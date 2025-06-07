A 10 legjobb Anytype alternatíva a biztonságos jegyzeteléshez 2025-ben

Tetszik az Anytype-hoz hasonló, adatvédelmet előtérbe helyező, all-in-one munkaterület ötlete az adatok szervezéséhez.

De talán ez nem teljesen felel meg az elvárásoknak. A Google Naptárral való szinkronizálási problémák, a korlátozott integrációk vagy a tanulási görbe miatt nem mindig zökkenőmentes a használata.

Ha olyan alternatívát keres, amely ugyanolyan biztonságot nyújt, de jobb funkcionalitással rendelkezik, akkor jó helyen jár.

Akár zökkenőmentes együttműködésre, offline megbízhatóságra, vagy csak egy egyszerűbb felületre van szüksége, összeállítottuk a legjobb Anytype alternatívákat a biztonságos jegyzeteléshez.

Találjuk meg a legjobb alternatívát az Ön számára.

Mit kell keresnie az Anytype alternatíváiban?

Az Anytype alternatívájának kiválasztásakor figyelembe kell vennie néhány fontos tényezőt, hogy a biztonság, a használhatóság és a funkciók tekintetében a legjobb jegyzetelő alkalmazást válassza:

🎨 Felhasználói élmény és felület: A tiszta, intuitív elrendezés, a beágyazott oldalak, a címkék és az AI-alapú keresés megkönnyítik a jegyzetek szervezését.

🔒Adatvédelem és biztonság: A végpontok közötti titkosítás, a helyi tárolás és az egyértelmű adatkezelési irányelvek gondoskodnak a jegyzetek biztonságáról.

📱Készülékek közötti szinkronizálás: Ha fontos a zökkenőmentes szinkronizálás, válasszon olyan szoftvert, amely megbízható felhőalapú opciókat kínál, miközben továbbra is prioritásként kezeli a biztonságot és az offline hozzáférést.

🤝 Együttműködési funkciók: Csapatmunkára van szüksége? Keressen valós idejű szerkesztési lehetőségeket, jogosultságokat és egyszerű megosztási funkciókat!

⚙️ Testreszabhatóság és bővíthetőség: A bővítmények, sablonok és integrációk segítségével az alkalmazást a munkafolyamatához igazíthatja.

📂 Offline hozzáférés és adat tulajdonjog: Teljes ellenőrzést szeretne? Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás offline is működik, anélkül, hogy felhőalapú tárolást kényszerítene.

💡Profi tipp: A megfelelő jegyzetelő eszköz csak egy része a képletnek. Az is ugyanolyan fontos, hogy hogyan jegyzetelsz. Szeretnéd javítani a világosságot, a megjegyzéskészséget és a termelékenységet? Nézd meg ezeket a hatékony jegyzetelési módszereket, hogy a lehető legtöbbet hozd ki az új alkalmazásból. ✍️

Anytype alternatívák áttekintése

Hogy megtalálja a legmegfelelőbbet, itt van egy összehasonlító táblázat az Anytype alternatíváiról, a legfontosabb funkciók és az árak alapján:

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak ClickUp Dokumentumok együttműködési funkcióval, jegyzettömb, AI jegyzetelő, táblák, feladatösszekapcsolás Kisvállalkozások, közepes méretű cégek, nagyvállalatok Ingyenes verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 7 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Obsidian Kétirányú linkelés, helyi elsődleges tárolás és grafikus nézet Magánszemélyek Ingyenes verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Logseq Outliner-alapú jegyzetek, fehér tábla, szórványos ismétlés Magánszemélyek Örökre ingyenes AppFlowy Blokkalapú elrendezés, Kanban táblák, nyílt forráskódú, AI asszisztenssel Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 8 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Supernotes Notecard-stílusú jegyzetek, hőtérkép-naptár, offline mód Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 11 dollár/hónaptól kezdődik. Standard Notes Végpontok közötti titkosítás, verziótörténet, markdown, biztonságos tároló Magánszemélyek Ingyenes verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 63 dollár/évtől kezdődik. Notion AI-alapú jegyzetek, sablonok, blokk-alapú szerkesztő Kisvállalkozások, közepes méretű cégek Ingyenes verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Evernote Multimédiás jegyzetek, Web Clipper, offline hozzáférés, feladatkezelés Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 dollár/hó-tól kezdődik. Microsoft OneNote Szabad formájú jegyzetfüzetek, rajzolás, kézírás-felismerés, AI Copilot Középvállalatok, nagyvállalatok Ingyenes verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 69,99 dollár/évtől kezdődik. Dynalist Hierarchikus vázlatok, ismétlődő feladatok, gyors rögzítés Magánszemélyek Ingyenes verzió elérhető; a fizetős csomagok ára 9,99 dollár/hó-tól kezdődik.

A legjobb Anytype alternatívák

1. ClickUp (A legjobb all-in-one munka- és jegyzetkezeléshez)

Próbáld ki ingyen a ClickUp alkalmazást! Írj, ossz meg és linkelj projektwiki-ket, SOP-kat vagy értekezletjegyzeteket könnyedén a ClickUp Docs segítségével.

A munkák és jegyzetek több alkalmazáson keresztüli kezelése gyorsan kaotikusvá válhat. A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ezt megváltoztatja azzal, hogy a feladatokat, dokumentumokat, jegyzeteket és találkozókat egyetlen, összekapcsolt munkaterületre hozza.

Ahelyett, hogy tucatnyi eszköz között váltogatna, a ClickUp hatékony funkciókat kínál, amelyekkel minden jegyzetét pontosan ott tárolhatja, ahol szüksége van rájuk.

Például a ClickUp Docs egy hatékony eszköz a strukturált dokumentációhoz. Akár értekezletjegyzeteket, szabványos működési eljárásokat (SOP-kat) ír, akár ötleteket gyűjt, a Docs segítségével zökkenőmentesen hozhat létre, formázhat és rendszerezhet információkat.

A hagyományos szövegszerkesztőktől eltérően közvetlenül integrálódik a munkafolyamatába, így biztosítva, hogy jegyzetei ne legyenek elszigetelve a napi feladataitól és projektjeitől.

Dolgozzon együtt csapattársaival, és hozzon létre hatékony dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével.

Röviden összefoglalva, a következőket teheti👇:

Testreszabhatja a dokumentumokat fejlécekkel, táblázatokkal, kiemelésekkel és sablonokkal, hogy esztétikus jegyzeteket készítsen , az információkat strukturáltan és könnyen olvashatóan tárolja.

Dolgozzon együtt csapatával ugyanazon a dokumentumon, hagyjon megjegyzéseket, és rendeljen hozzá feladatokat anélkül, hogy másik eszközre kellene váltania.

Irányítsd, hogy ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy kommentálhatja a dokumentumokat – ossza meg azokat csapatoddal, ügyfeleiddel, vagy akár nyilvánosan is, ha szükséges.

Szervezze, mozgassa és formázza a tartalmakat blokkokként (szöveg, képek, táblázatok stb.) a rugalmas szerkesztés és elrendezés érdekében.

Másolja és ossza meg a konkrét tartalomblokkok közvetlen linkjeit, így könnyen hivatkozhat vagy navigálhat a Docs-on belül vagy között a pontos szakaszokhoz.

Hozzon létre kontextusfüggő linkeket a dokumentumok és a feladatok között, ami gyors navigációt és gazdagabb projektkontextust tesz lehetővé.

Használja a @mentions funkciót a dokumentumok, feladatok vagy személyek összekapcsolásához, és illesszen be hiperhivatkozásokat belső vagy külső forrásokhoz a zökkenőmentes kereszthivatkozások érdekében.

Több felhasználó is egyszerre szerkesztheti a dokumentumokat, és a változtatások azonnal megjelennek minden együttműködő számára.

Dokumentumok strukturálása beágyazott oldalakkal és aloldalakkal, ideális wikik vagy részletes dokumentációk létrehozásához.

Importálj tartalmat más alkalmazásokból, vagy exportáld a dokumentumokat PDF, HTML vagy markdown formátumban a hordozhatóság érdekében.

Ha pedig csak egy gyors helyre van szüksége, ahol leírhat valamit, a ClickUp Notepad alkalmazása mindig kéznél van. A strukturált együttműködésre tervezett Docs alkalmazással ellentétben a Notepad inkább egy személyes, könnyű jegyzetelésre tervezett teendőlista-alkalmazáshoz hasonlít.

Legyen szó gyors ötletről, teendőlistáról vagy üzenetvázlatról, alapértelmezés szerint mindaddig titokban marad, amíg Ön készen nem áll a cselekvésre.

Írj le fontos jegyzeteket, és alakítsd őket feladatokká a ClickUp Notepad segítségével.

A strukturáltabb jegyzeteléshez azonban a ClickUp használatra kész sablonokat kínál, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot.

Azok számára, akik gyorsan szeretnének elkezdeni egy szervezett struktúrával, a ClickUp Daily Notes Template tökéletes választás. Akár a haladást követi nyomon, akár gyors gondolatokat jegyzetel le, ez a sablon mindent egy helyen tart.

Vagy használhatja a ClickUp Meeting Note Style Template sablont, amelyet kifejezetten a világos, cselekvésre ösztönző értekezlet-dokumentációhoz terveztek. Segít a napirendek strukturálásában, a megbeszélések rögzítésében és a legfontosabb döntések kiemelésében, így a hívás után semmi sem vész el.

Ezekkel a sablonokkal a fontos dolgokra koncentrálhat, a szervezést pedig a ClickUp-ra bízhatja.

Míg a Docs és a Notes segít a hosszú, strukturált jegyzetek vezetésében, a ClickUp AI Notetaker teljesen leveszi a válláról a találkozók jegyzetelésének terhét. Az AI automatikusan csatlakozik a hívásokhoz, leírja a beszélgetéseket és összefoglalja a legfontosabb pontokat, így Ön a beszélgetésre koncentrálhat és azonnal cselekedhet! Itt láthatja az AI jegyzetelési funkcióját működés közben:

A ClickUp AI Notetaker segítségével minden beszélgetést szervezett jegyzetekké alakíthat.

Míg az AI Notetaker kezeli a találkozók összefoglalását, és lehetővé teszi, hogy Ön a beszélgetés vezetésére koncentráljon, a ClickUp Brain még tovább növeli a termelékenységet azzal, hogy valós idejű munkatársként működik. Ahelyett, hogy végtelen feladatok és dokumentumok között keresgélne, bármit megkérdezhet a ClickUp Braintől, és az azonnal előkeresi a releváns információkat.

Akár egy korábbi megbeszélés összefoglalójára, egy gyors feladatfrissítésre vagy a projektjegyzetekből származó információkra van szüksége, minden csak egy kérdésnyire van.

A ClickUp Brain nem csak az információk megtalálásában segít, hanem az AI-alapú írás, összefoglalók és intelligens javaslatok révén a gyorsabb munkavégzésben is. Tartalmakat generál, ötleteket finomít és hosszú szövegeket kulcsfontosságú gondolatokká sűríti, így jegyzeted világos és könnyen megvalósítható marad.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Számos funkciót kínál, ami új felhasználók számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen rendszerezhető minden. Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, és a testreszabható nézetek (például Lista, Tábla és Gantt) lehetővé teszik, hogy a projekteket a kívánt formátumban tekintse meg. Ráadásul az Automatizálás és a Sablonok funkciók rengeteg időt takarítanak meg. Olyan, mint egy termelékenységi központ, amely az Ön igényeihez igazodik!

Imádom, hogy a ClickUp több termelékenységi eszközt egyesít egy helyen – feladatkezelés, dokumentumok, táblák, jelentések –, így egyszerűen rendszerezhető minden. Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamathoz illeszkedjen, és a testreszabható nézetek (például Lista, Tábla és Gantt) lehetővé teszik, hogy a projekteket a kívánt formátumban tekintse meg. Ráadásul az Automatizálás és a Sablonok funkciók rengeteg időt takarítanak meg. Olyan, mint egy termelékenységi központ, amely az Ön igényeihez igazodik!

2. Obsidian (A legjobb tudásmenedzsmenthez és kétirányú linkeléshez)

Obsidian

Az Obsidian népszerű választás a felhasználók körében jegyzetek készítéséhez és feladatok szervezéséhez. Teljes ellenőrzést biztosít az ötleteinek szervezése felett. Ami megkülönbözteti a többitől, az a kétirányú linkelés. A jegyzeteket könyvekhez, emberekhez, helyekhez vagy fogalmakhoz kapcsolhatja, így létrehozva egy tudáshálózatot, ahol minden csak egy kattintásra van.

Az Obsidian Canvas alkalmazásával térbeli elrendezésben is megjelenítheti ötleteit, ami kiválóan alkalmas kutatáshoz, ötleteléshez vagy komplex témák értelmezéséhez.

Az Obsidian legfontosabb funkciói

Interaktív grafikon nézet segítségével láthatja a jegyzetek közötti kapcsolatokat.

A jegyzeteket ne külső felhőszerveren, hanem a készülékén tárolja, a helyi tárolás elsőbbségével.

Használja ki a jegyzetek végpontok közötti titkosított szinkronizálását az Obsidian Sync segítségével.

Az Obsidian korlátai

A keresési funkció nem pontos, különösen akkor, ha a keresési kifejezés több szót tartalmaz.

Nincs valós idejű együttműködési funkciója

Obsidian árak

Örökre ingyenes

Szinkronizálás: 5 USD felhasználónként, havonta, havi számlázással

Közzététel: 10 USD/webhely/hónap, havi számlázással

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint :

Tetszik, hogy úgy érzem, én irányítom a jegyzeteim, és így a „második agyam” szervezését.

Tetszik, hogy úgy érzem, én irányítom a jegyzeteim, és így a „második agyam” szervezését.

📢 Bónusz: Vidd a munkafolyamatodat a következő szintre ezekkel a hatékony Obsidian sablonokkal.

3. Logseq (a legjobb vázlatalapú és kutatásigényes jegyzeteléshez)

via Logseq

A Logseq egy rugalmasságra tervezett, nyílt forráskódú jegyzetelő szoftver, amely lehetővé teszi a jegyzetek formázását és szervezését a Markdown és az Org Mode segítségével. A hagyományos jegyzetalkalmazásokkal ellentétben azonban egy vázlatalapú struktúrára épül, ahol minden jegyzet egy blokk, amelyet könnyedén beágyazhat, átrendezhet és összekapcsolhat.

A Logseq táblája lehetővé teszi az ötletek vizuális ábrázolását, diagramok készítését és a fogalmak nem lineáris összekapcsolását is.

A Logseq legfontosabb funkciói

Automatikus naplóbejegyzésekkel könnyedén rögzítheti napi gondolatait.

Hatékonyan újrahasznosíthatja a tartalmakat hivatkozások vagy blokkok beágyazásával több jegyzetben.

A beépített flashcardok segítségével, szórványos ismétléssel jegyezze meg a legfontosabb fogalmakat.

A Logseq korlátai

Nincs mapparendszere a jegyzetek szervezéséhez, ami nem feltétlenül felel meg minden felhasználó szervezési preferenciáinak.

Egyes felhasználók teljesítményproblémákról számolnak be nagy adathalmazok kezelése során.

Logseq árak

Ingyenes, nyílt forráskódú eszköz

Logseq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Logseq-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

A Logseq egyike azoknak az alkalmazásoknak, amelyek kialakítása egyszerűen „megfogott”. Remek módszer az információk tárolására. Egyszerűen nagyon logikus. Minden, amit előtte vagy utána kipróbáltam, nem működik úgy, ahogy szeretném. Mint a Logseq.

A Logseq egyike azoknak az alkalmazásoknak, amelyek kialakítása egyszerűen „megfogott”. Remek módszer az információk tárolására. Egyszerűen nagyon logikus. Minden, amit előtte vagy utána kipróbáltam, nem működik úgy, ahogy szeretném. Mint a Logseq.

4. AppFlowy (a legjobb nyílt forráskódú alternatíva a Notionhoz)

Appflowy

Az AppFlowy egy nyílt forráskódú munkaterület, amely jegyzeteket, wikiket és projektmenedzsmentet egyesít egy helyen. Szervezze gondolatai a saját módján pontok, listák és idézetek segítségével a jobb strukturálás érdekében.

A Kanban, rács és naptár nézetek segítségével a nézőpontok közötti váltás zökkenőmentes, így könnyebb nyomon követni a projekteket. Ha pedig az írás fárasztónak tűnik, az AppFlowy mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense segíthet ötletelni, tartalmat generálni, sőt, a projekt frissítéseit is kezelni.

Az AppFlowy legfontosabb funkciói

A tartalmakat egyszerűen szervezheti a drag-and-drop funkcióval és a rugalmas, blokk-alapú struktúrával.

Kezelje a feladatokat a jegyzetek mellett a teendőlisták és a Kanban táblák segítségével.

Kétirányú linkeket hozhat létre a jegyzetek között, így összekapcsolhatja a tudásbázist.

Az AppFlowy korlátai

Egyes felhasználók problémákat tapasztalnak a munkaterület megosztásával kapcsolatban, ahol a nyilvános terek és az „Általános” térben található oldalak nem láthatók más felhasználók számára.

AppFlowy árak

Örökre ingyenes

Pro: 12,5 USD/felhasználó/hónap, havi számlázással

AI Max: 8 dollár felhasználónként havonta, éves számlázással

AppFlowy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az AppFlowy-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Jegyzetek készítésére és a asztali számítógép és a mobil eszközök közötti szinkronizálásra használom. Eddig minden rendben.

Jegyzetek készítésére és a asztali számítógép és a mobil eszközök közötti szinkronizálásra használom. Eddig minden rendben.

5. Supernotes (A legjobb strukturált, jegyzetkártya-stílusú jegyzeteléshez)

Supernotes

A Supernotes a hosszú, rendezetlen dokumentumokat kicsi, összekapcsolt jegyzetkártyákra cseréli, így könnyen rendszerezheti ötleteit anélkül, hogy zavaros lenne. Jegyzeteket helyezhet el jegyzetekbe, hogy minden a saját elképzelése szerint legyen strukturálva.

A hőtérképes naptár egy pillanat alatt megmutatja a legproduktívabb napjait, így segítve Önt a tervek betartásában. Ha pedig gyorsan kell valamit megtalálnia, az univerzális kereső másodpercek alatt megtalálja a jegyzeteket, címkéket és metaadatokat.

A Supernotes legfontosabb funkciói

Készíts és szerkessz jegyzeteket internetkapcsolat nélkül, automatikus szinkronizálással.

Ossza meg jegyzetkártyáit másokkal az azonnali szerkesztés és kommentelés érdekében.

A jegyzetek átvitel közben és tároláskor is titkosítva vannak, így biztosítva, hogy minden adatod bizalmas maradjon.

A Supernotes korlátai

Az MS Office-hoz hasonló más eszközökkel való integráció nem feltétlenül zökkenőmentes.

Az ingyenes felhasználók legfeljebb 100 jegyzetkártyát hozhatnak létre.

Supernotes árak

Starter: Ingyenes

Korlátlan: 11 USD/hó

Supernotes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Supernotes-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Egy ideje használom a Supernotes alkalmazást, amely remek eszköz a szervezési feladatok (értekezletek jegyzőkönyvei), jegyzetek, ötletek tárolására brainstorming üléseken, amelyek később referenciaként felhasználhatók. Feladatlistákat is létrehozhat. Az alkalmazás könnyen használható, és beállítása sem igényel sok időt.

Egy ideje használom a Supernotes alkalmazást, amely remek eszköz a szervezési feladatok (értekezletek jegyzőkönyvei), jegyzetek, ötletek tárolására brainstorming üléseken, amelyek később referenciaként felhasználhatók. Feladatlistákat is létrehozhat. Az alkalmazás könnyen használható, és beállítása sem igényel sok időt.

6. Standard Notes (A legjobb hosszú távú, biztonságos jegyzetek tárolásához)

Standard Notes

A Standard Notes nem csak gondolatok lejegyzésére szolgál, hanem rich text dokumentumok, táblázatok, teendőlisták, markdown jegyzetek és még titkosított jelszó-tárolók kezelésére is, mindezt a legmagasabb szintű biztonsággal.

Hibát vétett? A hosszú távú verziótörténet segítségével akár évekkel később is visszaállíthatja a korábbi szerkesztéseket. Személyre szabott munkaterületet szeretne? Az egyéni témák segítségével a megjelenést és a hangulatot a saját stílusához igazíthatja. A végpontok közötti titkosítás és a kétfaktoros hitelesítésnek köszönhetően pedig a jegyzeteihez csak Ön férhet hozzá.

A Standard Notes legfontosabb funkciói

Hozzon létre egyéni nézeteket logikai szűrők segítségével, amelyekkel könnyedén és hatékonyan szervezheti jegyzeteit.

Zárja le jegyzetét többszintű biztonsági rendszerrel, például jelszóval és Face ID-vel.

Tűzze ki a fontos jegyzeteket a tetejére, hogy gyorsan hozzáférhessen a gyakran használt információkhoz.

A Standard Notes korlátai

A mobilalkalmazáson a jegyzetek szinkronizálása és visszafejtése néha lassú lehet.

A telepítőfájl meglehetősen nagy méretű, ezért lassú processzorral rendelkező számítógépekhez nem ideális.

Standard Notes árak

Standard: Ingyenes

Termelékenység: 63 USD/év

Professzionális: 84 USD/év

Standard Notes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Standard Notes-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Standard Notes legjobb tulajdonsága azonban az, hogy mennyire segített javítani a termelékenységemet. Imádom, hogy minden egy helyen van, és az információkat nagyon gyorsan és egyszerűen lehet keresni.

A Standard Notes legjobb tulajdonsága azonban az, hogy mennyire segített javítani a termelékenységemet. Imádom, hogy minden egy helyen van, és az információkat nagyon gyorsan és egyszerűen lehet keresni.

7. Notion (A legjobb együttműködéshez és AI-alapú jegyzeteléshez)

Notion

A Notion egy rugalmas, blokk alapú felépítésű, all-in-one jegyzetelő eszköz, amely lehetővé teszi a jegyzetek testreszabását, átrendezését és képekkel, videókkal és fájlokkal való gazdagítását egy dinamikusabb munkaterület érdekében.

A Markdown támogatás megkönnyíti a formázást, míg a címkézés és a linkelés mindent összekapcsol és könnyen megtalálhatóvá tesz. Ha a jegyzetek hosszúak, a Notion AI-alapú összefoglalása kiemeli a legfontosabb pontokat, így a görgetés nélkül is megkapod a lényeget.

A Notion legfontosabb funkciói

Szervezze meg jegyzeteit az AI által javasolt vázlatok, címsorok és kiegészítések segítségével.

Használjon különféle felhasználási esetekre szabott sablonok széles választékát.

Keresse meg a kívánt tartalmat a hatékony keresési funkciók segítségével, beleértve a címkék és a létrehozás dátuma szerinti szűrést.

A Notion korlátai

Nincsenek automatizált funkciók a függő feladatok határidejének módosításához.

Bár a Notion ingyenes személyes csomagja korlátlan számú blokkot engedélyez egyéni használatra, a megosztott munkaterületek száma az ingyenes csomagban 1000 blokkra korlátozódik, és ezt a határt gyorsan elérheti.

Notion árak

Alap: Ingyenes

Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A felhasználói felület, kétségtelenül. A legjobb, amit valaha láttam. És olyanok számára, mint én, akik a szoftvereket nem csak a funkcióik, hanem a kialakításuk alapján is kiválasztják, a Notion remek munkát végzett! A Notion AI, wow! Segít abban, hogy a dolgokat sokkal rövidebb idő alatt elvégezzem, mint korábban.

A felhasználói felület, kétségtelenül. A legjobb, amit valaha láttam. És olyanok számára, mint én, akik a szoftvereket nem csak a funkcióik, hanem a kialakításuk alapján is kiválasztják, a Notion remek munkát végzett! A Notion AI, wow! Segít abban, hogy a dolgokat sokkal rövidebb idő alatt elvégezzem, mint korábban.

8. Evernote (a legjobb multimédiás és webes kivágásokkal ellátott jegyzetekhez)

Evernote

Az Evernote mindent rögzít: szöveget, képeket, hangfájlokat, PDF-eket, sőt kézzel írt jegyzeteket is, mindezt egy helyen. A Web Clipper segítségével weboldalakat, cikkeket és kivonatokat menthet el rendetlenség nélkül, így a fontos információk mindig kéznél vannak.

Azok számára, akik a jegyzetek mellett feladatokkal is foglalkoznak, a beépített Feladatok funkció lehetővé teszi a felelősségek kiosztását, a határidők beállítását és emlékeztetőket hozzáadását anélkül, hogy alkalmazást kellene váltani.

Az Evernote legfontosabb funkciói

Ossza meg jegyzeteket és jegyzetfüzeteket csapatával, hogy mindenki szerkeszthesse és hozzájárulhasson azokhoz.

Tartsa biztonságban jegyzetét végpontok közötti titkosítással és kétfaktoros hitelesítéssel.

Internetes kapcsolat nélkül is hozzáférhet és szerkesztheti jegyzetét

Az Evernote korlátai

Nincs horgony link a hosszú jegyzeteken belüli gyors ugrásokhoz

A felhasználók már nem rendelhetnek színeket a címkékhez, mint a korábbi verzióban, így azok nehezebben megtalálhatók.

Evernote árak

Örökre ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Csapatok: 24,99 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Evernote a kedvenc termelékenységi alkalmazásom. Őszintén szólva, nem tudok nélküle élni. Naponta 10-20 alkalommal használom. Ha jól tudod használni az Evernote-ot, az a második agyad lehet. Az Evernote nem csak a jegyzetek megosztására szolgál, hanem képeket, fájlokat és weboldalakat is elmenthetsz az Evernote-ba. Az Evernote-ot felhőalapú tárolóként is használhatod digitális jegyzetek mentésére.

Az Evernote a kedvenc termelékenységi alkalmazásom. Őszintén szólva, nem tudok nélküle élni. Naponta 10-20 alkalommal használom. Ha jól tudod használni az Evernote-ot, az a második agyad lehet. Az Evernote nem csak a jegyzetek megosztására szolgál, hanem képeket, fájlokat és weboldalakat is elmenthetsz az Evernote-ba. Az Evernote-ot felhőalapú tárolóként is használhatod digitális jegyzetek mentésére.

9. Microsoft OneNote (a legjobb szabad formátumú digitális jegyzeteléshez)

a Microsoft OneNote segítségével

A Microsoft OneNote jegyzetfüzetek, szakaszok és oldalak segítségével rendszerezi ötleteit, miközben bárhol gépelhet, vázlatokat készíthet vagy képeket illeszthet be. A digitális tinta és a kézírás-felismerés természetessé teszi a firkálást, és lehetőséget nyújt a rendezetlen jegyzetek tiszta, kereshető szöveggé alakítására. Az AI-alapú Copilot tovább segíti a jegyzetek összefoglalását és az ötletek generálását, míg az audioátírás a felvételeket rendezett, kereshető tartalommá alakítja.

A Microsoft OneNote legfontosabb funkciói

Hozzon létre kattintható indexet, amely a jegyzetfüzet különböző oldalaira vagy szakaszaira mutat.

Jelölje meg a fontos jegyzeteket, projekteket, feladatokat vagy ötleteket olyan címkékkel, mint „Teendők”, „Fontos” vagy „Kérdés”, hogy hatékonyan szűrje őket.

Gyorsan jegyezze le gondolatait, emlékeztetőit vagy feladatait könnyű, öntapadós jegyzet formátumban.

A Microsoft OneNote korlátai

Az eszköz nem túl megbízható a szinkronizálás terén, több eszközön történő szinkronizálás hosszú időt vesz igénybe.

A tollal történő kézírás funkció javításra szorul, mivel a vonások nem túl simák.

A Microsoft OneNote árai

A Microsoft 365 előfizetésben benne van, 69,99 USD/év áron.

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft OneNote-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Könnyen használható, sok funkcióval rendelkezik, például közvetlenül hozzáadhatunk hang- és videofájlokat a jegyzetekhez, könnyen címkézhetünk, kereshetünk és kategorizálhatjuk a dolgainkat.

Könnyen használható, sok funkcióval rendelkezik, például közvetlenül hozzáadhatunk hang- és videofájlokat a jegyzetekhez, könnyen címkézhetünk, kereshetünk és kategorizálhatjuk a dolgainkat.

10. Dynalist (A legjobb hierarchikus vázlatok és feladatkezeléshez)

Dynalist

A Dynalist a személyes gondolkodási tered, strukturált, amikor szükséged van rá, rugalmas, amikor nincs rá szükséged. A Quick Capture Inbox segítségével azonnal leírhatod az ötleteidet, így semmi sem vész el, mielőtt időd lenne rendszerezni őket.

A Dynalist nem csupán jegyzetekhez használható, hanem könnyű feladatkezelőként is. A dátumcímkézés, az ismétlődő feladatok és az emlékeztetők segítenek a határidők betartásában és a szokások kialakításában. A beépített ellenőrzőlistáknak köszönhetően a lejárt feladatok pirosra váltanak, és a szükséges emlékeztetőket küldik.

A Dynalist legfontosabb funkciói

Állítsa be a témákat, betűtípusokat és nagyítási szinteket, hogy személyre szabott beállításokat hozzon létre.

Több pontot egyszerre mozgathat, törölhet, címkézhet vagy formázhat, így időt takaríthat meg a tömeges szerkesztés során.

Válasszon a csak megtekintésre vagy a teljes szerkesztési hozzáférés közül a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

A Dynalist korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nem tudják közvetlenül a keresési szakaszban szerkeszteni az eredményeket. Ehelyett vissza kell navigálniuk az eredeti pontra a szerkesztéshez, ami nehézkes lehet.

Az alkalmazás több sor másolásakor és beillesztésekor egy vagy két sort kihagyhat, ezért soronkénti kézi bevitelt igényel.

A Dynalist árai

Örökre ingyenes

Pro: 9,99 USD/hó, éves számlázással

Dynalist értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (34 értékelés)

Mit mondanak a Dynalistról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Dynalist egy rendkívül könnyen használható szoftver, amely lehetővé teszi az ötletek egyszerű listákba rendezését. Széles körben használom a teendők tervezéséhez, az olvasott könyvekről vagy blogokról készült jegyzetek rögzítéséhez, valamint ötletek kidolgozásához. Pro csomagot használok, és még napi biztonsági mentéseket is kapok a Gmail-fiókomba és a Dropboxba.

A Dynalist egy rendkívül könnyen használható szoftver, amely lehetővé teszi az ötletek egyszerű listákba rendezését. Széles körben használom a teendők tervezéséhez, az olvasott könyvekről vagy blogokról készült jegyzetek rögzítéséhez, valamint ötletek kidolgozásához. Pro csomagot használok, és még napi biztonsági mentéseket is kapok a Gmail-fiókomba és a Dropboxba.

Okosabb jegyzetelés a ClickUp segítségével

A végtelen számú biztonságos jegyzetelési alkalmazás közül a valódi kérdés az: miért álljon meg a jegyzetelésnél? A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, többet kínál. A ClickUp Docs strukturáltan tárolja a dokumentációt, az AI Notetaker leírja és összefoglalja a megbeszéléseket, a beépített sablonok pedig egyszerűsítik az ismétlődő jegyzeteket.

Gyors ötletekre van szüksége? A ClickUp Notepad mindig kéznél van. A SOC 2-nek való megfelelés, a GDPR betartása és a vállalati szintű titkosításnak köszönhetően jegyzetek biztonságban maradnak, miközben Ön produktív marad.

