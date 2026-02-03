Hogyan építsünk AI ügynököt Claude segítségével: lépésről lépésre

Ha 2024 volt az az év, amikor mindenki megszállottja lett az AI-csevegőrobotoknak, akkor ez az AI-ügynökök korszaka. Az AI-ügynökök nagy pillanatukat élik, különösen azok, amelyek nem csak kérdésekre válaszolnak, hanem valóban leveszik a terhet a válláról.

🦾 A LangChain State of AI Agents felmérés (2025) válaszadóinak 51%-a állítja, hogy vállalatuk már használ mesterséges intelligencia ügynököket.

Ennek van egy hátránya is. Sok fejlesztő úgy épít ügynököket, mintha azok csak chatbotok lennének... extra API-hívásokkal. Így pedig olyan eredményt kapunk, ami a bemutatóban lenyűgözőnek tűnik, de összeomlik, amint valódi feladatokat kell végrehajtania.

A valódi Claude AI-ügynök másképp épül fel. Önállóan tud cselekedni, akárcsak egy emberi csapattárs, anélkül, hogy minden lépését mikromanageálnád.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk az architektúrát, az eszközöket és az integrációs mintákat, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy olyan ügynököket építs, amelyek valóban megállják a helyüket a termelésben.

Mi az az AI-ügynök?

Az AI-ügynök egy autonóm szoftver, amely érzékeli a környezetét, döntéseket hoz és intézkedéseket tesz meghatározott célok elérése érdekében – anélkül, hogy folyamatos emberi beavatkozásra lenne szükség.

Miben különbözik egy AI-ügynök egy AI-csevegőrobottól?

Az AI-ügynököket gyakran összetévesztik a chatbotokkal, de sokkal fejlettebb képességekkel rendelkeznek.

Míg egy chatbot egyetlen kérdésre válaszol, majd várakozik, az ügynök felveszi a célodat, lépésekre bontja, és folyamatosan dolgozik, amíg a feladat el nem készül.

A különbség olyan jellemzőkben rejlik, mint:

Autonómia: Miután megadta az első utasításokat, az ügynök önállóan működik.

Eszközhasználat: API-kat hívhat meg, kereshet az interneten, kódot futtathat vagy munkafolyamatokat indíthat el a feladatok elvégzéséhez.

Memória: Megőrzi a korábbi interakciók kontextusát, hogy a jövőben okosabb döntéseket hozhasson.

Célorientált: Iteratív módon dolgozik egy meghatározott eredmény elérése érdekében , nem csak egyszeri utasításokra reagál.

Íme egy közvetlen összehasonlítás az ügynökök és a csevegőrobotok között:

Dimenzió AI chatbot AI-ügynök Elsődleges szerep Kérdésekre válaszol és információkat nyújt Feladatokat hajt végre és eredményeket ér el Munkafolyamat stílus Egy prompt → egy válasz Több lépésből álló terv → műveletek → előrehaladás ellenőrzése A „következő lépés” tulajdonjoga A felhasználó dönti el, mi legyen a következő lépés Az ügynök dönti el, mi legyen a következő lépés A feladat összetettsége Legalkalmasabb egyszerű, lineáris kérésekhez Kezel komplex, zavaros, több részből álló munkákat Eszközök használata Korlátozott vagy manuális eszközátadás A munka részeként automatikusan használja az eszközöket Kontextuskezelés Leginkább a jelenlegi beszélgetés Több forrásból (alkalmazások, fájlok, memória) vonja ki a kontextust Folyamatos folytonosság Rövid élettartamú munkamenetek Tartós munka a lépések/munkamenetek során (ha úgy tervezték) Hiba kezelése Megáll vagy bocsánatot kér Újrapróbál, alkalmazkodik vagy eskalál, ha valami nem sikerül Kimeneti típus Javaslatok, magyarázatok, vázlatok Műveletek + artefaktumok (jegyek, frissítések, jelentések, kódmódosítások) Visszacsatolási hurok Minimális – várja a felhasználói bevitelt Önellenőrzi az eredményeket, és addig ismételgeti, amíg elkészül Legjobb felhasználási példák GYIK, ötletelés, átírás, gyors segítség Triage, automatizálás, munkafolyamatok végrehajtása, folyamatos műveletek Sikerességi mutató „Helyesen válaszolt?” „Megbízhatóan teljesítette a feladatot?”

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 24%-a szerint a repetitív feladatok megakadályozzák őket abban, hogy értelmesebb munkát végezzenek, további 24% pedig úgy érzi, hogy képességeiket nem használják ki teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő közel fele érzi úgy, hogy kreativitását gátolják és alulértékelik. 💔 A ClickUp segít visszaterelni a figyelmet a nagy hatással bíró munkákra az egyszerűen beállítható AI-ügynökökkel, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat a kiváltó események alapján. Például, amikor egy feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp AI-ügynöke automatikusan hozzárendelheti a következő lépést, emlékeztetőket küldhet vagy frissítheti a projekt állapotát, így Önnek nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatokat. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeivel 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

Miért érdemes Claude-dal AI-ügynököket építeni?

A megfelelő nagy nyelvi modell (LLM) kiválasztása az ügynököd számára nyomasztó feladatnak tűnhet. Szolgáltatók között ugrálsz, eszközöket halmozol, és mégsem jutsz konzisztens eredményekhez – mert az a modell, amelyik okosnak tűnik, nem mindig jó az utasítások követésében vagy az eszközök megbízható használatában.

Miért alkalmas Claude ilyen típusú ügynöki feladatokra? Jól kezeli a hosszú kontextust, jól követi a komplex utasításokat, és megbízhatóan használja az eszközöket, így ügynökei több lépésből álló problémákat is képesek megoldani, ahelyett, hogy félúton feladnák a feladatot.

Az Anthropic Agent SDK segítségével pedig a képzett ügynökök létrehozása sokkal könnyebb, mint korábban.

🧠 Érdekesség: Az Anthropic valójában átnevezte a Claude Code SDK-t Claude Agent SDK-ra, mert a Claude Code mögött álló „ügynökhám” végül sokkal többet tett, mint a kódolási munkafolyamatok működtetése.

Íme, miért kiemelkedő Claude az ügynökfejlesztés terén:

Kiterjesztett kontextus: Könnyedén feldolgozza és visszahívja a nagy dokumentumokból és hosszú beszélgetési előzményekből származó információkat, így mélyebb betekintést nyer a projektedbe.

Megbízható eszköz végrehajtás: követi a függvényhíváshoz szükséges strukturált formátumokat, így eszközeit következetesebben és kiszámíthatóbban használhatja.

Claude Code integráció: Készítsd el, teszteld és finomítsd ügynökeidet közvetlenül a terminálodról, így felgyorsítva a fejlesztési ciklust.

Biztonsági korlátok: Az Anthropic által tervezett beépített biztonsági intézkedések, amelyek csökkentik a hallucinációk esélyét és biztosítják az autonóm munkafolyamatok zavartalan működését.

A Claude AI-ügynök legfontosabb összetevői

Csábító lehet azonnal belevágni az építésbe, és „megnézni, mire képes Claude”. De ha kihagyod az alapokat, az ügynöködnek hiányozhat a kontextus a feladatok elvégzéséhez, és frusztráló módon kudarcot vallhat.

Mielőtt megírná az első kódsorát, ismernie kell minden hatékony Claude-ügynök tervét.

Nem, ez nem olyan bonyolult, mint amilyennek hangzik. Valójában a legtöbb megbízható Claude-ügynök csak három alapvető építőelem együttműködésén alapul: prompt/cél, memória és eszközök.

1. Rendszerparancs és cél meghatározása (mit kell tennie az ügynöködnek)

Gondolj a rendszer promptjára, mint az ügynököd „kezelési útmutatójára”. Itt határozzad meg a személyiségét, céljait, viselkedési szabályait és korlátait. Egy olyan homályos prompt, mint „légy segítőkész asszisztens”, kiszámíthatatlanná teszi az ügynöködet. Lehet, hogy verset ír, amikor pedig adatokat kellene elemeznie.

Egy erős rendszerparancs általában a következőket tartalmazza:

Szerepkör meghatározása: Ki ez az ügynök? Például: „Ön egy Pythonra szakosodott szoftverfejlesztő szakértő.”

A cél egyértelműsége: Milyen eredményt kell elérnie? Például: „A célod az, hogy tiszta, hatékony kódot írj, amely minden egységteszten megfelel.”

Viselkedési korlátozások: Mit nem szabad soha tennie? Például: „Ne használjon elavult könyvtárakat vagy funkciókat.”

Kimeneti formátum: Hogyan kell strukturálnia a válaszokat? Megadhatja neki az utasítást, hogy „Mindig adja meg a kódot egyetlen blokkban, majd röviden magyarázza el a logikáját.”

Mint minden AI-rendszer esetében, az aranyszabály egyszerű: minél pontosabb vagy, annál jobb lesz az ügynök teljesítménye.

2. Memória- és kontextuskezelés (hogy ne kelljen minden alkalommal nulláról kezdeni)

A memóriával nem rendelkező ügynök csak egy chatbot, amely minden interakció során kénytelen a nulláról kezdeni. Ez ellentmond az automatizálás céljának, mivel minden egyes üzenetben újra el kell magyaráznia a projekt kontextusát. Az önálló munkavégzéshez az ügynököknek szükségük van egy módszerre, amellyel a lépések és akár a munkamenetek között is megőrizhetik a kontextust.

Két fő memóriatípust kell figyelembe venni:

Rövid távú memória: Ez olyan, mint egy beszélgetési puffer, amely az ügynök aktív kontextusablakában tárolja a legutóbbi cseréket.

Hosszú távú memória: Ez az ügynököd által később visszahívható, elmentett tudás (gyakran vektoros adatbázis segítségével, amely a korábbi interakciókból nyeri ki a releváns információkat).

💡 Profi tipp: Az ügynöködnek teljes kontextust adhatsz a helyes döntés meghozatalához, ha az összes projektinformációt – feladatokat, dokumentumokat, visszajelzéseket és beszélgetéseket – egy helyen tárolod egy összekapcsolt munkaterületen, például a ClickUp-on.

3. Eszközintegrációs keretrendszer (a „beszélés” és a „cselekvés” közötti különbség)

Egy eszközök nélküli ügynök meg tudja magyarázni, mit kell tenni. Egy eszközökkel rendelkező ügynök pedig ténylegesen meg is tudja csinálni.

Az eszközök azok a külső funkciók, amelyeket az ügynököd használhat, például API-hívás, kód végrehajtása, internetes keresés vagy munkafolyamat elindítása.

Claude egy funkcióhívás nevű képességet használ, hogy intelligensen kiválassza és végrehajtsa a feladathoz megfelelő eszközt. Önnek csak meg kell határoznia a rendelkezésre álló eszközöket, és Claude kitalálja, mikor és hogyan kell azokat használni.

A leggyakoribb eszközkategóriák a következők:

Információkeresés : Az ügynök hozzáférésének biztosítása keresőmotorokhoz, belső tudásbázisokhoz vagy termékdokumentációkhoz.

Kód végrehajtás : Biztonságos, sandbox környezet biztosítása, ahol az ügynök kódot írhat, futtathat és tesztelhet.

Külső API-k : Az ügynök összekapcsolása más szolgáltatásokkal olyan műveletek végrehajtása érdekében, mint a CRM frissítése, naptári esemény ütemezése vagy értesítés küldése.

Munkafolyamat-indítók: Lehetővé teszi az ügynök számára, hogy Lehetővé teszi az ügynök számára, hogy automatizálási platformok segítségével több lépésből álló folyamatokat indítson el.

Hogyan működik a Claude Agent Loop?

Ha valaha is készítettél olyan szkriptet, amely egy lépés után leáll, vagy végtelen, költséges ciklusba kerül, akkor a probléma az ügynök hurok tervezésében rejlik.

Az ügynöki hurok az a központi végrehajtási minta, amely valóban megkülönbözteti az autonóm ügynököket az egyszerű csevegőrobotoktól. Egyszerűen fogalmazva: a Claude ügynökök folyamatos „gyűjtés-cselekvés-ellenőrzés” ciklusban működnek, amíg el nem érik céljukat, vagy el nem érik az előre meghatározott leállási feltételt.

via Claude

Így működik:

Összegyűjti a kontextust

Mielőtt az ügynököd bármit is tenne, meg kell találnia a helyét.

Ebben a fázisban beolvassa a jó döntés meghozatalához szükséges kontextust, például a legutóbbi üzenetedet, a frissen futtatott eszköz kimenetét, a releváns memóriát vagy a hozzáférhető fájlokat és dokumentumokat.

Ez segít neki megérteni a környezetet, amelyben dolgozik, és ennek megfelelően alakítani a kimenetet.

🤝 Barátkozó emlékeztető: Ha az információk Slack-szálakban, dokumentumokban és feladatkezelő eszközökben találhatók, az ügynöködnek sok időt kell pazarolnia azok felkutatására (vagy ami még rosszabb, kitalálására). Ezért lehet a Work Sprawl a termelékenység gyilkosának nemcsak az emberi csapatod számára (amely világszerte évi 2,5 milliárd dollárt emészt fel), hanem az ügynökeid számára is!

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amit e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el. Egy munkahelyedbe beépített intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain-t! Azonnali betekintést és válaszokat nyújt, másodpercek alatt előkeresve a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így abbahagyhatja a keresést, és elkezdheti a munkát. 💫 Valódi eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyertek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

Cselekedj!

Miután Claude ügynököd megkapta a megfelelő kontextust, ténylegesen is tud vele valamit kezdeni.

Itt „gondolkodik” az elérhető információk alapján, kiválasztja a feladathoz legmegfelelőbb eszközt, majd végrehajtja a műveletet.

Ennek a műveletnek a minősége közvetlenül függ az ügynök által az előző lépésben összegyűjtött kontextus minőségétől. Ha hiányoznak fontos információk, vagy elavult adatok alapján működik, akkor megbízhatatlan eredményeket kapsz.

💡 Profi tipp: Ha az ügynököt a munka helyszínéhez kapcsolja – például a ClickUp-hoz az Automations + API végpontok segítségével –, az óriási különbséget jelent. Ezzel az ügynök valódi cselekvési útvonalakat kap, nem csak javaslatokat.

Ellenőrizze az eredményeket

Miután az ügynök végrehajtotta a műveletet, meg kell erősítenie, hogy az sikeres volt.

Az ügynök ellenőrizheti a sikeres API-válasz kódját, ellenőrizheti, hogy a kimenete megfelel-e a szükséges formátumnak, vagy futtathat teszteket az általa generált kódon.

A ciklus ezután megismétlődik, az ügynök pedig az utolsó művelete eredménye alapján új kontextust gyűjt. Ez a ciklus addig folytatódik, amíg a ellenőrzési lépés meg nem erősíti, hogy a cél elérése megtörtént, vagy az ügynök úgy dönt, hogy nem tud továbbhaladni.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?

Ha az ügynököd csatlakozik a ClickUp munkaterületedhez, könnyen ellenőrizheti, hogy a ClickUp feladatok „Kész” jelöléssel vannak-e ellátva, átnézheti a visszajelzéseket tartalmazó megjegyzéseket, vagy figyelemmel kísérheti a ClickUp irányítópultok mutatóit.

Használja az AI kártyákat a ClickUp irányítópultokban a KPI-k összefoglalásához

Hogyan lehet AI ügynököt építeni Claude-ban?

Most nézzük meg a Claude ügynök létrehozásának lépésről lépésre történő folyamatát:

1. lépés: Állítsd be a Claude Agent projektet

A fejlesztői környezet beállítása sokkal nehezebb, mint kellene – és őszintén szólva, ez az a pont, ahol sok „hétvégén építek egy ügynököt” terv meghal.

Előfordulhat, hogy egy egész napot pazarolsz el a függőségekkel és az API-kulcsokkal való küzdelemmel, ahelyett, hogy ténylegesen megépítenéd az ügynöködet. Ha el akarod kerülni a beállítási spirált, és gyorsabban el akarsz jutni a szórakoztató részhez, itt van egy egyszerű, lépésről lépésre követhető beállítási folyamat. 🛠️

Szükséged lesz:

Claude API-hozzáférés: Az API-kulcsokat az Anthropic konzolon történő regisztrációval szerezheti meg.

Fejlesztési környezet: Ez az útmutató feltételezi, hogy Python vagy Node.js programot használ, ezért győződjön meg arról, hogy az egyik telepítve van a csomagkezelővel (pip vagy npm) együtt.

Claude Code (opcionális): A gyorsabb iteráció érdekében telepítheti a Claude Code-ot, egy terminálalapú eszközt, amely segít az ügynök kódjának kezelésében és a parancsok megadásában.

via Claude

Ha az előfeltételek teljesülnek, kövesd az alábbi telepítési lépéseket:

Telepítsd a választott nyelvhez tartozó hivatalos Claude SDK-t (pl. pip install anthropic).

Állítsd be az API-kulcsodat környezeti változóként, hogy biztonságban legyen és ne kerüljön a forráskódodba.

Hozzon létre egy egyszerű mappaszerkezetet a projektjéhez, hogy minden rendezett legyen, esetleg külön könyvtárakkal az eszközök, a parancsok és az ügynök logikája számára.

2. lépés: Határozza meg az ügynök célját és a rendszer parancsát

Már korábban is elmondtuk, és most is megismételjük: az általános rendszerutasítások általános, haszontalan ügynököket hoznak létre. Ha azt mondja az ügynökének, hogy legyen „projektmenedzser”, akkor az nem fogja tudni megkülönböztetni a magas prioritású hibákat az alacsony prioritású funkciókérésétől.

Ezért kell egy egyetlen, fókuszált felhasználási esettel kezdened, és egy nagyon specifikus rendszerparancsot írnod, amely nem hagy helyet kétértelműségnek.

Egy jó prompt részletes használati utasításként szolgál az ügynököd számára. Használd ezt a keretrendszert a felépítéséhez:

Identitásmeghatározás: Kezdje azzal, hogy meghatározza az ügynök szerepét és szakértelmét. Például: „Ön egy mobilalkalmazás szakértő minőségbiztosítási tesztelője.”

Funkciók listája: Határozottan meg kell határozni, hogy az ügynök milyen eszközökhöz és információkhoz fér hozzá. Például: „A report_bug eszközzel új jegyet hozhatsz létre. ”

Korlátozások: Határozz meg egyértelmű korlátokat arra vonatkozóan, hogy mit nem szabad az ügynöknek tennie. Például: „Ne vegyen részt alkalmi beszélgetésekben. Csak a hibák azonosítására és jelentésére koncentráljon.”

Várható eredmények: Határozza meg az ügynök válaszainak pontos formátumát, hangnemét és szerkezetét. Például: „Hiba jelentésekor meg kell adnia a hiba reprodukálásához szükséges lépéseket, a várt eredményt és a tényleges eredményt. ”

via Claude

Oké, akkor most tegyük az ügynököt igazán hasznossá. Ehhez meg kell adnod neki a képességet, hogy a valós világban is végrehajtson műveleteket. Kezdd azzal, hogy meghatározzad az eszközöket – az ügynök által hívható külső funkciókat – és integráld őket az ügynök logikájába. A folyamat magában foglalja az egyes eszközök nevének, funkciójának, elfogadott paramétereinek és a logikáját végrehajtó kódjának meghatározását.

Az ügynökök gyakori integrációs mintái a következők:

Webes keresés: Lehetővé teszi az ügynök számára, hogy hozzáférjen az interneten található legfrissebb információkhoz.

Kód végrehajtás: Biztonságos sandbox biztosítása az ügynök számára a kód írásához, futtatásához és hibakereséséhez.

API-kapcsolatok: Az ügynök összekapcsolása külső szolgáltatásokkal, például CRM-ekkel, naptárakkal vagy adatbázisokkal

Munkafolyamat-platformok: Az ügynök összekapcsolása olyan automatizálási eszközökkel, amelyek komplex, több lépésből álló folyamatokat képesek kezelni.

4. lépés: Az ügynök hurokjának létrehozása és tesztelése

A teszteletlen ügynökök kockázatot jelentenek.

Képzeld el, hogy elküldesz egy Slack triage ügynököt, amelynek feladata, hogy ClickUp feladatot hozzon létre, amikor egy ügyfél hibát jelent. Ártalmatlannak tűnik – amíg el nem olvas egy üzenetet, és hirtelen:

47 duplikált feladatot hoz létre

@mentions az egész csapatot többször is

Elhasználja az API-kreditjeit egy végtelen újrapróbálkozási ciklusban... és a valódi sürgős hiba elkerül a figyelmet, mert csendben meghibásodott a háttérben.

Ezért a tesztelés nem opcionális az ügynökök számára.

Ezeknek a problémáknak az elkerülése érdekében megfelelően kell felépítenie a gyűjtés → cselekvés → ellenőrzés ciklust, majd végig kell tesztelnie, hogy az ügynök cselekedhessen, ellenőrizhesse, hogy működött-e, és leállhasson, ha elkészült (ahelyett, hogy spirálba kerülne).

💡 Profi tipp: Kezdje egyszerű tesztesetekkel, mielőtt bonyolultabb forgatókönyvekhez lépne. A tesztelési stratégiájának a következőket kell tartalmaznia: Egységtesztek: Ellenőrizze, hogy az egyes eszközfunkciók külön-külön is megfelelően működnek-e.

Integrációs tesztek: Győződjön meg arról, hogy ügynöke sikeresen összekapcsolhat több eszközt egy műveletsor végrehajtásához.

Szélsőséges esetek tesztelése: Ellenőrizze, hogyan viselkedik az ügynök, ha az eszközök meghibásodnak, váratlan adatokat adnak vissza vagy időtúllépés történik.

Hurok lezárása: Győződjön meg arról, hogy az ügynökének egyértelmű leállási feltételei vannak, és nem fut végtelenül.

Az átfogó naplózás megvalósítása szintén elengedhetetlen. Az ügynök gondolkodási folyamatának, az eszközhívásoknak és az ellenőrzési eredményeknek a hurok minden lépésében történő naplózásával egyértelmű ellenőrzési nyomvonalat hozhat létre , amely jelentősen megkönnyíti a hibakeresést.

Fejlett Claude ügynök architektúrák

Egy ügynök teljesen képes kezelni az alapvető feladatokat, de ha a munka bonyolultabbá válik (több bemenet, érdekelt felek, szélsőséges esetek), akkor már nem boldogul.

Ez olyan, mintha egy személytől kérnéd, hogy egyedül végezze el a kutatást, az írást, a minőségbiztosítást és a szállítást. Ha készen állsz az ügynök képességeinek bővítésére, akkor túl kell lépned az együgynökös rendszeren, és fejlettebb architektúrákat kell fontolóra venned.

Íme néhány mintázat, amelyet érdemes megvizsgálni:

Többügynökös rendszerek: Ahelyett, hogy egy ügynök végezné az összes feladatot, létrehozhat egy együttműködő, specializált ügynökökből álló csapatot. Például egy „kutató” ügynök információkat kereshet, azokat átadhatja egy „író” ügynöknek, aki elkészíti a dokumentum vázlatát, majd átadhatja egy „lektor” ügynöknek a végső ellenőrzéshez.

Hierarchikus ügynökök: Ez a minta egy „koordinátor” ügynököt tartalmaz, amely egy nagy célt kisebb alfeladatokra bont, és azokat speciális alügynököknek delegálja.

Készségalapú architektúra: Különálló fájlokban definiálhat moduláris „készségeket”, amelyeket bármely ügynök meghívhat, így eszközei újrafelhasználhatóvá és könnyebben kezelhetővé válnak.

Human-in-the-loop: Kritikus munkafolyamatok esetén létrehozhatsz ellenőrzőpontokat, ahol az ügynöknek szünetet kell tartania és meg kell várnia az emberi jóváhagyást, mielőtt továbbhaladna (ez a gyakorlat Kritikus munkafolyamatok esetén létrehozhatsz ellenőrzőpontokat, ahol az ügynöknek szünetet kell tartania és meg kell várnia az emberi jóváhagyást, mielőtt továbbhaladna (ez a gyakorlat human-in-the-loop néven ismert).

📚 Olvassa el még: Az AI-ügynökök típusai

A Claude AI ügynökökkel kapcsolatos bevált gyakorlatok

Mielőtt túlságosan izgatottá válna a működő ügynök miatt, ne feledje: az ügynök létrehozása csak az első lépés. Megfelelő karbantartás, figyelemmel kísérés és iteráció nélkül még a legjobban megtervezett ügynök is idővel romlani fog. Az előző negyedévben létrehozott ügynök ma már hibákat kezdhet el elkövetni, mert az adatok vagy az API-k, amelyekre támaszkodik, megváltoztak.

Ahhoz, hogy Claude ügynökei hatékonyak és megbízhatóak maradjanak, kövesse az alábbi bevált gyakorlatokat:

Kezdje egyszerűen: Mindig egy jól meghatározott céllal kezdje az ügynök létrehozását, mielőtt bonyolultabbá tenné a feladatot.

Legyen pontos a parancsokban: A homályos utasítások kiszámíthatatlan viselkedéshez vezetnek. A rendszer parancsainak a lehető legrészletesebbnek kell lenniük.

Védőkorlátok bevezetése: Adjon meg kifejezett korlátozásokat, hogy megakadályozza az ügynökét káros, témától eltérő vagy nem kívánt cselekvések végrehajtásában.

Figyeld a tokenek felhasználását: A hosszú beszélgetések és a komplex hurkok gyorsan felemészthetik az API-krediteket, ezért tartsd szemmel a költségeidet!

Naplózzon mindent: rögzítse az ügynök gondolkodási folyamatát, az eszközhívásokat és a kimeneteket minden lépésnél, hogy megkönnyítse a hibakeresést.

Készülj fel a kudarcra: Az eszközeid és API-jaid időnként elkerülhetetlenül meghibásodnak. Készíts tartalék megoldásokat, hogy ezeket a hibákat elegánsan kezelhesd.

Ismételje meg a visszajelzések alapján: Rendszeresen ellenőrizze az ügynök teljesítményét, és használja fel a visszajelzéseket a promptok és a logika finomításához.

Az ügynök kimenetének valódi végrehajtási motorrá alakítása

Az AI-ügynök létrehozásának legnehezebb része nem az, hogy jó eredményeket generáljon. Hanem az, hogy ezeket az eredményeket valóban munkává alakítsa.

Mert ha az ügynököd remek projekttervet készít, de valakinek még mindig be kell másolnia/be kell illesztenie azt a PM eszközödbe, tulajdonosokat kell hozzárendelni, állapotokat kell frissíteni és manuálisan kell nyomon követni, akkor nem automatizáltál semmit. Csak egy új lépést adtál hozzá.

A megoldás egyszerű: használd a ClickUp-ot cselekvési rétegként, így ügynököd ugyanazon a munkaterületen belül, ahol csapatod már dolgozik, átléphet az „ötletek” szakaszából a „végrehajtás” szakaszába.

A ClickUp Brain segítségével pedig egy natív AI réteget kapsz, amelynek célja a feladatok, dokumentumok és emberek közötti tudás összekapcsolása, így az ügynököd nem vakon működik.

A ClickUp Brain segítségével azonnali frissítéseket kaphat a munkaterületéről.

Hogyan lehet összekapcsolni a Claude ügynököket a ClickUp-pal?

Többféle lehetőség közül választhatsz, attól függően, hogy mennyire szeretnél aktívan részt venni a folyamatban:

ClickUp API: Feladatok, megjegyzések létrehozása és frissítése, sőt, Feladatok, megjegyzések létrehozása és frissítése, sőt, egyéni mezőértékek programozással történő beállítása is lehetséges.

ClickUp automatizálások: Indítsd el az ügynök munkafolyamatait a munkaterületed eseményei alapján, például egy feladat állapotának megváltozása vagy egy új elem hozzáadása a listához.

ClickUp Brain: Használd a ClickUp beépített AI-jét összefoglalások készítéséhez, kérdések megválaszolásához, valamint az ügynöködnek kontextusérzékeny válaszok és összefoglalók biztosításához.

A csatlakozás után az ügynököd valódi munkát végezhet:

Feladatok létrehozása és frissítése a beszélgetés eredménye alapján

Keresés az összes munkaterületi dokumentum és feladat között a kérdések megválaszolásához

Indíts automatizált folyamatokat, amelyek feladatok kiosztását és a csapattagok értesítését végzik el.

Készítsen előrehaladási jelentéseket a műszerfalak adataiból

Új dokumentumok tervezete a projekt kontextusa alapján

Miért működik (és skálázható) ez a beállítás?

Ez a megközelítés kiküszöböli az AI-terjedést és a kontextus fragmentációját. Ahelyett, hogy különálló kapcsolatokat kezelne a feladatok, a dokumentáció és a kommunikáció számára, az ügynöke egységes hozzáférést kap egy egyetlen konvergált AI munkaterületen keresztül. Csapatainak már nem kell manuálisan átvinniük az ügynök kimeneteit a munkarendszereikbe; az ügynök már ott dolgozik.

👀 Tudta? A ClickUp AI Sprawl felmérése szerint a munkavállalók 46,5%-a kénytelen két vagy több AI eszköz között váltogatni egy feladat elvégzéséhez. Ugyanakkor a munkavállalók 79,3%-a jelenti, hogy az AI használata aránytalanul nagy erőfeszítést igényel a kimeneti értékhez képest.

Hogyan készíthetsz néhány perc alatt egy azonnal használható AI ügynököt a ClickUp Super Agents segítségével?

Ha az AI-ügynök létrehozása Claude segítségével technikailag bonyolultnak és kissé összetettnek tűnik, az azért van, mert a programozást nem ismerőknek nehéz lehet minden részletet pontosan megérteni.

Ezért tűnik a ClickUp Super Agents olyan csaló kódnak.

Ezek személyre szabott AI-csapattársak, akik megértik a munkádat, hatékony eszközöket használnak és úgy működnek együtt, mint az emberek – mindezt a ClickUp munkaterületén belül.

Még jobb: nem kell mindent a nulláról felépítened. A ClickUp lehetővé teszi, hogy természetes nyelvű építővel (más néven Super Agent Studio) hozz létre egy szuper ügynököt, így leírhatod, mit szeretnél, hogy csináljon (egyszerű angol nyelven), és fokozatosan finomíthatsz rajta.

Hozzon létre AI-ügynököket természetes nyelvű utasítások segítségével a ClickUp segítségével

Hogyan lehet létrehozni és tesztelni egy szuper ügynököt a ClickUp-ban?

Vezetjük végig a Super Agent létrehozásának folyamatát a ClickUp-ban (anélkül, hogy megzavarnánk a valódi munkát):

1) Először hozz létre egy „Sandbox” teret (a biztonságos tesztelési zónádat)

Hozzon létre egy 🧪 Agent Sandbox nevű teret, amelyben valósághű ClickUp feladatok, dokumentumok és egyéni állapotok találhatók. Ez hasonlít a ClickUp tereire, ahol a tényleges munka zajlik. Így az ügynök valósághű adatok alapján tud cselekedni, de véletlenül nem spameli a valódi csapatot, és nem érinti az ügyfelekkel kapcsolatos munkát.

2) Készítsd el a saját szuper ügynöködet természetes nyelven

ClickUp szuperügynök létrehozása:

AI lehetőséget. Az AI-t a globális navigációhoz is Ha nem látod az AI-t a globális navigációban, kattints a További menüre , majd válaszd azlehetőséget. Az AI-t a globális navigációhoz is rögzítheted.

New Super Agent (Új szuper ügynök) gombra. Az AI Hub oldalsávjában kattints a(Új szuper ügynök) gombra.

A prompt mezőbe kezdje el beírni a Super Agent promptját. Ismerje meg a ClickUp Super Agent promptok legjobb gyakorlatait

A fejlesztő segít neked a Szuper Ügynök létrehozásában azzal, hogy kérdéseket tesz fel neked.

Amikor az építő elkészült, a jobb oldali sávon megjelenik a Super Agent profilja. Ha elégedett vagy a Super Agent profiljával, akkor készen áll! A létrehozás után a Super Agent közvetlenül üzenetet küld neked, amelyben leírja, mit tud és mit nem tud csinálni. A Super Agenttel úgy tudsz kommunikálni, hogy kérdéseket írsz neki, vagy megkéred, hogy finomítsa a beállításait.

Ha elégedett vagy a szuperügynök profiljával, akkor készen áll!

A létrehozás után a Super Agent közvetlen üzenetben tájékoztatja Önt arról, hogy mire képes és mire nem.

A Super Agenttel úgy léphetsz kapcsolatba, hogy kérdéseket írsz be, vagy megkéred, hogy finomítsa beállításait.

📌 Példa prompt: Te egy Sprint Triage Super Agent vagy. Ha hibajelentés érkezik, hozz létre vagy frissíts egy feladatot, rendelj hozzá tulajdonost, kérj hiányzó részleteket, és állítsd be a prioritást a hatások alapján.

Inkább vizuális típus? Nézd meg ezt a videót, amelyben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan hozhatod létre első szuper ügynöködet a ClickUp-ban:

3) Teszteld úgy, ahogy a csapatod valójában használni fogja

A ClickUp ezt rendkívül praktikus módon teszi lehetővé:

Küldj üzenetet az ügynöknek , hogy finomítsd a viselkedését és a szélsőséges eseteket.

@említsd meg a feladatokban, a dokumentumokban vagy a csevegésben a ClickUp-on belül, hogy lássad, hogyan reagál a kontextusban.

Rendeljen feladatokat az ügynökhöz , hogy az elvégezze a munkát.

Ha készen áll, indítsa el ütemezés vagy automatizálás segítségével.

Ez a nagy előny: az ügynök a valódi környezetben tanul, amelyben működni fog, nem pedig egy játékos CLI-hurokban.

4) Indítsd el automatizálásokkal (így nem kell folyamatosan figyelni rá)

Miután a Sandboxban megfelelően működik, csatlakoztasd olyan eseményekhez, mint:

„Amikor az állapot Needs Triage -ra változik → indítsa el a Super Agentet”

„Amikor új feladat jön létre a Hibák → indítsa el a Szuper ügynököt”

5) Gyorsabb hibakeresés a Super Agents auditnapló segítségével

Ahelyett, hogy találgatnál, mi történt, használd a Super Agents audit naplót, hogy nyomon kövesd az ügynök tevékenységét és azt, hogy sikeres volt-e vagy sem.

Így beépített „ügynök megfigyelhetőséget” kapsz anélkül, hogy előbb naplózási csatornát kellene létrehoznod.

Ez a beállítás teszi a Super Agenteket könnyebben használhatóvá, mint a Claude-hoz hasonló eszközökkel saját kezűleg épített ügynököket.

Zárószó: Hogyan lehet olyan ügynököket építeni, akik elvégzik a feladatokat?

Az AI-ügynökök gyorsan az évtized valódi termelékenységi sikertörténetévé válnak. De csak azok lesznek fontosak, amelyek be tudják fejezni a munkát.

Mi különbözteti meg a feltűnő prototípust egy olyan ügynöktől, amelyben valóban megbízol?

Három dolog: az ügynök képessége arra, hogy a kontextusban maradjon, a megfelelő eszközökkel járjon el, és az eredményeket spirál nélkül ellenőrizze.

Kezdje kicsiben! Válasszon ki egy nagy értékű munkafolyamatot! Adjon az ügynökének egyértelmű utasításokat, valódi eszközöket és egy hurkot, amely tudja, mikor kell leállni. Csak akkor bővítse több ügynökös felállásra, ha az első verzió stabil, kiszámítható és valóban hasznos.

Készen állsz arra, hogy az ügynökökkel való kísérletezésről a valódi végrehajtásra térj át?

Csatlakoztasd az ügynöködet a ClickUp munkaterületedhez. Vagy építs egy ClickUp Super Agentet! Akár így, akár úgy, hozd létre ingyenes ClickUp fiókodat, és kezdj neki!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Claude Agent SDK az Anthropic hivatalos keretrendszere ügynöki alkalmazások létrehozásához, amely beépített mintákat kínál az eszközhasználathoz, a memóriához és a hurokkezeléshez. Bár ez egyszerűsíti a fejlesztést, nem kötelező; a standard Claude API segítségével saját, egyedi koordinációs kóddal is létrehozhatsz hatékony ügynököket. Vagy használj egy kész beállítást, mint például a ClickUp Super Agents!

A chatbotok úgy vannak kialakítva, hogy egyetlen parancsra reagáljanak, majd a következő parancsra várjanak, míg az ügynökök önállóan, folyamatos ciklusokban működnek. Az ügynökök összefüggéseket gyűjthetnek, eszközöket használhatnak a cselekvéshez, és ellenőrizhetik az eredményeket, amíg el nem érik a meghatározott célt, mindezt anélkül, hogy folyamatos emberi irányításra lenne szükségük.

Igen, a Claude ügynökök kiválóan alkalmasak olyan projektmenedzsment feladatokra, mint a találkozói jegyzetekből feladatok létrehozása, a projektállapotok frissítése és a csapat munkájával kapcsolatos kérdések megválaszolása. Még hatékonyabbá válnak, ha összekapcsolják őket egy olyan egységes munkaterülettel, mint a ClickUp, ahol minden releváns adat és kontextus egy helyen található.

A Claude Code egy olyan eszköz, amelyet kifejezetten a Claude modellekkel történő fejlesztés felgyorsítására terveztek, de az általad meghatározott architektúra minták és készségek átvihetők. Ha projektedhez több LLM támogatásra van szükséged, akkor egy keretrendszertől független megközelítést vagy egy kifejezetten modellváltásra tervezett eszközt kell használnod.