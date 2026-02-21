Hogyan használja a Salesforce Einstein Copilotot a CRM automatizáláshoz

Ha a CRM-je aktív és jelen van, miért van néha az az érzése, hogy a csapata az adatbevitelből él?

Ez az a probléma, amelyet a CRM-automatizálásnak meg kell oldania. Az értékesítőknek értékesíteniük kell, a támogatásnak lezárnia kell az ügyeket, az operatív részlegnek pedig fejlesztenie kell a rendszert. Nem pedig jegyzeteket másolni mezőkbe, ugyanazokat a nyomonkövetési e-maileket újraírni vagy frissítéseket keresni a rekordok között.

Ez az, amit a Salesforce Einstein Copilot megoldani kíván.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan használhatja a Salesforce Einstein Copilotot a CRM automatizálásához, beleértve annak felhasználási eseteit és beállítását.

Mi az a Salesforce Einstein Copilot?

A Salesforce Einstein Copilot (ma Agentforce) a Salesforce CRM-munkákhoz kifejlesztett beszélgető AI-asszisztense, amely természetes nyelvű parancsokkal válaszol kérdésekre, generál tartalmat és hajt végre műveleteket a Salesforce alkalmazásokon belül. Azok számára készült, akik értékesítési, szolgáltatási és marketingcsapatokban dolgoznak, és unják, hogy napjaikat manuális CRM-frissítésekkel kell tölteniük.

🌼 Tudta-e: A CRM-hez mesterséges intelligenciába befektető vállalatok körülbelül 64%-a azt állítja, hogy már az első évben mérhető megtérülést tapasztal, ami azt jelenti, hogy ezek az eszközök gyakran gyorsan megtérülnek, ha olyan valós munkafolyamatokhoz kapcsolódnak, mint a potenciális ügyfelek pontozása, előrejelzés és nyomon követés.

Hogyan működik az Einstein Copilot a CRM automatizálásában?

Magas szinten az Einstein Copilot három lépésben működik:

Beír egy parancsot: Kérdést tesz fel vagy parancsot ad Kérdést tesz fel vagy parancsot ad egyszerű angol nyelven, pontosan úgy, ahogyan egy kollégájának tenné. Például: „Írj e-mailt Jane Doe-nak a szerződése megújításáról”. A Copilot értelmezi szándékát: Az AI elemzi kérését, hogy megértse, mit szeretne elérni. Ezután azonosítja azokat a konkrét „műveleteket”, amelyeket el kell végeznie a feladat elvégzéséhez. A Copilot feldolgozza a kérést és végrehajtja: Kivonja a releváns kontextust a Salesforce adataiból és metaadataiból (és ha csatlakozik, a Data Cloudból vagy más forrásokból), majd végrehajtja a kért műveleteket.

Egyszerűbben fogalmazva, a két fő koncepció, amelynek köszönhetően ez működik, a földelés és a cselekvések. Jelentése:

Alapok: Az Einstein Copilot a szervezetének sajátos adatain alapul – a Salesforce Data Cloudban található fiókjain, kapcsolattartóin és üzleti lehetőségein. Ez biztosítja, hogy a kapott válaszok relevánsak és pontosak legyenek az Ön vállalkozása számára.

Műveletek: Ezek olyan előre megírt funkciók, amelyeket a Copilot használhat, például „összefoglalja a fiókot” vagy „frissíti a lehetőséget”. Akár több műveletet is összekapcsolhat, hogy bonyolultabb kérésekkel is megbirkózzon, mindezt úgy, hogy közben tiszteletben tartja az adatbiztonságot és a felhasználói jogosultságokat a Salesforce bizalmi rétegén keresztül.

📖 További információ: Amazon Q kontra Copilot

A CRM-automatizáláshoz szükséges Einstein Copilot legfontosabb funkciói

Most, hogy már tudja, hogyan működik, nézzük meg, milyen típusú manuális munkákat vehet át tőled.

Műveletkönyvtár és többlépcsős végrehajtás: Az Einstein Copilot előre elkészített műveleteket indíthat el, például rekordok összefoglalását, mezők frissítését, nyomon követések létrehozását, és több műveletet is összekapcsolhat egy kérés teljesítéséhez.

Flow-alapú automatizálás: A CRM automatizáláshoz a Salesforce Flow automatizálásokat ügynöki műveletek segítségével beépítheti a Copilot élménybe. Ez azt jelenti, hogy a Copilot ugyanazt a folyamatlogikát futtathatja, amelyet már használ az útválasztáshoz, jóváhagyásokhoz, adatfrissítésekhez és nyomonkövetési feladatok létrehozásához, de természetes nyelvvel indítható el A CRM automatizáláshoz a Salesforce Flow automatizálásokat ügynöki műveletek segítségével beépítheti a Copilot élménybe. Ez azt jelenti, hogy a Copilot ugyanazt a folyamatlogikát futtathatja, amelyet már használ az útválasztáshoz, jóváhagyásokhoz, adatfrissítésekhez és nyomonkövetési feladatok létrehozásához, de természetes nyelvvel indítható el a ismétlődő feladatok automatizálása érdekében.

A munkafolyamataihoz igazodó egyéni témák: Az adminisztrátorok az asszisztenst az adott üzleti folyamatokhoz igazíthatják azáltal, hogy egyéni témákat határoznak meg a megfelelő utasításokkal és az adott témához tartozó műveletekkel.

Az automatizálás biztonsági korlátai: Az Einstein Trust Layer a generatív mesterséges intelligencia biztonsági rétegeként működik, amely magában foglalja a külső modellek szolgáltatóival való adatmegtartás teljes kizárását, az adatok védelmét szolgáló mechanizmusokat, például a maszkolást, valamint az interakciók naplózását és figyelemmel kísérését.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás hetente 1–2 órát takaríthat meg nekik, míg 19% szerint 3–5 órát szabadíthat fel mély, koncentrált munkára. Még ezek a kis időmegtakarítások is összeadódnak: csupán két óra visszanyert idő hetente több mint 100 óra évente – ez az idő pedig kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordítható. 💯 A ClickUp AI ügynökeivel és a ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és átalakíthatja a találkozói jegyzeteket megvalósítható következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanapjának automatizálásához és optimalizálásához. 💫 Valós eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ba, így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és skálázható információforrással rendelkezik.

Az Einstein Copilot beállítása a Salesforce-ban

Egy új eszköz használatának megkezdése ijesztő lehet, ezért végigvezetjük Önt az Einstein Copilot beállítási folyamatán.

De először győződjön meg arról, hogy minden szükséges eszközzel rendelkezik.

🎯 Előfeltételek ellenőrzőlista: Salesforce Enterprise, Unlimited vagy Developer Edition

Rendszergazdai jogosultságok vagy delegált beállítási hozzáférés

Data Cloud engedélyezve a jobb adatalapozás érdekében

Einstein Trust Layer konfigurálva

Miután ellenőrizte az előfeltételeket, kezdje meg a beállítási folyamatot.

1. lépés: A Salesforce szervezetében keresse meg a „Beállítások” oldalt.

2. lépés: A Gyorskeresés mezőben keresse meg az „Einstein Copilot” kifejezést, és nyissa meg a beállítási oldalt.

3. lépés: Most kapcsolja be a funkciót a szervezetében. Ez az a főkapcsoló, amely aktiválja az asszisztenst.

a Trailhead segítségével

4. lépés: Döntse el, ki használhatja a Copilotot. Engedélyeket rendelhet hozzá konkrét felhasználói profilokhoz, vagy létrehozhat egy külön engedélykészletet a hozzáférés biztosításához.

5. lépés: A prompt-készítőben mostantól testreszabhatja a Copilot válaszadási módját. Valójában olyan egyéni promptokat hozhat létre, amelyek a vállalat terminológiáját használják és az Ön konkrét üzleti folyamataival összhangban vannak.

6. lépés: Mielőtt a Copilotot az egész szervezetben bevezetné, mindig tesztelje azt egy sandbox környezetben. Így ki tudja dolgozni az esetleges hibákat és finomítani tudja a parancsokat anélkül, hogy az élő adatokra hatással lenne.

7. lépés: A sikeres tesztelés után telepítse a Copilotot a termelési környezetbe. Gyűjtse össze a felhasználók visszajelzéseit, és folytassa az egyéni műveletek hozzáadását és a parancsok finomítását, hogy az asszisztens idővel még hasznosabbá váljon.

Einstein Copilot használati példák a CRM automatizáláshoz

Az Einstein Copilot akkor nyújtja a legnagyobb értéket, ha a csapat napi munkafolyamataiban alkalmazza.

Bár a funkciók önmagukban is lenyűgözőek, értékük abban rejlik, hogy megoldják azokat a konkrét, ismétlődő problémákat, amelyek lassítják az egyes részlegek munkáját. A különböző csapatok a következő módon használhatják. 👇

Értékesítési csapatok

Itt az AI segíthet csökkenteni az értékesítési képviselők CRM-karbantartásra és adatbevitelre fordított idejét azáltal, hogy összefoglalja a fiókokat és a lehetőségeket, rögzíti a hívások eredményeit, és a következő lépéseket frissítésekre konvertálja. Ráadásul felgyorsítja az ügylet kontextusát és az ügyfél történetét tükröző nyomonkövetési e-mailek küldését, így a kapcsolattartás releváns marad.

Pénzügyi csapatok

Az Einstein Copilot összefoglalhatja a potenciális ügyfelek adatait a korábbi interakciókból, azonosíthatja a hiányzó megfelelőségi mezőket, és javasolhat egy megfelelőségi követési útvonalat. Készíthet olyan megkeresést, amely hivatkozik az ügyfél által megadott célokra, kockázati preferenciákra és termékjogosultságra. Tanácsadók és belső értékesítők számára a CRM-kontextus alapján javasolja a legrelevánsabb következő lépést (megfelelőségi hívás ütemezése, dokumentumok kérése vagy továbbítás egy engedéllyel rendelkező szakemberhez).

Kiskereskedelmi és e-kereskedelmi csapatok

Az AI olyan jelzéseket használ, mint a kosár viselkedése, a szolgáltatási csevegések és a rendelési előzmények, hogy azonosítsa a legvalószínűbb vásárlókat. Ezzel a kontextussal a nyomon követés hivatkozhat a megtekintett termékekre, a rendelkezésre állásra és a szállítási korlátozásokra. A szolgáltatás oldalán a rendelési határidők és a visszaküldési okok összefoglalásra kerülnek, mielőtt az ügyintéző válaszolna. Ez megkönnyíti a szabályoknak megfelelő megoldások megadását kevesebb üzenetben.

Utazási és vendéglátóipari csapatok

A Copilot a foglalási adatokat kivonva és a probléma típusát osztályozva rendezi a panaszokat. A tömör esetösszefoglalóval az ügyfélszolgálat és a támogató csapatok számára egyszerűbbé válik az ügyek továbbítása. A helyreállítási ajánlások ezután összhangba hozhatók a vendégprofilban tárolt hűségszint szabályokkal. Az upselling továbbra is releváns marad, mivel a kiegészítőket az utazó előzményei és az utazás célja alapján javasolják.

Az Einstein Copilot CRM-automatizáláshoz való használatának korlátai

Nincs tökéletes eszköz, ezért fontos megérteni az Einstein Copilot korlátait, hogy reális elvárásokat állítson fel. Ha tisztában van ezekkel a korlátokkal, hatékonyabban tervezheti a megvalósítást és elkerülheti a frusztrációt.

Adatminőségtől való függőség: Az Einstein Copilot csak annyira jó, mint a Salesforce szervezetében található adatok. Ha az Az Einstein Copilot csak annyira jó, mint a Salesforce szervezetében található adatok. Ha az adatminőség gyenge – hiányos, elavult vagy pontatlan rekordokkal –, akkor az AI válaszai is gyengék lesznek.

Salesforce ökoszisztéma-függőség: Az eszköz kizárólag a Salesforce ökoszisztémán belül működik. Ez kiválóan alkalmas a CRM-en belüli feladatokhoz, de vakfoltot jelent, ha a munka átnyúlik más platformokra, például projektmenedzsment eszközökre vagy kommunikációs alkalmazásokra.

Az egyéni műveletek konfigurálást igényelnek: Az előre elkészített műveletek hasznosak, de a vállalat egyedi munkafolyamatait automatizálni kívánja, az adminisztrátornak időt kell fordítania az egyéni műveletek létrehozására és konfigurálására.

Licenceléssel kapcsolatos szempontok: Az Einstein Copilot általában kiegészítő termék, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a szokásos Salesforce-licencek mellett további beruházást igényel.

Az Einstein Copilot alternatívái a CRM-munkafolyamatok automatizálásához

A CRM-hez natív mesterséges intelligencia valóban segít a Salesforce-on belül, de a munkafolyamat ritkán ér véget ott. Amikor egy üzlet lezárul, a következő lépések átcsúsznak az onboarding, a megvalósítás, a pénzügyek és a támogatás területére, más eszközökön keresztül.

És itt kezdődik a munka felhalmozódása. A csapatok elkezdik váltogatni az alkalmazásokat, csak hogy megtalálják a legfrissebb ügyféladatokat, átadási jegyzeteket és a következő lépések felelőseit.

Ismerje meg a ClickUp-ot, egy konvergens AI munkaterületet, amely ezt úgy oldja meg, hogy a feladatokat, dokumentumokat, beszélgetéseket, jelentéseket és AI-t egy helyen tartja, így a CRM-tevékenységek minden máshol végzett munkát elindíthatnak és nyomon követhetnek.

Kezdetnek használhatja a ClickUp CRM szoftvert, hogy egy sokoldalú rendszert építsen ki a kapcsolatok, fiókok és ügyletek kezelésére ugyanazon a munkaterületen, ahol a végrehajtás már megtörténik. Úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az ügyféladatok tárolását, azok közvetlen összekapcsolását a feladatokkal és dokumentumokkal, valamint a nyomon követés és az ügyletek frissítésének automatizálását – mindezt AI segítségével.

Kezelje kapcsolatait, fiókjait és ügyleteit a ClickUp CRM szoftverrel a végrehajtási munkaterületén

Most nézzük meg részletesebben, hogy mit tartalmaz ez a CRM-beállítás:

A ClickUp Brain segítségével alakítsa át a CRM-sikereket egyértelmű átadásokká.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy a sikert a munkaterületén belül bevezetésre kész átadásra konvertálja.

A Brain a ClickUp-ban már rögzített kontextussal dolgozik, beleértve a feladatokat és a dokumentumokat, és összefoglalhatja a hosszú szálakat, megfogalmazhatja a frissítéseket, és segíthet a következő lépések kialakításában anélkül, hogy bármilyen részletet elveszítene.

A ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a kontextust és megtervezheti a következő lépéseket, így a sikereket bevezetésre kész átadásokká alakíthatja.

Például nyissa meg az átadási feladatot, és írja be az @My Brain parancsot, hogy létrehozzon egy privát összefoglalót az ügyfél kontextusáról, a hatókörről, a kockázat okról és a nyitott kérdésekről, majd illessze be a csapat szálába.

A ClickUp Brain támogatja az alfeladatok közvetlenül a ClickUp-ban történő létrehozását is, így az üzlet megkötésének pillanatában a feladatot nyomon követhető munkákra oszthatja fel.

🚀 A ClickUp előnye: Használja a ClickUp Brain MAX-ot AI asztali társának! Nyissa meg a Brain MAX-ot, és futtasson egy lekérdezést, amely a ClickUp-ból, a csatlakoztatott alkalmazásokból és az internetről gyűjt adatokat, majd a Talk-to-Text funkcióval rögzítse a következő lépéseket, miközben beszél. ​​ Ha Chrome-bővítményt használ, rögzítse azt, és tartsa a Brain MAX-ot elérhetővé az oldalsávon, miközben CRM-rekordot vagy súgócikket olvas. Így könnyen összefoglalhatja, amit éppen néz, és rögzítheti a teendőket anélkül, hogy elhagyná az oldalt.

Végezze el a követő feladatokat autopilótával a ClickUp Super Agents és a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Super Agents kezeli a több lépésből álló folyamatot, amely a CRM-tevékenység megkezdésének pillanatában indul. Ők az Ön AI-csapattársai (akárcsak egy szokatlan emberi munkatárs), akik a rutin jellegű nyomon követéseket, beérkező kéréseket és feladatkiosztásokat kezelik – mindezt kontextusban.

A legjobb az egészben, hogy ezeket az ügynököket az Ön igényeinek megfelelően konfigurálhatja utasításokkal, kiváltókkal, eszközökkel és ismeretekkel, hogy azok összhangban maradjanak az Ön folyamataival.

Kezelje a bonyolult munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével

Párosítsa ezt a ClickUp Automations szolgáltatással, hogy folyamatai még zökkenőmentesebbé váljanak. Az automatizálás segítségével frissítheti az állapotokat, beállíthatja a határidőket, és a munka előrehaladtával a megfelelő szakaszokba irányíthatja a feladatokat.

Frissítse az állapotokat, állítsa be a határidőket, és irányítsa a munkát a különböző szakaszokba a ClickUp Automations segítségével

Például, amikor egy bevezetési feladat „Kész a kezdésre” állapotba kerül, az automatizálás elindíthat egy Super Agentet.

Az ügynök összeállíthatja a legfrissebb ügyfélkontextust a dokumentumokból és a feladatelőzményekből, megfogalmazhatja a kezdeti tájékoztatót, létrehozhatja a megvalósításhoz és a finanszírozáshoz szükséges alfeladatokat, és megjelölheti a megfelelő tulajdonosokat a felülvizsgálathoz. Ezzel konzisztens munkafolyamatot kap, amely minden új ügyfélre kiterjed, még akkor is, ha a csapat elfoglalt.

⚡Sablonarchívum: Használja a ClickUp Advanced CRM sablont, ha komplex folyamatokat szeretne kezelni! Használja, hogy teljes CRM-struktúrát kapjon, beleértve 22 ClickUp egyéni állapotot és CRM-kompatibilis ClickUp egyéni mezőket, mint például az iparág és a munkakör. A sablon a mindennapi használat során könnyű marad, miközben továbbra is támogatja a mélyebb szegmentációt és a nyomon követési munkafolyamatokat, ha több részletre van szüksége.

AI-alapú jelentések közvetlenül a ClickUp Dashboards-ban

Az AI-kártyák segítségével AI-alapú jelentéseket adhat hozzá közvetlenül a ClickUp Dashboards-hoz. Ezek a kártyák egy külön helyet biztosítanak az AI-utasítások futtatásához a munkaterületén található munkadatokra vonatkozóan, majd a kimenetet a meglévő mutatók mellett láthatóvá teszik.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő kártyáival és irányítópultjaival a szükséges információk mindig elérhetők.

A legrugalmasabb lehetőség az AI Brain kártya, amely lehetővé teszi egyéni utasítások futtatását. Az utasításokat a CRM műveletek köré építheti, például: „Összegezze az új ügyleteket a héten, és sorolja fel a következő lépéseket tulajdonosok szerint”, vagy „Vegye elő a határidővel rendelkező fiókátadások listáját, és jelölje meg a kockázatosakat”.

Készítsen olyan CRM-automatizálást, amelyet csapata valóban használni fog a ClickUp segítségével

Az Einstein Copilot-hoz hasonló AI-asszisztensek jelentősen csökkenthetik a CRM-feladatok terheit. Azonban azok a csapatok, amelyek a legtöbb hasznot húzzák belőle, egy dolgot nagyon jól csinálnak: az automatizálást munkafolyamatként kezelik.

Ez azt jelenti, hogy tiszta adatok, egyértelmű szabályok és következetes utasítások a csapat egészében. Mert a cél nem „több AI”. A cél kevesebb kattintás és több idő az ügyfelekkel.

Ha azt szeretné, hogy az automatizálás elérje a CRM-jét, majd túllépjen azon, válassza a ClickUp-ot. Rögzítse a folyamatokat és a forgatókönyveket dokumentumokban, kövesse nyomon a feladatok végrehajtását, és használja az AI-t a haladás figyelemmel kísérésére. Ezután adjon hozzá automatizálásokat és integrációkat is!

Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és alakítsa a CRM automatizálást olyan rendszerré, amelyet csapata valóban képes működtetni. ✅

Gyakran ismételt kérdések

Az Einstein Copilot kifejezetten a Salesforce CRM adataihoz és munkafolyamataikhoz lett kifejlesztve, míg a Microsoft Copilot a Microsoft 365 alkalmazásokban, például az Outlookban és a Teamsben működik. A megfelelő választás attól függ, hogy hol találhatók a csapat legfontosabb adatai és napi munkái.

Az Einstein Copilot a Salesforce platformon belül működik, de a Salesforce-t natív integrációk segítségével összekapcsolhatja olyan projektmenedzsment eszközökkel, mint a ClickUp. Ez lehetővé teszi a CRM-adatok szinkronizálását a projekt munkafolyamataival, így a csapatok áttekintést kapnak mind az ügyféladatokról, mind az elvégzett munkáról.

Az Einstein Copilot ára a Salesforce kiadástól függően változik, és általában kiegészítő licencként kínálják. A legpontosabb árakért vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a Salesforce-szal, hogy az Ön szervezetének konkrét konfigurációja és felhasználói száma alapján árajánlatot kapjon.

A legfontosabb korlátozások közé tartozik, hogy a Salesforce szervezetén belüli kiváló minőségű adatoktól függ, és csak a Salesforce ökoszisztémán belül működik. Ezenkívül az egyedi üzleti folyamatok automatizálása egyedi műveletek adminisztrátori konfigurálását igényli.