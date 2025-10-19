A legjobb Monday.com marketing terv sablonok, amelyeket 2025-ben érdemes kipróbálni

A marketingcsapatok gyakran napokat vesztegetnek el kampányok tervezésével – elmerülnek a táblázatokban, míg a stratégia háttérbe szorul. A Monday.com marketing sablonjai ezt hivatottak orvosolni.

Addig is, a valódi marketing munkád vár rád.

A sablonok éppen ezért léteznek, és ha a Monday.com-ot használod, a megfelelő marketingterv-sablon órákat, sőt napokat is megtakaríthat neked a felkészülésben.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a Monday.com legjobb marketingterv-sablonjait, amelyek segítenek rendezni a káoszt. Ezenkívül bemutatunk néhány ClickUp-sabl ont is, amelyekkel hatékonyabb munkaterületet hozhat létre. 🎯

Mi teszi jóvá a Monday.com marketing terv sablonját?

Egy jó Monday.com marketing terv sablon segít átlátni a marketing tevékenységek teljes képét anélkül, hogy szétszórt eszközökben vagy fájlokban kellene kutatnia.

Itt van, mit kell keresni a stratégiai tervezési sablonokban:

Bontsd fel a kampányokat kisebb, megvalósítható feladatokra , hogy mindenki tudja, mit kell tenni és mikor.

Osztd ki a feladatokat és a csapat felelősségi köröket a megfelelő embereknek, hogy ösztönözd a felelősségvállalást és az elszámoltathatóságot.

Határozza meg a marketingcélokat és a marketing KPI-ket , hogy csapata egyértelmű célokat és közös irányt kapjon.

Állíts be határidőket, mérföldköveket és ütemterveket , hogy csapata hatékonyan tudjon haladni a munkával és elkerülje a szűk keresztmetszeteket.

Automatizálja az emlékeztetőket, a feladatátadásokat és az állapotfrissítéseket , hogy csökkentsd az oda-vissza levelezést és időt takaríts meg.

Kövesse nyomon a költségvetéseket, a tényleges költségeket és az erőforrások elosztását, hogy a kampányok a tervezett keretek között maradjanak és a kiadások ne haladják meg a tervezett összeget.

🧠 Érdekesség: John Wanamaker, egy 19. századi amerikai kereskedő, gyakran a modern marketing atyjának tekintik. Híres mondása: „A reklámra költött pénzem fele elpazarolódik; a baj csak az, hogy nem tudom, melyik fele.” Ez az idézet még ma is felbukkan a marketing tervekben.

Monday.com marketing terv sablonok áttekintése

10 Monday.com marketing terv sablon

Itt összegyűjtöttük a 10 leghasznosabb marketing terv sablont, amelyekkel egyszerűsítheti munkáját, összehangolhatja csapatait, és késedelem nélkül elindíthatja kampányait. 👀

1. Marketingstratégia-sablon

via Monday.com

A marketingstratégia-sablon egy áttekinthető, negyedéves bontás a legfontosabb marketingkezdeményezésekről. Segít megtervezni a legfontosabb kampányokat az első negyedévtől a negyedik negyedévig, kijelölni a csapat tagokat, nyomon követni az előrehaladást a státuszfrissítésekkel, és vizualizálni az ütemterveket.

A prioritások, a költségvetés és a célok beépített mezőivel ez a Monday.com marketing terv sablon megkönnyíti a csapat összehangolását a legfontosabb kérdésekben, és segít felismerni a szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok hólyagként növekednének.

📌 Ideális: Marketingvezetők vagy ügynökségi vezetők számára, akik negyedéves kampányokat és marketingkommunikációs stratégiát terveznek.

2. Ügyfélkampányok ügynökségek számára sablon

via Monday.com

A Monday.com marketingterv-sablon segít a vállalatoknak vizualizálni, hogy mi mikor indul, hogyan teljesít az egyes kampányok, és mely csatornák kapják a legtöbb figyelmet, mindezt tiszta, színkódolt elrendezésben.

Kampánykérésekhez és csatornánkénti kiadásokhoz is találsz widgeteket, amelyek segítségével gyorsan áttekintheted a teljesítményt és a prioritásokat. És igen, van még egy játékos láma widget is, amely megtöri a monotonitást (egy kis szórakozás sosem árt).

📌 Ideális: Több ügyfélkampányt kezelő ügynökségi csapatok számára, akik egy dashboard stílusú marketing ütemterv sablont szeretnének.

🔍 Tudta? 1959-ben a Mattel Barbie-reklámokat sugárzott a Mickey Mouse Club műsorban, így az egyik első játékmárkává vált, amely a tévét néző gyerekek köré építette marketingtervét. A Barbie globális ikonná vált, és mindez egy okos, korai célközönség-megcélzással kezdődött.

3. Közösségi média tervező sablon

via Monday.com

A Monday.com közösségi média tervező sablon színekkel jelölt naptárat kínál a közösségi tartalmak napok és bejegyzés típusok szerinti ütemezéséhez és kategorizálásához.

Személyes bejegyzéseket, szórakoztató kampányokat, interaktív kérdéseket vagy nagy teljesítményű kedvenceket szervezhetsz, hogy elkerüld a tartalmi hiányosságokat és állandó publikálási ritmust tarts. Egyszerű, de hatékony.

📌 Ideális: Marketingcsapatok vagy közösségi média vezetők számára, akik gyors vizuális áttekintést szeretnének kapni a kampánykezelő eszközben található tartalmaikról.

4. Eseménykezelési sablon

via Monday.com

A Monday.com eseménykezelési sablon segít a marketingcsapatoknak és ügynökségeknek az eseményvezérelt kampányok áttekinthető tervezésében, nyomon követésében és értékelésében. Összefogja a költségvetés nyomon követését, a tényleges kiadásokat és a kampány ütemtervét egy vizuális irányítópulton, amely könnyen áttekinthető és megosztható.

Itt különösen hasznos az Éves kampányok nézet, amely elkülöníti a tervezett és a befejezett kampányokat, így nyomon követheted a naptári év során elért eredményeket és a haladást.

📌 Ideális: Marketinges vezetők vagy ügynökségi szakemberek számára, akik szezonális promóciókat, márkaaktiválásokat vagy ügyfélrendezvényeket szerveznek.

5. Facebook-hirdetések integrációs sablon

via Monday.com

A költségektől és a megjelenítések számától a kattintási arányokig és a teljes eredményekig minden szépen rendszerezve van a Monday.com Facebook-hirdetések integrációs sablonjában, így egy pillanat alatt összehasonlíthatja a kampánycsoportokat.

A beépített állapot oszlop segítségével nyomon követheted, mely kampányok aktívak vagy szünetelnek, míg az összefoglaló sor automatikusan összeadja a teljes hirdetési kiadásokat és eredményeket, ami kiválóan alkalmas a jelentésekhez vagy a költségvetések azonnali optimalizálásához.

📌 Ideális: Marketinges vezetők vagy fizetett média csapatok számára, akik több Facebook-kampányt kezelnek.

💡 Profi tipp: Kezelje a sablont hipotézis-tesztként, ne pedig ellenőrzőlistaként. Ahelyett, hogy mechanikusan kitöltené az egyes mezőket, használja az egyes szakaszokat arra, hogy megkérdőjelezze feltételezéseit. Ha kampányának célja túl biztonságosnak tűnik, tegye fel magának a kérdést: Mi a legkockázatosabb változat, amely tízszer nagyobb eredményt hozhat?

6. Esemény utáni lehetőségek sablon

via Monday.com

A Monday.com esemény utáni lehetőségek sablonja segít a csapatoknak az események utáni teendők összpontosított, nyomon követhető következő lépésekké alakításában. Áttekintést ad az esemény potenciális ügyfeleiről, a jegyértékesítés teljesítményéről, a résztvevők visszajelzéseiről és az általános elégedettségről.

Különösen hasznos annak megállapításához, hogy mely potenciális ügyfeleket érdemes ápolni, és hogy az eseménye hogyan teljesített a várakozásokhoz képest.

📌 Ideális: Marketingmenedzserek vagy ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok számára, akik szeretnék értékelni az események hatását, nyomon követni a potenciális ügyfeleket és összegyűjteni a résztvevők visszajelzéseit.

7. Tartalomnaptár-sablon

via Monday.com

A Monday.com tartalomnaptár-sablon azoknak a csapatoknak szól, akik kaotikus helyzetek nélkül szeretnék megtervezni és közzétenni tartalmaikat. Naptárnézetet kapsz, amely szinkronizálódik az állapotfrissítésekkel, a tulajdonosi adatokkal és a közzétételi platformokkal, így mindig tudod, mi jelenik meg, hol és ki kezeli.

Ezenkívül a tartalmakat állapot szerint is megtekintheti, például Közzétett vagy Jóváhagyott, így könnyebben koordinálhatja a felülvizsgálatokat és a határidőket.

📌 Ideális: Tartalom- és kampánymenedzserek számára, akik több tartalmat kezelnek különböző modern projektmenedzsment platformokon.

8. Marketingtervezési sablon

via Monday.com

Ez a Monday.com marketing terv sablon magas szintű kampányokat és heti végrehajtást szervez. Ötvözi a folyamatban lévő promóciók naptárnézetét a kampányspecifikus kiadásokkal és teljesítmény widgetekkel.

A műszerfalon láthatók a költségvetés bontása, a csatornák elosztása és a kampánykérések, így másodpercek alatt áttekintheti az egész képet és a részleteket is. Emellett nyomon követi a tervezett tevékenységeket és azok teljesítményét olyan platformokon, mint a YouTube, az Instagram és a Mailchimp.

📌 Ideális: Marketingcsapatok vezetői és ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő ügynökségi menedzserek számára, akik promóciós stratégiákat szeretnének koordinálni és áttekinthető frissítéseket szeretnének bemutatni a vezetőknek vagy az ügyfeleknek.

9. Termékmarketing-bevezetési sablon

via Monday.com

A Monday.com marketingterv-sablonja úgy működik, mint egy irányító központ, amely mindent felügyel, az üzenetek kidolgozásától a PR-bejelentésekig és a kampányok végrehajtásáig.

A műszerfal tetején található gyors állapotellenőrzés: általános előrehaladás, CTR, kiadások és csatornaeloszlás (egy praktikus kördiagrammal). Az idővonal nézetben pedig nagyíthat a kampány szakaszaiba, amelyek állapotuk szerint színkóddal vannak jelölve, például Dolgozunk rajta, Ütemezett vagy Indítás.

📌 Ideális: Termékmarketingesek, termékbevezetési menedzserek és többfunkciós csapatok számára.

🧠 Érdekesség: A Subaru rájött, hogy vásárlói közül sokan kutyások. Ezért az egész kampányukban kutyák vezettek Subarukat, biztonsági övet viseltek és autós utazásokra indultak. Ez növelte az eladásokat és a márka iránti szeretetet.

10. Kommunikációs és PR-sablon

via Monday.com

A Monday.com marketing terv sablonja felváltja a szétszórt dokumentumokat és a túlterhelt beérkező levelek mappát egy áttekinthető táblával, amely megmutatja, ki mit kezel, hol tartanak a sajtóközlemények vagy a prezentációk, és mikor esedékesek.

Ráadásul olyan fontos részleteket tartalmazó oszlopokat is tartalmaz, mint az állapot, a tulajdonos, a határidők és a csatornák, így mindent kezelhetsz, az influencer kampányoktól és PR-akcióktól kezdve a belső kommunikációig és a vezetői nyilatkozatokig.

📌 Ideális: kommunikációs csapatok, PR-ügynökségek szakemberei és márkavezetők számára.

Monday.com korlátai marketingprojektek esetében

A Monday.com valóban kínál marketing sablonokat a kezdéshez, de ha jobban belemélyed, rájöhet, hogy azok nem támogatják teljes mértékben a valódi kampányokhoz szükséges rugalmasságot és mélységet.

Itt kezdenek megmutatkozni ezek a korlátok. 👇

Az adatbevitel ellenőrzésének hiánya megnehezíti az adatbevitel folyamatát. Nem lehet megkövetelni bizonyos mezők kitöltését, vagy korlátozni az értékeket (például minimális vagy maximális értékek beállítása), ami gyakran következetlen vagy hiányos információkhoz vezet.

A jogosultságok kezelése még mindig túl alapszintű. Nem lehet bizonyos mezőket elrejteni bizonyos felhasználók elől, vagy finomhangolt szerkesztési jogokat hozzárendelni, ami kihívásokat jelent a hozzáférés, a biztonság és az átláthatóság terén.

A felhasználói felület nem mindig intuitív ; bár a platform vizuálisan tiszta, az új felhasználók gyakran túlterhelteknek érzik magukat, és a felület nem testreszabható a csapatod munkafolyamatához.

A beállítás időigényes, ami azt jelenti, hogy a csapatoknak gyakran több képzésre van szükségük a vártnál, ami késlelteti a bevezetést.

A méretezhetőség kihívássá válik az üzleti növekedéssel, mivel a merev sablonok és a korlátozott rugalmasság megnehezítik a komplex, többfunkciós munkafolyamatok kezelését.

🔍 Tudta? A 90-es években a Pepsi „Pepsi Points” kampányában egy harci repülőgép jelent meg a reklámban, amelyért hétmillió pontot lehetett kapni. Valaki tényleg összegyűjtötte a pontokat, és megpróbálta igényelni a repülőgépet, majd beperelte a Pepsi-t, miután a vállalat megtagadta az átadást.

Alternatív Monday.com marketing terv sablonok

Ha a csapatoknak nagyobb rugalmasságra, jobb kampánykövetésre és zökkenőmentesebb együttműködésre van szükségük, a ClickUp a kézenfekvő választás. Ez egy olyan alkalmazás, amely mindenre kiterjed, a magas szintű marketingstratégiától a napi tartalmi feladatokig.

A valódi marketing munkafolyamatokhoz tervezett sablonokkal pedig minden lépést pontosan megtervezhetsz, végrehajthatsz és alkalmazkodhatsz.

Íme, mit mondott egy felhasználó:

A ClickUp segítségével regionális vagy kampány nézetben megmutathatjuk, mi történt marketing kezdeményezéseinkkel. Ez magában foglalja annak megtekintését is, hogy milyen típusú tevékenységeket végzünk, és melyik csatorna szakaszhoz rendeltük őket. Így a felső vezetés könnyen tájékozódhat a projekt állásáról.

A ClickUp segítségével regionális vagy kampány nézetben megmutathatjuk, mi történt marketing kezdeményezéseinkkel. Ez magában foglalja annak megtekintését is, hogy milyen típusú tevékenységeket végzünk, és melyik csatorna szakaszhoz rendeltük őket. Így a felső vezetés könnyen tájékozódhat a projekt állásáról.

Most nézzük meg közelebbről a ClickUp marketing terv sablonjainak lehetőségeit!

1. ClickUp marketing terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezd, kövesd nyomon és optimalizáld marketingkampányodat a ClickUp marketingterv-sablonjával!

A ClickUp marketing terv sablonja tiszta, színkódolt struktúrát biztosít a kampányok, célok és ütemtervek prioritásainak vizualizálásához. Ez megkönnyíti a legfontosabb kezdeményezések, például a webes forgalom növelése, a márka jelenlétének erősítése és a felhasználói élmény javítása előrehaladásának nyomon követését.

Minden feladat tartalmaz mezőket a határidők, negyedévek, állapot, erőfeszítés szintje és hatási csatornák (például közösségi média, weboldal vagy mobil) számára, így átfogó, 360°-os képet kapsz a marketing tervedről. A beépített címkékkel az erőfeszítés és a feladat típusa (például Kulcsfontosságú Eredmények) alapján a csapatod a teljesítményt elősegítő tényezőkre koncentrálhat.

📌 Ideális: Marketingvezetők, csapatvezetők és ügynökségi szakemberek számára, akik egy plug-and-play kampánytervezőt keresnek.

2. ClickUp eseménymarketing-terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az eseményeket az elejétől a végéig a ClickUp eseménymarketing-terv sablonjával.

A ClickUp eseménymarketing-terv sablonja egy praktikus, fázisalapú rendszer, amelynek célja, hogy az egész kampányt összehangolja, az első e-mailtől a végső bevételi jelentésekig. A munkát három intuitív szakaszra osztja: tervezés, megvalósítás és értékelés.

Ez a sablon azért különösen hasznos, mert egyértelműen meghatározza a felelősségi köröket, egészen olyan konkrét szerepkörökig, mint a kommunikációs szakértő vagy az eseménymarketing-szakértő, és ezt párosítja a feladatokra vonatkozó költségvetés átláthatóságával. Tudni fogod, ki mit csinál, mikor, és mennyi pénzt költöttek (vagy spóroltak) el.

📌 Ideális: Eseménymarketinges vezetők, márkamenedzserek és kommunikációs csapatok számára, akik többcsatornás eseménypromóciókat terveznek.

💡 Profi tipp: Mielőtt bármi mást megtennél, ugorj egyenesen a pozicionálás részhez. Határozd meg, hogy milyen érzést szeretnél kelteni a közönségben a kampánnyal, és hagyd, hogy ez a hangnem vezessen a terv többi részében. Ez erősebb összetartást eredményez az üzenetek, csatornák és eszközök között.

3. ClickUp marketingkampány-kezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Koordinálja és mérje kezdeményezéseinek előrehaladását a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával.

A ClickUp marketingkampány-kezelési sablon egy rugalmas, vizuális alapú módszer a kampányok minden fázisának szervezésére. A feladatok szakaszok szerint csoportosítva (Tervezés, Gyártás, Indítás, Értékelés, Megtartás) a csapatod kristálytiszta képet kap arról, hogy mit kell tenni, ki a felelős és mikor van a határidő.

Minden kártya pontosan fel van címkézve marketingcsatornákkal (például Közösségi média vagy Belső), csapatokkal (Marketingcsapat, Közösségi médiacsapat) és teljesítési típusokkal, ami segít csökkenteni a félreérthetőséget és növelni a csapat összehangoltságát. Akár alfeladatokat is hozzáadhat a részletesebb felbontás érdekében.

📌 Ideális: Marketingmenedzserek, csapatvezetők és ügynökségek számára, akik többfázisú kampányokat koordinálnak.

4. ClickUp közösségi média tartalomterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg közösségi média tartalmait a ClickUp közösségi média tartalomterv sablonjával!

A ClickUp közösségi média tartalomterv sablon egy praktikus eszköz, amellyel a hónap során megosztható bejegyzéseket tervezhet meg. Egyetlen nézetben rendezi kampányötleteit, így rendkívül egyszerűen nyomon követheti a bejegyzések típusait, témáit (a Valentin-naptól és a Fekete Történelem Hónapjától a Super Bowl péntekig), a határidőket és a csatolt eszközöket.

Ez a sablon különösen jól működik szezonális és kulturálisan releváns kampányokhoz. Már előre felépített posztcímekkel és közzétételi dátumokkal rendelkezik, így a csapatodnak nem kell minden héten nulláról kezdenie.

📌 Ideális: Közösségi média menedzserek, tartalomkészítők vagy marketing asszisztensek számára, akiknek egyszerű, azonnal használható sablonra van szükségük a napi bejegyzések tervezéséhez, nyomon követéséhez és szervezéséhez.

🧠 Érdekesség: A KFC közösségi média csapata pontosan 11 embert követett a Twitteren (mert 11 fűszer és gyógynövény van, érted?): az öt Spice Girlst és hat Herb nevű fiút. Amikor valaki felfedezte ezt a finom poént, az virálissá vált, és több millió dolláros reklámot hozott a cégnek.

5. ClickUp marketing akcióterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp marketing akcióterv sablonjával vázolja fel mindazt, amire szüksége van egy termék értékesítéséhez.

A ClickUp marketing akcióterv sablonja strukturált, célorientált módszert kínál marketingstratégiáinak megvalósításához.

A SMART keretrendszerre épülve – konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időszerű – segít a kampányok egyértelmű célokkal és világos végrehajtással történő megtervezésében. Ez a sablon tökéletes azoknak a csapatoknak, akik a kampány mögötti okot és a megvalósítás módját szeretnék összekapcsolni.

📌 Ideális: Marketingcsapatok vezetői, projektmenedzserek vagy tanácsadók számára, akiknek célorientált marketingterv-sablonra van szükségük.

6. ClickUp stratégiai marketing terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítse el és hajtsa végre következő kampányát a ClickUp stratégiai marketing terv sablonjával!

A ClickUp stratégiai marketing sablon az OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) módszertanra épül, és strukturált megközelítést kínál a marketingtevékenységek és a mérhető eredmények összehangolásához. Ez megkönnyíti a főbb célok, például a vállalat márkanévváltásának meghatározását, és azok megvalósítható kulcsfontosságú eredményekre bontását, amelyek negyedévente és egy haladási sávon nyomon követhetők.

Emellett valós időben láthatod, hogy mi halad a terv szerint, mi veszélyben van, vagy mi már megvalósult, így gyorsan azonosíthatod az akadályokat és korrigálhatsz a határidő lejárta előtt.

📌 Ideális: Stratégiai marketingvezetők, CMO-k és növekedési csapatok számára, hogy magas szintű célokat kezeljenek mérhető eredményekkel kampányok, tartalmak és digitális csatornák terén.

🎥 Ne hagyja a kampányokat a véletlenre, ez a rövid videó 5 lépést és egy plug-and-play sablont mutat be, amellyel mérhető célokat állíthat fel, kampánynaptárat készíthet, meghatározhatja az ICP-t, élőben követheti a KPI-ket, és összehangolhatja a csapatát. Nézze meg a videót a végéig, és ismerje meg a RACE-t, az egyszerű keretrendszert, amely biztosítja a stratégiája jövőbiztonságát.

7. ClickUp tartalommarketing-terv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tartalommarketing-terv sablonjával a leghatékonyabb stratégiákat helyezheti előtérbe.

A ClickUp tartalommarketing-terv sablonja egy intelligens, színkódolt rendszert kínál, amellyel megtervezheti, hogy milyen tartalmat hoz létre, hová kerül, és mikor lesz elérhető.

Ha blogbejegyzéseket írsz, posztereket tervezesz, videókat szerkesztesz vagy infográfikákat publikálsz, ez a sablon segít neked mindent tartalomtípus, platform, osztály és akár elrendezés szerint is rendezni.

Minden hónap szerint van rendszerezve, így gyorsan áttekintheted a kampányokat idő, csatorna (például Instagram, Facebook, LinkedIn és YouTube) és cél szerint, legyen az promóciós, oktatási vagy elkötelezettség-orientált.

📌 Ideális: Tartalomkezelők, kreatív vezetők és többfunkciós marketingcsapatok számára.

🔍 Tudta? Dél-Koreában a Dunkin’ „Flavor Radio” nevű eszközöket telepített a szöuli tömegközlekedési eszközökbe, amelyek a rádióban lejátszott jingle-jükkel együtt donut illatot is szórnak. Kreatív marketingtervek a legjobb formájukban.

8. ClickUp tartalomterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezd meg a tartalmi céljaidat a ClickUp tartalmi terv sablonjával!

A ClickUp tartalomterv-sablon egy hatékony vizuális tervező eszköz azoknak a tartalommarketingeseknek, akik egyszerre több kampányt is kezelnek.

Minden naptárblokk pontosan megjeleníti a tartalom címét, jóváhagyási állapotát (pl. Jóváhagyva, Felfüggesztve, Felülvizsgálatra szorul), a tartalom típusát (Bejegyzés, Blog, Rövid videó, Hosszú videó), a szükséges eszközöket (infográfikák, rövid videók stb. ) és a tartalom pillérét (pl. útmutatók, felhasználói tippek, termékek vagy heti témák).

📌 Ideális: Marketingmenedzserek, közösségi média csapatok és tartalomstratégák számára, akik áttekintést szeretnének kapni a heti vagy havi teljesítményről.

9. ClickUp e-mail marketing kampány sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg a tárgyakat és az üzeneteket a ClickUp e-mail marketing kampány sablonjával.

A ClickUp e-mail marketing kampány sablon egy stratégiai keretrendszer a magas konverziós arányú e-mail kampányok tervezéséhez. A munkafolyamatot könnyen végrehajtható alfeladatokra bontja, mint például a célok megtervezése, vonzó címsorok írása, a szövegek tömörsége és a vizuális elemek beágyazása.

A világos marketingkampány-ellenőrzőlista biztosítja a kampányok következetességét, függetlenül attól, hogy potenciális ügyfeleket, meglévő ügyfeleket céloz meg, vagy a közönségét szeretné újra bevonni.

📌 Ideális: E-mailes marketingesek, kisvállalkozások tulajdonosai és tartalomcsapatok számára, akik kampányok létrehozásának egyszerűsítésére törekednek, miközben növelik az elkötelezettséget és a konverziókat.

10. ClickUp hirdetési ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezd meg és vizualizáld a teljes marketing ütemtervet a ClickUp hirdetési ütemterv sablonjával.

A ClickUp hirdetési ütemterv sablon egy egyszerűsített tervező eszköz, amelynek célja a különböző marketingcsatornákon végzett hirdetési tevékenységek szervezése.

A feladatok marketingtípus szerint vannak csoportosítva (Közösségi média, Nyomtatott anyagok, Kutatás, Helyi), és minden bejegyzés tartalmazza a kampány legfontosabb adatait, mint például a kezdési és befejezési dátumot, az állapotot (Nyitott, Jóváhagyás, Teljesítve, Elutasítva), a pénzügyi negyedévet és a konkrét marketingcélt.

📌 Ideális: Marketingkoordinátorok, hirdetéskezelők és többfunkciós csapatok számára, akiknek központi áttekintésre van szükségük az összes kampány érintési pontjáról.

💡 Profi tipp: Jelöld ki, amit nem fogsz megcsinálni. A legtöbb sablon azt kérdezi, hogy mi szerepel benne, de ha hozzáadsz egy sort a szándékosan kihagyott dolgokhoz (például „Nincs influencer-kampány” vagy „Nincs korai hozzáférésű kampány”), az segít összehangolni az elvárásokat és megelőzni a hatókör kiterjedését.

11. ClickUp márkaépítési sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa fenn a márka egységességét a ClickUp márka sablonjával

A ClickUp márkázási sablon a tervezési folyamatot egyértelmű szakaszokra bontja – például Bevezetés és Tájékoztatás –, amelyek mindegyike előre meghatározott feladatokkal van tele, amelyek egyszerűsítik a csapatok közötti együttműködést.

A feladatokhoz rendelt különféle szerepkörökkel, mint például projektmenedzser és pénzügy, valamint színkóddal jelölt jóváhagyásokkal (pl. belső jóváhagyás vs. ügyfél jóváhagyás) mind a kreatív, mind az adminisztratív munkafolyamatokat támogatja.

📌 Ideális: Marketingmenedzserek, csapatvezetők és ügynökségi szakemberek számára, akik egyszerűsített megoldásra vágynak a márkakampányok szervezéséhez.

12. ClickUp értékesítési és marketing terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje stratégiáját hatékonyabban a ClickUp értékesítési és marketing terv sablonjával.

A ClickUp értékesítési és marketing terv sablon segít összehangolni a bevételi célokat a piaci trendekkel és a megvalósítható feladatokkal. Az értékesítési és marketing stratégiáját logikus kategóriákba rendezi, mint például Bevételi célok, Tennivalók, Vásárlói profilok, PEST-elemzés és Versenyelemzés.

Minden kártya tartalmazza a releváns dátumokat, vizuális elemeket és alfeladatokat, így vizuálisan vonzó és praktikus a funkciók közötti tervezéshez. Nem csak azt mondja meg, mit kell tenned, hanem segít megérteni, miért teszed, olyan elemekkel, mint a gazdasági trendek nyomon követése és a versenytársak kutatása, amelyek közvetlenül beépülnek a munkafolyamatba.

📌 Ideális: Marketingmenedzserek, csapatvezetők és ügynökségi szakemberek számára, akik adatalapú értékesítési és kampánystratégiákat dolgoznak ki.

📮 ClickUp Insight: A vezetők 55%-a a marketingprojektek mögötti okokat úgy magyarázza, hogy a feladatokat nagyobb kihívásokhoz vagy célokhoz köti. Ez azt jelenti, hogy ha 45% az alapértelmezett folyamatot részesíti előnyben a céllal szemben, az motiváció és hajtóerő hiányához vezethet a csapat tagjai körében. Még a kiemelkedő teljesítményű munkatársaknak is szükségük van arra, hogy lássák munkájuk fontosságát, és értelmet találjanak abban, amit csinálnak. Ideje áthidalni a szakadékot. Kapcsolja össze az egyes feladatokat a ClickUp átfogó céljaival és célkitűzéseivel. Használja a beépített kapcsolatokat és függőségeket, hogy megmutassa, hogyan járul hozzá minden erőfeszítés a nagyobb képhez, így a feladatok mindenki számára értelmesebbé válnak a csapatában. 💫 Valós eredmények: A Cartoon Network a ClickUp közösségi média kezelési funkcióit használta, hogy négy hónappal korábban befejezze a tartalom közzétételét, és ugyanakkora létszámú csapattal kétszer annyi közösségi csatornát kezeljen.

13. ClickUp marketing naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje zökkenőmentesen a feladatokat a ClickUp marketing naptár sablonjával

A ClickUp marketing naptár sablon átfogó, vizuális áttekintést nyújt marketing ütemtervedről azáltal, hogy a feladatokat, határidőket és eseményeket intuitív naptár formátumban szervezi. Ráadásul a munkafolyamatok automatizálásával és a kampány előrehaladásának valós idejű frissítésével növeli a termelékenységet.

A kialakítása ösztönzi a proaktív tervezést, biztosítva, hogy a marketingkampány minden eleme hatékonyan összehangolva legyen.

📌 Ideális: Marketingcsapatok, tartalomstratégák és kampánymenedzserek számára.

Készíts sikeres marketingkampányokat a ClickUp segítségével

Még a Monday.com egyre növekvő marketing sablonkönyvtárával is előfordulhat, hogy falba ütközik, különösen, ha nagyobb rugalmasságra, mélyebb testreszabásra vagy okosabb automatizálásra van szüksége.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.

Ez egy teljesen testreszabható munkaterület, amely mindenféle marketing munkafolyamatot támogat, a kampánytervezéstől és a kreatív produkciótól a bevezetési ütemtervekig és a teljesítmény nyomon követéséig. Kész marketing terv sablonokat kap, és szabadon kialakíthatja saját folyamatait, a maga módján.

Regisztrálj még ma ingyen a ClickUp-ra! ✅