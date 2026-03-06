A 11 legjobb AI-ügynök kódolás nélküli felhasználók számára 2026-ban

Az AI-ügynökök már nem csak a mérnöki csapatok számára készültek.

Még a nem technikai csapatok is képesek mostantól hatékony AI-ügynököket létrehozni, amelyek minősítik a potenciális ügyfeleket, kezelik a munkafolyamatokat, elemzik az adatokat és meghozzák a döntéseket. Mindezt anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írniuk kellene, vagy bonyolult infrastruktúrát kellene felállítaniuk.

Az ügynököket vizuális építők, természetes nyelvű parancsok és a már használt eszközökkel való plug-and-play integrációk segítségével tervezheti meg.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legjobb AI-ügynököket a kódolás nélküli felhasználók számára, amelyek segítenek a több lépésből álló munkafolyamatok összehangolásában és a manuális munka csökkentésében.

Mit kell keresnie a legjobb AI-ügynökökben a kódolás nélküli felhasználók számára?

A kódolás nélküli csapatok számára az AI-ügynök platform kiválasztása ritkán arról szól, hogy az ügynök mennyire okosnak tűnik egy bemutatóban. Az a fontos, hogy az ügynök megbízhatóan működik-e, miután a mindennapi munka részévé válik.

Amint az AI-ügynökök túllépnek a kísérleti stádiumon, és elkezdik a valódi feladatokat és munkafolyamatokat ellátni, néhány gyakorlati követelmény sokkal fontosabbá válik, mint a nyers intelligencia, például:

Az ügynöknek könnyen beállíthatónak kell lennie, anélkül, hogy törékeny logikát hozna létre, amely idővel nehezen kezelhetővé válik.

Az ügynöknek ugyanazon a rendszeren belül kell működnie, ahol a feladatok, dokumentumok, adatok és munkafolyamatok már megtalálhatók.

A csapatoknak világos képet kell kapniuk arról, hogy az ügynök mit tett, mi váltotta ki, és képesnek kell lenniük beavatkozni anélkül, hogy újra kellene építeniük a munkafolyamatokat.

Az ügynöknek támogatnia kell a munkafolyamatok összehangolását mikromanagement és manuális nyomon követés nélkül.

👀 Tudta? Az emberek 30%-a szerint az AI-ügynökökkel kapcsolatos legnagyobb frusztrációjuk az, hogy magabiztosnak tűnnek, de tévednek. Pontosan ezért fontos a megbízhatóság és a kontextusérzékenység. Keressen olyan AI-ügynököket, amelyek a munkaterület kontextusában működnek, átlátható műveleteket hajtanak végre, és szükség esetén bevonják a csapatát.

A legjobb AI-ügynökök kódolás nélküli felhasználók számára egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a legjobb AI-ügynökökről a kódolás nélküli felhasználók számára, és arról, hogy miben a legjobbak.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* (USD/felhasználó/hónap) ClickUp Szuper ügynökök, valós idejű munkaterületi kontextus, kódolás nélküli természetes nyelvű ügynöképítő, vállalati keresés, AI-kártyákkal ellátott irányítópultok, natív automatizálások Kódolás nélküli csapatok, amelyek AI-ügynököket szeretnének beépíteni munkafolyamataikba Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Zapier ügynökök Zapier Central ügynöképítő, prompt láncolás, memória, természetes nyelv beállítás, webhookok, OpenAI integrációk, több mint 8000 alkalmazás, Slack és Sheets integráció Alapítók és marketingesek, akik automatizálják az alkalmazások közötti munkafolyamatokat Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29,99 dollártól kezdődik havonta. Készítsen Szenárióépítő, OpenAI integráció, memóriablokkok, ütemezés, több mint 3000 alkalmazás, feltételes logika Vizuális gondolkodók, akik drag-and-drop logikával fejlett automatizálásokat hoznak létre Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10,59 dollártól kezdődik havonta. Relevance AI Ügynöképítő láncolással, memóriával, vektoros kereséssel és csapatmunkát támogató funkciókkal Ops/AI csapatok, akik rugalmas, API-first AI ügynök munkafolyamatokat keresnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 349 dollártól kezdődik. n8n Vizuális építő, saját tárhely, JavaScript csomópontok, MCP-koordináció, több mint 500 integráció, emberi jóváhagyások, tartalék logika Fejlesztők, akik nyílt forráskódú AI-koordinációt és -vezérlést szeretnének A fizetős csomagok ára havi 24 eurótól kezdődik. Flowise AI Drag-and-drop LangChain felhasználói felület, beágyazott/vektoros adatbázisok, memória, helyi telepítés, valós idejű adatfolyam Mérnöki csapatok, amelyeknek vizuális építővel rendelkező ügynökökre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 35 dollártól kezdődik. Stack AI Táblázatos felület, memória, elágazó utasítások, sablonok, űrlapbeviteli mezők, Slack és Gmail integrációk Csapatok, amelyek egyszerű felhasználói felülettel szeretnének belső AI-folyamatokat létrehozni Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 199 dollártól kezdődik. Copilot Studio Csevegőfelület, űrlapkészítő, memória, webes adatgyűjtés és műveletek, API-k, emberi beavatkozás, elemzések, kód nélküli munkafolyamat-létrehozás Nem technikai csapatok, akik Copilot-stílusú AI-t építenek webes és csevegési feladatokhoz Egyedi árak LangFlow LangChain vizuális vászon, memória, OpenAI, Gemini, Claude támogatás, export FastAPI-ba, HuggingFace/Google eszközök támogatása Azok a fejlesztők, akik vizuálisan szeretnének kísérletezni a LangChain-nel Egyedi árak Budibase Intelligens űrlapok, adattáblák, AI-triggerek az alkalmazásokban, szerepkörökön alapuló hozzáférés, PostgreSQL/MySQL/MongoDB támogatás, Slack és e-mail integráció. Belső eszközfejlesztők, akiknek AI-re van szükségük űrlapokban, táblázatokban és adatbázisokban Nyílt forráskódú; Egyedi árazás Lindy AI Előre elkészített ügynökök Gmail/Naptárhoz, chat-first UX, memória, érvelési láncok, CRM integrációk, ütemezés, dokumentumok és webes összefoglalók Szakemberek, akik csevegésalapú AI-ügynököket használnak munkájukhoz Ingyenes próba; a fizetős csomagok ára havi 49,99 dollártól kezdődik.

A legjobb AI-ügynökök kódolás nélküli felhasználók számára

Az áttekintés után térjünk rá a részletekre.

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik kódolás nélküli AI-ügynököket szeretnének beépíteni munkafolyamataikba)

Állítson be egyedi Autopilot ügynököket a ClickUp-ban anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írna.

A legtöbb önálló AI-ügynök eszköz képes válaszolni a parancsokra vagy munkafolyamatokat indítani. Azonban nehezen kezelik a kontextusfüggő döntéseket és a több lépésből álló végrehajtást, ha valódi munkáról van szó.

A ClickUp AI-képességei nem csak a stack tetején helyezkednek el. Közvetlenül ugyanabba a platformba vannak beépítve, ahol a feladatok, dokumentumok, csevegések, irányítópultok és munkafolyamatok is találhatók. Ez lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy strukturált munkatárgyakon, például feladatokon, tulajdonjogokon, határidőn és függőségeken működjenek, nem csak nyers triggereken vagy alkalmazáseseményeken.

Így néz ki ez a gyakorlatban:

ClickUp Super Agents: Kódolás nélkül építsen autonóm, kontextustudatos ügynököket

A ClickUp Super Agents környezeti, kódolás nélküli AI-társak. Folyamatosan figyelik a munkaterületét, elemzik a történéseket, és az Ön utasításai és a változó körülmények alapján cselekszenek.

A Super Agents képes:

Kezeljen több lépésből álló munkafolyamatokat, mint például kampányadatok elemzése, összefoglalók készítése, feladatok kiosztása, mutatók frissítése és összefoglalók megosztása.

Kezelje az ismétlődő működési mintákat, mint például a projektkövetés, a nyomon követés vagy a tartalmi munkafolyamatok.

Cselekedjen proaktívan, autonóm AI-csapattag ként, ahelyett, hogy manuális utasításokra várna.

Tervezze meg saját AI-ügynökeit a ClickUp-ban anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írna.

Kiválaszthat egy Super Agentet, amely már tudja, hogyan kell elvégezni egy általános feladatot, majd testreszabhatja azt a munkafolyamatához.

Például:

A Project Manager Agent nyomon követi a mérföldköveket, jelzi a késedelmeket és ösztönzi a leállt munkákat.

A Work Breakdown Agent komplex célokat strukturált feladatokká alakít, tulajdonosokkal és határidőkkel.

A Brand Voice Agent a Docs és a Tasks alkalmazásokon belül meghatározott hangnem-irányelvek alapján írja át a tartalmakat.

Az ügynökök a munkaterület élő kontextusához igazodnak. Megértik a feladatokat, a függőségeket, a tulajdonjogokat, a megjegyzéseket és a prioritásokat, ami lehetővé teszi számukra, hogy:

Indítson nyomon követést, ha egy feladat több napja nem haladt előre, vagy egy függőség blokkolja a további munkát.

Hozzon létre vagy frissítsen feladatokat, amikor a feltételek teljesülnek, hogy csökkentse a manuális átadásokat és biztosítsa a végrehajtás folytonosságát.

Automatikusan ossza el a felelősségeket, amikor egy feladat megfelel bizonyos kritériumoknak, például prioritási szint, ügyféltípus, régió, munkaterhelés-egyensúly stb.

Ez különösen hasznos a nem technikai csapatok számára, mert a kézi ellenőrzést és nyomon követést olyan ügynökvezérelt végrehajtással helyettesíti, amely nem igényel kódolást vagy külső infrastruktúrát.

Inkább vizuális típusú tanuló? Nézze meg ezt a lépésről lépésre bemutató útmutatót, amely segít elkészíteni első Super Agentjét a ClickUp-ban.

ClickUp Brain: Szerezzen be egy AI asszisztenst, amely a munkaterületén belül működik.

A ClickUp Brain az a kontextusréteg, amely az AI-t értelmesvé teszi, különösen az ügynökök számára. Összeköti a munkaterület minden részét (feladatok, dokumentumok, csevegés, megjegyzések, függőségek, irányítópultok), így az AI teljes átláthatósággal tud gondolkodni.

Csapatok számára ez a következőket jelenti:

Kontextusmegértés: Tegye fel a kérdést: „Mi blokkolja jelenleg a munkát?” vagy „Mi változott a héten?”, és kapjon válaszokat a valós munkaadatok alapján.

Azonnali feladatgenerálás: alakítsa át a találkozók jegyzetét vagy a megbeszéléseket strukturált feladatokká, tulajdonosokkal és határidőkkel, manuális beállítás nélkül.

Intelligens ütemezés: A munkaterületén található határidők és lejárt feladatok alapján kapott javaslatok segítségével rangsorolhatja a feladatokat.

Integrált modell rugalmasság: Válasszon több AI modell közül (pl. ChatGPT, Gemini) a feladat igényeinek megfelelően.

⭐ Bónusz: A ClickUp Brain MAX a böngészőn túlra is kiterjeszti a munkaterület intelligenciáját. Ezzel a következőket teheti: Kereshet a ClickUp, a Google Drive, a GitHub, a OneDrive, a SharePoint, a csatlakoztatott alkalmazások és akár az interneten is, mindezt egy helyről.

Használja a Talk to Text funkciót diktáláshoz, kérdések feltevéséhez, feladatok létrehozásához, dokumentáció generálásához és munkák kiosztásához, mindezt kéz nélkül.

Cserélje le a szétszórt AI-eszközöket egyetlen kontextusfüggő rendszerre, amely teljes mértékben figyelembe veszi a munkaterületét. Ahelyett, hogy a ChatGPT, a Claude, a Gemini és más keresőeszközök között váltana, a Brain MAX egyetlen, vállalati környezetben használható platformba integrálja az AI-t, amely közvetlenül kapcsolódik a projektjeihez és adataikhoz. Csökkentse az AI terjedését, miközben gyorsabbá és összekapcsoltabbá teszi a végrehajtást a ClickUp Brain MAX segítségével.

ClickUp Automations: Ismétlődő feladatok kezelése a ClickUp munkaterületén belül

A ClickUp Automations egy kódolás nélküli építőt kínál a kiváltó okok és feltételek beállításához, így csapata kevesebb időt tölt rutinfeladatokkal.

Kapcsolja be a szükséges automatizálást, vagy használja az AI-t a munkafolyamatához igazodó szabályok kialakításához.

Ezeket a szabályokat saját maga is létrehozhatja, előre elkészített sablonokat használhat, vagy akár a ClickUp AI-je is beállíthatja Önnek. A nem technikai csapatok könnyedén:

Hozzon létre trigger-alapú szabályokat (pl. „Ha az állapot X-re változik, rendelje hozzá Y-hoz”).

Automatizálja az esedékes feladatokra vonatkozó emlékeztetőket értesítések vagy e-mailek formájában.

Szinkronizálja a műveleteket (pl. feladat áthelyezése és az érintettek értesítése) szkriptelés nélkül.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók mélysége és széles skálája túlterhelőnek és kevésbé intuitívnak tűnhet az új felhasználók számára, különösen azok számára, akik csak most kezdik el használni az automatizálási és AI funkciókat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a ClickUp-ról egy G2-es értékelő:

Nagyra értékelem a ClickUp folyamatos innovációját és azt, hogy milyen nagy hangsúlyt fektet az AI-ra. Az AI Super Agent hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a rutin feladatok nagyon gyors konfigurálását. A sablonokat is hasznosnak találom a beállítási folyamat során, annak ellenére, hogy a megfelelő beállítás sok időt és erőfeszítést igényel.

Nagyra értékelem a ClickUp folyamatos innovációját és azt, hogy milyen nagy hangsúlyt fektet az AI-ra. Az AI Super Agent hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a rutin feladatok nagyon gyors konfigurálását. A sablonokat is hasznosnak találom a beállítási folyamat során, annak ellenére, hogy a megfelelő beállítás sok időt és erőfeszítést igényel.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 24%-a szerint az ismétlődő feladatok megakadályozzák őket abban, hogy értelmesebb munkát végezzenek, további 24% pedig úgy érzi, hogy képességeiket nem használják ki teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő közel fele érzi úgy, hogy kreativitása korlátozott és alulértékelt. 💔 A ClickUp segít visszaterelni a figyelmet a nagy hatással bíró munkákra az egyszerűen beállítható AI-ügynökökkel, amelyek a kiváltó események alapján automatizálják az ismétlődő feladatokat. Például, amikor egy feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp Super Agents automatikusan hozzárendelheti a következő lépést, emlékeztetőket küldhet vagy frissítheti a projekt állapotát, így Önnek nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatokat. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeivel 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

2. Zapier Agents (a legjobb 8000+ alkalmazás automatizálásához AI-vel)

a Zapier segítségével

A Zapier segítségével AI-ügynököket hozhat létre úgy, hogy egyszerű angol nyelven leírja, mit szeretne, vagy kész sablonokkal indul. Meghatározza a célt, kiválasztja a használható alkalmazásokat, és az ezeket működő ügynökké alakítja. Nem korlátozódik merev „ha ez → akkor az” szabályokra sem, megérti a szándékot, és képes kezelni a variációkat és a szélsőséges eseteket anélkül, hogy minden feltételt le kellene térképeznie.

Az eszköz több mint 8000 alkalmazáshoz csatlakozik, így az ügynökök frissíthetik a CRM-jét, személyre szabott e-maileket küldhetnek, feladatokat hozhatnak létre projektmenedzsment eszközökben, és automatikusan szinkronizálhatják az információkat az egész rendszerében.

Az ügynökök élő adatokat is lekérhetnek olyan eszközökről, mint a Google Drive, a Notion vagy az Airtable, böngészhetnek a weben kutatás céljából, és összegyűjthetik a kontextust, mielőtt cselekednének. A Chrome-bővítmény segítségével pedig akár közvetlenül a weboldalakon is dolgozhat, kiemelheti a szöveget, és azonnal összefoglalhatja vagy lefordíthatja azt, bárhol is böngészik.

A Zapier Agents legjobb funkciói

Építsen a meglévő Zaps-ra azáltal, hogy AI gondolkodást ad hozzá a már létrehozott automatizálásokhoz.

Hagyja, hogy az ügynökök átadják egymásnak a munkát, így az egyik ügynök átadhatja a feladatokat a másiknak, és a beállítása inkább egy együtt dolgozó csapatra fog hasonlítani.

Csoportosítsa az ügynököket Podokba, hogy csapatok szerint, például értékesítés vagy marketing szerint szervezhesse őket, és minden könnyebben kezelhető legyen.

Kövesse nyomon mindent a műszerfalak és riasztások segítségével, hogy láthassa, mit csinálnak az ügynökök, és beavatkozhasson, ha valami figyelmet igényel.

A Zapier Agents korlátai

A használati korlátozások korlátozónak tűnhetnek, és több lépésből álló vagy nagy volumenű munkafolyamatok futtatásakor gyorsan elérhetők lehetnek.

Az AI-modell kiválasztásának korlátozott ellenőrzése csökkenti a rugalmasságot azoknak a csapatoknak, amelyek mélyebb testreszabást szeretnének.

Zapier Agents árak

Ingyenes

Professzionális : 29,99 USD/hó

Csapat : 103,50 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Zapier Agents értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Zapier ügynökökről?

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó a Zapier Agentsről:

Korábban már használtam a Zapier Agents szolgáltatást, és nagyon jó beállításnak tartom... Úgy gondolom, hogy az ügynökök nagyon jók, és valóban javítják a vállalatok munkafolyamatait.

Korábban már használtam a Zapier Agents szolgáltatást, és nagyon jó beállításnak tartom... Úgy gondolom, hogy az ügynökök nagyon jók, és valóban javítják a vállalatok munkafolyamatait.

3. Make (A legjobb vizuális munkafolyamatokhoz AI döntési csomópontokkal)

via Make

A Make egy drag-and-drop ábra-stílusú szerkesztőt kínál az AI-ügynökök létrehozásához. Ahelyett, hogy az AI-t csak egy újabb lépésnek tekintené a munkafolyamatban, az ügynököket az automatizálás központi döntéshozóiként alkalmazhatja.

Az ügynök elolvassa a beviteleket, eldönti, mi történjen tovább, és intézkedik a csatlakoztatott eszközökön.

Összetett munkafolyamatok esetén szűrők és útvonalak segítségével irányíthatja a folyamatot, így az ügynök a helyzetnek megfelelően reagál. Nagy mennyiségű adat kezelése esetén az iterátorok és a párhuzamos feldolgozás funkciók segítenek a feladatok hatékony kezelésében, például több tucat fájl egyszerre történő összefoglalásában.

A legjobb funkciók

Könnyedén csatlakoztathatja a különböző AI modelleket, mint például az OpenAI, Anthropic, Groq és Vertex AI, így kiválaszthatja azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek és költségvetésének.

Állítsa be, hogyan viselkedjen az ügynöke, egyszerű angol nyelven, hogy irányítsa annak céljait, hangnemét, korlátait és döntési logikáját, kód írása nélkül.

Hozzon létre egyszer újrafelhasználható ügynököket, és használja őket bárhol, meghatározza szerepüket vagy utasításaikat, és alkalmazza őket több munkafolyamatban.

Korlátozások

A komplex munkafolyamatok kezelése nehézkessé válhat, mivel a vizuális építőprogram zavarosnak tűnhet, ha a forgatókönyvek több útválasztót, szűrőt vagy elágazó útvonalat tartalmaznak.

Árazás

Ingyenes

Make Plan: 10,59 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Make-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Capterra egyik értékelője a Make-ről:

A Make könnyen érthető, felhasználóbarát felülettel rendelkezik. Drag-and-drop szerkesztőjével modulokat adhat hozzá, összekapcsolhat és szerkeszthet számos eszközből, hogy automatizálja az olyan feladatokat, mint az e-mail összefoglalók, a meglévő adatok frissítése és még sok más. Van egy új AI-ügynök funkció is, amely egy Human-in-the-Loop opciót tartalmaz, mint extra biztonsági lépést.

A Make könnyen érthető, felhasználóbarát felülettel rendelkezik. Drag-and-drop szerkesztőjével modulokat adhat hozzá, összekapcsolhat és szerkeszthet számos eszközből, hogy automatizálja az olyan feladatokat, mint az e-mail összefoglalók, a meglévő adatok frissítése és még sok más. Van egy új AI-ügynök funkció is, amely egy Human-in-the-Loop opciót tartalmaz, mint extra biztonsági lépést.

🚨 Statisztikai figyelmeztetés: A vezetők 46%-a állítja, hogy vállalatuk AI-ügynököket használ a munkafolyamatok és folyamatok teljes automatizálására. Ha már csaknem minden második szervezet bízza az alapvető munkafolyamatokat az ügynökökre, akkor a valódi versenyelőny már nem a kísérletezés, hanem a megbízhatóság, a irányítás és a mélyreható munkafolyamat-integráció.

4. Relevance AI (A legjobb egyedi AI-ügynökök és AI-csapatok létrehozásához kódolás nélkül)

via Relevance AI

A Relevance AI segítségével autonóm AI-ügynököket és akár ügynökcsapatokat is létrehozhat, amelyek az emberi munkavállalókhoz hasonlóan képesek elvégezni a munkafolyamatokat és feladatokat. Egyetlen vizuális irányítópultról létrehozhat speciális ügynököket az értékesítés, a támogatás, a kutatás vagy a műveletek területén, és koordinálhatja őket, mint egy AI-munkaerőt.

Az ügynökök eszközalapú architektúrán keresztül működnek. Ön moduláris eszközöket rendel hozzá, például webes keresést, adatbázis-lekérdezéseket, e-mail küldést, CRM-frissítéseket, naptártervezést, és az ügynök dönti el, melyiket mikor használja. Ahelyett, hogy minden lépést leírna, meghatározza a képességeket, és hagyja, hogy a rendszer dinamikusan kezelje a végrehajtást.

A vezérlés és a biztonság beépített funkciók. Az ügynökök ütemezés szerint futtathatók, valós idejű eseményekre reagálhatnak, vagy szükség esetén szüneteltethetők emberi jóváhagyásig. Ez egyensúlyt teremt az automatizálás és a felügyelet között, anélkül, hogy korlátozná a rugalmasságot.

Relevance AI legjobb funkciói

A beépített integrációk és csatlakozók segítségével azonnal csatlakozhat a Gmail, Slack, CRM, adatbázisok és külső API-khoz hasonló eszközökhöz.

Integráljon egyedi tudásbázisokat, amelyek lehetővé teszik az ügynökök számára, hogy biztonságosan hivatkozzanak belső dokumentumokra és adatbázisokra a domain-specifikus, kontextusban gazdag válaszokhoz.

Telepítsen ügynököket több csatornára, és alakítsa őket élő csevegő widgetekké, botokká vagy akár hangsegédekké egy „egyszer írja meg, bárhol telepítse” megközelítéssel.

Relevancia Az AI korlátai

Bár kódolás nélküli megoldásként hirdetik, a robusztus vagy több ügynököt magában foglaló munkafolyamatok kialakítása még mindig logikai gondolkodást és az adatáramlás megértését igényli.

Relevance AI árak

Ingyenes

Csapat: 349 USD havonta

Vállalati: Egyedi árak

Relevancia AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Relevance AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Relevance AI-ról egy G2-es értékelő:

Nagyra értékelem, hogy több mint 9000 integrációs eszköz áll rendelkezésre, beleértve az e-mailt, a naptárat, a CRM-et és a táblázatokat, amelyek hasznosak üzleti tevékenységünkben és mindennapi életünkben. A kezdeti beállítás nagyon egyszerű volt, köszönhetően a több mint 400 ingyenes és fizetős, testreszabásra kész AI-ügynök piacának.

Nagyra értékelem, hogy több mint 9000 integrációs eszköz áll rendelkezésre, beleértve az e-mailt, a naptárat, a CRM-et és a táblázatokat, amelyek hasznosak üzleti tevékenységünkben és mindennapi életünkben. A kezdeti beállítás nagyon egyszerű volt, köszönhetően a több mint 400 ingyenes és fizetős, testreszabásra kész AI-ügynök piacának.

5. n8n (A legjobb önállóan üzemeltetett, nyílt forráskódú AI munkafolyamat-automatizáláshoz)

via n8n

Az n8n egy nyílt forráskódú automatizálási platform, amelyet saját szerverén futtathat, így teljes ellenőrzést kap az adatok felett. A munkafolyamatokat egy vizuális drag-and-drop szerkesztővel hozhatja létre. Ezen munkafolyamatokon belül olyan AI-ügynököket hozhat létre, amelyek adatokat tudnak lekérni egy adatbázisból, frissíteni tudnak egy CRM-et, üzenetet tudnak küldeni vagy külső szolgáltatást tudnak hívni.

Ahogy az automatizálás egyre összetettebbé válik, feltételeket (if/else logika), ciklusokat, újrakísérleteket és tartalék lépéseket adhat hozzá a különböző helyzetek kezeléséhez. Az ügynökök emlékeznek a korábbi interakciókra, és a munkamenetek során is figyelemmel kísérik a kontextust.

Több mint 500 integrációval és teljes API-hozzáféréssel munkafolyamatai szinte bármelyik eszközhöz kapcsolódhatnak a rendszerében. Ha pedig nagyobb rugalmasságra van szüksége, JavaScript vagy Python kódokat illeszthet be a logika testreszabásához, így a kódolás nélküli egyszerűséget szükség esetén mélyebb technikai ellenőrzéssel kombinálhatja.

Az n8n legjobb funkciói

Ellenőrizze és hibakeresést végezzen minden végrehajtási lépésnél részletes naplókkal, bemeneti/kimeneti láthatósággal, újrakísérletekkel és lépéskövetéssel, így pontosan láthatja, hogyan viselkedett a munkafolyamat és az AI-ügynök.

Csatlakoztassa a külső AI eszközöket a Model Context Protocol (MCP) segítségével, hogy több lépésből álló feladatokat és fejlett AI-koordinációt kezelhessen.

Érzékeny műveletek előtt illesszen be emberi jóváhagyási lépéseket a felügyelet fenntartása és a nem kívánt frissítések vagy nagy hatással járó automatizálási hibák megelőzése érdekében.

Az n8n korlátai

A kis konfigurációs hibák túlzott végrehajtásokat vagy váratlan költségeket okozhatnak, különösen hurkokban vagy scraping munkafolyamatokban.

n8n árak

14 napos ingyenes próba

Starter: 24 €/hó (~28 $/hó)

Pro: 60 €/hó (~70 $/hó)

Üzleti: 800 €/hó (~936 $/hó)

Vállalati: Egyedi árak

n8n értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az n8n-ről?

Íme, mit mondott az n8n-ről egy G2-es értékelő:

Az n8n-t a napi manuális és ismétlődő feladatok automatizálására használom, ami rengeteg időt takarít meg nekem, és segít a feladatok fix idővonalak szerinti ütemezésében. A legtöbb integrációval rendelkezik, és szinte minden automatizálható. Élvezem a különféle AI-ügynökök használatát és a rendszer utasításainak testreszabását, hogy pontos és várt eredményeket kapjak.

Az n8n-t a napi manuális és ismétlődő feladatok automatizálására használom, ami rengeteg időt takarít meg nekem, és segít a feladatok fix idővonalak szerinti ütemezésében. A legtöbb integrációval rendelkezik, és szinte minden automatizálható. Élvezem a különféle AI-ügynökök használatát és a rendszer utasításainak testreszabását, hogy pontos és várt eredményeket kapjak.

📌 Tudta? Az automatizálás ma már mérhető megtérülést biztosít. Az AI-ügynököket alkalmazó vállalatok között: 66% számolt be a termelékenység növekedéséről.

57% költségmegtakarítást jelentett

55% gyorsabb döntéshozatalról számol be Ez azt mutatja, hogy amikor az AI-ügynökök a kísérleti fázisból a termelésbe kerülnek, a hozamok már nem csak hipotetikusak, hanem megjelennek az ügynökök teljesítménymutatóiban is.

6. Flowise AI (A legjobb kódolás nélküli egyedi LLM-alkalmazások és csevegőrobotok készítéséhez)

via Flowise AI

A Flowise vizuális felületet biztosít AI-ügynökök és LLM-munkafolyamatok létrehozásához. A háttérben futó koordinációs kód írása helyett a modelleket, parancsokat, memóriákat, vektor tárolókat és eszközöket csomópontként kapcsolja össze egy drag-and-drop munkafolyamatban.

Az eszköz lehetővé teszi több, különböző szerepkörű ügynök futtatását is, és szükség esetén emberi jóváhagyási lépéseket is hozzáadhat, hogy valaki áttekintse a döntéseket, mielőtt a munkafolyamat továbbhaladna. A vizuális hibakeresés segítségével láthatja az ügynök minden lépését, így mindig tudja, hogyan jutott el a döntéséhez, és könnyen javíthat rajta.

Miután az ügynök készen áll, elindíthatja API-ként, vagy közvetlenül beágyazhatja egy webhelybe vagy alkalmazásba.

A Flowise AI legjobb funkciói

Könnyedén válthat a különböző AI-modellek között, mint például az OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face, vagy akár a helyi modellek között.

Szükség esetén testreszabhatja ügynökét kóddal, kis Python-kódrészletek hozzáadásával, hogy módosítsa vagy javítsa a komponens működését.

Tesztelje és fejlessze ügynökét valós időben a promptok vagy beállítások megváltoztatásával, és azonnal láthatja, hogyan változnak az eredmények.

A Flowise AI korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy váratlanul munkafolyamat-ellenőrzési hibák léptek fel, még egyszerű vagy újonnan létrehozott folyamatok esetén is.

Flowise AI árak

Ingyenes

Starter: 35 USD/hó

Pro: 65 USD/hó

Flowise AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Flowise AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Flowise AI-ről egy Reddit-felhasználó:

A Flowise-t nagyon könnyű helyileg tárolni vagy felhőbe telepíteni, ami megkönnyíti a kezdeti lépéseket. Mivel nyílt és nyilvánosan hozzáférhető, az erőforrások és a közösségi támogatás száma folyamatosan növekszik, ami hasznos az új fejlesztők számára. A felhasználói felület intuitív és jól szervezett.

A Flowise-t nagyon könnyű helyileg tárolni vagy felhőbe telepíteni, ami megkönnyíti a kezdeti lépéseket. Mivel nyílt és nyilvánosan hozzáférhető, az erőforrások és a közösségi támogatás száma folyamatosan növekszik, ami hasznos az új fejlesztők számára. A felhasználói felület intuitív és jól szervezett.

7. Stack AI (A legjobb vállalati szintű AI-ügynökök számára, biztonsággal és megfelelőséggel)

a Stack AI segítségével

A Stack AI olyan szervezetek számára készült, amelyek biztonságos, megbízható AI-ügynökökre van szükségük üzleti részlegeikben. A csapatok olyan ügynököket hozhatnak létre, amelyek biztonságosan kapcsolódnak olyan eszközökhöz, mint a CRM-ek, ERP-k és belső adatbázisok, miközben megfelelnek a SOC 2 és HIPAA megfelelőségi szabványoknak.

A vizuális Workflow Builder segítségével blokkokat húzhat és ejthet, hogy megtervezze, hogyan gondolkodik és cselekszik az ügynök. Kód írása nélkül összekapcsolhat adatforrásokat, kiválaszthat AI modelleket, memóriát adhat hozzá, és integrálhat eszközöket vagy API-kat. Az ügynökök ezután chatbotokként, űrlapokként, belső eszközökként vagy API végpontokként telepíthetők.

Az eszköz egy kattintással elérhető RAG-csatornákat is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az ügynökök számára, hogy automatikusan indexeljék a vállalati dokumentumokat, és pontos, hivatkozásokkal alátámasztott, valós adatokon alapuló válaszokat adjanak.

A Stack AI legjobb funkciói

Csatlakozzon biztonságosan több mint 100 üzleti eszközhöz, például a SharePoint, a Salesforce, a Workday és az egyedi API-khoz, így az ügynökök a technológiai rendszerében található eszközökön keresztül tudnak intézkedni.

Tartsa fenn a vállalati szintű biztonságot szerepköralapú hozzáféréssel, SOC 2-megfeleléssel és biztonságos telepítési lehetőségekkel a szabályozott vállalatok számára.

Kész sablonokkal és azonnali ügynökökkel gyorsan elindíthatja a hasznos asszisztenseket vagy a munkafolyamat-automatizálásokat.

Stack AI korlátai

A teljesítmény időnként ingadozó lehet, és a fejlettebb felhasználási eseteknél észrevehető a tanulási görbe.

Egyes csatlakozók vagy szélsőséges esetek megoldást igényelnek, korlátozott láthatósággal a lépésről lépésre naplózásokban és verzió-összehasonlításokban.

Stack AI árak

Ingyenes

Starter: 199 USD/hó

Csapat: 899 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Stack AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Stack AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Stack AI-ről egy G2-es értékelő:

Más platformokhoz kódolási ismeretekre van szükség, de a Stack AI egy kódolás nélküli platform, ahol programozási ismeretek nélkül is hatékony AI-ügynököket lehet létrehozni. Néhány kattintással könnyedén különböző munkafolyamatokat hozhat létre.

Más platformokhoz kódolási ismeretekre van szükség, de a Stack AI egy kódolás nélküli platform, ahol programozási ismeretek nélkül is hatékony AI-ügynököket lehet létrehozni. Néhány kattintással könnyedén különböző munkafolyamatokat hozhat létre.

🚨 Statisztikai figyelmeztetés: A globális kódolás nélküli AI-platformok piaca 4,9 milliárd USD értékű volt, és a prognózisok szerint 24,8 milliárd USD-ra fog növekedni, 38,2 %-os CAGR-ral.

8. Microsoft Copilot Studio (A legjobb AI-copilotok létrehozásához az MS 365 ökoszisztémán belül)

a Microsofton keresztül

A Microsoft Copilot Studio egy másik népszerű AI-ügynöki eszköz, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy kiterjedt kódolás nélkül építsenek vállalati szintű AI-ügynököket (korábban Power Virtual Agents néven ismert). A vizuális szerkesztő segítségével a csapatok beszélgetési folyamatokat tervezhetnek, automatizálhatják a munkafolyamatokat, csatlakozhatnak adatforrásokhoz, és integrálhatják az API-kat a Microsoft ökoszisztémájában.

Az AI-alapú beszélgetési motor nem merev, szabályalapú rendszerekre támaszkodik, hanem LLM-alapú szándékfelismerésre, így az ügynökök megértik a kontextust és dinamikusan reagálnak. A nagyobb pontosság érdekében releváns információkat tudnak lekérni a Microsoft Graphból, a Dataverse-ből és a belső dokumentumokból.

Az ügynökök triggerek és strukturált logika segítségével önállóan működhetnek. Például figyelhetik a beérkező e-maileket, AI által generált válaszokat fogalmazhatnak meg, frissíthetik a rekordokat, és automatikusan végrehajthatnak több lépésből álló munkafolyamatokat. Emellett háttérben is működnek, szükség esetén a Copilot Chat segítségével hívhatók meg, vagy előre meghatározott feltételek alapján továbbíthatják a beszélgetéseket egy embernek vagy a Teams csatornára.

A Microsoft Copilot Studio legjobb funkciói

Több mint 1000 előre elkészített, kódolás nélküli csatlakozó segítségével zökkenőmentesen integrálhatja a Microsoft és harmadik féltől származó rendszereket, mint például a Salesforce, az SAP és a ServiceNow.

Készítsen fejlett logikát vizuálisan drag-and-drop folyamatokkal, elágazásokkal, emberi átadásokkal és automatizálási triggerekkel.

Szükség esetén bővítse fejlesztői eszközökkel API-k, SDK-k, Visual Studio, GitHub és .NET segítségével a mélyebb testreszabás érdekében.

A Microsoft Copilot Studio korlátai

A licencelés és a költségstruktúrák bonyolultak és nehezen kezelhetők lehetnek, különösen akkor, ha több környezetben történő méretezésről vagy prémium csatlakozók hozzáadásáról van szó.

A testreszabási lehetőségek korlátozottnak tűnhetnek, a teljesítmény néha lassú, és a nem technikai felhasználók számára a tanulási görbe meredek.

A Microsoft Copilot Studio árai

Egyedi árak

Microsoft Copilot Studio értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Copilot Studio-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő a Microsoft Copilot Studio-ról:

Szeretem a Microsoft Copilot Studio-t, mert könnyű vele AI-copilotokat építeni és testreszabni, anélkül, hogy mélyreható technikai ismeretekre lenne szükség. Az alacsony kódszükségletű felület és a kész sablonok segítségével gyorsan megvalósíthatóak az ötletek.

Szeretem a Microsoft Copilot Studio-t, mert könnyű vele AI-copilotokat építeni és testreszabni, anélkül, hogy mélyreható technikai ismeretekre lenne szükség. Az alacsony kódszükségletű felület és a kész sablonok segítségével gyorsan megvalósíthatóak az ötletek.

9. LangFlow (A legjobb vizuális prototípusok készítéséhez LangChain folyamatokhoz és LLM alkalmazásokhoz)

via LangFlow

A Langflow segítségével teljes AI-rendszereket hozhat létre egy drag-and-drop felületen, olyan blokkokkal, mint a promptok, a memória, az eszközök, a visszakeresők és az LLM-modellek. Van egy speciális Agent blokk is, amely kitalálja a legjobb megközelítést, és gondosan végrehajtja a feladatot az elejétől a végéig.

Egyetlen ügynökből olyan eszköz lehet, amelyet más ügynökök is használhatnak, ami segít réteges vagy csapatmunkára épülő munkafolyamatok létrehozásában. Például létrehozhat egy kutató ügynököt, amely a Web Search és a Wolfram Alpha szolgáltatásokat használja, és az eszköz vizuálisan kezeli a következtetési folyamatot.

A tudásalapú asszisztensek számára az eszköz beépített RAG támogatást kínál a főbb vektor adatbázisokhoz, mint például a Pinecone, a Weaviate és a Qdrant, valamint rugalmas memóriamodulokat a kontextus megőrzéséhez.

A LangFlow legjobb funkciói

Exportálja munkafolyamatait Pythonba, és telepítse őket API-kon keresztül, hogy könnyedén átállhasson a vizuális építkezésről a valós termelésre.

Testreszabhatja és bővítheti a platformot nyílt forráskódú kialakításának köszönhetően, így saját eszközöket hozhat létre és szükség szerint módosíthatja a komponenseket.

Csatlakozzon vállalati rendszerekhez az MCP segítségével, és használja a beépített fejlett ügynök típusokat komplex feladatok kezeléséhez anélkül, hogy egyedi kódot kellene írnia.

A LangFlow korlátai

A vizuális felület teljesen kezdők számára bonyolultnak tűnhet, különösen azoknak a felhasználóknak, akik teljesen egyszerűsített, plug-and-play kódolás nélküli élményt várnak.

LangFlow árak

Egyedi árak

LangFlow értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Budibase (A legjobb AI-gyorsított belső eszközfejlesztéshez)

via Budibase

A Budibase vizuális felületével kód írása nélkül, képernyők, űrlapok, táblázatok és komponensek húzásával és elhelyezésével tervezhet alkalmazásokat. Néhány kattintással teljes alkalmazásokat is létrehozhat az adataiból.

Az előre elkészített felhasználói felület-összetevők és sablonok segítségével a nem technikai felhasználók könnyedén létrehozhatnak adminisztrációs paneleket, portálokat, irányítópultokat és adatbeviteli képernyőket, amelyek minden eszközön reszponzívak maradnak.

A munkafolyamat-automatizálások több lépésből, feltételekből (ha/akkor logika), szűrőkből és ciklusokból állhatnak. A műveletek eseményeken alapulva vagy időszakosan futtathatók.

A Budibase legjobb funkciói

Csatlakozzon és automatizáljon különböző adatforrások között, mint például SQL, NoSQL, REST API-k és Airtable, és indítsa el a munkafolyamatokat beépített AI-műveletekkel.

Végrehajtja a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlést az AI számára, hogy az ügynökök a felhasználói jogosultságok és adatkorlátok keretein belül működjenek.

Készítsen újrafelhasználható komponenseket és moduláris logikát az AI-alapú munkafolyamatok szabványosításához és méretezhetőségéhez a csapatok között.

A Budibase korlátai

A fájlfeltöltési méretkorlátozások egyes önállóan üzemeltetett rendszerekben korlátozhatják a dokumentumokból álló AI munkafolyamatokat.

Korlátozott rugalmasság a fejlett JavaScript logika tekintetében, ami megnehezíti a komplex átalakításokat vagy a szélsőséges esetek kezelését a fejlesztőkre fókuszáló platformokhoz képest.

Budibase árak

Nyílt forráskód

Egyedi árak

Budibase értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Budibase-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Budibase-ről egy G2-es értékelő:

A Budibase nagyon produktív és hatékony volt a vállalatunk alkalmazásfejlesztésében. Segített nekünk testreszabott alkalmazások létrehozásában az ügyfelek és az irodai használat számára is. Az adatok szinkronizáláson keresztüli megosztása is nagyon biztonságos. A legcsodálatosabb funkciója a testreszabott alkalmazások létrehozásának drag and drop felülete. Nincs szükség különleges ismeretekre a csapat számára belső alkalmazások készítéséhez.

A Budibase nagyon produktív és hatékony volt a vállalatunk alkalmazásfejlesztésében. Segített nekünk testreszabott alkalmazások létrehozásában az ügyfelek és az irodai használat számára is. Az adatok szinkronizáláson keresztüli megosztása is nagyon biztonságos. A legcsodálatosabb funkciója a testreszabott alkalmazások létrehozásának drag and drop felülete. Nincs szükség különleges ismeretekre a csapat számára belső alkalmazások készítéséhez.

🤯 Érdekes tény: A vezetők 75%-a úgy véli, hogy az AI-ügynökök nagyobb mértékben alakítják át a munkahelyeket, mint az internet.

11. Lindy AI (A legjobb AI-asszisztensek személyes munkatevékenységek automatizálásához)

via Lindy AI

A Lindy AI egy autonóm virtuális asszisztens, amely az alkalmazásokban végzi el a rutin szakmai feladatokat. Az iMessage, a WhatsApp, a Slack vagy az interneten keresztül cseveghet vele, és egyszerű angol utasításokat adhat neki, például „Átütemezd a délután 3 órai találkozómat” vagy „Írj egy követő e-mailt”. A GPT-4 által támogatott eszköz manuális beállítás nélkül kezeli az ütemezést, az e-maileket, a teendőlistákat, a találkozókat és egyebeket.

Létrehozhat egyedi ügynököket bizonyos munkafolyamatokhoz, például potenciális ügyfelek minősítéséhez vagy költségek feldolgozásához, amelyek automatikusan elindulnak, és több lépésből álló műveleteket hajtanak végre a csatlakoztatott alkalmazásokban. Az ügynök elindulása után több műveletet is végrehajthat önállóan, például üzeneteket küldhet, rekordokat frissíthet, eseményeket ütemezhet, csapattársakat bevonhat, és így tovább, amíg a feladat be nem fejeződik.

Az eszköz csatlakozhat Zoom- vagy Teams-hívásokhoz is, hogy rögzítsen, leírjon és összefoglaló jegyzeteket készítsen a teendőkkel együtt. Támogatja a hangalapú AI-ügynököket a bejövő és kimenő hívások kezeléséhez is.

A Lindy AI legjobb funkciói

Csatlakoztassa az egyéni tudásbázisokat, hogy az ügynökök a belső dokumentumokat, a GYIK-et és a vállalati adatokat használják ahelyett, hogy általános AI-válaszokat adnának.

Személyre szabhatja a válaszokat az idő múlásával, a korábbi interakciók alapján módosítva a hangnemet és a visszajelzéseket.

Bővítse a munkafolyamatokat az AI Code Assistant segítségével, hogy fejlesztők bevonása nélkül generáljon vagy hibakeresést végezzen szkriptekben.

Integrálja több mint 200 alkalmazással, például a Gmail, Outlook, Slack, CRM-ek, naptárak és Zoom alkalmazásokkal, hogy az adatok automatikusan áthelyezhetők legyenek az eszközök között.

A Lindy AI korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az eszköz időnként váratlanul leállhat, ami megszakíthatja a futó automatizálásokat és megzavarhatja a folyamatban lévő munkafolyamatokat.

A felhasználók említették, hogy nehéz nyomon követni, melyik ügynököket használják és kik, ami megnehezíti a nagyobb csapatok tevékenységének figyelemmel kísérését.

Lindy AI árak

7 napos ingyenes próba

Pro : 49,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Lindy AI értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lindy AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő a Lindy AI-ról:

Már egy ideje használom a Lindy AI-t, és ami a legjobban tetszik benne, az az, hogy mennyi időt takarít meg nekem. Meglepő pontossággal kezeli az ismétlődő feladatokat és az ütemezést, ami valóban segített csökkenteni a mentális terhelésemet.

Már egy ideje használom a Lindy AI-t, és ami a legjobban tetszik benne, az az, hogy mennyi időt takarít meg nekem. Meglepő pontossággal kezeli az ismétlődő feladatokat és az ütemezést, ami valóban segített csökkenteni a mentális terhelésemet.

Alakítsa üzleti folyamatait autonóm munkafolyamatokká a ClickUp segítségével

Az AI-ügynökök már nem kísérleti eszközök, amelyek a technológiai eszköztár szélén állnak.

Ezek az eszközök egyre inkább beágyazott csapattagokká válnak, amelyek mérnöki támogatás nélkül csökkentik a működési terheket.

De ahogy egyre többet alkalmazzák őket, egy dolog világossá válik: az intelligencia önmagában nem elég. Olyan ügynökökre van szükség, akik a munkafolyamatokon belül működnek, megértik a kontextust, helyes döntéseket hoznak, és szükség esetén bevonják az embereket is.

A ClickUp Brain által működtetett ClickUp Super Agents közvetlenül a munkaterületén belül működik. Mivel megértik a feladatokat, dokumentumokat, prioritásokat, függőségeket és beszélgetéseket, valós kontextusban cselekszenek, és ugyanúgy haladnak előre a munkával, mint egy emberi csapattárs.

