A 10 legjobb OneNote alternatíva Mac verziót használók számára

Garima BehalSenior Content Editor
2025. augusztus 16.

A OneNote for Mac egy megbízható jegyzetelő eszköz. Rendezett és rugalmas, és már sok embernek segített mindenféle jegyzetet rögzíteni, a bevásárlólistától a zseniális brainstorming-ülésekig.

De ha Mac-verziót használ, akkor valószínűleg észrevett néhány hiányosságot.

Talán a szinkronizálás késedelme, vagy az, hogy egyes funkciók úgy tűnnek, mintha egy másik operációs rendszerre lettek volna tervezve, vagy talán csak azon tűnődik... hogy ez a jegyzetelési élmény nem lehetne-e simább.

Az igazság az, hogy a OneNote sok mindent tud, de nem ez az egyetlen játékos a piacon. A munkafolyamatától, a beállításaitól vagy a kreatív folyamatától függően lehet, hogy van olyan jegyzetelő alkalmazás, amely inkább a Mac-környezet természetes kiterjesztésének tűnik.

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb Microsoft OneNote alternatívákat Mac-hez! Az alkalmazások intuitív felhasználói felülettel, zökkenőmentes feladatintegrációval és olyan termelékenységi eszközökkel rendelkeznek, amelyek pontosan úgy működnek, ahogyan Ön is.

Népszerű jegyzetelő alkalmazások, amelyeket érdemes megfontolnia Mac-hez

Főbb jellemzőkA legjobbÁrak*
ClickUpClickUp Docs, AI Assistant (ClickUp Brain), valós idejű együttműködés, sablonok, kétirányú linkelésSzabadúszók, startupok, közepes méretű és nagyvállalati csapatokIngyenes csomag elérhető; Testreszabás vállalatok számára
Apple NotesMacOS-natív, gazdag média beágyazások, intelligens mappák, gyors jegyzetek, jegyzetek zárolásaApple-felhasználók, diákok és személyes jegyzeteket készítőkIngyenes (Apple-eszközökhöz mellékelve)
EvernoteWebkivágó, jegyzetfüzet-kötegek, hatékony keresés, feladatintegrációSzakemberek, diákok, írók és kutatókIngyenes; 14,99 USD/hó áron
ObsidianMarkdown szerkesztő, kétirányú linkelés, grafikon nézet, plugin támogatásÍrók, fejlesztők és tudásmenedzsment szakemberekIngyenes; 5 dollártól/hónap
NotionVégpontok közötti titkosítás, Markdown támogatás, testreszabható szinkronizálás és offline módBlokkalapú szerkesztés, összekapcsolt adatbázisok, sablonok, valós idejű együttműködésIngyenes; fizetős 10 USD/felhasználó/hó áron
JoplinKreatív csapatok, diákok és szakemberekNyílt forráskódú rajongók, fejlesztők és költséghatékony felhasználókIngyenes; Egyedi árazás
SimplenoteGyors szinkronizálás, Markdown támogatás, verziótörténet, címkéken alapuló rendezésÍrók, bloggerek és zavartalan jegyzetelőkIngyenes
BearGyönyörű Markdown szerkesztő, címkéken alapuló szervezés, fókusz mód, témákKreatív csapatok, diákok és szakemberekIngyenes; 2,99 USD/hó áron
Zoho NotebookOkoskártya-rendszer, hangjegyzetek, platformok közötti szinkronizálás, jegyzetfüzet-borítókSzabadúszók, oktatók és adatvédelmet tudatos felhasználókIngyenes
Google KeepCsatlakoztatható jegyzetek, hangjegyzetek átírással, Google ökoszisztéma integrációAlkalmi felhasználók, családok és Google Workspace csapatokIngyenes (Google-fiókkal)

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál

Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mire kell figyelni, ha OneNote alternatívát keresünk Mac-hez?

A jegyzetelő alkalmazások váltása valahol a fejhallgató kifésülése és a Google Drive átszervezése között helyezkedik el – szükséges, de unalmas feladat. Ha OneNote alternatívát keres a Mac verzióhoz, itt van öt dolog, amire figyelnie kell.

💭 Funkciók

Képes kezelni az Apple Pencil-t? Klipeket készíteni a Safari-ból? Címkézni, keresni és rendezett módon egymásra helyezni a jegyzeteket? A Microsoft Office OneNote sok mindent kínál, de macOS rendszeren nehézkesnek tűnhet. Helyezze előtérbe az olyan funkciókat, mint a Spotlight keresés, a Markdown támogatás vagy a tiszta offline hozzáférés – azokat a dolgokat, amelyeket valóban használni fog.

🤑 Árak

Egyes jegyzetelők ingyenes csomagokat használnak. Mások a gondolkodás közepén fizetős csomagokra váltanak. Az olyan alkalmazások, mint a Bear és az Apple Notes, nagylelkűek az ingyenes szolgáltatásokkal, de ha szinkronizálást, biztonsági mentéseket vagy AI funkciókat szeretne, győződjön meg arról, hogy a frissítés megéri. Egyszeri vásárlások > előfizetések.

☺️ Felhasználói vélemények

Ne vegye figyelembe a szélsőséges értékeléseket. A natív Mac App Store-ban vagy a Redditen található 3–4 csillagos értékelések aranyat érnek. Kérjen visszajelzést a macOS Sonoma rendszert futtató M1/M2 Mac-ek felhasználóitól, hogy felfedezze a valódi problémákat – szinkronizálási hibákat, nehézkes felhasználói felületet vagy gyorsbillentyű-hiányosságokat.

🤝 Integrációk

Ha nem szinkronizálható az iClouddal, a Handoffal, a Shortcuts alkalmazással és az Apple alapvető alkalmazásaival, akkor az egy szilo, nem pedig megoldás.

💻 Szinkronizálás

Szüksége van olyan jegyzetekre, amelyek azonnal szinkronizálódnak MacBook, iPhone és iPad készülékein. A OneNote OneDrive-alapú szinkronizálása itt megakadhat.

💡 Profi tipp: Unod már, hogy a jegyzetek a megbeszélés után semmilyen eredményt nem hoznak? Ez a megbeszélések jegyzetelésére vonatkozó útmutató megmutatja, hogyan tarthatod mindent strukturáltan, cselekvésorientáltan és sokkal kisebb eséllyel tűnik el a semmibe (vagyis a letöltések mappájába).

A 10 legjobb Microsoft OneNote alternatíva Mac-hez

Íme a tíz legjobb Microsoft OneNote alternatíva Mac-hez, olyan alkalmazások, amelyekkel lépést tarthat ötleteivel, határidőivel és az alkalmi hajnali 2 órai egzisztenciális spirállal, amikor hirtelen pontokba szedve kell megterveznie ötéves tervét.

A minimalista jegyzetelőktől a teljes körű termelékenységi ökoszisztémákig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet, beleértve a színkódolt fülek rajongóit is.

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú jegyzeteléshez és feladatkezeléshez)

ClickUp-Brain-Summarize-Docs
Gyűjtse össze összes jegyzetét, összefoglalóját és ötletét a ClickUp Docs alkalmazásban, és élvezze az AI-alapú munkafolyamatokat.

Ha olyan ember vagy, aki elvárja, hogy a jegyzetelő szoftvere ugyanolyan zökkenőmentesen működjön, mint az Apple ökoszisztéma többi eleme, akkor a ClickUp pontosan az Ön számára készült.

Gyors, reagálóképes és macOS-ra optimalizált – anélkül a furcsa formázási hibák és késések nélkül, amelyek a nehézkes platformok közötti átvitelből adódnak.

De ami igazán megkülönbözteti a ClickUp-ot, az az, hogy nem csak egy jegyzetalkalmazás. Ez a dokumentumok, feladatok, AI asszisztens és projekt irányítópultja – egy mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell öt eszközt használni húsz böngésző lapon.

💜 Élvezze a strukturált dokumentumkezelést a ClickUp Docs segítségével

Kezdjük a ClickUp Docs alkalmazással. A Docs dinamikus, strukturált dokumentumokat kínál, amelyek a modern munkafolyamatokhoz lettek kialakítva.

ClickUp Docs
Rendezze az információkat gazdag formázási lehetőségekkel és perjelparancsokkal a ClickUp Docs alkalmazásban

A Docs segítségével:

  • Formázás egyedi fejlécekkel, táblázatokkal, felsorolásokkal és gazdag médiatartalmakkal
  • Helyezze el az oldalakat és tartsa rendezett állapotban a tartalmat anélkül, hogy fárasztó görgetéssel kellene bajlódnia.
  • Valós időben együttműködhet csapatával – megjegyzések, szerkesztések és visszajelzések is.
  • Közvetlenül kapcsolódjon feladatokhoz, projektekhez vagy célokhoz, hogy jegyzetei valóban előre mozdítsák a munkát.

💜 Összefoglalja jegyzetét a ClickUp Brain segítségével

Párosítsa ezt a ClickUp Brain beépített AI asszisztenssel, és egy hatékony jegyzetelő társra tehet szert, amely valóban Önnel együtt gondolkodik.

több modell a ClickUp Brainben – a legjobb ChatGPT-alternatíva
Készítsen összefoglalókat, teendőket és ütemezzen feladatokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain hosszú jegyzeteket vagy találkozók jegyzőkönyveit tömör pontokba foglalja, így a bekezdéseket újraolvasás nélkül is megértheti a lényeget. Emellett automatikusan formázza a tartalmat, így minden tiszta és könnyen áttekinthető marad – nincs szükség kézi tisztításra.

Meg kell jegyeznie a következő lépéseket vagy delegálnia kell a nyomon követést? Csak kérje. A ClickUp Brain azonosítja a megbeszéléseken felmerülő teendőket, és azonnal feladatokká alakíthatja őket, a felelősök és a határidők megadásával együtt.

Még abban is segíthet, hogy különböző hangnemben írja át a tartalmat, vagy ötleteket gyűjtsön, amikor a villogó kurzort bámulva elakad. A legjobb rész? A Brain magában foglalja a ma elérhető legjobb külső AI modellek erejét, többek között a Gemini, a Claude és a ChatGPT modelleket.

💜 Gyorsan átviheti gondolatait a munkafolyamatába a ClickUp Notepad segítségével

És ha az inspiráció a görgetés közben vagy egy hívás alatt jön, ott van a ClickUp Notepad – egy zavaró tényezőktől mentes hely, ahol gyorsan rögzítheti ötleteit, teendőit vagy gondolatainak vázlatát, mielőtt később teljes értékű dokumentumokká vagy feladatokká alakítaná őket.

ClickUp Notepad: OneNote alternatíva Mac-hez
Vázlatos ötletek, teendők és rövid jegyzetek elfoglalt hívások közben a ClickUp Notepad segítségével

A ClickUp kétirányú linkelést is támogat, így bármely dokumentumot közvetlenül egy feladathoz kapcsolhat (és fordítva). Így ha valaki azt kérdezi: „Hol van a jegyzetben szereplő teendő?”, nem kell keresgélnie – máris összekapcsolva van.

💜 Azonnali jegyzetek készítése a ClickUp AI jegyzetelővel

Azok számára, akik az értekezletek után azonnal jegyzeteket szeretnének készíteni, a ClickUp AI jegyzetelő professzionális munkát végez.

ClickUp AI Notetaker: OneNote alternatíva Mac-hez
Egyszerűsítse a megbeszélések utáni munkafolyamatokat a ClickUp AI Notetaker segítségével

Így segít:

  • Biztosítja, hogy minden meghozott döntés rögzítésre kerüljön, és könnyen megosztható legyen bárkivel, függetlenül attól, hogy jelen volt-e a teremben vagy sem.
  • Rögzíti a teendőket és hozzárendeli azokat a megfelelő személyekhez
  • Minden megbeszélést összekapcsol a releváns feladatokkal és fájlokkal, miközben teljes kontextust biztosít, így csapata előrehaladhat anélkül, hogy újra fel kellene dolgoznia a múltat.

Itt egy rövid videó a ClickUp mesterséges intelligenciájú jegyzetelőjéről, amely a találkozók jegyzetét közvetlenül feladatokká alakítja:

💜 ClickUp értekezletjegyzet-sablon

Végül nem szabad kihagyni a ClickUp hatalmas plug-and-play sablonkönyvtárát, amely tökéletesen alkalmas ismétlődő munkafolyamatokhoz, például a ClickUp Meeting Notes Template sablonhoz.

ClickUp értekezletjegyzet-sablon
Ingyenes sablon
A ClickUp Meeting Notes Template segítségével rögzítheti minden fontos információt, így biztosan nem marad ki egyetlen részlet sem.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Hozzon létre strukturált, dinamikus dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével, gazdag formázási lehetőségekkel, beágyazott oldalakkal és beágyazott médiával.
  • Dolgozzon együtt valós időben, és kapcsolja a dokumentumokat közvetlenül feladatokhoz, projektekhez vagy célokhoz a teljes projektkontextus érdekében.
  • Használja a ClickUp Brain alkalmazást jegyzetek összefoglalásához, teendők rögzítéséhez és tartalom átírásához a kívánt hangnemben.
  • Rögzítsen gyors gondolatokat és teendőket a beépített jegyzettömb segítségével – tökéletes megoldás a telefonálás közben felmerülő ötletekhez.
  • Legyen következetes az előre elkészített sablonokkal, mint például a Meeting Notes, amely kiemeli a napirendet, a döntéseket és a következő lépéseket.

A ClickUp korlátai

  • A dokumentumok kissé nyomasztóak lehetnek, ha csak egy egyszerű jegyzetalkalmazást keres.
  • Alkalmi betöltési késések a funkciók közötti váltáskor
  • Egyes felhasználók említik a tanulási görbét (fordítás: sok gomb van).

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mond egy valódi ClickUp-felhasználó?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy valóban megváltoztatta a csapatunk munkamódszerét.

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy valóban megváltoztatta a csapatunk munkamódszerét.

💡 Profi tipp: Tudta, hogy könnyedén átalakíthatja a megbeszéléseket cselekvéssé? Találja meg a legjobb jegyzőkönyv-készítő szoftvert.

2. Apple Notes (a legjobb a zökkenőmentes Mac OS integrációhoz)

Apple Notes: OneNote alternatíva Mac-hez
via Apple

Ha Ön az a típusú ember, aki az Apple ökoszisztémában él, iPhone-t használ távirányítóként, iPad-et második képernyőként, és többet beszél Siri-vel, mint valódi emberekkel, akkor az Apple Notes az Ön komfortzónája.

Előre telepítve van, simán fut Mac-en, és könnyedén szinkronizálja az Apple-eszközöket.

A felület tiszta, a teljesítmény gyors, és minden egyszerűen működik, nincs szükség extra regisztrációra, nincs zavaros bevezetés. Ez a jegyzetelési verziója annak, amikor felveszi a kedvenc pulóverét: kényelmes, ismerős és megbízhatóan ott van, amikor szüksége van rá.

Az Apple Notes legjobb funkciói

  • MacOS-natív sebesség és stabilitás formázási problémák nélkül
  • Beágyazhat gazdag médiatartalmakat, például képeket, PDF-eket, vázlatokat és hangjegyzeteket
  • Rendezze jegyzetét mappákkal, színkódolt címkékkel és intelligens mappákkal
  • Dolgozzon együtt másokkal a jegyzeteken a megosztott szerkesztési funkcióval
  • A Quick Note segítségével bárhol, macOS vagy iPadOS rendszeren azonnal rögzítheti ötleteit.
  • Zárja le az érzékeny jegyzeteket jelszóval, Touch ID-vel vagy Face ID-vel a fokozott biztonság érdekében

Az Apple Notes korlátai

  • Nincs platformok közötti verzió (Windows/Android felhasználók, sajnáljuk, de nektek nincs szerencsétek)
  • Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint sablonok, AI segítség vagy kétirányú linkelés.
  • Más, haladó felhasználóknak szánt eszközökhöz képest korlátozott formázási lehetőségek

Apple Notes árak

  • Ingyenes

Apple Notes értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Apple Notes-ról?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

A múlt héten több mint 1000 jegyzetet készítettem, PDF-ek és képek keverékével, és semmilyen problémám nem volt az iPhone, iPad és Mac közötti szinkronizálással.

A múlt héten több mint 1000 jegyzetet készítettem, PDF-ek és képek keverékével, és semmilyen problémám nem volt az iPhone, iPad és Mac közötti szinkronizálással.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között.

A ClickUp segítségével azonnal cselekvésre késztető feladatokká alakíthatja a beszélgetéseket az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

💡 Profi tipp: Nem minden jegyzetelési módszer egyforma. Néhány zseniális, mások... nem annyira. Ismerje meg a különbségeket (és találja meg a saját stílusát) ezzel a jegyzetelési technikák intelligens elemzésével. A jövőbeli önmaga hálás lesz érte, és talán még szervezett is marad.

Sajátítsa el a zökkenőmentes megosztás művészetét: Tanulja meg, hogyan oszthatja meg jegyzetét káosz nélkül.

3. Evernote (A legjobb azoknak a tapasztalt felhasználóknak, akik a jegyzeteikben élnek)

Evernote: OneNote alternatíva Mac-hez
via Evernote

Az Evernote már az alkalmazások megjelenése előtt is jelen volt a jegyzetelési piacon. Ez az eredeti – még akkor, amikor a „felhőalapú szinkronizálás” még csak egy divatos kifejezés volt, nem pedig adott tény. És bár voltak hullámvölgyei (mindannyian kipróbáltuk a 2010-es években), még mindig hatékony eszköz mindenféle jegyzet szervezéséhez, tárolásához és szinkronizálásához, különösen, ha Ön egy strukturált gondolkodású Mac-felhasználó.

Ha szereti mindent kategorizálni, cikkeket gyűjteni, mint egy digitális mókus, és a jegyzeteket teljes értékű termelékenységi központokká alakítani, akkor az Evernote lehet a megfelelő választás az Ön számára.

Az Evernote legjobb funkciói

  • Teljes weboldalakat, cikkeket vagy képernyőképeket menthet a Web Clipper segítségével.
  • Szervezze a tartalmakat jegyzetfüzet-kötegek segítségével a strukturált kategorizálás érdekében.
  • Keressen gépelt, beolvasott és kézzel írt tartalmak között az OCR segítségével
  • Feladatok hozzáadása, emlékeztetők beállítása és határidők kijelölése közvetlenül a jegyzetekben
  • Szinkronizálja a jegyzeteket az összes eszközön, hogy bármikor, bárhol zökkenőmentesen hozzáférhessen hozzájuk.

Az Evernote korlátai

  • Az ingyenes csomag meglehetősen korlátozott (és valamilyen módon a frissítés felé tereli Önt).
  • A felhasználói felület kissé nehézkesnek tűnhet a karcsúbb Mac-natív alkalmazásokhoz képest.
  • Szinkronizálási problémákról esetenként beszámolnak, ha sok nagy méretű mellékletet kezel.

Evernote árak

  • Ingyenes
  • Személyes: 14,99 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 17,99 USD/hó felhasználónként
  • Teams: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (7000+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Evernote-ról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az Evernote azért hasznos, mert testreszabhatja a szervezését az igényeinek és a végzett munkájának típusának megfelelően.

Az Evernote azért hasznos, mert testreszabhatja a szervezését az igényeinek és a végzett munkájának típusának megfelelően.

💡 Profi tipp: Unod már, hogy elmerülsz a találkozók jegyzetében? Fedezd fel, hogyan segíthet az AI jegyzetösszefoglaló a nehéz munkában, hogy te a zseniális ötletekre koncentrálhass, ahelyett, hogy kétségbeesetten firkálnál.

4. Obsidian (a legjobb helyi elsődleges, markdown-alapú jegyzeteléshez)

Obsidian: OneNote alternatíva Mac-hez
Via Obsidian

Ha az Evernote a jegyzetelés öltönyös és nyakkendős vezetője, akkor az Obsidian az indie hacker, aki kézzel főzött kávét iszik és egy faházban írja a kódokat. Minimalista, Markdown-alapú és erősen helyi-elsős, ami azt jelenti, hogy a jegyzetek a készüléken maradnak, hacsak nem akarja szinkronizálni őket.

Az Obsidian nem próbál aranyos lenni – hasznos akar lenni. Különösen akkor, ha Ön egy Mac-felhasználó, aki teljes ellenőrzést akar a tudásbázisa felett, minden felesleges sallang nélkül.

Az Obsidian legjobb funkciói

  • Írjon tiszta, zavaró tényezőktől mentes Markdown szerkesztővel
  • Kétirányú linkekkel összekapcsolhatja a jegyzeteket, hogy összekapcsolt tudásbázist építsen.
  • Vizualizálja ötleteit interaktív grafikon nézet segítségével
  • Tárolja a jegyzeteket helyileg offline-first hozzáféréssel és kényszerű felhőalapú szinkronizálás nélkül
  • Testreszabhatja beállításait témákhoz, automatizáláshoz és egyebekhez kapcsolódó bővítményekkel.

Az Obsidian korlátai

  • Lehet, hogy túl egyszerű a hétköznapi felhasználók vagy a Markdown-t nem kedvelők számára.
  • Nincs beépített együttműködési funkció
  • A több eszköz közötti szinkronizáláshoz fizetős kiegészítő szükséges.

Obsidian árak

  • Ingyenes
  • Obsidian Sync: 5 USD/hó felhasználónként
  • Obsidian Publish: 10 USD/hó felhasználónként
  • Catalyst: 25 USD/hó/felhasználó áron
  • Kereskedelmi licenc: 50 USD/felhasználó/év

Obsidian értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,9/5

Mit mondanak a felhasználók az Obsidianról?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásában és olvasásában.

Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásában és olvasásában.

📚 További információ: Még mindig elmerül a félig kész jegyzetek és a rendezetlen pontok tengerében? Íme, hogyan szervezheti meg jegyzetét úgy, hogy azok ne úgy nézzenek ki, mint egy krimisorozat bűnügyi táblája, hanem valódi termelékenységi rendszerként működjenek.

5. Notion (a legjobb a Mac-verzióban egy második agy felépítéséhez)

Notion: OneNote alternatíva Mac-hez
Via Notion

A Notion az eredménye annak, amikor egy jegyzetfüzet, egy wiki és egy feladatkezelő összeállnak, hogy együtt működjenek. Elegáns, hatékony és – legyünk őszinték – kissé addiktív, ha egyszer beleesik a műszerfalak és sablonok készítésének nyúl üregébe.

Ha olyan jegyzetelő alkalmazást keres, amely ugyanolyan fontosnak tartja a rendszereket, mint a firkálásokat, akkor a Notion egy erős versenyző.

A Notion legjobb funkciói

  • Rendezze tartalmát rugalmasan oldalakkal és drag-and-drop blokkokkal
  • Köss össze adatbázisokat az oldalak között a skálázható, testreszabható rendszerek érdekében
  • Használjon beépített vagy egyéni sablonokat az ismétlődő munkafolyamatok felgyorsításához
  • Valós időben együttműködhet megjegyzések, említések és megosztott oldalak segítségével.
  • Szinkronizálja a jegyzeteket és a kivágott webes tartalmakat az eszközök között a felhőalapú tárolás segítségével

A Notion korlátai

  • A teljesítmény nagy adatbázisok esetén lassulhat
  • Egyes felhasználók a tanulási görbét meredeknek találják
  • Az offline mód nem mindig a legmegbízhatóbb

Notion árak

  • Ingyenes
  • Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Notionról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Optimalizálja az információ megosztását a csapaton belül.

Optimalizálja az információ megosztását a csapaton belül.

👀 Érdekesség: Thomas Edison élete során több mint 5 millió oldalnyi jegyzetet gyűjtött össze – annyit, hogy egyszer azt mondta, fő feladata az ötletek gyűjtése és a jegyzetek készítése.

6. Joplin (a legjobb a magánélet védelmét előtérbe helyező jegyzeteléshez)

Joplin: OneNote alternatíva Mac-hez
Via Joplin

Ha Ön olyan ember, aki szórakozásból (vagy legalábbis elvi okokból) elolvassa az adatvédelmi irányelveket, akkor a Joplin meg fogja szólítani titkosított lelkét. Ez egy nyílt forráskódú, Markdown-barát jegyzetalkalmazás, amely az adatok tulajdonjogát helyezi előtérbe. Nincsenek meglepetésszerű feltételek, nincsenek véletlenszerű szinkronizálási problémák – csak a jegyzetek maradnak az Öné.

A Joplin különösen vonzó azoknak a Mac-felhasználóknak, akik platformok közötti hozzáférést szeretnének anélkül, hogy megbíznának egy névtelen felhőben.

A Joplin legjobb funkciói

  • Védje jegyzetét alapértelmezés szerint végpontok közötti titkosítással.
  • Írjon szabadon a kódok, ellenőrzőlisták és formázás Markdown támogatásával
  • Teljes cikkeket vagy képernyőképeket menthet a Web Clipper böngészőbővítmény segítségével.
  • Szinkronizáljon a Dropbox, a OneDrive, a Nextcloud vagy a saját szerverén keresztül
  • Hozzáférjen és szerkessze az összes jegyzetet offline módban, anélkül, hogy lemaradna valamir

A Joplin korlátai

  • A felhasználói felület kissé elavultnak tűnik a feltűnőbb opciókhoz képest.
  • Együttműködési funkciók? Még fejlesztés alatt állnak.
  • A plugin rendszer nem technikai szakemberek számára nehézkes lehet.

Joplin árak

  • Ingyenes
  • Joplin Cloud: Egyedi árazás

Joplin értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 50 értékelés)
  • Capterra: Nincs elegendő értékelés a megbízható minősítéshez.

📚További információ: Az AI nem csak e-mailek írására vagy macska mémek generálására szolgál. Fedezze fel a jegyzeteléshez legalkalmasabb AI-eszközöket, és megtudhatja, hogyan segíthetnek azok a jegyzetek rögzítésében, rendezésében, sőt, még a gondolkodásban is.

7. Simplenote (A legjobb minimalistáknak, akik csak írni szeretnének)

Simplenote
Via Simplenote

A Simplenote pontosan az, aminek hangzik: egy egyszerű, zavaró tényezőktől mentes jegyzetelő alkalmazás. Nincs bonyolult formázás. Nincs felesleges feladatintegráció. Nincs mesterséges intelligencia!

Csak szavak. A képernyőn. Ahogy a természet megteremtette. (Vagy mintha 2001-ben lennénk.)

Ha Mac-et használ, és szeretné, hogy jegyzetei rendezettek, szinkronizáltak és áttekinthetők legyenek, akkor ez a választás kézenfekvő.

A Simplenote legjobb funkciói

  • Szinkronizálja jegyzeteket azonnal minden eszközön villámgyors teljesítménnyel
  • Könnyedén formázhat a tiszta, sallangmentes Markdown támogatás segítségével.
  • A beépített verziótörténet segítségével bármikor visszaállíthatja ötleteit
  • Egyszerűen szervezzen a kereshető címkék segítségével
  • Koncentráljon jobban a zavaró tényezőktől mentes, minimalista felület segítségével

A Simplenote korlátai

  • Nem támogatja a fájlcsatolmányokat vagy a beágyazott médiát
  • Nincs együttműködési funkció
  • A tapasztalt felhasználók számára túl egyszerűnek tűnhet.

Simplenote árak

  • Ingyenes

Simplenote értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Simplenote-ról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Sokat segít nekem a megbeszéléseken, hogy feljegyezzem a fontos dolgokat.

Sokat segít nekem a megbeszéléseken, hogy feljegyezzem a fontos dolgokat.

👀 Érdekesség: A világ legrégebbi ismert „jegyzetfüzetét” Vindolandában, egy brit római erődben találták meg. A fa táblák az 1. századból származnak, és bevásárlólistákat, meghívókat és katonai feljegyzéseket tartalmaznak.

8. Bear (A legjobb íróknak és a markdown rajongóknak)

Bear
Via Bear

A Bear olyan, mintha maga az Apple készítette volna a jegyzetalkalmazást, de úgy döntött, hogy esztétikus lesz. Elegáns, gyönyörűen megtervezett, és azoknak készült, akik szeretnek írni... vagy legalábbis szeretnek úgy tenni, mintha regényt írnának, miközben eszpresszót kortyolgatnak.

Ha Mac-felhasználó vagy, és szeretnéd, hogy a jegyzeteid rendezettek, stílusosak és elegánsan címkézettek legyenek, akkor a Bear minden igényedet kielégíti.

A Bear legjobb funkciói

  • Könnyed formázás gazdag, azonnali Markdown támogatással
  • Rendezze jegyzeteket hashtag-alapú címkézés és dinamikus mappák segítségével
  • Írjon zavartalanul a tiszta, magával ragadó Fókusz móddal
  • Személyre szabhatja munkaterületét gyönyörűen megtervezett témákkal
  • Exportálja a jegyzeteket több formátumban, például PDF, DOCX és akár JPG formátumban is.

Korlátozások

  • Csak Apple eszközökön működik (sajnáljuk, Android-rajongók)
  • Nincs valós idejű együttműködés
  • A szinkronizáláshoz fizetős előfizetés szükséges.

Bear árak

  • 14 napos ingyenes próba
  • Bear Pro: 2,99 USD/hó felhasználónként

Bear értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (11 értékelés)

💡 Profi tipp: 45 perces videót nézel, hogy két pontot megjegyezz? Van ennél jobb megoldás. Tanulj meg kulcsfontosságú információkat kivonni anélkül, hogy 47-szer szüneteltetnéd a videót, ezzel a videóformátumból jegyzetek készítéséről szóló útmutatóval. A lejátszás gombod megérdemel egy kis pihenőt.

9. Zoho Notebook (A legjobb ingyenes jegyzetelő alkalmazás gyönyörű felhasználói felülettel)

Zoho Notebook
Via Zoho Notebook

A Zoho Notebook gyakran elkerüli a figyelmet, de meglepően hatékony (és teljesen ingyenes) jegyzetelő alkalmazás, különösen, ha kedveli a szép, színes és felhőalapú szinkronizálási eszközöket.

Ez egy remek választás azoknak a Mac-felhasználóknak is, akik platformok közötti kompatibilitást szeretnének, anélkül, hogy feláldoznák a dizájnt vagy a funkciókat.

A Zoho Notebook legjobb funkciói

  • Szervezze tartalmát intelligens kártyarendszerrel szövegek, hangfájlok, ellenőrzőlisták és egyebek számára.
  • Hangjegyzeteket rögzíthet közvetlenül a jegyzetfüzetébe, hogy útközben is rögzíthesse ötleteit.
  • Szinkronizáljon macOS, iOS, Android és webes eszközök között – mindezt ingyenesen.
  • Személyre szabhatja a jegyzetfüzeteket egyedi borítóképpel, hogy vizuális élményt nyújtson.
  • Kivághat teljes cikkeket, képernyőképeket vagy egyszerűsített szöveget a web clipper segítségével.

A Zoho Notebook korlátai

  • Nincs fejlett keresési és címkézési funkció
  • Nincs feladat- vagy projektkezelő eszköz
  • Az együttműködés az alapvető megosztásra korlátozódik

Zoho Notebook árak

  • Ingyenes
  • Zoho Pro és Business: Egyedi árazás

Zoho Notebook értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (87 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (74 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Zoho-ról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Évek óta használjuk szervezetünk Zoho szolgáltatásait, és ez egy hihetetlen utazás volt.

Évek óta használjuk szervezetünk Zoho szolgáltatásait, és ez egy hihetetlen utazás volt.

👀 Érdekesség: Leonardo da Vinci sokat írt tükörírásban. Jegyzetfüzetei nem csak a megfigyelés és a találékonyság remekművei voltak, hanem hátrafelé íródtak, és csak tükör segítségével voltak olvashatók.

10. Google Keep (a legjobb gyors, jegyzetfüzet-szerű ötletekhez)

Google Keep
Via Google Keep

A Google Keep az eredménye annak, amikor a post-it cetlik és a felhőalapú szinkronizálás összefonódik. Nem ez a legerőteljesebb jegyzetelő alkalmazás, de egy dologban kiváló: a gyors gondolatok gyors rögzítésében.

Ráadásul böngészőn keresztül jól működik Mac verziókon, és könnyedén szinkronizálható Google-fiókjával. Ha szereti a minimalizmust, és szüksége van valamire, ami lépést tart szétszórt agyával, ez a legjobb választás.

A Google Keep legjobb funkciói

  • Rendezze ötleteit vizuálisan színekkel jelölt jegyzetek segítségével, amelyek olyanok, mint a digitális post-it cetlik.
  • Hangjegyzeteket rögzíthet, és azonnal átírhatja őket, így kezet sem kell használnia a jegyzeteléshez.
  • Állítson be idő- vagy helyalapú emlékeztetőket, hogy soha ne maradjon le feladatokról vagy ötletekről.
  • Címkék és jelölők segítségével könnyedén rangsorolhatja és kategorizálhatja jegyzetét
  • Zökkenőmentesen integrálható a Google Docs, a Naptár és a Chrome alkalmazásokkal, így több eszközről is elérhető.

A Google Keep korlátai

  • Nincs mapparendszer (csak címkék)
  • Nagyon korlátozott formázási lehetőségek
  • Nem alkalmas hosszú szövegek írására vagy összetett projektekre

Google Keep árak

  • Ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,8/5 (228 értékelés)

💡 Profi tipp: Készíts jegyzeteket úgy, mint egy beszélgető csapat: Fedezd fel a közös jegyzetelés titkát

Kezdjen el okosabb jegyzeteket készíteni Mac számítógépén a ClickUp segítségével

Mac számítógépe elegáns, gyors és olyan emberek számára készült, akik szeretik a hatékonyságot, és jegyzetelő alkalmazásának is ilyennek kell lennie. Ha elege van a nehézkes felületekből, a hiányzó funkciókból vagy az olyan eszközökből, amelyekhez használati utasítás (és egy kávé) szükséges, akkor a ClickUp az Ön számára ideális frissítés.

Akár jegyzeteket készít egy megbeszélésen, akár összekapcsolja azokat feladatokkal, akár a ClickUp Brain-re bízza az összefoglalók és a nyomon követések nehéz munkáját, ez a jegyzetelés úgy működik, ahogy kell: folyékonyan, intelligensen és hasznosan.

Ha tehát olyan Microsoft OneNote alternatívát keres, amely tökéletesen illeszkedik a Mac-hez (anélkül, hogy hiányolná a OneNote nehézkesebb tulajdonságait), akkor a ClickUp az Ön számára ideális választás.

👉 Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes verziójára , és tegye hasznossá a jegyzeteit!

