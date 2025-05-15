ClickUp blog

Hogyan használhatja hatékonyan a Microsoft OneNote alkalmazást?

2025. május 15.

A rendszerezés kihívásnak tűnhet, de ha jól csinálod, növeli a termelékenységet és nyugalmat hoz.

Ha ez pontosan az, amire szüksége van, akkor talán itt az ideje, hogy egy jegyzetelési alkalmazás segítségével rendet tegyen a dolgokban.

Egy kiemelkedő alkalmazás a Microsoft OneNote.

Akár diák, szakember vagy elfoglalt szülő vagy, itt megtudhatod, hogyan hozhatod ki a legtöbbet a OneNote-ból, hogy szervezett maradj és hatékonyságodat maximalizáld!

Mi az a Microsoft OneNote?

A Microsoft OneNote egy digitális jegyzetelési alkalmazás, amelynek célja az információk gyűjtésének, szervezésének és terjesztésének megkönnyítése.

A program a fizikai jegyzetfüzetek megjelenését és kezelhetőségét utánozza, lehetővé téve a jegyzetek szakaszokba és oldalakra való rendezését. Akár ötleteket jegyzetel, részletes ellenőrzőlistát készít, kutatási forrásokat gyűjt vagy tervet állít össze, a OneNote kiváló eszköz a különböző formátumú és típusú adatok tárolására.

A Microsoft OneNote legfontosabb funkciói:

  • Rajzolás és kézírás támogatás: Használja a rajzeszközöket és a kézírás-felismerést a személyre szabottabb jegyzeteléshez, amely lehetővé teszi, hogy saját stílusában vázolja fel ötleteit vagy jegyezze le gondolatait. Ez a funkció természetesebb kreativitást tesz lehetővé, miközben jegyzetét rendezett és könnyen kereshető állapotban tartja.
  • Multimédiás integráció: Dokumentálja jegyzetét különböző formátumokban, például szöveg, kép, hangfelvétel, videó, képernyőképernyő vagy interaktív teendőlista formájában, hogy azok még vonzóbbak legyenek. Így könnyebb lesz a fogalmak magyarázata vagy a részletek rögzítése különböző formátumokban. Ez a funkció javítja az érthetőséget és a kreativitást, és dinamikusabb jegyzetelési élményt biztosít.
  • Valós idejű együttműködés: Ossza meg jegyzetfüzeteit másokkal, és működjön együtt velük valós időben, hogy egyetlen megbízható forrás jöjjön létre, és az információk hozzáférhetőek legyenek. Ez zökkenőmentessé teszi a csapatmunkát, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
  • Szinkronizálás eszközök között: Szinkronizálja az adatokat valós időben több eszközön és platformon, például asztali számítógépen, mobilon vagy webes verziókon, hogy útközben is hozzáférhessen a teendőlistájához és minden máshoz, amit az alkalmazásban rögzít, így folytathatja onnan, ahol abbahagyta.
  • Keresési funkció: Az erőteljes keresési funkcióval, amely átvizsgálja a jegyzetfüzeteket, szakaszokat és oldalakat, pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
  • Microsoft környezet: Integrálja a OneNote-ot más Microsoft alkalmazásokkal, például az Outlook Tasks-szel és az Office Suite-tal (Word, Excel stb.), hogy koherens digitális munkaterületet hozzon létre. Ezzel jegyzetét e-mailekkel, feladatokkal és naptári eseményekkel szinkronizálja, így minden egy helyen marad. Emellett összekapcsolódik a Microsoft Teams-szel és más termelékenységi alkalmazásokkal is, lehetővé téve a zökkenőmentes együttműködést.

A Microsoft OneNote beállítása

A Microsoft OneNote használatának megkezdése egyszerű, függetlenül a használt platformtól vagy operációs rendszertől. Nézzük meg ezeket egyenként!

OneNote letöltése Windows rendszerhez

  • Látogasson el a Microsoft Store-ba, és keresse meg a OneNote alkalmazást. Alternatív megoldásként felkeresheti a hivatalos OneNote webhely Letöltések oldalát.
OneNote letöltése Windows rendszerhez A OneNote hatékony használata
via OneNote
  • Kattintson a Telepítés vagy Letöltés gombra a letöltés megkezdéséhez.
  • A letöltés befejezése után futtassa az OfficeSetup végrehajtható fájlt a telepítés megkezdéséhez.
  • A telepítés után nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be Microsoft-fiókjával (választhat személyes fiókja, munkahelyi vagy iskolai fiókja között).
OneNote for Windows bejelentkezési oldal
  • Kezdjen el jegyzetfüzeteket létrehozni, vagy csatlakozzon a OneDrive-hoz, hogy szinkronizálja és megdolgozza a meglévő jegyzeteket.

OneNote letöltése Mac-re

OneNote letöltése Mac-re A OneNote hatékony használata
via Apple
  • Kattintson a Letöltés gombra az alkalmazás letöltésének megkezdéséhez.
  • A letöltés után nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be Microsoft-fiókjával.
  • Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a OneDrive-hoz való csatlakozáshoz és a meglévő jegyzetfüzetek szinkronizálásához. Alternatív megoldásként új OneNote jegyzetfüzetet is létrehozhat a kezdéshez.

OneNote letöltése mobil eszközökre

  • Látogasson el mobilkészülékének App Store-ba (iPhone és iOS eszközök esetén) vagy Google Play Store-ba (Android esetén).
  • Keresse meg a Microsoft OneNote alkalmazást, és koppintson a Telepítés gombra.
A OneNote letöltése mobil eszközökre
via Google Play Store
  • A letöltés befejezése után nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be Microsoft-fiókjába.
  • Hozzon létre új jegyzetfüzeteket mobil eszközein, vagy szinkronizálja meglévő jegyzetfüzeteit az OneDrive-fiókjához való csatlakozással.

További információk: Olvassa el részletes áttekintésünket a 10 legjobb jegyzetelési alkalmazásról – akár ingyenes, akár fizetős megoldásokat keres, mi segítünk!

Rendezze jegyzetét a OneNote-ban, mint egy profi!

A OneNote intuitív felületet kínál, amely lehetővé teszi a jegyzetek fizikai jegyzetfüzetekhez hasonló keretben történő szervezését. Az ismerős és hozzáférhető felület kombinációja megkönnyíti a szervezést.

Így sajátíthatja el a jegyzetek szervezését a OneNote-ban:

  • Hozzon létre hierarchikus felépítést: hozzon létre több jegyzetfüzetet, és ossza fel őket szakaszokra és egyedi oldalakra a OneNote Jegyzetfüzetek > Szakaszok > Oldalak elrendezés segítségével. Egy ilyen keretrendszer megkönnyíti az összes információ projekt, téma vagy tárgy szerinti csoportosítását.
  • Fontos oldalak rögzítése: A gyakran használt oldalakat rögzítheti a jegyzetfüzet tetejére, hogy azonnal hozzáférhessenek. Ezzel előrehozhatja az értékes információkat és időt takaríthat meg, mivel nem kell többé más oldalakon görgetnie a gyors jegyzetek elkészítéséhez.
  • Használjon címkéket és jelöléseket: A címkékkel kategorizálhatja és megjelölheti a fontos tartalmakat, például a teendőlistákat, feladatokat vagy ötleteket. Hasonlóképpen, a jelölések segítenek a jegyzetek szétválasztásában és fontossági sorrendbe állításában, így könnyedén szűrheti és kiválaszthatja a legfontosabb információkat.
  • Szekciócsoportok létrehozása: Hozzon létre szekciókat a jegyzetfüzetben, hogy összefogja a kapcsolódó elemeket. Ez a szervezési technika segít nagy mennyiségű információ kezelésében, miközben több fázisból vagy témából álló nagy projektekben dolgozik.
  • Színkódok a szakaszokhoz: Rendeljen különböző színeket a különböző szakaszokhoz, hogy vizuálisan megkülönböztesse őket. Ez a módszer akkor is hatékony, ha színekkel szeretné jelölni a különböző szakaszok fontosságát, hogy azok egy pillantásra megkülönböztethetők legyenek.
  • Tartalomjegyzék létrehozása: Hozzon létre tartalomjegyzéket a jegyzetfüzetben, hogy gyorsan áttekintse a dokumentum felépítését, és gyorsan eljusson a releváns részekhez.
  • Ossza fel az oldalakat aloldalakra: Ossza fel a főoldalt aloldalakra, hogy az ötleteket vagy komplex témákat kisebb, könnyebben emészthető részekre bontsa.
  • Használja ki a keresési funkciót: Írjon be kulcsszavakat, címeket vagy kifejezéseket a keresősávba, hogy gyorsan megtalálja a releváns adatokat a jegyzetfüzetekben, szakaszokban és oldalakon. Minél több metaadatot ad hozzá a jegyzetfüzeteihez, annál könnyebb lesz azokat megtalálni.
  • Noteszek összekapcsolása: Kapcsolja össze az egyik noteszben található kapcsolódó tartalmakat a másik noteszben találhatókkal. Ez megkönnyíti a kapcsolódó projektek, témák vagy ötletek közötti navigálást, még akkor is, ha az információk külön noteszekben találhatók.
  • Szinkronizálás eszközök között: Csatlakoztassa Microsoft OneNote alkalmazását a OneDrive-hoz, hogy minden eszközön hozzáférhessen a jegyzetfüzet legújabb verziójához. A naprakész információkhoz való hozzáférés még útközben is jelentős előrelépés a mobilitás felé

További információ: Hogyan lehet törölni egy OneNote jegyzetfüzetet?

Hogyan használhatja hatékonyan a OneNote-ot a termelékenység maximalizálása érdekében

A szervezés csak egyike a Microsoft OneNote által kínált lehetőségeknek. Íme néhány jegyzetelési stratégia, amelyek segítségével a lehető legjobban kihasználhatja a OneNote-ot:

  • Szervezze meg jegyzetét pontok, számozott listák vagy ellenőrzőlisták segítségével, hogy a tartalom áttekinthető és könnyen követhető legyen.
  • Használja a rajzeszközöket diagramok vázlatához, jegyzetek megjegyzéséhez vagy gondolattérképek készítéséhez. Ezek az eszközök különösen hasznosak brainstorminghoz és szabadkézi jegyzeteléshez, ha érintőképernyős eszközt használ.
  • Használja az AI eszközöket jegyzeteléshez olyan feladatokhoz, mint az audio kommentárok automatikus átírása vagy a kézzel írt jegyzetek kereshető, szerkeszthető szöveggé alakítása. A OneNote kiválóan alakítja át a diktált vagy természetes kézírásos beviteleket stylus vagy ujjhegyekkel digitális értekezletjegyzetekké.
  • Multimédiás elemeket, például képeket, videókat, hangfelvételeket stb. ágyazhat be, hogy jegyzetei dinamikusabbak és vonzóbbak legyenek. Az ilyen vizuális elemek áttörik a szöveg falait, és javítják a tartalom megjegyezhetőségét és érthetőségét.
  • Ossza meg jegyzetfüzeteit csapattársaival, kollégáival vagy más diákokkal. Dolgozzon együtt más felhasználókkal valós időben, és kövesse nyomon a változásokat az eszközökön élő szinkronizálás segítségével, hogy a csapatmunka zökkenőmentes és könnyed legyen.
  • Ágyazzon be linkeket vagy csatoljon weboldalakat, helyi fájlokat vagy felhőalapú dokumentumokat, hogy jegyzetéhez több kontextust adjon. Az ilyen gyors linkek megkönnyítik a jegyzetekhez kapcsolódó részletesebb dokumentáció elérését is.
  • Bevezethet egy további biztonsági réteget azzal, hogy jelszóval védi a jegyzetfüzetekben található érzékeny részeket vagy oldalakat, így megóvva a bizalmas információkat vagy személyes jegyzeteket.
  • Hozzon létre egyedi OneNote-sablonokat ismétlődő feladatokhoz, például értekezletek jegyzetelésére, projektek tervezésére, kutatási jegyzetek dokumentálására vagy tanulási útmutatók elkészítésére. Az oldalsablonok egyszerűsítik a jegyzetelést, és egységességet biztosítanak a különböző jegyzetek között, megosztva néhány hasonlóságot.
  • Használjon egyértelmű formázást, következetes szerkezetet, szakzsargonmentes nyelvet és nagy kontrasztú módot, hogy jegyzetei mindenki számára érthetőek és hozzáférhetőek legyenek.
  • Személyre szabhatja a OneNote felületét, hogy az megfeleljen az Ön vagy csapata preferenciáinak. Kísérletezzen a különböző elrendezésekkel, témákkal és eszköztárakkal, hogy kiegészítse munkafolyamatait és kényelmesebbé tegye a jegyzetelést.
  • Csatlakoztassa a OneNote-ot más Microsoft alkalmazásokhoz, például a Sharepoint-hoz, az Excelhez, az Outlook Tasks-hez stb., hogy további funkciókat adjon hozzá. Hasonlóképpen, fedezze fel a különféle kiegészítőket és harmadik féltől származó integrációkat , hogy bővítse a meglévő OneNote-alapú beállítások funkciókészletét.

OneNote gyorsbillentyűk és trükkök gyors jegyzetek készítéséhez

Íme néhány tipp, trükk és gyorsbillentyű, amelyek segítségével gyors jegyzeteket készíthet és magasabb termelékenységet érhet el a OneNote-ban:

  • Használja a gyorsbillentyűket a gyors navigáláshoz. A leggyakrabban használtak: Ctrl+ Shift + M: Gyorsjegyzet ablak megnyitása Ctrl+ N: Új oldal létrehozása az aktuális szakaszban Alt + Shift + D: Az aktuális dátum és idő beillesztése a jegyzetekbe Ctrl+ E: Keresési funkció megnyitása
  • Ctrl+ Shift + M: Gyorsjegyzet ablak megnyitása
  • Ctrl+ N: Új oldal létrehozása az aktuális szakaszban
  • Alt + Shift + D: A jelenlegi dátum és idő beillesztése a jegyzetekbe
  • Ctrl+ E: A keresési funkció megnyitása
  • Kattintson a jobb oldalon található Oldalak fülre a szakaszok kibontásához vagy összecsukásához, így a legfontosabb jegyzetekre koncentrálhat.
  • A Ctrl + Alt + D billentyűkombinációval rögzítheti a OneNote alkalmazást a képernyőn, így más alkalmazások futtatása közben is jegyzetelhet.
  • Használjon olyan eszközöket, mint az Office Lens, hogy szöveget másoljon képekről, finomítsa a szkennelést, és kézzel írt jegyzetekről készítsen fényképeket.
  • Kategorizálja és rangsorolja a jegyzeteket címkék segítségével, hogy könnyebben navigálhasson, gyorsan kereshessen és szűrjön. Néhány gyakori billentyűparancs a címkékhez: Ctrl + 1: „Teendő” címke hozzáadása vagy eltávolítása Ctrl + 2: „Fontos” címke hozzáadása vagy eltávolítása Ctrl + 3: „Kérdés” címke hozzáadása vagy eltávolítása Ctrl + 4: „Későbbre megjegyezni” címke hozzáadása vagy eltávolítása Ctrl + 5: „Meghatározás” címke hozzáadása vagy eltávolítása
  • Ctrl + 1: „Teendők” címke hozzáadása vagy eltávolítása
  • Ctrl + 2: „Fontos” címke hozzáadása vagy eltávolítása
  • Ctrl + 3: „Kérdés” címke hozzáadása vagy eltávolítása
  • Ctrl + 4: „Később emlékezz rá” címke hozzáadása vagy eltávolítása
  • Ctrl + 5: „Meghatározás” címke hozzáadása vagy eltávolítása
  • Használja a OneNote Web Clipper alkalmazást, hogy gyorsan elmentse a webes tartalmakat és linkeket a jegyzetfüzetébe, anélkül, hogy másolnia és beillesztenie kellene a linkeket.
A Microsoft OneNote használatának korlátai

Bár a OneNote számos funkcióval rendelkezik a gyors jegyzeteléshez és az információk szervezéséhez, vannak bizonyos hiányosságai. Az alábbiakban bemutatjuk a OneNote használata során leggyakrabban felmerülő kihívásokat és korlátozásokat:

  • Korlátozott formázási lehetőségek: Bár a OneNote valóban sokoldalúan képes rögzíteni az információkat, a formázás terén sok kívánnivalót hagy maga után – különösen, ha olyan hasonló programokkal hasonlítjuk össze, mint a Word. Bár ez az igény az Ön preferált jegyzetelési módszerét tükrözi, a fejlett formázási lehetőségek hiánya csökkenést okozhat az elkötelezettség szintjében.
  • Korlátozott offline hozzáférés: A OneNote-hoz állandó internetkapcsolat szükséges az eszközök közötti szinkronizáláshoz. Élő internetkapcsolat hiányában problémák vagy késések léphetnek fel jegyzetelés közben, például megbeszéléseken vagy utazás közben.
  • Hierarchikus felépítés: A jegyzetfüzetek, szakaszok és oldalak formátuma akkor működik a legjobban, ha alapvető követelményeid vannak. Komplex vagy nagyszabású projektek esetén előfordulhat, hogy ez a formátum nehézkessé és átláthatatlanná válik az információk keresése során.
  • Alapvető jellemzők és funkciók: Bár a OneNote lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a feladatok létrehozását, ezeknek a funkcióknak a képességei nagyon korlátozottak. A különbség még nyilvánvalóbbá válik, ha összehasonlítjuk olyan platformokkal, amelyek fejlett funkciókat kínálnak, mint például AI eszközök a találkozók jegyzetelésére, dedikált feladatkezelés és -követés, munkafolyamat-automatizálás és még sok más.
  • Hibás keresési funkció: Bár a OneNote keresési funkciója nagyon praktikus, kézzel írt jegyzetek, képek és egyéb multimédiás tartalmak kezelése során előfordulhatnak hibák. Ez korlátozza a kritikus információk visszakeresésének és az információk hozzáférhetővé tételének képességét.
  • Kompatibilitási problémák: Annak ellenére, hogy a OneNote zökkenőmentesen integrálódik más Microsoft Office eszközökkel, más harmadik féltől származó szoftverekkel és rendszerekkel való együttműködése jelentősen korlátozott. Ez megnehezítheti az adatok megosztását vagy más iparág-specifikus alkalmazásokkal való integrációt.
  • Korlátozott exportálási lehetőségek: A korlátozott exportálási lehetőségek frusztrálóak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akiknek jegyzetüket meghatározott formátumban kell megosztaniuk, vagy azoknak, akik nem használják a OneNote-ot. A legjobb esetben a OneNote jegyzetfüzeteket PDF- vagy Word-dokumentumként exportálhatja, de még ebben az esetben is kompromisszumot kell kötnie a végső eredmény kinézetét és érzetét illetően.
  • Nincs verziótörténet: A verziókezelés hiánya az egyik legnagyobb hiányosság a Microsoft OneNote-ban. A OneNote nem rendelkezik beépített eszközökkel a jegyzetfüzetek verzióinak kezeléséhez, különösen akkor, ha azokat a Sharepointon keresztül osztják meg. Ez komoly hátrányt jelenthet olyan együttműködési feladatoknál, mint például a projektdokumentáció, ahol több ember egyszerre szerkeszti ugyanazokat a jegyzetfüzeteket.

💡Profi tipp: Olyan jegyzetelési eszközt keres, amely jobban megfelel az Ön igényeinek? Tekintse meg a 17 legjobb OneNote alternatíva listáját, amely ingyenes és fizetős lehetőségeket is tartalmaz, hogy megtalálja a tökéletes megoldást!

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb all-in-one jegyzetelési és projektmenedzsment eszköz

A ClickUp egy igazán sokoldalú, all-in-one platform, amely ötvözi a jegyzetelést a projektmenedzsmenttel és az együttműködéssel – ez a siker receptje. Akár jegyzetek rendezéséről, akár tervek feladatokká alakításáról van szó, a ClickUp minden követelménynek megfelel, miközben elvégzi a feladatot.

A ClickUp segítségével nem csak jegyzeteket kezel, hanem előreviszi a projektet és elindul a siker felé vezető úton.

Íme néhány ClickUp funkció, amelyek bemutatják, miért a ClickUp a tökéletes választás a személyes és szakmai termelékenységhez:

  • ClickUp Notepad: Szüntesse meg a zavaró tényezőket a ClickUp speciális jegyzetkészítő eszközével, amely rendezett felhasználói felülettel segít megőrizni a koncentrációt. Akár értekezletek részleteit, akár teendőlistákat dokumentál, a ClickUp Notepad segítségével minden apró részletet rögzíthet és mindenki számára elérhetővé tehet.
ClickUp Notepad funkció az ötletek rögzítéséhez Hogyan használhatja hatékonyan a OneNote-ot?
Interaktív jegyzetek rögzítése a ClickUp Notepad segítségével
Interaktív jegyzetek rögzítése a ClickUp Notepad segítségével
Írj jobb jegyzeteket a ClickUp Notepad segítségével
Interaktív jegyzetek rögzítése a ClickUp Notepad segítségével
  • ClickUp Docs: Dokumentumok létrehozása, szerkesztése, megosztása és közös szerkesztése mindenféle gond nélkül. Gondoljon rá úgy, mint a ClickUp válasza a Microsoft Wordra – csak egy kicsit relevánsabb, együttműködőbb és cselekvésorientáltabb. Végül is néhány kattintással átalakíthatja a teendőket feladatokká, és máris nekiláthat a munkának. Az interaktív teendőlistáktól a részletes útmutatókig a ClickUp Docs segítségével minden elképzelhető dokumentumot létrehozhat.
Gazdag formázás és perjelparancsok a ClickUp dokumentumokban
Adjon személyiséget a jegyzeteinek a ClickUp Docs gazdag formázási funkcióival
  • ClickUp Whiteboards: Ha vizuális típus, ez a funkció teljesen megváltoztatja a játékot. Lehetővé teszi, hogy könnyedén illusztrálja a koncepciókat, képeket adjon hozzá és útiterveket készítsen. Legyen szó gyors vázlatról vagy beágyazott linkekkel ellátott folyamatábráról, a Whiteboards vizuálisan ábrázolja gondolatait és ötleteit, megkönnyítve az ötletelést, az információk rendszerezését és a munkafolyamatok összekapcsolását.
ClickUp Whiteboards együttműködési funkciókkal gif Hogyan használhatja hatékonyan a OneNote-ot?
Dolgozzon együtt csapatával a ClickUp Whiteboard által támogatott vizuális együttműködési platformon
  • ClickUp Brain: Gazdagítsa munkafolyamatait a ClickUp mesterséges intelligenciával működő megoldásával, amely lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását és intelligens intézkedéseket javasol a folyamatok javítása érdekében. Használja hatékony jegyzetek készítéséhez, pontos összefoglalók létrehozásához, adatok elemzéséhez, jegyzetek kategorizálásához és még sok minden máshoz. A ClickUp Brain alkalmazkodik a munkafolyamatához, hogy növelje a termelékenységet.
ClickUp AI tartalomszerkesztés a Docs-ban
Jegyzeteket és egyéb tartalmakat szerkeszthetsz a ClickUp Brain segítségével
  • ClickUp Connected Search : Keressen bármilyen jegyzetet, dokumentumot, feladatot vagy projektet az egész digitális munkaterületén. Ez a funkció páratlan szintű szervezést kínál, amely kényelmesen felülmúlja a OneNote képességeit. Az univerzális kereső segítségével szinte pillanatok alatt megtalálhat mindent, amire szüksége van.
ClickUp 3.0 Egyszerűsített univerzális keresési funkció Hogyan használhatja hatékonyan a OneNote-ot?
A ClickUp univerzális keresőjével könnyedén megtalálhatja a jegyzeteket és a releváns információkat

Ezen funkciók mellett a ClickUp számos előre megtervezett jegyzetelési sablont kínál, amelyek tökéletesen alkalmasak projektek kezelésére és több feladat egyidejű végrehajtására. Ezek a sablonok időt és energiát takarítanak meg Önnek, mivel kész struktúrákat nyújtanak találkozók jegyzetelésére, napirendek, projektvázlatok és egyebek rögzítésére.

Ráadásul a ClickUp több mint 1000 alkalmazással integrálható, így biztosítva, hogy minden eszközét zökkenőmentesen összekapcsolhassa. Akár brainstormingot végez, akár feladatokat hajt végre, a ClickUp ökoszisztémán belül maradhat, anélkül, hogy lemaradna valamiről.

