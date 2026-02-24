Hogyan alakítja át az AI a vagyonkezelést manapság?

A Mercer kutatása szerint a befektetési menedzserek 91%-a jelenleg használja vagy tervezi az AI használatát befektetési stratégiájában vagy eszközosztály-kutatásában.

Ez a cikk bemutatja, hogyan alakítja át az AI a vagyonkezelést – a szabályozási ellenőrzések automatizálásától az ügyfélkapcsolatok személyre szabásáig –, és megmutatja, hogyan lehet olyan AI-kompatibilis munkafolyamatokat kialakítani, amelyeket a csapata is elfogadni fog.

Milyen előnyei vannak az AI-nek a vagyonkezelésben?

A vagyonkezelő tanácsadók reggele gyakran 45 perces CRM-frissítéssel kezdődik, mielőtt az első ügyféllel beszélnének. A KYC-dokumentáció, a negyedéves jelentések elkészítése és a letéti platformok adatainak összehangolása miatt a stratégiai munka estére tolódik – ha egyáltalán sor kerül rá.

Így Önnek nem kell azzal foglalkoznia, ami valójában növeli üzleti eredményeit: a kapcsolatok építésével és a stratégiai tanácsadással.

Ez a működési hátrány azt jelenti, hogy mindig csak reagál az ügyfelek igényeire, ahelyett, hogy előre látná azokat. Elszalasztja a lehetőségeket, hogy időben tanácsot adjon, az ügyfélélmény inkonzisztensnek tűnik, és Ön és csapata kiégésének kockázata rendkívül magas.

Az AI időt takarít meg és gyorsabban hozza felszínre a betekintést. Íme, hogyan néz ez ki a gyakorlatban:

Gyorsabb, adatalapú döntések: Az AI egyszerre dolgozza fel a piaci jelzéseket, az ügyfelek viselkedését és a kockázati mutatókat, és olyan betekintést nyújt, amelynek kézi összeállítása az elemzőknek órákat venne igénybe. Az AI egyszerre dolgozza fel a piaci jelzéseket, az ügyfelek viselkedését és a kockázati mutatókat, és olyan betekintést nyújt, amelynek kézi összeállítása az elemzőknek órákat venne igénybe.

Skálázható személyre szabás: Az algoritmusok az egyes ügyfelek céljaihoz, kockázatvállalási hajlandóságához és élethelyzetéhez igazítják a befektetési ajánlásokat és a kapcsolattartást, anélkül, hogy minden egyes módosításhoz egyéni megbeszélésekre lenne szükség. Az algoritmusok az egyes ügyfelek céljaihoz, kockázatvállalási hajlandóságához és élethelyzetéhez igazítják a befektetési ajánlásokat és a kapcsolattartást, anélkül, hogy minden egyes módosításhoz egyéni megbeszélésekre lenne szükség.

Csökkentett működési terhek: Az automatizálás kezeli az ismétlődő feladatokat, mint például a Know Your Customer (KYC) ellenőrzések, a rebalancing trigger-ek és a jelentések generálása, így Önnek több ideje marad a magas értékű beszélgetésekre koncentrálni.

Proaktív kockázatkezelés: A prediktív modellek jelzik a portfólió sebezhető pontjait és a szabályozási hiányosságokat, mielőtt azok problémává válnának, így csapata a reaktív tűzoltás helyett stratégiai felügyeletre összpontosíthat. A prediktív modellek jelzik a portfólió sebezhető pontjait és a szabályozási hiányosságokat, mielőtt azok problémává válnának, így csapata a reaktív tűzoltás helyett stratégiai felügyeletre összpontosíthat.

Következetes ügyfélélmény: Az AI-vezérelt munkafolyamatok biztosítják, hogy egyetlen ügyfél se maradjon figyelmen kívül, így a nyomon követés, az értékelés és a kapcsolattartás minden alkalommal a terv szerint történik.

Ezek az előnyök azonban csak akkor valósulnak meg, ha az AI-eszközök képesek kommunikálni a többi munkával.

Még a legígéretesebb új AI-eszközök is gyakran csak újabb bejelentkezési adatokat és újabb szilókat jelentenek, ami az AI-eszközök nem tervezett, felügyelet és stratégia nélküli elterjedését eredményezi, anélkül, hogy a alapvető problémát megoldaná.

Éppen ezért érdemes a szétszórt pontszerű megoldásokat egy konvergens AI-munkaterülettel helyettesíteni – egy egységes, biztonságos platformmal, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések együtt élnek az AI-vel, amely az intelligencia rétegként van beágyazva.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez több mint 120 óra évente, amit e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el. Valójában a tudásmunkások 62%-a állítja, hogy „túl sok időt tölt információk keresésével” a munkanapja során. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp központosított termelékenységi hubjának segítségével 60%-kal javították a vállalat egészén belüli csapatmunkát.

Az AI alkalmazási esetei a vagyonkezelésben

Az AI nem egyetlen, monolitikus eszköz, hanem egy sor hatékony funkció, amely az ügyfél életciklusának egészében alkalmazható. Az AI-t konkrét, gyakorlati alkalmazások szempontjából megközelíteni segít demisztifikálni a technológiát, és egyértelmű utat mutat az alkalmazásához.

Az első kézfogástól a hosszú távú portfóliókezelésig – íme a leghatásosabb módszerek, ahogyan az AI-t ma a vagyonkezelésben alkalmazzák.

Ügyfélkapcsolatok és ügyfélmegtartás

A váratlan ügyfélelvándorlásoknak gyakran vannak figyelmeztető jelei, amelyek szétszórt e-mailekben, hívásjegyzetekben és CRM-bejegyzésekben rejtőznek. Azonban lehetetlen manuálisan nyomon követni minden ügyfél hangulatát, életeseményeit és kommunikációs előzményeit. Ez általános megközelítéshez és elszalasztott lehetőségekhez vezet, amelyekkel időszerű, személyre szabott tanácsokat lehetne adni, amelyek lojalitást építenek.

Az AI segít csapatának megtartani az ügyfeleket az elvándorlási kockázat előrejelzésével. Elemezi a kommunikációs mintákat és a tranzakciós előzményeket, hogy előre jelezze, mely ügyfeleknél fennáll az elvándorlás kockázata, és arra ösztönzi Önt, hogy még időben lépjen kapcsolatba velük.

A generatív AI akár személyre szabott e-maileket és találkozó napirendeket is képes összeállítani az ügyfél legutóbbi tevékenységei vagy megfogalmazott céljai alapján, ezzel órákat takarítva meg az előkészítésből. Tudjon meg többet erről a videóból.

👀 Példa: A Morgan Stanley az OpenAI-jal együttműködve olyan mesterséges intelligencia asszisztenst fejlesztett, amely segít a pénzügyi tanácsadóknak a kutatási és ügyféladatok gyors lekérésében.

Ez lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy gyorsabban felkészüljenek és pontosabban reagáljanak, javítva a reagálóképességet a munkaterhelés növelése nélkül.

💡 Ne hagyja, hogy fontos részletek elkerüljék a figyelmét. Hozzon létre proaktív kapcsolattartási rendszert a ClickUp segítségével: Az ügyfelekkel kapcsolatos ismeretek központosítása: Az egy adott ügyfélhez tartozó összes jegyzetet, tervet és dokumentumot tárolja egy külön ClickUp mappában vagy projektben. Ez véget vet az információkért való kétségbeesett kutatásnak, és Az egy adott ügyfélhez tartozó összes jegyzetet, tervet és dokumentumot tárolja egy külön ClickUp mappában vagy projektben. Ez véget vet az információkért való kétségbeesett kutatásnak, és egyetlen megbízható információforrást hoz létre az egész csapat számára.

Automatizált ellenőrzések: A ClickUp Automations segítségével létrehozhat egy ismétlődő feladatot, amelynek keretében 60 nap elteltével felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, ha azelőtt nem lépett kapcsolatba vele.

Azonnali kontextus: Az ügyféllel való beszélgetés előtt egyszerűen írja be a @brain szót a feladat megjegyzésébe. A ClickUp Brain azonnal összefoglalja az összes korábbi interakciót, Az ügyféllel való beszélgetés előtt egyszerűen írja be a @brain szót a feladat megjegyzésébe. A ClickUp Brain azonnal összefoglalja az összes korábbi interakciót, a ClickUp Docs jegyzeteit és a releváns feladatokat, így minden beszélgetésre teljes mértékben felkészülten érkezhet.

Kövesse nyomon a meglévő ügyfelek, a szerződésmegújítások és az ügyfélvesztés fontos mutatóit a ClickUp Dashboards AI Fields alkalmazásával.

Portfólióoptimalizálás és eszközallokáció

Az egyes ügyfelek számára tökéletes portfólió összeállítása komplex feladat. Meg kell találni az egyensúlyt az ügyfelek kockázatvállalási hajlandósága, időhorizontja és adózási helyzete, valamint több ezer lehetséges eszközkombináció között. Ez manuálisan rendkívül időigényes, és a változtatások jóváhagyási folyamata – amelyben elemzők, compliance tisztviselők és Ön is részt vesz – gyakran kaotikus e-mail láncok és elmulasztott nyomon követések sorozata.

Ez a munkafolyamat lassú, hatástalan, és magában hordozza az emberi hiba vagy a nem optimális allokáció kockázatát. Egyértelmű ellenőrzési nyomvonal nélkül ez a szabályozási megfelelés szempontjából is komoly problémát jelent.

Az AI-modellek, mint például a robot-tanácsadók által kifejlesztettek, másodpercek alatt több ezer eszközkombinációt tudnak értékelni, hogy az optimális allokációt ajánlhassák. Ön áttekinti az AI által generált javaslatokat, alkalmazza emberi ítélőképességét, és meghozza a végső döntést.

👀 Példa: Az olyan platformok, mint a Betterment és a Wealthfront algoritmikus befektetést, automatizált újrasúlyozást és adóveszteség-kihasználást alkalmaznak a portfóliók nagymértékű optimalizálása érdekében.

💡 Kezelje ezt a teljes folyamatot a ClickUp-ban, hogy egyszerűsítse a jóváhagyásokat és a felülvizsgálatokat. Amikor egy AI-modell portfólióváltoztatást javasol, a ClickUp Automations segítségével létrehozott automatizálás azonnal létrehozhat egy feladatot, alkalmazhat egy sablont a jóváhagyási folyamatra, és hozzárendelheti azt az első felülvizsgálóhoz. Minden érintett fél értesítést kap, amikor sorra kerül, és minden visszajelzésük és jóváhagyásuk rögzítésre kerül a feladat megjegyzései és előzményei között. Ez egy megbízható, időbélyeggel ellátott ellenőrzési nyomvonalat hoz létre, amely a kaotikus, e-mail alapú munkafolyamatot zökkenőmentes, szabályoknak megfelelő és hatékony folyamattá alakítja.

Automatizálja a feladatkiosztást, az értesítéseket és a munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével.

Kockázatkezelés és csalásfelismerés

A szabályozási csapatod nehéz küzdelmet vív. Kézzel átnézik a végtelen tranzakciós naplókat és átvizsgálják a kommunikációt a vészjelzések felkutatására, de mire észreveszik a problémát, a kár már megtörtént.

A különböző monitoring rendszerekből érkező riasztások elvesznek a túlzsúfolt beérkező levelek között, nincs egyértelmű felelősségi körük vagy cselekvési tervük, ami jelentős szabályozási és pénzügyi kockázatot jelent.

Az AI csalásfelismerés úgy működik, hogy minden ügyfél számára viselkedési alapértékeket állapít meg – tipikus tranzakcióméret, bejelentkezési helyek, kommunikációs minták –, majd valós időben jelzi az eltéréseket.

A pénzügyi intézmények 90%-a máris mesterséges intelligenciára támaszkodik az új csalási módszerek valós idejű felismerésében és kivizsgálásában.

👀 Példa: Az AI-rendszer figyelmeztetheti a megfelelőségi osztályt, ha egy ügyfél, aki általában havonta 5000 dollárt utal át, hirtelen 50 000 dollárt utal át egy új nemzetközi számlára, vagy ha szokatlan földrajzi helyről történik bejelentkezési kísérlet.

💡 Csatlakoztassa AI-monitoring eszközeit a ClickUp-hoz, hogy bezárja a kört a felismerés és a megoldás között. A munkafolyamatok automatizálásával olyan szabályt állíthat be, amely az AI által generált riasztásokat azonnal feladattá alakítja, a megfelelő megfelelőségi tisztviselőnek rendeli hozzá, prioritást és határidőt állít be, és csatolja az összes releváns dokumentumot. A riasztások nem vesznek el, hanem végigkövethető feladatokká válnak, amelyeket a kezdetektől a végéig nyomon követnek.

A ClickUp Tasks alkalmazásban a feladatok tulajdonosainak, határidőinek és prioritásainak meghatározásával növelheti a felelősségvállalást.

Nézze meg ezt a videót, és tudjon meg többet arról, hogyan takaríthat meg hetente több órát az AI segítségével megvalósított feladatok automatizálásával!

Pénzügyi tervezés és személyre szabott tanácsadás

Egy átfogó pénzügyi terv kidolgozásához adatokat kell lekérni egy CRM-ből, előrejelzéseket futtatni egy speciális eszközzel, majd a leírást szövegszerkesztőben megírni. A folyamat annyira időigényes, hogy csak a legfontosabb ügyfeleknek tudsz ilyen szintű szolgáltatást nyújtani, míg a többieknek általános, univerzális tanácsokat adsz.

A generatív AI jelentősen felgyorsíthatja ezt a folyamatot. Be tudja vonni az ügyféladatokat, nyugdíjazási előrejelzéseket futtatni, és egyszerű, könnyen érthető nyelven megfogalmazni az ajánlásokat.

Ez lehetővé teszi, hogy több ügyfélnek nyújtson magas színvonalú, személyre szabott terveket, így tanácsai értékesebbnek és megvalósíthatóbbnak tűnnek.

💡 Hozzon létre egy egységes, együttműködési teret az egész munkafolyamat számára a ClickUp Docs segítségével. Készítse el a pénzügyi tervet, ágyazza be az elemző eszközök élő grafikonjait, és használja a ClickUp Brain funkciót az ügyfél történetének összefoglalásához közvetlenül a dokumentumban. Amikor meghatározza az ügyfél számára a teendőket, kijelölheti a szöveget, és azonnal átalakíthatja azt nyomon követhető, az ügyfélnek kiosztott feladattá. Ezzel a statikus dokumentum élő, lélegző tervvé alakul, amely közvetlenül kapcsolódik a csapata munkájához.

Párosítsa a ClickUp Docs-ot a ClickUp Brain-nel, hogy gyorsabban készíthesse el az anyagokat.

Etikai szempontok az AI vagyonkezelésben való alkalmazásával kapcsolatban

Az AI bevezetése jelentős etikai és szabályozási kockázatokat jelent, amelyekkel a cégeknek foglalkozniuk kell. A cégek joggal aggódnak a „fekete doboz” algoritmusok használata miatt, amelyeket nem lehet megmagyarázni az ügyfeleknek vagy a szabályozó hatóságoknak. Ez a félelem tétlenséghez vezethet, ami miatt lemaradhat a versenytársaitól, vagy ami még rosszabb, olyan eszközöket vehet át, amelyek nem rendelkeznek megfelelő biztonsági korlátokkal.

A vagyonkezelői kötelezettségének lényege, hogy ügyfelei legjobb érdekeit tartsa szem előtt, és ez a felelősség kiterjed az Ön által használt technológiára is. Az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabb etikai szempontokat, amelyeket figyelembe kell vennie:

Adatvédelem: Az ügyfelek pénzügyi adatai rendkívül érzékenyek. Gondoskodnia kell arról, hogy az Önnel együttműködő AI-szolgáltatók a legszigorúbb biztonsági és titoktartási előírásoknak megfeleljenek. Az ügyfelek pénzügyi adatai rendkívül érzékenyek. Gondoskodnia kell arról, hogy az Önnel együttműködő AI-szolgáltatók a legszigorúbb biztonsági és titoktartási előírásoknak megfeleljenek.

Algoritmikus torzítás: Ha egy AI-modellt torzított történelmi adatok alapján képeznek ki, akkor az tovább örökítheti ezeket a torzításokat – például azzal, hogy túlzottan konzervatív stratégiákat ajánl nőknek vagy bizonyos kisebbségi csoportoknak. Ha egy AI-modellt torzított történelmi adatok alapján képeznek ki, akkor az tovább örökítheti ezeket a torzításokat – például azzal, hogy túlzottan konzervatív stratégiákat ajánl nőknek vagy bizonyos kisebbségi csoportoknak.

Magyarázhatóság: „Az algoritmus így döntött” nem elfogadható válasz. A szabályozó hatóságok és az ügyfelek elvárják, hogy meg tudd magyarázni, miért született egy adott ajánlás.

Szabályozói ellenőrzés: Az SEC aktívan figyelemmel kíséri Az SEC aktívan figyelemmel kíséri a prediktív elemzések használatát . Bizonyítania kell, hogy az AI-alapú ajánlások az ügyfél legjobb érdekeit szolgálják, és nem csak a cég eredményét.

Az etikus AI-használat radikális átláthatóságot és aprólékos dokumentációt igényel. Szükség van egy egyértelmű, megváltoztathatatlan nyilvántartásra arról, hogy az AI által generált betekintéseket hogyan vizsgálták át, ki hagyta jóvá őket, és hogyan közölték azokat az ügyféllel. Ebben az esetben az egységes munkaterület a legjobb védelem.

💡A ClickUp Task History segítségével minden döntést automatikusan dokumentálhat a ClickUp-ban, és minden változást időbélyeggel ellátott naplóval nyomon követhet. A ClickUp Task Comments egy szálba rendezett beszélgetésben rögzíti az egyes döntések mögötti okokat. A ClickUp Docs dokumentumokat közvetlenül a ClickUp Tasks feladatokhoz is kapcsolhatja, így átfogó és könnyen ellenőrizhető nyomon követhetőséget biztosítva, amely elősegíti a szabályoknak való megfelelést és erősíti az ügyfelek bizalmát.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 22%-a még mindig óvatosan áll az AI munkahelyi használatához. Ebből a 22%-ból a fele az adatbiztonság miatt aggódik, míg a másik fele egyszerűen nem biztos abban, hogy megbízhat az AI által nyújtott információkban. A ClickUp mindkét problémát határozottan kezeli, robusztus biztonsági intézkedésekkel és az egyes válaszokhoz részletes linkeket generálva a feladatokhoz és forrásokhoz. Ez azt jelenti, hogy még a legóvatosabb csapatok is élvezhetik a termelékenység növekedését anélkül, hogy aggódniuk kellene az információik védelme vagy a megbízható eredmények miatt.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 22%-a még mindig óvatosan áll az AI munkahelyi használatához. Ebből a 22%-ból a fele az adatbiztonság miatt aggódik, míg a másik fele egyszerűen nem biztos abban, hogy megbízhat az AI által nyújtott információkban. A ClickUp mindkét problémát határozottan kezeli, robusztus biztonsági intézkedésekkel és az egyes válaszokhoz részletes linkeket generálva a feladatokhoz és forrásokhoz. Ez azt jelenti, hogy még a legóvatosabb csapatok is élvezhetik a termelékenység növekedését anélkül, hogy aggódniuk kellene az információik védelme vagy a megbízható eredmények miatt.

Hogyan kezdjünk el az AI-t alkalmazni a vagyonkezelésben?

Sok vállalat az AI bevezetését hatalmas, drága projektnek tekinti, és nem tudja, hol kezdje. Ez gyakran elemzési bénuláshoz vezet, míg a rugalmasabb versenytársak jelentős előnyt szereznek. A kulcs az, hogy kicsiben kezdjük és lendületet szerezzünk.

Íme egy gyakorlati, lépésről lépésre bemutatott útmutató az AI bevezetéséhez anélkül, hogy egy éjszaka alatt át kellene alakítani az egész működést. 🛠️

Ellenőrizze a jelenlegi munkafolyamatokat: Mielőtt új eszközt vásárolna, térképezze fel a meglévő folyamatokat. Mi veszi igénybe a tanácsadók idejének legnagyobb részét? Mielőtt új eszközt vásárolna, térképezze fel a meglévő folyamatokat. Mi veszi igénybe a tanácsadók idejének legnagyobb részét? Az ügyfelek bevonása , a negyedéves jelentések elkészítése vagy a szabályozási ellenőrzések? Ezek az ismétlődő, manuális feladatok az automatizálás legkönnyebben megvalósítható területei. Konszolidálja eszközeit: Az AI csak annyira intelligens, amennyire az adatok, amelyekhez hozzáfér. Ha ügyféljegyzetei egy alkalmazásban, feladataid egy másikban, dokumentumaid pedig egy harmadikban vannak, akkor az AI soha nem fogja látni a teljes kontextust. Az első lépés az, hogy mindent egyetlen, konvergált munkaterületre, például a ClickUp-ra helyezzünk, létrehozva ezzel egy egységes alapot az adatok, feladatok és kommunikáció számára. Kezdje egy kísérleti felhasználási esettel: Válasszon egy nagy hatással bíró, alacsony kockázatú területet az AI-támogatott munkafolyamat tesztelésére. Kiváló kiindulási pont az ügyfélmegbeszélések előkészítése. Használja az AI-t Válasszon egy nagy hatással bíró, alacsony kockázatú területet az AI-támogatott munkafolyamat tesztelésére. Kiváló kiindulási pont az ügyfélmegbeszélések előkészítése. Használja az AI-t a korábbi beszélgetések összefoglalására és a beszélgetési témák generálására, és nézze meg, mennyi időt takarít meg ezzel a csapata. Képezze ki csapatát: Az AI nem az ügyvédek helyettesítésére, hanem kiegészítésére szolgál. Fektessen be képzésbe, hogy megtanítsa csapatát az AI használatára – hogyan kell hatékony utasításokat írni, hogyan lehet felismerni az AI által generált tartalomban előforduló potenciális hibákat, és mikor kell alkalmazni az emberre jellemző egyedi ítélőképességet. Mérés és iteráció: Amit nem mérünk, azt nem tudjuk javítani. Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, mint például az adminisztratív feladatokkal megtakarított idő, az ügyfél-elégedettségi pontszámok és a szabályozási problémák aránya. Készítsen valós idejű áttekintést az előrehaladásáról Amit nem mérünk, azt nem tudjuk javítani. Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, mint például az adminisztratív feladatokkal megtakarított idő, az ügyfél-elégedettségi pontszámok és a szabályozási problémák aránya. Készítsen valós idejű áttekintést az előrehaladásáról a ClickUp Dashboards segítségével, amely a munkaterületén található adatokat vizuális táblázatokká és grafikonokká alakítja, amelyek egyértelműen mutatják az AI-kezdeményezéseinek megtérülését.

Kössön össze minden pontot ezen az úton a ClickUp Brain segítségével, az AI asszisztenssel, amely a munkájában él, és készen áll az ügyfélelőzmények összefoglalására, a követendő feladatok megfogalmazására vagy a projektekkel kapcsolatos kérdések megválaszolására anélkül, hogy tabokat kellene váltania.

📚 Olvassa el még: Vagyonkezelőknek szabott feladatkezelő szoftver

Egységesítse mesterséges intelligencia alapú vagyonkezelési munkafolyamatait a ClickUp segítségével

Az AI a vagyonkezelésben nem helyettesíti a tanácsadókat, hanem felszabadítja őket, hogy stratégiai, kapcsolati munkára koncentrálhassanak. A sikeres cégek az AI-t használják az ismétlődő feladatok automatizálására és a tanácsadás személyre szabására nagy léptékben. ✨

Azonban a egymástól független eszközök és a manuális folyamatok olyan feszültségekkel teli környezetet teremtenek, ahol az AI önmagában nem tud segíteni. Az igazi átalakulás akkor történik meg, amikor az AI egy olyan egységes munkaterületen működik, mint a ClickUp, ahol az adatok, feladatok és kommunikáció már együtt léteznek.

Ez szünteti meg a termelékenységet gátló kontextus-szétszóródást, és lehetővé teszi a csapat számára, hogy gyorsabban és okosabban haladjon előre.

Azok a csapatok, amelyek ma AI-kompatibilis munkafolyamatokat építenek ki, könnyebben tudják majd bevezetni a jövőbeli AI-innovációkat.

Készen áll az alapok lefektetésére? Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és egyesítse vagyonkezelési munkafolyamatait egyetlen, konvergált AI munkaterületen.

Gyakran ismételt kérdések

A hagyományos mesterséges intelligencia adatokat elemz és szabályok alapján előrejelzéseket készít, például jelzi, ha egy portfólió eltér a célallokációtól. A generatív mesterséges intelligencia ezzel szemben új tartalmakat hoz létre, például személyre szabott ügyfél-e-maileket ír vagy összefoglalja a megbeszélések jegyzetét.

Hozzon létre dedikált projekteket az AI bevezetéséhez, ossza ki a feladatokat a felelősöknek, állítson be mérföldköveket, és kövesse nyomon a haladást vizuálisan a ClickUp-ban – elkerülve a szétszórt táblázatokat és a végtelen e-mail láncokat, amelyek általában lassítják a bevezetést.

Ez nagyon valószínűtlen. Az AI kiválóan alkalmas adatfeldolgozásra és rutin feladatok automatizálására, de az ügyfelek továbbra is emberi ítélőképességre, empátiára és felelősségvállalásra vágynak a fontos pénzügyi döntéseknél. A tanácsadó szerepe az adatkezelőből stratégiai partnerré fog fejlődni, aki az AI-t hatékony asszisztensként használja.

A leggyakoribb akadályok a régi rendszerekben tárolt fragmentált adatok, a szabályozásokkal kapcsolatos bizonytalanság, a belső AI-szakértelem hiánya és az általános változásellenesség. Ezeket az akadályokat könnyebb leküzdeni, ha egységes munkaterülettel indulunk, és egyszerre csak egy konkrét pilot projektet valósítunk meg.