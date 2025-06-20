A 14 legjobb AI-ügynök az üzleti tevékenységek automatizálásához és méretezéséhez

Mi lenne, ha valaki (vagy valami) azonnal válaszolna az e-mailjeire, 24 órában követné az értékesítési lehetőségeket, és automatikusan generálna jelentéseket? Nem tudna így jobban a stratégiára koncentrálni?

A korábban távoli álomnak tűnő üzleti AI-ügynökök ma már valósággá váltak.

Ezek az intelligens ügynökök gyorsabbá, okosabbá és, őszintén szólva, sokkal könnyebbé teszik munkánkat. Az ügyfélkérdések kezelésétől és a marketingtevékenységektől az adatelemzés automatizálásáig, gyorsan a modern vállalkozások gerincévé válnak.

De a piacon elérhető AI-megoldások özönével a megfelelő kiválasztása nehéz feladatnak tűnhet. Hogy segítsünk Önnek, összeállítottuk a 15 legjobb AI-ügynököt, amelyek átalakítják az üzleti automatizálást.

Mik azok az AI-ügynökök?

Az AI-ügynökök olyan szoftverprogramok, amelyek mesterséges intelligenciát és gépi tanulást használnak a feladatok automatizálásához, az adatok elemzéséhez és a minták alapján történő döntéshozatalhoz.

Ezek az egyszerű csevegőrobotoktól a komplex munkafolyamatokhoz szükséges fejlett automatizálási AI-eszközökig terjednek. A találkozók jegyzetének összefoglalásától és a projektfeladatok kezelésétől a kódírásig az AI-ügynökök segítenek a műveletek kezelésében és a termelékenység növelésében.

Az AI-ügynököket használó vállalkozások jelentős előnyöket tapasztalnak: költségcsökkentés, jobb ügyfélélmény, ügyféladatok elemzése és gyorsabb, adatokon alapuló döntéshozatal.

Mit kell keresnie az üzleti célú AI-ügynökökben?

Az AI-nak nincs univerzális megoldása. A különböző vállalkozások/iparágak és követelmények olyan újdonságokat igényelnek, amelyeket nem minden AI-ügynök tud nyújtani. A választáskor vegye figyelembe a következőket:

Funkcionalitás : Megoldja az Ön konkrét problémáját? (Feladatok automatizálása, tartalomkészítés, ügyfélszolgálat stb.)

Könnyű használat : Mennyire intuitív a felület? Hatékonyabbá teszi a csapatát?

Integráció : Összekapcsolható-e a meglévő eszközeivel (Google Drive, Slack, CRM stb.)?

Skálázhatóság : Növekszik-e az üzleti igényeivel együtt?

Költség: Jó ár-érték arányt kínál?

A legjobb AI-ügynökök áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb üzleti AI-ügynökökről.

AI-ügynök Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Termelékenység és feladatok automatizálása (Minden: Solo, SMB, Enterprise) Testreszabható feladatok, dokumentumok, csevegés, irányítópultok, AI Notetaker, integrációk Ingyenesen elérhető, fizetős változat 7 USD/felhasználó/hónap áron Jasper AI AI írás marketing és értékesítés céljára (KKV, nagyvállalatok) Tartalomgenerálás, SEO, csapatmunka és Jasper Art Havi 49 dollártól fizethető Fireflies AI Találkozók átírása és jegyzetek (SMB, Enterprise) Átírás, összefoglalók, keresés, teendők, integrációk Ingyenesen elérhető, fizetős változat 18 USD/felhasználó/hónap áron Drift AI AI chatbot értékesítéshez és marketinghez (KKV, nagyvállalatok) Csevegőrobotok, potenciális ügyfelek minősítése, találkozók foglalása, integrációk Egyedi árazás Notion AI Tudásmenedzsment és jegyzetelés (Solo, SMB, Enterprise) Jegyzetek, feladatok, AI-összefoglalók, sablonok, naptár, fordítás Ingyenesen elérhető, fizetős változat 12 USD/felhasználó/hónap áron Salesforce Einstein AI CRM és elemzés (vállalati) Prediktív betekintés, automatizálás, potenciális ügyfelek értékelése, ajánlások Havi díj: 75 USD/felhasználó Reclaim AI Ütemezés és időgazdálkodás (Solo, SMB, Enterprise) Automatizált ütemezés, koncentrációs idő, elemzések, naptárszinkronizálás Ingyenesen elérhető, fizetős változat 10 USD/felhasználó/hónap áron AutoGPT Autonóm AI-ügynökök és automatizálás (KKV, nagyvállalatok, technológiai cégek) Autonóm feladatok, valós idejű adatok, API-integráció, munkafolyamat-automatizálás Ingyenes (nyílt forráskódú), fizetős (API-költségek) Intercom AI Ügyfélszolgálati chatbot (KKV, nagyvállalatok) Omnichannel támogatás, AI csevegés, érzelemelemzés, integrációk Havi 29 USD/felhasználó + használat LlamaIndex Adatlekérés és indexelés (vállalati, technológiai) AI-keresés, dokumentumindexelés, több forrás integrálása, GPT-támogatás Havi 50 dollártól fizethető ChatGPT Beszélgető AI és tartalomgenerálás (egyéni, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok) Emberhez hasonló csevegés, összefoglalás, brainstorming, API, integrációk Ingyenesen elérhető, fizetős változat 20 dollár/hó áron Kore. ai Vállalati beszélgető AI (Enterprise) Kód nélküli botok, munkafolyamat-automatizálás, NLP, elemzés, integrációk Egyedi árazás GitHub Copilot AI kódolási asszisztens (Solo, SMB, Enterprise, Dev Teams) Kódjavaslatok, többnyelvűség, IDE-integráció, tanulás a bevitelekből Ingyenesen elérhető, fizetős változat ára: 4 USD/felhasználó/hónap Workday AI HR, pénzügyek és munkaerő-menedzsment (vállalati) HR-automatizálás, elemzés, beilleszkedés, csevegőrobotok, integrációk Egyedi árazás QuickBooks AI Számvitel és könyvelés (egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások) Könyvelés, betekintés, adózás, anomália észlelés, integrációk Havi 35 dollártól fizethető

A legjobb AI-ügynökök az üzleti életben

Az üzleti célú AI-ügynökök egyre fontosabb eszközökké válnak az iparágakban, segítve a vállalatokat a munkafolyamatok racionalizálásában és a hatékonyság javításában. A kínált megoldások tengerében elengedhetetlen a megfelelő kiválasztása.

Ehhez nézzük meg a vállalkozások számára ma elérhető legjobb AI-ügynököket:

1. ClickUp Brain (a legjobb AI-alapú termelékenységi és feladat-automatizálási eszköz)

A ClickUp több mint egy egyszerű projektmenedzsment eszköz – ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelynek célja, hogy minden feladatát, dokumentumát, csevegését és célját egy helyen összegyűjtse.

A ClickUp igazán kiemelkedő tulajdonsága az AI-ügynökök mély integrációja, amelyek Önnel együtt dolgoznak, így a munkafolyamat minden része okosabbá és összekapcsoltabbá válik. A középpontban a ClickUp Brain áll, az Ön személyes AI-ügynöke, aki mindig készen áll a segítségre. Bármit megkérdezhet a Brain-től – összefoglalhat egy hosszú dokumentumot, megtalálhatja a legfrissebb frissítéseket egy projekthez, vagy akár gyors válaszokat kaphat a vállalati irányelvekről. Olyan, mintha lenne egy jól tájékozott csapattársa, aki soha nem alszik.

A ClickUp Brain segítségével azonnali frissítéseket kaphat a munkaterületén végzett feladatokról.

Ha több ügyfelet kezelő tanácsadó, az Ask AI segítségével azonnal elkészítheti az ajánlatokat, összeállíthatja a találkozók napirendjét vagy összefoglalhatja a hosszú e-mail szálakat. Az automatizálás emlékezteti a közelgő határidőkre, a feladatok elvégzése után a következő szakaszba lépteti őket, vagy akár követő üzeneteket is küld az ügyfeleknek.

A csapatok még több értéket kapnak a ClickUp AI-alapú ökoszisztémájából. Vegyünk például egy termékfejlesztő csapatot: a listás ügynökök automatikusan hozzárendelhetik a feladatokat a megfelelő személyekhez, amikor új funkciókérés érkezik, míg a csevegő ügynökök összefoglalhatják a sprinttervezési megbeszéléseket és kiemelhetik az akadályokat. A támogató csapatok pedig kihasználhatják az AI-t a jegyek osztályozására, válaszok javaslatára és a sürgős problémák eskalálására, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Adjon hozzá egy ClickUp AI ügynököt a munkafolyamatához, hogy gyorsabbá tegye azt.

A ClickUp valódi ereje abban rejlik, hogy ezek az AI-ügynökök és automatizálások minden funkcióban együtt működnek.

Beállíthat olyan munkafolyamatokat, amelyekben egy csevegő ügynök összefoglalja a megbeszélést, a Brain feladatokként hozza létre a teendőket, az automatizálás pedig a megfelelő csapattagoknak osztja ki ezeket a feladatokat – mindezt manuális beavatkozás nélkül. Akár önálló vállalkozóként szeretne szervezett maradni, akár nagyvállalatként hatékonyan szeretne bővíteni, a ClickUp az Ön igényeihez igazodik. Ez egy egységes platform, ahol az AI nem csak segít, hanem aktívan ösztönzi a termelékenységet, az együttműködést és a növekedést mindenki számára.

Mivel a valódi munka nem vákuumban zajlik, a ClickUp Brain integrálható azokkal az eszközökkel, amelyeket csapata már használ. Az eszközök között megtalálható a Google Drive a dokumentumokhoz, a GitHub a fejlesztés nyomon követéséhez és a Salesforce az ügyféladatokhoz.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabható feladatkezelés: Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat egyedi állapotokkal, prioritásokkal, címkékkel és mezőkkel, hogy azok bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjenek.

Dokumentumok és wikik: Dolgozzon együtt gazdag dokumentumokon, tudásbázisokon és wikiken közvetlenül a ClickUp-ban, valós idejű szerkesztéssel és megosztással.

Integrált csevegés: Kommunikáljon csapatával a beépített csevegőcsatornák és közvetlen üzenetek segítségével, így a beszélgetések kapcsolódnak a munkájához.

Táblák: Vizualizálja ötleteit, térképezze fel a folyamatokat, és végezzen közös brainstormingot interaktív táblák segítségével.

Műszerfalak és jelentések: Készítsen egyedi műszerfalakat a célok, a KPI-k, a munkaterhelés és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez valós idejű widgetekkel és diagramokkal.

Naptár és ütemezés: Kezelje a határidőket, találkozókat és eseményeket az integrált naptárnézetek és ütemezési eszközök segítségével.

Időkövetés: Naplózza a feladatokra fordított időt, állítson be becsléseket és készítsen munkaidő-nyilvántartásokat a jobb termelékenység és számlázás érdekében.

Sablonok: Használjon vagy hozzon létre sablonokat feladatokhoz, dokumentumokhoz, listákhoz és projektekhez, hogy egységesítse és felgyorsítsa az ismétlődő munkákat.

Integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több száz népszerű eszközhöz, mint például a Slack, a Google Drive, a Zoom, a GitHub és még sok más, a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

AI Notetaker: Használja Használja az AI Notetaker alkalmazást a találkozók jegyzetének automatikus rögzítéséhez, rendszerezéséhez és hasznosítható információkká alakításához.

A ClickUp AI Notetaker segítségével koncentrálhat, miközben rögzíti a legfontosabb megbeszéléseket és megszervezi a teendőket a találkozók eredményes lezárása érdekében.

A ClickUp korlátai

Az AI funkciókhoz további fizetős kiegészítő szükséges.

Egyes felhasználók szerint az automatizálás beállítása tanulási görbét igényel.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp Brainről a valódi felhasználók?

Paddywise513, a Reddit ClickUp-felhasználója így nyilatkozik:*

Én folyamatosan használom a munkám megkezdéséhez. Blogot kell írnia? Kezdje a Brain-nel! Készítenie kell egy készségmátrixot a tudása fejlesztéséhez? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell készítenie az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel!Nagyon jól segít a projektek elindításában vagy csak a tartalom vázlatának elkészítésében.

Én folyamatosan használom a munkám megkezdéséhez. Blogot kell írnia? Kezdje a Brain-nel! Készítenie kell egy készségmátrixot a tudása fejlesztéséhez? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell készítenie az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel!Nagyon jó segítséget nyújt a projektek elindításához vagy a tartalom vázlatának elkészítéséhez.

2. Jasper AI (A legjobb AI írási asszisztens marketing- és értékesítési csapatok számára)

via Jasper

Kiváló minőségű tartalom nagy mennyiségben történő létrehozása időigényes feladat, de a Jasper AI segítségével ez könnyedén megoldható. Segítségével két-öt alkalommal gyorsabban hozhat létre kiváló minőségű, plágiummentes tartalmat blogokhoz, közösségi médiához stb. Több mint 30 nyelvet támogat, így tökéletes többnyelvű íráshoz és fordításhoz.

Marketing szakértelemmel készült, több mint 50 bevált keretrendszert használva, hogy vonzó szövegeket alkosson – az e-mail tárgyaktól a vonzó történetekig.

Dolgozzon együtt a csapattagokkal, kezelje zökkenőmentesen a projekteket, és vegyen igénybe megfizethető csomagokat szabadúszók és vállalkozások számára egyaránt.

A Jasper AI legjobb funkciói

Írjon kiváló minőségű, konverzióra fókuszáló tartalmakat különböző platformokra

Személyre szabhatja a hangnemet és a stílust a márka egységességének megőrzése érdekében.

Készítsen SEO-barát tartalmakat a Surfer SEO integrációval

Javítsa a csapat együttműködését AI-támogatott tartalomfinomítással

Javítsa marketing munkafolyamatait olyan integrációkkal, mint a Google Docs és a HubSpot.

Elemezze a trendeket, és adjon AI-vezérelt tartalmi javaslatokat.

Készítsen AI-generált képeket a Jasper Art segítségével, hogy kiegészítse az írott tartalmat.

A Jasper AI korlátai

Részletes utasítások nélkül is képes általános tartalmat létrehozni.

A kis csapatok számára az árak magasak lehetnek.

Az AI által generált tartalom emberi szerkesztést igényelhet.

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hó

Csapatok: 69 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Jaspert használom az írásom kiegészítésére, ami ötleteket ad és megakadályozza, hogy írói válságba kerüljek.

Jaspert használom az írásom kiegészítésére, ami ötleteket ad és megakadályozza, hogy írói válságba kerüljek.

3. Fireflies AI (a legjobb AI-alapú jegyzetkészítő és jegyzetelési eszköz)

via Fireflies AI

Csapatának gyakran kell jegyzeteket készítenie a megbeszélések során? A Fireflies AI automatizálja a leírást, rögzíti a legfontosabb információkat és rendszerezi a megbeszéléseket, így a csapat tagjai a beszélgetésre koncentrálhatnak.

Akár értékesítési hívásokról, csapatmegbeszélésekről vagy ügyfélmegbeszélésekről van szó, a Fireflies AI-alapú pontossággal rögzíti, leírja és elemzi a beszélgetéseket.

A Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és mások integrálásával megkönnyíti a nyomon követést és csökkenti a részletek elmulasztásának kockázatát.

A Fireflies AI legjobb funkciói

Összegezze azonnal a legfontosabb pontokat, döntéseket és teendőket

Keresés a korábbi beszélgetésekben egy hatékony hang-szöveg keresővel

Elemezze a találkozók tendenciáit AI-vezérelt beszélgetéselemzéssel

Együttműködés megjegyzések hagyásával és csapattagok megjelölésével a jegyzetekben

Automatizálja a nyomon követést cselekvési tételek és e-mail összefoglalók létrehozásával.

Biztonságos felvételek vállalati szintű titkosítással és adatvédelmi ellenőrzésekkel

A Fireflies AI korlátai

A pontosság az audio minőségétől függően változhat.

Korlátozott ingyenes csomag funkciók

Fireflies AI árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1240+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az audio és a leírás szövegének pontossága és szinkronizálása nagyon hasznos. Nem zavaró, mivel a beállításokban megadhatja azt a feltételt, hogy csak akkor hívja meg Fredet (Fireflies), ha Ön azt szeretné. Ez nagyon fontos, mert vannak olyan megbeszélések, amelyeknek bizalmasnak kell maradniuk. Hasonló AI-ket hasonlítottam össze, és ez a legjobb mind közül a pontosság és a bizalmas kezelés tekintetében.

Az audio és a leírás szövegének pontossága és szinkronizálása nagyon hasznos. Nem zavaró, mivel a beállításokban megadhatja azt a feltételt, hogy csak akkor hívja meg Fredet (Fireflies), ha Ön azt szeretné. Ez nagyon fontos, mert vannak olyan megbeszélések, amelyeknek bizalmasnak kell maradniuk. Hasonló AI-ket hasonlítottam össze, és ez a legjobb mind közül a pontosság és a bizalmas kezelés tekintetében.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk adatai szerint a találkozók 25%-án nyolc vagy több résztvevő vesz részt. Bár a nagy létszámú értekezletek értékesek lehetnek az összehangolás és a döntéshozatal szempontjából, gyakran kihívásokat is jelentenek. Valójában egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 64%-a küzd a következő lépések tisztázatlanságával az értekezletek közel felében. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, ezt a hiányosságot egy teljes körű értekezletkezelési megoldással pótoljuk. A ClickUp Meetings dinamikus napirendekkel alakítja át a csapatok együttműködését, míg az AI Notetaker minden értékes információt rögzít, így elkerülhető a későbbi zavarok és mindenki összhangban marad! 💫 Valós eredmények: A ClickUp találkozókezelési funkcióit használó csapatok jelentése szerint a felesleges beszélgetések és találkozók száma 50%-kal csökkent!

4. Drift AI (A legjobb AI-alapú chatbot értékesítéshez és marketinghez)

via Drift AI

A Drift egy AI-alapú vásárlói elkötelezettségi platform, amelynek célja, hogy személyre szabottabb és emberibb interakciókat teremtsen a vásárlási folyamat során. Aktívan figyel, tanul és alkalmazkodik a vásárlói viselkedéshez, biztosítva, hogy minden érintkezési pont személyre szabott és értelmes legyen.

Ezen túlmenően a Drift segít abban is, hogy a beszélgetési adatokat erősebb ügyfélkapcsolatokká, nagyobb ügyfélállománnyá és magasabb bevételekké alakítsa. Mindezt úgy teszi, hogy újradefiniálja a B2B weboldalak élményét.

A B2B vásárlási folyamat modernizálására létrehozott Drift folyamatosan fejlődik vele együtt. Ahelyett, hogy egymástól független rendszerek között navigálnának, csapataid a folyamatok kiépítésére, az üzletek lezárására és az ügyfélkapcsolatok elmélyítésére koncentrálhatnak.

A Drift AI legjobb funkciói

Az AI-alapú csevegőrobotok segítségével azonnal bevonhatja a webhely látogatóit.

A potenciális ügyfelek automatikus minősítése előre meghatározott kritériumok alapján

Foglaljon értékesítési megbeszéléseket valós időben, anélkül, hogy e-maileket kellene váltania.

Személyre szabhatja a beszélgetéseket az ügyféladatok és a viselkedési információk felhasználásával.

Zökkenőmentesen integrálható a Salesforce, a HubSpot, a Marketo és más rendszerekkel.

Automatizálja a gyakran ismételt kérdésekre és a gyakori ügyfélkérdésekre adott válaszokat

A mélyebb beszélgetések esetén a potenciális ügyfeleket átadja az emberi képviselőknek.

A Drift AI korlátai

Kisvállalkozások számára drága lehet

Az AI által generált válaszok néha nem tükrözik az emberi finomságokat.

Drift AI árak

Egyedi árazás

Drift AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1250+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

Mit mondanak a Drift AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Kategorizált és strukturált formában jeleníti meg a kérdéseket. A vele való munka nagyon megkönnyíti a feladatokat. Naponta 8 órán át használom. Egyszerűen elvégzi a munkát!

Kategorizált és strukturált formában jeleníti meg a kérdéseket. Ezzel a feladatok elvégzése igazán egyszerűvé válik. Naponta 8 órán át használom. Egyszerűen elvégzi a feladatát!

🧠 Érdekesség: Egyes AI-ügynökök szöveg és hang alapján képesek felismerni az ügyfelek érzelmeit, így segítve a vállalkozásokat a megfelelő hangnemű válaszadásban. ​

5. Notion AI (a legjobb mesterséges intelligencia alapú tudáskezelő és jegyzetelő eszköz)

via Notion AI

A Notion egy rugalmas, több platformon működő munkaterület, amely egy helyen egyesíti a jegyzetelést, a feladatkezelést és az együttműködést. AI-alapú felülete az egyéni munkafolyamatokhoz igazodik, így a szervezés könnyedén megy.

Személyes és szakmai projekteket követhet nyomon testreszabható építőelemekkel, projektmenedzsment sablonokkal és adatbázisokkal. Mindezt más szoftverekkel integrálva teheti meg, hogy növelje a csapat termelékenységét.

A Notion AI legjobb funkciói

A Notion Calendar segítségével könnyedén szinkronizálhatja az ütemterveket és a feladatokat.

Használja ki a Notion Mail előnyeit – egy AI-alapú beérkező levelek mappát az e-mailek intelligens kezeléséhez.

Készítsen kiváló minőségű tartalmakat, összefoglalókat és teendőket

Finomítsa írásait AI-alapú szerkesztési és érthetőségi javaslatokkal

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a jegyzetek formázása és rendszerezése.

Fordítson szöveget több nyelvre AI-támogatott pontossággal

Javítsa a projektmenedzsmentet AI-alapú feladatjavaslatokkal

A Notion AI korlátai

Az AI által generált tartalom kézi finomítást igényelhet.

Nincs mély integráció harmadik féltől származó írási eszközökkel

Notion AI árak

Ingyenes

Plusz : 12 USD/hely/hónap

Üzleti : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Mit mondanak a Notion AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Notion nagyon sokat segít a napi feladatok elvégzésében, és nagyon könnyű használni. Ez egy összekapcsolt munkaterület, ahol jegyzeteket készíthetünk, és egy helyen kezelhetjük és szervezhetjük a munkát. Az oldalak könnyen szervezhetők, és a sablonok is hasznosak.

A Notion nagyon sokat segít a napi feladatok elvégzésében, és nagyon könnyű használni. Ez egy összekapcsolt munkaterület, ahol jegyzeteket készíthetünk, és egy helyen kezelhetjük és szervezhetjük a munkát. Az oldalak könnyen szervezhetők, és a sablonok is hasznosak.

👀 Tudta? Az amerikai AI-piac értéke 107 milliárd dollár, ami tükrözi az ország erős vezető szerepét az AI fejlesztésében és a csúcstechnológiába való befektetésekben.

6. Salesforce Einstein (a legjobb AI-alapú CRM és elemző eszköz)

a Salesforce Einstein segítségével

A Salesforce Einstein segít személyre szabni az ügyfélélményt, növelni a termelékenységet és ösztönözni az innovációt – anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene.

Akár értékesítéssel, szolgáltatással, marketinggel vagy elemzéssel foglalkozik, az Einstein segíti döntéseit, automatizálja a feladatokat és feltárja a növekedést elősegítő információkat.

Okosabb termékajánlásokra van szüksége? AI-alapú értékesítési előrejelzésekre? Automatizált adatelemzésre? Az Einstein mindent elintéz, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat: az erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítésére és a bevételek növelésére.

A Salesforce Einstein legjobb funkciói

Jósolja meg az ügyfelek viselkedését AI-alapú betekintéssel

Automatizálja a rutin CRM-feladatokat és az adatbevitelt

Értékelje a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket, hogy prioritást adhasson a nagy értékű potenciális ügyfeleknek.

Személyre szabhatja az ügyfelekkel való interakciókat AI-vezérelt ajánlásokkal.

Elemezze az értékesítési teljesítményt és jelezze előre a bevételi trendeket

Integrálja az összes Salesforce termékkel a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

A Salesforce Einstein korlátai

A teljes funkcionalitáshoz a Salesforce ökoszisztéma szükséges.

Magas költségek a kisvállalkozások számára

Salesforce Einstein árak

Einstein for Service: 75 USD/hó felhasználónként

Salesforce Einstein értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Salesforce Einsteinről a valódi felhasználók?

A Gartner értékelése szerint:

Összességében nagyon elégedett vagyok az Einstein-nel kapcsolatos tapasztalataimmal. Már rendelkezésünkre állt a Salesforce, így nem volt kérdés, hogy kipróbáljuk az Einstein-t, amikor hallottunk róla. A bemutatótól a poc-on át a megvalósításig minden zökkenőmentesen zajlott. Annak ellenére, hogy az AI csak egy divatos szó volt, örülök, hogy ezt az utat választottuk.

Összességében nagyon elégedett vagyok az Einstein-nel kapcsolatos tapasztalataimmal. Már rendelkezésünkre állt a Salesforce, így nem volt kérdés, hogy kipróbáljuk az Einstein-t, amikor hallottunk róla. A bemutatótól a poc-on át a megvalósításig minden zökkenőmentesen zajlott. Annak ellenére, hogy az AI csak egy divatos szó volt, örülök, hogy ezt az utat választottuk.

🧠 Érdekesség: Az első chatbot, az ELIZA (amelyet az 1960-as években hoztak létre) annyira meggyőző volt, hogy az emberek azt hitték, egy valódi terapeutával beszélgetnek!

7. Reclaim AI (a legjobb AI ütemező és időgazdálkodási eszköz)

via Reclaim AI

A Reclaim AI egy AI-alapú ütemezési platform, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak a lehető legjobban kihasználni az idejüket. Automatikusan személyre szabott ütemterveket készít, védi a koncentrációs időt és termelékenységi betekintést nyújt.

A platform különböző termelékenységi eszközökkel integrálható, hogy egyszerűsítse a feladatütemezés, a találkozók koordinálása és a munka-magánélet egyensúlyának fenntartását. Célja, hogy segítse a felhasználókat a munkaidő alatt jelentős időmegtakarításban.

A Reclaim AI legfontosabb funkciói között szerepel az AI-alapú ütemezés, az intelligens értekezlet-ütemezés és a részletes elemzések, amelyekkel megelőzhető a kiégés és növelhető az általános termelékenység.

Használja ki az AI legjobb funkcióit

Automatizálja a feladatütemezést a munkaterhelés és a prioritások alapján

Szánjon időt a koncentrációra, hogy csökkentsék a zavaró tényezőket és a megszakításokat.

A találkozókat dinamikusan, a valós idejű rendelkezésre állás alapján ütemezze át

Egyensúlyozza a munkát és a magánéletet az AI-alapú időgazdálkodással

Naptárak szinkronizálása és a csapat egészének ütemezésének optimalizálása

Integrálja a Google Naptárral, a Slackkel és a termelékenységet növelő eszközökkel

Az AI korlátainak leküzdése

Leginkább Google Workspace felhasználók számára ajánlott

Nincs asztali alkalmazás, csak webalapú

Visszaigényelje az AI árait

Lite : Ingyenes

Starter: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 15 USD/hely/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Visszaszerezni az AI értékeléseket és véleményeket

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reclaim AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Okos, és kitölti a naptáramat anélkül, hogy nekem bármit is tennem kellene (vagy időt pazarolnom arra, hogy kitaláljam, mikor kell mindent elvégezni – ami a munkám átka). A funkciók száma segített a CMA-nak, és a CYA-nak is segíteni fog.

Okos, és kitölti a naptáramat anélkül, hogy nekem bármit is tennem kellene (vagy időt pazarolnom arra, hogy kitaláljam, mikor kell mindent elvégezni – ami a munkám átka). A funkciók száma segített a CMA-nak, és a CYA-nak is segíteni fog.

8. AutoGPT (A legjobb autonóm AI-ügynök a fejlett automatizáláshoz)

az AutoGPT segítségével

Az AutoGPT segítségével olyan AI-ügynököket hozhat létre, telepíthet és kezelhet, amelyek feladatok elvégzésére, a munkafolyamatok optimalizálására és a kiváltó eseményekre való azonnali reagálásra képesek. Ezek az állandóan aktív asszisztensek folyamatosan működnek, így Önnek nem kell többé ismétlődő munkákat végeznie.

Az alacsony kódszintű integrációval komplex munkafolyamat-automatizálásokat hozhat létre mélyreható technikai szakértelem nélkül. Az AutoGPT felhőalapú ügynökei függetlenül működnek, így állandó felügyelet nélkül is biztosítják a hatékonyságot és a megbízhatóságot.

Az AutoGPT legjobb funkciói

Autonóm működés minimális emberi beavatkozással

Komplex feladatok generálása és végrehajtása átfogó célok alapján

Hozzáférés valós idejű adatokhoz az internetről a legfrissebb információkért

Integrálja különböző API-kkal és külső eszközökkel a zökkenőmentes automatizálás érdekében.

Alkalmazkodjon a változó helyzetekhez, és finomítsa a válaszokat dinamikusan

Automatizálja a kutatást, a tartalomkészítést és az üzleti stratégia kidolgozását

Az AutoGPT korlátai

A beállításhoz és a működtetéshez technikai ismeretek szükségesek.

Magas számítási költségek és a nagy teljesítményű hardverek függősége

Nincsenek korlátok, ezért hajlamos pontatlan vagy irreleváns eredményeket generálni.

AutoGPT árak

Nyílt forráskódú, a telepítési költségek a használattól függnek (API-költségek alkalmazandók)

AutoGPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak az AutoGPT-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az AutoGPT az OpenAI GPT-4-et használja, és ez az első példa egy olyan alkalmazásra, amely a GPT-4-et használja autonóm feladatok elvégzésére. Ingyenes és nyílt forráskódú, ami még előnyösebbé teszi a felhasználók számára. Sokat segít a kódolás tanulásában. Egyszerűen használható és felhasználóbarát.

Az AutoGPT az OpenAI GPT-4-et használja, és ez az első példa egy olyan alkalmazásra, amely a GPT-4-et használja autonóm feladatok elvégzésére. Ingyenes és nyílt forráskódú, ami még előnyösebbé teszi a felhasználók számára. Sokat segít a kódolás tanulásában. Egyszerűen használható és felhasználóbarát.

💡 Profi tipp: Képezze AI-jét valódi interakciókkal. Minél több magas minőségű adatot ad neki, annál okosabbá és természetesebbé válik.

9. Intercom AI (A legjobb AI-alapú ügyfélszolgálati chatbot)

az Intercomon keresztül

Az Intercom egy teljesen omnichannel, alapvető támogató eszközökkel integrált, megbízható, AI-alapú ügyfélszolgálati platform, amelyet modern vállalkozások számára fejlesztettek ki.

Bármilyen nyelven, csatornán vagy időzónában képes kezelni a kéréseket, és hasznos információkat nyújt a támogatási tartalom javításához. A zökkenőmentesen integrált súgó központ biztosítja, hogy az ügyfelek mindig hozzáférjenek a szükséges segítséghez.

A támogatási ügynökök hatékonyságuk növekedését tapasztalják a Fin AI Copilot segítségével, amely egy közös beérkező levelek mappa a zökkenőmentes együttműködéshez, valamint a szilókat megszüntető folyamatos jegybeszélgetésekhez.

A vezetők növelhetik az ügyfélelégedettséget azáltal, hogy AI-alapú betekintéssel figyelemmel kísérik és optimalizálják a támogatási műveleteket, valamint a Workflows segítségével automatizálják az ismétlődő feladatokat.

Az Intercom AI legjobb funkciói

Automatizálja az ügyfélszolgálatot AI-alapú csevegőrobotokkal

Személyre szabott válaszok generálása a felhasználói lekérdezések alapján

Zökkenőmentesen továbbíthatja a bonyolult beszélgetéseket emberi ügynököknek.

Elemezze az ügyfelek hangulatát és viselkedését a proaktív kapcsolattartás érdekében.

Integrálja CRM-ekkel, ügyfélszolgálatokkal és üzleti alkalmazásokkal az adatközpontú interakciók érdekében.

Támogassa a többcsatornás üzenetküldést webhelyeken, alkalmazásokban és e-mailekben

Az Intercom AI korlátai

Az AI válaszok néha nem mindig pontosak a kontextusban.

Más chatbot megoldásokhoz képest magasabb árak

Intercom AI árak

0,99 dollártól megoldásonként + 29 dollártól helpdesk-helyenként havonta

Intercom AI értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 3300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak az Intercomról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Úgy gondolom, hogy az Intercom nagyon felhasználóbarát, és rengeteg remek AI-eszközt tartalmaz. Az AI-t valóban meg lehet tanítani arra, hogy sok mélyreható kérdésre válaszoljon. Az Intercom ügyfélszolgálata is nagyon barátságos és segítőkész.

Úgy gondolom, hogy az Intercom nagyon felhasználóbarát, és rengeteg remek AI-eszközt tartalmaz. Az AI-t valóban meg lehet tanítani arra, hogy sok mélyreható kérdésre válaszoljon. Az Intercom ügyfélszolgálata is nagyon barátságos és segítőkész.

10. LlamaIndex (a legjobb AI-alapú adatkereső és indexelő eszköz)

via LlamaIndex

A LlamaIndex egy fejlett adatkörnyezet, amely egyszerűsíti, ahogyan vállalkozása összekapcsolja a nagy nyelvi modelleket (LLM-ek) a magánadatokkal.

Lehetővé teszi a strukturált és strukturálatlan adatok zökkenőmentes indexelését, visszakeresését és lekérdezését, így az AI több kontextusérzékeny választ tud generálni.

A LlamaIndex beépített csatlakozókkal rendelkezik különböző adatforrásokhoz, beleértve adatbázisokat, API-kat és felhőalapú tárolókat, így biztosítja a zökkenőmentes integrációt minden bonyolultság nélkül.

Intelligens visszakeresési mechanizmusai optimalizálják a pontosságot, így hatékony eszközzé teszik az AI-vezérelt keresés, automatizálás és üzleti menedzsment alkalmazások számára.

A LlamaIndex legjobb funkciói

Engedélyezze az AI-alapú keresést és a dokumentumok indexelését

Releváns információk lekérése nagy adatbázisokból

Feldolgozza a strukturálatlan adatokat AI-olvasható formátumokká

Integrálja olyan AI modellekkel, mint a GPT, a kontextushoz igazodó válaszok érdekében.

Több adatforrás támogatása, beleértve a PDF-eket, adatbázisokat és API-kat

Javítsa a tudás visszakeresését az üzleti intelligencia érdekében

A LlamaIndex korlátai

A beállításhoz és integráláshoz technikai szakértelem szükséges.

Korlátozott közvetlen végfelhasználói alkalmazások további fejlesztés nélkül

LlamaIndex árak

Starter: 50 dollár havonta

Pro: 500 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árazás

LlamaIndex értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs vélemény

Mit mondanak a LlamaIndexről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagy nyelvi modellekkel (LLM) foglalkozó adatelemzőként a LlamaIndexet nagyon hasznosnak találtam a kezeléshez. Lehetővé tette számomra, hogy adatokat PDF, API, adatbázisok és Excel formátumban vigyek be, ami megkönnyítette számomra az LLM-ek számos adatkészlettel történő betanítását és végrehajtását.

Nagy nyelvi modellekkel (LLM) foglalkozó adatelemzőként a LlamaIndexet nagyon hasznosnak találtam a kezeléshez. Lehetővé tette számomra, hogy adatokat PDF, API, adatbázisok és Excel formátumban vigyek be, ami megkönnyítette számomra az LLM-ek számos adatkészlettel történő betanítását és végrehajtását.

11. ChatGPT (A legjobb AI-csevegőrobot a beszélgető AI és a tartalomgeneráláshoz)

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT egy sokoldalú AI asszisztens, amely mindenben segít, az e-mailek megírásától és a tartalom generálásától a kódolásig és az ügyfélszolgálatig.

Fejlett nyelvi képességei biztosítják a kontextust figyelembe vevő, emberhez hasonló válaszokat, így értékes eszközzé válik a feladatok automatizálásához és a termelékenység növeléséhez.

Akár ötleteket gyűjt, akár a munkafolyamatokat racionalizálja, a ChatGPT alkalmazkodik az Ön igényeihez. Rendszeres fejlesztésekkel és zökkenőmentes integrációval ez egy megbízható, mesterséges intelligenciával működő társ mind a szakmai, mind a mindennapi használatra.

A ChatGPT legjobb funkciói

Emberhez hasonló szöveges válaszok generálása ügyfélszolgálat, tartalomkészítés és egyéb célokra

Segítsen a brainstorming, az összefoglalás és a kutatási feladatokban

Értsd meg és reagálj hatékonyan a természetes nyelvű lekérdezésekre

Alkalmazkodjon különböző iparágakhoz, a marketingtől a műszaki dokumentációig.

Integrálja az alkalmazásokat és eszközöket API-n keresztül az automatizált munkafolyamatokhoz.

Folyamatos fejlesztés az OpenAI modellfrissítéseivel

A ChatGPT korlátai

A válaszok néha pontatlanok vagy elavultak lehetnek.

A ingyenes és alacsonyabb szintű verziókban nincs valós idejű webes hozzáférés.

A promptoktól függően elfogult vagy inkonzisztens eredményeket generálhat.

ChatGPT árak

Ingyenes verzió elérhető

ChatGPT Plus havi 20 dollárért gyorsabb válaszokért és GPT-4 hozzáférésért

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (710+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (110+ értékelés)

💡 Profi tipp: Rendszeresen ellenőrizze az AI teljesítményét – figyelje a válaszok pontosságát és az ügyfél-elégedettséget, hogy finomítsa a teljesítményét.

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Chatgpt a legjobb válaszokat adja, és nagyon könnyen érthető. Emellett könnyen integrálható és implementálható. Nagyon jó ügyfélszolgálatot nyújt, és a funkciói fantasztikusak. Naponta nagyon gyakran használtam.

A Chatgpt a legjobb válaszokat adja, és nagyon könnyen érthető. Emellett könnyen integrálható és implementálható. Nagyon jó ügyfélszolgálatot nyújt, és a funkciói fantasztikusak. Naponta nagyon gyakran használtam.

12. GitHub Copilot (a legjobb AI kódolási asszisztens fejlesztőknek)

a GitHub Copilot segítségével

A GitHub Copilot egy AI-alapú kódolási asszisztens, amely segít a fejlesztőknek gyorsabban és kevesebb hibával írni a kódot.

A népszerű kódszerkesztőkbe integrálva valós idejű javaslatokat ad, teljes sorokat vagy funkciókat tölt ki automatikusan, és alkalmazkodik a fejlesztő stílusához.

Az OpenAI fejlett modelljei által támogatott Copilot megérti a kontextust, ajánlásokat kínál és csökkenti az ismétlődő feladatokat, így a fejlesztők az innovációra koncentrálhatnak.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Segítsen a fejlesztőknek valós idejű kódjavaslatokkal és kódkiegészítésekkel

Generáljon teljes funkciókat, kódrészleteket és megjegyzéseket AI segítségével

Több programozási nyelv és keretrendszer támogatása

Tanuljon a fejlesztők visszajelzéseiből, hogy idővel javítsa a javaslatokat.

Zökkenőmentesen integrálható a Visual Studio Code és a JetBrains IDE-kkel.

Növelje a termelékenységet az ismétlődő kódolási feladatok csökkentésével

A GitHub Copilot korlátai

Ellenőrzés nélkül helytelen vagy nem biztonságos kódot generálhat.

A teljes funkcionalitáshoz a GitHub ökoszisztémától függ

Korlátozott testreszabási lehetőségek az AI viselkedéséhez

A GitHub Copilot árai

Ingyenes

Csapat: 4 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 21 USD/felhasználó/hónap

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a GitHub Copilotról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A GitHub Copilotban különösen értékelem a hatékonyság, az alkalmazkodóképesség és a különböző AI-modellek kombinációját. Nem csak gyors kódkiegészítést nyújt, hanem aktívan javítja a munkafolyamatomat azáltal, hogy optimalizált, strukturált és teljesítményorientált megoldásokat javasol.

A GitHub Copilotban különösen értékelem a hatékonyság, az alkalmazkodóképesség és a különböző AI-modellek kombinációját. Nem csak gyors kódkiegészítést nyújt, hanem aktívan javítja a munkafolyamatomat azáltal, hogy optimalizált, strukturált és teljesítményorientált megoldásokat javasol.

13. Workday AI (A legjobb AI HR, pénzügy és munkaerő-menedzsment területén)

via Workday AI

A Workday AI intelligens megoldásokat kínál a munkaerő- és pénzügyi menedzsment területén, segítve a vállalkozásokat a HR, a bérszámfejtés és a pénzügyi műveletek automatizálásában.

Mesterséges intelligenciával működő eszközei prediktív elemzéseket, személyre szabott ajánlásokat és automatizált munkafolyamatokat biztosítanak a döntéshozatal és a hatékonyság javítása érdekében.

A Workday AI segít a tehetségek felkutatásában, a készségek összehangolásában és a munkaerő-tervezésben, miközben egyszerűsíti a pénzügyi folyamatokat, például az előrejelzést és a kockázatértékelést.

A Workday platformba integrálva folyamatosan tanul az adatokból, hogy javítsa a pontosságot és az alkalmazkodóképességet, segítve a szervezeteket a műveletek optimalizálásában és az intelligens üzleti stratégiák megvalósításában.

A Workday AI legjobb funkciói

Automatizálja a HR-folyamatokat, mint például a toborzás, a bérszámfejtés és a teljesítménykövetés.

Biztosítson AI-alapú betekintést a munkaerő-tervezéshez, a feladatkezeléshez és a döntéshozatalhoz.

Javítsa pénzügyi jelentéseit és költségvetését prediktív elemzésekkel

Javítsa az alkalmazottak beilleszkedését és karrierfejlesztési ajánlásait

Kínáljon AI-alapú chatbotokat HR- és IT-támogatáshoz

Integrálja harmadik féltől származó vállalati eszközökkel az egységes élmény érdekében.

A Workday AI korlátai

Magas költségek a kis- és középvállalkozások számára

Az optimális működéshez a Workday ökoszisztéma szükséges.

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

Workday AI árak

Egyedi árazás

Workday AI értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (1850+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (210+ értékelés)

Mit mondanak a Workday AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Workday-ben leginkább a felhasználóbarát kialakítást, a valós idejű jelentéseket, az alkalmazkodóképességet, a zökkenőmentes integrációt és a folyamatos fejlesztéseket értékelem.

A Workday-ben leginkább a felhasználóbarát kialakítást, a valós idejű jelentéseket, az alkalmazkodóképességet, a zökkenőmentes integrációt és a folyamatos fejlesztéseket értékelem.

14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (A legjobb AI-alapú számviteli és könyvelési asszisztens)

a QuickBooks AI segítségével

Az Intuit Assist által támogatott QuickBooks AI segít a kisvállalkozásoknak és könyvelőknek automatizálni a könyvelést, a kiadások nyomon követését és az adóbevallás elkészítését.

Valós idejű betekintést, intelligens kategorizálást és AI-vezérelt ajánlásokat nyújt a cash flow menedzsment és a költségvetés javítása érdekében. A QuickBooks AI jelentéseket generál, anomáliákat észlel és személyre szabott pénzügyi tanácsokat ad, csökkentve ezzel a manuális munkát és növelve a pontosságot.

A QuickBooks ökoszisztémába való egyszerű integráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén megalapozott pénzügyi döntéseket hozzanak, ezzel időt takarítva meg és minimalizálva a hibákat.

A QuickBooks AI (Intuit Assist) legjobb funkciói

Automatizálja a könyvelést, a költségek nyomon követését és a számlázást

AI-alapú pénzügyi betekintés és előrejelzés

Segítség adószámításokhoz és megfelelési ajánlásokhoz

Észlelje a rendellenességeket és jelölje meg a potenciális számviteli hibákat

Integrálja banki és fizetési feldolgozó rendszerekkel

AI-alapú támogatást kínál pénzügyi kérdésekhez

A QuickBooks AI (Intuit Assist) korlátai

Kis- és középvállalkozások számára a legalkalmasabb

Korlátozott testreszabási lehetőségek komplex számviteli igények esetén

Az AI-elemzések pontosságának ellenőrzéséhez manuális validálás szükséges.

QuickBooks AI (Intuit Assist) árak

Egyszerű kezdés: 35 USD/hó

Plusz: 99 USD/hó

Haladó: 235 USD/hó

QuickBooks AI (Intuit Assist) értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Biztosítsa vállalkozásának jövőjét a ClickUp segítségével: a legjobb AI-ügynök az üzleti életben

Az AI-ügynökök ma már nem csak megkönnyítik az üzleti műveleteket, hanem alakítják a munka elvégzésének jövőjét is.

Ahogy az automatizálás, a prediktív elemzés és az AI-vezérelt döntéshozatal egyre inkább normává válik, azok a vállalatok, amelyek bevezetik ezeket az eszközöket, előnyt szereznek a versenytársaikkal szemben.

Ha olyan AI-t keres, amely az üzleti tevékenységével együtt növekszik, akkor a ClickUp Brain a legjobb választás. Az intelligens automatizálás, a projektbe betekintés és a zökkenőmentes integrációk biztosítják a csapat termelékenységét, miközben alkalmazkodnak a jövőbeli igényekhez.

Ne csak lépést tartson, hanem előre is lépjen! Regisztráljon ingyenesen, és próbálja ki még ma a ClickUp Brain szolgáltatást!