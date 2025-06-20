Notta AI és Otter AI: melyik átírási eszköz a megfelelő az Ön számára?

Nem tud dönteni a Notta és az Otter között? Döntsük el egyszer és mindenkorra!

A termelékenységi lövészárokban térdig gázolsz a egymást követő Zoom-megbeszélések és a végtelen teendőlisták között, és valahol közben elfelejted, hogy milyen nap van. Ismerős helyzet?

Természetesen az AI átírási eszközökhöz fordulsz segítségért – ez okos döntés. De most új dilemmával szembesülsz: „A Notta-t vagy az Otter-t válasszam?”

Mindkettő éles átírásokat, összefoglalókat, pontosságot és teendőket ígér, de melyik felel meg igazán az Ön munkafolyamatának?

Ez a Notta AI és Otter AI összehasonlítás segít eldönteni, melyik érdemel állandó helyet a termelékenységi eszköztárában. Akár a tisztaságot, a sebességet vagy az intelligenciát keresi, mi tudjuk a választ (és egy jobb lehetőséget is kínálunk Önnek – ClickUp ). Kezdjük!

Mi az a Notta AI?

A Notta AI egy mesterséges intelligenciával működő beszéd-szöveg átalakító szoftver, amely valós időben átírja a kimondott szavakat írásos szöveggé.

Lehetővé teszi, hogy bármely feltöltött videó vagy hangfájl hanganyagát rögzítse és átírja tiszta, szerkeszthető szöveggé. Alapvetően ez az Ön AI jegyzetelési asszisztense. Akár AI által generált összefoglalásokat is kaphat, ha inkább kihagyná a felesleges részleteket, és egyből a lényegre térne (látjuk, hogy Ön is a TL;DR táborhoz tartozik).

A Notta segítségével mindig tudni fogja, ki mit mondott, anélkül, hogy később hangfelvételeket kellene hallgatnia.

👀 Tudta? Figyelemfelkeltő képességünk 2000-ben még 12 másodperc volt, de két évtized alatt 8,25 másodpercre csökkent. Ez kevesebb, mint egy aranyhalé!

A Notta AI funkciói

A Notta AI nem csak egyszerűen leírja a dolgokat. Ez a háttérben működő értekezlet-támogató eszköz (mert mindannyiunknak szükségünk van rá) – leírja, rendszerezi és összefoglalja a beszélgetéseket, miközben Ön csak hátradől és pihen.

Íme, mi emeli ki a többi AI-alapú értekezleteszköz közül.

1. 1. funkció: Valós idejű automatikus átírás

via Notta

Élő értekezlet a Zoom, a Google Meet vagy a Microsoft Teams platformon? A Notta segít Önnek. Automatikusan csatlakozik az értekezletekhez, és valós időben elkezdi a leírást, anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene.

Vagy ha már rendelkezik audio- vagy videofájllal, egyszerűen töltse fel, és hagyja, hogy a Notta néhány perc alatt elvégezze a nehéz munkát az automatikus átírással. Nincs többé tízszer visszatekerés a felvételeken, hogy meghallja, mi hangzott el a kortyok között.

2. 2. funkció: Többnyelvű támogatás

via Notta

Kétnyelvű megbeszéléseket kell átírnia, vagy globális csapatokkal kell együttműködnie? A Notta 58 nyelvet beszél, így nemzetközi hívásai nem fognak értelmetlen szövegként megjelenni az átírásban.

Az angoltól a japánon át a szuahéliig, a Notta segít abban, hogy a beszélgetések határokon átnyúlóan is érthetőek legyenek – tökéletes megoldás fordítási szolgáltatásokhoz vagy bárki számára, aki több nyelvet használ.

3. 3. funkció: Sokoldalú média kezelés

via Notta

A Notta nem válogatós – bármilyen audio- és videotartalmat elfogad. Interjúk, podcastok, rögzített előadások vagy az a két héttel ezelőtti ügyfélhívás?

Egyszerűen csak helyezze be az audio- vagy videofájlt, és a Notta könnyedén átalakítja szöveggé. Különböző formátumokat támogat, így nem kell bajlódnia a fájlok átalakításával, csak azért, hogy átírást kapjon.

A leírás elkészülte után exportálja jegyzetét a Notion, Slack vagy más platformokra többféle formátumban (TXT, DOCX, PDF, SRT).

4. 4. funkció: Integráció és kezelés

via Notta

Igazi AI-találkozóasszisztensként a Notta integrálható a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal.

Az automatikus értekezletekhez való csatlakozás funkcióval beállíthatja, és többé nem kell foglalkoznia vele. A Notta csatlakozik a hívásaihoz, jegyzőkönyvet készít az értekezletekről, és mindent időrendben rendszerez. Nem kell a résztvevőket üldöznie, hogy megkapja az értekezlet részleteinek saját verziójukat.

A Salesforce, HubSpot és ClickUp eszközökkel is integrálhatja, hogy munkafolyamatai hatékonyak maradjanak.

5. 5. funkció: AI által generált összefoglalók és kiemelt részek

via Notta

A leiratok remekek, de a Notta még tovább megy az AI által generált összefoglalásokkal. Kivonja a legfontosabb pontokat, így nem kell végiglapoznia az összes értekezlet leiratát.

Ezeket a kiemelt részeket megosztható klipekké is alakíthatja, megkönnyítve ezzel a csapatával való kommunikációt.

Ezenkívül az AI csevegés segítségével kérdéseket tehet fel a leirattal kapcsolatban, vagy a teendőket készen használható feladatlista-sablonná alakíthatja. Összességében ez teszi hasznossá az értekezletek jegyzőkönyveit.

Notta AI árak

Örökre ingyenes

Előny: 13,49 USD/hó egy felhasználó számára

Üzleti: 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fordítási kiegészítő: 10 USD/hó/felhasználó áron elérhető; minden fizetős csomagban elérhető

💡 Profi tipp: Párosítsa a Notta-t kedvenc értekezletkezelő szoftverével vagy jegyzetelési sablonjaival, hogy egyetlen szót sem kelljen begépelnie, és mégis produktív értekezleteket tarthasson.

Mi az Otter AI?

Az Otter AI egy másik intelligens átírási és jegyzetelési eszköz, amely a beszélt szavakat strukturált, kereshető és megosztható jegyzetekké alakítja.

A Google Naptárral való szinkronizálástól a Zoom-on való automatikus értekezletekhez való csatlakozásig az Otter élő, együttműködésen alapuló átiratot hoz létre. Emellett lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben megjegyzéseket fűzzenek, kiemeljenek és feladatokat rendeljenek hozzá.

Az Otter AI segít szó szerint rögzíteni az értekezleteket, így kevesebb időt kell fordítania az értekezletek jegyzőkönyveinek írására, és több időt tud szentelni a tényleges munkának.

👀 Tudta? Míg a vezetők közel 75%-a rendszeresen jegyzetel vagy megosztja a megbeszélések jegyzetét és a teendőket, jelentős 48% úgy érzi, hogy több időt szán erre a folyamatra, mint szeretne.

Az Otter AI funkciói

Az Otter a csapatod túlszárnyaló tagja, aki jegyzeteket készít, rendszerezi azokat, és gondoskodik arról, hogy mindenki naprakész legyen. Itt található egy részletesebb áttekintés a funkciókészletéről, amelyet elfoglalt elmék és kaotikus naptárak számára fejlesztettek ki.

1. 1. funkció: Valós idejű együttműködésen alapuló átírás

via Otter

Az Otter lenyűgöző pontossággal átírja az élő megbeszéléseket, és lehetővé teszi, hogy az egész csapata belelépjen a leiratba, mintha egy megosztott Google Doc dokumentum lenne.

Miközben a Zoom, a Google Meet vagy a Teams élő beszélgetéseit átírja, csapata egyidejűleg kiemelheti a legfontosabb pillanatokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és képeket is hozzáadhat. Ezzel a leírás életteli, lélegző projekttervvé válik, miközben mindenki ugyanazon az oldalon marad.

2. 2. funkció: AI-összefoglalók és beszélőazonosítás

via Otter

Az Otter nem csak leír mindent, hanem rendszerezi is. Automatikusan azonosítja a beszélőket, és a legfontosabb pontokat rövid, áttekinthető bekezdésekben foglalja össze.

Bónusz? Még szófelhőt is generál, így könnyen felismerheti a megbeszélések témáit.

3. 3. funkció: Intelligens értekezlet-asszisztens naptárintegrációval

via Otter

Az Otter nem vár utasításokra – integrálódik a Google Naptárába, és pontosan tudja, mikor és hol kell megjelenni. Automatikusan csatlakozik az értekezletekhez, valós időben átírja azokat, és mindent szépen elment a megfelelő naptári esemény alá.

Így a hétfői telefonbeszélgetésből származó „Következő lépések” nem vesznek el a „Meeting Notes Final Final v2” nevű mappák tengerében.

via Otter

Több projektet vagy osztályt kell egyszerre kezelnie? Az Otter megosztott mappákkal, egyéni csoportokkal és szervezett csapatokkal gondoskodik a rendről.

Akár marketinggel, értékesítéssel vagy ügyfélszolgálattal foglalkozik, mindenki hozzáférhet a számára szükséges információkhoz. Nincs többé Slack-szálak átkutatás vagy „Hé, kinél vannak a múlt csütörtöki jegyzetek?” kérdések. Ráadásul automatikusan hozzárendeli a megbeszéléseken eldöntött teendőket, így egyetlen feladat sem marad elvégezve.

5. 5. funkció: AI-alapú tartalomgenerálás

via Otter

Előfordult már, hogy egy megbeszélés után azt gondolta: „Remek... most még a követő e-mailt is meg kell írnom?” Az Otter AI Chat segít Önnek. Csak kérje meg, hogy készítsen követő e-maileket, blogbejegyzéseket, közösségi média posztokat vagy összefoglalókat, és a program a tényleges beszélgetést felhasználva elkészíti azokat.

Akár élőben szinkronizál a csapatával, akár később átnézi a jegyzeteket, az Otter Chat segítségével perceken belül világos, személyre szabott tartalmat készíthet.

Otter AI árak

Örökre ingyenes

Előny: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

💡 Profi tipp: Használja az Otter egyéni szókincs funkcióját, hogy betanítsa az iparágra jellemző szakzsargonra, rövidítésekre vagy csapatnyelvre. Ez jelentősen javítja a leírás pontosságát.

Notta AI és Otter AI: funkciók összehasonlítása

Most, hogy már mindent tud, amit tudnia kell a két AI átírási eszközről, állítsuk őket egymás mellé, és nézzük meg, melyikük viszi el a pálmát a funkciók tekintetében.

1. funkció: Átírási pontosság

Notta AI: Rendkívül pontos átírásokat kínál, különösen előre rögzített médiafájlok és többnyelvű fájlok esetén. Erőssége a tisztaságban és a formátum tisztaságában rejlik, még zajos környezetben is.

Otter AI: Kiváló élő átírást biztosít, erős hangfelismeréssel és formázással. Leginkább valós idejű beszélgetésekhez alkalmas.

🏆 Győztes: Döntetlen. A Notta jobb a többnyelvű átírásban, míg az Otter a pontos AI-átírásban jeleskedik.

2. funkció: Többnyelvű támogatás

Notta AI: 58 nyelven támogatja a leírást és valós idejű fordítást kínál, így ideális globális csapatok vagy kétnyelvű interjúk számára.

Otter AI: Csak angol (amerikai és brit), spanyol és francia nyelvű beszélgetéseket átír.

🏆 Győztes: A Notta AI egyértelműen a nemzetközi és kétnyelvű használatra alkalmas eszköz.

3. funkció: Felhasználói felület és együttműködés

Notta AI: Tiszta felület, könnyű navigáció. Együttműködési funkciók is rendelkezésre állnak, de az Otterhez képest kissé korlátozottak.

Otter AI: Intuitívabb felhasználói élményt nyújt olyan együttműködési funkciókkal, mint a megosztott mappák, a valós idejű megjegyzések és a szerkeszthető átiratok. Tökéletes csapatmunkához és kezdőknek.

🏆 Győztes: Otter AI. Fejlett együttműködési funkciói révén jobb választás csapatok számára.

4. funkció: AI-összefoglalók és jegyzetek

Notta AI: AI-összefoglalásokat generál feladatlista-sablonokkal, megvalósítható ötletekkel és idővonal-alapú jegyzetekkel. Hasznos a leiratok teendőlistává alakításához.

Otter AI: AI által generált összefoglalásokat is kínál, és kiemeli a legfontosabb pontokat, de kevésbé hangsúlyozza a feladatkezelést.

🏆 Győztes: Döntetlen. A Notta jobb a beszélgetések feladatokká alakításában, míg az Otter a gyors áttekintésekben és a csapat összehangolásában tűnik ki.

5. funkció: AI-támogatott tartalomgenerálás

Notta AI: Kiválóan alkalmas összefoglalók és teendőlisták készítésére, de ezen túlmenően nem kínál tartalomkészítési funkciókat.

Otter AI: Kiemelkedik az Otter Chat funkcióval, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az AI segítségével azonnal létrehozzanak nyomon követő e-maileket, blogokat és megbeszélésekhez kapcsolódó tartalmakat.

🏆 Győztes: Otter AI nyert, mert a jegyzetelésen túl teljes tartalomkészítést is kínál.

6. funkció: Árak

Notta AI: Nagylelkűbb ingyenes csomag, amely hozzáférést biztosít a legfontosabb funkciókhoz. A fizetős csomagok versenyképes áron elérhetők egyéni és csapat használatra.

Otter AI: Szilárd funkciók, de korlátozottabb ingyenes csomag és kissé magasabb árak.

🏆 Győztes: Notta AI egy kedvezőbb árú lehetőség, nagylelkű ingyenes csomaggal.

Notta AI és Otter AI a Redditen

Természetesen a weboldal funkciói csak az egyik oldalt mutatják be. De mit mondanak a valódi felhasználók, amikor senki sem figyeli őket?

A Reddit-en kutattunk, hogy őszinte, szűrőmentes véleményeket találjunk a Notta és az Otter AI-ről – olyan mindennapi felhasználóktól, akik mindkét eszközt kipróbálták valós munkakörülmények (és kaotikus helyzetek) között.

A Wonderful-Ad-5952 felhasználó mind a Notta AI-t, mind az Otter AI-t értékeli az r/AiNoteTaker oldalon.

Íme, mit mond a felhasználó a Notta AI-ról.

Előnyök: Valós idejű átírás, összefoglalók, beszélő azonosítás és fordítás. Megfelelő nyelvi támogatás és platformintegráció. Hátrányok: Az ingyenes percek gyorsan elfogynak. Az összefoglalókban néha hiányoznak fontos pontok. Kívánságlista: Több ingyenes perc + jobb AI-pontosság akcentusok és szakzsargon esetén. Ár-érték arány: 6/10. Átlagos teljesítmény egy versenyképes piacon.

Másrészt, itt van a véleményük az Otter AI-ról.

Előnyök: Nagy pontosság, valós idejű összefoglalók és jó felhasználói felület. Az AI csevegés egy remek extra funkció. Hátrányok: A 30 perces találkozókorlát a ingyenes csomagban nagyon zavaró. Az, hogy csak angol nyelven elérhető, nagy hiányosság. Kívánságlista: Több nyelv és magasabb ingyenes korlátok. Egy olcsóbb, kevesebb használatra szánt csomag is segítene. Ár-érték arány: 7/10. Remek, ha angolul beszél és rendszeresen tart találkozókat.

Egy másik felhasználó, KeepOnRising19, rámutat arra, hogy az Otternek milyen nehézségeket okoz a különböző akcentusok kezelése az r/Journalism oldalon.

Nem alkalmas akcentussal beszélők számára. Kutatóként írok, és interjúim többségét olyanokkal készítem, akik folyékonyan beszélnek angolul, de erős akcentussal és szaknyelvvel, ezért ha ezt az eszközt használom, általában sokat kell átnéznem és tisztítanom a szöveget.

Összességében mindkét AI-alapú jegyzőkönyv-készítőnek vannak előnyei és hátrányai, és minden attól függ, hogy mit vár el az AI-eszközétől.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Notta AI és az Otter AI legjobb alternatíváját

A Notta és az Otter egyaránt kiváló eszközök, de ha mindent egyben és még többet is szeretne, akkor a ClickUp a legjobb választás, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása!

A ClickUp egy helyen összekapcsolja a jegyzeteket, feladatokat, dokumentumokat és megbeszéléseket. Akár megbeszéléseket szeretne átírni, akár a teendőket nyomon követhető feladatokká szeretné alakítani, a ClickUp gondoskodik arról, hogy minden zökkenőmentesen menjen.

ClickUp első számú előnye: kövesse nyomon az összes megbeszélését egy intelligens naptár segítségével

Unod már, hogy minden találkozóhoz linkeket kell keresned? Ismerkedj meg a naptárral, amely nem csak a menetrendet mutatja, hanem lépést tart veled. A ClickUp Calendar mesterséges intelligenciát használ, hogy automatikusan megtervezze az ideális napodat azáltal, hogy a feladatokat, találkozókat és határidőket intelligens, rugalmas idővonalba szervezi.

Automatikusan blokkolja a koncentrációs időt, átütemezi a terveket, ha azok megváltoznak, és segít Önnek produktív maradni anélkül, hogy mentálisan kelljen zsonglőrködnie.

Vegye kézbe a napját, és tervezzen, rangsoroljon és változtasson automatikusan a ClickUp Naptár segítségével.

A kétirányú Google Naptár szinkronizálással minden esemény tökéletes összhangban van. Outlookban dolgozik? Az is szinkronizálható!

Csatlakozzon a Zoom, Meet vagy Teams hívásokhoz egy kattintással, húzza át a feladatokat a prioritások átrendezéséhez, és hagyja, hogy a ClickUp AI az értekezleteket azonnal kijelölt feladatokká alakítsa. Ez a napi tervezője, jegyzetelője és időgazdálkodója – mindez egy elegáns felületen.

A ClickUp második előnye: automatikus jegyzetelés és feladatkezelés

Most, hogy gond nélkül csatlakozott az értekezlethez, beszéljünk a jegyzetelésről. A ClickUp a leíráson túlmutató élményt nyújt – teljes körű termelékenység-automatizálást.

A ClickUp AI Notetaker függetlenül a megbeszélés platformjától csatlakozik, mindent rögzít, intelligens, kereshető szöveggé átírja, és elhelyezi a munkaterületén.

Nincs kézi jegyzetelés. Nincs alkalmazásváltás. Csak teljes koncentráció.

Csatlakozzon a megbeszélésekhez, hagyja el a firkálást, és hagyja, hogy az AI jegyzeteljen Ön helyett a ClickUp AI Notetaker segítségével.

De ez még nem minden. A ClickUp Brain ezután összefoglalja a találkozót a legfontosabb döntésekkel, akadályokkal, prioritásokkal és teendőkkel – mindezt másodpercek alatt.

Még kérdéseket is feltehet neki az ülésen elhangzottakról, és a program a leírásból ki fogja keresni az Ön számára a válaszokat.

Összegezze a megállapításokat, és ossza ki a feladatokat, miközben a ClickUp Brain segítségével a beszélgetésre koncentrálhat.

A legjobb rész? Minden teendő automatikusan nyomon követhető feladattá alakul, kiosztásra kerül és készen áll a végrehajtásra. Ráadásul ezeket a jegyzeteket azonnal megoszthatja a csapatával, így mindenki naprakész lesz – nincs többé „mit hagytam ki?” pillanat.

A Reddit felhasználó, Proud-Present-8870, megosztja tapasztalatait a ClickUp AI Notetaker használatáról az r/clickup oldalon.

…Az első hét használata…hihetetlen. Megjelenik a naptáramban, ami nagyon örvendetes, és az összefoglalás/átírás/teendők 90%-ban remekül működnek. Kisebb finomításokra van szükség. Alig várom, hogy további felhasználási lehetőségeket találjak. És ez remek jel…

A ClickUp segítségével a jegyzetek nem csak tájékoztatnak, hanem produktív megbeszéléseket is lehetővé tesznek, amelyek elősegítik a következő lépés meghozatalát.

A ClickUp harmadik előnye: A találkozók összefoglalójának közös szerkesztése

Miután a találkozó átírásra és összefoglalásra került, hová kerülnek ezek az információk? Egyenesen a ClickUp Docs-ba, az Ön cselekvésre tervezett együttműködési munkaterületébe.

A statikus jegyzetalkalmazásokkal ellentétben a ClickUp Docs lehetővé teszi az élő szerkesztést, a valós idejű együttműködést és a feladatok egyszerű összekapcsolását.

A ClickUp Docs segítségével alakítsa statikus jegyzeteket élő, együttműködésen alapuló dokumentumokká.

Az egész csapata együtt dolgozhat egy dokumentumon, megjegyzéseket fűzhet hozzá, szakaszokat rendelhet hozzá, és akár feladatokat is beágyazhat közvetlenül a dokumentumba. Mintha a Google Docs termelékenységi átalakításon esett volna át – most minden ötlet, döntés vagy brainstorming azonnal megvalósítható.

ClickUp előnye #4: Hídtervezés és cselekvés

Ha az egész hete csak megbeszélésekből áll, akkor ne hagyja ki a ClickUp Meetings funkcióit.

A gazdag szövegszerkesztő funkcióval pontosan úgy strukturálhatja a jegyzeteket, ahogyan szeretné. Kiemelheti a legfontosabb pontokat, egyértelmű értekezlet-napirendeket készíthet ellenőrzőlistákkal, és a dokumentumokból azonnal feladatokkal láthatja el csapattársait.

Minden megbeszélés pontja rögzítésre, nyomon követésre és utánkövetésre kerül, így semmi sem veszik el a kavarodásban.

Készítsen napirendeket rich text szerkesztéssel, hogy kiemelje a legfontosabb pontokat, és maradjon szervezett a ClickUp Meetings segítségével.

Ismétlődő értekezletek? Nincs gond. Naptárszinkronizálás? Könnyedén megoldható. A /slash parancsokkal gyorsan elvégezheti a formázást és a feladatok létrehozását, míg a ClickUp automatikusan összekapcsolja az értekezletek jegyzetét a kapcsolódó feladatokkal és ütemtervekkel a Google Naptár segítségével. Ez az egyszerű funkció órákat takarít meg a munkából.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

ClickUp előnye #5: Hozzáférés a ClickUp sablonkönyvtárhoz

Lássuk be, néha a megbeszélések jegyzetét kézzel kell megírni, csak a biztonság kedvéért. De muszáj, hogy ezek a jegyzetek zavarosak és kaotikusak legyenek? Természetesen nem! Itt jön jól a ClickUp Meeting Notes Template.

Az egyes megbeszélésekhez – brainstorming, ügyfélhívás, sprint-áttekintés stb. – készült jegyzetelési sablonok segítségével egyénileg vagy csapatként rögzítheti a résztvevőket, a napirendi pontokat és a teendőket.

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse minden értekezletet intelligens sablonokkal, amelyek könnyedén szervezik, strukturálják és irányítják a következő lépéseket a ClickUp értekezletjegyzet-sablon segítségével.

Így hozhatja ki a legtöbbet ebből a találkozói jegyzetek sablonjából.

Rendezze jegyzeteket egymásba ágyazott oldalakkal a különböző értekezletek típusai szerint.

Adjon hozzá előre napirendi pontokat, hogy a beszélgetés fókuszált maradjon, és előre felkészítse csapatát.

Jelölj ki egy jegyzetelőt, vagy engedd, hogy mindenki hozzájáruljon egy megosztott ClickUp dokumentumhoz a megbeszélés során.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a feladatok összefoglalásához és kiosztásához közvetlenül a jegyzetekből.

ClickUp előnye #6: Csatlakoztassa az egész munkaterületét

Nos, nem véletlenül hívják „mindenre kiterjedő alkalmazásnak” – valóban összeköti az egész munkaterületét. Több mint 1000 eszközzel, a Slack-től, a Zoom-tól és a Microsoft Teams-től a Dropbox-ig, a GitHub-ig és még sok másig, a ClickUp Integrations minden megoldást kínál, amire szüksége lehet, pont ott, ahol szüksége van rá.

Ez azt jelenti, hogy a megbeszélései, feladata, jegyzetek, fájlok és munkafolyamatok végre egy helyen lesznek. Nincs többé ugrálás a lapok között vagy a különálló alkalmazásokban való kutatás – a ClickUp mindent egy egyszerű, központi munkaterületbe von össze.

A ClickUp felhasználói gyakran hangsúlyozzák, hogy ezek az együttműködési és automatizálási funkciók szükségtelenné teszik a gyakori csapatértekezleteket.

Victoria Berryman, a Seequent marketingoperációs menedzsere így nyilatkozik:

A ClickUp segítségével számtalan órát spóroltunk meg azzal, hogy megszüntettük a projektfrissítésekről szóló felesleges megbeszéléseket. Most már a megbeszéléseinket a megoldások kidolgozására fordíthatjuk.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy egyedi triggereket hozzon létre a megbeszélés utáni feladatokhoz, például „amikor elkészül a megbeszélés összefoglalója, rendeljen hozzá feladatokat és alfeladatokat, állítsa be a határidőket, és értesítse a csapatot”.

Röviden: a ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, amely minden megbeszélést könnyed, megvalósítható lépéssé tesz a siker felé, így tökéletes alternatívája a Notta vagy az Otter AI-nak.

Átírás, feladatok és siker a ClickUp segítségével

Természetesen a Notta és az Otter is remekül hallgatja (vagy inkább hallgatja) az Ön megbeszéléseit. De a ClickUp nem csak hallgat, hanem cselekszik is.

Az AI-alapú jegyzetekkel, az azonnali feladatkezdeményezéssel, az egyszerű automatizálással és a beépített együttműködési eszközökkel ez a program a mindent halló, soha nem felejtő tárgyalási társad és a csapatod munkafolyamat-varázslója.

Nincs többé váltogatás az alkalmazások között vagy a teendők keresgélése. Minden már készen áll az Ön számára – szépen rendszerezve és használatra készen. Regisztráljon egy ingyenes ClickUp fiókra, és próbálja ki még ma!