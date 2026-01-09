A legjobb Comet Browser alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni 2026-ban

A modern böngészők már nem csak passzív ablakok az internetre. Produktivitási központok, mesterséges intelligencia-társak, kutatási asszisztensek és adatvédelmi eszközök egyben.

A Comet Browser megpróbálta újradefiniálni ezt az élményt, de sok felhasználó számára az AI réteg még mindig inkább kísérleti jellegűnek tűnik, mint elengedhetetlennek.

Ezért ez az útmutató bemutatja a legjobb Comet Browser alternatívákat, amelyek intelligensebb AI-képességeket és jobb teljesítményt kínálnak.

Miért érdemes a Comet Browser alternatíváit választani?

Bár a felhasználók imádják a Comet AI-alapú böngészési élményét, a gyakorlatban gyakran kevésbé forradalminak találják.

Íme néhány korlátozás, amely a szerszámmal kapcsolatos:

Integrációk hiánya : Korlátozott natív kapcsolatokat kínál projektmenedzsment, dokumentációs és együttműködési platformokkal, ami nehézségeket okoz azoknak a felhasználóknak, akik szorosan összekapcsolt munkafolyamatokra támaszkodnak.

Korlátozott testreszabási lehetőségek : Nem biztosít részletes ellenőrzést a bővítmények, elrendezések, gyorsbillentyűk vagy automatizálás felett.

Inkonzisztens teljesítmény: Stabilitási és teljesítménybeli problémákat okoz azoknak a felhasználóknak, akik több lapot, kiterjesztést vagy AI-támogatott munkafolyamatokat használnak.

Nincs beépített termelékenységi rendszer: Nincs feladatkezelési funkció, célkövetés, AI-ügynökök, eszközök közötti kontextusszinkronizálás stb.

A Comet Browser alternatívái egy pillanat alatt

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak* Arc Browser Szervezett, modern böngészés intuitív munkaterület-elválasztással Több böngészési kontextushoz tartozó terek, függőleges lapok oldalsávja, gyors navigációt biztosító parancssor Ingyenes Google Chrome Sebesség, megbízhatóság és kiterjedt bővítménytámogatás Zökkenőmentes eszközök közötti szinkronizálás, hatalmas kiterjesztés-ökoszisztéma, integrált Google-szolgáltatások Ingyenes Microsoft Edge Copilot AI-támogatott termelékenység és Microsoft 365 integráció Beépített Copilot tartalomgeneráláshoz és összefoglaláshoz, Immersive Reader, gyűjtemények kutatási eredmények és jegyzetek mentéséhez. Ingyenes SigmaOS Multitasking és munkafolyamat-szervezés a termelékenységre törekvő felhasználók számára Projekt-szerű munkaterületek, Look It Up több forrásból származó összefoglalókhoz, Command-Hover előnézetek Ingyenes; a Pro csomagok ára 20 dollár/hó-tól kezdődik. Brave Browser Erős adatvédelem és hirdetésblokkolás Brave Shields, integrált Tor privát ablakok, beépített Brave Talk privát videohívásokhoz, Leo AI asszisztens Ingyenes; Egyedi árazás DuckDuckGo böngésző Alapértelmezés szerint szigorú adatvédelem és nulla adatkövetés Tracker blokkolás, titkosított keresés, Fire Button az adatok egy kattintással történő törléséhez Ingyenes; a Pro csomagok ára 9,99 dollár/hó Dia Browser Minimális, zavaró tényezőktől mentes böngészés könnyű AI integrációval Függőleges lapok felülete, testreszabható AI asszisztens hangszíne, AI omnibox természetes nyelvi parancsokhoz Ingyenes; a Pro csomagok ára 20 dollár/hó-tól kezdődik. Opera Neon Kreatív, kísérleti felület beépített AI automatizálással Vizuális buborékfülek, AI eszközök (Chat, Do, Make), beépített üzenetküldés, felugró videolejátszó, weboldal pillanatképek rögzítése 19,90 $ Zen Browser Tiszta, kifinomult, személyre szabott böngészés a mindennapokban Kompakt mód a minimalizmusért, beépített PDF-szerkesztő, teljesítményoptimalizált böngészés Ingyenes Vivaldi Kiterjedt testreszabási lehetőségek és haladó felhasználói vezérlés Beállítható lapok elrendezése, osztott képernyős elrendezés, téma és gesztusok testreszabása Ingyenes Arc Search Gyors, AI-alapú válaszok kutatáshoz és olvasáshoz Browse for Me összefoglalás, automatikus lapok archiválása, egyszerűsített olvasási nézet Ingyenes

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb Comet Browser alternatívák

Vessünk egy részletes pillantást a legjobb Comet Browser alternatívákra 🔍

1. Arc Browser (a legjobb a szervezett, modern böngészéshez)

az Arc Browser segítségével

Ha Ön is azok közé tartozik, akiknek jelenleg körülbelül 47 lap van megnyitva, akkor az Arc Browser jó választás lehet. Egy nagyszerű funkciója: a Spaces. Ezek dedikált munkaterületek, amelyek tisztán elválasztják a böngészési kontextusokat. Rendeljen egyet a munkához, egyet a személyes projektekhez és egyet a kiépíteni kívánt melléktevékenységhez. Minden Space-nek megvannak a saját lapjai, könyvjelzői és még témái is.

Ezenkívül az Arc teljesen elhagyja a vízszintes lapokat, és helyette egy függőleges oldalsávot használ, amelyen láthatja, mi található az egyes lapokban.

A Parancssor javítja a navigációt és az irányítást egy Spotlight-stílusú keresővel, amely az egész böngészési élményt lefedi. Egyetlen billentyűparancs segítségével azonnal átugorhat bármelyik megnyitott lapra, rögzített oldalra, könyvjelzőre vagy böngésző műveletre.

Az Arc Browser legjobb funkciói

Nyissa meg a mini böngészőt a gyors kereséshez anélkül, hogy megzavarná a jelenlegi munkamenetét a Little Arc segítségével.

Személyre szabhatja a webhelyeket a Boosts segítségével, amely lehetővé teszi a oldalak megjelenésének és viselkedésének vizuális és funkcionális módosítását.

Vizuális brainstorming Easels segítségével, amely egy fehér tábla-szerű felület jegyzetek, képernyőképek és tervezési elemek számára.

Az Arc Browser korlátai

Ez elsősorban asztali számítógépekre tervezett alkalmazás, amelynek Mac-verziója funkciók és stabilitás tekintetében jelentősen jobb, mint a Windows-verzió.

Az Arc Browser árai

Ingyenes

Arc Browser értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A „privát böngészés ” funkciót először az Apple Safari böngészője vezette be 2005-ben. Évekkel később a Chrome és a Firefox is követte példáját.

2. Google Chrome (a legjobb sebesség és kiterjesztés-támogatás szempontjából)

a Google Chrome-on keresztül

A Google Chrome hatalmas böngészőbővítmény-ökoszisztémát kínál, amelynek alapja a Chromium, amely biztosítja a platformok közötti kompatibilitást és a gyakori biztonsági frissítéseket. Néha pont ez a megbízhatóság az, amire szükséged van.

A platform kiterjesztés-könyvtára mindent lefed: a zavaró tényezők blokkolását, a PDF-ek megjegyzéssel ellátását, sőt az ismétlődő feladatok automatizálását is. Webáruháza több ezer megoldást kínál, amelyeket milliók teszteltek a gyakorlatban (nem csoda, hogy a felhasználók azt mondják: „Csak rákeresel a Google-on, nem?”).

Az eszközök közötti szinkronizálás is zökkenőmentes. A lapok, könyvjelzők, jelszavak és előzmények mindenhová követik Önt. Ha Ön fejlesztő, a Chrome DevTools fejlett eszközöket kínál hibakereséshez, teljesítményelemzéshez, hálózati ellenőrzéshez és reszponzív tervezés teszteléséhez.

A Google Chrome legjobb funkciói

A lapokat vagy a teljes asztalt közvetlenül a Chromecastra vagy okos tévékre vetítheti a könnyű együttműködés érdekében.

Beépített adathalász- és rosszindulatú szoftverek elleni védelem, sandboxing, automatikus frissítések és jelszó-megsértésről szóló riasztások

Használja az integrált Google-szolgáltatásokat, mint például a Google Translate az azonnali oldalfordításhoz és a Google Safe Browsing , amely valós időben figyelmezteti Önt a veszélyes webhelyekről.

A Google Chrome korlátai

Jelszókezelője nem tud különbséget tenni a jelszavak és az OTP-k között, ami hatékonytalanná teszi az online fizetéseket.

A Google Chrome árai

Ingyenes

Google Chrome értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Google Chrome-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője szerint:

Sok böngészőalkalmazás létezik, de én a Chrome-ot szeretem a legjobban, mert egyszerű és könnyen kezelhető a felhasználói felülete. Tetszik a lapok közötti böngészés, a könyvjelzők, a hatékony keresősáv és a Chrome kiváló keresési funkciója, amely megkönnyíti a szükséges információk megtalálását...

Sok böngészőalkalmazás létezik, de én a Chrome-ot szeretem a legjobban, mert egyszerű és könnyen kezelhető a felhasználói felülete. Tetszik a lapok közötti böngészés, a könyvjelzők, a hatékony keresősáv és a Chrome kiváló keresési funkciója, amely megkönnyíti a szükséges információk megtalálását...

🧠 Érdekesség: A Google Chrome 2008-ban egy képregénnyel debütált! A Google egy 38 oldalas, illusztrált képregényt adott ki, amelyben elmagyarázta a Chrome működését. Így nézett ki: a Google Books segítségével

📚 További információk: A legjobb Chrome-bővítmények a termelékenység növeléséhez

3. Microsoft Edge (a legjobb AI-támogatott termelékenységhez)

A Microsoft Edge Copilot ötvözi a Chromium-alapú Edge sebességét és kompatibilitását a termelékenységre fókuszáló beépített generatív mesterséges intelligenciával. Az oldalsáv valós idejű segítséget nyújt az oldalak összefoglalásához, tartalom generálásához, kérdések megválaszolásához és webes feladatok automatizálásához. Szorosan integrálódik a Microsoft 365 csomaggal az üzleti termelékenység érdekében.

Vállalati integrációja megkülönbözteti a Comet-től. Az Edge Copilot beépül a meglévő üzleti munkafolyamatokba. Ha vállalata Microsoft eszközöket használ, ez az AI böngésző az ökoszisztémájának részévé válik.

E-maileket szerkeszthet az Outlookban, jelentéseket készíthet a vállalati adatok felhasználásával, betekintést nyerhet a SharePoint-dokumentumokból, és intelligens gyorsbillentyűkkel egyszerűsítheti a munkát. Mindezt úgy, hogy közben betartja a vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi irányelveket.

A Microsoft Edge legjobb funkciói

AI Copilot segítségével, amelynek segítségével tartalmakat szerkeszthet, összefoglalhat és elemezhet. Használja az AI-t a termelékenység növelésére az Edge dedikált oldalsávján elérhető beépítettsegítségével, amelynek segítségével tartalmakat szerkeszthet, összefoglalhat és elemezhet.

Aktiválja az Immersive Reader funkciót a zavaró tényezőktől mentes olvasáshoz, amely egyszerűsíti a weboldalakat tiszta formátumokká.

Rendezze kutatásait, képeit és jegyzeteket, szinkronizálja őket az eszközök között, és exportálja őket Word vagy Excel formátumba a Collections funkcióval.

A Microsoft Edge korlátai

Néha bizonyos feladatok (szkriptek) végrehajtása közben lefagy.

A Microsoft Edge árai

Ingyenes

Microsoft Edge értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (320+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (540+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Edge-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő véleménye:

A leghasznosabbnak azt tartom, hogy milyen gyorsan működik keresőmotorként. A legtöbb eszköz, amit használok, alapértelmezés szerint egy másik böngészőt használ, ezért szándékosan kell kiválasztanom az Edge-et, de összességében csak pozitív tapasztalataim vannak vele.

A leghasznosabbnak azt tartom, hogy milyen gyorsan működik keresőmotorként. A legtöbb eszköz, amit használok, alapértelmezés szerint egy másik böngészőt használ, ezért szándékosan kell kiválasztanom az Edge-et, de összességében csak pozitív tapasztalataim vannak vele.

Ön is a munkahelyi túlterheltség áldozata? Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan hozhatja össze minden munkáját egy helyen, és takaríthat meg órákat minden héten ⏰

4. Sigma OS (A legjobb multitaskinghoz és a munkafolyamatok szervezéséhez)

Sigma OS-en keresztül

A Sigma OS multitasking és munkafolyamat-optimalizálással teszi kényelmesebbé a böngészést. A munkaterületeket projekt táblaként szervezi, így a lapokat feladatokként csoportosíthatja, „munkamenetek” között válthat, és beállíthatja, hogy a lapok a feladat befejezése után automatikusan bezáródjanak.

Ahelyett, hogy a böngészést mesterséges intelligenciára bízná, dedikált eszközöket kínál, amelyekkel szervezett és koncentrált maradhat. A folyékony váltás lehetővé teszi, hogy a billentyűzet-orientált felület segítségével zökkenőmentesen válthasson a feladatok és projektek között. A tartós kontextusnak köszönhetően a lapok inkább feladatokként viselkednek, mint ideiglenes oldalakként.

Ezenkívül a termelékenységre fókuszáló gyorsbillentyűk, az intelligens lapcsoportosítás és a hatékony osztott képernyős böngészés miatt ez a böngésző kiváló választás elfoglalt szakemberek számára.

A Sigma OS legjobb funkciói

Használja a Look it up funkciót, hogy több webes forrásból átfogó összefoglaló oldalakat állítson össze.

A Command-Hover segítségével előnézetet kaphat a linkekről, így gyorsan áttekintheti azokat anélkül, hogy új lapokat kellene megnyitnia.

Testreszabhatja a megjelenést a Magic Theme segítségével, amely a böngésző színeit az aktuális webhely színeihez igazítja, így esztétikus képernyőképeket kap.

A Sigma OS korlátai

Az eszköz nem támogatja a Chrome vagy Edge böngészőkben elérhető hatalmas kiterjesztés-könyvtárakat.

Sigma OS árak

Ingyenes

Personal Pro: 20 USD/hó

Személyes Max: 30 USD/hó

Sigma OS értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás hetente 1–2 órát takaríthat meg nekik, míg 19% szerint 3–5 órát szabadíthat fel mély, koncentrált munkára. Még ezek a kis időmegtakarítások is összeadódnak: heti két óra megtakarítás évente több mint 100 órát jelent, amelyet kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordíthat. 💯 A ClickUp AI ügynökeivel és a ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és átalakíthatja a találkozói jegyzeteket megvalósítható következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon belül. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanapjának automatizálásához és optimalizálásához. 💫 Valós eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ba, így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és méretezhető információforrással rendelkezik.

5. Brave Browser (a legjobb az erős adatvédelem és a hirdetésblokkolás szempontjából)

a Brave Browser segítségével

Az adatok mindenhol ott vannak. Minden webhely nyomon követi Önt, és még a böngészési szokásairól is profilot készít. A Brave alapértelmezés szerint blokkolja a hirdetéseket, a nyomkövetőket és a harmadik féltől származó cookie-kat.

A háttérben betöltődő nyomkövető szkriptek és hirdetési hálózatok nélkül az oldalak gyorsan megjelennek. Az eszköz emellett fejlett adatvédelmi funkciókat is használ, például ujjlenyomat-véletlenszerűsítést és HTTPS Everywhere-t.

Ezenkívül tartalmazza a Leo-t, egy összekapcsolt AI-asszisztenst, amely a lekérdezéseket lehetőség szerint helyileg dolgozza fel. Így AI-elemzéseket kaphat anélkül, hogy böngészési előzményeit máshová továbbítaná.

A Brave Browser legjobb funkciói

Védje magánéletét a Brave Shields segítségével, amely alapértelmezés szerint blokkolja a hirdetéseket, a nyomkövetőket és az ujjlenyomatokat.

Böngésszen névtelenül a beépített Tor-hozzáféréssel rendelkező privát ablakok segítségével.

Készítsen privát videohívásokat a Brave Talk segítségével, amely közvetlenül integrálva van a böngészőbe.

A Brave Browser korlátai

Agresszív blokkolása időnként megszakítja azoknak a webhelyeknek a működését, amelyek nyomon akarják követni Önt.

A Brave Browser árai

Ingyenes

Egyedi árazás

Brave Browser értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (340+ értékelés)

Mit mondanak a Brave Browserről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-felhasználó:

A Brave „reklámmentes” funkciója tetszik a legjobban, ami tisztává teszi a böngészést. Felhasználói felülete nagyon jó, tiszta és könnyen használható, ami nagyon egyszerűvé teszi a navigációt. Ezenkívül a gyors böngészésben is segít.

A Brave „reklámmentes” funkciója tetszik a legjobban, ami tisztává teszi a böngészést. Felhasználói felülete nagyon jó, tiszta és könnyen használható, ami nagyon egyszerűvé teszi a navigációt. Ezenkívül segít a gyors böngészésben is.

📚 További információk: A legjobb AI Chrome-bővítmények a mindennapi termelékenység növeléséhez

6. DuckDuckGo (alapértelmezés szerint a legjobb a szigorú adatvédelemhez)

a DuckDuckGo segítségével

A Comethez hasonló böngészők megfelelő működéséhez jelentős adatforgalomra van szükség. A DuckDuckGo böngésző nem felel meg ennek a paradigmának.

Elkötelezett a magánélet védelme mellett, alapértelmezés szerint blokkolja a nyomkövetőket, titkosítja a keresést és névtelen böngészést biztosít. Más böngészőktől eltérően soha nem menti a keresési előzményeket vagy a felhasználói adatokat, és integrálja a HTTPS Everywhere szolgáltatást a biztonságos kapcsolatok biztosítása érdekében.

A böngésző hirdetésblokkolója automatikusan eltávolítja a zavaró elemeket, a adatvédelmi irányítópult pedig segít valós időben figyelemmel kísérni a webhelyek nyomon követését. A webhelyek egyszerű adatvédelmi besorolást (A–F) kapnak, így gyorsan láthatja, hogy egy webhely mennyire tartja tiszteletben a felhasználók adatvédelmét, és eldöntheti, hogy tovább szeretne-e böngészni rajta.

A DuckDuckGo legjobb funkciói

Törölje a böngészési adatokat egy kattintással a Fire Button gomb segítségével, amely törli a cookie-kat, a előzményeket és a nyomkövetőket.

Aktiválja a Global Privacy Control (GPC) funkciót, amely egy adatvédelmi szabvány, amely automatikusan jelzi a webhelyeknek, hogy ne kövessék nyomon és ne osszák meg az adatait.

Használja a Bangs Shortcuts parancsokat a kereséshez vagy a több ezer konkrét webhelyre való közvetlen navigáláshoz egy gyors paranccsal.

A DuckDuckGo korlátai

Elavult felület és más böngészőkhöz képest fejlett eszközök hiánya, ami a kereséseket kevésbé relevánssá teszi.

DuckDuckGo árak

Ingyenes

Négy az egyben előfizetési szolgáltatás: 9,99 USD/hó felhasználónként

DuckDuckGo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DuckDuckGo-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmazott:

Teljes mértékben a felhasználói adatvédelemre összpontosít. 100%-ban. Nagyon tetszik, hogy lehetőség van világszerte különböző domainekhez csatlakozni, és van egy láng gomb, amely törli (és tényleg törli) az információkat, így az ember szabadon ugrálhat.

Teljes mértékben a felhasználói adatvédelemre koncentrál. 100%-ban. Nagyon tetszik, hogy lehetőség van világszerte különböző domainekhez csatlakozni, és van egy láng gomb, amely törli (és tényleg törli) az információkat, így az ember szabadon ugrálhat.

Tervezés és élményközpontú

7. Dia Browser (A legjobb minimális, zavarmentes használatra)

via Dia Browser

A Dia Browser azoknak a felhasználóknak készült, akik egyszerű felületet szeretnének, de nem akarnak lemondani a fejlett termelékenységi funkciókról. Függőleges lapok, munkaterület-kezelés és billentyűparancsok állnak rendelkezésre, de mindezt minimalista csomagolásban.

Az eszköz Skills rendszerével AI segítségével automatikusan összefoglalhat cikkeket, e-maileket írhat a saját hangján, tanulási útmutatókat készíthet vagy speciális feladatokat végezhet. Böngészés közben taníthatja magát, vagy magyarázatot kérhet és gyakorló feladatokat oldhat meg bármilyen témában. Ráadásul az AI chatbot személyisége és hangneme is testreszabható, hogy illeszkedjen az Ön stílusához.

A beszélgetések, a előzmények és egyéb személyes adatok titkosítva vannak és helyileg tárolódnak. Csak a válaszhoz szükséges minimális kontextus kerül elküldésre a megbízható partnereknek.

A Dia Browser legjobb funkciói

Az AI-beszélgetésekkel a lapok mellett azonnal interakcióba léphet, és gyors válaszokat kaphat.

Write for me szövegjavaslataival, amelyek közvetlenül elérhetők a gépelés közben. Gyorsítsa fel a tartalomkészítést az AI böngésző szövegjavaslataival, amelyek közvetlenül elérhetők a gépelés közben.

A beépített AI gyorsbillentyűkkel gyorsan létrehozhat hivatkozásokat, kártyákat, önéletrajzokat és költségvetéseket.

A Dia Browser korlátai

Csak macOS rendszeren érhető el Apple Silicon (M1 és újabb) processzorral, ami korlátozza a Windows és Linux felhasználók hozzáférését.

Dia Browser árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Dia Browser értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A mai napig az URL-ekben látható „www” előtag valójában opcionális. Ez csupán egy névadási konvenció volt, nem pedig technikai követelmény.

8. Opera Neon (A legjobb kreatív, kísérleti felülethez)

az Opera Neon segítségével

A listánk következő tagja az Opera Neon. Ez egy AI-alapú digitális asszisztens, amely böngészőként is működik. A platform kreatív és kísérleti felülettel rendelkezik, amely böngésző automatizálási eszközökre épül. Tartalmazza a Chat, Do és Make (több AI-asszisztens) funkciókat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy beszélgetéseket folytassanak, webes feladatokat automatizáljanak és megosztható alkalmazásokat hozzanak létre közvetlenül a böngészőben.

A felület is eltérő. A lapok buborékokként jelennek meg, az elrendezés vizuálisan magával ragadó, és minden dinamikusnak tűnik. A felhőalapú intelligenciájának köszönhetően az eszköz akkor is képes feladatokon dolgozni, amikor a felhasználó offline állapotban van.

Az Opera Neon legjobb funkciói

Kommunikáljon közvetlenül a böngészőben az integrált üzenetküldő funkcióval

Végezzen több feladatot egyszerre: nézze meg a videókat a felugró lejátszókban, miközben tovább böngészi az internetet.

Gyorsan készítsen és mentse el weboldalak pillanatképeit referencia vagy megosztás céljából.

Az Opera Neon korlátai

Inkonzisztens vagy hiányzó szabványos billentyűparancsok

Opera Neon árak

Standard: 19,90 USD

Opera Neon értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A „böngészőháború” kifejezés az 1990-es években, a Netscape Navigator és az Internet Explorer közötti versengés során született. Akkoriban a Netscape volt a domináns böngésző, amely a piac több mint 80%-át birtokolta. Amikor azonban a Microsoft minden Windows PC-hez ingyenesen mellékelt Internet Explorer böngészőt, a verseny még intenzívebbé vált.

9. Zen Browser (A legjobb a tiszta, kifinomult mindennapi böngészéshez)

a Zen Browser segítségével

A Zen Browser azoknak a felhasználóknak készült, akik értékelik a letisztult esztétikát és a zökkenőmentes mindennapi böngészést. A felület minimalista, így a sima átmenetek és a letisztult eszköztárak segítségével a lényeges feladatokra koncentrálhat. Olvasási mód, gyors könyvjelzőzés és finom termelékenységi integrációk állnak rendelkezésre.

Személyre szabhatja böngészőjét háttérszínek, témák, színátmenetek, elem méretek és elrendezés segítségével. Ezen felül a platform lehetővé teszi egyéni CSS importálását a User Chrome Files segítségével, hogy böngészője funkcionalitását az alapértelmezettnél tovább fejlessze.

A Zen Mods könnyű, felhasználók által létrehozott kiterjesztések, amelyek mind a dizájnt, mind a funkciókat bővítik. Ezzel gyakran frissített, felhasználók által létrehozott kiegészítőket kap, amelyek mind a dizájnt, mind a használhatóságot javítják. Egy másik kiemelkedő funkció a Zen Glance, amely lehetővé teszi a linkek gyors előnézetét átfedő ablakokkal a többfeladatos munkavégzés és a kutatás érdekében.

A Zen Browser legjobb funkciói

Használja a Compact Mode funkciót, hogy elrejtse a lapok oldalsávját, ha nincs rá szüksége.

Optimalizálja a teljesítményt alacsonyabb memóriahasználattal és jobb hőhatékonysággal a versenytársakhoz képest.

Szerkessze PDF-fájljait a beépített szerkesztővel, amely megjegyzéseszközöket, képbeillesztést és intuitív felületet kínál.

A Zen Browser korlátai

A Zen Browsernek nincs mobil verziója, ami korlátozza a folytonosságot azoknak a felhasználóknak, akik az eszközök közötti szinkronizálásra támaszkodnak.

Zen Browser árak

Ingyenes

Zen Browser értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A fülekkel való böngészés, azaz az a funkció, amely lehetővé teszi, hogy több weboldalt is megnyitva tartson egy ablakban, 1994-ben jelent meg, amikor egy kevéssé ismert böngésző, az InternetWorks (a BookLink Technologies fejlesztése) először vezette be ezt az ötletet a Multiple Document Interface (MDI) segítségével.

10. Vivaldi (A legjobb a részletes testreszabás és vezérlés szempontjából)

via Vivaldi

Míg a Comet egy AI-asszisztens, amely elvégzi a feladatokat helyetted, a Vivaldi egy olyan eszközkészletet kínál, amellyel pontosan azt hozhatod létre, amire szükséged van. Ez egy megbízható eszköz azoknak a felhasználóknak, akik mélyreható testreszabást és részletes ellenőrzést szeretnének a böngészés minden aspektusa felett.

Szinte mindent beállíthat, beleértve a lapok elrendezésének átrendezését (vízszintes vagy függőleges), a lapok csoportosítását csoportos munkafolyamatokhoz, valamint a képernyő felosztását lapok egymás mellé helyezésével. Beállíthatja a színsémákat, a navigációs gyorsbillentyűket, és akár a mozgásérzékeny gesztusokat is.

Ezenkívül az eszköz beépített jegyzetpanelt, képernyőkép-készítő eszközt, naptárat és e-mail klienst is tartalmaz. Míg a Comet a termelékenységet elsősorban mesterséges intelligenciával közelíti meg, a Vivaldi az alapelemeket biztosítja ahhoz, hogy manuálisan hozza létre a böngészési környezetet.

A Vivaldi legjobb funkciói

Biztosítsa adatainak biztonságát a nyomkövetők blokkolásával, az adatok szinkronizálásának ellenőrzésével és az analitikai adatok kikapcsolásával.

Optimalizálja a teljesítményt a nem használt lapok hibernálásával, hogy csökkentse a memória- és CPU-használatot.

A pillanatfelvétel funkcióval teljes böngészőablakokat menthet el későbbi áttekintés vagy visszaállítás céljából.

A Vivaldi korlátai

A felhasználók panaszkodnak, hogy a böngésző lefagy, amikor inkognitó módban böngésznek.

A Vivaldi árai

Ingyenes

Vivaldi értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Vivaldiról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználótól:

Szerintem ennek a böngészőnek a legjobb funkciója a lapkezelés, amit tetszés szerint áthelyezhet.

Szerintem ennek a böngészőnek a legjobb funkciója a lapkezelés, amit tetszés szerint áthelyezhetünk.

AI-alapú böngésző

11. Arc Search (A legjobb gyors, AI-alapú válaszokhoz)

az Arc Search segítségével

Az Arc Search az Arc Browser mobil böngészője. Egy dologra koncentrál: segít gyorsan megtalálni és megérteni az információkat. A Browse for Me funkciója összefoglalja az interneten található tudást, és tömör válaszokat ad egy egyszerűsített oldalsávban.

A platform emellett fejlett AI-modelleket is integrál, amelyek beszélgetésszerűen kezelik a lekérdezéseket, relevancia szerint szűrik az eredményeket, és gyors linkeket kínálnak a mélyebb feltáráshoz.

A Comet-től való legfőbb különbség az, hogy az Arc Search egy kutatási eszköz, nem pedig feladatvégrehajtó. Ezért értékes eszköz kutatók, diákok és mindenki számára, aki mélyreható online olvasást végez.

Az Arc Search legjobb funkciói

Összefoglalja a weboldalakat a Pinch to Summarize funkcióval, amely a hosszú cikkeket tömör, AI által generált áttekintésekbe sűríti.

Vegyen részt természetes nyelvű beszélgetésekben a Call Arc segítségével, amely lehetővé teszi, hogy telefonhívást utánozó, beszélt AI-interakciókat folytasson.

Automatikus archiválás a régi lapok, hogy böngészése rendezett maradjon

Arc Search korlátozások

Teljesítményproblémák merülhetnek fel, ha túl sok lapot vagy erőforrás-igényes webalkalmazást használ.

Arc Search árak

Ingyenes

Arc Search értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Automatizálja böngészőjének műveleteit a ClickUp segítségével

A mai munka nem működik.

Projekteink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami lassítja munkánkat.

A ClickUp csökkenti az eszközök számát azáltal, hogy a projekteket, a tudást és a csevegést egy helyen egyesíti – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Így egyesíti a ClickUp mindazt, amire szüksége van:

Hozza be az internetet a munkaterületére

A ClickUp Chrome-bővítmény segítségével bárhonnan az interneten rögzítheti az információkat, és beviheti azokat a ClickUp munkaterületébe.

A ClickUp Chrome-bővítményével böngészési előzményeit hasznos információkká alakíthatja.

Tegyük fel, hogy egy cikket olvas, amelyben ötleteket talál a következő kampányához. Nincs szükség kontextusváltásra, csak annyit kell tennie, hogy:

Könyvjelzőzzön egy oldalt és alakítsa át és alakítsa át ClickUp feladattá címmel, URL-címmel és képernyőképpel.

Kövesse nyomon az időt közvetlenül a böngészőjéből, miközben kutat vagy ír.

Képernyőképek rögzítése és megjegyzések hozzáadása , beleértve a rajzolást, elmosást vagy jelölést, mielőtt azokat egy megjegyzéshez csatolná.

Jegyzeteket vagy emlékeztetőket adhat hozzá a szinkronizált adhat hozzá a szinkronizált ClickUp Notepad segítségével, amely bármely oldalról elérhető.

Csatoljon e-maileket a Gmailből közvetlenül a Feladatokhoz, így a beérkező levelek és a munkaterület összekapcsolva maradnak.

🔍 Tudta? Az 1990-es évek elején és a 2000-es évek elején a böngészők címsorában kizárólag teljes URL-eket lehetett beírni. Ha nem URL-t, hanem például „macskák” szót írt be, hibaüzenet jelent meg, vagy a navigáció megszakadt. A funkció megváltozott, amikor a címsor és a keresősáv összeolvadt, és a Google Chrome-ban „omnibox” néven vált ismertté.

Adjon hozzá AI-alapú termelékenységet

A ClickUp Chrome-bővítményével kivágta azt a betekintő kampánycikket, feladatként rögzítette, jegyzeteket csatolt hozzá, és még a kutatás során eltöltött időt is nyomon követte.

De most mi lesz? A ClickUp Brain, a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense, ezt az információt cselekvéssé alakítja.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy elemezze a böngészés közben könyvjelzővel megjelölt tartalmakat.

Az intelligens keresési funkciók azonnal kiemelik a könyvjelzővel ellátott oldalak, a linkelt dokumentumok és a kapcsolódó feladatok legfontosabb részeit, így kézi keresés nélkül is kontextusba helyezett összefoglalót kap.

A Chrome-bővítmény segítségével rögzített ötletek stratégiákká, tervekké és kifinomult kommunikációvá alakulnak. Ráadásul a ClickUp Brain vállalati szintű adatvédelemmel rendelkezik, így adatai biztonságban maradnak.

Ezenkívül a neurális hálózati szoftver automatikusan generál feladatokat, alfeladatokat és megbízottakat, sőt a munka előrehaladtával még az ütemterveket és a haladásról szóló frissítéseket is kitölti.

Chelsea Bennett, a Lulu Press márkaelkötelezettségi menedzsere így nyilatkozott a ClickUp-ról:

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen egy marketingcsapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen egy marketingcsapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkájukat.

Automatizálja az Önnek megfelelő munkafolyamatokat

Összegyűjtötte az információkat, elkészítette a kampánytervet a ClickUp Brain segítségével, és kiosztotta a feladatokat. Most itt az ideje, hogy a ClickUp Automations segítségével zökkenőmentessé tegye a munkafolyamatot, anélkül, hogy folyamatosan nyomon kellene követnie azt.

Indítson el olyan műveleteket, mint állapotváltozások, feladatkiosztások, e-mailek és értesítések olyan szabályok alapján, mint például „Amikor egy feladat a Folyamatban állapotba kerül, rendelje hozzá X-hez”. Választhat előre megtervezett sablonok közül, hogy gyorsan elindulhasson, vagy testreszabhatja saját több lépéses automatizált munkafolyamatait.

Hozzon létre egyedi ClickUp automatizálásokat konkrét kiváltó eseményekkel és műveletekkel, hogy munkája zavartalanul folyhasson.

Tegye meg a következő lépést az AI termelékenység terén!

Ha a ClickUp Brain intelligens projektkezelési lehetőségeket kínál, akkor a ClickUp BrainGPT egy olyan AI-központot biztosít, amely valóban átfogóan gondolkodik az egész munkaterületén. Az összes felhőalapú és helyi alkalmazásából származtatja a válaszokat és a kontextust, hogy egy fókuszált munkaterületet biztosítson Önnek.

Használja a ClickUp BrainGPT-t, hogy jobban megértse a munkaterületét.

A ClickUp Brain és a BrainGPT segítségével az interneten is kereshet, hogy valós idejű információkat szerezzen.

Keresés az interneten a ClickUp BrainGPT segítségével

A böngésző betekintésétől a valódi előrelépésig, a kontextus elvesztése nélkül

Az AI böngészők kiválóan alkalmasak kérdések megválaszolására. Összefoglalják az oldalakat, felületes betekintést nyújtanak, és segítenek gyorsabban megérteni az olvasottakat.

De amint bezárja a lapot, a munka általában megakad.

Valakinek még mindig meg kell tennie:

alakítsa ezt az ismeretet feladattá

döntsd el, kié a tulajdonjog

Maradjon mozgásban, amikor a dolgok változnak

Itt jönnek képbe a Super Agents .

A Super Agents a ClickUp-on belül működik, és olyan mesterséges intelligenciával rendelkező csapattársakként viselkedik, akik megértik a böngészés során rögzített kontextust. Ahelyett, hogy megkérdeznék, mit talált, ott folytatják, ahol a böngészője abbahagyta.

Például:

Kivágja a webes kutatási eredményeket → egy Super Agent strukturált következő lépésekké alakítja azokat.

Ön egy oldalt fontosként jelöl meg → egy Super Agent nyomon követi, ha a kapcsolódó munka blokkolva van.

Több forrást ment → egy Super Agent összekapcsolja őket egy megosztott frissítésbe vagy összefoglalóba.

A különbség apró, de fontos.

A böngészők segítenek az információk fogyasztásában. A Super Agents segít abban, hogy az információk előrehaladjanak.

Nincs szükség újbóli magyarázatra. Nincs szükség másolásra és beillesztésre. Nincs kontextusvesztés.

Találja meg az összes munkához szükséges eszközt egy helyen

A ClickUp Enterprise Search egy központi helyet biztosít a kereséshez és a válaszok megszerzéséhez az egész munkaterületén. Összekapcsolja a feladatait, dokumentumait, csevegéseit, találkozóit, sőt még a kapcsolódó harmadik féltől származó alkalmazásokat is, mint például a Google Drive, a Slack, a Notion, a Gmail és mások, így azonnal megtalálhatja, amire szüksége van, anélkül, hogy minden platformot külön-külön át kellene kutatnia.

Találjon meg bármit a munkaterületén az Enterprise Search segítségével

Integrálja a böngészést a ClickUp munkaterületével

Ha van valami, amit a böngészők fejlődéséből megtanultunk, az az, hogy a sebesség, az egyszerűség és az intelligens integrációk nyernek.

Míg a Comet egy böngészőgyártó cég, amely mesterséges intelligencia funkciókkal egészíti ki termékeit, a ClickUp egy teljes körű termelékenységi platform böngészőintegrációval. Ezzel egy konvergens mesterséges intelligencia munkaterületet kap, amely egyesíti a feladatok, dokumentumok, együttműködés, munkamenedzsment és minden más mesterséges intelligencia funkciót, amire csak vágyhat (és még többet!).

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

GYIK

Igen, a Perplexity Comet a legtöbb felhasználó számára ingyenes, és minden fontos funkciója Mac és Windows rendszereken is ingyenesen elérhető. A Perplexity Max nevű prémium előfizetés további funkciókat és fejlett integrációkat kínál.

A legnépszerűbb adatvédelmi szempontú böngészők közé tartoznak: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox és Tor Browser.

A Brave Leo AI, az Arc Marx munkafolyamat-automatizálása és a Microsoft Edge Copilot AI jó egyensúlyt biztosít a termelékenység és a magánélet védelme között.

Az integrációk lehetővé teszik, hogy a böngésző által generált összefoglalók, kivágott kutatási eredmények és webes automatizálások közvetlenül feltöltődjenek a ClickUp feladatokba vagy naptári eseményekbe. Ez egyszerűsíti a digitális projektmenedzsment munkafolyamatokat, lehetővé téve az automatizálások elindítását, a dokumentáció elkészítését és a találkozók jegyzetének szinkronizálását a böngészők között.

Igen, a Microsoft Edge és a Sigma OS sok Comet funkciót képes lemásolni. Ha azonban AI-alapú, végpontok közötti munkafolyamat-kezelést keres, akkor a ClickUp a legjobb választás.

Helyezze előtérbe az adatvédelmi beállításokat és az átláthatóságot. Az adatkezeléshez való hozzájárulás, az AI memória vezérlésének lehetősége és az egyértelmű irányelvek elengedhetetlenek. A több forrásból történő keresés, a beépített összefoglalás és a Clickuphoz hasonló feladatkezelő platformokkal való zökkenőmentes integrációhoz hasonló termelékenységi funkciók szintén elengedhetetlenek.