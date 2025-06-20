Hogyan használhatja a Perplexity AI-t a WhatsAppon?

Az AI-alapú keresőmotor, a Perplexity AI mostantól közvetlenül a WhatsAppon is használható.

Ezzel a Perplexity AI-vezérelt válaszainak, valós idejű webes kereséseinek és hivatkozásokkal alátámasztott betekintéseinek teljes képességeit közvetlenül a WhatsApp-csevegéseibe viheti.

Szeretne ötleteket gyűjteni útközben? Megoldható. Fontos részleteket szeretne ellenőrizni a beszélgetés közben? Könnyű! Akár a munkába járás idejét is hatékonyan kihasználhatja, ha a Perplexity AI-t kéri meg feladatok elvégzésére, kérdések megválaszolására vagy tartalmak összefoglalására, mindezt a WhatsAppon belül.

Röviden: a Perplexity AI integrálása a WhatsAppba számtalan lehetőséget kínál!

Ebben a blogban bemutatjuk, hogyan használhatja a Perplexity-t közvetlenül a WhatsApp-on, és milyen korlátai vannak. Emellett megosztunk egy alternatívát (olvassa el: ClickUp ), amely segít a megszerzett ismeretek felhasználásában és azok cselekvéssé alakításában.

Mi az a Perplexity AI és miért érdemes a WhatsApp-on használni?

A Perplexity AI egy mesterséges intelligenciával működő kereső- és válaszadó motor, amely természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ, hogy közvetlen, beszélgetésszerű válaszokat adjon kérdéseire. Ahelyett, hogy csak linkeket sorolna fel, mint egy hagyományos keresőmotor, pontos, tömör válaszokat ad, megbízható forrásokkal alátámasztva.

🔍 Tudta? A Perplexity AI-t 2022 augusztusában alapította egy AI-veteránokból álló csapat: Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho és Andy Konwinski, akik az OpenAI, a Meta AI, a Google Brain és a Databricks vállalatoknál szereztek tapasztalatot. A céljuk? Újragondolni a keresést egy olyan AI segítségével, amely beszélgető jellegű, gyors és valós forrásokra támaszkodik.

Miért érdemes a Perplexity-t a WhatsAppba beépíteni vagy azzal együtt használni?

Egyszerű: hogy egy lépéssel közelebb kerüljön ahhoz, hogy az AI-asszisztensek a mindennapi életének szerves részévé váljanak. Könnyedén és kontextusban, pont ott, ahol éppen van.

A Perplexity AI WhatsApp-válaszai gyorsak, de rövidek és lényegre törőek.

Ezen integráció előtt, amikor valaki kérdést tett fel Önnek a WhatsApp csevegőn, Ön a Google-on kereste meg a választ. Megnyitotta a Chrome-ot, új lapot nyitott, beírta a keresési kifejezést, átfutott öt linket, elterelte a figyelmét a hirdetések, és talán elfelejtette, mit is keresett.

Ezzel kérdéseket tehetsz fel, tényeket ellenőrizhetsz vagy összefoglalókat kaphatsz a csevegésen belül (anélkül, hogy elhagynád az alkalmazást). 🌟

A Perplexity AI néhány legfontosabb funkciója: Valós idejű webes keresés: Naprakész információkat gyűjt hírekből, tudományos forrásokból, fórumokból és videókból.

Fókuszált keresés: Lehetővé teszi, hogy konkrét forrásokat célozzon meg, mint például a Reddit, a YouTube, a Wolfram Alpha, tudományos folyóiratok, vagy az egész internetet átkutassa.

Pro keresés: komplex kérdések vagy témák esetén automatikusan mélyreható, több forrásból származó kutatást végez.

Számokkal ellátott hivatkozások: Minden állítás egyértelműen számozott hivatkozásokkal van alátámasztva, ami lehetővé teszi a források gyors ellenőrzését.

Multimodális képességek: Támogatja a fájlok feltöltését (PDF-ek, képek, táblázatok) és értelmezi a tartalmat, hogy válaszokat adjon.

Spaces: Személyre szabott környezetek a keresések, fájlok, szálak és kutatási munkafolyamatok szervezéséhez.

Használhatja-e a Perplexity AI-t közvetlenül a WhatsAppon?

Igen. A Perplexity AI mostantól közvetlenül a WhatsAppon belül is működik. Csak internetkapcsolatra és a WhatsApp legújabb verziójára van szükséged. Jelenleg mindezt ingyenes WhatsApp Perplexity AI-fiókkal teheted meg.

Így van. Nem kell további alkalmazásokat letöltenie, fiókot létrehoznia vagy a webre váltania, hogy válaszokat kapjon.

Ez olyan egyszerű, mint a Perplexity-vel való csevegés a WhatsApp-on belül, és a program megszerzi az Ön számára szükséges információkat.

A Perplexity AI használata a WhatsAppon azt jelenti, hogy:

Kérdezzen közvetlenül a csevegésben, és azonnal kapjon tömör, tényeken alapuló első válaszokat.

Általános ismeretekkel kapcsolatos válaszok

Kapjon összefoglalókat a csevegésekben megosztott cikkekről vagy dokumentumokról.

Kreatív tartalmak, például képek létrehozása a megadott utasítások alapján

Ellenőrizze a kapott üzenetek vagy információk pontosságát

👀 Tudta? A Perplexity olyan fejlett modellekkel működik, mint a GPT-4. 1, Claude, Gemini, Grok és a saját Sonar rendszere. Ha kíváncsi arra, hogyan építhet saját AI ügynököt, akkor a Perplexity-hez hasonló platformok mögött álló technológia megértése remek kiindulási pont.

Hogyan használhatja a Perplexity AI-t a WhatsAppon (lépésről lépésre)

A Perplexity AI WhatsAppon való futtatásához kevesebb mint egy perc szükséges. Ha valaha is elgondolkodott azon, hogy „Hogyan használhatom a Perplexity AI-t, hogy válaszokat kapjak a WhatsAppon?”, ez a lépésenkénti útmutató pontosan megmutatja Önnek.

1. lépés: Mentse el a számot

Adja hozzá a +1 (833) 436-3285 telefonszámot a névjegyzékéhez. Adjon neki egy könnyen megjegyezhető nevet, például „Perplexity AI”, hogy később könnyen megtalálja. Vagy egyszerűen kattintson erre a linkre a hivatalos Perplexity-fiókhoz, hogy gyorsan elindítsa a csevegést a Perplexity AI-val.

2. lépés: Nyissa meg a WhatsApp alkalmazást, és indítson el egy csevegést.

Nyissa meg a WhatsApp alkalmazást, és keresse meg az imént mentett névjegyet. Érintse meg, hogy megnyissa az új beszélgetési ablakot, ahogyan bármelyik névjeggyel tenné. Ha a linket használja, kattintson a „Folytatás a csevegéshez” gombra, és a WhatsApp automatikusan megnyitja a csevegési ablakot.

3. lépés: Tegye fel a kérdését

Miután megnyitotta a csevegést, íme egy gyors tipp a Perplexity AI-hez hasonló csevegőrobot használatához: egyszerűen írja be kérdését vagy kérését úgy, mintha egy valódi személlyel csevegne. Például: „Magyarázza el, hogyan befolyásolják a kamatlábak az inflációt”.

A Perplexity AI megérti a szándékát, és elkezdi keresni a legjobb információkat, hogy világos, könnyen érthető választ adjon Önnek. Kiegészítő kérdéseket tehet fel, és további információkat kaphat.

Ne feledje azonban, hogy a program nem ad meg forráslinkeket. A válaszokat manuálisan kell ellenőriznie.

✨ Hamarosan érkezik: A vezérigazgató LinkedIn-bejegyzése szerint a Perplexity AI még okosabbá válik a WhatsAppon. Hamarosan hanggal is cseveghet, mémeket és videókat készíthet, pontosabb tényellenőrzéseket kaphat, és akár olyan feladatokban is segítséget kaphat, mint egy igazi asszisztens. Akár csoportos csevegéseiben is részt vehet.

További funkciók

Használjon hangjegyzeteket a kézmentes interakcióhoz

Írás helyett hangüzenetet is küldhet a kérdésével, vagy akár továbbíthat mások hangüzeneteit is. A Perplexity válaszol egy hangüzenettel. A hangüzenetre olyan parancsokkal is válaszolhat, mint például „Transcribe this” (Írd le ezt), és a program végrehajtja a parancsot.

Képek létrehozása leírás alapján

A ChatGPT-vel ellentétben, amely csak linkeket oszt meg képekhez, a Perplexity közvetlenül a WhatsAppon belül képes képeket generálni. Csak le kell írnia egy jelenetet vagy stílust, és a program azonnal létrehozza a képet.

Egy WhatsApp-trükk, amit valószínűleg még nem ismert. 🙂

Kérdéseket tehetsz fel a csatolt képekkel kapcsolatban.

Képeket is feltölthet, és a Perplexity-nek kérdéseket tehet fel velük kapcsolatban.

Alternatívaként a Perplexity még tippeket is ad a képek szerkesztéséhez.

Jelenleg azonban nem támogatja a PDF- vagy Word-dokumentumokat.

🚀 Még mindig nem tudja, mit kérdezzen a Perplexity-től? Íme néhány okos módszer, amellyel ez az AI-eszköz megkönnyítheti az életét közvetlenül a WhatsApp-on keresztül.

Használati példák Hogyan használhatja a Perplexity AI-t a WhatsAppon „Nem értem ezt a témát az órán…” Olyan fogalmakat magyaráz, mint a tanulótársad. „Utazást tervezek, mire van szükségem?” Azonnali megosztás a vízummal kapcsolatos információkról, a kötelező látnivalókról és utazási tippekről „Melyik telefon a legjobb a költségvetésemhez?” Termékösszehasonlításokat és értékeléseket kínál, hogy gyorsabban tudjon dönteni. „Mit főzhetek abból, ami van?” Recepteket javasol a hűtőszekrényében található alapanyagok alapján. „Lemaradtam a hírekről, mi történik?” Gyors, könnyen olvasható összefoglalók küldése a legfrissebb hírekről „Jobb szokásokat szeretnék kialakítani” Tippeket, rutinokat és motivációs támogatást oszt meg az önfejlesztéshez. „Miért nem működik a kódom?” Hibaelhárítás és kódhibák magyarázata

Példák a Perplexity AI használatára a WhatsApp alkalmazásban

A részletes információktól a képalkotásig, az intelligens összefoglalásokig és a speciális feladatokig – íme, hogyan tehet fel hatékonyan kérdéseket az AI-nak, hogy jobb eredményeket kapjon:

Technológia iránt érdeklődő felhasználóknak

Ezek a parancsok segítenek a kódolásban, az eszközök összehasonlításában és a technológiai stratégia kidolgozásában.

„Magyarázza el egyszerű nyelven, hogyan javítja a WebAssembly a frontend teljesítményét.”

„Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár a szerver nélküli architektúra használata egy valós idejű alkalmazás esetében?”

„Keresse meg a GPT-4o és a Claude 3 Opus legújabb összehasonlító tesztjeit.”

Mobil elsődleges szakemberek számára

Optimalizálva a gyors döntéshozatalhoz, tervezéshez és just-in-time tanuláshoz a WhatsAppon.

„Írjon udvarias nyomon követő e-mailt egy értékesítési bemutató után, amelyre nem érkezett válasz. ”

„Adj nekem 3 gyors pontot, amivel egy terméket bemutathatok egy VC WhatsApp csoportban.”

„Összefoglalná nekem ezt a LinkedIn-bejegyzést? [bejegyzés beillesztése]”

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

AI-rajongóknak

Tökéletes azok számára, akik AI-eszközöket fedeznek fel, kutatásokat olvasnak és naprakészek szeretnének maradni.

„Összefoglalja az OpenAI legújabb, a GPT-4o-ról szóló kutatási cikkét 100 szóban.”

„Adjon egy valós példát az LLM-ek finomhangolására az ügyfélszolgálati csevegésekben.”

„Melyek a legjobb Chrome-bővítmények a GPT-4 produktív használatához?”

Diákoknak

A gyorsabb tanulásra, a jobb írásra és az akadémiai ráfordítások csökkentésére összpontosít.

„Magyarázza el a fotoszintézist úgy, mintha hatodikos lennék.”

„Készítsen 5 kérdéses, válaszokkal ellátott, többválasztós kvízt a francia forradalomról.”

„Összefoglalja a „To Kill a Mockingbird” című regény 5. fejezetét 100 szóban.”

💟 Bónusz tipp: Használja ki a Perplexity AI előnyeit a WhatsAppon Legyen tömör: ha kevés az ideje, kérje a „TL;DR” vagy „összefoglalja 3 pontban” funkciót, hogy gyorsan rövid információkat kapjon. Állítsa be kapcsolattartó gyorsbillentyűként: mentse el a Perplexity AI csevegést kedvencként, vagy rögzítse a WhatsAppban, hogy bármikor gyorsan hozzáférhessen anélkül, hogy görgetnie kellene. Válaszok rendszerezése: Használja a WhatsApp csillaggal jelölt üzeneteit vagy egyéni címkéit, hogy a válaszokat kategóriák szerint rendezze, például Utazás, Tanulás vagy Munka.

A Perplexity használatának korlátai és szempontjai a WhatsAppon belül

Bár ez gyors feladatokhoz hasznos, van néhány korlátozás, amelyet érdemes megjegyezni.

A válaszok rövidek: Ha alkalmi vagy gyors kérdéseket tesz fel, ez jól működik. De ha részletes magyarázatra vagy mélyebb elemzésre van szüksége, akkor a válaszok túl rövidnek tűnhetnek.

Nincs mélyreható kutatás vagy teljes összefoglalás: A WhatsAppon elérhető Perplexity nem tartalmaz olyan fejlett eszközöket, mint a Deep Research mód vagy a több forrásból származó összefoglalás. Ha mélyreható elemzéseket vagy alapos összehasonlításokat szeretne, akkor át kell váltania a fő alkalmazásra, a desktop verzióra vagy A WhatsAppon elérhető Perplexity nem tartalmaz olyan fejlett eszközöket, mint a Deep Research mód vagy a több forrásból származó összefoglalás. Ha mélyreható elemzéseket vagy alapos összehasonlításokat szeretne, akkor át kell váltania a fő alkalmazásra, a desktop verzióra vagy a Perplexity alternatíváira.

Nem tudja olvasni a feltöltött dokumentumokat: Bár a WhatsApp lehetővé teszi fájlok küldését, a Perplexity nem tudja megnyitni és megérteni azok tartalmát. Nem tehet fel kérdéseket PDF- vagy Word-dokumentumokkal kapcsolatban, mint a fő Perplexity alkalmazásban.

Nincs fiókcsatlakozás vagy szinkronizálás: Nem tud bejelentkezni a Perplexity AI WhatsApp-fiókjába. A csevegései nem kerülnek mentésre, és nem folytathatja más eszközön onnan, ahol abbahagyta.

Nincsenek szóközök és fejlett csevegési funkciók: A WhatsApp nem támogatja az olyan eszközöket, mint a Perplexity Spaces, a Research Mode vagy a csevegési stílusok váltása, amelyekhez be kell jelentkeznie a Perplexity fiókjába a számítógépen.

Használja a ClickUp alkalmazást az AI-alapú munkafolyamatok kezeléséhez

A Perplexity AI kiválóan alkalmas gyors, beszélgetésszerű válaszok adására a WhatsAppon. De csak ennyire korlátozódik. És nem képes az információkat és adatokat értelmes cselekvéssé alakítani.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, kitölti ezt a hiányt. A ClickUp több mint egy AI-asszisztens: segít létrehozni, szervezni és kezelni a teljes munkafolyamatot olyan eszközökkel, amelyek az ötleteket és a beszélgetéseket termelékenységgé, az ötleteket pedig eredményekké alakítják.

A Perplexity AI WhatsApp kiválóan alkalmas nyilvános információk lekérésére az internetről. Azonban ha a saját projektjeivel, feladataival, dokumentumaival és csapatának frissítéseivel kapcsolatos válaszokról van szó, akkor már nem olyan hatékony.

Ez az, ami megkülönbözteti a ClickUp Brain-t a WhatsApp bot-tól.

A ClickUp platformba teljes mértékben beágyazott Brain valós idejű segítséget nyújt a munkafolyamat minden részében, segítve a keresést, az összefoglalást, az írást és az automatizálást a munkaterület adatainak felhasználásával.

Íme, mit tehet valójában a ClickUp Brain segítségével:

1. Egyesítse több LLM erejét egy AI felületen

Válasszon az Ön igényeinek megfelelő LLM-ek közül a ClickUp Brain segítségével.

Miért elégedjen meg 1 LLM-mel, ha négyet vagy még többet is kaphat? Egy eszköz áráért! A ClickUp Brain lehetővé teszi, hogy igényei alapján válasszon az LLM-ek közül. Claude. Sőt, élő webes keresést is futtat közvetlenül a csevegőablakából. Így soha többé nem kell 100 lapot megnyitnia, hogy megtalálja azt az egy dolgot.

2. Tegyen fel munkával kapcsolatos kérdéseket, és kapjon pontos válaszokat

A munkájával kapcsolatos frissítésekért a ClickUp Brain átnézi a munkaterületét, beleértve a dokumentumokat, feladatokat, megjegyzéseket és projekt ütemterveket, hogy másodpercek alatt közvetlen válaszokat adjon Önnek.

A ClickUp Brain rendkívül pontos és kontextushoz igazodó válaszokat ad a projektjeivel kapcsolatban.

💡 Profi tipp: Ha bizonyos AI-parancsokat gyakran használ, elmentheti őket a ClickUp Brain alkalmazásba, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot. Írja be a parancsot bármely AI mezőbe (Feladat, Dokumentum vagy Csevegés).

Kattintson a prompt mező melletti varázspálca ikonra. Válassza az „Add prompt” (Parancs hozzáadása) lehetőséget.

Az Új prompt modálban adjon nevet a promptjának, majd illessze be vagy írja be a prompt tartalmát. Később ugyanazzal a varázspálca ikonnal könnyedén kereshet és beilleszthet mentett parancsokat, bárhol is elérhető a ClickUp AI.

Mentse el a parancsokat a ClickUp Brain-ben

3. Képek létrehozása közvetlenül a munkaterületén

A ClickUp Brain segítségével könnyedén hozhat létre képeket meghatározott stílusokkal és formázással.

Miért kellene Midjourney-t vagy DALLE-t használnia, ha a Work AI mindent elvégez helyette? Adja meg pontosan, mire van szüksége, és a ClickUp Brain elkészíti az Ön számára a képet!

4. Bármilyen tartalom összefoglalása másodpercek alatt

A ClickUp Brain segítségével azonnal összefoglalhatja a feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket vagy értekezletjegyzeteket, és azokból cselekvésre kész összefoglalókat készíthet.

Kattintson a tartalom tetején található „Összefoglalás” gombra, és egy összefoglaló pillanatképet kap, amely kiemeli a legfontosabb döntéseket és teendőket. Ezután kattintson a „Másolás” gombra, és mentse el vagy ossza meg, ahol csak szükséges.

Óráknyi olvasást másodpercek alatt áttekinthetővé tesz A ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja

A ClickUp Clips segítségével hang- és videófeljegyzéseket készíthet, majd a ClickUp Brain segítségével azokat azonnal leírhatja és összefoglalhatja, így világos, hasznosítható frissítéseket kap.

Ez azt jelenti, hogy pontos szöveges változatokat kap a felvételeiről, könnyen áttekinthető összefoglalókat és rendszerezett információkat, amelyeket megoszthat vagy kioszthat.

Kezdje el hangjegyzeteit részletes, időbélyeggel ellátott frissítésekre konvertálni a ClickUp Brain segítségével.

Gyorsan kell összeállítania egy ügyfélnek szóló frissítést, megírnia egy értekezlet napirendjét vagy szerkesztenie egy hosszú dokumentumot? A ClickUp Brain segíthet.

Készítsen sokféle tartalmat az Ön igényeinek megfelelően a ClickUp Brain segítségével.

7. Az írásbeli terveket azonnal feladatokká és alfeladatokká alakíthatja

Írja be a ClickUp Doc-ba a következő lépéseket:

– Honlap szövegtervezet

– Áttekintés a tervezőcsapattal

– Péntekig véglegesítse

Jelölje ki a listát, írja be az /ai parancsot, majd válassza a „Convert to tasks” (Feladatokká alakítás) lehetőséget. A ClickUp Brain létrehoz egy fő feladatot, amelynek minden pontja egy-egy alfeladatot jelent, és a munkaterület kontextusának megfelelően intelligens javaslatokat kínál a címek, leírások és felelősök tekintetében. Ezután csak ki kell választania, hová szeretné őket hozzáadni, és máris készen állnak a használatra.

A fő feladatokon belül részletes alfeladatokat hozhat létre, így terveit automatikusan megvalósítható lépésekre bontja. Ez biztosítja a projekt átfogó lebontását és a munkafolyamat minden szakaszában a világos szervezést.

Javasolt alfeladatok generálása és mindenki tájékoztatása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain kreativitását és tervezését támogatja, a ClickUp Automations pedig hatékonyságot biztosít a rutin feladatok automatizálásával.

Több mint 100 előre elkészített automatizálási sablon közül választhat, amelyek a gyakori munkafolyamatok felgyorsítására lettek tervezve. Ezek között szerepel a feladatok hozzárendelése állapotváltozáskor, a határidők automatikus beállítása, riasztások küldése meghatározott csapattagoknak, valamint a testreszabott mezők frissítése trigger alapján, manuális beavatkozás nélkül.

Például, ha a Brain létrehoz egy „Sürgős” címkével ellátott feladatot, egy automatizálási sablon azonnal hozzárendelheti azt a projektvezetőhöz, és a határidőt 24 órára állíthatja be. Vagy miután a Brain összefoglalta a sprint áttekintést, egy automatizálás megváltoztathatja a sprint állapotát „Befejezett”-re, és értesítést küldhet az egész csapatnak a ClickUp Chat segítségével.

Ha a beszélgetések folyékonyságáról és a munka előrehaladásáról van szó, a ClickUp Chat vezet.

A ClickUp Chat egy teljesen integrált, biztonságos üzenetküldő eszköz, amelynek célja, hogy csapata kapcsolatban maradjon és produktív legyen anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp platformot. Az önálló alkalmi és üzleti üzenetküldő alkalmazásokkal ellentétben ez szorosan kapcsolódik feladataidhoz, projektjeidhez és munkafolyamataidhoz.

Küldjön üzeneteket és beszélgessen csapatával valós időben a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat segítségével:

Kezdjen egyéni beszélgetéseket egy csapattaggal, ügyféllel, vagy hozzon létre osztályok közötti csoportos csevegéseket.

Ossza meg a ClickUp Task linket a beszélgetés közben, helyezze el a Docs-ba, vagy hivatkozzon korábbi megjegyzésekre anélkül, hogy elhagyná a csevegést.

Jelölje ki a feladat határidőit, a találkozók linkjeit vagy a projekt céljait az üzenetek rögzítésével.

A gyors frissítések és problémamegoldás, valamint a mélyreható együttműködés és stratégiai tervezés között bármiről beszélgethet anélkül, hogy kommunikációs alkalmazások és feladatkezelő eszközök között kellene váltania.

⚡ Sablonarchívum: Tekintse meg a ClickUp átfogó kommunikációs terv sablonjait, amelyekkel egyszerűen racionalizálhatja üzeneteit, nyomon követheti a frissítéseket és fokozhatja az együttműködést.

A gyors csevegésektől a valódi fejlődésig: lépj szintet a ClickUp segítségével

A WhatsAppon elérhető Perplexity AI segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatja a válaszokat, különösen tényellenőrzés, ötletelés vagy egyszerűen csak tisztázás céljából, anélkül, hogy böngészőt kellene megnyitnia.

De ha az igényei túllépnek az egyszerű kérdések és válaszok keretein, például projektek kezelése, csapatokkal való együttműködés vagy ötletek megvalósítása terén, akkor a WhatsApp és a Perplexity önmagában nem lesz elegendő.

Szüksége van egy olyan eszközre, mint a ClickUp, amely a csevegést, a feladatokat, az AI-alapú munkafolyamatokat és a projektmenedzsmentet egyetlen munkaterületen szervezi. Ez a különbség a „csak a munkáról beszélni” és a munka tényleges elvégzése között.

Ha tehát készen állsz arra, hogy a gyors válaszokról a zökkenőmentes, hatékony csapatmunkára válts, a ClickUp a következő okos lépés.

Próbálja ki még ma ingyen, és nézze meg, hogyan nő a termelékenysége!