Hogyan automatizálhatja a LinkedIn-en történő kapcsolatteremtést AI segítségével a jobb elkötelezettség érdekében?

A LinkedIn-kapcsolatfelvétel helyzetéről készült tanulmány megállapította, hogy az értékesítési csapatok még mindig figyelmen kívül hagyják a LinkedIn-t a B2B potenciális ügyfelek felkutatásában. Tevékenységük több mint 90%-a továbbra is az e-mailekre koncentrálódik, míg a LinkedIn csak másodlagos szerepet játszik.

Az átlagos hideg e-mailek válaszadási aránya 5,1%. A LinkedIn DM-ek több mint 10,3%-ot érnek el, ami kétszerese az elkötelezettségnek.

A döntéshozók már aktívak a LinkedIn-en. Akkor miért ne kezelné a LinkedIn-t elsődleges kimenő csatornaként?

Ehhez meg kell ismerkednie a LinkedIn automatizálásával: kapcsolatfelvételi kérések küldésével, nyomon követések ütemezésével és az interakciók nyomon követésével.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan automatizálhatja a LinkedIn-en történő kapcsolatteremtést AI segítségével.

⭐ Kiemelt sablon Folyamatosan ugrálsz az eszközök és a táblázatok között, csak hogy a LinkedIn-en történő potenciális ügyfelek felkutatását nagy léptékben szervezetten tudd végezni? Nem kell így lennie. A ClickUp elérhetőségi cselekvési terv sablonja egy helyen központosítja a kampány munkafolyamatát. A színkódolt állapotok, osztálycímkék és prioritási jelölések megkönnyítik a folyamatok áttekintését. Tökéletes megoldás, ha több száz LinkedIn-fiókban kezel személyre szabott üzeneteket. Ingyenes sablon Kezelje LinkedIn-kapcsolatfelvételi automatizálási kampányát a kapcsolatfelvételtől a nyomon követésig és a testreszabásokig a ClickUp kapcsolatfelvételi cselekvési terv sablonjával.

Miért működik még mindig a LinkedIn-en történő kapcsolatteremtés?

Íme, miért dominálja továbbra is a LinkedIn a B2B potenciális ügyfelek generálását:

Pontos célzás: A más platformokhoz hasonlóan demográfiai adatokra támaszkodva, hanem a munkakör, a vállalat mérete, az iparág és a földrajzi szűrők segítségével célzhatja meg azokat a személyeket, akik megfelelnek az ideális ügyfélprofiljának.

Erősen motivált környezet: Az emberek kifejezetten karrierjük és üzleti céljaik miatt jelentkeznek be a LinkedIn-re, ezért jobban fogadják a releváns üzleti lehetőségeket, mint amikor szórakozásból böngészik az Instagramot vagy a Facebookot.

Magasabb válaszadási arány: A LinkedIn-meghívások átlagos elfogadási aránya 37%, ami lehetőséget kínál kapcsolatok építésére és a potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartásra.

Gazdag viselkedési adatok: A profil megtekintések, a bejegyzésekkel való interakciók, az állásváltozások és a vállalati frissítések valós idejű jelzéseket adnak a potenciális ügyfelek érdeklődéséről és az időzítésről.

Szigorúbb automatizálási korlátozások: A LinkedIn napi kapcsolati korlátozásokat alkalmaz a spam-üzenetek megakadályozása érdekében, és arra kényszerít, hogy a mennyiség helyett a minőségre koncentrálj.

🤯 Tudta? A LinkedIn több mint 1,2 milliárd taggal rendelkezik világszerte 200 országban és régióban. via LinkedIn

Mit kell tudni a LinkedIn-kapcsolatépítés automatizálása előtt?

A LinkedIn automatizálása akkor működik a legjobban, ha megfelelő alapokkal rendelkezik. Tehát mielőtt elkezdené automatizálni az elérési erőfeszítéseit, itt van néhány alapvető dolog, amit meg kell értenie.

Ismerd meg a LinkedIn szabályait

Nem lehet minden ICP-vel egyszerre kapcsolatba lépni. Íme a LinkedIn szabályai, amelyeket ismernie kell, hogy elkerülje a fiók korlátozását és biztosítsa a kapcsolattartás folyamatos működését.

Tevékenység Ingyenes LinkedIn Prémium LinkedIn Sales Navigator Heti kapcsolati kérések Legfeljebb 100 (ajánlott: 80) Akár 100 Akár 100 Heti kapcsolati kérések (magas SSI) N/A Akár 200 Akár 200 Kapcsolatfelvételi üzenetek korlátozása 200 karakter 300 karakter 300 karakter Kapcsolatfelvételi üzenetek (jegyzetek) 5–10 havonta Korlátlan (heti limiteken belül) Korlátlan (heti limiteken belül) Heti DM-küldési korlát ~100 üzenet ~150 üzenet ~150 üzenet Üzenet hossza 8000 karakter 8000 karakter 8000 karakter Melléklet mérete 20 MB 20 MB 20 MB

Ha figyelmen kívül hagyja ezeket a korlátozásokat, akkor kockáztatja, hogy ideiglenesen vagy véglegesen letiltják.

👀 Tudta? 2025. március 6-án két nagy értékesítési platform – az Apollo. io és a Seamless. ai – eltűnt a LinkedIn keresési eredményeiből, mivel a LinkedIn szigorú intézkedéseket hozott a Chrome-bővítmények segítségével történő adatgyűjtés ellen.

Optimalizáld LinkedIn-profilodat

Fontos, hogy olyan személyes márkát építsen ki a LinkedIn-en, amely kiemeli képességeit és elmeséli egyedi történetét.

Íme egy rövid ellenőrzőlista, amellyel optimalizálhatja személyes és vállalati profilját:

Személyes profil Vállalati oldal ✅ Professzionális portréfotó ✅ Értékorientált címsor✅ Teljes tapasztalati szakasz (mérhető eredményekkel)✅ Ajánlások✅ Olyan bejegyzések, amelyekkel a potenciális ügyfelek interakcióba léphetnek ✅ Kiváló minőségű logó✅ Világos vállalati szlogen/értékajánlat✅ Legfrissebb vállalati hírek és bejegyzések✅ Termékek és szolgáltatások kiemelése✅ Elérhetőségek és weboldal linkje

👀 Tudta? A LinkedIn aktivitása 2024-ben 30%-kal nőtt az előző évhez képest, ami több, mint bármely más közösségi média platform esetében.

Határozza meg ideális ügyfélprofilját (ICP)

Nem küldhetsz meghívókat bárkinek. Először is, hetente korlátozott számú meghívót küldhetsz, másodszor pedig nem nyersz semmilyen előnyt azzal, ha irreleváns emberekkel lépesz kapcsolatba.

Mielőtt bővítené LinkedIn-tevékenységét, ismernie kell azokat az embereket, akikkel kapcsolatba kíván lépni – az ideális ügyfélprofilját (ICP).

Íme néhány kérdés, amit feltehetsz, hogy nagyon pontos képet kapj az ICP-ről:

Milyen típusú vállalatoknál dolgoznak az ideális potenciális ügyfelei?

Milyen beosztásokban dolgoznak a legjobb ügyfelei?

Milyen problémákat próbálnak aktívan megoldani?

A megoldásod startupok vagy nagyvállalatok számára készült?

Milyen eszközöket használnak már, amelyek kiegészítik a szolgáltatásodat?

Hol találhatók ezek a vállalatok/személyek földrajzilag?

Minél pontosabban határozza meg a felhasználói személyiséget, annál jobban megtalálhatja azokat a potenciális ügyfeleket, akik szorosan kapcsolódnak az Ön ajánlatához.

👀 Tudta? A LinkedIn Intro 2013 októberében indult iOS-funkcióként, amely a LinkedIn-profiladatokat beillesztette az e-mailek fejlécébe. Alig néhány hónappal később, 2014 februárjában, az e-mailadatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos biztonsági és adatvédelmi aggályok miatt leállították. via TechCrunch

📚 További információk: Értékesítési eszközök kisvállalkozások számára az értékesítés növeléséhez

Hogyan automatizálhatja a LinkedIn-en történő kapcsolatteremtést AI segítségével?

A LinkedIn-en történő kapcsolatteremtés méretezésének bonyolult.

Ha túl gyorsan halad, akkor kockáztatja, hogy korlátozzák a fiókját. Ha túl lassan halad, akkor a potenciális ügyfelek száma csökken. Az AI lehetővé teszi, hogy személyre szabja a LinkedIn-en történő potenciális ügyfelek generálását nagy léptékben. Íme, mire képes:

Az AI segítségével másodpercek alatt elkészíthető, rendkívül releváns üzenetek

Automatizált nyomon követés, amely mégis emberinek tűnik

Minden potenciális ügyfél nyomon követhető egy helyen

Nézzük meg, hogyan automatizálhatja a LinkedIn-en történő kapcsolatteremtést AI segítségével, lépésről lépésre.

1. Állítsa be a kampány céljait

Mit szeretnél elérni a LinkedIn automatizálásával?

Lehet ez például felfedező beszélgetések lefoglalása, hogy közvetlen párbeszédet kezdeményezzen a potenciális ügyfelekkel. Vagy egy tartalmi forrás népszerűsítése és az emberek rávenése egy útmutató letöltésére. Vagy a hálózat sűrűségének növelése és a kapcsolatok bővítése egy niche ICP-n vagy iparágon belül.

Bármi is legyen a célja, határozza meg!

Ezután állítson be mérhető célokat. Mert számok nélkül az automatizálásnak nincs mit optimalizálnia.

Hogyan segít a ClickUp?

Használja a ClickUp Outreach Action Plan Template sablonját, hogy világos célokkal és mérhető eredményekkel strukturálja elérési kampányát.

Ingyenes sablon Egyszerűsítse LinkedIn-tevékenységét a ClickUp Outreach Action Plan Template segítségével.

Miért fogod szeretni ezt a sablont:

Határozz meg célokat, hogy mit kell minden nap elvégezni

Adjon prioritási címkéket minden feladathoz, jelölje ki a felelős személyt, és adja meg a folyamat állapotát.

Adja meg a kampányok kezdő és befejezési dátumát, hogy a terv szerint haladjon

Adja meg a feladat komplexitását és megjegyzéseket minden érintett számára.

2. Építsen ki potenciális ügyfelek adatbázisát

Szüksége van egy jól meghatározott potenciális ügyfél listára. Miért?

Az AI hatékonyabban tudja személyre szabni, értékelni és sorba rendezni az üzeneteket, ha az alapul szolgáló adatok rendezettek.

Kezdje az ICP-szűrőkkel, és határozza meg, hogy kiket szeretne valójában elérni: beosztások, iparágak, vállalatméretek és régiók. Használja a LinkedIn Sales Navigator szolgáltatást, hogy tovább szűkítse a listát olyan, magas szándékot jelző jelek alapján, mint például:

Azok, akik nemrég posztoltak

A szerepkör változásai az elmúlt 90 napban

Növekvő létszámmal vagy finanszírozással rendelkező vállalatok

Csapatok, amelyek olyan pozíciókra keresnek munkatársakat, amelyeket a terméked megold

Gazdagítsd listádat alapvető kontextussal. Ide tartoznak a felhasználók címsorai, legutóbbi bejegyzései, vállalati információi és problémás pontjai, amelyek segítségével értelmesen személyre szabhatod üzeneteidet.

Hogyan segít a ClickUp?

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy egyetlen forrásból szerezzen információkat az elérési eszközökről: ICP-meghatározások, üzenetkeretek, automatizálási szabályok, potenciális ügyfelek szegmentálási logikája.

Készítsen elérési sablonokat, SOP-kat és kampányellenőrző listákat a Clickup Docs-ban.

Beágyazhat könyvjelzőket, táblázatokat, képeket, linkeket és akár irányítópultokat is, hogy a dokumentációt pontosan úgy formázhassa, ahogy szeretné.

A csapatod minden tagja együttműködhet. Címkézheted másokat megjegyzésekkel, kiemelheted a visszajelzéseket, és akár szöveget is közvetlenül feladatokká alakíthatsz, így ötleteid nyomon követhető cselekvések lesznek.

💡 Profi tipp: Használja a LinkedIn Sales Navigator szolgáltatást, hogy a mentett keresések alapján ajánlásokat kapjon potenciális ügyfelekről. Értékesítési csapata a ingyenes verzió alapvető keresési funkcióin túlmutató, fejlett szűrési lehetőségek segítségével megtalálhatja és felveheti a kapcsolatot a megfelelő potenciális ügyfelekkel.

3. Személyre szabott üzenetek készítése

Az általános hideg e-mailek 2,8%-os válaszadási arányt eredményeznek.

Adjon hozzá egy kis személyre szabást, és a válaszadási arány 6,5%-ra ugrik. Ugyanezen tanulmányban a döntéshozók 73%-a azt állította, hogy nagyobb valószínűséggel reagálnak a személyes üzenetekre, ha azok személyesnek tűnnek.

Röviden: a személyre szabott üzenetek több választ kapnak. Ha növelni szeretnéd az esélyedet, hogy választ kapj a LinkedIn-en, kövesd ezeket az egyszerű lépéseket:

Hivatkozzon valami konkrétra: egy friss bejegyzésre, szerepkörváltozásra vagy vállalati frissítésre.

Az üzenet legyen 2–3 mondat hosszú, egyértelmű céllal.

Kínálj valami hasznosat (meglátást, forrást, perspektívát), mielőtt időt kérnél.

Mindezeket az üzeneteket manuálisan személyre szabni olyan, mint egy verseny az idővel.

Használj AI-eszközöket ennek a lépésnek az automatizálásához.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp Brain megkönnyíti a személyre szabás nehéz feladatát.

Ez az AI megérti az egész kapcsolattartási rendszerét, mivel a ClickUp-on belül található. Ez az AI eszköz a listáiból, feladataiból, dokumentumaiból, CRM mezőiből és jegyzetéből származó kontextussal rendelkezik.

Ez azt jelenti, hogy a rendszer a tényleges munkafolyamatod alapján, nem pedig általános feltételezések alapján generál üzeneteket, összefoglalókat és nyomon követési feladatokat.

Az AI-asszisztens összefoglalja a LinkedIn-bejegyzéseket, kivonja a szerepkörhöz kapcsolódó problémákat, és kiemeli azokat a kulcsfontosságú részleteket, amelyeket üzenetében felhasználhat.

Ezután használja a BrainGPT-t, hogy különböző hangnemben írja át az üzenetét, készítsen rövid, 2–3 mondatos változatokat, vagy többféle szemszögből (érték-, probléma- és betekintés-orientált) fogalmazza meg. Tesztelje ezeket a változatokat, hogy meglássa, melyik rezonál az egyes ICP-kkel.

Készítsen előre megírt bejövő értékesítési e-maileket, amelyek a gyakori ellenvetéseket kezelik és társadalmi bizonyítékot nyújtanak a ClickUp Brain segítségével.

Ne felejtsd el emberközelivé tenni az AI által generált tartalmat, és adj hozzá személyes hangulatot az üzenethez, egy kis személyiségedet is belevéve.

Az ötletek pedig a legváratlanabb pillanatokban is megjöhetnek – közvetlenül egy potenciális ügyfél bejegyzésének elolvasása után, egy telefonhívás közben vagy éppen a folyamatok áttekintése közben.

Ha mindent begépelsz, az lelassít. Használd a ClickUp Talk-to-Text funkcióját! A Talk-to-Text segítségével:

A kontextusérzékeny @mentions és linkek segítségével automatikusan címkézheti csapattársait, feladatait vagy dokumentumait diktálás közben.

Szerezzen be egy személyes szókincset, amely automatikusan kitölti a termékneveket, rövidítéseket és a leggyakrabban használt szavakat, hogy a diktált szöveg úgy hangozzon, mintha Ön mondaná.

A hangjegyzeteket strukturált szöveggé alakíthatja, és feladatokként rendelheti hozzájuk.

Hozzáférhet a ChatGPT, Claud, Gemini és más AI modellekhez anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania, így csökkentve az AI terjedését

Tartsa rendben LinkedIn CRM-jét azonnali beszédbevitellel

A BrainGPT ugyanabból az ablakból webes keresést is végezhet, anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 24%-a szerint az ismétlődő feladatok megakadályozzák őket abban, hogy értelmesebb munkát végezzenek, további 24% pedig úgy érzi, hogy képességeiket nem használják ki teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő közel fele érzi úgy, hogy kreativitását gátolják és alulértékelik. 💔 A ClickUp segít visszaterelni a figyelmet a nagy hatással bíró munkákra az egyszerűen beállítható AI-ügynökökkel, amelyek a kiváltó események alapján automatizálják az ismétlődő feladatokat. Például, amikor egy feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp AI-ügynöke automatikusan hozzárendelheti a következő lépést, emlékeztetőket küldhet vagy frissítheti a projekt állapotát, így Önnek nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatokat. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek segítségével 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

4. Válassza ki a technológiai eszközöket

A LinkedIn automatizálása nem egy eszközzel elvégezhető feladat. Különböző eszközök kezelik a kapcsolatteremtési folyamat különböző részeit. Például:

Ha még csak most kezded a LinkedIn-en való kapcsolatteremtést, nincs szükséged teljes technológiai háttérre. Ehelyett egy központi munkaterületre van szükséged a folyamat lebonyolításához.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp, a konvergált AI munkaterület, összesíti az összes elérési adatot. Ide tartoznak a kapcsolattartási adatok, az ICP kritériumok dokumentumai, az üzenetsablonok, a potenciális ügyfelek adatai és a teljesítménymutatók.

Importálja a LinkedIn automatizálási eszközeiből származó gazdagított adatokat a ClickUpba. A BrainGPT összefoglalhatja ezeket az adatokat minden potenciális ügyfélről, kiemelheti a problémás pontokat, és kiválaszthatja a kapcsolatfelvételhez szükséges beszélgetési témákat.

Automatikusan frissíti az elérési stratégiáját. Ahogy finomítja a folyamatokat vagy felfedezi, mi működik, az AI a dokumentációs asszisztensévé válik, átírja az SOP-kat és az elérési sablonokat.

Íme, miben különböznek a hagyományos LinkedIn automatizálási eszközök és a konvergens munkaterületek:

Hagyományos stack Converged AI Workspace (ClickUp Brain) A LinkedIn-en történő kapcsolatteremtés 6–10 eszközre oszlik (Sales Nav, táblázatok, üzenetsablonok, nyomkövetők) Minden kapcsolattartási kutatás, ICP-jegyzetek, üzenetsablonok és feladatok egy biztonságos ClickUp hubban vannak összpontosítva. Az alkalmazások között elveszik a kontextus – az egyik eszközben kutat, a másikban üzeneteket ír, a haladást pedig egy táblázatban követi nyomon. Az AI-asszisztensek és AI-ügynökök a Docs, CRM-mezők, feladatok és szekvenciák teljes kontextusával működnek. Órák vesznek kárba a eszközök közötti váltással, a táblázatok frissítésével és az információk kézi szinkronizálásával. A műszerfalak valós időben automatikusan frissülnek a kapcsolattartás állapotával, a nyomon követésekkel és az üzenetek teljesítményével. Pontos megoldású AI, amely nem tárolja a korábbi üzeneteket és az ICP-szabályokat Az AI beágyazva a feladatokba, dokumentumokba és beszélgetésekbe – az ICP-t, sablonokat és személyre szabási szabályokat mindenhová magával viszi.

👀 Tudta? A LinkedIn a következő országokban tiltott vagy szigorúan korlátozott. Oroszország: Állapot: Továbbra is blokkolva 2016 novemberében egy moszkvai bíróság úgy döntött, hogy a LinkedIn-t blokkolni kell, mert megsértette Oroszország adat-lokalizációs törvényét.Továbbra is blokkolva

Állapot: Még mindig blokkolva Állapot: Még mindig blokkolva Kína: A LinkedIn bezárta Állapot: A LinkedIn már nem működteti teljes körű közösségi és álláskereső szolgáltatásait Kínában. A LinkedIn bezárta fő kínai szolgáltatását , és korlátozott modellre váltott.A LinkedIn már nem működteti teljes körű közösségi és álláskereső szolgáltatásait Kínában.

Állapot: A LinkedIn már nem működteti teljes körű közösségi és álláskereső szolgáltatásait Kínában. Állapot: A LinkedIn már nem működteti teljes körű közösségi és álláskereső szolgáltatásait Kínában.

5. Automatizált munkafolyamatok beállítása

A LinkedIn-en történő kapcsolatfelvétel nem ér véget a kapcsolatfelvételi kérések elküldésével. Nyomon kell követnie a válaszokat és következetesen utánajárnia, hogy végül potenciális ügyfeleit fizető ügyfelekké alakítsa.

Ha több száz potenciális ügyfélnek kell elérnie, akkor ezt kézzel nem tudja megoldani. Szüksége van AI-val automatizált munkafolyamatokra, amelyek akkor is működnek, ha nem figyel minden választ.

Az automatizálás során azonban ügyeljen arra, hogy a következő korlátokat állítsa be:

Napi kapcsolati kérések beállítása

Küldj kapcsolatfelvételi kéréseket bizonyos időközönként

Küldjön üzeneteket a potenciális ügyfelek munkaideje alatt, hogy maximalizálja a válaszadási arányt és emberibbnek tűnjön.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp Automations segítségével kódolás nélkül hozhat létre trigger-alapú munkafolyamatokat, amelyek akkor aktiválódnak, amikor a potenciális ügyfelek különböző szakaszokon haladnak át. Ezek a háttérben futtatják az elérési rendszerét.

Kapcsolja be a szükséges automatizálást, vagy testreszabhatja a szabályokat a munkafolyamatai alapján az AI segítségével.

Határozza meg az „ha ez, akkor az” szabályokat az automatizálásokban, amelyek órákat takarítanak meg és kiküszöbölik a kihagyott lépéseket.

Például beállíthat egy automatizálást, amely a „Kapcsolat elfogadva” állapotra váltás után azonnal „Kapcsolat” címkét rendel a potenciális ügyfélhez, így CRM-je mindig naprakész marad.

Az automatizálások összekapcsolhatók a közelgő határidőkkel, a megbízottak változásaival, vagy akár az időkövetési eseményekkel is, így biztosítva, hogy a feladatok következetesen megjelölve maradjanak.

⭐ Bónusz: A ClickUp Agents még egy lépéssel tovább viszi az automatizálást. Az egyszerű, trigger alapú szabályokkal ellentétben az Agents több lépésből álló feladatokat is végrehajthat az Ön nevében. Például létrehozhat egy ügynököt, amely: Minden reggel ellenőrizze a LinkedIn-kapcsolatfelvételi listáját.

Azonosítja azokat a potenciális ügyfeleket, akikkel 3 napja nem történt kapcsolatfelvétel.

Összefoglalja az utolsó üzenetet vagy megjegyzést

Létrehoz egy „Follow-Up 2 küldése [Prospect]nek” nevű feladatot.

A határidővel együtt hozzárendeli Önnek.

6. Indítsa el, kövesse nyomon és bővítse elérési kampányát

Kezdje el kis léptékben a kampányát, és tesztelje annak hatékonyságát, mielőtt kiterjesztené az összes potenciális ügyfélre.

A tesztelési hét során figyelje a következő kulcsfontosságú mutatókat:

Elfogadási arány: A jól megcélzott potenciális ügyfelek esetében 30% felett kell lennie; ennél alacsonyabb arány rossz célzást vagy gyenge üzenetküldést jelez.

Profil megtekintések : Ha a kérések fogadását követő megtekintési arány magas, de az elfogadás aránya alacsony, akkor ez a profil optimalizálásának szükségességét jelzi.

Válaszadási arány: Kövesse nyomon, hogy az elfogadott kapcsolatok közül hányan válaszolnak az első nyomonkövető üzenetére; célul tűzze ki a 15-20%-os válaszadási arányt.

Ha a tesztkampányod következetes eredményeket mutat, fokozatosan növeld a kampány méretét.

Készítsen többféle változatot a sikeres kampányokból. Teszteljen különböző iparágakat, vállalatméreteket vagy munkaköröket, miközben megtartja bevált üzenetsablonjait és időzítési sorrendjeit.

Hogyan segít a ClickUp?

Használja a ClickUp irányítópultjait, hogy lássa, min dolgozik éppen, és alakítsa azt táblázatokká és grafikonokká.

A műszerfalak automatikusan lekérik az adatokat a feladatokból és mezőkből, amelyeken dolgozik, hogy egységes, magas szintű áttekintést nyújtsanak a munkaterületén.

Még részletes belső és külső jelentési irányítópultokat is létrehozhatsz az összes fiókodhoz. Egy fő irányítópult a vezetőség számára és egyéni irányítópultok az összes SDR számára.

Válassz a Dashboard Cards közül, hogy a Dashboardot az igényeidhez igazítsd. Exportáld őket PDF formátumban, és küldd el a megfelelő érdekelt feleknek.

Azonnali AI-összefoglalók és frissítések a ClickUp Dashboards segítségével

⚒️ Gyors tipp: Az AI Cards valós idejű, automatikusan frissülő betekintést nyújt közvetlenül a ClickUp Dashboardon belül. A LinkedIn-en történő kapcsolatteremtés esetében ez a következőket jelenti: Adjon hozzá egy AI Executive Summary Card kártyát, hogy élő pillanatképet kapjon az elérési csatornájáról (Csatlakozott, Válaszra vár, Követés esedékes).

Helyezzen el egy AI StandUp kártyát, hogy megtekintse a napi kiemelt eseményeket, például a potenciális ügyfeleket, akik érdeklődést mutattak, a leállt potenciális ügyfeleket vagy a késedelmes visszajelzéseket.

Használj AI célkártyát, hogy a heti célokhoz igazodj: kapcsolatfelvételi kérések, válaszok vagy lefoglalt találkozók száma. Az AI Cards a feladatokból, állapotokból, egyéni mezőkből és jegyzetekből vonja le a kontextust, és AI-alapú összefoglalót ad az adatokról.

👀 Tudta? A Statista szerint a B2B-marketingesek több mint 84%-a úgy véli, hogy a LinkedIn nyújtja a legjobb értéket a szervezetük számára más platformokhoz, például a Facebookhoz és a Twitterhez képest.

Bevált tippek a LinkedIn-en való kapcsolatteremtéshez

Hogyan kerülheted el az általános kapcsolatfelvételi kéréseket, amelyeket az emberek már messziről kiszúrnak?

Gondosan megfogalmazott utasításokat használj, hogy minden üzenet releváns legyen és elősegítse a potenciális ügyfelek megszerzését.

Íme néhány hasznos tipp.

🤖 Kapcsolatfelvételi kérések

Utasítás: Írj egy 200 karakteres kapcsolatfelvételi üzenetet, amely összekapcsolja a kapcsolatfelvétel okát egy konkrét részletével a potenciális ügyfél legutóbbi bejegyzéséből, vállalati kezdeményezéséből vagy az iparági változásokból. Úgy fogalmazz, mintha egy kollégától származó megfigyelés lenne, ne pedig egy értékesítési szöveg.

Utasítás: Írj egy rövid üzenetet, amelyben utalsz a potenciális ügyfél profiljának egy kevésbé ismert részletére (pl. önkéntes munka, mellékprojekt, speciális képesítés), hogy megmutasd, hogy valóban odafigyelsz a részletekre. Kerüld az értékesítési célú üzeneteket.

Ha még nem ismeri az AI-t az értékesítésben, ez a videó bemutatja azokat az eszközöket, útmutatásokat és sablonokat, amelyeket már ma beépíthet az elérési tevékenységébe.

🤖 Első kapcsolatfelvételhez szükséges üzenetek

Utasítás: Írj egy 2–3 mondatos üzenetet, amelyben a potenciális ügyfél tevékenységéből vagy a vállalat híreiből merített mintát szakítasz meg (váratlan bók, betekintés vagy megfigyelés) – valamit, ami arra készteti őket, hogy megálljanak és elgondolkodjanak.

Utasítás: Készítsen egy bevezető üzenetet, amely a potenciális ügyfél jelenlegi prioritásait veszi alapul, figyelembe véve a szerepét és a legutóbbi tevékenységét. Az üzenet hangvétele legyen inkább átgondolt kíváncsiság, ne pedig kapcsolatfelvétel.

Utasítás: Írd át ezt az üzenetet egy tömör, figyelemfelkeltő bevezetőre, amely hivatkozik egy konkrét mutatóra, trendre vagy változásra, amely releváns a potenciális ügyfél szerepéhez.

🤖 Utánkövetési utasítások

Utasítás: Írj egy DM-et, amely folytatja a legutóbbi bejegyzésükből indult beszélgetést – adj hozzá egy ellentétes vagy alternatív nézőpontot, hogy mélyebb eszmecserét indíts el anélkül, hogy konfrontatív lennél.

Utasítás: Írj egy üzenetet erre a LinkedIn-bejegyzésre, amely kiemeli azt a finom részletet, amelyet a potenciális ügyfél nem említett, de értékelne. Az üzenet legyen beszélgető jellegű és intelligens.

🤖 Utánkövetési utasítások

Utasítás: Írj olyan válaszüzenetet, amely új értéket ad, ahelyett, hogy megismételnéd az első üzenetet. Válassz ki egy releváns információt a potenciális ügyfél iparágából, és kapcsolódj hozzá értelmesen a korábbi mondanivalódhoz.

Utasítás: Készítsen egy olyan nyomon követést, amely pozitív szándékot feltételez (ők elfoglaltak), bemutat egy apró betekintést, és olyan nyomásmentes kérdést tesz fel, amelyet szívesen megválaszolnak.

🤖 Insight-vezérelt utasítások

Utasítás: Írj egy üzenetet, amelyben megosztasz egy adott trendet vagy jelzést, amely releváns a címzett szerepköréhez, és alátámasztod egy sor logikai érvvel. Az üzenetnek olyan érzést kell keltenie, hogy a címzett el akarja menteni, nem pedig figyelmen kívül hagyni.

Utasítás: Készítsen egy betekintésen alapuló DM-et, amely az elmúlt 30 nap mikrotrendjeit emeli ki az adott iparágban, és azokat átgondolt megfigyelésként mutatja be. Ne próbáljon eladni semmit.

🤖 Beszélgetésindító utasítások

Utasítás: Írj egy DM-et, amelyben átgondolt, niche kérdést teszel fel a potenciális ügyfél háttérrel, vállalatának helyzetével vagy legutóbbi sikereivel kapcsolatban – olyat, amire szívesen válaszolnak, mert valódi érdeklődést mutat.

Utasítás: Írj egy rövid bevezető mondatot, amely összekapcsolja a jelölt múltbeli tapasztalatainak egy elemét a mai iparágában zajló releváns eseményekkel.

Bevált gyakorlatok az AI-alapú LinkedIn-kapcsolatfelvételhez

Az AI megkönnyíti a LinkedIn-en történő kapcsolatteremtést, de a tét nagyobb, mint valaha.

Mindenki ugyanazokhoz az eszközökhöz fér hozzá. Ez azt jelenti, hogy ha nem küldesz hiper-személyre szabott üzeneteket, akkor a kapcsolatteremtési kísérleteid nem fognak felkelteni mások figyelmét.

1. Minden LinkedIn üzenetet valós betekintés alapján építsen fel

Az AI akkor működik a legjobban, ha van valami konkrét dolog, amire támaszkodhat. Adjon neki kontextust a célközönségéről, beleértve a legutóbbi bejegyzéseiket, szerepkörváltozásaikat, felvételi trendeket vagy bármely más részletet, amelyet a LinkedIn CRM-ben gyűjtött.

Kérd meg, hogy hozzon létre egy LinkedIn üzenetet, amely tükrözi ezeket a jelzéseket. Ezekkel az adatokkal meg fogsz lepődni, milyen emberinek hangzik a LinkedIn üzenet.

2. Tartsd biztonságban LinkedIn-fiókodat a LinkedIn korlátozásainak betartásával

Az AI és az automatizálási platformok segítségével a LinkedIn-en való megjelenésed könnyedén megvalósítható, de a LinkedIn algoritmusa minden természetellenesnek tűnő tevékenységet büntet.

Tartsa be a heti meghívási korlátokat, kerülje a hirtelen üzenetáradatot, és ossza el a tevékenységeket a nap folyamán, hogy utánozza a normális felhasználói viselkedést.

Ha több LinkedIn-fiókot kezel a csapatában (SDR-ek, alapítók vagy ügyfelekkel kapcsolatba kerülő tagok számára), ügyeljen arra, hogy minden fiók betartsa a saját biztonsági korlátait. Minden fióknak meg kell tartania a saját küldési ritmusát, bemelegítési időszakát és napi tevékenységi mintáját.

3. Használja a LinkedIn prospektáló eszközét a pontosság javítása érdekében

A LinkedIn Sales Navigator vagy bármely más LinkedIn prospektáló eszköznek abban kell segítenie, hogy jobb potenciális ügyfeleket érj el, nem pedig többet.

Az AI képes pontszámot adni a potenciális ügyfeleknek, kontextust kivonni és meleg jeleket felismerni, ha a célzási beállítások pontosak. Még a legjobb személyre szabás sem képes kijavítani egy rossz listát.

Az AI képes bevezetőket írni, profilokat összefoglalni, üzeneteidet átírni és mikro-megfigyeléseket készíteni.

Ügyeljen arra, hogy elérése ne váljon spam jellegűvé. Használja a LinkedIn automatizálási eszközeit a nyomon követéshez, a sorrendiséghez és a gazdagításhoz, de az üzenetek logikáját és hangvételét tartsa emberi irányítás alatt.

5. Igazítsa minden kapcsolatfelvételt a célközönségének szakaszához, szerepéhez és sürgősségéhez

A felsővezetők a stratégiára reagálnak, a középvezetők a gyakorlatiasságra, az operatív vezetők pedig a konkrétumokra. Kérd meg az AI-t, hogy a beszélgetőpartneredhez igazodva módosítsa a hangnemet, az értékeket és a szemszöget.

A LinkedIn-en történő kapcsolatfelvétel akkor a leghatékonyabb, ha az üzenete megfelel a potenciális ügyfél aktuális kihívásainak.

6. Használja az AI-t több szempontból történő vizsgálódáshoz

Amikor automatizálja a LinkedIn-en történő potenciális ügyfelek felkutatását, kérje meg az AI-t, hogy többféle üzenetváltozatot adjon Önnek. Ezek lehetnek betekintésen alapuló, problémán alapuló vagy ellentmondásos üzenetek.

Határozza meg a legerősebb ötletet, és készítsen egy hiper-személyre szabott üzenetet, amely nagyobb eséllyel tűnik ki a zsúfolt beérkező levelek közül.

Alapelv Mit kell tennie Miért fontos ez? Minden üzenetet valós betekintés alapján építsen fel Használja az AI-t konkrét kontextusban: legutóbbi bejegyzések, szerepkörváltozások, CRM-jegyzetek vagy meleg jelzések alapján személyre szabott üzeneteket generálhat. Több kontextus = emberibb, relevánsabb, magasabb minőségű kapcsolattartás. Tartsa tiszteletben a LinkedIn korlátait, hogy fiókja biztonságban legyen Maradjon a LinkedIn természetes aktivitási mintáin belül; osztja el a tevékenységeket; adjon minden fióknak saját bemelegítést és ritmust. Megakadályozza a jelzéseket, korlátozásokat és védi a kézbesíthetőséget. Használjon prospektáló eszközöket a pontosság érdekében, ne a mennyiség miatt Használja a Sales Navigator vagy a potenciális ügyfelek felkutatására szolgáló eszközét a célcsoport pontosításához; hagyja, hogy az AI értékelje a potenciális ügyfeleket és kivonja a jelzéseket. A kiváló személyre szabás sem képes javítani egy rossz listán. Az automatizálási eszközöket tekintsd segédeszközöknek, ne pedig helyettesítő eszközöknek Használja az automatizálást a nyomon követéshez, a sorrendiséghez és a gazdagításhoz; az üzenetek logikáját és hangvételét tartsa emberközpontúnak. Elkerüli a spam jellegű üzenetek tömegét és megőrzi az autenticitást. Az elérést igazítsa a szerephez, a szakaszhoz és a sürgősséghez Kérje meg az AI-t, hogy állítsa be a hangnemet és a szemszöget: stratégia a vezetők számára, gyakorlatiasság a menedzserek számára, részletek az operátorok számára. A relevancia növeli a válaszadási valószínűséget. Használja az AI-t több szempontból történő vizsgálathoz Készítsen variációkat (meglátásalapú, problémalapú, ellentétes) és válassza ki a legerősebb ötletet. Segít üzenetének kiemelkedni a zsúfolt beérkező levelek közül.

Egyszerűsítse LinkedIn-tevékenységét a ClickUp segítségével

A legjobb LinkedIn-üzenetek azok, amelyek úgy tűnnek, mintha tőled származnának.

A LinkedIn automatizálási eszközei segítenek ezek elküldésében.

A ClickUp segít az egész rendszer kezelésében – a szekvenciák, jegyzetek, személyre szabott horgok, AI-átírások és nyomon követések kezelésében.

Mi tart vissza attól, hogy automatizálja a LinkedIn-en történő kapcsolatteremtést? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el!