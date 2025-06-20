A 14 legjobb AI-ügynök az üzleti tevékenységek automatizálásához és méretezéséhez

Mi lenne, ha valaki (vagy valami) azonnal válaszolna az e-mailjeire, 24 órában követné az értékesítési lehetőségeket, és automatikusan generálna jelentéseket? Nem tudna így jobban a stratégiára koncentrálni?
A korábban távoli álomnak tűnő üzleti AI-ügynökök ma már valósággá váltak.
Ezek az intelligens ügynökök gyorsabbá, okosabbá és, őszintén szólva, sokkal könnyebbé teszik munkánkat. Az ügyfélkérdések kezelésétől és a marketingtevékenységektől az adatelemzés automatizálásáig, gyorsan a modern vállalkozások gerincévé válnak.
De a piacon elérhető AI-megoldások özönével a megfelelő kiválasztása nehéz feladatnak tűnhet. Hogy segítsünk Önnek, összeállítottuk a 15 legjobb AI-ügynököt, amelyek átalakítják az üzleti automatizálást.
Mik azok az AI-ügynökök?
Az AI-ügynökök olyan szoftverprogramok, amelyek mesterséges intelligenciát és gépi tanulást használnak a feladatok automatizálásához, az adatok elemzéséhez és a minták alapján történő döntéshozatalhoz.
Ezek az egyszerű csevegőrobotoktól a komplex munkafolyamatokhoz szükséges fejlett automatizálási AI-eszközökig terjednek. A találkozók jegyzetének összefoglalásától és a projektfeladatok kezelésétől a kódírásig az AI-ügynökök segítenek a műveletek kezelésében és a termelékenység növelésében.
Az AI-ügynököket használó vállalkozások jelentős előnyöket tapasztalnak: költségcsökkentés, jobb ügyfélélmény, ügyféladatok elemzése és gyorsabb, adatokon alapuló döntéshozatal.
Mit kell keresnie az üzleti célú AI-ügynökökben?
Az AI-nak nincs univerzális megoldása. A különböző vállalkozások/iparágak és követelmények olyan újdonságokat igényelnek, amelyeket nem minden AI-ügynök tud nyújtani. A választáskor vegye figyelembe a következőket:
- Funkcionalitás: Megoldja az Ön konkrét problémáját? (Feladatok automatizálása, tartalomkészítés, ügyfélszolgálat stb.)
- Könnyű használat: Mennyire intuitív a felület? Hatékonyabbá teszi a csapatát?
- Integráció: Összekapcsolható-e a meglévő eszközeivel (Google Drive, Slack, CRM stb.)?
- Skálázhatóság: Növekszik-e az üzleti igényeivel együtt?
- Költség: Jó ár-érték arányt kínál?
A legjobb AI-ügynökök áttekintése
Íme egy rövid áttekintés a legjobb üzleti AI-ügynökökről.
|AI-ügynök
|Legalkalmasabb
|Főbb jellemzők
|Árak
|ClickUp
|Termelékenység és feladatok automatizálása (Minden: Solo, SMB, Enterprise)
|Testreszabható feladatok, dokumentumok, csevegés, irányítópultok, AI Notetaker, integrációk
|Ingyenesen elérhető, fizetős változat 7 USD/felhasználó/hónap áron
|Jasper AI
|AI írás marketing és értékesítés céljára (KKV, nagyvállalatok)
|Tartalomgenerálás, SEO, csapatmunka és Jasper Art
|Havi 49 dollártól fizethető
|Fireflies AI
|Találkozók átírása és jegyzetek (SMB, Enterprise)
|Átírás, összefoglalók, keresés, teendők, integrációk
|Ingyenesen elérhető, fizetős változat 18 USD/felhasználó/hónap áron
|Drift AI
|AI chatbot értékesítéshez és marketinghez (KKV, nagyvállalatok)
|Csevegőrobotok, potenciális ügyfelek minősítése, találkozók foglalása, integrációk
|Egyedi árazás
|Notion AI
|Tudásmenedzsment és jegyzetelés (Solo, SMB, Enterprise)
|Jegyzetek, feladatok, AI-összefoglalók, sablonok, naptár, fordítás
|Ingyenesen elérhető, fizetős változat 12 USD/felhasználó/hónap áron
|Salesforce Einstein
|AI CRM és elemzés (vállalati)
|Prediktív betekintés, automatizálás, potenciális ügyfelek értékelése, ajánlások
|Havi díj: 75 USD/felhasználó
|Reclaim AI
|Ütemezés és időgazdálkodás (Solo, SMB, Enterprise)
|Automatizált ütemezés, koncentrációs idő, elemzések, naptárszinkronizálás
|Ingyenesen elérhető, fizetős változat 10 USD/felhasználó/hónap áron
|AutoGPT
|Autonóm AI-ügynökök és automatizálás (KKV, nagyvállalatok, technológiai cégek)
|Autonóm feladatok, valós idejű adatok, API-integráció, munkafolyamat-automatizálás
|Ingyenes (nyílt forráskódú), fizetős (API-költségek)
|Intercom AI
|Ügyfélszolgálati chatbot (KKV, nagyvállalatok)
|Omnichannel támogatás, AI csevegés, érzelemelemzés, integrációk
|Havi 29 USD/felhasználó + használat
|LlamaIndex
|Adatlekérés és indexelés (vállalati, technológiai)
|AI-keresés, dokumentumindexelés, több forrás integrálása, GPT-támogatás
|Havi 50 dollártól fizethető
|ChatGPT
|Beszélgető AI és tartalomgenerálás (egyéni, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok)
|Emberhez hasonló csevegés, összefoglalás, brainstorming, API, integrációk
|Ingyenesen elérhető, fizetős változat 20 dollár/hó áron
|Kore. ai
|Vállalati beszélgető AI (Enterprise)
|Kód nélküli botok, munkafolyamat-automatizálás, NLP, elemzés, integrációk
|Egyedi árazás
|GitHub Copilot
|AI kódolási asszisztens (Solo, SMB, Enterprise, Dev Teams)
|Kódjavaslatok, többnyelvűség, IDE-integráció, tanulás a bevitelekből
|Ingyenesen elérhető, fizetős változat ára: 4 USD/felhasználó/hónap
|Workday AI
|HR, pénzügyek és munkaerő-menedzsment (vállalati)
|HR-automatizálás, elemzés, beilleszkedés, csevegőrobotok, integrációk
|Egyedi árazás
|QuickBooks AI
|Számvitel és könyvelés (egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások)
|Könyvelés, betekintés, adózás, anomália észlelés, integrációk
|Havi 35 dollártól fizethető
A legjobb AI-ügynökök az üzleti életben
Az üzleti célú AI-ügynökök egyre fontosabb eszközökké válnak az iparágakban, segítve a vállalatokat a munkafolyamatok racionalizálásában és a hatékonyság javításában. A kínált megoldások tengerében elengedhetetlen a megfelelő kiválasztása.
Ehhez nézzük meg a vállalkozások számára ma elérhető legjobb AI-ügynököket:
1. ClickUp Brain (a legjobb AI-alapú termelékenységi és feladat-automatizálási eszköz)
A ClickUp több mint egy egyszerű projektmenedzsment eszköz – ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelynek célja, hogy minden feladatát, dokumentumát, csevegését és célját egy helyen összegyűjtse.
A ClickUp igazán kiemelkedő tulajdonsága az AI-ügynökök mély integrációja, amelyek Önnel együtt dolgoznak, így a munkafolyamat minden része okosabbá és összekapcsoltabbá válik. A középpontban a ClickUp Brain áll, az Ön személyes AI-ügynöke, aki mindig készen áll a segítségre. Bármit megkérdezhet a Brain-től – összefoglalhat egy hosszú dokumentumot, megtalálhatja a legfrissebb frissítéseket egy projekthez, vagy akár gyors válaszokat kaphat a vállalati irányelvekről. Olyan, mintha lenne egy jól tájékozott csapattársa, aki soha nem alszik.
Ha több ügyfelet kezelő tanácsadó, az Ask AI segítségével azonnal elkészítheti az ajánlatokat, összeállíthatja a találkozók napirendjét vagy összefoglalhatja a hosszú e-mail szálakat. Az automatizálás emlékezteti a közelgő határidőkre, a feladatok elvégzése után a következő szakaszba lépteti őket, vagy akár követő üzeneteket is küld az ügyfeleknek.
A csapatok még több értéket kapnak a ClickUp AI-alapú ökoszisztémájából. Vegyünk például egy termékfejlesztő csapatot: a listás ügynökök automatikusan hozzárendelhetik a feladatokat a megfelelő személyekhez, amikor új funkciókérés érkezik, míg a csevegő ügynökök összefoglalhatják a sprinttervezési megbeszéléseket és kiemelhetik az akadályokat. A támogató csapatok pedig kihasználhatják az AI-t a jegyek osztályozására, válaszok javaslatára és a sürgős problémák eskalálására, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.
A ClickUp valódi ereje abban rejlik, hogy ezek az AI-ügynökök és automatizálások minden funkcióban együtt működnek.
Beállíthat olyan munkafolyamatokat, amelyekben egy csevegő ügynök összefoglalja a megbeszélést, a Brain feladatokként hozza létre a teendőket, az automatizálás pedig a megfelelő csapattagoknak osztja ki ezeket a feladatokat – mindezt manuális beavatkozás nélkül. Akár önálló vállalkozóként szeretne szervezett maradni, akár nagyvállalatként hatékonyan szeretne bővíteni, a ClickUp az Ön igényeihez igazodik. Ez egy egységes platform, ahol az AI nem csak segít, hanem aktívan ösztönzi a termelékenységet, az együttműködést és a növekedést mindenki számára.
Mivel a valódi munka nem vákuumban zajlik, a ClickUp Brain integrálható azokkal az eszközökkel, amelyeket csapata már használ. Az eszközök között megtalálható a Google Drive a dokumentumokhoz, a GitHub a fejlesztés nyomon követéséhez és a Salesforce az ügyféladatokhoz.
A ClickUp legjobb funkciói
- Testreszabható feladatkezelés: Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat egyedi állapotokkal, prioritásokkal, címkékkel és mezőkkel, hogy azok bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjenek.
- Dokumentumok és wikik: Dolgozzon együtt gazdag dokumentumokon, tudásbázisokon és wikiken közvetlenül a ClickUp-ban, valós idejű szerkesztéssel és megosztással.
- Integrált csevegés: Kommunikáljon csapatával a beépített csevegőcsatornák és közvetlen üzenetek segítségével, így a beszélgetések kapcsolódnak a munkájához.
- Táblák: Vizualizálja ötleteit, térképezze fel a folyamatokat, és végezzen közös brainstormingot interaktív táblák segítségével.
- Műszerfalak és jelentések: Készítsen egyedi műszerfalakat a célok, a KPI-k, a munkaterhelés és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez valós idejű widgetekkel és diagramokkal.
- Naptár és ütemezés: Kezelje a határidőket, találkozókat és eseményeket az integrált naptárnézetek és ütemezési eszközök segítségével.
- Időkövetés: Naplózza a feladatokra fordított időt, állítson be becsléseket és készítsen munkaidő-nyilvántartásokat a jobb termelékenység és számlázás érdekében.
- Sablonok: Használjon vagy hozzon létre sablonokat feladatokhoz, dokumentumokhoz, listákhoz és projektekhez, hogy egységesítse és felgyorsítsa az ismétlődő munkákat.
- Integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több száz népszerű eszközhöz, mint például a Slack, a Google Drive, a Zoom, a GitHub és még sok más, a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.
- AI Notetaker: Használja az AI Notetaker alkalmazást a találkozók jegyzetének automatikus rögzítéséhez, rendszerezéséhez és hasznosítható információkká alakításához.
A ClickUp korlátai
- Az AI funkciókhoz további fizetős kiegészítő szükséges.
- Egyes felhasználók szerint az automatizálás beállítása tanulási görbét igényel.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp Brainről a valódi felhasználók?
Paddywise513, a Reddit ClickUp-felhasználója így nyilatkozik:*
Én folyamatosan használom a munkám megkezdéséhez. Blogot kell írnia? Kezdje a Brain-nel! Készítenie kell egy készségmátrixot a tudása fejlesztéséhez? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell készítenie az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel!Nagyon jól segít a projektek elindításában vagy csak a tartalom vázlatának elkészítésében.
Én folyamatosan használom a munkám megkezdéséhez. Blogot kell írnia? Kezdje a Brain-nel! Készítenie kell egy készségmátrixot a tudása fejlesztéséhez? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell készítenie az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel!Nagyon jó segítséget nyújt a projektek elindításához vagy a tartalom vázlatának elkészítéséhez.
2. Jasper AI (A legjobb AI írási asszisztens marketing- és értékesítési csapatok számára)
Kiváló minőségű tartalom nagy mennyiségben történő létrehozása időigényes feladat, de a Jasper AI segítségével ez könnyedén megoldható. Segítségével két-öt alkalommal gyorsabban hozhat létre kiváló minőségű, plágiummentes tartalmat blogokhoz, közösségi médiához stb. Több mint 30 nyelvet támogat, így tökéletes többnyelvű íráshoz és fordításhoz.
Marketing szakértelemmel készült, több mint 50 bevált keretrendszert használva, hogy vonzó szövegeket alkosson – az e-mail tárgyaktól a vonzó történetekig.
Dolgozzon együtt a csapattagokkal, kezelje zökkenőmentesen a projekteket, és vegyen igénybe megfizethető csomagokat szabadúszók és vállalkozások számára egyaránt.
A Jasper AI legjobb funkciói
- Írjon kiváló minőségű, konverzióra fókuszáló tartalmakat különböző platformokra
- Személyre szabhatja a hangnemet és a stílust a márka egységességének megőrzése érdekében.
- Készítsen SEO-barát tartalmakat a Surfer SEO integrációval
- Javítsa a csapat együttműködését AI-támogatott tartalomfinomítással
- Javítsa marketing munkafolyamatait olyan integrációkkal, mint a Google Docs és a HubSpot.
- Elemezze a trendeket, és adjon AI-vezérelt tartalmi javaslatokat.
- Készítsen AI-generált képeket a Jasper Art segítségével, hogy kiegészítse az írott tartalmat.
A Jasper AI korlátai
- Részletes utasítások nélkül is képes általános tartalmat létrehozni.
- A kis csapatok számára az árak magasak lehetnek.
- Az AI által generált tartalom emberi szerkesztést igényelhet.
Jasper AI árak
- Alkotó: 49 USD/hó
- Csapatok: 69 USD/hó
- Üzleti: Egyedi árazás
Jasper AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Jaspert használom az írásom kiegészítésére, ami ötleteket ad és megakadályozza, hogy írói válságba kerüljek.
Jaspert használom az írásom kiegészítésére, ami ötleteket ad és megakadályozza, hogy írói válságba kerüljek.
3. Fireflies AI (a legjobb AI-alapú jegyzetkészítő és jegyzetelési eszköz)
Csapatának gyakran kell jegyzeteket készítenie a megbeszélések során? A Fireflies AI automatizálja a leírást, rögzíti a legfontosabb információkat és rendszerezi a megbeszéléseket, így a csapat tagjai a beszélgetésre koncentrálhatnak.
Akár értékesítési hívásokról, csapatmegbeszélésekről vagy ügyfélmegbeszélésekről van szó, a Fireflies AI-alapú pontossággal rögzíti, leírja és elemzi a beszélgetéseket.
A Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és mások integrálásával megkönnyíti a nyomon követést és csökkenti a részletek elmulasztásának kockázatát.
A Fireflies AI legjobb funkciói
- Összegezze azonnal a legfontosabb pontokat, döntéseket és teendőket
- Keresés a korábbi beszélgetésekben egy hatékony hang-szöveg keresővel
- Elemezze a találkozók tendenciáit AI-vezérelt beszélgetéselemzéssel
- Együttműködés megjegyzések hagyásával és csapattagok megjelölésével a jegyzetekben
- Automatizálja a nyomon követést cselekvési tételek és e-mail összefoglalók létrehozásával.
- Biztonságos felvételek vállalati szintű titkosítással és adatvédelmi ellenőrzésekkel
A Fireflies AI korlátai
- A pontosság az audio minőségétől függően változhat.
- Korlátozott ingyenes csomag funkciók
Fireflies AI árak
- Ingyenes
- Pro: 18 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként
Fireflies AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1240+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Fireflies AI-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Az audio és a leírás szövegének pontossága és szinkronizálása nagyon hasznos. Nem zavaró, mivel a beállításokban megadhatja azt a feltételt, hogy csak akkor hívja meg Fredet (Fireflies), ha Ön azt szeretné. Ez nagyon fontos, mert vannak olyan megbeszélések, amelyeknek bizalmasnak kell maradniuk. Hasonló AI-ket hasonlítottam össze, és ez a legjobb mind közül a pontosság és a bizalmas kezelés tekintetében.
Az audio és a leírás szövegének pontossága és szinkronizálása nagyon hasznos. Nem zavaró, mivel a beállításokban megadhatja azt a feltételt, hogy csak akkor hívja meg Fredet (Fireflies), ha Ön azt szeretné. Ez nagyon fontos, mert vannak olyan megbeszélések, amelyeknek bizalmasnak kell maradniuk. Hasonló AI-ket hasonlítottam össze, és ez a legjobb mind közül a pontosság és a bizalmas kezelés tekintetében.
📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk adatai szerint a találkozók 25%-án nyolc vagy több résztvevő vesz részt.
Bár a nagy létszámú értekezletek értékesek lehetnek az összehangolás és a döntéshozatal szempontjából, gyakran kihívásokat is jelentenek. Valójában egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 64%-a küzd a következő lépések tisztázatlanságával az értekezletek közel felében.
Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, ezt a hiányosságot egy teljes körű értekezletkezelési megoldással pótoljuk. A ClickUp Meetings dinamikus napirendekkel alakítja át a csapatok együttműködését, míg az AI Notetaker minden értékes információt rögzít, így elkerülhető a későbbi zavarok és mindenki összhangban marad!
💫 Valós eredmények: A ClickUp találkozókezelési funkcióit használó csapatok jelentése szerint a felesleges beszélgetések és találkozók száma 50%-kal csökkent!
4. Drift AI (A legjobb AI-alapú chatbot értékesítéshez és marketinghez)
A Drift egy AI-alapú vásárlói elkötelezettségi platform, amelynek célja, hogy személyre szabottabb és emberibb interakciókat teremtsen a vásárlási folyamat során. Aktívan figyel, tanul és alkalmazkodik a vásárlói viselkedéshez, biztosítva, hogy minden érintkezési pont személyre szabott és értelmes legyen.
Ezen túlmenően a Drift segít abban is, hogy a beszélgetési adatokat erősebb ügyfélkapcsolatokká, nagyobb ügyfélállománnyá és magasabb bevételekké alakítsa. Mindezt úgy teszi, hogy újradefiniálja a B2B weboldalak élményét.
A B2B vásárlási folyamat modernizálására létrehozott Drift folyamatosan fejlődik vele együtt. Ahelyett, hogy egymástól független rendszerek között navigálnának, csapataid a folyamatok kiépítésére, az üzletek lezárására és az ügyfélkapcsolatok elmélyítésére koncentrálhatnak.
A Drift AI legjobb funkciói
- Az AI-alapú csevegőrobotok segítségével azonnal bevonhatja a webhely látogatóit.
- A potenciális ügyfelek automatikus minősítése előre meghatározott kritériumok alapján
- Foglaljon értékesítési megbeszéléseket valós időben, anélkül, hogy e-maileket kellene váltania.
- Személyre szabhatja a beszélgetéseket az ügyféladatok és a viselkedési információk felhasználásával.
- Zökkenőmentesen integrálható a Salesforce, a HubSpot, a Marketo és más rendszerekkel.
- Automatizálja a gyakran ismételt kérdésekre és a gyakori ügyfélkérdésekre adott válaszokat
- A mélyebb beszélgetések esetén a potenciális ügyfeleket átadja az emberi képviselőknek.
A Drift AI korlátai
- Kisvállalkozások számára drága lehet
- Az AI által generált válaszok néha nem tükrözik az emberi finomságokat.
Drift AI árak
- Egyedi árazás
Drift AI értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1250+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)
Mit mondanak a Drift AI-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Kategorizált és strukturált formában jeleníti meg a kérdéseket. A vele való munka nagyon megkönnyíti a feladatokat. Naponta 8 órán át használom. Egyszerűen elvégzi a munkát!
Kategorizált és strukturált formában jeleníti meg a kérdéseket. Ezzel a feladatok elvégzése igazán egyszerűvé válik. Naponta 8 órán át használom. Egyszerűen elvégzi a feladatát!
🧠 Érdekesség: Egyes AI-ügynökök szöveg és hang alapján képesek felismerni az ügyfelek érzelmeit, így segítve a vállalkozásokat a megfelelő hangnemű válaszadásban.
5. Notion AI (a legjobb mesterséges intelligencia alapú tudáskezelő és jegyzetelő eszköz)
A Notion egy rugalmas, több platformon működő munkaterület, amely egy helyen egyesíti a jegyzetelést, a feladatkezelést és az együttműködést. AI-alapú felülete az egyéni munkafolyamatokhoz igazodik, így a szervezés könnyedén megy.
Személyes és szakmai projekteket követhet nyomon testreszabható építőelemekkel, projektmenedzsment sablonokkal és adatbázisokkal. Mindezt más szoftverekkel integrálva teheti meg, hogy növelje a csapat termelékenységét.
A Notion AI legjobb funkciói
- A Notion Calendar segítségével könnyedén szinkronizálhatja az ütemterveket és a feladatokat.
- Használja ki a Notion Mail előnyeit – egy AI-alapú beérkező levelek mappát az e-mailek intelligens kezeléséhez.
- Készítsen kiváló minőségű tartalmakat, összefoglalókat és teendőket
- Finomítsa írásait AI-alapú szerkesztési és érthetőségi javaslatokkal
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a jegyzetek formázása és rendszerezése.
- Fordítson szöveget több nyelvre AI-támogatott pontossággal
- Javítsa a projektmenedzsmentet AI-alapú feladatjavaslatokkal
A Notion AI korlátai
- Az AI által generált tartalom kézi finomítást igényelhet.
- Nincs mély integráció harmadik féltől származó írási eszközökkel
Notion AI árak
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hely/hónap
- Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)
Mit mondanak a Notion AI-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
A Notion nagyon sokat segít a napi feladatok elvégzésében, és nagyon könnyű használni. Ez egy összekapcsolt munkaterület, ahol jegyzeteket készíthetünk, és egy helyen kezelhetjük és szervezhetjük a munkát. Az oldalak könnyen szervezhetők, és a sablonok is hasznosak.
A Notion nagyon sokat segít a napi feladatok elvégzésében, és nagyon könnyű használni. Ez egy összekapcsolt munkaterület, ahol jegyzeteket készíthetünk, és egy helyen kezelhetjük és szervezhetjük a munkát. Az oldalak könnyen szervezhetők, és a sablonok is hasznosak.
👀 Tudta? Az amerikai AI-piac értéke 107 milliárd dollár, ami tükrözi az ország erős vezető szerepét az AI fejlesztésében és a csúcstechnológiába való befektetésekben.
6. Salesforce Einstein (a legjobb AI-alapú CRM és elemző eszköz)
A Salesforce Einstein segít személyre szabni az ügyfélélményt, növelni a termelékenységet és ösztönözni az innovációt – anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene.
Akár értékesítéssel, szolgáltatással, marketinggel vagy elemzéssel foglalkozik, az Einstein segíti döntéseit, automatizálja a feladatokat és feltárja a növekedést elősegítő információkat.
Okosabb termékajánlásokra van szüksége? AI-alapú értékesítési előrejelzésekre? Automatizált adatelemzésre? Az Einstein mindent elintéz, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat: az erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítésére és a bevételek növelésére.
A Salesforce Einstein legjobb funkciói
- Jósolja meg az ügyfelek viselkedését AI-alapú betekintéssel
- Automatizálja a rutin CRM-feladatokat és az adatbevitelt
- Értékelje a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket, hogy prioritást adhasson a nagy értékű potenciális ügyfeleknek.
- Személyre szabhatja az ügyfelekkel való interakciókat AI-vezérelt ajánlásokkal.
- Elemezze az értékesítési teljesítményt és jelezze előre a bevételi trendeket
- Integrálja az összes Salesforce termékkel a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.
A Salesforce Einstein korlátai
- A teljes funkcionalitáshoz a Salesforce ökoszisztéma szükséges.
- Magas költségek a kisvállalkozások számára
Salesforce Einstein árak
- Einstein for Service: 75 USD/hó felhasználónként
Salesforce Einstein értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Salesforce Einsteinről a valódi felhasználók?
A Gartner értékelése szerint:
Összességében nagyon elégedett vagyok az Einstein-nel kapcsolatos tapasztalataimmal. Már rendelkezésünkre állt a Salesforce, így nem volt kérdés, hogy kipróbáljuk az Einstein-t, amikor hallottunk róla. A bemutatótól a poc-on át a megvalósításig minden zökkenőmentesen zajlott. Annak ellenére, hogy az AI csak egy divatos szó volt, örülök, hogy ezt az utat választottuk.
Összességében nagyon elégedett vagyok az Einstein-nel kapcsolatos tapasztalataimmal. Már rendelkezésünkre állt a Salesforce, így nem volt kérdés, hogy kipróbáljuk az Einstein-t, amikor hallottunk róla. A bemutatótól a poc-on át a megvalósításig minden zökkenőmentesen zajlott. Annak ellenére, hogy az AI csak egy divatos szó volt, örülök, hogy ezt az utat választottuk.
🧠 Érdekesség: Az első chatbot, az ELIZA (amelyet az 1960-as években hoztak létre) annyira meggyőző volt, hogy az emberek azt hitték, egy valódi terapeutával beszélgetnek!
7. Reclaim AI (a legjobb AI ütemező és időgazdálkodási eszköz)
A Reclaim AI egy AI-alapú ütemezési platform, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak a lehető legjobban kihasználni az idejüket. Automatikusan személyre szabott ütemterveket készít, védi a koncentrációs időt és termelékenységi betekintést nyújt.
A platform különböző termelékenységi eszközökkel integrálható, hogy egyszerűsítse a feladatütemezés, a találkozók koordinálása és a munka-magánélet egyensúlyának fenntartását. Célja, hogy segítse a felhasználókat a munkaidő alatt jelentős időmegtakarításban.
A Reclaim AI legfontosabb funkciói között szerepel az AI-alapú ütemezés, az intelligens értekezlet-ütemezés és a részletes elemzések, amelyekkel megelőzhető a kiégés és növelhető az általános termelékenység.
Használja ki az AI legjobb funkcióit
- Automatizálja a feladatütemezést a munkaterhelés és a prioritások alapján
- Szánjon időt a koncentrációra, hogy csökkentsék a zavaró tényezőket és a megszakításokat.
- A találkozókat dinamikusan, a valós idejű rendelkezésre állás alapján ütemezze át
- Egyensúlyozza a munkát és a magánéletet az AI-alapú időgazdálkodással
- Naptárak szinkronizálása és a csapat egészének ütemezésének optimalizálása
- Integrálja a Google Naptárral, a Slackkel és a termelékenységet növelő eszközökkel
Az AI korlátainak leküzdése
- Leginkább Google Workspace felhasználók számára ajánlott
- Nincs asztali alkalmazás, csak webalapú
Visszaigényelje az AI árait
- Lite: Ingyenes
- Starter: 10 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 15 USD/hely/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Visszaszerezni az AI értékeléseket és véleményeket
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Reclaim AI-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Okos, és kitölti a naptáramat anélkül, hogy nekem bármit is tennem kellene (vagy időt pazarolnom arra, hogy kitaláljam, mikor kell mindent elvégezni – ami a munkám átka). A funkciók száma segített a CMA-nak, és a CYA-nak is segíteni fog.
Okos, és kitölti a naptáramat anélkül, hogy nekem bármit is tennem kellene (vagy időt pazarolnom arra, hogy kitaláljam, mikor kell mindent elvégezni – ami a munkám átka). A funkciók száma segített a CMA-nak, és a CYA-nak is segíteni fog.
8. AutoGPT (A legjobb autonóm AI-ügynök a fejlett automatizáláshoz)
Az AutoGPT segítségével olyan AI-ügynököket hozhat létre, telepíthet és kezelhet, amelyek feladatok elvégzésére, a munkafolyamatok optimalizálására és a kiváltó eseményekre való azonnali reagálásra képesek. Ezek az állandóan aktív asszisztensek folyamatosan működnek, így Önnek nem kell többé ismétlődő munkákat végeznie.
Az alacsony kódszintű integrációval komplex munkafolyamat-automatizálásokat hozhat létre mélyreható technikai szakértelem nélkül. Az AutoGPT felhőalapú ügynökei függetlenül működnek, így állandó felügyelet nélkül is biztosítják a hatékonyságot és a megbízhatóságot.
Az AutoGPT legjobb funkciói
- Autonóm működés minimális emberi beavatkozással
- Komplex feladatok generálása és végrehajtása átfogó célok alapján
- Hozzáférés valós idejű adatokhoz az internetről a legfrissebb információkért
- Integrálja különböző API-kkal és külső eszközökkel a zökkenőmentes automatizálás érdekében.
- Alkalmazkodjon a változó helyzetekhez, és finomítsa a válaszokat dinamikusan
- Automatizálja a kutatást, a tartalomkészítést és az üzleti stratégia kidolgozását
Az AutoGPT korlátai
- A beállításhoz és a működtetéshez technikai ismeretek szükségesek.
- Magas számítási költségek és a nagy teljesítményű hardverek függősége
- Nincsenek korlátok, ezért hajlamos pontatlan vagy irreleváns eredményeket generálni.
AutoGPT árak
- Nyílt forráskódú, a telepítési költségek a használattól függnek (API-költségek alkalmazandók)
AutoGPT értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
Mit mondanak az AutoGPT-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Az AutoGPT az OpenAI GPT-4-et használja, és ez az első példa egy olyan alkalmazásra, amely a GPT-4-et használja autonóm feladatok elvégzésére. Ingyenes és nyílt forráskódú, ami még előnyösebbé teszi a felhasználók számára. Sokat segít a kódolás tanulásában. Egyszerűen használható és felhasználóbarát.
Az AutoGPT az OpenAI GPT-4-et használja, és ez az első példa egy olyan alkalmazásra, amely a GPT-4-et használja autonóm feladatok elvégzésére. Ingyenes és nyílt forráskódú, ami még előnyösebbé teszi a felhasználók számára. Sokat segít a kódolás tanulásában. Egyszerűen használható és felhasználóbarát.
💡 Profi tipp: Képezze AI-jét valódi interakciókkal. Minél több magas minőségű adatot ad neki, annál okosabbá és természetesebbé válik.
9. Intercom AI (A legjobb AI-alapú ügyfélszolgálati chatbot)
Az Intercom egy teljesen omnichannel, alapvető támogató eszközökkel integrált, megbízható, AI-alapú ügyfélszolgálati platform, amelyet modern vállalkozások számára fejlesztettek ki.
Bármilyen nyelven, csatornán vagy időzónában képes kezelni a kéréseket, és hasznos információkat nyújt a támogatási tartalom javításához. A zökkenőmentesen integrált súgó központ biztosítja, hogy az ügyfelek mindig hozzáférjenek a szükséges segítséghez.
A támogatási ügynökök hatékonyságuk növekedését tapasztalják a Fin AI Copilot segítségével, amely egy közös beérkező levelek mappa a zökkenőmentes együttműködéshez, valamint a szilókat megszüntető folyamatos jegybeszélgetésekhez.
A vezetők növelhetik az ügyfélelégedettséget azáltal, hogy AI-alapú betekintéssel figyelemmel kísérik és optimalizálják a támogatási műveleteket, valamint a Workflows segítségével automatizálják az ismétlődő feladatokat.
Az Intercom AI legjobb funkciói
- Automatizálja az ügyfélszolgálatot AI-alapú csevegőrobotokkal
- Személyre szabott válaszok generálása a felhasználói lekérdezések alapján
- Zökkenőmentesen továbbíthatja a bonyolult beszélgetéseket emberi ügynököknek.
- Elemezze az ügyfelek hangulatát és viselkedését a proaktív kapcsolattartás érdekében.
- Integrálja CRM-ekkel, ügyfélszolgálatokkal és üzleti alkalmazásokkal az adatközpontú interakciók érdekében.
- Támogassa a többcsatornás üzenetküldést webhelyeken, alkalmazásokban és e-mailekben
Az Intercom AI korlátai
- Az AI válaszok néha nem mindig pontosak a kontextusban.
- Más chatbot megoldásokhoz képest magasabb árak
Intercom AI árak
- 0,99 dollártól megoldásonként + 29 dollártól helpdesk-helyenként havonta
Intercom AI értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 3300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)
Mit mondanak az Intercomról a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Úgy gondolom, hogy az Intercom nagyon felhasználóbarát, és rengeteg remek AI-eszközt tartalmaz. Az AI-t valóban meg lehet tanítani arra, hogy sok mélyreható kérdésre válaszoljon. Az Intercom ügyfélszolgálata is nagyon barátságos és segítőkész.
Úgy gondolom, hogy az Intercom nagyon felhasználóbarát, és rengeteg remek AI-eszközt tartalmaz. Az AI-t valóban meg lehet tanítani arra, hogy sok mélyreható kérdésre válaszoljon. Az Intercom ügyfélszolgálata is nagyon barátságos és segítőkész.
10. LlamaIndex (a legjobb AI-alapú adatkereső és indexelő eszköz)
A LlamaIndex egy fejlett adatkörnyezet, amely egyszerűsíti, ahogyan vállalkozása összekapcsolja a nagy nyelvi modelleket (LLM-ek) a magánadatokkal.
Lehetővé teszi a strukturált és strukturálatlan adatok zökkenőmentes indexelését, visszakeresését és lekérdezését, így az AI több kontextusérzékeny választ tud generálni.
A LlamaIndex beépített csatlakozókkal rendelkezik különböző adatforrásokhoz, beleértve adatbázisokat, API-kat és felhőalapú tárolókat, így biztosítja a zökkenőmentes integrációt minden bonyolultság nélkül.
Intelligens visszakeresési mechanizmusai optimalizálják a pontosságot, így hatékony eszközzé teszik az AI-vezérelt keresés, automatizálás és üzleti menedzsment alkalmazások számára.
A LlamaIndex legjobb funkciói
- Engedélyezze az AI-alapú keresést és a dokumentumok indexelését
- Releváns információk lekérése nagy adatbázisokból
- Feldolgozza a strukturálatlan adatokat AI-olvasható formátumokká
- Integrálja olyan AI modellekkel, mint a GPT, a kontextushoz igazodó válaszok érdekében.
- Több adatforrás támogatása, beleértve a PDF-eket, adatbázisokat és API-kat
- Javítsa a tudás visszakeresését az üzleti intelligencia érdekében
A LlamaIndex korlátai
- A beállításhoz és integráláshoz technikai szakértelem szükséges.
- Korlátozott közvetlen végfelhasználói alkalmazások további fejlesztés nélkül
LlamaIndex árak
- Starter: 50 dollár havonta
- Pro: 500 dollár havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
LlamaIndex értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs vélemény
Mit mondanak a LlamaIndexről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Nagy nyelvi modellekkel (LLM) foglalkozó adatelemzőként a LlamaIndexet nagyon hasznosnak találtam a kezeléshez. Lehetővé tette számomra, hogy adatokat PDF, API, adatbázisok és Excel formátumban vigyek be, ami megkönnyítette számomra az LLM-ek számos adatkészlettel történő betanítását és végrehajtását.
Nagy nyelvi modellekkel (LLM) foglalkozó adatelemzőként a LlamaIndexet nagyon hasznosnak találtam a kezeléshez. Lehetővé tette számomra, hogy adatokat PDF, API, adatbázisok és Excel formátumban vigyek be, ami megkönnyítette számomra az LLM-ek számos adatkészlettel történő betanítását és végrehajtását.
11. ChatGPT (A legjobb AI-csevegőrobot a beszélgető AI és a tartalomgeneráláshoz)
A ChatGPT egy sokoldalú AI asszisztens, amely mindenben segít, az e-mailek megírásától és a tartalom generálásától a kódolásig és az ügyfélszolgálatig.
Fejlett nyelvi képességei biztosítják a kontextust figyelembe vevő, emberhez hasonló válaszokat, így értékes eszközzé válik a feladatok automatizálásához és a termelékenység növeléséhez.
Akár ötleteket gyűjt, akár a munkafolyamatokat racionalizálja, a ChatGPT alkalmazkodik az Ön igényeihez. Rendszeres fejlesztésekkel és zökkenőmentes integrációval ez egy megbízható, mesterséges intelligenciával működő társ mind a szakmai, mind a mindennapi használatra.
A ChatGPT legjobb funkciói
- Emberhez hasonló szöveges válaszok generálása ügyfélszolgálat, tartalomkészítés és egyéb célokra
- Segítsen a brainstorming, az összefoglalás és a kutatási feladatokban
- Értsd meg és reagálj hatékonyan a természetes nyelvű lekérdezésekre
- Alkalmazkodjon különböző iparágakhoz, a marketingtől a műszaki dokumentációig.
- Integrálja az alkalmazásokat és eszközöket API-n keresztül az automatizált munkafolyamatokhoz.
- Folyamatos fejlesztés az OpenAI modellfrissítéseivel
A ChatGPT korlátai
- A válaszok néha pontatlanok vagy elavultak lehetnek.
- A ingyenes és alacsonyabb szintű verziókban nincs valós idejű webes hozzáférés.
- A promptoktól függően elfogult vagy inkonzisztens eredményeket generálhat.
ChatGPT árak
- Ingyenes verzió elérhető
- ChatGPT Plus havi 20 dollárért gyorsabb válaszokért és GPT-4 hozzáférésért
ChatGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (710+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (110+ értékelés)
💡 Profi tipp: Rendszeresen ellenőrizze az AI teljesítményét – figyelje a válaszok pontosságát és az ügyfél-elégedettséget, hogy finomítsa a teljesítményét.
Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
A Chatgpt a legjobb válaszokat adja, és nagyon könnyen érthető. Emellett könnyen integrálható és implementálható. Nagyon jó ügyfélszolgálatot nyújt, és a funkciói fantasztikusak. Naponta nagyon gyakran használtam.
A Chatgpt a legjobb válaszokat adja, és nagyon könnyen érthető. Emellett könnyen integrálható és implementálható. Nagyon jó ügyfélszolgálatot nyújt, és a funkciói fantasztikusak. Naponta nagyon gyakran használtam.
12. GitHub Copilot (a legjobb AI kódolási asszisztens fejlesztőknek)
A GitHub Copilot egy AI-alapú kódolási asszisztens, amely segít a fejlesztőknek gyorsabban és kevesebb hibával írni a kódot.
A népszerű kódszerkesztőkbe integrálva valós idejű javaslatokat ad, teljes sorokat vagy funkciókat tölt ki automatikusan, és alkalmazkodik a fejlesztő stílusához.
Az OpenAI fejlett modelljei által támogatott Copilot megérti a kontextust, ajánlásokat kínál és csökkenti az ismétlődő feladatokat, így a fejlesztők az innovációra koncentrálhatnak.
A GitHub Copilot legjobb funkciói
- Segítsen a fejlesztőknek valós idejű kódjavaslatokkal és kódkiegészítésekkel
- Generáljon teljes funkciókat, kódrészleteket és megjegyzéseket AI segítségével
- Több programozási nyelv és keretrendszer támogatása
- Tanuljon a fejlesztők visszajelzéseiből, hogy idővel javítsa a javaslatokat.
- Zökkenőmentesen integrálható a Visual Studio Code és a JetBrains IDE-kkel.
- Növelje a termelékenységet az ismétlődő kódolási feladatok csökkentésével
A GitHub Copilot korlátai
- Ellenőrzés nélkül helytelen vagy nem biztonságos kódot generálhat.
- A teljes funkcionalitáshoz a GitHub ökoszisztémától függ
- Korlátozott testreszabási lehetőségek az AI viselkedéséhez
A GitHub Copilot árai
- Ingyenes
- Csapat: 4 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 21 USD/felhasználó/hónap
GitHub Copilot értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
Mit mondanak a GitHub Copilotról a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
A GitHub Copilotban különösen értékelem a hatékonyság, az alkalmazkodóképesség és a különböző AI-modellek kombinációját. Nem csak gyors kódkiegészítést nyújt, hanem aktívan javítja a munkafolyamatomat azáltal, hogy optimalizált, strukturált és teljesítményorientált megoldásokat javasol.
A GitHub Copilotban különösen értékelem a hatékonyság, az alkalmazkodóképesség és a különböző AI-modellek kombinációját. Nem csak gyors kódkiegészítést nyújt, hanem aktívan javítja a munkafolyamatomat azáltal, hogy optimalizált, strukturált és teljesítményorientált megoldásokat javasol.
13. Workday AI (A legjobb AI HR, pénzügy és munkaerő-menedzsment területén)
A Workday AI intelligens megoldásokat kínál a munkaerő- és pénzügyi menedzsment területén, segítve a vállalkozásokat a HR, a bérszámfejtés és a pénzügyi műveletek automatizálásában.
Mesterséges intelligenciával működő eszközei prediktív elemzéseket, személyre szabott ajánlásokat és automatizált munkafolyamatokat biztosítanak a döntéshozatal és a hatékonyság javítása érdekében.
A Workday AI segít a tehetségek felkutatásában, a készségek összehangolásában és a munkaerő-tervezésben, miközben egyszerűsíti a pénzügyi folyamatokat, például az előrejelzést és a kockázatértékelést.
A Workday platformba integrálva folyamatosan tanul az adatokból, hogy javítsa a pontosságot és az alkalmazkodóképességet, segítve a szervezeteket a műveletek optimalizálásában és az intelligens üzleti stratégiák megvalósításában.
A Workday AI legjobb funkciói
- Automatizálja a HR-folyamatokat, mint például a toborzás, a bérszámfejtés és a teljesítménykövetés.
- Biztosítson AI-alapú betekintést a munkaerő-tervezéshez, a feladatkezeléshez és a döntéshozatalhoz.
- Javítsa pénzügyi jelentéseit és költségvetését prediktív elemzésekkel
- Javítsa az alkalmazottak beilleszkedését és karrierfejlesztési ajánlásait
- Kínáljon AI-alapú chatbotokat HR- és IT-támogatáshoz
- Integrálja harmadik féltől származó vállalati eszközökkel az egységes élmény érdekében.
A Workday AI korlátai
- Magas költségek a kis- és középvállalkozások számára
- Az optimális működéshez a Workday ökoszisztéma szükséges.
- Megtanulása új felhasználók számára nehéz
Workday AI árak
- Egyedi árazás
Workday AI értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (1850+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (210+ értékelés)
Mit mondanak a Workday AI-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
A Workday-ben leginkább a felhasználóbarát kialakítást, a valós idejű jelentéseket, az alkalmazkodóképességet, a zökkenőmentes integrációt és a folyamatos fejlesztéseket értékelem.
A Workday-ben leginkább a felhasználóbarát kialakítást, a valós idejű jelentéseket, az alkalmazkodóképességet, a zökkenőmentes integrációt és a folyamatos fejlesztéseket értékelem.
14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (A legjobb AI-alapú számviteli és könyvelési asszisztens)
Az Intuit Assist által támogatott QuickBooks AI segít a kisvállalkozásoknak és könyvelőknek automatizálni a könyvelést, a kiadások nyomon követését és az adóbevallás elkészítését.
Valós idejű betekintést, intelligens kategorizálást és AI-vezérelt ajánlásokat nyújt a cash flow menedzsment és a költségvetés javítása érdekében. A QuickBooks AI jelentéseket generál, anomáliákat észlel és személyre szabott pénzügyi tanácsokat ad, csökkentve ezzel a manuális munkát és növelve a pontosságot.
A QuickBooks ökoszisztémába való egyszerű integráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén megalapozott pénzügyi döntéseket hozzanak, ezzel időt takarítva meg és minimalizálva a hibákat.
A QuickBooks AI (Intuit Assist) legjobb funkciói
- Automatizálja a könyvelést, a költségek nyomon követését és a számlázást
- AI-alapú pénzügyi betekintés és előrejelzés
- Segítség adószámításokhoz és megfelelési ajánlásokhoz
- Észlelje a rendellenességeket és jelölje meg a potenciális számviteli hibákat
- Integrálja banki és fizetési feldolgozó rendszerekkel
- AI-alapú támogatást kínál pénzügyi kérdésekhez
A QuickBooks AI (Intuit Assist) korlátai
- Kis- és középvállalkozások számára a legalkalmasabb
- Korlátozott testreszabási lehetőségek komplex számviteli igények esetén
- Az AI-elemzések pontosságának ellenőrzéséhez manuális validálás szükséges.
QuickBooks AI (Intuit Assist) árak
- Egyszerű kezdés: 35 USD/hó
- Plusz: 99 USD/hó
- Haladó: 235 USD/hó
QuickBooks AI (Intuit Assist) értékelések és vélemények
- G2: Nincs elérhető értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
Biztosítsa vállalkozásának jövőjét a ClickUp segítségével: a legjobb AI-ügynök az üzleti életben
Az AI-ügynökök ma már nem csak megkönnyítik az üzleti műveleteket, hanem alakítják a munka elvégzésének jövőjét is.
Ahogy az automatizálás, a prediktív elemzés és az AI-vezérelt döntéshozatal egyre inkább normává válik, azok a vállalatok, amelyek bevezetik ezeket az eszközöket, előnyt szereznek a versenytársaikkal szemben.
Ha olyan AI-t keres, amely az üzleti tevékenységével együtt növekszik, akkor a ClickUp Brain a legjobb választás. Az intelligens automatizálás, a projektbe betekintés és a zökkenőmentes integrációk biztosítják a csapat termelékenységét, miközben alkalmazkodnak a jövőbeli igényekhez.
Ne csak lépést tartson, hanem előre is lépjen! Regisztráljon ingyenesen, és próbálja ki még ma a ClickUp Brain szolgáltatást!