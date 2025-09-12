A 10 legjobb Scrintal alternatíva a kapcsolódó gondolkodáshoz 2025-ben

Az ötletek könnyen megszületnek, de hogyan lehet őket valami használhatóvá szervezni? Itt kezdődik az igazi munka.

A Scrintal segít vizuálisan rögzíteni a gondolatokat, összekapcsolni az ötleteket, linkeket és kutatásokat egy gondolattérképben. Sok felhasználó számára ez egy megfelelő hely jegyzeteléshez, hangos gondolkodáshoz és nyers ötletek strukturálásához.

De amikor az ötletelés és a tervezés után a valódi kivitelezéshez érkezik, a Scrintal korlátozónak tűnik. Rendezheti a gondolatait, de nem feltétlenül azt, amit legközelebb épít. Ez az a pont, ahol sok vizuális gondolkodó falba ütközik.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb Scrintal alternatívát, hogy segítsünk Önnek az ötletek megvalósításában anélkül, hogy eszközt kellene váltania. Ha olyan remek eszközt keres, amely ötvözi a vizuális gondolkodást a valódi végrehajtási képességgel, akkor a ClickUp az Ön számára ideális választás.

A legjobb Scrintal alternatívák egy pillantásra

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Elméleti térképek, dokumentumok, mesterséges intelligencia, táblák A legjobb megoldás egyének, csapatok és vállalkozások számára, akiknek végpontok közötti tervezésre, végrehajtásra és együttműködésre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre. Heptabase Térbeli táblák, Zettelkasten-stílusú kártyakapcsolás, nem lineáris ötletek feltérképezése A legjobb választás kutatók és tudósok számára, akik kedvelik a térbeli gondolkodást és a mélyreható tudásszerkezetet. Ingyenes próba, fizetős csomagok 12 dollártól/hó Obsidian Helyi elsődleges jegyzetek, visszautaló linkek, vizuális grafikon, plugin ökoszisztéma A legjobb azoknak a felhasználóknak, akiknek elsődleges szempont a magánélet védelme, és azoknak a hatékony jegyzetelőknek, akik teljes ellenőrzést akarnak PKM-rendszerük felett. Személyes használatra ingyenes; fizetős csomagok 5 dollártól/hó Notion Blokkok, adatbázisok, wikik és együttműködési oldalak A legjobb megoldás egyéni vállalkozók és csapatok számára, akik közös dokumentumokat, wikiket és könnyű projektrendszereket hoznak létre. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/hónap-tól kezdődik. Milanote Hangulat táblák, drag-and-drop vizuális elemek és csapatmegosztás A legjobb megoldás vizuálisan dolgozó és nem lineáris módon brainstormingot folytató tervezők, marketingesek és kreatív szakemberek számára. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12,50 dollár/hó-tól kezdődik. Xmind Sablonok, strukturált elrendezések és zavaró tényezőktől mentes szerkesztő A legjobb megoldás diákok és szakemberek számára, akik formális gondolattérképeket készítenek tanuláshoz vagy prezentációkhoz. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Freeplane Szkripttámogatás, feltételes formázás, logikai alapú leképezés A legjobb fejlesztők és technikai felhasználók számára, akik mélyreható testreszabást és ellenőrzést szeretnének. 100% ingyenes és nyílt forráskódú GitMind Folyamatábrák, valós idejű együttműködés és gyors exportálás A legjobb távoli csapatok és szabadúszók számára, akiknek gyors, együttműködésen alapuló vizuális tervezésre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta. Logseq Vázlatok, visszautalások, grafikus nézet, feladatlekérdezések A legjobb naplózás-központú felhasználók és PKM-rajongók számára, akik az AI-támogatással strukturált jegyzetelést preferálnak. Egyedi árazás Noteey Minimális felhasználói felület, vizuális jegyzetkártyák, drag-and-drop elrendezés A legjobb minimalisták és egyéni felhasználók számára, akik tiszta, könnyű vizuális jegyzetelést szeretnének. Ingyenes verzió elérhető; fizetős csomagok 99 dollártól, egyszeri vásárlás

Mit kell keresnie egy Scrintal alternatívában?

A Scrintal az ötletek vizuális szervezésére összpontosít, de a legtöbb felhasználó kinövi ezt, amikor a munkafolyamatukhoz több kell, mint egyszerű önálló gondolattérképek.

Ha elérted a határait a korlátozott projekttervezésnek, az integrációk hiányának vagy a statikus tábláknak, akkor nem vagy egyedül. A legjobb Scrintal alternatívák túlmutatnak az esztétikán, és segítenek gondolkodni, tervezni és cselekedni – mindezt egy helyen.

Íme, mire kell figyelni egy hatékonyabb megoldás kiválasztásakor:

Végrehajtásra tervezett gondolattérképek: Nem csak ötletek rögzítése, hanem olyan eszközök, amelyek összekapcsolják a gondolatokat a feladatokkal, ütemtervekkel vagy dokumentumokkal.

AI támogatás a gyorsabb gondolkodáshoz : intelligens javaslatok, automatizált struktúra vagy tartalomgenerálás, különösen akkor, ha fejlett : intelligens javaslatok, automatizált struktúra vagy tartalomgenerálás, különösen akkor, ha fejlett AI eszközöket keresel a gondolattérképekhez , hogy felgyorsítsd az ötletelést.

Beépített együttműködési funkcióval rendelkező táblák: Valós idejű szerkesztés, több felhasználós vásznak és integrációk, amelyek támogatják a funkciók közötti tervezést.

Dokumentumok és személyes tudásmenedzsment, amely skálázható: Lépjen túl az alapvető jegyzeteken strukturált dokumentációval, amely összekapcsolódik a szélesebb körű munkafolyamatokkal.

Beépített feladat- és projektkezelés: Tervezzen, osszon ki feladatokat és kövesse nyomon a munkát anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

🧠 Érdekesség: Leonardo da Vinci vázlatalapú diagramokat használt gondolatait rendszerezni, évszázadokkal azelőtt, hogy a „gondolattérkép” kifejezés megjelent volna.

A 10 legjobb Scrintal alternatíva

Akár vizuális áttekinthetőségre, gyorsabb tervezésre vagy zökkenőmentes végrehajtásra van szüksége, ezek a Scrintal alternatívák többet kínálnak, mint csak ötletek rögzítését – segítenek a munka szervezésében, felépítésében és zökkenőmentes előrehaladásában.

1. ClickUp (A legjobb feladatok, jegyzetek és projektek szervezéséhez vizuális együttműködéssel)

A ClickUp segítségével könnyedén rendszerezheti a feladatokat állapot, prioritás és előrehaladás szerint – mindezt egyetlen nézetben.

A ClickUp azoknak készült, akik vizuálisan gondolkodnak, de eredményeket kell felmutatniuk. Akár ötletek feltérképezéséről, kutatások tervezéséről vagy egy csapat koordinálásáról van szó, a ClickUp egy helyen egyesíti a jegyzeteket, gondolattérképeket, táblákat és feladatokat, így nem kell többé különböző eszközöket összekapcsolni, hanem zökkenőmentesen dolgozhat.

A ClickUp-ot a hagyományos gondolattérkép-készítő eszközöktől az különbözteti meg, hogy képes összekapcsolni gondolkodási folyamatának minden lépését a tényleges munkával.

Kezdje azzal, hogy vizuálisan vázolja fel gondolatait, bővítse ki őket egy dokumentumban, rendelje hozzá a következő lépéseket feladatokként, és kezelje az egészet idővonalak és táblák segítségével – mindezt egyetlen egységes munkaterületen belül.

Vizuális tervezés a ClickUp Mind Maps segítségével

Vizuálisan térképezze fel kampányait, feladatait és ötleteit, majd valósítsa meg őket a ClickUp Mind Maps segítségével.

A ClickUp Mind Maps több, mint egy üres vászon a brainstorminghoz – szorosan kapcsolódik a munkafolyamatához.

Kezdhet egy egyszerű ötlettel, kiépítheti a kapcsolódó ágakat, majd egyetlen kattintással bármelyik csomópontot feladattá alakíthat. Ez azt jelenti, hogy nem csak gondolatokat térképez fel, hanem minden lépéssel lendületet ad a munkának. Íme egy rövid magyarázat a használatáról:

Az önálló eszközökkel ellentétben, amelyek elszigetelik a gondolattérképeket, a ClickUp mindent összekapcsol. Kétféle térképet hozhat létre:

Feladat alapú térképek : Használja meglévő munkaterületét, és vizualizálja a projektek felépítését.

Üres térképek: Használja szabad formájú ötletek generálásához, kutatási tervezéshez vagy koncepciók összekapcsolásához.

Minden elem tartalmazhat címkéket, kapcsolatokat vagy mellékleteket, így teljes ellenőrzést biztosít a rugalmasság feláldozása nélkül.

Legyen okosabb és gyorsabb a ClickUp Brain segítségével!

A ClickUp Brain segítségével azonnal megkapja a válaszokat, a teendőket és az ötleteket a munkaterületéről.

A ClickUp Brain az AI-t közvetlenül beépíti a jegyzetelés, tervezés és gondolattérkép-készítés munkafolyamatába, anélkül, hogy külön eszköznek éreznéd. Összefoglalja a dokumentumaidat, ötleteket generál a munkád alapján, és akár automatikusan javaslatokat is tesz a következő lépésekre a találkozói jegyzetek vagy gondolattérképek alapján.

A vizuális gondolkodók számára ez azt jelenti, hogy nem kell eszközöket váltaniuk vagy általános utasításokra támaszkodniuk. Akár egy rendezetlen táblán dolgozik, akár egy kutatási dokumentum vázlatát készíti, a ClickUp Brain megérti a kontextust és segít gyorsabban haladni, különösen akkor, ha elakad vagy kevés az ideje.

A legjobb az egészben talán az, hogy a ClickUp Brain felhasználói több külső AI-modellel is dolgozhatnak, például a ChatGPT, Claude és Gemini modellekkel, közvetlenül a ClickUp munkaterületükről! 🚀 Felejtsd el a több AI-eszköz használatát és a kontextusok összehangolását közöttük. Mostantól elhagyhatod az AI-eszközök sokaságát, és mindent a ClickUp-pal intézhetsz!

Írja le, finomítsa és aktiválja ötleteit a ClickUp Docs segítségével.

Valós időben együttműködhet, megjegyzéseket rendelhet hozzá, és közvetlenül a jegyzetekből kapcsolhatja össze a feladatokat a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs jegyzetelési eszköznek tűnik, de dinamikus szövegszerkesztőként és munkaterületként működik. Valós időben hozhat létre, formázhat és közösen szerkeszthet dokumentumokat, összekapcsolhatja őket feladatokkal, beágyazhat ellenőrzőlistákat, és közvetlenül a dokumentumban rendelhet hozzá teendőket.

Vizuális és kutatásigényes munkafolyamatok esetén ez óriási különbséget jelent. Új ötleteket vázolhat fel, képernyőképeket helyezhet el a tábláról, csapattagokat jelölhet meg hozzászólásra, és bármely bekezdést feladattá alakíthat – mindezt anélkül, hogy elhagyná az oldalt.

A dokumentumok támogatják a perjel parancsokat, a visszautaló linkeket és a beágyazott mappákat is, így könnyen rendszerezhetőek a projektek közötti ismeretek.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy prompt stacket a ClickUp Doc-ban, hogy azt több projektben is újra felhasználhassa. Íme néhány példa: Készítsen három főcímötletet a kutatási dokumentum alapján!

Összegezze ezt a gondolattérképet három fő prioritásba a következő hétre vonatkozóan.

Alakítsa ezt a táblára írt ötleteket tartalmazó brainstormingot pontokba szedett projektleírásba!

Változtassa gondolatokat cselekvéssé a Feladatok, Idővonalak és Fehér táblák segítségével.

Vizualizálja a munkafolyamatokat, generáljon AI-alapú ötleteket, és alakítsa a jegyzeteket feladatokká a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards nem csak az ötletek vizualizálásában segít, hanem azok megvalósításában is. Minden Whiteboard, Doc és Mind Map egy teljes feladatkezelő rendszerhez kapcsolódik, így semmi sem marad a tervezési fázisban.

Húzhat egy jegyzetet a tábláról a feladatlistájába, határidőket rendelhet hozzá, függőségeket adhat hozzá, és mindezt nyomon követheti egy naptárban vagy Gantt-stílusú idővonalon. Ez zökkenőmentes folyamatot teremt a koncepciótól a befejezésig azoknak a csapatoknak, akik komplex projektekben dolgoznak, vagy azoknak az egyéni felhasználóknak, akik a kreativitást részesítik előnyben.

🧠 Érdekesség: A Gantt-diagram eredeti koncepciója az 1900-as évek elejére nyúlik vissza, és az első világháború alatt a hajóépítés irányítására használták – ez bizonyítja, hogy a vizuális tervezés mindig is elengedhetetlen volt a komplex feladatok végrehajtásához.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen feladat alapú vagy üres gondolattérképeket az ötletek és a munkafolyamatok vizualizálásához.

Kössd össze a Whiteboards brainstorming üléseit közvetlenül a sprint táblákkal vagy dokumentumokkal.

Hozzárendeljen megjegyzéseket a Docs-ban, hogy a visszajelzéseket megvalósítható követési lépésekké alakítsa.

Tekintse meg teljes tervezési struktúráját egy drag-and-drop idővonalon.

Hozzon létre dokumentumsablonokat ismétlődő kutatásokhoz vagy tartalomformátumokhoz.

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat az ötletek rögzítéséhez kapcsolódó triggerek segítségével.

Szűrje a jegyzeteket és feladatokat olyan címkék szerint, mint „inspiráció”, „prioritás” vagy „kutatás szükséges”.

Váltson a személyes és a csapat nézetek között, hogy kezelje az egyéni és a közös munkát.

Keresés az összes dokumentum, feladat, gondolattérkép és megjegyzés között egy helyről

A ClickUp korlátai

A minimalista felületet kereső felhasználók számára ez bonyolultnak tűnhet.

Lehet, hogy időre lesz szükség a konkrét kreatív munkafolyamatokhoz való testreszabáshoz.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2 felhasználó fogalmazott:

A ClickUp számos funkciót kínál, többek között feladatkezelést, időkövetést, Gantt-diagramokat, Kanban-táblákat, gondolattérképeket, wikiket és még sok mást. Ezzel minden projektmenedzsment igényét kielégítő, egy helyen elérhető megoldás.

A ClickUp számos funkciót kínál, többek között feladatkezelést, időkövetést, Gantt-diagramokat, Kanban-táblákat, gondolattérképeket, wikiket és még sok mást. Ezzel minden projektmenedzsment igényét kielégítő, egy helyen elérhető megoldás.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez szükséged van egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy fogalmat, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy vizuális ábrát a megadott utasítás alapján. Ez az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre!

2. Heptabase (A legjobb összekapcsolt gondolkodáshoz térbeli táblákkal)

via Heptabase

A Heptabase azoknak a gondolkodóknak készült, akiknek nem csak digitális jegyzetekre van szükségük, hanem vizuális tudáskörnyezetre is. Térbeli fehér tábla felületén kártyákat csoportosíthat, kapcsolatokat rajzolhat és ötletcsoportokra nagyíthat, mintha egy fizikai falon lévő post-it cetliket használna.

Ez ideális megoldás kutatók, oktatók és vizuális tanulók számára, akik olyan technikákat alkalmaznak, mint a Zettelkasten vagy a gondolattérkép. Nem kell mappákba vagy idővonalakba rendeznie gondolatait – csak egy vászon áll rendelkezésére, amelyen felfedezheti, hogyan alakulnak gondolatai.

A Heptabase legjobb funkciói

Hozzon létre összekapcsolható kártyákat, amelyeket vizuálisan csoportosíthat végtelen fehér táblákon.

Címkézze és csoportosítsa a hasonló gondolatokat merev mappaszerkezetek nélkül.

Jelölje ki a fontos részeket és gyűjtsön össze betekintéseket több kutatási kártyán keresztül.

Exportálja vagy strukturálja tábláit fehér tábla sablonok segítségével az ismétlődő munkafolyamatokhoz.

A Heptabase korlátai

Korlátozott feladatkezelési vagy projektvégrehajtási képességek

A felhasználói felület szokatlannak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik lineáris jegyzetelési eszközökhöz vannak szokva.

Heptabase árak

Ingyenes próba

Havi előfizetés: 11,99 USD/hó

Heptabase értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Heptabase-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Tetszik, hogy a vászonuk milyen sok információt képes tárolni.

Tetszik, hogy a vászonuk milyen sok információt képes tárolni.

Tudta? 1974-ben Tony Buzan, brit oktató és televíziós személyiség, a BBC „Use Your Head” című sorozatában mutatta be a gondolattérkép fogalmát. Egy színes, fa-szerű diagramot mutatott be, amelyen a központi ötletből kiindulva szavak sugároztak ki, és megalkotta a „gondolattérkép” kifejezést. Ez jelölte a gondolattérkép mint vizuális gondolkodási és szervezési eszköz széles körű elterjedésének és megértésének kezdetét.

3. Obsidian (a legjobb helyi Markdown jegyzeteléshez és visszalinkeléshez)

via Obsidian

Az Obsidian azoknak a felhasználóknak készült, akik teljes ellenőrzést akarnak gyakorolni a jegyzeteik felett – felhő, kényszerű szinkronizálás és bezárás nélkül. Minden, amit létrehoz, egyszerű szöveges Markdown fájlokban él a készülékén, így magánszférát és rugalmasságot biztosít a struktúra feláldozása nélkül.

Legfőbb erőssége a hálózatba szervezett gondolkodásban rejlik. A visszautalások és a grafikus nézetek segítségével láthatja, hogyan kapcsolódnak össze ötletei a jegyzetek között. Ezért ideális választás írók, kutatók és gondolkodók számára, akik szívesen használnak gondolattérképeket és jegyzeteket, amelyek idővel a munkájukkal együtt fejlődnek.

Az Obsidian legjobb funkciói

Készítsen offline-first dokumentumot anélkül, hogy a felhőalapú tárolásra kellene támaszkodnia.

Kövesse nyomon gondolati hálózatát hatékony visszautalásokkal és vizuális grafikonokkal.

Bővítse a funkcionalitást a feladatkezeléshez, témákhoz és automatizáláshoz használható bővítményekkel.

Naponta készíts jegyzeteket és használj újrafelhasználható sablonokat

Az Obsidian korlátai

Nincs beépített együttműködési vagy csapatmegosztási funkció

Megtanulása nehezebb azok számára, akik nem ismerik a markdown vagy a hálózatos gondolkodás módszereit.

Obsidian árak

Ingyenes, korlátozások nélkül

Szinkronizálás (kiegészítő): 5 USD/felhasználó, havonta

Közzététel (kiegészítő): 10 USD/webhely, havonta

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Tetszik, hogy úgy érzem, én irányítom a jegyzetek, és így a második agyam szervezését.

Tetszik, hogy úgy érzem, én irányítom a jegyzeteim, és így a második agyamat is.

4. Notion (A legjobb dokumentumok, wikik és projekttervezés ötvözéséhez)

via Notion

A Notion lehetővé teszi, hogy az információkat pontosan úgy strukturálja, ahogyan szeretné – az egyszerű jegyzetektől a teljes körű tudásbázisokig. Moduláris blokkrendszere lehetővé teszi, hogy szöveget, adatbázisokat, beágyazott elemeket és ellenőrzőlistákat keverjen össze, hogy igényeinek megfelelően testreszabott munkaterületeket hozzon létre.

Különösen népszerű az egyéni vállalkozók és azok a csapatok körében, akik strukturálatlan jegyzeteket szeretnének együttműködésen alapuló, szervezett munkafolyamatokká alakítani. Akár csapatwiki-t épít, akár tartalomcsatornákon átívelő projekteket kezel, a Notion gyorsan alkalmazkodik és jól illeszkedik azokhoz az eszközökhöz, amelyek használatra kész munkafolyamat-sablonokat kínálnak a folyamatok felgyorsításához.

A Notion legjobb funkciói

Használjon adatbázisokat a kapcsolódó jegyzetek és projektek rendezéséhez, szűréséhez és összekapcsolásához.

Hozzon létre dinamikus oldalakat beágyazásokkal, kapcsolókkal, naptárakkal és Kanban táblákkal.

Ossza meg az oldalakat csapattársaival vagy ügyfeleivel a valós idejű együttműködés érdekében.

Testreszabhatja a sablonokat ismétlődő munkafolyamatokhoz, például tartalomtervezéshez vagy kutatáshoz.

A Notion korlátai

Az offline hozzáférés korlátozott és megbízhatatlan lehet.

Nincs beépített vizuális gondolattérkép-készítő vagy fehér tábla funkció.

Notion árak

Ingyenes csomag

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Notionban leginkább a rugalmasságát és azt szeretem, hogy szinte bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodni tud. Akár projekteket kezelek, dokumentációt készítek, irányítópultokat építek, vagy csak jegyzeteket készítek, a Notion lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül egyedi oldalakat és adatbázisokat tervezzek.

A Notionban leginkább a rugalmasságát és azt szeretem, hogy szinte bármilyen munkafolyamathoz alkalmazkodni tud. Akár projekteket kezelek, dokumentációt készítek, irányítópultokat építek, vagy csak jegyzeteket készítek, a Notion lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül egyedi oldalakat és adatbázisokat tervezzek.

5. Milanote (A legjobb vizuális gondolkodóknak és moodboard-stílusú tervezéshez)

via Milanote

A Milanote olyan, mint egy digitális pinboard kreatívok számára. Drag-and-drop felületén jegyzeteket, képeket, linkeket és ellenőrzőlistákat rendezhet el tetszése szerint – merev rácsok és szövegblokkok nélkül. Ez az eszköz akkor ideális, ha Ön a legjobban úgy tud dolgozni, ha egyszerre látja a teljes képet.

Különösen népszerű a tervezők, marketingesek és írók körében, akik szabadon szeretnének ötletelni, storyboardokat készíteni vagy vizuálisan kidolgozni tartalmi terveket.

Ha pedig inkább egy kis struktúrát szeretne a kezdéshez, a Milanote mellett a rugalmas brainstorming sablonok segíthetnek irányítani kreatív gondolatait anélkül, hogy korlátok közé szorítanák.

A Milanote legjobb funkciói

Tervezzen hangulat táblákat, kampányokat vagy kreatív briefeket szabad formájú táblákkal.

Vizuális elemek, teendőlisták és szöveges jegyzetek hozzáadása és elrendezése egy helyen

Ossza meg tábláit valós idejű vagy aszinkron együttműködéshez csapattársaival vagy ügyfeleivel.

Rendezze el a többszintű ötleteket oszlopok és színkódolt kártyák segítségével.

A Milanote korlátai

Nincs naptár, feladatkövetés vagy hagyományos projektnézetek

Az offline hozzáférés csak a Pro csomag felhasználói számára elérhető.

Milanote árak

Ingyenes csomag

Fejenkénti fizetési terv: 12,50 USD/hó felhasználónként

Frissítse csapatának tervét: 49 USD/hó akár 10 fő számára

Milanote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Milanote-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Már néhány hónapja használom a Milanote-ot, és ez forradalmi változást hozott a jegyzetelés és a csapatmunkában. A napi feladataim, a tervezés és a folyamatok ábrázolása során elengedhetetlen részévé vált, hogy biztosan el tudjam végezni a rám bízott feladatokat.

Már néhány hónapja használom a Milanote-ot, és ez forradalmi változást hozott a jegyzetelés és a csapatmunkában. A napi feladataim, a tervezés és a folyamatok ábrázolása során elengedhetetlen részévé vált, hogy biztosan el tudjam végezni a rám bízott feladatokat.

💡 Profi tipp: Unod már, hogy a megbeszélések alatt jegyzeteket kell firkálnod? Hagyd, hogy a ClickUp AI Notetaker megcsinálja helyetted! Csatlakozik a hívásaidhoz, rögzíti a legfontosabb pontokat, és a beszélgetéseket szervezett, cselekvésre késztető összefoglalókba alakítja, így te a valóban fontos dolgokra koncentrálhatsz. Koncentráljon a megbeszéléseire, míg a ClickUp AI Notetaker mindent feljegyz Önnek.

6. Xmind (A legjobb strukturált gondolattérképek készítéséhez sablonokkal)

via Xmind

Az Xmind az egyik legelismertebb eszköz a gondolattérképek területén, tiszta vizuális megjelenéséről és strukturált logikájáról ismert. Ideális azoknak a szakembereknek és diákoknak, akiknek formális, prezentációra kész diagramokat kell készíteniük, nem pedig szabad formájú táblákat.

Az eszköz számos térképelrendezést kínál – a halcsonttól a mátrixig – és támogatja a fejlett formázást, például a határolókereteket és a kapcsolódási vonalakat. Kiválóan alkalmas azok számára, akik a kreatív terjedés helyett a kifinomult, hierarchikus térképeket részesítik előnyben.

Az Xmind legjobb funkciói

Indítsa el a strukturált brainstormingot több tucat kész gondolattérkép-sablon segítségével!

Válasszon a fa, halcsont és mátrix elrendezések közül, hogy az illeszkedjen gondolkodási stílusához.

A ZEN móddal jobban tudsz koncentrálni, mert tiszta, zavaró tényezőktől mentes szerkesztést biztosít.

Hozzáférhet gondolattérképeihez bárhol, mobil és táblagépeken is, a platformok közötti kompatibilitásnak köszönhetően.

Az Xmind korlátai

Nem ideális feladatkezeléshez vagy mélyebb projekttervezéshez.

Korlátozott együttműködési funkciók a csapatmunka folyamataihoz

Xmind árak

Ingyenes csomag

Pro csomag: 10 USD/hó

Prémium csomag: 15 USD/hó

Üzleti terv: 18 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Xmind értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az Xmindről?

A G2 egyik értékelése így szól:

Amikor először próbáltam ki az XMind programot, nagyon intuitívnak találtam, nagyon egyszerű, és a fő témák és másodlagos ágak megjelenítése semmilyen mértékben nem rontja az áttekinthetőséget.

Amikor először próbáltam ki az XMind programot, nagyon intuitívnak találtam, nagyon egyszerű, és a fő témák és másodlagos ágak megjelenítése semmilyen mértékben nem rontja az áttekinthetőséget.

7. Freeplane (A legjobb a fejlett, testreszabható gondolattérkép-munkafolyamatokhoz)

via Freeplane

A Freeplane azoknak a felhasználóknak készült, akik teljes ellenőrzést akarnak gyakorolni a gondolattérképeik felett – a struktúrától a szkriptelésig. Nyílt forráskódú, ingyenesen használható, és ideális azoknak a technikai gondolkodóknak, akik nem egy kifinomult felhasználói felületet keresnek, hanem nyers erőt és rugalmasságot.

Feltételes ágakat hozhat létre, automatizálhatja a térkép viselkedését, és szkriptekkel bővítheti a funkciókat. Nem ez a legszembetűnőbb lehetőség, de ha komoly komplexitást igénylő rendszereket, logikai fákat vagy gondolattérkép-példákat térképez fel, a Freeplane meg fog felelni az elvárásoknak.

A Freeplane legjobb funkciói

Adjon hozzá szkripteket és feltételeket a csomópontokhoz az interaktív térképekhez.

Használja a billentyűparancsokat a nagy térképek hatékony létrehozásához.

Testreszabhatja a vizuális elemeket ikonokkal, színekkel és összekötőkkel.

Térképek exportálása több formátumban, beleértve a HTML és XML formátumokat is.

A Freeplane korlátai

Elavult felület és meredek tanulási görbe a nem technikai felhasználók számára

Nincs beépített valós idejű együttműködés vagy felhőalapú szinkronizálás

Freeplane árak

100% ingyenes és nyílt forráskódú

Freeplane értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: Bebizonyosodott, hogy a gondolattérképek javítják a memóriát! A londoni Queen Mary University of London Medical School orvostanhallgatóin végzett, a gondolattérképek használatának hatását elemző tanulmány szerint a gondolattérképek használata 10-15%-kal javította a memóriát.

8. GitMind (A legjobb gyors online ötleteléshez és folyamatábrákhoz)

via GitMind

A GitMind egy könnyű, böngészőalapú eszköz gyors gondolattérképek és diagramok készítéséhez. Kiválóan alkalmas távoli csapatok számára, akiknek közös térre van szükségük ötletek vázlatához, folyamatábrák készítéséhez vagy gyors projektstruktúrák felvázolásához.

A valós idejű együttműködés, az AI-képességek, a felhőalapú automatikus mentés és az egy kattintással történő exportálás révén a GitMind kiválóan alkalmas időzónákon átívelő csapatok számára, vagy bárki számára, aki új brainstorming technikákat szeretne kipróbálni egy alacsony súrlódású környezetben.

A GitMind legjobb funkciói

Használjon több tucat ingyenes sablont gondolattérképek, folyamatábrák és szervezeti ábrák készítéséhez.

Könnyű együttműködés valós idejű szerkesztéssel és megjegyzésekkel

Diagramok exportálása PDF, PNG vagy TXT formátumban egy kattintással

Dolgozzon zökkenőmentesen a felhőalapú automatikus mentéssel és az eszközök közötti szinkronizálással.

A GitMind korlátai

A professzionális szintű eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Az ingyenes verzióban offline hozzáférés nem elérhető.

GitMind árak

Ingyenes csomag

Pro tervezet: 19 USD/hó

Ultra tervezet: 39 USD/hó

GitMind értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Logseq (A legjobb strukturált naplózáshoz és feladat alapú PKM-hez)

via Logseq

A Logseq ötvözi a vázlatkészítést, a visszalinkelést és a napi jegyzeteket egy helyi elsődleges tudásrendszerben. Azok számára készült, akik inkább pontokba szedett jegyzetekkel gondolkodnak, mint hosszú formátumú jegyzetekkel, és különösen hatékony naplózáshoz, projektek nyomon követéséhez és összekapcsolt gondolkodási naplók létrehozásához.

A grafikus nézet lehetővé teszi, hogy kicsinyítsen és megnézze, hogyan alakulnak gondolatai, míg a beépített feladatkezelés segít áthidalni az ötletek és a kivitelezés közötti szakadékot. Ha szereti a hálózatos gondolkodást, a vázlatkészítést és a strukturált, nem pedig tervezésen alapuló vizuális projektmenedzsmentet, akkor a Logseq pontosan az Ön számára készült.

A Logseq legjobb funkciói

Hosszú távú kontextust építhet ki napi jegyzetekkel és naplószerű feljegyzésekkel.

Tárolja a markdown-alapú fájlokat helyileg a teljes adat tulajdonjog érdekében.

Kapcsolódó tartalmak összekapcsolása backlinkek és grafikus nézet segítségével

Kezelje személyes munkafolyamatait feladatlekérdezésekkel és szűrőkkel

A Logseq korlátai

Nincs natív együttműködés vagy valós idejű szerkesztés

A vizuális felület a hagyományos eszközöket használó felhasználók számára kissé szegényesnek tűnhet.

Logseq árak

Egyedi árazás

Logseq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Noteey (A legjobb zavaró tényezőktől mentes, minimalista vizuális jegyzetekhez)

via Noteey

A Noteey azoknak a minimalistáknak készült, akik mégis szeretnének egy kis struktúrát. Tiszta felületén zavartalanul készíthet vizuális jegyzeteket – ideális gyors ötletek rögzítéséhez, egyszerű térképek készítéséhez vagy könnyű kutatások szervezéséhez.

Nem próbál teljes értékű feladatkezelő vagy tudásbázis lenni. Ehelyett arra összpontosít, hogy segítsen Önnek világosan, vizuálisan és zavartalanul gondolkodni. Ha újat kezd, a Noteey és külső gondolattérkép-sablonok kombinálása segíthet a korai stádiumban lévő ötleteinek strukturálásában.

A Noteey legjobb funkciói

Vizuális jegyzetek szervezése drag-and-drop vászon segítségével

Osztályozza ötleteit vagy hivatkozásait színkódolt kártyák segítségével.

Könnyedén szinkronizálhatja az eszközöket a felhőalapú automatikus mentés segítségével.

Írjon és térképezzen koncentráltan egy minimalista, zavaró tényezőktől mentes felhasználói felület segítségével.

A Noteey korlátai

Nincs integráció vagy feladatkezelő eszköz

Nincs valós idejű együttműködés vagy offline hozzáférés

Noteey árak

Ingyenes csomag

Desktop Pro csomag: 99 dollár (egyszeri vásárlás)

Desktop Pro Plus csomag: 159 USD (egyszeri vásárlás)

Noteey értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Ne írja át újra a terveit; egyszer ötleteljen, és gyorsan cselekedjen a ClickUp segítségével.

A legtöbb vizuális jegyzetelési alkalmazás a brainstormingnál megáll. Ez az, ahol az igazi frusztráció kezdődik – ugyanazt a tervet újra fel kell építeni dokumentumokban, feladatokban, ütemtervekben és még egy másik alkalmazásban.

A ClickUp megváltoztatja ezt.

Létrehozhat táblákat, feltérképezheti gondolatait, és azokat azonnal nyomon követhető feladatokká alakíthatja. Összehozza a gondolattérképeket, a táblákat, a dokumentumokat és a feladatokat, így ötletei nem csak szépek, hanem előre is viszik a dolgokat.

Akár kutatást irányít, piacra lépési tervet készít, vagy videó forgatókönyvet vázol fel, a ClickUp mindent egy helyen tart össze és teszi végrehajthatóvá.

Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy ne kelljen többé ugyanazt gondolkodnia, és elkezdhesse építeni rá.