet a csapat átnéz és feltölt.

Mi a különbség a Claude Skills, a promptok, az ügynökök és az MCP között?

A Skill megtanítja Claude-ot egy ismétlődő feladat elvégzésére, míg a prompt egyszeri utasítás. Az AI-ügynök egy olyan rendszer, amely önállóan hajt végre több lépésből álló feladatokat. Az MCP (Model Context Protocol) összeköti Claude-ot külső eszközökkel, például a Google Ads-szel vagy a HubSpot-tal.

A négy elem egymást kiegészíti, nem pedig egymással verseng.

Réteg Mi is az pontosan? Mikor érdemes igénybe venni? Feladat Egy egyszeri utasítás, amit beírsz a csevegőbe Van egy gyors kérésed, amit nem fogsz megismételni Skill Egy mappa, amely megtanítja Claude-nak egy ismétlődő feladat elvégzését a márkád hangján Gyakran készítesz ugyanazokat a munkákat: kampányleírásokat, hirdetésváltozatokat, céloldalakat Ügynök Egy rendszer, amely önállóan végzi el a több lépésből álló feladatokat Olyan munkafolyamatot szeretne, amely az elejétől a végéig lefut anélkül, hogy minden egyes lépést ellenőriznie kellene MCP-kiszolgáló Élő kapcsolat a Claude és egy külső eszköz között A Claude-nak friss adatokra van szüksége a Google Ads-ből, a GA4-ből, a HubSpotból vagy a CMS-ből

A Skills és az MCP fogalmát gyakran keverik össze. Az MCP-kiszolgáló hozzáférést biztosít a Claude számára: összeköti a Claude-ot a Google Ads-fiókoddal, a GA4-adatokkal vagy a CMS-sel. Így a Claude valós számokat tud olvasni és írni, ahelyett, hogy beillesztett exportfájlokból dolgozna.

A Skill megmondja Claude-nak, hogy mit tegyen az adott hozzáféréssel, a te hangodon, az előre beállított szabályok szerint.

Tehát ha az MCP-n keresztül összekapcsolod a Claude-ot a Google Ads-szel, akkor az lekérheti a múlt havi főcímek teljesítményét. De még mindig nem ismeri a márkád hangvételét vagy a karakterkorlátozási szabályokat. Ez a tudás a Skillben rejlik.

Milyen előnyei vannak egy marketing-skill létrehozásának a Claude-ban?

A Skills létrehozása négy előnnyel jár: kiemelkedsz a tömegből, a felülvizsgálati ciklusok rövidebbek, a hanganyag megmarad, ha az emberek elmennek, és az eszköz idővel egyre jobbá válik.

Tűnj ki a web egyhangúságából: Az AI-tartalmak ma már elárasztják az internetet, de a legtöbbjük soha nem kerül a ranglistákra, és nem is hivatkoznak rájuk. A Graphite megállapította, hogy Az AI-tartalmak ma már elárasztják az internetet, de a legtöbbjük soha nem kerül a ranglistákra, és nem is hivatkoznak rájuk. A Graphite megállapította, hogy a Google ranglistáján szereplő cikkek 86%-át emberek írták. A ChatGPT és a Perplexity által hivatkozott cikkek esetében ez az arány 82%. A kiemelkedő írásmód biztosítja a jó helyezést. A Skill segítségével az AI-kimeneted elég éles marad ahhoz, hogy bekerülj a győztes 14%-ba. És ezt egy délután alatt elkészítheted

Rövidebb lektorálási ciklusok: Ha a szerkesztő minden körben ugyanazt a stílusbeli problémát jelzi, a javítás már túl későn történik. A Skill kijavítja ezeket a hibákat, mielőtt azok bekerülnének a vázlatba. Kiküszöböli azokat az ismétlődő szerkesztési feladatokat, amelyek a szerkesztő egy egész hetét felemésztik, így minden lektorálás gyorsabban halad.

A hangod megmarad, amikor az emberek elmennek: Amikor a legjobb íród szabadságra megy vagy kilép, az általa képviselt színvonal általában vele együtt távozik. A szövegeid minősége romlik, amíg valaki be nem tölti az űrt. A Skill fenntartja ezt a színvonalat, függetlenül attól, ki írja a vázlatot. Az új munkatárs harmadik vázlata ugyanazt a színvonalat éri el, mint a legjobb íródé.

Az eszköz idővel egyre jobbá válik: Egy promptnak nincs értéke abban a pillanatban, amikor bezárja a lapot. A Skill viszont megőrzi minden javítást, amit beletáplál. A hatodik hónapban már jobban működik, mint az első napon. Ez teszi az Egy promptnak nincs értéke abban a pillanatban, amikor bezárja a lapot. A Skill viszont megőrzi minden javítást, amit beletáplál. A hatodik hónapban már jobban működik, mint az első napon. Ez teszi az AI-munkafolyamat-beállításának azt a részévé, amely folyamatosan fejlődik, ahelyett, hogy visszaállna az alapállapotba.

A sablonosságtól való elszakadás csak a munka fele Jó ötlet a hangodat beépíteni egy Skillbe. Ezzel kiemelkedsz az iparági átlagból. De ha egyszer máshogy hangzol, az csak egyszer kelti fel a figyelmet. Az, hogy minden alkalommal önmagadként hangzol, az, ami miatt az emberek emlékezni fognak rád. Az How Brands Grow című könyv mögött álló Ehrenberg-Bass Intézet munkája egy egyszerű tényt mutat be: az emberek egy márkát ugyanazon néhány, újra és újra megjelenő jelzés alapján ismernek fel. Jenni Romaniuk professzor felhívja a figyelmet egy olyan zavaró tényezőre, amelyet a legtöbb csapat figyelmen kívül hagy: a márka saját, egymásnak ellentmondó üzeneteire. Egyszerűen fogalmazva: ha folyamatosan változik, akkor saját magával versenyez a figyelemért. Például amikor a Tropicana a jól ismert csomagolását egy letisztultabb változatra cserélte, a vásárlók már nem találták meg a kartondobozt a polcokon. Az eladások becslések szerint 26 millió dollárral csökkentek, mire egy hónappal később visszatért a régi megjelenés. A hangod is egy márkaérték, amelyre ugyanaz a szabály vonatkozik. Minden alkalommal, amikor eltér a hangvételtől, elveszíted a felismerhetőségedet. Egy hangútmutató leírhatja a célközönséget, de nem tudja tartani a vonalat, ha egyszerre tíz ember ír neki. Egy Skill viszont kiválóan képes ezt a vonalat tartani. Ez nem csupán abban segít, hogy megkülönböztesd magad a versenytársaktól; hanem minden vázlatban hű maradsz önmagadhoz, így a felismerhetőséged nem csökken, hanem erősödik. Ez a fajta következetesség – az AI által lehetővé tett gyors közzétételi sebesség mellett – az egyetlen dolog, amit egy prompt soha nem tud nyújtani neked.

Mely marketing-munkafolyamatok illeszkednek a Claude Skills-hez?

Kilenc marketinges munkafolyamat illeszkedik legjobban a Claude Skills-hez: SEO és AI keresőoptimalizálás, fizetett hirdetések, tartalomkezelés, céloldalak, e-mail, marketingkampány-tervezés, felhasználói tartalom (UGC) és videóforgatókönyvek, elemzés, valamint közösségi média. Mindegyik egy meghatározott formában ismétlődik, és ez a legfontosabb kritérium.

Ha már háromszor is elmagyaráztad egy mesterséges intelligenciának a márkád hangvételét vagy a tartalmi brief formátumát, akkor ezt a tudást egy Skillben kell rögzíteni.

Az egyes csoportok a következőket fedik le:

SEO, GEO és AEO: Egy Skill képes technikai auditot futtatni, sémát generálni és oldalakat optimalizálni annak érdekében, hogy az AI-alapú válaszmotorok hivatkozhassanak rájuk. Összekapcsolható egy MCP-kapcsolattal a Search Console-hoz vagy egy rangkövető eszközhöz.

Fizetett hirdetések: A hirdetésszöveg-készítő Skill hirdetéscímeket és leírásokat generál, amelyek mindegyikét előzetesen ellenőrzi a Google karakterkorlátai szerint. Ezenkívül különböző szempontok – például előnyök, bizonyítékok és ellenérvek – szerint váltakoznak.

Tartalomkezelés: A tartalomkezelő Skill blogbejegyzéseket fogalmaz meg, összefoglalókat készít, egy hosszú formátumú tartalmat hírlevélbe és közösségi média bejegyzésekbe alakít át, és eltávolítja az AI-jellegű elemeket. Mindez a vállalatod struktúrájának és hangvételének megfelelően történik. Ezzel manuális munkavégzés nélkül is tele tartja a naptáradat.

Céloldalak és webdesign: A Skill nem általános sablonokat, hanem a márkád arculati rendszeréhez igazodó marketingoldalakat vagy kampány-mikrooldalakat hoz létre. A Skill nem általános sablonokat, hanem a márkád arculati rendszeréhez igazodó marketingoldalakat vagy kampány-mikrooldalakat hoz létre. A Claude Design hozzáadja a vizuális felületet, amelybe beépítve van a márkád arculati rendszere, majd PDF, PPTX vagy Canva formátumban exportálja az eredményt.

E-mailes marketing: Az e-mailes Skill Az e-mailes Skill az életciklus-sorozatokat , a tárgymező-változatokat és a kampány szövegét a szegmentációs logikádnak és stílusodnak megfelelően írja meg . Párosítsd egy MCP-kapcsolattal a küldőplatformodhoz, így a Claude valós listadatok alapján fog működni.

Kampánytervezés és piacra lépés (GTM): Egy rövid Skill egy egy mondatos ötletet teljes körű brief-vé alakít, amely tartalmazza az érdekelt felek által elvárt szakaszokat. Ezenkívül az ismeretlen tényezőket nyitott kérdésekként jelöli meg, ahelyett, hogy válaszokat találna ki.

Felhasználói tartalom (UGC) és videó: A forgatókönyv-Skill kezeli a termékbemutatókat és az UGC-stílusú hirdetési forgatókönyveket, mindegyiket a figyelemfelkeltő elemhez, a tempóhoz és a hosszúsági szabályokhoz igazítva. Átveszi az ismétlődő vázszerkezetet, így a csapatod azokra az ötletekre fordíthatja az idejét, amelyek a videót hordozzák.

Elemzés, attribúció és konverzióoptimalizálás (CRO): Egy elemzési Skill konverziós auditot futtat, vagy egy meghatározott módszertan alapján diagnosztizálja a mutatók visszaesését. A homályos „csökkent a forgalom” megállapítást prioritás szerinti javítási listává alakítja át.

Közösségi és személyes márka: A közösségi Skillek LinkedIn-bejegyzéseket, többcsatornás terjesztésre szánt szövegeket és alapítói szövegeket készítenek, mindegyiket a csatornához illő hangnemben és hosszúságban.

Gyors áttekintés: Melyik Skillt érdemes először létrehozni?

Kezdje azzal a sorral, amelyik a leggyakrabban végzett feladatához illik.

Alkalmazási példa Kezdje ezzel! Párosítsd a következőkkel: Mindenhol a márkád stílusához illő szövegek Márka hangja Skill Meglévő kimeneti anyagok és tiltott kifejezések listája Google/RSA hirdetési szövegek nagy léptékben Reklám szöveg készség MCP-kapcsolat a Google Ads-hez és CSV-exportáló szkript Láthatóság az AI-alapú keresésben GEO/AEO Skill MCP-kapcsolat a Search Console-hoz és egy GYIK-séma-készség Blog és tartalom-pipeline Tartalomkezelési Skill Egy személyre szabott megközelítés és a brief-sablonod Céloldalak és kampányanyagok Claude Design A márka hangját tükröző Skill és a tervezési rendszered Alakítsd át az ötletedet kampánytervezetgé Kampányleírás Skill Marketingterv-sablon és projektek Egy eszközt többféle célra is felhasználhat Tartalom-újrafelhasználási Skill A márka hangját meghatározó Skill és a csatornánkénti formátumszabályok Életciklus és kampány-e-mailek E-mail-készség Az MCP kapcsolódása az ESP-hez és a szegmentációs szabályokhoz A mutatók visszaesésének elemzése Analitika/CRO-készség MCP-kapcsolat a GA4-hez és egy CRO-módszertani fájl

Egy kategória nem illik ide: a stratégia és az ízlés. Egy Skill nem határozza meg a pozícionálásodat, és nem tudja megítélni, hogy az eredmény rezonál-e a közönségeddel.

Tekints minden Claude-vázlatot kiindulási pontnak, és finomítsd az egyes eredményeket a célközönségedről szerzett ismereteid alapján. A minőségi kimenetek érdekében láss el az ügynököt a legjobb forrásanyagokkal. Így a kimenet nem átlagos, hanem a várt színvonalat tükrözi.

Hogyan készítsünk Claude Skill-t marketing célokra: 6 egyszerű lépés

Hat lépésben készítsen marketing-Skillt: válasszon ki egy ismétlődő feladatot, írja meg a SKILL.md fájlt, adjon hozzá márkaszabályokat, ossza fel a hosszú tartalmat összekapcsolt fájlokra, tesztelje élő briefen, és javítsa ki az eltéréseket.

Mielőtt létrehoznál egyet: nézd meg, mi létezik már Nem mindig kell üres fájlból kezdened. Három hely, amit érdemes először megnézni: Az Anthropic saját marketing-bővítménye. Első kézből származó, és a kezdőcsomaghoz legközelebb álló megoldás: olyan parancsok, mint a /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit és /email-sequence. Kiválóan alkalmas egy jól felépített Skill felépítésének megismerésére.

Az Anthropic prompt-könyvtár. Bevált, egyfeladatos promptok (tárgyvonal-változatok, interjú-összefoglalók), amelyeket beépíthetsz egy Skill utasításaiba

Közösségi repozitóriumok a GitHubon. Hatalmas gyűjtemények léteznek, némelyik több tízezer csillaggal. Hasznosak szerkezeti referenciaként, de ritkán kész eszközként.

A saját készség létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. lépés: Válassz ki egy ismétlődő feladatot

A megfelelő első Skill azokból a feladatokból származik, amelyeket máris rendszeresen végzel. Nézd át a legutóbbi AI-csevegéseidet, és találd meg azt a feladatot, amelyhez folyamatosan ugyanazt a szöveget illeszted be. Egy feladat akkor válhat Skill-é, ha a következő három feltétel teljesül:

Legalább három alkalommal ugyanazt a hangot vagy formázási szabályokat adtad meg egy mesterséges intelligenciának

A szerkezet változatlan marad, míg a bemeneti adatok változnak

Egy írásos ellenőrzőlista segítségével az új munkatárs megtanulhatja a feladatot

A hirdetési szövegek, kampányleírások és hírlevelek mindhárom kritériumnak megfelelnek, mivel formátumuk és szabályaik az egyes tételek között változatlanok maradnak. A pozicionálási stratégia nem felel meg a ellenőrzőlista követelményeinek, mivel a stratégia minden döntéssel változik. Az ismétlődő feladatok a Skills-be kerülnek, míg a döntéshozatal a csapatodnál marad.

2. lépés: Írd meg a SKILL.md fájlt

Hozzon létre egy mappát, és helyezzen el benne egy SKILL.md fájlt. Ez három részből áll:

Név: Adj a Skills-nek egy rövid, konkrét nevet, például márkanév-hirdetési szöveg

Leírás: Fogalmazza meg a kiváltó okot egy mondatban, például: Használja, amikor a felhasználó kéri, hogy a márka hangvételének megfelelően írjon vagy frissítsen hirdetési szöveget, e-mailt vagy céloldal szöveget.

Utasítások: Írd le a szabályokat közérthető nyelven a frontmatter alatt

A legtöbb energiát fordítsd a leírásra, mert ez egyedül dönti el, hogy a Skill aktiválódik-e. Írd meg olyan kifejezésekkel, amelyeket a csapatod a valódi kérésekben használ. Ha a csapattársaid „RSA frissítésre” kérnek, miközben te „hirdetési szöveget” írsz, a leírásnak mindkettőt tartalmaznia kell.

3. lépés: Adja hozzá a márka kontextusát

A letöltött Skill általános szabályokat tartalmaz, és ezek az általános szabályok pont azt az átlagos szöveget eredményezik, amitől a Skill létrehozásával el akartál kerülni. Cseréld ki őket olyan anyaggal, amely csak a te csapatod rendelkezésére áll:

A hangnemre vonatkozó szabályok parancsok formájában vannak megfogalmazva, például „második személyben írj”

A márkád által soha nem használt szavak, kifejezések és állítások tiltott listája

Értékajánlatod, a legjobb szövegeidben használt szavakkal megfogalmazva

Két-három olyan publikált írás, amelyek jól tükrözik a márka hangvételét

Ne a memóriádból foglald össze a stílusútmutatót, hanem másold be közvetlenül onnan. Az összefoglalóban csak az általános szabályok maradnak meg, a részletek pedig elvesznek, pedig éppen a részletek azok, amelyek a hangot a tiéddé teszik.

Profi tipp: Ha egyetlen márkát kezel, építse be a hangnemet a Skillbe. Ha többet kezel, tartsa a Skillt általánosnak, és a márka kontextusát inkább egy Claude-projektbe töltse be, így egy Skill minden márkát kiszolgálhat.

4. lépés: Hosszú fájlok felosztása

A Skill akkor növekszik, ha javításokkal táplálod, és egy SKILL.md fájl, amely egy képernyőnél hosszabb, mindent lelassít. Ha a tiéd eléri ezt a hosszúságot, oszd fel összekapcsolt részekre:

A SKILL.md tárolja a kiváltó feltételt, az alapszabályokat és a többi elemhez vezető hivatkozásokat.

A references/style-guide.md fájl tartalmazza a teljes hangnemet és a formázási részleteket.

A references/product-facts.md fájl tartalmazza a hitelesített állításokat, az árakat és a funkciók leírását.

A references/examples.md fájl tartalmazza a legerősebb korábbi szövegeidet, eszköztípus szerint rendezve

A Claude minden hivatkozott fájlt csak akkor nyit meg, ha a feladat megköveteli azt a részletességet. A hirdetésszöveg-kérés betölti a karakterszámra vonatkozó szabályokat, és kihagyja az árlistát, így a Skill gyors marad, függetlenül attól, hogy mennyi tudást tárol.

5. lépés: Tesztelje egy valós megbízáson

Futtasd a Skillt egy félig kidolgozott kampánymegbízáson, amelyben hiányoznak a részletek, és megmaradt a határidővel járó nyomás. Egy tiszta minta elrejti a hiányosságokat, de egy valódi brief feltárja a fejlesztési lehetőségeket.

Figyelj két különálló hibára:

A Skill soha nem aktiválódott, ami azt jelenti, hogy a leírás nem felelt meg a kifejezésmódodnak. Bővítsd ki, és add hozzá a sikertelen kérés szövegét!

A Skill aktiválódott, de a hang elcsúszott, ami azt jelenti, hogy az utasításokban hiányosság van. Add hozzá azt a konkrét szabályt, amelyet az elcsúszás megszegett

A diagnózis során tartsd szét a kettőt! Ha a probléma a leírásban van, és a javítási utasításokat adod meg, azzal egy kört pazarolsz el, fordított esetben pedig kettőt.

6. lépés: A javítások visszaépítése

A Skill a használat során fejlődik, és a visszacsatolási ciklus rövid. Ha a kimenet nem felel meg a márka arculatának, mondd el Claude-nak, mi volt a hiba, javítsd ki kézzel a vázlatot, majd írd be a javítást a Skillbe vagy annak példái közé.

Minden körben egy újabb elem kerül be a fájlba a döntéseidből. A következő vázlat már kifinomultabb logikával indul, így a szerkesztések és a kiegészítő megoldások száma még tovább csökken.

Hogyan oszthatod meg a marketing-készségeket a csapatoddal

A marketingcsapatok háromféle módon oszthatják meg a Claude Skills-eket: közvetlenül elküldhetik a tömörített Skill-mappákat, a Claude Team és Enterprise csomagokba beépített megosztási funkcióval, vagy egy megosztott GitHub-tárolón keresztül.

A közvetlen elküldés külső partnereknek, a beépített megosztás belső csapatoknak, a GitHub pedig azoknak a könyvtáraknak felel meg, amelyeknél felülvizsgálatra és verziótörténetre van szükség. A döntő tényező az, hogy kinek van szüksége a márkád könyvtárára, és milyen gyakran változik az.

1. lehetőség: Tömörítés és elküldés

A Skill egy mappa, így tömörítheted és elküldheted e-mailben vagy a Slacken keresztül. A címzett feltöltheti a saját Claude-beállításaiba, és ez bármelyik csomag esetében működik.

Skill elküldése:

Keresse meg a Skill mappát a számítógépén. Ennek tartalmaznia kell egy SKILL.md fájlt.

Nyisd meg az adott Skill-mappa oldalsávját, és kattints a Letöltés gombra

A Claude Skills zip-mappa letöltése

Kapott Skill feltöltése:

Nyisd meg a Claude-ot, és lépj a Beállítások menübe

Válaszd ki a Képességek menüpontot, és ellenőrizd, hogy a „Kódvégrehajtás és fájl létrehozása” be van-e kapcsolva, mert a Skills enélkül nem futnak.

A Claude Skills kódvégrehajtásának és fájl létrehozásának bekapcsolása

Lépj a Testreszabás menüpontra, majd válaszd a Skills lehetőséget

Válaszd a Készség feltöltése lehetőséget, majd válaszd ki a zip fájlt

Skills-mappa feltöltése a Claude-ba

Ezt az útvonalat akkor használd, ha egy márka hangját meghatározó Skillt adsz át egy szabadúszónak vagy ügynökségi partnernek. A csapaton belül kerüld ezt a megoldást, mert minden hangútmutató-frissítés új zip-fájlt és új feltöltést jelent, és nem marad nyoma annak, hogy ki futtatja az aktuális verziót. A marketing Skill gyakrabban változik, mint a legtöbb más, mivel a kampányok, az állítások és a termékadatok havonta változnak. A frissítési probléma ebben a kategóriában súlyosabban jelentkezik, mint másokban.

2. lehetőség: Megosztás a Claude-on belül (Team és Enterprise csomagok)

A Claude beépített megosztási funkcióval rendelkezik a Team és Enterprise csomagokban. Megoszthat egy Skillt bizonyos kollégákkal vagy a teljes szervezet számára, a tulajdonosok pedig egyszerre mindenki számára elérhetővé tehetik a Skillt.

Mielőtt bárki is megoszthatná a tartalmakat, a szervezet tulajdonosának engedélyeznie kell a funkciót:

Lépj a Szervezeti beállítások menüpontba, majd válaszd a Készségek menüpontot

Kapcsolja be a „Kódvégrehajtás és fájl létrehozása” opciót, majd kapcsolja be a Skills funkciót

Ahhoz, hogy a tagok megoszthassák egymással az anyagokat, kapcsolja be a megosztási kapcsolókat ugyanebben a szakaszban, mivel a megosztás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Az általad létrehozott Skill megosztásához:

Lépj a Testreszabás menüpontra, majd válaszd a Skills lehetőséget

Nyisd meg az általad létrehozott Skillt, és válaszd a Megosztás lehetőséget

Írj be neveket vagy e-mail címeket, vagy oszd meg az egész szervezettel

Egy Skill szervezet-szintű bevezetése (csak tulajdonosok számára):

Lépj a Szervezeti beállítások menübe, majd válaszd a Készségek menüpontot

A „Szervezeti készségek” részben válaszd az Hozzáadás lehetőséget, majd válaszd ki a zip fájlt

A Skill alapértelmezés szerint be van kapcsolva, így azonnal mindenki számára elérhető.

Ez a megfelelő alapbeállítás egy házon belüli marketingcsapat számára. A márka hangja Skill az az eszköz, amelyet minden marketingesnek azonos módon kell működtetnie, és a tulajdonos általi provisioning az egyetlen módszer, amelynek segítségével senki sem hagyhatja ki a feltöltést, és senki sem maradhat le a verziófrissítéssel.

3. lehetőség: Megosztott GitHub-tárhely

Minden Skillt egy GitHub-repozitóriumban tárold mappaként; ez egy megosztott projektmappa, amely minden változást nyomon követ. A csapattagok letöltik a szinkronizált másolatot, így hozzáférnek a teljes márkakönyvtárhoz, és a változtatások átmennek egy felülvizsgálaton, mielőtt bárkihez eljutnának.

A marketing konkrét feladatot rendel a felülvizsgálati lépéshez: amikor valaki frissíti az értékajánlatokat a márka hangján működő Skillben, egy másik személy jóváhagyja a változtatást, mielőtt az minden marketinges kimenetébe bekerülne. Két szabály biztosítja a könyvtár rendezettségét:

Minden SKILL.md fájl tetejére írj be egy verziószámot (# Version: 1. 3), és minden változtatáskor emeld meg a számot, hogy a csapattagok soha ne használjanak tudtukon kívül a márka hangvételének különböző verzióit.

Tartsa titkosnak a tárházat. A marketing Skill kódolja a hangnemet, a pozícionálást és a még nem nyilvánosságra hozott termékinformációkat, amelyeket nem szeretne nyilvánosságra hozni.

Használd ezt az útvonalat, ha a csapatod több eszközt is használ, jóváhagyási folyamatra van szüksége a márkaváltozásokhoz, vagy már a Claude Code-ban dolgozik.

Melyiket válasszon? Skill átadása külső partnernek: használja a zip fájlt. A belső csapat egységesítése Team vagy Enterprise csomaggal: ossza meg a Claude-on belül. Növekvő márkakönyvtár kezelése felülvizsgálattal és előzményekkel: használja a GitHubot. Egy képesség mindhárom útvonalon alkalmazható. A Skills modulárisak, vagyis a Claude egyszerre betöltheti a márkád hangját meghatározó Skillt és az e-mail formátumot meghatározó Skillt ugyanazon feladatra, így a könyvtár rendszerként működik, függetlenül attól, hogyan osztod szét.

4 marketing-készség, amelyet érdemes elsőként kialakítani a Claude segítségével

Négy Claude-készség fedi le a marketingcsapat ismétlődő feladatait: egy márkahang-készség, egy hirdetésszöveg-készség, egy kampányleírás-készség és egy újrafelhasználási készség.

Mindegyik egy olyan munkafolyamatból származik, amelyet a csapatok már hetente végrehajtanak. És mindegyik ugyanazt a felépítést követi: egy SKILL.md fájl, amely tartalmazza a kiváltó esemény leírását, valamint a márkád mélységét hordozó referenciafájlokat.

Íme, hogyan néz ki mindegyik a gyakorlatban.

1. A márka hangját tükröző Skill

Példa a márka hangjára a marketinghez használt Claude Skills segítségével

Egy hatfős csapat készíti a hirdetések, e-mailek és közösségi média bejegyzések szövegeit, és minden egyes szövegnek ugyanazt a hangnemet kell követnie. Bármely szövegkészítési kérés elindítja ezt a Skill-t, és az SKILL.md négy komponenst tartalmaz, amelyek elvégzik a munkát:

Referenciaanyag: Két vagy három már megjelent cikk, amelyek jól tükrözik a hangnemet, egy linkelt példafájlban

A kiváltó feltétel leírása: Az a feltétel, amely aktiválja a Skillt, például Használja, amikor a felhasználó a márka nevében ügyfeleknek szóló szöveget ír vagy szerkeszt

A hangnem szabályai: A hangod utasítások formájában megfogalmazva: személy, mondathossz, ritmus

Tiltott lista: Azok a szavak, kifejezések és állítások, amelyeket a márkád soha nem használ

Ami sikerre vagy kudarcra vezet: A referencia szöveg. A Claude a leírt szabályok követésénél megbízhatóbban illeszti össze a példákat. Egy olyan Skill, amely hangnemet leíró mellékneveket tartalmaz, de valódi példákkal nem rendelkezik, csak hozzávetőleges képet ad a hangvételéről, nem pedig a valódi hangvételét. Az előnye: Az itt található összes többi Skill ezt rétegként tölti be. Először ezt hozza létre, és az összes későbbi Skill örökli a hangot, ahelyett, hogy újra meghatározná. Ez az alapja a könyvtár többi elemének.

2. Hirdetésszöveg-készség

Példa egy Claude Skills hirdetési szövegre

Képzelj el egy teljesítményalapú marketingest, aki néhány hetente frissíti a reszponzív keresési hirdetéseket. A kampányadatokkal és kulcsszavakkal ellátott kérés elindítja a Skills-t, majd a komponensek felosztják a feladatot:

Karakterkorlátozási szabályok: A szigorú korlátozások – 30 karakter címsoronként és 90 karakter leírásonként – a kimenet előtt ellenőrizve

Angle ellenőrzőlista: Minden hirdetéskészlethez szükséges elemek, például az előnyök, a társadalmi bizonyíték, a cselekvésre ösztönző felhívás (CTA) és az ellenérvekre reagáló címsorok

Tiltott állítások: Azok a termékre vonatkozó állítások, amelyeket a jogi osztály nem hagyott jóvá, és amelyeket egy hivatkozott tényfájlban tárolnak

Exportformátum: A hirdetési platformod által elvárt CSV-oszlopszerkezet

A siker kulcsa: A karakterkorlátozást szigorúan be kell tartani. Az a Skill, amely a 30 karaktert csupán iránymutatásnak tekinti, olyan címsorokat ad vissza, amelyeket kézzel kell rövidíteni, így a kézi munkát újra el kell végezni. Az előny: Ezzel kiküszöbölhető a hirdetéskészítés leglassabb része. Miután a korlátok és a szögek beépültek a Skillbe, egy lépésben juthat el az üres oldaltól a lektorálásra kész szövegek teljes készletéig. Minden szöveget továbbra is egy személy hagy jóvá, mielőtt közzéteszik.

3. Kampányleírás Skill

Kampányleírás – Claude Skills példa

Vegyünk például egy marketingmenedzsert, aki a vázlatos ötleteket az érdekelt felek számára kész briefekké alakítja. Egy mondatos ötlet elindítja a Skills-t, a többit pedig a rendszer elvégzi:

Szekciós sablon: Azok a címsorok, amelyeket az érdekelt felek elvárnak, abban a sorrendben, ahogyan elolvassák őket

Kötelező mezők: Azok az adatok, amelyek nélkül egyetlen brief sem működik, például a célközönség, a költségvetési tétel és a sikermutató

Helyőrző szabály: Az utasítás, hogy az ismeretlen elemeket nyitott kérdéseknek jelöld meg, ahelyett, hogy válaszokat találnál ki

Korábbi briefek: Két jó példa egy linkelt fájlban, így a részletesség és a hangvétel megegyezik a korábban jóváhagyottakkal

Ami sikerre vagy kudarcra vezet: A helyőrző szabály. Enélkül a Skill kitalálja a válaszokat az üres mezők kitöltésére. Egy kitalált, valódinak tűnő költségvetési szám pedig rosszabb, mint egy üres mező, amelyet valaki kitölthet. Az előny: Ezzel nyerheted vissza a legtöbb időt. Egy vázlatos ötlet perceken belül strukturált, az érdekelt felek számára is felhasználható briefgé válik. A helyőrző szabály pedig biztosítja, hogy őszintén feltüntesd, mi az, ami még ismeretlen.

4. Újrahasznosító Skill

Példa a Claude Skills újrafelhasználására

Végül gondoljon egy olyan tartalomcsapatra, amely minden hosszú formátumú tartalmat egy hétre szóló csatornatartalommá alakít. Egy blogbejegyzés vagy webinárium átirata elindítja a Skills-t, és az összetevők határozzák meg az összes kimenetet:

Csatornaformátumok: Az általad választott pontos formák, például egy hírlevél-szakasz vagy egy szál, amelyek mindegyikére hosszúsági szabályok vonatkoznak

Kivonási szabályok: Mit érdemes kivonni a forrásból, például a hírlevélhez a leghatásosabb statisztikát

Csatornánkénti hangjegyzetek: Hogyan változik a hangnem csatornánként, miközben a márka hangja változatlan marad

A „márka hangja” Skill: Ez is feltöltésre került, mivel a Skills-ek ugyanazon a feladaton alapulnak

A siker kulcsa: Az, hogy mennyire pontosan határozza meg az egyes csatornák formátumát. Egy olyan homályos kérés, mint „Készíts néhány közösségi médiás bejegyzést!”, csak általános, tartalmatlan szöveget eredményez. Mondja meg a Skills-nek, hogy három LinkedIn-bejegyzést szeretne, mindegyik 150 szó alatt, és mindegyik a forrásból származó egy-egy állításra épüljön, és olyan tartalmat kap, amelyet változtatás nélkül beütemezhet. Az előny: Megsokszorozza a már elvégzett munkád eredményét, így nem kell új produkciót finanszíroznod. Itt jelenik meg a gyakorlatban a kompozíció is: az egyik Skill megőrzi a hangnemet, míg egy másik átalakítja a szerkezetet.

Hogyan futtatja a ClickUp a marketing munkafolyamatokat egy helyen?

Marketingkampány-brief készítése a ClickUp Brainben

A ClickUp ugyanazt a Skill-funkciót biztosítja azon a munkaterületen belül, ahol kampányaid, briefjeid és csapatod máris megtalálhatók. Ahelyett, hogy Markdown-fájlt írnál és ZIP-fájlként terjesztenéd, egyszer megtanítod a mesterséges intelligenciának a folyamatodat, és az ezt a tudást a csapat minden tagjának rendelkezésére bocsátja.

Íme, mi működik jól kifejezetten a marketing Skills esetében:

Tanítsd meg a munkafolyamataidat a ClickUp Brainnek anélkül, hogy újra meg kellene adnod az utasításokat

Használd a ClickUp Brain speciális Skills funkcióját. Írd le egyszerű nyelven egy ismétlődő munkafolyamatot, például: „Írj hirdetési szöveget a márkánk hangvételének megfelelően, az alábbi szabályok és formátum betartásával.” A Brain elmenti ezt az utasítást.

Ha legközelebb valaki a csapatból ezt a feladatot kéri, a Brain ugyanúgy futtatja. Ha valaki kijavítja az eredményt, a Brain megőrzi a javítást a jövőbeli futtatásokhoz. Ez ugyanaz az iteratív ciklus, mint a 6. lépésben, de soha nem kell SKILL.md fájlt írnod.

Emellett, a Claude-tól eltérően, nem kell hivatkozott referenciafájlokat hozzáadnod a Skill-mappába. Mivel a stílusútmutatód, a termékinformációid és a kampányleírásaid a ClickUp Docs-ban találhatók, a Brain közvetlenül ezekre hivatkozik, amikor tartalmat generál. Így biztos lehetsz benne, hogy az AI mindig a legfrissebb verzióból merít. Senkinek nem kell átcsoportosítania a mappát, ha a pozicionálás megváltozik, vagy egy állítás érvényessége lejár.

Adja át márkájának kontextusát a Super Agentsnek

Kérj kampányszöveget vagy briefeket úgy, hogy @-jelöléssel megemlítesz egy Super Agentet. Ez egy mesterséges intelligenciával működő csapattárs, amely egyszerű nyelvű szerkesztőn keresztül fogadja az utasításokat, a kiváltó eseményeket és a tudást.

Irányítsd a ClickUp Docs-ban található stílusútmutatódra, és a Skills az útmutatót hiteles forrásként felhasználva megírja a kampány szövegét vagy elkészíti a briefeket. Az eredmény egy feladat lesz, amelynek megvan a felelőse, az állapota és a határideje a munkafolyamatodon belül. Nem marad a csevegőablakban, várva arra, hogy átmásolják egy projektkövetőbe.

Nézd meg ezt a videót, és hozd létre az első Super Agent-edet:

Egyetlen munkaterületről érheted el a Claude-ot és más nyelvi modelleket

A ClickUp Brain segítségével a Claude, a GPT és a Gemini egy munkaterületen elérhető, külön előfizetések nélkül. Magad is kiválaszthatod a modellt, vagy hagyhatod, hogy a Brain a feladat alapján válasszon. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a Claude-érvelést használhatod, amely az önálló Skills-eket is működteti, más modellek mellett, ugyanazon a helyen, ahol kampányaidat is kezeled.

Kezelje az egész munkafolyamatot egy helyen

Az AI-n túl a ClickUp for Marketing Teams ugyanazon a munkaterületen kezeli a marketing operatív feladatait.

Automatizáld a tartalom ütemezését, jóváhagyását és átadását több mint 100 előre elkészített automatizálási funkcióval

Kövesse nyomon a kampányok KPI-jeit több mint 50 kártyatípuson keresztül a ClickUp irányítópultjain , amelyek valós időben frissülnek

Gyűjtsd össze a kreatív megkereséseket, és irányítsd őket a megfelelő munkafolyamatba a ClickUp Forms segítségével

Integrálja az összes szokásos eszközével, beleértve a HubSpotot, a Slacket, a Figmát és a Google Drive-ot, így a Skills működéséhez szükséges adatok folyamatosan összekapcsolva maradnak

Őszinte korlátozások. A Brain úgy lett kialakítva, hogy a ClickUp munkaterületén belül működjön. Ha olyan hordozható Skillre van szükséged, amely egyedi szkriptekkel egyszerre fut a claude.ai-n, az API-n és a Claude Code-on, akkor érdemesebb lehet azt a ClickUp-on kívül létrehozni és ott karbantartani. Kinek ajánlott? A ClickUp akkor a legalkalmasabb, ha marketingcsapatod már egy munkaterületen kezeli a kampányokat, a tartalmi naptárakat és a koordinációt. Vagy ha nem szeretnéd tovább szétosztani a kontextust a Claude-ban lévő Skill és egy máshol található projektkövető között.

Így néz ki ez a konszolidáció a gyakorlatban: egy marketingmenedzser, aki egyetlen munkaterületről irányítja a kampányokat, a briefeket és az AI-munkafolyamatokat:

Gyakori hibák a marketing-készségekkel kapcsolatban (és azok kijavítása)

Hat hiba miatt nem teljesítenek a legtöbb marketing Skills megfelelően: átfedő leírások, a szabályokkal ellentmondó példák, a márka nevének nem mindenhol való feltüntetése, elavult termékinformációk, mindenre kiterjedő tiltó szabályrendszerek, valamint a tesztelés egyetlen személy megfogalmazásán alapul.

Íme, hogyan lehet felismerni és lezárni az egyes folyamatokat.

Két Skill is ugyanazt a kérést igényli. Létrehoz egy márkahangot kezelő Skillt, majd egy e-mail-szöveget kezelő Skillt, és mindkét leírásban szerepel az e-mail. Most a Claude nem tudja eldönteni, melyiküké a feladat, így a feldolgozási sorrend napról napra változik, és ezzel együtt a minőség is ingadozik.

Megoldás: Adj minden Skillnek saját területet. A hangos Skill legyen felelős az összes ügyfélnek szóló szövegért, az e-mail Skill pedig az e-mailek felépítéséért, sorrendjéért és tárgyaiért. Az utasításokba írd bele, hogy a hangos Skill mellett működik, nem pedig helyette.

A szabályok és a példák ellentmondanak egymásnak, és a példák érvényesülnek. A SKILL.md fájl tiltja a felkiáltójelek használatát, de egy valódi kampány, amelyet példaként illesztettél be, kettőt is használ. Claude inkább arra támaszkodik, amit mutatsz, mint amit mondasz, ezért a tiltott szokás újra és újra felbukkan.

Javítás: Mielőtt összeállítanád a példákat, mindegyiket ellenőrizd a szabályaid alapján. Mindegyiknek vagy be kell tartania a szabályokat, vagy tartalmaznia kell egy egysoros megjegyzést, amely jelzi, hogy a példa még a „nincs felkiáltójel” szabály bevezetése előtt készült. Így az ellentmondás tanulságos pillanattá válik.

A Skill azt mondja, hogy „mi”, majd megszakad, amikor egy partner használja. Az olyan kifejezések, mint „a termékünk” és „a hangvételünk”, egy belső csapat esetében jól működnek. Ha azonban a Skill-t átadod egy három ügyfelet egyidejűleg kezelő ügynökségnek, a Claude-nak nincs módja megkülönböztetni, hogy a „mi” kifejezés melyik márkára vonatkozik.

Javítás: Mindenhol említsd meg a márkanevet, hogy az a márkára jellemző hangnemben jelenjen meg. Ez belsőleg semmibe sem kerül, és biztosítja, hogy a Skill egyértelmű maradjon, ha egy szabadúszóhoz vagy ügynökséghez kerül.

A termékinformációk hozzáadódnak, majd lejárnak. Valaki márciusban rögzíti az árakat és a funkciókra vonatkozó állításokat. Júniusban az árak változnak, de a Skill továbbra is a régi számokat illeszti be minden vázlatba, tökéletesen a márka hangvételének megfelelően. Ez rosszabb, mintha egyáltalán nem lennének adatok, mert a hibák előzetesen jóváhagyott formában jelennek meg.

Javítás: Válaszd szét a tényeket és a hangnemet! A stabil hangnemre vonatkozó szabályok maradjanak a SKILL.md fájlban; a változó tények kerüljenek egy terméktényfájlba, amelynek tetején feltüntetik a felelőst és a felülvizsgálati dátumot. Így bárki egy pillantásra láthatja, hogy lejárt-e a határidő.

Minden szabály egy „ne tedd” típusú, így Claude tudja, mit kell elkerülnie, de azt nem, hogy mit kell tennie. Egy olyan Skill, amely 20 tiltott szóból áll és nem tartalmaz pozitív iránymutatást, csak a semleges középutat jelöli ki Claude számára. Ez pontosan ahhoz az egyformasághoz vezet, amit éppen megpróbálsz kiküszöbölni.

Javítás: Párosítsd össze az egyes tiltott kifejezéseket a helyettesítőikkel. Ne csak töröld a „leverage” szót, hanem utasítsd a rendszert, hogy a „use” szót használja. Ne csak arra kérd, hogy kerülje a túlzott hangvételt, hanem utasítsd, hogy adja meg a számot, és hagyja, hogy az alátámassza az állítást. Törekedj arra, hogy több legyen a „teendő”, mint a „tiltott”.

A Skill-t kizárólag a fejlesztő szövegein tesztelték, máséin nem. A szerző hirdetésszöveg-frissítést kér, és a Skill minden alkalommal elindul. Egy csapattárs RSA-változatok létrehozását kéri, de semmi sem töltődik be. A veszély: a Claude nem hibázik; csupán általános válaszokat ad, így a csapattárs egy hihető vázlatot kap, amelyben a szabályaid egyike sem kerül alkalmazásra.

Megoldás: A bevezetés előtt gyűjtsd össze a csapatod egy hétnyi valós kérését a csevegésből, és teszteld a leírást mindegyikükkel. Ezután adj hozzá egy azonosító jelzést az utasításokhoz, például hogy minden vázlatot az első sorban az eszköztípussal és a csatornával kezdj, így egy hiányzó jelzésből azonnal látszik, hogy a Skill nem töltődött be.

Kezdjen egy Skill-lel, és hozzon létre egy repo-t

A Claude Skills megváltoztatja, hogy mit tud az AI a márkádról. Ha nincs ilyen, minden modell ugyanazokból a képzési adatokból ír, és ugyanazt az átlagos kimenetet állítja elő. Amint elkezded használni, a modell minden alkalommal egyedi hangvétel, szabályok és alátámasztó pontok alapján ír.

A legtöbb csapat által elkövetett hiba az, hogy letöltenek egy csomag általános Skills-t, és jobb eredményeket várnak tőle. Ezzel azonban csak az egyik átlagos halmot cserélik le egy másikra. Az érték abból származik, hogy beépíted a saját ítélőképességedet: a szerkesztő által előírt hangnemet, valós esettanulmányokat és egy bevált tartalmi felépítést.

Kezdd azzal az elemmel, amelyet a leggyakrabban készítesz. Fogalmazd meg a hangvételedet egy egyetlen Skillben. Teszteld egy valódi megbízáson. Javítsd ki, ami eltér a kívánttól, és folyamatosan finomítsd. A Skill minden körben egyre pontosabbá válik, mert a javításokat összeadja, ahelyett, hogy visszaállítaná az eredeti állapotot.

Ha azt szeretnéd, hogy az AI, a márkáról szóló ismeretek és a kampányaid az első naptól kezdve egy helyen legyenek, kezdd el ingyenesen használni a ClickUp-ot.

Gyakran feltett kérdések a Claude Skills for Marketingről

Hogyan hozhatok létre Claude Skill-t programozás nélkül?

Ha kódolás nélkül szeretnél létrehozni egy Claude Skill-t, hozz létre egy mappát, amelyben egy SKILL.md fájl található, majd add hozzá a YAML frontmattert a névvel és egy, a kiváltó tényezőre fókuszáló leírással. Ezután írd le az utasításokat közérthető nyelven. Töltsd fel a márkád valódi hangjával és két-három példaanyaggal. Végül teszteld egy valós feladaton, és finomítsd ki azokat a részeket, ahol a hangnem elcsúszik.

Érdemes-e telepíteni a GitHubon elérhető közösségi Claude marketing-készségeket?

A GitHubon található közösségi Claude marketing-skill-ek hasznos referencia-mintaként szolgálnak. Ha azonban túl sokat telepítesz belőlük, az általános tartalmakat eredményezhet, mivel mindegyik egy idegen ítéletét tükrözi, nem pedig a márkádét. Az olyan nyilvános reposztorik, mint az anthropics/skills, bemutatják, hogyan épül fel egy SKILL.md fájl. Érdemes áttanulmányozni őket, mielőtt elkezdenéd a készítést. A legjobb megoldás az, ha a szerkezetet másolod, nem pedig a tartalmat: készíts egy olyan Skill-t, amelyben a saját hangod, az ICP-d és a tiltott kifejezések szerepelnek.

Megőrizhetem-e a saját márkás adatokat egy Skillben privátként?

Igen, a saját márkádhoz tartozó adatokat egy privát Skillben tárolhatod. A Skill egy olyan fájlkészlet, amelyet te irányítasz, így a hangszabályok, a pozicionálás és a még nem nyilvánosságra hozott termékinformációk a saját munkaterületeden vagy adattáradban maradnak. A Team és Enterprise csomagoknál a tulajdonosok határozzák meg, kivel osztják meg a Skillt. A könyvtár tárolása egy privát GitHub-repositoryban biztosítja a belső használatot, és felülvizsgálati nyomon követhetőséget biztosít.

A Claude a legjobb mesterséges intelligencia a marketinghez?

Nincs egyetlen, minden marketingfeladatra ideális mesterséges intelligencia; a megfelelő választás a feladattól függ. A Claude-ot széles körben használják erre a célra, mivel kiválóan képes a kampányadatok elemzésére, és hosszú kontextust képes tárolni, amelyben akár a teljes márkaútmutató is elfér. Ezen felül előnyt jelent az Agent Skills támogatása, valamint az MCP-kapcsolatok olyan eszközökhöz, mint a Google Ads és a HubSpot. A legnagyobb különbséget általában nem a modell jelenti, hanem az, hogy a márkáddal kapcsolatos ismereteid és a munkád egy helyen találhatóak-e.

Melyik Claude-modellt érdemes használni marketing célokra?

Használja a tervben szereplő leghatékonyabb modellt minden hangérzékeny feladatra (szövegek, briefek, hosszú tartalmak), mivel ez tartja meg legjobban a márka kontextusát és ritmusát egy hosszú dokumentumban. A könnyebb modellek megfelelnek a gyors, nagy volumenű, alacsony kockázatú feladatokhoz, mint például a tömeges tárgyvonal-változatok. A Skills mindegyikben ugyanúgy működik, így a modellválasztás a minőséget és a költségeket befolyásolja, nem pedig azt, hogy a Skill fut-e.

Mi a különbség a Claude Skill és egy egyedi GPT között?

Mindkettő újrafelhasználható utasításokat tartalmaz. A Claude Skill azonban csak az alábbi esetekben töltődik be: amikor egy feladat megfelel a leírásának; szkripteket és több hivatkozási fájlt is tartalmazhat; valamint a claude.ai-n, az API-n és a Claude Code-on is fut, mint nyílt szabvány. Egy egyedi GPT az OpenAI ökoszisztémáján belül marad, és egyetlen utasításkészlet segítségével konfigurálható. A marketingcsapatok számára a gyakorlati előnye a hordozhatóság és az a lehetőség, hogy teljes stílusútmutatót csatolhatnak hivatkozott fájlként.

Melyik Claude-csomagokban működnek a Skills funkciók?

A Skills a Free, Pro, Max, Team és Enterprise csomagokban is működik, feltéve, hogy a kódvégrehajtás és a fájl létrehozás engedélyezve van. A beépített megosztási funkció, amelynek segítségével a tulajdonos egy Skillt az egész szervezet számára elérhetővé tehet, csak a Team és Enterprise csomagokban érhető el. Más csomagok esetén a megosztás úgy történik, hogy a mappát ZIP-fájlba tömöríted, majd elküldöd.