A 10 legjobb alternatíva a Coast App alkalmazáshoz a jobb csapatmenedzsment érdekében

A Coast népszerű választás a csapatok közötti kommunikáció, a feladatkezelés és az ütemezés terén, különösen a kisvállalkozások számára.

De ha valaha is elakadt a „igazolja, hogy ember” oldalon, vagy várakozott a „hitelesítés sikeres, várakozás” üzenettel, akkor tudja, milyen frusztráló lehet néha a felhasználói élmény.

Akár jobb kapcsolatbiztonságot, zökkenőmentesebb munkafolyamatokat, vagy egyszerűen csak egy hatékonyabb platformot keres a bejelentkezési ellenőrzések gyorsabb elvégzéséhez, akkor jó helyen jár.

Ez a blogbejegyzés bemutatja a 10 legjobb Coast App alternatívát, amelyek rugalmasabb funkciókat kínálnak a csapatok közötti üzenetküldéshez, ütemezéshez és projektmenedzsmenthez.

Mit kell keresnie a Coast App alternatíváiban?

Bár a Coast App egyszerű megoldást kínál az első vonalbeli csapatok irányításához, sok vállalkozásnak már nem elegendőek az alapvető funkciói, mivel működésük egyre összetettebbé válik. Nézzük meg néhány gyakran emlegetett problémát:

Korlátozott testreszabhatóság : Az alkalmazás nem elég rugalmas azoknak a csapatoknak, amelyeknek személyre szabottabb munkafolyamatokra vagy feladatstruktúrákra van szükségük.

Funkciók hiánya : A Coast nem kínál olyan fejlettebb eszközöket, mint a jelentési műszerfalak, a bérszámfejtés integrációja vagy az alapvető ütemezésen túli időkövetés.

Nem ideális nagy csapatok számára : Kis csoportok számára kiváló, de nagyobb szervezeteknél, ahol komplex folyamatok zajlanak, nem feltétlenül alkalmazható.

Integrációs korlátozások: Nem könnyen csatlakoztatható számos népszerű üzleti platformhoz, ami akadályt jelenthet azoknak a csapatoknak, amelyek szélesebb technológiai háttérre támaszkodnak.

Ha bármelyik ilyen akadályba ütközik, az ebben az útmutatóban bemutatott Coast alternatívák zökkenőmentesebb és skálázhatóbb élményt nyújthatnak Önnek.

🧠 Tudta? A globális munkaerő több mint 80%-a „asztal nélküli” – olyan iparágakban dolgozik, mint az egészségügy, az építőipar, a vendéglátás és a logisztika.

📊 A 10 legjobb Coast App alternatíva egy pillantásra

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp All-in-one termelékenység és feladatkezelés Testreszabható nézetek, AI automatizálás ✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára MaintainX Karbantartó csapatok és eszközkövetés Mobil elsődleges, SOP ellenőrzőlisták ✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára Connecteam Mobil munkaerő-menedzsment Időkövetés, ütemezés, alkalmazáson belüli csevegés ✅ Ingyenes próba elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára 7shifts Éttermi személyzet beosztása Munkaügyi előírások betartása, POS-integrációk ✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára TimeClock Plus Munkaidő- és jelenléti nyilvántartás Biometrikus jelenléti nyilvántartás, bérszámfejtés szinkronizálása ❌ Nincs ingyenes csomag BlueFolder Helyszíni szolgáltatások menedzsmentje Ügyfélportálok, ismétlődő feladatok ❌ Nincs ingyenes csomag Fiix Karbantartás és eszköz teljesítmény IoT-kompatibilis, megelőző karbantartás ✅ Ingyenes próba elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára Flock Csapatüzenetek feladatokkal Kérdőívek, emlékeztetők, integrációk ✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára Karbantartás Létesítménykezelés PM naptár, technikusok mobilalkalmazása ✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára Doodle Találkozók és események ütemezése Kérdőíves ütemezés, 1:1 foglalás ✅ Ingyenes csomag elérhető egyéni felhasználók számára✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára

➡️ További információk: Gyakori ütemezési problémák a munkahelyen és azok megoldása

A 10 legjobb alternatíva a Coast App alkalmazáshoz

A feladatkezelés és a csapatkommunikáció iparágonként eltérő. Ami egy étteremben jól működik, az nem feltétlenül alkalmas egy építőipari csapat számára, és egy létesítménykezelő igényei is eltérnek egy kreatív ügynökség igényeitől.

Ezért állítottuk össze a Coast alkalmazás alternatíváinak listáját, amelyek széles körű felhasználási lehetőségeket kínálnak, a mobil munkaerő-menedzsmenttől a karbantartás nyomon követésén, a csapatok ütemezésén és a közös projekttervezésen át. Merüljön el a listában, és találja meg az Ön felhasználási igényeinek leginkább megfelelő feladatkezelő szoftvert!

1. ClickUp (A legjobb átfogó feladatkezeléshez és csapatmunkához)

Próbáld ki most Az AI-alapú ClickUp Tasks a tökéletes eszköz a munka tervezéséhez, szervezéséhez és elosztásához, anélkül, hogy bármi is kimaradna.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson. Ha a Coast alkalmazás csak felületes koordinációra alkalmasnak tűnik, a ClickUp mélyebb, skálázhatóbb megoldást kínál a feladatok, a kommunikáció és minden más kezelésére, anélkül, hogy több eszköz között kellene váltania.

A ClickUp Tasks az, ahol minden kezdődik. A munkát apróbb feladatokra, alfeladatokra és ellenőrzőlistákra bonthatja – mindegyikhez felelősök, prioritások, kezdési dátumok és függőségek tartoznak –, így csapata mindig tudja, mi a következő teendő. Például beállíthat egy feladatot, amelynek keretében a csapat tagjainak felül kell vizsgálniuk a teljesítménybiztonságot, és azonnal reagálniuk kell, amint beérkezik egy támogatási jegy, így biztosítva, hogy a munkafolyamat kritikus részei ne maradjanak figyelmen kívül.

A ClickUp Tasks segítségével bontsa le a munkafolyamatokat nyomon követhető feladatokra.

Akár a csapatod listával, Kanban-stílusú táblával, naptárral vagy Gantt-diagrammal dolgozik hatékonyabban, a ClickUp egyéni nézetek segítségével úgy láthatod a munkádat, ahogy neked a legkényelmesebb. Túl fáradt vagy ahhoz, hogy manuálisan hozz létre feladatokat, kitöltsd az összes mezőt és hozzárendeld őket a csapattagokhoz? Hagyd, hogy a ClickUp mesterséges intelligenciája segítse a munkádat!

Használja az AI Custom Fields szolgáltatást a projektösszefoglalók, értesítések, frissítések, e-mailek és egyéb funkciók automatizálásához.

Ez a hatékony mesterséges intelligencia a ClickUp automatizálási funkciójával kombinálva megkönnyíti az ismétlődő feladatok kiküszöbölését és intelligensen segít a munkák fontossági sorrendjének meghatározásában, így semmi sem maradhat ki. A ClickUp mesterséges intelligenciával működő ütemezési eszközei szintén nagy segítséget nyújtanak ebben.

A ClickUp Calendar közvetlenül integrálódik a feladatok határidejével és függőségeivel, automatikusan ütemezi a csapat feladatait, és javaslatot tesz az egyes teendők optimális időkereteire, így a csapat ütemezése a munkafolyamat élő részévé válik, nem pedig statikus listává.

Azoknak a csapatoknak, amelyek készek túllépni az alapvető ütemezésen és csevegésen, a ClickUp egy összekapcsolt, teljes körű megoldást kínál, amely mindenki számára egységes irányvonalat biztosít, és mindent egy helyen tart.

Készen áll a kezdésre? A ClickUp feladatkezelési sablonja lehetővé teszi, hogy azonnal belevágjon és gond nélkül beállítsa a teljes munkafolyamatot. Ezzel a sablonnal láthatja, ki a felelős, mi a határidő, a becsült időtartam és egyéb információkat. Egyszerűen adjon hozzá egyéni mezőket olyan adatokhoz, mint a költségvetés, linkek vagy mellékletek, hogy minden egy helyen legyen.

Ingyenes sablon Optimalizálja munkafolyamatait a ClickUp feladatkezelési sablonnal

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a kiterjedt funkciók miatt egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Bármely szervezetnek, amelynek gondot okoz a projektjei kezelése, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok közös elvégzésében. Ezzel a szoftverrel a felhasználók nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott határidőn belül elvégezhetik a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy a határidők betartásra kerüljenek.

Bármely szervezetnek, amelynek gondot okoz a projektjei kezelése, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok közös elvégzésében. Ezzel a szoftverrel a felhasználók nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott határidőn belül elvégezhetik a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy a határidők betartásra kerüljenek.

2. MaintainX (A legjobb karbantartási és üzemeltetési nyomon követéshez)

A MaintainX kifejezetten olyan karbantartási csapatok számára készült, amelyeknek robusztus nyomonkövetési és együttműködési eszközökre van szükségük. A Coast-tal ellentétben, amely az általános csapatüzenetküldésre összpontosít, a MaintainX kiválóan alkalmas munkafeladatok, karbantartási ütemtervek és eszközök nyomonkövetése kezelésére egy mobilbarát felületen.

Ha gyártásban, létesítmények üzemeltetésében vagy helyszíni szolgáltatásokban dolgozik, a MaintainX segítségével csapata feladatok végrehajtására, adatok rögzítésére és mindenki valós idejű tájékoztatására képes, akár offline állapotban is. Az ellenőrzőlisták, űrlapok és eljárási sablonok segítségével a csapatok magabiztosan és következetesen, végtelen oda-vissza levelezés nélkül tudják elvégezni a teendőiket.

A MaintainX legjobb funkciói

Kezelje a munkamegbízásokat egy mobilra optimalizált platformon, amelyet a terepen dolgozó csapatok számára terveztek.

Tartsa csapatát naprakészen valós idejű frissítésekkel és alkalmazáson belüli üzenetküldéssel.

Könnyedén ütemezheti a megelőző karbantartást és nyomon követheti az eszközök történetét.

Tartsa be a szabályokat az SOP ellenőrzőlisták és ellenőrző eszközök segítségével.

A MaintainX korlátai

Lehet, hogy nem alkalmas a műveleti vagy karbantartási területen kívüli csapatok számára.

A MaintainX árai:

Ingyenes csomag

Essential : 16 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

MaintainX értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

💡Profi tipp: Függetlenül attól, hogy melyik alkalmazást használja a teendői és a menetrendjei kezelésére, mindig ellenőrizze a kapcsolat biztonságát, mielőtt bejelentkezne. Ehhez megbízható módszer a kétfaktoros hitelesítés engedélyezése az eszközökön.

3. Connecteam (A legjobb mobil munkaerő-menedzsmenthez)

a Connecteam oldalon.

A Connecteam egy funkciókban gazdag alternatíva a Coast alkalmazáshoz, különösen azoknak a vállalatoknak, amelyeknek nincs irodájuk vagy mobil csapatuk van. Egyetlen egységes platformon egyesíti a ütemezés, időkövetés, feladatkezelés és kommunikáció funkciókat.

Különösen hatékony olyan iparágakban, mint az építőipar, a kiskereskedelem vagy a helyszíni szolgáltatások, ahol a csapat tagjai mindig úton vannak. A Connecteam valós idejű frissítéseket, testreszabható űrlapokat és biztonságos bejelentkezési folyamatot biztosít, így elkerülhetőek a „igazold, hogy ember vagy” üzenetek vagy a megbízhatatlan bejelentkezési kapcsolatok miatti késések.

A Connecteam legjobb funkciói

Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét GPS-alapú időmérőkkel

Készítsen csapatütemterveket egy intuitív drag-and-drop szerkesztő segítségével.

Feladatok kiosztása és adatok gyűjtése mobil ellenőrzőlisták és űrlapok segítségével

Maradjon kapcsolatban csapatával az alkalmazáson belüli csevegés és bejelentések segítségével.

A Connecteam korlátai

Az interfész első használatkor bonyolultnak tűnhet.

Egyes funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A Connecteam árai

Ingyenes próba elérhető

Alap : 29 USD/hó (az első 30 felhasználó)

Advanced : 49 USD/hó (az első 30 felhasználó)

Expert : 99 USD/hó (az első 30 felhasználó)

Vállalati: Egyedi árak

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Összességében nagyon jó tapasztalataim vannak a Connecteam-mel. Szerkezetet és átláthatóságot hozott a napi működésünkbe, és a csapat kommunikációját minden eddiginél zökkenőmentesebbé tette. Az időkövetéstől a feladatokig és a frissítésekig most minden egy helyen található. Nagyon sokat segített abban, hogy szervezettek és összekapcsolódottak maradjunk, különösen a forgalmas műszakok alatt.

Összességében nagyon jó tapasztalataim vannak a Connecteam-mel. Szerkezetet és átláthatóságot hozott a napi működésünkbe, és a csapat kommunikációját minden eddiginél zökkenőmentesebbé tette. Az időkövetéstől a feladatokig és a frissítésekig most minden egy helyen található. Nagyon sokat segített abban, hogy szervezettek és összekapcsolódottak maradjunk, különösen a forgalmas műszakok alatt.

➡️ További információk: Feladatkezelési készségek: Hogyan kezelje a feladatokat a csapata és saját maga számára?

4. 7shifts (A legjobb éttermi személyzet ütemezéséhez)

a 7shifts oldalon.

A 7shifts egy kiváló minősítésű ütemezési és munkaerő-menedzsment platform, amelyet kifejezetten az éttermi ipar számára fejlesztettek ki. Ha a Coast általános ütemezési eszközei túl egyszerűnek vagy általánosnak tűnnek a gyors tempójú környezetéhez, a 7shifts egy személyre szabottabb élményt kínál.

A drag-and-drop ütemezés, a munkaügyi előírásoknak való megfelelést segítő eszközök és az integrált csapatüzenetküldés segítségével a 7shifts segít csökkenteni az ütemezési hibákat és a last minute műszakváltásokat. Még olyan alkalmazotti elkötelezettséget növelő eszközöket is kínál, mint a műszakokkal kapcsolatos visszajelzések és a teljesítmény nyomon követése – ezek a funkciók segítik a vezetőket a csapat működésének megbízható ütemezésében és fenntartásában.

A 7shifts legjobb funkciói

Kezelje éttermi személyzetét a szabályoknak való megfelelés és az előrejelzés érdekében kifejlesztett eszközökkel.

Kommunikáljon csapatával a beépített csevegő és bejelentések segítségével.

Egyszerűsítse az ütemezést műszakcserékkel, rendelkezésre állás nyomon követésével és szabadságkérelmekkel.

Szerezzen betekintést a munkaerő-elemzéshez szükséges POS-rendszer integrációk segítségével.

A 7shifts korlátai

Korlátozott funkcionalitás az éttermi szolgáltatásokon kívül

A jelentési funkciókhoz magasabb szintű csomagok szükségesek.

7shifts árak

Comp : Ingyenes egy helyszínen működő, legfeljebb 30 alkalmazottat foglalkoztató éttermek számára.

Entrée : 34,99 USD/hó helyszínenként

The Works : 76,99 USD/hó helyszínenként

Gourmet: Egyedi árak vállalati szintű igényekhez

7shifts értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

5. TimeClock Plus (A legjobb idő- és jelenléti nyilvántartáshoz)

a Time Clock Plus oldalon.

A TimeClock Plus ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek szigorítani szeretnék az alkalmazottak munkaidő-nyomon követését, jelenlétüket és a bérszámfejtés integrációját. A Coastnál egy lépéssel előrébb jár a HR-központú funkciók terén, valós idejű betekintést nyújtva a csapat munkaidejébe, a szabadságok egyenlegébe és a szabályok betartásába.

A Coast-tal ellentétben a TimeClock Plus a felelősségre vonhatóságot hangsúlyozza, olyan eszközökkel, amelyek biometrikus adatok, GPS vagy geofencing segítségével ellenőrzik a jelenlétet. A vezetők így biztosíthatják, hogy az alkalmazottak a megfelelő helyről jelentkeznek be, és nem csak a képernyőn kattintanak a „hitelesítés sikeres, várakozás” gombra.

A TimeClock Plus legjobb funkciói

Kövesse nyomon alkalmazottai munkaidejét valós időben mobil, kioszk vagy biometrikus beléptető rendszerek segítségével.

Kezelje a szabadságok egyenlegét és a felhalmozódott szabadságokat a platformon belül.

Integrálható a bérszámfejtési rendszerekkel és részletes jelentéseket generál

Biztosítsa a munkaügyi törvények és a túlórákra vonatkozó szabályok betartását

A TimeClock Plus korlátai

A felület egyes felhasználók számára elavultnak tűnhet.

Kisebb csapatok vagy induló vállalkozások számára túl nagy lehet

TimeClock Plus árak

A vállalat méretén és funkcióin alapuló egyedi csomagok

TimeClock Plus értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a TimeClock Plusról a valódi felhasználók

Bárcsak lenne mód a meglévő jelentések szerkesztésére. Emellett, amikor áttértünk a felhőalapú rendszerre, az a meglévő rendszerünkből hosszú folyamat volt. Összességében azonban végül minden megoldódott, és minden jól alakult.

Bárcsak lenne mód a meglévő jelentések szerkesztésére. Emellett, amikor áttértünk a felhőalapú rendszerre, az a meglévő rendszerünkből hosszú folyamat volt. Összességében azonban végül minden megoldódott, és minden jól alakult.

⚡️ Érdekes tény: A McDonald’s „temetői” műszakja néha a nap legjövedelmezőbb része lehet! Forgalmas városi területeken, különösen az éjszakai élet negyedei vagy a 24 órás forgalmas helyek közelében, az éjszakai műszak meglepően nagy bevételt hozhat. Az éhes éjszakai baglyok, a műszakban dolgozók és a késő esti kiszállítási megrendelések miatt a konyha ugyanolyan forgalmas lehet, mint az ebédidőben, néha még forgalmasabb is!

6. BlueFolder (A legjobb a helyszíni szolgáltatások kezeléséhez)

a BlueFolder oldalon.

A BlueFolder egy speciális eszköz azoknak a vállalatoknak, amelyek helyszíni szolgáltatást nyújtanak, például IT-szolgáltatásokat, berendezéskarbantartást vagy HVAC-szolgáltatásokat. Míg a Coast az alapvető csapatkoordinációra összpontosít, a BlueFolder segít hatékonyabban kezelni az ügyfélkapcsolatokat, a szolgáltatási előzményeket és a technikusok feladatait.

Támogatja az online ügyfélportálokat, az ismétlődő munkák ütemezését és a helyszíni technikusok mobil hozzáférését, így biztosítva, hogy csapata telefonálgatás és technikai problémák nélkül tudja elvégezni a munkákat. Ez ideális megoldás azoknak a szolgáltató csapatoknak, amelyek megbízható, felhőalapú munkafolyamatokra szorulnak.

A BlueFolder legjobb funkciói

Kezelje az ismétlődő feladatokat és kövesse nyomon a munkamegbízásokat egy központi irányítópultról.

Adjon ügyfeleinek hozzáférést a munkák állapotához online portálokon keresztül.

Kövesse nyomon a szolgáltatások előzményeit és az eszközöket több helyszínen

Biztosítson valós idejű frissítéseket a technikusoknak a mobilalkalmazáson keresztül.

A BlueFolder korlátai

A modern eszközökhöz képest elavult felhasználói felület

Nem általános célú feladatkezelésre tervezték.

A BlueFolder árai

Egyedi árak

BlueFolder értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

7. Fiix (A legjobb karbantartási csapatok és eszközkezelés számára)

A Fiix egy CMMS (számítógépes karbantartáskezelő rendszer), amelyet olyan szervezetek számára terveztek, amelyeknek fizikai eszközöket, karbantartási feladatokat és berendezések teljesítményét kell kezelniük. Ha a Coastot általános feladatkövetésre használja, de egy eszközre van szüksége, amely az eszközök életciklusának kezelésére specializálódott, akkor a Fiix egy hatékony frissítés.

A Fiix segít a csapatoknak biztosítani a kapcsolat biztonságát a bejelentkezés során, ami elengedhetetlen a berendezések működéséhez. Használhatja preventív karbantartás ütemezésére, pótalkatrészek nyomon követésére és részletes jelentések egyszerű elkészítésére.

A Fiix legjobb funkciói

Kezelje az eszközök karbantartását a teljes szervizelőzmények nyomon követésével.

Tervezze meg a megelőző karbantartást a leállások csökkentése érdekében

Kövesse nyomon a munkamegbízásokat és kezelje a készleteket egy helyen

Csatlakoztassa az IoT-eszközöket és érzékelőket az intelligens karbantartási munkafolyamatokhoz

A Fiix korlátai

Nem technikai felhasználók számára bonyolult lehet

Fiix árak

Ingyenes csomag

Alap: 45 USD felhasználónként/hónapban

Professzionális: 75 USD felhasználónként/hónapban

Vállalati: Egyedi árak

Flix értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Fiixről a valódi felhasználók

Nagyon tetszik, hogy a Fiix minden eszközről nyilvántartást vezet, ami megkönnyíti az ismétlődő problémák kezelését.

Nagyon tetszik, hogy a Fiix minden eszközről nyilvántartást vezet, ami megkönnyíti az ismétlődő problémák kezelését.

8. Flock (A legjobb csapatkommunikációhoz és csevegéshez)

A Flock a Coast kommunikáció-központú alternatívája, amely robusztus üzenetküldési és együttműködési funkciókat kínál kisvállalkozások és növekvő csapatok számára. Gondoljon rá úgy, mint egy beépített feladatkezelő funkcióval rendelkező Slackre, amely segít a csapatoknak csevegni, feladatokat kiosztani és a beszélgetéseket szervezetten tartani.

A Flock segítségével a csapatvezetőknek nem kell folyamatosan másokat kérdezgetniük a csapat rendelkezésre állásáról és az ütemtervről, mielőtt döntést hoznak – mindez nyomon követhető a valós idejű csevegési szálakban, szavazásokban és emlékeztetőben.

A Flock legjobb funkciói

Csatornák, szálak és közvetlen üzenetek segítségével szervezze meg a csapat beszélgetéseit.

Feladatok kiosztása és szavazások lebonyolítása beépített teendőlistákkal és emlékeztetőkkal

Fájlok megosztása és videokonferenciák indítása a hatékony együttműködés érdekében

Integrálható olyan termelékenységi alkalmazásokkal, mint a Trello és a Google Drive.

A Flock korlátai

Kevésbé népszerű, mint a Slack vagy a Microsoft Teams, ezért kevesebb harmadik féltől származó integrációval rendelkezik.

Korlátozott jelentéskészítés és elemzés

Flock árak

Starter : Ingyenes 20 felhasználóig

Pro : 249 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak nagy csapatok számára

Flock értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

➡️ További információk: Erőforrás-ütemezés: átfogó útmutató projektmenedzsereknek

9. Karbantartás (legalkalmasabb létesítménykezeléshez)

a Karbantartási gondozás oldalon.

A Maintenance Care tökéletes választás azoknak a létesítménygazdálkodóknak, akiknek skálázható és egyszerűen használható CMMS-re van szükségük. A Coastnál többet kínál, mivel munkarend-kezelést, eszközkövetést és az épületüzemeltetéshez igazított megelőző karbantartási tervezőt is biztosít.

Akár kórházakat, iskolákat vagy irodákat irányít, a Maintenance Care segít biztonságos kapcsolatot kialakítani a karbantartó csapattal a jobb tervezés és kommunikáció révén, mielőtt költséges javításokba kezdene.

Karbantartás A legjobb funkciók

Kövesse nyomon a létesítmények eszközeit és berendezéseit több helyszínen

Tervezze meg a megelőző karbantartást egy vizuális naptár segítségével

Fogadja és szervezze meg a munkamegbízásokat egy webes kérelemportálon keresztül.

Lássa el technikusait egy mobilalkalmazással a helyszíni feladatok elvégzéséhez.

Karbantartási korlátozások

A felhasználói felület egyes felhasználók számára nehézkesnek tűnhet.

A jelentéskészítő eszközök az ingyenes verzióban alapszintűek.

Karbantartási árak

Ingyenes verzió : Az alapvető funkciók benne vannak

Vállalati : 225 USD/felhasználónként/hónapban

Minden egy csomagban: 500 USD/hó

Karbantartási értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

10. Doodle (A legjobb találkozók és események ütemezéséhez)

Ha a Coast alapvető naptárfunkciói nem felelnek meg az Ön igényeinek, a Doodle intelligens és egyszerű módszert kínál időzónák és csapatok közötti találkozók ütemezésére. Megszünteti a oda-vissza e-mailek okozta káoszt azzal, hogy a résztvevők szavazhatnak a legjobb időpontokra.

A csapatvezetők és menedzserek számára, akik ismétlődő szinkronizálásokat, ügyfélhívásokat vagy heti bejelentkezéseket próbálnak szervezni, a Doodle egy egyszerű, zökkenőmentes eszköz, amely működik.

A Doodle legjobb funkciói

Könnyedén szervezzen megbeszéléseket a szavazáson alapuló rendelkezésre állási eszközök segítségével.

Szinkronizálja a találkozók időpontjait a Google, Outlook vagy Apple naptárakkal.

Automatizálja a foglalásokat egy személyes ütemezési oldalon

Koordinálja csoportos vagy egyéni találkozókat anélkül, hogy e-maileket kellene váltania.

A Doodle korlátai

Korlátozott feladatkezelési funkciók

Nem ideális komplex munkafolyamatokhoz

A Doodle árai

Ingyenes : Alapvető ütemezési funkciók egyéni felhasználók számára

Pro : 14,95 USD/felhasználó/hónap

Csapat : 19,95 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Doodle értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)

A Doodle segítségével a csapat minden tagja megadhatja a rendelkezésre állását, és Ön ezeket egy áttekintő nézetben láthatja. Amikor megpróbál egy találkozót ütemezni, a Doodle megmutatja, mikor állnak rendelkezésre a résztvevők, így Önnek nem kell fejben számolgatnia.

A Doodle segítségével a csapat minden tagja megadhatja a rendelkezésre állását, és Ön ezeket egy áttekintő nézetben láthatja. Amikor megpróbál egy találkozót ütemezni, a Doodle megmutatja, mikor állnak rendelkezésre a résztvevők, így Önnek nem kell fejben számolgatnia.

➡️ További információk: Egyszerű időgazdálkodás: a tökéletes heti ütemterv elkészítése

Ne „partoljon” tovább! Optimalizálja munkafolyamatait a ClickUp segítségével!

Akár fejlett ütemezésre, okosabb csapatkommunikációra vagy skálázható eszközkövetésre van szüksége, a megfelelő Coast app alternatíva az Ön konkrét felhasználási esetétől függ.

Ha egy olyan all-in-one platformot keres, amely feladatkezelést, ütemezést, automatizálást és együttműködést kínál, akkor a ClickUp páratlan rugalmasságával, testreszabható funkcióival és AI-alapú eszközeivel kiemelkedik a többi közül.

Segítségre van szüksége a csapat hatékonyabb irányításához? ✅ Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást.