Mindannyiunknak vannak pénzügyi céljai. Lehet ez autóvásárlás, korai nyugdíjazás, egy hónapos nyaralás, vagy mindez együtt. De ezek eléréséhez gondos pénzügyi tervezés szükséges.

🧠 Érdekesség: A pénzügyi források és finanszírozási lehetőségek hiánya 2023-ban az amerikai Z generáció 64%-a számára a célok elérésének első számú akadályát jelentette.

A személyes pénzügyek kezelése és a befektetési stratégia kidolgozása terén a legtöbb ember vagy feleslegesnek tartja, vagy elriasztja őket a jövedelmük, kiadásaik, eszközeik és kötelezettségeik értékelésének gondolata.

Akár az első, akár a második csoportba tartozik, a személyes mérleg sablonok minden, amire szüksége van a személyes pénzügyi kimutatás elkészítéséhez.

Olvassa el cikkünket, amelyben bemutatjuk a személyes pénzügyek kezeléséhez legalkalmasabb személyes mérleg sablonokat. Használja ezeket az ingyenes forrásokat pénzügyi kimutatások készítéséhez, nettó vagyonának megállapításához, következő lépéseinek megtervezéséhez – mindenhez! ✅️

Kezdjük!

Mik azok a személyes mérleg sablonok?

A személyes pénzügyi kimutatás sablonként is ismert személyes mérleg sablon egy szerkeszthető dokumentum, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse és meghatározza pénzügyi helyzetét egy adott időpontban. Az ilyen sablonok előre formázottak és testreszabhatók, külön mezőkkel az eszközök, kötelezettségek és nettó vagyon felsorolásához – hasonlóan a vállalati szabványos hagyományos mérleghez.

🔎 Tudta? Luca Pacioli, akit sokan a „könyvelés atyjaként” tisztelnek, a 14. század végén forradalmasította a pénzügyi nyilvántartást azáltal, hogy bevezette a kettős könyvelés koncepcióját. Ez a forradalmi újítás megteremtette az alapját a mai modern mérlegnek, amelyre ma támaszkodunk.

Ezeknek a dokumentumoknak a segítségével könnyedén összegyűjtheti a hasznos pénzügyi adatokat és részleteket – bevételek, kiadások, adósságok, hitelek, befektetések stb. – a könyveléshez, a pénzügyi kimutatások elkészítéséhez, pénzügyi helyzetének értékeléséhez és pénzügyi céljainak meghatározásához. 🎯

Mi jellemzi egy jó személyes mérleg sablont?

A jó személyes mérleg sablon fogalma szubjektív, mivel két egyéni tényezőtől függ: a felhasználó igényeitől és a témában szerzett szakértelmétől.

Az alábbiakban felsorolunk néhány tulajdonságot, amelyekre figyelnie kell egy személyes pénzügyi kimutatás sablonban, hogy az igényeinek és szakértelmének megfelelően magas színvonalú és megfelelő legyen:

Tiszta szerkezet: Válasszon egy tiszta formátumú személyes mérleg sablont. Ideális esetben minden eszközét, kötelezettségét és saját tőkéjét megtekintheti és nyomon követheti anélkül, hogy szakmai pénzügyi tanácsadóra lenne szüksége 🙎

Átfogó lefedettség: Keressen olyan személyes pénzügyi kimutatás sablont, amely mindent tartalmaz – jelzáloghiteleket, kölcsönöket, jövedelmet, megtakarítási számlákon lévő pénzt, tőkenyereséget, jelentős értékű befektetéseket stb. – egy helyen, a gyors és egyszerű értékelés érdekében 💯

Automatikus számítások: Válasszon olyan személyes mérleg sablont, amelyik kiküszöböli a kézi számítások szükségességét. A beépített képletek segítségével automatikusan kiszámíthatja az olyan adatokat, mint a személyi hitelek összege, a jelenlegi ingatlanérték stb. 🧮

Testreszabhatóság: Válasszon egy olyan személyes pénzügyi kimutatás sablont, amely lehetővé teszi a mezők testreszabását. Például lehetővé kell tennie alkategóriák hozzáadását/eltávolítását, mint például forgóeszközök, rövid lejáratú kötelezettségek, hosszú lejáratú kötelezettségek, rövid lejáratú hitelek, rövid lejáratú nyereség, vevőszámlák, szállítói számlák stb., hogy azok az Ön igényeinek megfeleljenek 🛠️

Vizuális segédeszközök: Válasszon egy személyes pénzügyi kimutatás sablont, amely grafikonok, táblázatok stb. formájában szemlélteti a fontos számokat és adatokat, hogy jobban megérthesse azokat és megkönnyítse a döntéshozatalt 😎

💡 Profi tipp: Készítsen jól felépített pénzügyi tervet, hogy nyugodt legyen, mert pénzügyileg felkészült az élet meglepetéseire!

10 személyes mérleg sablon

Használja ezeket az ingyenes, kiváló minőségű forrásokat nettó vagyonának kiszámításához és pénzügyeinek egyszerű tervezéséhez.

1. ClickUp személyes mérleg sablon

Töltse le ezt a sablont Tartsa szemmel eszközeit és kötelezettségeit a ClickUp személyes mérleg sablonjával!

Képzeljen el egy dokumentumot, amely pontosan és könnyedén feltünteti, hogy mi az Ön tulajdonában van, mi az adóssága, milyen a pénzforgalma stb. A ClickUp személyes mérleg sablonja mindezt és még többet is kínál.

Ez a sablon könnyen használható és testreszabható, fő célja pedig az, hogy áttekinthető képet adjon teljes kötelezettségeiről és eszközeiről. Könnyedén ellenőrizhet mindent, a fizetendő hitelek számától kezdve a rövid távú befektetéseiig!

De ez még nem minden!

Ez a sablon segít módosítani befektetési stratégiáját is, kiemelve befektetéseit befektetési alapokba, részvényekbe, kötvényekbe stb., és jelzve azok potenciális kockázatait és lehetőségeit.

Íme, miért fogja imádni:

Biztosítsa a folyamatos sikert azáltal, hogy megérti és kiaknázza a szükséges cash flow-t és bevételi forrásokat.

Testreszabhatja az állapotokat, hogy nyomon követhesse pénzügyi kimutatásainak előrehaladását.

Használjon többféle nézetet, például Listát, Gantt-diagramot és Munkafolyamatot a jobb kezelés érdekében.

Dolgozzon együtt csapatával a pénzügyi célok elérésén kommentekkel és AI-vel!

Ideális: Azok számára, akik egyszerű sablont keresnek személyes pénzügyi kimutatások készítéséhez, valamint vagyonuk, befektetéseik és nettó vagyonuk nyomon követéséhez.

2. ClickUp személyes mérlegsablon

Töltse le ezt a sablont Állítson be KPI-ket, hogy hatékonyabban érje el pénzügyi céljait a ClickUp személyes mérlegsablonjával!

Meghatároztad már a pénzügyi céljaidat? Ha igen, akkor a ClickUp személyes mérleg sablonja minden, amire szükséged van, hogy egy lépéssel közelebb kerülj azok eléréséhez!

Ez a sablon stratégiailag működik: KPI-ket állít be és nyomon követi azokat, hogy minden pénzügyi lépése összhangban legyen céljaival. Minden alkalommal, amikor eltér céljától, a sablon jelzi a KPI-t, hogy fegyelmezett és felelősségteljes maradjon.

Idővel ez javítja a pénzhez való viszonyát, és segít egy biztos tervet készíteni a pénzügyek kezelésére.

Íme, miért fogja imádni:

Fokozza a KPI-követést olyan funkciókkal, mint a megjegyzésekre adott reakciók, a prioritásos feladatok és a beágyazott alfeladatok.

Rendezze pénzügyi céljait, időkereteit és előrehaladását az egyéni mezők segítségével.

Használja az adatokon alapuló betekintést pénzügyi döntéseinek javításához.

Frissítse és ellenőrizze folyamatosan ezt a fehér tábla pontszámtábla sablont azáltal, hogy ismétlődő feladatokat állít be a ClickUp-ban.

Ideális: Azok számára, akik személyes pénzügyi kimutatás sablont keresnek a pénzügyi KPI-k beállításához és nyomon követéséhez a célok jobb kezelése érdekében.

3. ClickUp főkönyvi sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon pénzbeáramlásait és kiadásait, hogy pénzügyi helyzetét kézben tartsa a ClickUp főkönyvi sablon segítségével.

Bár elsősorban kisvállalkozások számára készült, hogy összehasonlíthassák teljes vagyonukat és kiadásaikat, a ClickUp főkönyvi sablon könnyedén létrehozhat személyes pénzügyi kimutatást.

Hogyan? Ez a könnyen használható és testreszabható sablon a debet- és kreditügyletek pontos nyilvántartására specializálódott. Így hasznosnak bizonyul a cash flow kezelésében, különösen a pénzbeáramlás és -kiáramlás forrásainak megállapításában. Következésképpen a sablon adatai kiegészítik a személyes pénzügyi kimutatások elkészítését.

Íme, miért fogja imádni:

Öt egyedi nézet, például főkönyv , nyereség-veszteség és tranzakciók segítségével érheti el és rendszerezheti az információkat.

Az összes fontos tranzakciós információt egy helyen találja meg, hogy áttekinthetővé váljanak.

Több fiókot is nyomon követhet 10+ egyéni mezővel a részletes elemzéshez.

Hozzon létre egyedi jelentéseket, hogy naprakész legyen pénzügyeivel kapcsolatban.

Ideális: Azok számára, akik nyomon szeretnék követni pénzügyi adataikat, hogy a bevételek és kiadások megfeleljenek a kiadási tervüknek. Kisvállalkozások is felhasználhatják üzleti tervük kidolgozásához.

4. ClickUp személyes költségvetési sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen intelligens személyes költségvetést havi bevételeihez és kiadásaihoz a ClickUp személyes költségvetési sablonjával!

A hatékony költségvetés a pénzügyi célok elérésének kulcsa. A ClickUp személyes költségvetési sablonja segít a jövedelmének maximális kihasználásában. Ez a tiszta, egyszerű és áttekinthető sablon nyomon követi az olyan életszükségleti kiadásokat, mint a villanyszámla, a hitelkártya-tartozás stb., és megmutatja a hónap végi megtakarításait.

Ez két dolgot biztosít. Először is, minden fontos adósság vagy kiadás azonnal rendezésre kerül. Másodszor, tisztán láthatja a teljes készpénzállományát, miután elszámolta az összes tartozását, így tudja, mennyi időbe telik egy adott pénzügyi cél eléréséhez.

Íme, miért fogja imádni:

Azonosítsa az Önre hatást gyakorló kiadási mintákat, és hozzon jobb személyes költségvetési döntéseket!

Priorizálja és módosítsa havi költségvetését a változó pénzügyi célok alapján.

A beépített nyomonkövetési eszközökkel nyomon követheti a hátralékokat és a kiadásokat.

Tervezze meg hosszú távú céljait, például a nyugdíjazást vagy a megtakarításokat ezzel a részletes sablonnal.

Ideális: Azok számára, akik egyszerű sablont keresnek személyes pénzügyi kimutatások kezeléséhez, havi kiadások nyomon követéséhez és megtakarítási célok kitűzéséhez.

5. ClickUp személyes költségvetési terv sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen részletes személyes költségvetési terveket, hogy mindig kézben tartsa pénzügyeit a ClickUp személyes költségvetési terv sablonjával.

A ClickUp személyes költségvetési terv sablonja hasonló a fent felsoroltakhoz, csak kissé fejlettebb.

A személyes költségvetési sablonhoz hasonlóan ez is lehetővé teszi bevételeinek és kiadásainak nyomon követését, hogy hatékonyabban kezelhesse pénzügyeit. Ezenkívül részletes információkat tartalmaz a fennálló tartozások összegéről, esedékességi dátumáról stb., hogy pontosan meghatározhassa pénzügyi helyzetét, és ennek megfelelően alakíthassa terveit.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon a fennálló tartozásokat és a fizetési határidőket, hogy ne térjen el a tervtől.

Többféle nézet segítségével vizualizálhatja pénzügyi helyzetét és jövőbeli céljait.

Gyorsan módosítsa kiadásait és pénzügyi céljait egyedi kategóriákkal

Kezelje kiadásait , hogy elkerülje a pénzügyi zavarokat

Ideális: Azok számára, akik egy fejlettebb személyes pénzügyi kimutatás sablont keresnek jövedelmük, kiadásaik, hátralékuk és megtakarítási céljaik nyomon követéséhez.

6. ClickUp személyes pénzügyi menedzsment sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje pénzügyeit úgy, hogy zökkenőmentesen elérje céljait a ClickUp személyes pénzügyi menedzsment sablonjával.

A személyes költségvetés kezelése gyakran nyomasztó feladatnak tűnhet, de a ClickUp személyes pénzügyek kezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy optimalizálja ezt a folyamatot. Akár személyes mérleget szeretne készíteni, havi költségvetését nyomon követni, vagy pénzügyi célokat kitűzni, ez a sablon testreszabható eszközöket kínál, amelyekkel teljes ellenőrzést gyakorolhat pénzügyi helyzetére.

Tegyük fel, hogy lakás- és autóhitelt szeretne felvenni. Ez a sablon összeállítja a teljes bevételét és kiadásait, hogy meghatározza, mennyi többletpénzre lesz szüksége a havi hitelkamatok fizetéséhez és a teljes adósság időben történő rendezéséhez.

Továbbá, ha több aktív hitele van, ez a sablon segít nyomon követni az egyes hitelezőknek fizetendő teljes összeget is.

Íme, miért fogja imádni:

Állítson be pénzügyi célokat azáltal, hogy ezt a sablont integrálja a ClickUp Docs és Tasks alkalmazásokkal.

Használjon vizuális elemző eszközöket pénzügyi teljesítményének értékeléséhez.

Rendezze pénzügyeit testreszabható állapotokkal és mezőkkel

Dolgozzon együtt csapatával vagy tanácsadóival a jobb pénzügyi tervezés érdekében!

Ideális: olyan magánszemélyek számára, akik több hitelt és pénzügyi kimutatást követnek nyomon, hosszú távú pénzügyi célokat terveznek és adósságtörlesztéseket kezelnek.

7. Személyes mérleg sablon a Spreadsheet Shoppe-tól

a Spreadsheet Shoppe- on keresztül

Olyan személyes pénzügyi kimutatás sablont keres, amely kiszámítja a nettó vagyonát?

A Spreadsheet Shoppe személyes mérleg sablonja biztosan tetszeni fog Önnek. Ez az Excel-alapú sablon az eszközök és kötelezettségek összehasonlításával határozza meg a negatív vagy pozitív nettó vagyont.

Az eszköz még az adósságok nyomon követésében és kezelésében is hasznos, és döntő szerepet játszik a személyes vagyon értékének értékelésében. A pénzügyi kötelezettségeinek szoros figyelemmel kísérésével megalapozott döntéseket hozhat, amelyek jobb pénzügyi helyzethez vezetnek.

Íme, miért fogja imádni:

A beépített grafikon segítségével ábrázolhatja teljes nettó vagyonának növekedését vagy csökkenését.

Használja az Excel ismerős felületét az egyszerű adatbevitelhez és -kezeléshez.

Egyszerű eszközkategorizálással tartsa rendezett állapotban pénzügyi adatait.

Ideális: Azok számára, akik személyes pénzügyi kimutatás sablont keresnek, amely az eszközök és kötelezettségek összehasonlításával számítja ki a nettó vagyont.

8. Személyes pénzügyi kimutatás sablon a Vertex42-től

via Vertex42

A Vertex42 személyes pénzügyi kimutatás sablonja sokoldalúan felhasználható eszköz.

A sablon három részből áll: személyes mérleg, személyes cash flow és személyes pénzügyi kimutatás. Ezek az összes bevételét, kiadását, kötelezettségét és eszközét figyelembe veszik a pénzügyi kimutatás elkészítéséhez és az adóbevallás benyújtásához.

Ezenkívül ez a sablon hasznos lehet olyan eszközök piaci értékének megállapításában, mint az ingatlanok, a lakástőke stb., hogy hatékonyabban tudja kezelni őket.

Íme, miért fogja imádni:

Számítsa ki a gyakori, de hatékony pénzügyi mutatókat, mint például az adósság-eszköz arány, az adósság-jövedelem arány és az alapvető likviditási arány.

Egyszerűsítse az adóbevallást és a pénzügyi értékeléseket átfogó adatbevitel segítségével.

Az Info Sheet segítségével sorolja fel az összes kapcsolattartási adatait a hitelkérelmekhez.

Ideális: Nyugdíjszámlákat és személyes pénzügyi kimutatásokat kezelő magánszemélyek számára, akik nyomon követik a cash flow-t és értékelik az ingatlanokhoz és a lakástulajdonhoz kapcsolódó eszközöket.

9. Startup mérleg sablon a Template.net webhelyről

Bár a Startup Balance Sheet Template by Template. net kisvállalkozások pénzügyeinek elemzésére készült, a könyvelési folyamat egyszerűsítésére is hasznos lehet.

Használja az egyszerű vizuális kialakítást, hogy felsorolja és nyomon kövesse összes befektetett eszközét, likvid eszközét, befektetett kötelezettségét, rövid lejáratú kötelezettségét és egyéb adatait, és meghatározza saját tőkéjének értékét. Ez a sablon könnyű használatával és érthetőségével is kiemelkedik.

Íme, miért fogja imádni:

Könnyedén nyomon követheti eszközeit, kötelezettségeit és saját tőkéjét egy egyszerű táblázatban.

A pénzügyi átláthatóságnak köszönhetően hatékonyan oszthatja el erőforrásait és alakíthatja ki növekedési stratégiáit.

Jelölje be a hónapokként megjelölt oszlopokat, hogy vízszintes nézetben láthassa pénzügyeit.

Ideális: Kisvállalkozások vagy fiatal szakemberek számára, akik most kezdik pályafutásukat, és online sablont keresnek, amellyel könnyedén kezelhetik eszközeiket, kötelezettségeiket és saját tőkéjüket a jobb pénzügyi tervezés érdekében.

💡 Profi tipp: A személyes vagy üzleti könyvelési feladatok, mint például az adatbevitel, a számlák feldolgozása vagy az egyeztetések, gyakran unalmasnak tűnnek, és sok időt és energiát igényelnek. A megoldás? AI eszközök a könyveléshez és a pénzügyekhez! 🤖 Íme az AI használatának előnyei a könyvelési feladatokhoz: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg ✅

Csökkentse a számítások és az adatbevitel során előforduló hibák számát ✅

Szabadítson fel mentális kapacitást a nagy hatással bíró pénzügyi tevékenységekhez, mint például a stratégiai döntéshozatal és tervezés ✅ Egyszerűsítse munkafolyamatát, csökkentse költségeit és növelje üzleti teljesítményét – mindezt az AI erejével! ✨

10. Negyedéves mérleg sablon a Template.net webhelyről

A Template.net negyedéves mérlegsablonja egy másik hasznos üzleti forrás.

Ez az alapvető sablon összesíti az összes befektetett eszközét, forgóeszközét, hosszú lejáratú kötelezettségét, rövid lejáratú kötelezettségét stb., hogy negyedéves áttekintést nyújtson vállalkozása saját tőkéjéről. Nagyon testreszabható, így könnyen felhasználhatja személyes célokra, azaz nettó vagyonának meghatározására.

Íme, miért fogja imádni:

Biztosítsa a minőséget ezzel az iparági szabványoknak megfelelő sablonnal, amely hat különböző formátumban elérhető, többek között Microsoft Excel és Apple Numbers formátumban is.

Kövesse nyomon az üzleti tőke alakulását részletes jelentések segítségével

Testreszabható üzleti és személyes pénzügyi nyomon követéshez egyaránt.

Ideális: Olyan vállalatok számára, amelyek átfogó sablont keresnek a negyedéves pénzügyek nyomon követéséhez, beleértve az eszközöket, a kötelezettségeket és a saját tőkét.

Kezelje személyes pénzügyeit okosan a ClickUp segítségével

A pénzügyek kezelése ijesztőnek tűnhet, de a pénzügyi biztonság garantálásához elengedhetetlen.

A ClickUp személyes mérleg sablonjai egykomponensű megoldást kínálnak az eszközök, kötelezettségek és nettó vagyon nyomon követéséhez, világosan ábrázolva pénzügyi helyzetét.

A pénzügyi tevékenységek nyomon követésére, a dokumentációk vezetésére, valamint a befektetések és kifizetések emlékeztetőire szolgáló felhasználóbarát funkciók mellett a ClickUp a pénzügyi menedzsment személyes asszisztense lehet.

