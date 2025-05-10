A 10 legjobb alternatíva a Coast App alkalmazáshoz a jobb csapatmenedzsment érdekében

A Coast népszerű választás a csapatok közötti kommunikáció, a feladatkezelés és az ütemezés terén, különösen a kisvállalkozások számára.
De ha valaha is elakadt a „igazolja, hogy ember” oldalon, vagy várakozott a „hitelesítés sikeres, várakozás” üzenettel, akkor tudja, milyen frusztráló lehet néha a felhasználói élmény.
Akár jobb kapcsolatbiztonságot, zökkenőmentesebb munkafolyamatokat, vagy egyszerűen csak egy hatékonyabb platformot keres a bejelentkezési ellenőrzések gyorsabb elvégzéséhez, akkor jó helyen jár.
Ez a blogbejegyzés bemutatja a 10 legjobb Coast App alternatívát, amelyek rugalmasabb funkciókat kínálnak a csapatok közötti üzenetküldéshez, ütemezéshez és projektmenedzsmenthez.
Mit kell keresnie a Coast App alternatíváiban?
Bár a Coast App egyszerű megoldást kínál az első vonalbeli csapatok irányításához, sok vállalkozásnak már nem elegendőek az alapvető funkciói, mivel működésük egyre összetettebbé válik. Nézzük meg néhány gyakran emlegetett problémát:
- Korlátozott testreszabhatóság: Az alkalmazás nem elég rugalmas azoknak a csapatoknak, amelyeknek személyre szabottabb munkafolyamatokra vagy feladatstruktúrákra van szükségük.
- Funkciók hiánya: A Coast nem kínál olyan fejlettebb eszközöket, mint a jelentési műszerfalak, a bérszámfejtés integrációja vagy az alapvető ütemezésen túli időkövetés.
- Nem ideális nagy csapatok számára: Kis csoportok számára kiváló, de nagyobb szervezeteknél, ahol komplex folyamatok zajlanak, nem feltétlenül alkalmazható.
- Integrációs korlátozások: Nem könnyen csatlakoztatható számos népszerű üzleti platformhoz, ami akadályt jelenthet azoknak a csapatoknak, amelyek szélesebb technológiai háttérre támaszkodnak.
Ha bármelyik ilyen akadályba ütközik, az ebben az útmutatóban bemutatott Coast alternatívák zökkenőmentesebb és skálázhatóbb élményt nyújthatnak Önnek.
🧠 Tudta? A globális munkaerő több mint 80%-a „asztal nélküli” – olyan iparágakban dolgozik, mint az egészségügy, az építőipar, a vendéglátás és a logisztika.
📊 A 10 legjobb Coast App alternatíva egy pillantásra
|Eszköz
|A legjobb
|Főbb jellemzők
|Árak
|ClickUp
|All-in-one termelékenység és feladatkezelés
|Testreszabható nézetek, AI automatizálás
|✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
|MaintainX
|Karbantartó csapatok és eszközkövetés
|Mobil elsődleges, SOP ellenőrzőlisták
|✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
|Connecteam
|Mobil munkaerő-menedzsment
|Időkövetés, ütemezés, alkalmazáson belüli csevegés
|✅ Ingyenes próba elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
|7shifts
|Éttermi személyzet beosztása
|Munkaügyi előírások betartása, POS-integrációk
|✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
|TimeClock Plus
|Munkaidő- és jelenléti nyilvántartás
|Biometrikus jelenléti nyilvántartás, bérszámfejtés szinkronizálása
|❌ Nincs ingyenes csomag
|BlueFolder
|Helyszíni szolgáltatások menedzsmentje
|Ügyfélportálok, ismétlődő feladatok
|❌ Nincs ingyenes csomag
|Fiix
|Karbantartás és eszköz teljesítmény
|IoT-kompatibilis, megelőző karbantartás
|✅ Ingyenes próba elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
|Flock
|Csapatüzenetek feladatokkal
|Kérdőívek, emlékeztetők, integrációk
|✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
|Karbantartás
|Létesítménykezelés
|PM naptár, technikusok mobilalkalmazása
|✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
|Doodle
|Találkozók és események ütemezése
|Kérdőíves ütemezés, 1:1 foglalás
|✅ Ingyenes csomag elérhető egyéni felhasználók számára✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
➡️ További információk: Gyakori ütemezési problémák a munkahelyen és azok megoldása
A 10 legjobb alternatíva a Coast App alkalmazáshoz
A feladatkezelés és a csapatkommunikáció iparágonként eltérő. Ami egy étteremben jól működik, az nem feltétlenül alkalmas egy építőipari csapat számára, és egy létesítménykezelő igényei is eltérnek egy kreatív ügynökség igényeitől.
Ezért állítottuk össze a Coast alkalmazás alternatíváinak listáját, amelyek széles körű felhasználási lehetőségeket kínálnak, a mobil munkaerő-menedzsmenttől a karbantartás nyomon követésén, a csapatok ütemezésén és a közös projekttervezésen át. Merüljön el a listában, és találja meg az Ön felhasználási igényeinek leginkább megfelelő feladatkezelő szoftvert!
1. ClickUp (A legjobb átfogó feladatkezeléshez és csapatmunkához)
A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson. Ha a Coast alkalmazás csak felületes koordinációra alkalmasnak tűnik, a ClickUp mélyebb, skálázhatóbb megoldást kínál a feladatok, a kommunikáció és minden más kezelésére, anélkül, hogy több eszköz között kellene váltania.
A ClickUp Tasks az, ahol minden kezdődik. A munkát apróbb feladatokra, alfeladatokra és ellenőrzőlistákra bonthatja – mindegyikhez felelősök, prioritások, kezdési dátumok és függőségek tartoznak –, így csapata mindig tudja, mi a következő teendő. Például beállíthat egy feladatot, amelynek keretében a csapat tagjainak felül kell vizsgálniuk a teljesítménybiztonságot, és azonnal reagálniuk kell, amint beérkezik egy támogatási jegy, így biztosítva, hogy a munkafolyamat kritikus részei ne maradjanak figyelmen kívül.
Akár a csapatod listával, Kanban-stílusú táblával, naptárral vagy Gantt-diagrammal dolgozik hatékonyabban, a ClickUp egyéni nézetek segítségével úgy láthatod a munkádat, ahogy neked a legkényelmesebb. Túl fáradt vagy ahhoz, hogy manuálisan hozz létre feladatokat, kitöltsd az összes mezőt és hozzárendeld őket a csapattagokhoz? Hagyd, hogy a ClickUp mesterséges intelligenciája segítse a munkádat!
Ez a hatékony mesterséges intelligencia a ClickUp automatizálási funkciójával kombinálva megkönnyíti az ismétlődő feladatok kiküszöbölését és intelligensen segít a munkák fontossági sorrendjének meghatározásában, így semmi sem maradhat ki. A ClickUp mesterséges intelligenciával működő ütemezési eszközei szintén nagy segítséget nyújtanak ebben.
A ClickUp Calendar közvetlenül integrálódik a feladatok határidejével és függőségeivel, automatikusan ütemezi a csapat feladatait, és javaslatot tesz az egyes teendők optimális időkereteire, így a csapat ütemezése a munkafolyamat élő részévé válik, nem pedig statikus listává.
Azoknak a csapatoknak, amelyek készek túllépni az alapvető ütemezésen és csevegésen, a ClickUp egy összekapcsolt, teljes körű megoldást kínál, amely mindenki számára egységes irányvonalat biztosít, és mindent egy helyen tart.
Készen áll a kezdésre? A ClickUp feladatkezelési sablonja lehetővé teszi, hogy azonnal belevágjon és gond nélkül beállítsa a teljes munkafolyamatot. Ezzel a sablonnal láthatja, ki a felelős, mi a határidő, a becsült időtartam és egyéb információkat. Egyszerűen adjon hozzá egyéni mezőket olyan adatokhoz, mint a költségvetés, linkek vagy mellékletek, hogy minden egy helyen legyen.
A ClickUp legjobb funkciói
- Hozzon létre, rendeljen hozzá és kezeljen feladatokat testreszabható munkafolyamatokkal a ClickUp Tasks segítségével.
- Takarítson meg időt a szabályalapú triggerekkel és feladatműveletekkel a ClickUp Automations segítségével.
- A ClickUp Calendar drag-and-drop funkcióival könnyedén ütemezhet feladatokra és találkozókra.
- Hozzon ki többet egyetlen eszközből az integrált funkciók, például a ClickUp Docs, a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Chat segítségével, amelyek valós idejű együttműködést tesznek lehetővé.
- Integrálja több mint 1000 eszköz munkafolyamatait a ClickUp Integrations segítségével.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak a kiterjedt funkciók miatt egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Bármely szervezetnek, amelynek gondot okoz a projektjei kezelése, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok közös elvégzésében. Ezzel a szoftverrel a felhasználók nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott határidőn belül elvégezhetik a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy a határidők betartásra kerüljenek.
2. MaintainX (A legjobb karbantartási és üzemeltetési nyomon követéshez)
A MaintainX kifejezetten olyan karbantartási csapatok számára készült, amelyeknek robusztus nyomonkövetési és együttműködési eszközökre van szükségük. A Coast-tal ellentétben, amely az általános csapatüzenetküldésre összpontosít, a MaintainX kiválóan alkalmas munkafeladatok, karbantartási ütemtervek és eszközök nyomonkövetése kezelésére egy mobilbarát felületen.
Ha gyártásban, létesítmények üzemeltetésében vagy helyszíni szolgáltatásokban dolgozik, a MaintainX segítségével csapata feladatok végrehajtására, adatok rögzítésére és mindenki valós idejű tájékoztatására képes, akár offline állapotban is. Az ellenőrzőlisták, űrlapok és eljárási sablonok segítségével a csapatok magabiztosan és következetesen, végtelen oda-vissza levelezés nélkül tudják elvégezni a teendőiket.
A MaintainX legjobb funkciói
- Kezelje a munkamegbízásokat egy mobilra optimalizált platformon, amelyet a terepen dolgozó csapatok számára terveztek.
- Tartsa csapatát naprakészen valós idejű frissítésekkel és alkalmazáson belüli üzenetküldéssel.
- Könnyedén ütemezheti a megelőző karbantartást és nyomon követheti az eszközök történetét.
- Tartsa be a szabályokat az SOP ellenőrzőlisták és ellenőrző eszközök segítségével.
A MaintainX korlátai
- Lehet, hogy nem alkalmas a műveleti vagy karbantartási területen kívüli csapatok számára.
A MaintainX árai:
- Ingyenes csomag
- Essential: 16 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 49 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árak
MaintainX értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)
💡Profi tipp: Függetlenül attól, hogy melyik alkalmazást használja a teendői és a menetrendjei kezelésére, mindig ellenőrizze a kapcsolat biztonságát, mielőtt bejelentkezne. Ehhez megbízható módszer a kétfaktoros hitelesítés engedélyezése az eszközökön.
3. Connecteam (A legjobb mobil munkaerő-menedzsmenthez)
A Connecteam egy funkciókban gazdag alternatíva a Coast alkalmazáshoz, különösen azoknak a vállalatoknak, amelyeknek nincs irodájuk vagy mobil csapatuk van. Egyetlen egységes platformon egyesíti a ütemezés, időkövetés, feladatkezelés és kommunikáció funkciókat.
Különösen hatékony olyan iparágakban, mint az építőipar, a kiskereskedelem vagy a helyszíni szolgáltatások, ahol a csapat tagjai mindig úton vannak. A Connecteam valós idejű frissítéseket, testreszabható űrlapokat és biztonságos bejelentkezési folyamatot biztosít, így elkerülhetőek a „igazold, hogy ember vagy” üzenetek vagy a megbízhatatlan bejelentkezési kapcsolatok miatti késések.
A Connecteam legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét GPS-alapú időmérőkkel
- Készítsen csapatütemterveket egy intuitív drag-and-drop szerkesztő segítségével.
- Feladatok kiosztása és adatok gyűjtése mobil ellenőrzőlisták és űrlapok segítségével
- Maradjon kapcsolatban csapatával az alkalmazáson belüli csevegés és bejelentések segítségével.
A Connecteam korlátai
- Az interfész első használatkor bonyolultnak tűnhet.
- Egyes funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
A Connecteam árai
- Ingyenes próba elérhető
- Alap: 29 USD/hó (az első 30 felhasználó)
- Advanced: 49 USD/hó (az első 30 felhasználó)
- Expert: 99 USD/hó (az első 30 felhasználó)
- Vállalati: Egyedi árak
Connecteam értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)
Mit mondanak a Connecteamről a valódi felhasználók ?
Összességében nagyon jó tapasztalataim vannak a Connecteam-mel. Szerkezetet és átláthatóságot hozott a napi működésünkbe, és a csapat kommunikációját minden eddiginél zökkenőmentesebbé tette. Az időkövetéstől a feladatokig és a frissítésekig most minden egy helyen található. Nagyon sokat segített abban, hogy szervezettek és összekapcsolódottak maradjunk, különösen a forgalmas műszakok alatt.
➡️ További információk: Feladatkezelési készségek: Hogyan kezelje a feladatokat a csapata és saját maga számára?
4. 7shifts (A legjobb éttermi személyzet ütemezéséhez)
A 7shifts egy kiváló minősítésű ütemezési és munkaerő-menedzsment platform, amelyet kifejezetten az éttermi ipar számára fejlesztettek ki. Ha a Coast általános ütemezési eszközei túl egyszerűnek vagy általánosnak tűnnek a gyors tempójú környezetéhez, a 7shifts egy személyre szabottabb élményt kínál.
A drag-and-drop ütemezés, a munkaügyi előírásoknak való megfelelést segítő eszközök és az integrált csapatüzenetküldés segítségével a 7shifts segít csökkenteni az ütemezési hibákat és a last minute műszakváltásokat. Még olyan alkalmazotti elkötelezettséget növelő eszközöket is kínál, mint a műszakokkal kapcsolatos visszajelzések és a teljesítmény nyomon követése – ezek a funkciók segítik a vezetőket a csapat működésének megbízható ütemezésében és fenntartásában.
A 7shifts legjobb funkciói
- Kezelje éttermi személyzetét a szabályoknak való megfelelés és az előrejelzés érdekében kifejlesztett eszközökkel.
- Kommunikáljon csapatával a beépített csevegő és bejelentések segítségével.
- Egyszerűsítse az ütemezést műszakcserékkel, rendelkezésre állás nyomon követésével és szabadságkérelmekkel.
- Szerezzen betekintést a munkaerő-elemzéshez szükséges POS-rendszer integrációk segítségével.
A 7shifts korlátai
- Korlátozott funkcionalitás az éttermi szolgáltatásokon kívül
- A jelentési funkciókhoz magasabb szintű csomagok szükségesek.
7shifts árak
- Comp: Ingyenes egy helyszínen működő, legfeljebb 30 alkalmazottat foglalkoztató éttermek számára.
- Entrée: 34,99 USD/hó helyszínenként
- The Works: 76,99 USD/hó helyszínenként
- Gourmet: Egyedi árak vállalati szintű igényekhez
7shifts értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)
5. TimeClock Plus (A legjobb idő- és jelenléti nyilvántartáshoz)
A TimeClock Plus ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek szigorítani szeretnék az alkalmazottak munkaidő-nyomon követését, jelenlétüket és a bérszámfejtés integrációját. A Coastnál egy lépéssel előrébb jár a HR-központú funkciók terén, valós idejű betekintést nyújtva a csapat munkaidejébe, a szabadságok egyenlegébe és a szabályok betartásába.
A Coast-tal ellentétben a TimeClock Plus a felelősségre vonhatóságot hangsúlyozza, olyan eszközökkel, amelyek biometrikus adatok, GPS vagy geofencing segítségével ellenőrzik a jelenlétet. A vezetők így biztosíthatják, hogy az alkalmazottak a megfelelő helyről jelentkeznek be, és nem csak a képernyőn kattintanak a „hitelesítés sikeres, várakozás” gombra.
A TimeClock Plus legjobb funkciói
- Kövesse nyomon alkalmazottai munkaidejét valós időben mobil, kioszk vagy biometrikus beléptető rendszerek segítségével.
- Kezelje a szabadságok egyenlegét és a felhalmozódott szabadságokat a platformon belül.
- Integrálható a bérszámfejtési rendszerekkel és részletes jelentéseket generál
- Biztosítsa a munkaügyi törvények és a túlórákra vonatkozó szabályok betartását
A TimeClock Plus korlátai
- A felület egyes felhasználók számára elavultnak tűnhet.
- Kisebb csapatok vagy induló vállalkozások számára túl nagy lehet
TimeClock Plus árak
- A vállalat méretén és funkcióin alapuló egyedi csomagok
TimeClock Plus értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
Mit mondanak a TimeClock Plusról a valódi felhasználók?
Bárcsak lenne mód a meglévő jelentések szerkesztésére. Emellett, amikor áttértünk a felhőalapú rendszerre, az a meglévő rendszerünkből hosszú folyamat volt. Összességében azonban végül minden megoldódott, és minden jól alakult.
⚡️ Érdekes tény: A McDonald’s „temetői” műszakja néha a nap legjövedelmezőbb része lehet! Forgalmas városi területeken, különösen az éjszakai élet negyedei vagy a 24 órás forgalmas helyek közelében, az éjszakai műszak meglepően nagy bevételt hozhat. Az éhes éjszakai baglyok, a műszakban dolgozók és a késő esti kiszállítási megrendelések miatt a konyha ugyanolyan forgalmas lehet, mint az ebédidőben, néha még forgalmasabb is!
6. BlueFolder (A legjobb a helyszíni szolgáltatások kezeléséhez)
A BlueFolder egy speciális eszköz azoknak a vállalatoknak, amelyek helyszíni szolgáltatást nyújtanak, például IT-szolgáltatásokat, berendezéskarbantartást vagy HVAC-szolgáltatásokat. Míg a Coast az alapvető csapatkoordinációra összpontosít, a BlueFolder segít hatékonyabban kezelni az ügyfélkapcsolatokat, a szolgáltatási előzményeket és a technikusok feladatait.
Támogatja az online ügyfélportálokat, az ismétlődő munkák ütemezését és a helyszíni technikusok mobil hozzáférését, így biztosítva, hogy csapata telefonálgatás és technikai problémák nélkül tudja elvégezni a munkákat. Ez ideális megoldás azoknak a szolgáltató csapatoknak, amelyek megbízható, felhőalapú munkafolyamatokra szorulnak.
A BlueFolder legjobb funkciói
- Kezelje az ismétlődő feladatokat és kövesse nyomon a munkamegbízásokat egy központi irányítópultról.
- Adjon ügyfeleinek hozzáférést a munkák állapotához online portálokon keresztül.
- Kövesse nyomon a szolgáltatások előzményeit és az eszközöket több helyszínen
- Biztosítson valós idejű frissítéseket a technikusoknak a mobilalkalmazáson keresztül.
A BlueFolder korlátai
- A modern eszközökhöz képest elavult felhasználói felület
- Nem általános célú feladatkezelésre tervezték.
A BlueFolder árai
- Egyedi árak
BlueFolder értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet.
Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.
7. Fiix (A legjobb karbantartási csapatok és eszközkezelés számára)
A Fiix egy CMMS (számítógépes karbantartáskezelő rendszer), amelyet olyan szervezetek számára terveztek, amelyeknek fizikai eszközöket, karbantartási feladatokat és berendezések teljesítményét kell kezelniük. Ha a Coastot általános feladatkövetésre használja, de egy eszközre van szüksége, amely az eszközök életciklusának kezelésére specializálódott, akkor a Fiix egy hatékony frissítés.
A Fiix segít a csapatoknak biztosítani a kapcsolat biztonságát a bejelentkezés során, ami elengedhetetlen a berendezések működéséhez. Használhatja preventív karbantartás ütemezésére, pótalkatrészek nyomon követésére és részletes jelentések egyszerű elkészítésére.
A Fiix legjobb funkciói
- Kezelje az eszközök karbantartását a teljes szervizelőzmények nyomon követésével.
- Tervezze meg a megelőző karbantartást a leállások csökkentése érdekében
- Kövesse nyomon a munkamegbízásokat és kezelje a készleteket egy helyen
- Csatlakoztassa az IoT-eszközöket és érzékelőket az intelligens karbantartási munkafolyamatokhoz
A Fiix korlátai
- Nem technikai felhasználók számára bonyolult lehet
Fiix árak
- Ingyenes csomag
- Alap: 45 USD felhasználónként/hónapban
- Professzionális: 75 USD felhasználónként/hónapban
- Vállalati: Egyedi árak
Flix értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
Mit mondanak a Fiixről a valódi felhasználók?
Nagyon tetszik, hogy a Fiix minden eszközről nyilvántartást vezet, ami megkönnyíti az ismétlődő problémák kezelését.
8. Flock (A legjobb csapatkommunikációhoz és csevegéshez)
A Flock a Coast kommunikáció-központú alternatívája, amely robusztus üzenetküldési és együttműködési funkciókat kínál kisvállalkozások és növekvő csapatok számára. Gondoljon rá úgy, mint egy beépített feladatkezelő funkcióval rendelkező Slackre, amely segít a csapatoknak csevegni, feladatokat kiosztani és a beszélgetéseket szervezetten tartani.
A Flock segítségével a csapatvezetőknek nem kell folyamatosan másokat kérdezgetniük a csapat rendelkezésre állásáról és az ütemtervről, mielőtt döntést hoznak – mindez nyomon követhető a valós idejű csevegési szálakban, szavazásokban és emlékeztetőben.
A Flock legjobb funkciói
- Csatornák, szálak és közvetlen üzenetek segítségével szervezze meg a csapat beszélgetéseit.
- Feladatok kiosztása és szavazások lebonyolítása beépített teendőlistákkal és emlékeztetőkkal
- Fájlok megosztása és videokonferenciák indítása a hatékony együttműködés érdekében
- Integrálható olyan termelékenységi alkalmazásokkal, mint a Trello és a Google Drive.
A Flock korlátai
- Kevésbé népszerű, mint a Slack vagy a Microsoft Teams, ezért kevesebb harmadik féltől származó integrációval rendelkezik.
- Korlátozott jelentéskészítés és elemzés
Flock árak
- Starter: Ingyenes 20 felhasználóig
- Pro: 249 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árak nagy csapatok számára
Flock értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
➡️ További információk: Erőforrás-ütemezés: átfogó útmutató projektmenedzsereknek
9. Karbantartás (legalkalmasabb létesítménykezeléshez)
A Maintenance Care tökéletes választás azoknak a létesítménygazdálkodóknak, akiknek skálázható és egyszerűen használható CMMS-re van szükségük. A Coastnál többet kínál, mivel munkarend-kezelést, eszközkövetést és az épületüzemeltetéshez igazított megelőző karbantartási tervezőt is biztosít.
Akár kórházakat, iskolákat vagy irodákat irányít, a Maintenance Care segít biztonságos kapcsolatot kialakítani a karbantartó csapattal a jobb tervezés és kommunikáció révén, mielőtt költséges javításokba kezdene.
Karbantartás A legjobb funkciók
- Kövesse nyomon a létesítmények eszközeit és berendezéseit több helyszínen
- Tervezze meg a megelőző karbantartást egy vizuális naptár segítségével
- Fogadja és szervezze meg a munkamegbízásokat egy webes kérelemportálon keresztül.
- Lássa el technikusait egy mobilalkalmazással a helyszíni feladatok elvégzéséhez.
Karbantartási korlátozások
- A felhasználói felület egyes felhasználók számára nehézkesnek tűnhet.
- A jelentéskészítő eszközök az ingyenes verzióban alapszintűek.
Karbantartási árak
- Ingyenes verzió: Az alapvető funkciók benne vannak
- Vállalati: 225 USD/felhasználónként/hónapban
- Minden egy csomagban: 500 USD/hó
Karbantartási értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)
10. Doodle (A legjobb találkozók és események ütemezéséhez)
Ha a Coast alapvető naptárfunkciói nem felelnek meg az Ön igényeinek, a Doodle intelligens és egyszerű módszert kínál időzónák és csapatok közötti találkozók ütemezésére. Megszünteti a oda-vissza e-mailek okozta káoszt azzal, hogy a résztvevők szavazhatnak a legjobb időpontokra.
A csapatvezetők és menedzserek számára, akik ismétlődő szinkronizálásokat, ügyfélhívásokat vagy heti bejelentkezéseket próbálnak szervezni, a Doodle egy egyszerű, zökkenőmentes eszköz, amely működik.
A Doodle legjobb funkciói
- Könnyedén szervezzen megbeszéléseket a szavazáson alapuló rendelkezésre állási eszközök segítségével.
- Szinkronizálja a találkozók időpontjait a Google, Outlook vagy Apple naptárakkal.
- Automatizálja a foglalásokat egy személyes ütemezési oldalon
- Koordinálja csoportos vagy egyéni találkozókat anélkül, hogy e-maileket kellene váltania.
A Doodle korlátai
- Korlátozott feladatkezelési funkciók
- Nem ideális komplex munkafolyamatokhoz
A Doodle árai
- Ingyenes: Alapvető ütemezési funkciók egyéni felhasználók számára
- Pro: 14,95 USD/felhasználó/hónap
- Csapat: 19,95 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árak
Doodle értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)
Mit mondanak a Doodle-ról a valódi felhasználók?
A Doodle segítségével a csapat minden tagja megadhatja a rendelkezésre állását, és Ön ezeket egy áttekintő nézetben láthatja. Amikor megpróbál egy találkozót ütemezni, a Doodle megmutatja, mikor állnak rendelkezésre a résztvevők, így Önnek nem kell fejben számolgatnia.
➡️ További információk: Egyszerű időgazdálkodás: a tökéletes heti ütemterv elkészítése
Ne „partoljon” tovább! Optimalizálja munkafolyamatait a ClickUp segítségével!
Akár fejlett ütemezésre, okosabb csapatkommunikációra vagy skálázható eszközkövetésre van szüksége, a megfelelő Coast app alternatíva az Ön konkrét felhasználási esetétől függ.
Ha egy olyan all-in-one platformot keres, amely feladatkezelést, ütemezést, automatizálást és együttműködést kínál, akkor a ClickUp páratlan rugalmasságával, testreszabható funkcióival és AI-alapú eszközeivel kiemelkedik a többi közül.
Segítségre van szüksége a csapat hatékonyabb irányításához? ✅ Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást.