A 10 legjobb Okta-versenytárs és alternatíva az identitáskezeléshez 2025-ben

Az Okta az identitáskezelés világában nagy névnek számít, köszönhetően megbízható egyszeri bejelentkezési, többfaktoros hitelesítési és felhasználói életciklus-eszközeinek.

Ez az egyik legnépszerűbb platform a biztonságos hozzáférés kezeléséhez és az érzékeny adatok védelméhez.

De erősségei ellenére az Okta árai a méret növekedésével meredeken emelkedhetnek. Beállítása bonyolult, a testreszabási és integrációs lehetőségek pedig némileg korlátozottak. Ha ezek számodra elfogadhatatlanok, akkor más lehetőségek is vannak.

Számos hatékony Okta alternatíva létezik, amelyek nagyobb rugalmasságot, költséghatékony árazást és az Ön igényeire szabott funkciókat kínálnak.

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb Okta alternatívákat – a funkciókban gazdag vállalati megoldásoktól az agilis, nyílt forráskódú opciókig –, hogy segítsünk megtalálni a szervezetének legmegfelelőbb identitás- és hozzáféréskezelő eszközt.

Mit kell keresnie az Okta alternatíváiban?

Nem a legjobb döntés, ha csak úgy véletlenszerűen választunk Okta alternatívát.

A vállalatok körülbelül 90%-a jelenti, hogy vállalati hitelesítő adataik már a biztonsági incidens bekövetkezte előtt megjelentek a Stealer naplóban. Ez vészjelzés.

Az ilyen típusú zűrzavar elkerülése és az általános biztonsági helyzet javítása érdekében olyan hozzáférés-kezelési megoldásra van szüksége, amely minden fontos követelménynek megfelel, például:

Könnyű használat és telepítés: Könnyű beállítás és kezelés szakértői csapat nélkül, tiszta felhasználói felülettel és intuitív adminisztrációs műszerfallal, amely javítja a napi műveleteket.

Skálázhatóság: Támogatja a növekedést, ahogy vállalkozása bővül, függetlenül attól, hogy 50 vagy 5000 felhasználója van, miközben a költségeket kezelhető szinten tartja.

Biztonság és megfelelőség: Robusztus többfaktoros hitelesítés, szerepköralapú felhasználói hozzáférés-vezérlés, Robusztus többfaktoros hitelesítés, szerepköralapú felhasználói hozzáférés-vezérlés, auditnaplók , adat titkosítás, fejlett fenyegetésérzékelés, lopásnapló-jelölés, valamint SOC 2, HIPAA és GDPR megfelelőség.

SSO és szövetségi támogatás: Zökkenőmentes egyszeri bejelentkezés és identitásszövetség lehetővé tétele olyan szabványok révén, mint a SAML és az OIDC, miközben a központosított hitelesítési ellenőrzés megmarad.

Integrációk: Zökkenőmentes összekapcsolás a technológiai eszközökkel – HR-rendszerek, felhőalapú platformok és termelékenységi eszközök – előre elkészített csatlakozók és API-k segítségével, a manuális munkát minimálisra csökkentve.

Testreszabhatóság és rugalmasság: A felhasználói folyamatok, bejelentkezési képernyők és hozzáférési szabályok finomhangolása az üzleti logikához való jobb igazodás érdekében.

Fejlesztőbarát: API-k, SDK-k és egyértelmű dokumentáció biztosítása az egyedi API-k, SDK-k és egyértelmű dokumentáció biztosítása az egyedi munkafolyamat-kezelő rendszerek építésének és az identitásfunkciók alkalmazásokba való beágyazásának támogatásához.

Átlátható árazás: Világos, rugalmas árazási modellek – lehetőleg használat alapúak vagy többszintűek – opcionális kiegészítőkkel, így csak azért fizet, amire szüksége van.

👀 Tudta? A rosszindulatú szoftverek támadásai 58%-kal nőttek. Ha még nem fektetett be identitás- és hozzáféréskezelő (IAM) szoftverbe, akkor most itt az ideje.

A 10 legjobb Okta alternatíva egy pillantásra

Íme a legjobb Octa alternatívák áttekintése, szerkezetük, főbb jellemzőik és áraik alapján.

A 10 legjobb Okta alternatíva

Most már tudja, mire kell figyelnie, mielőtt kiválaszt egy hozzáférés-kezelési megoldást.

Vessünk egy pillantást néhány olyan Okta-versenytársra, amelyek megfelelnek az elvárásoknak. Összehasonlítjuk funkcióikat, korlátaikat, áraikat és minden egyéb jellemzőjüket, hogy segítsünk megtalálni a megfelelő platformot.

1. Ping Identity (a legjobb a SaaS platformok ügyfélazonosításának biztosításához)

a Ping Identity segítségével

A szervezetek mintegy 94%-a állítja, hogy ügyfeleik nem vásárolnának tőlük, ha nem tudnák megfelelően védeni személyes adataikat. Míg az Okta szilárd identitásvédelmet biztosít, a Ping Identity még egy lépéssel tovább megy az ügyfélidentitás- és hozzáféréskezelés terén. Finomhangolású hozzáférés-vezérlést, kockázattudatos hitelesítést és adaptív MFA-t kínál, segítve az ügyféladatok biztonságát minden érintkezési ponton, anélkül, hogy ez rontaná a felhasználói élményt.

Az Okta-val ellentétben a Ping nagyobb rugalmasságot biztosít az identitáskezelési rendszer telepítésében. Akár helyszíni, akár felhőalapú, akár hibrid környezetben, ideális megoldás komplex infrastruktúraigényű SaaS-vállalatok számára.

A Ping támogatja az egyszeri bejelentkezést, a jelszó nélküli hitelesítést, az identitás-összevonást (SAML, OIDC) és a munkaerő identitáskezelését is. Az API-first architektúra rendkívül testreszabhatóvá és más vállalati alkalmazásokhoz igazíthatóvá teszi.

A Ping Identity legjobb funkciói

Könnyen integrálható API-kkal, régebbi rendszerekkel és modern alkalmazásokkal

Az AI-alapú elemzéssel valós időben észlelheti a fenyegetéseket.

Egyszerűsítse az identitáskezelési munkafolyamatokat egy nyílt API segítségével

Végrehajtsa a szabályokat valós időben az identitásérintkezési pontokon mind az ügyfelek, mind a munkavállalók számára.

Támogassa a decentralizált identitáskezelést, hogy a felhasználók nagyobb ellenőrzést gyakorolhassanak adataik felett, és zökkenőmentes egyszeri bejelentkezést kínáljon az alkalmazások és platformok között.

A Ping Identity korlátai

A Ping Authorize és a Ping Directory funkciók meglehetősen bonyolultnak tűnhetnek.

A valós idejű hozzáférés-szinkronizálás gyakran lassabb, mint más Okta-versenytársaknál.

Ping Identity árak

Ügyfél:

Alapvető: 35 000 USD/évtől

Plusz: 50 000 USD/évtől

Munkaerő:

Alapvető: 3 USD/hó felhasználónként

Plusz: 6 USD/hó felhasználónként

Ping Identity értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Ping Identity-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ping indentity egyik leghasznosabb funkciója, amit találtam, hogy többféle megoldást kínál a felhasználóknak a SaaS (Security as a Service) területén. A ping identities termékek, mint a ping federate, ping access, ping directory és ping id olyan termékek, amelyeken dolgoztam, és amelyek szerintem nagyon felhasználóbarátak az adminisztrátorok számára.

A ping indentity egyik leghasznosabb funkciója, amit találtam, hogy többféle megoldást kínál a felhasználóknak a SaaS (Security as a Service) területén. A ping identities termékek, mint a ping federate, ping access, ping directory és ping id olyan termékek, amelyeken dolgoztam, és amelyek szerintem nagyon felhasználóbarátak az adminisztrátorok számára.

2. SailPoint (A legjobb a hozzáférési jogosultságok és a felhasználói provisioning automatizálásához)

via SailPoint

Míg az Okta a hozzáféréskezelés és a felhasználói hitelesítés terén kiemelkedő, a SailPoint egy lépéssel tovább megy, és automatizálja a rendszeres hozzáférés-hitelesítést. Ez biztosítja, hogy a felhasználók mindig a megfelelő hozzáférési szinttel rendelkezzenek, segítve Önt a megfelelőségi követelmények teljesítésében.

A SailPoint automatizálja a felhasználók felvételét és távozását is, így a hozzáférési jogosultságok időben és pontosan módosulnak, amikor a felhasználók csatlakoznak a vállalathoz, áthelyezkednek vagy távoznak onnan. Emellett fejlett szerepmodellezés és -kezelés is rendelkezésre áll a felhasználói jogosultságok pontos ellenőrzéséhez, így csak az engedélyezett felhasználók férhetnek hozzá a rendszerhez.

A SailPoint legjobb funkciói

Kezelje a felhasználói identitásokat a felhőben és a helyszíni rendszerekben

Automatizálja a hozzáférés biztosítását és visszavonását

Egyszerűsítse a hatékony hozzáférés-kezelést minden felhasználó számára, és érvényesítse a szigorú identitás-irányítást szabályalapú ellenőrzésekkel.

Rendszeresen végezzen hozzáférési felülvizsgálatokat a szabályoknak való megfelelés biztosítása, valamint a hozzáférési kockázatok valós idejű felismerése és kezelése érdekében.

Modellezze és rendeljen szerepeket fejlett RBAC eszközökkel

Támogassa az eszközkezelést az identitások végpontokhoz való kapcsolásával, és tartsa be a szabályokat a fejlett jelentések és ellenőrzések segítségével az IT-megfelelőségi audit érdekében.

A SailPoint korlátai

A felhasználók a technikai csapat lassúbb válaszadási idejéről számolnak be, ami akadályokat okozhat.

A vélemények néhány cache-problémát emelnek ki ezzel az eszközzel kapcsolatban.

SailPoint árak

Egyedi árazás

SailPoint értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a SailPointról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Tetszenek a proaktív funkciók, mint például a szabályszegések és a kérelemkor többszintű jóváhagyások. A reaktív ellenőrzések, mint például a tanúsítások, annyiban hasznosak, amennyiben a felhasználók is részt vesznek benne. Nem skálázható jól nagy környezetekben, vagy ha az adatok nem 100%-osan tiszták. Például sok összefüggéstelen fiókunk van, és ez nem kezelhető jól a tanúsítások esetében.

Tetszenek a proaktív funkciók, mint például a szabályszegések és a kérelemkor többszintű jóváhagyások. A reaktív ellenőrzések, mint például a tanúsítások, annyiban hasznosak, amennyiben a felhasználók is részt vesznek benne. Nem skálázható jól nagy környezetekben, vagy ha az adatok nem 100%-osan tiszták. Például sok összefüggéstelen fiókunk van, és ez nem kezelhető jól a tanúsítások esetében.

🧠 Érdekes tény: Az azonosított sebezhetőségek körülbelül 52%-a kapcsolódik a kezdeti hozzáférési pontokhoz. Ezért kritikus fontosságú a felhasználói identitások létrehozásának, kezelésének és deaktiválásának szigorú ellenőrzése.

3. OneLogin (a legjobb identitás életciklus-kezeléshez)

via OneLogin

A OneLogin egy megbízható Okta alternatíva, különösen akkor, ha erősebb felhasználói életciklus-kezelést szeretne felhasználóbarát felülettel. Dinamikus felhasználói provisioningot, automatizált deprovisioningot és valós idejű könyvtárszinkronizálást kínál mind a felhőalapú, mind a helyszíni rendszerekben.

Az eszköz szorosan integrálja életciklus-biztonsági eszközeit a HR-rendszerekkel, így a munkába állás és a kilépés is zökkenőmentes és biztonságos.

Emellett a SmartFactor Authentication segítségével fokozza a hozzáféréskezelést, amely a standard MFA-n túlmutatva értékeli az eszköz megbízhatóságát, a helyszínt és a felhasználói viselkedést. A beépített Vigilance AI valós időben figyeli a bejelentkezési tevékenységeket, hogy felismerje és reagáljon az identitásveszélyekre, míg az adaptív szabályok érvényesítése segít javítani a biztonságot anélkül, hogy lassítaná a csapat munkáját.

A OneLogin legjobb funkciói

Egységes bejelentkezéssel egyszerűsítse a hozzáférést minden alkalmazásban és eszközön

Biztonságos privilegizált hozzáférés-kezelés szerepköralapú hozzáférés-vezérléssel és auditnaplókkal

Egyszerűsítse a felhasználók provisioningját és deprovisioningját automatizált munkafolyamatokkal

Csökkentse az IT-terhelést a manuális hozzáférési kérelmek és jóváhagyások minimalizálásával.

Javítsa a megfelelőségi felkészültséget a beépített jelentésekkel és hozzáférés-felülvizsgálatokkal.

A OneLogin korlátai

Egyes fejlett adminisztrációs funkciókhoz kiterjesztésekre lehet szükség.

Az MFA funkciók néha hibásan működhetnek.

OneLogin árak

Haladó: 6 USD/hó felhasználónként

Professional: 12 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 21 USD/hó felhasználónként

B2B identitás: Egyedi árazás

OneLogin értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a OneLoginról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A felhasználói felület könnyen kezelhető, és minden olyan funkcióval rendelkezik, amely segítheti szervezetét az SSO-célok elérésében. Ezen túlmenően néhány nagyon praktikus funkcióval is rendelkezik, mint például az asztali SSO és a smarthooks, amelyek további értéket adnak és javítják a végfelhasználói élményt.

A felhasználói felület könnyen kezelhető, és minden olyan funkcióval rendelkezik, amely segítheti szervezetét az SSO-célok elérésében. Ezen túlmenően néhány nagyon praktikus funkcióval is rendelkezik, mint például az asztali SSO és a smarthooks, amelyek további értéket adnak és javítják a végfelhasználói élményt.

4. Auth0 (A legjobb testreszabható hitelesítés fejlesztők számára)

via Auth0

A fenyegetések szereplői percenként 11,5 támadást hajtanak végre, és a forráskódhoz, az infrastruktúrához és a kritikus rendszerekhez való hozzáféréssel a fejlesztők nagy értékű célpontok. A választott hozzáférés-kezelési platformnak fejlesztőkre fókuszáló funkciókkal kell rendelkeznie, és az Okta ebben a tekintetben elmaradhat.

Az Auth0 – amely ma már az Okta része, de továbbra is függetlenül működik – fejlesztőbarátabb megközelítést kínál, mint anyavállalata. Hatékony API-jai és rugalmas SDK-i lehetővé teszik fejlesztői csapatainak, hogy zökkenőmentesen integrálják az identitáskezelést alkalmazásaikba, anélkül, hogy ez rontaná a felhasználói élményt és a biztonságot. Míg az Okta inkább vállalatokra összpontosít és merevebb, az Auth0 a fejlesztőknek eszközöket és szabadságot biztosít, hogy biztonságos hitelesítési folyamatokat építsenek ki saját felhasználási eseteikhez.

Ez a szoftver egyéb robusztus biztonsági funkciókat is kínál, például anomália észlelést, bot védelmet és brute-force támadások megelőzését. Ezek az eszközök segítenek proaktívan blokkolni a fenyegetéseket, mielőtt azok eszkalálódnának.

Az Auth0 legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi bejelentkezési folyamatokat hatékony API-k és SDK-k segítségével, és biztosítsa alkalmazásait jelszó nélküli, biometrikus és közösségi bejelentkezési lehetőségekkel.

Személyre szabhatja a hitelesítési logikát szabályok és műveletek segítségével.

Fedezze fel és blokkolja a fenyegetéseket a beépített anomália-felismerő, bot-védelem és egyéb beépített adatbiztonsági óvintézkedések segítségével.

Kezelje a több bérlős alkalmazásokat izolált felhasználói tárolókkal

Kategorizálja a felhasználókat fejlett felhasználói szegmentációval és metaadat-címkézéssel.

Gyorsan integrálja az identitásokat több nyelv és keretrendszer támogatásával

Skálázza a hitelesítést globális alkalmazásokban, magas rendelkezésre állással

Az Auth0 korlátai

Az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagok szigorú API-korlátozásokkal rendelkeznek.

A harmadik féltől származó integrációkkal való szinkronizálás bonyolult lehet.

Auth0 árak

B2B Legfeljebb 25 000 havi aktív felhasználó: Örökre ingyenes Essential: 150 USD/hó Professional: 800 USD/hó Enterprise: Egyedi árazás

Akár 25 000 havi aktív felhasználó: örökre ingyenes

Alapvető: 150 USD/hó

Professzionális: 800 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

B2C Akár 25 000 havi aktív felhasználó: Örökre ingyenes Alapcsomag: 35 USD/hó Profi csomag: 240 USD/hó Vállalati csomag: Egyedi árazás

Akár 25 000 havi aktív felhasználó: örökre ingyenes

Alapvető: 35 USD/hó

Professzionális: 240 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Akár 25 000 havi aktív felhasználó: örökre ingyenes

Alapvető: 150 USD/hó

Professzionális: 800 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Akár 25 000 havi aktív felhasználó: örökre ingyenes

Alapvető: 35 USD/hó

Professzionális: 240 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Auth0 értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (120+ értékelés)

Mit mondanak az Auth0-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így ír:

Biztonságos, azaz nagyon biztonságos. Nem kellett manuálisan kódolnom olyan funkciókat, mint az API-korlátozások, a többfaktoros hitelesítés és hasonlók. Minden készen volt a használatra. Az ár. Sajnálom, de ha összehasonlítom az Auth0 árát egy startup számára, akkor egy olcsóbb lehetőséget ajánlottam volna tesztelésre. Az Auth0-val minden rendben van, kivéve az árat.

Biztonságos, azaz nagyon biztonságos. Nem kellett manuálisan kódolnom olyan funkciókat, mint az API-korlátozások, a többfaktoros hitelesítés és hasonlók. Minden készen volt a használatra. Az ár. Sajnálom, de ha összehasonlítom az Auth0 árát egy startup számára, akkor egy olcsóbb lehetőséget ajánlottam volna tesztelésre. Az Auth0-val minden rendben van, kivéve az árat.

👀 Tudta? A gépi identitások száma ma már 80-szorosára haladja meg az emberi identitások számát.

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (A legjobb megoldás a Microsoft ökoszisztémát használó vállalatok számára)

A Microsoft Azure Active Directory (jelenleg Microsoft Entra ID) kiemelkedik, mint vezető identitásbiztonsági platform, amely az Okta-hoz képest nagyobb integrációt biztosít a vállalati ökoszisztémákban. A Microsoft robusztus felhőinfrastruktúrája által támogatott szoftver zökkenőmentes egyszeri bejelentkezést (SSO), többfaktoros hitelesítést és feltételes hozzáférést tesz lehetővé, amely natívan beépül a Microsoft 365, Azure és Windows környezetekbe.

Az Okta-val ellentétben a Microsoft Azure Active Directory egy szélesebb körű biztonsági és termelékenységi csomag része. Emellett részletes feltételes hozzáférési szabályokat és adaptív, kockázatalapú hitelesítést is kínál. Ez az Okta alternatíva különösen akkor alkalmas, ha már használja a Microsoft ökoszisztémát.

A Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) legjobb funkciói

Vezessen be feltételes hozzáférési szabályokat a valós idejű felhasználói és eszközkockázatok alapján, és automatizálja a felhasználói provisioningot, a hozzáférési felülvizsgálatokat és az életciklus-munkafolyamatokat.

Használjon jelszó nélküli hitelesítést FIDO2, biometrikus adatok és a Microsoft Authenticator segítségével.

Figyelje és reagáljon az identitásbiztonsági fenyegetésekre a Microsoft Defender és a Sentinel segítségével.

Integrálja mélyen a Microsoft 365-öt, hogy kihasználhassa a Microsoft Teams funkcióit , mint például a biztonságos vendéghozzáférés és az alkalmazásspecifikus engedélyek.

Egyszerűsítse a szabályoknak való megfelelést a beépített jelentési és irányítási eszközökkel.

A Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) korlátai

A teljes funkciókhoz való hozzáférés korlátozott, ha a Microsoft eszközök nem az elsődleges ökoszisztémája.

A kisvállalkozások túl sok funkcióval túlterhelteknek érezhetik magukat.

A Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) árai

Első 50 000 havi aktív felhasználó: Ingyenes

Premium 1 (több mint 50 000 MAU): 0,00325 USD/MAU

Premium 2 (több mint 50 000 MAU): 0,01625 USD/MAU

Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagyon hasznos a felhasználói menedzsment és a domain-ellenőrzési folyamatokban a cégünknél. Ezenkívül nagyon könnyen integrálható különböző rendszerekkel. Például bármilyen szabályzat megírásával integrálható az O365-tel.

Nagyon hasznos a felhasználói menedzsment és a domain-ellenőrzési folyamatokban a cégünknél. Ezenkívül nagyon könnyen integrálható különböző rendszerekkel. Például bármilyen szabályzat megírásával integrálható az O365-tel.

6. JumpCloud (A legjobb a zero-trust biztonsági modell megvalósításához)

via JumpCloud

A jogosultságokkal való visszaélés az összes adatvédelmi incidens 74%-át okozza. A JumpCloud egy zéró bizalmi biztonsági modellel segít csökkenteni ezt a kockázatot. A jogosultságok megadása előtt folyamatosan ellenőrzi a felhasználók identitását, az eszközök állapotát és a hozzáférési kontextust, így minden lépésnél csökkenti a támadási felületet.

Az Okta szilárdabb identitáskezelési megközelítésével összehasonlítva a JumpCloud egyesíti a felhasználókezelést, az eszközbiztonságot és a hozzáférés-vezérlést egyetlen, felhőalapú platformon. IT-csapata teljes átláthatóságot és ellenőrzést kap, anélkül, hogy ez további bonyodalmakkal járna.

A JumpCloud egyszerűsíti a biztonságos beszállítói hozzáférést is, részletes, időhöz kötött engedélyekkel és központosított szabályok érvényesítésével. Ráadásul a platformok közötti végpontkezelés (Windows, macOS, Linux) miatt a JumpCloud az Okta egyik legfőbb versenytársa a hibrid környezetekben.

A JumpCloud legjobb funkciói

Kezelje a felhasználókat, eszközöket és hozzáféréseket egyetlen felhőalapú konzolról.

Támogassa a Windows, macOS és Linux rendszerek platformok közötti kompatibilitását.

Biztosítson biztonságos távoli engedélyezést részletes, szerepkörökön alapuló jogosultságokkal és felhasználói hozzáférési jogokkal.

Egyszerűsítse a beszállítók hozzáférését időkorlátozott hitelesítő adatokkal és ellenőrzési nyomvonalakkal.

Integrálja az SSO-t és az MFA-t a felhőalapú és a helyszíni alkalmazásokba

Automatizálja a felhasználók provisioningját és deprovisioningját a szolgáltatások között

Alkalmazzon egységes irányelveket az eszközökön a javítások, a titkosítás és a megfelelőség érdekében.

A JumpCloud korlátai

Az első beállítás bonyolult lehet, ha nincs sok tapasztalata a hozzáférés-kezelő szoftverekkel.

Az egyszeri bejelentkezés előre konfigurált beállításai nem mindig pontosak, és módosításra szorulnak.

JumpCloud árak

Eszközkezelés: 11 USD/hó felhasználónként

SSO: 13 USD/hó felhasználónként

Core Directory: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

MSP-k számára: Egyedi árazás

JumpCloud értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a JumpCloud-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Jumpcloudot központi IAM-megoldásként használom az alkalmazásokhoz való hozzáférés és az eszközök kezelésének irányítására, és sokat dolgoztam az alkalmazások bevezetésén, hogy az SSO funkcióval a felhasználók zökkenőmentesen és rugalmasan férhessenek hozzá a funkciókhoz.

A Jumpcloudot központi IAM-megoldásként használom az alkalmazásokhoz való hozzáférés és az eszközök kezelésének irányítására, és sokat dolgoztam az alkalmazások bevezetésén, hogy az SSO funkcióval a felhasználók zökkenőmentesen és rugalmasan férhessenek hozzá a funkciókhoz.

7. Keycloak (A legjobb megoldás az identitás- és hozzáférés-kezelési megoldás önálló tárolásához)

via Keycloak

Az Okta egyik legnagyobb hátránya a merevsége, ami megnehezíti a testreszabást. A Keycloak ezzel szemben egy nyílt forráskódú hozzáférés-kezelési platform, amely nagyfokú rugalmasságot és teljes önálló üzemeltetést kínál, gyártói függőség és licencdíjak nélkül. Kiválóan alkalmas azoknak a szervezeteknek, amelyek ellenőrzést, költséghatékonyságot és biztonságot szeretnének egy teljesen önállóan kezelt környezetben.

Ez a hozzáférés-kezelési platform zökkenőmentesen integrálódik az LDAP és az Active Directory rendszerrel, támogatja az egyéni identitásszolgáltatókat, és az Ön igényeinek megfelelően alakítja a bejelentkezési folyamatokat és a felhasználói felületeket.

A Keycloak legjobb funkciói

Vezessen be szabványos protokollokat, mint például az OAuth2, az OpenID Connect és a SAML.

Többfaktoros hitelesítés bevezetése a fokozott biztonság érdekében

Testreszabhatja a bejelentkezési folyamatokat, a témákat és a felhasználói felületeket.

Kezelje a felhasználókat, szerepköröket és jogosultságokat egy központi adminisztrációs konzolon keresztül.

Támogassa a közösségi bejelentkezést olyan szolgáltatókkal, mint a Google, a Facebook és a Twitter.

Telepítse helyben vagy bármely felhőalapú környezetben a teljes ellenőrzés érdekében.

Automatizálja a felhasználói provisioningot identitásközvetítéssel és federációval

Bővítse a funkcionalitást egyedi bővítményekkel és REST API-kkal

A Keycloak korlátai

A beállítás és a testreszabás megtanulása meredek tanulási görbét igényel.

Lehet, hogy belső szakértelemre lesz szüksége a kezeléshez és karbantartáshoz.

Keycloak árak

Egyedi árazás

Keycloak értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a Keycloakról a valós felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

A kezdeti beállítás kissé bosszantó, de nem túl bonyolult. A kezdeti telepítés/konfigurálás után soha nem kellett karbantartást végezni rajta. Az elmúlt 3 évben folyamatosan használtam. Azt kell mondanom, hogy az indítás (ha újra kell indítani) elég lassú, bár nem próbáltam ki semmilyen HA beállítást.

A kezdeti beállítás kissé bosszantó, de nem túl bonyolult. A kezdeti telepítés/konfigurálás után soha nem kellett karbantartást végezni rajta. Az elmúlt 3 évben folyamatosan használtam. Azt kell mondanom, hogy az indítás (ha újra kell indítani) elég lassú, bár nem próbáltam ki semmilyen HA beállítást.

via CyberArk

A vállalatok körülbelül 68%-a szerint az identitáskezelő szoftverek, a biztonsági eszközök és a biztonsági rendszerek közötti rossz szinkronizálás gyengíti a támadások észlelési képességüket. A CyberArk áthidalja ezt a kritikus hiányosságot, és a privilegizált hozzáférés-kezelést fejlett identitásbiztonsággal kombinálva erősebb Okta alternatívát kínál.

Zökkenőmentesen integrálható számos IT- és biztonsági eszközzel, így nagyobb átláthatóságot és ellenőrzést biztosít az egész környezetében. Ráadásul skálázható architektúrája támogatja a hibrid és felhőalapú telepítéseket, így kiválóan megfelel a szervezetek változó igényeinek.

A CyberArk legjobb funkciói

Védje a privilegizált fiókokat fejlett hozzáférés-vezérléssel

A privilegizált munkamenetek valós idejű figyelése és rögzítése

Automatizálja a fenyegetések észlelését és a hitelesítő adatokkal való visszaélésekre való reagálást

Biztonságos távoli hozzáférés a szállítók és harmadik felek számára, részletes jogosultságokkal

Használjon biztonságos AI-ügynököket, hogy valós időben jelölje meg és kezelje a jogosulatlan hozzáféréseket.

Állítsa be a jelszó tárolását és rotációját az érzékeny fiókok esetében

A CyberArk korlátai

A jelszóváltási rendszer gyakran hibásan működik.

Nehéz megtalálni a konkrét eljárásokat a termék dokumentációjában.

CyberArk árak

Egyedi árazás

CyberArk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a CyberArk-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így ír:

Nagyon jó, hogy minden fiókja és jelszava biztonságos módon központosítva van, a felület nagyon intuitív és felhasználóbarát. Nem túl gyakran fordul elő, de néha előfordul, hogy néhány fiók jelszava nem szinkronizálódik, és ilyenkor kapcsolatba kell lépnünk a CyberArk adminisztrátori csapatával, hogy ellenőrizzék.

Nagyon jó, hogy minden fiókja és jelszava biztonságos módon központosítva van, a felület nagyon intuitív és felhasználóbarát. Nem túl gyakran fordul elő, de néha előfordul, hogy néhány fiók jelszava nem szinkronizálódik, és ilyenkor kapcsolatba kell lépnünk a CyberArk adminisztrátori csapatával, hogy ellenőrizzék.

🧠 Érdekesség: A világ leggyakoribb jelszava továbbra is a „123456”. Annak ellenére, hogy folyamatosan figyelmeztetnek a sebezhetőségére, világszerte több mint 23 millió fiók használja.

9. ManageEngine (A legjobb hibrid IT-csapatok számára)

via ManageEngine

A ManageEngine integrálja az eszközkezelést az identitás-hozzáféréssel, így zökkenőmentes ellenőrzést biztosít a felhasználók és a végpontok felett.

Az identitás- és hozzáféréskezelés mellett egyszeri bejelentkezés, többfaktoros hitelesítés és részletes ellenőrzési nyomvonalak is rendelkezésre állnak. Támogatja a helyszíni és felhőalapú integrációkkal rendelkező hibrid környezetet, és robusztus, szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlést kínál.

Akár alacsony kódszintű, egyedi alkalmazásokat is készíthet a biztonsági menedzsmenthez, és azokat helyben telepítheti.

A ManageEngine legjobb funkciói

Támogassa a hibrid IT-környezeteket rugalmas telepítési lehetőségekkel

Zökkenőmentesen integrálható az Active Directory, Azure AD és LDAP rendszerekkel.

Figyelje a bejelentkezési tevékenységeket, és készítsen részletes ellenőrzési jelentéseket

Alkalmazzon szerepköralapú hozzáférés-vezérlést a legkisebb jogosultságok érvényesítéséhez.

A ManageEngine korlátai

Bizonyos fejlett konfigurációs feladatok, például az egyéni bővítmények integrálása, több dokumentációt és közvetlen támogatást igényelnek.

Ez az identitáskezelő szoftver drágább, mint más Okta-versenytársak.

ManageEngine árak

Professional: 104 USD/hó áron elérhető a felhőben

Vállalati: 124 USD/hó áron elérhető a felhőalapú változat

UEM : 139 USD/hó áron elérhető a felhőben

Biztonság: Havonta 205 dollártól kezdődik a felhőalapú szolgáltatás

(Helyi telepítés esetén csak éves és örökös árak érhetők el)

ManageEngine értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 220 értékelés)

Mit mondanak a ManageEngine-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A konfiguráció biztonsági mentésének automatizálási képessége biztosítja a megfelelőséget, és valós idejű változáskövetést biztosít a hálózati eszközökön, emellett felhasználóbarát felülettel rendelkezik.

A konfiguráció biztonsági mentésének automatizálási képessége biztosítja a megfelelőséget, és valós idejű változáskövetést biztosít a hálózati eszközökön, emellett felhasználóbarát felülettel rendelkezik.

💟 A legjobb Okta alternatívákat keresi kisvállalkozások számára? Kisvállalkozások számára is vannak kiváló Okta alternatívák, amelyek nem kerülnek sokba és könnyebben használhatók. A JumpCloud egy fantasztikus, mindent magában foglaló megoldás a felhasználók, eszközök és hozzáférések felhőalapú kezeléséhez. Ha már használja a Microsoft 365-öt, akkor a Microsoft Entra ID (ez az Azure AD új neve) egyértelmű választás, mert nagyon jól integrálható. A OneLogin-t gyakran „Okta-lite”-nak nevezik, és egyszerűbb beállítani, így tökéletes választás, ha főként felhőalapú rendszereket használ. Ha pedig igazán költséghatékony, jó biztonsági megoldást keres, érdemes megnéznie a miniOrange-t, vagy a Duo Security-t az erős többfaktoros hitelesítéshez.

10. Cisco Duo (a legjobb a phishing-támadások megelőzésére)

a Cisco Duo segítségével

A hitelesítő adatokra épülő adathalász támadások száma 703%-kal nőtt, és az Okta önmagában nem biztos, hogy elegendő a vállalkozása védelméhez. Szüksége van egy identitáskezelési megoldásra, amely az identitáskezelés mellett az adathalászat megelőzését is prioritásként kezeli. A Cisco Duo pontosan ezt kínálja.

A Duo rendkívül felhasználóbarát és phishing-ellenálló többfaktoros hitelesítést kínál. A FIDO2 és a WebAuthn támogatásával a Duo segít blokkolni a hozzáférést, még akkor is, ha a hitelesítő adatokat ellopták. A Cisco robusztus biztonsági ökoszisztémájának támogatásával adaptív hozzáférési szabályokat, eszközállapot-ellenőrzéseket és zökkenőmentes integrációt kínál mind a felhőalapú, mind a helyszíni alkalmazásokkal.

A Cisco Duo legjobb funkciói

Alkalmazkodó hozzáférési szabályok érvényesítése a felhasználók és eszközök kockázata alapján

Ellenőrizze az eszköz állapotát, mielőtt hozzáférést biztosít az alkalmazáshoz

Biztonságos SSO engedélyezése felhőalapú és helyszíni alkalmazásokban

Könnyen integrálható VPN-ekkel, RDP-vel, felhőalapú platformokkal és régebbi rendszerekkel.

A Cisco Duo korlátai

A platform teljes körű címtárszolgáltatásokhoz harmadik fél identitásszolgáltatókra támaszkodik.

Az alapvető jelentések nem feltétlenül felelnek meg a komplex megfelelési követelményeknek.

Cisco Duo árak

Örökre ingyenes

Essentials: 3 USD/hó felhasználónként

Előny: 6 USD/hó felhasználónként

Premier: 9 USD/hó felhasználónként

Cisco Duo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (530+ értékelés)

Mit mondanak a Cisco Duo-ról a valós felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése szerint:

A végfelhasználói alkalmazás nagyon könnyen használható. A nem technikai csapat tagjai soha nem panaszkodtak arra, hogy nehezen tudják használni a Cisco Duo-t. Az általános adminisztratív ellenőrzés jó, de javasolnám, hogy biztosítsanak több ellenőrzési lehetőséget, például az MFA-értesítések és azok jóváhagyási idejének egyéni időkorlátjának beállítását, ami olyan esetekben lenne hasznos, amikor a felhasználóknak több vagy kevesebb időre van szükségük a válaszadáshoz.

A végfelhasználói alkalmazás nagyon könnyen használható. A nem technikai csapat tagjai soha nem panaszkodtak arra, hogy nehezen tudják használni a Cisco Duo-t. Az általános adminisztratív ellenőrzés jó, de javasolnám, hogy biztosítsanak több ellenőrzési lehetőséget, például az MFA-értesítések és azok jóváhagyási idejének egyéni időkorlátjának beállítását, ami olyan esetekben lenne hasznos, amikor a felhasználóknak több vagy kevesebb időre van szükségük a válaszadáshoz.

Az összes fenti Okta-versenytárs elképesztő identitáskezelési funkciókat kínál. Ugyanakkor hiányzik belőlük a holisztikus kiberbiztonsági projektmenedzsment keretrendszer.

Ahelyett, hogy több eszközt használna az identitáskezelési feladatok elvégzéséhez, válassza a ClickUp-ot, a munkához szükséges összes funkciót magában foglaló alkalmazást.

Az automatizált munkafolyamatok, a beépített mesterséges intelligencia, a hozzáférés-vezérlés és a testreszabható irányítópultok segítségével a platform egy helyen segíti a szervezeteket az ellenőrzések, az incidensek kezelése, a hozzáférési felülvizsgálatok és a megfelelőségi feladatok kezelésében.

Emellett zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a GitHub és a Google Workspace, így tökéletes irányító központtá válik a biztonságos, funkciók közötti csapatmunkához.

A ClickUp Brain az AI erejét hozza a munkaterületére, megkönnyítve az identitással kapcsolatos feladatok gyors és áttekinthető kezelését. Azonnal összefoglalja a biztonsági protokollokat, létrehoz bevezetési ellenőrzőlistákat, hozzáférési kérésekre válaszokat fogalmaz meg, és fontos információkat emel ki nagy auditnaplókból vagy szabályzati dokumentumokból.

Összegezze a hozzáférés-vezérléseket, és kapjon javaslatokat a biztonsági protokollokra a ClickUp Brain segítségével.

Még azt is megkérheti, hogy a kezelt projekteknek megfelelő biztonsági és hozzáférési protokollokat javasoljon. Ha egy új alkalmazottnak hozzáférésre van szüksége érzékeny alkalmazásokhoz, a ClickUp Brain automatikusan létrehozhat egy ellenőrzőlistát a munkakörének megfelelően, jelölheti a hiányzó jóváhagyásokat, és akár a legkevesebb jogosultságot is javasolhatja. Használhatja arra is, hogy azonosítsa a munkafolyamatában rejlő potenciális fenyegetéseket, és betekintést nyerjen az ügyféladatok biztonságos tárolásának módjába.

Kövesse nyomon a biztonsági feladatokat és azok előrehaladását a ClickUp Tasks segítségével.

Ezenkívül a ClickUp Tasks segítségével egyetlen kattintással automatikusan létrehozhat egy teendőlistát a ClickUp Brain által javasolt protokollokhoz. Adjon hozzá megbízottakat és prioritási címkéket, állítsa be a határidőket, és könnyedén kövesse nyomon az előrehaladást. Akár ellenőrzőlistákat és alfeladatokat is hozzáadhat, hogy az identitáskezelési folyamat minden apró részletéről gondoskodjon.

Unod már, hogy újra és újra ugyanazokat az ellenőrzési feladatokat kell elvégezned? A ClickUp Automations több mint 50 műveletindítóval leveszi a terhet a válladról. Az AI-ügynököket használhatod a munkafolyamat kezelésére, vagy manuálisan is elvégezheted.

💟 Bónusz: Ha valóban be akarja építeni az AI-t a belső ügyfélszolgálati munkafolyamatokba, akkor itt van a Brain Max! Ez a hatékony asztali alkalmazás, amely az Ön eszközén fut, egyesíti az AI-t, a keresést és az automatizálást az összes munkaalkalmazásában. Búcsút inthet a különálló AI-eszközök káoszának – ez a kontextuális AI új korszaka. A ClickUp Brain segítségével megszüntetheti az AI-terjedést és növelheti a termelékenységet a hangvezérelt parancsokkal, az összes alkalmazásban egységes kereséssel és azonnali egyéni jelentések létrehozásával. Ez megkönnyíti a kognitív terhelést, és késedelem nélkül feltárja a kockázatokat és jelentéseket, így Ön okosabban és gyorsabban dolgozhat, mint valaha.

Mivel a ClickUp Brain érzékeny belső adatokat kezel, elengedhetetlen, hogy a platform maga is megfeleljen a legmagasabb biztonsági szabványoknak, és a ClickUp ebben a tekintetben is teljesíti az elvárásokat.

A SOC 2 Type II megfelelőség, a GDPR-kompatibilitás, a vállalati szintű titkosítás és a hozzáférés-vezérlés révén a ClickUp Security teljesen megbízható. Így nyugodtan aludhat, tudva, hogy identitáskezelési munkafolyamatait és AI-alapú betekintéseit biztonságban és teljes védelem alatt tartják.

Dolgozzon együtt az identitáskezelési tervekben a ClickUp Docs segítségével

De várjon, még van más is! A ClickUp Docs segítségével központosíthatja a kiberbiztonsági dokumentációját, hogy együttműködhessen az identitáskezelési terv kidolgozásában. Csapata valós időben írhat tartalmakat, hozzáadhat bannereket, címkézhet felhasználókat, szerkesztheti stratégiákat és kommentálhat.

Kérdései vagy ötletei vannak a szervezet identitáskezelési tervével kapcsolatban? Használja a ClickUp Chat funkciót, hogy megbeszélje azokat a megfelelő érdekelt felekkel, pontosan ott, ahol a munkája zajlik. Ez a funkció beépített AI-ügynökökkel rendelkezik, amelyek a nyílt csevegésben megadnak minden szükséges információt, így nem kell ablakok között ugrálnia.

Gyorsabb válaszok a ClickUp AI ügynökeivel

Nem tudja, hol kezdje az identitáskezelést vagy az IT-fenyegetések észlelését? A ClickUp ingyenes, azonnal használható sablonokkal segít Önnek. A ClickUp biztonsági jelentés sablonjával például könnyedén értékelheti az identitáskezelési és adatbiztonsági feladatokat, és átfogó jelentéseket készíthet.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp IT Security Template segítségével vizualizálhatja és kezelheti az összes IT-biztonsági protokollját.

A ClickUp IT Security Template is hasznos lehet. Ezzel egy helyen ütemezheti, vizualizálhatja és rangsorolhatja biztonsági kezdeményezéseit. Nyomon követheti a rendszer teljesítményét, használatát és a szabályoknak való megfelelést, valamint szükség szerint módosíthatja a hozzáférés-vezérlést és a biztonsági rétegeket. Ráadásul megkönnyíti a csapatok közötti koordinációt, így mindenki összhangban marad a biztonsági protokollokkal.

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Shikha Chaturvedi, üzleti elemző, Cedcoss Technologies Private Limited, így nyilatkozik:

Agilis módszertannal jól működik, és ügyfélkezeléshez is tökéletesen alkalmas. A napi feladatok és a TO_DO hatékony kezeléséhez. Különböző tereket hozhat létre különböző forgatókönyvekhez, például problémák/fejlesztések, fejlesztés stb. A kezelőfelülete annyira vonzó és időtakarékos, hogy rengeteg időt és hatékony elemzést takarít meg.

Agilis módszertannal jól működik, és ügyfélkezeléshez is tökéletesen alkalmas. A napi feladatok és a TO_DO hatékony kezeléséhez. Különböző tereket hozhat létre különböző forgatókönyvekhez, például problémák/fejlesztések, fejlesztés stb. A kezelőfelülete annyira vonzó és időtakarékos, hogy rengeteg időt és hatékony elemzést takarít meg.

Biztosítson minden munkafolyamatot és működjön együtt hatékonyabban a ClickUp segítségével

Bár az Okta továbbra is jelentős szereplő az identitáskezelés területén, számos alternatíva kínál speciális előnyöket, például a Cisco Duo által biztosított, adathalászat ellen védett hitelesítést, a JumpCloud által biztosított zero-trust architektúrát és a Keycloak által biztosított rugalmas önálló tárhelyszolgáltatást.

Az identitás biztonságának garantálása azonban csak a feladatok felét jelenti. A kapcsolódó együttműködési munkafolyamatokat is védenie kell. A ClickUp beépített mesterséges intelligenciájával, vállalati szintű biztonságával és fejlett projektmenedzsment eszközeivel az IT- és biztonsági csapatok biztonságosan és hatékonyan kezelhetik az összes feladatot, a hozzáférés-ellenőrzéstől a megfelelőségi feladatokig.

Frissíteni szeretné identitáskezelési stratégiáját? Regisztráljon a ClickUp-ra, és magabiztosan vegye kézbe az összes biztonsági feladatot.