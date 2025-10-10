Ingyenes terméktervezési sablonok, amelyeket imádni fog

Minden nagyszerű termék egy kreativitás szikrájával kezdődik – és rengeteg kávéval. ☕

Az első vázlattól a végső prototípusig a terméktervezés egyenlő arányban művészet és építészet. De még így is gyakran előfordul, hogy a tervezés megakad – nem a tehetség hiánya miatt, hanem azért, mert a visszajelzések, a briefek és az ötletek különböző eszközök között szétszóródnak.

Itt jönnek képbe a terméktervezési sablonok. Ezek formát adnak kreativitásának, egységesítik az ismételhető elemeket, és segítik a projektek fókuszált végrehajtását. Akár felhasználói folyamatokat térképez, vázlatokat készít, vagy tervezési specifikációkat kezel, a megfelelő sablon segít a koncepciótól a megvalósításig egyértelműen haladni.

Az alábbiakban megtalálja a legjobb ingyenes terméktervezési sablonokat, amelyekkel rendszerezheti ötleteit, hatékonyabban együttműködhet és okosabban tervezhet.

Mik azok a terméktervezési sablonok?

A terméktervezési sablonok azonnal használható, testreszabható dokumentumok, amelyek segítségével a tervezők megtervezhetik, megszervezhetik és közölhetik a termék létrehozásához szükséges elemeket. Ezek egységesítik a terméktervezési folyamatot az ötlet megszületésétől a kivitelezésig, biztosítva az összhangot és a megfelelőséget.

Egy tipikus terméktervezési sablon az alábbi szakaszokat tartalmazza:

Felhasználói személyiségek: profilok, amelyek meghatározzák a célközönséget és annak igényeit.

Felhasználói útvonal térképek: Idővonalak, amelyek kiemelik, hogyan interagál a közönséged egy termékkel.

Vázlatok: A termék felületének előzetes vizuális elrendezései

Funkciók specifikációi: A termék funkcióinak részletei

Visszajelzés: A tesztelés alapján szükséges termékfrissítések részletei

🔍 Tudta? Még a mai modern technológiai világban is a tervezők 70%-a hagyományos vázlatfüzeteket használ a projektjei megkezdéséhez! 📖

Miért fontosak a terméktervezési sablonok az UX/UI csapatok számára?

A tervezés nem csak a kreativitásról szól, hanem a folyamatról is.

Az UX/UI csapatok számára a terméktervezési sablonok többek, mint egyszerű gyorsítók: ezek a konzisztencia, a gyorsaság és az együttműködés keretei. A sablonok a következőket segítik a csapatoknak:

Szabványosítsa a munkafolyamatokat, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Csökkentse az ismétlődő munkát, és szánjon több időt az innovációra!

Győződjön meg arról, hogy semmi fontos nem marad ki, a felhasználói személyiségektől a használhatósági tesztelésig.

Tegye könnyebbé az új csapattagok beilleszkedését világos, megismételhető folyamatokkal.

Röviden: a sablonok lehetővé teszik az UX/UI csapatok számára, hogy minden alkalommal jobb termékeket szállítsanak, gyorsabban.

💡 Profi tipp: Tervezés mindenki számára Az akadálymentesség nem utólagos gondolat, hanem alapvető fontosságú. Adjon hozzá akadálymentességi ellenőrzőlistákat vagy szakaszokat a sablonjaihoz, hogy termékei mindenki számára használhatók legyenek, és az első naptól kezdve megfeleljenek a modern szabványoknak.

Mi teszi jóvá egy terméktervezési sablont?

Az online elérhető több ezer terméktervezési eszköz és sablon közül nehéz lehet kiválasztani a legmegfelelőbbet. Íme néhány szempont, amelyre érdemes figyelni:

Egyértelműség: Válasszon egy könnyen kezelhető sablont. Minden elemének egyértelműnek, érthetőnek és megfelelően szervezettnek kell lennie. Ez segít a tervezési ötletek kényelmes elrendezésében.

Testreszabhatóság: Keressen olyan sablont, amelynek elemeit testreszabhatja. A szakaszoktól a elrendezésekig mindent a csapata igényeihez igazíthat.

Következetesség: Válasszon egy sablont, amely következetes szerkezetet követ. Például egy kijelölt részt képek hozzáadásához, jegyzetek készítéséhez stb. Ez megkönnyíti a csapatok számára a folyamat megismétlését és a gyorsabb eredmények elérését.

Átfogó jelleg: Válasszon olyan sablont, amely a terméktervezési folyamat minden lényeges elemét magában foglalja, például a felhasználói kutatást, a versenytársak elemzését és a használhatósági tesztelést . Ez biztosítja, hogy a végtermék kifogástalan legyen.

Együttműködésbarát: Válasszon olyan sablont, amely lehetővé teszi, hogy valós időben dolgozzon együtt csapattársaival. Plusz pont, ha zökkenőmentes ügyfél-együttműködést is lehetővé tesz. Ezzel a folyamat egyszerűbbé és módszeresebbé válik.

⏩ További információ: A legjobb grafikai tervezési együttműködési szoftverek és eszközök

Terméktervezési sablonok egy pillantásra

Terméktervezési sablonok UX, UI és prototípus-készítési munkafolyamatokhoz

Látta a termékcsaládot – most nézzük meg, hogyan segíthetnek az egyes ClickUp terméktervezési sablonok ötleteinek megvalósításában.

1. ClickUp terméktervezési vázlatkészítő táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen átfogó termékvázlatokat a ClickUp Wireframing Whiteboard Template sablonnal.

Minden terméktervezési folyamat első lépése a vázlatkészítés. Ha azonban még nincs tapasztalata ezzel kapcsolatban, használja a ClickUp terméktervezési vázlatkészítő táblasablont.

Ez az ingyenes sablon lehetővé teszi termékek vizuális makettjeinek létrehozását, hogy Ön és más érdekelt felek elképzelhessék azok felületét. Meghatározhatja a felhasználói folyamatokat és kiemelheti a különböző termékelemeket, például az elrendezéseket, menüket, színeket és képeket.

Ez a sablon leginkább inspiráción alapuló terméktervezéshez alkalmas, mivel lehetővé teszi az USP-k gyors lejegyzését és hasonló ötletek továbbfejlesztését.

Íme, miért fogja imádni:

Brainstorming és ötletek szerkesztése valós időben másokkal együtt

Linkeket, jegyzeteket és képeket ágyazhat be vizuális keretekbe.

Ossza meg véleményét és visszajelzéseit közvetlenül a megosztott vásznon.

🔑 Ideális: UI/UX tervezők és termékfejlesztő csapatok számára, akik a termékfejlesztés korai szakaszában vizuálisan tervezik a vázlatokat és az interfész struktúrákat.

🧠 Érdekes tény: Az emberek a vizuális elemeket 60 000-szer gyorsabban dolgozzák fel, mint a szöveget, ezért a vázlatok és a vizuális sablonok segítségével a csapatok gyorsabban tudnak összehangolódni, mint a hosszú tervezési dokumentumok esetében. 👀

🎬 Nézze meg ezt is: Gondolkodott már azon, hogy az AI hogyan illeszkedik a tervezők munkafolyamatába? Ez a rövid bemutató megmutatja, hogyan segíti a ClickUp AI-je a csapatokat az ötletek kidolgozásában, a vázlatok finomításában és a visszajelzések kezelésében – mindezt egy helyen. Ez a hiányzó láncszem a kreatív ötletek és a strukturált kivitelezés között.

2. ClickUp tervezési dokumentum sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon összhangban csapatával minden terméktervezési projektben a ClickUp tervezési dokumentum sablon segítségével.

A hatékony együttműködés hiánya a legnagyobb akadály a terméktervezési keretrendszerében? A ClickUp tervezési dokumentum sablonja ezt hivatott kiküszöbölni.

Ez a sablon egyszerű és könnyen használható. Összegyűjti a szétszórt ötleteket és erőforrásokat, lehetővé téve Önnek és csapatának, hogy gyorsan elkészítsék a termékterveket.

Használhatja útitervek készítéséhez, teendők kivonásához, célok kitűzéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és még sok máshoz. A sablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben megjegyzéseket fűzzenek hozzá és szerkesztéseket javasoljanak, ami különösen ideális távoli csapatok számára.

Íme, miért fogja imádni:

Szervezze a tartalmat fejléc, táblázatok és formázott szöveg segítségével

Gyűjtse össze a visszajelzéseket a beépített kommentárszálak segítségével.

Szabványosítsa a dokumentációt több projektben

🔑 Ideális: Tervezési vezetők és termékmenedzserek számára, akik a tervezési specifikációkat, döntéseket és munkafolyamatokat dokumentálják a funkciók közötti egyértelműség érdekében.

📮 ClickUp Insight: A vezetők 31%-a a vizuális táblákat részesíti előnyben, míg mások a Gantt-diagramokat, a műszerfalakat vagy az erőforrás-nézeteket használják. De a legtöbb eszköz arra kényszerít, hogy válasszon egyet. Ha a nézet nem felel meg az Ön gondolkodásmódjának, az csak egy újabb akadályt jelent. A ClickUp segítségével nem kell választania. Egyetlen kattintással válthat az AI-alapú Gantt-diagramok, Kanban táblák, irányítópultok vagy a munkaterhelés-nézet között. A ClickUp AI segítségével pedig automatikusan generálhat személyre szabott nézeteket vagy összefoglalókat attól függően , hogy ki nézi meg őket – Ön, egy vezető vagy a tervezője. 💫 Valós eredmények: A CEMEX a ClickUp segítségével 15%-kal gyorsította fel a termékbevezetéseket, és 24 óráról másodpercekre csökkentette a kommunikációs késleltetéseket.

🎬 Nézze meg ezt is: Gondolkodott már azon, hogy az AI hogyan illeszkedik a tervezők munkafolyamatába? Ez a rövid bemutató megmutatja, hogyan segíti a ClickUp AI-je a csapatokat az ötletek kidolgozásában, a vázlatok finomításában és a visszajelzések kezelésében – mindezt egy helyen. Ez a hiányzó láncszem a kreatív ötletek és a strukturált kivitelezés között.

3. ClickUp Design Brief Whiteboard Template

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp Design Brief Whiteboard sablont, és gyorsítsa fel tervezési folyamatát!

A ClickUp Design Brief Whiteboard Template egy másik felbecsülhetetlen értékű eszköz a tervezési folyamat egyszerűsítéséhez, különösen akkor, ha a nulláról kezded.

Ez a sablon minden olyan apró részletet figyelembe vesz, amelyet egy nem profi szakember könnyen figyelmen kívül hagyhat. Ide tartozik a megfelelő termék kép, méret, tipográfia, hierarchia, textúra, konzisztencia és még sok más.

Ezenkívül használhatja a célok, az ügyfelek kérései és a felhasználói visszajelzések kiemelésére is, hogy biztosítsa a tervezési ötletek zökkenőmentes megvalósítását.

Íme, miért fogja imádni:

Tisztázza a hatókört, a célokat és a legfontosabb eredményeket

Összehangolja az érdekelt feleket egy közös vizuális áttekintéssel

A beépített táblás eszközökkel könnyedén együttműködhet

🔑 Ideális: Kreatív igazgatók és projektben érdekelt felek számára, akik új kreatív kezdeményezések tervezési céljait, eredményeit és ütemtervét vázolják fel.

👀 Érdekesség: A Cemex, az építőipar számára cementet és betont gyártó és forgalmazó világszintű vezető vállalat, a ClickUp segítségével 15%-kal gyorsította fel termékeinek piacra kerülési idejét! Nemrégiben összeállítottak egy fantasztikus csapatot grafikusokból és mozgókép-alkotókból, akik a hatékony fejlődéshez szükséges megfelelő eszközöket keresték. A ClickUp Task Relationships funkciójának használatával rendkívül egyszerűvé vált a projektek átadása a projektvezetőknek, a tervezőknek és a mozgókép-alkotóknak. Ez számukra forradalmi változást jelentett!

4. ClickUp termék ügyfélút térkép sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen hatékony ügyfélút-térképeket könnyedén a ClickUp ügyfélút-térkép sablonjával.

A pontos ügyfélút-térkép segít a vállalatoknak a legjobb élményt nyújtani ügyfeleiknek – amiért a vásárlók 86%-a hajlandó többet fizetni. Szerencsére a ClickUp termék ügyfélút-térkép sablonja is segít ebben.

Ezt az intuitív és könnyen használható sablont felhasználhatja az ügyfélinterakciók elemzésére és pontos útvonaltervek készítésére is. Ez segít azonosítani a fontos érintkezési pontokat, mélyebb betekintést nyerni a felhasználói igényekbe, és hatékony intézkedéseket hozni az ügyfélélmény javítása érdekében.

A sablon rendkívül együttműködésorientált, így könnyedén használhatja csapatával együtt.

Íme, miért fogja imádni:

Kössük össze az utazás szakaszait a legfontosabb termékjellemzőkkel

A felhasználói viselkedés alapján rangsorolja a fejlesztéseket

Összehangolja a csapatokat a felhasználóközpontú tervezési döntésekben

🔑 Ideális: UX-stratégák és termékmarketingesek számára, akik a felhasználói élményeket térképezik fel, azonosítják a problémás pontokat, és a termékfejlesztéseket a felhasználói viselkedéshez igazítják.

🔍 Tudta? A felhasználói útvonal térképészetet a detektívregények ihlették – megérteni a „ki, mi, hol és miért” kérdéseket minden felhasználói lépés mögött. 🕵🏻

5. ClickUp felhasználói folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp felhasználói folyamat sablont, hogy felhasználói folyamatokat hozzon létre termékeihez.

Az előzőhöz hasonlóan a ClickUp felhasználói folyamat sablon segít átfogó felhasználói utak kidolgozásában a terméktervezés támogatására.

A sablon feltérképezi azokat a lépéseket, amelyeket az ügyfél egy termék vagy szolgáltatás használata során végigjár, az elejétől a végéig. Ez segít meghatározni a problémás pontokat és kijavítani a hiányosságokat, de a sablon ennél többet is tud.

Segítségével feladatok és felelősségek is kioszthatók a csapat tagjai között, valamint nyomon követhető a haladás, hogy hatékony útvonalakat tervezzenek és kiváló felhasználói élményt teremtsenek.

Íme, miért fogja imádni:

Térképezd fel a termék logikáját a felhasználók tényleges elvárásaihoz

Egyszerűsítse a fejlesztők átadását egyértelmű vizuális ábrázolásokkal

Jegyzeteljen és kövesse nyomon a változásokat az iterációk során.

🔑 Ideális: Fejlesztők és terméktervező mérnökök számára, akik intuitív navigációs útvonalakat és felhasználói műveleteket terveznek digitális termékekhez vagy alkalmazásokhoz.

💡 Profi tipp: Ellenőrizze, hogy a felhasználói folyamat minden lépését valóban támogatja-e termékének logikája és háttér API-jai. Ezzel elkerülhető a megvalósíthatatlan elméleti folyamatok kialakítása. ✅

6. ClickUp weboldal-tervezési projektterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen könnyen követhető weboldal-tervezési tervet a ClickUp weboldal-tervezési projektterv sablonjával.

Egy új weboldal tervezése ijesztő feladatnak tűnhet. A megfelelő elrendezés kiválasztásától a legjobb színpaletta kiválasztásáig számos feladatot kell elvégezni. Ha azonban egy csapatot vezet, a ClickUp weboldal-tervezési projektterv-sablon különösen hasznos lehet.

Ez a sablon egy táblázatos nézetet generál az összes weboldal-tervezési feladatról, így Ön és csapata hatékonyan együttműködhetnek és elvégezhetik azokat. Ahogy kitölti a részleteket, a sablon megtervezi az elemeket, kiosztja a teendőket és nyomon követi azok előrehaladását, hogy biztosítsa a határidőre történő teljesítést.

Lehetővé teszi továbbá a feladatok fontossági sorrendbe állítását, valamint a felelősségek kiosztását vagy újraelosztását a terv megváltozása esetén.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon a feladatokat, a függőségeket és a fontos határidőket.

Ossza meg egyértelműen a szerepeket a tervező, fejlesztő és minőségbiztosítási csapatok között.

Szervezze meg a tartalom, a SEO és az UI/UX tervezését egy helyen

🔑 Ideális: webtervezők, fejlesztők és digitális projektmenedzserek számára, akik a weboldalak létrehozását és szállítását felügyelik a csapatok között.

⏩ További információ: Hogyan javíthatja csapata termelékenységét

7. ClickUp webtervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp webtervezési sablonjával strukturált folyamatot alkalmazhat a weboldal tervezéséhez.

A ClickUp webtervezési sablon egy másik ingyenes forrás a weboldal tervezéséhez. Világos, átfogó és nem igényel tanulási időt. Ha egyszerű céloldalakat vagy mikroweboldalakat készít, ez segíthet a folyamat egyszerűsítésében.

A sablon segítségével megtervezheti a weboldal tervezési munkafolyamatának egészét. Egy helyen szervezi a feladatokat, az erőforrásokat és a kommunikációt. Táblás formátumban készült, és testreszabható jelentésekkel világos képet ad az előrehaladásról.

Íme, miért fogja imádni:

Szervezze webes projektjeit oldalak, szakaszok és sprintek szerint

Összekapcsolja a szövegírás, a tervezés és a fejlesztési feladatokat zökkenőmentesen.

Kezelje az iterációkat megjegyzések és jóváhagyások segítségével.

🔑 Ideális: szabadúszó tervezők és ügynökségi csapatok számára, akik ügyfelek számára készülő webdesign projektekhez szervezik az oldalelrendezéseket, tartalmakat és eszközöket.

A tervezés iteratív A legjobb termékeket a folyamatos visszajelzések és a gyors iteráció alakítja. A ClickUp sablonjai és megjegyzésfunkciói megkönnyítik a visszajelzések gyűjtését, a változások nyomon követését és a tervezés fejlesztését, így mindig fejlődhet, és soha nem ragad le.

8. ClickUp új termékfejlesztési sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp új termékfejlesztési sablonját, hogy könnyedén tervezzen sikeres új termékeket.

Tudta, hogy az évente piacra dobott 30 000 új termék közül 95% kudarcot vall? Ha nem szeretné, hogy innovációja a szemétdombra kerüljön, használja a ClickUp új termékfejlesztési sablonját.

Ez a sablon a termékfejlesztés minden aspektusában segítséget nyújt, a tervezéstől a kivitelezésig. Lehetővé teszi feladatok létrehozását, szerepkörök kiosztását és a haladás nyomon követését, hogy fejlesztési folyamata mindig ellenőrzés alatt legyen.

Ez segít összehangolni a többfunkciós csapatokat a termékötletek megvalósításában. Ezenkívül kiküszöböli a folyamat hatékonyságát rontó tényezőket, biztosítva, hogy az újonnan kifejlesztett termék hibátlan legyen.

Íme, miért fogja imádni:

Ossza fel a termékfejlesztési folyamatot megvalósítható fázisokra

Kövesse nyomon a kutatási, prototípus-készítési és tesztelési tevékenységeket

Kövesse nyomon az előrehaladást a műszerfalak és a vizuális táblák segítségével.

🔑 Ideális: Termékmenedzserek és többfunkciós csapatok számára, akik strukturált munkafolyamatokkal új termékkezdeményezéseket hajtanak végre a koncepciótól a bevezetésig.

💡 Profi tipp: Csatlakoztassa tervezési eszközeit A tervezők különböző eszközöket használnak, többek között a Figma, a Slack és a Google Drive alkalmazásokat. A ClickUp integrációi lehetővé teszik a tervek beágyazását, az eszközök összekapcsolását és a visszajelzések központosítását, így csapata az alkalmazások közötti váltás nélkül is folyamatosan dolgozhat.

9. ClickUp kreatív és tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Fejlessze kreatív és tervezési folyamatait a ClickUp kreatív és tervezési sablonjával!

Nehézséget okoz egy terméktervezési projekt különböző elemeinek szervezése? Használja a ClickUp Creative and Design Template sablont a probléma megoldásához.

Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek a semmiből építik fel termékeiket. Elsősorban egységes térként működik, ahol Ön és munkatársai összegyűjthetik és rendszerezhetik ötleteiket.

Ezzel feladatok hozhatók létre, nyomon követhető a haladásuk, és vizualizálható a projekt teljes ütemterve. A sablon vizuálisan is vonzó, az egész folyamatot ábrázoló folyamatábrával.

Íme, miért fogja imádni:

Kezelje kreatív eszközeit minden jóváhagyási szakaszban

A vizuális táblák és ütemtervek segítségével könnyedén rangsorolhatja a feladatokat.

Szinkronizálja a feladatokat és a mérföldköveket a naptárban szereplő határidőkkel.

🔑 Ideális: Kreatív csapatok számára, akik vizuális tartalmakat, márkaépítést és marketingtervezési projekteket kezelnek különböző részlegek vagy ügyfelek számára.

10. ClickUp tervezési portfólió sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítse el tervezési portfólióját perceken belül a ClickUp tervezési portfólió sablonjával.

Ha Ön olyan tervező, aki egy eszközt keres, amellyel erős portfóliót építhet ügyfelei számára, használja a ClickUp Design Portfolio Template sablont. Akár kezdő, akár tapasztalt szakember, könnyedén testreszabhatja, hogy magának megfelelő lookbookot készítsen.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy minden korábbi tervezési projektjét és tapasztalatát professzionálisan rendszerezze. Emellett hozzáadhat fontos részleteket, például a teljesítendő feladatokat és az ütemtervet, hogy prezentációja átfogóbb legyen.

A sablon egyszerűen navigálható, és tartalmazza az összes fontos elemet, amelynek egy professzionális tervezői portfólióban szerepelnie kell.

Íme, miért fogja imádni:

Mutassa be kreatív készségeit, eszközeit és végső eredményeit!

Kössön össze feladatokat, vizuális elemeket és eredményeket egy helyen

A beépített verziókövetés segítségével könnyedén frissítheti a tartalmat.

🔑 Ideális: szabadúszók és tervező szakemberek számára, akik befejezett projekteket, esettanulmányokat és kreatív referenciákat szeretnének rendezett formában bemutatni.

11. ClickUp egyszerű grafikai tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen szilárd grafikákat feleannyi erőfeszítéssel a ClickUp Graphic Design Simple Template segítségével.

A grafikák tervezése addig szórakoztató és könnyű feladatnak tűnik, amíg a határidő közeledik, és Ön még mindig a tervezési fázisban van. Szerencsére azonban itt jön a segítségére a ClickUp egyszerű grafikai tervezési sablonja.

Ez egy hatékony eszköz, amely egyszerűsíti a tervezési folyamatot. Segítségével rendezheti az összes kreatív eszközét, például képeket, videókat és szövegeket, hogy részletesen megtervezhesse a végeredményt.

Lehetővé teszi továbbá kis, megvalósítható feladatok létrehozását és határidők beállítását, így a grafikát a határidőn belül elkészítheti.

Íme, miért fogja imádni:

Szervezze meg grafikai tervezési projektjeit rendetlenség nélkül

Kövesse nyomon a módosításokat, jóváhagyásokat és megosztott fájlokat.

A tiszta, táblaszerű elrendezésekkel láthatóvá teheti az előrehaladást.

🔑 Ideális: Vállalati grafikusok számára, akik ismétlődő kreatív feladatokkal foglalkoznak, például marketinganyagok, hirdetések vagy digitális tartalmak készítésével.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy újra és újra ugyanazokat a gombokat, kártyákat vagy fejlécet tervezné, hozzon létre egy központi komponenskönyvtárat. Ez felgyorsítja a makettek elkészítését, biztosítja a vizuális konzisztenciát, és megkönnyíti a globális frissítéseket, ha a specifikációk a projekt közben megváltoznak. 📈

12. ClickUp Design Ideation Template

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp Design Ideation Template sablont, hogy csapatmunkával új termékeket hozzon létre.

Újszerű terméktervet szeretne készíteni, de nincs ötlete? A ClickUp Design Ideation Template segít Önnek a nulláról indulva új ötleteket találni.

Ez a sablon egy közös munkaterületként működik, ahol Ön és csapattagjai ötleteket gyűjthetnek. Mindenki hozzászólása alapján rangsorolhatja és kiválaszthatja a legjobb javaslatot, majd megkezdheti a kreatív folyamatot.

A sablon segítségével nyomon követheti a tervezés előrehaladását is, így ez egy komplex megoldás.

Íme, miért fogja imádni:

Csoportosítsa az ötleteket téma, személyiség vagy felhasználási eset szerint

Kössön össze tervezési koncepciókat a felhasználói igényekkel vagy célokkal

Kövesse nyomon az ötleteket a brainstormingtól a prototípus-készítésig.

🔑 Ideális: innovációs csapatok, tervezők és kreatív szakemberek számára, akik brainstorming üléseken rögzítik, rendszerezik és rangsorolják az ötleteket.

⏩ További információ: Hogyan használható az AI a terméktervezésben?

13. ClickUp Design Teams Kanban Board Template

Ingyenes sablon letöltése Kezelje könnyedén összes tervezési projektjét a ClickUp Design Teams Kanban Board Template segítségével.

A tervezési munkafolyamatok kezelése gyorsan kaotikusvá válhat, különösen akkor, ha több kreatív szakember is részt vesz benne. A ClickUp Design Teams Kanban Board Template segít Önnek, hogy minden felett kézben tartsa a dolgokat.

Ez a sablon egy vizuális táblát biztosít, ahol a tervezési projekteket szakaszok szerint kezelheti, például brainstorming, folyamatban, felülvizsgálat és végleges. Egy helyen rendelhet szerepeket, csatolhat mellékleteket, nyomon követheti a határidőket és tárolhatja a visszajelzéseket.

Lehetővé teszi továbbá az oszlopok, címkék és prioritások testreszabását is, hogy azok illeszkedjenek csapata egyedi tervezési folyamatához.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon az akadályokat, a függőségeket és az ügyfelek visszajelzéseit.

Átrendezheti és újrasorolhatja a feladatokat egyszerű drag-and-drop funkcióval.

Osztályozza a munkát egyedi, színkódolt címkékkel

🔑 Ideális: Tervezési menedzserek és együttműködő csapatok számára, akik vizuális, állapotvezérelt munkafolyamatban követik nyomon a tervezési feladatokat, az előrehaladást és a felelősségi köröket.

🧠 Érdekesség: A tervezőtábla-sablonokban gyakran használt Kanban-módszert a Toyota találta ki az 1940-es években. 🚘

Új termékek egyszerű tervezése a ClickUp segítségével

A kiváló terméktervezés nem csak a kreativitásról szól, hanem a struktúráról, az iterációról és arról, hogy mindenki a felhasználói élményre összpontosítson.

Akár új felhasználói utat tervez, wireframe-eket készít, vagy tervezési eredményeket kezel, a megfelelő sablonok javítják az áttekinthetőséget, a sebességet és az együttműködést.

A ClickUp széles körű ingyenes terméktervezési sablonjai előnyt biztosítanak a csapatoknak, anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene feltalálniuk a kereket. Készen áll a terméktervezési munkafolyamatok egyszerűsítésére? Fedezze fel még ma a ClickUp terméktervezési sablonjait – kezdje el ingyenesen használni őket!

Gyakran feltett kérdések a terméktervezési sablonokról

A terméktervezési sablonok a tervezés teljes életciklusát lefedik – kutatás, ötletelés, tesztelés –, míg az UI-sablonok kizárólag a vizuális felület elrendezésére koncentrálnak.

Igen. A ClickUp Whiteboard és Doc sablonjaihoz hasonló sablonok központosítják az ötleteket, megjegyzéseket és eszközöket, csökkentve ezzel az eszközváltások számát és a verziók közötti zűrzavart.

Válasszon egyet, amely illeszkedik a munkafolyamatának szakaszához – vázlatkészítés, útvonaltervezés vagy dokumentáció – és testreszabási lehetőségeket kínál a csapat méretének és a projekt típusának megfelelően.