A 11 legjobb SurveySparrow alternatíva az okosabb visszajelzések és elkötelezettség érdekében

Lehet, hogy máris teljes szívvel és lélekkel dolgozik a vállalkozásán, de honnan tudja, hogy ügyfelei megkapják-e, amire szükségük van?

Egyszerű: visszajelzést kér. Ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy finomítsa termékeit, javítsa szolgáltatásait és jobb ügyfélélményt nyújtson.

A SurveySparrow sok vállalkozás, marketinges és kutató számára megbízható eszköz a fontos ügyféladatok gyűjtéséhez és elemzéséhez. Ha azonban több testreszabási lehetőséget, kedvezőbb árakat vagy fejlettebb elemzési funkciókat keres, akkor más lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Összegyűjtöttük a 11 legjobb SurveySparrow alternatívát, amelyek mindegyike valami egyedi szolgáltatást kínál, az AI-alapú betekintéstől és a letisztult dizájntól a jelenlegi eszközeivel való zökkenőmentes integrációig.

👀 Tudta? Azok a vállalkozások, amelyek visszacsatolnak az ügyfelek visszajelzéseire, és azok alapján cselekszenek, 2,5-szer nagyobb valószínűséggel tartják meg ügyfeleiket.

A SurveySparrow korlátai

A SurveySparrow a beszélgetésszerű felméréseiről és automatizálásáról ismert, de van néhány hátránya, ami miatt érdemes lehet alternatívákat is megfontolni:

Árakkal kapcsolatos aggályok: Egyes felhasználók drágának tartják, mivel a legfontosabb funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Korlátozott testreszabási lehetőségek: Alapvető márkajelzés-módosításokat kínál, de nincs lehetőség a részletes tervezés és a fejlett logika beállítására.

Alapvető elemzések: Funkcionális, de hiányzik belőle a mélység és az AI-alapú betekintés, amely más eszközökben megtalálható.

A alacsonyabb szintű csomagok funkcióinak korlátai: Az automatizálás és a fejlett jelentéskészítéshez hasonló alapvető eszközök csak a prémium csomagokban érhetők el.

Integrációs korlátozások: Támogatja a népszerű eszközöket, de egyes kapcsolatok korlátozottak vagy megoldásokra szorulnak.

Válaszkezelési problémák: A válaszok nagy léptékű szűrése és szegmentálása frusztráló lehet kiterjedt felmérések esetén.

A SurveySparrow alternatívái egy pillantásra

Eszköz A legjobb Főbb funkciók Árak* ClickUp Testreszabható űrlapkészítés, adatgyűjtés, AI-alapú visszajelzés-elemzés és -kezelés • ClickUp Forms feltételes logikával • Az űrlapválaszok feladatokká alakítása • Automatizálás a visszajelzés utáni munkafolyamatokhoz • Dashboardok az élő mutatókhoz • AI-elemzés a ClickUp Brain segítségével Örökre ingyenes csomag; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek Typeform Interaktív és vonzó felmérések • Egyszerre egy kérdés UX • Logikai ugrások • Stripe integráció a fizetésekhez Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollár/hónaptól kezdődik. Qualtrics Vállalati szintű felmérés és élménykezelés • Fejlett elágazás és célzás • Beépített válaszadó panel • HIPAA, GDPR, ISO megfelelőség Egyedi árak Google Forms Egyszerű és ingyenes felmérések • Automatikus vizualizálás a Sheets segítségével • Logikai elágazás • Előre kitöltött válaszok • Fájlfeltöltés • Válaszértesítések Ingyenes SurveyMonkey Piackutatás és vásárlói visszajelzések • AI-alapú kérdésjavaslatok • A/B tesztelés • Többnyelvű támogatás • Súlyozott pontozás A fizetős csomagok ára 10 dollár/hónaptól kezdődik. Jotform Űrlapkészítés fizetési és automatizálási funkciókkal • Drag-and-drop építő • PDF-generálás a válaszokból • Feltételes logika • Kioszk mód • HIPAA-megfelelőség Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 dollár/hó-tól kezdődik. Zoho Survey A Zoho csomagot és többcsatornás visszajelzéseket használó csapatok • CRM és marketing eszközök integrációja • Offline és többnyelvű felmérések • Valós idejű elemzések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 dollártól kezdődik. QuestionPro Akadémiai kutatások és vállalati felmérések • Hő térképek és konjunktív elemzés • Offline felmérési eszközök • Panelkezelő rendszer Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 83 dollártól kezdődik. Tally Korlátlan számú ingyenes felmérés minimalista felülettel • Korlátlan válaszok az ingyenes csomagban • Stripe integráció • Zapier, Airtable, Notion támogatás A fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik. Formstack Biztonságos és HIPAA-kompatibilis adatgyűjtés • Munkafolyamat-automatizálás • Elektronikus aláírások • Offline adat-szinkronizálás • CRM-adatok előre kitöltése A fizetős csomagok ára 99 dollártól kezdődik. Alchemer Fejlett felmérési testreszabás és visszajelzéskezelés • Valós idejű irányítópultok • Szerepkörökön alapuló hozzáférés • Hosszú távú nyomon követés • CRM/API integrációk A fizetős csomagok ára 55 dollártól kezdődik.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb SurveySparrow alternatívák

SurveySparrow alternatívákat keres? Ezek a legjobb választások biztosan megfelelnek Önnek:

1. ClickUp (A legjobb testreszabható űrlapkészítéshez, adatgyűjtéshez, AI-alapú visszajelzés-elemzéshez és -kezeléshez)

Gyűjtse össze könnyedén a strukturált adatokat a ClickUp Forms segítségével, és alakítsa a válaszokat megvalósítható feladatokká.

A ClickUp, a világ első konvergált AI munkaterülete, megkönnyíti az egyéni űrlapok létrehozását, az adatok gyűjtését és a felhasználói visszajelzések kiaknázását, míg a beépített AI segít ezeket a visszajelzéseket nyomon követhető cselekvési tételekké és betekintésekké alakítani!

Kezdje azzal, hogy megkéri a ClickUp Brain segítségét a felmérési kérdések elkészítéséhez a legfontosabb trendek, a legújabb termékbevezetések vagy a termékével kapcsolatos közösségi média beszélgetések alapján. Ezután készítsen testreszabott űrlapokat a márkájához a ClickUp Forms segítségével.

Minden űrlapot feladattá alakíthat, mezőket frissíthet és automatizált munkafolyamatokat indíthat el, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki. A meglévő feladatmezőket és a ClickUp egyéni mezőket a munkaterület bármely pontjáról bevonhatja, így az adatok strukturáltak és konzisztensek maradnak.

A feltételes logikával támogatott intelligens űrlapok segítségével Ön irányíthatja a felhasználói élményt, és csak a korábbi válaszok alapján fontos mezőket jelenítheti meg. Ha például valaki egy kérést „Sürgős” jelöléssel lát el, akkor automatikusan megjelenhet a Határidő mező, így biztosítva, hogy a kritikus részletek előre rögzítésre kerüljenek.

Ha kész struktúrára van szüksége, a ClickUp űrlap sablon előre elkészített űrlapstruktúrát biztosít a gyakori munkafolyamatokhoz, beleértve az ügyfél-visszajelzéseket, a projektkéréseket és az IT ügyfélszolgálati támogatási jegyeket. Az űrlap sablonját igényeihez igazíthatja, így gyorsabbá teheti az űrlapkészítést, miközben megőrzi a strukturált adatáramlást.

Ingyenes sablon Egyszerűsítse az adatbevitelt a ClickUp űrlap sablonjával a hatékonyság és a pontosság érdekében.

A válaszok gyűjtése azonban csak a kezdete a szilárd ügyfélkapcsolatok kiépítésének. A ClickUp Automation kiküszöböli a manuális utánkövetési munkát, amely általában ezt követi.

A ClickUp Automation segítségével kiküszöbölheti a visszajelzések manuális feldolgozását azáltal, hogy műveleteket indít, feladatokat rendel hozzá és a munkafolyamatokat mozgásban tartja.

Beállíthat szabályokat, hogy a beküldött válaszokat a megfelelő csapattagoknak rendelje hozzá, értesítse az érdekelt feleket, vagy akár e-mailes válaszokat is kiváltson.

Ahogy az adatok beérkeznek, a ClickUp Dashboards világos képet ad a történésekről. Ahelyett, hogy az egyes válaszokat válogatná, valós idejű, vizuális áttekintést kap a trendekről, a szűk keresztmetszetekről és a csapat munkaterheléséről.

Kövesse nyomon visszajelzéseit a ClickUp Dashboards alkalmazásban egy helyen található egyéni jelentések, élő frissítések és kulcsfontosságú mutatók segítségével.

Szeretné látni, hogy hány magas prioritású kérés van függőben? Vagy nyomon követni az ügyfélszolgálati elégedettségi pontszámokat az idő függvényében? A testreszabható widgetek segítségével szűrheti és megjelenítheti a legfontosabb adatokat, így csapata összehangoltan és proaktívan tud dolgozni.

A ClickUp egy AI űrlapkészítő, amely segít azonosítani a visszajelzési űrlapokban visszatérő problémákat, hogy felismerje a beérkező kérésekből adódó munkaterhelés egyensúlytalanságait.

A kört a ClickUp Brain zárja, amely szintén rugalmasságot biztosít több LLM-mel való együttműködéshez, beleértve a Gemini, ChatGPT és Claude programokat, közvetlenül a ClickUp Workspace-ből. Használja a ClickUp AI-t a visszajelzések elemzéséhez, a minták összefoglalásához és az elemzés alapján a következő lépések javaslásához.

Javítsa döntéshozatalát a ClickUp Brain LLM integrációjával, amely a munkafolyamatához igazított AI-elemzéseket biztosít.

Akár részletes tartalomgenerálást, fejlett adatelemzést vagy kontextusfüggő ajánlásokat keres, könnyedén válthat a modellek között. Ez biztosítja, hogy a ClickUp-on belül a legjobb AI-alapú támogatást kapja az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egyéni mezőket minden felmérési kérdéshez, a legördülő menükből a szövegmezőkig.

A beküldött űrlapokat feladatokká alakíthatja, hogy könnyebben nyomon követhesse és utánkövetheti azokat.

Címkézze és kategorizálja a válaszokat a gyors szűrés és elemzés érdekében.

Térképezze fel a trendeket és a betekintéseket testreszabható irányítópultok segítségével.

Szűrje és rendezze a válaszokat bármely mező segítségével, hogy pontosan meghatározza a legfontosabb visszajelzéseket.

Dolgozzon együtt csapatával megjegyzések, megbízottak és alfeladatok hozzáadásával.

Kövesse nyomon a felmérés előrehaladását és a kitöltési arányokat a nézetek és állapotok között.

A felhasználókat a beküldés után bármely linkre átirányíthatja, hogy a felhasználói élmény zökkenőmentesebb legyen.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet miatt időbe telik a használatának elsajátítása.

A fejlett űrlapfunkciók, mint például a feltételes logika, magasabb szintű csomagot igényelnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Imádom a ClickUp automatizálási és integrációs funkcióit. Óriási lehetőségeket kínál a feladatok automatikus ütemezésére, nyomon követésére és kommunikálására. Franchise-partnereinkkel való integrációra is használtam már űrlapok és felmérések segítségével, ami fantasztikus volt.

Imádom a ClickUp automatizálási és integrációs funkcióit. Óriási lehetőségeket kínál a feladatok automatikus ütemezésére, nyomon követésére és kommunikálására. Franchise-partnereinkkel való integrációra is használtam már űrlapok és felmérések segítségével, ami fantasztikus volt.

👀 Tudta? A ClickUp Automationot használó vállalatok becslések szerint naponta 1 órát takarítanak meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést jelent. Ez olyan, mintha minden évben egy extra munkahétnyi termelékenységet nyernének – anélkül, hogy túlórát kellene dolgozniuk!

2. Typeform (A legjobb interaktív és vonzó felmérésekhez)

via Typeform

Ha olyan felméréseket szeretne készíteni, amelyek inkább természetes párbeszédnek tűnnek, mint merev kérdőívnek, akkor a Typeform kiemelkedik a többi közül.

Az egyenként megjelenített kérdések interaktívabb élményt nyújtanak, ami fenntartja a válaszadók érdeklődését. A letisztult, modern felület nagymértékben testreszabható, így a betűtípusokat, színeket és arculatot az Ön igényeihez igazíthatja.

De nem csak az esztétikáról van szó – a logikai ugrások személyre szabják a felmérési élményt, és a válaszadók válaszaik alapján különböző útvonalakra irányítják őket.

A HubSpot, a Slack, a Google Sheets és a Zapier egyszerű integrációja megkönnyíti az automatizálást. Az egyszerű beágyazási lehetőségek lehetővé teszik, hogy felméréseket helyezzen el e-mailekben, weboldalakon és felugró ablakokban.

A Typeform legjobb funkciói

Kövesse nyomon a válaszadók előrehaladását valós időben, hogy azonosítsa a lemorzsolódási pontokat és optimalizálja a folyamatot.

Engedélyezze a videó- és GIF-válaszokat, hogy gazdagabb, vonzóbb visszajelzéseket kapjon.

Gyűjtse be a fizetéseket a felmérésekben a Stripe integráció segítségével adományok vagy foglalások esetén.

Ágyazza be az űrlapokat a webhelyekbe interaktív, chatbot-szerű élményt nyújtva a nagyobb elkötelezettség érdekében.

Használjon rejtett mezőket a kampányforrások nyomon követéséhez és a válaszok automatikus szegmentálásához.

A Typeform korlátai

Korlátozott tervezési rugalmasság a bonyolultabb felmérési struktúrák esetében

Az ingyenes csomag szigorú válaszadási korlátozásokkal rendelkezik.

Typeform árak

Ingyenes

Alap : 29 USD/hó

Plus : 59 USD/hó

Üzleti : 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Typeform értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Typeformról a valós felhasználók?

A TrustRadius egyik véleménye szerint:

Mi arra használtuk, hogy további információkat gyűjtsünk a kurzusaink iránt érdeklődőktől. Ezt úgy tudtuk megtenni, hogy nem egy képernyőn mutattuk meg nekik az összes kérdést, hanem egyszerre csak egyet.

Mi arra használtuk, hogy további információkat gyűjtsünk a kurzusaink iránt érdeklődőktől. Ezt úgy tudtuk megtenni, hogy nem egy képernyőn mutattuk meg nekik az összes kérdést, hanem egyszerre csak egyet.

💡 Profi tipp: Végezzen A/B tesztet a felmérés felépítésén. A legtöbb ember csak a tárgy sorokat vagy az e-mail szövegét teszteli, de a felmérés felépítése (a kérdések sorrendje, hossza, hangneme) jelentősen megváltoztathatja a válaszok minőségét. Próbáljon ki különböző változatokat, és hasonlítsa össze a kitöltési arányokat és a válaszok mélységét.

3. Qualtrics (A legjobb vállalati szintű felmérésekhez és élménykezeléshez)

via Qualtrics

A Qualtrics nem csupán egy felmérési eszköz, hanem egy átfogó élménykezelési platform is. Ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek nagyszabású kutatásokat végeznek az ügyfelek, az alkalmazottak és a piac területén.

A Qualtrics fejlett elágazási és logikai funkciói lehetővé teszik, hogy szoftvercsapatok számára rendkívül személyre szabott felméréseket készítsen, amelyek dinamikusan alkalmazkodnak a válaszadók adataitól függően.

A terjesztés ugyanolyan rugalmas, és magában foglalja az e-maileket, SMS-eket, mobilalkalmazásokat és a weboldalakba beágyazott űrlapokat.

Sok versenytársával ellentétben a Qualtrics beépített válaszadó panelt is kínál, amelynek segítségével a vállalkozások célzott demográfiai adatokhoz férhetnek hozzá kutatásaikhoz.

Az érzékeny adatok kezelésével foglalkozók számára a HIPAA, GDPR és ISO 27001 előírásoknak való megfelelés garantálja a legmagasabb szintű biztonságot, így ez a megoldás kiváló választás az egészségügy, a pénzügy és a felsőoktatás területén.

A Qualtrics legjobb funkciói

Használjon hőtérképeket, hogy nyomon kövesse, hol kattintanak és interagálnak a felhasználók az UX-kutatáshoz.

Használja ki a konjoint elemzést, hogy megértse, mely funkciók és árkategóriák a legfontosabbak.

Ágyazza be a felméréseket mobilalkalmazásokba, hogy extra kódolás nélkül gyűjthessen valós idejű visszajelzéseket.

Indítson nyomon követési felméréseket a támogatási vagy értékesítési rendszerekben végzett ügyfélinterakciók alapján.

Rögzítse a viselkedési adatokat a munkamenet-rögzítő eszközökkel, hogy teljes képet kapjon a válaszadók útjáról.

A Qualtrics korlátai

A kiterjedt funkciókészlet miatt meredek a tanulási görbe.

A kiterjedt testreszabási lehetőségek egyszerű felmérési igények esetén túlterhelőek lehetnek.

Qualtrics árak

Egyedi árak

Qualtrics értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (730+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Qualtricsről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így ír:

A Qualtrics Strategy & Research legnagyobb előnye a rugalmassága. Elég hatékony a fejlett, logikailag összetett felmérésekhez, ugyanakkor elég intuitív ahhoz, hogy a csapatok kódírás nélkül is el tudják kezdeni a munkát.

A Qualtrics Strategy & Research legnagyobb előnye a rugalmassága. Elég hatékony a fejlett, logikailag összetett felmérésekhez, ugyanakkor elég intuitív ahhoz, hogy a csapatok kódírás nélkül is el tudják kezdeni a munkát.

👀 Tudta ezt? 1886-ban Marcel Proust kitöltött egy személyes kérdéseket tartalmazó „vallomásalbumot”, amelyből később a ma már híres Proust-kérdőív született. Nem is sejtette, hogy ez inspirálja a következő generációk modern személyiségtesztjeit!

4. Google Forms (a legjobb egyszerű és ingyenes felmérésekhez)

a Google Forms segítségével

A Google Forms, mint az egyik legfelhasználóbarátabb és legköltséghatékonyabb felmérési eszköz, lehetővé teszi, hogy perceken belül felméréseket hozzon létre és terjesszen, anélkül, hogy a válaszok számának korlátozásával kellene törődnie.

Bár nem rendelkezik fejlett tervezési elemekkel vagy mélyreható elemzési funkciókkal, alapvető logikai elágazásokat, automatikus adatmegjelenítést és közvetlen integrációt kínál a Google Sheets-szel a válaszok egyszerű nyomon követése érdekében.

Mivel a Google ökoszisztémába van beépítve, a Google Forms felmérések létrehozása hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Gmailt, a Drive-ot és a Docs-ot.

A Google Forms legjobb funkciói

Töltse ki előre a válaszokat e-mail vagy korábbi válaszok segítségével, hogy gyorsabban kitöltse a felmérést.

QR-kódok generálása, hogy a személyesen válaszadók azonnal hozzáférhessenek a felmérésekhez

Állítsa be a válaszok érvényesítését, hogy pontos és teljes válaszokat kapjon.

Engedélyezze a fájlok feltöltését a felmérésekben dokumentumok benyújtása vagy feladatok elvégzése céljából.

Használjon kiegészítőket, például a Form Publishert, hogy a válaszokat automatikusan Google Docs-ba vagy PDF-be konvertálja.

Állítson be e-mail értesítéseket az új válaszokról, hogy a csapatok valós időben tájékozódhassanak.

A Google Forms korlátai

A prémium felmérési eszközökhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs beépített integráció a Google ökoszisztémán kívül

Google Forms árak

Ingyenes

Google Forms értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 42 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Mit mondanak a Google Forms-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

A Google Forms kiváló élményt nyújt, mivel előre elkészített sablonokat kínál, amelyek segítségével gyorsan elindulhat. Emellett egyszerű és intuitív drag and drop felületet is biztosít.

A Google Forms kiváló élményt nyújt, mivel előre elkészített sablonokat kínál, amelyek segítségével gyorsan elindulhat. Emellett egyszerű és intuitív drag and drop felületet is biztosít.

🧠 Érdekesség: A Google Forms lehetővé teszi a kvízek automatikus értékelését és a kérdések keverését a csalás megakadályozása érdekében, ami meglepően hasznos lehet tanárok és oktatók számára.

5. SurveyMonkey (A legjobb piackutatáshoz és vásárlói visszajelzésekhez)

via SurveyMonkey

Azok számára, akik az elérhetőség és a kifinomultabb adatelemzések közötti egyensúlyt keresik, a SurveyMonkey sokoldalú lehetőségként kínálkozik.

A könnyű használatot ötvözi az AI-alapú kérdésjavaslatokkal, a logikai ugrásokkal, a válaszok súlyozásával és az automatizált jelentésekkel. Ezért kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek részletes visszajelzésekre van szükségük, anélkül, hogy egy kutatásigényes platform bonyolultságával kellene szembesülniük.

A SurveyMonkey különböző terjesztési módszereket is kínál, többek között e-mailt, SMS-t, közösségi médiát és weboldalba ágyazást.

Még benchmarking funkciókat is kínál, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy felmérési eredményeiket az iparági szabványokkal összehasonlítsák.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Végezzen A/B tesztelést a felmérésekben, hogy összehasonlítsa a kérdésformátumokat és javítsa az elkötelezettséget.

Tervezzen ismétlődő felméréseket automatikus emlékeztetőkkal és SurveyMonkey sablonokkal , hogy továbbra is gyűjthesse az ügyfelek visszajelzéseit.

Alkalmazzon felmérési logikát a kérdések megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez a korábbi válaszok alapján.

Hozzon létre többnyelvű felméréseket automatikus fordítással a globális elérhetőség érdekében.

A válaszokhoz súlyozott pontszámokat rendelhet a fejlett adatelemzés és jelentéskészítés érdekében.

A SurveyMonkey korlátai

Az ingyenes csomagban korlátozott számú válasz adható, és más SurveyMonkey alternatívákhoz képest hiányoznak belőle a fejlett funkciók.

A magasabb szintű csomagok kisvállalkozások számára drágák lehetnek.

SurveyMonkey árak

Team Advantage : 18 USD/felhasználó/hónap

Team Premier : 44 USD/felhasználó/hónap

Egyéni csomag – Premier Annual: 57 USD/hó

Egyéni csomag – Advantage Annual: 23 USD/hó

Havi alapdíj: 10 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (24 940+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10 000+ értékelés)

Mit mondanak a SurveyMonkey-ról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik véleménye szerint:

A SurveyMonkey akkor is tökéletes választás, ha grafikonokat szeretne kapni a kapott adatokról, így nem kell időt töltenie a kézi feldolgozással. Nem tudok olyan esetet elképzelni, amikor nem lenne megfelelő a SurveyMonkey használata.

A SurveyMonkey akkor is tökéletes választás, ha grafikonokat szeretne kapni a kapott adatokról, így nem kell időt töltenie a kézi feldolgozással. Nem tudok olyan esetet elképzelni, amikor nem lenne megfelelő a SurveyMonkey használata.

🧠 Érdekesség: A Brand Right Marketing a ClickUp Automations és Task Templates segítségével átalakította munkafolyamatát, 50%-kal csökkentve a projektbeállítási időt és biztosítva a kampányok zökkenőmentes lebonyolítását.

6. Jotform (A legjobb űrlapkészítéshez fizetési és automatizálási funkciókkal)

via Jotform

A hagyományos felmérési platformokkal ellentétben a Jotform kiemelkedik a drag-and-drop űrlapszerkesztőjével. Emellett fejlett feltételes logikával is rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dinamikus és személyre szabott élményeket hozzanak létre.

Az egyik egyedülálló tulajdonsága, hogy a PayPal, a Stripe és a Square integrációjának köszönhetően közvetlenül a felmérésekben lehet befizetéseket gyűjteni.

Ezenkívül automatikusan egyedi PDF-fájlokat generál a válaszokból, így hatékony eszközzé teszi a szerződéseket, pályázati anyagokat vagy felmérési jelentéseket kezelő vállalkozások számára.

Azoknál az iparágaknál, ahol biztonságos adatgyűjtésre van szükség, a Jotform HIPAA-kompatibilis opciókat is kínál, így kiváló választás az egészségügyi, pénzügyi és jogi cégek számára.

A Jotform legjobb funkciói

Használja a kioszk módot, hogy helyszíni adatokat gyűjtsön úgy, hogy a táblagépet egy dedikált űrlapállomássá alakítja.

Alkalmazzon feltételes e-mail logikát, hogy a válaszadóknak a válaszaik alapján személyre szabott nyomonkövetési e-maileket küldjön.

Automatizálja az űrlapok munkafolyamatait, hogy a beküldött űrlapok a megfelelő csapattagokhoz kerüljenek.

Állítson be jóváhagyási munkafolyamatokat az űrlapok benyújtásának ellenőrzéséhez és érvényesítéséhez a feldolgozás előtt.

Integrálja a Dropbox vagy a Google Drive szolgáltatással, hogy a beküldött fájlok automatikusan tárolódjanak.

Engedélyezze az űrlapokon belül az intelligens számításokat az árak becsléséhez vagy a pontszámalapú értékelésekhez.

A Jotform korlátai

Az ingyenes csomagban a beküldések és a tárhely mennyisége korlátozott, összehasonlítva más Jotform alternatívákkal

A felület a rengeteg funkció miatt kissé zsúfoltnak tűnhet.

Jotform árak

Starter: Ingyenes

Bronz : 39 USD/hó

Silver : 49 USD/hó

Gold : 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Jotform értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (3500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2400+ értékelés)

Mit mondanak a Jotformról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Jotformban leginkább az intuitív kezelhetőséget szeretem. Nagyon hasznosnak találom a feltételes feltételek létrehozásának lehetőségét az űrlapokban. A widgetek is nagyon hasznosak. Nemrég integráltam a munkafolyamatot, és ezzel rengeteg időt spóroltam.

A Jotformban leginkább az intuitív kezelhetőséget szeretem. Nagyon hasznosnak találom a feltételes feltételek létrehozásának lehetőségét az űrlapokban. A widgetek is nagyon hasznosak. Nemrég integráltam a munkafolyamatot, és ezzel rengeteg időt spóroltam.

7. Zoho Survey (A legjobb költséghatékony felméréskészítéshez CRM-integrációval)

via Zoho Survey

A Zoho CRM, Zoho Analytics és Zoho Mail programokkal való hatékony együttműködésre tervezett Zoho Survey kiváló választás, ha vállalata már használja a Zoho csomagot.

Az offline felmérésgyűjtés, a többnyelvű támogatás és a fehér címkés márkajelzés különösen hasznosvá teszi globális kutatásokat vagy alkalmazotti visszajelzési kampányokat végző vállalkozások számára.

A fejlett válaszszűrési és szegmentációs eszközök segítenek a vállalatoknak a trendek elemzésében, míg az automatizált jelentések gyors betekintést nyújtanak.

A Zoho Survey legjobb funkciói

Készítsen korlátlan számú felmérést testreszabható témákkal és márkajelzéssel.

Elemezze a válaszokat valós időben részletes jelentések és érzelemelemzés segítségével.

Automatizálja a felmérések terjesztését és nyomon követését a Zoho CRM és marketingeszközökkel.

Gyűjtse össze a visszajelzéseket e-mailben, közösségi médián és weboldalakba ágyazott űrlapokon keresztül.

A Zoho Survey korlátai

Az ingyenes csomagban korlátozott számú válasz adható, és nincs benne fejlett elemzési funkció.

Egyes integrációkhoz harmadik féltől származó csatlakozókra van szükség, például a Zapierre.

Zoho Survey árak

Örökre ingyenes

Alap: 6 USD/hó felhasználónként

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 68 USD/hó felhasználónként

Zoho Survey értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (430+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Survey-ről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így ír:

Kiváló felmérési eszköz, nagyon teljes körű és egyszerű. Minden Zoho One felhasználónak ajánlom.

Kiváló felmérési eszköz, nagyon teljes körű és egyszerű. Minden Zoho One felhasználónak ajánlom.

💡 Profi tipp: Használjon névtelen alkalmazotti pulzusfelméréseket, hogy ösztönözze a őszinte visszajelzéseket, és elősegítse a nyitottság és a folyamatos fejlődés kultúráját.

8. QuestionPro (legalkalmasabb tudományos kutatásokhoz és vállalati felmérésekhez)

via QuestionPro

Azok számára, akik részletes piackutatást vagy terméktesztelést végeznek, a QuestionPro olyan szintű elemzési mélységet kínál, amely sok más felmérési eszközből hiányzik.

Tartalmaz fejlett kérdés típusokat, mint például hőtérképek, konjoint elemzés és érzelemelemzés, amelyek egyszerű többválasztós adatokon túlmutató betekintést nyújtanak. Az offline funkciók ideálisak terepi kutatásokhoz, míg a beépített közönségpanel segítségével a vállalkozások célzott demográfiai adatokhoz férhetnek hozzá a felmérések terjesztéséhez.

Ha az Ön prioritása az adatokon alapuló döntéshozatal, ez a platform a stratégiai üzleti döntésekhez szükséges, kutatási szintű betekintést is biztosít.

A QuestionPro legjobb funkciói

Készítsen felméréseket logikai elágazásokkal, csővezetékekkel és pontozással

Elemezze a válaszokat AI-alapú elemzésekkel és prediktív betekintésekkel.

Terjessze a felméréseket több csatornán, beleértve az e-mailt és a közösségi médiát is.

Végezzen akadémiai és piackutatásokat egy panelkezelő rendszer segítségével

A QuestionPro korlátai

Az ingyenes csomagban a prémium funkciókhoz való hozzáférés korlátozott.

A felület kezdők számára bonyolult lehet.

QuestionPro árak

Essentials : Ingyenes

Advanced : 99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Team Edition : 83 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Research Suite: Egyedi árak

QuestionPro értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (480+ értékelés)

Mit mondanak a QuestionPro-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A felmérések egyszerű elkészítése, értékelése és integrálása miatt ez egy remek eszköz!

A felmérések egyszerű elkészítése, értékelése és integrálása miatt ez egy remek eszköz!

💡 Profi tipp: Ha meg akarja érteni, hogy a felhasználók valójában hogyan hoznak döntéseket, például mely termékjellemzőket értékelik leginkább, akkor a konjoint elemzés hatékonyabb a hagyományos értékelési skáláknál. Ahelyett, hogy azt kérdezné, mi a fontos, kompromisszumokat kínál (pl. ár vs. sebesség vs. funkciók), és arra kényszeríti a válaszadókat, hogy válasszanak. Ez feltárja a valódi preferenciákat, és segít olyan ajánlatokat kidolgozni, amelyeket az emberek nagyobb valószínűséggel vásárolnak meg vagy fogadnak el. Profi tipp: Használja ezt, amikor útvonaltervet készít, árakat állapít meg vagy többszintű csomagokat állít össze.

9. Tally (A legjobb korlátlan számú ingyenes felméréshez, minimalista felülettel)

via Tally

A Tally frissítően egyszerű és teljesen ingyenes alternatívát kínál startupok, szabadúszók és kis csapatok számára.

A visszajelzések gyűjtésére tervezett sok freemium felmérési eszközzel ellentétben a Tally nem szab válaszhatárértékeket és nem rejti el a legfontosabb funkciókat fizetős szolgáltatások mögé. Az intuitív, blokk alapú felületnek köszönhetően az űrlapkészítés olyan, mintha dokumentumot írnánk, így még a nem technikai felhasználók számára is hozzáférhető.

Egyszerűsége ellenére beépített logikával, számításokkal és Stripe fizetési integrációval rendelkezik, így sokoldalúbb, mint elsőre látszik.

A legjobb funkciók összehasonlítása

Testreszabhatja az űrlapokat márkajelzéssel, logikai ugrásokkal és feltételes mezőkkel.

Automatizálja a válaszokat olyan integrációkkal, mint a Notion, az Airtable és a Zapier.

Használjon webhookokat az űrlapadatok más alkalmazásokba történő elküldéséhez és a munkafolyamatok automatizálásához.

Számlálási korlátozások

Az ingyenes csomagban a Tally márkajelzés is szerepel, hacsak nem frissítik.

Kevesebb integráció, mint a vállalatoknak szánt eszközöknél

Tally árak

Pro : 29 USD/hó

Üzleti: 89 USD/hó

Értékelések és vélemények összesítése

G2 : 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tally-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ez egy egyszerű, könnyen használható, de nagyon hatékony űrlapkészítő. Van egy űrlapom a potenciális ügyfelek generálására, amikor az emberek megérkeznek a weboldalamra, egy regisztrációs űrlapom, amikor az emberek árajánlatot kérnek a szolgáltatásaimra, egy űrlapom a webináriumokra való regisztrációk gyűjtésére, és minden űrlap, amit a cégemnél használok, a Tally-val készült. Ez már több mint 9 hónapja működik nekem. Szándékomban áll továbbra is használni a szolgáltatásaikat, ahogy növekszünk. 🙂

Ez egy egyszerű, könnyen használható, de nagyon hatékony űrlapkészítő. Van egy űrlapom a potenciális ügyfelek generálására, amikor az emberek megérkeznek a weboldalamra, egy regisztrációs űrlapom, amikor az emberek árajánlatot kérnek a szolgáltatásaimra, egy űrlapom a webináriumokra való regisztrációk gyűjtésére, és minden űrlap, amit a cégemnél használok, a Tally-val készült. Ez már több mint 9 hónapja működik nekem. Szándékomban áll továbbra is használni a szolgáltatásaikat, ahogy növekszünk. 🙂

👀 Tudta? A Net Promoter Score (NPS), egy ma már mindenütt elterjedt üzleti mutató, 2003-ban került bevezetésre az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtése céljából, és népszerűségét az online kérdőívek egyszerű megvalósításának köszönheti.

10. Formstack (A legjobb biztonságos és HIPAA-kompatibilis adatgyűjtéshez)

via Formstack

Azok számára, akik beépített munkafolyamat-automatizálással rendelkező felmérési eszközre van szükségük, a Formstack egy erős versenyző. Az egyszerű interaktív felmérések mellett lehetővé teszi a csapatok számára, hogy automatizálják a jóváhagyásokat, továbbítsák a válaszokat, és a felhasználói bevitelek alapján meghatározott műveleteket indítsanak el.

Feltételes logikával, fejlett biztonsági funkciókkal és HIPAA-megfelelőséggel rendelkezik, ezért széles körben használják olyan iparágakban, amelyek egyaránt igénylik a testreszabást és a szigorú adatvédelmet, például az egészségügyben és a jogi szolgáltatásokban.

A Formstack legjobb funkciói

Töltse ki előre az űrlapokat CRM-adatokkal, hogy csökkentse a kézi adatbevitelt és javítsa a pontosságot.

Engedélyezze az e-aláírásokat a felmérésekben, hogy azok jogilag kötelező érvényű megállapodásokká váljanak.

Állítson be több lépésből álló jóváhagyási munkafolyamatokat, hogy a válaszokat különböző osztályokhoz továbbítsa.

Biztonságos adatok SOC 2-kompatibilitással és titkosítással az érzékeny információkat kezelő iparágak számára

Gyűjtse össze az űrlapadatokat offline módban, és szinkronizálja azokat automatikusan, amikor újra csatlakozik.

Használja a dinamikus előre kitöltést az űrlapok személyre szabásához a felhasználói adatok alapján.

A Formstack korlátai

Komplex munkafolyamat-automatizálás esetén meredekebb tanulási görbe

Korlátozott funkciók az ingyenes csomagban

Formstack árak

Űrlapok : 99 USD/hó

Csomag : 299 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Formstack értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (110+ értékelés)

Mit mondanak a Formstackról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Kiváló ár-érték arányú és viszonylag könnyen használható. Több éve használjuk, és el sem tudjuk képzelni, hogy nélkülöznénk – elengedhetetlen a kisvállalkozások hatékony munkamenetének biztosításához, és sokkal olcsóbb, mint egy adminisztrátort fizetni ugyanazokért a feladatokért.

Kiváló ár-érték arányú és viszonylag könnyen használható. Több éve használjuk, és el sem tudjuk képzelni, hogy nélkülöznénk – elengedhetetlen a kisvállalkozások hatékony munkamenetének biztosításához, és sokkal olcsóbb, mint egy adminisztrátort fizetni ugyanazokért a feladatokért.

📮 ClickUp Insight: A felmérésben résztvevők 13%-a szeretné az AI-t használni a nehéz döntések meghozatalához és a komplex problémák megoldásához. Ugyanakkor csak 28% mondja, hogy rendszeresen használja az AI-t a munkájában. Lehetséges ok: biztonsági aggályok! A felhasználók nem szeretnék megosztani a döntéshozatalhoz szükséges érzékeny adataikat egy külső mesterséges intelligenciával. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy a mesterséges intelligenciával támogatott problémamegoldást közvetlenül a biztonságos munkaterületére hozza. A SOC 2-től az ISO-szabványokig a ClickUp megfelel a legmagasabb adatbiztonsági szabványoknak, és segít Önnek a generatív mesterséges intelligencia technológiájának biztonságos használatában a munkaterületén.

11. Alchemer (A legjobb a fejlett felmérési testreszabás és visszajelzéskezelés terén)

via G2

Azok számára, akik maximális testreszabhatóságot, mélyreható elemzéseket és vállalati szintű biztonságot igényelnek, az Alchemer (korábban SurveyGizmo) a legjobb választás.

Az Alchemer lehetővé teszi teljesen testreszabott irányítópultok létrehozását, ahol a valós idejű betekintések szűrhetők, vizualizálhatók és megoszthatók a csapatok között. Megfelel a szigorú biztonsági szabványoknak, beleértve a GDPR, HIPAA és SOC 2 előírásokat, így kiváló választás azoknak a szervezeteknek, amelyek bizalmas vagy szabályozott adatokat kezelnek.

A platform API-ja és webhook-támogatása lehetővé teszi a CRM-ekkel, automatizálási eszközökkel és elemzési platformokkal való egyszerű integrációt, biztosítva, hogy a felmérési adatok ne legyenek elszigetelve.

Az Alchemer legjobb funkciói

Indítson automatizált műveleteket a felmérési válaszok alapján, hogy frissítse a CRM-rekordokat vagy feladatokat rendeljen hozzájuk.

Használja a felmérés elágazásait, hogy a válaszok alapján hiper-személyre szabott élményeket hozzon létre.

Interaktív irányítópultokat ágyazhat be a jelentésekbe, hogy dinamikusan megjelenítse és megossza a felmérés eredményeit.

Vezessen be szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlést a felmérések létrehozásának és az adatok láthatóságának kezeléséhez a csapatok között.

Automatizálja az e-mailes értesítéseket a felmérés válaszai alapján az azonnali nyomon követés érdekében.

Végezzen longitudinális tanulmányokat azáltal, hogy időben követi a válaszadókat, így mélyebb betekintést nyerhet.

Az Alchemer korlátai

Magasabb árak az egyszerűbb felmérési eszközökhöz képest

Egyes fejlett funkciókhoz további kiegészítők szükségesek.

Alchemer árak

Collaborator : 55 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 165 USD/hó felhasználónként

Teljes hozzáférés : 275 USD/hó felhasználónként

Üzleti platform: Egyedi árak

Alchemer értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (300+ értékelés)

Mit mondanak az Alchemerről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Az egyéb eszközökkel és platformokkal való integrálhatóság számomra óriási előnyt jelent. Alchemer-fiókomat összekapcsolhatom a munkám során használt egyéb alkalmazásokkal, ami jelentősen javította hatékonyságomat és termelékenységemet.

Az egyéb eszközökkel és platformokkal való integrálhatóság számomra óriási előnyt jelent. Alchemer-fiókomat összekapcsolhatom a munkám során használt egyéb alkalmazásokkal, ami jelentősen javította hatékonyságomat és termelékenységemet.

A legjobb SurveySparrow alternatíva? A ClickUp mindent megtesz

A válaszok gyűjtése csak egy része a feladatnak. Az igazi érték abból származik, hogy a visszajelzéseket olyan információkká alakítja, amelyeket ténylegesen felhasználhat. Míg az olyan eszközök, mint a Typeform, a Qualtrics és a Google Forms mindegyike rendelkezik erősségekkel a SurveySparrow alternatíváiként, a ClickUp kiemelkedik, mint a végső, mindent magában foglaló megoldás.

A felmérés előtti kutatástól a megfelelő kérdések megfogalmazásán át a terjesztésig, végül az elemzésig és a cselekvésig, a ClickUp mindent elvégez. A legjobb az egészben, hogy egyedi Clickup ügynököket hozhat létre, akik összehangolják ezt a teljes munkafolyamatot.

A testreszabható űrlapok, az automatizálás és a mély integrációk segítségével a ClickUp megkönnyíti az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtését – mindezt a meglévő munkafolyamatok keretein belül. Akár ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, akár alkalmazotti pulzusfelméréseket végez, akár az érdekelt felek visszajelzéseit kezeli, a ClickUp biztosítja, hogy minden válasz valódi hatást gyakoroljon.

Ha komolyan gondolja az elkötelezettség növelését és az adatokon alapuló döntések meghozatalát, akkor a ClickUp az okosabb választás. Regisztráljon még ma ingyen, és változtassa meg a visszajelzések gyűjtésének és felhasználásának módját!