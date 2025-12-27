Snagit és ClickUp Clips: melyik képernyőképernyő-készítő eszköz a jobb?

A képernyőképernyő-rögzítés a Xerox PARC-n ál született meg az 1970-es években, amikor a mérnököknek gyors módszerre volt szükségük ahhoz, hogy megmutassák, mi történik a számítógép képernyőjén anélkül, hogy valakit az asztalukhoz kellene hívniuk.

Az egyszerű „Hadd mutassam meg!” mondatnak ma már különböző, fejlettebb változatai vannak a képernyőfelvétel-eszközök formájában. Az egyéni alkotóktól, akik a munkafolyamatokat magyarázzák, a kisvállalkozásokig, amelyek időzónákon átívelő folyamatokat dokumentálnak, a várakozások egyre magasabbak.

Ezért ebben a blogbejegyzésben összehasonlítjuk a két legnépszerűbb képernyőfelvétel-készítő eszközt: a Snagit és a ClickUp Clips programokat, hogy megnézzük, melyik illik jobban az Ön munkájához.

Íme egy rövid összehasonlítás a két képernyőképernyő-készítő eszközről:

Aspektus Snagit ClickUp Clips Fő cél Önálló képernyőfelvétel, jegyzetelés és videofelvétel oktatóanyagokhoz és dokumentációhoz Beágyazott, gyors képernyőfelvétel a csapatkommunikációhoz, hibabejelentéshez és feladatbemutatókhoz a projektmunkafolyamatokon belül. Képernyőfelvétel opciók Képernyőképek, görgetéses rögzítés, teljes/részleges képernyő videó, alkalmazásablakok Képernyő, aktuális lap, alkalmazásablak vagy csak hang; legfeljebb 45 perc Fejlett szerkesztőeszközök Fejlett megjegyzések (szöveg, nyilak, kiemelések), alapvető videóvágás, sablonok, bélyegek Alapvető vágás; AI-átírás időbélyegekkel, hangos megjegyzésekkel Mesterséges intelligencia funkciók Nincs natív Automatikus átírás, átírások keresése a ClickUp Brain segítségével, feladatokká alakítás Integrációk Korlátozott; fájlokba/linkekbe exportál, bármilyen platformmal működik ClickUp natív (Dokumentumok, Csevegés, Feladatok); több mint 1000 alkalmazás a ClickUp ökoszisztémán keresztül Megosztás/együttműködés Fájlmegosztás, linkek; nincs natív csapatláthatóság Automatikus beágyazás feladatokba/megjegyzésekbe/csevegésbe; csapat hozzáférés, időbélyeggel ellátott megjegyzések Árak 39 USD/év előfizetés (2025+); egyszeri hagyományos opciók ~63 USD Minden ClickUp-csomagban megtalálható (Free-től Enterprise-ig) Platformok Windows, Mac; önálló alkalmazás Webalapú a ClickUp-ban; platformok közötti hozzáférés Erősségek Kiváló pontosságú jegyzetelés, korlátlan felvétel, intuitív felhasználói felület profiknak Munkafolyamat-integráció, AI-termelékenységnövelés, költségmentes PM-csapatok számára Korlátozások Nincs AI, hiányzik a csapat kontextusa, extra költségek a frissítésekért Csak videó (nincs fejlett képernyőfelvétel), 45 perces korlát, ClickUp-fiók szükséges

Mi az a ClickUp?

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment és termelékenységi platform, amely számos munkaeszközt egyesít egyetlen egységes munkaterületen. Megszabadítja Önt a munkával kapcsolatos zavaró tényezőktől, és feladatok, dokumentumok, csevegés, táblák, automatizálás és még sok más funkciót kínál.

A világ első konvergált AI-munkaterületeként az AI-képességeket közvetlenül a mindennapi munkaterületekbe építi be, például feladatokba, dokumentumokba, csevegésekbe és munkafolyamatokba, ahelyett, hogy kiegészítőként használná őket, így elkerülve a kontextusváltást.

A ClickUp funkciói

Fedezzük fel néhány kiváló funkciót, amelyek a ClickUp-ot kiemelkedő Snagit-alternatívává teszik:

1. funkció: Intuitív képernyőfelvétel

Azoknál a csapatoknál, amelyek a világos kommunikációra és a zökkenőmentes átadásra támaszkodnak, a ClickUp Clips megváltoztatja az információk rögzítésének, magyarázatának és feldolgozásának módját.

Felveheti a képernyőjét, kameráját és hangját, és ezeket a felvételeket azonnal beágyazhatja a ClickUp feladatokba, dokumentumokba, csevegésekbe vagy megjegyzésekbe anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.

Rögzítse képernyőjét vagy hangját, hogy a ClickUp Clips segítségével végigvezesse csapatát a fontos frissítések vagy változásokon

Így segít:

Többféle rögzítési lehetőség: Rögzítsd a teljes képernyőt, egy ablakot vagy egy böngésző lapot, opcionális hanggal együtt.

Központi tárolás: Hozzáférhet az összes mentett felvételhez a Clips Hub -ban, így azokat rendszerezheti, kereshet és újra megtekintheti.

Időbélyeggel ellátott megjegyzések: Hagyj megjegyzéseket a klip pontos pillanataiban, hogy mindenki pontosan tudja, a videó melyik részére vonatkozik a visszajelzés.

Hasznos információk: Készítsen feladatot közvetlenül egy klipből, összekapcsolva a felvételeket a végrehajtható munkával, és egy helyen tárolva a visszajelzéseket és a nyomon követéseket.

Zökkenőmentes megosztás és beágyazás: Ágyazza be a Clips-et feladatokba, dokumentumokba, csevegésekbe vagy megjegyzésekbe, vagy ossza meg külső felületeken egy link segítségével.

Hangklipek a pontosításhoz: Hagyjon hangkommenteket a Clips-en, hogy gyorsan elmagyarázhassa a finomabb pontokat vagy útmutatást adjon.

💡 Profi tipp: Címkézze vagy jelölje meg a Clips alkalmazást a Hubban az ismétlődő folyamatokhoz, például az új munkatársak betanításához, a szoftveres oktatóanyagokhoz vagy a termékfrissítésekhez.

2. funkció: AI-alapú átírások

A ClickUp Brain engedélyezésével minden rögzített klip automatikusan leírásra kerül. Ez azt jelenti, hogy csapata a klip lejátszása közben olvashatja a szöveget, vagy gyorsan átnézheti a leírást a legfontosabb pontokért anélkül, hogy újra meg kellene nézni a teljes videót.

A ClickUp Brain által generált átiratokhoz való hozzáféréssel elkerülhető a Clips újranézése

A teljes átirat időbélyegekkel a jobb oldali sávban érhető el, és egy részletre kattintva azonnal ugorhat a Clip megfelelő pontjára, így a navigáció zökkenőmentes.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze a Clips-jeit a gyors betekintés érdekében

Ezenkívül, amikor kérdést tesz fel a ClickUp Brainnek, az az összes Clip-átiratot átkutatja, hogy megtalálja a választ. Ezzel a felvételei kereshető tudásbázissá válnak, ami tökéletes aszinkron csapatok számára vagy új tagok bevonásakor.

Egyszerűen megkérheti az AI-alapú átírás-összefoglalót, hogy adjon egy vázlatot a beszélgetésről.

Tegyük fel, hogy egy kisvállalkozás tulajdonosa rögzíti egy új ügyféljelentési irányítópult bemutatóját. Ahelyett, hogy a teljes videót elküldené a csapatnak, lemásolja a legfontosabb átirat-részleteket, amelyek megmutatják, mely mutatókat kell naponta ellenőrizni.

A bemutatókat áttekintő tartalomkészítők a leírásból kiemelhetik a pontos utasításokat, hogy azokat blogbejegyzés-vázlatba vagy SOP-ba illesszék.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 50%-a szerint a péntek a legproduktívabb nap. Ez a modern munkavégzésre jellemző jelenség lehet. Pénteken általában kevesebb megbeszélés van, és ez, a munkahét során felhalmozódott kontextussal kombinálva, kevesebb zavaró tényezőt és több időt jelenthet a mély, koncentrált munkavégzéshez. Szeretné megőrizni a pénteki szintű termelékenységet az egész héten? Használja az aszinkron kommunikációs gyakorlatokat a ClickUp-pal, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással! Rögzítse a képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, szerezzen azonnali átiratokat a ClickUp Brain segítségével, vagy kérje meg a ClickUp AI Notetaker alkalmazását, hogy összefoglalja az értekezlet legfontosabb pontjait!

Ha valós idejű összehangolásra vagy hibrid munkahelyi kommunikációra van szüksége, használja a ClickUp Chat szolgáltatást. Küldjön üzeneteket, hozzon létre csatornákat, és szervezze meg a szálakat közvetlenül a munkaterületén belül.

Küldjön aszinkron frissítéseket csapatának a ClickUp Chat segítségével

A feladatok, dokumentumok és klipek mellett is elérhető, így:

A beszélgetések kapcsolódnak a munkához

Egy kattintással chat üzenetet feladatként rögzíthet.

A beépített szálak és közvetlen üzenetek egyértelművé teszik az aszinkron frissítéseket.

Például, ha egy csapattag megnéz egy klipet a tervezési változtatásokról, de van egy kiegészítő kérdése, azt közvetlenül a csevegésben teheti fel.

A ClickUp SyncUps segítségével gyorsan audio- vagy videohívásokat kezdeményezhet a csapatával.

Ha pedig személyes beszélgetésre van szüksége, a ClickUp SyncUps egy könnyű hang- és videohívás, amelyet közvetlenül a csevegésből vagy egy csatornából indíthat el, anélkül, hogy a csapatát a Zoomba vagy a Teamsbe kellene áthelyeznie. Ezzel a következőket teheti:

Azonnal kezdeményezzen hívást a csapatával

Ossza meg képernyőjét, ha a vizuális elemek segítenek a pillanatban.

Rögzítse a munkamenetet, és mentse vissza a Clips Hubba, a leiratokkal és az AI-összefoglalásokkal együtt.

Tegyük fel például, hogy új csapattagot vesz fel. Felvehet egy klipet útmutató lépésekkel, a csevegés funkcióval aszinkron módon válaszolhat a kérdésekre, és rövid SyncUp-ot szervezhet élő bemutatókhoz.

🚀 ClickUp előnye: Mondja el ötleteit, jegyzeteit, szkripteit vagy utasításait, és hagyja, hogy a ClickUp Talk to Text funkciója azokat valós időben világos, kifinomult szöveggé alakítsa. A ClickUp BrainGPT által támogatott Talk to Text a termelékenység gyorsbillentyűjévé válik. Az AI megérti a kontextust, intelligens formázást alkalmaz, és automatikusan összekapcsolja az @említéseket, feladatokat, dokumentumokat vagy linkeket az Ön mondanivalója alapján. Hozzáférhet a ClickUp BrainGPT-vel folytatott korábbi beszélgetéseinek bármelyik átiratához Ha például videóforgatókönyvet készítesz, miközben átnézed a Clips felvételeidet, átválthatsz a Talk to Text funkcióra, hogy természetesen elmondhasd a gondolataidat. A ClickUp azonnal szervezett vázlatot készít a szerkesztőben a kimondott szavakból. Akár @említéseket is beilleszthetsz a csapattársakról, feladatokhoz címkéket rendelhetsz a nyomon követéshez, vagy vázlatot készíthetsz a következő oktatóanyagodhoz.

ClickUp árak

Alexis Valentin, a Pigment globális üzletfejlesztési vezetője így nyilatkozott:

A ClickUp funkciói, mint például a ClickUp plug-in segítségével készített képernyőfelvételek automatikus csatolása egy feladathoz, mindennap megkönnyítik az életünket.

Mi az a Snagit?

via Snagit

A Snagit (ma már a Camtasia része) egy képernyőképernyő-rögzítő és -felvevő szoftver Windows és macOS rendszerekhez. Az alapvető képernyőképernyő-funkciókat kiterjeszti fejlett szerkesztési, megjegyzés- és videóeszközökkel, amelyekkel vizuális tartalmak, például oktatóanyagok és dokumentációk hozhatók létre.

A platform teljes képernyők, meghatározott területek, ablakok vagy görgethető tartalmak, például hosszú weboldalak képernyőképeit rögzíti. A felhasználók hanggal és webkamerával ellátott képernyővideókat rögzíthetnek, majd azokat több formátumban, például GIF- vagy MP4-fájlokban szerkeszthetik.

🧠 Érdekesség: A „screencast” kifejezést 2004-ben alkotta meg Jon Udell újságíró, amikor olvasóitól kért nevet „ennek az új dolognak, amellyel a képernyőt filmként rögzítheti”. Joseph McDonald és Deeje Cooley felhasználók a „screencast” kifejezést javasolták, és Udell nyilvánosan is átvette azt blogjában. Azóta ez a szó hivatalos lett.

A Snagit funkciói

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkciójára, amelyek elősegítik az aszinkron együttműködést a munkahelyen:

1. funkció: Rögzítési módok

A Snagit segítségével pontosan azt rögzítheti, amire szüksége van ( forrás )

A Snagit segítségével nagy mértékben szabályozhatja, hogy mit rögzít. Rögzítheti a teljes képernyőt, egy adott területet, egy alkalmazás ablakát, vagy akár hosszú, görgethető oldalakat is, például webes cikkeket vagy dokumentumokat. A görgethető rögzítés akkor hasznos, ha nem szeretné kézzel összerakni a képernyőképeket.

Támogatja az időzített rögzítést, több monitor használatát, a kurzor láthatóságát és a testreszabható előbeállításokat is. Így, miután beállította, ugyanazt a típusú rögzítést gyorsan és következetesen ismételheti.

2. funkció: Képszerkesztés és megjegyzések

A Snagit segítségével a képernyőképekből világos, megosztható magyarázatok készülnek ( forrás )

A Snagit szerkesztője az, ahol a program értéke igazán megmutatkozik. Egyszerű eszközöket kap, mint nyilak, kiemelések, szöveg, lépések és elmosás. Ezzel a programmal a nyers képernyőképeket prezentációra kész formába alakíthatja.

Az olyan funkciók, mint a Smart Move, segítenek az elemek tiszta áthelyezésében, míg a Smart Redact automatikusan elrejti az érzékeny információkat, például az e-mail címeket vagy a számokat.

Használható szöveget vonhat ki a képekből a Snagit segítségével ( forrás )

A Snagit OCR segítségével szerkeszthető szöveget tud kivonni a képekből. A szöveget közvetlenül a képernyőképekről tudja kivonni, ami hasznos lehet adatok vizuális elemekből, beolvasott dokumentumokból vagy felhasználói felületekről történő másolásakor.

A sablonokkal és a kötegelt feldolgozással kombinálva ez megkönnyíti a rögzített információk újrafelhasználását jelentésekben vagy belső dokumentumokban.

Snagit árak

Magánszemélyek: 39 USD/év

Diákok/oktatók: 20 USD/év

Üzleti: 48 USD/év

🔍 Tudta? Az egyik első ikonikus screencast 2005-ben készült a Backpack webalkalmazáshoz. A videó olyan nagy hatással volt, hogy elindította a modern termékbemutató stílust, amelyet ma is láthatunk a SaaS marketingben. Megmutatta, hogy a képernyő rögzítése szó szerint meghatározhatja a termék identitását.

Snagit és ClickUp Clips: funkciók összehasonlítása

Amikor a Snagit és a ClickUp Clips között választ, ne csak az alapvető felvételkészítési és képernyőképezési funkciókat vegye figyelembe. A két eszköz különböző megközelítést alkalmaz. A ClickUp a képernyőfelvételt egy teljes munkamenedzsment platformba integrálja, míg a Snagit önálló, dedikált képernyőképezési és szerkesztési csomagként működik.

Hogy megkönnyítsük a dolgot, hasonlítsuk össze a két eszköz által kínált funkciókat.

1. funkció: Képernyőfelvétel és rögzítés

ClickUp

A ClickUp Clips a sebességre és a kontextusra összpontosít. Felveheti a képernyőjét (hanggal együtt), és a klip automatikusan csatolódik egy feladathoz, dokumentumhoz vagy csevegéshez. Nincs szükség exportálásra vagy feltöltésre; minden a Clips Hubba kerül, és készen áll a kommentálásra vagy cselekvési tételekké alakításra.

Snagit

A Snagit teljes képernyős, régió-, ablak-, görgetéses rögzítést, lépésről lépésre történő képrögzítést, korlátlan videohosszúságot és webkamera-átfedéseket kínál. Ezzel jobban kontrollálhatja, hogy mit szeretne rögzíteni, így a program oktatóanyagokhoz és dokumentációkhoz is alkalmas.

🏆 Győztes: Döntetlen! A ClickUp gyorsabb az aszinkron csapatfrissítésekben, míg a Snagit jobb a részletes, önálló rögzítési feladatokban. Attól függ, hogy Önnek mi a fontosabb: a kontextus vagy a rögzítés mélysége.

2. funkció: AI és együttműködés

ClickUp

A ClickUp Brain a Clips, a feladatok, a Docs és a csevegés között működik. A felvételek automatikusan leírásra kerülnek, kereshetőek és később könnyen hivatkozhatóak.

Ezenkívül kérdéseket tehet fel az AI-alapú átírási eszköznek, betekintést nyerhet a korábbi Clips-ekbe, és megjegyzésekkel és csevegéssel kontextusban tarthatja a beszélgetéseket.

Snagit

A Snagit egyszerűen működik: nem kínál átírást, összefoglalásokat vagy AI-vezérelt együttműködést. A megosztás általában fájlexportálással vagy linkekkel történik, a visszajelzéseket pedig máshol kezelik.

🏆 Győztes: ClickUp! Ennek oka, hogy mesterséges intelligencia eszközei beépültek a csapatok már meglévő munkamódszereibe.

3. funkció: Integrációk és platform hozzáférhetőség

ClickUp

A ClickUp úgy lett kialakítva, hogy a munkád középpontjában álljon. Natívan kapcsolódik több mint 1000 eszközhöz, például a Google Workspace-hez, a Slackhez, a Zoomhoz, a HubSpothoz, a Jirahoz és még sok máshoz. Ezek az integrációk lehetővé teszik a feladatok szinkronizálását, az automatizálások elindítását, valamint a beszélgetések és frissítések közvetlen kapcsolását a folyamatban lévő munkához.

Ráadásul a platform webes, asztali (Mac és Windows) és mobil (iOS és Android) eszközökön is működik.

Snagit

Másrészt a Snagit lehetővé teszi a rögzítések exportálását a Google Drive-ba, a OneDrive-ba, e-mailbe vagy a TechSmith saját Screencastjába. Ez jól működik, ha a célja a kész vizuális anyagok megosztása, de nem kapcsolja össze a munkáját egy szélesebb rendszerrel.

Ez egy asztali számítógépekre tervezett eszköz, amely Windows és Mac rendszereken is elérhető. Modern gépeken jól működik, és szorosan integrálódik az operációs rendszerbe. Mobil rögzítés a TechSmith iOS-alkalmazásával lehetséges, de ez inkább kiegészítő funkció.

🏆 Győztes: ClickUp, széles körű integrációs lehetőségei és eszközökön és helyszíneken átívelő rugalmassága miatt.

ClickUp Clips és Snagit összehasonlítása a Redditen

A Reddit segítségével megpróbáltuk megérteni, hogy a valódi felhasználók mit gondolnak a ClickUp és a Snagit közötti vitáról. Bár nem találtunk konkrét témákat a két platformról, összegyűjtöttünk néhány egyéni véleményt.

A Snagit felhasználói csak jókat mondtak a platformról:

Én már régóta (több mint két évtizede) használom a Snag-it-et, és remekül teljesíti a feladatát anélkül, hogy túl sokat akarna vállalni. Természetesen vannak más eszközök is, amelyek más funkciókat látnak el – a lényeg, hogy egyszerű(bb) legyen.

Én már régóta (több mint két évtizede) használom a Snag-it-et, és remekül teljesíti a feladatát anélkül, hogy túl sokat akarna vállalni.

Természetesen vannak más eszközök is, amelyek más funkciókat látnak el – a lényeg, hogy egyszerű(bb) legyen.

Egy felhasználó úgy véli, hogy az ára indokolatlan, mivel kezdetben ingyenes eszköz volt:

Bár rajongok a Snagit (és a Camtasia) programokért, nem vagyok hajlandó előfizetni egy olyan termékre, amelynek még egy rövid Google-keresés is rengeteg alternatívát kínál, amelyek klasszikus vásárlások vagy akár ingyenesek/nyílt forráskódúak. Őszintén szólva, ez végül is egy képernyőképező program, amelyhez megjegyzések és videofelvételek is tartoznak. A korábbi árat megérte, de a háromszorosára emelt árat és az előfizetéssel járó folyamatos használati díjat már nem.

Bár rajongok a Snagit (és a Camtasia) programokért, nem vagyok hajlandó előfizetni egy olyan termékre, amelynek még egy rövid Google-keresés is rengeteg alternatívát kínál, amelyek klasszikus vásárlások vagy akár ingyenesek/nyílt forráskódúak. Őszintén szólva, ez végül is egy képernyőképező program, amelyhez megjegyzések és videofelvételek is tartoznak. A korábbi árat megérte, de a háromszorosára emelt árat és az előfizetéssel járó folyamatos használati díjat már nem.

Egy ClickUp felhasználó így nyilatkozott:

Üdvözlöm, több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezem különböző feladatok/projektek/KB menedzsment terén. Kipróbáltam gyakorlatilag minden komolyabb kereskedelmi eszközt, ami létezik. A ClickUp-ban alapvetően az tetszik, amit hirdetnek: egy alkalmazás mindenre. Nagyon tetszik a feladatkezelés testreszabási szintje, és a kb is elég stabil. Nemrégiben jelentősen fejlesztették a csevegő funkciót, ezért a Slacket is lecseréljük.

Üdvözlöm, több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezem különböző feladatok/projektek/KB menedzsment terén. Kipróbáltam gyakorlatilag minden komolyabb kereskedelmi eszközt, ami létezik. A ClickUp-ban alapvetően az tetszik, amit hirdetnek: egy alkalmazás mindenre. Nagyon tetszik a feladatkezelés testreszabási szintje, és a kb is elég stabil. Nemrégiben jelentősen fejlesztették a csevegő funkciót, ezért a Slacket is lecseréljük.

Egy másik felhasználó szerint ez központosította az információkat:

Megfelelően strukturálva megszünteti az információszigeteket a részlegek között. Így amikor az információk frissülnek vagy változnak egy részlegen, mivel az összes többi részleg ugyanabból a forrásból szivattyúzza az információkat, az adatok egyidejűleg frissülnek, még akkor is, ha teljesen más módon tekintenek az adatokra. A ClickUp egy abszolút fantasztikus rendszer. Ár-érték arány és könnyű használat tekintetében még soha nem láttam ehhez foghatót.

Megfelelően strukturálva megszünteti az információszigeteket a részlegek között. Így amikor az információk frissülnek vagy változnak egy részlegen, mivel az összes többi részleg ugyanabból a forrásból szivattyúzza az információkat, az adatok egyidejűleg frissülnek, még akkor is, ha teljesen más módon tekintenek az adatokra.

A ClickUp egy abszolút fantasztikus rendszer. Ár-érték arány és könnyű használat tekintetében még soha nem láttam ehhez foghatót.

Melyik képernyőképernyő-készítő eszköz a legjobb?

A döntés megszületett! 🏁

A Snagit kiválóan teljesíti azt a feladatot, amelyre tervezték. Ha fő célja kifinomult képernyőképek, részletes megjegyzések vagy önálló oktatóanyagok készítése alapvető szerkesztési funkciókkal, akkor ez a program konzisztens eredményeket biztosít. De amint a beszélgetés a döntésekre, a nyomon követésre és az együttműködésre terelődik, a program már nem tud lépést tartani.

A ClickUp Clips segítségével a felvételek közvetlenül a feladatokban, dokumentumokban és megjegyzésekben jelennek meg, AI-átiratokkal, időbélyeggel ellátott visszajelzésekkel és a pillanatok nyomon követhető munkává alakításának lehetőségével. Mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅