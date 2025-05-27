A 10 legjobb Verbit alternatíva átíráshoz és feliratozáshoz 2025-ben

Ha Ön médiatermék-gyártó vagy piackutató, akkor a transzkripció nem csak a pontosságról szól. Szüksége van a gyorsaságra anélkül, hogy a finom árnyalatok elvesznének. Integrációkra, amelyek nem igényelnek vállalati szerződést. És egy eszközre, amely zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába.

A Verbit tiszta átiratokat szállít, de a nehéz munkát Önre hagyja: a betekintések kézi kivonását, az eszközök közötti váltást és a nyomon követést. Ez lassítja Önt és széttöri a végrehajtást.

A megfelelő átírási eszköznek össze kell foglalnia a beszélgetéseket, ki kell emelnie a következő lépéseket, szinkronizálnia kell a projektjeivel, és azonnal meg kell jelenítenie a válaszokat.

Ebben az útmutatóban áttekintjük a legjobb Verbit alternatívákat, azok legfontosabb funkcióit, korlátait és árait, hogy segítsünk Önnek a megfelelő választásban.

Miért érdemes a Verbit alternatíváit választani?

A Verbit egy átírási és feliratozási eszköz, amely audio- és videotartalmakat pontos szöveggé alakít. A valós idejű átíráshoz egy Captivate™ nevű, saját fejlesztésű mesterséges intelligencia motort használ, amelyet emberi szerkesztők ellenőriznek a pontosság érdekében.

Bár a Verbit azt állítja, hogy robusztus megoldást kínál a vállalati átíráshoz, sok szakember hiányosságokat talál a költséghatékonyság és a mindennapi használhatóság terén. A standard csomagban gyakran hiányoznak olyan fejlett funkciók, mint a valós idejű összefoglalók vagy a munkafolyamat-automatizálás, amelyekhez frissítésre vagy egyedi szerződésre van szükség.

A biztonságra összpontosító csapatok, különösen azok, amelyek érzékeny médiát vagy kutatási adatokat kezelnek, számára elengedhetetlen egy erős titkosítással és megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező eszköz kiválasztása. Ezenkívül az átfogó online dokumentációt és gyors ügyfélszolgálatot nyújtó platformok jelentősen elősegíthetik a folyamatokat.

Íme néhány ok, amiért érdemes megfontolnia a Verbit alternatíváit:

❗️Lassabb feldolgozási idő: Mivel a Verbit emberi szerkesztőket alkalmaz az AI által generált átírások ellenőrzésére, előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell várnia, mint azoknál az eszközöknél, amelyek azonnali, automatizált eredményeket nyújtanak.

❗️Adatvédelmi aggályok: A Verbit az összes adatot a felhőben tárolja. Ha érzékeny tartalmakkal, például jogi vagy orvosi dokumentumokkal dolgozik, akkor szigorúbb adatkezelési szabályokkal rendelkező fordítási szolgáltatásokra lehet szüksége.

❗️Korlátozott valós idejű együttműködés: Bár a Verbit valós idejű átírást biztosít, az együttműködési funkciók, mint például a megosztott jegyzetek, az élő szerkesztés vagy a teendők hozzárendelése, minimálisak.

❗️Bonyolult felület: A Verbit felülete nagy csapatok számára készült. Ha csak egy fájlt kell feltöltenie, és gyors audio- és videó-átírást szeretne kapni, keressen egy Verbit alternatívát, amelynek felhasználóbarát felülete van.

❗️Rigid tervezetek: A Verbit vállalati ügyfeleket szolgál ki. Ha Ön egy startup, alkotó vagy magánszemély, aki önkiszolgáló tervezeteket keres, válasszon egy Verbit alternatívát, amelynek árazása használat alapján történik.

A Verbit alternatívái egy pillantásra

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp AI Notetaker, ClickUp Brain, Docs integráció, valós idejű feladatkonverzió Vállalatok, közepes méretű cégek Örökre ingyenes; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron Otter. ai Valós idejű átírás, élő összefoglalók, Otter Chat, Slides integráció Kisvállalkozások, oktatók Ingyenes; fizetős csomagok 16,99 USD/felhasználó/hónap áron Descript Audio/videó szerkesztés, Scene Rail, AI Assistant, SquadCast integráció Tartalomkészítők, médiacsapatok Ingyenes; fizetős csomagok 24 dollártól/fő/hónap Rev Emberi + AI átírás, kiemelés, összefoglalás, egyéni szókincs Vállalatok, jogi csapatok AI: 0,25 USD/perc; Emberi: 1,99 USD/perc; Csomagok 14,99 USD/felhasználó/hónap áron Sonix. ai Bizalom pontszámok, AI összefoglalók, többcsatornás támogatás, mappakezelés Kutatók, közepes méretű vállalatok Ingyenes; fizetős csomagok 22 USD/felhasználó/hónap áron VEED AI videokészítés, feliratgenerátor, hangszinkronizálás, szemkontaktus-AI Globális tartalomkészítők, kisvállalkozások Ingyenes; fizetős csomagok 18 dollártól/hónap Trint Story Builder, valós idejű együttműködés, mobilalkalmazás, AI-összefoglalók Médiaszakemberek, kormányzati szervek, jogi szakemberek Fizetős csomagok 80 USD/felhasználó/hónap áron Fathom AI-alapú értekezlet-összefoglalók, CRM-szinkronizálás, kereshető hívásközpont, Ask Fathom Értékesítési csapatok, vállalkozások Ingyenes; fizetős csomagok 19 USD/felhasználó/hónap áron Fireflies Notebook, Topic Trackers, Soundbites, Threads, Reactions Távoli csapatok, értékesítési csapatok Ingyenes; fizetős csomagok 18 USD/felhasználó/hónap áron Temi Gyors feltöltés, egyszerű szerkesztés, töltelékszavak eltávolítása, több formátumú export Kisvállalkozások, szabadúszók Fizetés használat alapján: 0,25 USD/perc

💭 Tudta? A 19. század végén feltalált írógép mélyreható hatással volt a munkaerőre, különösen a nőkre. Az 1874-ben bemutatott Sholes és Glidden írógépet női bemutatókkal reklámozták, és olyan esztétikával tervezték, amely a varrógépekre emlékeztetett, így vonzóvá téve azt a háztartási használatra.

A legjobb Verbit alternatívák

1. ClickUp

Próbáld ki most! Írja le hangjegyzeteit, videoklipjeit, értekezletjegyzeteit és egyebeket a ClickUp mesterséges intelligenciájával.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon köti össze a transzkripciót, a feladatokat, a dokumentumokat és a munkafolyamatokat. Kiterjedt transzkripciós támogatást kínál értekezletek, hangjegyzetek és képernyőfelvételek esetében, automatikusan kereshető, felhasználható szöveggé alakítva bármely munkafolyamatból származó hanganyagot.

Először is, a ClickUp AI Notetaker automatikusan átírja a találkozó hanganyagát szöveggé, a beszélők azonosításával és időbélyegekkel, így könnyen követhető a beszélgetés. A Notetaker zökkenőmentesen integrálódik olyan népszerű találkozóplatformokkal, mint a Zoom, a Teams és a Google Meet, így további beállítások nélkül automatikusan átírja a virtuális találkozókat.

A hagyományos átírási szolgáltatásokkal ellentétben a ClickUp AI Notetaker kiemelkedik a Verbit legjobb alternatívájaként, mert képes megjelölni a legfontosabb teendőket, határidőket és a megbeszélés során hozott döntéseket, és ezeket a ClickUp Docs alatt rendezett módon rendszerezni.

Például, ha egy csapattag azt mondja: „Péntekig vegyük fel a kapcsolatot az ügyféllel”, az AI ezt végrehajtható feladatként ismeri fel, közvetlenül a ClickUp-ban hozza létre, és összekapcsolja a megfelelő projekttel vagy munkafolyamattal. Ez a találkozói jegyzetekhez használt AI biztosítja, hogy a fontos nyomon követések ne maradjanak ki, és hogy minden feladat zökkenőmentesen integrálódjon a munkafolyamatába.

A ClickUp Notetaker segítségével minden részletet könnyedén rögzíthet.

A Docs alkalmazásban a fókusz, szerkesztés és megtekintés módok segítségével szabályozhatja, hogyan dolgozik a tartalommal – ideális mind a mélyreható munkához, mind a gyors áttekintéshez. A jegyzeteket biztonságosan megoszthatja, a részletes jogosultsági beállítások segítségével szabályozhatja, ki tekintheti meg, kommentálhatja vagy szerkesztheti azokat.

Ezután használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy ötleteit tettekre váltsa. Kiemelheti a legfontosabb pontokat vagy döntéseket közvetlenül a dokumentumból vagy átírásból, és azonnal feladatokká alakíthatja őket, kijelölheti a felelősöket, megadhatja a határidőket, és összekapcsolhatja őket a releváns projektekkel.

Miután a ClickUp AI Notetaker segítségével leírtad a találkozóidat, a ClickUp Brain segítségével tovább fejlesztheted a jegyzeteket, amely hatékony intelligencia réteget ad hozzájuk.

A Brain segítségével azonnal összefoglalhatja a teljes átiratot, vagy kiválaszthatja a konkrét pillanatokat anélkül, hogy manuálisan keresné a tartalmat. Átolvassa az átiratot, és kivonja a legfontosabb pontokat, így segítve Önt abban, hogy gyorsan megragadja a legfontosabbakat.

Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket a megbeszélésekről, és másodpercek alatt kapjon válaszokat a ClickUp Brain segítségével.

Akár kontextusfüggő kérdéseket is feltehetsz, például: „Mit mondott Sarah a határidőről?”, és a Brain azonnal átvizsgálja a leiratot, hogy egyértelmű választ adjon. A beszélgetéseket másodpercek alatt cselekvéssé alakíthatod.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálások beállítása: A ClickUp Automations segítségével automatikusan indítson el műveleteket, például feladat létrehozását, kiosztását vagy állapotfrissítéseket, amikor új átírás vagy értekezletjegyzet kerül hozzáadásra.

Használja a Jegyzettömböt: Használja a Használja a ClickUp Jegyzettömböt , hogy leírja gondolatait a megbeszélések során, és ha készen áll a cselekvésre, húzza a jegyzeteket közvetlenül a feladatokba vagy a Dokumentumokba.

Javítsd a leírásokat egyéni mezőkkel: Adj hozzá kontextust, például a találkozó típusát, az ügyfél nevét vagy a prioritást a leírásokhoz a ClickUp egyéni mezőinek segítségével a jobb szervezés és nyomon követés érdekében.

Kontextussal ellátott megjegyzés: Helyezzen el konkrét átírási részleteket Helyezzen el konkrét átírási részleteket a ClickUp Assign Comments-ba , hogy feladatokat rendeljen hozzájuk, és egyértelmű hivatkozást biztosítson anélkül, hogy teljes dokumentumokat kellene megosztania.

A ClickUp korlátai

Számos funkciójával a platform kissé bonyolult lehet az első használatkor.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp összes feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időkövetésünket egy egységes munkaterületen egyesíti. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek tekintetében. A testreszabható nézetek (lista, tábla, naptár stb.) és a részletes automatizálási lehetőségek hetente több órát spórolnak nekünk. Ráadásul a gyakori funkciófrissítések azt mutatják, hogy komolyan gondolják a platform fejlesztését.

A ClickUp összes feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időkövetésünket egy egységes munkaterületen egyesíti. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek tekintetében. A testreszabható nézetek (lista, tábla, naptár stb.) és a részletes automatizálási lehetőségek hetente több órát spórolnak nekünk. Ráadásul a gyakori funkciófrissítések azt mutatják, hogy komolyan gondolják a platform fejlesztését.

2. Otter. ai (A legjobb valós idejű találkozók átírásához és együttműködéshez)

Az Otter. ai egy valós idejű beszéd-szöveg átalakító eszköz, amely leírja az Ön találkozóit, interjúit és előadásait olyan platformokon, mint a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams. Az egyik legfontosabb funkciója az automatikus élő összefoglalók, amelyek segítenek Önnek a találkozó során a legfontosabb pontok nyomon követésében.

A hívás során az Otter Chat lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel a leirattal kapcsolatban, és azonnali válaszokat kapjon, ami különösen hasznos, ha több feladatot végez egyszerre. Emellett kiemeléseket, fontos pontokat és megjegyzéseket is hozzáadhat közvetlenül a leirathoz, így csapata extra eszközök nélkül is együttműködhet.

A Verbit ezzel szemben csak a munkamenet után szállít ki csiszolt átiratokat AI és emberi ellenőrzés után, de nem kínál interakciót a megbeszélés során, valós idejű betekintést vagy inline együttműködést.

Otter. ai legjobb funkciói

Töltsön fel prezentációs diákat vagy képernyőmegosztásokat közvetlenül a találkozó jegyzetébe

A találkozó után térjen vissza a leíráshoz, javítsa ki az esetleges hibákat, és finomítsa a legfontosabb pontokat az egyértelműség vagy a megosztás érdekében.

Csoportosítsa a leírásokat ügyfél, projekt vagy téma szerint mappák segítségével, és könnyedén keresse meg és kezelje beszélgetéseit az idő múlásával.

Otter. ai korlátai

Az Otter. ai néha nehezen osztja szét a mondatokat, ami miatt a leírások nehezen olvashatók. Ez a probléma gyakran hosszú, pontatlan mondatokhoz vezet, amelyek nem tartalmaznak megfelelő írásjeleket.

Otter. ai árak

Alap : Ingyenes

Pro : 16,99 USD/felhasználó

Üzleti : 30 USD/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nemrég egy kollégám révén ismerkedtem meg az Otter. ai alkalmazással, és azóta a MOM-mal kapcsolatos munkám és minden más is nagyon könnyűvé vált. Az alkalmazás rögzíti az összes fontos pontot, és a végén rövid összefoglalót ad az egész megbeszélésről. Nagyon könnyű volt integrálni és bevezetni a csapatomban. Minden megbeszélésen használjuk a jegyzetekhez.

Nemrég egy kollégám révén ismerkedtem meg az Otter. ai alkalmazással, és azóta a MOM-mal kapcsolatos munkám és minden más is nagyon könnyűvé vált. Az alkalmazás rögzíti az összes fontos pontot, és a végén rövid összefoglalót ad az egész megbeszélésről. Nagyon könnyű volt integrálni és bevezetni a csapatomban. Minden megbeszélésen használjuk a jegyzetekhez.

3. Descript (A legjobb podcastok és videók szerkesztéséhez beépített átírással)

via Descript

A Descript egy all-in-one audio- és videofájl-szerkesztő platform, amely transzkripciót, szerkesztést és AI-alapú eszközöket kombinál a tartalomkészítés egyszerűsítése érdekében. A Verbit-től eltérően, amely az automatizált transzkripciós szolgáltatások és az emberi szerkesztők kombinációjára összpontosít, a Descript interaktívabb és rugalmasabb szerkesztési környezetet kínál.

Az Overdub segítségével klónozhatja a hangját, egy kattintással eltávolíthatja a töltelékszavakat, és AI segítségével tisztíthatja az audiót. Emellett több nyelven kínál automatikus átírást, képernyőfelvételt és többsávos szerkesztést.

Ha Ön egy több szerepet is betöltő független alkotó (alkotó, szerkesztő és marketinges), a Descript egyszerűsíti a szerkesztést azáltal, hogy a beszédet szöveggé alakítja. Ki szeretne vágni egy részt? Csak törölje a mondatot a leírásból. Ehhez az eszközhöz nem szükségesek kiterjedt videószerkesztési ismeretek.

A Descript legjobb funkciói

Automatizálja a szerkesztési feladatokat, például a töltelékszavak eltávolítását, az audio szűkítését és az összefoglalók létrehozását, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

Kiemelje és kivonja a tartalom meghatározott részeit, hogy azokat rövid, önálló videókként vagy közösségi médiás bejegyzéseként újra felhasználhassa.

Használja a perjel parancsot a forgatókönyvben és a szerkezetben a jelenetváltások jelöléséhez, és navigáljon a videóban, mintha diák lennének egy prezentációban.

A Descript korlátai

A Descript Overdub funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szintetikus hangmodellt hozzanak létre, de ehhez jelentős mennyiségű hangfelvétel szükséges. A generált hang nem mindig felel meg tökéletesen a természetes beszédnek.

Descript árak

Ingyenes

Hobbiból: 24 dollár/fő/hónap

Alkotó: 35 dollár/fő/hónap

Üzleti: 65 USD/fő/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Rengeteg időt spórolok vele a szerkesztésnél! Nagyra értékelem a gondos tervezést. Látszik, hogy sok energiát fektettek abba, hogy megértsék, mire van szükségük a podcastereknek, és ezt nagyra értékelem. A Descript nagyon könnyen használható. Tetszik a leírás funkció és az, hogy egyszerre szerkeszthetem a leírást és az audiót. Ez nagyon megkönnyíti az életemet.

Rengeteg időt spórolok vele a szerkesztésnél! Nagyra értékelem a gondos tervezést. Látszik, hogy sok energiát fektettek abba, hogy megértsék, mire van szükségük a podcastereknek, és ezt nagyra értékelem. A Descript nagyon könnyen használható. Tetszik a leírás funkció és az, hogy egyszerre szerkeszthetem a leírást és az audiót. Ez nagyon megkönnyíti az életemet.

4. Rev (A legjobb rugalmas átíráshoz, emberi vagy AI pontossággal)

via Rev

A Rev segítségével előadásokat, szemináriumokat vagy hallgatói interjúkat világos, kereshető átiratokká alakíthat. Választhat a gyors, AI által generált eredmények között, vagy dönthet az emberi átírás mellett, ha a pontosság elengedhetetlen, például komplex beszélgetések vagy tudományos terminológia átírásakor.

Miután elkészült a leírás, böngészőjében átnézheti és szerkesztheti. Jelölje ki a tananyagtervezéshez fontos részeket, javítsa ki a hibákat, vagy gyorsan keresse meg a legfontosabb idézeteket, amelyeket beépíthet az anyagokba vagy a jelentésekbe.

Az olyan eszközök, mint a beszélő címkék, időbélyegek és egyéni szótárak segítenek a dolgok rendezettségében. Oktatók számára ez kritikus fontosságú a csoportos beszélgetések, többszereplős panelek vagy tantárgy-specifikus kifejezések kezelése során.

A Rev legjobb funkciói

Gyorsan megtalálhatja a leírás azon részeit, amelyeket esetleg szerkeszteni kell.

Használja a beépített AI eszközöket tömör összefoglalók készítéséhez.

Tanítsa meg az eszközt márkanevek, szakmai kifejezések vagy iparág-specifikus nyelv felismerésére.

Rev korlátozások

A Rev platformja nem kínál olyan sok mélyreható szerkesztő eszközt, amelyek lehetővé tennék a felhasználók számára, hogy automatizálás után finomítsák átírásaikat.

Rev árak

Alap: 14,99 USD felhasználónként/hónap

Pro: 34,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Percdíj : Emberi átírás : 1,99 USD/perc AI-átírás : 0,25 USD/perc

Emberi átírás : 1,99 USD/perc

AI Transcription: 0,25 USD/perc

Emberi átírás : 1,99 USD/perc

AI Transcription: 0,25 USD/perc

Rev értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Rev-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Feliratozó vagyok, és nagyon szeretem a munkámat, bár a fizetés nem túl jó más cégekhez képest, de szerintem ez egy jó kiindulási pont a szakma elsajátításához.

Feliratozó vagyok, és nagyon szeretem a munkámat, bár a fizetés nem túl jó más cégekhez képest, de szerintem ez egy jó kiindulási pont a szakma elsajátításához.

5. Sonix. ai (A legjobb gyors, önszerkeszthető átiratokhoz csapatmunkával)

A Sonix. ai egy AI-alapú átírási platform, amely audio- és videofájlokat pontos, szerkeszthető szöveggé alakít. A piackutatók számára, akik interjúk, fókuszcsoportok és belső értékelések között egyensúlyoznak, a Sonix egy böngészőalapú munkaterületen egyszerűsíti az átírást és a csapatmunkát.

Kiemelheti a legfontosabb információkat, megjegyzéseket fűzhet csapattársaihoz, és témák vagy projektek szerint címkézheti a fájlokat. Ahelyett, hogy a leiratokat egy másik eszközbe exportálná, a Sonix lehetővé teszi, hogy intuitív funkciók, például a keresés és csere, valamint a beszélők címkézése segítségével tisztítsa meg a tartalmat a szerkesztőben.

Iparági szakzsargonnal dolgozik? Az egyéni szótárak segítik a pontosságot az összes átírásban. A felhasználóbarát felületen egy irányítópultról szervezheti a mappákat és követheti nyomon a visszajelzéseket több kutatási projekt esetében.

Sonix. ai legjobb funkciói

Tekintse át, hogy a Sonix mennyire biztos az átírásában szereplő egyes szavakban, így gyorsan felismerheti és kijavíthatja a kevésbé pontos részeket.

Használja a Sonix beépített összefoglaló funkcióját, hogy pontok, bekezdések vagy gyors áttekintések formájában összefoglalja a hosszú átírásokat, és akár saját utasításokkal is irányíthatja az összefoglalót.

Ossza meg a transzkripciókat egy link segítségével csapattársaival, hogy visszajelzést kapjon vagy áttekintse azokat.

Sonix. ai korlátai

A Sonix nem támogatja az élő átírást vagy a valós idejű feliratozást. Ez nem feltétlenül ideális olyan helyzetekben, ahol azonnali átírási szolgáltatásokra van szükség, például élő találkozók vagy események esetén.

Sonix. ai árak

Platform Ár Standard: 0 USD/hó Premium: 22 USD/felhasználó/hó Enterprise: Egyedi árazás

Standard: 0 dollár havonta

Prémium: 22 dollár/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

AI átírás Standard: 10 dollár/óra Premium: 5 dollár/óra. 50% kedvezmény Enterprise: Egyedi árazás

Standard: 10 dollár/óra

Prémium: 5 dollár/óra. 50% kedvezmény

Vállalati: Egyedi árazás

Standard: 0 dollár havonta

Prémium: 22 dollár/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Standard: 10 dollár/óra

Prémium: 5 dollár/óra. 50% kedvezmény

Vállalati: Egyedi árazás

Sonix. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (130+ értékelés)

Mit mondanak a Sonix. ai-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Szupergyors átírási munkafolyamat. Az AI közel 95%-os pontossággal dolgozik, nemcsak angolul, hanem németül is. Ezután az interjú teljes időtartamának csupán 25–50%-át kellett ráfordítanom a pontatlan szavak átírására. MAXQDA-val is kompatibilis. Sok más eszközzel összehasonlítottam, és ez a legjobb.

Szupergyors átírási munkafolyamat. Az AI közel 95%-os pontossággal dolgozik, nemcsak angolul, hanem németül is. Ezután az interjú teljes időtartamának csupán 25–50%-át kellett ráfordítanom a pontatlan szavak átírására. MAXQDA-val is kompatibilis. Sok más eszközzel összehasonlítottam, és ez a legjobb.

6. VEED (A legjobb azoknak a videokészítőknek, akiknek átírásra és szerkesztésre is szükségük van)

via VEED

A VEED. io egy böngészőalapú, mesterséges intelligenciával működő átírási és videószerkesztő platform. Több mint 125 nyelven támogatja az átírást és a fordítást, így alkalmas azoknak a tartalomalkotóknak, akik globális közönségnek készítenek tartalmakat.

Miután elkészült a transzkripció, a VEED több exportálási lehetőséget kínál. Letöltheti TXT, VTT vagy SRT formátumban, vagy közvetlenül beágyazhatja a feliratokat a videóba. Az automatikus feliratozó eszközök testreszabhatók.

Használja a betűtípus, méret, elhelyezés és szín megváltoztatásához, hogy az Ön stílusához illeszkedjen. Hozzáférhet az AI-alapú szemkontaktus-korrekcióhoz is, amely úgy állítja be a tekintetét a videóban, hogy közvetlenül a nézőhöz beszéljen (még akkor is, ha a felvétel során nem nézett a kamerába 😉).

A Verbit ezzel szemben nem tartalmaz videókkal kapcsolatos funkciókat, mint például a tekintetkorrekció vagy az integrált szerkesztőeszközök.

A VEED legjobb funkciói

Illessze be a forgatókönyvét, és hagyja, hogy a VEED elkészítse a teljes videót képekkel, feliratokkal és hangalámondással.

Töltsd fel videódat, és hagyd, hogy a VEED automatikusan pontos feliratokat készítsen, amelyeket szerkeszthetsz, stílusozhatsz és közvetlenül a videódba írhatod, hogy könnyen megoszthasd.

Használja a hangdubbingot a videó automatikus fordításához és hangalámondásához.

A VEED korlátai

A VEED nem kínál hangfelismerést és hangazonosítást, ami több beszélővel rendelkező környezetben döntő fontosságú lehet annak pontos nyomon követéséhez, hogy ki mit mondott.

VEED árak

Ingyenes

Alap: 18 USD/hó

Pro: 30 USD/hó

Üzleti: 70 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

VEED értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a VEED-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Amit igazán szeretek, az a feliratozási szolgáltatás pontossága! A stílusok széles választéka is segít abban, hogy kiválaszthassam azt, amelyik leginkább illik a videóim hangulatához. Összességében a VEED-et könnyű ajánlani más videokészítőknek!

Amit igazán szeretek, az a feliratozási szolgáltatás pontossága! A stílusok széles választéka is segít abban, hogy kiválaszthassam azt, amelyik leginkább illik a videóim hangulatához. Összességében a VEED-et könnyű ajánlani más videokészítőknek!

7. Trint (Legalkalmasabb újságírók és médiaszakemberek számára, akik átírásokból állítják össze cikkeiket)

via Trint

A Trint segít az újságíróknak és a médiacsapatoknak a nyers felvételeket publikálásra kész cikkekké alakítani. Több mint 40 nyelv átírását és 50+ nyelvre történő fordítását támogatja, így külső eszközök használata nélkül is hasznos lehet a határokon átnyúló tudósításokhoz.

Az egyik funkciója, a Story Builder, lehetővé teszi, hogy idézeteket, klipeket és pillanatokat válasszon ki több átírásból, hogy strukturált narratívákat alkosson. Segít interjúkat, sajtótájékoztatókat vagy panelbeszélgetéseket koherens cikkekké vagy forgatókönyvekké szervezni.

A Trint mesterséges intelligenciája a hosszú interjúkat a legfontosabb pontokra sűríti, megőrizve a pontossághoz szükséges kontextust. És ellentétben sok más Verbit alternatívával, a Trint nem a te tartalmaidra tanítja a mesterséges intelligenciáját, így a felvételeid magánjellegűek maradnak, még a háttérben is.

A Trint legjobb funkciói

Azonnali kulcsszavak keresése a leiratokban és egyéni címkék hozzáadása a fontos pillanatok rendszerezéséhez

Szerkessze, kommentálja és ellenőrizze a leiratokat egyidejűleg a csapatával, mintha a Google Docs-ban dolgozna.

Használja a Trint mobilalkalmazást hangfelvételek rögzítéséhez és élő átírások létrehozásához.

A Trint korlátai

A Trint hangfelismerő funkciója nehezen képes pontosan megkülönböztetni a beszélőket, különösen olyan felvételek esetén, ahol a párbeszédek átfedik egymást vagy egymásba folynak.

Trint árak

Starter 2024: 80 USD/hely/hónap

Advanced 2024: 100 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Trint értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 3,9/5 (10+ értékelés)

Mit mondanak a Trintről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Körülbelül 4 éve használom a Trintet. Gyakran előfordul, hogy az interjúalanyaim nemzetközi akcentussal beszélnek, nem a tipikus középnyugati kiejtéssel. De a Trint gyakran megérti azokat a szavakat is, amelyeket én nem tudtam meghallani a hangfájlokban. Ez nagyon lenyűgözött, és sokkal könnyebbé tette a munkámat.

Körülbelül 4 éve használom a Trintet. Gyakran előfordul, hogy az interjúalanyaim nemzetközi akcentussal beszélnek, nem a tipikus középnyugati kiejtéssel. De a Trint gyakran megérti azokat a szavakat is, amelyeket én nem tudtam meghallani a hangfájlokban. Ez nagyon lenyűgözött, és sokkal könnyebbé tette a munkámat.

8. Fathom (A legjobb megoldás az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára, akiknek CRM-hez kapcsolódó értekezletjegyzetekre van szükségük)

via Fathom

A Fathom egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens. Értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára rögzíti és átírja a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet alkalmazásokon keresztül lebonyolított hívásokat, így manuális jegyzetelés nélkül is fontos információkat rögzít.

A hívás után a Fathom AI automatikusan generál személyre szabott összefoglalókat, amelyek a legfontosabb pontokra, kifogásokra és a következő lépésekre koncentrálnak. Választhat sablonokat értékesítési hívásokhoz, ügyfél-bejelentkezésekhez vagy bevezető üléshez, hogy tiszta, szerepkörspecifikus jegyzeteket osszon meg csapatával vagy ügyfeleivel.

Ki kell emelnie egy pillanatot? Vágja ki! A Fathom segítségével rövid videókat készíthet és küldhet közvetlenül a Slackben. A Salesforce, a HubSpot és a Slack natív integrációival a Fathom az összefoglalókat és a nyomon követéseket közvetlenül a CRM-jéhez szinkronizálja.

A Fathom legjobb funkciói

Tárolja csapata összes ügyfélhívását egy kereshető központban

Kérjen azonnali, napi vagy heti értesítést, ha bizonyos kifejezések vagy témák felmerülnek a megbeszéléseken.

Használja az AI asszisztenst, hogy kérdéseket tegyen fel a korábbi hívásokról, összefoglalókat hívjon elő, vagy nyomon követéseket generáljon.

Fathom korlátai

Bár a Fathom integrálható olyan népszerű CRM-ekkel, mint a Salesforce és a HubSpot, valamint olyan eszközökkel, mint a Google Docs, az Asana és a Slack, nem támogatja más széles körben használt platformokat, mint például a Trello, a Monday.com és a Zoho.

Fathom árak

Örökre ingyenes

Prémium: 19 USD/felhasználó/hónap

Csapatkiadás: 29 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 5/5 (750+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy a Fathom mindent elintéz, rögzíti a megbeszéléseimet, átírja őket, és e-mailben elküldi nekem a megbeszélés összefoglalóját a teendőkkel együtt. Ez rengeteg időt takarít meg nekem, mivel nem kell jegyzeteket készítenem, és nem kell attól tartanom, hogy valami fontosat kihagyok.

Imádom, hogy a Fathom mindent elintéz, rögzíti a megbeszéléseimet, átírja őket, és e-mailben elküldi nekem a megbeszélés összefoglalóját a teendőkkel együtt. Ez rengeteg időt takarít meg nekem, mivel nem kell jegyzeteket készítenem, és nem kell attól tartanom, hogy valami fontosat kihagyok.

9. Fireflies (A legjobb kereshető értekezletjegyzetekhez és csapatalapú beszélgetések nyomon követéséhez)

via Fireflies

A Fireflies. ai egy mesterséges intelligenciával működő jegyzetelő eszköz, amely automatikusan rögzíti és átírja a megbeszéléseket. A Topic Trackers segítségével követheted az olyan konkrét témákat, mint az „árazás” vagy a „vevői problémák”, és láthatod, hogy ezek milyen gyakran merülnek fel a beszélgetések során.

A Verbit viszont nem kínál média kivágási vagy interaktív audio eszközöket.

A Fireflies. ai segítségével rövid, megosztható hangrészleteket is kiválaszthat fontos pillanatokból, hogy gyorsan összefoglalhassa azokat vagy megoszthassa csapattársaival. Ha pedig ezeket az információkat más eszközökbe is be szeretné vinni, a Fireflies segítségével könnyedén beágyazhat átiratokat vagy hangfájlokat olyan platformokba, mint a Notion vagy a Salesforce.

A Fireflies legjobb funkciói

Válaszoljon közvetlenül egy megbeszélés vagy megjegyzés konkrét részeire, és könnyítse meg a nyomon követést.

Gyors reakciókat adhat hozzá a jegyzetekhez vagy megjegyzésekhez, hogy frissítéseket jelezhessen vagy kiemelhessen fontos pillanatokat anélkül, hogy megzavarná a folyamatot.

Szabályozza a láthatóságot úgy, hogy a találkozókat csatornákba szervezi, amelyek vagy a csapat számára nyitottak, vagy csak a kiválasztott tagok számára elérhetők.

A Fireflies korlátai

A webes platformhoz képest a Fireflies. ai mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos funkciók, mint például az egyéni szókincs és a részletes értekezletelemzés. Ez a különbség hátráltathatja azokat a felhasználókat, akik mobil eszközökön keresztül érnek el értekezletjegyzeteket és átírásokat útközben.

Fireflies árak

Örökre ingyenes

Pro: 18 dollár/hónap/felhasználó

Üzleti: 29 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap

Fireflies értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

Mit mondanak a Fireflies-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Fireflies szoftveres megoldását a korábbi munkahelyemen használták a megbeszélések rögzítésére, és lehetővé tette számomra, hogy visszahallgassam őket, hogy jegyzeteket készítsek a megbeszélésekről. Az audiofelvétel nagyon jó minőségű, és a fizetős verzió lehetővé teszi, hogy meglehetősen pontos átiratokat kapjon a megbeszélésekről.

A Fireflies szoftveres megoldását a korábbi munkahelyemen használták a megbeszélések rögzítésére, és lehetővé tette számomra, hogy visszahallgassam őket, hogy jegyzeteket készítsek a megbeszélésekről. Az audiofelvétel nagyon jó minőségű, és a fizetős verzió lehetővé teszi, hogy meglehetősen pontos átiratokat kapjon a megbeszélésekről.

10. Temi (A legjobb gyors, megfizethető, egyszerű átíráshoz magánszemélyek számára)

via Temi

A Temi átírási szolgáltatása lehetővé teszi, hogy minden főbb fájltípusban beküldje audio- és videofájljait, így maximális rugalmasságot biztosítva. Miután a fájlokat szöveggé alakította, időbélyegekkel és beszélőcímkékkel szerkesztheti átírását, nyomon követheti a beszélgetéseket, és könnyedén elvégezheti a szükséges javításokat.

Ezt követően a leiratot több formátumban is letöltheti, többek között MS Word, PDF, SRT és VTT formátumban, hogy beépíthesse dokumentumokba, prezentációkba vagy videó feliratokba.

A Temi legjobb funkciói

Töltsön fel fájlokat drag-and-drop segítségével, vagy illessze be URL-eket olyan platformokról, mint a Dropbox és a Vimeo, hogy gyors átírási szolgáltatásokat vehessen igénybe.

A leiratokat egyszerű dupla koppintással és alapvető billentyűparancsokkal szerkesztheti, és könnyen letöltheti és megoszthatja őket.

A kiemelt töltelékszavak, mint például az „um” és az „uh”, egyetlen érintéssel gyorsan eltávolíthatók.

A Temi korlátai

A Temi nem engedi a felhasználóknak, hogy egyéni kifejezéseket vagy neveket adjanak hozzá a szótárához, ami befolyásolhatja az iparág-specifikus vagy technikai tartalmak pontosságát.

Temi árak

Ingyenes próba

Fizetés: 0,25 USD audiopercenként

Temi értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Temi-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A szöveg könnyen szerkeszthető és javítható, így megoszthatja a tökéletes átírást.

A szöveg könnyen szerkeszthető és javítható, így megoszthatja a tökéletes átírást.

