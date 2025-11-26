A 11 legjobb Confluence AI keresési alternatíva [év]

Beír egy kulcsszót, megnyomja az Enter billentyűt, és felkészül: irreleváns eredmények egy három évvel ezelőtti projektről.

Ez a valóság, amellyel sok csapat szembesül, amikor a Confluence AI keresőjét használja. A tudásmenedzserek és az IT-csapatok számára, akiknek feladata az információk könnyű megtalálhatóságának biztosítása, ez a fajta súrlódás mindent lelassít.

Ezért egyre több csapat aktívan keresi a Confluence AI Search alternatíváit. Ezek az eszközök túlmutatnak a felszínes keresésen, és valóban segítenek abban, hogy a fontos pillanatokban értelmes tartalmakat találjon.

Nézzünk meg néhányat! 🧰

A legjobb Confluence AI keresési alternatívák áttekintése

Íme egy rövid áttekintés arról, hogy ezek a Confluence AI keresési alternatívák miben a legjobbak:

Eszköz A legjobb A legjobb funkciók Árak ClickUp All-in-one termelékenység egyedi nézetekkel és munkafolyamatokkalCsapat mérete: Egyének, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok ClickUp Brain ( csatlakoztatott AI asszisztens ), Csatlakoztatott keresés, Dokumentumok, tudásbázis, valós idejű együttműködés, feladat sablonok, irányítópultok Ingyenes; fizetős csomagok is elérhetők, vállalatok számára testreszabhatóak. Slite Könnyű tudásmegosztás távoli és aszinkron csapatok számára Csapat mérete: Kis- és közepes méretű, elosztott csapatok AI dokumentációs asszisztens, közös szerkesztés, témacsatornák, verziótörténet Fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználó áron Guru Valós idejű belső tudásbázis böngészővel elérhetőCsapat mérete: Értékesítési, támogatási és üzemeltetési csapatok AI kártya javaslatok, Chrome kiterjesztés, Slack integráció, tudásellenőrzési munkafolyamatok Ingyenes; fizetős csomagok 25 USD/hó/felhasználó áron Glean Egységes AI keresés a belső eszközökbenCsapat mérete: Közepes és nagyvállalatok Összevont keresés, AI-összefoglalás, személyre szabott ajánlások, jogosultságokat figyelembe vevő indexelés Egyedi árazás Notion AI Egységes dokumentumok, feladatkövetés és AI írási segítségCsapat mérete: Egyének, alkotók, startup csapatok AI összefoglaló, írási javaslatok, adatbázisok + dokumentumok, több mint 20 000 sablon, vállalati keresés Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron. Bloomfire Biztonságos, kereshető tudásmegosztás elemzésekkelCsapat mérete: Közepes méretű vállalkozások és vállalati csapatok AI-alapú keresés, elemzés, tartalomértékelés, gazdag média támogatás Egyedi árazás Elastic Search Skálázható vállalati keresési és elemzési platformCsapat mérete: Robusztus keresésre szoruló IT- és fejlesztői csapatok Teljes szövegű PDF-keresés , valós idejű elemzés, egyéni indexelés, nagy adatmennyiségekhez való skálázhatóság Egyedi árazás Document360 Műszaki dokumentáció és belső tudásbázisokCsapat mérete: IT-szakemberek és tudásmenedzserek Kategóriamenedzser, verziókezelés, privát tárhely, fejlett keresés, elemzés Egyedi árazás Nuclino Könnyű, gyors csapatmunka és tudásmegosztásCsapat mérete: Kis csapatok és startupok Valós idejű együttműködési dokumentumok, belső wiki, grafikus nézet, markdown támogatás Ingyenes; fizetős csomagok 8 USD/hó/felhasználó áron Quip Közös dokumentumok és táblázatok a Salesforce-on belülCsapat mérete: Értékesítési és ügyfélkapcsolati csapatok Élő közös szerkesztés, csevegés a dokumentumokon belül, feladatlisták, zökkenőmentes integrációs lehetőségek a Salesforce-szal. Fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron Algolia Villámgyors AI keresés egyedi rangsorolással és szűrésselCsapat mérete: Fejlesztők és termékcsapatok AI-alapú újrarangsorolás, helyesírási hibák tolerálása, dinamikus szűrők, összevont tartalomkeresés Egyedi árazás

Miért érdemes a Confluence AI keresési alternatívákat választani?

Nézzük meg, miért érdemes fontolóra venni a Confluence AI Search alternatíváit:

Nem intuitív keresés: Nem a legkönnyebben használható, ráadásul a felület és a szűrők nem tudnak lépést tartani a tartalom növekedésével.

Biztonsági aggályok: Egyes felhasználók tapasztalták, hogy magánjellegű vagy korlátozott hozzáférésű tartalmak is megjelennek a keresési eredmények között, ami komoly problémát jelenthet a szigorú biztonsági protokollokkal rendelkező vállalatok számára.

Inkonzisztens keresési eredmények: Az Az AI keresőmotor nem mindig érti a kontextust, ami azt jelenti, hogy homályos vagy részleges válaszokat kaphat, különösen, ha csapata különböző projektekben hasonló kifejezéseket használ.

Skálázhatósági problémák: A dokumentáció növekedésével a keresés lassulni kezd és nehezebbé válik a finomítás, különösen vállalati környezetben.

Megtanulása nehéz: Gondos beállítás nélkül az új felhasználók számára zavaros oldalak és nehezen megtalálható információk labirintusává válhat.

Csak alapvető funkciók: Az olyan eszközök, mint a ClickUp, a Notion vagy a Dashworks szemantikus Az olyan eszközök, mint a ClickUp, a Notion vagy a Dashworks szemantikus tudásbázis-keresést , jobb közös szerzői munkát és könnyebb testreszabást kínálnak.

🔍 Tudta? A tudásmenedzsment területén alkalmazott mesterséges intelligencia globális piaca 2033-ra várhatóan eléri a 62,4 milliárd dolláros méretet. Ez az előrejelzési időszakban 25%-os összetett éves növekedési rátát jelent.

A legjobb Confluence AI keresési alternatívák

Íme a 11 legjobb Confluence AI Search alternatíva. ⚒️

1. ClickUp (A legjobb a keresés integrálásához a projektmenedzsment munkafolyamatokba)

Ha valaha is azt kívánta, hogy munkavégző eszközei kicsit jobban hasonlítsanak csapatára, akkor a ClickUp lehet a legközelebb ehhez a kívánsághoz.

Ez a világ első konvergens AI munkaterülete, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a következő generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

Ahelyett, hogy mappákat böngészne vagy valakit a Slacken keresztül kérdezzen meg a frissítésekről, egyszerűen csak használja a ClickUp tudásmenedzsmentet.

Kontextusfüggő válaszokat kaphat a ClickUp Brain segítségével.

Természetesen a háttérben a ClickUp Brain áll. Ez az AI-kiegészítő közvetlenül kapcsolódik a csapat munkájához.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a projektről a Docs-ban

Szüksége van egy három hónapja folyó projekt gyors összefoglalójára? A program beolvassa a dokumentumokat, feladatokat, frissítéseket és megjegyzéseket, hogy tiszta, cselekvésre kész összefoglalót nyújtson. Termékbevezetési tervet készít? A ClickUp Brain másodpercek alatt javaslatokat tesz a mérföldkövekre, szövegtervezeteket ír és heti frissítési jelentéseket generál.

Még az interneten is kereshet Önnek, összeállíthatja az eredményeket, és jelentést készíthet a ClickUp-on belül!

Aztán ott van még a ClickUp Enterprise Search, az eszköz, amelynek segítségével soha többé nem kell azon gondolkodnia, hogy „Hol is láttam ezt?”

Gyorsabban szerezzen információkat a munkaterületéről és a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból az Enterprise Search segítségével.

Nem számít, hol található a fájl – ClickUp, Jira vagy Google Drive –, egyszerre kereshet az összesben. Lehet, hogy az értékesítési csapata a legfrissebb árlistát szeretné megtalálni, vagy a fejlesztői csapatának szüksége van egy specifikációs dokumentumra, amely a Slack szálak tengerében rejtőzik. Csak írja be, amit keres, és az intranetes keresőmotor AI-alapú kontextussal megjeleníti azt.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén építheti és karbantarthatja tudását.

A ClickUp Docs az a hely, ahol az információit felépítheti.

A Docs segítségével az ötleteket valós időben megvalósíthatja. Például a marketingcsapata kampánytervezetet készít. Az írás közben beágyaznak ClickUp feladatlistákat a határidőkkel, linkeket a kampány feladataival, és akár a projekt ütemtervének élő kanban tábláját is beillesztik, mindezt ugyanazon a dokumentumon belül.

Mivel a Docs együttműködésen alapul, az egész csapata együttesen hozhat létre wikiket, kommentálhat, szerkeszthet és haladhat előre, függetlenül attól, hogy terméktervet készít vagy bevezetési SOP-kat dokumentál.

Központosítsa tudását a ClickUp Docs segítségével Dolgozzon együtt csapatával a ClickUp Docs segítségével

Használja ki tudását az AI ügynökökkel

A ClickUp-ban a tudása szó szerint életre kel. Az AI-ügynökökből álló csomagja, amely a válaszadó ügynököktől a Brain ügynökig terjed, azonnal átnézheti a munkaterület dokumentumait vagy a csatlakoztatott alkalmazásokat, és válaszokat adhat a csevegőcsatornákon és feladatokban feltett kérdésekre. Igen, többé nem kell 10-szer ugyanazt a kérdést megválaszolnia.

Kezelje az információáramlást aszinkron módon a ClickUp Agents segítségével

💟 AI Search: A ClickUp egy all-in-one AI réteget kínál. Az Enterprise Search AI-t használ az indexeléshez és a kereséshez mind a ClickUp tartalmak (feladatok, dokumentumok, megjegyzések), mind az 1000+ külső alkalmazás (Jira, Google Drive, Slack) között egyetlen lekérdezéssel. A ClickUp Brain ezt a kontextust használja fel, hogy a projekt kontextusán alapuló, megvalósítható összefoglalásokat és válaszokat nyújtson, így nincs szükség manuális kutatásra vagy az alkalmazások közötti váltásra. Emellett AI-ügynökökkel is rendelkezik, amelyek automatikusan válaszolnak a csevegőcsatornákon ismétlődő kérdésekre.

A ClickUp legjobb funkciói

Csatlakozzon harmadik féltől származó eszközökhöz: Integrálja több mint 1000 alkalmazással a feladatok szinkronizálását és a munkafolyamatok automatizálását Integrálja több mint 1000 alkalmazással a feladatok szinkronizálását és a munkafolyamatok automatizálását a ClickUp Integrations segítségével.

Kezelje munkafolyamatát: Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon ClickUp feladatokat alfeladatokkal, függőségekkel, prioritásokkal és becsült idővel a zökkenőmentes feladatkezelés érdekében.

Írás automatizálása: Generáljon, szerkesszen és finomítson tartalmakat és tudásbázisokat közvetlenül a munkahelyén a ClickUp Brain AI Writer segítségével.

Keresések rendezése és szűrése: Találja meg pontosan azt, amire szüksége van, az Enterprise Search alkalmazásban az alkalmazás, a forrás, a személyek, a feladat állapota és egyéb szempontok alapján szűrve a keresési eredményeket.

Központosítsa a tudást: Szervezze meg a sablonokat, az SOP-kat, a találkozók jegyzetét, a projekt wikiket és a brainstorming üléseket a Szervezze meg a sablonokat, az SOP-kat, a találkozók jegyzetét, a projekt wikiket és a brainstorming üléseket a ClickUp Docs Hubon belül, hogy könnyen hozzáférhessenek.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény:

A ClickUp a legrészletesebb és egyben a legrugalmasabb platform, amellyel valaha találkoztam a feladatlisták és az együttműködés terén. Számtalan módon lehet listákat létrehozni és projekteket nyomon követni. Ezzel a csapatom egyszerűen naprakész maradhat az összes ügyfélmunkánkkal kapcsolatban, kommunikálhat egymással konkrét feladatokról, és tárolhatja az összes megosztott tudásunkat és erőforrásunkat. Még alig kapargáltuk meg a felszínét annak, mire képes, és mégis annyit segített nekünk a szervezettségben és a feladatok elvégzésében.

A ClickUp a legrészletesebb és egyben a legrugalmasabb platform, amellyel valaha találkoztam a feladatlisták és az együttműködés terén. Számtalan módon lehet listákat létrehozni és projekteket nyomon követni. Ezzel a csapatom egyszerűen naprakész maradhat az összes ügyfélmunkánkkal kapcsolatban, kommunikálhat egymással konkrét feladatokról, és tárolhatja az összes megosztott tudásunkat és erőforrásunkat. Még alig kapargáltuk meg a felszínét annak, mire képes, és mégis annyit segített nekünk a szervezettségben és a feladatok elvégzésében.

2. Slite (A legjobb könnyű tudásmegosztáshoz távoli és aszinkron csapatok számára)

via Slite

A Slite egy strukturált tudásbázis, amely segít az IT-szakembereknek a dokumentáció, a folyamatok és a belső GYIK központosításában, anélkül, hogy zavaró lenne. AI-alapú keresője releváns oldalakat, beszélgetéseket és korábbi döntéseket jelenít meg, így könnyebb gyorsan megtalálni a technikai részleteket, különösen a gyorsan változó környezetekben.

A Slite tiszta felhasználói felülete, verziókezelése és valós idejű együttműködési funkciói támogatják az infrastruktúra dokumentációjának, a bevezetési útmutatóknak és a hibaelhárítási SOP-knak a folyamatos frissítését. A komplex technológiai rendszereket kezelő csapatok számára az eszköz csökkenti a szilárd tudásbázisok elszigeteltségét is, mivel a megbeszéléseket és döntéseket a dokumentumokhoz köti, így azok nem vesznek el a csevegésekben.

💟 AI Search: A Slite AI-alapú keresője úgy lett kialakítva, hogy természetes nyelven (például ChatGPT) „beszélhessen a tudásbázisával”. Túlmutat az egyszerű kulcsszó-egyeztetésen, és megérti a kérdéseinek jelentését és kontextusát. Az eszköz AI-t is használ a tartalom folyamatos szervezéséhez, az ismétlődések felismeréséhez, a releváns dokumentumlinkek javaslásához, valamint annak biztosításához, hogy a dokumentáció naprakész és megbízható maradjon.

A Slite legjobb funkciói

Csatornák, mappák és címkék segítségével strukturálja munkaterületét a könnyű navigáció és a hatékony információkeresés érdekében.

Hozzon létre és osszon meg újrafelhasználható sablonokat az ismétlődő feladatokhoz és projektekhez a következetesség érdekében.

Tegye dokumentumait még vonzóbbá beágyazott képekkel, videókkal és egyéb médiatípusokkal, hogy még érdekesebb tartalmakat hozhasson létre.

Adjon hozzá ellenőrzőlistákat és teendőlistákat közvetlenül a dokumentumokba, hogy a projekt feladatok végrehajthatóak maradjanak.

A Slite korlátai

A felhasználók nagyon hosszú dokumentumok esetén teljesítményproblémákra panaszkodnak.

A fájlok és mappák szervezése korlátozónak tűnhet

Slite árak

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Slite értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Slite-ról a valódi felhasználók?

Így írta le tapasztalatait az egyik felhasználó:

Minden nagyon egyszerű! Az eszköz nagyon intuitív. Ha Ön is használt már más eszközt, például a Notion-t, akkor nem fog eltévedni. Ha pedig még nem használt ilyen eszközt, akkor nagyon gyorsan megtanulja a használatát. Nagyon könnyű volt importálni a Notion-t a Slite-ba... Szeretnék több funkciót látni a roadmaphoz, például egy Gantt-modellt. Emellett, amikor más felhasználók Notion-ját importáltam, a elrendezés nem volt teljesen azonos, ezért időt kellett szánnom a javítására.

Minden nagyon egyszerű! Az eszköz nagyon intuitív. Ha Ön is használt már más eszközt, például a Notion-t, akkor nem fog eltévedni. Ha pedig még nem használt ilyen eszközt, akkor nagyon gyorsan megtanulja a használatát. Nagyon könnyű volt importálni a Notion-t a Slite-ba... Szeretnék több funkciót látni a roadmaphoz, például egy Gantt-modellt. Emellett, amikor más felhasználók Notion-ját importáltam, a elrendezés nem volt teljesen azonos, ezért időt kellett szánnom a javítására.

3. Guru (A legjobb valós idejű belső tudásbázis böngészővel való hozzáféréssel)

via Guru

A Guru egy valós idejű tudásmenedzsment szoftver, amely segít a tudásmenedzsereknek az információk rögzítésében, szervezésében és terjesztésében a munkafolyamatok megszakítása nélkül. A Confluence-tól eltérően, amely gyakran megköveteli a beágyazott oldalakon keresztül történő kontextusváltást, a Guru a már meglévő alkalmazásokon belül közvetlenül jeleníti meg a hitelesített információkat.

A kártyák (a Guru alapvető tartalmi egységei) könnyen frissíthetők, ellenőrzésre kijelölhetők és használatuk nyomon követhető, így a tudásmenedzserek áttekintést kapnak arról, hogy mi segít és mi elavult. Az AI-alapú keresés és javaslatok megkönnyítik a pontos válaszok megadását a gyorsan változó ügyfélszolgálati vagy értékesítési környezetben.

💟 AI Search: A Guru arra összpontosít, hogy ellenőrzött, kontextusban gazdag válaszokat közvetlenül a felhasználó munkafolyamatába juttasson el egy böngészőbővítmény (Chrome, Slack, MS Teams) segítségével. Az AI nem csak dokumentumokat sorol fel, hanem ügynöki keresést végez – visszakeres, következtet és válaszol.

A Guru legjobb funkciói

Dolgozzon egyszerre megosztott vázlatokkal, beépített megjegyzésekkel és valós idejű frissítésekkel a csapatmunkához.

Gyorsan megtalálhatja az információkat a robusztus, helyesírási hibákat toleráló, facettált és természetes nyelvű keresési funkciók segítségével.

Szerezzen hasznosítható adatokat a tartalom használatáról, teljesítményéről és a felhasználói elkötelezettségről, hogy optimalizálja tudásstratégiáját.

Guru korlátai

Az alkalmazás nem rendelkezik integrált bérszámfejtési és szabadságnyilvántartási funkcióval.

Bizonyos elemek, például a betűtípus megjelenése korlátozottan testreszabható.

Guru árak

Ingyenes próba

All-in-one: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2100+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Guru-ról a valódi felhasználók?

Egy értékelés így fogalmaz:

Belső támogató csapatunk tudásbázisát a Guru iránymutatásával szervezzük. Ez nemcsak a munkafolyamatukban segít nekik, hanem tudást és bizalmat is ad nekik, hogy megbízhassanak a talált megoldásokban... Ha a pontokat egy nyíl eltakarja, és csak a megfelelő legördülő nyílra kattintva láthatóvá válik az, amit keresel, akkor a dolgok bonyolultabbá válnak.

Belső támogató csapatunk tudásbázisát a Guru iránymutatásával szervezzük. Ez nemcsak a munkafolyamatukban segít nekik, hanem tudást és bizalmat is ad nekik, hogy megbízhassanak a talált megoldásokban... Ha a pontokat egy nyíl eltakarja, és csak a megfelelő legördülő nyílra kattintva láthatóvá válik az, amit keresel, akkor a dolgok bonyolultabbá válnak.

via Glean

Szeretne a belső tartalmakon túl is keresni adatokat? A Glean egy vállalati keresőplatform, amely lehetővé teszi az IT-szakemberek számára, hogy gyorsan megtalálják az információkat a kiterjedt technológiai rendszerben.

Az AI-je megérti a természetes nyelvű lekérdezéseket és a szervezeti kontextust, így személyre szabott, engedélyt figyelembe vevő eredményeket szolgáltat. Ez különösen hasznos az onboardinggal, hibaelhárítással vagy megfelelőségi dokumentációval foglalkozó IT-csapatok számára.

💟 AI Search: A Glean biztonságos, átfogó tudásgráfot hoz létre a szervezet összes alkalmazásában (Slack, Jira, Box stb.). AI-je megérti a felhasználó aktuális projektjét és biztonsági jogosultságait, és hiper-személyre szabott, platformok közötti válaszokat ad, amelyek az információkhoz való hozzáférést natívnak és azonnaliaknak érzik, függetlenül a forrás szilótól.

A legjobb funkciók

A tudásgráf és a visszakereséssel kiegészített generálás (RAG) segítségével személyre szabott eredményeket kaphat a felhasználói kontextus, a szerepkör és a folyamatban lévő projektek alapján.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a Glean Assistant segítségével, amely megérti a vállalati adatokat és munkafolyamatokat.

Gyorsítsa fel a fejlesztők technikai munkafolyamatait olyan kódfeltáró eszközökkel , mint az Angle lekérdezési nyelv, a type-on-hover és a fejlett kódböngészés.

Ösztönözze az együttműködést a tudásközpontokkal, amelyek lehetővé teszik az ismeretek megosztását, egyetlen megbízható forrás létrehozását és a döntéshozatal egyszerűsítését.

Korlátozások

A kijelölt platformokon kívül nem választhat más platformokat az adatok lekéréséhez.

Korlátozott és nem intuitív elemzés a listán szereplő Confluence AI Search alternatívákhoz képest.

Glean árak

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények gyűjtése

G2: 4,8/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gleanről a valódi felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

*A Glean általános fókusza inkább a felhasználó „belép és elvégzi a feladatot” szemléletére koncentrál, felismerve, hogy a keresés nem cél, hanem eszköz ahhoz, amit a felhasználó valóban akar... a válaszhoz...A keresés jobb válogatási lehetőségekkel javulna, jelenleg a relevancia (amely a felhasználó számára nem egyértelmű) a fő tényező, de viszonylag egyszerű lenne hozzáadni a dátum szerinti válogatás lehetőségét (Z-A vagy A-Z)... Az emberek, bár ragaszkodnak az identitáskezeléshez, nem elég rugalmasak a kézi felülírásban, hogy kezeljék az egyes felhasználói helyzeteket, például a tengerentúli, alvállalkozói stb. eseteket, ami furcsa eredményekhez vagy hiányzó kontextushoz vezet.

*A Glean általános fókusza inkább a felhasználó „belép és elvégzi a feladatot” szemléletére koncentrál, felismerve, hogy a keresés nem cél, hanem eszköz ahhoz, amit a felhasználó valóban akar... a válaszhoz...A keresés jobb válogatási lehetőségekkel javulna, jelenleg a relevancia (amely a felhasználó számára nem egyértelmű) a fő tényező, de viszonylag egyszerű lenne hozzáadni a dátum szerinti válogatás lehetőségét (Z-A vagy A-Z)... Az emberek, bár ragaszkodnak az identitáskezeléshez, nem elég rugalmasak a kézi felülírásban, hogy kezeljék az egyes felhasználói helyzeteket, például a tengerentúli, alvállalkozói stb. eseteket, ami furcsa eredményekhez vagy hiányzó kontextushoz vezet.

5. Notion AI (A legjobb egységes dokumentumok, feladatkövetés és AI írási segítség esetén)

via Notion

Nehézségeket okoz a Notion-on belüli következetlen dokumentáció? A Notion AI intelligens írási és keresési funkcióival bővíti az eszköz funkcionalitását. Az önálló AI-eszközökhöz vagy keresőmotorokhoz képest a Notion AI natívan működik a tartalomblokkokon belül, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kérdéseket tegyenek fel, gondolatokat automatikusan kiegészítsenek, vagy a hangnem vagy az érthetőség alapján átírják a tartalmat.

Az AI Autofill funkciója segít a adatbázis mezők gyorsabb kitöltésében, míg a Q&A több oldalon átívelő szemantikai keresést tesz lehetővé. A Confluence AI vagy a Guruhoz hasonló eszközökhöz képest a Notion AI kevésbé a külső rendszerek indexelésére, hanem inkább a belső munkafolyamatok optimalizálására összpontosít. Emellett közvetlenül a Notionon belül fordítja le a szövegeket, így a nyelvek közötti együttműködés is könnyedén megvalósítható.

💟 AI Search: A Notion AI lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy komplex adatbázisokban és összekapcsolt oldalakon belül adatokat keressenek, és idézhető, összefoglalt válaszokat kapjanak, nem pedig csak egy dokumentumlista. AI írási és automatikus kitöltési funkciói egyszerűsítik a tartalom létrehozását, biztosítva, hogy a tudás a kezdetektől fogva egységes formátumban épüljön fel és legyen megosztva.

A Notion AI legjobb funkciói

Az AI Writing Assistant segítségével valós idejű nyelvtani ellenőrzést, helyesírás-javítást és stílusjavítást kaphat, hogy írása világosabb és professzionálisabb legyen.

Készítsen diagramokat, grafikonokat, és elemezze az adatokból kiolvasható trendeket, hogy világosabb, jobban felhasználható betekintést nyerjen.

Hatékony brainstorminggal hozzon létre listákat, vázlatokat vagy kreatív koncepciókat, amelyek az Ön igényeihez igazodnak.

Rögzítse, írja le és automatikusan vonja ki a legfontosabb pontokat és teendőket az értekezletekről.

A Notion AI korlátai

A felhasználók panaszokat fogalmaznak meg az értesítésekkel és a beépített beszélgetésekkel kapcsolatban.

A verziótörténet funkció javítható lenne, például a verziók javításával és elnevezésével.

Notion AI árak

Ingyenes próba

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?

Egy értékelő szerint:

A Notion AI megváltoztatta a értékesítési csapatunk tartalomkeresési, összefoglalási és felhasználási módszereit. Ami korábban órákat vett igénybe – például 300 diás prezentációk vagy több adattár átnézése –, ma már perceken belül elvégezhető. Az a képessége, hogy egyszerre kereshet a Notionban és a Google Drive-ban (anélkül, hogy bármit is manuálisan feltöltenénk!), óriási előnyt jelent a cégünk számára... Szeretnénk még mélyebb integrációkat, különösen a Gonggal. Bár létezik egy lehetséges megoldás API-n keresztül, az ideális egy natív, egy kattintással működő kapcsolat lenne.

A Notion AI megváltoztatta a értékesítési csapatunk tartalomkeresési, összefoglalási és felhasználási módszereit. Ami korábban órákat vett igénybe – például 300 diás prezentációk vagy több adattár átnézése –, ma már perceken belül elvégezhető. Az a képessége, hogy egyszerre kereshet a Notionban és a Google Drive-ban (anélkül, hogy bármit is manuálisan feltöltenénk!), óriási előnyt jelent a cégünk számára... Szeretnénk még mélyebb integrációkat, különösen a Gonggal. Bár létezik egy lehetséges megoldás API-n keresztül, az ideális egy natív, egy kattintással működő kapcsolat lenne.

6. Bloomfire (A legjobb biztonságos, kereshető tudásmegosztáshoz elemzésekkel)

via Bloomfire

Az IT-csapatokat gyakran elárasztják az ismétlődő kérdések. A Bloomfire felforgatja a hagyományos tudásmenedzsmentet. AI-je mélyen belemerül a dokumentumokba, videókba, átiratokba és még az audiofájlokba is, hogy kontextusban találjon válaszokat.

Az eszköz megtanulja, mit keres a csapata, kiemeli a hiányosságokat, és lehetővé teszi, hogy bárki, a help desk-től a rendszergazdáig, valós időben hozzájáruljon. A beépített Q&A, automatikus címkézés és elemzés segítségével, amelyek megmutatják, mely tartalmak működnek (és melyek nem), a Bloomfire segít az IT-csapatoknak csökkenteni a jegyek számát, gyorsabban bevezetni az új munkatársakat, és végre előre lépni az ismétlődő problémákkal szemben.

💟 AI Search: A Bloomfire AI kiválóan képes mélyrehatóan elemezni és indexelni a gazdag médiatartalmakat – beleértve a videó- és hangtartalmak átiratát is –, hogy megtalálja azokat a beágyazott ismereteket, amelyeket a hagyományos keresőmotorok gyakran kihagynak. Robusztus elemzési módszerekkel térképezi fel a felhasználói lekérdezési mintákat, azonosítja és prioritásba helyezi a dokumentációban feltárt hiányosságok pótlásához szükséges ismeretek létrehozását.

A Bloomfire legjobb funkciói

Kezelje a tudást nagy léptékben osztályok közötti kereséssel, rugalmas tartalom megosztással és robusztus dokumentumkezelési munkafolyamat- eszközökkel.

A platform felületét, arculatát és navigációját az Ön egyedi igényeihez és munkafolyamataikhoz igazíthatja.

Növelje a termelékenységet a vizuális brainstorming és a csapatmunka érdekében a kollaboratív gondolattérkép-készítéssel.

Tegye lehetővé a tudásmegosztást útközben egy mobilalkalmazás és offline hozzáférés segítségével a távoli csapatok számára.

A Bloomfire korlátai

A kereséseket nem lehet szűrni, ami széles körű eredményekhez vezet.

Nehéz egyszerre több bejegyzést létrehozni.

Bloomfire árak

Egyedi árazás

Bloomfire értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (250+ értékelés)

Mit mondanak a Bloomfire-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta ezt a visszajelzést:

Videókat átalakít, teljes szövegű keresést biztosít, különböző csoportok létrehozását teszi lehetővé, felhasználói elemzéseket végez, így tudjuk, hogy megéri-e a pénzt, amit az eszközért fizetünk... Bárcsak szerkeszthetném a dokumentumokat az eszközben. De jelenleg csak néhány hátrányt találtunk.

Videókat átalakít, teljes szövegű keresést biztosít, különböző csoportok létrehozását teszi lehetővé, felhasználói elemzéseket végez, így tudjuk, hogy megéri-e a pénzt, amit az eszközért fizetünk... Bárcsak szerkeszthetném a dokumentumokat az eszközben. De jelenleg csak néhány hátrányt találtunk.

7. Elastic Search (A legjobb skálázható vállalati keresési és elemzési platform)

via Elastic Search

Az Elastic egy skálázható keresési és elemzési platform, amely segít a vállalkozásoknak egységesíteni a tudást az eszközök és a csapatok között. Míg a Confluence AI az Atlassian ökoszisztémához kapcsolódik, az Elastic integrálható különböző adatforrásokkal, például e-mailekkel, dokumentumokkal, adatbázisokkal és támogatási platformokkal.

A platform részletes jogosultságokat, egyéni rangsorolást és fejlett szűrést támogat, így megkönnyíti a nagy mennyiségű tartalom biztonságos kezelését. Az Elastic rugalmas telepítési lehetőségeket is kínál (helyszíni vagy felhőalapú), ami értékes azoknak a szervezeteknek, amelyek szigorú megfelelési vagy adatrezidenciára vonatkozó követelményeknek kell megfelelniük.

💟 AI Search: Az Elastic fejlett hibrid keresést (a szemantikai vektoros keresést a hagyományos kulcsszókereséssel kombinálva) használ a hatalmas, valós idejű adatkészletek feldolgozásához és rangsorolásához, részletes vezérléssel. Ez lehetővé teszi a műszaki csapatok számára, hogy rendkívül testreszabott relevanciamodelleket építsenek komplex, nagy volumenű adatfolyamokhoz (naplók, mutatók és dokumentumok).

Az Elastic Search legjobb funkciói

Használja hatékony térbeli lekérdezésekhez, térképezéshez és nagyméretű földrajzi elemzésekhez.

A beépített gépi tanulási funkciók segítségével észlelje az anomáliákat, jelezze előre az idősorokat, és automatizálja a kiváltó okok elemzését.

Készítsen interaktív irányítópultokat és adatvizualizációkat, hogy valós idejű betekintést nyerjen az adatai világába.

Figyelje a mutatókat, naplókat és nyomokat, hogy felgyorsítsa a problémamegoldást és egységes áttekinthetőséget nyerjen.

Az Elastic Search korlátai

A népszerű eszközökkel való azonnal használható integrációk nem annyira zökkenőmentesek, mint egyes versenytársaké.

A dokumentációja kissé részletesebb lehetne, ami miatt a felhasználók az Elastic Search alternatíváihoz fordulnak.

Elastic Search árak

Egyedi árazás

Elastic Search értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Elastic Search-ről a valós felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény:

A keresési eredmények nagyon gyorsak, és tetszik a facett funkció. Több mint egymillió rekordot tartalmazó, alkalmazottak adatait tartalmazó adatbázisban használtam, és a keresés milliszekundumok alatt megtörtént... A beállítása meglehetősen bonyolult lehet. A beállítás költségei meglehetősen magasak lehetnek. Emlékszem, hogy az egyik korábbi cégemnél használtam, és a költségek meghaladták a 10 ezer dollárt.

A keresési eredmények nagyon gyorsak, és tetszik a facett funkció. Több mint egymillió rekordot tartalmazó, alkalmazottak adatait tartalmazó adatbázisban használtam, és a keresés milliszekundumok alatt megtörtént... A beállítása meglehetősen bonyolult lehet. A beállítás költségei meglehetősen magasak lehetnek. Emlékszem, hogy az egyik korábbi cégemnél használtam, és a költségek meghaladták a 10 ezer dollárt.

8. Document360 (A legjobb technikai dokumentációkhoz és belső tudásbázisokhoz)

via Document360

A Document360 egyértelműen megtervezett felületén a tudásmenedzserek jól meghatározott kategóriák, verziókezelés és munkafolyamatok segítségével, bonyolult testreszabás nélkül szervezhetik a tartalmakat. A hatókörös keresés a pontosságot helyezi előtérbe, így a csapatok gyorsan megtalálhatják a releváns oldalakat.

Az olyan funkciók, mint a fejlett keresési szűrők, az AI-alapú keresési rangsorolás és a valós idejű elemzés segítik a releváns információk gyorsabb megjelenítését. A beépített verziókezelés, a címkézési rendszerek, a markdown támogatás és a cikkek előzményeinek nyomon követése szintén segítik a csapatokat a következetesség és a felelősségvállalás fenntartásában.

💟 AI Search: A Document360 keresője kifejezetten műszaki írók számára készült, és a pontosságot és a struktúrát helyezi előtérbe. Az AI kereső egy szigorúan kezelt rendszerre épül, amely biztosítja, hogy minden SOP vagy útmutató legpontosabb és leghitelesebb verziója mindig az első helyen jelenjen meg, minimalizálva ezzel a kritikus folyamatokban előforduló hibákat.

A Document360 legjobb funkciói

A dokumentáció automatikus mentése és visszaállítása napi mentésekkel és manuális visszaállítási lehetőségekkel.

Exportálja a tartalmat PDF-be, vagy migráljon a projektek között az import/export funkcióval az offline hozzáférés és a hordozhatóság érdekében.

Szervezze tartalmát a Kategóriakezelő segítségével, többszintű kategóriákkal és alkategóriákkal a tartalom egyszerű csoportosításához.

Építsen tudásbázist egyedi logókkal, színsémákkal, fejléc/láblécekkel és navigációs menükkel.

A Document360 korlátai

A platform betöltése nagyon lassú lehet, különösen a lapok és munkaterületek közötti váltáskor.

Hiányoznak belőle olyan funkciók, mint a verziótörténet és a változások nyomon követése.

A Document360 árai

Egyedi árazás

Document360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Document360-ról a valós felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a recenzens:

Nagyon egyszerű és intuitív eszköz a tudásbázishoz Teljes tulajdonjogot biztosít az íróknak a dokumentáció teljes munkafolyamatának kezeléséhez A beépített kép- és táblázati stílusok jelentősen megkönnyítik a munkát A SEO és az Analytics szélesebb körű megértést nyújt a tudásbázis tervezéséről… Rugalmatlan kezdőlap-szerkesztő Span stílusok bevezetése a másolás-beillesztésnél Pontokkal, idézőjelekkel stb. ellátott felesleges karakterek Nehézségek a calloutokkal való munkában Előnézet vagy staging hiánya a közbenső ellenőrzéshez vagy felülvizsgálathoz

Nagyon egyszerű és intuitív eszköz a tudásbázishoz Teljes tulajdonjogot biztosít az íróknak a dokumentáció teljes munkafolyamatának kezeléséhez A beépített kép- és táblázati stílusok jelentősen megkönnyítik a munkát A SEO és az Analytics szélesebb körű megértést nyújt a tudásbázis tervezéséről… Rugalmatlan kezdőlap-szerkesztő Span stílusok bevezetése a másolás-beillesztésnél Pontokkal, idézőjelekkel stb. ellátott felesleges karakterek Nehézségek a calloutokkal való munkában Előnézet vagy staging hiánya a közbenső ellenőrzéshez vagy felülvizsgálathoz

9. Nuclino (A legjobb a könnyű, gyors csapatmunka és tudásmegosztáshoz)

via Nuclino

A Nuclino kiváló választás azoknak a csapatoknak, akik gyorsabb, könnyebb alternatívát keresnek a Confluence terjedelmes felületéhez. A dokumentációt, a belső wikiket és a projektmunkát egy helyen egyesíti, anélkül, hogy túlterhelné a felhasználókat.

A platform valós idejű együttműködési szerkesztőt, összekapcsolt oldalakat és grafikon alapú struktúrát használ. Ha csapata a komplexitás helyett a sebességet, az egyszerűséget és az egyértelműséget értékeli, a Nuclino megkönnyíti a koncentrációt és a zavaró tényezők nélküli keresést.

💟 AI Search: A Nuclino AI asszisztense, a Sidekick, az összekapcsolt belső wiki oldalakról származó azonnali, közvetlen válaszokat ad. Az AI eszköz gyorsan egyszerű, világos válaszokat ad, így ideális azoknak a startupoknak és kis csapatoknak, akik az egyszerűséget részesítik előnyben a bonyolult funkciókkal szemben.

A Nuclino legjobb funkciói

Hozzon létre gazdag, hosszú formátumú dokumentumokat, amelyek jegyzeteket, feladatokat, folyamatábrákat, beágyazott fájlokat és még sok mást támogatnak.

Dokumentumok egyidejű szerkesztése, azonnali frissítések megtekintése és a jelenlét nyomon követése a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

Kövesse nyomon a feladatokat és projekteket Kanban táblák, feladatlisták és könnyű projektmenedzsment eszközök segítségével.

A Nuclino korlátai

Az eszköz nem rendelkezik tömeges tartalomletöltési opcióval.

A kereső nem kezeli a helyesírási hibákat; a helyesírási hibák nem eredményeznek találatot.

Nuclino árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Nuclino értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Nuclino-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Nagyon intuitív, nagyon egyszerű összekapcsolni az oldalakat és csoportokat létrehozni, és több jó felület is rendelkezésre áll a csoportok és oldalak közötti zökkenőmentes navigáláshoz... Amikor gyűjteményt hoz létre, egy olyan oldal jön létre, amelyet nem lehet szerkeszteni, és amely csak a csoportban található összes oldal linkjeit és nevét tartalmazza, ami nem túl szép látvány. Jobb lenne, ha ez egy szerkeszthető oldal lenne, amely a gyűjtemény kezdőlapjaként funkcionálna.

Nagyon intuitív, nagyon egyszerű összekapcsolni az oldalakat és csoportokat létrehozni, és több jó felület is rendelkezésre áll a csoportok és oldalak közötti zökkenőmentes navigáláshoz... Amikor gyűjteményt hoz létre, egy olyan oldal jön létre, amelyet nem lehet szerkeszteni, és amely csak a csoportban található összes oldal linkjeit és nevét tartalmazza, ami nem túl szép látvány. Jobb lenne, ha ez egy szerkeszthető oldal lenne, amely a gyűjtemény kezdőlapjaként funkcionálna.

10. Quip (A legjobb a Salesforce-en belüli közös dokumentumok és táblázatokhoz)

via Quip

A Quip egy egyszerűbb, együttműködésen alapuló platformot igénylő tudásmenedzserek számára kínál folyékonyabb, dokumentumközpontú felhasználói élményt. Egy munkaterületen egyesíti a dokumentumokat, táblázatokat és a csapatcsevegést. A Quip támogatja a beágyazott beszélgetéseket, a valós idejű szerkesztést és az együttműködésen alapuló ellenőrzőlistákat, így könnyebb rögzíteni, megvitatni és finomítani a tudást annak létrehozása közben.

Bár nem támaszkodik nagymértékben az AI-ra, egyszerűsége és szoros Salesforce-integrációja (azok számára, akiknek erre szükségük van) segít a fontos folyamatok és frissítések központosításában.

💟 AI Search: A Quip AI-képességei a Salesforce munkafolyamatokba való mély integrációra összpontosítanak. A keresés a kollaboratív dokumentumokban és táblázatokban elhelyezett valós idejű üzleti adatok visszakeresésére összpontosít, biztosítva, hogy a megtalált tudás közvetlenül releváns legyen a CRM-rekordokhoz és az élő értékesítési vagy szolgáltatási kontextushoz.

A Quip legjobb funkciói

Vegyen részt csoportos vagy egyéni üzenetküldésben, videohívásokban és visszajelzésekben a platformon belül.

Élő Salesforce-rekordokat, jelentéseket és CRM-adatokat ágyazhat közvetlenül dokumentumokba és táblázatokba a valós idejű adatösszehangolás érdekében.

Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat dokumentumokban vagy csevegőszobákban, határidőkkel és a haladás nyomon követésével.

Bővítse dokumentumait naptárakkal, rajzlapokkal és harmadik féltől származó alkalmazások integrációjával.

A Quip korlátai

A felület navigációja bonyolultabb, mint más Confluence AI Search alternatíváké.

Az alkalmazás hajlamos megváltoztatni a betűtípust, amikor módosítja a formázást.

Quip árak

Quip starter: 12 USD/hó felhasználónként

Quip plus: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Quip advanced: 100 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Quip értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Quipről a valódi felhasználók?

Így írta le tapasztalatait az egyik felhasználó:

Ha külső szolgáltatásokra vagy adatokra szeretne hivatkozni a Quipben, egyszerűen csak írjon egy @ szimbólumot a nevük elé. Az @ szimbólumnak számos felhasználási lehetősége van, például személyek megemlítésére, időbélyeg vagy dátum hozzáadására. Ezenkívül a megadott időpontban emlékeztetőt kap... A Quip beállítása és a lehető leghatékonyabb kihasználása kihívást jelenthet; az optimális használat a Salesforce termékkel együtt lehetséges, így más CRM használata esetén korlátozottak a lehetőségek.

Ha külső szolgáltatásokra vagy adatokra szeretne hivatkozni a Quipben, egyszerűen csak írjon egy @ szimbólumot a nevük elé. Az @ szimbólumnak számos felhasználási lehetősége van, például személyek megemlítésére, időbélyeg vagy dátum hozzáadására. Ezenkívül a megadott időpontban emlékeztetőt kap... A Quip beállítása és a lehető leghatékonyabb kihasználása kihívást jelenthet; az optimális használat a Salesforce termékkel együtt lehetséges, így más CRM használata esetén korlátozottak a lehetőségek.

11. Algolia (A legjobb gyors AI-kereséshez, egyedi rangsorolással és szűréssel)

via Algolia

Az Algolia segítségével finomhangolhatja a keresés működését a belső eszközökön és dokumentumokban.

Teljes ellenőrzést kap olyan dolgok felett, mint a rangsorolási szabályok, a valós idejű indexelés és akár a szemantikai újrarangsorolás is, ami ideális, ha csapata nagy, komplex adathalmazokat kezel.

A platform alapértelmezés szerint kezeli a facettás navigációt, a helyesírási hibák tolerálását és a többnyelvű támogatást. Mivel API-first, integrálása a rendszerébe egyszerű. Különösen hasznos, ha nem csak intelligens, hanem skálázható keresőre is szüksége van.

💟 AI Search: Az Algolia egy API-first platformot kínál, amely a fejlesztőknek példátlan ellenőrzést biztosít a keresési logika felett. AI Re-ranking funkciója lehetővé teszi a relevancia pontszámok valós idejű kiigazítását a felhasználói viselkedés és szándék alapján, így rendkívül testreszabott, szupergyors front-end keresési élményt teremt, amely zökkenőmentesen kezeli a komplex szűrést és a többnyelvű támogatást.

Az Algolia legjobb funkciói

Szerezzen be egy testreszabható relevancia-algoritmust a keresési eredmények rangsorának és sorrendjének finomhangolásához.

Személyre szabhatja a keresési eredményeket azáltal, hogy a relevanciát az egyes felhasználók viselkedése alapján alakítja és a tartalmat növeli.

Biztosítson vizuális irányítópultot a nem fejlesztők számára a keresés testreszabásához, az elemzések megtekintéséhez és a konfigurációk kezeléséhez.

Geográfiai tudatosság biztosítása az eredmények prioritásainak meghatározásához és szűréséhez a felhasználó helye vagy közelsége alapján.

Az Algolia korlátai

Korlátozott keresési API-adatok és részletes jelentések

A megvalósítási dokumentumok és példák nem frissültek.

Algolia árak

Egyedi árazás

Algolia értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak az Algolia-ról a valódi felhasználók?

Egy értékelés így fogalmaz:

Jó felhasználói felület, gyors integráció, átfogó dokumentáció, több platform támogatása. Általában kiváló keresőmotor… Korlátozott lekérdezési logika. Különösen az „A OR (B AND C) OR (D AND E)” nem támogatott. A több mezőn történő objektumszűrés megfelelő tömbje nem támogatott. Több rekordot kell létrehoznia ugyanazzal az eszközzel, és minden rekordban egyedi objektumokat kell létrehoznia a tömbben. A lekérdezési javaslatok nem segítenek a mi esetünkben, mivel alapvetően a mai „legnépszerűbb kifejezéseket” tartalmazzák. Egyes kifejezések ma érvényesek lehetnek, de holnap már nem.

Jó felhasználói felület, gyors integráció, átfogó dokumentáció, több platform támogatása. Általában kiváló keresőmotor… Korlátozott lekérdezési logika. Különösen az „A OR (B AND C) OR (D AND E)” nem támogatott. A több mezőn történő objektumszűrés megfelelő tömbje nem támogatott. Több rekordot kell létrehoznia ugyanazzal az eszközzel, és minden rekordban egyedi objektumokat kell létrehoznia a tömbben. A lekérdezési javaslatok nem segítenek a mi esetünkben, mivel alapvetően a mai „legnépszerűbb kifejezéseket” tartalmazzák. Egyes kifejezések ma érvényesek lehetnek, de holnap már nem.

