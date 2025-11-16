A 10 legjobb szalon CRM szoftver foglalások és ügyfélkezeléshez

A szalon szolgáltatások nyújtása egy művészet. De a foglalások összehangolása, az ügyfelek preferenciáinak megjegyzése és a személyzet beosztásának koordinálása? Ez önmagában is egy teljes munkaidős feladat.

Szüksége van egy megbízható ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverre, amely automatizálja a foglalásokat, emlékeztetőket küld, tárolja az ügyfelek szolgáltatásait és vásárlási előzményeit, és mindent olyan simán működtet, mint egy friss hajszárítás.

Ebben a cikkben összeállítottuk a legjobb szalon CRM szoftverek listáját, amelyek segítenek a foglalások és az ügyfélkapcsolatok kezelésében. Tippeket is kapsz arra vonatkozóan, hogyan válaszd ki a szalonodnak legmegfelelőbb CRM-et, hogy búcsút inthetsz a dupla foglalásoknak és az elfeledett visszajelzéseknek, és üdvözölheted a boldog ügyfeleket és a nyugodtabb önmagadat.

🔎 Tudta? A legnagyobb befogadóképességű fodrászszalon Guinness-világrekordját a Romeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (Brazília) tartja 227 férőhellyel. Képzelje el, milyen nyüzsgés lehet egy forgalmas napon!

A legjobb szalon CRM szoftverek áttekintése

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak* ClickUp All-in-one szalonüzemeltetés és csapatmunka Ügyfélprofilok, időpontfoglalás, automatizálás, irányítópultok, időkövetés, teljes mértékben kontextusérzékeny mesterséges intelligencia Örökre ingyenes csomag; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek Fresha Online foglalások új ügyfelektől Szalonok piactere, marketing betekintés, ügyfélviselkedés nyomon követése Ingyenes; testreszabási lehetőségek elérhetők Invoay Fejlett készletkezelés CRM-kampányok, WhatsApp-automatizálás, biometrikus nyomon követés A fizetős csomagok ára 69 dollártól kezdődik. Zenoti 24/7 online foglalás Automatikus várólisták, kettős alkalmazások, beépített POS Egyedi árazás Phorest Több szalonfiók kezelése Több helyszínen történő szinkronizálás, POS, hűségprogram Egyedi árazás Salon 360 Szalon kiadások kezelése Jutalékok nyomon követése, CRM-elemzések, a személyzet teljesítménye Egyedi árazás Zoho Bookings Autonómia biztosítása a szalon személyzetének Személyzet ütemezése, foglalási korlátok, ismétlődő szolgáltatások A fizetős csomagok ára 6 dollártól kezdődik. Rosy Kezdő szalonok tulajdonosai Curbside check-in, RosyPay, POS, képfeltöltés A fizetős csomagok ára 39 dollártól kezdődik. Vagaro Részletes ügyféladatbázis vezetése Ügyfélprofilok, űrlapok, készletértékesítés, piactér Egyedi árazás Pipedrive A szalonodra szabott folyamatok Értékesítési folyamat, automatizálás, irányítópultok A szalonod számára testreszabott folyamatok

Mit kell keresnie egy szalon CRM szoftverben?

A vállalkozások körülbelül 80%-a használ CRM szoftvert az értékesítési jelentésekhez és a folyamatok automatizálásához, és a szalonok is felzárkóznak ehhez a trendhez.

Íme a legfontosabb CRM-komponensek, amelyekkel a választott szalonkezelő rendszerének rendelkeznie kell.

Időpontfoglalás : Online foglalás, automatikus emlékeztetők és naptárszinkronizálás. A problémamentes rendszer biztosítja, hogy székek mindig tele legyenek, és az ügyfelek elégedettek legyenek.

Ügyfélelőzmények tárolása : nyomon követi a korábbi szolgáltatásokat, vásárlási előzményeket, preferenciákat és különleges megjegyzéseket. Még a kedvenc hajszín vagy masszázstípus megjegyzése is növelheti az elkötelezettséget és a hűséget.

Fizetési rendszerek : POS-szal integrálható, több fizetési lehetőséget támogat és automatizálja a számlázást. A zökkenőmentes tranzakciók kevesebb várakozást és nagyobb hatékonyságot jelentenek.

Személyzetkezelés : Randevúkat oszt ki, nyomon követi a munkaidőt, és megakadályozza a túlfoglalást és a kiégést. Keressen beépített teljesítményfigyelő funkciót, hogy csapata mindig a terv szerint haladjon.

Marketing automatizálás: Célzott e-maileket, SMS-promóciókat és hűségprogram-ajánlatokat küld. Segít kapcsolatot tartani az ügyfelekkel és növelni a visszatérő látogatások számát.

Készletkezelés: Figyelemmel kíséri a készletszinteket és emlékeztetőket küld az újrarendelésről. Nincs többé olyan, hogy a szolgáltatás közben elfogynak a fontos termékek.

Elemzés és jelentések : Jelentéseket készít a bevételekről, a foglalásokról és a legjobban teljesítő szolgáltatásokról. Segít az adatokon alapuló döntések meghozatalában, elősegítve : Jelentéseket készít a bevételekről, a foglalásokról és a legjobban teljesítő szolgáltatásokról. Segít az adatokon alapuló döntések meghozatalában, elősegítve a jobb ügyfélkezelési stratégiák kidolgozását.

Mobil hozzáférés : Felhőalapú hozzáférést biztosít egy mobilalkalmazáson keresztül. Kezelje szalonját bármikor, bárhol

Integrációk: Szinkronizálható a weboldalával, a közösségi médiával, a marketingeszközökkel és a könyvelési szoftverekkel. Zökkenőmentes rendszert hoz létre, amelyben mindent kezelhet, a foglalásoktól a pénzügyekig.

🧠 Érdekesség: Martha Matilda Harper, egy kanadai vállalkozó, 1891-ben megnyitotta az első modern szépségszalont Rochesterben, New Yorkban. Ő volt az első, aki franchise-hálózatot hozott létre a szalonjaiból!

A 10 legjobb szalon CRM szoftver

Hogy megkönnyítsük a döntését, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb szalon CRM szoftverről. Bemutatjuk azok funkcióit, korlátait és árait, valamint az értékeléseket és véleményeket, hogy megtalálja a szalonjának leginkább megfelelőt.

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one szalonüzemeltetéshez és a csapatmunkához)

Személyre szabhatja a szalon munkafolyamatait a ClickUp CRM segítségével

A szalon vezetéséhez nem csak kreativitás kell, hanem koordináció, következetesség és kapcsolattartás is. Itt jön be a ClickUp. A világ első konvergens AI munkaterületeként a ClickUp lehetővé teszi, hogy olyan szalon CRM-et építsen, amely pontosan megfelel az Ön igényeinek, függetlenül attól, hogy foglalásokat kezel, értékesítéseket követ nyomon vagy személyre szabott ügyfélszolgálatot nyújt.

A mesterséges intelligenciával működő ClickUp CRM segítségével részletes jelentéseket készíthet, kommunikálhat ügyfeleivel, és összekapcsolhatja más, már használt eszközökkel. A ClickUp segítségével a Spaces, Folders és Lists funkciók segítségével szervezheti CRM-jét. Létrehozhat listákat potenciális ügyfelek, kapcsolatok, ügyfelek és ügyletek (szolgáltatási csomagok vagy tagságok) számára. Minden ügyfél vagy potenciális ügyfél egy feladatként jelenik meg, így könnyen nyomon követhető minden interakció és lehetőség.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást részletes ügyfélprofilok és szolgáltatási előzmények létrehozásához. Minden ügyfél adata kéznél legyen. Tárolja a kapcsolattartási adatokat, a megbeszélt időpontok előzményeit, a preferenciákat és a visszajelzéseket egy áttekinthető nézetben. Személyre szabhatja minden interakciót, és nyomon követheti azokat a részleteket, amelyekkel tartós ügyfélhűséget érhet el.

Kezelje a menetrendeket közvetlenül a ClickUp Tasks és a Timelines segítségével. Könnyedén ütemezzen, módosítson és kövessen nyomon időpontokat, majd automatizálja az emlékeztetőket, hogy csökkentsék a meg nem jelenéseket és növeljék a visszatérő ügyfelek számát.

A ClickUp Tasks segítségével könnyedén intézheti a találkozók ütemezését.

A ClickUp Custom Fields segítségével nyomon követheted az egyedi részleteket, mint például a kedvenc stylistok, hajszínformulák, allergiák vagy hűségstátusz. Az ügyfeleket szolgáltatás típusa, látogatási gyakorisága vagy teljes költése szerint is csoportosíthatod, hogy személyre szabott ajánlatokat és kommunikációt biztosíthass.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a találkozókra való emlékeztető küldése, a lejárt ügyfelek jelölése vagy a heti értékesítési tevékenység összefoglalása. Az AI ügynökök beállíthatók úgy, hogy ütemezés vagy kiváltó események alapján működjenek, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a kézi munkát.

A ClickUp Calendar áttekinthető képet ad a foglalásokról, és segít a szabad időpontok pillanatok alatt történő beosztásában.

Csatlakoztassa ClickUp naptárát, hogy vizuálisan megtekintse és ütemezze a találkozókat.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan segíti a ClickUp AI-alapú naptára a munkájának automatikus ütemezését👇🏼

Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat. Állítsa be a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy automatikusan elküldje a foglalások visszaigazolásait, születésnapi üdvözleteket vagy nyomon követési üzeneteket. Ugrás nélkül alakítsa át az ügyfeleket új potenciális ügyfelekből hűséges törzsvásárlókká.

Egy pillanat alatt áttekintheti vállalkozása állapotát. A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a foglalásokat, az ügyfélmegtartást, a legjobban teljesítő stylistokat és a bevételi trendeket. Könnyedén hozhat okosabb, adatokon alapuló döntéseket.

Nincs ideje minden időpontot manuálisan rögzíteni? Mi segítünk. Amint beérkezik egy online foglalás, csak mondja meg a ClickUp Brainnek a szolgáltatás típusát, az ügyfél nevét és az időpontot, és a rendszer másodpercek alatt összeállítja az Ön számára a szervezett feladatlistát.

Könnyedén megtalálhatja a naptárában a szabad időpontokat, ha megkéri a ClickUp Brain-t, hogy készítse el az Ön számára a menetrendet.

A személyre szabott szolgáltatások 10–15%-kal növelik a bevételt. Ha időt szán arra, hogy kínálatát az ügyfelek preferenciáihoz igazítsa, ők biztosan észreveszik.

Ehhez azonban szervezett ügyfél-adatbázisra van szükséged, amelyet a ClickUp értékesítési és CRM sablonjaival könnyedén létrehozhatsz.

Például a ClickUp CRM sablon segítségével láthatja az egész folyamatot, az ügyféladatokat, a határidőket és minden mást.

Ingyenes sablon Kövesse nyomon értékes ügyféladatait a ClickUp CRM sablon segítségével.

Használja a következőkre:

Rendezze az ügyféladatokat egy helyen, hogy könnyebben megtalálja a szükséges információkat.

Egyszerűsítse az ügyfélkommunikációt és az ügyfélszolgálatot

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, így több időt szánhat a bonyolultabb tevékenységekre.

Használja ki az ügyféladatokból nyert hasznos információkat az élmény személyre szabásához!

A egymást követő időpontok kezelése nehéz lehet, de a ClickUp ebben is segít. Állítson be emlékeztetőket a foglalásokhoz, vagy hagyja, hogy a ClickUp Brain megtegye Ön helyett. És ha nincs a laptopja a közelében? Semmi gond! Az emlékeztetőket közvetlenül a mobiljáról is beállíthatja és szerkesztheti.

A legjobb szalonkezelő szoftvernek zökkenőmentesen kell integrálódnia a technológiai rendszerébe, hogy teljes képet kapjon a működéséről. A ClickUp Integrations több mint 300 platformmal szinkronizálható, beleértve a népszerű CRM-rendszereket is.

A ClickUp legjobb funkciói

Állítson be automatikus időpont-emlékeztetőket, frissítse a feladatok állapotát, vagy rendeljen hozzá csapattagokat a szolgáltatás típusának megfelelően több mint 50 cselekvésindítóval.

Kövesse nyomon az egyes szolgáltatások időigényét a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

Gyűjtsd össze az ügyféladatokat a ClickUp űrlap sablonjaival, amelyek közvetlenül a szalonkezelő szoftveredbe kerülnek.

Készítsen és kövessen nyomon feladatokat a termékek készletével kapcsolatban, állítson be újrarendelési emlékeztetőket, és tartsa szemmel a készletszinteket – mindezt a ClickUp segítségével.

A ClickUp korlátai

Kis tanulási görbe azoknak, akik először használják a platformot

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Imádom, ahogy a ClickUp szervezi és ütemezi a napi feladataimat. Ha hetente vagy kéthetente ismétlődő megbeszéléseid vagy feladataid vannak, ezeket beviheted a ClickUpba, és kiváló áttekintést kapsz a munkád idővonaláról. Még jobb, ha vannak kollégáid, akikkel összehangolhatod és delegálhatod a felelősséget bizonyos feladatokért. Számomra az, hogy minden nap le tudok pipálni a feladatok közül, amit elvégeztem, jó érzéssel tölt el, és nyilvántartást vezethetek a napi teljesítményemről.

Imádom, ahogy a ClickUp szervezi és ütemezi a napi feladataimat. Ha hetente vagy kéthetente ismétlődő megbeszéléseid vagy feladataid vannak, ezeket beviheted a ClickUpba, és kiváló áttekintést kapsz a munkád idővonaláról. Még jobb, ha vannak kollégáid, akikkel összehangolhatod és delegálhatod a felelősséget bizonyos feladatokért. Számomra az, hogy minden nap le tudok pipálni a feladatok közül, amit elvégeztem, jó érzéssel tölt el, és nyilvántartást vezethetek a napi teljesítményemről.

2. Fresha (A legjobb új ügyfelek online foglalásainak kezeléséhez)

via Fresha

A Fresha kiemelkedik a szalonkezelő szoftverek közül, mivel kiválóan teljesít az ügyfélkezelés és -szerzés terén. Az alapvető CRM funkciók, mint a foglalások ütemezése és az ügyfélelőzmények nyomon követése mellett beépített piacteret is kínál, ahol a potenciális ügyfelek felfedezhetik szolgáltatásait és közvetlenül foglalhatnak időpontot.

Ez a kettős funkció egyszerűsíti az ügyfelek útját, segítve szalonját új ügyfelek vonzásában, miközben hatékonyan kezeli a meglévőket. A Fresha marketing- és foglalási eszközök zökkenőmentes integrációja időt takarít meg, és növeli mind az ügyfélmegtartást, mind a növekedést.

A Fresha legjobb funkciói

Nyerjen új ügyfeleket a szépség- és wellnessipar piacán!

Azonosítsa a leghatékonyabb marketingkampányait és csatornáit

Kövesse nyomon az ügyfelek viselkedését, preferenciáit és foglalási szokásait a CRM jelentések segítségével.

A Fresha korlátai

Egyes felhasználóknak fizetniük kell a piactéren keresztül lefoglalt időpontokért, még akkor is, ha a foglalást később lemondják.

A tranzakciókhoz harmadik fél POS-integrációra van szükség.

Fresha árak

Ingyenes

Opcionális fizetős funkciók

Fresha értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 csillag (1430+ értékelés)

Mit mondanak a Fresha-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Imádom, hogy milyen egyszerűen használható a foglalások kezelésére és az időm szervezésére magam és az ügyfeleim számára. A regisztráció is nagyon gyors volt, és zökkenőmentesen működött, amikor először megnyitottam az üzletemet.

Imádom, hogy milyen egyszerűen használható a foglalások kezelésére és az időm szervezésére magam és az ügyfeleim számára. A regisztráció is nagyon gyors volt, és zökkenőmentesen működött, amikor először megnyitottam az üzletemet.

👀 Tudta? Az online foglalási rendszerek használatával a vállalkozások átlagosan 27%-os bevétel-növekedést tapasztalnak.

3. Invoay (A legjobb a fejlett készletkezeléshez)

via Invoay

Ha rendszeresen kommunikál ügyfeleivel, akkor is, ha nincsenek bejelentkezve egy kezelésre, erős ügyfélkapcsolatokat építhet ki és növelheti a lojalitást. Az Invoay szalonkezelő szoftvere ideális erre a célra. A platform segítségével automatizálhatja a számlák fogadását, rendszeresen megoszthatja legjobb ajánlatait és még sok mást.

A rendszer emellett fejlett készletkezelési funkciókat is kínál, hogy mindig rendelkezésre álljanak a legfontosabb termékek.

Az Invoay legjobb funkciói

Kezelje az alkalmazottak teljesítményét, ütemtervét és jelenlétét integrált biometrikus nyomon követéssel.

Automatizálja a CRM-kampányokat , az ügyfélkapcsolatokat és az emlékeztetőket a WhatsAppon

Készítsen csomag- és tagsági terveket, beleértve az egyedi promóciókat és ajándékutalványokat, az ügyfelek preferenciái szerint.

Az Invoay korlátai

Nincs testreszabási lehetőség az egyedi szalon CRM munkafolyamatokhoz

Egyes felhasználók gyakori kapcsolatmegszakadásról, helytelen számításokról és ütemezési problémákról számoltak be, ami potenciális stabilitási problémákra utal.

Invoay árak

Kezdő ár: 69 USD/hó

Grow: 99 USD/hó

Bővítés: 149 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Invoay értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak az Invoay-ről a valódi felhasználók?

A TrustPilot egyik értékelése szerint:

A szoftverük szinte minden olyan funkcióval rendelkezik, amire egy szalonnak szüksége lehet. A számlázástól, az SMS-marketingtől (visszajelzések, ajánlások, jutalompontok) a jelentésekig (elvesztett ügyfelek, visszatérő ügyfelek, új ügyfelek) és még sok minden másig.

A szoftverük szinte minden olyan funkcióval rendelkezik, amire egy szalonnak szüksége lehet. A számlázástól, az SMS-marketingtől (visszajelzések, ajánlások, jutalompontok) a jelentésekig (elvesztett ügyfelek, visszatérő ügyfelek, új ügyfelek) és még sok minden másig.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni az életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nek képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két lépést megold. A ClickUp azonban segít a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatok és a találkozók könnyen eloszthatók a naptárában a prioritási szintek alapján. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthet a sok munkának!

4. Zenoti (A legjobb 24/7 online foglaláshoz)

via Ze n oti

Az emberek 59%-a azt mondja, hogy frusztrálja, ha várakoznia kell a telefonon, hogy időpontot foglaljon, és közel minden ötödik ember kényelmetlennek tartja, hogy az üzleti órákra kell várnia, hogy időpontot foglalhasson.

A Zenoti ezt a problémát 24 órás online foglalási lehetőséggel oldja meg. Várólista-kezelési funkcióval is rendelkezik, így ha valaki lemondja a foglalását, a helyet gyorsan be lehet tölteni, ami segít csökkenteni az idő- és bevételkiesést.

A Zenoti legjobb funkciói

Kettős alkalmazások franchise és ügyféloldali foglalásokhoz

Az automatikus várólista kitölti a last minute lemondások miatt keletkezett hiányokat.

Beépített POS a zökkenőmentes, központosított fizetésekért

A Zenoti korlátai

A szoftver meglehetősen összetett és kezdők számára túl bonyolult.

Egyes felhasználók gyakori összeomlásokkal és hibákkal szembesültek, különösen a mobilalkalmazásban.

Zenoti árak

Egyedi árazás

Zenoti értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (190+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Mit mondanak a Zenoti-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így ír:

A Zenoti egy kiváló időpontfoglalási és ügyfélkezelő rendszer. Kellemes, hogy az ügyfélkommunikáció, az online foglalás, az időpontfoglalás, a fizetés, a marketing és a visszajelzések mind egy helyen, egyszerűen kezelhetők.

A Zenoti egy kiváló időpontfoglalási és ügyfélkezelő rendszer. Kellemes, hogy az ügyfélkommunikáció, az online foglalás, az időpontfoglalás, a fizetés, a marketing és a visszajelzések mind egy helyen, egyszerűen kezelhetők.

📖 Olvassa el még: A legjobb CRM szoftverek példái és felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében

5. Phorest (A legjobb több szalonfiók kezeléséhez)

via Phorest

A Phorest több helyszínen történő vezérlésével és valós idejű készletnyilvántartásával tűnik ki, így ideális azoknak a szalonok tulajdonosainak, akik több fiókot is vezetnek. Biztonságos POS-rendszere központosítja a bevételi adatokat, így platformok közötti váltás nélkül is nyomon követheti a bevételeket az összes helyszínen.

Emellett kezelheti a személyzet beosztását és a termékek készletét helyszínenként, ami segít csökkenteni a pazarlást és hatékonyabban megtervezni a beszerzéseket. Ráadásul az ügyfélprofilok és a hűségpontok automatikusan szinkronizálódnak, így minden fiókban egységes ügyfélélményt biztosít.

A Phorest legjobb funkciói

Kommunikáljon közvetlenül az ügyféllel a WhatsApp API-n keresztül

Kínáljon közvetlen online foglalást a Google Keresőből és a Térképekből

Kezelje a foglalásokat és a számlázást egy helyen, az összes szalonfiókjából.

A Phorest korlátai

A magasabb árkategóriák nem feltétlenül alkalmasak kisebb szalonok vagy egyéni szakemberek számára.

Csúcsidőben alkalmanként késleltetés jelentkezik a mobilalkalmazásban.

A támogatási válaszidők helyszíntől és előfizetési szinttől függően változhatnak.

Phorest árak

Egyedi árazás

Phorest értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (380+ értékelés)

Mit mondanak a Phorestről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy egyszerűbb, mint az iPhone naptáram. Láthatom az aznapi összes időpontomat és az összes munkatársamat. Egyszerűen hozzáadhatok bármilyen extrát a szolgáltatás testreszabásához, és időt is hozzáadhatok, ha szeretnék. Rendkívül könnyen használható és zseniális!

Imádom, hogy egyszerűbb, mint az iPhone naptáram. Láthatom az aznapi összes időpontomat és az összes munkatársamat. Egyszerűen hozzáadhatok bármilyen extrát a szolgáltatás testreszabásához, és időt is hozzáadhatok, ha szeretnék. Rendkívül könnyen használható és zseniális!

6. Salon 360 (A legjobb szalonköltség-kezeléshez)

via Salon 360

Ha jobban szeretné kézben tartani szalonja pénzügyeit, a Salon 360 hasznos megoldás lehet. Az online foglalás és az automatizált kommunikáció olyan alapvető funkciói mellett eszközöket is kínál az értékesítési konverziók nyomon követéséhez és a személyzet termelékenységének figyelemmel kíséréséhez.

A szoftver tartalmazza a kiadások és jutalékok nyomon követését is, így könnyedén átláthatja a bevételeket és kiadásokat. Ez a fajta átláthatóság megkönnyíti az üzleti költségek kezelését anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

A Salon 360 legjobb funkciói

Készítsen online katalógust szolgáltatásairól

Kövesse nyomon a számlázható órákat és a teljesítményt, hogy a személyzet ösztönzőit és jutalékait méltányosan kezelhesse.

Kövesse nyomon a kiadásokat és a fiókok teljesítményét, és valós idejű jelentésekkel kövesse nyomon a konverziókat, hogy módosíthassa CRM-stratégiáját.

A Salon 360 korlátai

A kis szalonok könnyen túlterheltté válhatnak a kiterjedt funkciók miatt.

Salon 360 árak

Egyedi árazás

Salon 360 értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

🧠 Érdekesség: A középkorban a borbélyok nem csak hajvágással foglalkoztak. Sebészeti beavatkozásokat, fogászati kezeléseket és még vércsapolást is végeztek! Ezért van a klasszikus borbélyoszlopnak piros-fehér csíkja, amely a vért és a kötéseket szimbolizálja.

7. Zoho Bookings (a legjobb a szalon személyzetének autonómiát biztosítani)

via Zoho Bookings

A Zoho Bookings egy CRM eszköz, amely szalonkezelő rendszerként is működik. Lehetővé teszi a foglalások számának korlátozását, valamint a last minute lemondások és átütemezések korlátozását.

A szolgáltatások pontos árait feltüntetheti, hogy az ügyfelek a foglalás előtt teljes áttekintést kapjanak a költségekről. A platform lehetővé teszi az előzetes fizetés beszedését, így csökkentve a meg nem jelenések számát, és biztosítva, hogy ideje és bevételei védve legyenek, még akkor is, ha egy időpontot lemondanak.

A Zoho Bookings legjobb funkciói

Határozza meg a határidőket, és döntse el, hány online foglalást szeretne egy nap alatt

Lehetővé teszi a személyzet számára, hogy saját maguk állítsák össze a beosztásukat és kezeljék a közelgő időpontokat.

Tervezze meg az ismétlődő szolgáltatásokat és kövesse nyomon a többszöri kezelésekhez szükséges készleteket!

A Zoho Bookings korlátai

A szalon CRM eszköz nem testreszabható

A nyári időszámítás kezelése problémás lehet

Zoho Bookings árak

Alap: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 9 USD/hó felhasználónként

Zoho Bookings értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 csillag (40+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Bookings-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így ír:

Rendkívül egyszerű beállítani több, különböző időpontokban, akár különböző időzónákban dolgozó felhasználó számára. Könnyen módosítható és testreszabható váratlan vagy tervezett ütemterv-változások esetén.

Rendkívül egyszerű beállítani több, különböző időpontokban, akár különböző időzónákban dolgozó felhasználó számára. Könnyen módosítható és testreszabható váratlan vagy tervezett ütemterv-változások esetén.

📖 Olvassa el még: A szakmai fejlődést elősegítő legjobb CRM-tanúsítványok

8. Rosy Salon Software (A legjobb kezdő szalonok tulajdonosainak)

via Rosy Salon Software

Egy új spa vagy fodrászszalon indítása megterhelő lehet, de a Rosy Salon Software segít Önnek. A Rosy Salon Software a járdán történő bejelentkezéssel és a saját fejlesztésű RosyPay-jel ideális azoknak a szalonok tulajdonosainak, akik most kezdik meg tevékenységüket.

A szoftver megfizethető és felhasználóbarát. Tartalmazza az alapvető eszközöket, mint például a készletkezelés, az ügyfélkommunikáció és a beépített POS (point of sale) rendszer.

A Rosy Salon legjobb funkciói

Hagyja, hogy az ügyfelek bejelentkezzenek, amikor a szalon közelében vannak, hogy azonnal értesítsék a stylistot.

Egyszerűsítse a hitelkártyás fizetések feldolgozását előzetes engedélyezésekkel és kártya-nyilvántartási tranzakciókkal.

Töltsön fel és szerkesszen ügyfélképeket a gyors referencia érdekében

A Rosy Salon korlátai

Az ajánlási jelentések nem elég kifinomultak

A platform 15 perces időközönként korlátozza az időpontok foglalását, ami nem minden szolgáltatástípusnak megfelelő.

Rosy Salon árak

39 dollártól/hónap

Testreszabási lehetőségek

Rosy Salon értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 csillag (140+ értékelés)

Mit mondanak a Rosy Salonról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik a rendszer egyszerűsége és rugalmassága, ráadásul mind alkalmazottak, mind független vállalkozók számára használható. A véleményt a G2.com gyűjtötte és tárolja.

Tetszik a rendszer egyszerűsége és rugalmassága, ráadásul mind alkalmazottak, mind független vállalkozók számára használható. A véleményt a G2.com gyűjtötte és tárolja.

9. Vagaro (A legjobb részletes ügyféladatbázis vezetéséhez)

via Vagaro

A Vagaro elsősorban a wellness- és szépségipar számára létrehozott piactér, amely átfogó szalon CRM szoftvert is kínál. Kiemelkedő jellemzője a rendkívül részletes ügyfélprofilok, amelyek segítségével nyomon követheti az ügyfelek preferenciáit, igénybe vett szolgáltatásokat és előzményeket.

Ezzel a szintű személyre szabással növelheti az ügyfelek elkötelezettségét, testreszabott élményeket kínálhat és növelheti az ügyfélmegtartást.

A Vagaro legjobb funkciói

Részletes ügyféladatokat tárolhat képekkel, szolgáltatási előzményekkel, preferenciákkal és korábbi vásárlásokkal.

Tervezzen és küldjön egyedi űrlapokat, kérdőíveket és nyilatkozatokat, amelyeket az ügyfélprofilokhoz menthet, hogy könnyen hozzáférhessenek.

Állítson be készletgazdálkodást az ügyfelek igényei alapján, és értékesítsen exkluzív termékeket a piacon!

A Vagaro korlátai

Más szalonkezelő rendszerekhez képest korlátozott jelentéskészítési funkciók

Az árazási struktúra kisebb szalonok vagy vállalkozások számára drága lehet.

Vagaro árak

Egy helyszín:

Havi 24 dollártól

Több helyszín:

Egyedi árazás

Vagaro értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3400+ értékelés)

Mit mondanak a Vagaro-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Imádom, ahogy a Vagaro ötvözi a funkcionalitást és a folyamatosságot – a beosztást, a SOAP-jegyzeteket és az ügyféladatokat egy helyen tárolja, anélkül, hogy nehézkesnek tűnne.

Imádom, ahogy a Vagaro ötvözi a funkcionalitást és a folyamatosságot – a beosztást, a SOAP-jegyzeteket és az ügyféladatokat egy helyen tárolja, anélkül, hogy nehézkesnek tűnne.

10. Pipedrive (A legjobb a szalonodra szabott folyamatok kialakításához)

via Pipedrive

A Pipedrive, amely hagyományosan egy CRM, egyben hatékony szalonkezelő szoftver is. Lehetővé teszi, hogy könnyedén ütemezzen időpontokat, és igényeihez igazítsa értékesítési folyamatát. A fejlett készletkezelés segítségével hatékonyan nyomon követheti a termékeket és a készletszinteket.

A szoftver automatizálja az ügyfelekkel való kommunikációt is, így időt takarít meg, miközben biztosítja, hogy ügyfelei mindig tájékozottak legyenek.

A Pipedrive legjobb funkciói

Tervezzen olyan értékesítési folyamatokat, amelyek tükrözik az ügyfelek egyedi útját!

Automatizálja az ügyfelekkel való kommunikációt e-mailekkel és SMS-ekkel

Kövesse nyomon a szalon teljesítménymutatóit, az ügyfélmegtartási arányokat és a szépségipar bevételi trendjeit vizuális irányítópultokkal és részletes jelentésekkel.

A Pipedrive korlátai

Az e-mail integrációhoz frissítenie kell az Advanced csomagra.

Hiányoznak az iparágra jellemző funkciók, például a szépségápolási termékekre szabott készletkezelés.

A fejlett CRM funkciók és a meredek tanulási görbe miatt ez túl nagy kihívás lehet a kis szalonok tulajdonosai számára.

Nincs közvetlen POS-integráció a zökkenőmentes tranzakciófeldolgozáshoz a szalonon belül.

Pipedrive árak

Lite: 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 34 USD/hó felhasználónként

Prémium: 64 dollár /hónap felhasználónként

Ultimate: 89 dollár/hónap felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Pipedrive-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Tetszik, hogy a Pipedrive még a technikai szakértelemmel nem rendelkező emberek számára is felhasználóbarát. A vizuális értékesítési folyamat segítségével egy pillanat alatt láthatom, hogy az egyes ügyletek hol tartanak, és a testreszabható szakaszok lehetővé teszik, hogy a különböző munkafolyamatokhoz igazítsam.

Tetszik, hogy a Pipedrive még a technikai szakértelemmel nem rendelkező emberek számára is felhasználóbarát. A vizuális értékesítési folyamat segítségével egy pillanat alatt láthatom, hogy az egyes ügyletek hol tartanak, és a testreszabható szakaszok lehetővé teszik, hogy a különböző munkafolyamatokhoz igazítsam.

📖 Olvassa el még: CRM tippek az ügyfelek kezeléséhez

