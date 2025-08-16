A 10 legjobb OneNote alternatíva Mac verziót használók számára

A OneNote for Mac egy megbízható jegyzetelő eszköz. Rendezett és rugalmas, és már sok embernek segített mindenféle jegyzetet rögzíteni, a bevásárlólistától a zseniális brainstorming-ülésekig.
De ha Mac-verziót használ, akkor valószínűleg észrevett néhány hiányosságot.
Talán a szinkronizálás késedelme, vagy az, hogy egyes funkciók úgy tűnnek, mintha egy másik operációs rendszerre lettek volna tervezve, vagy talán csak azon tűnődik... hogy ez a jegyzetelési élmény nem lehetne-e simább.
Az igazság az, hogy a OneNote sok mindent tud, de nem ez az egyetlen játékos a piacon. A munkafolyamatától, a beállításaitól vagy a kreatív folyamatától függően lehet, hogy van olyan jegyzetelő alkalmazás, amely inkább a Mac-környezet természetes kiterjesztésének tűnik.
Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb Microsoft OneNote alternatívákat Mac-hez! Az alkalmazások intuitív felhasználói felülettel, zökkenőmentes feladatintegrációval és olyan termelékenységi eszközökkel rendelkeznek, amelyek pontosan úgy működnek, ahogyan Ön is.
Népszerű jegyzetelő alkalmazások, amelyeket érdemes megfontolnia Mac-hez
|Főbb jellemzők
|A legjobb
|Árak*
|ClickUp
|ClickUp Docs, AI Assistant (ClickUp Brain), valós idejű együttműködés, sablonok, kétirányú linkelés
|Szabadúszók, startupok, közepes méretű és nagyvállalati csapatok
|Ingyenes csomag elérhető; Testreszabás vállalatok számára
|Apple Notes
|MacOS-natív, gazdag média beágyazások, intelligens mappák, gyors jegyzetek, jegyzetek zárolása
|Apple-felhasználók, diákok és személyes jegyzeteket készítők
|Ingyenes (Apple-eszközökhöz mellékelve)
|Evernote
|Webkivágó, jegyzetfüzet-kötegek, hatékony keresés, feladatintegráció
|Szakemberek, diákok, írók és kutatók
|Ingyenes; 14,99 USD/hó áron
|Obsidian
|Markdown szerkesztő, kétirányú linkelés, grafikon nézet, plugin támogatás
|Írók, fejlesztők és tudásmenedzsment szakemberek
|Ingyenes; 5 dollártól/hónap
|Notion
|Végpontok közötti titkosítás, Markdown támogatás, testreszabható szinkronizálás és offline mód
|Blokkalapú szerkesztés, összekapcsolt adatbázisok, sablonok, valós idejű együttműködés
|Ingyenes; fizetős 10 USD/felhasználó/hó áron
|Joplin
|Kreatív csapatok, diákok és szakemberek
|Nyílt forráskódú rajongók, fejlesztők és költséghatékony felhasználók
|Ingyenes; Egyedi árazás
|Simplenote
|Gyors szinkronizálás, Markdown támogatás, verziótörténet, címkéken alapuló rendezés
|Írók, bloggerek és zavartalan jegyzetelők
|Ingyenes
|Bear
|Gyönyörű Markdown szerkesztő, címkéken alapuló szervezés, fókusz mód, témák
|Kreatív csapatok, diákok és szakemberek
|Ingyenes; 2,99 USD/hó áron
|Zoho Notebook
|Okoskártya-rendszer, hangjegyzetek, platformok közötti szinkronizálás, jegyzetfüzet-borítók
|Szabadúszók, oktatók és adatvédelmet tudatos felhasználók
|Ingyenes
|Google Keep
|Csatlakoztatható jegyzetek, hangjegyzetek átírással, Google ökoszisztéma integráció
|Alkalmi felhasználók, családok és Google Workspace csapatok
|Ingyenes (Google-fiókkal)
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
Mire kell figyelni, ha OneNote alternatívát keresünk Mac-hez?
A jegyzetelő alkalmazások váltása valahol a fejhallgató kifésülése és a Google Drive átszervezése között helyezkedik el – szükséges, de unalmas feladat. Ha OneNote alternatívát keres a Mac verzióhoz, itt van öt dolog, amire figyelnie kell.
💭 Funkciók
Képes kezelni az Apple Pencil-t? Klipeket készíteni a Safari-ból? Címkézni, keresni és rendezett módon egymásra helyezni a jegyzeteket? A Microsoft Office OneNote sok mindent kínál, de macOS rendszeren nehézkesnek tűnhet. Helyezze előtérbe az olyan funkciókat, mint a Spotlight keresés, a Markdown támogatás vagy a tiszta offline hozzáférés – azokat a dolgokat, amelyeket valóban használni fog.
🤑 Árak
Egyes jegyzetelők ingyenes csomagokat használnak. Mások a gondolkodás közepén fizetős csomagokra váltanak. Az olyan alkalmazások, mint a Bear és az Apple Notes, nagylelkűek az ingyenes szolgáltatásokkal, de ha szinkronizálást, biztonsági mentéseket vagy AI funkciókat szeretne, győződjön meg arról, hogy a frissítés megéri. Egyszeri vásárlások > előfizetések.
☺️ Felhasználói vélemények
Ne vegye figyelembe a szélsőséges értékeléseket. A natív Mac App Store-ban vagy a Redditen található 3–4 csillagos értékelések aranyat érnek. Kérjen visszajelzést a macOS Sonoma rendszert futtató M1/M2 Mac-ek felhasználóitól, hogy felfedezze a valódi problémákat – szinkronizálási hibákat, nehézkes felhasználói felületet vagy gyorsbillentyű-hiányosságokat.
🤝 Integrációk
Ha nem szinkronizálható az iClouddal, a Handoffal, a Shortcuts alkalmazással és az Apple alapvető alkalmazásaival, akkor az egy szilo, nem pedig megoldás.
💻 Szinkronizálás
Szüksége van olyan jegyzetekre, amelyek azonnal szinkronizálódnak MacBook, iPhone és iPad készülékein. A OneNote OneDrive-alapú szinkronizálása itt megakadhat.
💡 Profi tipp: Unod már, hogy a jegyzetek a megbeszélés után semmilyen eredményt nem hoznak? Ez a megbeszélések jegyzetelésére vonatkozó útmutató megmutatja, hogyan tarthatod mindent strukturáltan, cselekvésorientáltan és sokkal kisebb eséllyel tűnik el a semmibe (vagyis a letöltések mappájába).
A 10 legjobb Microsoft OneNote alternatíva Mac-hez
Íme a tíz legjobb Microsoft OneNote alternatíva Mac-hez, olyan alkalmazások, amelyekkel lépést tarthat ötleteivel, határidőivel és az alkalmi hajnali 2 órai egzisztenciális spirállal, amikor hirtelen pontokba szedve kell megterveznie ötéves tervét.
A minimalista jegyzetelőktől a teljes körű termelékenységi ökoszisztémákig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet, beleértve a színkódolt fülek rajongóit is.
1. ClickUp (a legjobb AI-alapú jegyzeteléshez és feladatkezeléshez)
Ha olyan ember vagy, aki elvárja, hogy a jegyzetelő szoftvere ugyanolyan zökkenőmentesen működjön, mint az Apple ökoszisztéma többi eleme, akkor a ClickUp pontosan az Ön számára készült.
Gyors, reagálóképes és macOS-ra optimalizált – anélkül a furcsa formázási hibák és késések nélkül, amelyek a nehézkes platformok közötti átvitelből adódnak.
De ami igazán megkülönbözteti a ClickUp-ot, az az, hogy nem csak egy jegyzetalkalmazás. Ez a dokumentumok, feladatok, AI asszisztens és projekt irányítópultja – egy mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell öt eszközt használni húsz böngésző lapon.
💜 Élvezze a strukturált dokumentumkezelést a ClickUp Docs segítségével
Kezdjük a ClickUp Docs alkalmazással. A Docs dinamikus, strukturált dokumentumokat kínál, amelyek a modern munkafolyamatokhoz lettek kialakítva.
A Docs segítségével:
- Formázás egyedi fejlécekkel, táblázatokkal, felsorolásokkal és gazdag médiatartalmakkal
- Helyezze el az oldalakat és tartsa rendezett állapotban a tartalmat anélkül, hogy fárasztó görgetéssel kellene bajlódnia.
- Valós időben együttműködhet csapatával – megjegyzések, szerkesztések és visszajelzések is.
- Közvetlenül kapcsolódjon feladatokhoz, projektekhez vagy célokhoz, hogy jegyzetei valóban előre mozdítsák a munkát.
💜 Összefoglalja jegyzetét a ClickUp Brain segítségével
Párosítsa ezt a ClickUp Brain beépített AI asszisztenssel, és egy hatékony jegyzetelő társra tehet szert, amely valóban Önnel együtt gondolkodik.
A ClickUp Brain hosszú jegyzeteket vagy találkozók jegyzőkönyveit tömör pontokba foglalja, így a bekezdéseket újraolvasás nélkül is megértheti a lényeget. Emellett automatikusan formázza a tartalmat, így minden tiszta és könnyen áttekinthető marad – nincs szükség kézi tisztításra.
Meg kell jegyeznie a következő lépéseket vagy delegálnia kell a nyomon követést? Csak kérje. A ClickUp Brain azonosítja a megbeszéléseken felmerülő teendőket, és azonnal feladatokká alakíthatja őket, a felelősök és a határidők megadásával együtt.
Még abban is segíthet, hogy különböző hangnemben írja át a tartalmat, vagy ötleteket gyűjtsön, amikor a villogó kurzort bámulva elakad. A legjobb rész? A Brain magában foglalja a ma elérhető legjobb külső AI modellek erejét, többek között a Gemini, a Claude és a ChatGPT modelleket.
💜 Gyorsan átviheti gondolatait a munkafolyamatába a ClickUp Notepad segítségével
És ha az inspiráció a görgetés közben vagy egy hívás alatt jön, ott van a ClickUp Notepad – egy zavaró tényezőktől mentes hely, ahol gyorsan rögzítheti ötleteit, teendőit vagy gondolatainak vázlatát, mielőtt később teljes értékű dokumentumokká vagy feladatokká alakítaná őket.
A ClickUp kétirányú linkelést is támogat, így bármely dokumentumot közvetlenül egy feladathoz kapcsolhat (és fordítva). Így ha valaki azt kérdezi: „Hol van a jegyzetben szereplő teendő?”, nem kell keresgélnie – máris összekapcsolva van.
💜 Azonnali jegyzetek készítése a ClickUp AI jegyzetelővel
Azok számára, akik az értekezletek után azonnal jegyzeteket szeretnének készíteni, a ClickUp AI jegyzetelő professzionális munkát végez.
Így segít:
- Biztosítja, hogy minden meghozott döntés rögzítésre kerüljön, és könnyen megosztható legyen bárkivel, függetlenül attól, hogy jelen volt-e a teremben vagy sem.
- Rögzíti a teendőket és hozzárendeli azokat a megfelelő személyekhez
- Minden megbeszélést összekapcsol a releváns feladatokkal és fájlokkal, miközben teljes kontextust biztosít, így csapata előrehaladhat anélkül, hogy újra fel kellene dolgoznia a múltat.
Itt egy rövid videó a ClickUp mesterséges intelligenciájú jegyzetelőjéről, amely a találkozók jegyzetét közvetlenül feladatokká alakítja:
💜 ClickUp értekezletjegyzet-sablon
Végül nem szabad kihagyni a ClickUp hatalmas plug-and-play sablonkönyvtárát, amely tökéletesen alkalmas ismétlődő munkafolyamatokhoz, például a ClickUp Meeting Notes Template sablonhoz.
A ClickUp legjobb funkciói
- Hozzon létre strukturált, dinamikus dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével, gazdag formázási lehetőségekkel, beágyazott oldalakkal és beágyazott médiával.
- Dolgozzon együtt valós időben, és kapcsolja a dokumentumokat közvetlenül feladatokhoz, projektekhez vagy célokhoz a teljes projektkontextus érdekében.
- Használja a ClickUp Brain alkalmazást jegyzetek összefoglalásához, teendők rögzítéséhez és tartalom átírásához a kívánt hangnemben.
- Rögzítsen gyors gondolatokat és teendőket a beépített jegyzettömb segítségével – tökéletes megoldás a telefonálás közben felmerülő ötletekhez.
- Legyen következetes az előre elkészített sablonokkal, mint például a Meeting Notes, amely kiemeli a napirendet, a döntéseket és a következő lépéseket.
A ClickUp korlátai
- A dokumentumok kissé nyomasztóak lehetnek, ha csak egy egyszerű jegyzetalkalmazást keres.
- Alkalmi betöltési késések a funkciók közötti váltáskor
- Egyes felhasználók említik a tanulási görbét (fordítás: sok gomb van).
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mond egy valódi ClickUp-felhasználó?
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy valóban megváltoztatta a csapatunk munkamódszerét.
A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy valóban megváltoztatta a csapatunk munkamódszerét.
💡 Profi tipp: Tudta, hogy könnyedén átalakíthatja a megbeszéléseket cselekvéssé? Találja meg a legjobb jegyzőkönyv-készítő szoftvert.
2. Apple Notes (a legjobb a zökkenőmentes Mac OS integrációhoz)
Ha Ön az a típusú ember, aki az Apple ökoszisztémában él, iPhone-t használ távirányítóként, iPad-et második képernyőként, és többet beszél Siri-vel, mint valódi emberekkel, akkor az Apple Notes az Ön komfortzónája.
Előre telepítve van, simán fut Mac-en, és könnyedén szinkronizálja az Apple-eszközöket.
A felület tiszta, a teljesítmény gyors, és minden egyszerűen működik, nincs szükség extra regisztrációra, nincs zavaros bevezetés. Ez a jegyzetelési verziója annak, amikor felveszi a kedvenc pulóverét: kényelmes, ismerős és megbízhatóan ott van, amikor szüksége van rá.
Az Apple Notes legjobb funkciói
- MacOS-natív sebesség és stabilitás formázási problémák nélkül
- Beágyazhat gazdag médiatartalmakat, például képeket, PDF-eket, vázlatokat és hangjegyzeteket
- Rendezze jegyzetét mappákkal, színkódolt címkékkel és intelligens mappákkal
- Dolgozzon együtt másokkal a jegyzeteken a megosztott szerkesztési funkcióval
- A Quick Note segítségével bárhol, macOS vagy iPadOS rendszeren azonnal rögzítheti ötleteit.
- Zárja le az érzékeny jegyzeteket jelszóval, Touch ID-vel vagy Face ID-vel a fokozott biztonság érdekében
Az Apple Notes korlátai
- Nincs platformok közötti verzió (Windows/Android felhasználók, sajnáljuk, de nektek nincs szerencsétek)
- Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint sablonok, AI segítség vagy kétirányú linkelés.
- Más, haladó felhasználóknak szánt eszközökhöz képest korlátozott formázási lehetőségek
Apple Notes árak
- Ingyenes
Apple Notes értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a felhasználók az Apple Notes-ról?
Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:
A múlt héten több mint 1000 jegyzetet készítettem, PDF-ek és képek keverékével, és semmilyen problémám nem volt az iPhone, iPad és Mac közötti szinkronizálással.
A múlt héten több mint 1000 jegyzetet készítettem, PDF-ek és képek keverékével, és semmilyen problémám nem volt az iPhone, iPad és Mac közötti szinkronizálással.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között.
A ClickUp segítségével azonnal cselekvésre késztető feladatokká alakíthatja a beszélgetéseket az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.
💡 Profi tipp: Nem minden jegyzetelési módszer egyforma. Néhány zseniális, mások... nem annyira. Ismerje meg a különbségeket (és találja meg a saját stílusát) ezzel a jegyzetelési technikák intelligens elemzésével. A jövőbeli önmaga hálás lesz érte, és talán még szervezett is marad.
Sajátítsa el a zökkenőmentes megosztás művészetét: Tanulja meg, hogyan oszthatja meg jegyzetét káosz nélkül.
3. Evernote (A legjobb azoknak a tapasztalt felhasználóknak, akik a jegyzeteikben élnek)
Az Evernote már az alkalmazások megjelenése előtt is jelen volt a jegyzetelési piacon. Ez az eredeti – még akkor, amikor a „felhőalapú szinkronizálás” még csak egy divatos kifejezés volt, nem pedig adott tény. És bár voltak hullámvölgyei (mindannyian kipróbáltuk a 2010-es években), még mindig hatékony eszköz mindenféle jegyzet szervezéséhez, tárolásához és szinkronizálásához, különösen, ha Ön egy strukturált gondolkodású Mac-felhasználó.
Ha szereti mindent kategorizálni, cikkeket gyűjteni, mint egy digitális mókus, és a jegyzeteket teljes értékű termelékenységi központokká alakítani, akkor az Evernote lehet a megfelelő választás az Ön számára.
Az Evernote legjobb funkciói
- Teljes weboldalakat, cikkeket vagy képernyőképeket menthet a Web Clipper segítségével.
- Szervezze a tartalmakat jegyzetfüzet-kötegek segítségével a strukturált kategorizálás érdekében.
- Keressen gépelt, beolvasott és kézzel írt tartalmak között az OCR segítségével
- Feladatok hozzáadása, emlékeztetők beállítása és határidők kijelölése közvetlenül a jegyzetekben
- Szinkronizálja a jegyzeteket az összes eszközön, hogy bármikor, bárhol zökkenőmentesen hozzáférhessen hozzájuk.
Az Evernote korlátai
- Az ingyenes csomag meglehetősen korlátozott (és valamilyen módon a frissítés felé tereli Önt).
- A felhasználói felület kissé nehézkesnek tűnhet a karcsúbb Mac-natív alkalmazásokhoz képest.
- Szinkronizálási problémákról esetenként beszámolnak, ha sok nagy méretű mellékletet kezel.
Evernote árak
- Ingyenes
- Személyes: 14,99 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 17,99 USD/hó felhasználónként
- Teams: Egyedi árazás
Evernote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (7000+ értékelés)
Mit mondanak a felhasználók az Evernote-ról?
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Az Evernote azért hasznos, mert testreszabhatja a szervezését az igényeinek és a végzett munkájának típusának megfelelően.
Az Evernote azért hasznos, mert testreszabhatja a szervezését az igényeinek és a végzett munkájának típusának megfelelően.
💡 Profi tipp: Unod már, hogy elmerülsz a találkozók jegyzetében? Fedezd fel, hogyan segíthet az AI jegyzetösszefoglaló a nehéz munkában, hogy te a zseniális ötletekre koncentrálhass, ahelyett, hogy kétségbeesetten firkálnál.
4. Obsidian (a legjobb helyi elsődleges, markdown-alapú jegyzeteléshez)
Ha az Evernote a jegyzetelés öltönyös és nyakkendős vezetője, akkor az Obsidian az indie hacker, aki kézzel főzött kávét iszik és egy faházban írja a kódokat. Minimalista, Markdown-alapú és erősen helyi-elsős, ami azt jelenti, hogy a jegyzetek a készüléken maradnak, hacsak nem akarja szinkronizálni őket.
Az Obsidian nem próbál aranyos lenni – hasznos akar lenni. Különösen akkor, ha Ön egy Mac-felhasználó, aki teljes ellenőrzést akar a tudásbázisa felett, minden felesleges sallang nélkül.
Az Obsidian legjobb funkciói
- Írjon tiszta, zavaró tényezőktől mentes Markdown szerkesztővel
- Kétirányú linkekkel összekapcsolhatja a jegyzeteket, hogy összekapcsolt tudásbázist építsen.
- Vizualizálja ötleteit interaktív grafikon nézet segítségével
- Tárolja a jegyzeteket helyileg offline-first hozzáféréssel és kényszerű felhőalapú szinkronizálás nélkül
- Testreszabhatja beállításait témákhoz, automatizáláshoz és egyebekhez kapcsolódó bővítményekkel.
Az Obsidian korlátai
- Lehet, hogy túl egyszerű a hétköznapi felhasználók vagy a Markdown-t nem kedvelők számára.
- Nincs beépített együttműködési funkció
- A több eszköz közötti szinkronizáláshoz fizetős kiegészítő szükséges.
Obsidian árak
- Ingyenes
- Obsidian Sync: 5 USD/hó felhasználónként
- Obsidian Publish: 10 USD/hó felhasználónként
- Catalyst: 25 USD/hó/felhasználó áron
- Kereskedelmi licenc: 50 USD/felhasználó/év
Obsidian értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,9/5
Mit mondanak a felhasználók az Obsidianról?
Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:
Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásában és olvasásában.
Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásában és olvasásában.
📚 További információ: Még mindig elmerül a félig kész jegyzetek és a rendezetlen pontok tengerében? Íme, hogyan szervezheti meg jegyzetét úgy, hogy azok ne úgy nézzenek ki, mint egy krimisorozat bűnügyi táblája, hanem valódi termelékenységi rendszerként működjenek.
5. Notion (a legjobb a Mac-verzióban egy második agy felépítéséhez)
A Notion az eredménye annak, amikor egy jegyzetfüzet, egy wiki és egy feladatkezelő összeállnak, hogy együtt működjenek. Elegáns, hatékony és – legyünk őszinték – kissé addiktív, ha egyszer beleesik a műszerfalak és sablonok készítésének nyúl üregébe.
Ha olyan jegyzetelő alkalmazást keres, amely ugyanolyan fontosnak tartja a rendszereket, mint a firkálásokat, akkor a Notion egy erős versenyző.
A Notion legjobb funkciói
- Rendezze tartalmát rugalmasan oldalakkal és drag-and-drop blokkokkal
- Köss össze adatbázisokat az oldalak között a skálázható, testreszabható rendszerek érdekében
- Használjon beépített vagy egyéni sablonokat az ismétlődő munkafolyamatok felgyorsításához
- Valós időben együttműködhet megjegyzések, említések és megosztott oldalak segítségével.
- Szinkronizálja a jegyzeteket és a kivágott webes tartalmakat az eszközök között a felhőalapú tárolás segítségével
A Notion korlátai
- A teljesítmény nagy adatbázisok esetén lassulhat
- Egyes felhasználók a tanulási görbét meredeknek találják
- Az offline mód nem mindig a legmegbízhatóbb
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a Notionról?
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Optimalizálja az információ megosztását a csapaton belül.
Optimalizálja az információ megosztását a csapaton belül.
👀 Érdekesség: Thomas Edison élete során több mint 5 millió oldalnyi jegyzetet gyűjtött össze – annyit, hogy egyszer azt mondta, fő feladata az ötletek gyűjtése és a jegyzetek készítése.
6. Joplin (a legjobb a magánélet védelmét előtérbe helyező jegyzeteléshez)
Ha Ön olyan ember, aki szórakozásból (vagy legalábbis elvi okokból) elolvassa az adatvédelmi irányelveket, akkor a Joplin meg fogja szólítani titkosított lelkét. Ez egy nyílt forráskódú, Markdown-barát jegyzetalkalmazás, amely az adatok tulajdonjogát helyezi előtérbe. Nincsenek meglepetésszerű feltételek, nincsenek véletlenszerű szinkronizálási problémák – csak a jegyzetek maradnak az Öné.
A Joplin különösen vonzó azoknak a Mac-felhasználóknak, akik platformok közötti hozzáférést szeretnének anélkül, hogy megbíznának egy névtelen felhőben.
A Joplin legjobb funkciói
- Védje jegyzetét alapértelmezés szerint végpontok közötti titkosítással.
- Írjon szabadon a kódok, ellenőrzőlisták és formázás Markdown támogatásával
- Teljes cikkeket vagy képernyőképeket menthet a Web Clipper böngészőbővítmény segítségével.
- Szinkronizáljon a Dropbox, a OneDrive, a Nextcloud vagy a saját szerverén keresztül
- Hozzáférjen és szerkessze az összes jegyzetet offline módban, anélkül, hogy lemaradna valamir
A Joplin korlátai
- A felhasználói felület kissé elavultnak tűnik a feltűnőbb opciókhoz képest.
- Együttműködési funkciók? Még fejlesztés alatt állnak.
- A plugin rendszer nem technikai szakemberek számára nehézkes lehet.
Joplin árak
- Ingyenes
- Joplin Cloud: Egyedi árazás
Joplin értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 50 értékelés)
- Capterra: Nincs elegendő értékelés a megbízható minősítéshez.
📚További információ: Az AI nem csak e-mailek írására vagy macska mémek generálására szolgál. Fedezze fel a jegyzeteléshez legalkalmasabb AI-eszközöket, és megtudhatja, hogyan segíthetnek azok a jegyzetek rögzítésében, rendezésében, sőt, még a gondolkodásban is.
7. Simplenote (A legjobb minimalistáknak, akik csak írni szeretnének)
A Simplenote pontosan az, aminek hangzik: egy egyszerű, zavaró tényezőktől mentes jegyzetelő alkalmazás. Nincs bonyolult formázás. Nincs felesleges feladatintegráció. Nincs mesterséges intelligencia!
Csak szavak. A képernyőn. Ahogy a természet megteremtette. (Vagy mintha 2001-ben lennénk.)
Ha Mac-et használ, és szeretné, hogy jegyzetei rendezettek, szinkronizáltak és áttekinthetők legyenek, akkor ez a választás kézenfekvő.
A Simplenote legjobb funkciói
- Szinkronizálja jegyzeteket azonnal minden eszközön villámgyors teljesítménnyel
- Könnyedén formázhat a tiszta, sallangmentes Markdown támogatás segítségével.
- A beépített verziótörténet segítségével bármikor visszaállíthatja ötleteit
- Egyszerűen szervezzen a kereshető címkék segítségével
- Koncentráljon jobban a zavaró tényezőktől mentes, minimalista felület segítségével
A Simplenote korlátai
- Nem támogatja a fájlcsatolmányokat vagy a beágyazott médiát
- Nincs együttműködési funkció
- A tapasztalt felhasználók számára túl egyszerűnek tűnhet.
Simplenote árak
- Ingyenes
Simplenote értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (30+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a felhasználók a Simplenote-ról?
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Sokat segít nekem a megbeszéléseken, hogy feljegyezzem a fontos dolgokat.
Sokat segít nekem a megbeszéléseken, hogy feljegyezzem a fontos dolgokat.
👀 Érdekesség: A világ legrégebbi ismert „jegyzetfüzetét” Vindolandában, egy brit római erődben találták meg. A fa táblák az 1. századból származnak, és bevásárlólistákat, meghívókat és katonai feljegyzéseket tartalmaznak.
8. Bear (A legjobb íróknak és a markdown rajongóknak)
A Bear olyan, mintha maga az Apple készítette volna a jegyzetalkalmazást, de úgy döntött, hogy esztétikus lesz. Elegáns, gyönyörűen megtervezett, és azoknak készült, akik szeretnek írni... vagy legalábbis szeretnek úgy tenni, mintha regényt írnának, miközben eszpresszót kortyolgatnak.
Ha Mac-felhasználó vagy, és szeretnéd, hogy a jegyzeteid rendezettek, stílusosak és elegánsan címkézettek legyenek, akkor a Bear minden igényedet kielégíti.
A Bear legjobb funkciói
- Könnyed formázás gazdag, azonnali Markdown támogatással
- Rendezze jegyzeteket hashtag-alapú címkézés és dinamikus mappák segítségével
- Írjon zavartalanul a tiszta, magával ragadó Fókusz móddal
- Személyre szabhatja munkaterületét gyönyörűen megtervezett témákkal
- Exportálja a jegyzeteket több formátumban, például PDF, DOCX és akár JPG formátumban is.
Korlátozások
- Csak Apple eszközökön működik (sajnáljuk, Android-rajongók)
- Nincs valós idejű együttműködés
- A szinkronizáláshoz fizetős előfizetés szükséges.
Bear árak
- 14 napos ingyenes próba
- Bear Pro: 2,99 USD/hó felhasználónként
Bear értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (11 értékelés)
💡 Profi tipp: 45 perces videót nézel, hogy két pontot megjegyezz? Van ennél jobb megoldás. Tanulj meg kulcsfontosságú információkat kivonni anélkül, hogy 47-szer szüneteltetnéd a videót, ezzel a videóformátumból jegyzetek készítéséről szóló útmutatóval. A lejátszás gombod megérdemel egy kis pihenőt.
9. Zoho Notebook (A legjobb ingyenes jegyzetelő alkalmazás gyönyörű felhasználói felülettel)
A Zoho Notebook gyakran elkerüli a figyelmet, de meglepően hatékony (és teljesen ingyenes) jegyzetelő alkalmazás, különösen, ha kedveli a szép, színes és felhőalapú szinkronizálási eszközöket.
Ez egy remek választás azoknak a Mac-felhasználóknak is, akik platformok közötti kompatibilitást szeretnének, anélkül, hogy feláldoznák a dizájnt vagy a funkciókat.
A Zoho Notebook legjobb funkciói
- Szervezze tartalmát intelligens kártyarendszerrel szövegek, hangfájlok, ellenőrzőlisták és egyebek számára.
- Hangjegyzeteket rögzíthet közvetlenül a jegyzetfüzetébe, hogy útközben is rögzíthesse ötleteit.
- Szinkronizáljon macOS, iOS, Android és webes eszközök között – mindezt ingyenesen.
- Személyre szabhatja a jegyzetfüzeteket egyedi borítóképpel, hogy vizuális élményt nyújtson.
- Kivághat teljes cikkeket, képernyőképeket vagy egyszerűsített szöveget a web clipper segítségével.
A Zoho Notebook korlátai
- Nincs fejlett keresési és címkézési funkció
- Nincs feladat- vagy projektkezelő eszköz
- Az együttműködés az alapvető megosztásra korlátozódik
Zoho Notebook árak
- Ingyenes
- Zoho Pro és Business: Egyedi árazás
Zoho Notebook értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (87 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (74 értékelés)
Mit mondanak a felhasználók a Zoho-ról?
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Évek óta használjuk szervezetünk Zoho szolgáltatásait, és ez egy hihetetlen utazás volt.
Évek óta használjuk szervezetünk Zoho szolgáltatásait, és ez egy hihetetlen utazás volt.
👀 Érdekesség: Leonardo da Vinci sokat írt tükörírásban. Jegyzetfüzetei nem csak a megfigyelés és a találékonyság remekművei voltak, hanem hátrafelé íródtak, és csak tükör segítségével voltak olvashatók.
10. Google Keep (a legjobb gyors, jegyzetfüzet-szerű ötletekhez)
A Google Keep az eredménye annak, amikor a post-it cetlik és a felhőalapú szinkronizálás összefonódik. Nem ez a legerőteljesebb jegyzetelő alkalmazás, de egy dologban kiváló: a gyors gondolatok gyors rögzítésében.
Ráadásul böngészőn keresztül jól működik Mac verziókon, és könnyedén szinkronizálható Google-fiókjával. Ha szereti a minimalizmust, és szüksége van valamire, ami lépést tart szétszórt agyával, ez a legjobb választás.
A Google Keep legjobb funkciói
- Rendezze ötleteit vizuálisan színekkel jelölt jegyzetek segítségével, amelyek olyanok, mint a digitális post-it cetlik.
- Hangjegyzeteket rögzíthet, és azonnal átírhatja őket, így kezet sem kell használnia a jegyzeteléshez.
- Állítson be idő- vagy helyalapú emlékeztetőket, hogy soha ne maradjon le feladatokról vagy ötletekről.
- Címkék és jelölők segítségével könnyedén rangsorolhatja és kategorizálhatja jegyzetét
- Zökkenőmentesen integrálható a Google Docs, a Naptár és a Chrome alkalmazásokkal, így több eszközről is elérhető.
A Google Keep korlátai
- Nincs mapparendszer (csak címkék)
- Nagyon korlátozott formázási lehetőségek
- Nem alkalmas hosszú szövegek írására vagy összetett projektekre
Google Keep árak
- Ingyenes
Google Keep értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (228 értékelés)
💡 Profi tipp: Készíts jegyzeteket úgy, mint egy beszélgető csapat: Fedezd fel a közös jegyzetelés titkát
Kezdjen el okosabb jegyzeteket készíteni Mac számítógépén a ClickUp segítségével
Mac számítógépe elegáns, gyors és olyan emberek számára készült, akik szeretik a hatékonyságot, és jegyzetelő alkalmazásának is ilyennek kell lennie. Ha elege van a nehézkes felületekből, a hiányzó funkciókból vagy az olyan eszközökből, amelyekhez használati utasítás (és egy kávé) szükséges, akkor a ClickUp az Ön számára ideális frissítés.
Akár jegyzeteket készít egy megbeszélésen, akár összekapcsolja azokat feladatokkal, akár a ClickUp Brain-re bízza az összefoglalók és a nyomon követések nehéz munkáját, ez a jegyzetelés úgy működik, ahogy kell: folyékonyan, intelligensen és hasznosan.
Ha tehát olyan Microsoft OneNote alternatívát keres, amely tökéletesen illeszkedik a Mac-hez (anélkül, hogy hiányolná a OneNote nehézkesebb tulajdonságait), akkor a ClickUp az Ön számára ideális választás.
👉 Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes verziójára , és tegye hasznossá a jegyzeteit!