A 11 legjobb Dictation.io alternatíva a hang-szöveg átalakításhoz 2025-ben

Az írók folyamatosan magukban beszélnek. A diktálási eszközök csak produktívabbá teszik ezt a tevékenységet.

A Dictation.io remek kiindulási pont. Nyissa meg a böngészőt, kezdjen el beszélni, és ötletei megjelennek a képernyőn. De ha fejezeteket szerkeszt, jegyzeteket ír le vagy hosszú távú projekteket kezel, egyszerűsége gyorsan korlátokká válik.

Nincs szerkezet. Nincs formázás. Nincs verziótörténet. Nincs lehetőség a munkád szervezésére, szerkesztésére vagy tárolására. Csak egy falnyi szerkesztetlen szöveg.

Ezen korlátok leküzdése érdekében íme a legjobb Dictation.io alternatívák, amelyek segítségével a „csak működik” szintről a sokkal jobban működő szintre léphet.

Miért érdemes a Dictation.io alternatíváit választani?

A Dictation.io egy ingyenes, böngészőalapú beszéd-szöveggé alakító eszköz, amely valós időben alakítja át a kimondott szavakat írott szöveggé.

Ahhoz, hogy megértsük, miért van szükség más diktálási eszközökre, először nézzük meg a Dictation.io korlátait.

Korlátozott formázás: A Dictation.io alapvető átírást kínál, de hiányoznak belőle a fejlett diktálási funkciók, mint például az egyéni szókincs, a rich text formázás, a nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés, az AI-támogatott strukturálás vagy átírás, valamint a pontosságot javító hangparancsok.

Böngészőkompatibilitás: Mivel ez egy böngészőalapú diktálási eszköz, csak a Google Chrome böngészőben működik. Ha más böngészőt részesít előnyben, például a Firefoxot, a Safarit vagy az Edge-et, vagy mobilalkalmazásra van szüksége, akkor más alternatívákat kell keresnie.

Nincs hosszú távú munkafolyamat-integráció: Ez a diktálási szoftver nem kínál projektmenedzsmentet, verziótörténetet vagy felhőalapú tárolást. Nem lehet a vázlatokat mappákba rendezni, másokkal együttműködni vagy a jegyzeteket eszközök között szinkronizálni.

Adatvédelmi szempontok: A szöveget lokálisan tárolja, ami biztosítja a magánjellegét, de nincs titkosítási lehetőség. Ha olyan érzékeny iparágban dolgozik, ahol szigorúbb biztonsági beállításokra van szükség, akkor más, vállalati szintű biztonsági funkciókkal rendelkező diktálási szoftvert kell keresnie.

Nincs offline vagy mobilalkalmazás funkció: A Dictation.io internetkapcsolatot igényel, mivel csak weben és Chrome böngészőben használható.

Nincsenek AI-alapú funkciók: Míg a legjobb diktálási szoftverek összefoglalók készítését, jegyzetek átírását és kulcsszavak kiemelését kínálják, a Dictation.io nem rendelkezik ezekkel az AI-funkciókkal, amelyek segítenének időt megtakarítani.

👀 Tudta? A diktálási eszközök nem csak a kényelem miatt fontosak – ezek az akadálymentesítési technológiák. A hang-szöveg szoftverek eredetileg a mozgáskorlátozott vagy diszlexiás emberek megsegítésére lettek népszerűvé. Ami segítő technológiaként indult, ma már a termelékenység mainstream eleme.

A Dictation.io alternatívái egy pillantásra

Vessen egy pillantást a Dictation.io alternatíváinak egymás melletti összehasonlítására, hogy kiválaszthassa a munkafolyamatához leginkább megfelelőt:

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak ClickUp – AI-átírás – ClickUp Docs hangjegyzetek – ClickUp Brain AI összefoglalók – Feladatintegráció – Többnyelvű támogatás Vállalatok, közepes méretű vállalkozások, kisvállalkozások és magánszemélyek Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Otter. ai – Valós idejű találkozó-átírás – Beszélő azonosítás – AI által generált összefoglalók – Platformok közötti támogatás Szakemberek, csapatok, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 16,99 dollártól/hó; testreszabási lehetőségek vállalatok számára. Apple Dictation – Offline diktálás – Automatikus írásjelek – Siri integráció – Hangparancsok Diákok, Apple-felhasználók és tartalomkészítők Ingyenes Apple-eszközökön; pro verzió 4,99 USD/hó áron. Google Docs hangalapú gépelés – Hangos diktálás a Google Docs-ban – Többnyelvű támogatás – Hangos szerkesztési parancsok A Microsoft 365 előfizetés tartalmazza Ingyenes Microsoft Dictate – Integrálva az MS Office-szal – Valós idejű írásjelek – Érzékeny kifejezésszűrés – Hangparancsok a formázáshoz Vállalatok, Microsoft 365 felhasználók A Microsoft 365 előfizetés része Braina – Hangparancsok – Offline átírás – AI memória – Több mint 100 nyelv támogatása Szakemberek, technológia iránt érdeklődő felhasználók Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 99 dollártól/év; testreszabási lehetőségek vállalatok számára. Fireflies. ai – Valós idejű átírás – Összefoglalók – AskFred AI találkozóasszisztens – Együttműködési eszközök Közepes méretű csapatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 18 dollártól/hó; testreszabási lehetőségek vállalatok számára. Letterly – Több mint 25 átírási stílus – Offline hangjegyzetek – Webhook támogatás Tartalomkészítők, mobil felhasználók Testreszabási lehetőségek Speechify – Kiváló minőségű AI hangok – OCR nyomtatott szövegekhez – Diszlexia-barát – Eszközök közötti szinkronizálás Diákok, szakemberek, akadálymentesítési felhasználók Ingyenes csomag elérhető; prémium csomag 29 dollártól/hó Speechnotes – Hangutasítások az írásjelekhez – Automatikus mentés – Bluetooth külső mikrofon támogatás Írók, bloggerek, diákok Ingyenes csomag elérhető; prémium csomag 1,90 USD/hó áron. Dragon by Nuance – Személyre szabott hangfelismerés-tanítás, parancslisták – Fejlett formázás – Szöveg-beszéd lejátszás – Offline vezérlés Vállalatok, orvosi/jogi szakemberek Nincs ingyenes verzió; az árak a kiadástól függően változnak.

A legjobb Dictation.io alternatívák

Most nézzük meg részletesen a fent felsorolt diktálási eszközöket, azok legfontosabb funkcióival, korlátaival, áraival, értékeléseivel és felhasználói véleményeivel együtt:

1. ClickUp (A legjobb a hang-szöveg integrált termelékenység és munkafolyamat-kezeléshez)

Hangfelvételek rögzítése és átírása a ClickUp alkalmazásban Könnyedén rögzítsen és írjon le hangfelvételeket és videofelvételeket a ClickUp segítségével.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egy platformon egyesíti a leírásokat, a találkozók jegyzetének összefoglalását és a munkafolyamatok kezelését.

A Voice Clips funkciót használhatja a feladatokhoz fűzött megjegyzésekben, hogy hangfájlokat rögzítsen és elküldjön csapatának a ClickUp-on belül vagy kívül. Minden klip maximális rögzítési ideje 20 perc, ami részletes üzenetek vagy frissítések rögzítésére ad lehetőséget.

Hangklip létrehozásához érintse meg a mikrofon ikont a feladat Aktivitás fülének megjegyzésszerkesztőjében (mobil vagy webes felületen), rögzítse üzenetét, majd küldje el a megjegyzés részeként. Ugyanazon megjegyzéshez több hangklipet is hozzáadhat, szöveggel, képekkel vagy más mellékletekkel együtt.

💡 Profi tipp: A hangklipek lejátszási sebessége beállítható (1x, 2x vagy 3x), és az audio hullámforma áttekintésével navigálhat a klipben. Ha a munkaterületén rendelkezésre áll a ClickUp Brain, a ClickUp natív mesterséges intelligenciája, akkor a hangklipek automatikusan leírásra kerülnek!

Ha inkább a megbeszéléseket szeretné leírni, a ClickUp AI Notetaker elvégzi a munkát Ön helyett. Ahelyett, hogy mindent leírna, a beszélgetésre koncentrálhat, miközben a program automatikusan leírja a megbeszéléseket és részletes jegyzeteket készít. Ez a Dictation.io alternatíva zökkenőmentesen működik olyan platformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet, így nem kell aggódnia az eszközök váltása vagy egyetlen részlet kihagyása miatt.

Írja le, foglalja össze és rendeljen hozzá teendőket virtuális értekezleteiből a ClickUp AI Notetaker segítségével.

De ez nem csak a leírásra korlátozódik. A legjobb diktálási szoftverként rendezett, strukturált jegyzetekké szervezi megbeszéléseit – beleértve a legfontosabb tanulságokat és teendőket –, amelyeket közvetlenül a ClickUp beérkező levelek mappájába szállít, és rendezett ClickUp Docs dokumentumokban rögzít.

Innen szerkesztheti, rendszerezheti és átalakíthatja jegyzeteit cselekvésre késztető ClickUp feladatokká, vagy megoszthatja őket csapatával. @megemlítheti csapattársait, hogy visszajelzéseket gyűjtsön, és kihasználhatja a Docs élő együttműködési szerkesztési funkcióját, hogy jegyzetei mindig naprakészek és relevánsak legyenek. Ez az integráció mindent egy helyen tart, így jegyzetei könnyen megtalálhatók, megoszthatók és felhasználhatók, anélkül, hogy több eszköz között kellene váltania.

A ClickUp Docs segítségével azonnal formázhatja a tartalmat, szöveget feladatokká alakíthat, és együttműködhet a csapattal a részletes szerkesztéshez.

Miután a leiratok rendezve vannak, a ClickUp a ClickUp Brain segítségével egy intelligens réteget ad hozzájuk . Természetes nyelvű utasítások segítségével úgy kommunikálhat a jegyzeteivel, mintha egy csapattársával beszélgetne. Kérje meg, hogy foglalja össze a legfontosabb pontokat, emelje ki a teendőket vagy jelölje meg a kritikus döntéseket – mindezt anélkül, hogy több oldalas szövegeket kellene átnéznie.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy azonnal betekintést nyerjen a találkozók jegyzőkönyveibe.

Tegyük fel, hogy éppen befejeztél egy hosszú ügyfél-bevezetési beszélgetést. Ahelyett, hogy végiglapoznád az egész átiratot, egyszerűen megkérdezheted: „Mit mondott az ügyfél a projekt határidőiről?” vagy „Sorold fel a megegyezés szerinti következő lépéseket!”. A ClickUp Brain azonnal megjeleníti ezeket a válaszokat, így időveszteség nélkül megkapod a szükséges információkat.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan feladatokká alakíthatja a legfontosabb tanulságokat. Ha például a Brain kiemeli egy olyan feladatot, mint „Tartalomterv kidolgozása”, akkor azt azonnal hozzárendelheti a megfelelő személyhez, határidőt állíthat be, és a ClickUp Tasks segítségével nyomon követheti a haladást. Ez a zökkenőmentes átmenet a tanulságoktól a feladatokig segít Önnek és csapatának a szervezettségben és a terv betartásában.

A ClickUp Tasks segítségével hatékonyan szervezheti és kezelheti feladatait.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már AI-eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. Ugyanezeket az előnyöket szeretné kihasználni a munkában is? A ClickUp segít! A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense 30%-kal javíthatja a termelékenységet kevesebb megbeszélés, gyors AI-generált összefoglalók és automatizált feladatok segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Biztosítsa az automatizálás következetességét : A ClickUp Automations segítségével automatikusan rendelhet hozzá feladatokat vagy küldhet értesítéseket, amikor a megfelelő kiváltó események aktiválódnak.

Tekintse meg a munkát úgy, ahogy szeretné: Testreszabhatja a nézeteket Testreszabhatja a nézeteket a ClickUp több mint 15 nézetével , például a Lista, Tábla, Naptár vagy Gantt nézettel , hogy azok illeszkedjenek a leírási munkafolyamatához, és rendezett maradjon.

A feladatokra fordított idő nyomon követése: A ClickUp Time Tracking segítségével nyomon követheti az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt, így pontosabb termelékenységi elemzést és pontosabb számlázást kaphat. A ClickUp Time Tracking segítségével nyomon követheti az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt, így pontosabb termelékenységi elemzést és pontosabb számlázást kaphat.

Teljesítményfigyelés műszerfalakkal: Készítsen valós idejű Készítsen valós idejű ClickUp műszerfalakat a csapat teljesítményének, a projekt előrehaladásának és a legfontosabb mutatóknak a figyelemmel kíséréséhez.

A ClickUp korlátai

A platform funkcióinak gazdagsága miatt az első használatkor kissé bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumtervezeteket, és akár hangfelvételeket is leír egy feladat belsejében, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon.

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumtervezeteket, és akár hangfelvételeket is leír egy feladat belsejében, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon.

🎧 Gyors tipp: A ClickUp AI Notetaker funkciója automatikusan felismeri és leírja a 18 különböző nyelven, többek között angol, spanyol, francia, német és hindi nyelven tartott megbeszéléseket. Ez a funkció biztosítja a pontos leírást anélkül, hogy manuálisan kellene kiválasztani a nyelvet.

2. Otter. ai (A legjobb AI-alapú értekezlet-átíráshoz és valós idejű együttműködéshez)

Az Otter.ai egy mesterséges intelligenciával működő, találkozók átírására és együttműködésre szolgáló eszköz, amely a találkozókon elhangzott beszélgetéseket pontos, valós idejű szöveggé alakítja. Csatlakoztathatja a Zoomhoz, a Google Meethez vagy a Microsoft Teamshez, és hagyhatja, hogy az Otter Assistant az Ön nevében csatlakozzon a találkozókhoz, jegyzeteket készítsen és azokat megossza a csapatával.

Ha Ön Dictation.io felhasználó, akkor észreveheti, hogy ez az AI jegyzetelő alkalmazás jelentős fejlesztésen esett át, és most már nem csak egyetlen beszélő hangbeviteleit, hanem teljes megbeszéléseket is automatikusan leír.

Emellett hangfelismerő funkciót, a nagy pontosság érdekében egyéni szókincs hozzáadásának lehetőségét, valamint hatékony keresőeszközöket is kap, amelyekkel gyorsan megtalálhatja a legfontosabb pillanatokat. Ezenkívül az Otter.ai iOS, webes és Android alkalmazásaiban valós időben kiemelhet, megjegyzéseket fűzhet és együttműködhet a leiratokon.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Automatikusan rögzítse a prezentációs diákat, és illessze be a megosztott diákat a leiratba.

Hozzon létre egy megosztott központot a leiratok kezeléséhez, a hozzáférési jogok kiosztásához és az összes résztvevő összehangolásához.

Automatikusan kivonhatja a megbeszéléseken kijelölt feladatait, közvetlen linkekkel azokhoz a pillanatokhoz, amikor azokat megvitatták.

Otter. ai korlátai

A platformnak javulnia kell a beszélő azonosításának pontosságát illetően, és a szerkesztési folyamat néha kissé nehézkesnek tűnhet.

Otter. ai árak

Alap: Ingyenes

Pro: 16,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnem kellene. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnem kellene. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

👀 Tudta? Míg az Otter és alternatívái integrálódnak a Zoom és a Google Meet alkalmazásokkal, gyakran manuális beállításra vagy böngészőbővítményekre és üzleti tervre van szükség. Ezzel szemben a naptárát szinkronizálhatja, és a ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozik a Zoom, a Google Meet és a Teams alkalmazásokhoz, hogy jegyzeteket készítsen. ✅ ClickUp előnye: Nincs szükség böngésző-kiegészítőkre. A jegyzetek közvetlenül kapcsolódnak a projekt feladatokhoz és ütemtervekhez.

3. Apple Dictation (A legjobb megoldás az Apple-eszközökön történő, adatvédelmet előtérbe helyező hangalapú gépeléshez)

Ha Mac vagy iOS felhasználó, akkor az Apple Dictation, amely Siri által támogatott, már be van építve a készülékébe. Az alapvető hang-szöveg átalakító eszközöktől eltérően az Apple Dictation offline is működik, és valós időben dolgozza fel a hangos diktálást. A billentyűzettel integrálva lehetővé teszi, hogy megszakítás nélkül váltson a hangos és a gépeléses mód között. Ez azt jelenti, hogy diktálhat egyedi szavakat, megérintve kijavíthat egy mondatot, majd azonnal visszatérhet a beszédhez.

Ez a beszéd-szöveggé alakító szoftvermegoldás az adatvédelmet előtérbe helyező megközelítést követ, és az Apple ökoszisztémában a készüléken történő feldolgozást alkalmazza. A hangbevitelt közvetlenül bármely alkalmazáson belül használhatja.

Ezenkívül automatikusan beilleszti az írásjeleket, például pontokat, vesszőket és kérdőjeleket, miközben beszél. A Dictation.io viszont nem illeszti be automatikusan az írásjeleket. Ehelyett hangparancsokra támaszkodik; a felhasználóknak kifejezetten ki kell mondaniuk az írásjelek hozzáadását (pl. „vessző”, „pont”), hogy azok bekerüljenek a leírásba.

Az Apple Dictation legjobb funkciói

Válaszd az Audiofelvételek megosztása lehetőséget, hogy az Apple minőségjavítás céljából áttekintse a Siri és a Dictation interakcióid mintáit.

Mondjon ki parancsokat, például „válassza ki [szó]” vagy „törölje [kifejezés]”, hogy gyors változtatásokat hajtson végre gépelés nélkül.

Használjon olyan hangparancsokat, mint az „undo” (visszavonás) vagy „redo” (ismétlés), hogy visszavonja vagy megismételje az utolsó műveletet.

Az Apple Dictation korlátai

A diktálás automatikusan leáll, ha körülbelül 30 másodpercig nem beszél. Ez megszakíthatja a folyamatot hosszabb diktálási munkák során Apple-eszközökön.

Az Apple Dictation árai

Ingyenes Apple eszközökön

Dictate Pro (1 hónap, iOS): 4,99 USD

Dictate Pro (1 hónap, iOS/macOS): 5,99 USD

Dictate Pro (1 év, iOS): 12,99 USD

Dictate Pro (1 év iOS/macOS): 17,99 USD

Apple Dictation értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Apple Dictationről a valódi felhasználók?

Az App Store egyik értékelése szerint:

Ezt az alkalmazást használom nagyszámú levél átírásához, amelyek egy része gépelt, egy része pedig kézzel írt. A hibaarány jó, általában 5% alatt van.

Ezt az alkalmazást használom nagyszámú levél átírásához, amelyek egy része gépelt, egy része pedig kézzel írt. A hibaarány jó, általában 5% alatt van.

⚡Sablonarchívum: A megbeszélések leírása után használja a feladatlista-sablonokat, hogy az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítsa. Ezeken a sablonokon belül egy helyen rendelhet felelősségeket, állíthat be határidőket és követheti nyomon az előrehaladást.

4. Google Docs hangalapú gépelés (A legjobb ingyenes böngészőalapú hangalapú gépelés a Google Workspace-ben)

a Google Workspace segítségével

A Google Docs hangalapú gépelés egy beépített, böngészőalapú beszéd-szöveggé alakító eszköz, amelyet kézmentes dokumentumíráshoz terveztek. Csak a Chrome asztali verziójában érhető el, több mint 100 nyelvet és alapvető hangparancsokat támogat, például írásjelek és formázás.

Bár nem dolgozza fel a hangfelvételeket és nem kínál olyan fejlett funkciókat, mint a beszélő címkéi, kiválóan alkalmas gyors jegyzetek vagy hosszabb tartalmak megírására. A Windows hangalapú gépeléshez képest jobban kötődik a Google ökoszisztémához, de ugyanolyan könnyen használható. Mivel a Google képzési adatai táplálják, a gyakran használt kifejezések, kiejtések és beszédminták pontossága idővel javul.

A Google Docs hangalapú gépelés legjobb funkciói

Vigye a kurzort a hibára, és javítsa ki anélkül, hogy kikapcsolná a mikrofont; a javítás után helyezze vissza a kurzort, és folytassa a diktálást.

Kattintson a jobb gombbal a szürkével aláhúzott szavakra, hogy megtekintse és kiválassza a javasolt helyettesítéseket.

Használjon hangparancsokat, mint például „Paragrafus kiválasztása”, „Dőlt betűvel” vagy „A sor végére ugorj” a szerkesztéshez.

A Google Docs hangalapú gépelésének korlátai

A Google Docs hangalapú gépelése nem tesz különbséget a beszélgetésben részt vevő több beszélő között, ezért kevésbé alkalmas csoportos beszélgetések vagy interjúk leírására.

Google Docs hangalapú gépelés árak

Örökre ingyenes

Google Docs hangalapú gépelés értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 28 000 értékelés)

📚 Bónusz: Ingyenes képernyőfelvevő eszköz vízjel nélkül

5. Microsoft Dictate (A legjobb azoknak a Microsoft Office felhasználóknak, akik beépített hangfelismerésre van szükségük)

Ha aktív Microsoft 365 előfizetéssel rendelkezik, a Microsoft Dictate olyan beszéd-szöveggé alakító funkciót kínál, amely közvetlenül integrálódik a Microsoft Office alkalmazásokkal, például a Worddel, az Outlookkal, a PowerPointtal és az OneNote-tal.

Több nyelv támogatásával hasznos diktálási szoftverként szolgál azoknak a felhasználóknak, akik különböző környezetekben dolgoznak, például a Microsoft Wordben, vagy gyakran kell nyelvet váltaniuk.

Ez az ingyenes diktálási szoftver automatikusan beilleszti a vesszőket, pontokat és egyéb írásjeleket a beszéded alapján, így kevesebb kézi javításra van szükség. Ezenkívül hangos diktálási parancsokkal formázhatod a szöveget – például vastag betűvel vagy felsorolási pontokkal –, így a dokumentum szerkesztése kézmentes és hatékonyabb lesz.

A Microsoft Dictate legjobb funkciói

Diktáljon egy szót vagy kifejezést, majd használjon hangparancsokat, például „félkövér”, „dőlt” vagy „aláhúzás”, hogy a szöveg bizonyos részeit formázza.

Helyezzen be megjegyzéseket közvetlenül a dokumentumába úgy, hogy elkezdi diktálni a mondatot, majd utána a megjegyzés hozzáadására szolgáló parancsot adja ki.

Automatikusan maszkolja az érzékeny vagy nem megfelelő kifejezéseket, *-ra konvertálva azokat, hogy megőrizze a professzionalizmust és biztosítsa a tartalom megfelelőségét.

A Microsoft Dictate korlátai

A Microsoft Dictate csak a Microsoft Office alkalmazásokban, például a Wordben, az Outlookban és a PowerPointban működik, ezért kevesebb integrációs lehetőséget kínál más szoftverekkel vagy platformokkal.

A Microsoft Dictate árai

A Microsoft Dictate a Microsoft 365 előfizetés részét képezi.

Microsoft Dictate értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Dictate-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

A Microsoft Word diktálási funkcióját használtam a disszertációm egyes részeinek megírásához, majd visszatértem és gépeléssel szerkesztettem... Összességében elég jó munkát végzett. A szerkesztés nagy része az általános javításra irányult, ami diktálás vagy gépelés esetén is megtörtént volna.

A Microsoft Word diktálási funkcióját használtam a disszertációm egyes részeinek megírásához, majd visszatértem és gépeléssel szerkesztettem... Összességében elég jó munkát végzett. A szerkesztés nagy része az általános javításra irányult, ami diktálás vagy gépelés esetén is megtörtént volna.

👀 Tudta? Az emberek átlagosan 110–150 szót mondanak percenként, de kézzel csak 20–45 szót tudnak leírni percenként. Ez hatalmas termelékenységi különbséget jelent az olyan megbeszéléseken, ahol az ötletek gyorsan repülnek és a nyomon követés fontos. Ha mesterséges intelligenciát használ a megbeszélések jegyzeteléséhez, nem kell mindent leírnia. A mesterséges intelligencia rögzíti a beszélgetéseket, rendszerezi a legfontosabb pontokat, és akár automatikusan generálja a teendőket is.

6. Braina (A legjobb offline AI-diktálás személyi asszisztens funkciókkal)

via Braina

A Braina egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens és diktálási szoftver, amely több mint 100 nyelven alakítja át a beszédet szöveggé. Különböző alkalmazásokban használható, többek között az MS Wordban, a Gmailben és a Notepadben. A Braina lehetővé teszi, hogy nagy nyelvi modelleket, mint a GPT-4 és a Claude 3, helyileg futtasson a számítógépén, így az adatok offline feldolgozásával jobb adatvédelmet és gyorsabb teljesítményt biztosít.

A Braina mesterséges intelligenciával rendelkezik, amely utánozza az emberi kognitív memóriát, hogy idővel személyre szabja az interakciókat.

A Dictation.io viszont elsősorban a valós idejű átírásra összpontosít, és nem képes megjegyezni a korábbi interakciókat, illetve alkalmazkodni a felhasználói preferenciákhoz. A Braina LocalLibrary segítségével pedig létrehozhatja saját személyes tudásbázisát, és természetes nyelvű lekérdezésekkel kommunikálhat vele.

A Braina legjobb funkciói

Automatizálja a feladatokat, keressen fájlokat, állítson be emlékeztetőket és játsszon le médiát természetes nyelvi parancsokkal.

Konvertálja az audiofelvételeket (.mp3, .wav) és videofájlokat (.mp4) szöveggé offline, közvetlenül a számítógépén.

Kérdéseket tehetsz fel és információkat nyerhetsz ki integrált AI-modellek segítségével PDF-ek, weboldalak és képernyőképek alapján.

A Braina korlátai

Lehetséges, hogy nehezebb lesz kezelni a bonyolultabb vagy részletesebb hangutasításokat bizonyos feladatok vagy alkalmazások esetében.

Braina árak

Lite : Ingyenes

Pro: 99 dollár évente

Pro Plus: 199 dollár 2 évre

Pro Ultra: 299 dollár 3 évre

Braina értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Braina-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Kezdettől fogva felhasználóbarát, nagy pontosságú és nagyon rugalmas – vagyis ugyanolyan jól működik, függetlenül attól, hogy hol helyezkedik el a szöveg: e-mailekben, blogokban, közösségi média bejegyzésekben, a Windows-kompatibilis legtöbb szövegszerkesztő platformon. A környezeti zajok nem zavarják a Braina átírását, ami egy további pluszpont.

Kezdettől fogva felhasználóbarát, nagy pontosságú és nagyon rugalmas – vagyis ugyanolyan jól működik, függetlenül attól, hogy hol helyezkedik el a szöveg: e-mailekben, blogokban, közösségi média bejegyzésekben, a Windows-kompatibilis legtöbb szövegszerkesztő platformon. A környezeti zajok nem zavarják a Braina átírását, ami egy további pluszpont.

📚 Bónusz: Hogyan adhatunk hangalámondást egy videóhoz a jobb figyelemfelkeltés érdekében

7. Fireflies. ai (A legjobb automatizált értekezlet-átíráshoz és csapatmunkához)

Míg a Dictation.io alapvető hang-szöveg átírást kínál, a Fireflies ennél tovább megy. Automatikusan csatlakozik az értekezletekhez, rögzíti azokat, és valós időben átírást készít. A naptárral való szinkronizálás után a Fireflies több mint 30 nyelven összefoglalja az értekezleteket olyan platformokon, mint a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams.

A hívás után kapsz egy rövid, AI által generált összefoglalót, amely kiemeli a legfontosabb pontokat, teendőket és döntéseket.

A Dictation.io-tól eltérően, amely egy önálló jegyzetelő eszköz, a Fireflies lehetővé teszi, hogy megossza a leiratokat, megjegyzéseket fűzzön bizonyos pillanatokhoz, reagáljon egy időbélyegre, és akár hangfelvételeket is készíthessen a csapatának.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Az AskFred AI asszisztens segítségével azonnali válaszokat kaphat, megbeszélések után e-maileket fogalmazhat meg, és automatizálhatja a nyomon követést a megbeszélések jegyzőkönyveiből közvetlenül nyert információk felhasználásával.

Elemezze a csapat dinamikáját a Conversation Intelligence segítségével, hogy feltárja a kommunikációs mintákat.

Csatlakoztassa a Fireflies. ai-t több mint 40 alkalmazáshoz, például a Salesforce-hoz, a HubSpot-hoz, a Slack-hez és az Asana-hoz, hogy automatizálja a jegyzetek megosztását és egyszerűsítse munkafolyamatait.

Fireflies. ai korlátai

A Fireflies nem egy szokványos beszéd-szöveggé alakító szoftver; ez egy mesterséges intelligenciával működő, kifejezetten a megbeszélések átírására és elemzésére tervezett találkozóasszisztens.

Fireflies. ai árak

Örökre ingyenes

Pro: 18 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 29 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az összefoglalók hihetetlenül pontosak és informatívak, és imádom, hogy bármely pontot kibővíthetek további kontextusért (ez a Pro csomag egyik nagy előnye). Az a lehetőség, hogy a találkozó összefoglalóját a teljes átirat mellett megtekinthetem, hatalmas időmegtakarítást jelent, és a linkelt időbélyegek segítségével könnyen eljuthatok a beszélgetés kívánt részéhez.

Az összefoglalók hihetetlenül pontosak és informatívak, és imádom, hogy bármely pontot kibővíthetek további kontextusért (ez a Pro csomag egyik nagy előnye). Az a lehetőség, hogy a találkozó összefoglalóját a teljes átirat mellett megtekinthetem, hatalmas időmegtakarítást jelent, és a linkelt időbélyegek segítségével könnyen eljuthatok a beszélgetés kívánt részéhez.

⚡Sablonarchívum: Ne elégedjen meg egy nyers átírással. Használjon jegyzetekhez találkozó-jegyzet sablonokat, hogy ne csak szó szerinti átírást kapjon, hanem a csapat prioritásait is tükrözze.

8. Letterly (A legjobb megoldás hangjegyzetek strukturált formátumba történő átírásához mobilon)

via Letterly

Ha Ön tartalomalkotó, aki hangos ötleteit kifinomult, publikálásra kész szöveggé szeretné alakítani, akkor a Letterly az Ön számára ideális, AI-alapú diktálási eszköz.

Az iOS-eszközökön, Androidon, macOS-on és webes platformokon elérhető Letterly több mint 25 átírási stílust kínál. A hangalapú gépelés funkcióval szavakat diktálhat e-mailek, teendőlisták, közösségi média bejegyzések és összefoglalók írásához. Kedvenc átírási stílusait akár könyvjelzővel is megjelölheti.

Lehetővé teszi hangjegyzetek rögzítését akkor is, ha a készülék képernyője ki van kapcsolva, így rugalmasan használható útközben is. Ezenkívül az alkalmazás támogatja a webhookokat, így jegyzeteket küldhet közvetlenül olyan platformokra, mint a Google Docs és a Notion, és így egyszerűsítheti a munkafolyamatot.

A Letterly legjobb funkciói

Rendezze a jegyzeteket címkékkel az egyszerű kategorizálás és visszakeresés érdekében.

A leírás után néhány másodperccel hozzon létre egy címet a jegyzetéhez, amelyet manuálisan szerkeszthet.

Írja le a beszédet több mint 90 nyelvre

Betűk korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az alkalmazás diktálási funkcióinak használata megköveteli a tanulási folyamatot, különösen a hangszín vagy a formátum beállításainak módosításakor.

Letterly árak

Egyedi árazás

Letterly értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Letterly-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Letterly felülete rendkívül intuitív, így bárki könnyedén és gond nélkül elkezdheti használni.

A Letterly felülete rendkívül intuitív, így bárki könnyedén és gond nélkül elkezdheti használni.

9. Speechify (A legjobb dokumentumok hallgatásához és szöveg beszéddé alakításához útközben)

via Speechify

A Speechify egy hasznos szöveg-beszéd eszköz azoknak a diákoknak, akik rugalmasabb és hozzáférhetőbb módot keresnek az olvasnivalók elsajátítására. A felhasználók több mint 200 AI hang közül választhatnak, köztük olyan szórakoztató opciók is, mint Gwyneth Paltrow és Snoop Dogg.

A felolvasás sebességét 0,5-től 9-ig is beállíthatja. A több eszköz közötti szinkronizálásnak köszönhetően megkezdheti a hallgatást az utazás során, majd később folytathatja a laptopján, ahol abbahagyta.

Ha nyomtatott segédanyagokkal, könyvekkel vagy tananyagokkal dolgozik, a Speechify beépített OCR funkciójával beolvashatja a fizikai oldalakat a telefonjával, és azonnal hangfájlokká alakíthatja őket.

A Speechify legjobb funkciói

Több mint 30 nyelv és regionális akcentus támogatása

Hozzáférés a diszlexiás személyek számára kifejezetten kialakított hallási támogatáshoz

Hozzon létre zavarmentes környezetet a Focus Mode, a beépített időzítők és a haladáskövetők segítségével, amelyek segítenek a feladatra koncentrálni és fenntartani a termelékenységet.

Növelje a használhatóságot billentyűparancsokkal

A Speechify korlátai

Bár a prémium hangok általában kiváló minőségűek, egyes felhasználók szerint bizonyos hangok robotosnak vagy természetellenesnek tűnhetnek.

Speechify árak

Ingyenes

Prémium: 29 dollár havonta

Speechify értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Speechify-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Speechify Text to Speech alkalmazást használom a munkámhoz. Sok szövegszerkesztést végzek, és az agyam elfárad. Ha hangosan hallgathatom a szöveget, az segít koncentrálni és gyorsabban haladni. Valójában az agyamat arra tanítottam, hogy ötszörös sebességgel hallgasson, így rekordsebességgel tudok szerkeszteni! Imádom a webalkalmazást és a böngészőbővítményt is, mindkettőt használom.

A Speechify Text to Speech alkalmazást használom a munkámhoz. Sok szövegszerkesztést végzek, és az agyam elfárad. Ha hangosan hallgathatom a szöveget, az segít koncentrálni és gyorsabban haladni. Valójában az agyamat arra tanítottam, hogy ötszörös sebességgel hallgasson, így rekordsebességgel tudok szerkeszteni! Imádom a webalkalmazást és a böngészőbővítményt is, mindkettőt használom.

10. Speechnotes (A legjobb választás zavaró tényezőktől mentes, valós idejű hangjegyzetek készítéséhez)

via Speechnotes

A Speechnotes egy beszéd-szöveggé alakító és átírási eszköz, amelyet zavaró tényezők nélküli hangbeviteli célokra fejlesztettek ki. A Google beszédfelismerő motorján alapul, és több mint 70 nyelvet támogat. Valós időben alakítja át a hangját strukturált szöveggé, hangparancsokkal támogatva az írásjelek és a formázás használatát.

A Dictation.io alternatívájaként automatikusan elmenti a jegyzeteket. Exportálhatja vagy letöltheti őket egyszerű szövegként. Ezen az ingyenes diktálási szoftveren beállíthat egyéni billentyűket a gyakran használt kifejezésekhez, és csatlakoztathat Bluetooth mikrofonokat a kézmentes bevitelhez.

A Speechnotes legjobb funkciói

Mondja ki hangosan olyan szavakat, mint „vessző”, „pont” vagy „új sor”, és a Speechnotes azonnal beilleszti a megfelelő írásjeleket vagy formázást.

Észleli az új mondatok kezdetét, és nagybetűvel írja az első szót.

Töltsön fel meglévő szövegfájlokat, hogy hanggal szerkeszthesse őket, vagy exportálja diktált jegyzeteit . TXT fájlként vagy a Google Drive-ra.

A Speechnotes korlátai

A Speechnotes nem támogatja a többféle kimeneti formátumot, ami kényelmetlen lehet azoknak a felhasználóknak, akiknek munkájukhoz különböző fájltípusokra van szükségük.

Speechnotes árak

Dictation Ingyenes Prémium : 1,9 USD/hó

Ingyenes

Prémium : 1,9 USD/hó

Átírás Fizessen használat szerint : 0,1 USD/perc

Fizessen használat szerint: 0,1 USD/perc

Ingyenes

Prémium: 1,9 USD/hó

Fizessen használat szerint: 0,1 USD/perc

Speechnotes értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Keressen olyan AI-alapú átírási eszközöket, amelyek illeszkednek a munkamenetéhez. Például az íróknak szerkesztési funkciókra vagy hang-blogbejegyzés formázásra lehet szükségük. A csapatok viszont inkább együttműködési eszközöket és beszélőjelölést keresnek.

11. Dragon by Nuance (A legjobb vállalati szintű hangfelismerés, fejlett pontossággal és egyedi szókincsekkel)

a Dragon by Nuance segítségével

A Nuance Dragon NaturallySpeaking egy beszédfelismerő szoftver, amely lehetővé teszi, hogy dokumentumokat diktáljon, e-maileket írjon, és akár számítógépes alkalmazásokat is vezéreljen pusztán a hangjával. A beépített szöveg-beszéd funkcióval a diktált szöveget vissza is hallgathatja. Ez segít a hibák észlelésében és az írás hatékonyabb finomításában.

A Dictation.io és a Dragon diktálási szoftver közötti legfőbb különbség az, hogy az egyes eszközök hogyan kezelik a pontosságot az idő múlásával. A Dictation.io megfelelő felismerést biztosít, de a Dragon tanul és alkalmazkodik a hangodhoz, szókincsedhez és akár az akcentusodhoz is, ahogy használod. Az eredmény személyre szabott és megbízható átírás. Ez egy speciális diktálási szoftver hosszabb dokumentumokhoz vagy iparág-specifikus terminológiához.

A Dragon by Nuance legjobb funkciói

Írjon be ritka vagy nehezen betűzhető kifejezéseket a dokumentumába, és tanítsa meg a szoftvert, hogy hangja alapján felismerje azokat.

Rövidítéseket rendelhet hosszú vagy gyakran használt kifejezésekhez, hogy azok automatikusan beillesztésre kerüljenek a kontextusnak megfelelő helyre.

Ossza meg hangfelvételét e-mailben, mentse el olyan platformokra, mint a OneDrive vagy a Notion, vagy nyissa meg a fájlt a Microsoft Wordben.

A Nuance Dragon korlátai

Bár a Dragon több nyelvet is támogat, előfordulhat, hogy nem minden dialektus vagy akcentus teljes mértékben optimalizált a felismeréshez.

Dragon by Nuance árak

Egyedi árazás

Dragon by Nuance értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (240+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Dragon by Nuance valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az elmúlt két évben a Dragon szoftvert használtam. Ez segített abban, hogy hatékonyabbá váljak a munkámban. A Dragon szoftverrel hetente több órányi hanganyagot írok le, mint a qwerty billentyűzeten gépelve.

Az elmúlt két évben a Dragon szoftvert használtam. Ez segített abban, hogy hatékonyabbá váljak a munkámban. A Dragon szoftverrel hetente több órányi hanganyagot írok le, mint a qwerty billentyűzeten gépelve.

A ClickUp segítségével a beszélgetések világossá válnak

A Dictation.io és alternatívái alapvető átírási feladatokhoz megfelelőek lehetnek. Ha azonban a munkafolyamatod nagyobb pontosságot, szervezettséget és intelligenciát igényel, akkor valami jobbra van szükséged.

Itt jön be a ClickUp.

A ClickUp AI Notetaker segítségével a megbeszélések automatikusan leírásra kerülnek, így Ön a jegyzetelés helyett a beszélgetésre koncentrálhat. A ClickUp Brain még tovább megy: világos összefoglalókat készít és kivonja a legfontosabb információkat, így Ön gyorsan megértheti, mi a legfontosabb.

A ClickUp Docs segítségével pedig egy központi helyen tárolhat, szerkeszthet és rendszerezhet mindent – a találkozók jegyzőkönyveitől a brainstorming üléseken át a feladatjegyzetekig.

Próbáld ki még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy kézben tartsd a jegyzeteket, a megbeszéléseket és a feladatokat.