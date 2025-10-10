Ingyenes terméktervezési sablonok, amelyeket imádni fog

Minden nagyszerű termék egy kreativitás szikrájával kezdődik – és rengeteg kávéval. ☕
Az első vázlattól a végső prototípusig a terméktervezés egyenlő arányban művészet és építészet. De még így is gyakran előfordul, hogy a tervezés megakad – nem a tehetség hiánya miatt, hanem azért, mert a visszajelzések, a briefek és az ötletek különböző eszközök között szétszóródnak.
Itt jönnek képbe a terméktervezési sablonok. Ezek formát adnak kreativitásának, egységesítik az ismételhető elemeket, és segítik a projektek fókuszált végrehajtását. Akár felhasználói folyamatokat térképez, vázlatokat készít, vagy tervezési specifikációkat kezel, a megfelelő sablon segít a koncepciótól a megvalósításig egyértelműen haladni.
Az alábbiakban megtalálja a legjobb ingyenes terméktervezési sablonokat, amelyekkel rendszerezheti ötleteit, hatékonyabban együttműködhet és okosabban tervezhet.
Mik azok a terméktervezési sablonok?
A terméktervezési sablonok azonnal használható, testreszabható dokumentumok, amelyek segítségével a tervezők megtervezhetik, megszervezhetik és közölhetik a termék létrehozásához szükséges elemeket. Ezek egységesítik a terméktervezési folyamatot az ötlet megszületésétől a kivitelezésig, biztosítva az összhangot és a megfelelőséget.
Egy tipikus terméktervezési sablon az alábbi szakaszokat tartalmazza:
- Felhasználói személyiségek: profilok, amelyek meghatározzák a célközönséget és annak igényeit.
- Felhasználói útvonal térképek: Idővonalak, amelyek kiemelik, hogyan interagál a közönséged egy termékkel.
- Vázlatok: A termék felületének előzetes vizuális elrendezései
- Funkciók specifikációi: A termék funkcióinak részletei
- Visszajelzés: A tesztelés alapján szükséges termékfrissítések részletei
🔍 Tudta? Még a mai modern technológiai világban is a tervezők 70%-a hagyományos vázlatfüzeteket használ a projektjei megkezdéséhez! 📖
Miért fontosak a terméktervezési sablonok az UX/UI csapatok számára?
A tervezés nem csak a kreativitásról szól, hanem a folyamatról is.
Az UX/UI csapatok számára a terméktervezési sablonok többek, mint egyszerű gyorsítók: ezek a konzisztencia, a gyorsaság és az együttműködés keretei. A sablonok a következőket segítik a csapatoknak:
- Szabványosítsa a munkafolyamatokat, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
- Csökkentse az ismétlődő munkát, és szánjon több időt az innovációra!
- Győződjön meg arról, hogy semmi fontos nem marad ki, a felhasználói személyiségektől a használhatósági tesztelésig.
- Tegye könnyebbé az új csapattagok beilleszkedését világos, megismételhető folyamatokkal.
Röviden: a sablonok lehetővé teszik az UX/UI csapatok számára, hogy minden alkalommal jobb termékeket szállítsanak, gyorsabban.
💡 Profi tipp: Tervezés mindenki számára
Az akadálymentesség nem utólagos gondolat, hanem alapvető fontosságú. Adjon hozzá akadálymentességi ellenőrzőlistákat vagy szakaszokat a sablonjaihoz, hogy termékei mindenki számára használhatók legyenek, és az első naptól kezdve megfeleljenek a modern szabványoknak.
Mi teszi jóvá egy terméktervezési sablont?
Az online elérhető több ezer terméktervezési eszköz és sablon közül nehéz lehet kiválasztani a legmegfelelőbbet. Íme néhány szempont, amelyre érdemes figyelni:
- Egyértelműség: Válasszon egy könnyen kezelhető sablont. Minden elemének egyértelműnek, érthetőnek és megfelelően szervezettnek kell lennie. Ez segít a tervezési ötletek kényelmes elrendezésében.
- Testreszabhatóság: Keressen olyan sablont, amelynek elemeit testreszabhatja. A szakaszoktól a elrendezésekig mindent a csapata igényeihez igazíthat.
- Következetesség: Válasszon egy sablont, amely következetes szerkezetet követ. Például egy kijelölt részt képek hozzáadásához, jegyzetek készítéséhez stb. Ez megkönnyíti a csapatok számára a folyamat megismétlését és a gyorsabb eredmények elérését.
- Átfogó jelleg: Válasszon olyan sablont, amely a terméktervezési folyamat minden lényeges elemét magában foglalja, például a felhasználói kutatást, a versenytársak elemzését és a használhatósági tesztelést. Ez biztosítja, hogy a végtermék kifogástalan legyen.
- Együttműködésbarát: Válasszon olyan sablont, amely lehetővé teszi, hogy valós időben dolgozzon együtt csapattársaival. Plusz pont, ha zökkenőmentes ügyfél-együttműködést is lehetővé tesz. Ezzel a folyamat egyszerűbbé és módszeresebbé válik.
⏩ További információ: A legjobb grafikai tervezési együttműködési szoftverek és eszközök
Terméktervezési sablonok egy pillantásra
|Sablon neve
|Sablon letöltése
|Ideális
|Legjobb funkciók
|Vizuális formátum
|ClickUp terméktervezési vázlatkészítő táblasablon
|Ingyenes sablon letöltése
|UI/UX tervezők, termékcsapatok
|Valós idejű brainstorming, vizuális keretek, visszajelzések a vásznon
|ClickUp Whiteboard
|ClickUp tervezési dokumentum sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Tervezési vezetők, termékmenedzserek
|Szerkezetes dokumentumok, megjegyzések, valós idejű szerkesztés, szabványosítás
|ClickUp Doc
|ClickUp Design Brief Whiteboard sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Kreatív igazgatók, érdekelt felek
|Vizuális áttekintés, célok, eredmények, táblás eszközök
|ClickUp Whiteboard
|ClickUp termék ügyfélút térkép sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|UX stratégák, termékmarketingesek
|Utazási szakaszok, érintési pontok, felhasználói viselkedési betekintés
|ClickUp lista, tábla
|ClickUp felhasználói folyamat sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Fejlesztők, terméktervező mérnökök
|Vizuális folyamatok, megjegyzések, feladatkiosztás, iterációkövetés
|ClickUp Whiteboard, Diagram
|ClickUp weboldal-tervezési projektterv-sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Webtervezők, fejlesztők, projektmenedzserek
|Feladatkövetés, függőségek, szerepkörök kiosztása, tervezés
|ClickUp tábla, lista
|ClickUp webtervezési sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Freiberufliche Designers, Agenturteams
|Oldal/szakasz szerkezet, sprintek, megjegyzések, jóváhagyások
|ClickUp tábla, lista
|ClickUp új termékfejlesztési sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Termékmenedzserek, többfunkciós csapatok
|Fázisok lebontása, irányítópultok, kutatás/prototípus nyomon követése
|ClickUp lista, tábla
|ClickUp kreatív és tervezési sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Kreatív csapatok, marketingesek
|Eszközkezelés, vizuális táblák, ütemtervek, naptárszinkronizálás
|ClickUp lista, tábla, naptár
|ClickUp tervezési portfólió sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Szabadúszók, tervezési szakemberek
|Projektbemutató, eredmények, verziókövetés
|ClickUp lista, dokumentum
|ClickUp Grafikai tervezés Egyszerű sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Belső tervezők, marketingesek
|Eszközök szervezése, változtatások nyomon követése, táblák elrendezése
|ClickUp tábla, lista
|ClickUp tervezési ötletelési sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Innovációs csapatok, tervezők
|Ötletek csoportosítása, koncepciók összekapcsolása, haladás nyomon követése
|ClickUp lista, tábla
|ClickUp Design Teams Kanban táblasablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Tervezési vezetők, együttműködő csapatok
|Kanban munkafolyamat, akadályok, visszajelzések, színkódolt címkék
|ClickUp táblázat
Terméktervezési sablonok UX, UI és prototípus-készítési munkafolyamatokhoz
Látta a termékcsaládot – most nézzük meg, hogyan segíthetnek az egyes ClickUp terméktervezési sablonok ötleteinek megvalósításában.
1. ClickUp terméktervezési vázlatkészítő táblasablon
Minden terméktervezési folyamat első lépése a vázlatkészítés. Ha azonban még nincs tapasztalata ezzel kapcsolatban, használja a ClickUp terméktervezési vázlatkészítő táblasablont.
Ez az ingyenes sablon lehetővé teszi termékek vizuális makettjeinek létrehozását, hogy Ön és más érdekelt felek elképzelhessék azok felületét. Meghatározhatja a felhasználói folyamatokat és kiemelheti a különböző termékelemeket, például az elrendezéseket, menüket, színeket és képeket.
Ez a sablon leginkább inspiráción alapuló terméktervezéshez alkalmas, mivel lehetővé teszi az USP-k gyors lejegyzését és hasonló ötletek továbbfejlesztését.
Íme, miért fogja imádni:
- Brainstorming és ötletek szerkesztése valós időben másokkal együtt
- Linkeket, jegyzeteket és képeket ágyazhat be vizuális keretekbe.
- Ossza meg véleményét és visszajelzéseit közvetlenül a megosztott vásznon.
🔑 Ideális: UI/UX tervezők és termékfejlesztő csapatok számára, akik a termékfejlesztés korai szakaszában vizuálisan tervezik a vázlatokat és az interfész struktúrákat.
🧠 Érdekes tény: Az emberek a vizuális elemeket 60 000-szer gyorsabban dolgozzák fel, mint a szöveget, ezért a vázlatok és a vizuális sablonok segítségével a csapatok gyorsabban tudnak összehangolódni, mint a hosszú tervezési dokumentumok esetében. 👀
🎬 Nézze meg ezt is: Gondolkodott már azon, hogy az AI hogyan illeszkedik a tervezők munkafolyamatába? Ez a rövid bemutató megmutatja, hogyan segíti a ClickUp AI-je a csapatokat az ötletek kidolgozásában, a vázlatok finomításában és a visszajelzések kezelésében – mindezt egy helyen. Ez a hiányzó láncszem a kreatív ötletek és a strukturált kivitelezés között.
2. ClickUp tervezési dokumentum sablon
A hatékony együttműködés hiánya a legnagyobb akadály a terméktervezési keretrendszerében? A ClickUp tervezési dokumentum sablonja ezt hivatott kiküszöbölni.
Ez a sablon egyszerű és könnyen használható. Összegyűjti a szétszórt ötleteket és erőforrásokat, lehetővé téve Önnek és csapatának, hogy gyorsan elkészítsék a termékterveket.
Használhatja útitervek készítéséhez, teendők kivonásához, célok kitűzéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és még sok máshoz. A sablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben megjegyzéseket fűzzenek hozzá és szerkesztéseket javasoljanak, ami különösen ideális távoli csapatok számára.
Íme, miért fogja imádni:
- Szervezze a tartalmat fejléc, táblázatok és formázott szöveg segítségével
- Gyűjtse össze a visszajelzéseket a beépített kommentárszálak segítségével.
- Szabványosítsa a dokumentációt több projektben
🔑 Ideális: Tervezési vezetők és termékmenedzserek számára, akik a tervezési specifikációkat, döntéseket és munkafolyamatokat dokumentálják a funkciók közötti egyértelműség érdekében.
📮 ClickUp Insight: A vezetők 31%-a a vizuális táblákat részesíti előnyben, míg mások a Gantt-diagramokat, a műszerfalakat vagy az erőforrás-nézeteket használják.
De a legtöbb eszköz arra kényszerít, hogy válasszon egyet. Ha a nézet nem felel meg az Ön gondolkodásmódjának, az csak egy újabb akadályt jelent. A ClickUp segítségével nem kell választania. Egyetlen kattintással válthat az AI-alapú Gantt-diagramok, Kanban táblák, irányítópultok vagy a munkaterhelés-nézet között.
A ClickUp AI segítségével pedig automatikusan generálhat személyre szabott nézeteket vagy összefoglalókat attól függően , hogy ki nézi meg őket – Ön, egy vezető vagy a tervezője.
💫 Valós eredmények: A CEMEX a ClickUp segítségével 15%-kal gyorsította fel a termékbevezetéseket, és 24 óráról másodpercekre csökkentette a kommunikációs késleltetéseket.
🎬 Nézze meg ezt is: Gondolkodott már azon, hogy az AI hogyan illeszkedik a tervezők munkafolyamatába? Ez a rövid bemutató megmutatja, hogyan segíti a ClickUp AI-je a csapatokat az ötletek kidolgozásában, a vázlatok finomításában és a visszajelzések kezelésében – mindezt egy helyen. Ez a hiányzó láncszem a kreatív ötletek és a strukturált kivitelezés között.
3. ClickUp Design Brief Whiteboard Template
A ClickUp Design Brief Whiteboard Template egy másik felbecsülhetetlen értékű eszköz a tervezési folyamat egyszerűsítéséhez, különösen akkor, ha a nulláról kezded.
Ez a sablon minden olyan apró részletet figyelembe vesz, amelyet egy nem profi szakember könnyen figyelmen kívül hagyhat. Ide tartozik a megfelelő termék kép, méret, tipográfia, hierarchia, textúra, konzisztencia és még sok más.
Ezenkívül használhatja a célok, az ügyfelek kérései és a felhasználói visszajelzések kiemelésére is, hogy biztosítsa a tervezési ötletek zökkenőmentes megvalósítását.
Íme, miért fogja imádni:
- Tisztázza a hatókört, a célokat és a legfontosabb eredményeket
- Összehangolja az érdekelt feleket egy közös vizuális áttekintéssel
- A beépített táblás eszközökkel könnyedén együttműködhet
🔑 Ideális: Kreatív igazgatók és projektben érdekelt felek számára, akik új kreatív kezdeményezések tervezési céljait, eredményeit és ütemtervét vázolják fel.
👀 Érdekesség: A Cemex, az építőipar számára cementet és betont gyártó és forgalmazó világszintű vezető vállalat, a ClickUp segítségével 15%-kal gyorsította fel termékeinek piacra kerülési idejét!
Nemrégiben összeállítottak egy fantasztikus csapatot grafikusokból és mozgókép-alkotókból, akik a hatékony fejlődéshez szükséges megfelelő eszközöket keresték.
A ClickUp Task Relationships funkciójának használatával rendkívül egyszerűvé vált a projektek átadása a projektvezetőknek, a tervezőknek és a mozgókép-alkotóknak. Ez számukra forradalmi változást jelentett!
4. ClickUp termék ügyfélút térkép sablon
A pontos ügyfélút-térkép segít a vállalatoknak a legjobb élményt nyújtani ügyfeleiknek – amiért a vásárlók 86%-a hajlandó többet fizetni. Szerencsére a ClickUp termék ügyfélút-térkép sablonja is segít ebben.
Ezt az intuitív és könnyen használható sablont felhasználhatja az ügyfélinterakciók elemzésére és pontos útvonaltervek készítésére is. Ez segít azonosítani a fontos érintkezési pontokat, mélyebb betekintést nyerni a felhasználói igényekbe, és hatékony intézkedéseket hozni az ügyfélélmény javítása érdekében.
A sablon rendkívül együttműködésorientált, így könnyedén használhatja csapatával együtt.
Íme, miért fogja imádni:
- Kössük össze az utazás szakaszait a legfontosabb termékjellemzőkkel
- A felhasználói viselkedés alapján rangsorolja a fejlesztéseket
- Összehangolja a csapatokat a felhasználóközpontú tervezési döntésekben
🔑 Ideális: UX-stratégák és termékmarketingesek számára, akik a felhasználói élményeket térképezik fel, azonosítják a problémás pontokat, és a termékfejlesztéseket a felhasználói viselkedéshez igazítják.
🔍 Tudta? A felhasználói útvonal térképészetet a detektívregények ihlették – megérteni a „ki, mi, hol és miért” kérdéseket minden felhasználói lépés mögött. 🕵🏻
5. ClickUp felhasználói folyamat sablon
Az előzőhöz hasonlóan a ClickUp felhasználói folyamat sablon segít átfogó felhasználói utak kidolgozásában a terméktervezés támogatására.
A sablon feltérképezi azokat a lépéseket, amelyeket az ügyfél egy termék vagy szolgáltatás használata során végigjár, az elejétől a végéig. Ez segít meghatározni a problémás pontokat és kijavítani a hiányosságokat, de a sablon ennél többet is tud.
Segítségével feladatok és felelősségek is kioszthatók a csapat tagjai között, valamint nyomon követhető a haladás, hogy hatékony útvonalakat tervezzenek és kiváló felhasználói élményt teremtsenek.
Íme, miért fogja imádni:
- Térképezd fel a termék logikáját a felhasználók tényleges elvárásaihoz
- Egyszerűsítse a fejlesztők átadását egyértelmű vizuális ábrázolásokkal
- Jegyzeteljen és kövesse nyomon a változásokat az iterációk során.
🔑 Ideális: Fejlesztők és terméktervező mérnökök számára, akik intuitív navigációs útvonalakat és felhasználói műveleteket terveznek digitális termékekhez vagy alkalmazásokhoz.
💡 Profi tipp: Ellenőrizze, hogy a felhasználói folyamat minden lépését valóban támogatja-e termékének logikája és háttér API-jai. Ezzel elkerülhető a megvalósíthatatlan elméleti folyamatok kialakítása. ✅
6. ClickUp weboldal-tervezési projektterv sablon
Egy új weboldal tervezése ijesztő feladatnak tűnhet. A megfelelő elrendezés kiválasztásától a legjobb színpaletta kiválasztásáig számos feladatot kell elvégezni. Ha azonban egy csapatot vezet, a ClickUp weboldal-tervezési projektterv-sablon különösen hasznos lehet.
Ez a sablon egy táblázatos nézetet generál az összes weboldal-tervezési feladatról, így Ön és csapata hatékonyan együttműködhetnek és elvégezhetik azokat. Ahogy kitölti a részleteket, a sablon megtervezi az elemeket, kiosztja a teendőket és nyomon követi azok előrehaladását, hogy biztosítsa a határidőre történő teljesítést.
Lehetővé teszi továbbá a feladatok fontossági sorrendbe állítását, valamint a felelősségek kiosztását vagy újraelosztását a terv megváltozása esetén.
Íme, miért fogja imádni:
- Kövesse nyomon a feladatokat, a függőségeket és a fontos határidőket.
- Ossza meg egyértelműen a szerepeket a tervező, fejlesztő és minőségbiztosítási csapatok között.
- Szervezze meg a tartalom, a SEO és az UI/UX tervezését egy helyen
🔑 Ideális: webtervezők, fejlesztők és digitális projektmenedzserek számára, akik a weboldalak létrehozását és szállítását felügyelik a csapatok között.
⏩ További információ: Hogyan javíthatja csapata termelékenységét
7. ClickUp webtervezési sablon
A ClickUp webtervezési sablon egy másik ingyenes forrás a weboldal tervezéséhez. Világos, átfogó és nem igényel tanulási időt. Ha egyszerű céloldalakat vagy mikroweboldalakat készít, ez segíthet a folyamat egyszerűsítésében.
A sablon segítségével megtervezheti a weboldal tervezési munkafolyamatának egészét. Egy helyen szervezi a feladatokat, az erőforrásokat és a kommunikációt. Táblás formátumban készült, és testreszabható jelentésekkel világos képet ad az előrehaladásról.
Íme, miért fogja imádni:
- Szervezze webes projektjeit oldalak, szakaszok és sprintek szerint
- Összekapcsolja a szövegírás, a tervezés és a fejlesztési feladatokat zökkenőmentesen.
- Kezelje az iterációkat megjegyzések és jóváhagyások segítségével.
🔑 Ideális: szabadúszó tervezők és ügynökségi csapatok számára, akik ügyfelek számára készülő webdesign projektekhez szervezik az oldalelrendezéseket, tartalmakat és eszközöket.
A tervezés iteratív
A legjobb termékeket a folyamatos visszajelzések és a gyors iteráció alakítja. A ClickUp sablonjai és megjegyzésfunkciói megkönnyítik a visszajelzések gyűjtését, a változások nyomon követését és a tervezés fejlesztését, így mindig fejlődhet, és soha nem ragad le.
8. ClickUp új termékfejlesztési sablon
Tudta, hogy az évente piacra dobott 30 000 új termék közül 95% kudarcot vall? Ha nem szeretné, hogy innovációja a szemétdombra kerüljön, használja a ClickUp új termékfejlesztési sablonját.
Ez a sablon a termékfejlesztés minden aspektusában segítséget nyújt, a tervezéstől a kivitelezésig. Lehetővé teszi feladatok létrehozását, szerepkörök kiosztását és a haladás nyomon követését, hogy fejlesztési folyamata mindig ellenőrzés alatt legyen.
Ez segít összehangolni a többfunkciós csapatokat a termékötletek megvalósításában. Ezenkívül kiküszöböli a folyamat hatékonyságát rontó tényezőket, biztosítva, hogy az újonnan kifejlesztett termék hibátlan legyen.
Íme, miért fogja imádni:
- Ossza fel a termékfejlesztési folyamatot megvalósítható fázisokra
- Kövesse nyomon a kutatási, prototípus-készítési és tesztelési tevékenységeket
- Kövesse nyomon az előrehaladást a műszerfalak és a vizuális táblák segítségével.
🔑 Ideális: Termékmenedzserek és többfunkciós csapatok számára, akik strukturált munkafolyamatokkal új termékkezdeményezéseket hajtanak végre a koncepciótól a bevezetésig.
💡 Profi tipp: Csatlakoztassa tervezési eszközeit
A tervezők különböző eszközöket használnak, többek között a Figma, a Slack és a Google Drive alkalmazásokat. A ClickUp integrációi lehetővé teszik a tervek beágyazását, az eszközök összekapcsolását és a visszajelzések központosítását, így csapata az alkalmazások közötti váltás nélkül is folyamatosan dolgozhat.
9. ClickUp kreatív és tervezési sablon
Nehézséget okoz egy terméktervezési projekt különböző elemeinek szervezése? Használja a ClickUp Creative and Design Template sablont a probléma megoldásához.
Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek a semmiből építik fel termékeiket. Elsősorban egységes térként működik, ahol Ön és munkatársai összegyűjthetik és rendszerezhetik ötleteiket.
Ezzel feladatok hozhatók létre, nyomon követhető a haladásuk, és vizualizálható a projekt teljes ütemterve. A sablon vizuálisan is vonzó, az egész folyamatot ábrázoló folyamatábrával.
Íme, miért fogja imádni:
- Kezelje kreatív eszközeit minden jóváhagyási szakaszban
- A vizuális táblák és ütemtervek segítségével könnyedén rangsorolhatja a feladatokat.
- Szinkronizálja a feladatokat és a mérföldköveket a naptárban szereplő határidőkkel.
🔑 Ideális: Kreatív csapatok számára, akik vizuális tartalmakat, márkaépítést és marketingtervezési projekteket kezelnek különböző részlegek vagy ügyfelek számára.
10. ClickUp tervezési portfólió sablon
Ha Ön olyan tervező, aki egy eszközt keres, amellyel erős portfóliót építhet ügyfelei számára, használja a ClickUp Design Portfolio Template sablont. Akár kezdő, akár tapasztalt szakember, könnyedén testreszabhatja, hogy magának megfelelő lookbookot készítsen.
Ez a sablon lehetővé teszi, hogy minden korábbi tervezési projektjét és tapasztalatát professzionálisan rendszerezze. Emellett hozzáadhat fontos részleteket, például a teljesítendő feladatokat és az ütemtervet, hogy prezentációja átfogóbb legyen.
A sablon egyszerűen navigálható, és tartalmazza az összes fontos elemet, amelynek egy professzionális tervezői portfólióban szerepelnie kell.
Íme, miért fogja imádni:
- Mutassa be kreatív készségeit, eszközeit és végső eredményeit!
- Kössön össze feladatokat, vizuális elemeket és eredményeket egy helyen
- A beépített verziókövetés segítségével könnyedén frissítheti a tartalmat.
🔑 Ideális: szabadúszók és tervező szakemberek számára, akik befejezett projekteket, esettanulmányokat és kreatív referenciákat szeretnének rendezett formában bemutatni.
11. ClickUp egyszerű grafikai tervezési sablon
A grafikák tervezése addig szórakoztató és könnyű feladatnak tűnik, amíg a határidő közeledik, és Ön még mindig a tervezési fázisban van. Szerencsére azonban itt jön a segítségére a ClickUp egyszerű grafikai tervezési sablonja.
Ez egy hatékony eszköz, amely egyszerűsíti a tervezési folyamatot. Segítségével rendezheti az összes kreatív eszközét, például képeket, videókat és szövegeket, hogy részletesen megtervezhesse a végeredményt.
Lehetővé teszi továbbá kis, megvalósítható feladatok létrehozását és határidők beállítását, így a grafikát a határidőn belül elkészítheti.
Íme, miért fogja imádni:
- Szervezze meg grafikai tervezési projektjeit rendetlenség nélkül
- Kövesse nyomon a módosításokat, jóváhagyásokat és megosztott fájlokat.
- A tiszta, táblaszerű elrendezésekkel láthatóvá teheti az előrehaladást.
🔑 Ideális: Vállalati grafikusok számára, akik ismétlődő kreatív feladatokkal foglalkoznak, például marketinganyagok, hirdetések vagy digitális tartalmak készítésével.
💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy újra és újra ugyanazokat a gombokat, kártyákat vagy fejlécet tervezné, hozzon létre egy központi komponenskönyvtárat. Ez felgyorsítja a makettek elkészítését, biztosítja a vizuális konzisztenciát, és megkönnyíti a globális frissítéseket, ha a specifikációk a projekt közben megváltoznak. 📈
12. ClickUp Design Ideation Template
Újszerű terméktervet szeretne készíteni, de nincs ötlete? A ClickUp Design Ideation Template segít Önnek a nulláról indulva új ötleteket találni.
Ez a sablon egy közös munkaterületként működik, ahol Ön és csapattagjai ötleteket gyűjthetnek. Mindenki hozzászólása alapján rangsorolhatja és kiválaszthatja a legjobb javaslatot, majd megkezdheti a kreatív folyamatot.
A sablon segítségével nyomon követheti a tervezés előrehaladását is, így ez egy komplex megoldás.
Íme, miért fogja imádni:
- Csoportosítsa az ötleteket téma, személyiség vagy felhasználási eset szerint
- Kössön össze tervezési koncepciókat a felhasználói igényekkel vagy célokkal
- Kövesse nyomon az ötleteket a brainstormingtól a prototípus-készítésig.
🔑 Ideális: innovációs csapatok, tervezők és kreatív szakemberek számára, akik brainstorming üléseken rögzítik, rendszerezik és rangsorolják az ötleteket.
⏩ További információ: Hogyan használható az AI a terméktervezésben?
13. ClickUp Design Teams Kanban Board Template
A tervezési munkafolyamatok kezelése gyorsan kaotikusvá válhat, különösen akkor, ha több kreatív szakember is részt vesz benne. A ClickUp Design Teams Kanban Board Template segít Önnek, hogy minden felett kézben tartsa a dolgokat.
Ez a sablon egy vizuális táblát biztosít, ahol a tervezési projekteket szakaszok szerint kezelheti, például brainstorming, folyamatban, felülvizsgálat és végleges. Egy helyen rendelhet szerepeket, csatolhat mellékleteket, nyomon követheti a határidőket és tárolhatja a visszajelzéseket.
Lehetővé teszi továbbá az oszlopok, címkék és prioritások testreszabását is, hogy azok illeszkedjenek csapata egyedi tervezési folyamatához.
Íme, miért fogja imádni:
- Kövesse nyomon az akadályokat, a függőségeket és az ügyfelek visszajelzéseit.
- Átrendezheti és újrasorolhatja a feladatokat egyszerű drag-and-drop funkcióval.
- Osztályozza a munkát egyedi, színkódolt címkékkel
🔑 Ideális: Tervezési menedzserek és együttműködő csapatok számára, akik vizuális, állapotvezérelt munkafolyamatban követik nyomon a tervezési feladatokat, az előrehaladást és a felelősségi köröket.
🧠 Érdekesség: A tervezőtábla-sablonokban gyakran használt Kanban-módszert a Toyota találta ki az 1940-es években. 🚘
Új termékek egyszerű tervezése a ClickUp segítségével
A kiváló terméktervezés nem csak a kreativitásról szól, hanem a struktúráról, az iterációról és arról, hogy mindenki a felhasználói élményre összpontosítson.
Akár új felhasználói utat tervez, wireframe-eket készít, vagy tervezési eredményeket kezel, a megfelelő sablonok javítják az áttekinthetőséget, a sebességet és az együttműködést.
A ClickUp széles körű ingyenes terméktervezési sablonjai előnyt biztosítanak a csapatoknak, anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene feltalálniuk a kereket. Készen áll a terméktervezési munkafolyamatok egyszerűsítésére? Fedezze fel még ma a ClickUp terméktervezési sablonjait – kezdje el ingyenesen használni őket!
Gyakran feltett kérdések a terméktervezési sablonokról
A terméktervezési sablonok a tervezés teljes életciklusát lefedik – kutatás, ötletelés, tesztelés –, míg az UI-sablonok kizárólag a vizuális felület elrendezésére koncentrálnak.
Igen. A ClickUp Whiteboard és Doc sablonjaihoz hasonló sablonok központosítják az ötleteket, megjegyzéseket és eszközöket, csökkentve ezzel az eszközváltások számát és a verziók közötti zűrzavart.
Válasszon egyet, amely illeszkedik a munkafolyamatának szakaszához – vázlatkészítés, útvonaltervezés vagy dokumentáció – és testreszabási lehetőségeket kínál a csapat méretének és a projekt típusának megfelelően.