Hogyan használhatja hatékonyan a Microsoft OneNote alkalmazást?

A rendszerezés kihívásnak tűnhet, de ha jól csinálod, növeli a termelékenységet és nyugalmat hoz.

Ha ez pontosan az, amire szüksége van, akkor talán itt az ideje, hogy egy jegyzetelési alkalmazás segítségével rendet tegyen a dolgokban.

Egy kiemelkedő alkalmazás a Microsoft OneNote.

Akár diák, szakember vagy elfoglalt szülő vagy, itt megtudhatod, hogyan hozhatod ki a legtöbbet a OneNote-ból, hogy szervezett maradj és hatékonyságodat maximalizáld!

Mi az a Microsoft OneNote?

A Microsoft OneNote egy digitális jegyzetelési alkalmazás, amelynek célja az információk gyűjtésének, szervezésének és terjesztésének megkönnyítése.

A program a fizikai jegyzetfüzetek megjelenését és kezelhetőségét utánozza, lehetővé téve a jegyzetek szakaszokba és oldalakra való rendezését. Akár ötleteket jegyzetel, részletes ellenőrzőlistát készít, kutatási forrásokat gyűjt vagy tervet állít össze, a OneNote kiváló eszköz a különböző formátumú és típusú adatok tárolására.

A Microsoft OneNote legfontosabb funkciói:

Rajzolás és kézírás támogatás: Használja a rajzeszközöket és a kézírás-felismerést a személyre szabottabb jegyzeteléshez, amely lehetővé teszi, hogy saját stílusában vázolja fel ötleteit vagy jegyezze le gondolatait. Ez a funkció természetesebb kreativitást tesz lehetővé, miközben jegyzetét rendezett és könnyen kereshető állapotban tartja.

Multimédiás integráció: Dokumentálja jegyzetét különböző formátumokban, például szöveg, kép, hangfelvétel, videó, képernyőképernyő vagy interaktív teendőlista formájában, hogy azok még vonzóbbak legyenek. Így könnyebb lesz a fogalmak magyarázata vagy a részletek rögzítése különböző formátumokban. Ez a funkció javítja az érthetőséget és a kreativitást, és dinamikusabb jegyzetelési élményt biztosít.

Valós idejű együttműködés: Ossza meg jegyzetfüzeteit másokkal, és működjön együtt velük valós időben, hogy egyetlen megbízható forrás jöjjön létre, és az információk hozzáférhetőek legyenek. Ez zökkenőmentessé teszi a csapatmunkát, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Szinkronizálás eszközök között: Szinkronizálja az adatokat valós időben több eszközön és platformon, például asztali számítógépen, mobilon vagy webes verziókon, hogy útközben is hozzáférhessen a teendőlistájához és minden máshoz, amit az alkalmazásban rögzít, így folytathatja onnan, ahol abbahagyta.

Keresési funkció: Az erőteljes keresési funkcióval, amely átvizsgálja a jegyzetfüzeteket, szakaszokat és oldalakat, pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.

Microsoft környezet: Integrálja a OneNote-ot más Microsoft alkalmazásokkal, például az Outlook Tasks-szel és az Office Suite-tal (Word, Excel stb.), hogy koherens digitális munkaterületet hozzon létre. Ezzel jegyzetét e-mailekkel, feladatokkal és naptári eseményekkel szinkronizálja, így minden egy helyen marad. Emellett összekapcsolódik a Microsoft Teams-szel és más termelékenységi alkalmazásokkal is, lehetővé téve a zökkenőmentes együttműködést.

A Microsoft OneNote beállítása

A Microsoft OneNote használatának megkezdése egyszerű, függetlenül a használt platformtól vagy operációs rendszertől. Nézzük meg ezeket egyenként!

OneNote letöltése Windows rendszerhez

Látogasson el a Microsoft Store-ba, és keresse meg a OneNote alkalmazást. Alternatív megoldásként felkeresheti a hivatalos OneNote webhely Letöltések oldalát

Kattintson a Telepítés vagy Letöltés gombra a letöltés megkezdéséhez.

A letöltés befejezése után futtassa az OfficeSetup végrehajtható fájlt a telepítés megkezdéséhez.

A telepítés után nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be Microsoft-fiókjával (választhat személyes fiókja, munkahelyi vagy iskolai fiókja között).

Kezdjen el jegyzetfüzeteket létrehozni, vagy csatlakozzon a OneDrive-hoz, hogy szinkronizálja és megdolgozza a meglévő jegyzeteket.

OneNote letöltése Mac-re

Látogasson el a Mac App Store-ba, és keresse meg a Microsoft OneNote alkalmazást.

Kattintson a Letöltés gombra az alkalmazás letöltésének megkezdéséhez.

A letöltés után nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be Microsoft-fiókjával.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a OneDrive-hoz való csatlakozáshoz és a meglévő jegyzetfüzetek szinkronizálásához. Alternatív megoldásként új OneNote jegyzetfüzetet is létrehozhat a kezdéshez.

OneNote letöltése mobil eszközökre

Látogasson el mobilkészülékének App Store-ba (iPhone és iOS eszközök esetén) vagy Google Play Store-ba (Android esetén).

Keresse meg a Microsoft OneNote alkalmazást, és koppintson a Telepítés gombra.

A letöltés befejezése után nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be Microsoft-fiókjába.

Hozzon létre új jegyzetfüzeteket mobil eszközein, vagy szinkronizálja meglévő jegyzetfüzeteit az OneDrive-fiókjához való csatlakozással.

További információk: Olvassa el részletes áttekintésünket a 10 legjobb jegyzetelési alkalmazásról – akár ingyenes, akár fizetős megoldásokat keres, mi segítünk!

Rendezze jegyzetét a OneNote-ban, mint egy profi!

A OneNote intuitív felületet kínál, amely lehetővé teszi a jegyzetek fizikai jegyzetfüzetekhez hasonló keretben történő szervezését. Az ismerős és hozzáférhető felület kombinációja megkönnyíti a szervezést.

Így sajátíthatja el a jegyzetek szervezését a OneNote-ban:

Hozzon létre hierarchikus felépítést: hozzon létre több jegyzetfüzetet, és ossza fel őket szakaszokra és egyedi oldalakra a OneNote Jegyzetfüzetek > Szakaszok > Oldalak elrendezés segítségével. Egy ilyen keretrendszer megkönnyíti az összes információ projekt, téma vagy tárgy szerinti csoportosítását.

Fontos oldalak rögzítése: A gyakran használt oldalakat rögzítheti a jegyzetfüzet tetejére, hogy azonnal hozzáférhessenek. Ezzel előrehozhatja az értékes információkat és időt takaríthat meg, mivel nem kell többé más oldalakon görgetnie a gyors jegyzetek elkészítéséhez.

Használjon címkéket és jelöléseket: A címkékkel kategorizálhatja és megjelölheti a fontos tartalmakat, például a teendőlistákat, feladatokat vagy ötleteket. Hasonlóképpen, a jelölések segítenek a jegyzetek szétválasztásában és fontossági sorrendbe állításában, így könnyedén szűrheti és kiválaszthatja a legfontosabb információkat.

Szekciócsoportok létrehozása: Hozzon létre szekciókat a jegyzetfüzetben, hogy összefogja a kapcsolódó elemeket. Ez a szervezési technika segít nagy mennyiségű információ kezelésében, miközben több fázisból vagy témából álló nagy projektekben dolgozik.

Színkódok a szakaszokhoz: Rendeljen különböző színeket a különböző szakaszokhoz, hogy vizuálisan megkülönböztesse őket. Ez a módszer akkor is hatékony, ha színekkel szeretné jelölni a különböző szakaszok fontosságát, hogy azok egy pillantásra megkülönböztethetők legyenek.

Tartalomjegyzék létrehozása: Hozzon létre tartalomjegyzéket a jegyzetfüzetben, hogy gyorsan áttekintse a dokumentum felépítését, és gyorsan eljusson a releváns részekhez.

Ossza fel az oldalakat aloldalakra: Ossza fel a főoldalt aloldalakra, hogy az ötleteket vagy komplex témákat kisebb, könnyebben emészthető részekre bontsa.

Használja ki a keresési funkciót: Írjon be kulcsszavakat, címeket vagy kifejezéseket a keresősávba, hogy gyorsan megtalálja a releváns adatokat a jegyzetfüzetekben, szakaszokban és oldalakon. Minél több metaadatot ad hozzá a jegyzetfüzeteihez, annál könnyebb lesz azokat megtalálni.

Noteszek összekapcsolása: Kapcsolja össze az egyik noteszben található kapcsolódó tartalmakat a másik noteszben találhatókkal. Ez megkönnyíti a kapcsolódó projektek, témák vagy ötletek közötti navigálást, még akkor is, ha az információk külön noteszekben találhatók.

Szinkronizálás eszközök között: Csatlakoztassa Microsoft OneNote alkalmazását a OneDrive-hoz, hogy minden eszközön hozzáférhessen a jegyzetfüzet legújabb verziójához. A naprakész információkhoz való hozzáférés még útközben is jelentős előrelépés a mobilitás felé

További információ: Hogyan lehet törölni egy OneNote jegyzetfüzetet?

Hogyan használhatja hatékonyan a OneNote-ot a termelékenység maximalizálása érdekében

A szervezés csak egyike a Microsoft OneNote által kínált lehetőségeknek. Íme néhány jegyzetelési stratégia, amelyek segítségével a lehető legjobban kihasználhatja a OneNote-ot:

Szervezze meg jegyzetét pontok, számozott listák vagy ellenőrzőlisták segítségével, hogy a tartalom áttekinthető és könnyen követhető legyen.

Használja a rajzeszközöket diagramok vázlatához, jegyzetek megjegyzéséhez vagy gondolattérképek készítéséhez. Ezek az eszközök különösen hasznosak brainstorminghoz és szabadkézi jegyzeteléshez, ha érintőképernyős eszközt használ.

Használja az AI eszközöket jegyzeteléshez olyan feladatokhoz, mint az audio kommentárok automatikus átírása vagy a kézzel írt jegyzetek kereshető, szerkeszthető szöveggé alakítása. A OneNote kiválóan alakítja át a diktált vagy természetes kézírásos beviteleket stylus vagy ujjhegyekkel digitális értekezletjegyzetekké.

Multimédiás elemeket, például képeket, videókat, hangfelvételeket stb. ágyazhat be, hogy jegyzetei dinamikusabbak és vonzóbbak legyenek. Az ilyen vizuális elemek áttörik a szöveg falait, és javítják a tartalom megjegyezhetőségét és érthetőségét.

Ossza meg jegyzetfüzeteit csapattársaival, kollégáival vagy más diákokkal. Dolgozzon együtt más felhasználókkal valós időben, és kövesse nyomon a változásokat az eszközökön élő szinkronizálás segítségével, hogy a csapatmunka zökkenőmentes és könnyed legyen.

Ágyazzon be linkeket vagy csatoljon weboldalakat, helyi fájlokat vagy felhőalapú dokumentumokat, hogy jegyzetéhez több kontextust adjon. Az ilyen gyors linkek megkönnyítik a jegyzetekhez kapcsolódó részletesebb dokumentáció elérését is.

Bevezethet egy további biztonsági réteget azzal, hogy jelszóval védi a jegyzetfüzetekben található érzékeny részeket vagy oldalakat, így megóvva a bizalmas információkat vagy személyes jegyzeteket.

Hozzon létre egyedi OneNote-sablonokat ismétlődő feladatokhoz, például értekezletek jegyzetelésére, projektek tervezésére, kutatási jegyzetek dokumentálására vagy tanulási útmutatók elkészítésére. Az oldalsablonok egyszerűsítik a jegyzetelést, és egységességet biztosítanak a különböző jegyzetek között, megosztva néhány hasonlóságot.

Használjon egyértelmű formázást, következetes szerkezetet, szakzsargonmentes nyelvet és nagy kontrasztú módot, hogy jegyzetei mindenki számára érthetőek és hozzáférhetőek legyenek.

Személyre szabhatja a OneNote felületét, hogy az megfeleljen az Ön vagy csapata preferenciáinak. Kísérletezzen a különböző elrendezésekkel, témákkal és eszköztárakkal, hogy kiegészítse munkafolyamatait és kényelmesebbé tegye a jegyzetelést.

Csatlakoztassa a OneNote-ot más Microsoft alkalmazásokhoz, például a Sharepoint-hoz, az Excelhez, az Outlook Tasks-hez stb., hogy további funkciókat adjon hozzá. Hasonlóképpen, fedezze fel a különféle kiegészítőket és harmadik féltől származó integrációkat , hogy bővítse a meglévő OneNote-alapú beállítások funkciókészletét.

OneNote gyorsbillentyűk és trükkök gyors jegyzetek készítéséhez

Íme néhány tipp, trükk és gyorsbillentyű, amelyek segítségével gyors jegyzeteket készíthet és magasabb termelékenységet érhet el a OneNote-ban:

Használja a gyorsbillentyűket a gyors navigáláshoz. A leggyakrabban használtak: Ctrl+ Shift + M : Gyorsjegyzet ablak megnyitása Ctrl+ N : Új oldal létrehozása az aktuális szakaszban Alt + Shift + D : Az aktuális dátum és idő beillesztése a jegyzetekbe Ctrl+ E : Keresési funkció megnyitása

Ctrl+ Shift + M : Gyorsjegyzet ablak megnyitása

Ctrl+ N : Új oldal létrehozása az aktuális szakaszban

Alt + Shift + D : A jelenlegi dátum és idő beillesztése a jegyzetekbe

Ctrl+ E : A keresési funkció megnyitása

Kattintson a jobb oldalon található Oldalak fülre a szakaszok kibontásához vagy összecsukásához, így a legfontosabb jegyzetekre koncentrálhat.

A Ctrl + Alt + D billentyűkombinációval rögzítheti a OneNote alkalmazást a képernyőn, így más alkalmazások futtatása közben is jegyzetelhet.

Használjon olyan eszközöket, mint az Office Lens, hogy szöveget másoljon képekről, finomítsa a szkennelést, és kézzel írt jegyzetekről készítsen fényképeket.

Kategorizálja és rangsorolja a jegyzeteket címkék segítségével, hogy könnyebben navigálhasson, gyorsan kereshessen és szűrjön. Néhány gyakori billentyűparancs a címkékhez: Ctrl + 1 : „Teendő” címke hozzáadása vagy eltávolítása Ctrl + 2 : „Fontos” címke hozzáadása vagy eltávolítása Ctrl + 3 : „Kérdés” címke hozzáadása vagy eltávolítása Ctrl + 4 : „Későbbre megjegyezni” címke hozzáadása vagy eltávolítása Ctrl + 5 : „Meghatározás” címke hozzáadása vagy eltávolítása

Ctrl + 1 : „Teendők” címke hozzáadása vagy eltávolítása

Ctrl + 2 : „Fontos” címke hozzáadása vagy eltávolítása

Ctrl + 3 : „Kérdés” címke hozzáadása vagy eltávolítása

Ctrl + 4 : „Később emlékezz rá” címke hozzáadása vagy eltávolítása

Ctrl + 5 : „Meghatározás” címke hozzáadása vagy eltávolítása

Használja a OneNote Web Clipper alkalmazást, hogy gyorsan elmentse a webes tartalmakat és linkeket a jegyzetfüzetébe, anélkül, hogy másolnia és beillesztenie kellene a linkeket.

A Microsoft OneNote használatának korlátai

Bár a OneNote számos funkcióval rendelkezik a gyors jegyzeteléshez és az információk szervezéséhez, vannak bizonyos hiányosságai. Az alábbiakban bemutatjuk a OneNote használata során leggyakrabban felmerülő kihívásokat és korlátozásokat:

Korlátozott formázási lehetőségek: Bár a OneNote valóban sokoldalúan képes rögzíteni az információkat, a formázás terén sok kívánnivalót hagy maga után – különösen, ha olyan hasonló programokkal hasonlítjuk össze, mint a Word. Bár ez az igény az Ön preferált : Bár a OneNote valóban sokoldalúan képes rögzíteni az információkat, a formázás terén sok kívánnivalót hagy maga után – különösen, ha olyan hasonló programokkal hasonlítjuk össze, mint a Word. Bár ez az igény az Ön preferált jegyzetelési módszerét tükrözi, a fejlett formázási lehetőségek hiánya csökkenést okozhat az elkötelezettség szintjében.

Korlátozott offline hozzáférés: A OneNote-hoz állandó internetkapcsolat szükséges az eszközök közötti szinkronizáláshoz. Élő internetkapcsolat hiányában problémák vagy késések léphetnek fel jegyzetelés közben, például megbeszéléseken vagy utazás közben.

Hierarchikus felépítés: A jegyzetfüzetek, szakaszok és oldalak formátuma akkor működik a legjobban, ha alapvető követelményeid vannak. Komplex vagy nagyszabású projektek esetén előfordulhat, hogy ez a formátum nehézkessé és átláthatatlanná válik az információk keresése során.

Alapvető jellemzők és funkciók: Bár a OneNote lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a feladatok létrehozását, ezeknek a funkcióknak a képességei nagyon korlátozottak. A különbség még nyilvánvalóbbá válik, ha összehasonlítjuk olyan platformokkal, amelyek fejlett funkciókat kínálnak, mint például : Bár a OneNote lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a feladatok létrehozását, ezeknek a funkcióknak a képességei nagyon korlátozottak. A különbség még nyilvánvalóbbá válik, ha összehasonlítjuk olyan platformokkal, amelyek fejlett funkciókat kínálnak, mint például AI eszközök a találkozók jegyzetelésére , dedikált feladatkezelés és -követés, munkafolyamat-automatizálás és még sok más.

Hibás keresési funkció: Bár a OneNote keresési funkciója nagyon praktikus, kézzel írt jegyzetek, képek és egyéb multimédiás tartalmak kezelése során előfordulhatnak hibák. Ez korlátozza a kritikus információk visszakeresésének és az információk hozzáférhetővé tételének képességét.

Kompatibilitási problémák: Annak ellenére, hogy a OneNote zökkenőmentesen integrálódik más Microsoft Office eszközökkel, más harmadik féltől származó szoftverekkel és rendszerekkel való együttműködése jelentősen korlátozott. Ez megnehezítheti az adatok megosztását vagy más iparág-specifikus alkalmazásokkal való integrációt.

Korlátozott exportálási lehetőségek: A korlátozott exportálási lehetőségek frusztrálóak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akiknek jegyzetüket meghatározott formátumban kell megosztaniuk, vagy azoknak, akik nem használják a OneNote-ot. A legjobb esetben a OneNote jegyzetfüzeteket PDF- vagy Word-dokumentumként exportálhatja, de még ebben az esetben is kompromisszumot kell kötnie a végső eredmény kinézetét és érzetét illetően.

Nincs verziótörténet: A verziókezelés hiánya az egyik legnagyobb hiányosság a Microsoft OneNote-ban. A OneNote nem rendelkezik beépített eszközökkel a jegyzetfüzetek verzióinak kezeléséhez, különösen akkor, ha azokat a Sharepointon keresztül osztják meg. Ez komoly hátrányt jelenthet olyan együttműködési feladatoknál, mint például : A verziókezelés hiánya az egyik legnagyobb hiányosság a Microsoft OneNote-ban. A OneNote nem rendelkezik beépített eszközökkel a jegyzetfüzetek verzióinak kezeléséhez, különösen akkor, ha azokat a Sharepointon keresztül osztják meg. Ez komoly hátrányt jelenthet olyan együttműködési feladatoknál, mint például a projektdokumentáció , ahol több ember egyszerre szerkeszti ugyanazokat a jegyzetfüzeteket.

💡Profi tipp: Olyan jegyzetelési eszközt keres, amely jobban megfelel az Ön igényeinek? Tekintse meg a 17 legjobb OneNote alternatíva listáját, amely ingyenes és fizetős lehetőségeket is tartalmaz, hogy megtalálja a tökéletes megoldást!

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb all-in-one jegyzetelési és projektmenedzsment eszköz

A ClickUp egy igazán sokoldalú, all-in-one platform, amely ötvözi a jegyzetelést a projektmenedzsmenttel és az együttműködéssel – ez a siker receptje. Akár jegyzetek rendezéséről, akár tervek feladatokká alakításáról van szó, a ClickUp minden követelménynek megfelel, miközben elvégzi a feladatot.

A ClickUp segítségével nem csak jegyzeteket kezel, hanem előreviszi a projektet és elindul a siker felé vezető úton.

Íme néhány ClickUp funkció, amelyek bemutatják, miért a ClickUp a tökéletes választás a személyes és szakmai termelékenységhez:

ClickUp Notepad : Szüntesse meg a zavaró tényezőket a ClickUp speciális jegyzetkészítő eszközével, amely rendezett felhasználói felülettel segít megőrizni a koncentrációt. Akár értekezletek részleteit, akár teendőlistákat dokumentál, a ClickUp Notepad segítségével minden apró részletet rögzíthet és mindenki számára elérhetővé tehet.

Interaktív jegyzetek rögzítése a ClickUp Notepad segítségével

Írj jobb jegyzeteket a ClickUp Notepad segítségével Interaktív jegyzetek rögzítése a ClickUp Notepad segítségével

ClickUp Docs : Dokumentumok létrehozása, szerkesztése, megosztása és közös szerkesztése mindenféle gond nélkül. Gondoljon rá úgy, mint a ClickUp válasza a Microsoft Wordra – csak egy kicsit relevánsabb, együttműködőbb és cselekvésorientáltabb. Végül is néhány kattintással átalakíthatja a teendőket feladatokká, és máris nekiláthat a munkának. Az interaktív teendőlistáktól a részletes útmutatókig a ClickUp Docs segítségével minden elképzelhető dokumentumot létrehozhat.

Adjon személyiséget a jegyzeteinek a ClickUp Docs gazdag formázási funkcióival

ClickUp Whiteboards : Ha vizuális típus, ez a funkció teljesen megváltoztatja a játékot. Lehetővé teszi, hogy könnyedén illusztrálja a koncepciókat, képeket adjon hozzá és útiterveket készítsen. Legyen szó gyors vázlatról vagy beágyazott linkekkel ellátott folyamatábráról, a Whiteboards vizuálisan ábrázolja gondolatait és ötleteit, megkönnyítve az ötletelést, az információk rendszerezését és a munkafolyamatok összekapcsolását.

Dolgozzon együtt csapatával a ClickUp Whiteboard által támogatott vizuális együttműködési platformon

ClickUp Brain : Gazdagítsa munkafolyamatait a ClickUp mesterséges intelligenciával működő megoldásával, amely lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását és intelligens intézkedéseket javasol a folyamatok javítása érdekében. Használja hatékony jegyzetek készítéséhez, pontos összefoglalók létrehozásához, adatok elemzéséhez, jegyzetek kategorizálásához és még sok minden máshoz. A ClickUp Brain alkalmazkodik a munkafolyamatához, hogy növelje a termelékenységet.

Jegyzeteket és egyéb tartalmakat szerkeszthetsz a ClickUp Brain segítségével

ClickUp Connected Search : Keressen bármilyen jegyzetet, dokumentumot, feladatot vagy projektet az egész digitális munkaterületén. Ez a funkció páratlan szintű szervezést kínál, amely kényelmesen felülmúlja a OneNote képességeit. Az univerzális kereső segítségével szinte pillanatok alatt megtalálhat mindent, amire szüksége van. Keressen bármilyen jegyzetet, dokumentumot, feladatot vagy projektet az egész digitális munkaterületén. Ez a funkció páratlan szintű szervezést kínál, amely kényelmesen felülmúlja a OneNote képességeit. Az univerzális kereső segítségével szinte pillanatok alatt megtalálhat mindent, amire szüksége van.

A ClickUp univerzális keresőjével könnyedén megtalálhatja a jegyzeteket és a releváns információkat

Ezen funkciók mellett a ClickUp számos előre megtervezett jegyzetelési sablont kínál, amelyek tökéletesen alkalmasak projektek kezelésére és több feladat egyidejű végrehajtására. Ezek a sablonok időt és energiát takarítanak meg Önnek, mivel kész struktúrákat nyújtanak találkozók jegyzetelésére, napirendek, projektvázlatok és egyebek rögzítésére.

Ráadásul a ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható, így biztosítva, hogy minden eszközét zökkenőmentesen összekapcsolhassa. Akár brainstormingot végez, akár feladatokat hajt végre, a ClickUp ökoszisztémán belül maradhat, anélkül, hogy lemaradna valamiről.

📮ClickUp Insight: Az emberek körülbelül 90%-a tűz ki magának egészségügyi vagy karrierrel kapcsolatos célokat, de a szenvedélyes projektek és hobbi gyakran háttérbe szorulnak. Pedig a szórakoztató ötletek is megérdemlik a figyelmet. Jegyezze le őket a ClickUp Notepad-be vagy vázolja fel őket a ClickUp Whiteboards segítségével, és valósítsa meg azokat a kreatív projekteket, amelyekkel már hónapok óta „foglalkozik”. Csak egy tervre van szüksége. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói azt mondják, hogy az eszközre való áttérés óta körülbelül 10%-kal több munkát tudnak elvégezni, beleértve a szórakoztató feladatokat is.

Egy munkaterület, egy jegyzetfüzet: ClickUp

A Microsoft OneNote egy hatékony eszköz a megbeszélések részleteinek rögzítéséhez, a jegyzetek szervezéséhez és az információk megosztásához. Ugyanakkor hiányzik belőle a sok felhasználó számára szükséges átfogó projektmenedzsment, valós idejű együttműködés és termelékenységnövelő funkciók.

Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. Fejlett jegyzetelési funkcióival és robusztus projektmenedzsment eszközeivel a ClickUp ideális választás mindenkinek, aki szeretne szervezett maradni és hatékonyságát növelni.

