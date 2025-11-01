Matematika kontra valóság: az egy százalékos javulási módszer kijavítása

Az egy százalékos javulási módszer mindig is a legelegánsabb megoldás volt az önfejlesztési versenyben.

Az eladási érv ellenállhatatlan, mert matematikán alapul, és a matematika bizonyosságot sugároz: ha minden nap 1%-kal jobbá válsz, akkor egy év alatt ~37-szer jobb leszel.

Az egy százalékos módszer ellenállhatatlan ígérete: a folyamatos fejlődés tökéletes exponenciális görbéje.

Ez egy gyönyörű, tiszta, exponenciális görbe. A probléma természetesen az, hogy az emberek nem ilyenek.

Rendetlenek vagyunk, következetlenek, és könnyen eltereli a figyelmünket egy érdekes madár a ablakon kívül.

Megpróbálunk az elegáns görbe szerint élni, de a haladásunk grafikonja végül inkább szeizmográfhoz hasonlít, mint részvényportfólióhoz.

🌀 A való élet nem lineáris: A fejlődés nem lépcsőzetes, hanem szívmonitorhoz hasonlít. Csúcsok, mélypontok, stagnálás, visszaesések, ismétlődés.

Hamarosan az egyetlen dolog, ami fokozódik, az a homályos bűntudat.

De mi van, ha a probléma nem a tévedhetőségeinkben rejlik, hanem a kapott képletben?

Ez nem egy érv a 1%-os önfejlesztési módszer ellen. Ez egy mentőakció.

Célunk, hogy megmentsünk egy zseniális filozófiát a saját, kissé félrevezető matematikájának zsarnokságától, és kiderítsük, hogyan kell valójában használni ezt a hatékony eszközt.

A 37-szeres javulás legendája

Az egy százalékos módszer a háború utáni Japán gyárcsarnokaiban született.

Az olyan vállalatoknak, mint a Toyota, szükségük volt egy újjáépítési módszerre, és ezt a „kaizen” filozófiában találták meg, ami japánul „folyamatos javulást” jelent.

Az ötlet egyszerű volt: végezzen el számos apró, kitartó fejlesztést – csökkentsen egy másodperccel egy folyamatot, szüntessen meg egy felesleges mozdulatot –, és ezek együttes hatása hatalmas minőségi és hatékonysági nyereséghez vezet. Ez a koncepció a marginális nyereségek összesítésének is nevezik.

És ez működik. A Kaizen az ipari kiválóság és az üzleti folyamatok fejlesztésének csendes motorja.

👀 Tudta? Nem csak a gyártó vállalatok alkalmazták a kaizen filozófiát. Még a hírhedten komplex űrhajózási és védelmi ipar is bekapcsolódott a folyamatba. A Lockheed Martin, a világ egyik legfejlettebb katonai repülőgépének gyártója, a kaizen egyik legfontosabb támogatójává vált.

Az eredmények megdöbbentőek voltak. 1992 és 1997 között a Lockheednek sikerült 38%-kal csökkenteni gyártási költségeit, felére csökkenteni készleteit, és 42 hónapról 21 hónapra csökkenteni a repülőgépek szállítási idejét. 5. Végül, szinte abszurd módon konkrét bizonyítékul megszállottságukra, a részek átvételétől a raktározásig eltelő időt 30 napról mindössze négy órára csökkentették.

Aztán a Kaizen rátalált a sportra.

Konkrétan a brit kerékpáros csapatra talált rá, egy szervezetre, amely a győzelem hiányát egyfajta nemzeti hagyománnyá tette. Több mint egy évszázad alatt egyetlen aranyérmet gyűjtöttek.

A brit kerékpáros csapat, a Kaizen, amely a folyamatos apró javulásoknak köszönhetően az esélytelenekből olimpiai bajnokokká vált.

A csapat új teljesítményigazgatója, Sir Dave Brailsford úgy döntött, hogy a probléma nem a tehetség hiánya, hanem a folyamat hiánya. Bevezette a Kaizen gyári módszert, és alkalmazta a csapatára.

Az elmélet egyszerű volt: ha lebontjuk a kerékpározáshoz szükséges összes elemet, és mindegyiket csak egy százalékkal javítjuk, akkor a kumulatív eredmények megállíthatatlanná tesznek minket.

Furcsa, de hatékony Annak érdekében, hogy versenyzői jobb teljesítményt nyújthassanak, Sir Dave Brailsford néhány… nem hagyományos optimalizálási módszert választott: Először a nyilvánvaló dolgokat javította, mint például a kerék súlyát és a versenyző táplálkozását. Elég egyszerű.

Ezután a projekt a klinikai paranoia területére terelődött. Egy sebészt hívtak, hogy mindenkinek megtanítsa a jobb kézmosási technikát, hogy csökkentsék a megfázások számát.

A versenyzők speciális párnákat és matracokat kaptak, hogy alvási testtartásuk egységes legyen.

A csapat teherautójának belsejét ragyogó fehérre festették, nem esztétikai okokból, hanem azért, hogy könnyebben észrevehetőek legyenek a kerékpár mechanikáját megzavaró apró porfoltok.

Sir Brailsford módszere furcsa volt. Szinte már komikusnak tűnt. De ami a legfontosabb: brutálisan hatékony volt.

A csapat azután aranyérmeket nyert az olimpián, hat év alatt öt Tour de France-címet szerzett, és a nemzeti vicc tárgyává vált csapat mára birodalommá nőtte ki magát.

De az, aki ezt a koncepciót felkarolta és a többiek számára is elérhetővé tette, James Clear volt (a legmegfelelőbb név, ami csak létezik).

Atomic Habits című könyvében a brit kerékpárosok grandiózus, megszállott stratégiáját egy egyszerű, személyes mantrába sűrítette: legyél minden nap egy százalékkal jobb.

Minden nagy dolog kicsiből indul. Minden szokás magja egy apró döntés. De ahogy ez a döntés megismétlődik, a szokás kihajt és egyre erősebbé válik. A gyökerek megerősödnek, az ágak növekednek. A rossz szokás megtörése olyan, mintha egy hatalmas tölgyfát gyökereznének ki belőlünk. A jó szokás kialakítása pedig olyan, mintha napról napra egy finom virágot ápolnánk.

📚 Hogyan változott az üzenet! Kaizen → elit teljesítménytudomány Atomic Habits → személyes fejlődés szlogen Ugyanaz az ötlet, különböző szigorúsági szint.

Ezt az ellenállhatatlan matematikai tényhez kapcsolta, miszerint egy apró napi javulás egy év alatt 37-szeres javulást eredményez.

Ezzel a legenda teljes lett. Az elit sportban bevált, hatékony ipari filozófia mostantól egy egyszerű képlet lett a személyes átalakuláshoz.

Az ígéret egyértelmű volt: a kis, következetes erőfeszítések, ha naponta alkalmazzuk őket, elkerülhetetlenül forradalmi sikerhez vezetnek. Az egyetlen probléma az, hogy a valós életben ez ritkán működik így.

Amikor a tökéletes matematika találkozik a tökéletlen valósággal

Az egy százalékos javulási módszer legendája egy tiszta, logikus gépezet.

De amint elhagyja a parkolót, és ráhajt a valós élet zűrzavaros, kátyús utcáira, a kerekek lecsúsznak. A gép néhány kellemetlen igazsággal szembesül, amelyek közül az első egy különösen makacs fizikai törvény.

Kezdői kedvezmény kontra szakértői adó

Az 1%-os javulási módszer 37-szeres ígérete egy csendes, végzetesen hibás feltételezésen alapul: hogy minden 1%-os javulás ugyanannyi erőfeszítést igényel.

Bárki, aki valaha is megpróbált valamiben jó lenni, tudja, hogy ez – enyhén szólva – nem igaz.

Ha egy készséget még csak most tanulsz, az első néhány eredmény nevetségesen könnyű. Hatalmas, nyilvánvaló hibákat javítasz ki, és a fejlődés olyan gyors, hogy szinte varázslatnak tűnik. Ez a kezdők kedvezménye, és itt érződik leginkább valóságosnak az az elképzelés, hogy minden nap 1%-kal jobbá válsz.

De amint már nem vagy kezdő, elkezded fizetni a szakértői adót. Nézzünk egy egyszerű példát, hogy megértsük ezt:

A kezdő: A tornateremben kezdő edző hónapokig minden héten 1%-kal növelheti a súlyemelését. Ő egy zseni. Ő egy csodagyerek. Valójában ő egyszerűen csak új.

A szakértő: Egy elit súlyemelő viszont egy egész évet tölt azzal, hogy ugyanazt az egy százalékos javulást elérje. Az ő fejlődésüket unciákban mérik, nem fontokban, és izzadsággal és unalommal fizetnek érte.

⚡ A korai eredmények varázslatosnak tűnnek, mert nyilvánvaló hibákat javítasz ki. Aztán a fejlődés lelassul, és az 1%-os szabály brutálisan drágává válik.

Ennek a módszernek a népszerű változata elfelejti megemlíteni, hogy a 300. javítás tízezer szeres erőfeszítést igényelhet az elsőhöz képest.

Ez egy matematikai görbe, amely brutálisan meredek, és ez az első ok, amiért ez az elegáns képlet oly gyakran kudarcot vall.

Más szavakkal, ahogy ezt a Redditor helyesen megjegyzi:

Megígérem, hogy nem fogsz sokáig minden nap 1%-kal többet emelni. A lényeg az, hogy mindenhol keress javulást, még ha kicsinek is tűnik.

A vigaszdíj

Amikor a 37-szeres hozam ígérete fantáziának bizonyul, azt tesszük, amit minden ésszerű ember tenne: alacsonyabbá tesszük az elvárásainkat.

A nagy, matematikai ígéretet egy szerényebb és megbocsátóbb magyarázatra cseréljük. „Oké”, mondjuk magunknak, „talán ez nem egy varázsformula. Talán a lényeg csak az, hogy a nagy, ijesztő célokat kisebb, kevésbé félelmetes részekre bontsuk.”

Ez egy rendkívül népszerű vigaszdíj, főleg azért, mert nem is rossz. Csak nem ez a lényeg.

Egy tökéletesen jó vajkés

A kutatások egyértelműen kimutatják: a célok „apróbb” részekre bontása fantasztikus módszer arra, hogy az agyunkat rávedjük egy nehéz feladat megkezdésére.

Például egy olyan cél, mint „új nyelvet tanulni”, elég ijesztő ahhoz, hogy bárki kedvet kapjon egy szundikáláshoz. De egy olyan cél, mint „tíz perces leckét csinálni”, már megvalósítható. Ez egy tudományosan alátámasztott stratégia, amellyel megkerülhetjük a „döntésképtelenséget”, ami a kanapéhoz szegez minket.

De ez egyben a feladat mélyreható félreértelmezése is.

Az elmélet szerint: Az egy százalékos módszer a folyamatos rendszerfejlesztés filozófiája.

A vigaszdíj így szól: Ez egy projektmenedzsment trükk a teendőlistádhoz.

A kettő összekeverése olyan, mintha egy sebész szikéjével kenyeret vajaznánk. Igen, a feladatot elvégezhetjük vele, és talán még okosnak is érezhetjük magunkat. De egy precíziós műszert használunk ügyetlen célra, és teljesen elmulasztjuk kihasználni a kezünkben tartott eszköz erejét.

Az agyunk egyszerű képletekre van beprogramozva

Ha az egy százalékos javulási módszer nem működik az Ön esetében, könnyű a kudarcot a rossz értékesítési stratégiára fogni. De ez nem a teljes igazság.

Az igazság egy kicsit primitívebb. Nem azért alkalmazzuk az önfejlesztési módszert, mert jól hangzik, hanem azért, mert agyunk úgy van beprogramozva, hogy ellenállhatatlannak találja.

Ez egy neurológiai csapda.

A kis győzelmek dopamin-hurka

A dopamin-hurok: miért olyan jó érzés a kis feladatok elvégzése, még akkor is, ha ez nem mindig jelent valódi előrelépést?

Agyunk egy egyszerű és ősi jutalmazási rendszer alapján működik.

Amikor befejezünk egy feladatot – bármilyen feladatot, legyen az bármilyen kicsi –, egy apró, kielégítő dopaminlöketet kapunk. Ez az agy módja arra, hogy azt mondja: „Jó munka. Csináld újra!” Ezért is érezzük olyan jó érzésnek a teendőlistán szereplő tételek kipipálását, mint amennyire az indokolt lenne.

Az egy százalékos módszer egyszerű formájában tökéletes dopamin-szolgáltató rendszer.

A rendszer előnyei: Napi, kiszámítható és könnyen megvalósítható feladat

Az agy megkapja: megbízható, kis erőfeszítéssel elérhető jó közérzetet biztosító vegyi anyagot.

Ez veszélyes visszacsatolási hurkot hoz létre. Függővé válunk a fejlődés érzésétől, ami nem azonos a valódi fejlődéssel.

Annyira el vagyunk foglalva azzal, hogy élvezzük a „10 perc edzés” négyzet bejelöléséből származó dopamin hatását, hogy nem vesszük észre, hogy valójában nem leszünk erősebbek.

📮 ClickUp Insight: Blogunk olvasóinak 32%-a még mindig úgy gondolja, hogy a teli naptár egyenlő a termelékenységgel, 21%-uk pedig a hosszú munkaidőt egyenlőnek tartja az elkötelezettséggel. Más szavakkal, inkább a haladás érzéséhez és látszatához (a teli naptárhoz) vagyunk rabjai, mint a valódi, érdemi haladáshoz.

Az agy reakciója a nagy célokra

A nagy, homályos célok kiválthatják az agy fenyegetés-reakcióját, ami döntésképtelenséghez vezethet.

Míg a kis célok örömteli feladatot jelentenek az agyunk számára, a nagy célok ötös riasztást váltanak ki.

Az idegtudomány szerint agyunkban létezik egy úgynevezett „affektív szalience hálózat”, ami egy divatos kifejezés a fenyegetésérzékelőre.

Amikor egy hatalmas, homályos célt tűzünk ki magunk elé, mint például „egészségesebbé válni”, ez a hálózat aktiválódhat, és a cél nagyságát és nehézségét nem izgalmas kihívásként, hanem valódi fenyegetésként érzékeli a jólétünkre nézve.

A válasz az úgynevezett „döntésképtelenség”. Ez az az érzés, amikor annyira el vagyunk ájulva, hogy a legbiztonságosabb és leglogikusabb cselekvés az, ha egyáltalán nem teszünk semmit.

Az egyszerű 1%-os képlet és a „kis lépések” vigaszdíj tökéletes ellenszere ennek a félelemnek.

via Forrás

Egy ijesztő, amorf szörnyetegszerű célt vesznek, és azt egy sor kicsi, ártalmatlan és egyértelműen nem fenyegető lépéssé alakítják.

A beépített elfogultságunk a egyenes vonalak iránt

Végül, az emberekről köztudott, hogy rosszul értik az exponenciális növekedést.

Lineáris gondolkodású lények vagyunk. Arra számítunk, hogy ha egy óra munkával egy alkatrészt állítunk elő, akkor tíz óra alatt tíz alkatrészt fogunk előállítani.

Agyunk szereti az egyenes, kiszámítható vonalakat.

A 37x ígéret egy exponenciális görbe, de mi egyenes vonalként halljuk. Intuitív módon úgy értelmezzük, hogy „minden nap egy kis erőfeszítés sok erőfeszítéshez vezet”, ami igaz is.

Amit azonban természetesen nem fogunk fel, az a kamatos kamat robbanásszerű, szinte nevetséges jellege, ezért is érezzük olyan árulásnak a csökkenő hozamok valóságát.

Az egyszerű, lineáris ígéret, hogy „csak egy kicsit kell tenni minden nap”, sokkal kényelmesebb és neurológiailag intuitívabb, mint a valódi növekedés komplex, zavaros valósága.

Ha az „életterved” jelenleg szétszórt jegyzetekben, félig kitöltött naplókban és egy elfeledett Google Doc-ban él, akkor nem vagy egyedül. Ez a videó megmutatja, hogyan lehet olyan élettervet készíteni, amely nem csak az újévi energiától függ, hanem a valóságban is megállja a helyét.

Élesítsd a vésőt, ne csak a követ üsd!

Oké, ha az egy százalékos javulási módszer nem varázsformula, és nem csak egy felmagasztalt teendőlista, akkor mi?

Ez egy motor. Ahhoz, hogy megfelelően használjuk, nem a célvonalra kell gondolnunk, hanem a gépre.

Az egy százalékos módszer teljes félreértelmezése egyetlen kérdésre vezethető vissza, és ez a legfontosabb kérdés, amit magadnak feltehetsz bármely cél kapcsán: projektet irányítasz, vagy rendszert építesz?

Hasonlónak tűnnek, de teljesen különbözőek.

A kő megütése (projektmenedzsment)

Ez az, amit a legtöbbünk alapértelmezésként tesz. A célt véges feladatként kezeljük. Ez egy márványtömb, és a mi feladatunk az, hogy addig faragjuk, amíg elkészül.

A cél „maratont futni”, ezért edzéstervet követünk. A cél „terméket piacra dobni”, ezért végigfutjuk a feladatlistát. Amint átlépjük a célvonalat, a projekt befejeződött.

Működik, de kimerítő, és gyakran visszatérünk oda, ahonnan indultunk.

A véső élesítése (rendszer kiépítése)

Ez a valódi munka. A cél nem a maraton, hanem az, hogy „jobb futóvá válj”. A napi egy százalékos javulás nem arról szól, hogy még egy kilométert hozzáadsz, hanem arról, hogy javítod a képességeidet. Arról szól, hogy élesíted a munkát végző eszközt.

Például: Tegyük fel, hogy a célod az, hogy „20 kilót akarsz fogyni”. 1. megközelítés (a kő megmunkálása) egyszerűen a cél felbontásáról szól. Ez a klasszikus megközelítés. A „20 kiló fogyás” projektet teljesítendő feladatként kezeled, és felbontod egy teendőlistára. Ez a munka elvégzéséről szól. Arról szól, hogy addig faragjuk a 20 kilós márványtömböt, amíg el nem tűnik. Ez hatékony lehet, de nagyban függ az akaraterőtől, és amikor a projekt „befejeződik”, az emberek gyakran visszatérnek a régi szokásaikhoz, mert az alapvető rendszer, amely egészségtelennek tette őket, még mindig ott van. A 2. megközelítés (a véső élesítése) az alapvető rendszer javításáról szól. Itt a cél nem igazán az, hogy „20 kilót fogyjunk”. A cél az, hogy „olyan emberré váljunk, aki folyamatosan egészséges és energikus”. Ehhez arra kell koncentrálnunk, hogy apró, tartós javításokat hajtsunk végre az egészségünket irányító rendszerekben. Az első megközelítés eljuttat a célba. A második pedig jobb futóvá tesz minden versenyen, amin valaha részt veszel. Ez a döntő különbség.

És itt jön a csavar: még az egy százalékos módszer eredeti szószólója, a brit kerékpáros csapat edzője, Sir Dave Brailsford is végül elismerte, hogy ez volt a valódi titok.

Érdekes módon, amikor a pályáról a Tour de France-ra váltottam, egyáltalán nem sikerült jól; az első néhány versenyünk jóval elmaradt a várakozásoktól. Őszintén megvizsgáltuk a helyzetet, és rájöttünk, hogy a borsóra koncentráltunk, nem a steakre. Annyira igyekeztünk a marginális nyereség minden apró részletével, hogy túlzottan a perifériára koncentráltunk, és nem a lényegre. Meg kell határoznia a kritikus sikertényezőket, gondoskodnia kell azok megvalósításáról, majd ezekre kell összpontosítania a fejlesztéseket. Ez kemény lecke volt.

Érdekes módon, amikor a pályáról a Tour de France-ra váltottam, egyáltalán nem sikerült jól; az első néhány versenyünk jóval elmaradt a várakozásoktól.

Őszintén megvizsgáltuk a helyzetet, és rájöttünk, hogy a borsóra koncentráltunk, nem a steakre. Annyira igyekeztünk a marginális nyereség minden apró részletével, hogy túlzottan a perifériára koncentráltunk, és nem a lényegre.

Meg kell határoznia a kritikus sikertényezőket, gondoskodnia kell azok megvalósításáról, majd ezekre kell összpontosítania a fejlesztéseket. Ez kemény lecke volt.

Más szavakkal: nem azzal nyerünk, hogy ezer véletlenszerű dolgot javítunk. Azzal nyerünk, hogy kitartóan javítjuk azt a néhány dolgot, ami igazán számít – a központi rendszert.

Hogyan élesítsd a vésődet

Az egy százalékos fejlesztési módszer lényege nem a több munka, hanem az okosabb munka. Arról szól, hogy a nyers erő helyett az intelligens tervezés kerüljön előtérbe.

Hogyan lehet ezt megvalósítani? Ez egy háromlépéses folyamat.

1. lépés: Keresse meg a nagy hatással bíró szűk keresztmetszetet

Nem lehet mindent egyszerre javítani. Ha ezt próbáljuk megtenni, az a leggyorsabb út a kiégéshez. A titok az, hogy meg kell találni azokat a néhány dolgokat, amelyek javítása megkönnyítené az összes többit.

💡 Profi tipp: Ha minden fontosnak tűnik, akkor semmi sem az. A javulás akkor kezdődik, amikor valamit szándékosan kihagyunk.

Az üzleti megközelítés: Pareto-elv

Az üzleti életben ezt Pareto-elvnek vagy 80/20-as szabálynak nevezik. Ez azt a megfigyelést jelenti, hogy a legtöbb rendszerben a problémák körülbelül 80%-a csupán 20%-os okokból származik.

A Pareto-elv: az eredmények 80%-a gyakran csak a erőfeszítéseid 20%-ából származik – összpontosíts a legfontosabbakra!

Az okos cégek nem próbálnak mindent kijavítani, hanem megkeresik azt a „létfontosságú 20%-ot”, és minden energiájukat arra összpontosítják.

A megközelítés: keresse meg a valódi hibát

Ehhez nem kell üzleti diplomád. Csak őszintének kell lenned, és meg kell találnod a szűk keresztmetszeteket.

A célod: „Egészségesebben akarok étkezni”

A rossz fókusz: Megpróbálni átalakítani az egész étrendjét, kicserélni a kamrájában található összes élelmiszert, és egyik napról a másikra Michelin-csillagos séfnek lenni a kelkáposzta-saláták terén.

A szűk keresztmetszet: Egy pillanatnyi őszinte önreflexió után rájössz, hogy rossz étkezési szokásaid 80%-a este 9 óra után történik, amikor fáradt vagy és az akaraterőd már kimerült. Az éjszakai nassolás nem csak egy probléma, hanem a probléma. Ez a nagy hatással bíró szűk keresztmetszet.

2. lépés: Határozzuk meg a „vésőélezés” szokását

Miután megtaláltad a szűk keresztmetszeteket, az a kísértés, hogy nyers erővel támadd meg őket.

Ha a késő esti nassolás a probléma, a brutális megoldás az, hogy összeszorítod az öklöd, és megesküszöl: „Nem fogok nassolni!” Ez egy szörnyű terv. Az akaraterejére támaszkodik, ami köztudottan megbízhatatlan.

Az egy százalékos rendszerépítési megközelítés nem az akaraterejéről szól, hanem a jobb tervezésről. Meg kell határoznia egy kis, megismételhető szokást, amely javítja a rendszerét, nem csak a teljesítményét. Meg kell élesítenie a vésőt.

Az üzleti megközelítés: először tervezzük meg a rendszert

Egy tanulmányban egy orvostechnikai vállalat folyamatos fejlesztést akart bevezetni.

Természetesen nem azt mondták az alkalmazottaiknak, hogy „legyenek innovatívabbak”. Az abszurd lett volna.

Ehelyett egy új, egyszerűsített rendszert terveztek, amelyben a munkavállalók benyújthatják és nyomon követhetik fejlesztési ötleteiket. Nem az eredményre (több ötletre) koncentráltak, hanem egy jobb ötlettermelő rendszer kiépítésére.

Élesítették a vésőt.

A megközelítés: csökkentsd a súrlódást

Ugyanezt megteheted a nassolás problémájával is. A késő esti nassoláshoz vezető rendszer nem erkölcsi kudarc, hanem tervezési hiba. Tehát tervezd át!

A rossz szokás (brute force) : „Akaraterővel fogom megállítani magam, hogy ne egyek sütit este 9-kor.”

A vésőélezés szokása (rendszertervezés): „Minden este vacsora után két percet szánok arra, hogy egészséges, igazán vonzó alternatív snacket készítsek, és azt a hűtő elejére tegyem.”

Ebben a példában nem a kísértésnek ellenállsz, hanem a jó döntést 1%-kal könnyebbé, a rossz döntést pedig 1%-kal nehezebbé teszed.

3. lépés: Hozzon létre visszacsatolási hurkot

Most már van egy szűk keresztmetszeted és egy vésőélező szokásod. Most az utolsó darab a kirakósból az, hogy kiderítsd, vajon az új szokásod valóban működik-e.

A visszajelzés nélküli rendszer csak találgatás. Tudnod kell, hogy haladsz-e előre, és ehhez adatokra van szükséged.

Ez ijesztően hangzik, de nem feltétlenül kell annak lennie.

Az üzleti megközelítés: teszteljünk mindent

A kórházak komplex rendszerek, és hosszú ideig a fejlesztések szakértői véleményekre és megalapozott becslésekre támaszkodtak.

Ekkor egy New York-i kórházi rendszer, a NYU Langone Health úgy döntött, hogy abbahagyja a találgatást. Gyors A/B teszteket kezdtek el futtatni a saját belső folyamataikon. Nem csak feltételezték, hogy egy új eljárás jobb, hanem ténylegesen tesztelték a régivel szemben, és hagyták, hogy az adatok döntsenek. Visszacsatolási hurkot építettek be a működésükbe.

A megközelítés: legyél tudós, ne kritikus

Ehhez nem kell kutatási támogatás. Csak egy kicsit kíváncsibbnak és egy kicsit kevésbé ítélkezőnek kell lenned.

A helytelen módszer (önkritika): Néhány napig kipróbálod az új étkezési szokásodat. Egy este azonban elcsúszol, és megeszed a süteményeket. Azonnal kudarcnak nyilvánítod az egész kísérletet, és csalódottnak érzed magad.

A visszacsatolási hurok (tudományos módszer): Kezelje úgy, mint egy kísérletet. A hét végén tegyen fel egyszerű kérdéseket, és írja le a válaszokat: Milyen volt az energiaszintem a héten? Valóban segített az új snack? Milyen körülmények között történt a visszaesésem?

Mostantól nem ítélkezik magáról, hanem adatokat gyűjt. Ez a visszacsatolási ciklus célja: megadni Önnek azokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy rendszerét egy százalékkal tovább fejlessze.

Lehet, hogy az egészséges snack nem volt elég vonzó. Lehet, hogy korábban kell lefeküdnie. A visszacsatolási hurok a „kudarcot” hasznos adattal látja el a következő kísérlethez.

Az elméletből a gyakorlatba: rendszerének felépítése a ClickUp segítségével

Rendszerfejlesztés a gyakorlatban: a ClickUp használata a nagy hatással bíró szokások nyomon követésére, mérésére és finomítására

Az egyik dolog megérteni a rendszerfejlesztés filozófiáját. A másik dolog pedig azt ténylegesen megvalósítani.

Bármely jó rendszer ellensége a súrlódás – azok a kis bosszúságok, elfelejtett feladatok és mentális zavarok, amelyek miatt könnyebb egyszerűen feladni.

Egy igazán hatékony rendszer tehát nem az akaraterőn alapul, hanem egy olyan platformon, mint a ClickUp (amely egyébként ingyenes! )

Nem arra törekszünk, hogy jobb teendőlistát találjunk a „kő megmunkálása” projektjének kezeléséhez. Ehelyett egy olyan munkaterületet használunk, amely segít felépíteni, kezelni és finomítani azt a motort, amelyet a „véső élezéséhez” használ.

Rendszerkövetés, nem feladatellenőrzés

A projektnek van célja, de a rendszernek van pályája. Ahhoz, hogy megtudja, az 1%-os javítások ténylegesen működnek-e, a kimenet minőségét kell mérnie, nem csak a befejezett feladatok számát.

Ahelyett, hogy azt követnéd nyomon, hogy „megcsináltam-e a dolgot?”, inkább azt kövesd nyomon, hogy „könnyebb/gyorsabb/jobb lett-e a dolog?”.

A ClickUp segítségével ezt bonyolult szokásnapló vezetése nélkül is megteheted:

Mit javítasz? A ClickUp használható funkciója Hogyan segít ez? Írási sebesség, kutatási idő, regenerálódási idő stb. Egyéni mezők Mérhető adatokat adjunk hozzá minden feladathoz, ahelyett, hogy csak bejelölnénk egy négyzetet. A fejlődés tendenciái hetek/hónapok alatt ClickUp műszerfalak A javulást ne csak fejben becsülje meg, hanem vizuális grafikonokba is ábrázolja! A súrlódás vagy a stagnálás felismerése ClickUp automatizálások + feladatnézetek Értesítések vagy jelzések beállítása, ha egy mutató csökken vagy stagnál

📌 Mikrogyőzelem-gondolkodásmódNe kérdezd: „Mit végeztem el ma?”Kérdezd: „Mi lett ma könnyebb?”

Így lehet abbahagyni a javulást ellenőrzőlistaként kezelni, és elkezdhetjük úgy tekinteni rá, mint egy folyamatosan fejlődő rendszerre.

Ha az egyéni mezők és a műszerfalak azt mutatják, mi történik, a ClickUp Brain azt mutatja, miért – és mit kell kijavítani.

ClickUp Brain: A rendszered brutálisan őszinte elemzője

A rendszerfejlesztés egyik legnehezebb része az, hogy objektív képet kapjunk arról, mi működik valójában. Az agyunk remekül tud történeteket mesélni, de nagyon gyenge a minták felismerésében. A ClickUp Brain a személyes elemzőnk szerepét tölti be, és a találgatásokat adatokkal helyettesíti.

ClickUp Brain: a személyes elemzője, aki azonosítja a szűk keresztmetszeteket és felkutatja a megvalósítható ötleteket.

Ez a tökéletes eszköz a korábban említett visszacsatolási ciklus létrehozásához. Ahelyett, hogy csak úgy érezné, hogy halad előre, ténylegesen meg is tudhatja.

🧠 Dopamin ≠ Fejlődés Egy feladat kipipálása a listáról nem jelenti a fejlődést – csak az agy kényeztetése. A javulás nem azonos a tevékenységgel.

Kérdezze meg, hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek: Olyan kérdéseket tehet fel, mint például: „Melyik írásbeli feladat vett igénybe több időt a vártnál ebben a hónapban?”, hogy azonnal azonosítsa a rendszerében fellépő súrlódásokat.

Automatikus előrehaladási jelentések: Használja a programot, hogy heti összefoglalót készítsen az összes elvégzett „vésőélezési” feladatról. A program valós időben feltárja a mintákat, az akadályokat és a sikereket, így a saját munkájának kritikusából tudós lesz.

Új fejlesztési ötletek generálása: Ha elakad, használhatja a következő 1%-os fejlesztés kigondolásához. Például: „Adj öt ötletet, hogyan tehetném hatékonyabbá a cikkem vázlatának elkészítését!”

🤖 Bónusz: Kifejezetten azért fejlesztettünk ki egy mesterséges intelligencia ügynököt, hogy segítsen nyomon követni a személyes céljaidat! Nézd meg most, és tudd meg, hogyan segíthet abban, hogy kevesebb erőfeszítéssel többet érj el.

ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon

A rendszer alapja a következetes, megismételhető cselekvések.

A ClickUp személyes szokáskövető sablonja tökéletes keretet biztosít a korábban azonosított, konkrét, nagy hatással bíró „vésőélező” szokások elkülönítéséhez és nyomon követéséhez.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp személyes szokáskövető sablon: összpontosítson a következetességre és a rendszer fejlesztésére, ne csak a napi feladatokra.

Nem száz véletlenszerű szokás nyomon követésére szolgál, hanem arra, hogy azokra a kevés szokásokra koncentráljunk, amelyek valóban javítják a rendszerünket.

Válassza ki a legfontosabb szokásait: Hozzon létre feladatokat a meghatározott rendszerfejlesztésekhez, például „Egészséges alternatív snack előkészítése” vagy „15 oldal elolvasása az írás művészetéről”.

Vizualizálja a következetességet: Használja a Használja a ClickUp táblázatnézetet , hogy egyszerű, vizuális áttekintést kapjon a sorozatairól. Ezzel láthatja az összegyűjtött adatokat arról, hogy mennyire következetesen hajtja végre a rendszerfejlesztéseket.

Kövesse nyomon az előrehaladást az egyéni mezők segítségével: A sablon Progress (Előrehaladás) egyéni mezője azonnali, áttekinthető állapotellenőrzést biztosít, és egy sor apró lépést mérhető tendenciává alakít.

ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sablon

Néha egy rendszernek nem csak egy kis lökésre van szüksége, hanem egy teljes sprintre, hogy beinduljon. Bár egy konkrét kihívásra tervezték, a ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template felépítése mesteri példája egy intenzív, sokrétű fejlesztési projekt menedzselésének.

Ingyenes sablon A ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sablon: struktúra és visszajelzés intenzív, sokrétű fejlesztési projektekhez

A módszer felépítése könnyen átalakítható bármilyen koncentrált erőfeszítéshez, például egy „30 napos kódátalakításhoz” vagy egy „negyedéves értékesítési folyamat átalakításához”.

Beépített visszacsatolási ciklusok: A sablon heti értékelésekre vonatkozó szerkezete egy tökéletes, előre elkészített visszacsatolási mechanizmus. Arra készteti Önt, hogy megálljon, elemezze az elmúlt hét adatait, és intelligens módosításokat hajtson végre a rendszerén a következő hétre vonatkozóan.

Világos fejlődési szakaszok: Az egyéni állapotok („Megcsináltam”, „Folyamatban”, „Teendők”) világos és kielégítő lendületet adnak a nehéz időszakokban, és a hatalmas munkamennyiséget kezelhető szakaszok sorozatává alakítják.

Hol működik és hol nem működik az egy százalékos módszer?

Egy zseniális stratégia, ha rossz problémára alkalmazzuk, csak egy kifinomult módja a kudarcnak.

Az egy százalékos módszer kiváló stratégia az optimalizáláshoz. De nem szabad úgy tekinteni rá, mint minden kérdésre adott válaszra.

Ehelyett meg kell értened, mikor ez a tökéletes lépés, és mikor teljesen irreleváns.

Hol alkalmazható az egy százalékos módszer?

Az egy százalékos módszer nem magányos farkas. Legjobban csapatban működik. Ha stratégiai vákuumba dobjuk, akkor csak sok lóerő marad, amelynek nincs hova mennie.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki belőle, olyan keretrendszerrel kell párosítania, amely irányt és egyértelműséget biztosít.

Egy százalék + OKR-ek

Az OKR-ek (Objectives and Key Results, célok és kulcsfontosságú eredmények) rendkívül ambiciózus, kissé ijesztő célok kitűzésére szolgálnak.

OKR-ek és az egy százalékos módszer: ambiciózus célok és fenntartható napi rendszerek találkozása

A cél egy nagy, inspiráló célkitűzés („Legyenek elismert véleményvezérek az iparágban.”) A kulcsfontosságú eredmények mérhető jelzők, amelyek megmutatják, hogy haladnak-e a cél felé („Növeljék az organikus forgalmat 40%-kal”).

Hol alkalmazható: Az OKR-ek megadják a „mit” és a „miért” kérdésekre a választ. Ezek az építészeti tervrajzok a katedrálishoz, amelyet építeni szeretne. De köztudott, hogy nem árulják el, hogyan kell a téglákat lerakni.

A szinergia: Az egy százalékos módszer megadja a „hogyan” kérdésre a választ. Használhatod fenntartható, napi rendszerek – „vésőélező” szokások – kialakítására, amelyek valóban előreviszik a legfontosabb eredményeidet.

Egy százalék + 4 végrehajtási fegyelem (4DX)

A 4DX egy keretrendszer, amely segít átlátni a napi feladatok „örvényét”, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhassunk.

A végrehajtás 4 fegyelme (4DX): összpontosítson a legfontosabb dolgokra, és használja az egy százalékos módszert a napi fejlődés elősegítésére.

Ehhez meg kell határoznia egy „rendkívül fontos célt” (WIG), a „vezető mutatókra” kell összpontosítania, egy áttekinthető eredménytáblát kell vezetnie, és létre kell hoznia egy teljesítményért felelősségre vonható rendszert.

Ezek mind nagy hatással bíró intézkedések, amelyek végrehajtása elkerülhetetlenül elősegíti a cél elérését.

Hol alkalmazható: A 4DX remekül segít a koncentrációban és a legfontosabb tényezők azonosításában. Pontosan megmondja, melyik játékot érdemes játszani.

A szinergia: Az egy százalékos módszer tökéletes eszköz ezeknek a vezető mutatóknak a megvalósításához. Ha a vezető mutatója „naponta öt új potenciális ügyféllel való kapcsolatfelvétel”, akkor az egy százalékos javulás egy kissé jobb e-mail sablon megtervezése vagy egy módszer megtalálása, amellyel két perccel lerövidítheti a kutatási folyamatot potenciális ügyfélként.

Egy százalék + Getting Things Done

Az egy százalékos módszerrel ellentétben a Getting Things Done (GTD) módszer nem célkitűző rendszer, hanem a józan ész megőrzését szolgáló rendszer.

Getting Things Done (GTD): tisztítsd meg a mentális munkaterületedet, hogy a jelentőségteljes fejlődésre koncentrálhass

A GTD-módszer célja, hogy a kötelezettségvállalásokat, ötleteket és feladatokat kivonja a fejéből, és egy megbízható külső rendszerbe helyezze, így felszabadítva mentális kapacitását a valódi, magas szintű gondolkodáshoz.

Hol alkalmazható: A GTD olyan, mint egy takarító, aki rendet rak a zavaros gondolataid között. Megteremti azt a tisztaságot és fókuszt, amire szükséged van ahhoz, hogy egyáltalán el tudj gondolkodni a fejlődésen.

A szinergia: Nem élesítheti a vésőjét, ha a munkaasztala egy hegynyi szemét alatt van eltemetve. A GTD eltávolítja a szemetet. Biztosítja a szükséges lelki nyugalmat ahhoz, hogy visszalépjen, azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, és átgondoltan megtervezze az egy százalékos rendszerfejlesztéseket, amelyek számítanak.

Hol bukik meg az egy százalékos módszer?

Néha a fokozatos javulás nem elég – egyes kihívások áttörést vagy a rendszer teljes átalakítását igénylik.

Egyes helyzetekben nem elegendő a fokozatos javulás, hanem dinamit kell.

Az 1%-os módszerhez ragaszkodni ilyen helyzetekben olyan, mintha az autó feltalálásának korában a világ leghatékonyabb, tökéletesen optimalizált lovaskocsik gyártójává akarnánk válni.

Íme, mit érdemes inkább fontolóra venni.

Áttörő javulás

Ez akkor hasznos, ha hatalmas, nem lineáris ugrásra van szükség. Nem arra törekszel, hogy a folyamatot 1%-kal hatékonyabbá tedd, hanem 50%-os ugrásra, amihez teljesen át kell gondolnod a dolgok működését.

Vegyünk például egy gyárat, amelynek biztonsági mutatói kezdik hasonlítani egy horrorfilmhez. Nem cél, hogy havonta 1%-kal biztonságosabbá tegyük a dolgokat. Ezzel könnyen bíróság előtt találhatjuk magunkat.

Áttörésre van szükséged – egy hatalmas, azonnali átalakításra, amely 50%-kal vagy annál is többel csökkenti az incidenseket, méghozzá azonnal.

💡 Profi tipp: A/B-teszttel nem lehet kijutni egy égő épületből. Egyes problémákat nem finomítással, hanem lebontással kell megoldani.

Üzleti folyamatok átalakítása (BPR)

Ez még drámaibb.

Tegyük fel, hogy fel akarja újítani a házát. A BPR valójában nem a ház felújításáról szól, hanem arról, hogy egy üres lappal kezdjük elölről, és megkérdezzük: „Ha ma építenénk ezt a házat a semmiből, hogyan nézne ki?” Ez a vállalati megfelelője annak, mintha a házát a gerendákig lebontanánk.

Képzeljünk el például egy internetkorszakbeli bankot, amely még mindig papír alapú űrlapokkal és faxgéppel hagy jóvá jelzáloghiteleket. A folyamat 60 napig tart, míg egy új online versenytárs 24 óra alatt elvégzi. A faxgép sebességének 1%-os javítása egy hibás rendszer értelmetlen optimalizálása.

A BPR szerint az egészet ki kell dobni a szemétbe, egy üres papírlapról kell kezdeni, és olyan folyamatot kell kidolgozni, amely a valós világban is működik.

Ne számolj, hanem tervezzen!

Szóval, hol tartunk most?

Az a ígéret, hogy egy év alatt 37-szer jobbá válunk, nem mítosz, de nem is univerzális törvény. Ez egy feltételes matematikai művelet, amely olyan területeken működik remekül, ahol a kamatos kamat valódi erő, de az emberi biológia és a fizika törvényei előtt összeomlik.

A folyamatos javulás egy százalékos módszerével kapcsolatos frusztrációja soha nem személyes kudarc volt. Ez egy fordítási hiba eredménye volt.

Az ipari formatervezés hatékony filozófiája egyszerű mantrává vált a személyes teendőlisták számára, és a legfontosabb része útközben elveszett.

Megtanítottak minket, hogy számoljuk a saját fejlődésünket, aprólékosan nyomon kövessük a kis, fokozatos feladatokat. De a valódi cél soha nem az volt, hogy jobbá váljunk a számolásban. Az volt, hogy jobbá váljunk a tervezésben.

Ennek az ötletnek a valódi ereje nem egy konkrét számmal kapcsolatos. Ez egy gondolkodásmód. Az a váltás, hogy a „Hogyan fejezzem be ezt a projektet?” kérdésről áttérünk a „Hogyan építhetek jobb motort minden jövőbeli projekthez?” kérdésre.

Ez a kő megütése és a véső élezése közötti finom, de mélyreható különbség. Ez az egyetlen dolog, ami valaha is számított.

Gyakran feltett kérdések

Mit jelent az egy százalékos javulási módszer?

Ez azt jelenti, hogy eddig rossz dologra koncentráltál. A népszerű változat azt tanácsolja, hogy apránként haladj a cél felé. A valódi módszer szerint viszont meg kell állnod, és meg kell élesítened a vésőt, amit használsz. Ez egy olyan filozófia, amely szerint nem csak többet kell dolgozni, hanem azt is, hogy jobban végezzük a munkát.

Mennyi idő alatt láthatók az eredmények?

Abban a pillanatban, amikor 1%-os javulást ér el, a rendszere jobb lesz. Az eredmények – a nagy, látványos célok – megmutatkozása már más történet. A kezdők gyorsan látják őket, mert minden kaotikus. A szakértők alig látják őket, mert minden apró előrelépésért vérrel, verejtékkel és unalommal kell fizetni.

Az egy százalékos módszer megegyezik a Kaizen módszerrel?

Kapcsolatban állnak egymással, de nem azonosak. A kaizen a japán gyárakból származó, komoly, ipari előd. Az egy százalékos módszer a kifinomultabb, modernebb unoka, amelyet egy bestseller könyvben tálalnak nekünk, hétköznapi embereknek. Ugyanaz a DNS, csak más a csomagolás.

Hogyan tudom nyomon követni az egy százalékos javulásaimat?

Ne kövesse nyomon a teendőlistáját. Ehelyett két dolgot kövessen nyomon: először is, következetesen végrehajtotta-e a „vésőélezés” szokását? Másodszor, valóban javul-e a rendszer? Növekszik-e az írási sebessége? Csökken-e a edzés utáni regenerálódási ideje? A ClickUphoz hasonló platformok pontosan erre lettek kifejlesztve – lehetővé teszik, hogy a napi zaj helyett a magas szintű rendszercélokat kövesse nyomon.

Alkalmazhatják-e a vállalkozások az 1%-os módszert?

Használhatják-e? Ők találták ki. Az egész ötlet olyan vállalatok gyárterületein született, mint a Toyota, jóval azelőtt, hogy személyes termelékenységi trenddé vált volna. Természetes környezete a szervezeti, nem a személyes.