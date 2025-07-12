12 ingyenes étkezési napló sablon az étkezések nyomon követéséhez

Lehet, hogy profi vagy a makroelemek egyensúlyának fenntartásában és a vízfogyasztás maximalizálásában.

De megpróbálni emlékezni arra, hogy mit ettél tegnap, olyan, mintha egy nyomozó próbálná összerakni a bűntény helyszínét – a szénhidrátokból. A reggeli… valami tojásos volt?

Egy jó étkezési napló végleg megoldja ezt a problémát.

Az étkezési naplók nem csak a kalóriaszámlálóknak és a fitneszrajongóknak hasznosak, hanem segítenek felismerni a szokásokat, javítják az energiaszintet, és egy kicsit tudatosabbá teszik az étkezést.

Annak érdekében, hogy az étrend-nyomon követés egyszerű (és élvezetes) legyen, összegyűjtöttük a legjobb ingyenes étkezési napló sablonokat – néhányuk szép, néhányuk praktikus, de mindegyik segít nyomon követni az étkezéseidet anélkül, hogy túl sokat kellene gondolkodnod rajtuk.

Mik azok az étkezési napló sablonok?

Az étkezési napló sablonok kész oldalak, amelyek segítenek rögzíteni, hogy mit és mennyit eszel, és néha még azt is, hogy hogyan érzed magad az egyes étkezések után. Úgy működnek, mint egy jegyzetfüzet és egy táplálkozási tanácsadó keveréke, így könnyebb tudatában lenni az étkezési szokásaidnak.

Egyes sablonok egyszerűsítik a dolgokat, csak étkezések, snackek és vízfogyasztás rögzítésére szolgáló helyeket tartalmaznak. Mások mélyebbre mennek, és szokáskövető sablonként működnek, külön területekkel a kalóriák, a hangulat, a sóvárgás vagy a test bizonyos ételekre adott reakcióinak nyomon követésére. Mivel különböző stílusokban és formátumokban kaphatók, a rutinodhoz és céljaidhoz illő sablon megtalálása egyszerűbb lehet, mint gondolnád.

Az étkezés önfegyelmezésének kialakítása nem feltétlenül jár szigorú szabályokkal és túlterheléssel. A megfelelő sablon segítségével ez egy kis, mindennapi szokássá válik, amelyet könnyű betartani.

🔍 Tudta-e: A legtöbb ember nem tudja pontosan felidézni, mit evett 24 órával ezelőtt. Ez az egyik fő oka annak, hogy léteznek étkezési naplók – olyanok, mint egy kis segítő a memóriának. Ráadásul, ha az emberek jobban emlékeznek a legutóbbi étkezéseikre, akkor a következő étkezéskor általában kevesebbet esznek!

Mi jellemzi egy jó étkezési napló sablont?

Egy jó étkezési napló sablon nem csak az étkezések rögzítésére szolgál – ez a háttérben működő MVP, amely segít felismerni a szokásokat és felelősségteljesen viselkedni.

Íme, mire érdemes figyelni egy ilyen sablon kiválasztásakor:

Könnyen használható: Egy jó étkezési napló sablon nem bonyolítja túl a dolgokat. Pontosan annyi struktúrát biztosít, amennyi ahhoz szükséges, hogy következetes maradhass, anélkül, hogy ez teherré válna. Gondolj rá úgy, mint Egy jó étkezési napló sablon nem bonyolítja túl a dolgokat. Pontosan annyi struktúrát biztosít, amennyi ahhoz szükséges, hogy következetes maradhass, anélkül, hogy ez teherré válna. Gondolj rá úgy, mint a kedvenc teendőlista-alkalmazásodra – egyszerű, hasznos és kielégítő érzés kipipálni.

Az Ön életmódjához igazítható: Ritkán van olyan, hogy egy méret mindenkinek jó. Egy jó sablon helyet biztosít az Ön számára fontos részleteknek, legyen az hangulat, étvágy, makroelemek vagy az ebéd utáni energiacsökkenés.

Ösztönzi a tudatosságot: A legjobb napi étkezési napló nem ébreszt bűntudatot, ha süteményt eszel. Ehelyett finoman segít megtalálni az inspirációt, hogy észrevegyél bizonyos mintákat, tudatosságot építs és tudatos döntéseket hozz.

A következetesség érdekében tervezve: A jó elrendezésnek köszönhetően könnyedén visszatérhetsz hozzá nap mint nap. Ha úgy érzed, hogy ez a rutinod természetes része, mint a fogmosás vagy a A jó elrendezésnek köszönhetően könnyedén visszatérhetsz hozzá nap mint nap. Ha úgy érzed, hogy ez a rutinod természetes része, mint a fogmosás vagy a napi tervezőalkalmazás ellenőrzése, akkor jól teljesíti a feladatát.

Vizuálisan tiszta és motiváló: A rendezett kialakítás kulcsfontosságú. A sablonnak olyan elrendezéssel kell rendelkeznie, amely barátságosnak tűnik és motiválja Önt az írásra, hogy kedve legyen kitölteni.

A legjobb étkezési napló sablonok

Készen állsz arra, hogy rögzítsd étkezési szokásaidat, és boldogabb, egészségesebb életmódot alakíts ki? Íme a legjobb étkezési napló sablonok:

1. ClickUp étkezés-tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse heti étkezési tervezését a ClickUp étkezési tervező sablonjával.

Az étkezés tervezése nem feltétlenül bonyolult feladat, ha rendelkezik egy étkezés tervezési sablonnal, amely mindent egy helyen összefog. A ClickUp étkezés tervezési sablonja segít az étkezések, bevásárlólisták és táplálkozási célok egy helyen történő szervezésében.

Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a heti tervezést, testreszabható mezőkkel, nézetekkel, sőt, a bevásárlólistákkal való integrációval is. Ráadásul elég rugalmas ahhoz, hogy különböző étkezési preferenciákhoz és étkezés-előkészítési rutinokhoz is alkalmazkodjon. Ez megkönnyíti a súlycélok elérését.

🌟 Miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a táplálkozási információkat a beépített mezők segítségével, amelyekkel dokumentálhatja étkezéseit – kalóriákat, szénhidrátokat, fehérjéket és egyebeket.

Egyszerűsítse a bevásárlást az étkezési terveivel szinkronizált hozzávaló-ellenőrző listák létrehozásával.

A Meal Plan Calendar View (Étkezési terv naptár nézet) segítségével színekkel jelölt fülekkel egy pillanat alatt áttekintheti heti/havi étkezéseit.

🔑 Ideális: Egyének vagy családok számára, akik szeretnék javítani táplálkozási tudatosságukat és étkezésük tervezését.

💡 Profi tipp: Étkezéseket tervez a hét különböző napjaira? Ne keressen tovább, mint a ClickUp ismétlődő feladatok funkciója! Egyszerűen tervezze meg a menüt a sablonban, válassza ki a dátumot és a hét napját a naptárban, és állítsa be ismétlődő feladatként. Így nem kell minden héten ugyanazt az étkezést hozzáadnia az adott nap tervéhez.

2. ClickUp menütervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezd meg menüdet a költségek, az alapanyagok és a népszerűség alapján a ClickUp menütervező sablonjával.

A heti étkezések megtervezése a család, egy rendezvény vagy egy étterem számára nem csak szenvedélyt igényel, hanem pontosságot, kreativitást és szervezettséget is. A ClickUp menütervezési sablon egy munkaterületen szervezi az étkezéseket, az alapanyagokat, a költségeket és az előkészítési ütemtervet.

A beépített nézetek, mint például a Receptdoboz és a Kezdés itt, segítségével könnyen megtervezheted az ételeket, nyomon követheted a szükséges hozzávalókat, és akár főzési feladatokat is kioszthatsz. A napi menüktől a különleges eseményekig, ez a menütervező sablon segít mindennek zökkenőmentesen zajlani, egészen az utolsó díszítésig.

🌟 Miért fog tetszeni:

A testreszabható mezők segítségével nyomon követheti az alapanyagok költségeit, hogy ne lépje túl a költségkeretet.

Tervezd meg az ételek elkészítésének ütemezését a Gantt-diagram nézet segítségével, ahol a népszerű ételeket helyezheted előtérbe, így biztosítva a megfelelő időzítést.

Használj listákat, például az alapvető feladatok listáját, a bevásárlólistát és az étkezési tervet, hogy átfogóan tudj tervezni.

🔑 Ideális: Családok, szakácsok és étteremtulajdonosok számára, akik javítani szeretnék az ügyfélélményt és az étkezés tervezését.

3. ClickUp receptsablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp receptsablonnal soha többé nem fogja eltéveszteni vagy elfelejteni a recepteket.

A ClickUp receptsablon a digitális konyhai segédeszközöd, amelynek célja, hogy minden kulináris alkotásodat rendszerezve és hozzáférhetővé tegye. Segít felsorolni az összetevőket, nyomon követni a főzés lépéseit és bevásárlólistákat készíteni a bevásárlásokhoz.

Használja őket a készítési idő, a főzési idő feljegyzésére, és akár személyes módosításokat is hozzáadhat. Mi több, együttműködhet más ételrajongókkal receptjeinek megosztásával és visszajelzések gyűjtésével, vagy akár bestseller szakácskönyvvé is alakíthatja gyűjteményét.

🌟 Miért fog tetszeni:

Testreszabhatja a mezőket, hogy azok tartalmazzák az előkészítési időt, a főzési időt és a személyes megjegyzéseket.

Kövesse nyomon az előrehaladást ellenőrzőlistákkal és állapotfrissítésekkel minden recepthez.

Gantt-diagramok segítségével vizualizálhatja a főzés idővonalát, hogy hatékonyan tervezhesse étkezéseit.

🔑 Ideális: otthoni szakácsok, profi séfek vagy bárki, aki digitalizálni szeretné receptgyűjteményét.

4. ClickUp heti tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp heti tervező sablonjával gondtalanul előkészítheti a heti étkezéseit.

Néhány hét olyan gyorsan telik, hogy nehéz megmondani, hogy elegendő fehérjét és rostot fogyasztott-e, vagy csak kávéval tartotta fenn magát. A ClickUp heti tervező sablonja megkönnyíti az étkezési napló vezetését, mivel egyszerű, strukturált teret biztosít az étkezések, a folyadékbevitel és a napi közérzet rögzítéséhez.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy egy pillantással áttekintse a hetét, így könnyebben felismerheti a szokásait, megtervezheti étkezéseit és szem előtt tarthatja egészségügyi céljait.

Minden szakasz teljes mértékben testreszabható. Akár makrókat követ nyomon, étvágyat jegyzetel, vagy csak azt rögzíti, ami jólesik, a saját rutinjához igazíthatja.

🌟 Miért fog tetszeni:

Tekintse át a teljes heti étkezéseit anélkül, hogy alkalmazások vagy jegyzetek között kellene váltania.

Naplózza reggelijét, ebédjét, vacsoráját és snackjeit, valamint a folyadékbevitelét és a hangulatával vagy energiaszintjével kapcsolatos megjegyzéseket.

Adjon hozzá bevásárlólistákat, előkészítési emlékeztetőket vagy a hét táplálkozási céljait.

Testreszabhatja az étkezés tervezését étrend típusa, allergiák vagy fitnesz célok szerint.

🔑 Ideális: Mindenkinek, aki egészségesebb szokásokat szeretne kialakítani – az alkalmi étkezők és makrokövetők, valamint a fitneszprofik és a tudatos étkezők számára egyaránt.

📮 ClickUp Insight: Csak 12% az embereknek használ fizikai naplót a céljaik nyomon követésére, és meglepő módon 38% egyáltalán nem követi nyomon őket. De mi lenne, ha pontosabban és könnyebben követhetné nyomon a céljait? Ismerje meg a ClickUp alkalmazást, ahol a tervező szerkezete találkozik az automatizálás erejével. A feladatok és határidők beállításától a vizuális irányítópultokkal történő előrehaladás nyomon követéséig a ClickUp segít Önnek a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Az AI-alapú emlékeztetők és automatizált munkafolyamatok segítségével soha többé nem fog elmulasztani egy mérföldkövet sem. 💫 Valódi eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenység kétszeres növekedéséről számolnak be.

5. ClickUp receptköltség-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp receptköltség-sablonjával biztosan nem lépi túl a költségvetést az étkezés tervezése során.

A ClickUp receptköltség-sablon tökéletes a kulináris kiadások nyomon követéséhez.

Lehetővé teszik az egyes alapanyagok költségének aprólékos nyomon követését, így megértheti az elkészített ételek valódi költségét.

A mennyiségek, egységek és árak testreszabható mezőivel a receptek részletes pénzügyi kimutatásokká alakulnak. A receptköltségek rendszeres frissítésével és felülvizsgálatával megalapozott döntéseket hozhat, hogy a költségvetésen belül maradjon, anélkül, hogy az ízről le kellene mondania.

🌟 Miért fog tetszeni:

Számítsa ki az adagok költségét, hogy hatékonyan kezelhesse a porciók kiadásait.

Vegye figyelembe a hulladékot és a romlást, hogy reális képet kapjon az élelmiszerköltségeiről.

Hasonlítsa össze több receptet, hogy kiválaszthassa a legkedvezőbb árú lehetőségeket.

🔑 Ideális: otthoni szakácsok és séfek számára, akik hatékonyabban szeretnék kezelni étkezési költségvetésüket.

💡 Profi tipp: Használja a sablon List és Tábla nézetét, hogy teljes képet kapjon a receptjeiről. A Lista nézet az egyes receptek költségét összetevők szerint bontja le, míg a Tábla nézet egy pillanat alatt megmutatja az adagok költségét. A beépített színkódolással nyomon követheti az összetevők készletét, és elkerülheti a last minute bevásárlásokat.

6. ClickUp személyes szokások sablon

Ingyenes sablon letöltése Alakíts ki következetes, egészséges étkezési szokásokat a ClickUp személyes szokások sablonjával!

A ClickUp személyes szokások nyomon követő sablonja nem csak edzésekhez vagy meditációhoz használható – hatékony módszer az étkezési szokások tudatosítására is. Akár több vizet szeretnél inni, csökkenteni szeretnéd az éjszakai nassolást, vagy egyszerűen csak több zöldséget szeretnél enni, ez a sablon segít abban, hogy napról napra következetes legyél.

Állítson fel egyértelmű étkezési célokat, kövesse nyomon az előrehaladását, és tegye a tudatos étkezést a napi ritmusának részévé – mindezt egy testreszabható felületen. Ez a személyes felelősségvállalási partnere, aki nem ítéli el a sütemény iránti vágyait.

🌟 Miért fog tetszeni:

Állítson fel egyértelmű célokat, például „naponta 2 házi étkezés” vagy „8 óra után nem eszem cukrot”, hogy meghatározza, milyen étkezési szokásokat szeretne kialakítani.

A diagramok és grafikonok segítségével láthatóvá válik az előrehaladás, amelyek tükrözik az Ön állandóságát.

Használja az „Open” (Nyitott) és „Complete” (Befejezett) egyéni állapotokat a szokások teljesítésének nyomon követéséhez.

Írj be megjegyzéseket a hangulatodról, energiaszintedről vagy éhségérzetedről, hogy mélyebb betekintést nyerj.

🔑 Ideális: Azok számára, akik pozitív táplálkozási szokásokat szeretnének kialakítani és fenntartani, valamint strukturáltan és céltudatosan szeretnék elérni étkezéssel kapcsolatos céljaikat.

7. ClickUp napi cél sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson be napi rövid távú célokat a ClickUp napi cél sablonjával!

A tudatos étkezés apró, tudatos döntésekkel kezdődik – ez a sablon pedig segít abban, hogy ezeket betartsd. A ClickUp napi cél sablonja tökéletes rövid távú étkezési és wellness célok nyomon követéséhez, mint például „3 liter vizet inni”, „nem eszegetni” vagy „minden étkezésbe fehérjét beépíteni”.

Segítségükkel tisztázhatja a napját, meghatározva, hogy mi is a siker ma – nem elméletben, hanem a tányérján és a testében. Gondolkodjon el azon, hogyan érzi magát, jegyezze fel, mit evett, és kövesse nyomon azokat a kis sikereket, amelyek hosszú távú szokásokat alakítanak ki.

🌟 Miért fog tetszeni:

Állítson be reális napi étkezési vagy folyadékbevitel célokat a Napi jegyzetek nézetben.

Jegyezze fel, hogyan érezte magát az étkezések után, vagy mi váltotta ki bizonyos étvágyat a Jegyzetek lista nézetben.

Naplózza a jelentős előrelépéseket, és nézze meg, hogyan épül fel minden nap valami nagyobb felé.

A célok egyszerűen szervezhetők a drag-and-drop funkcióval és a tiszta formázással.

🔑 Ideális: Azok számára, akik napi elérhető célokat szeretnének kitűzni az egészséges étkezés érdekében, és felelősséget szeretnének vállalni választásaikért.

Szeretné gyorsabban megtervezni heti étkezéseit, hogy elérje táplálkozási céljait?

Csak írja le céljait (például „magas fehérjetartalmú vegetáriánus ételek” vagy „3 napos alacsony szénhidráttartalmú étrend”), és a ClickUp Brain AI segítségével teljes étkezési tervet generál a ClickUp Doc-ban. Még bevásárlólistát is készíthet, vagy a hűtőben található alapanyagok alapján cserélhet összetevőket.

Kérd meg a ClickUp Brain-t, hogy állítsa össze a heti étkezési tervedet a makróid, étrendi igényeid vagy az otthon már meglévő élelmiszerek alapján.

8. 3 napos étkezési napló sablon a Canva-tól

via Canva

A Canva 3 napos étkezési napló sablonja minimalista és egyszerű kialakítású, így könnyen rögzítheti napi étkezéseit. A letisztult elrendezésnek köszönhetően a tartalomra koncentrálhat, ami segít a naplózás következetességében.

Akár étrendjét figyeli, étkezéseket tervez, vagy egyszerűen csak kulináris élményeit dokumentálja, testreszabhatja a saját stílusához és étrendi igényeihez.

🌟 Miért fog tetszeni:

Egyszerűsítse az étkezések nyomon követését egy tiszta, zavaró tényezőktől mentes elrendezéssel.

Testreszabhatja a bejegyzéseket étkezési preferenciáihoz és céljaihoz.

Jegyzeteket, allergiákat vagy étkezéseivel kapcsolatos különleges megjegyzéseket is hozzáadhat.

🔑 Ideális: Azok számára, akik testreszabható napi étkezési tervet keresnek.

9. Absztrakt étkezési napló sablon Instagramhoz a Canva-tól

via Canva

Szeretnéd étkezéseidet mini pillanatokká alakítani az Instagramon? Ez a színes, absztrakt étkezési napló sablon az Instagramhoz a Canva-tól tökéletes arra, hogy stílusosan megosszd étkezéseidet. Világos és merész, úgy tervezték, hogy napi étkezési naplóid kiugorjanak a képernyőről.

A dizájnt a saját stílusodhoz igazíthatod, így az étkezési napló vezetése inkább önkifejezésnek tűnik, mint rutin feladatnak. A megfelelő szavakkal és képekkel minden bejegyzés kreatív megnyilvánulássá válik.

🌟 Miért fog tetszeni:

Néhány kattintással közvetlenül Instagram Stories-ként oszthatja meg utazását.

Maradjon felelősségteljes a következetességet ösztönző, játékos kialakítású sablonokkal.

Szinkronizáld a rutinoddal, párosítva egy élettervezési sablonnal

🔑 Ideális: Mindenkinek, aki szeretné nyomon követni étkezéseit, miközben azokat stílusosan és vonzóan megosztja a közösségi médiában.

10. Étkezési napló sablon a Canva-tól

via Canva

Ha étkezési szokásait szórakoztató módon szeretné bemutatni, ne keressen tovább, mint a Canva étkezési napló bemutató sablonja.

A kedvenc ételeidnek, desszertjeidnek, fűszeres ételeidnek és tökéletes étkezéseidnek szentelt diák segítségével teljes képet kaphatsz étkezési szokásaidról, és ez sokkal kifejezőbb, mint egy klinikai formátum. Az elrendezés könnyen személyre szabható, és van hely mindennek, az adagok megjegyzéseitől a hangulat nyomon követéséig.

🌟 Miért fog tetszeni:

Ossza meg másokkal a kipróbált ételeket, a kihívásokat, amelyeknek eleget tett, és a kulináris bakancslistáját!

Valós időben együttműködhetsz társaiddal

Animációk és átmenetek hozzáadásával interaktívabbá teheti őket.

🔑 Ideális: Mindenkinek, aki szórakoztató és vonzó módon szeretné megosztani étkezési szokásait.

11. Élelmiszer-napló sablon a NutriAdmin-tól

via Nutriadmin

Ügyfelei étkezési szokásainak nyomon követése sokkal könnyebbé válik, ha eszközei áttekinthetők és célszerűek. A NutriAdmin étkezési napló sablonja egyszerűsíti ezt a folyamatot, strukturált és felhasználóbarát megközelítést kínálva az étkezés nyomon követéséhez.

Táplálkozási szakemberek számára készült, és segít pontosan rögzíteni az étkezéseket, a snackeket és az italokat. Emellett lehetővé teszi az étkezési szokások és a fejlesztendő területek azonosítását, javítva az ügyfelek hatékony támogatásának képességét.

🌟 Miért fog tetszeni:

Ne csak az étkezéseket rögzítsd, hanem az éhségjeleket, a hangulatot és az energiaszintet is!

Erősítse meg ügyfelei elkötelezettségét azzal, hogy a naplózás kevésbé ijesztő és inkább reflektív legyen.

Készítsen okosabb értékeléseket a konzultációk során a szervezett, kiváló minőségű adatok segítségével.

🔑 Ideális: Dietetikusok és egészségügyi tanácsadók számára, akik mélyebb betekintést szeretnének nyerni anélkül, hogy túlterhelnék ügyfeleiket.

12. Napi kalóriaszámláló sablon a Microsofttól

via Microsoft

A Microsoft Daily Log of Calories Template (Napi kalóriaszámláló sablon) lehetővé teszi étkezéseinek, kalóriáinak és elfogyasztott zsírgrammjainak rögzítését, automatikusan kiszámítva étrendjében a zsír százalékos arányát.

Ez segít abban, hogy betartsa az USDA ajánlását, miszerint a zsírbevitelnek a napi kalóriabevitel 30%-át kell kitenni. Emellett grafikonon is megjeleníti a zsírszázalékot, így könnyebben nyomon követheti étkezési szokásait az idő múlásával.

🌟 Miért fog tetszeni:

Egyszerűsítse a nyomon követést az étkezések, kalóriák és zsírtartalom egy helyen történő rögzítésével.

Az automatikus táblázat, amely az adatok bevitelével frissül, segítségével vizuálisan is nyomon követheti zsírbevitelét.

Könnyen testreszabhatók, hogy megfeleljenek az Ön személyes étkezési céljainak és preferenciáinak.

🔑 Ideális: Azok számára, akik hatékony eszközt keresnek napi zsírbevitelük nyomon követéséhez és kezeléséhez.

Maradjon naprakész az egészségügyi útján a ClickUp segítségével

Az étkezési napló sablonok segítségével az egészséges életmód kevésbé tűnik fárasztó feladatnak, inkább egy jól támogatott rutin. Segítenek abban, hogy felelősségteljes maradj, felismerd a mintákat, és tudatosabb döntéseket hozz a testedet tápláló ételekről.

A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, széles körű sablonokat kínál, amelyek digitális tervezőalkalmazásként szolgálnak az étkezésekhez, és sokoldalúságukkal tűnnek ki.

Regisztrálj még ma ingyen a ClickUp-ra!