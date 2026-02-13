Hogyan valósítsuk meg a biztonságos kódolást az Amazon Q használatával a ClickUp-ban

Az Information & Software Quality Consortium tanulmánya szerint a szoftverhibák évente 2,41 billió dollárba kerülnek az amerikai gazdaságnak, és a biztonsági sebezhetőségek jelentősen hozzájárulnak ehhez a pazarláshoz – ez a probléma továbbra is fennáll, mivel az amerikai vállalatok 45%-a még mindig jelent minőségi problémákat, amelyek évente 1-5 millió dollárba kerülnek nekik.

Ez a cikk végigvezeti Önt a biztonságos kódolás gyakorlatának megvalósításán az Amazon Q Developer mesterséges intelligenciával működő szkennelésének közvetlen használatával az IDE-ben. Megtanulhatja továbbá, hogyan lehet nyomon követni és kijavítani ezeket a sebezhetőségeket a ClickUp-ban, hogy bezárja a kört a problémák felismerése és azok tényleges kijavítása között.

Mi az Amazon Q Developer segítségével történő biztonságos kódolás?

Csapata kódot szállít, de a biztonsági szkennelések olyan későn történnek a folyamatban, hogy azok utólagos gondolatnak tűnnek. Mire a sebezhetőséget jelzik, a kód már elküldésre, felülvizsgálatra, sőt talán már telepítésre is került.

Egyszerűsítse fejlesztői sprint munkafolyamatát a ClickUp szoftverfejlesztési sablonnal.

Ez arra kényszeríti a fejlesztőket, hogy abbahagyják a munkájukat, átnézzék a régi kódot, amelynek írására alig emlékeznek, és megpróbálják kijavítani egy problémát, amelyet már napokkal ezelőtt észre kellett volna venni. Ez a folyamatos kontextusváltás megöli a lendületet és feszültséget kelt a fejlesztői és a biztonsági csapatok között.

Ez a probléma megoldható az Amazon Q Developer segítségével történő biztonságos kódolással. Ez egy olyan megközelítés, amely AI-támogatott eszközöket használ a biztonsági sebezhetőségek azonosítására és kijavítására közvetlenül az integrált fejlesztői környezetben (IDE), miközben Ön a kódot írja.

Ez minden olyan csapat számára fontos, amely termelési kódot szállít, függetlenül attól, hogy belső eszközöket vagy ügyfélorientált alkalmazásokat fejleszt. A kézi kódfelülvizsgálatok nem skálázhatók, az önálló biztonsági eszközök pedig gyakran zajos, általános riasztásokat generálnak, amelyeket a fejlesztők gyorsan megtanulnak figyelmen kívül hagyni.

Az Amazon Q Developer statikus alkalmazásbiztonsági tesztelést (SAST) integrál közvetlenül a kódolási munkafolyamatba. Valós időben elemzi a kódot, és jelzi a gyakori, de veszélyes problémákat, mielőtt azok véglegesítésre kerülnének.

SQL-befecskendezés: megakadályozza, hogy a támadók manipulálják az adatbázis-lekérdezéseket.

Hardcoded hitelesítő adatok: Megakadályozza, hogy érzékeny információk, például API-kulcsok kerüljenek a forráskódba.

Biztonságos függőségek: Figyelmeztet a használt harmadik féltől származó könyvtárak ismert sebezhetőségeire, ami kritikus fontosságú, mivel az open source-ban található rosszindulatú csomagok száma Figyelmeztet a használt harmadik féltől származó könyvtárak ismert sebezhetőségeire, ami kritikus fontosságú, mivel az open source-ban található rosszindulatú csomagok száma évről évre 156%-kal nőtt.

Az Amazon Q nem csak azonosítja a problémákat, hanem konkrét javító kódot is generál, amelyet egyetlen kattintással áttekinthet és elfogadhat. A biztonság így a fejlesztési folyamat természetes, hasznos részévé válik, ahelyett, hogy frusztráló akadályt jelentene. Csapata mostantól kezdettől fogva biztonságosabb kódot írhat, csökkentve ezzel a sebezhetőségek későbbi javításának idő- és költségigényét. ✨

Mielőtt konkrétan az Amazon Q Developer-rel foglalkoznánk, érdemes áttekinteni a modern kódolási eszközök szélesebb körét, amelyek javíthatják a fejlesztési munkafolyamatot. Ez a videó áttekintést nyújt a fejlesztők számára értékes, a termelékenység és a kódminőség javítását szolgáló különböző kódolási eszközökről.

📚 Olvassa el még: A kiberbiztonsági kockázatok csökkentésének módjai a projektmenedzsmentben

Hogyan futtathat biztonsági szkenneléseket az Amazon Q Developerben?

A szkennelés elindítása az első lépés, de a folyamat hatékonyságát az határozza meg, hogy mikor és hogyan szkennelünk. A cél az, hogy a problémákat még a verziókezelés előtt felismerjük, így az egész fejlesztési életciklus biztonságosabbá válik.

Az Amazon Q többféle szkennelési módot kínál, hogy illeszkedjen a munkafolyamatához, függetlenül attól, hogy Ön az igény szerinti ellenőrzéseket, a folyamatos háttérelemzést vagy az automatizált pipeline-kapukat részesíti előnyben.

Ezek a szkennelések számos népszerű programozási nyelven működnek, többek között Java, Python, JavaScript, TypeScript, C#, Go, Ruby, C/C++, PHP, Kotlin és Scala nyelveken, különböző mélységű elemzéssel.

Állítsa be az Amazon Q Developer alkalmazást az IDE-ben

Először győződjön meg arról, hogy rendelkezik a szükséges előfeltételekkel: AWS-fiókkal vagy ingyenes AWS Builder ID-vel a hitelesítéshez, támogatott IDE-vel (például VS Code, JetBrains IDE, mint IntelliJ vagy PyCharm, vagy Visual Studio) és megfelelően konfigurált AWS-hitelesítő adatokkal, amelyek rendelkeznek a biztonsági szkennelés futtatásához szükséges engedélyekkel.

Miután ezeket beállította, kövesse az alábbi lépéseket a kezdéshez:

Nyissa meg az IDE kiterjesztés-piacterét, keresse meg az Amazon Q Developer kiterjesztést, majd telepítse azt. A kérésre hitelesítse a kiterjesztést AWS hitelesítő adataival vagy AWS Builder ID-jével. Konfigurálja a munkaterület beállításait a biztonsági szkennelés engedélyezéséhez és a preferenciák módosításához. Futtasson tesztellenőrzést egy fájlon, hogy ellenőrizze, hogy a kapcsolat megfelelően működik-e.

Ha úgy találja, hogy a szkennelés nem a várt módon működik, először ellenőrizze, hogy a fájl programozási nyelve támogatott-e az Amazon Q által. Ezután ellenőrizze, hogy AWS hitelesítő adatai helyesek-e, és rendelkezik-e a biztonsági szkenneléshez szükséges IAM engedélyekkel.

📚 Olvassa el még: Hogyan lehet DevOps munkafolyamatokat létrehozni az Amazon Q segítségével

Futtasson projekt- és automatikus szkenneléseket

Az Amazon Q két fő módszert kínál a kód helyi szkennelésére: projektszkenner és automatikus szkennelés. Mindkettő más-más célt szolgál a munkafolyamatban.

A projekt-szkennelések a teljes kódbázis vagy az Ön által kiválasztott konkrét könyvtárak manuálisan elindított elemzései. Gondoljon ezekre úgy, mint a kódjának átfogó ellenőrzésére. Ezeket ideális futtatni pull request létrehozása vagy nagy mennyiségű változtatás véglegesítése előtt, hogy megbizonyosodjon arról, nem vezetett-e be új sebezhetőségeket.

Projekt szkennelés futtatása:

Nyissa meg az Amazon Q panelt az IDE-ben Válassza a „Run Project Scan” (Projekt szkennelés futtatása) lehetőséget, vagy használja a megfelelő billentyűparancsot. Válassza ki a szkennelés hatókörét: a teljes projektet, egy adott mappát vagy csak a jelenleg megnyitott fájlokat. Tekintse át a biztonsági eredmények panelen megjelenő eredményeket.

Az automatikus szkennelés (az Amazon Q Developer Pro-val elérhető) folyamatos, valós idejű visszajelzést nyújt azáltal, hogy a fájlokat minden mentéskor háttérben szkenneli. Ezzel a problémák már írásuk pillanatában felismerhetők, így megakadályozható, hogy nagyobb problémák részévé váljanak.

A beállításokban engedélyezheti ezt a funkciót, hogy azonnali riasztásokat kapjon a munkafolyamat megszakítása nélkül. Ha a riasztások túl zavaróak a fejlesztés intenzív szakaszában, beállíthatja az érzékenységet úgy, hogy csak a magas prioritású eredmények jelenjenek meg.

A biztonsági javítások javaslatainak áttekintése és alkalmazása

A sebezhetőségek felismerése csak a feladatok felének elvégzése; meg kell értenie és kijavítania azokat is. Az Amazon Q ezt megkönnyíti azáltal, hogy minden felismeréshez részletes kontextust biztosít. Minden riasztás tartalmazza:

Súlyossági besorolás: Segít prioritásba rendezni, hogy mit kell először kijavítani (kritikus, magas, közepes, alacsony).

Érintett kód helye: Pontosan megjelöli a fájlt és a sor számát, ahol a probléma fennáll.

Kockázat magyarázata: Leírja, miért jelent a kód sebezhetőséget, és milyen potenciális hatással járhat.

Javasolt javítás: AI által generált kódot biztosít, amely orvosolja a problémát.

Ha készen áll a javítás alkalmazására, egyszerűen kattintson a találatra, hogy megtekintse a részletes magyarázatot és a javasolt kódmódosítást. Ha a javaslat megfelelőnek tűnik, elfogadhatja, hogy a javítás automatikusan alkalmazásra kerüljön. Az Ön konkrét üzleti logikájához kapcsolódó bonyolultabb problémák esetén előfordulhat, hogy a javaslatot kissé módosítania kell.

Használja az AI által generált kódot megbízható kiindulási pontként, ne mindig végleges megoldásként. A javítás alkalmazása után újra beolvashatja a fájlt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a sebezhetőséget sikerült-e kiküszöbölni. 🛠️

Integrálja az Amazon Q biztonsági szkenneléseket a CI/CD folyamatokba

Bár a helyi szkennelések kiválóan alkalmasak a problémák korai felismerésére, a biztonság integrálása a folyamatos integrációs/folyamatos telepítési (CI/CD) folyamatba alapvető biztonsági kaput hoz létre. Ez az automatizált ellenőrzés biztosítja, hogy sebezhető kód ne kerüljön a fő ágba, és ne kerüljön telepítésre a termelésbe, ami minden modern AWS DevOps biztonsági stratégia alapja.

Az Amazon Q szkennelési lépést bármelyik főbb build pipeline-hoz hozzáadhatja, beleértve az AWS CodePipeline-t, a GitHub Actions-t, a GitLab CI-t vagy a Jenkins-t. A legfontosabb, hogy úgy konfigurálja, hogy automatikusan futtassa a pull requesteket és a fő ágra történő commitokat.

Íme egy általános konfiguráció:

Pipeline Stage Vizsgálat típusa Ajánlott intézkedés Pull Request Inkrementális szkennelés Blokkolja az egyesítést, ha kritikus vagy súlyos sebezhetőségeket talál. Fő ág elkötelezettség Teljes projekt szkennelés Blokkolja a kritikus hibák esetén a buildet, és küldjön figyelmeztetéseket a közepes súlyosságú hibák esetén. Ütemezett (éjszakai) Átfogó szkennelés Teljes kódvizsgálati jelentés létrehozása a megfelelőség és a trendelemzés érdekében.

A beállítás során egyensúlyt kell teremtenie a biztonság alapossága és a fejlesztés sebessége között. A teljes projekt szkennelése minden egyes commit után lelassíthatja a CI-folyamatot. Jó kompromisszum a gyorsabb inkrementális szkennelés használata a pull requesteknél, és a teljes, átfogó szkennelés fenntartása a fő ágba való egyesítéshez vagy az éjszakai ütemezett fejlesztésekhez.

Végül konfigurálja a folyamatot úgy, hogy a vizsgálati jelentéseket szabványos formátumban, például SARIF-ben exportálja a megfelelőségi és auditálási követési célokra.

Minden negyedik alkalmazott négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkájukat.

Hogyan lehet nyomon követni a biztonsági sebezhetőségeket a ClickUp-ban

A sebezhetőségek szkennerekkel történő felkutatása remek első lépés, de haszontalan, ha az eredmények elvesznek egy táblázatban vagy egy külön jegykezelő rendszerben.

Ha a biztonsági riasztások egy eszközben, a fejlesztési feladatok egy másikban, a csapatok közötti kommunikáció pedig egy harmadikban történik, akkor kontextus-széttagoltság alakul ki, ami azt jelenti, hogy a csapatok órákat pazarolnak el azzal, hogy egymástól független alkalmazásokban keresnek információkat. Ez a szétkapcsoltság vezet ahhoz, hogy a sebezhetőségek észrevétlenek maradnak, a határidők nem teljesülnek, és a biztonsági helyzet gyengül.

Szüntesse meg ezt a munkaterhelést azáltal, hogy az egész sebezhetőség-javítási munkafolyamatot a ClickUp-ban konszolidálja. Ez egy egységes információforrást biztosít, ahol a szkennelési eredményeket egyértelmű felelősségi körökkel, prioritásokkal és határidőkkel rendelkező, végrehajtható feladatokká alakíthatja.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy dedikált ClickUp listát vagy ClickUp mappát az összes biztonsági problémához. Ezzel azok rendezettek maradnak és láthatóak lesznek az egész mérnöki és biztonsági csapat számára.

Ne pazarolja az idejét az adatok kézi másolásával és beillesztésével a különböző eszközök között. Használja a ClickUp egyéni mezőket, hogy rögzítse az egyes sebezhetőségekhez tartozó összes kritikus információt. Létrehozhat mezőket a következő adatok nyomon követéséhez:

Súlyossági szint: Legördülő menü olyan opciókkal, mint Kritikus, Magas, Közepes és Alacsony.

Érintett komponens: A fájl elérési útját vagy szolgáltatást megjelölő szövegmező

Vizsgálati forrás: Legördülő menü, amelyben megadható, hogy az eredmény az Amazon Q-ból, egy folyamatvizsgálatból vagy egy manuális ellenőrzésből származik-e.

CVE-hivatkozás: URL-mező, amely közvetlenül a hivatalos sebezhetőségi adatbázis bejegyzéséhez vezet.

Ezután állítsa automatikus üzemmódba a triázs folyamatot a ClickUp Automations segítségével. Ahelyett, hogy a menedzser manuálisan rendelne hozzá minden új jegyet, hozzon létre szabályokat, amelyek ezt megteszik Ön helyett.

Készítsen egyedi ClickUp automatizálásokat, és szüntesse meg a manuális feladatokat a DevOps folyamatában.

Például egy automatizálás elindítható, amikor új feladatot hoznak létre: ha a súlyossága „kritikus”, a feladat automatikusan egy senior fejlesztőhöz kerül hozzárendelésre, sürgős határidővel. Ha „közepes”, akkor hozzáadható a következő sprint backlogjához.

A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a biztonsági adatait, így azonnal betekintést nyerhet csapata biztonsági adósságába – egy olyan problémába, amely a legújabb kutatások szerint a szervezetek 50%-át érinti –, anélkül, hogy több száz feladatot kellene átnéznie.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a csapat tevékenységét és a biztonsági mutatókat.

Készíthet táblázatokat, amelyek a nyitott sebezhetőségeket súlyosságuk, a nyitott jegyek átlagos életkora vagy a legtöbb javítást kapott csapattagok szerint mutatják be. Ezzel a mérnöki vezetők átfogó képet kapnak, amelynek segítségével felismerhetik a trendeket és hatékonyan oszthatják el az erőforrásokat.

Annak érdekében, hogy a fejlesztők minden szükséges információval rendelkezzenek, használja a ClickUp Task Dependencies funkciót. Amikor az Amazon Q jelzi a problémát, hozzon létre egy ClickUp Task feladatot, és kapcsolja vissza az eredeti megállapításhoz. A fájl elérési útját, a sor számát és a javasolt javítást közvetlenül beillesztheti a feladat leírásába. Ezzel a fejlesztők teljes kontextust kapnak anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk.

Végül kövesse nyomon a sebezhetőség teljes életciklusát a ClickUp egyéni állapotokkal. Egy tipikus munkafolyamat a következő lehet: Új → Felülvizsgálat alatt → Folyamatban → Javítva → Ellenőrzve. A végső „Ellenőrzve” lépés hozzáadásával biztosíthatja, hogy a feladat hivatalos lezárása előtt egy második szkennelés futjon le a javítás működésének ellenőrzésére, így létrehozva egy zárt hurkú folyamatot, amelyben semmi sem marad a véletlenre bízva. 🙌

A ClickUp Brain segítségével, a ClickUp integrált, kontextusfüggő mesterséges intelligenciájával, csapatának nem kell folyamatosan információkat keresnie. Csak tegyen fel egy kérdést a Brainnek, és az átkutatja a feladatait, fájljait, csevegéseit és a csatlakoztatott alkalmazásokat, hogy megtalálja a szükséges információkat!

Kereshet a ClickUp feladataiban, dokumentumaiban és csevegéseiben, és természetes nyelvű kérdéseket tehet fel a ClickUp Brain segítségével.

💡 Profi tipp: A ClickUp Codegen AI Agent segít azonosítani a kódban található problémákat anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét. A következőket tudja: A kód beolvasása ismert kockázatos minták felderítésére

Jelölje meg a gyakori helyességi problémákat

Konvenciók érvényesítése

Kiemelje a logikai hibákat, a biztonsági réseket és egyebeket. A ClickUp Codegen a ClickUp-on belül a 24 órás kódolási csapattársad.

A biztonságos kódolási munkafolyamatok legjobb gyakorlata

Még a legjobb biztonsági eszközök is kudarcot vallanak, ha a csapata nem rendelkezik a megfelelő szokásokkal és munkafolyamatokkal. Ha a fejlesztők figyelmen kívül hagyják a megállapításokat, vagy a javítások végtelenül felhalmozódnak, akkor a szkennelő eszközökbe fektetett beruházása kárba vész. A fenntartható gyakorlatok kialakításával a biztonság a csapata napi rutinjának természetes részévé válik.

Íme néhány bevált módszer egy erős, biztonságos kódolási munkafolyamat kialakításához:

Korán és gyakran szkenneljen: Ne várja meg, hogy a CI/CD folyamat észlelje a problémákat. Ösztönözze csapatát, hogy még a kód elküldése előtt futtassanak biztonsági szkennelést helyben. Ez a Ne várja meg, hogy a CI/CD folyamat észlelje a problémákat. Ösztönözze csapatát, hogy még a kód elküldése előtt futtassanak biztonsági szkennelést helyben. Ez a shift-left megközelítés egyik alapelve: a sebezhetőségek IDE-ben való észlelése gyorsabb javítást és kevesebb blokkolt buildet jelent a későbbiekben.

Súlyosság alapú SLA-k beállítása: Nem minden sebezhetőség egyforma. Határozzon meg egyértelmű szolgáltatási szintű megállapodásokat (SLA-kat) a súlyosság alapján a reagálási idők tekintetében. Például a kritikus sebezhetőségeket 24 órán belül ki kell javítani, míg az alacsony súlyosságú problémákat a következő sprintben lehet megoldani.

Tegye a javításokat a „kész” definíció részévé: egy funkció vagy felhasználói történet addig nem tekinthető igazán „késznek”, amíg az összes kapcsolódó, súlyos biztonsági problémát nem oldották meg. Építse be ezt az elvárást közvetlenül a csapata munkafolyamatába és ellenőrzőlistáiba.

Rendszeresen vizsgálja felül a visszatartott eredményeket: Csapatának elkerülhetetlenül vissza kell tartania bizonyos eredményeket, mint téves riasztásokat vagy elfogadott kockázatokat. Ezek a döntések azonban nem lehetnek véglegesek. Tervezzen negyedéves felülvizsgálatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ezek a visszatartások továbbra is érvényesek és nem jelentenek új kockázatot.

Kövesse nyomon a trendeket, ne csak a számokat: egy olyan irányítópult, amely egyszerűen csak azt jelzi, hogy „47 nyitott sebezhetőség van”, nem túl hasznos. Azonban egy olyan irányítópult, amely azt jelzi, hogy „a kritikus eredmények száma ebben a hónapban 20%-kal nőtt”, már hasznos. Használja a ClickUp irányítópultokat, hogy idővel értelmes mintákat fedezzen fel, és egy olyan irányítópult, amely egyszerűen csak azt jelzi, hogy „47 nyitott sebezhetőség van”, nem túl hasznos. Azonban egy olyan irányítópult, amely azt jelzi, hogy „a kritikus eredmények száma ebben a hónapban 20%-kal nőtt”, már hasznos. Használja a ClickUp irányítópultokat, hogy idővel értelmes mintákat fedezzen fel, és kezelje a kiváltó okokat

Párosítsa a biztonságot a kódfelülvizsgálattal: Tegye a biztonságot Tegye a biztonságot a pull request felülvizsgálati folyamatának szerves részévé . A felülvizsgálónak ellenőriznie kell, hogy a kód tiszta-e , és hogy minden új biztonsági szkennelési eredményt kezeltek-e.

Dokumentálja a kivételeket: Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudja azonnal kijavítani a sebezhetőséget, különösen a régi kódok vagy harmadik féltől származó függőségek esetében. Ilyen esetben dokumentálja a kockázatot és az azzal kapcsolatos ClickUp Task-ban a kockázatcsökkentő intézkedéseket. A jövőbeli önmaga hálás lesz önnek a kontextusért.

💡 Profi tipp: A ClickUp segítségével következetesen alkalmazza ezeket a bevált gyakorlatokat. Tartsa csapata biztonságos kódolási szabványait és kivételes szabályait mindenki számára könnyen hozzáférhetővé azáltal, hogy azokat a ClickUp Docs- ban tárolja.

A ClickUp ismétlődő feladatok beállításával automatikusan létrehozhat jegyeket, így biztosítva, hogy negyedéves biztonsági felülvizsgálatai és elnyomási auditjai soha ne maradjanak el.

A ClickUp Brain segítségével gyorsabban készítheti el a biztonsági dokumentációt, vagy összefoglalhatja a feladatadatokból a sebezhetőségi trendeket. 📚

Biztonságos kódolási munkafolyamat kialakítása a ClickUp segítségével

A biztonságos kódolás nem egyszeri feladat vagy a fejlesztés különálló fázisa – ez egy folyamatos gyakorlat, amelyet be kell építeni a csapat kódírási, felülvizsgálati és szállítási folyamatába. Az Amazon Q Developer segítségével a sebezhetőségi szkennelést közvetlenül az IDE-be integrálva a lehető leghamarabb észlelheti a problémákat, amikor a kód még frissen él a fejlesztő emlékezetében. Az AI által generált javítási javaslatok a biztonságot a fárasztó feladatból a kreatív folyamat együttműködésen alapuló részévé teszik.

Ez a megközelítés akkor működik a legjobban, ha a szkennelés az IDE-ben történik, ahol a fejlesztők már dolgoznak. Az összes munkádat egy olyan konvergens munkaterületen összekapcsolva, mint a ClickUp, zárt rendszerű rendszert hozol létre, ahol semmi sem marad ki. Az automatizálás kezeli a folyamat ismétlődő, adminisztratív részeit, mint például a szkennelés elindítása és az eredmények továbbítása. Ezáltal a csapatodnak több ideje marad azokra a nagy hatással bíró döntésekre, amelyekhez emberi szakértelemre van szükség.

Azok a csapatok, amelyek a biztonságot beépítik a napi munkafolyamatukba, kevesebb időt töltenek sürgős problémák megoldásával, és több időt fordíthatnak új funkciók fejlesztésére.

Készen áll a hibák felismerése és kijavítása közötti kör bezárására? Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és építse fel biztonságos kódolási munkafolyamatát. ✨

Gyakran ismételt kérdések

Az Amazon Q számos főbb nyelvet támogat, többek között a Java, Python, JavaScript és C# nyelveket, de a biztonsági elemzés mélysége a nyelvtől és annak ismert sebezhetőségi ökoszisztémájától függően változhat.

Használja a szerszámban található elnyomási szabályokat a megerősített téves riasztások esetén, és feltétlenül dokumentálja az indoklást a ClickUp Task-ban, hogy a döntés egyértelmű legyen a jövőbeli csapattagok számára.

Gyakori bevált gyakorlat a folyamat konfigurálása úgy, hogy blokkolja a kritikus és súlyos hibák esetén a fejlesztést. Közepes és alacsony szintű problémák esetén figyelmeztetéseket jelenítsen meg, hogy egyensúlyt teremtsen a biztonság és a fejlesztés sebessége között.

A sprint tervezés részeként hetente vizsgálja felül a nyitott sebezhetőségeket. Negyedévente végezzen mélyebb ellenőrzést a visszatartott eredmények és az általános biztonsági trendek tekintetében. /