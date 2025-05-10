A 10 legjobb alternatíva a Coast App alkalmazáshoz a jobb csapatmenedzsment érdekében

ClickUp blog

A Coast népszerű választás a csapatok közötti kommunikáció, a feladatkezelés és az ütemezés terén, különösen a kisvállalkozások számára.

De ha valaha is elakadt a „igazolja, hogy ember” oldalon, vagy várakozott a „hitelesítés sikeres, várakozás” üzenettel, akkor tudja, milyen frusztráló lehet néha a felhasználói élmény.

Akár jobb kapcsolatbiztonságot, zökkenőmentesebb munkafolyamatokat, vagy egyszerűen csak egy hatékonyabb platformot keres a bejelentkezési ellenőrzések gyorsabb elvégzéséhez, akkor jó helyen jár.

Ez a blogbejegyzés bemutatja a 10 legjobb Coast App alternatívát, amelyek rugalmasabb funkciókat kínálnak a csapatok közötti üzenetküldéshez, ütemezéshez és projektmenedzsmenthez.

Mit kell keresnie a Coast App alternatíváiban?

Bár a Coast App egyszerű megoldást kínál az első vonalbeli csapatok irányításához, sok vállalkozásnak már nem elegendőek az alapvető funkciói, mivel működésük egyre összetettebbé válik. Nézzük meg néhány gyakran emlegetett problémát:

  • Korlátozott testreszabhatóság: Az alkalmazás nem elég rugalmas azoknak a csapatoknak, amelyeknek személyre szabottabb munkafolyamatokra vagy feladatstruktúrákra van szükségük.
  • Funkciók hiánya: A Coast nem kínál olyan fejlettebb eszközöket, mint a jelentési műszerfalak, a bérszámfejtés integrációja vagy az alapvető ütemezésen túli időkövetés.
  • Nem ideális nagy csapatok számára: Kis csoportok számára kiváló, de nagyobb szervezeteknél, ahol komplex folyamatok zajlanak, nem feltétlenül alkalmazható.
  • Integrációs korlátozások: Nem könnyen csatlakoztatható számos népszerű üzleti platformhoz, ami akadályt jelenthet azoknak a csapatoknak, amelyek szélesebb technológiai háttérre támaszkodnak.

Ha bármelyik ilyen akadályba ütközik, az ebben az útmutatóban bemutatott Coast alternatívák zökkenőmentesebb és skálázhatóbb élményt nyújthatnak Önnek.

🧠 Tudta? A globális munkaerő több mint 80%-a „asztal nélküli” – olyan iparágakban dolgozik, mint az egészségügy, az építőipar, a vendéglátás és a logisztika.

📊 A 10 legjobb Coast App alternatíva egy pillantásra

EszközA legjobbFőbb jellemzőkÁrak
ClickUp All-in-one termelékenység és feladatkezelésTestreszabható nézetek, AI automatizálás✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
MaintainXKarbantartó csapatok és eszközkövetésMobil elsődleges, SOP ellenőrzőlisták✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
ConnecteamMobil munkaerő-menedzsmentIdőkövetés, ütemezés, alkalmazáson belüli csevegés✅ Ingyenes próba elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
7shiftsÉttermi személyzet beosztásaMunkaügyi előírások betartása, POS-integrációk✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
TimeClock PlusMunkaidő- és jelenléti nyilvántartásBiometrikus jelenléti nyilvántartás, bérszámfejtés szinkronizálása❌ Nincs ingyenes csomag
BlueFolderHelyszíni szolgáltatások menedzsmentjeÜgyfélportálok, ismétlődő feladatok❌ Nincs ingyenes csomag
FiixKarbantartás és eszköz teljesítményIoT-kompatibilis, megelőző karbantartás✅ Ingyenes próba elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
FlockCsapatüzenetek feladatokkalKérdőívek, emlékeztetők, integrációk✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
KarbantartásLétesítménykezelésPM naptár, technikusok mobilalkalmazása✅ Ingyenes csomag elérhető✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára
DoodleTalálkozók és események ütemezéseKérdőíves ütemezés, 1:1 foglalás✅ Ingyenes csomag elérhető egyéni felhasználók számára✅ Testreszabás kis csapatok és vállalkozások számára

A 10 legjobb alternatíva a Coast App alkalmazáshoz

A feladatkezelés és a csapatkommunikáció iparágonként eltérő. Ami egy étteremben jól működik, az nem feltétlenül alkalmas egy építőipari csapat számára, és egy létesítménykezelő igényei is eltérnek egy kreatív ügynökség igényeitől.

Ezért állítottuk össze a Coast alkalmazás alternatíváinak listáját, amelyek széles körű felhasználási lehetőségeket kínálnak, a mobil munkaerő-menedzsmenttől a karbantartás nyomon követésén, a csapatok ütemezésén és a közös projekttervezésen át. Merüljön el a listában, és találja meg az Ön felhasználási igényeinek leginkább megfelelő feladatkezelő szoftvert!

1. ClickUp (A legjobb átfogó feladatkezeléshez és csapatmunkához)

Az AI-alapú ClickUp Tasks a tökéletes eszköz a munka tervezéséhez, szervezéséhez és elosztásához, anélkül, hogy bármi is kimaradna.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson. Ha a Coast alkalmazás csak felületes koordinációra alkalmasnak tűnik, a ClickUp mélyebb, skálázhatóbb megoldást kínál a feladatok, a kommunikáció és minden más kezelésére, anélkül, hogy több eszköz között kellene váltania.

A ClickUp Tasks az, ahol minden kezdődik. A munkát apróbb feladatokra, alfeladatokra és ellenőrzőlistákra bonthatja – mindegyikhez felelősök, prioritások, kezdési dátumok és függőségek tartoznak –, így csapata mindig tudja, mi a következő teendő. Például beállíthat egy feladatot, amelynek keretében a csapat tagjainak felül kell vizsgálniuk a teljesítménybiztonságot, és azonnal reagálniuk kell, amint beérkezik egy támogatási jegy, így biztosítva, hogy a munkafolyamat kritikus részei ne maradjanak figyelmen kívül.

ClickUp Tasks
A ClickUp Tasks segítségével bontsa le a munkafolyamatokat nyomon követhető feladatokra.

Akár a csapatod listával, Kanban-stílusú táblával, naptárral vagy Gantt-diagrammal dolgozik hatékonyabban, a ClickUp egyéni nézetek segítségével úgy láthatod a munkádat, ahogy neked a legkényelmesebb. Túl fáradt vagy ahhoz, hogy manuálisan hozz létre feladatokat, kitöltsd az összes mezőt és hozzárendeld őket a csapattagokhoz? Hagyd, hogy a ClickUp mesterséges intelligenciája segítse a munkádat!

ClickUp Automations
Használja az AI Custom Fields szolgáltatást a projektösszefoglalók, értesítések, frissítések, e-mailek és egyéb funkciók automatizálásához.

Ez a hatékony mesterséges intelligencia a ClickUp automatizálási funkciójával kombinálva megkönnyíti az ismétlődő feladatok kiküszöbölését és intelligensen segít a munkák fontossági sorrendjének meghatározásában, így semmi sem maradhat ki. A ClickUp mesterséges intelligenciával működő ütemezési eszközei szintén nagy segítséget nyújtanak ebben.

A ClickUp Calendar közvetlenül integrálódik a feladatok határidejével és függőségeivel, automatikusan ütemezi a csapat feladatait, és javaslatot tesz az egyes teendők optimális időkereteire, így a csapat ütemezése a munkafolyamat élő részévé válik, nem pedig statikus listává.

Azoknak a csapatoknak, amelyek készek túllépni az alapvető ütemezésen és csevegésen, a ClickUp egy összekapcsolt, teljes körű megoldást kínál, amely mindenki számára egységes irányvonalat biztosít, és mindent egy helyen tart.

Készen áll a kezdésre? A ClickUp feladatkezelési sablonja lehetővé teszi, hogy azonnal belevágjon és gond nélkül beállítsa a teljes munkafolyamatot. Ezzel a sablonnal láthatja, ki a felelős, mi a határidő, a becsült időtartam és egyéb információkat. Egyszerűen adjon hozzá egyéni mezőket olyan adatokhoz, mint a költségvetés, linkek vagy mellékletek, hogy minden egy helyen legyen.

Optimalizálja munkafolyamatait a ClickUp feladatkezelési sablonnal
Ingyenes sablon
Optimalizálja munkafolyamatait a ClickUp feladatkezelési sablonnal

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

  • Az új felhasználóknak a kiterjedt funkciók miatt egy kis tanulási folyamaton kell átesniük.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények:

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Bármely szervezetnek, amelynek gondot okoz a projektjei kezelése, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok közös elvégzésében. Ezzel a szoftverrel a felhasználók nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott határidőn belül elvégezhetik a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy a határidők betartásra kerüljenek.

Bármely szervezetnek, amelynek gondot okoz a projektjei kezelése, a ClickUp segítséget nyújt a feladatok közös elvégzésében. Ezzel a szoftverrel a felhasználók nyomon követhetik a teendőlista tételeit, és a megadott határidőn belül elvégezhetik a feladatokat. Emellett segít a projektmenedzsment csapatnak nyomon követni a projektek általános előrehaladását, hogy a határidők betartásra kerüljenek.

2. MaintainX (A legjobb karbantartási és üzemeltetési nyomon követéshez)

MaintainX
a MaintainX oldalon.

A MaintainX kifejezetten olyan karbantartási csapatok számára készült, amelyeknek robusztus nyomonkövetési és együttműködési eszközökre van szükségük. A Coast-tal ellentétben, amely az általános csapatüzenetküldésre összpontosít, a MaintainX kiválóan alkalmas munkafeladatok, karbantartási ütemtervek és eszközök nyomonkövetése kezelésére egy mobilbarát felületen.

Ha gyártásban, létesítmények üzemeltetésében vagy helyszíni szolgáltatásokban dolgozik, a MaintainX segítségével csapata feladatok végrehajtására, adatok rögzítésére és mindenki valós idejű tájékoztatására képes, akár offline állapotban is. Az ellenőrzőlisták, űrlapok és eljárási sablonok segítségével a csapatok magabiztosan és következetesen, végtelen oda-vissza levelezés nélkül tudják elvégezni a teendőiket.

A MaintainX legjobb funkciói

  • Kezelje a munkamegbízásokat egy mobilra optimalizált platformon, amelyet a terepen dolgozó csapatok számára terveztek.
  • Tartsa csapatát naprakészen valós idejű frissítésekkel és alkalmazáson belüli üzenetküldéssel.
  • Könnyedén ütemezheti a megelőző karbantartást és nyomon követheti az eszközök történetét.
  • Tartsa be a szabályokat az SOP ellenőrzőlisták és ellenőrző eszközök segítségével.

A MaintainX korlátai

  • Lehet, hogy nem alkalmas a műveleti vagy karbantartási területen kívüli csapatok számára.

A MaintainX árai:

  • Ingyenes csomag
  • Essential: 16 USD/felhasználó/hónap
  • Prémium: 49 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árak

MaintainX értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 800 értékelés)

💡Profi tipp: Függetlenül attól, hogy melyik alkalmazást használja a teendői és a menetrendjei kezelésére, mindig ellenőrizze a kapcsolat biztonságát, mielőtt bejelentkezne. Ehhez megbízható módszer a kétfaktoros hitelesítés engedélyezése az eszközökön.

3. Connecteam (A legjobb mobil munkaerő-menedzsmenthez)

Connecteam
a Connecteam oldalon.

A Connecteam egy funkciókban gazdag alternatíva a Coast alkalmazáshoz, különösen azoknak a vállalatoknak, amelyeknek nincs irodájuk vagy mobil csapatuk van. Egyetlen egységes platformon egyesíti a ütemezés, időkövetés, feladatkezelés és kommunikáció funkciókat.

Különösen hatékony olyan iparágakban, mint az építőipar, a kiskereskedelem vagy a helyszíni szolgáltatások, ahol a csapat tagjai mindig úton vannak. A Connecteam valós idejű frissítéseket, testreszabható űrlapokat és biztonságos bejelentkezési folyamatot biztosít, így elkerülhetőek a „igazold, hogy ember vagy” üzenetek vagy a megbízhatatlan bejelentkezési kapcsolatok miatti késések.

A Connecteam legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét GPS-alapú időmérőkkel
  • Készítsen csapatütemterveket egy intuitív drag-and-drop szerkesztő segítségével.
  • Feladatok kiosztása és adatok gyűjtése mobil ellenőrzőlisták és űrlapok segítségével
  • Maradjon kapcsolatban csapatával az alkalmazáson belüli csevegés és bejelentések segítségével.

A Connecteam korlátai

  • Az interfész első használatkor bonyolultnak tűnhet.
  • Egyes funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A Connecteam árai

  • Ingyenes próba elérhető
  • Alap: 29 USD/hó (az első 30 felhasználó)
  • Advanced: 49 USD/hó (az első 30 felhasználó)
  • Expert: 99 USD/hó (az első 30 felhasználó)
  • Vállalati: Egyedi árak

Connecteam értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Connecteamről a valódi felhasználók ?

Összességében nagyon jó tapasztalataim vannak a Connecteam-mel. Szerkezetet és átláthatóságot hozott a napi működésünkbe, és a csapat kommunikációját minden eddiginél zökkenőmentesebbé tette. Az időkövetéstől a feladatokig és a frissítésekig most minden egy helyen található. Nagyon sokat segített abban, hogy szervezettek és összekapcsolódottak maradjunk, különösen a forgalmas műszakok alatt.

Összességében nagyon jó tapasztalataim vannak a Connecteam-mel. Szerkezetet és átláthatóságot hozott a napi működésünkbe, és a csapat kommunikációját minden eddiginél zökkenőmentesebbé tette. Az időkövetéstől a feladatokig és a frissítésekig most minden egy helyen található. Nagyon sokat segített abban, hogy szervezettek és összekapcsolódottak maradjunk, különösen a forgalmas műszakok alatt.

4. 7shifts (A legjobb éttermi személyzet ütemezéséhez)

7shifts
a 7shifts oldalon.

A 7shifts egy kiváló minősítésű ütemezési és munkaerő-menedzsment platform, amelyet kifejezetten az éttermi ipar számára fejlesztettek ki. Ha a Coast általános ütemezési eszközei túl egyszerűnek vagy általánosnak tűnnek a gyors tempójú környezetéhez, a 7shifts egy személyre szabottabb élményt kínál.

A drag-and-drop ütemezés, a munkaügyi előírásoknak való megfelelést segítő eszközök és az integrált csapatüzenetküldés segítségével a 7shifts segít csökkenteni az ütemezési hibákat és a last minute műszakváltásokat. Még olyan alkalmazotti elkötelezettséget növelő eszközöket is kínál, mint a műszakokkal kapcsolatos visszajelzések és a teljesítmény nyomon követése – ezek a funkciók segítik a vezetőket a csapat működésének megbízható ütemezésében és fenntartásában.

A 7shifts legjobb funkciói

  • Kezelje éttermi személyzetét a szabályoknak való megfelelés és az előrejelzés érdekében kifejlesztett eszközökkel.
  • Kommunikáljon csapatával a beépített csevegő és bejelentések segítségével.
  • Egyszerűsítse az ütemezést műszakcserékkel, rendelkezésre állás nyomon követésével és szabadságkérelmekkel.
  • Szerezzen betekintést a munkaerő-elemzéshez szükséges POS-rendszer integrációk segítségével.

A 7shifts korlátai

  • Korlátozott funkcionalitás az éttermi szolgáltatásokon kívül
  • A jelentési funkciókhoz magasabb szintű csomagok szükségesek.

7shifts árak

  • Comp: Ingyenes egy helyszínen működő, legfeljebb 30 alkalmazottat foglalkoztató éttermek számára.
  • Entrée: 34,99 USD/hó helyszínenként
  • The Works: 76,99 USD/hó helyszínenként
  • Gourmet: Egyedi árak vállalati szintű igényekhez

7shifts értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

5. TimeClock Plus (A legjobb idő- és jelenléti nyilvántartáshoz)

Time Clock Plus
a Time Clock Plus oldalon.

A TimeClock Plus ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek szigorítani szeretnék az alkalmazottak munkaidő-nyomon követését, jelenlétüket és a bérszámfejtés integrációját. A Coastnál egy lépéssel előrébb jár a HR-központú funkciók terén, valós idejű betekintést nyújtva a csapat munkaidejébe, a szabadságok egyenlegébe és a szabályok betartásába.

A Coast-tal ellentétben a TimeClock Plus a felelősségre vonhatóságot hangsúlyozza, olyan eszközökkel, amelyek biometrikus adatok, GPS vagy geofencing segítségével ellenőrzik a jelenlétet. A vezetők így biztosíthatják, hogy az alkalmazottak a megfelelő helyről jelentkeznek be, és nem csak a képernyőn kattintanak a „hitelesítés sikeres, várakozás” gombra.

A TimeClock Plus legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon alkalmazottai munkaidejét valós időben mobil, kioszk vagy biometrikus beléptető rendszerek segítségével.
  • Kezelje a szabadságok egyenlegét és a felhalmozódott szabadságokat a platformon belül.
  • Integrálható a bérszámfejtési rendszerekkel és részletes jelentéseket generál
  • Biztosítsa a munkaügyi törvények és a túlórákra vonatkozó szabályok betartását

A TimeClock Plus korlátai

  • A felület egyes felhasználók számára elavultnak tűnhet.
  • Kisebb csapatok vagy induló vállalkozások számára túl nagy lehet

TimeClock Plus árak

  • A vállalat méretén és funkcióin alapuló egyedi csomagok

TimeClock Plus értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a TimeClock Plusról a valódi felhasználók?

Bárcsak lenne mód a meglévő jelentések szerkesztésére. Emellett, amikor áttértünk a felhőalapú rendszerre, az a meglévő rendszerünkből hosszú folyamat volt. Összességében azonban végül minden megoldódott, és minden jól alakult.

Bárcsak lenne mód a meglévő jelentések szerkesztésére. Emellett, amikor áttértünk a felhőalapú rendszerre, az a meglévő rendszerünkből hosszú folyamat volt. Összességében azonban végül minden megoldódott, és minden jól alakult.

⚡️ Érdekes tény: A McDonald’s „temetői” műszakja néha a nap legjövedelmezőbb része lehet! Forgalmas városi területeken, különösen az éjszakai élet negyedei vagy a 24 órás forgalmas helyek közelében, az éjszakai műszak meglepően nagy bevételt hozhat. Az éhes éjszakai baglyok, a műszakban dolgozók és a késő esti kiszállítási megrendelések miatt a konyha ugyanolyan forgalmas lehet, mint az ebédidőben, néha még forgalmasabb is!

6. BlueFolder (A legjobb a helyszíni szolgáltatások kezeléséhez)

Bluefolder
a BlueFolder oldalon.

A BlueFolder egy speciális eszköz azoknak a vállalatoknak, amelyek helyszíni szolgáltatást nyújtanak, például IT-szolgáltatásokat, berendezéskarbantartást vagy HVAC-szolgáltatásokat. Míg a Coast az alapvető csapatkoordinációra összpontosít, a BlueFolder segít hatékonyabban kezelni az ügyfélkapcsolatokat, a szolgáltatási előzményeket és a technikusok feladatait.

Támogatja az online ügyfélportálokat, az ismétlődő munkák ütemezését és a helyszíni technikusok mobil hozzáférését, így biztosítva, hogy csapata telefonálgatás és technikai problémák nélkül tudja elvégezni a munkákat. Ez ideális megoldás azoknak a szolgáltató csapatoknak, amelyek megbízható, felhőalapú munkafolyamatokra szorulnak.

A BlueFolder legjobb funkciói

  • Kezelje az ismétlődő feladatokat és kövesse nyomon a munkamegbízásokat egy központi irányítópultról.
  • Adjon ügyfeleinek hozzáférést a munkák állapotához online portálokon keresztül.
  • Kövesse nyomon a szolgáltatások előzményeit és az eszközöket több helyszínen
  • Biztosítson valós idejű frissítéseket a technikusoknak a mobilalkalmazáson keresztül.

A BlueFolder korlátai

  • A modern eszközökhöz képest elavult felhasználói felület
  • Nem általános célú feladatkezelésre tervezték.

A BlueFolder árai

  • Egyedi árak

BlueFolder értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet.

Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

7. Fiix (A legjobb karbantartási csapatok és eszközkezelés számára)

Fiix
a Fiix oldalon.

A Fiix egy CMMS (számítógépes karbantartáskezelő rendszer), amelyet olyan szervezetek számára terveztek, amelyeknek fizikai eszközöket, karbantartási feladatokat és berendezések teljesítményét kell kezelniük. Ha a Coastot általános feladatkövetésre használja, de egy eszközre van szüksége, amely az eszközök életciklusának kezelésére specializálódott, akkor a Fiix egy hatékony frissítés.

A Fiix segít a csapatoknak biztosítani a kapcsolat biztonságát a bejelentkezés során, ami elengedhetetlen a berendezések működéséhez. Használhatja preventív karbantartás ütemezésére, pótalkatrészek nyomon követésére és részletes jelentések egyszerű elkészítésére.

A Fiix legjobb funkciói

  • Kezelje az eszközök karbantartását a teljes szervizelőzmények nyomon követésével.
  • Tervezze meg a megelőző karbantartást a leállások csökkentése érdekében
  • Kövesse nyomon a munkamegbízásokat és kezelje a készleteket egy helyen
  • Csatlakoztassa az IoT-eszközöket és érzékelőket az intelligens karbantartási munkafolyamatokhoz

A Fiix korlátai

  • Nem technikai felhasználók számára bonyolult lehet

Fiix árak

  • Ingyenes csomag
  • Alap: 45 USD felhasználónként/hónapban
  • Professzionális: 75 USD felhasználónként/hónapban
  • Vállalati: Egyedi árak

Flix értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Fiixről a valódi felhasználók?

Nagyon tetszik, hogy a Fiix minden eszközről nyilvántartást vezet, ami megkönnyíti az ismétlődő problémák kezelését.

Nagyon tetszik, hogy a Fiix minden eszközről nyilvántartást vezet, ami megkönnyíti az ismétlődő problémák kezelését.

8. Flock (A legjobb csapatkommunikációhoz és csevegéshez)

Flock
a Flockon keresztül.

A Flock a Coast kommunikáció-központú alternatívája, amely robusztus üzenetküldési és együttműködési funkciókat kínál kisvállalkozások és növekvő csapatok számára. Gondoljon rá úgy, mint egy beépített feladatkezelő funkcióval rendelkező Slackre, amely segít a csapatoknak csevegni, feladatokat kiosztani és a beszélgetéseket szervezetten tartani.

A Flock segítségével a csapatvezetőknek nem kell folyamatosan másokat kérdezgetniük a csapat rendelkezésre állásáról és az ütemtervről, mielőtt döntést hoznak – mindez nyomon követhető a valós idejű csevegési szálakban, szavazásokban és emlékeztetőben.

A Flock legjobb funkciói

  • Csatornák, szálak és közvetlen üzenetek segítségével szervezze meg a csapat beszélgetéseit.
  • Feladatok kiosztása és szavazások lebonyolítása beépített teendőlistákkal és emlékeztetőkkal
  • Fájlok megosztása és videokonferenciák indítása a hatékony együttműködés érdekében
  • Integrálható olyan termelékenységi alkalmazásokkal, mint a Trello és a Google Drive.

A Flock korlátai

  • Kevésbé népszerű, mint a Slack vagy a Microsoft Teams, ezért kevesebb harmadik féltől származó integrációval rendelkezik.
  • Korlátozott jelentéskészítés és elemzés

Flock árak

  • Starter: Ingyenes 20 felhasználóig
  • Pro: 249 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árak nagy csapatok számára

Flock értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

9. Karbantartás (legalkalmasabb létesítménykezeléshez)

a Karbantartási gondozás oldalon.

A Maintenance Care tökéletes választás azoknak a létesítménygazdálkodóknak, akiknek skálázható és egyszerűen használható CMMS-re van szükségük. A Coastnál többet kínál, mivel munkarend-kezelést, eszközkövetést és az épületüzemeltetéshez igazított megelőző karbantartási tervezőt is biztosít.

Akár kórházakat, iskolákat vagy irodákat irányít, a Maintenance Care segít biztonságos kapcsolatot kialakítani a karbantartó csapattal a jobb tervezés és kommunikáció révén, mielőtt költséges javításokba kezdene.

Karbantartás A legjobb funkciók

  • Kövesse nyomon a létesítmények eszközeit és berendezéseit több helyszínen
  • Tervezze meg a megelőző karbantartást egy vizuális naptár segítségével
  • Fogadja és szervezze meg a munkamegbízásokat egy webes kérelemportálon keresztül.
  • Lássa el technikusait egy mobilalkalmazással a helyszíni feladatok elvégzéséhez.

Karbantartási korlátozások

  • A felhasználói felület egyes felhasználók számára nehézkesnek tűnhet.
  • A jelentéskészítő eszközök az ingyenes verzióban alapszintűek.

Karbantartási árak

  • Ingyenes verzió: Az alapvető funkciók benne vannak
  • Vállalati: 225 USD/felhasználónként/hónapban
  • Minden egy csomagban: 500 USD/hó

Karbantartási értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

10. Doodle (A legjobb találkozók és események ütemezéséhez)

a Doodle-on keresztül.

Ha a Coast alapvető naptárfunkciói nem felelnek meg az Ön igényeinek, a Doodle intelligens és egyszerű módszert kínál időzónák és csapatok közötti találkozók ütemezésére. Megszünteti a oda-vissza e-mailek okozta káoszt azzal, hogy a résztvevők szavazhatnak a legjobb időpontokra.

A csapatvezetők és menedzserek számára, akik ismétlődő szinkronizálásokat, ügyfélhívásokat vagy heti bejelentkezéseket próbálnak szervezni, a Doodle egy egyszerű, zökkenőmentes eszköz, amely működik.

A Doodle legjobb funkciói

  • Könnyedén szervezzen megbeszéléseket a szavazáson alapuló rendelkezésre állási eszközök segítségével.
  • Szinkronizálja a találkozók időpontjait a Google, Outlook vagy Apple naptárakkal.
  • Automatizálja a foglalásokat egy személyes ütemezési oldalon
  • Koordinálja csoportos vagy egyéni találkozókat anélkül, hogy e-maileket kellene váltania.

A Doodle korlátai

  • Korlátozott feladatkezelési funkciók
  • Nem ideális komplex munkafolyamatokhoz

A Doodle árai

  • Ingyenes: Alapvető ütemezési funkciók egyéni felhasználók számára
  • Pro: 14,95 USD/felhasználó/hónap
  • Csapat: 19,95 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árak

Doodle értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (2000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)

Mit mondanak a Doodle-ról a valódi felhasználók?

A Doodle segítségével a csapat minden tagja megadhatja a rendelkezésre állását, és Ön ezeket egy áttekintő nézetben láthatja. Amikor megpróbál egy találkozót ütemezni, a Doodle megmutatja, mikor állnak rendelkezésre a résztvevők, így Önnek nem kell fejben számolgatnia.

A Doodle segítségével a csapat minden tagja megadhatja a rendelkezésre állását, és Ön ezeket egy áttekintő nézetben láthatja. Amikor megpróbál egy találkozót ütemezni, a Doodle megmutatja, mikor állnak rendelkezésre a résztvevők, így Önnek nem kell fejben számolgatnia.

Ne „partoljon” tovább! Optimalizálja munkafolyamatait a ClickUp segítségével!

Akár fejlett ütemezésre, okosabb csapatkommunikációra vagy skálázható eszközkövetésre van szüksége, a megfelelő Coast app alternatíva az Ön konkrét felhasználási esetétől függ.

Ha egy olyan all-in-one platformot keres, amely feladatkezelést, ütemezést, automatizálást és együttműködést kínál, akkor a ClickUp páratlan rugalmasságával, testreszabható funkcióival és AI-alapú eszközeivel kiemelkedik a többi közül.

