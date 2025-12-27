15 legjobb ingyenes felmérési eszköz, amelyet 2026-ban érdemes használnia

Lehet, hogy tökéletes felmérést végez, de mégsem tanul semmit.

A csapatok folyamatosan gyűjtenek visszajelzéseket, de túl gyakran az eredmények egy táblázatban vagy irányítópulton maradnak, anélkül, hogy tovább lépnének.

A mai ingyenes felmérési eszközök megoldják ezt a problémát. Logikai ugrásokat, márkajelzést és valós idejű elemzéseket kínálnak anélkül, hogy fizetős falak blokkolnák őket.

Ez az útmutató bemutatja a 15 legjobb ingyenes felmérési eszközt, amelyekkel a válaszokat gyorsan megvalósítható döntésekké alakíthatja.

Mielőtt részletesen belemennénk a részletekbe, íme egy rövid áttekintés a legjobb felmérési eszközökről.

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Termékcsapatok, HR, marketing és többfunkciós csapatok, amelyek több felvételi űrlapot kezelnek Csapat mérete: Egyéni → Vállalati Válaszok gyűjtése, munkafolyamatok elindítása, AI-elemzések, egyedi márkajelzés, beágyazott űrlapok, egységes munkaterület Örökre ingyenes, vállalati testreszabás elérhető Google Forms Gyors, egyszerű belső felmérések, osztálytermi kvízek és rendezvénytervezés Csapat mérete: Egyének → Kis csapatok Űrlapok beágyazása, kérdések keverése, hozzáférés korlátozása, válaszok korlátozása, gyorsbillentyűk Ingyenes SurveyPlanet Oktatók, nonprofit szervezetek és kezdő vállalkozások, amelyek gyakori visszajelzési ciklusokat futtatnak Csapat mérete: kicsi → közepes Korlátlan számú kérdés/válasz, sablonok, többnyelvűség, névtelen válaszok, kettős előnézet Fizetős csomagok 20 dollártól/hó Tally Alkotók, startupok és egyéni szakemberek, akik minimalista, elegáns űrlapokat szeretnénekCsapat mérete: Egyéni → Kis csapatok Blokk szerkesztő, vízjelek nélkül, korlátlan válaszok, egyéni domainnevek, rejtett mezők, Stripe, jelszóvédelem Fizetős csomagok 29 dollártól/hó Jotform Egészségügyi, oktatási és vállalati csapatok, amelyek strukturált, pixel-tökéletes adatgyűjtésre szorulnak Csapat mérete: KKV → Vállalat Több mint 10 000 sablon, feltételes logika, fizetések, HIPAA, e-aláírások, offline mód, több mint 100 integráció Fizetős csomagok 39 USD/hó-tól SurveyMonkey HR, marketing és termékcsapatok, amelyek formális kutatásokat vagy megfelelési felméréseket végeznek Csapat mérete: Bármilyen méretű Érzelemelemzés, QR/SMS megosztás, referenciaértékek, pontozási logika, többnyelvűség, szerepkörökön alapuló hozzáférés Fizetős csomagok 18 dollártól/hó Typeform Marketingesek, tervezők és alkotók, akik kifinomult, interaktív, márkaközpontú felméréseket igényelnek Csapat mérete: Egyedülálló → Közepes méretű Egykérdéses felhasználói felület, logikai ugrások, válaszok visszahívása, részleges mentés, beágyazás, VideoAsk Fizetős csomagok 29 dollártól/hó Zoho Survey A Zoho ökoszisztémában már dolgozó csapatok Csapat mérete: KKV → Nagyvállalat Natív Zoho integrációk, GDPR-kompatibilis, többnyelvű, offline mód, pontozás, e-mailes triggerek, kereszt táblázatos jelentések Fizetős csomagok 6 USD/hó-tól Cognito Forms Operatív csapatok, könyvelők és terepen dolgozó munkatársak, akiknek dinamikus, számításigényes adatlapokra van szükségük Csapat mérete: KKV → közepes méretű Előre kitöltött adatok, ismétlődő szakaszok, titkosított tárolás, biztonságos portálok, PDF-ek, fejlett számítások Fizetős csomagok 19 dollártól/hó forms. app Kisvállalkozások + szabadúszók, akiknek mobilbarát űrlapokra van szükségük Csapat mérete: Egyéni → KKV Mobilra optimalizált kialakítás, megrendelőlapok, jóváhagyások, push értesítések, számológépek, reszponzív sablonok Fizetős csomagok 25 dollártól/hó Qualtrics Fejlett CX/EX/piackutatásokat végző vállalkozások és kutatócsoportok Csapat mérete: Vállalkozás Komplex logika, elágazások, beágyazott adatok, többcsatornás megosztás, AI-elemzés, irányítópultok, SAP/Salesforce integrációk Egyedi árazás LimeSurvey Akadémiai + közszféra csapatok technikai ismeretekkel és szűkös költségvetéssel Csapat mérete: KKV → Nagyvállalat Nyílt forráskódú, saját szerveren futó, többnyelvű, logikai szkriptelés, offline mód, SPSS/R export, panelkezelés Fizetős csomagok 9 dollártól/hó Sogolytics HR, egészségügyi, pénzügyi és kormányzati csapatok, amelyek szigorú biztonsági és megfelelőségi követelményeknek kell megfelelniük Csapat mérete: közepes → nagyvállalat Vállalati biztonság, 360°-os visszajelzés, benchmarking, munkafolyamatok, irányítópultok, titkosítás, ellenőrzési nyomvonalak Fizetős csomagok 25 dollártól/hó SoSci Survey Kutatók a pszichológia, az oktatás és a társadalomtudományok területén Csapat mérete: Akadémiai Szkriptlogika, véletlenszerűsítés, kvóták, ellenőrzött hozzáférés, EU-megfelelőség, akadémiai integrációk Fizetős csomagok 57 USD/hó-tól Formbricks SaaS-csapatok + adatvédelmet előtérbe helyező fejlesztők, akik alkalmazáson belüli visszajelzéseket gyűjtenek Csapat mérete: Startup → Vállalat Alkalmazáson belüli mikrofelmérések, saját szerveren tárolt, GDPR/CCPA-kompatibilis, munkamenet-követés, SDK, AI-elemzés, korlátlan számú felhasználói hely Fizetős csomagok 49 USD/hó-tól

Az ingyenes nem feltétlenül jelenti azt, hogy korlátozott – különösen, ha olyan visszajelzéseket gyűjt, amelyek döntéseket befolyásolnak. Íme, mire kell figyelni, ha megbízható, ingyenes felmérési szoftvert választ:

Magas vagy korlátlan kérdésszám : Kerülje az olyan eszközöket, amelyek korlátozzák a feltett kérdések számát.

Testreszabható dizájn és márkajelzés : Színek, logók és betűtípusok módosítása vízjelek nélkül

Logikai elágazások és ugrási minták : Tegyen fel okosabb kérdéseket a korábbi válaszok alapján.

Exportálási lehetőségek és elemzések : Hozzáférés a nyers adatokhoz és a műszerfalakhoz, hogy értelmezni tudja az eredményeket.

Mobilbarát elrendezés : gondoskodjon arról, hogy a felmérések és űrlapok minden eszközön jól nézzenek ki.

Nincsenek kényszerített hirdetések vagy logók : tartsa tisztán és zavartalanul a felhasználói élményt.

Eszközintegrációk : Könnyű szinkronizálás a Google Sheets, a Slack, a CRM-ek és más eszközökkel.

Nagylelkű adatkorlátok : Egyes eszközök korlátozzák a válaszokat vagy az adattárolást az ingyenes csomagokban.

Felhasználóbarát felület: A tiszta felépítésű szerkesztő időt takarít meg és csökkenti a súrlódást.

A megfelelő eszköz megkönnyíti a felmérések létrehozását, megosztását és az azok alapján történő cselekvést, anélkül, hogy túl korán fizetős tartalmakhoz kellene fordulnia.

Most, hogy már tudja, mit kell keresnie, nézzük meg a legmegfelelőbb eszközöket:

1. ClickUp (A legjobb munkafolyamat-integrált űrlapokhoz)

A ClickUp Forms segítségével, amely közvetlenül kapcsolódik a munkafolyamataihoz, válaszait cselekvéssé alakíthatja.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

A beépített ClickUp Forms funkció nem csak a felmérési válaszokat gyűjti össze, hanem cselekvésre is ösztönöz.

Bármilyen űrlapot létrehozhat, a potenciális ügyfelek adatainak rögzítésétől és a hibabejelentésektől a belső kérésekig és felmérésekig. Minden válasz automatikusan feladattá válhat, hozzárendelhető a megfelelő személyhez, a válaszok alapján prioritás rendelhető hozzá, és nyomon követés indítható – nincs szükség manuális válogatásra.

Használja a ClickUp AI-t az űrlapadatokból származó azonnali betekintéshez.

Az űrlapok eredményei közvetlenül a ClickUp Dashboards-ba kerülnek. Ezek a műszerfalak AI Insight Cards-t, prediktív trendeket, anomália-riasztásokat és a ClickUp Brain által automatikusan generált diagramokat tartalmaznak.

A ClickUp Automations az űrlapválaszokat munkafolyamatokká alakítja. Amint valaki beküldi a választ, a feladat megjelölhető, a megfelelő szakaszba irányítható és a megfelelő személyhez továbbítható, így a csapatod kevesebb időt tölt a válogatásra és többet a válaszadásra.

Például a „Sürgős” beküldéseket egy adott tulajdonoshoz rendelheti, és automatikusan áthelyezheti a Prioritás szakaszba, míg a „Visszajelzések” a felülvizsgálatra váró listára kerülnek.

Ahelyett, hogy manuálisan konfigurálná a kiváltókat és a feltételeket, egyszerűen leírhatja az automatizálást – „Ha egy felmérési válasz sürgősnek van jelölve, rendelje hozzá a CX-hez és adjon hozzá egy határidőt” –, és a ClickUp Brain elkészíti az egész munkafolyamatot Önnek.

Válasszon a több mint 200 előre elkészített ClickUp Automations sablon közül, hogy gyorsan elindulhasson!

Az űrlapok könnyen testreszabhatók a saját márkájával, és támogatják a fájlok feltöltését, például képernyőképeket vagy videókat. Elfogadhat nyilvános vagy névtelen beküldéseket is – ez kiválóan alkalmas ügyfél-visszajelzések vagy pulzusfelmérések esetén –, és integrálhatja olyan eszközökkel, mint a CRM-ek, e-mail platformok vagy adatbázisok a Zapier vagy a Make segítségével.

⭐ A játék megváltoztatója A ClickUp fejlett AI-képességei – ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT és Super Agents – kiemelkedő választássá teszik a felmérésekezelés terén. A legtöbb felmérési eszköz a „visszajelzések gyűjtésénél” megáll. Az igazi győzelem az, ha a válaszokat döntésekké és követő lépésekké alakítjuk anélkül, hogy bármit is exportálnánk vagy embereket üldöznénk. A nyers válaszokat gyorsan olvasható jelentéssé alakíthatja: a ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja a dokumentumot és kivonhatja a legfontosabb megállapításokat, így eredményei azonnal világosak és megoszthatók lesznek.

Elemzés és továbbítás egy folyamatban: a ClickUp AI Agents összevonja a visszajelzéseket, érzelemelemzést futtat, elemzési jelentéseket generál, majd az eredményeket továbbítja a megfelelő tulajdonosoknak.

Az „ismeretek” automatikus „munkává” alakítása: Ugyanezek az ügynökök a felmérési eredményekből nyomon követési feladatokat hozhatnak létre és folytathatják azok végrehajtását, így a jelentés elkészítése után semmi sem áll le.

Tartsa mindenkit naprakészen manuális összefoglalók nélkül: Az automatizált összefoglaló AI-ügynök a folyamatos beviteleket tömör összefoglalókba alakítja, így az érdekelt felek sokkal kevesebb jelentési terheléssel maradnak naprakészek. Aza folyamatos beviteleket tömör összefoglalókba alakítja, így az érdekelt felek sokkal kevesebb jelentési terheléssel maradnak naprakészek. Íme egy kis ízelítő a ClickUp BrainGPT @work-ről👇 A ClickUp BrainGPT azonosítja az ismétlődő problémákat, felismeri a pozitív visszajelzéseket, és javaslatokat tesz a következő lépésekre. Az AI nem áll meg itt: másodpercek alatt kereshet űrlapok, válaszok, feladatok, dokumentumok, csevegések, irányítópultok és mellékletek között. A ClickUp Enterprise Search automatikusan lekérdezi a kontextust a munkaterületéről, így soha nem veszíti szem elől, hogy csapata hogyan reagál a felmérési adatokra.

Mindez együttesen valódi eredményeket hoz. A ClickUp-ot használó csapatok naponta akár egy órát is megtakaríthatnak alkalmazottanként, ami 12%-os hatékonyságnövekedést jelent.

A Stanley Securitieshez hasonló szervezetek több mint 50%-kal csökkentették a jelentések elkészítésének idejét az űrlapokhoz kapcsolódó munkafolyamatoknak köszönhetően, amelyek az adatokat hozzáférhetővé és felhasználhatóvá teszik.

A ClickUp legjobb funkciói

Tekintse meg az űrlapok tulajdonosait, a beküldések számát és a kapcsolódó munkafolyamatokat a központi Forms Hub-ból.

Kezdje a visszajelzésekhez, IT-kérelmekhez és felvételekhez előre elkészített sablonokkal, vagy készítse el sajátját, teljes ellenőrzéssel a elrendezés, a logika és a munkafolyamat-indítók felett.

Ossza meg az űrlapokat linkeken keresztül, vagy ágyazza be őket weboldalakba, wikikbe vagy portálokba – ideális megoldás ügyfélszolgálati központok, céloldalak vagy ügyfelekkel kapcsolatos felhasználási esetek számára.

Használjon legördülő menüket, fájlfeltöltéseket, dátumokat, értékeléseket és egyebeket, hogy űrlapokat hozzon létre hibajelentésekhez, visszajelzésekhez, visszajelzésekhez és egyebekhez.

A felmérési válaszokat térképhez rendelje olyan mezőkhöz, mint a régió vagy a bevételre gyakorolt hatás, hogy könnyebb legyen a szűrés, a jelentéskészítés és a műszerfal szegmentálása.

Az új Forms Hub vállalati szintű ellenőrzést biztosít az űrlapokhoz való hozzáférés, a jogosultságok, az elemzések és a beküldések láthatósága felett. Nyomon követheti a válaszok mennyiségét, ellenőrizheti, hogy ki tekintheti meg vagy szerkesztheti az űrlapadatokat, és szigorúbb szabályozás mellett beágyazhat űrlapokat külső vagy belső portálokba.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a tanulási görbe kissé magas lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Clickup asztali verziója rendkívül könnyen használható és intuitív, új beépített AI vezérlőkkel, amelyek segítenek, ha eltévedne. Az űrlapok létrehozásának, a feladatok, naptári elemek és találkozók kezelésének képessége miatt a ClickUp elengedhetetlen eszköz minden növekvő kisvállalkozás számára. Ezenkívül az új csevegési funkció miatt a külső csevegőalkalmazások, mint a Slack vagy a Teams, elavulttá és feleslegessé válnak azok számára, akik csökkenteni szeretnék az általuk használt alkalmazások számát.

A Clickup asztali verziója rendkívül könnyen használható és intuitív, új beépített AI vezérlőkkel, amelyek segítenek, ha eltévedne. Az űrlapok létrehozásának, a feladatok, naptári elemek és találkozók kezelésének képessége miatt a ClickUp elengedhetetlen eszköz minden növekvő kisvállalkozás számára. Ezenkívül az új csevegési funkció miatt a külső csevegőalkalmazások, mint a Slack vagy a Teams, elavulttá és feleslegessé válnak azok számára, akik csökkenteni szeretnék az általuk használt alkalmazások számát.

2. Google Forms (A legjobb gyors, egyszerű felmérésekhez)

a Google Forms segítségével

Ha már beágyazódott a Google ökoszisztémájába, a Google Forms ideális azoknak a felhasználóknak, akik minimális beállítással szeretnének felméréseket készíteni. Ez a Google saját, teljesen ingyenes felmérési eszköz.

Az eszköz egyszerű, kódolás nélküli felülete és natív integrációja a Google Workspace eszközökkel tökéletessé teszi belső visszajelzések, ügyfél-elégedettségi felmérések, osztálytermi kvízek vagy rendezvénytervezéshez. Azonnal elkezdheti használni az előre elkészített sablonokat, vagy alapvető kérdés típusokkal, például többválasztós, legördülő menü és rövid válaszok segítségével teljesen újat is készíthet.

A Google Forms legjobb funkciói

Készítsen felmérést a Google Forms-ban , és ágyazza be közvetlenül webhelyekre vagy intranetekbe a könnyebb részvétel érdekében.

Korlátozza az űrlapokhoz való hozzáférést bizonyos felhasználókra vagy domainekre belső felmérések esetén.

Állítson be válaszhatárok, és zárja be automatikusan az űrlapokat, miután elérte a felső határt.

Használja a billentyűparancsokat és a gyors másolási eszközöket az űrlapok létrehozásának felgyorsításához.

A Google Forms korlátai

A Google Forms ingyenes alapvető feltételes logikát kínál, de hiányoznak belőle a fizetős eszközökben megtalálható fejlett ugrási logika, pontozás és valós idejű elemzési műszerfalak.

A jelentéskészítő eszközök korlátozottak

A Google Forms árai

Ingyenes

Google Forms értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (Google Workspace, több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Mit mondanak a Google Forms-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

A Google Forms hasznos és hatékony megoldás alapszintű és közepes igényű feladatokhoz. Lehet, hogy nem a legfejlettebb eszköz, de a napi HR-feladatok többségéhez megfelelő.

A Google Forms hasznos és hatékony megoldás alapszintű és közepes igényű feladatokhoz. Lehet, hogy nem a legfejlettebb eszköz, de a napi HR-feladatok többségéhez megfelelő.

3. SurveyPlanet (A legjobb korlátlan számú ingyenes felméréshez)

via SurveyPlanet

Több felmérést szeretne lebonyolítani anélkül, hogy aggódnia kellene a kérdések vagy válaszok korlátozása miatt? A SurveyPlanet segíthet. Nagylelkű ingyenes csomagja korlátlan számú felmérést, kérdést és válaszadót tartalmaz. Ez ideális megoldás oktatók, nonprofit szervezetek és kezdő vállalkozások számára, akik gyakran végeznek visszajelzési kampányokat.

A SurveyPlanet legjobb funkciói

Használjon előre megírt felmérési sablonokat olyan témákban, mint a HR, az oktatás vagy a piackutatás.

Használja a kérdéselágazást és az ugrási logikát (Pro tervezet), hogy a válaszadók válaszaik alapján irányítsa őket.

Hozzon létre névtelen felmérést több nyelven, egyértelmű adatvédelmi beállításokkal.

Tekintse meg a felméréseket résztvevőként és rendszergazdaként is, hogy ellenőrizze a folyamatot és a formázást.

A SurveyPlanet korlátai

Az ingyenes csomagban nincs lehetőség a márka testreszabására és a logikai elágazásokra.

Nincs beépített elemzési műszerfal – az adatokat manuálisan kell áttekinteni vagy exportálni.

SurveyPlanet árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó

Vállalati: 350 USD/év

SurveyPlanet értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a SurveyPlanet-ről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz :

Imádom, hogy a SurveyPlanet nemcsak azt mutatja meg, hogy melyik résztvevő milyen visszajelzést adott, ami segít a hiányosságok pótlásában, hanem grafikonokon és vizuális elemekkel is megjeleníti az adatokat, így könnyen áttekinthetők az eredmények.

Imádom, hogy a SurveyPlanet nemcsak azt mutatja meg, hogy melyik résztvevő milyen visszajelzést adott, ami segít a hiányosságok pótlásában, hanem grafikonokon és vizuális elemekkel is megjeleníti az adatokat, így könnyen áttekinthetők az eredmények.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy több tucat felmérésből származó feladatot kellene átnéznie, egyszerűen csak kérdezze meg: „Mire kell először koncentrálnom?” A ClickUp Brain elemzi a sürgősséget, a függőségeket és a hatást, hogy azonnal feltárja a legkritikusabb feladatokat.

4. Tally (a legjobb egyszerű, Notion-stílusú űrlapokhoz)

via Tally

A Tally blokk-alapú szerkesztőjének köszönhetően az űrlapkészítés frissítően egyszerűvé válik. Csak beírja és strukturálja az űrlapot, mint egy dokumentumot – nincs nehézkes drag-and-drop, nincs zsúfolt felület.

Annak ellenére, hogy ingyenes, nem tartalmaz vízjeleket, és korlátlan számú beküldést, egyéni domainnevet, válaszértesítéseket, sőt, a munkát gyorsító billentyűparancsokat is kínál.

A legjobb funkciók összefoglalása

Készítsen űrlapokat azonnal a Tally típus-alapú szerkesztőjével, amely automatikusan strukturált kérdésekké alakítja a beírt szöveget.

Rejtett mezőket és egyéni változókat adhat hozzá a válaszok személyre szabásához vagy az ajánlóforrások nyomon követéséhez.

A Pro csomagban a Stripe segítségével közvetlenül az űrlapon keresztül gyűjtheti be a fizetéseket.

Azonnali e-mail és Slack értesítést kap, amikor új válasz érkezik.

Az AI segítségével készítsen kezdő kérdéseket a felmérés célja alapján.

Tally korlátozások

Nem támogatja az alapvető feltételes mezőkön túli komplex felmérési logikát.

Nincs beépített elemzési funkció; Google Sheets vagy Airtable eszközökkel való integrációra támaszkodik.

Tally árak

Ingyenes

Pro : 29 USD/hó

Üzleti: 89 USD/hó

Értékelések és vélemények összesítése

G2 : 4,7/5 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tally-ról a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A dokumentáció átfogó, és az űrlap több nyelven is közzétehető, így kiváló választás számos vállalkozás számára.

A dokumentáció átfogó, és az űrlap több nyelven is közzétehető, így kiváló választás számos vállalkozás számára.

🧠 Érdekesség: A Net Promoter Score (NPS) mutató, amelyet Fred Reichheld fejlesztett ki 2003-ban, forradalmasította az ügyfél-visszajelzéseket egy egyszerű kérdéssel: „Mennyire valószínű, hogy ajánlaná minket egy barátjának?” Ma ez az egyik legszélesebb körben használt mutató az ügyfélélmény-kutatásban.

5. Jotform (A legjobban testreszabható professzionális űrlapokhoz)

via Jotform

Azoknak a csapatoknak, akik pixel-tökéletes dizájnt és mély funkcionalitást igényelnek, a Jotform a piac egyik legerőteljesebb űrlapkészítőjét kínálja. Több mint 10 000 sablont, fejlett feltételes logikát, fizetési integrációkat és HIPAA-megfelelést támogat.

A drag-and-drop építő teljes ellenőrzést biztosít az elrendezés, a márkajelzés és az űrlap viselkedése felett. Bármilyen űrlapot elkészíthet, a komplex felvételi űrlapoktól a jóváhagyásokkal, fájlfeltöltésekkel és valós idejű számításokkal ellátott regisztrációs munkafolyamatokig.

A Jotform legjobb funkciói

Automatizálja a jóváhagyási munkafolyamatokat a benyújtott anyagok felülvizsgálatához, elfogadásához vagy elutasításához egyéni logika segítségével.

Integrálható több mint 100 alkalmazással, beleértve CRM-eket, projekteszközöket és felhőalapú tárolóplatformokat.

Állítson be feltételes e-maileket és automatikus válaszokat a felmérési értékelési skálák adatai alapján.

Gyűjtsön elektronikus aláírásokat jogilag kötelező érvényű mezőkkel

Engedélyezze a kioszk módot vagy az offline adatgyűjtést helyszíni használatra internet nélkül.

AI-elemzések és összefoglaló kártyák, amelyek manuális elemzés nélkül kiemelik a legfontosabb eredményeket.

A Jotform korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a komplex logikával rendelkező űrlapok lassan töltődnek be.

A kis csapatok számára a különböző szintek közötti árkülönbségek jelentősek lehetnek.

Jotform árak

Starter: Ingyenes

Bronz : 39 USD/hó

Silver : 49 USD/hó

Gold : 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Jotform értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Jotformról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Nagyon szeretem a JotFormot, nagyon könnyű vele űrlapokat készíteni. Eseményekkel és termékekkel kapcsolatos visszajelzések gyűjtésére használjuk. Bár havi 100 beküldés a limit, a ingyenes verzió is nagyon hasznos.

Nagyon szeretem a JotFormot, nagyon könnyű vele űrlapokat készíteni. Eseményekkel és termékekkel kapcsolatos visszajelzések gyűjtésére használjuk. Bár havi 100 beküldés a limit, a ingyenes verzió is nagyon hasznos.

👀 Tudta? A legtöbb ember nem bánja a felmérések kitöltését, ha úgy gondolja, hogy a vállalat valóban figyelembe veszi a visszajelzéseit.

6. SurveyMonkey (A legjobb vállalati szintű visszajelzésekhez és elemzésekhez)

via SurveyMonkey

A SurveyMonkey fejlett elágazási lehetőségeket, többnyelvű támogatást és részletes elemzéseket kínál a komplex felmérési elemzéseket végző csapatok számára. Általában HR-, marketing- és termékcsapatok használják a trendek és a hangulat időbeli nyomon követésére.

Támogatja a benchmark összehasonlítást is, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy eredményeiket az iparági szabványokhoz viszonyítva mérjék.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Elemezze a szabad szöveges válaszokat érzelemelemzés és kulcsszó-kivonás segítségével.

Terjessze a felméréseket több csatornán keresztül, beleértve az SMS-eket, a weboldalakba ágyazott elemeket és a QR-kódokat.

Testreszabhatja a válaszutakat fejlett logikai és pontozási modellekkel.

Többnyelvű felmérések automatikus fordításkezeléssel

A SurveyMonkey korlátai

Fejlett AI-elemzés (érzelmek, klaszterezés) fizetős csomagokban elérhető.

Az alacsonyabb szintű csomagoknál a testreszabható márkajelzés lehetőségei korlátozottak.

SurveyMonkey árak

Ingyenes

Team Advantage : 32 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Team Premier : 92 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 300 értékelés)

Mit mondanak a SurveyMonkey-ról a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A SurveyMonkey segítségével nem technikai háttérrel rendelkező munkatársaink is perceken belül kidolgozott, mobilbarát felméréseket készíthetnek. A kérdések sablonjainak és az elágazó logikának gazdag könyvtára miatt ritkán kell mindent nulláról felépítenünk, a valós idejű elemzési műszerfal pedig szinte azonnaliá teszi az eredmények megosztását az érdekelt felekkel...

A SurveyMonkey segítségével nem technikai háttérrel rendelkező munkatársaink is perceken belül kidolgozott, mobilbarát felméréseket készíthetnek. A kérdések sablonjainak és az elágazó logikának gazdag könyvtára miatt ritkán kell mindent nulláról felépítenünk, a valós idejű elemzési műszerfal pedig szinte azonnaliá teszi az eredmények megosztását az érdekelt felekkel...

7. Typeform (A legjobb interaktív és dizájnorientált űrlapokhoz)

via Typeform

A felhasználói élményt és a dizájnt előtérbe helyező márkák számára a Typeform egy tiszta, egy kérdésenkénti felületet használ, amely inkább beszélgetésnek tűnik, mint egy tipikus felmérésnek.

Erős logikai képességei és olyan eszközökkel való integrációja, mint a HubSpot, a Slack és a Notion, illeszkednek vizuális vonzerejéhez. Ezáltal kiválóan alkalmas potenciális ügyfelek generálására, visszajelzések gyűjtésére, kvízekre és bevezetési folyamatokra – különösen akkor, ha a felhasználói élményre vonatkozó kérdések iránti érdeklődés és a kitöltési arányok a legfontosabbak.

A Typeform legjobb funkciói

Tervezzen logikai ugrásokkal és számításokkal, hogy valós időben személyre szabhassa a felmérés folyamatát.

Ágyazza be az űrlapokat a weboldalakba, miközben megőrzi a reagálóképességet és a tervezés hűségét.

Gyűjtse össze automatikusan a részleges válaszokat, csökkentve ezzel a lemorzsolódás hatását.

Használja a visszahívási válaszokat, hogy a későbbi kérdésekben hivatkozhasson a korábbi válaszokra.

Integrálja videóval a VideoAsk segítségével az interaktív, személyes adatgyűjtéshez.

A Typeform korlátai

Korlátozott válaszszám az ingyenes és alap csomagokban

A fejlett márkajelzési funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Typeform árak

Ingyenes

Alap : 29 USD/hó

Plus : 59 USD/hó

Üzleti : 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (870+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (920+ értékelés)

Mit mondanak a Typeformról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A felület elegáns, könnyen használható és vonzó a válaszadók számára. A feltételes logika és az integrációk zökkenőmentessé teszik a munkafolyamatokat.

A felület elegáns, könnyen használható és vonzó a válaszadók számára. A feltételes logika és az integrációk zökkenőmentessé teszik a munkafolyamatokat.

🧠 Érdekesség: A felmérési eszközök nem mindig voltak digitálisak. Az első nagy léptékű áttörés az adatgyűjtés terén 1890-ben történt, amikor Herman Hollerith lyukkártyákat használt az amerikai népszámlálási adatok feldolgozásához, ezzel éveket spórolva meg a kézi számláláshoz képest. A mai AI-alapú felmérési platformok ugyanazt a feladatot végzik, csak teljesen más léptékben: a nyers válaszokat másodpercek alatt, nem pedig hónapok alatt alakítják át betekintéssé.

8. Zoho Survey (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik már használják a Zoho ökoszisztémát)

via Zoho Survey

A Zoho Survey természetesen illeszkedik a Zoho csomagba, és megbízható lehetőséget kínál azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Zoho CRM, a Zoho Campaigns vagy a Zoho Analytics szoftvereket.

Azok számára készült, akik közepes szintű felmérési eszközt keresnek, megfelelő testreszabási, logikai és jelentéskészítési funkciókkal, mindezt a meglévő rendszerükbe integrálható natív integrációkkal.

A Zoho Survey legjobb funkciói

Indítson e-mail kampányokat a Zoho Campaigns segítségével a felmérési eredmények alapján.

Állítson be kereszt táblázatos felmérési jelentéseket és trendelemzéseket a Zoho Analytics-ben.

Használjon pontozást és egyéni változókat a válaszadók automatikus szegmentálásához.

Ossza meg a felméréseket a Facebookon, a Twitteren vagy felugró ablakokban a nagyobb elérhetőség érdekében.

Gyűjtsön offline válaszokat mobilalkalmazásokon, akár internet nélkül is.

A Zoho Survey korlátai

A felhasználói felület az újabb eszközökhöz képest elavultnak tűnhet.

Egyes felhasználók teljesítménycsökkenésről számolnak be nagy válaszadói adathalmazok esetén.

Zoho Survey árak

Ingyenes

Alap : 9 USD/hó

Plus : 35 USD/hó

Pro: 49 USD/hó

Vállalati: 109 USD/hó

Zoho Survey értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (440+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Survey-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Kiváló felmérési eszköz, nagyon teljes és egyszerű. Minden Zoho One felhasználónak ajánlom.

Kiváló felmérési eszköz, nagyon teljes és egyszerű. Minden Zoho One felhasználónak ajánlom.

9. Cognito Forms (A legjobb fejlett adatgyűjtéshez és számításokhoz)

via CognitoForms

A Cognito Forms kiválóan alkalmas az alapvető visszajelzéseknél túlmutató felhasználási esetekre is, például költségbecslésekre, rendezvényekre való regisztrációra vagy belső jelentésekre. Ötvözi az űrlaplogikát, a számításokat és a feltételes formázást, hogy összetettebb munkafolyamatokat is támogatni tudjon.

Különösen hasznos operációs csapatok, könyvelők és terepi szolgáltatások számára, mivel kódolás nélkül is lehetővé teszi dinamikus, adatközpontú űrlapok létrehozását.

A Cognito Forms legjobb funkciói

Töltse ki előre a korábbi beküldések adatait, hogy javítsa a felhasználói élményt.

Ismétlődő szakaszok segítségével több bejegyzést is rögzíthet egyetlen beküldésen belül.

Tárolja a bejegyzéseket titkosítással, és érje el őket biztonságos portálokon keresztül.

Testreszabhatja a PDF-eket nyomtatható kimenetekhez, például nyugtákhoz vagy tanúsítványokhoz.

A Cognito Forms korlátai

A fejlett funkciók elsajátításának görbéje átlag feletti.

Korlátozott vizuális stílusok, összehasonlítva olyan eszközökkel, mint a Typeform

Cognito Forms árak

Ingyenes

Pro : 19 USD/hó

Csapat : 39 USD/hó

Vállalati: 129 USD/hó

Cognito Forms értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak a Cognito Forms-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Kiváló és hatékony űrlap, integrálható a Zapierrel, és a Google Analytics segítségével nyomon követhetem a látogatókat. Zökkenőmentes élmény.

Kiváló és hatékony űrlap, integrálható a Zapierrel, és a Google Analytics segítségével nyomon követhetem a látogatókat. Zökkenőmentes élmény.

10. forms. app (A legjobb mobilbarát űrlapokhoz automatizálással)

Az egyszerűség és a mobilitás jegyében készült forms. app ideális azoknak a felhasználóknak, akiknek gyorsan kell űrlapokat létrehozniuk, megosztaniuk és kezelniük, különösen mobil eszközről.

Ez az űrlapautomatizáló szoftverplatform megkönnyíti az űrlapok megosztását a közösségi médián, weboldalakon vagy WhatsAppon keresztül, és technikai beállítások nélkül is lehetővé teszi az alapvető jóváhagyási folyamatokat.

forms. app legjobb funkciói

Fogadjon megrendeléseket vagy foglalásokat a termékmezőkön keresztül

Automatizálja a jóváhagyási folyamatokat a benyújtások testreszabható állapotváltozásaival.

Kövesse nyomon és kezelje a válaszokat push értesítések segítségével, hogy valós időben tájékozott maradjon.

Használja a kalkulátor mezőket az űrlapon belüli árazási vagy pontozási logikához.

Exportálja az űrlap adatait részletes jelentésekbe vagy vizuális irányítópultokba a gyors betekintés érdekében.

AI-segítség a kérdések megfogalmazásához

formulák. alkalmazás korlátai

Az egyéni domain támogatás csak fizetős csomagokban érhető el.

A tervezési rugalmasság korlátozottabb, mint a magasabb kategóriájú űrlapszerkesztő eszközöknél.

forms. app árak

Ingyenes

Alap : 25 USD/hó

Pro : 35 USD/hó

Prémium: 99 USD/hó

forms. app értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 240 értékelés)

Mit mondanak a forms. app-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő szerint:

A Forms. App alkalmazással még nem volt szükségünk egyéni ügyfélszolgálatra. Az emberek könnyedén kitölthetik a felméréseinket anélkül, hogy kapcsolatba lépnének velünk, és úgy gondolom, hogy ez számukra is jobb élmény.

A Forms. App alkalmazással még nem volt szükségünk egyéni ügyfélszolgálatra. Az emberek könnyedén kitölthetik a felméréseinket anélkül, hogy kapcsolatba lépnének velünk, és úgy gondolom, hogy ez számukra is jobb élmény.

11. Qualtrics (A legjobb vállalati kutatásokhoz és ügyfélélményhez)

via Qualtrics

Mélységéről és pontosságáról ismert Qualtrics nagyvállalatok számára készült, amelyek kifinomult piackutatási vagy tapasztalatkezelési programokat végeznek. Támogatja a fejlett módszertanokat, mint például a konjoint elemzés, a Net Promoter Score (NPS) és a munkavállalói életciklus nyomon követése – mindezt szigorú megfelelőségi és adatbiztonsági szabványok betartásával.

A Qualtrics legjobb funkciói

Készítsen felméréseket fejlett logika, elágazások és beágyazott adatmunkafolyamatok segítségével.

Vezessen be többcsatornás terjesztést, beleértve e-mailt, SMS-t, alkalmazás-lehallgatást és egyebeket.

Képzelje el a visszajelzések tendenciáit fejlett irányítópultokkal és szerepkörökön alapuló jogosultságokkal.

Használja az AI-alapú elemzéseket a hangulat, a szándék és a fő témák kivonásához.

Automatizálja a kiváltókat és a munkafolyamatokat valós idejű visszajelzések alapján.

Szerezzen AI-alapú prediktív betekintést és automatizált szövegelemzést

A Qualtrics korlátai

Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek.

A prémium funkciók csak a magasabb szintű vállalati csomagokban érhetők el.

Qualtrics árak

Egyedi árazás

Qualtrics értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 4200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Qualtricsről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Hatékony funkciókat kínál egyedi felmérések készítéséhez és az adatok mélyreható elemzéséhez. A logikai eszközök és a jelentéskészítő műszerfalak segítenek azonosítani a mintákat és javítani a stratégiát több csapat között.

Hatékony funkciókat kínál egyedi felmérések készítéséhez és az adatok mélyreható elemzéséhez. A logikai eszközök és a jelentéskészítő műszerfalak segítenek azonosítani a mintákat és javítani a stratégiát több csapat között.

👀 Tudta? Az ügyfélszolgálati és ügyfél -támogatási vezetők 84%-a tartja az ügyféladatokat és az elemzéseket „nagyon vagy rendkívül fontosnak” a céljaik eléréséhez. Éppen ezért a megfelelő betekintés felméréseken keresztül történő gyűjtése fontosabb, mint valaha.

12. LimeSurvey (A legjobb akadémiai és nonprofit kutatók számára)

via LimeSurvey

A LimeSurvey egy nyílt forráskódú felmérési eszköz, amelynek kiváló hírneve van az akadémiai és közszféra körökben. Maximális rugalmasságot és ellenőrzést kínál a technikai ismeretekkel rendelkező, de korlátozott költségvetéssel rendelkező csapatok számára. Az egyedi tárhely, a többnyelvű támogatás és a logikai szkriptek miatt kiváló választás kutatás-intenzív projektekhez.

A LimeSurvey legjobb funkciói

Támogassa az offline adatgyűjtést harmadik féltől származó integrációk segítségével.

Exportálja az adatokat SPSS, R és Excel formátumba a fejlett elemzéshez.

Kezelje a résztvevő tagok paneljeit , és anonimizálja a válaszokat biztonságosan.

A LimeSurvey korlátai

A felület elavultnak tűnik és nem intuitív.

A kereskedelmi eszközökhöz képest több technikai beállítást igényel.

LimeSurvey árak

Alap : 39 USD/hó

Szakértő : 36 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti : 105 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás (éves számlázás)

LimeSurvey értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a LimeSurvey-ről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Hasznos eszköz felmérésekhez. De azoknak, akik nem rendelkeznek programozási ismeretekkel, nem könnyű használni. Sok időt töltöttem a fórumon, hogy megoldásokat találjak. Szerencsére a fórum szakértői nagyon segítőkészek.

Hasznos eszköz felmérésekhez. De azoknak, akik nem rendelkeznek programozási ismeretekkel, nem könnyű használni. Sok időt töltöttem a fórumon, hogy megoldásokat találjak. Szerencsére a fórum szakértői nagyon segítőkészek.

13. Sogolytics (A legjobb a szabályozási követelményeknek alávetett iparágak és HR-csapatok számára)

via Capterra

A Sogolytics biztonságos, vállalati szintű felmérési eszközökre specializálódott, amelyek funkciói hasznosak a bizalmas munkavállalói elkötelezettségi felmérések, a betegek visszajelzései és az ügyfelek véleményének nyomon követése során.

Támogatja az automatikus anonimitást, az erős titkosítást és az ellenőrzési nyomvonalakat is, így ideális választás azoknak a szabályozott iparágaknak, amelyek a visszajelzések gyűjtése mellett az adatok integritását is prioritásként kezelik.

A Sogolytics legjobb funkciói

Végezzen 360°-os visszajelzési programokat beépített sablonokkal és elemzésekkel.

Engedélyezze az iparági vagy történeti adatokhoz viszonyított automatizált teljesítményértékelést.

Készítsen PDF-jelentéseket és irányítópultokat, amelyek készen állnak a vezetők vagy az igazgatóság általi felülvizsgálatra.

A Sogolytics korlátai

Kevesebb tervezési testreszabási lehetőség a márkaépítéshez

Az árak kisebb szervezetek számára magasak lehetnek.

Sogolytics árak

Ingyenes Pro

Plusz: 99 USD/hó

Pro : 199 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Sogolytics értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (730+ értékelés)

Mit mondanak a Sogolyticsről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A felmérési adatok elemzésének és a különböző nézetekben történő jelentéskészítésnek a rugalmassága nagyszerű. A támogatás kiváló.

A felmérési adatok elemzésének és a különböző nézetekben történő jelentéskészítésnek a rugalmassága nagyszerű. A támogatás kiváló.

14. SoSci Survey (A legjobb akadémiai és pszichológiai kutatásokhoz)

via SoSci Survey

A SoSci Survey-t adatigényes kutatásokhoz tervezték a pszichológia, az oktatás és a társadalomtudományok területén. Noha vizuálisan nem annyira kifinomult, páratlan rugalmasságot kínál a szkriptelés, a véletlenszerűsítés és a válaszadók ellenőrzése terén.

Bár elsősorban német nyelvterületeken használják, az eszköz támogatja az angol nyelvet és a nemzetközi adatvédelmi előírásokat is.

A SoSci Survey legjobb funkciói

Írjon komplex logikai feltételeket és véletlenszerű kérdéseket

Ellenőrizze a válaszadási kvótákat, az időzítést és a válaszadók hozzáférését.

Tárolja adatait biztonságosan, az EU-előírásoknak megfelelően

Használja a billentyűparancsokat a gyorsabb navigáláshoz és teszteléshez.

Integrálja akadémiai adatkészletekkel vagy külső panelekkel

A SoSci Survey korlátai

A felület technikai jellegű, és nem rendelkezik vizuális testreszabási lehetőségekkel.

Korlátozott támogatási források angolul beszélő felhasználók számára

SoSci Survey árak

Egyedi árazás

SoSci Survey értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

15. Formbricks (A legjobb nyílt forráskódú, adatvédelmet előtérbe helyező visszajelzésgyűjtéshez)

via FormBricks

A Formbricks ideális SaaS-csapatok és adatvédelemre figyelő fejlesztők számára, mivel lehetővé teszi az alkalmazáson belüli visszajelzések gyűjtését anélkül, hogy a felhasználói adatokat harmadik fél szerverére küldené. Nyílt forráskódú eszközként teljes körű hosting-ellenőrzést biztosít, alapértelmezés szerint garantálva a GDPR és a CCPA előírásainak való megfelelést.

A Formbricks legjobb funkciói

Készítsen alkalmazáson belüli mikrokérdőíveket olyan kulcsfontosságú pillanatokban, mint az ügyfelek bevonása , a funkciók használata vagy a lemondás.

Használja a munkamenet-alapú nyomon követést, hogy elemezze, hogyan változik a felhasználói élmény a felhasználó útja során.

Telepítse fejlesztőbarát widget-integrációkkal, amelyek minimális frontend-munkát igényelnek.

A Formbricks korlátai

Fejlesztői beállítások és hosting ismeretek szükségesek.

A kereskedelmi eszközökhöz képest korlátozott vizuális testreszabási lehetőségek

Formbricks árak

Ingyenes

Startup : 49 USD/hó

Scale & Enterprise : Egyedi árazás

Vállalati (saját hosztolás): Egyedi árazás

Formbricks értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Formbricksről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A Formbricksben az tetszik a legjobban, hogy milyen könnyen integrálható. Akár kódolás nélküli opciót, akár React-hez hasonló SDK-t használ, a beállítás gyors és zökkenőmentes. Ráadásul a platform teljes mértékben a magánélet védelmére összpontosít, teljes mértékben megfelel a GDPR és a CCPA előírásainak, és ha úgy tetszik, saját szerveren is üzemeltetheti, ami fantasztikus.

A Formbricksben az tetszik a legjobban, hogy milyen könnyen integrálható. Akár kódolás nélküli opciót, akár React-hez hasonló SDK-t használ, a beállítás gyors és zökkenőmentes. Ráadásul a platform teljes mértékben a magánélet védelmére összpontosít, teljes mértékben megfelel a GDPR és a CCPA előírásainak, és ha úgy tetszik, saját szerveren is üzemeltetheti, ami fantasztikus.

Felmérések? A ClickUp egy szinttel magasabbra emeli őket

Az akadémiai szintű platformoktól a magánélet védelmét előtérbe helyező mikrokérdőívekig, a rendelkezésre álló felmérési eszközök sokfélék és folyamatosan fejlődnek. Ha azonban olyan megoldást keres, amely nem csak adatokat gyűjt, hanem a következő lépésként azokat megvalósítható feladatokká alakítja, akkor a ClickUp kiemelkedik a legjobb választásként.

A platform nem csak űrlapok létrehozására alkalmas. A ClickUp az űrlapválaszokat közvetlenül összekapcsolja a csapat munkafolyamatával, így feladatok hozzárendelése, prioritások meghatározása, állapot nyomon követése és válaszadás is lehetséges – mindezt anélkül, hogy eszközt kellene váltani. Különösen hatékony azoknak a csapatoknak, amelyek már a ClickUp-ot használják projektmenedzsmentre, így valóban integrált élményt nyújt a felméréstől a végrehajtásig.

Készen áll arra, hogy a felmérési adatokat cselekvéssé alakítsa? Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdjen el még ma okosabb munkafolyamatokat építeni.

Gyakran ismételt kérdések

A legjobb ingyenes felmérési eszköz attól függ, hogy mire van szüksége. Ha gyors beállítást szeretne, a Google Forms egy egyszerű lehetőség. Ha olyan felmérésekre van szüksége, amelyek kapcsolódnak a munkafolyamatokhoz (például a válaszok feladatokká alakítása és a nyomon követés irányítása), akkor egy olyan eszköz, mint a ClickUp, beépített automatizálással és irányítópultokkal, jobban megfelel.

Igen – sok ingyenes felmérési eszköz ma már tartalmazza az alapvető funkciókat, mint a sablonok, az alapvető logika, a linkek megosztása és az exportálás. A leggyakoribb korlátozások a válaszok számának korlátozása, a márkaépítés ellenőrzése, a fejlett logika és a jelentések részletessége.

Néhányan igen, de sokan a fejlett elágazási/kihagyási logikát fizetős csomagokhoz tartogatják. Ha felméréséhez komplex logika szükséges (a válaszok alapján különböző útvonalak), akkor mielőtt elkötelezi magát, ellenőrizze az ingyenes csomag logikai korlátait.