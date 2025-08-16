A 15 legjobb termelékenységi tervező a célorientált emberek számára 2025-ben

A termelékenység nem csak arról szól, hogy többet végezzünk el.

A lényeg az, hogy érdemi előrelépést tegyél az elérni kívánt célok felé.

Akár napi feladataidat követed nyomon, akár tartós szokásokat alakítasz ki, akár nagy célokat tűzöl ki magad elé, a megfelelő tervező hatalmas különbséget jelenthet.

Egy jól felépített termelékenységi tervező tisztázza a napirendjét, segít a hatékony prioritások meghatározásában és felelősségteljesen tartja Önt.

Hogy mindig a legjobb formádban legyél, összegyűjtöttük a 15 legjobb termelékenységi tervezőt – a digitális nagyágyúktól a klasszikus papír alapú tervezőkig –, hogy megtalálhasd a munkafolyamatodhoz leginkább illő modellt. Kezdjük a felfedezést!

A legjobb termelékenységi tervezők: összehasonlító táblázat

Mit kell keresned a legjobb termelékenységi tervezőben?

🔎 Tudta? Az átlagos kisvállalkozás tulajdonosok naponta 96 percet veszítenek el nem produktív feladatokra. A fő ok? A tervezési bénulás – túl sok időt töltenek a feladatok ütemezésének megtervezésével, ahelyett, hogy elvégeznék a feladatokat. 🕒

A megoldás? Egy termelékenységi tervező, amely illeszkedik a munkamenetéhez és megszünteti a döntéshozatal fáradalmait.

De a legtöbb tervező vagy segít Önnek mindenben a csúcson maradni, vagy egy újabb dologgá válik, amit kezelnie kell.

Íme, hogyan válassza ki a legjobb termelékenységi tervezőket:

Naptár típus: A papír alapú naptárak lehetővé teszik, hogy lelassíts, elmélkedj és tudatosan foglalkozz a dolgokkal. A digitális naptárak automatizálják a munkafolyamatokat, zökkenőmentesen szinkronizálódnak az eszközök között, és segítik a szervezettséget – tökéletesek a többfeladatos munkavégzéshez és a szétszórt csapatokhoz.

Elrendezés: Válassz egy olyan szerkezetet, amely neked megfelel. A napi tervezők a legalkalmasabbak a teendőlisták, a találkozók jegyzetelésére és Válassz egy olyan szerkezetet, amely neked megfelel. A napi tervezők a legalkalmasabbak a teendőlisták, a találkozók jegyzetelésére és az időbeosztásra . A heti tervezők szélesebb képet nyújtanak, gyakran egy vagy két oldalon, míg a havi tervezők áttekinthetőbb képet adnak a jövőbeli tervezéshez.

Célkövetés: Valósítsd meg terveidet! Használd a szokáskövetőket, a mérföldkő-ellenőrzéseket és Valósítsd meg terveidet! Használd a szokáskövetőket, a mérföldkő-ellenőrzéseket és a SMART célokat a strukturált haladás érdekében. Hosszú távon gondolkodsz? Válassz olyan tervezőket, amelyek negyedéves célkitűzéseket és éves jövőkép-tervezést tartalmaznak, hogy motivált maradj.

Fenntarthatóság: Csökkentsd a hulladékot úgy, hogy újrahasznosított papírt, kiváló minőségű anyagokból készült, újratölthető lapokat választasz, vagy teljesen digitálisra váltasz. Ez a átgondolt választás elősegíti a következetes tervezési rutinokat és a tudatosabb életmódot.

Zökkenőmentes együttműködés: Tartsa csapatát tökéletes összhangban. A valós idejű szinkronizálással, megosztott Tartsa csapatát tökéletes összhangban. A valós idejű szinkronizálással, megosztott online naptárakkal , feladatdelegálással és projektmenedzsmenttel rendelkező digitális tervező javítja a koordinációt, függetlenül attól, hogy csapata távoli, hibrid vagy irodai munkát végez.

Tartósság: Tervezzen bárhol, bármikor. Sokat utazik? Válasszon egy kompakt, spirálkötésű, hagyományos tervezőt, erős borítóval. Inkább a felhőalapú megoldásokat kedveli? Válasszon Tervezzen bárhol, bármikor. Sokat utazik? Válasszon egy kompakt, spirálkötésű, hagyományos tervezőt, erős borítóval. Inkább a felhőalapú megoldásokat kedveli? Válasszon minimalista digitális tervezőt , hogy útközben is hozzáférhessen a napi és heti teendőlistákhoz.

💡 Profi tipp: Kíváncsi vagy, hogyan szervezd meg a terveződet? Íme néhány tipp, amit érdemes követni: 🗂️ Osztályozd a feladatokat prioritás szerint, hogy koncentrált maradhass

📅 Használj heti tervező elrendezést a jobb időgazdálkodás érdekében

✍️ Építs be egy szokáskövetőt, hogy következetes maradhass!

🎯 Határozz meg egyértelmű célokat, és bontsd azokat megvalósítható lépésekre!

🔄 Rendszeresen ellenőrizze és módosítsa a tervezőjét a maximális hatékonyság érdekében.

A legjobb termelékenységi tervezők, amelyeket érdemes kipróbálni

A megfelelő tervező a koncentráció, a szervezettség és a célok elérésének útitervét jelenti. Akár strukturált heti terv, rugalmas tervező vagy digitális eszközre van szüksége, ez a lista minden tervezési stílusnak kínál valamit.

Íme a legjobb termelékenységi tervezők, amelyeket érdemes megnéznie:

1. Plum Paper Planner (A legjobb testreszabható heti tervező)

via Plum Paper Planner

Ha az egy méretű tervezők nem felelnek meg Önnek, a Plum Paper Planner a legjobb testreszabható megoldás. Az egyik legjobb termelékenységi tervezőként lehetővé teszi, hogy kiválassza a borító dizájnját, extra jegyzeteket adjon hozzá, és speciális tervezési oldalakat illesszen be.

Ez a tervező többféle elrendezési lehetőséget kínál, beleértve a vízszintes, függőleges és óránkénti elrendezést. Lehetővé teszi, hogy optimalizáld az egyes oldalak használatát célok kitűzéséhez, időbeosztáshoz vagy teendőlistákhoz. A papír sima textúrájáról és strapabírásáról is ismert, így öröm rá írni.

A Plum Paper Planner legjobb funkciói

Adj hozzá szakaszokat étkezés tervezéshez, fitnesz nyomon követéshez, költségvetési táblázatokhoz és egyebekhez.

Nyomtassa előre a születésnapokat, évfordulókat és fontos dátumokat közvetlenül a tervezőjébe!

Fejleszd a funkcionalitást szokáskövetőkkel, wellness-tervezőkkel vagy üzleti sablonokkal!

Személyre szabhatod a tervező időtartamát az egyéni kezdő hónap és a rugalmas időtartam opciók segítségével.

A Plum Paper Planner korlátai

A személyre szabás miatt a tervezés és a szállítás időigényes.

Drágább, mint a kész tervezők.

Plum Paper Planner árak

A5 (5,8″× 8,3″) tervezők: 47,95 dollártól

(7″× 9″) Naptárak: 51,95 dollártól.

(8,5″× 11″) Naptárak: 58,95 dollártól

Plum Paper Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Plum Paperről?

Íme egy Reddit-vélemény:

Kipróbáltam az agendio és a Plum Paper (PPP) tervezőket, és egyértelműen a PPP-t szeretem. Nagyon rugalmas, és a havi céltervezés pontosan az, amit egy tervezőtől vártam.

Kipróbáltam az agendio és a Plum Paper (PPP) tervezőket, és egyértelműen a PPP-t szeretem. Nagyon rugalmas, és a havi céltervezés pontosan az, amit egy tervezőtől vártam.

2. Clever Fox Planner (A legjobb célorientált teljesítőknek)

via Clever Fox Planner

Nagy álmokat dédelget és sikereket szeretne elérni? A Clever Fox Planner egy célorientált rendszer, amely ötvözi a termelékenységet, a szokások nyomon követését és a gondolkodásmód fejlesztését, hogy motivált maradjon és jobb rutinokat alakítson ki.

A vállalkozók, diákok és szakemberek számára tervezett Clever Fox az egyik legjobb termelékenységi tervező. Segít lebontani a célokat, nyomon követni az előrehaladást és fenntartani a napi koncentrációt. Beépített víziótáblával, irányított reflexióoldalakkal és strukturált ellenőrzésekkel a Clever Fox egyértelmű utat mutat a hosszú távú sikerhez.

A Clever Fox Planner legjobb tulajdonságai

Tervezd meg sikeredet strukturált céltervezéssel és mérföldkövek nyomon követésével!

Maximalizálja a termelékenységet prioritási listák, szokások nyomon követése és heti/havi áttekintések segítségével.

Legyen mindig felkészült bárhol is legyen: tervező matricák, rugalmas szalag, tolltartó és extra tárolóhelyet biztosító zseb.

Tartsd naprakészen a terveződet vastag, nem áteresztő papírral és tartós kemény borítóval.

A Clever Fox Planner korlátai

A dátum nélküli oldalakon be kell írni a dátumokat, ami nem feltétlenül felel meg azoknak, akik előre dátumozott tervezőket preferálnak.

Nincs digitális integráció – kizárólag papír alapú tervező

Clever Fox Planner árak

Egyedi árazás

Clever Fox Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Clever Foxról?

Íme egy Reddit-vélemény:

A Clever Fox őszintén szólva a kedvenc tervezőmárkám. Úgy tűnik, mindenhez van tervezőjük, és imádom a kialakításukat! Az egyik legjobb óránkénti tervezőjük van, amit valaha használtam.

A Clever Fox őszintén szólva a kedvenc tervezőmárkám. Úgy tűnik, mindenhez van tervezőjük, és imádom a kialakításukat! Az egyik legjobb óránkénti tervezőjük van, amit valaha használtam.

3. Full Focus Planner (A legjobb strukturált napi tervező)

via Full Focus Planner

A termelékenységi szakértő Michael Hyatt által létrehozott Full Focus Planner a termelékenységi elveken alapul, amelyek hangsúlyozzák, hogy először a legfontosabb feladatokkal kell foglalkozni. A napi oldalakon három nagy prioritásnak szentelt szakaszok találhatók, valamint időbeosztási blokkok és jegyzetek.

Segít felosztani a célokat negyedéves, havi és heti mérföldkövekre. Sok szakember, akiknek szigorú ütemtervvel kell megbirkózniuk, ezt a tervezőt használja, hogy szervezett maradjon, és a feladatok összhangban legyenek az átfogó üzleti vagy személyes célokkal.

A Full Focus Planner legjobb funkciói

Ossza fel a céljait kezelhető részekre – összpontosítson a 90 napos tervezésre a maximális hatékonyság érdekében.

Tartsd meg az egyensúlyt az élet minden területén, kilenc kulcsfontosságú területet lefedve, a karriertől a kapcsolatokig.

A wellness, a személyes fejlődés és a munkával kapcsolatos célok integrálásával megelőzheted a kiégést.

Tegyen jó benyomást – prémium anyagokból készült, elegáns kialakítású termékek

A Full Focus Planner korlátai

Erősen a célok kitűzésére összpontosít, ami nem feltétlenül felel meg azoknak, akik egy könnyedebb tervezőt keresnek.

Kötött, ezért kevésbé hordozható.

A Full Focus Planner árai

Egyedi árazás

Full Focus Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Full Focus Plannerről?

Íme egy Reddit-vélemény:

Imádom a listákat. Tetszik, hogy a feladatok és a napok napra lebontva vannak, és rengeteg helyet biztosítanak a feladatok leírásához és kipipálásához, az alján található kulcs pedig nagyon hasznos. Imádom a célok oldalt. Ez arra késztet, hogy elgondolkodjak azon, mit akarok elérni, hogyan tudom elérni/mi motivál, mit tehetnék, hogy megünnepeljem, és nyomon követhetem a streaktracker segítségével (az egyes napokat bejelölve) vagy egy mérővel, amelyet a célok elérésének előrehaladásával töltök ki. A célokat kategóriákba is sorolhatom. Tetszik, hogy a tervezőben nincsenek előre kitöltött számok, ez nem jelent számomra komoly akadályt az összes tervező esetében, de szeretem, ha bármikor el tudom kezdeni, és maximálisan ki tudom használni.

Imádom a listákat. Tetszik, hogy a feladatok és a napok napra lebontva vannak, és rengeteg helyet biztosítanak a feladatok leírásához és kipipálásához, az alján található kulcs pedig nagyon hasznos. Imádom a célok oldalt. Ez arra késztet, hogy elgondolkodjak azon, mit akarok elérni, hogyan tudom elérni/mi motivál, mit tehetnék, hogy megünnepeljem, és nyomon követhetem a streaktracker segítségével (az egyes napokat bejelölve) vagy egy mérővel, amelyet a célok elérésének előrehaladásával töltök ki. A célokat kategóriákba is sorolhatom. Tetszik, hogy a tervezőben nincsenek előre kitöltött számok, ez nem jelent számomra komoly akadályt az összes tervező esetében, de szeretem, ha bármikor el tudom kezdeni, és maximálisan ki tudom használni.

ClickUp Hack: Tény? Az agyad gyakran kikapcsol. Ha nem tudsz koncentrálni a munkádra és szükséged van egy termelékenységi újraindításra, íme néhány tudományosan alátámasztott stratégia: Próbáld ki a figyelemelterelés-ellenőrzést: kövesd nyomon egy napon át a figyelmedet megzavaró tényezőket, hogy felismerd (és megszüntesd) a legnagyobb koncentrációrombolókat.

Használja a 20-20-20 szabályt : 20 percenként 20 másodpercig nézzen 20 méterre. A szeme (és az agya) hálás lesz érte.

Gyakorold a tudatosságot: mindössze 10 perc napi meditáció javítja a figyelmet és csökkenti a stresszt.

Tegye prioritássá a minőségi alvást: Jó alvás = élesebb koncentráció és jobb kognitív funkciók

4. ClickUp (A legjobb digitális termelékenységi tervező)

Hálanapló a ClickUp Docs segítségével

A papír naptárak kiválóan alkalmasak gyors vázlatok és jegyzetek készítésére, de nem elégségesek, ha a tervek megváltoznak, vagy ha valós idejű együttműködésre van szükség.

Itt jön be a ClickUp – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely összefogja a feladatokat, a dokumentációt, a személyes teendőket és még a havi sprint célokat is, hogy semmi ne maradjon ki.

Klasszikus tervezőt szeretne? Váltson a ClickUp Naptár nézetre, ahol a feladatokat drag and drop módszerrel áthelyezheti, színekkel jelölheti az egyértelműség kedvéért, és szinkronizálhatja a Google Naptárral az egységes ütemezés érdekében. Más nézőpontra van szüksége? Használja a Lista nézetet a feladatok prioritás, határidő vagy egyéni mezők szerinti rendezéséhez, csoportosításához vagy szűréséhez.

Használja a ClickUp jegyzettömbjét, hogy leírja gondolatait.

Van egy zseniális ötlete vagy egy gyors emlékeztetője? A ClickUp Notepad egy mindig elérhető digitális jegyzetfüzet. Jegyezze le gondolatait az alkalmazás bármely pontján, és később alakítsa azokat feladatokká – nincs többé szétszórt cetlik vagy elveszett ötletek.

De az igazi áttörést a ClickUp Brain jelenti. Ez az AI-alapú központ összekapcsolja a feladataidat, jegyzeteidet és ötleteidet egy központi tudásbázisban, így minden rendezett, kereshető és azonnal megvalósítható.

Miért kezdenél mindent elölről, amikor a ClickUp termelékenységi sablonjai elvégzik a nehéz munkát? Akár projekteket kezel, akár a napi munkamenetét szervezi, ezek a megoldások megkönnyítik a tervezést:

ClickUp napi tervező sablon: Ez a szervezett felület lehetővé teszi, hogy időblokkolással, ismétlődő emlékeztetőkkal és szokások nyomon követésével strukturálja a napját. Tökéletes azok számára, akik kristálytiszta ütemtervet és nulla találgatást szeretnének.

Személyes termelékenységi sablon: Tervezze meg céljait, mérföldköveit és feladatait egy kiegyensúlyozott, hosszú távú formátumban. Ideális a kiégés elkerüléséhez, miközben továbbra is a eredményekre koncentrálhat.

Használhatod a dinamikus szokáskövető sablonokat is, hogy biztosan betartsd a rutinjaidat, és könnyedén kialakítsd a tartós produktivitási szokásokat. Ez segít a haladás nyomon követésében, a minták azonosításában és a napi munkafolyamat optimalizálásához szükséges kiigazítások elvégzésében is.

💡 Profi tipp: A tervező csak annyira hatékony, amennyire segít mérni az előrehaladást. A ClickUp Goals átveszi az általános céljaidat, és azokat mérhető, valós idejű mérföldkövekké alakítja, amelyek zökkenőmentesen szinkronizálódnak a napi feladataiddal: 🧩 Bontsd le a komplex terveket kezelhető, apróbb célokra!

🤝 Egyesítsd személyes és munkahelyi céljaidat egy irányítópulton

📊 A feladatok kipipálásával és a mérföldkövek elérésével automatikusan nyomon követheted az előrehaladást.

A ClickUp legjobb funkciói

Dolgozzon együtt a ClickUp Docs segítségével – hozzon létre, szerkesszen és osszon meg élő dokumentumokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, így minden egy helyen marad.

Címkézd meg a csapattagokat, állítsd be a jogosultságokat, és hozz létre projekt-dashboardokat a részlegek közötti szinergia érdekében.

Állítsd be a feladatok függőségét, hogy minden a megfelelő sorrendben történjen – ne maradjon ki egyetlen lépés sem!

Tartsa az összes projektmegbeszélést egy központi helyen – nem kell többé végtelen e-maileket vagy elveszett üzeneteket átkutatnia.

Naplózza az órákat, elemezze a termelékenységet, és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket a munkafolyamat optimalizálása érdekében.

Szüntesse meg az ismétlődő munkákat automatizált bejelentkezésekkel, jelentésekkel és emlékeztetőkkal!

A ClickUp korlátai

Néhány új felhasználó túlterhelve érezheti magát a sok funkció miatt.

A fejlett automatizálás testreszabása tanulási folyamatot igényelhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

Egész életemben „papír naptárat” használtam, de a ClickUp megváltoztatta a feladatkezeléshez való hozzáállásomat, köszönhetően a rugalmasságának, amely lehetővé teszi a változtatásokat, valamint annak, hogy a jegyzeteimet rendszerezve és az egyes feladatokhoz kapcsolva tárolhatom. Sokkal könnyebb keresni, mint mindent analóg módon csinálni. Egyedül használom, de így is élvezem a ClickUp számos funkciójának előnyeit!

Egész életemben „papír naptárat” használtam, de a ClickUp megváltoztatta a feladatkezeléshez való hozzáállásomat, köszönhetően a rugalmasságának, amely lehetővé teszi a változtatásokat, valamint annak, hogy a jegyzeteimet rendszerezve és az egyes feladatokhoz kapcsolva tárolhatom. Sokkal könnyebb keresni, mint mindent analóg módon csinálni. Egyedül használom, de így is élvezem a ClickUp számos funkciójának előnyeit!

Nincs kedved leírni a gondolataidat? Csak mondd el őket a Brain MAX-nak, az AI asztali társadnak!👇🏼

5. Hobonichi Techo Planner (a legjobb kompakt, all-in-one jegyzeteléshez)

via Hobonichi Techo Planner

Ha szeretsz napi jegyzeteket készíteni, naplót írni vagy vázlatokat rajzolni, akkor a Hobonichi Techo Planner elengedhetetlen kellék. Japán precizitással tervezett, minimalista elrendezéssel és egy oldal/nap formátummal ötvözi a funkcionalitást és a kreativitást.

Az ultravékony Tomoe River papír kiválóan alkalmas tollak használatára, kompakt, utazáshoz alkalmas mérete pedig könnyű hordozhatóságot biztosít. A lapos kötés és a tartós borító hosszú élettartamot garantál, így a tervező kedvence a szakemberek, írók és kreatív szakemberek körében.

A Hobonichi Techo Planner legjobb tulajdonságai

Ötleteit kompakt, mégis tágas kialakítású jegyzetfüzetben, vázlatokban és tervekben rögzítheti.

Maradj inspirált a napi motivációs idézetekkel, amelyek a szívből jövő bölcsességektől a könnyed humorig terjednek.

Írj könnyedén – a lapos kötésnek köszönhetően a lapok gond nélkül nyitva maradnak.

Személyre szabhatod a terveződet bónusz oldalakkal könyvlista, célok és reflexiók számára.

A Hobonichi Techo tervező korlátai

A kisebb rácsok nehezebbek lehetnek azok számára, akik nagyobb betűket írnak.

Egyes japán oldalak fordítása korlátozott lehet.

Hobonichi Techo Planner árak

Egyedi árazás

Hobonichi Techo Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Hobonichi Techo Plannerről?

Íme egy Reddit-vélemény:

Népszerű, mert sokoldalú. Sok apró részlet található benne, mint például a titkos sor, az órák jelölése a napi oldalakon, a kis villa szimbólum az ételeknél és a jelölőnégyzetek a napi oldalakon. A végén bónusz oldalak is találhatók, mint például a „100 dolog” vagy az „interjú magammal”, amelyeket szórakoztató kitölteni.

Népszerű, mert sokoldalú. Sok apró részlet található benne, mint például a titkos sor, az órák jelölése a napi oldalakon, a kis villa szimbólum az ételeknél és a jelölőnégyzetek a napi oldalakon. A végén bónusz oldalak is találhatók, mint például a „100 dolog” vagy az „interjú magammal”, amelyeket szórakoztató kitölteni.

6. Day Designer Daily Planner (A legjobb strukturált, időbeosztásos napirendekhez)

via Day Designer Daily Planner

Egyensúlyozni kell a személyes teendők, a mellékállás és a teljes munkaidős állás között? A napi tervezési rendszer mindent kézben tart, és pontosan ezt kínálja a Day Designer.

Ez a tervező napi elrendezéssel lehetővé teszi, hogy megtervezze a napirendjét, rangsorolja a három legfontosabb feladatát, és nyomon kövesse a jegyzeteket vagy gondolatokat. Ráadásul elegáns borítója – virágmintás, csíkos és egyszínű – kifinomultságot kölcsönöz a munkaterületének.

A Day Designer napi tervező legjobb tulajdonságai

Képzeld el napjaidat egy napi tervező rendszerrel, amely két méretben és dátumtartományban elérhető.

Egyszerűsítse a döntéshozatalt a beépített prioritás- és reflexió-segítő funkciókkal.

Csökkentse a mentális terhelést egy külön helyet szentelve a hála, a jegyzetek és a célok kitűzésének.

Maradj szervezett egész évben a tartós borítóval, spirálkötéssel és vastag, át nem áztatható papírral.

A Day Designer napi tervező korlátai

Az egész évre szóló napi oldalak miatt terjedelmesebb

Magasabb ár a alapszintű tervezőkhöz képest

Day Designer napi tervező árak

Egyedi árazás

Day Designer napi tervező értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Day Designer Daily Plannerről?

Íme egy Amazon-vélemény:

Egy barátom ajánlására vettem meg ezt a tervezőt. A kemény és a puha borító között vacilláltam. Nagyon örülök, hogy a puha borítót választottam. Szilárd és jól megmunkált. Ez a tervező meghaladta az elvárásaimat. Imádom a napi tervezési elrendezést és a fülekkel ellátott hónapokat. A mérete kissé terjedelmes, de megéri, mert így nem kell attól tartanom, hogy a tervező borítója az első néhány hónapban elszakad.

Egy barátom ajánlására vettem meg ezt a tervezőt. A kemény és a puha borító között vacilláltam. Nagyon örülök, hogy a puha borítót választottam. Szilárd és jól megmunkált. Ez a tervező meghaladta az elvárásaimat. Imádom a napi tervezési elrendezést és a fülekkel ellátott hónapokat. A mérete kissé terjedelmes, de megéri, mert így nem kell attól tartanom, hogy a tervező borítója az első néhány hónapban elszakad.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időgazdálkodási vagy prioritáskezelési funkciókat, ami megnehezíti a hatékony prioritáskezelést. A ClickUp mesterséges intelligenciával működő ütemező és időkövető funkciói segítenek abban, hogy a találgatásokat adat alapú döntésekre cserélje. Még a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasol. Hozzon létre egy személyre szabott időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik a munkastílusához!

7. Passion Planner (A legjobb, vízióvezérelt élettervező)

via Passion Planner

A Passion Planner ötvözi a reflexiót, a célkitűzést és az ütemezést egy hatékony eszközben. A „Passion Roadmap” funkciója segít a hosszú távú célokat negyedéves, havi és heti mérföldkövekre bontani, így mindig tudod, mi a következő lépés.

Papír és digitális formátumban is elérhető, így különböző munkafolyamatokhoz is alkalmazkodik. A márka erőteljes közösségi érzést is elősegít olyan források, események és hatékony kezdeményezések révén, amelyek segítenek megőrizni az inspirációt.

A Passion Planner legjobb tulajdonságai

Válts zökkenőmentesen a napi és a heti formátum között egy naptárban

Használj több mint 40 testreszabható sablont a munkához, a személyes fejlődéshez vagy kreatív projektekhez.

Kövesd nyomon a szokásaidat – figyelemmel kísérd a rutinjaidat, a wellness-tevékenységeidet és az önápolást a beépített ellenőrző funkciók segítségével.

Finomítsd a hosszú távú céljaidat a negyedéves és éves visszatekintő oldalak segítségével!

A Passion Planner korlátai

Azok számára, akik a nyitott tervezést preferálják, ez túl strukturáltnak tűnhet.

Időbe telik a célkitűzési folyamat beállítása és az ahhoz való alkalmazkodás.

Passion Planner árak

Egyedi árazás

Passion Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Passion Plannerről?

Íme egy Trustpilot-értékelés:

Már 4 éve használom a Passion Planner-t. Kipróbáltam más márkákat is, de mindig visszatérek ehhez! A legjobban a papír minősége, a heti elrendezés és a végén található üres, pontozott oldalak tetszenek.

Már 4 éve használom a Passion Planner-t. Kipróbáltam más márkákat is, de mindig visszatérek ehhez! A legjobban a papír minősége, a heti elrendezés és a végén található üres, pontozott oldalak tetszenek.

8. Moleskine heti tervező (a legjobb tartósság és időtálló dizájn szempontjából)

via Moleskine heti tervező

A Moleskine a minőségi jegyzetfüzetek szinonimája, és a Weekly Planner termékcsaládja is folytatja ezt a hagyományt. Az ikonikus borítójukról és rugalmas zárójukról ismert tervezők tökéletesek azoknak a minimalistáknak, akik megbízható heti áttekintést szeretnének.

A tervező általában a bal oldalon a hét napjait, a jobb oldalon pedig vonalas oldalt tartalmaz jegyzetek, vázlatok vagy ötletek feljegyzésére. Ez a felépítés elegendő helyet biztosít a tervezéshez vagy az ötletek feljegyzéséhez – tökéletes projekttervezéshez, értekezletek összefoglalásához vagy szabad formájú naplózáshoz.

A Moleskine heti tervező legjobb tulajdonságai

Személyre szabhatod terveidet, eseményeidet, emlékeztetőidet és találkozóidat a mellékelt matricákkal.

Válassz többféle méret és borító közül, a klasszikus keményborítótól a rugalmas puha borítóig.

Tegyen fenntartható választást FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, környezetbarát anyagokból készült termékekkel!

Kössd össze a papírt és a digitális világot a Moleskine Smart eszközökkel és a díjnyertes Flow alkalmazással!

A Moleskine heti tervező korlátai

A papír minősége nem minden tolltípushoz megfelelő, enyhe elmosódás előfordulhat.

Korlátozott célkitűzési vagy szokáskövetési funkciók

Moleskine heti tervező árak

Egyedi árazás

Moleskine heti tervező értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔎 Profi tipp: Kíváncsi vagy, hogyan használhatod az AI-t a napi feladatokhoz, mint egy profi? A ClickUp Brain segítségével egyszerűen racionalizálhatod a munkafolyamatodat és növelheted a termelékenységedet! Végezd el a napi feladatokat a ClickUp Brain segítségével Így segít: ⚡Tartsd kézben a határidőket az AI által generált összefoglalók és jelentések segítségével

✍️ Finomítsd a tartalmat, fogalmazz meg e-maileket és generálj ötleteket AI-alapú segítségével.

📊 Könnyedén szinkronizálhatja feladatait, ütemterveit és dokumentumait

🎙️ Azonnali átírás és AI-alapú jegyzetek segítségével valósítsd meg gondolataidat!

9. Blue Sky Planner (A legjobb költséghatékony heti tervező)

via Blue Sky Planner

Szüksége van egy egyszerű, stílusos és kedvező árú tervezőre? A Blue Sky Planner népszerű a diákok, a szakemberek és a célorientált emberek körében, akik praktikus szervezést szeretnének, anélkül, hogy sokat kellene fizetniük érte.

A nagyobb kézműves üzletekben és online kiskereskedőknél kapható, és különböző tervezési stílusokhoz illeszkedő havi, heti és napi formátumokat kínál. Akár strukturált napirendre, akár kreatív tervezéshez alkalmas nyitott elrendezésre van szüksége, a Blue Sky segítségével könnyedén szervezett maradhat.

A Blue Sky Planner legjobb tulajdonságai

Találd meg a számodra legmegfelelőbbet a különböző tervezési igényekhez tervezett többféle formátum közül!

A spirálkötésű, laposra hajtható kialakításnak köszönhetően könnyedén lapozhatsz.

A beépített referencia naptárak és a tágas jegyzetrészek segítségével soha nem fogsz lemaradni a határidőkről.

Kiváló minőségű szervezés alacsony áron – ideális a költségtudatos tervezők számára.

A Blue Sky Planner korlátai

Nincsenek benne olyan fejlett termelékenységi eszközök, mint például az időblokkolás.

Testreszabható, bár nem olyan prémium minőségű, mint a magasabb kategóriájú tervezők.

A Blue Sky Planner árai

Egyedi árazás

Blue Sky Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Blue Sky Plannerről?

Íme egy Amazon-vélemény:

Már jó ideje Bluesky tervezőket vásárolok – ezek a legjobbak. Az írási felület pont elég a heti és havi teendőknek. Tetszik a kialakításuk és az, hogy egész évben kitartanak. Összességében remek termék!

Már jó ideje Bluesky tervezőket vásárolok – ezek a legjobbak. Az írási felület pont elég a heti és havi teendőknek. Tetszik a kialakításuk és az, hogy egész évben kitartanak. Összességében remek termék!

💡 Profi tipp: A szervezettség nagyszerű dolog, de az előrelátás? Az az igazi erő. Szabadulj meg a papírhalomtól, és válts digitális tervezőre, amely feladatkezelő szoftverként is működik. Jegyezd fel, rendszerezd és valósítsd meg ötleteidet – mindezt egy helyen –, hogy semmi ne csússzon ki a kezedből.

10. The Panda Planner (A legjobb tudományalapú szokás-tervező)

via The Panda Planner

A Panda Planner úgy lett kialakítva, hogy átképezze az agyát a sikerre. A pozitív pszichológián és az idegtudományon alapuló tervező nem csupán az időgazdálkodást segíti, hanem jobb szokások kialakítását, a motiváció fenntartását és a boldogság növelését is.

A napi hála, a prioritások meghatározása és a reflexió kombinálásával holisztikus megközelítést támogat a termelékenység terén. Akár heti, akár napi tervezőt részesít előnyben, a Panda Planner biztosítja, hogy minden feladat hozzájáruljon a nagyobb jólét és a hosszú távú siker elképzeléséhez.

A Panda Planner legjobb tulajdonságai

Fejlessz ki hatékony rutinokat a beépített hála és megerősítés felkérésekkel

Maradj a tervben a strukturált reggeli és esti ellenőrzésekkel

Hatékonyan bontsd le a céljaidat kezelhető feladatrészekre, hogy elkerüld a kiégést.

Könnyedén kezelje a zavaró tényezőket azáltal, hogy a napi prioritások egyértelmű listájára koncentrál.

A Panda Planner korlátai

Ha rugalmasabb formátumot részesít előnyben, az elrendezés ismétlődőnek tűnhet.

A kisebb napi hely nem alkalmas kiterjedt teendőlistákhoz.

A Panda Planner árai

Egyedi árazás

A Panda Planner értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Panda Plannerről?

Íme egy Amazon-vélemény:

A Panda Planner tökéletes a napi feladatok nyomon követéséhez, a célok kitűzéséhez és a szokások kezeléséhez. A dátum nélküli formátum rugalmas használatot tesz lehetővé, míg az elrendezés megkönnyíti a munka, az otthon és a magánélet prioritásainak meghatározását. A szokások nyomon követése remek funkció a következetesség fenntartásához, különösen az ADHD kezelésében. A keménytáblás kivitel tartósságot biztosít, a mérete pedig pont megfelelő a hordozáshoz.

A Panda Planner tökéletes a napi feladatok nyomon követéséhez, a célok kitűzéséhez és a szokások kezeléséhez. A dátum nélküli formátum rugalmas használatot tesz lehetővé, míg az elrendezés megkönnyíti a munka, az otthon és a magánélet prioritásainak meghatározását. A szokások nyomon követése remek funkció a következetesség fenntartásához, különösen az ADHD kezelésében. A keménytáblás kivitel tartósságot biztosít, a mérete pedig pont megfelelő a hordozáshoz.

💡 Profi tipp: A hagyományos tervezők strukturáltságot ígérnek, de az ADHD-s diákok (vagy bárki más) számára több kárt okoznak, mint hasznot. A merev elrendezés és a túlterhelt oldalak gyakran csak még több stresszt okoznak. Tehát ahelyett, hogy egy nem megfelelő rendszert kényszerítenél magadra, tanuld meg, hogyan építhetsz ki egy rutinot ADHD-vel – olyan rugalmas stratégiákkal, amelyek az agyadnak segítenek, nem pedig hátráltatják.

11. Erin Condren LifePlanner (A legjobb színes és testreszabható tervező)

via Erin Condren LifePlanner

Ha szereted a rendszert, a kreativitást és a személyre szabást, az Erin Condren LifePlanner forradalmi változást hoz az életedbe. Élénk színekkel, kiváló minőségű anyagokkal és végtelen személyre szabási lehetőségekkel rendelkező tervező, amely ötvözi a funkcionalitást és a személyes stílust.

Heti, havi és szokáskövető elrendezéseket, matricákat, színes borítókat és személyre szabott szakaszokat kínál. Ez a tervező tökéletes elfoglalt szakemberek és kreatív tervezők számára, akik szeretnék, ha napirendjük ugyanolyan egyedi lenne, mint a menetrendjük.

Az Erin Condren LifePlanner legjobb tulajdonságai

Személyre szabhatod a terveződet cserélhető borítókkal, matricákkal és színkódolt elrendezéssel.

Válassza ki a formátumot: vízszintes, függőleges vagy óránkénti heti elrendezés.

Tervezz okosabban a beépített célkitűző oldalak, szokáskövetők és jegyzetoldalak segítségével!

Élvezze a prémium minőségű papírt, amely sima írást és minimális átfolyást biztosít.

Az Erin Condren LifePlanner korlátai

A magas minőségű anyagok és a testreszabási lehetőségek miatt drágábbak, mint a hagyományos naptárak.

Azok számára, akik a minimalista tervezőket kedvelik, ez a termék kissé terjedelmesnek tűnhet.

Erin Condren LifePlanner árak

Egyedi árazás

Erin Condren LifePlanner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Erin Condren LifePlannerről?

Íme egy Reddit-vélemény:

Van egy EC LifePlannerem a munkahelyemen és egy otthon, hogy minél kevesebbet kelljen magammal cipelnem. Ha nem vagyok otthon, egy kartonpapír naptárba/tervezőbe írom le a dolgokat, majd bejegyzem az megfelelő EC Plannerbe. Sok más terméket is kipróbáltam, de végül visszatértem az Erin Condrenhez. Imádom a tervezőiket.

Van egy EC LifePlannerem a munkahelyemen és egy otthon, hogy minél kevesebbet kelljen magammal cipelnem. Ha nem vagyok otthon, egy kartonpapír naptárba/tervezőbe írom le a dolgokat, majd bejegyzem az megfelelő EC Plannerbe. Sok más terméket is kipróbáltam, de végül visszatértem az Erin Condrenhez. Imádom a tervezőiket.

12. Class Tracker Ultimate Student Planner (A legjobb tanulmányi tervező kezdő tudósok számára)

via Class Tracker

Feladatok, vizsgák és tanórán kívüli tevékenységek között kell lavírozni? A Class Tracker Ultimate Student Planner úgy lett kialakítva, hogy a diákok élete kezelhetőbbé és stresszmentessé váljon. A tanfolyamok, a határidők és a személyes kötelezettségek strukturált elrendezése mindent egy helyen tart.

Minden kiadás különböző tanulmányi szintekhez igazodik. A tantárgyak nyomon követésére szoruló középiskolásoktól a rugalmas órarendet kezelő egyetemistákig ez a tervező segít koncentrálni, egyensúlyt tartani és a határidőket betartani.

A Class Tracker Ultimate Student Planner legjobb funkciói

Egyensúlyozd az tanulást, a tevékenységeket és az önmagadról való gondoskodást a vizsgáknak, projekteknek, tanórán kívüli tevékenységeknek és a wellness nyomon követésének szentelt oldalakkal.

Tervezd meg átfogó céljaidat strukturált havi vagy heti oldalakon!

Válassza ki a formátumot – a főiskolai kiadás dátummal és dátum nélkül is elérhető.

Személyre szabhatja a tervező borítóját az iskola logójával és színeivel.

A Class Tracker Ultimate Student Planner korlátai

Nem annyira testreszabható nem tanulmányi célokra.

Korlátozott számú dizájn közül választhatsz, ami nem feltétlenül tetszik azoknak, akik esztétikusabb lehetőségeket keresnek.

Class Tracker Ultimate Student Planner árak

Egyedi árazás

Class Tracker Ultimate Student Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Class Tracker Ultimate Student Plannerről?

Íme egy Amazon-vélemény:

Ez a tervező tökéletes számomra, mint elsőéves egyetemistának. Segít megszervezni a dolgaimat, és az a tény, hogy személyre szabhatom, motivál, hogy tényleg elvégezzem a feladataimat. Kicsit drága, de nagyon hasznos, megéri az árát.

Ez a tervező tökéletes számomra, mint elsőéves egyetemistának. Segít megszervezni a dolgaimat, és az a tény, hogy személyre szabhatom, motivál, hogy tényleg elvégezzem a feladataimat. Kicsit drága, de nagyon hasznos, megéri az árát.

13. Leuchtturm1917 Dotted Notebook (A legjobb bullet journal stílusú tervező)

via Leuchtturm1917

Bár nem hagyományos tervező, a Leuchtturm1917 Dotted Notebook egy üres vászon a bullet journal rajongók számára. A pontozott rácsos oldalak lehetővé teszik, hogy teljesen személyre szabott tervezőt készítsen – a napi vagy heti tervektől a szokások nyomon követésén és a hangulatnaplókon át a teendőlistákig.

A strapabíró kötés, a tartalomjegyzék és a számozott oldalak segítségével könnyedén rendszerezheti dolgait. Emellett a tervezőnek köszönhetően könnyen navigálhat, testreszabhatja és hosszú távon is használhatja. Akár célokat tűz ki magának, akár rutinjait követi nyomon, ez a jegyzetfüzet teljes kreatív szabadságot biztosít Önnek.

A Leuchtturm1917 Dotted Notebook legjobb tulajdonságai

Testreszabhatod az elrendezést rugalmas pontrácsos, vonalas vagy sima formátummal.

A beépített tartalomjegyzék és a számozott oldalak segítségével hatékonyan kategorizálhat.

Két könyvjelzővel és egy praktikus hátsó zsebbel gyorsan megtalálhatja a szükséges információkat.

Kövesse nyomon céljait és szokásait az előre elkészített nyomonkövetési oldalak és bullet journal sablonok segítségével.

A Leuchtturm1917 Dotted Notebook korlátai

A tervező rendszer beállítása időt igényel.

Nincs előre kinyomtatott naptár vagy előre meghatározott szerkezet, ezért a tervezéshez manuális beállításokra van szükség.

Leuchtturm1917 Dotted Notebook árak

Egyedi árazás

Leuchtturm1917 Dotted Notebook értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Leuchtturm1917 Dotted Notebookról?

Íme egy Reddit-vélemény:

Imádom az enyémet. Nagyon jól meg vannak csinálva. Van némi szellemkép, de én általában nedves tollal írok. Szerintem abszolút megéri!

Imádom az enyémet. Nagyon jól meg vannak csinálva. Van némi szellemkép, de én általában nedves tollal írok. Szerintem abszolút megéri!

14. Muji havi tervező (a legjobb tervező egyszerű havi áttekintéshez)

via Muji havi tervező

A Muji minimalista dizájnáról és környezetbarát szemléletéről ismert, és havi tervező sorozata sem kivétel ez alól. Újrahasznosított vagy felelősségteljesen beszerzett papírból készül, így nem teremt rendetlenséget, ugyanakkor elegendő helyet biztosít a találkozók, jegyzetek és fontos dátumok számára.

A Muji tervező elegáns, könnyű kialakításával és jó minőségű papírjával ideális azoknak a szakembereknek és diákoknak, akik strukturált, mégis rugalmas módszert keresnek havi terveik áttekintésére.

A Muji havi tervező legjobb tulajdonságai

Egyszerűsítsd a tervezést egy tiszta, zavaró tényezőktől mentes elrendezéssel!

Könnyedén hordozható, könnyű, ultra-hordozható kialakításának köszönhetően bármilyen táskába befér.

Írj simán a kiváló minőségű papírra, amely megakadályozza a tinta átfolyását.

Könnyen áttekinthető naptárral kaphat egy világos képet a hónapjáról.

A Muji havi tervező korlátai

Nincsenek extra funkciók – nincs szokáskövető, célkitűző rész vagy kiegészítők.

Minimalista kialakítása vizuálisan nem feltétlenül inspiráló azok számára, akik kreatívabb elrendezést preferálnak.

Muji havi tervező árak

Egyedi árazás

Muji havi tervező értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Muji havi tervezőről?

Íme egy Reddit-vélemény:

Régebben Muji tervezőm volt, hetes, vízszintes, nagyon tetszett. A borítója/külső része nagyon kellemes tapintású, az elrendezése egyszerű és tiszta, a papírja is elég jó (bár nem tudom, hogy elmosódik-e). A japán tervezőket nézve úgy tűnik, hogy senki sem javasolja ezeket. Miért? Hiszen az ára is nagyon jó.

Régebben Muji tervezőm volt, hetes, vízszintes, nagyon tetszett. A borítója/külső része nagyon kellemes tapintású, az elrendezése egyszerű és tiszta, a papírja is elég jó (bár nem tudom, hogy elmosódik-e). A japán tervezőket nézve úgy tűnik, hogy senki sem javasolja ezeket. Miért? Hiszen az ára is nagyon jó.

15. The Notebook Therapy (A legjobb esztétikai és célorientált tervező)

via The Notebook Therapy

Ha úgy gondolja, hogy a tervezésnek nemcsak funkcionálisnak, hanem esztétikusnak is kell lennie, akkor a The Notebook Therapy az Ön számára ideális. A tudatos termelékenység érdekében tervezett naptárak eleganciát és praktikumot ötvöznek, így inkább emléktárgyaknak tűnnek, mint hagyományos naptáraknak.

A koreai és japán ihletésű dizájntól a speciális papírtextúráig minden részlet kézműves jelleget kölcsönöz a terméknek. Ráadásul a The Notebook Therapy öntudatos anyagok használatára összpontosít: újrahasznosított papírt és szójabab-alapú tintát használ, hogy fenntartható tervezési élményt nyújtson.

A Notebook Therapy legjobb tulajdonságai

Csodáld meg az elegáns, természet ihlette borítókat, amelyek dekorációként is szolgálnak!

Gondolkodj el a hála, a naplóírás és az önfejlesztés témájú tudatosság oldalakon!

Készíts rugalmas elrendezéseket pontozott vagy rácsos formátumokkal

Élvezze a sima és kiváló minőségű papírt, amely megakadályozza a tinta átfolyását.

A Notebook Therapy korlátai

A nemzetközi megrendelések importvámot vonhatnak maguk után.

A szokásos tervezőkhöz képest magasabb árat kell fizetnie.

A Notebook Therapy árai

Egyedi árazás

A Notebook Therapy értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a The Notebook Therapy-ről?

Íme egy Reddit-vélemény:

Kipróbáltam egy bársonyos borítójúat, nagyon szép volt és kényelmes volt tartani/beleírni. A hátsó zseb és a két szalagkönyvjelző nagyon hasznos. De nem tetszett, hogy milyen vastagok voltak az oldalak, nagyon terjedelmes és nehéz volt más, hasonló oldalszámú jegyzetfüzetekhez képest. Szeretem a naplómat a táskámban hordani, ezért ez csalódást okozott – nem foglalkozom művészeti naplóírással vagy más olyan tevékenységgel, amelynek előnyére válna a vastagabb lapok.

Kipróbáltam egy bársonyos borítójúat, nagyon szép volt és kényelmes volt tartani/beleírni. A hátsó zseb és a két szalagkönyvjelző nagyon hasznos. De nem tetszett, hogy milyen vastagok voltak az oldalak, nagyon terjedelmes és nehéz volt más, hasonló oldalszámú jegyzetfüzetekhez képest. Szeretem a naplómat a táskámban hordani, ezért ez csalódást okozott – nem foglalkozom művészeti naplóírással vagy más olyan tevékenységgel, amelynek előnyére válna a vastagabb lapok.

Külön említésre méltó

Sunsama : Digitális termelékenységi tervező, amely ötvözi a timeboxingot és a mély munkára való összpontosítást. Könnyedén szinkronizálhatja a feladatokat, naptárakat és prioritásokat a tudatos tervezés érdekében. Digitális termelékenységi tervező, amely ötvözi a timeboxingot és a mély munkára való összpontosítást. Könnyedén szinkronizálhatja a feladatokat, naptárakat és prioritásokat a tudatos tervezés érdekében. Habitica : A termelékenység és a játék találkozása! Végezd el a feladatokat, szerezz jutalmakat, és fejleszd szokásaidat egy RPG-inspirált rendszerben. A termelékenység és a játék találkozása! Végezd el a feladatokat, szerezz jutalmakat, és fejleszd szokásaidat egy RPG-inspirált rendszerben. Todoist : Egy elegáns, mesterséges intelligenciával működő teendőlista-alkalmazás. Priorizáld a feladatokat, automatizáld az ütemezést, és maradj koncentrált az intelligens emlékeztetővel! Egy elegáns, mesterséges intelligenciával működő teendőlista-alkalmazás. Priorizáld a feladatokat, automatizáld az ütemezést, és maradj koncentrált az intelligens emlékeztetővel!

Növelje termelékenységét és fejlessze tervezési képességeit a ClickUp segítségével

A valódi termelékenység nem csak a tervezésről szól, hanem egy olyan rendszer létrehozásáról is, amely alkalmazkodik a munkamenethez és előreviszi Önt. Akár napi feladatokat tervez, hosszú távú célokat tűz ki, vagy több projektet is egyszerre kezel, a strukturált megközelítés nagy különbséget jelent.

Ebben a ClickUp a legjobb! A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely feladatkezelést, szokások nyomon követését és egyszerű együttműködést ötvöz egy elegáns platformban. Kezelje a teendőlistáit, tervezze meg a projekteket, és hangolja össze minden részletet (és csapattagot) – nincs szükség további eszközökre.

Készen állsz arra, hogy feladja a hagyományos tervezést a könnyed termelékenység érdekében? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!