ClickUp egyéni mezők: Hogyan hoztam létre egy összekapcsolt ingatlankezelő rendszert beszállítók és munkamegbízások számára

Ha a beszállítói lista egy helyen, a munkamegbízások pedig máshol találhatók, akkor a csapata valószínűleg túl sok időt tölt a kontextus rekonstruálásával.

Ez az a probléma, amelyet a ClickUp segítségével szerettem volna megoldani.

A Project Preservationnél komplex otthonokat és ingatlanokat kezelünk, ami azt jelenti, hogy minden ingatlannak megvannak a saját beszállítói, rendszeres karbantartási feladatai, egyszeri munkamegbízásai, biztosítási követelményei és üzemeltetési előzményei. Ha ezek az adatok szétszórtan vannak tárolva, akkor még az egyszerű kérdések is nehezebbé válnak, mint amilyennek lennie kellene:

Ki látja el ezt az ingatlant?

Ez a beszállító jóváhagyott?

Milyen munkákat végzett már ez a cég korábban?

Összevonhatjuk ezeket a feladatokat egy látogatásba?

Melyik piacra kell figyelni ezen a héten?

A ClickUp-on belül egy összekapcsolt ingatlankezelő rendszert hoztam létre az egyéni mezők, a szűrt nézetek és a kapcsolatok segítségével. A beállítás két egyszerű listával kezdődik: egy beszállítói listával és egy munkarend-listával.

De amint ezek a listák megosztják a megfelelő mezőket és összekapcsolódnak egymással, sokkal többé válnak, mint egyszerű listák. Működő operációs rendszerré válnak.

Ebben a cikkben bemutatom, hogyan építettem fel ezt a rendszert, és hogyan alkalmazhatja ugyanezt a struktúrát beszállítói menedzsmenthez, CRM-hez, ügyfélszolgáltatáshoz, csapatműködéshez vagy bármely olyan munkafolyamathoz, ahol a kapcsolatok és a munka összehangoltnak kell maradniuk.

Rólam: A Project Preservation és az Estatewyze alapítója

Melissa Shymko vagyok, a Project Preservation alapítója, egy Bay Area-i székhelyű vállalaté, amely támogatja a háztulajdonosokat ingatlanjaik folyamatos kezelésében és üzemeltetésében. Csapatom olyan rendszerek és folyamatok kidolgozására specializálódott, amelyek struktúrát, következetességet és hatékonyságot hoznak a komplex otthonokba és birtokokba.

A Project Preservation a valós életbeli tesztelési terepünkké vált. Itt tanuljuk meg, hogyan működnek a házak a mindennapokban, mi romlik el, mi ismétlődik, és milyen rendszerek bírják ki a valós használatot.

Én vagyok az Estatewyze létrehozója is, egy tartalomplatformé, ahol gyakorlati keretrendszereket, sablonokat és betekintést osztok meg azoknak a háztulajdonosoknak és üzemeltetőknek, akik hatékonyabban szeretnék kezelni otthonaikat és munkafolyamataikat.

Mindkét vállalkozásomban a ClickUp-ot használom a működésünk gerincének. Ahelyett, hogy feladatkezelőként kezelném, a ClickUp-ot egyetlen igazságforrásnak, egy univerzális útmutatónak tekintem arra vonatkozóan, hogyan dolgozunk együtt ügyfeleinkkel, csapatainkkal, beszállítóinkkal, ingatlanjainkkal és projektjeinkkel.

A valódi probléma: az egymástól elszigetelt beszállítói adatok lassítják a működést

Ha a beszállítói adatok és az operatív munka nincs összekapcsolva, minden frissítés több időt vesz igénybe, mint kellene.

Sok csapat véletlenül létrehoz egy kisebb változatát a Work Sprawl-nak a munkaterületén belül. Lehet, hogy van egy beszállítói listája, egy munkarend-listája, jegyzetek egy dokumentumban, és néhány fontos részlet valakinek a fejében ragadt.

Technikailag az információk rendelkezésre állnak. De nem működnek együtt.

Ez gyorsan problémákat okoz:

Ha nem ásol mélyebbre, nem láthatod, ki melyik ingatlant szolgálja ki

A beszállítói adatokat több feladatban is lemásolja

Egyre nehezebb a kapcsolódó feladatokat csoportosítani és időt megtakarítani

A csapat tagjai közös struktúra nélkül hoznak döntéseket

A jelentéskészítés több kézi munkát igényel, mint amennyire szükséges lenne

Olyan beállítást akartam, amely gyors és megbízható áttekintést nyújt több ingatlanról, ugyanakkor elég rugalmas ahhoz, hogy tükrözze a munka valós folyamatát.

Nekem ez két egyszerű listával kezdődött: beszállítók és munkamegbízások.

Még nem ismeri a ClickUp egyéni mezőit?

A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik strukturált adatok hozzáadását a feladatokhoz, listákhoz, mappákhoz és terekhez, így a munkaterületed pontosan nyomon követheti a munkafolyamatodhoz szükséges információkat.

A ClickUp egyéni mezőinek segítségével testreszabhatja azokat a részleteket, amelyeket az előfizetés-nyomkövetőben figyelni szeretne.

Ahelyett, hogy kizárólag a feladatnevekre vagy megjegyzésekre támaszkodna, nyomon követheti az olyan részleteket, mint a helyszín, a szolgáltatási terület, a költség, a megújítási dátum, a jóváhagyási állapot, a beszállító típusa, a biztosítási állapot vagy a munkakategória olyan mezőkben, amelyeket csapata szűrhet, csoportosíthat és jelenthet.

Ehhez a munkafolyamathoz az egyéni mezőket használtam, hogy a beszállítói listát és a munkarendelési listát egy összekapcsolt operációs rendszerré alakítsam.

A megfelelő mezők beállításával a ClickUp már nem csupán egy információtároló hely, hanem egy olyan felület, ahol a működési döntések meghozatala egyszerűbbé válik.

1. lépés: Készítsen strukturált beszállítói listát a ClickUp egyéni mezőinek segítségével

A beszállítói lista sokkal értékesebbé válik, ha nem egyszerű névjegyzék formájában, hanem strukturált kapcsolattartási adatbázisként van kialakítva.

A ClickUp-ban található strukturált beszállítói lista, amely tartalmazza a helyszínt, az elérhetőségeket, az értékeléseket és a beszállítói státuszt, így az egyszerű névjegyzékből kereshető operatív adatbázis lesz

Amit én beszállítói listának nevezek, az ugyanolyan könnyen lehetne CRM, partnerjegyzék, személyes kapcsolattartói központ vagy akár háztartási kapcsolattartási rendszer is. Az alapötlet ugyanaz: hozzon létre egységes mezőket, amelyek segítségével az információk rendezhetők, szűrhetők és hasznosak a mindennapi működés során.

Az ingatlankezelési munkafolyamatomban a beszállítói lista tartalmazza az elvárható alapvető információkat:

Kapcsolattartó neve

Telefonszám

E-mail

Weboldal

Szolgáltatási terület

Nyilvántartott biztosítás

Biztosítás megújítási dátuma

Szállítói állapot

Itt kezdik el a ClickUp-feladatok többet tenni, mint csak a teendők nyomon követését. Minden beszállítói rekord strukturált működési profilgá válik.

Ahelyett, hogy a beszállítói információkat laza referenciaadatokként kezelném, felhasználhatom őket a jobb döntések meghozatalához.

Használja a helyszíni mezőket, hogy átláthatóságot teremtsen több ingatlan között

Több ingatlan kezelése azt jelenti, hogy ugyanaz a beszállító dolgozhat egy piacon, több piacon vagy akár egy teljes portfólióban.

Ebben a példában tegyük fel, hogy három ingatlant kezelünk:

Phoenix

Park City

Austin

A helyszín esetében a legördülő menü helyett címkéket választottam. Ez lehetővé tette számomra, hogy egy beszállítót egyszerre rendeljek Phoenixhez, Park Cityhez, Austinhoz vagy több ingatlanhoz.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy gyorsan szűrhetem a listát, hogy pontosan lássam, mely beszállítók érhetők el egy adott piacon, anélkül, hogy duplikált rekordokat hoznék létre.

Szűrje a beszállítókat helyszín szerint a ClickUp-ban, hogy gyorsan megnézhesse, melyik kapcsolattartó támogatja az egyes ingatlanokat vagy piacokat

Ez a rugalmasság azonban egy bizonyos kompromisszummal jár. Ha egy beszállítónak több címkéje van, a rendezés kissé kevésbé lesz áttekinthető.

Például egy olyan beszállító, mint a Radiant, támogathatja mind a HVAC-t, mind a vízvezeték-szerelést. Ha mindkét címkét kiválasztja, a ClickUp tükrözi ezt az átfedést. Bizonyos esetekben egy egyetlen legördülő menü lehet a legáttekinthetőbb. De ebben a munkafolyamatban a rugalmasságot részesítettem előnyben, mert az jobban tükrözi a valós világot.

Ez az a fajta tervezési döntés, amelyet érdemes tudatosan meghozni.

Kérdezze meg magától:

Szükségem van tiszta, egyetlen kategóriára korlátozott rendezésre?

Vagy olyan rugalmasságra van szükségem, amely tükrözi a vállalkozásom tényleges működését?

Az ingatlankezelésnél a rugalmasság nagyon fontos.

A szolgáltatási terület és a megfelelőségi adatok egységesítése

A helyszín önmagában nem elég. Azt is tudnom kell, hogy a beszállító milyen munkát végez, és hogy operatív szempontból készen áll-e a helyszíni munkavégzésre.

Ezért adtam hozzá egy szolgáltatási terület mezőt.

Ez lehetővé teszi számomra, hogy a beszállítókat a végzett munkájuk típusa szerint csoportosítsam, például:

HVAC

Vízvezeték-szerelés

Elektromos

Kertépítés

Kézműves szolgáltatások

Takarítás

Karbantartás

A biztosításokat is nyomon követem, mivel minden beszállítónak, aki az ingatlanra lép, rendelkeznie kell érvényes biztosítással.

Ehhez egy egyszerű jelölőnégyzetet használok:

Biztosítás nyilvántartásban: igen vagy nem

Ezt követően összekapcsolom egy dátummezővel:

Biztosítás megújítási dátuma

Így a szabályoknak való megfelelés látható marad, anélkül, hogy elvész a megjegyzések vagy fájlok között.

A beszállítók állapotának megfelelően testreszabott állapotok

Emellett testreszabom az állapotokat is, hogy azok a beszállítók helyzetét tükrözzék, ne pedig az általános projekt előrehaladását.

Ahelyett, hogy a szokásos állapotokat használnám, szeretném tudni:

Ez a beszállító új?

Ez a beszállító az előnyben részesített?

Ez a beszállító szerepel a tiltott listán?

Senki sem szereti a „ne használjuk” listákat, de fontosak. Néha jobb, ha egy beszállítót, például a Jerry’s Plumbingot nyilvántartásban tartunk, hogy a csapat tudja: korábban már dolgoztunk velük, és úgy döntöttünk, hogy többé nem veszünk igénybe a szolgáltatásaikat.

Ez a történet fontos.

Egy áttekinthető beszállítói rendszer nem csak azt mondja meg, kit kell felhívni. Azt is megmondja, kit nem kell felhívni.

2. lépés: Hozzon létre olyan munkarend-mezőket, amelyek megfelelnek a munka típusának

Nem minden munkafolyamatnak ugyanazokra a mezőkre van szüksége. Éppen ezért az egyéni mezőket az adott felhasználási esethez kell igazítani.

Az egyik legnagyobb hiba, amit a csapatok elkövetnek, az, hogy megpróbálják ráerőltetni minden listára ugyanazokat a metaadatokat. Ez általában felesleges terhelést eredményez.

Az én esetemben a beszállítók és a munkamegbízások összekapcsolódnak, de nem szükséges, hogy azonos szerkezetűek legyenek.

A beszállítói lista a kapcsolattartásról és a szabályoknak való megfelelésről szól. A munkarend-lista a végrehajtásról szól.

A munkamegbízásokban olyan részletek érdekelnek, mint:

Költség

Munkatípus

Helyszín

Szolgáltatási terület

Kijelölt beszállító

Állapot

Idővonal

Kapcsolódó ingatlan

Munkaprioritás

Így minden lista áttekinthető, releváns és könnyen használható marad.

A megosztott mezők konzisztenciájának biztosítása a listák között

Bár a listák célja eltérő, egyes mezőknek konzisztensnek kell maradniuk.

Például ugyanazt a hely és szolgáltatási terület logikát használom mind a beszállítók, mind a munkamegbízások esetében.

Ez a következetesség azért fontos, mert így ugyanazon a szemüvegen keresztül tudom elemezni a különböző típusú munkákat. Ha a helyszín és a szolgáltatási terület mindkét listában ugyanazt jelenti, akkor a kapcsolatok és a munkák között mozoghatok anélkül, hogy minden alkalommal fejben le kellene fordítanom a kategóriákat.

Ez teszi a rendszert skálázhatóvá.

Ha a „Phoenix” kifejezés a beszállítói listában egy dolgot jelent, a munkarend-listában pedig valami mást, akkor a jelentések zavarosak lesznek. Ha a vízvezeték-szerelés a listákban eltérő módon van kategorizálva, a munkák csoportosítása nehezebbé válik.

A megosztott mezők közös nyelvet teremtenek.

A mezők konzisztenciájának védelme jogosultságokkal

Fontos továbbá eldönteni, hogy ezek a mezők mennyire legyenek szerkeszthetők.

Szeretné, ha a csapat bármely tagja új mezőértékeket adhatna hozzá? Vagy inkább azt szeretné, ha a struktúra szigorú és következetes maradna?

Ha következetességre törekszik, ne hagyja, hogy az alapértékeket végtelenül sokféleképpen értelmezzék.

A ClickUpban használhatja a mezőjogosultságokat, így a csapat tagjai a jóváhagyott opciók közül választhatnak anélkül, hogy maguk módosítanák a mezőértékeket. Így a csapata használhatja a rendszert anélkül, hogy véletlenül átalakítaná azt minden alkalommal, amikor új kategóriára van szüksége.

Profi tipp: Ha fontos az egységesség, rögzítse a legfontosabb mezőbeállításokat. Engedje meg csapatának, hogy a jóváhagyott értékek közül válasszon, de korlátozza, hogy ki szerkesztheti maga a mezőbeállításokat. Így rendszerének rugalmasságát megőrizheti anélkül, hogy a kategóriák idővel eltérnének egymástól.

3. lépés: Használja a nézeteket a döntések, és ne csak az adatok megjelenítésére

A mezőszerkezet kialakítása után a ClickUp nézetek sokkal hatékonyabbá válnak.

Helyenként áttekinthetem az összes munkarendeltetést, és azonnal láthatom, mi történik:

Park City

Austin

Phoenix

Ezután még egy szinttel mélyebbre léphetek, és a munkákat típus szerint csoportosíthatom.

Ez segít abban, hogy felismerjem a lehetőségeket a kapcsolódó feladatok csoportosítására, ahelyett, hogy egyenként reagálnék az egyes kérésekre.

Például, ha három kisebb vízvezeték-javítási feladat szerepel a hibajegyzéken, nem szeretném három külön alkalommal hívni a vízvezeték-szerelőt. Inkább összevonám ezeket a feladatokat egy ütemezett ellenőrzéssel vagy éves karbantartási látogatással, ha az időzítés megfelelő.

Ez hatékonyságot eredményez a csapatom számára, és jobb költségellenőrzést biztosít az ügyfelek számára.

Csoportosítsa a beszállítókat szolgáltatási területek szerint, és tekintse meg a kapcsolódó munkamegbízásokat közvetlenül a Lista nézetben, így könnyen felismerheti, melyik beszállító mit kezel, és hol koncentrálódik a munka

Ez az a rész, amely sok munkafolyamatból hiányzik.

A cél nem csupán az információk rendszerezése. Hanem az, hogy jobb operatív döntéseket hozzunk, mert a struktúra segít kiemelni a megfelelő mintákat.

Egy jó áttekintés segíthet olyan kérdések megválaszolásában, mint:

Milyen munkálatok folynak Phoenixben ezen a héten?

Mely beszállítók kapcsolódnak az aktív munkamegbízásokhoz?

Mely szolgáltatási területeken van több nyitott kérelem?

Összevonhatjuk a kapcsolódó munkákat egy látogatásba?

Mely feladatokra kell figyelni, mielőtt sürgőssé válnának?

Ha egy nézet csak adatokat tárol, de nem segít a döntéshozatalban, akkor valószínűleg át kell gondolni.

ClickUp-tipp: Amikor a csapatok különálló eszközökön kezelik a kapcsolattartókat, a feladatokat és a frissítéseket, a kontextus gyorsan elveszik. Egy összekapcsolt munkaterület csökkenti az adatok duplikált bevitelét, megkönnyíti az információk szűrését, és egy megbízható helyet biztosít a csapatok számára, ahol megérthetik, mi történt, ki kezelte az ügyet, és mire kell legközelebb figyelni.

4. lépés: Szállítók és munkamegbízások összekapcsolása a ClickUp kapcsolatok segítségével

A ClickUp kapcsolatok azok, amelyek a különálló listákat valódi operációs rendszerré alakítják.

Eddig is jól tudtam kezelni a beszállítókat és nyomon követni a munkákat. De az igazi varázslat akkor történik, amikor ez a két rendszer már nem szigetként működik.

A ClickUp kapcsolatok segítségével közvetlenül összekapcsolhatom a munkarendelést a hozzá rendelt beszállítóval.

Mostantól egy feladat már nem csupán egy önálló elem a listában. Összekapcsolódik a munkáért felelős valós személlyel vagy céggel.

A munkarendek oldaláról láthatom, ki végzi a munkát. A beszállítók oldaláról pedig láthatom, hogy mely feladatok és projektek kapcsolódnak az adott beszállítóhoz az idő során.

Mivel a kapcsolat kétirányú, nem kell több helyen újra felépítenem ezt a kontextust.

A ClickUp kapcsolatok kétirányú kapcsolatot teremtenek a beszállítók és a munkamegbízások között, így mindkét rekordból láthatja a kapcsolódó feladatokat, dokumentumokat és a működési előzményeket.

Hogyan állítottam be a kapcsolat mezőt

A munkarend-listán belül létrehozok egy új mezőt, és kiválasztom a Kapcsolat lehetőséget.

A ClickUp kapcsolatok biztosítják a feladatok és dokumentumok szinkronizálását a munkaterületen belül

Ezután a mezőt Szállító névre keresztelem.

Ahelyett, hogy bármelyik munkaterületi feladathoz kapcsolódhatna, egy adott listára korlátozom: a beszállítói listára.

Ezzel a kapcsolat fókuszált marad, és megakadályozza, hogy az emberek véletlenül összekapcsoljanak egymással nem összefüggő feladatokat.

A mező létrehozása után beszállítókat rendelhetek konkrét munkamegbízásokhoz. Például:

Kézműves javítás → hozzárendelve egy kézműves beszállítóhoz

Vízvezeték-probléma → hozzárendelve egy vízvezeték-szerelőhöz

HVAC-ellenőrzés → hozzárendelve egy HVAC-beszállítóhoz

Ezután, amikor visszatérek a beszállítói listához, láthatom az adott beszállítói rekordhoz tartozó kapcsolódó munkamegbízásokat is.

Ekkor kezdődik el a rendszer összekapcsolódásának érzése.

Milyen kapcsolatok segítenek a rálátásban

A kapcsolatok sokkal teljesebb képet adnak nekem a működési előzményekről.

Látom:

Mely beszállítók kezelnek ismétlődően egy bizonyos típusú problémát?

Milyen munkát végzett már el egy adott beszállító?

Hogy egy kapcsolattartó még mindig aktív és megbízható-e a munkafolyamatban

Hogyan oszlik meg a munka az ingatlanok vagy szolgáltatástípusok között

Mely beszállítók kapcsolódnak az ismétlődő karbantartási feladatokhoz?

Mely beszállítóknak lehet szükségük frissített biztosításra, mielőtt újra megbízást kapnának

Ezzel a beszállítói menedzsment egy statikus listából működő rendszerré válik.

Hogyan működik ez a rendszer a gyakorlatban?

Ha egy lépést hátralépünk, láthatjuk, hogy amit itt létrehoztunk, az nem csupán két lista.

Ez egy strukturált rendszer.

Három réteg van:

A kapcsolattartói réteg: A beszállítói lista nyomon követi, kik ezek az emberek, hol működnek, mit csinálnak, és jóváhagyták-e őket a munkavégzésre A munkaszint: A munkarend-lista nyomon követi, hogy mit kell elvégezni, hol történik, milyen típusú munkáról van szó, és milyen státuszban van A kapcsolatok rétege: A ClickUp kapcsolatok összekötik az embereket a munkával, így A ClickUp kapcsolatok összekötik az embereket a munkával, így a kontextus soha nem válik elszigetelté

Ez a felépítés áttekinthetőséget biztosít számomra anélkül, hogy mindent egyetlen hatalmas, rendezetlen adatbázisba kellene összevonni.

Az egyik kedvenc módszerem ennek leírására a következő:

Mi nem listáknak tekintjük ezeket. Úgy tekintünk rájuk, mint az egyéni mezőkön keresztül felépített rendszerekre.

Mi nem listáknak tekintjük ezeket. Úgy tekintünk rájuk, mint az egyéni mezőkön keresztül felépített rendszerekre.

Ez az igazi változás.

Önmagukban a beszállítói lista és a munkarend-lista csupán tárolóeszközök. Miután egységesítem a megfelelő mezőket és összekapcsolom őket kapcsolatokkal, azok ugyanazon operációs rendszer rétegeivé válnak.

Ez a rendszer pedig segít abban, hogy a valódi operatív kérdésekre gyorsabban tudjak válaszolni.

Miért működik ez a beállítás az ingatlankezelésen túl is?

Ez a rendszer ugyan az ingatlankezelésből származik, de a modell ennél sokkal szélesebb körben alkalmazható.

Ugyanezt a megközelítést alkalmazhatja a következőkre:

CRM-munkafolyamatok

Ügyfélszállítási rendszerek

Partnerkezelés

Csapat működése

Személyes kapcsolatok

Háztartásvezetés

Ismétlődő karbantartási munkafolyamatok

Szállítói megfelelés nyomon követése

Belső szolgáltatási kérelmek

A részletek változnak, de az architektúra ugyanaz marad.

Ha ezt a beállítást a belső működésen túlra is ki szeretné terjeszteni, ez a videó bemutatja, hogyan használhatja ugyanazokat a ClickUp építőelemeket egy átlátható ügyfél-dashboard létrehozásához.

Határozza meg a fontos mezőket. Tartsa konzisztensnek a megosztott mezőket ott, ahol a listák közötti jelentések fontosak. A többit pedig az egyes listák feladataihoz igazítsa. Ezután kapcsolja össze a rekordokat, hogy a munkaterülete tükrözze a munka tényleges folyamatát.

Ez is az oka annak, hogy ez a fajta felépítés olyan jó példa arra, hogyan lehet a ClickUp-ot teljes körű munkamegoldásként használni, nem pedig csak egy újabb alkalmazásként a sok közül.

Használja a ClickUp-ot összekapcsolt CRM-szerű rendszerként a beszállítók, a munkamegbízások, a kapcsolatok és a működési előzmények együttes kezeléséhez

Ön nem csupán információkat tárol. Olyan környezetet hoz létre, ahol a struktúra gyorsabb döntéseket, jobb átadásokat és kevesebb utómunkát tesz lehetővé.

Hogyan építheti fel saját összekapcsolt rendszerét a ClickUp-ban

A legnagyobb előny nem a rendezettebb listák. Hanem egy olyan munkaterület, amely segít abban, hogy magabiztosan cselekedjen.

Ha beszállítókat, ügyfeleket, megkereséseket vagy ismétlődő operatív feladatokat szeretne kezelni, kezdje kicsiben.

Íme az általam ajánlott keretrendszer:

Kezdje két összekapcsolt listával, ne tíz egymástól független listávalVálasszon egy kapcsolattartási stílusú listát és egy munkavégzési stílusú listát. Ebben a munkafolyamatban ez a beszállítókat és a munkamegbízásokat jelentette. Határozza meg azokat a mezőket, amelyeknek mindkét területen konzisztensnek kell maradniukA helyszín és a szolgáltatási terület voltak a legfontosabb közös mezők a beállításomban. Csak azokat a feladatspecifikus részleteket adja hozzá, amelyekre az egyes munkafolyamatoknak valóban szükségük vanA beszállítói rekordokhoz kapcsolattartási és megfelelőségi adatokra van szükség. A munkamegbízásokhoz a végrehajtási részletekre van szükség. Használja a nézeteket a döntések, nem csak az adatok megjelenítéséreKészítsen olyan nézeteket, amelyek segítségével hely, terület, állapot vagy prioritás szerint láthatja a fontos információkat. Kapcsolatok hozzáadása, hogy a kapcsolatok és a munkák idővel is összekapcsolva maradjanakKössd össze a munkát végző személyt vagy vállalatot magával a munkával. Védje rendszerét mezőjogosultságokkalLehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a struktúra megváltoztatása nélkül válasszanak jóváhagyott értékeket, amikor a konzisztencia fontos. A rendszer használata során felülvizsgálja és finomítsa a rendszertKezdje azzal, amire a csapatának ténylegesen szüksége van. Ezután hagyja, hogy a struktúra a valós munkavégzés alapján alakuljon.

Nem kell túl bonyolult beállítás ahhoz, hogy a ClickUp hatékony legyen. Olyan struktúrára van szükséged, amely tükrözi a munkád valós alakulását.

Ha ezt a rendszert újra kellene építenem a semmiből, akkor is ugyanúgy kezdeném: egy tiszta beszállítói listával, egy praktikus munkarend-listával és egy kis közös mezőkészlettel, amelyek biztosítják, hogy mindkét rendszer ugyanazt a nyelvet beszélje.

Így minden könnyebben kezelhető, könnyebben skálázható és könnyebben megbízhatóvá válik.

Profi tipp: Ne hozzon létre minden olyan mezőt, amelyre a jövőben esetleg szüksége lehet. Csak azokat a mezőket hozza létre, amelyeket a jelenlegi munkafolyamat ténylegesen használ. Egy tiszta, használható struktúra mindig jobb, mint egy hatalmas adatbázis, amelyet senki sem akar karbantartani.

Építsen összekapcsolt operációs rendszert a ClickUp-ban

Egy összekapcsolt rendszer nem csupán a munkáját szervezi meg. Segít abban is, hogy jobb döntéseket hozzon.

Számomra ez egy tiszta beszállítói listával, egy praktikus munkarend-listával és egy kis közös mezőkészlettel kezdődik, amelyeknek köszönhetően mindkét rendszer ugyanazt a nyelvet beszéli. Innen a ClickUp kapcsolatok összekötik a munkát végző embereket magával a munkával, így a kontextus látható marad az egész munkaterületen.

Ekkor válik a ClickUp többé, mint egy egyszerű feladatkezelő. A munka tényleges lefolyásának egyetlen hiteles forrásává válik.

