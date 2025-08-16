A 10 legjobb OneNote alternatíva Mac verziót használók számára

A OneNote for Mac egy megbízható jegyzetelő eszköz. Rendezett és rugalmas, és már sok embernek segített mindenféle jegyzetet rögzíteni, a bevásárlólistától a zseniális brainstorming-ülésekig.

De ha Mac-verziót használ, akkor valószínűleg észrevett néhány hiányosságot.

Talán a szinkronizálás késedelme, vagy az, hogy egyes funkciók úgy tűnnek, mintha egy másik operációs rendszerre lettek volna tervezve, vagy talán csak azon tűnődik... hogy ez a jegyzetelési élmény nem lehetne-e simább.

Az igazság az, hogy a OneNote sok mindent tud, de nem ez az egyetlen játékos a piacon. A munkafolyamatától, a beállításaitól vagy a kreatív folyamatától függően lehet, hogy van olyan jegyzetelő alkalmazás, amely inkább a Mac-környezet természetes kiterjesztésének tűnik.

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb Microsoft OneNote alternatívákat Mac-hez! Az alkalmazások intuitív felhasználói felülettel, zökkenőmentes feladatintegrációval és olyan termelékenységi eszközökkel rendelkeznek, amelyek pontosan úgy működnek, ahogyan Ön is.

Népszerű jegyzetelő alkalmazások, amelyeket érdemes megfontolnia Mac-hez

Mire kell figyelni, ha OneNote alternatívát keresünk Mac-hez?

A jegyzetelő alkalmazások váltása valahol a fejhallgató kifésülése és a Google Drive átszervezése között helyezkedik el – szükséges, de unalmas feladat. Ha OneNote alternatívát keres a Mac verzióhoz, itt van öt dolog, amire figyelnie kell.

💭 Funkciók

Képes kezelni az Apple Pencil-t? Klipeket készíteni a Safari-ból? Címkézni, keresni és rendezett módon egymásra helyezni a jegyzeteket? A Microsoft Office OneNote sok mindent kínál, de macOS rendszeren nehézkesnek tűnhet. Helyezze előtérbe az olyan funkciókat, mint a Spotlight keresés, a Markdown támogatás vagy a tiszta offline hozzáférés – azokat a dolgokat, amelyeket valóban használni fog.

🤑 Árak

Egyes jegyzetelők ingyenes csomagokat használnak. Mások a gondolkodás közepén fizetős csomagokra váltanak. Az olyan alkalmazások, mint a Bear és az Apple Notes, nagylelkűek az ingyenes szolgáltatásokkal, de ha szinkronizálást, biztonsági mentéseket vagy AI funkciókat szeretne, győződjön meg arról, hogy a frissítés megéri. Egyszeri vásárlások > előfizetések.

☺️ Felhasználói vélemények

Ne vegye figyelembe a szélsőséges értékeléseket. A natív Mac App Store-ban vagy a Redditen található 3–4 csillagos értékelések aranyat érnek. Kérjen visszajelzést a macOS Sonoma rendszert futtató M1/M2 Mac-ek felhasználóitól, hogy felfedezze a valódi problémákat – szinkronizálási hibákat, nehézkes felhasználói felületet vagy gyorsbillentyű-hiányosságokat.

🤝 Integrációk

Ha nem szinkronizálható az iClouddal, a Handoffal, a Shortcuts alkalmazással és az Apple alapvető alkalmazásaival, akkor az egy szilo, nem pedig megoldás.

💻 Szinkronizálás

Szüksége van olyan jegyzetekre, amelyek azonnal szinkronizálódnak MacBook, iPhone és iPad készülékein. A OneNote OneDrive-alapú szinkronizálása itt megakadhat.

💡 Profi tipp: Unod már, hogy a jegyzetek a megbeszélés után semmilyen eredményt nem hoznak? Ez a megbeszélések jegyzetelésére vonatkozó útmutató megmutatja, hogyan tarthatod mindent strukturáltan, cselekvésorientáltan és sokkal kisebb eséllyel tűnik el a semmibe (vagyis a letöltések mappájába).

A 10 legjobb Microsoft OneNote alternatíva Mac-hez

Íme a tíz legjobb Microsoft OneNote alternatíva Mac-hez, olyan alkalmazások, amelyekkel lépést tarthat ötleteivel, határidőivel és az alkalmi hajnali 2 órai egzisztenciális spirállal, amikor hirtelen pontokba szedve kell megterveznie ötéves tervét.

A minimalista jegyzetelőktől a teljes körű termelékenységi ökoszisztémákig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet, beleértve a színkódolt fülek rajongóit is.

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú jegyzeteléshez és feladatkezeléshez)

Gyűjtse össze összes jegyzetét, összefoglalóját és ötletét a ClickUp Docs alkalmazásban, és élvezze az AI-alapú munkafolyamatokat.

Ha olyan ember vagy, aki elvárja, hogy a jegyzetelő szoftvere ugyanolyan zökkenőmentesen működjön, mint az Apple ökoszisztéma többi eleme, akkor a ClickUp pontosan az Ön számára készült.

Gyors, reagálóképes és macOS-ra optimalizált – anélkül a furcsa formázási hibák és késések nélkül, amelyek a nehézkes platformok közötti átvitelből adódnak.

De ami igazán megkülönbözteti a ClickUp-ot, az az, hogy nem csak egy jegyzetalkalmazás. Ez a dokumentumok, feladatok, AI asszisztens és projekt irányítópultja – egy mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell öt eszközt használni húsz böngésző lapon.

💜 Élvezze a strukturált dokumentumkezelést a ClickUp Docs segítségével

Kezdjük a ClickUp Docs alkalmazással. A Docs dinamikus, strukturált dokumentumokat kínál, amelyek a modern munkafolyamatokhoz lettek kialakítva.

Rendezze az információkat gazdag formázási lehetőségekkel és perjelparancsokkal a ClickUp Docs alkalmazásban

A Docs segítségével:

Formázás egyedi fejlécekkel, táblázatokkal, felsorolásokkal és gazdag médiatartalmakkal

Helyezze el az oldalakat és tartsa rendezett állapotban a tartalmat anélkül, hogy fárasztó görgetéssel kellene bajlódnia.

Valós időben együttműködhet csapatával – megjegyzések, szerkesztések és visszajelzések is.

Közvetlenül kapcsolódjon feladatokhoz, projektekhez vagy célokhoz, hogy jegyzetei valóban előre mozdítsák a munkát.

💜 Összefoglalja jegyzetét a ClickUp Brain segítségével

Párosítsa ezt a ClickUp Brain beépített AI asszisztenssel, és egy hatékony jegyzetelő társra tehet szert, amely valóban Önnel együtt gondolkodik.

Készítsen összefoglalókat, teendőket és ütemezzen feladatokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain hosszú jegyzeteket vagy találkozók jegyzőkönyveit tömör pontokba foglalja, így a bekezdéseket újraolvasás nélkül is megértheti a lényeget. Emellett automatikusan formázza a tartalmat, így minden tiszta és könnyen áttekinthető marad – nincs szükség kézi tisztításra.

Meg kell jegyeznie a következő lépéseket vagy delegálnia kell a nyomon követést? Csak kérje. A ClickUp Brain azonosítja a megbeszéléseken felmerülő teendőket, és azonnal feladatokká alakíthatja őket, a felelősök és a határidők megadásával együtt.

Még abban is segíthet, hogy különböző hangnemben írja át a tartalmat, vagy ötleteket gyűjtsön, amikor a villogó kurzort bámulva elakad. A legjobb rész? A Brain magában foglalja a ma elérhető legjobb külső AI modellek erejét, többek között a Gemini, a Claude és a ChatGPT modelleket.

💜 Gyorsan átviheti gondolatait a munkafolyamatába a ClickUp Notepad segítségével

És ha az inspiráció a görgetés közben vagy egy hívás alatt jön, ott van a ClickUp Notepad – egy zavaró tényezőktől mentes hely, ahol gyorsan rögzítheti ötleteit, teendőit vagy gondolatainak vázlatát, mielőtt később teljes értékű dokumentumokká vagy feladatokká alakítaná őket.

Vázlatos ötletek, teendők és rövid jegyzetek elfoglalt hívások közben a ClickUp Notepad segítségével

A ClickUp kétirányú linkelést is támogat, így bármely dokumentumot közvetlenül egy feladathoz kapcsolhat (és fordítva). Így ha valaki azt kérdezi: „Hol van a jegyzetben szereplő teendő?”, nem kell keresgélnie – máris összekapcsolva van.

💜 Azonnali jegyzetek készítése a ClickUp AI jegyzetelővel

Azok számára, akik az értekezletek után azonnal jegyzeteket szeretnének készíteni, a ClickUp AI jegyzetelő professzionális munkát végez.

Egyszerűsítse a megbeszélések utáni munkafolyamatokat a ClickUp AI Notetaker segítségével

Így segít:

Biztosítja, hogy minden meghozott döntés rögzítésre kerüljön, és könnyen megosztható legyen bárkivel, függetlenül attól, hogy jelen volt-e a teremben vagy sem.

Rögzíti a teendőket és hozzárendeli azokat a megfelelő személyekhez

Minden megbeszélést összekapcsol a releváns feladatokkal és fájlokkal, miközben teljes kontextust biztosít, így csapata előrehaladhat anélkül, hogy újra fel kellene dolgoznia a múltat.

Itt egy rövid videó a ClickUp mesterséges intelligenciájú jegyzetelőjéről, amely a találkozók jegyzetét közvetlenül feladatokká alakítja:

💜 ClickUp értekezletjegyzet-sablon

Végül nem szabad kihagyni a ClickUp hatalmas plug-and-play sablonkönyvtárát, amely tökéletesen alkalmas ismétlődő munkafolyamatokhoz, például a ClickUp Meeting Notes Template sablonhoz.

Ingyenes sablon A ClickUp Meeting Notes Template segítségével rögzítheti minden fontos információt, így biztosan nem marad ki egyetlen részlet sem.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre strukturált, dinamikus dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével, gazdag formázási lehetőségekkel, beágyazott oldalakkal és beágyazott médiával.

Dolgozzon együtt valós időben, és kapcsolja a dokumentumokat közvetlenül feladatokhoz , projektekhez vagy célokhoz a teljes projektkontextus érdekében.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást jegyzetek összefoglalásához, teendők rögzítéséhez és tartalom átírásához a kívánt hangnemben.

Rögzítsen gyors gondolatokat és teendőket a beépített jegyzettömb segítségével – tökéletes megoldás a telefonálás közben felmerülő ötletekhez.

Legyen következetes az előre elkészített sablonokkal, mint például a Meeting Notes, amely kiemeli a napirendet, a döntéseket és a következő lépéseket.

A ClickUp korlátai

A dokumentumok kissé nyomasztóak lehetnek, ha csak egy egyszerű jegyzetalkalmazást keres.

Alkalmi betöltési késések a funkciók közötti váltáskor

Egyes felhasználók említik a tanulási görbét (fordítás: sok gomb van).

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mond egy valódi ClickUp-felhasználó?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy valóban megváltoztatta a csapatunk munkamódszerét.

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy valóban megváltoztatta a csapatunk munkamódszerét.

💡 Profi tipp: Tudta, hogy könnyedén átalakíthatja a megbeszéléseket cselekvéssé? Találja meg a legjobb jegyzőkönyv-készítő szoftvert.

2. Apple Notes (a legjobb a zökkenőmentes Mac OS integrációhoz)

via Apple

Ha Ön az a típusú ember, aki az Apple ökoszisztémában él, iPhone-t használ távirányítóként, iPad-et második képernyőként, és többet beszél Siri-vel, mint valódi emberekkel, akkor az Apple Notes az Ön komfortzónája.

Előre telepítve van, simán fut Mac-en, és könnyedén szinkronizálja az Apple-eszközöket.

A felület tiszta, a teljesítmény gyors, és minden egyszerűen működik, nincs szükség extra regisztrációra, nincs zavaros bevezetés. Ez a jegyzetelési verziója annak, amikor felveszi a kedvenc pulóverét: kényelmes, ismerős és megbízhatóan ott van, amikor szüksége van rá.

Az Apple Notes legjobb funkciói

MacOS-natív sebesség és stabilitás formázási problémák nélkül

Beágyazhat gazdag médiatartalmakat, például képeket, PDF-eket, vázlatokat és hangjegyzeteket

Rendezze jegyzetét mappákkal, színkódolt címkékkel és intelligens mappákkal

Dolgozzon együtt másokkal a jegyzeteken a megosztott szerkesztési funkcióval

A Quick Note segítségével bárhol, macOS vagy iPadOS rendszeren azonnal rögzítheti ötleteit.

Zárja le az érzékeny jegyzeteket jelszóval, Touch ID-vel vagy Face ID-vel a fokozott biztonság érdekében

Az Apple Notes korlátai

Nincs platformok közötti verzió (Windows/Android felhasználók, sajnáljuk, de nektek nincs szerencsétek)

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint sablonok, AI segítség vagy kétirányú linkelés.

Más, haladó felhasználóknak szánt eszközökhöz képest korlátozott formázási lehetőségek

Apple Notes árak

Ingyenes

Apple Notes értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Apple Notes-ról?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

A múlt héten több mint 1000 jegyzetet készítettem, PDF-ek és képek keverékével, és semmilyen problémám nem volt az iPhone, iPad és Mac közötti szinkronizálással.

A múlt héten több mint 1000 jegyzetet készítettem, PDF-ek és képek keverékével, és semmilyen problémám nem volt az iPhone, iPad és Mac közötti szinkronizálással.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezletjegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével azonnal cselekvésre késztető feladatokká alakíthatja a beszélgetéseket az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

💡 Profi tipp: Nem minden jegyzetelési módszer egyforma. Néhány zseniális, mások... nem annyira. Ismerje meg a különbségeket (és találja meg a saját stílusát) ezzel a jegyzetelési technikák intelligens elemzésével. A jövőbeli önmaga hálás lesz érte, és talán még szervezett is marad. Sajátítsa el a zökkenőmentes megosztás művészetét: Tanulja meg, hogyan oszthatja meg jegyzetét káosz nélkül.

3. Evernote (A legjobb azoknak a tapasztalt felhasználóknak, akik a jegyzeteikben élnek)

via Evernote

Az Evernote már az alkalmazások megjelenése előtt is jelen volt a jegyzetelési piacon. Ez az eredeti – még akkor, amikor a „felhőalapú szinkronizálás” még csak egy divatos kifejezés volt, nem pedig adott tény. És bár voltak hullámvölgyei (mindannyian kipróbáltuk a 2010-es években), még mindig hatékony eszköz mindenféle jegyzet szervezéséhez, tárolásához és szinkronizálásához, különösen, ha Ön egy strukturált gondolkodású Mac-felhasználó.

Ha szereti mindent kategorizálni, cikkeket gyűjteni, mint egy digitális mókus, és a jegyzeteket teljes értékű termelékenységi központokká alakítani, akkor az Evernote lehet a megfelelő választás az Ön számára.

Az Evernote legjobb funkciói

Teljes weboldalakat, cikkeket vagy képernyőképeket menthet a Web Clipper segítségével.

Szervezze a tartalmakat jegyzetfüzet-kötegek segítségével a strukturált kategorizálás érdekében.

Keressen gépelt, beolvasott és kézzel írt tartalmak között az OCR segítségével

Feladatok hozzáadása, emlékeztetők beállítása és határidők kijelölése közvetlenül a jegyzetekben

Szinkronizálja a jegyzeteket az összes eszközön, hogy bármikor, bárhol zökkenőmentesen hozzáférhessen hozzájuk.

Az Evernote korlátai

Az ingyenes csomag meglehetősen korlátozott (és valamilyen módon a frissítés felé tereli Önt).

A felhasználói felület kissé nehézkesnek tűnhet a karcsúbb Mac-natív alkalmazásokhoz képest.

Szinkronizálási problémákról esetenként beszámolnak, ha sok nagy méretű mellékletet kezel.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes : 14,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 17,99 USD/hó felhasználónként

Teams: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7000+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Evernote-ról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az Evernote azért hasznos, mert testreszabhatja a szervezését az igényeinek és a végzett munkájának típusának megfelelően.

Az Evernote azért hasznos, mert testreszabhatja a szervezését az igényeinek és a végzett munkájának típusának megfelelően.

💡 Profi tipp: Unod már, hogy elmerülsz a találkozók jegyzetében? Fedezd fel, hogyan segíthet az AI jegyzetösszefoglaló a nehéz munkában, hogy te a zseniális ötletekre koncentrálhass, ahelyett, hogy kétségbeesetten firkálnál.

4. Obsidian (a legjobb helyi elsődleges, markdown-alapú jegyzeteléshez)

Via Obsidian

Ha az Evernote a jegyzetelés öltönyös és nyakkendős vezetője, akkor az Obsidian az indie hacker, aki kézzel főzött kávét iszik és egy faházban írja a kódokat. Minimalista, Markdown-alapú és erősen helyi-elsős, ami azt jelenti, hogy a jegyzetek a készüléken maradnak, hacsak nem akarja szinkronizálni őket.

Az Obsidian nem próbál aranyos lenni – hasznos akar lenni. Különösen akkor, ha Ön egy Mac-felhasználó, aki teljes ellenőrzést akar a tudásbázisa felett, minden felesleges sallang nélkül.

Az Obsidian legjobb funkciói

Írjon tiszta, zavaró tényezőktől mentes Markdown szerkesztővel

Kétirányú linkekkel összekapcsolhatja a jegyzeteket, hogy összekapcsolt tudásbázist építsen.

Vizualizálja ötleteit interaktív grafikon nézet segítségével

Tárolja a jegyzeteket helyileg offline-first hozzáféréssel és kényszerű felhőalapú szinkronizálás nélkül

Testreszabhatja beállításait témákhoz, automatizáláshoz és egyebekhez kapcsolódó bővítményekkel.

Az Obsidian korlátai

Lehet, hogy túl egyszerű a hétköznapi felhasználók vagy a Markdown-t nem kedvelők számára.

Nincs beépített együttműködési funkció

A több eszköz közötti szinkronizáláshoz fizetős kiegészítő szükséges.

Obsidian árak

Ingyenes

Obsidian Sync : 5 USD/hó felhasználónként

Obsidian Publish : 10 USD/hó felhasználónként

Catalyst : 25 USD/hó/felhasználó áron

Kereskedelmi licenc: 50 USD/felhasználó/év

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5

Mit mondanak a felhasználók az Obsidianról?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásában és olvasásában.

Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásában és olvasásában.

📚 További információ: Még mindig elmerül a félig kész jegyzetek és a rendezetlen pontok tengerében? Íme, hogyan szervezheti meg jegyzetét úgy, hogy azok ne úgy nézzenek ki, mint egy krimisorozat bűnügyi táblája, hanem valódi termelékenységi rendszerként működjenek.

5. Notion (a legjobb a Mac-verzióban egy második agy felépítéséhez)

Via Notion

A Notion az eredménye annak, amikor egy jegyzetfüzet, egy wiki és egy feladatkezelő összeállnak, hogy együtt működjenek. Elegáns, hatékony és – legyünk őszinték – kissé addiktív, ha egyszer beleesik a műszerfalak és sablonok készítésének nyúl üregébe.

Ha olyan jegyzetelő alkalmazást keres, amely ugyanolyan fontosnak tartja a rendszereket, mint a firkálásokat, akkor a Notion egy erős versenyző.

A Notion legjobb funkciói

Rendezze tartalmát rugalmasan oldalakkal és drag-and-drop blokkokkal

Köss össze adatbázisokat az oldalak között a skálázható, testreszabható rendszerek érdekében

Használjon beépített vagy egyéni sablonokat az ismétlődő munkafolyamatok felgyorsításához

Valós időben együttműködhet megjegyzések, említések és megosztott oldalak segítségével.

Szinkronizálja a jegyzeteket és a kivágott webes tartalmakat az eszközök között a felhőalapú tárolás segítségével

A Notion korlátai

A teljesítmény nagy adatbázisok esetén lassulhat

Egyes felhasználók a tanulási görbét meredeknek találják

Az offline mód nem mindig a legmegbízhatóbb

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Notionról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Optimalizálja az információ megosztását a csapaton belül.

Optimalizálja az információ megosztását a csapaton belül.

👀 Érdekesség: Thomas Edison élete során több mint 5 millió oldalnyi jegyzetet gyűjtött össze – annyit, hogy egyszer azt mondta, fő feladata az ötletek gyűjtése és a jegyzetek készítése.

6. Joplin (a legjobb a magánélet védelmét előtérbe helyező jegyzeteléshez)

Via Joplin

Ha Ön olyan ember, aki szórakozásból (vagy legalábbis elvi okokból) elolvassa az adatvédelmi irányelveket, akkor a Joplin meg fogja szólítani titkosított lelkét. Ez egy nyílt forráskódú, Markdown-barát jegyzetalkalmazás, amely az adatok tulajdonjogát helyezi előtérbe. Nincsenek meglepetésszerű feltételek, nincsenek véletlenszerű szinkronizálási problémák – csak a jegyzetek maradnak az Öné.

A Joplin különösen vonzó azoknak a Mac-felhasználóknak, akik platformok közötti hozzáférést szeretnének anélkül, hogy megbíznának egy névtelen felhőben.

A Joplin legjobb funkciói

Védje jegyzetét alapértelmezés szerint végpontok közötti titkosítással .

Írjon szabadon a kódok, ellenőrzőlisták és formázás Markdown támogatásával

Teljes cikkeket vagy képernyőképeket menthet a Web Clipper böngészőbővítmény segítségével.

Szinkronizáljon a Dropbox, a OneDrive, a Nextcloud vagy a saját szerverén keresztül

Hozzáférjen és szerkessze az összes jegyzetet offline módban, anélkül, hogy lemaradna valamir

A Joplin korlátai

A felhasználói felület kissé elavultnak tűnik a feltűnőbb opciókhoz képest.

Együttműködési funkciók? Még fejlesztés alatt állnak.

A plugin rendszer nem technikai szakemberek számára nehézkes lehet.

Joplin árak

Ingyenes

Joplin Cloud: Egyedi árazás

Joplin értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: Nincs elegendő értékelés a megbízható minősítéshez.

📚További információ: Az AI nem csak e-mailek írására vagy macska mémek generálására szolgál. Fedezze fel a jegyzeteléshez legalkalmasabb AI-eszközöket, és megtudhatja, hogyan segíthetnek azok a jegyzetek rögzítésében, rendezésében, sőt, még a gondolkodásban is.

7. Simplenote (A legjobb minimalistáknak, akik csak írni szeretnének)

Via Simplenote

A Simplenote pontosan az, aminek hangzik: egy egyszerű, zavaró tényezőktől mentes jegyzetelő alkalmazás. Nincs bonyolult formázás. Nincs felesleges feladatintegráció. Nincs mesterséges intelligencia!

Csak szavak. A képernyőn. Ahogy a természet megteremtette. (Vagy mintha 2001-ben lennénk.)

Ha Mac-et használ, és szeretné, hogy jegyzetei rendezettek, szinkronizáltak és áttekinthetők legyenek, akkor ez a választás kézenfekvő.

A Simplenote legjobb funkciói

Szinkronizálja jegyzeteket azonnal minden eszközön villámgyors teljesítménnyel

Könnyedén formázhat a tiszta, sallangmentes Markdown támogatás segítségével.

A beépített verziótörténet segítségével bármikor visszaállíthatja ötleteit

Egyszerűen szervezzen a kereshető címkék segítségével

Koncentráljon jobban a zavaró tényezőktől mentes, minimalista felület segítségével

A Simplenote korlátai

Nem támogatja a fájlcsatolmányokat vagy a beágyazott médiát

Nincs együttműködési funkció

A tapasztalt felhasználók számára túl egyszerűnek tűnhet.

Simplenote árak

Ingyenes

Simplenote értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Simplenote-ról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Sokat segít nekem a megbeszéléseken, hogy feljegyezzem a fontos dolgokat.

Sokat segít nekem a megbeszéléseken, hogy feljegyezzem a fontos dolgokat.

👀 Érdekesség: A világ legrégebbi ismert „jegyzetfüzetét” Vindolandában, egy brit római erődben találták meg. A fa táblák az 1. századból származnak, és bevásárlólistákat, meghívókat és katonai feljegyzéseket tartalmaznak.

8. Bear (A legjobb íróknak és a markdown rajongóknak)

Via Bear

A Bear olyan, mintha maga az Apple készítette volna a jegyzetalkalmazást, de úgy döntött, hogy esztétikus lesz. Elegáns, gyönyörűen megtervezett, és azoknak készült, akik szeretnek írni... vagy legalábbis szeretnek úgy tenni, mintha regényt írnának, miközben eszpresszót kortyolgatnak.

Ha Mac-felhasználó vagy, és szeretnéd, hogy a jegyzeteid rendezettek, stílusosak és elegánsan címkézettek legyenek, akkor a Bear minden igényedet kielégíti.

A Bear legjobb funkciói

Könnyed formázás gazdag, azonnali Markdown támogatással

Rendezze jegyzeteket hashtag-alapú címkézés és dinamikus mappák segítségével

Írjon zavartalanul a tiszta, magával ragadó Fókusz móddal

Személyre szabhatja munkaterületét gyönyörűen megtervezett témákkal

Exportálja a jegyzeteket több formátumban, például PDF, DOCX és akár JPG formátumban is.

Korlátozások

Csak Apple eszközökön működik (sajnáljuk, Android-rajongók)

Nincs valós idejű együttműködés

A szinkronizáláshoz fizetős előfizetés szükséges.

Bear árak

14 napos ingyenes próba

Bear Pro: 2,99 USD/hó felhasználónként

Bear értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (11 értékelés)

💡 Profi tipp: 45 perces videót nézel, hogy két pontot megjegyezz? Van ennél jobb megoldás. Tanulj meg kulcsfontosságú információkat kivonni anélkül, hogy 47-szer szüneteltetnéd a videót, ezzel a videóformátumból jegyzetek készítéséről szóló útmutatóval. A lejátszás gombod megérdemel egy kis pihenőt.

9. Zoho Notebook (A legjobb ingyenes jegyzetelő alkalmazás gyönyörű felhasználói felülettel)

Via Zoho Notebook

A Zoho Notebook gyakran elkerüli a figyelmet, de meglepően hatékony (és teljesen ingyenes) jegyzetelő alkalmazás, különösen, ha kedveli a szép, színes és felhőalapú szinkronizálási eszközöket.

Ez egy remek választás azoknak a Mac-felhasználóknak is, akik platformok közötti kompatibilitást szeretnének, anélkül, hogy feláldoznák a dizájnt vagy a funkciókat.

A Zoho Notebook legjobb funkciói

Szervezze tartalmát intelligens kártyarendszerrel szövegek, hangfájlok, ellenőrzőlisták és egyebek számára.

Hangjegyzeteket rögzíthet közvetlenül a jegyzetfüzetébe, hogy útközben is rögzíthesse ötleteit.

Szinkronizáljon macOS, iOS, Android és webes eszközök között – mindezt ingyenesen.

Személyre szabhatja a jegyzetfüzeteket egyedi borítóképpel , hogy vizuális élményt nyújtson.

Kivághat teljes cikkeket, képernyőképeket vagy egyszerűsített szöveget a web clipper segítségével.

A Zoho Notebook korlátai

Nincs fejlett keresési és címkézési funkció

Nincs feladat- vagy projektkezelő eszköz

Az együttműködés az alapvető megosztásra korlátozódik

Zoho Notebook árak

Ingyenes

Zoho Pro és Business: Egyedi árazás

Zoho Notebook értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (87 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (74 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Zoho-ról?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Évek óta használjuk szervezetünk Zoho szolgáltatásait, és ez egy hihetetlen utazás volt.

Évek óta használjuk szervezetünk Zoho szolgáltatásait, és ez egy hihetetlen utazás volt.

👀 Érdekesség: Leonardo da Vinci sokat írt tükörírásban. Jegyzetfüzetei nem csak a megfigyelés és a találékonyság remekművei voltak, hanem hátrafelé íródtak, és csak tükör segítségével voltak olvashatók.

10. Google Keep (a legjobb gyors, jegyzetfüzet-szerű ötletekhez)

Via Google Keep

A Google Keep az eredménye annak, amikor a post-it cetlik és a felhőalapú szinkronizálás összefonódik. Nem ez a legerőteljesebb jegyzetelő alkalmazás, de egy dologban kiváló: a gyors gondolatok gyors rögzítésében.

Ráadásul böngészőn keresztül jól működik Mac verziókon, és könnyedén szinkronizálható Google-fiókjával. Ha szereti a minimalizmust, és szüksége van valamire, ami lépést tart szétszórt agyával, ez a legjobb választás.

A Google Keep legjobb funkciói

Rendezze ötleteit vizuálisan színekkel jelölt jegyzetek segítségével, amelyek olyanok, mint a digitális post-it cetlik.

Hangjegyzeteket rögzíthet, és azonnal átírhatja őket, így kezet sem kell használnia a jegyzeteléshez.

Állítson be idő- vagy helyalapú emlékeztetőket , hogy soha ne maradjon le feladatokról vagy ötletekről.

Címkék és jelölők segítségével könnyedén rangsorolhatja és kategorizálhatja jegyzetét

Zökkenőmentesen integrálható a Google Docs, a Naptár és a Chrome alkalmazásokkal, így több eszközről is elérhető.

A Google Keep korlátai

Nincs mapparendszer (csak címkék)

Nagyon korlátozott formázási lehetőségek

Nem alkalmas hosszú szövegek írására vagy összetett projektekre

Google Keep árak

Ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (228 értékelés)

💡 Profi tipp: Készíts jegyzeteket úgy, mint egy beszélgető csapat: Fedezd fel a közös jegyzetelés titkát

Kezdjen el okosabb jegyzeteket készíteni Mac számítógépén a ClickUp segítségével

Mac számítógépe elegáns, gyors és olyan emberek számára készült, akik szeretik a hatékonyságot, és jegyzetelő alkalmazásának is ilyennek kell lennie. Ha elege van a nehézkes felületekből, a hiányzó funkciókból vagy az olyan eszközökből, amelyekhez használati utasítás (és egy kávé) szükséges, akkor a ClickUp az Ön számára ideális frissítés.

Akár jegyzeteket készít egy megbeszélésen, akár összekapcsolja azokat feladatokkal, akár a ClickUp Brain-re bízza az összefoglalók és a nyomon követések nehéz munkáját, ez a jegyzetelés úgy működik, ahogy kell: folyékonyan, intelligensen és hasznosan.

Ha tehát olyan Microsoft OneNote alternatívát keres, amely tökéletesen illeszkedik a Mac-hez (anélkül, hogy hiányolná a OneNote nehézkesebb tulajdonságait), akkor a ClickUp az Ön számára ideális választás.

👉 Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes verziójára , és tegye hasznossá a jegyzeteit!