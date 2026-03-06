A 10 legjobb Knowmax alternatíva 2026-ra

Ha csapata rendelkezik „tudásbázissal”, és mégis minden héten ugyanazokat a kérdéseket teszi fel a csevegésben, akkor a probléma a visszakeresésre vezethető vissza.

A tudásmenedzsment eszközök kiválóan alkalmasak információk tárolására. Kevésbé alkalmasak azonban arra, hogy a megfelelő választ a megfelelő személynek a munkafolyamat pontos pillanatában megadják.

A Knowmax jól működik strukturált támogatási ismeretek és irányított megoldások esetén. Ha azonban Knowmax alternatívákat keres, az általában azt jelenti, hogy olyan tudásmenedzsmentre van szüksége, amely operációs rendszerhez hasonló. Gyorsabb keresés, könnyebb karbantartás, jobb AI-segítség és szorosabb kapcsolat a mindennapi munkafolyamatokkal.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a tudásmenedzsmenthez legalkalmasabb 10 Knowmax alternatívát, azok legerősebb tulajdonságait, valamint azt, hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet aszerint, hogy csapata hogyan találja meg, használja és tartja karban a tudást a mindennapi munkában.

Miért érdemes a Knowmax alternatíváit választani?

Valószínűleg azért keres Knowmax alternatívát, mert a jelenlegi tudásbázisa zsákutcának tűnik. Az információk ott tárolódnak, de nem kapcsolódnak a csapat következő feladataihoz.

Így alakul ki az eszközök elszaporodása. Az emberek órákat pazarolnak el azzal, hogy összefüggéstelen eszközök között ugrálnak, lapokat váltanak és fájlokat keresnek.

A munka terjeszkedésének költségei

Ez a szakadék olyan problémákat okoz, mint:

Egységes munkafolyamatok szükségessége : A : A szabványos működési eljárások (SOP-k) egy rendszerben találhatók, de a feladatok elvégzéséhez szükséges műveletek egy teljesen más rendszerben vannak. Ez arra kényszeríti a csapatot, hogy manuálisan alakítsa át az utasításokat cselekvésekre, ami időpazarlás és növeli a hibalehetőségeket.

Korlátozott AI-képességek: A jelenlegi keresősávja csak pontos kulcsszavakat ért. Nem tudja értelmezni a természetes kérdéseket vagy a felmerülő ötleteket, így a csapatának kell kitalálnia a megfelelő keresési kifejezéseket, vagy teljesen fel kell adnia a keresést.

Integrációs hiányosságok: Tudásbázisa nem kommunikál a Tudásbázisa nem kommunikál a projektmenedzsment eszközével , CRM -jével vagy ügyfélszolgálatával. Ez azt jelenti, hogy az információk nem állnak rendelkezésre ott, ahol a csapata ténylegesen dolgozik, így kénytelenek az alkalmazások között keresgélni azokat.

Skálázhatósággal kapcsolatos aggályok: Ahogy a csapata növekszik, fejlettebb jogosultságokra, jobb elemzésekre a tartalmi hiányosságok felismeréséhez és többnyelvű támogatásra lesz szüksége. Egy alapvető eszköz egyszerűen nem tud lépést tartani.

A Knowmax alternatívái egy pillantásra

Eszköz Főbb funkciók A legjobb Árak* ClickUp Tudásmenedzsment; Dokumentumok + Wikik; Brain + Brain MAX; Vállalati keresés; Automatizálás AI-alapú tudásmenedzsment, összekapcsolva a feladatok végrehajtásával Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Document360 Nyilvános + privát tudásbázisok; Ask Eddy AI; verziókezelés/visszagörgetés; elemzés Önkiszolgáló tudásbázisok elemzési funkciókkal Egyedi árazás Guru Ellenőrzött kártyák; böngészőbővítmény; AI-válaszok; ellenőrzési munkafolyamatok Valós idejű tudásátadás a munkafolyamat-eszközökön belül Fizetős csomagok 25 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árazás is elérhető Confluence Terek; oldalengedélyek; sablonok; Atlassian Intelligence Csapatwikik az Atlassian ökoszisztémában Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 5,42 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak is elérhetők. Notion Wikik + adatbázisok; ellenőrzött oldalak; Notion AI Q&A; jogosultságok Dokumentumok és adatbázisok belső wikikhez Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak is elérhetők. Helpjuice Egyedi márkajelzés; AI keresés; elemzés; többnyelvű tudásbázisok Testreszabható tudásbázisok hatékony keresési funkcióval Fizetős csomagok 249 USD/hó-tól; AI csomagok 449 USD/hó-tól; Korlátlan AI 799 USD/hó-tól Bloomfire Kérdések és válaszok tudásmegosztás; moderációs eszközök; elemzési csomag; hozzáférés-vezérlés AI-alapú vállalati tudásmegosztás Egyedi árazás Freshdesk KB + jegyrendszer; AI-javaslatok; többnyelvű KB; közösségi fórumok Integrált jegyrendszerre szoruló ügyfélszolgálati csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 19 USD/ügynök/hónap áron; egyedi árazás elérhető. ServiceNow KM + ITSM munkafolyamatok; KCS összehangolás; Now Assist Vállalati IT-szolgáltatások tudásmenedzsmentje Egyedi árazás Zendesk Súgó; tartalomblokkok; elemzések; AI-keresés Omnichannel önkiszolgálás és támogatás Fizetős csomagok 25 USD/ügynök/hónap áron; AI a Suite csomagokban; vállalati opciók is elérhetők

A legjobb Knowmax alternatívák

Az alábbi platformok mindegyike különböző igényeket szolgál ki.

Egyesek kizárólag a tudásbázis létrehozására koncentrálnak, míg mások a dokumentációt közvetlenül a csapat szélesebb körű munkafolyamataival kapcsolják össze.

Vessünk egy pillantást rájuk:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tudásmenedzsment a feladatvégzéshez kapcsolódóan)

A Knowmax kiválóan alkalmas dedikált tudásrétegként, de a mindennapi valóságban a tudás ritkán létezik önmagában. Így az egyik eszközben vannak a válaszok, a másikban a munka, és a csapatod az időt a kontextusváltással tölti.

A ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete, konvergenciát biztosít azáltal, hogy összekapcsolja dokumentumait a szélesebb munkafolyamattal.

A ClickUp tudásmenedzsment segítségével alakítsa tudását cselekvéssé!

A ClickUp Knowledge Management egy teljes körű rendszer a csapatod által naponta használt tudás létrehozásához és szervezéséhez. Beállíthatsz egy megosztott központot az SOP-k, wikik, bevezető dokumentumok, projektismertetők és útmutatók számára, és a könyvtár növekedésével is rendezett állapotban tarthatod.

Hozzon létre belső és külső tudásbázist a ClickUp tudásmenedzsment segítségével.

A csapatok általában úgy szabványosítják tudásukat, hogy a legfontosabb forrásokat wikiként teszik közzé, és sablonokat használnak a dokumentáció funkciók közötti konzisztenciájának biztosítására.

A ClickUp Docs az összes munkadokumentációját egy helyen tárolja. SOP-kat, bevezető útmutatókat, folyamatdokumentumokat és projektismertetőket hozhat létre gazdag formázással és valós idejű együttműködéssel, így a dokumentum mindenki számára közös referenciaponttá válik.

A dokumentumok szoros kapcsolatot tartanak fenn az írás és a végrehajtás között. A csapatok megjegyzéseket fűzhetnek, csapattársakat jelölhetnek meg, és a legfontosabb sorokat nyomon követhető ClickUp feladatokká alakíthatják, amikor egy dokumentum tervvé válik. Ez hasznos a bevezetési ellenőrzőlisták, az eskalációs útmutatók és a heti működési jegyzetek esetében, ahol a következő lépéseket nem szabad külön eszközben tárolni.

Ettől kezdve a Docs Hub lesz az a hely, ahová az emberek fordulnak, ha azonnali választ keresnek. A Docs és a wikik egy nézetben vannak központosítva, így könnyű böngészni, keresni és kezelni a megosztott tudást.

Központosítsa az összes tudásforrást egy helyen a Docs Hub segítségével.

Ha pedig fontos a hozzáférés-vezérlés, megoszthatja a dokumentumokat meghatározott személyekkel vagy csapatokkal, és beállíthatja a jogosultságokat, hogy a megfelelő személyek szerkeszthessék, míg mindenki más csak megtekintheti azokat.

Hozzon kontextusfüggő betekintést a munkafolyamatába a ClickUp AI segítségével

A ClickUp Brain a beépített mesterséges intelligenciával rendelkező csapattársa, amely segítségével gyorsan dolgozhat a tudással. Összefoglalhat, kérdésekre válaszolhat a munkaterület tartalmának felhasználásával, és a hosszú frissítéseket következő lépésekké alakíthatja.

Hihetetlenül hasznos a mindennapi kérdésekhez, amelyeknek soha nem szabadna csevegésben felmerülniük. Kérdezze meg: „Mi a szülői szabadságra vonatkozó szabályzatunk?” és a Brain előkeresi a vonatkozó dokumentációt a tudásbázisból, összefoglalja azt egyszerű nyelven, és megmutatja a forrást, hogy ön magabiztosan tudjon önkiszolgálást végezni.

A ClickUp-ban minden egyes beszélgetés, teendő és feladat kereshető az AI segítségével.

Ez ugyanúgy működik az ügyfelek oldalán is. Amikor segítségnyújtási tartalmakat és irányelveket tesz közzé a ClickUp-ban, az ügyfelek egyszerű nyelvű kérdésekkel fordulhatnak a Brainhez, és másodpercek alatt választ kapnak, így nem kell emberi válaszokra várniuk, hanem önkiszolgálással élhetnek.

Ambient Answers Agent: Azonnali válaszok a munkaterületén

Hagyja, hogy az ügynökök válaszoljanak a kérdésekre helyette!

Az Ambient Answers Agent ezt még egy lépéssel tovább viszi, proaktív módon felkínálva a válaszokat ott, ahol a munka már folyik.

Ahelyett, hogy információkat keresne vagy megzavarná csapattársait, az ügynök folyamatosan vizsgálja a munkaterületén található tudást, és kontextus szerinti válaszokat ad közvetlenül a feladatok, dokumentumok és beszélgetések keretében.

Amikor valaki kérdést tesz fel egy kommentárszálban vagy egy feladat megbeszélésén belül, az ügyintéző azonnal lekérheti a releváns információkat a tudásbázisból, és a megfelelő dokumentációval válaszolhat.

Így a tudás a munkafolyamatban jelen van, és nem egy külön tudásrendszerben van elzárva.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Automations segítségével a tudásmenetek automatikusan futnak. Rendeljen tulajdonosokat, alkalmazza a sablonokat, irányítsa a jóváhagyásokat és indítson emlékeztetőket a feladatok előrehaladásával, így az SOP-k manuális nyomon követés nélkül is működőképesek maradnak.

A ClickUp Docs oldalelőzményei megmutatják, ki mit és mikor módosított, és lehetővé teszik a korábbi verziók visszaállítását, ha egy wiki vagy SOP helytelenül lett szerkesztve.

Tegye láthatóvá a tudás átvételét a ClickUp Dashboards segítségével. Gyűjtse össze az élő munkajelzéseket, hogy meglássa, mi halad, mi állt meg, és hol van szükség a csapatok támogatására.

Csatlakoztassa forrásait a ClickUp integrációkkal . Hozza össze olyan eszközöket, mint a Google Drive, a Slack és a GitHub ugyanazon a munkaterületen, hogy a tudás minden rendszerben megtalálható legyen.

A ClickUp Super Agents segítségével automatizálhatja a karbantartást és a koordinációt. Figyelje a tevékenységeket, foglalja össze a változásokat, és készítsen nyomon követéseket az AI-társakkal, hogy a dokumentáció használható és naprakész maradjon.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak egy kis időre lehet szükségük, hogy megismerjék a ClickUp összes funkcióját.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp-ban azt találom a leghasznosabbnak, hogy strukturálja a komplexitást. Folyamatosan használom, hogy világos, skálázható rendszereket tervezzek, amelyek felváltják a szétszórt e-maileket, az informális folyamatokat és a reaktív munkát. A napi feladatok nyomon követésére használom, valamint szervezett, megismételhető munkafolyamatok kialakítására, meghatározott felelősségi körökkel, átláthatósággal és irányítással. A ClickUp lehetővé teszi számomra, hogy a stratégiai gondolkodást operatív struktúrává alakítsam. Számomra a legnagyobb előnye a tőkeáttétel, a skálázhatóság és az integrációk. A ClickUp segítségével ötleteket, folyamatokat és bevált gyakorlatokat konkrét rendszerekké alakíthatok, amelyek replikálhatók, automatizálhatók és akár termékesíthetők is.

A ClickUp-ban azt találom a leghasznosabbnak, hogy strukturálja a komplexitást. Folyamatosan használom, hogy világos, skálázható rendszereket tervezzek, amelyek felváltják a szétszórt e-maileket, az informális folyamatokat és a reaktív munkát. A napi feladatok nyomon követésére használom, valamint szervezett, megismételhető munkafolyamatok kialakítására, meghatározott felelősségi körökkel, átláthatósággal és irányítással. A ClickUp lehetővé teszi számomra, hogy a stratégiai gondolkodást operatív struktúrává alakítsam. Számomra a legnagyobb előnye a tőkeáttétel, a skálázhatóság és az integrációk. A ClickUp segítségével ötleteket, folyamatokat és bevált gyakorlatokat konkrét rendszerekké alakíthatok, amelyek replikálhatók, automatizálhatók és akár termékesíthetők is.

2. Document360 (A legjobb önkiszolgáló tudásbázisokhoz elemzési funkciókkal)

via Document360

A Document360 egy mesterséges intelligenciával működő tudásbázis-platform, amelynek segítségével nyilvános, privát vagy vegyes hozzáférésű dokumentációt hozhat létre ügyfelek és belső csapatok számára. A platformot a struktúra (kategóriák, címkék, hierarchia), a megbízható szerzés (Markdown + Word-szerű szerkesztő) és a tartalom pontosságának fenntartását szolgáló vezérlők érdekében hozták létre.

Az eszköz kategóriakezelője intuitívvá teszi a nagy mennyiségű tartalom szervezését, míg a verziókezelés biztosítja, hogy nyomon követhesse a változásokat és szükség esetén visszaállíthassa azokat. A platform prioritásként kezeli a tartalom minőségét olyan funkciókkal, mint a megszakadt linkek felismerése és a nyilvános cikkek SEO-optimalizálása.

A Document360 legjobb funkciói

Az Ask Eddy AI kontextusfüggő válaszokat ad a tudásbázis tartalmából, közvetlenül a webhely keresési felületén.

A Tudásbázis Portál támogatja a strukturált szerzői munkát kategóriakezeléssel, címkékkel, munkafolyamatokkal és verziókezeléssel/visszagörgetéssel a valódi irányítás érdekében.

A Pro Analytics/search analytics segít nyomon követni, hogy az olvasók mit keresnek és hol jutnak zsákutcába.

A Document360 korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a tudásbázis több száz cikkre bővülése esetén, különösen nagyobb projekteknél, a betöltési idő kissé megnő.

Késések lépnek fel a hiperhivatkozásokkal való munkavégzés vagy a hivatkozott tartalmak között való navigálás során, ami lelassíthatja a szerkesztést.

Document360 árak

Egyedi árazás

Document360 értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Document360-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A felhasználóbarát felület és a robusztus cikk-szerkesztő kiváló. Ezzel a dokumentációk létrehozása, szervezése és frissítése jelentősen gyorsabbá vált, mint a korábbi módszerünkkel. Különösen értékelem a verziókezelési és visszavonási funkciókat, amelyek bizalmat adnak nekünk a változások kezelésében. Az a lehetőség, hogy belső csapatok számára privát portálokat/dokumentációs oldalakat hozhatunk létre, miközben fenntartunk egy külön nyilvános oldalt, hatalmas előnyt jelent a hozzáférés ellenőrzése és az adatbiztonság biztosítása szempontjából.

A felhasználóbarát felület és a robusztus cikk-szerkesztő kiváló. Ezzel a dokumentációk létrehozása, szervezése és frissítése jelentősen gyorsabbá vált, mint a korábbi módszerünkkel. Különösen értékelem a verziókezelési és visszavonási funkciókat, amelyek bizalmat adnak nekünk a változások kezelésében. Az a lehetőség, hogy belső csapatok számára privát portálokat/dokumentációs oldalakat hozhatunk létre, miközben fenntartunk egy külön nyilvános oldalt, hatalmas előnyt jelent a hozzáférés ellenőrzése és az adatbiztonság biztosítása szempontjából.

via Guru

A Guru célja, hogy segítse a csapatokat a vállalati tudás kártyák formájában történő rögzítésében, ellenőrzéssel naprakészen tartásában, és az emberek munkaterületén (például a Slackben, a Teamsben, a böngészőben vagy a fő üzleti alkalmazásokban) történő megjelenítésében.

Emellett ötvözi a visszakeresést és a karbantartást. Ez azt jelenti, hogy szakértőket rendelhet a tartalom rendszeres ellenőrzéséhez, hogy az mindig friss legyen, és a Guru mesterséges intelligenciáját használhatja a kérdések megválaszolásához, hiteles, engedélyezett tudással.

A Guru böngészőbővítménye és alkalmazásintegrációi révén a tudás kontextusban jelenik meg. Amikor egy ügyfélszolgálati munkatárs egy adott funkcióval kapcsolatos jegyet nyit, a releváns cikkek automatikusan megjelennek.

A Guru legjobb funkciói

Támogatja az AI csevegést/kutatást és a tudásügynököket, valamint a tudásminőség automatizálását, hogy a tartalom idővel is egészségesebb maradjon.

A kártyák segítségével a csapatok szabványos formátumban tárolhatják a válaszokat (kiválóan alkalmasak képzéshez, makrók támogatásához, SOP-részletekhez).

Rendeljen szakértőket a kártyákhoz, és állítsa be az ellenőrzési időközöket.

A Guru korlátai

A „pontos” válasz megtalálása lassabbnak vagy nehezebbnek tűnhet, ha a kártyák nincsenek következetesen rendszerezve.

A keresés túl sok eredményt hozhat, ha nem gondosan címkézi a tartalmakat.

Guru árak

Önkiszolgáló: 25 USD/felhasználó/hónap áron

Vállalati: Egyedi árazás

Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Guru-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Guru AI felhasználói felületén jól szervezett kártyaformátumú struktúra található, amely segít könnyen megérteni az információkat. A kiterjesztés közvetlenül ad választ, így nem is kell átállítanom a jelenlegi munkafolyamatomat. Ez rengeteg időt és kézi munkát takarít meg nekem. Emellett az AI funkciók együttesen működnek és kiváló eredményeket hoznak.

A Guru AI felhasználói felületén jól szervezett kártyaformátumú struktúra található, amely segít könnyen megérteni az információkat. A kiterjesztés közvetlenül ad választ, így nem is kell átállítanom a jelenlegi munkafolyamatomat. Ez rengeteg időt és kézi munkát takarít meg nekem. Emellett az AI funkciók együttesen működnek és kiváló eredményeket hoznak.

4. Confluence (A legjobb az Atlassian ökoszisztémába integrált csapat-wikikhez)

via Confluence

A Confluence az Atlassian tudásbázisa és együttműködési központja belső wikik, SOP-könyvtárak, projektdokumentumok és döntési naplófájlok létrehozásához.

A csapatok a Spaces-ben szervezik a tartalmakat, oldalakon és blogokon publikálnak, és az oldalak és terek hozzáférési jogosultságaival szabályozzák a hozzáférést. Mindez miatt ez a megoldás gyakori választás a folyamatokhoz kötött szervezetek számára, amelyeknek a dokumentáció mellett irányításra is szükségük van.

A támogatási és üzemeltetési csapatok számára különösen hasznos a „doc to action” ciklus. A Confluence olyan AI funkciókat tartalmaz, amelyek összefoglalják az oldalakat, segítenek a tartalom létrehozásában és szerkesztésében, valamint támogatják a Q&A stílusú keresést.

A Confluence legjobb funkciói

Rendezze a tudást csapat, projekt vagy téma szerint, beágyazott oldalhierarchiákkal.

Az Atlassian Intelligence a Confluence-ban segít összefoglalni az oldalakat/blogokat, ötleteket generálni és rendszerezni, valamint támogatja a Q&A-stílusú visszakeresést a gyorsabb önkiszolgáló válaszok érdekében.

Az oldalkorlátozások és jogosultságok lehetővé teszik, hogy érzékeny tartalmakat zárjon le tér/oldal szinten, miközben a tudásbázis többi része továbbra is széles körben használható marad.

A Confluence korlátai

A túl sok oldalt tartalmazó terek ronthatják a teljes tér teljesítményét.

A mély hierarchiák és a változó korlátozások teljesítménybeli szempontokat vetnek fel.

Confluence árak

Ingyenes

Standard: 5,42 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 10,44 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Confluence értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Confluence-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Nagyon szeretem a Confluence-t, mert szorosan integrálódik a Jira és a Jira Service Manager programokkal, amelyeket mi is használunk. Még mielőtt mindent integráltunk volna, már akkor is egyszerű és könnyű volt vele dolgozni. Tudásbázisként használjuk, és naponta megosztunk belőle cikkeket azokkal, akik tőlünk kérnek támogatást. Az ügyfélszolgálat fantasztikus, és mivel ez egy felhőalapú megoldás, a bevezetése viszonylag egyszerű volt.

Nagyon szeretem a Confluence-t, mert szorosan integrálódik a Jira és a Jira Service Manager programokkal, amelyeket mi is használunk. Még mielőtt mindent integráltunk volna, is egyszerű és könnyű volt vele dolgozni. Tudásbázisként használjuk, és naponta megosztunk belőle cikkeket azokkal, akik tőlünk kérnek támogatást. Az ügyfélszolgálat fantasztikus, és mivel ez egy felhőalapú megoldás, a bevezetése viszonylag egyszerű volt.

5. Notion (a legjobb sokoldalú dokumentumokhoz és adatbázisokhoz belső wikikhez)

via Notion

A Notion moduláris, üres vászon megközelítést kínál azoknak a csapatoknak, akik pontosan azt a tudásbázist szeretnék felépíteni, amit elképzelnek – legyen az egy egyszerű wiki vagy egy komplex operatív központ.

Dokumentumokat, adatbázisokat és projektkövetést egyesít egy munkaterületen. A tudásmenedzsment szempontjából ez azt jelenti, hogy létrehozhat egy wikit, amely kereshető adatbázisként is funkcionál, egyedi tulajdonságokkal, szűrőkkel és nézetekkel.

Ezen felül egy AI réteget is hozzáad. A Notion AI segítségével egyszerű nyelven tehetsz fel kérdéseket, és válaszokat kaphatsz a munkaterületedről, a csatlakoztatott alkalmazásokból, sőt még az internetről is.

A Notion legjobb funkciói

A wikik és a hitelesített oldalak segítségével tulajdonosokat rendelhet hozzájuk, és az oldalakat naprakészekként jelölheti meg, így a csapatok tudják, mire támaszkodhatnak.

Az adatbázisok segítségével a tudást strukturált rendszerekké alakíthatja (GYIK, bevezetési ellenőrzőlisták, termékekkel kapcsolatos GYIK, támogatási makrók).

A megosztás és a jogosultságok támogatják a kontrollált hozzáférést az oldalak és adatbázisok között, beleértve az adatbázisok oldal szintű hozzáférési szabályait is.

A Notion korlátai

Nagyon nagy adatbázisok esetén a teljesítmény romolhat.

Kevésbé strukturált, mint a kifejezetten erre a célra kifejlesztett tudásbázis-eszközök

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Összességében a Notion egy rendkívül hasznos alkalmazás, amely segít a legbonyolultabb feladatok szervezésében és rendezésében is. Kiváló eszköz üzleti felhasználók és diákok számára egyaránt, ha hajlandó időt fordítani a funkciók elsajátítására.

Összességében a Notion egy rendkívül hasznos alkalmazás, amely segít a legbonyolultabb feladatok szervezésében és rendezésében is. Kiváló eszköz üzleti felhasználók és diákok számára egyaránt, ha hajlandó időt fordítani a funkciók elsajátítására.

6. Helpjuice (A legjobb testreszabható tudásbázisokhoz, hatékony keresési funkcióval)

via Helpjuice

A Helpjuice egy olyan platform, amelyet azoknak a csapatoknak terveztek, akik a termékük megjelenéséhez illeszkedő súgó tartalmakat szeretnének közzétenni. A cikkeket kategóriákba rendezheti, a hozzáférést szabályozhatja, és a dizájnt (CSS, elrendezés, márkajelzés) nagymértékben testreszabhatja, így tudásbázisa összhangban marad webhelyével és az alkalmazáson belüli élménnyel.

AI-alapú keresést kínál, amely segít a felhasználóknak azonnali válaszok megtalálásában. Ezenkívül az eszköz tudásbázis-elemzést is tartalmaz, így láthatja, mit olvasnak az emberek, mit keresnek, és hol nem járnak sikerrel a keresések.

A Helpjuice legjobb funkciói

Az intelligens kereső felismeri a helyesírási hibákat, a szinonimákat és a részleges egyezéseket.

A többnyelvű támogatás segít a csapatoknak a tudás nyelveken átívelő kezelésében egy rendszerben.

Az AI Article Request segít felismerni a hiányzó témákat és vázlatokat készíteni, így tudásbázisa mindig egy lépéssel a gyakori kérdések előtt jár.

A Helpjuice korlátai

A szerkesztő frissül, miközben szerkesztik, ami megszakítja az írás folyamatát.

A formázással kapcsolatos korlátozások és a frissítések során a tartalom újbóli fordításának szükségessége

Helpjuice értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Helpjuice árak

Tudásbázis: 249 USD/hó

AI tudásbázis: 449 USD/hó

Korlátlan AI tudásbázis: 799 USD/hó

Mit mondanak a Helpjuice-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Tudásbázisunk egyik fő közreműködőjeként nagyon értékelem a Helpjuice szerkesztő intuitív és felhasználóbarát felületét. Egyszerű, könnyen kezelhető, és megkönnyíti a tartalom létrehozását és szervezését. Egy másik kiemelkedő funkció az ügyfélszolgálat, különösen az élő csevegés opció. Amikor segítségre volt szükségem, az ügyfélszolgálati csapat mindig gyorsan reagált és segítőkész volt, ami nagy különbséget jelent egy nagy belső tudásbázis kezelése során.

Tudásbázisunk egyik fő közreműködőjeként nagyon értékelem a Helpjuice szerkesztő intuitív és felhasználóbarát felületét. Egyszerű, könnyen kezelhető, és megkönnyíti a tartalom létrehozását és szervezését. Egy másik kiemelkedő funkció az ügyfélszolgálat, különösen az élő csevegés opció. Amikor segítségre volt szükségem, az ügyfélszolgálati csapat mindig gyorsan reagált és segítőkész volt, ami nagy különbséget jelent egy nagy belső tudásbázis kezelése során.

7. Bloomfire (A legjobb AI-alapú vállalati tudásmegosztáshoz)

via Bloomfire

A Bloomfire egy tudásmenedzsment platform olyan vállalkozások számára, amelyeknek egyetlen belső központra van szükségük a válaszok, dokumentumok és intézményi know-how tárolásához.

Az AI-alapú keresés és tartalomindexelés, valamint a Q&A-stílusú tudásmotor segítségével nagy hangsúlyt fektet a gyors felfedezésre. Itt a csapatok kérdéseket tehetnek fel, szakértőktől gyűjthetnek válaszokat, és idővel pótolhatják a hiányosságokat.

A Bloomfire emellett dedikált Microsoft Teams és Slack integrációkat is kínál, így a felhasználók a csevegési munkafolyamatot megszakítás nélkül kereshetnek, kérdezhetnek az AI-tól és megoszthatják a hitelesített válaszokat.

A Bloomfire legjobb funkciói

Az AI-alapú keresés és felfedezés segít az embereknek gyorsan megtalálni a releváns oldalakat, fájlokat és bejegyzéseket, még akkor is, ha nem ismerik a pontos kulcsszót.

A Bloomfire Moderation Tools támogatja a tartalom szerkesztésére, jóváhagyására, archiválására és kezelésére szolgáló munkafolyamatokat, hogy tudásbázisa tisztán és a szabályoknak megfelelően működjön.

A vállalati biztonság és a strukturált hozzáférés-vezérlés támogatja a csoportokat, a szerepkörökön alapuló jogosultságokat, az SSO-t és az SCIM-et nagyobb telepítések esetén.

A Bloomfire korlátai

A keresés nem mindig hozza elő a legrelevánsabb eredményeket, ami csökkentheti a önkiszolgáló válaszokba vetett bizalmat.

A csapatok számára korlátozott a jelentéskészítés, ha mélyebb betekintést szeretnének nyerni a használatba vagy a tartalom teljesítményét szeretnék nyomon követni.

Bloomfire árak

Egyedi árazás

Bloomfire értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Bloomfire-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Csapatunk a Bloomfire-t használja, és ez egy nagyon hasznos eszköz és forrás. A Bloomfire segítségével a kutatás sokkal könnyebb és hatékonyabb. Emellett rendelkezik egy AI asszisztens funkcióval is, amelynek segítségével egyszerűen megkérdezheti, mire van szüksége, és közvetlen, egyértelmű választ kap.

Csapatunk a Bloomfire-t használja, és ez egy nagyon hasznos eszköz és forrás. A Bloomfire segítségével a kutatás sokkal könnyebb és hatékonyabb. Emellett rendelkezik egy AI asszisztens funkcióval is, amelynek segítségével egyszerűen megkérdezheti, mire van szüksége, és közvetlen, egyértelmű választ kap.

8. Freshdesk (A legjobb integrált jegyrendszert igénylő ügyfélszolgálati csapatok számára)

via Freshdesk

A Freshdesk egy platformon egyesíti az ügyfelek számára elérhető tudásbázist és a teljes ügyfélszolgálatot, így a támogatási ügynököknek nem kell eszközöket váltaniuk.

Hangsúlyt fektet a terelésre is. Más szavakkal, a Freshdesk automatikusan javasolhat releváns cikkeket, mielőtt az ügyfél jegyet küldene. Ezután a jegy válaszokat megoldási cikkekké alakítja, így a tudásbázis valódi támogatási beszélgetésekből növekszik.

Emellett közösségi fórumokat is kínál, ahol az ügyfelek egymást segíthetik és ötleteket oszthatnak meg a hivatalos dokumentáció mellett.

A Freshdesk legjobb funkciói

A cikkek verziókezelése teljes áttekintést nyújt a megoldási cikkekben végzett változtatásokról, így biztosítva a láthatóságot és a visszavonhatóságot.

A Freddy AI cikkeket javasol az ügyfeleknek, segít az ügynököknek a válaszok megfogalmazásában és automatizálja a rutin feladatokat.

Hozzon létre többnyelvű tudásbázisokat, és automatikusan irányítsa az ügyfeleket a megfelelő verzióhoz.

A Freshdesk korlátai

A felülvizsgálók gyakran szeretnének részletesebb jelentéseket kapni a mutatókról és az alapvető információkon túlmutató működési átláthatóságról.

A keresés nem mindig ad megfelelő eredményt

Freshdesk árak

Növekedés: 19 USD/ügynök/hónap

Pro : 55 USD/ügynök/hónap

Vállalati: 89 USD/ügynök/hónap

Freshdesk értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3300 értékelés)

Mit mondanak a Freshdeskről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Freshdesk nagyon könnyen használható, és még a legforgalmasabb napokon sem érezzük túlterhelőnek. Segít megszervezni a munkát, mivel minden jegyet egy helyen tárol, és egyértelművé teszi, mi az, ami prioritást élvez. Az olyan funkciók, mint a sablonos válaszok és az automatizálás, rengeteg időt takarítanak meg, a belső megjegyzések pedig zökkenőmentesebbé teszik a csapat koordinációját. Összességében segít gyorsabban dolgozni, a tervhez tartani magam, és magabiztosabban kezelni az ügyfelek problémáit.

A Freshdesk nagyon könnyen használható, és még a legforgalmasabb napokon sem érezzük túlterhelőnek. Segít megszervezni a munkát, mivel minden jegyet egy helyen tárol, és egyértelművé teszi, mi az, ami prioritást élvez. Az olyan funkciók, mint a sablonos válaszok és az automatizálás, rengeteg időt takarítanak meg, a belső megjegyzések pedig zökkenőmentesebbé teszik a csapat munkájának koordinálását. Összességében segít gyorsabban dolgozni, a terv szerint haladni és magabiztosabban kezelni az ügyfelek problémáit.

9. ServiceNow (A legjobb vállalati IT-szolgáltatáskezeléshez)

via ServiceNow

A ServiceNow tudásmenedzsmentet kínál, amely integrálva van az incidenskezeléssel, a változáskezeléssel és a szolgáltatási katalógusokkal. Ezt egy vállalati szintű tudásmenedzsment modullal valósítja meg, amely beépítve van a szélesebb körű ITSM platformjába.

A ServiceNow tudásmenedzsment modulja a tudásközpontú szolgáltatás (KCS) módszertanát követi, amely a tudás létrehozását közvetlenül összekapcsolja az incidensek megoldásával. Ez biztosítja, hogy a tudásbázis a támogatási folyamat részeként folyamatosan fejlődjön.

A ServiceNow legjobb funkciói

A platform beépített támogatást nyújt a KCS módszertanhoz. Ez azt jelenti, hogy a tudás az incidensek megoldási folyamatának részeként jön létre és fejlődik.

Mostantól a Knowledgement Management segít tudáscikkek létrehozásában esetek vagy incidensek alapján.

A KM modell támogatja a vállalati szintű ellenőrzéseket és struktúrát.

A ServiceNow korlátai

Lassú betöltési időkkel járhat (például a műszerfalak betöltése 10–15 másodpercet vehet igénybe), ami megnehezítheti a napi navigációt.

Az AI Search/Virtual Agent bizonyos „tudásblokkokat” nem olvas el, ami cikkek kimaradásához vagy részleges válaszokhoz vezethet.

ServiceNow árak

Egyedi árazás

ServiceNow értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a ServiceNow-ról a valós felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

A ServiceNow az egyik legismertebb eszköz minden típusú szervezet számára. Olyan platformot biztosít, ahol a saját igényeinknek megfelelően építhetünk dolgokat. Nagyon testreszabható. Rendkívül felhasználóbarát, és fejlesztéséhez nincs szükség kódra.

A ServiceNow az egyik legismertebb eszköz minden típusú szervezet számára. Olyan platformot biztosít, ahol a saját igényeinknek megfelelően építhetünk dolgokat. Nagyon testreszabható. Rendkívül felhasználóbarát, és fejlesztéséhez nincs szükség kódra.

10. Zendesk (A legjobb az önkiszolgáló, többcsatornás ügyfélélményhez)

via Zendesk

A Zendesk kiválóan alkalmas az omnichannel ügyfélszolgálatra, és a Zendesk Suite részeként önkiszolgálást biztosít az összes csatornán – e-mailben, csevegésben és közösségi médiában –, hogy mindenhol konzisztens válaszokat nyújtson.

A Zendesk Guide a Zendesk ügyfélszolgálati platformjának tudásbázis-komponense. Ez táplálja a súgó központot, az Answer Bot automatizált válaszokat ad, és integrálódik a közösségi fórumokkal, mindezt azért, hogy az önkiszolgálás révén csökkentsék a jegyek számát.

Emellett olyan eszközöket is kínál, mint a Knowledge Builder, amely segít elindítani és felgyorsítani a tudásbázis létrehozását, ha teljesen nulláról kezded.

A Zendesk legjobb funkciói

Hozzon létre egy márkás súgóközpontot cikkekkel, kategóriákkal és keresővel.

A tartalomblokkok lehetővé teszik ugyanazon részlet több segítségközpont cikkben való újrafelhasználását.

A tudásbázis tevékenységi irányítópultja segít mérni a megtekintéseket és a visszajelzéseket (például a szavazatokat).

A Zendesk korlátai

A jelentések és a testreszabás nem annyira rugalmasak, különösen akkor, ha a munkafolyamatok bonyolultabbá válnak.

Nehéz tanulási görbe, ha mélyebb konfigurációt szeretne

Zendesk árak

Támogatási csapat: 25 USD ügynökönként/hónapban (havi számlázás)

Suite Team: 69 USD ügynökönként/hónapban (havi számlázás, AI-vel együtt)

Suite Professional: 149 USD ügynökönként/hónapban (havi számlázás, AI-vel együtt)

Suite Enterprise: 219 USD ügynökönként/hónapban

Zendesk értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a Zendeskről a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

A Zendesk chatbotot integráltuk ügyfeleink portáljába, ami nem volt olyan nehéz. Így mostantól minden alkalommal, amikor a portál felhasználói segítségre szorulnak, csak a chat ikonra kell kattintaniuk, és máris kapcsolatba léphetnek velünk.

A Zendesk chatbotot integráltuk ügyfeleink portáljába, ami nem volt olyan nehéz. Így mostantól minden alkalommal, amikor a portál felhasználói segítségre szorulnak, csak a chat ikonra kell kattintaniuk, és máris kapcsolatba léphetnek velünk.

Egységesítse a tudást és a munkafolyamatokat a ClickUp segítségével

Számos tudásmenedzsment eszköz képes információkat tárolni. Az igazi kihívás az, hogy olyan eszközt válasszon, amely segít csapatának megtalálni és felhasználni a megfelelő választ a munkafolyamat során, anélkül, hogy további eszközökkel terhelné a rendszert.

A ClickUp egy konvergált AI-munkaterület, amelynek célja, hogy a tudást összekapcsolja a végrehajtással. Ahelyett, hogy külön tudásközpontot és külön munkaterületet tartana fenn, csapata egy helyen dokumentálhatja a folyamatokat, kereshet kontextust, együttműködhet és haladhat a feladatokkal a munkafolyamatba beépített AI segítségével.

Mert a tudás akkor a legértékesebb, amikor valaki éppen akkor van rá szüksége, hogy cselekedjen.

Próbálja ki a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, milyen az összekapcsolt tudásmenedzsment. ✅

Gyakran ismételt kérdések

Összpontosítson az AI-alapú keresésre, a tartalomellenőrzési munkafolyamatokra, a meglévő eszközökkel való mély integrációra és a tartalom hatékonyságát mutató elemzésekre. A legfontosabb, hogy fontolja meg, szüksége van-e a feladatvégzéshez kapcsolódó tudásra.

Igen, a legtöbb modern tudásmenedzsment platform natív csatlakozók vagy API-k segítségével integrálható a projektmenedzsment eszközökkel. A ClickUp azonban másképp épül fel, mert mindkét funkciót egy platformon egyesíti, így nincs szükség külön integrációra.

A belső tudásbázis-szoftver az alkalmazottak számára biztosít SOP-kat és irányelveket, általában szigorúbb jogosultságokkal. Az ügyfelek számára elérhető tudásbázis az ügyfelek önkiszolgáló támogatására összpontosít, hangsúlyt fektetve a nyilvános hozzáférésre és a SEO-ra.

Általában az alapvető AI funkciók a belépő szintű csomagokban érhetők el, míg a fejlett funkciók, mint például a természetes nyelvű keresés és a tartalomgenerálás, általában a magasabb szintű csomagokban találhatók meg.