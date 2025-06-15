Glean és Notion: melyik AI eszköz a legjobb a tudásmenedzsmenthez?

Két óra kutatás után a böngésző lapjai már kezelhetetlenek. A végtelen jelentések átnézése előnyt jelent, de a betekintések manuális nyomon követése olyan, mintha szitával akarnánk vizet meríteni.

Itt jönnek képbe a tudáskezelő eszközök – olyan megoldások, amelyek rögzítik, rendszerezik és segítenek az információk tényleges felhasználásában.

Keresése során valószínűleg a következő két legnépszerűbb termékkel fog találkozni: Glean és Notion. Első ránézésre mindkettő keresési indexeléssel, AI-elemzésekkel és hűséges felhasználókkal rendelkezik. Szóval melyik a megfelelő választás?

Ez a cikk mindent részletesen elmagyaráz. Tudja meg, ki nyeri a Glean és a Notion közötti csatát, ismerje meg a különbségeket, a céljuktól és a legfontosabb funkcióiktól kezdve egészen az egyes csapatoknak kínált lehetőségekig. Végül bemutatjuk a ClickUp-ot, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást, és miután megismerte a ClickUp kínálta lehetőségeket, biztosak vagyunk benne, hogy a végső döntés meglehetősen egyszerű lesz.

Glean és Notion: áttekintés

Funkció Glean Notion Bónusz: ClickUp ⭐️ Keresés és visszakeresés AI-alapú, platformok közötti keresés az eszközök között Belső keresési funkciók strukturált wiki formátumban Egységes keresés feladatok, dokumentumok, csevegések és csatlakoztatott alkalmazások között Tudás felfedezése Kontextusérzékeny ajánlások és automatikus megjelenítés Kézi címkézés, linkelés és kategorizálás Mesterséges intelligencia által generált betekintések, összefoglalók és automatikusan megjelenő tartalmak a munkaterületekről Tartalomszervezés Több forrásból származó meglévő dokumentumok indexelése Hozzon létre adatbázisokat, beágyazott oldalakat és wikiket Szervezze meg dokumentumokkal, aloldalakkal, gazdag formázással, valamint beágyazott feladatokkal, célokkal és médiával. AI-támogatás Proaktív betekintés a felhasználói aktivitás alapján AI-támogatott írás, összefoglalók és formázás A ClickUp Brain AI StandUps, összefoglalók, írási segítség és kontextusérzékeny automatizálási javaslatokat kínál. Együttműködési eszközök Tudásmegosztás, Slack integráció Valós idejű szerkesztés, megosztott munkaterületek Valós idejű közös szerkesztés, feladatokba ágyazott megjegyzések, AI Notetaker és egységes beérkező levelek mappa a visszacsatolási ciklusokhoz Munkafolyamat-automatizálás AI-vezérelt tudáskeresés és értesítések Egyedi munkafolyamatok, képletek és adatbázis-nézetek Feltételes logika, automatizált feladatfrissítések és AI által generált munkafolyamat-automatizálások A legjobb Gyors hozzáférés a szétszórt tudáshoz Mélyreható tartalomszerkezet és csapatmunka All-in-one tudás + feladat + projektmenedzsment AI-alapú automatizálással és azonnali információkereséssel Árak* Egyedi árazás Ingyenes csomag; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron Ingyenes próba és csomagok, testreszabható csomagok vállalkozások számára

Mi az a Glean?

via Glean

Olyan megoldást keres, amely következetesen biztosítja az erőforrás-központból származó igényeit? A Glean népszerű választás. AI-alapú tudáskezelő eszköze vállalati keresésre specializált algoritmusokkal rendelkezik.

A Glean összekapcsolja a belső adatokat, a külső betekintéseket és a valós idejű webes tudást egyetlen Work AI élménybe. Figyelembe veszi a fájlokhoz való hozzáférést és a felhasználói szakértelmet is, hogy véget vessen a zavaros keresési eredményeknek és az elavult információknak.

Röviden: pontosan akkor adja meg a helyes válaszokat, amikor szükség van rájuk.

A Glean funkciói

Mielőtt úgy tűnne, hogy ez inkább egy keresősáv, mint egy AI eszköz, tisztázzuk, mi teszi hatékonnyá.

Íme a Glean három legfontosabb funkciója, amelyek segítik a zökkenőmentes munkavégzést:

1. funkció: Univerzális tudás

via Glean

Szeretne egy eszköztől világos, kontextusban gazdag választ kapni a vállalatának adataira és a tágabb világra vonatkozóan? A Glean Universal Knowledge pontosan erre lett kifejlesztve. Egyesíti a belső dokumentumokat, e-maileket, csevegéseket és vállalati alkalmazásokat valós idejű webes betekintéssel.

Akár kódhibákat javít, akár adatalapú üzeneteket készít, ez a funkció az AI-asszisztens segítségével válaszokat ad és gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé.

2. funkció: Glean keresés

via Glean

A megfelelő információk megtalálása nem lehet olyan, mint egy kincskeresés. A Glean Search mesterséges intelligenciával támogatott, hatékony keresési élményt kínál, amely megérti a kontextust és a legrelevánsabb eredményeket jeleníti meg.

A Knowledge Graph segítségével szervezi a vállalat egészére kiterjedő adatokat, amely intuitív módon összekapcsolja és strukturálja az információkat.

Ez a hibrid keresési opció intelligens indexelést is tartalmaz, amely a népszerűség, a felhasználói információk és a részletes kategorizálás alapján rendezi az adatokat. Ez csökkenti a keresési időt és javítja az információk megtalálását, így Ön a végrehajtásra koncentrálhat.

3. funkció: AI prompt könyvtár

via Glean

A Glean AI-alapú Prompt Library segítségével a komplex feladatok kezelése is könnyedén megoldható. Az előre elkészített promptok segítségével a felhasználók gyorsan megtalálhatják a szükséges információkat, legyen szó álláshirdetésekkel kapcsolatos e-mailekről, visszajelzések összefoglalásáról vagy szerződések elemzéséről.

A mérnöki, jogi, biztonsági és értékesítési területeken strukturált kategóriák segítségével a csapatok a szétszórt fájlok átnézése nélkül is elő tudják hívni a kritikus információkat. Ha a legjobb válaszokat szeretné kapni a Glean AI-tól, akkor ez a funkció az, amire szüksége van.

A Glean árai

Egyedi árazás

Mi az a Notion?

Az AI-központú információkkal és fejlett keresési funkciókkal ellentétben a Notion célja, hogy egy mindenre kiterjedő munkaterület legyen. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális jegyzetfüzetre, projektmenedzserre és vállalati tudásközpontra egyben.

via Notion

Akár személyes teendőket szervez, akár egy csapatot irányít, a Notion dokumentumokat, adatbázisokat és testreszabható sablonokat kínál, amelyek alkalmazkodnak a munkafolyamatához.

A Notion funkciói

A Notion egy szervezetek és termelékenység javítására szolgáló eszközként pozícionálja magát, amely széles körű felhasználási lehetőségeket kínál. Íme azok az egyedi funkciók, amelyek kiemelik a mesterséges intelligenciával támogatott szervezeti tudásmenedzsment területén:

1. funkció: Wikik

via Notion

A Notion wikijeinek segítségével csapata összes tudása egy szervezett, könnyen kereshető helyen található. Hatékony szűrőkkel azonnal megtalálhatja, amire szüksége van. Az oldalsáv a csapattal együtt növekszik, így minden kéznél van.

Drag-and-drop funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az oldalak azonnali átszervezését, és „@mentions” funkcióval biztosítja a tartalmak zökkenőmentes összekapcsolását. A wikik Synced Blocks funkcióval is rendelkeznek, amely több oldalon is azonnal megjelenik a frissítés. Ráadásul az egész felület könnyen testreszabható emojikkal és borítóképpel.

2. funkció: Integrált AI

via Notion

Szeretné, ha a jegyzetei gondolkodnának helyette? A Notion mesterséges intelligenciája pontosan ezt teszi. Összeköti a munkaterületét a kedvenc alkalmazásaival, betekintést nyújt, nyomon követi a projekteket és cselekvési tételeket generál.

A Notion AI a jegyzetek alapján megbeszélések napirendjét és tervét is megfogalmazza. Akár fontos döntéseket keres, akár új tartalmat hoz létre, ez az AI-alapú termelékenységi megoldás az összes információt azonnal elérhetővé teszi.

3. funkció: Projektek

Szeretné, ha a feladatkezelés már nem olyan lenne, mint egy zsonglőrködés? A Notion Projects egy olyan funkció, amely megosztott dokumentumok, éles vizualizációk és beépített tartalomnaptárak biztosítására összpontosít.

Emellett a timeline nézet, a Kanban táblák és az állapot szerinti feladatcsoportosítás segítségével könnyen követhetővé teszi a munkafolyamatot. Ezzel az összes projektinformáció egyetlen munkaterületen marad, és a csapat automatizálhatja a rutin feladatokat.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Glean és Notion: funkciók összehasonlítása

A termelékenység tekintetében a Glean integrált keresési funkciója kiemelkedő, míg a Notion a munkaterület szervezését és a dokumentációt javítja.

Hasonlítsuk össze őket egymással, hogy lássuk, hogyan rangsorolhatók és hol használhatók a legjobban.

1. funkció: Szervezés és keresési pontosság

A Glean vállalati szintű keresésre specializálódott, és számos más eszközből, például a Google Drive-ból, a Slackből és a Confluence-ból gyűjt adatokat. AI-alapú keresője rendkívül releváns információkat szolgáltat több platformon is.

A Notion megbízható belső keresési funkcióval rendelkezik, és strukturált tartalomkezelés terén is kiemelkedő teljesítményt nyújt a kapcsolódó adatbázisok, beágyazott oldalak és testreszabható sablonok révén. Ezért kiválóan alkalmas a tudás szervezésére.

🏆 Győztes: A Glean egyértelmű győztes az AI-vezérelt, platformok közötti keresőjével, amely megkönnyíti a tudás visszakeresését. Ugyanakkor a Notion jobb azoknak a csapatoknak, akik tartalmukat strukturálni és részletes dokumentációt kezelni szeretnének.

2. funkció: Élő együttműködés és munkafolyamat-kezelés

A megfelelő információk lekérése után a Glean mesterséges intelligencia alapú együttműködési funkciókat kínál, amelyek a tudásmegosztásra összpontosítanak. Integrálható olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Slack, de nem rendelkezik natív valós idejű szerkesztési funkcióval.

Amikor a Notionra irányul a figyelem, a felhasználók élő dokumentum-együttműködést, megosztott munkaterületeket és rugalmas oldalstruktúrát találnak, amelyek ideálisak olyan projektekhez, amelyeknél szó szerint több csapatnak kell egy oldalon lennie.

🏆 Győztes: A Notion több együttműködési elem terén is élen jár, többek között a valós idejű szerkesztés, a testreszabható hozzáférési linkek és a dedikált megosztott naptárak terén. A Glean átfogó megoldás, ha nem szeretne elszakadni a meglévő termelékenységi eszközeitől.

3. funkció: Betekintés és automatizálás

A Glean AI algoritmusai kifejezetten kontextusfüggő ajánlások nyújtására vannak kiképezve. Automatizálhatók, hogy a felhasználói tevékenység és az integrált alkalmazás alapján tudást nyerjenek és releváns információkat jelenítsenek meg. Ráadásul a használati mintákból tanulnak, hogy proaktív információkat nyújtsanak.

A Notion automatizálást kínál összekapcsolt adatbázisok, képletek és AI-alapú tartalomgenerálás révén. AI-megoldása a csatlakoztatott adatforrások minőségén alapuló, pontos összefoglalásokat és betekintést is nyújt.

🏆 Győztes: A Glean proaktív betekintéssel rendelkezik, míg a Notion átfogóbb automatizálási lehetőségeket kínál. A betekintés és az automatizálás tekintetében ez a kemény küzdelem döntetlennel zárul.

Glean és Notion összehasonlítása a Redditen

A Reddit segítségével megnéztük, melyik eszközt preferálják a felhasználók a valós életben. Sok felhasználó értékeli a Notion sokoldalúságát és gazdag funkciókészletét.

Például egy Reddit-felhasználó a wikik és a feladatkövetés miatt emeli ki:

Az elmúlt másfél évben a posztgraduális képzésem során egy egész wikit építettem fel rajta. Nagy előnye, hogy cél- és feladatkövetőként is használhatom.

Az elmúlt másfél évben a posztgraduális képzésem során egy egész wikit építettem fel rajta. Nagy előnye, hogy cél- és feladatkövetőként is használhatom.

Az r/LlamaIndex subreddit oldalon egy másik felhasználó dicséri a Glean egyszerűségét és megbízhatóságát:

Sokat dolgozom a Glean-nel, és nagyon egyszerű beállítani, valamint gazdag API-készlettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy saját eszközöket építsen be, ha úgy dönt.

Sokat dolgozom a Glean-nel, és nagyon egyszerű beállítani, valamint gazdag API-készlettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy saját eszközöket építsen be, ha úgy dönt.

A Reddit-en a Glean és a Notion összehasonlításáról szóló beszélgetésekből sokféle nézőpont derül ki. Azok a csapatok, amelyek a jegyzetelést és a gyors termelékenységet elősegítő eszközöket részesítik előnyben, gyakran a Notion felé hajlanak.

Ha viszont nagy mennyiségű dokumentumot kell kezelnie, mielőtt gyorsan megkapná a szükséges információkat, akkor a Glean hibrid keresője népszerű választás.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Glean és a Notion legjobb alternatíváját

Megkapta a negyedéves jelentést a tudáskezelő megoldásától? Most több tucat feladat és teendő vár Önre.

Mielőtt a stressz elhatalmasodna, képzelje el, hogy mindent egy helyen hozhat létre, delegálhat és nyomon követhet – csupán néhány kattintással. Vagy még jobb: a célok automatikusan frissülnek, mobil értesítést kap, és azonnal belevághat.

Ez nem csak vágyálom – ez a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás. Ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Csatlakoztassa meglévő alkalmazásait, javítsa a dokumentumkezelést és frissítse tudásbázisát – íme, hogyan múlja felül a ClickUp a Glean és a Notion alkalmazásokat.

ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain

Hívja elő a releváns dokumentumokat, készítsen éles betekintést, és tartsa kézben az egész tudásbázisát a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain a platform mesterséges intelligenciájának motorja, amelynek célja, hogy átalakítsa a tudásbázis létrehozásának és kezelésének módját. A megoldás segít egy tudásközpont létrehozásában, felülvizsgálati naptárak, egyedi munkafolyamatok és azonnali projektfrissítések generálásában is.

A csapatok használhatják az AI StandUp funkciót is, amely összefoglalja az elmúlt hét nap találkozóinak jegyzetét, a projekt frissítéseit és a prioritásokat.

Szüksége van ezekre az információkra? Az agy válaszait a csevegőablakban elérhető forráslinkek kísérik.

ClickUp előnye #2: ClickUp Connected Search

A ClickUp Connected Search segítségével könnyedén elindíthat bármelyik alkalmazást és megtalálhat bármelyik fájlt a platformon bárhonnan.

Szeretné biztosítani, hogy soha ne veszítsen el egyetlen információt sem, függetlenül attól, hogy éppen mit csinál? A ClickUp Connected Search a végső megoldás az egységes, azonnali és zökkenőmentes kereséshez.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen lekérdezéssel hozzáférjen minden feladatához, dokumentumához és fájljához, akár a csatlakoztatott alkalmazásokból is. Emellett gyorsbillentyűkkel is elindíthatja az alkalmazásokat, kereshet a vágólap történetében, és könnyedén létrehozhat kivonatokat.

Ráadásul nagyon könnyű megtalálni a parancsközpontban, a globális műveletsávban és még az asztali alkalmazásban is.

A ClickUp egy remek eszköz, amelyet a szervezettség és az események nyomon követése érdekében használunk. A platform egy tudásbázist biztosít számunkra.

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs és tudásmenedzsment

A ClickUp Docs segítségével azonnal formázhatja a tartalmat, összekapcsolhatja a feladatokat és együttműködhet a csapatokkal a részletes szerkesztéshez.

A ClickUp Docs egy dokumentációs eszköz, amely segít bármit leírni. A stratégia kidolgozásától a projekt ütemtervéig, gazdag markdown formázási lehetőségei lehetővé teszik, hogy a tartalmat slash parancsokkal azonnal formázza.

A csapatok feladatok, képek és célok is beágyazhatók közvetlenül a dokumentumokba. Az aloldalak és a valós idejű szerkesztés lehetőségek segítik a gondolatok strukturált rendezését.

Kíváncsi, hogyan oszthatja meg őket? A Docs testreszabható nyilvános és privát megosztási lehetőségekkel rendelkezik.

A ClickUp Brain-nel is jól integrálható, ha segítségre van szüksége mondatok megfogalmazásában vagy e-mailek finomításában. A csapatok a ClickUp Notepad-et használhatják gyors ellenőrzőlisták és értekezletek jegyzetek készítéséhez. Automatizálni szeretné? A ClickUp AI Notetaker kiváló választás intelligens értekezlet-összefoglalók, kereshető jegyzetek és teendők készítéséhez, mindez feladatokhoz és dokumentumokhoz kapcsolódóan.

Egyetlen megoldást keres, amely pontos betekintést nyújt? A ClickUp tudásmenedzsmentje a napi dokumentumok kezelését könnyebbé teszi, mint valaha.

A ClickUp tudásmenedzsment segítségével minden munkaterületet és fájlt elérhet, hogy a legjobb AI-alapú betekintést nyerje.

Minden kérésnél a kapcsolódó AI algoritmusok szisztematikusan átkutatják az összes munkaterületet a legrelevánsabb információkért.

A ClickUp beépített importáló funkciókkal is rendelkezik, amelyek biztosítják a dokumentumok és táblázatok zökkenőmentes áttelepítését a formázás megőrzése mellett. Emellett a dokumentumokon belüli megjegyzések, videoklipek és a visszajelzések kezelésére szolgáló egységes beérkező levelek mappája révén megkönnyíti az együttműködést.

ClickUp tudásbázis sablon

Ingyenes sablon Hozzon létre vállalati erőforrásokat, bevált gyakorlatok irányelveit, beilleszkedési ellenőrzőlistákat és még sok mást a ClickUp tudásbázis-sablonjával.

A ClickUp tudásbázis-sablonja az erőforrás-kezelés javítására készült. Előre kitöltött aloldalai könnyen testreszabhatók, és tartalmaznak külön szakaszokat az áttekintéshez, az előfeltételekhez és a funkciókhoz.

A tudásmenedzsment sablon tartalmaz egy részt a bevált gyakorlatokról és egy GYIK részt is, amelyek segítenek az új felhasználóknak. A csapatok a mellékletek és a módosítások táblázataival is nyomon követhetik a felelősségi köröket.

A ClickUp egyik előnye #4: ClickUp automatizálás

Minimalizálja a manuális feladatokat, és állítson be szabályokat az ismétlődő tevékenységekhez a ClickUp Automations segítségével.

Szeretné, ha a feltételes logika gondoskodna a feladatairól, kényelmesen és hatékonyan? A ClickUp Automations pont ezt kínálja.

Ez a funkció lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását, feltételes kiváltók beállítását és fejlett munkafolyamatok létrehozását manuális beavatkozás nélkül. Ha nem biztos benne, hogyan kell konfigurálni, írja le az automatizálást, és a ClickUp AI létrehozza az Ön számára tökéletes beállítást.

Röviden: a ClickUp Automations finomítja csapata teljes munkafolyamatát, és nem csak az adminisztratív műveletek javítására koncentrál.

A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezeléshez, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos egyéb felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, a szabadságkérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.

ClickUp előnye #5: ClickUp feladatok

Hozzon létre cselekvési pontokat, szervezze meg a projekt tevékenységét és kezelje a felelősségeket a ClickUp Tasks segítségével.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy egyetlen kattintással hozzárendelje, nyomon kövesse és delegálja a feladatokat. A Tasks alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy beépített függőségeket állítsanak be a csapat jobb koordinációja érdekében.

Minden tevékenység tartalmazhat egyértelmű alfeladatokat, releváns mellékleteket és megjegyzéseket. A feladatok könnyen összekapcsolhatók nagyobb célokkal, így a hosszú távú célok összhangban maradnak, miközben a napi tevékenységek is a terv szerint haladnak.

Tökéletes tudásmenedzsment a ClickUp segítségével

A tudásmenedzsmenttel megerősítheti vállalkozását, és gyorsan rendszerezheti és elemezheti az adatokat. A Notion gazdag testreszabási lehetőségeivel és all-in-one munkaterületi képességeivel tűnik ki, míg a Glean a gyors jegyzetek rögzítésére és rendszerezésére összpontosít.

Bár a végső döntés az Ön igényeitől függ, minden csapat megérdemel egy olyan megoldást, amely központosítja a munkát, egyszerűsíti a kommunikációt és javítja a keresési munkafolyamatot.

A ClickUp mindezeket (és még többet) biztosítja AI-alapú feladatkezelésével, betekintéseivel, integrációival és automatizálásával.

Bárhogy is nézzük, a ClickUp hatékonyabb partnernek bizonyul a munkafolyamatokhoz.

