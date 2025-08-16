Ingyenes tartalomjegyzék-sablonok a dokumentumok szervezéséhez

Ha unod már a rendezetlen dokumentumok lapozgatását vagy az órákig tartó fejlécek és oldalszámok összehangolását, akkor nem vagy egyedül. Egy jól elkészített tartalomjegyzék-sablon gyorsan megoldja ezt a problémát.

Akár kutatási dolgozatot író hallgató, kézikönyvet készítő marketinges vagy részletes jelentést író projektmenedzser, a sablonok időt és idegességet takarítanak meg Önnek.

Ezek a tartalom sablonok segítenek a szakaszok szervezésében, az oldalszámok beszúrásában és a dokumentum hangulatához illő betűtípus kiválasztásában.

Fedezze fel a legkiválóbb, professzionálisan tervezett sablonokat, amelyekből könnyedén kiválaszthatja a tökéletes táblázatot, beillesztheti a tartalmát, és máris kezdhet is.

Mik azok a tartalomjegyzék-sablonok?

A tartalomjegyzék-sablon egy előre formázott elrendezés, amely segít a dokumentum szerkezetének szervezésében és megjelenítésében azáltal, hogy felsorolja a szakaszokat, a címsorokat és a megfelelő oldalszámokat. Ezeket a sablonokat általában kutatási cikkekben, kézikönyvekben, jelentésekben és más hosszú dokumentumokban használják a navigáció és az olvashatóság javítása érdekében.

Minden sablon tartalmazza:

Helyőrzők címsorokhoz, alcímsorokhoz és oldalszámokhoz, ahová manuálisan vagy automatikusan hozzáadhat tartalmat a Microsoft Word, Apple Pages vagy PDF szerkesztők segítségével.

Az olyan elemek, mint a betűtípus, az igazítás és az elrendezés, illeszkednek a dokumentum hangvételéhez és formátumához.

Pontvonalak vagy tabulátorok összekötik a szakaszcímeket a megfelelő oldalszámokkal, így tiszta és egységes tartalomjegyzéket hozhat létre.

Ezek a sablonok üresek vagy előre kitöltöttek lehetnek, és általában ingyenesen letölthetők vagy beépített opcióként elérhetők a gyakori dokumentumszerkesztő eszközökben.

🔎 Tudta-e: A felhasználók 79%-a inkább átfutja a tartalmat, mintsem szó szerint elolvassa, és a jól felépített, világos címsorokkal és tartalomjegyzékkel ellátott dokumentumok jelentősen javítják a megértést.

13 tartalomjegyzék-sablon

A megfelelő tartalomjegyzék-sablon kiválasztása nem csak a stílusról szól, hanem arról is, hogy gyorsabban kialakítsa a megfelelő szerkezetet. Itt talál sablonokat, amelyek segítenek a tartalomjegyzék formázásában, a címsorok rendezésében és az oldalszámok igazításában anélkül, hogy minden szakaszt manuálisan kellene módosítania.

1. ClickUp tartalomnaptár sablon

Ingyenes sablon Tervezze meg és kövesse nyomon heti publikációs ütemtervét a ClickUp heti tartalomnaptárával.

Ha dokumentuma ismétlődő frissítéseket, kampányokat vagy hetente változó réteges tartalmat tartalmaz, ez a sablon lehetővé teszi az ellenőrzést a táblázatok káosza nélkül. A ClickUp heti tartalomnaptár-sablonja egy interaktív rendszer, amely tartalomkezelőként is funkcionál.

Hatféle nézetmódban tekintheti meg, frissítheti, rendelheti hozzá és ütemezheti az elemeket. Ezzel a tartalomnaptár-sablonnal minden feladat metaadatokat tartalmazhat, például feliratokat, képeket, hashtageket vagy megjegyzéseket, amelyek mind egy helyen láthatók.

⭐ Miért fogja szeretni?

Heti, platform és cél szerinti bejegyzések ütemezése

Hozzon létre szakaszokat címkék, dátumok és kijelölt szerkesztők segítségével.

Automatizálja az emlékeztetőket, az állapotfrissítéseket és a felülvizsgálati ciklusokat

Kapcsolja össze a kiegészítő tartalmakat, és kövesse nyomon az elemzésre kész mezőket

🔑 Ideális: Marketing dokumentumok, kampányelemzések és tartalomalapú projektjelentések strukturálására, amelyekhez részletes, élő frissítésekhez kapcsolódó tartalomjegyzékre van szükség.

2. ClickUp történetvázlat-sablon

Ingyenes sablon Készítsen strukturált narratívákat és karakteríveket a ClickUp Story Outline Template segítségével.

Akár hosszú esszét ír, tartalmi forgatókönyvet készít, vagy részletes prezentációt tervez, a ClickUp Story Outline Template sablonja már a kezdetektől strukturálja ötleteit. A statikus táblázatokkal ellentétben ez a sablon úgy működik, mint egy storyboard, amelyen nyomon követhető a haladás.

Egy helyen mozgathatja a jeleneteket, kioszthatja a szerepeket, figyelemmel kísérheti az idővonalakat és kidolgozhatja a karaktereket. Ideális komplex narratívák kezelhető részekre bontásához, miközben összhangban marad az általános céljával.

⭐ Miért fogja szeretni?

Rendezze a történet elemeit fejezetekbe, jelenetekbe vagy szakaszokba mappák és mezők segítségével.

Kövesse nyomon az előrehaladást nyolc egyedi státusszal, a vázlatkészítéstől a lektorálásig.

Adjon hozzá egyéni mezőket a történet fordulópontjaihoz, a karakterek fejlődéséhez vagy a témákhoz.

Használjon vizuális feladat táblákat a történet menetének átrendezéséhez és finomhangolásához.

🔑 Ideális: Tartalomcsapatok számára, akik strukturált narratívákat, történetvezérelt projektdokumentumokat vagy kreatív prezentációkat készítenek, amelyekhez szerkeszthető sablonra van szükség a fejezetek és az előrehaladás ábrázolásához.

⏩ További információk: Útmutató a különböző írásstílusokhoz példákkal

3. ClickUp blog sablon

Ingyenes sablon Építsen strukturált publikációs rendszert a ClickUp blog sablonjával!

Ez a sablon azoknak a alkotóknak készült, akik többet akarnak, mint egy egyszerű vázlatot a Google Docs-ban. A ClickUp blog sablonja központi helyet biztosít a blogtartalmak ötleteléséhez, írásához, kiosztásához, szerkesztéséhez és ütemezéséhez.

Ez egy azonnal használható dokumentum, amely beilleszthető egy nagyobb projekt munkafolyamatába, így nyomon követheti blogja teljes életciklusát. Láthatja, hogy min dolgoznak, ki mit ír, és mikor jelenik meg az egyes bejegyzések.

⭐ Miért fogja szeretni?

Tervezze meg és írja meg blogbejegyzéseit közvetlenül a ClickUp Docs -ban

Rendeljen szerepeket és határidőket az írás minden szakaszához

A határidők vizualizálása naptár, Gantt-diagram és táblázat nézetben

Adjon hozzá multimédiás elemeket, jegyzeteket és metaadatokat egy munkaterületen

🔑 Ideális: Bloggerek, szerkesztők és tartalomcsapatok számára, akik folyamatos publikációs folyamatot szeretnének kezelni, miközben a szerkesztői tartalomjegyzéket a határidőkhöz igazítják.

4. ClickUp projektdokumentációs sablon

Ingyenes sablon Kövesse nyomon, szervezze és tartsa karban a legfontosabb eredményeket a ClickUp projektdokumentációs sablon segítségével.

Ez a sablon részletes áttekintést, tervezést, frissítéseket és eredményeket biztosít a dokumentumában. A ClickUp projektdokumentációs sablonja úgy működik, mint egy projektirányító központ.

Egyetlen, strukturált dokumentumban rögzítheti a célokat, kioszthatja a feladatokat, megtervezheti az ütemtervet és összegyűjtheti a visszajelzéseket. Ez nem csak tárolási célokat szolgál: a projekt munkafolyamatának dokumentációjának minden része valós idejű munkafolyamatokba kerül, amelyek segítségével csapata összehangoltan és a terv szerint haladhat.

⭐ Miért fogja szeretni?

Készítsen teljes projektáttekintést állapotkövetéssel

Adjon hozzá projekt mérföldköveket, és kapcsolja össze őket a feladatokkal

Használja a Gantt- és Naptár nézeteket a szállítási határidők kezeléséhez.

Gyűjtse össze a visszajelzéseket és eredményeket egy szerkeszthető dokumentumtérben.

🔑 Ideális: Projektmenedzserek és csapatok számára, akik folyamatos vagy többfázisú kezdeményezésekhez élő dokumentumokat hoznak létre, tartalomjegyzékkel a szervezett hivatkozások és frissítések érdekében.

5. Tartalomjegyzék-sablon a Canva-tól

Canva segítségével

Ez a fekete-fehér tartalomjegyzék egyszerű és letisztult – ideális, ha professzionális, sallangmentes szerkezetre van szüksége, amely nem vonja el a figyelmet a fő tartalomról. A Canva tartalomjegyzék-sablonja tiszta A4-es elrendezést alkalmaz, világos címsorokkal és letisztult Lucida Console betűtípussal, hogy könnyen olvasható legyen.

Hozzáadhat oldalszámokat, módosíthatja a betűtípust, vagy beilleszthet egyedi ikonokat és képeket, hogy azok illeszkedjenek márkájához vagy a dokumentum típusához.

⭐ Miért fogja szeretni?

A Canva drag-and-drop szerkesztőjével könnyedén szerkesztheti a böngészőben.

Tartsa tisztán a vizuális igazítást a címsorok és szakaszok között

Állítsa be a betűtípusokat, a sorközöket és az igazítást bármilyen formátumhoz vagy felhasználási esethez.

Exportálja PDF-ként vagy nyomtatható formátumban torzítás nélkül.

🔑 Ideális: diákok, marketingesek vagy szakemberek számára, akik gyors, nyomtatható tartalomjegyzék-elrendezést szeretnének, amelyet azonnal módosíthatnak és letölthetnek.

6. Tartalomjegyzék-sablon a Venngage-től

via Venngage

A Venngage tartalomjegyzék-sablonja erőteljes színekkel, strukturált formázással és modern dizájnnal ötvözi az egyszerű listát egy vizuális elemré.

A sima formátumokkal ellentétben ez a sablon lehetővé teszi, hogy minden szakaszra felhívja a figyelmet, miközben a dokumentum áramlását is megőrzi. Testreszabhatja a betűtípusokat, áthelyezheti az oldalszámokat, vagy grafikákat adhat hozzá, hogy tükrözze stílusát, legyen az kreatív vagy üzleti.

⭐ Miért fogja szeretni?

Módosítsa a színsémákat és méreteket, hogy azok illeszkedjenek márkájához.

Ikonokat, illusztrációkat vagy stock fotókat adhat hozzá közvetlenül a könyvtárból.

Exportálja PDF, PNG vagy PowerPoint formátumban, a formázás megőrzésével.

Használja az AI-alapú szerkesztőt az elemek gyors módosításához.

🔑 Ideális: Szerzők és előadók számára, akik vizuálisan gazdag, szerkeszthető tartalomjegyzéket szeretnének, amely már az első oldaltól megadja az alaphangot, és segít a hosszabb projektek vagy kreatív dokumentumok között navigálni.

💡 Profi tipp: Miután elkészítette a tartalomjegyzék-sablont, használjon AI íróeszközöket a szakaszok gyors megírásához. Ez különösen hasznos az egyes címsorokhoz tartozó tartalom vázlatának elkészítéséhez, így nem kell üres lapról kezdenie.

7. Recept tartalomjegyzék sablon a Venngage-től

via Venngage

Ez a Venngage recepttartalomjegyzék-sablon hangulatos, szakácskönyvbe illő esztétikával rendelkezik, meleg barna színpalettával, amely kellemes a szemnek és praktikus a papíron.

A sablon áttekinthetőségre lett kialakítva, így az ételkészítők könnyedén rendezhetik a kategóriákat, ételeket és oldalszámokat egy tiszta formátumban. A elrendezés könnyen szerkeszthető – betűtípusokat cserélhet, oszlopok méretét módosíthatja, vagy étel ikonokat helyezhet el, hogy személyre szabja a táblázatot nyomtatáshoz vagy digitális megosztáshoz.

⭐ Miért fogja szeretni?

Testreszabhatja a színeket, betűtípusokat és térközöket, hogy azok illeszkedjenek márkájához vagy konyhájának hangulatához.

Adjon hozzá szakaszhatárokat, ikonokat vagy ételillusztrációkat a Venngage könyvtárból.

Többféle formátumban exportálhatja őket nyomtatáshoz, megosztáshoz vagy online beágyazáshoz.

A szerkeszthető, indexelt elrendezésnek köszönhetően a receptek csoportosítva és kereshetőek maradnak.

🔑 Ideális: otthoni szakácsok, séfek vagy ételbloggerek számára, akik tiszta, vizuális tartalmi oldalt szeretnének létrehozni digitális vagy nyomtatott receptgyűjteményeikhez.

8. Tartalomjegyzék-sablon a Template. Net webhelyről

A Template. Net tartalomjegyzék-sablonja szorosan követi az APA irányelveit, így a diákok és kutatók számára tiszta szerkezetet biztosít kutatási cikkek, hosszú esszék és szakdolgozatok számára.

Balra igazított elrendezést tartalmaz, többszintű címsorokkal, szabványosított betűtípusokkal és egyértelműen elhelyezett oldalszámokkal – minden, amire szüksége van a szabályoknak való megfeleléshez!

Már előre beállítva az APA követelményeknek megfelelően. Ez segít egyszerűen kitölteni a szakaszokat, és az írásra koncentrálni.

⭐ Miért fogja szeretni?

Használjon olyan elrendezést, amely már formázva van, hogy megfeleljen az APA szóközöknek és szerkezetnek.

Minden gyorsan szerkeszthető – nincs szükség tervezőeszközökre vagy telepítésre.

Töltse ki az előre beállított mezőket a fejezetek, alcímek és függelékek számára, manuális beállítás nélkül.

Töltse le Word, PDF vagy megosztható fájlformátumban, formázási hibák nélkül.

🔑 Ideális: Diákok és kutatók számára, akiknek megbízható, üres, APA-formátumú táblázatra van szükségük, amely minimális szerkesztést igényel.

💡 Profi tipp: Csatlakoztassa a tartalomjegyzékét egy tartalomadatbázishoz. Ne hagyja, hogy a tartalomjegyzéke elszigetelten létezzen. Hozzon létre egy tartalomadatbázist, amelyben minden elemet összekapcsolhat a tényleges tartalommal, feladatokkal vagy összefoglalásokkal. Így a tartalomjegyzéke funkcionális indexsé válik, és nem csak egy statikus oldal marad.

9. Témakövető sablon a Template. Net webhelyről

Kifejezetten formális tudományos dokumentumokhoz tervezett sablonunk kész keretet biztosít komplex szakdolgozati tartalmak szervezéséhez. A Template.net szakdolgozati tartalomjegyzék-sablonja többszintű címsorokat, egységes oldalszám-igazítást és az intézményi formázási szabványoknak megfelelő szóközöket tartalmaz.

Minden szakasz szerkeszthető, így fejezeteket, alcímeket és függelékeket adhat hozzá anélkül, hogy megzavarná az elrendezést. Praktikus, professzionális és úgy lett kialakítva, hogy a hosszú dokumentumok ne váljanak formázási rémálommá.

⭐ Miért fogja szeretni?

Helyezzen el helyőrzőket a szakdolgozat szakaszaihoz, beleértve az összefoglalót, a módszertant és a hivatkozásokat.

Állítsa be a fejlécek behúzását és a betűtípus stílusát a szerkezet megzavarása nélkül.

Töltse le azonnal Word vagy PDF formátumban, és kezdje el a szerkesztést vagy a benyújtást formázás nélkül!

Kézzel frissítheti, ahogy a fejezetek a tervezés során alakulnak.

🔑 Ideális: Posztgraduális hallgatók és tudományos írók számára, akik hosszú kutatási dokumentumokat készítenek részletes fejezetek felosztásával és kifinomult, professzionális tartalomjegyzékkel.

⚡ Bónusz tipp: Miután elkészítette a sablont, kapcsolja össze az egyes szakaszokat egy tartalmi összefoglalóval. Így céljai, kulcsszavai és célközönsége egy helyen marad, így dokumentumának minden része üzenetközpontú és célirányos marad.

10. Évkönyv tartalomjegyzék sablon a Template. Net webhelyről

A Template. Net évkönyv tartalomjegyzék sablonja tiszta, kifinomult formátumot kínál az évkönyv vagy iskolai kiadvány szakaszainak elrendezéséhez. Összehangolja a vizuális tisztaságot és a testreszabási rugalmasságot, lehetővé téve képek beszúrását, különböző betűtípusok kiválasztását és a tartalom szakaszainak egyszerű átrendezését.

Ez az egyszerű oszlopszerkezetű elrendezés minden elemet egyenletesen és olvashatóan tart, miközben szabadon igazíthatja az évkönyv általános témájához vagy arculatához.

⭐ Miért fogja szeretni?

A beépített kategóriákat, mint például Klubok, Események és Osztályprofilok, közvetlenül a elrendezésben szerkesztheti.

Töltse fel iskolája logóját vagy diákjainak fényképeit, hogy minden részt vizuálisan testreszabhasson.

Végezze el a szerkesztést a böngészőben, majd exportálja PDF-be vagy nyomtassa ki azonnal – nincs szükség további eszközökre.

Osztja fel az évkönyv tartalmát egyértelműen megjelölt szakaszokra a könnyű navigáció érdekében.

🔑 Ideális: Évkönyvszerkesztők, iskolai csapatok vagy diákönkormányzatok számára, akiknek vizuálisan áttekinthető és könnyen szerkeszthető tartalomjegyzékre van szükségük többrészes kiadványokhoz.

11. Jogi tartalomjegyzék-sablon a Template. Net webhelyről

A Template. Net jogi tartalomjegyzék-sablonja olyan jogi szakemberek számára készült, akiknek tiszta formázásra és pontos szakaszokra van szükségük. Úgy van felépítve, hogy több dokumentumelemet is befogadjon – a törvényektől és záradékoktól a mellékletekig és függelékekig – anélkül, hogy a formázással kellene bajlódni.

A szerkeszthető helyőrzők és az egységes oldalszám-beállítások biztosítják, hogy jogi dokumentumai olvashatók, rendezettek és az iparági normáknak megfelelőek maradjanak.

⭐ Miért fogja szeretni?

Adjon hozzá jogi szakaszokat, például cikkeket, záradékokat és mellékleteket előre beállított formázással.

Helyezzen el céglogót vagy esetcímeket a tartalom elrendezésének személyre szabásához.

Szerkessze online, majd exportálja Word vagy PDF formátumba archiválás vagy prezentáció céljából.

Tartsa rendezett állapotban a több részből álló jogi tartalmakat számozott címsorok segítségével

🔑 Ideális: jogi asszisztensek, ügyvédek és jogi adminisztrátorok számára, akik professzionális, indexelt jogi dokumentumokat hoznak létre, amelyekhez részletes és könnyen navigálható tartalomjegyzékre van szükség.

💡 Profi tipp: Használja az AI írási segédleteket az alcímek kigondolásához és a tartalomjegyzék bővítéséhez. Ezzel rendezett marad a dokumentuma, miközben felgyorsítja az ötletelést olyan hosszú formátumú tartalmak esetében, mint a kézikönyvek vagy a kutatási cikkek.

12. Tartalomjegyzék-sablon a Freepik-től

via Freepik

A Freepik tartalomjegyzék-sablonja széles választékot kínál szerkeszthető tartalomjegyzék-sablonokból, amelyek professzionális és kreatív dokumentumokhoz egyaránt jól használhatók.

Ez a tervezés tiszta formátumot biztosít a címsorok és oldalszámok strukturált rácsával, miközben rugalmasságot biztosít a szerkeszthető elemekkel. PSD, AI és JPG formátumban elérhető, ideális grafikus elemekkel teli dokumentumokhoz, mint például prezentációk, portfóliók és útmutatók.

⭐ Miért fogja szeretni?

Töltse le réteges PSD vagy AI fájlként a fejlett testreszabáshoz.

Cserélje ki a márka betűtípusait, ikonjait vagy szakasz képeit!

A vizuális szerkesztőeszközök segítségével pontosan igazítsa és formázza a szakaszokat.

Exportáljon nagy felbontású terveket nyomtatáshoz vagy digitális kiadáshoz.

🔑 Ideális: Tervezők, marketingesek és csapatok számára, akik márkás dokumentumokat vagy prezentációkat készítenek, amelyekhez vizuálisan kifinomult tartalomjegyzékre van szükség, kreatív szabadságot biztosítva.

⏩ További információ: Hogyan készítsünk tartalomkészítési ellenőrzőlistát?

13. Tartalomjegyzék-sablon a Postermywall-tól

via Postermywall

Hírlevelekhez, digitális magazinokhoz és szerkesztői elrendezésekhez tervezett, ez az A4-es sablon ötvözi a struktúrát és a stílust. A cikkcímek és oldalszámok számára kialakított egyértelmű szakaszokkal professzionális megjelenést kölcsönöz a tartalmának, amelyben könnyű eligazodni.

Képeket tölthet fel, betűtípusokat állíthat be és elrendezési elemeket testreszabhat, hogy azok illeszkedjenek márkájához. Különösen hasznos ez a közösségi médiára fókuszáló kiadványok esetében, amelyek a vizuális vonzerő megőrzése mellett a világosságot is növelni szeretnék.

⭐ Miért fogja szeretni?

A szakaszcímeket és az oldalszámokat egyszerűen, drag-and-drop módszerrel testreszabhatja.

Adja hozzá saját fényképeit, logóit vagy háttérterveit közvetlenül a szerkesztőben!

Átméretezheti és átalakíthatja az elrendezést webes, nyomtatott vagy közösségi megosztáshoz.

Több formátumban exportálhatja őket, tervező szoftver nélkül.

🔑 Ideális: hírlevélszerkesztők, iskolai kiadványok és digitális magazinok készítői számára, akik tiszta, stílusos tartalomjegyzéket szeretnének készíteni szerkesztői vagy promóciós dokumentumokhoz.

Mi teszi jóvá egy tartalomjegyzék-sablont?

Most, hogy megismerkedett néhány lehetőséggel, hogyan válassza ki az Önnek legmegfelelőbb tartalomjegyzék-sablont?

Egy jó tartalomjegyzék-sablon szerkezetet ad a dokumentumának, miközben azt világos, professzionális és könnyen frissíthetővé teszi a tartalom változásai esetén. Támogatnia kell mind a kézi szerkesztést, mind az automatikus formázást. Néhány fontos funkció, amelyre figyelni kell:

Fejlécszintek: Többszintű tartalmat támogat, így a szakaszok és alszakaszok egyértelműen elkülönülnek egymástól.

Testreszabható betűtípus: A tartalomjegyzéket a dokumentum többi részének tipográfiájához igazíthatja, hogy professzionális megjelenést biztosítson.

Pontozott vonalak: Kössön össze szakaszcímeket és oldalszámokat a könnyebb vizuális nyomon követés érdekében.

Szerkeszthető elrendezés: Átrendezheti a szakaszokat vagy megváltoztathatja a formázást anélkül, hogy elölről kellene kezdenie.

Oldalszámok igazítása: Az összes megfelelő oldalszámot igazítsa egymáshoz a rendezettség és a következetesség érdekében.

Nyomtatható formátum: Tiszta exportálás PDF-be vagy más formátumokba, elmozdulás nélkül.

Kézi és automatikus frissítési lehetőségek: A projektjétől függően választhat a kitölthető és az automatikusan generált módok közül.

