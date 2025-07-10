Ingyenes IOU-sablonok informális kölcsönök nyomon követéséhez

Pénzt kölcsönad egy ügyfélnek, csapattagnak vagy akár egy családi barátnak? Ez nagylelkűség. De nem tartja nyomon? Ez kockázatos.

Az informális kölcsönöket gyakran nyomon követés és dokumentálás nélkül veszik fel vagy adják, ami késedelmes visszafizetésekhez, kínos követelésekhez és rengeteg stresszhez vezet.

Jó hír? Nem kell könyvelőt alkalmaznia, és nem kell bonyolult táblázatokat készítenie a semmiből.

Útmutatónk ingyenes IOU-sablonokat kínál, amelyekkel könnyedén, áttekinthetően és nyugodtan nyomon követheti az informális kölcsönöket. Kezdjük el a nyomon követést! 💰

Mik azok az IOU-sablonok?

Az IOU-sablon egy egyszerű, informális jogi dokumentum, amelyet hitelek és visszafizetési feltételek rögzítésére használnak, anélkül, hogy egy hivatalos hitelszerződés bonyolultságával járna. Az IOU a „I Owe You” (tartozom neked) rövidítése. Az IOU-sablon olyan fontos részleteket tartalmaz, mint a felvett összeg, a lejárat dátuma, a kamatláb (ha van) és a felek.

Az alkalmi kölcsönöktől a szabadúszói fizetésekig, az IOU sablonnal írásba foglalva a feltételeket egyértelművé teszi az elvárásokat és elkerüli a félreértéseket.

📌 Ne feledje: Az IOU-nak egyszerű, megbízható dokumentumnak kell lennie, amelyben szerepel a tartozás összege, a visszafizetés időpontja, valamint az esetleges feltételek, például a felhalmozott kamat vagy az egyösszegű visszafizetés.

A legjobb IOU-sablonok

Készen áll a hivatalos lépésekre? Íme 21 könnyen használható IOU-sablon, amelyek segítenek a tartozások megfelelő dokumentálásában:

1. ClickUp kölcsönszerződés-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp kölcsönszerződés-sablon segítségével készítheti el és nyomon követheti a kölcsön részleteit, például az összeget, a kamatlábat és a visszafizetési feltételeket.

A ClickUp kölcsönszerződés-sablon tökéletes azoknak a magánszemélyeknek vagy vállalkozásoknak, akiknek strukturált módszerre van szükségük a kölcsönadás vagy kölcsönfelvétel dokumentálásához. Segít rögzíteni az összes fontos kölcsönadási adatot, a kölcsön összegétől és kamatlábától kezdve a mindkét fél számára megfelelő fizetési ütemtervig (heti, havi, éves vagy egyéni).

Tartalmazza továbbá a hitelfelvevő lemondási nyilatkozatát, a vitarendezési feltételeket és a joghatóságot is, hogy a megállapodás kiegyensúlyozott és végrehajtható legyen, ha a dolgok rosszul alakulnak.

✅ Ideális: szabadúszók, kisvállalkozások tulajdonosai vagy bárki, aki pénzt kölcsönöz és egyértelmű, nyomon követhető kölcsönszerződést keres, jogi zsargon nélkül.

2. ClickUp egyszerű fizetési megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg egyértelműen a fizetési feltételeket, az ütemtervet és a kötelezettségeket az adós és a hitelező között a ClickUp egyszerű fizetési megállapodás sablonjának segítségével.

A ClickUp egyszerű fizetési megállapodás sablonja leegyszerűsíti az egyszeri vagy ismétlődő fizetéseket két fél között, akik el akarják kerülni a zavart és az összes feltételt a kezdetektől dokumentálni szeretnék.

A ClickUp Docs-ba beépített sablon egyértelműen meghatározza a fizetési határidőket és a késedelem esetén alkalmazandó intézkedéseket, így elkerülhetőek a viták, és az érintett felek mindig ugyanazon az állásponton maradnak. A sablon jogi záradékokat is tartalmaz, például az utód felelősségét és a joghatóságot, hogy a megállapodás még szilárdabb legyen.

A Docs alkalmazáson belül a ClickUp Tasks segít a nyomon követési feladatok kiosztásában és a fizetési műveletek nyomon követésében. Ismétlődő emlékeztetőket is használhat a határidők nyomon követéséhez, így könnyedén kezelheti a fizetéseket manuális nyomon követés nélkül.

✅ Ideális: Szabadúszók, coachok vagy kisvállalkozások számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az egyszeri vagy ismétlődő fizetési megállapodásokat ügyfeleikkel.

📮 ClickUp Insight: Minden negyedik alkalmazott négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack-szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkájukat. A ClickUp az egész munkafolyamatot egyetlen egységes platformra egyesíti. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Chat, a ClickUp Docs és a ClickUp Brain, minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsút inthet a „munka a munkáról” fogalmának, és visszaszerezheti produktív idejét. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

3. ClickUp megállapodási levél sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen rugalmas kölcsön- vagy részletfizetési szerződéseket egyértelműen meghatározott fizetési feltételekkel a ClickUp megállapodási sablon segítségével.

A ClickUp megállapodási sablon segít a szabadúszóknak, ügynökségeknek vagy kisvállalkozások tulajdonosainak a szolgáltatási megállapodásokban szereplő elvárások egyértelmű dokumentálásában.

A sablon előre meghatározza a projekt hatókörét és a fizetési feltételeket, így biztosítva, hogy mindkét fél egyetért a munka megkezdése előtt. Megjegyezheti a kívánt fizetési módot és határidőt, így később nem lesznek találgatások vagy utólagos zavarok.

Annak érdekében, hogy minden jogilag rendben legyen, a sablon beépített kockázatvédelmi és rugalmassági záradékokkal rendelkezik, például kártalanítási és módosítási feltételekkel, anélkül, hogy a dokumentum túlterhelőnek tűnne.

✅ Ideális: Vállalkozók, tanácsadók vagy kis csapatok számára, akik új üzleti partnerségbe vagy projektbe kezdenek, és gyors, egyértelmű módot keresnek a feltételek dokumentálására.

🧠 Tudta? A legkorábbi ismert IOU Nagy-Britanniában 57. január 8-ra nyúlik vissza, és a Bloomberg londoni székhelye alatt található római írótáblák között találták meg. Ez a latin írással ellátott fa táblácska az első feljegyzés a mai londoni pénzügyi negyedben folyó kereskedelmi tevékenységről.

4. ClickUp vásárlási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp vásárlási szerződés sablonjával könnyedén dokumentálhatja az eladó-vevő adatait, a termék részleteit és a fizetési feltételeket.

A ClickUp vásárlási szerződés sablonja hasznos mindenkinek, akinek formalizálnia kell áruk vásárlását vagy eladását, függetlenül attól, hogy beszerzéssel, vállalkozás vezetésével vagy egyéni értékesítéssel foglalkozik.

Testreszabható helyet kínál az eladó és a vevő adatainak hozzáadásához, beleértve a vállalati arculatot, például a logókat, és pontosan leírja, mi kerül cserére, a termék specifikációival és fényképeivel együtt.

Lehetővé teszi a fizetési feltételek, például a megállapodott ár és a pénz átutalásának módja meghatározását is. Hozzáadhatja saját feltételeit, és miután mindkét fél aláírta, egyértelmű, professzionális megállapodás kerül a fájlok közé.

✅ Ideális: szabadúszók, startupok vagy olyan vállalkozások számára, amelyek vásárlásokkal, értékesítésekkel vagy beszállítói ügyletekkel foglalkoznak, amelyekhez egyértelmű, nyomon követhető dokumentációra van szükség.

5. ClickUp vállalkozói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg egyértelműen a szerepeket, a fizetési feltételeket és a munka hatókörét a ClickUp vállalkozói szerződés sablon segítségével.

A ClickUp vállalkozói szerződés sablonja olyan vállalkozások, startupok és ügynökségek számára készült, amelyek független vállalkozókkal vagy szabadúszókkal dolgoznak. Segít létrehozni egy jogilag szilárd szerződést, amely meghatározza a kapcsolatot, a fizetési feltételeket, a munka hatókörét és egyebeket.

A sablon részletezi a vállalkozó és az ügyfél felelősségeit, beleértve a várt szolgáltatásokat és a fizetés módját. Hosszabb távú egyértelműség érdekében beépíthet olyan záradékokat is, mint a szerződés időtartama, megújítása és a változások kezelése.

Az utolsó simítások? A jogszabályi rendelkezések szakasza és hely mindkét fél aláírásának, hogy megpecsételjék az üzletet.

✅ Ideális: Vállalkozások, ügynökségek és egyéni vállalkozók számára, akiknek jogilag kötelező erejű dokumentumra van szükségük vállalkozók és szabadúszók felvételéhez az átlátható üzleti gyakorlat érdekében.

6. ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablon (Texas)

Ingyenes sablon letöltése Állítsa be a bérleti feltételeket, a használati szabályokat és a bérleti díjat a ClickUp Texas bérleti szerződés sablonjával.

A kereskedelmi bérleti szerződések kezelése során a dolgok gyorsan tisztázatlanná válhatnak. A ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablonja segít a texasi bérbeadóknak és bérlőknek egyaránt a bérleti szerződés megfelelő dokumentálásában azáltal, hogy egyértelműen meghatározza a feltételeket és minimalizálja a zavart.

Ez a sablon több alapvető bérleti részletet tartalmaz, mint például a bérleti díj esedékességének dátuma, a kaució és a lakhatási korlátozások. Emellett dokumentálhatja az ingatlan adatait is, például a helyszínt és a szobák számát, így a bérbeadók és a bérlők már az első naptól kezdve közös referenciaponttal rendelkeznek.

A sablon olyan gyakorlati bérleti helyzeteket is lefed, amelyeket sokan figyelmen kívül hagynak, például mi történik, ha a bérleti díjat késve fizetik, hogyan kezelik a beköltözéskori ellenőrzéseket, vagy ki felelős a károkért. Akár háziállatokra vonatkozó szabályokat is meghatározhat, vagy a helyi törvények alapján megfelelési záradékot is hozzáadhat a viták elkerülése érdekében.

✅ Ideális: texasi bérbeadók vagy ingatlanügynökök számára, akik kereskedelmi ingatlanokat kezelnek és testreszabható bérleti szerződésre van szükségük.

🧠 Bónusz: A ClickUp Brain segítségével még a sablon áttekinthetőségét is automatizálhatja. Például egyszerűen csak adja meg a következő utasítást: „Mi történik, ha a bérlő nem fizeti be időben a bérleti díjat?” Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy megértse a késedelmes bérleti díj büntetéseit és a jogi lépéseket a ClickUp Texas bérleti szerződés sablonjában. A Brain azonnal felületre hozza a sablonból a hasznosítható információkat, mint például a nemteljesítési eljárások, a jogi jogok és a büntetési záradékok, ezzel időt és zavart takarítva meg.

7. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szolgáltatási szerződés sablon segítségével világos elvárásokat állíthat fel a szolgáltatásokkal, fizetésekkel és felmondási feltételekkel kapcsolatban.

A ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja segít a szabadúszóknak és a tanácsadóknak egyértelműen meghatározni a nyújtott szolgáltatásokat és a fizetési határidőket. Segít felvázolni a munka hatókörét, idővonalakat meghatározni, és biztosítani, hogy mindkét fél egyetértésben legyen.

Emellett jegyzeteket is hagyhat, vagy frissítéseket is rögzíthet, így egyetlen forrásból származó, hiteles információkat kaphat a megállapodásról. Ráadásul ez egyben nyilvántartásként is szolgál. Így ha egy ügyfél elfelejti, mire kötelezte magát (mindannyian jártunk már így 😅 ), akkor Önnek készen áll a megállapodás, hogy újra átnézze.

✅ Ideális: Szabadúszók, ügynökségek és szolgáltatók számára, akik szeretnék egyértelműen meghatározni munkájukat és elkerülni a feladatkör kiterjedésének változását.

💡 Profi tipp: Ha több ügyfélszerződést kezel, a szerződéskezelő szoftver és ez a sablon együttes használata segíthet a frissítések, jóváhagyások és verziókezelés egyszerűsítésében.

8. ClickUp szállítói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a szállítók szerepét, a teljesítendő feladatokat és az ütemtervet a ClickUp szállítói szerződés sablonjával.

A ClickUp szállítói szerződés sablonja beszerzési csapatok, projektmenedzserek és vállalkozás tulajdonosok számára készült, akiknek formalizálniuk kell a szállítói kapcsolatokat és egyértelmű elvárásokat kell megfogalmazniuk.

A kölcsönös elszámoltathatóság érdekében készült sablon segít tisztázni az árakat, a szállítási feltételeket, a felelősségeket és az idővonalakat. Mi több, egy helyen kezelheti több beszállítói megállapodást, szükség szerint frissítheti azokat, és akár a tárgyalások során is együttműködhet a belső csapatokkal.

Ha ezeket a tranzakciókat könyvelési célokra is nyomon követi, akkor néhány főkönyvi példa megtekintése segíthet a szállítói kifizetések kategorizálásában és a nyilvántartások tisztán tartásában.

✅ Ideális: Kisvállalkozások és beszerzési csapatok számára, akik beszállítói kapcsolatokat kezelnek, és az első naptól kezdve egyértelmű, megbízható megállapodásokra van szükségük.

Gyakran feltett kérdés: A írásbeli IOU jogilag érvényes? Válasz: Ahhoz, hogy egy IOU jogi érvényességgel bírjon, egyértelműen meg kell határoznia: A kölcsönzött pénz összege

A kölcsönvevő és a kölcsönadó neve

Visszafizetési feltételek (pl. mikor és hogyan történik a visszafizetés)

Bármilyen kamatfizetési összeg vagy egyösszegű fizetés, amelyre számítani lehet

A hitelfelvevő és a hitelező aláírása

9. ClickUp számlák fizetendő sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a számlák állapotát, a fizetési feltételeket és a szállítók adatait egy helyen a ClickUp Accounts Payable Template segítségével.

A ClickUp számlák fizetési sablonja is pénzügyi és operatív csapatok számára készült, akik több beszállító számláit kezelik. Segít egyszerűsíteni a számlák nyomon követését és a fizetések feldolgozását egyértelműen meghatározott szakaszokkal, mint például a fogadás, a feliratozás, az irányítás és az ellenőrzés.

A sablon tartalmazza a szállító adatait, a fizetési típusokat (például teljes vagy részleges fizetés) és a legfontosabb számla dátumokat. A fizetési folyamat zökkenőmentesebbé tétele érdekében rögzítheti az esedékes összegeket, valamint nyomon követheti a feladatazonosítókat és a prioritásokat.

Ráadásul az automatikus emlékeztetők és munkafolyamatok segítségével soha többé nem kell manuálisan nyomon követnie a határidőket. Használja a Clickup költségjelentés-sablonjaival együtt, hogy áttekinthető képet kapjon a kimenő készpénzről és a belső kiadásokról.

✅ Ideális: vállalkozók, könyvelők vagy bárki, aki ismétlődő kifizetéseket kezel, és megbízható, nyomon követhető módszert keres a kifizetések nyomon követésére.

Szeretné még tovább egyszerűsíteni a számlák jóváhagyási folyamatát? Nézze meg ezt a munkafolyamat-automatizálási oktatóanyagot, hogy megtanulja, hogyan automatizálhatja a feladatokat, jóváhagyásokat és emlékeztetőket a ClickUp alkalmazásban.

10. ClickUp bérleti szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp bérleti szerződés sablonjával világosan határozza meg a bérleti feltételeket, az ingatlan használatát és a felelősségeket mind a bérbeadók, mind a bérlők számára.

A ClickUp bérleti szerződés sablonja lakossági használatra készült, és segít a bérbeadóknak és bérlőknek egyszerű bérleti szerződéseket készíteni, bonyolult jogi szakszavak nélkül. Tartalmazza az alapvető információkat, mint a bérleti díj összege, a bérleti időtartam, a kaució és az ingatlan címe, valamint opcionális részleteket, mint az előlegek és a közüzemi szabályok.

Tartalmaz hasznos szakaszokat az ingatlan használatáról, az ellenőrzésekről és a szerződés felmondásáról is , hogy később ne legyenek zavarok. A ClickUp Docs-ba beépített sablon lehetővé teszi , hogy egy helyen rendeljen hozzá követéseket és tárolja az aláírt megállapodásokat, ami ideális több bérlemény zökkenőmentes kezeléséhez.

✅ Ideális: Független bérbeadók vagy kis ingatlankezelők számára, akik egyértelmű, professzionális bérleti szerződést szeretnének, amelyet könnyű kezelni és frissíteni.

11. ClickUp szabadúszó számlasablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen professzionális számlákat és kövesse nyomon az ügyfelek projektjeinek kifizetetlen számláit a ClickUp Freelance Invoice Template segítségével.

A ClickUp Freelance Invoice Template segít a szabadúszóknak gyorsan elkészíteni a professzionális számlákat, így adminisztratív terhek nélkül kaphatja meg a fizetését. Ez a sablon testreszabható mezőket tartalmaz az ügyfél adataival, a szolgáltatásokkal, a fizetési feltételekkel és a banki adatokkal, hogy a fizetés könnyen megtörténjen.

Sőt, valós időben nyomon követheti minden számlát, értesítésekkel naprakész maradhat, és akár több számlát is rendszerezhet a ClickUp táblázat vagy lista nézet segítségével.

Ha pedig az általános pénzügyeit is nyomon követi, akkor ezt személyes mérleg sablonokkal párosítva tisztább képet kaphat a pénzforgalmáról.

✅ Ideális: Freelancerek és egyéni vállalkozók számára, akik gyors, nyomon követhető és professzionális megjelenésű számlákat szeretnének.

12. ClickUp független vállalkozói számlasablon

Ingyenes sablon letöltése Küldjön hivatalos fizetési kérelmeket, és rögzítse professzionálisan a szabadúszó szolgáltatásokat a ClickUp független vállalkozói számlasablon segítségével.

A ClickUp független vállalkozói számlasablon segít nyomon követni bevételeit világos, részletes számlákkal, anélkül, hogy kézzel kellene nyomon követnie őket.

Ez a sablon megkönnyíti az ügyfelek számára szükséges összes információ feltüntetését: a munka terjedelmét, az órákat, az árakat, az adókat és a határidőket. Akár soronként is lebontja a szolgáltatásokat és a kiadásokat, így számlája kristálytiszta és vitathatatlan lesz, miközben nyomon követheti a fennmaradó fizetéseket.

Ha gyakran küzd azzal, hogyan kérje meg a fizetést profi módon, ez a sablon olyan eszközöket is biztosít, amelyekkel egyszerre tud határozott és barátságos maradni.

✅ Ideális: Független vállalkozók számára, akik több ügyféllel vagy projekttel foglalkoznak, és akiknek tiszta, megbízható módszerre van szükségük a hatékony számlázáshoz és nyomon követéshez.

13. I Owe You sablon a Smallpdf-től

via Smallpdf

A Smallpdf I Owe You sablonja alkalmas baráti, családi vagy kollégák közötti informális kölcsönszerződésekhez. Könnyen kitölthető, és támogatja az egyszerű visszafizetési feltételeket, mint például az egyszeri vagy részletfizetés. Szükség esetén figyelembe veheti a kamatot vagy a kifizetési dátumokat is.

Könnyen kitölthető és aláírható, biztosítja, hogy mindkét fél egyetértse a feltételekkel anélkül, hogy formális szerződésre lenne szükség, és segíthet a kisebb adósságok nyomon követésében vagy a személyes pénzügyi KPI-k figyelemmel kísérésében is.

✅ Ideális: Azoknak, akik gyors és egyszerű IOU jogi dokumentumra van szükségük személyes vagy informális használatra, regisztráció és bonyodalmak nélkül.

14. IOU sablon az eSign-tól

eSign segítségével

Ez az eSign által készített IOU-sablon tartalmazza a legfontosabb visszafizetési feltételeket és esedékességi dátumokat, miközben olyan funkciók révén extra jogi súllyal bír, mint például a hitelfelvevő ítéletének elismerése (ahol ez megengedett).

A megállapodást a hitelfelvevő, a hitelező és egy tanú digitális aláírásával véglegesítheti közvetlenül az eSign platformon, így a folyamat hivatalossá és hatékonnyá válik.

✅ Ideális: Azok számára, akik pénzt kölcsönöznek barátaiknak, családtagjaiknak vagy kollégáiknak, és egyszerű, strukturált megállapodást szeretnének, amely tartalmazza a visszafizetés részleteit.

15. IOU-sablon a PandaDoc-tól

via PandaDoc

A PandaDoc IOU-sablonja ideális strukturált személyi vagy üzleti kölcsönök dokumentálásához. Támogatja a rugalmas visszafizetési ütemterveket, az opcionális kezeseket, és lehetővé teszi a kamatok egy meghatározott időszakra történő egyenlő részletekre történő felosztását.

Az IOU sablon részletes, olyan záradékokat tartalmaz, mint a közös felelősség, a módosítási jogok és az irányadó jog.

✅ Ideális: Bárkinek, aki pénzt kölcsönöz, és rugalmas, de jól strukturált IOU-megállapodást szeretne, opcionális jogi elemekkel, mint például kamat, kezesek vagy részletfizetés.

16. Személyi kölcsön IOU sablon a Template.net webhelyről

A Template.net személyi kölcsön IOU sablonja világos és tiszteletteljes módot kínál a tranzakció dokumentálására, legyen szó barátok, családtagok vagy kollégák közötti ügyletről.

A sablon az egyszerűségre összpontosít, miközben a legfontosabb részleteket, mint például a kölcsön összegét és a visszafizetés határidejét, tisztán rögzíti. Hasznos eszköz akkor is, ha szeretné rendezni pénzügyeit, és tisztán szeretné nyilvántartani személyes kölcsönöket.

✅ Ideális: Nagy összegű pénzt kölcsönző vagy kölcsönvevő magánszemélyek számára, akik egyértelmű és könnyen kitölthető megállapodást szeretnének.

17. Ígéretlevél IOU sablon a Template.net webhelyről

A Template.net ígérvény-sablonja ötvözi az ígérvény egyszerűségét az ígérvény jogi szerkezetével, biztosítva az egyértelműséget, a végrehajthatóságot és a védelmet mindkét fél számára.

A sablon egy 24 hónapos visszafizetési tervet vázol fel, 5% éves kamatlábbal, 50 dolláros késedelmi díjjal a késedelmes fizetések esetén, valamint egy előtörlesztési záradékkal, amely lehetővé teszi a hitelfelvevő számára, hogy a hitelt büntetés nélkül előre visszafizesse.

✅ Ideális: Magánszemélyek vagy hitelezők számára, akik kamatos formális kölcsönöket kínálnak, és dokumentált, jogilag érvényes visszafizetési ígéretet szeretnének.

18. Ügyfél IOU sablon a Template.net webhelyről

A Template.net ügyfél IOU sablonja egy testreszabható dokumentum, amelyet a hitelfelvevők és a hitelezők közötti kölcsönszerződések formalizálására terveztek. Tartalmazza a hitelfelvevő és a hitelező adatait, a tőkeösszeget, a visszafizetési feltételeket, a kamatlábat, a szerződés feltételeit, a kiegészítő feltételeket, valamint a hitelező és a hitelfelvevő aláírásait.

A sablon segítségével egyszerű nyelven könnyen leírhatja az adósság részleteit – mennyi az adósság, ki tartozik, és mikor esedékes a fennmaradó fizetendő összeg.

✅ Ideális: Vállalkozók vagy szabadúszók számára, akik hitelt vagy pénzügyi kedvezményeket nyújtanak ügyfeleiknek, és professzionális megjelenésű, ügyfél márkájú IOU dokumentumra van szükségük.

💡 Profi tipp: A kölcsön esetében célszerű a tőke részt a kamattól elkülönítve nyomon követni, hogy elkerülje a zavart. A tőke az eredetileg felvett összeg, a kamat törlesztőrészlete pedig a teljes kamatnak a visszafizetési időszakra egyenlően elosztott összege.

19. Bérleti díj fizetési ígéret sablon a Template.net webhelyről

A Template.net bérleti díj fizetési IOU sablonja a bérbeadó és a bérlő közötti késedelmes bérleti díjat dokumentálja olyan kulcsfontosságú mezőkkel, mint a teljes esedékes bérleti díj, az eredeti és az új esedékességi dátum, valamint a késedelmi kamat (havi 5%).

A feltételek egyértelművé teszik, hogy a fizetés elmulasztása további kamatokat vonhat maga után, és az aláírási rész megerősíti, hogy a hitelfelvevő tudomásul veszi az adósságot és a visszafizetési feltételeket.

✅ Ideális: Bérbeadók és bérlők számára, akik késedelmes bérleti díjfizetéssel küzdenek, és írásban szeretnék tisztázni az új feltételeket anélkül, hogy fokoznák a feszültséget.

20. Adósságnyilatkozat IOU sablon a Template.net weboldalról

A Template.net Debt Acknowledgment IOU Template (Adósságnyilatkozat IOU sablon) a meglévő adósság írásbeli megerősítésére szolgál. 🧾 Tartalmazza az alapvető mezőket, mint például a hitelfelvevő és a hitelező nevét, a hitel összegét, az elérhetőségeket és a visszafizetés határidejét.

Helyet biztosít a hitelfelvevő és a hitelező aláírásának, valamint egy opcionális tanúnak is, így kényelmes módja annak, hogy a korábbi szóbeli megállapodásokat vagy a kifizetetlen egyenlegeket írásba foglalja anélkül, hogy teljesen új kölcsönszerződést kellene készítenie.

✅ Ideális: Mindenkinek, aki már kölcsönadott pénzt, és most írásos elismervényt szeretne a tartozásról, hogy egyértelműen dokumentálja a megállapodást és a visszafizetési feltételeket.

21. IOU sablon a Wondershare-től

via Wondershare

A Wondershare IOU sablon tiszta, jól strukturált és alkalmas mind pénz, mind nem pénzbeli tételek, például berendezések, földterületek vagy egyéb eszközök kezelésére.

A sablon tartalmazza az alapvető információkat, mint például a neveket, a tartozás összegét, a visszafizetés módját és a határidőt, emellett olyan extrákkal is rendelkezik, mint az opcionális kamatmezők és a jogi megjegyzések. Szerkezete strukturáltabb, mint egy alapvető IOU-nak, de mégis könnyen testreszabható bármely alapvető szövegszerkesztővel.

✅ Ideális: Magánszemélyek vagy kisvállalkozások számára, akik rugalmas, letölthető IOU sablont keresnek, amely pénzügyi és nem pénzügyi tartozásokra egyaránt alkalmas.

Mi jellemzi egy jó IOU-sablont?

Egy jó IOU-sablon mindent egyértelművé tesz és megakadályozza a „Várj, mi is volt a megállapodás?” pillanatokat.

A sablon a következőket kínálja:

Testreszabás: Testreszabhatja a nevek, a kölcsönzött pénz összege, a lejárati dátumok és a megjegyzések mezőit, hogy azok bármilyen megállapodáshoz illeszkedjenek.

Visszafizetés nyomon követése: Jegyezze fel minden kölcsönügyletet, kövesse nyomon a fizetéseket, állítson be emlékeztetőket, és tartsa be a határidőket.

Emlékeztetők és ellenőrzőlisták: Használjon sablonokat, amelyekkel nyomon követheti a követendő teendőket vagy az ismétlődő kifizetéseket, mint egy teendőlista.

Együttműködés: Ossza meg a dokumentumot az összes érintett féllel, hogy elkerülje a félreértéseket.

Rugalmasság: A visszafizetési terveket, összegeket vagy határidőket azonnal módosíthatja, így nem kell mindent elölről kezdenie.

Alapvetően válasszon egy egyszerű, de átfogó sablont. Íme egy rövid összefoglaló azokról az alapvető elemekről, amelyeket minden jó IOU-sablonnak tartalmaznia kell:

Az IOU elemei Miért fontos ez? Mindkét fél teljes neve Tisztázza, ki ad kölcsönt és ki vesz fel kölcsönt 🧍‍♀️ Pontos kölcsönösszeg Elkerüli a hibákat, ha számokkal és szavakkal is leírja 💸 A tranzakció dátuma Rögzíti a kölcsön kiadásának időpontját 📅 Visszafizetési dátum vagy ütemezés Állítson be egyértelmű visszafizetési ütemtervet, függetlenül attól, hogy egyszeri vagy ismétlődő fizetésről van szó ⏳ Visszafizetési feltételek Meghatározza, hogy tartalmaz-e kamatot 🧾 Mindkét fél aláírása Jogi és kölcsönös bizalmat teremt ✍️ Szerkeszthető és hozzáférhető formátum Könnyen újrahasznosítható, frissíthető vagy digitálisan megosztható 📱

Kövesse nyomon az informális kölcsönöket a ClickUp segítségével

A dokumentáció nélküli pénz kölcsönzése zavarhoz vagy, ami még rosszabb, a bizalom elvesztéséhez vezethet. Akár kis szívességről, akár komoly megállapodásról van szó, a megfelelő IOU-sablon megkönnyíti a dolgát a későbbiekben.

A ClickUp szervezett, rugalmas módszert kínál mindenféle kölcsönnel kapcsolatos dokumentum kezelésére. Az egyszerű fizetési megállapodásoktól a részletes szállítói szerződésekig minden helyzethez van sablon. És a legjobb az egészben? Nem kell jogi szakértőnek lennie ahhoz, hogy használni tudja őket.

Válassza ki a megfelelő sablont, töltse ki, és ossza meg bizalommal. ✅

A ClickUp segít Önnek. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! 🙌