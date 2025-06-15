Glean és Notion: melyik AI eszköz a legjobb a tudásmenedzsmenthez?

Két óra kutatás után a böngésző lapjai már kezelhetetlenek. A végtelen jelentések átnézése előnyt jelent, de a betekintések manuális nyomon követése olyan, mintha szitával akarnánk vizet meríteni.
Itt jönnek képbe a tudáskezelő eszközök – olyan megoldások, amelyek rögzítik, rendszerezik és segítenek az információk tényleges felhasználásában.
Keresése során valószínűleg a következő két legnépszerűbb termékkel fog találkozni: Glean és Notion. Első ránézésre mindkettő keresési indexeléssel, AI-elemzésekkel és hűséges felhasználókkal rendelkezik. Szóval melyik a megfelelő választás?
Ez a cikk mindent részletesen elmagyaráz. Tudja meg, ki nyeri a Glean és a Notion közötti csatát, ismerje meg a különbségeket, a céljuktól és a legfontosabb funkcióiktól kezdve egészen az egyes csapatoknak kínált lehetőségekig. Végül bemutatjuk a ClickUp-ot, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást, és miután megismerte a ClickUp kínálta lehetőségeket, biztosak vagyunk benne, hogy a végső döntés meglehetősen egyszerű lesz.
Induljunk! 🚀
Glean és Notion: áttekintés
|Funkció
|Glean
|Notion
|⭐️ Bónusz: ClickUp
|Keresés és visszakeresés
|AI-alapú, platformok közötti keresés az eszközök között
|Belső keresési funkciók strukturált wiki formátumban
|Egységes keresés feladatok, dokumentumok, csevegések és csatlakoztatott alkalmazások között
|Tudás felfedezése
|Kontextusérzékeny ajánlások és automatikus megjelenítés
|Kézi címkézés, linkelés és kategorizálás
|Mesterséges intelligencia által generált betekintések, összefoglalók és automatikusan megjelenő tartalmak a munkaterületekről
|Tartalomszervezés
|Több forrásból származó meglévő dokumentumok indexelése
|Hozzon létre adatbázisokat, beágyazott oldalakat és wikiket
|Szervezze meg dokumentumokkal, aloldalakkal, gazdag formázással, valamint beágyazott feladatokkal, célokkal és médiával.
|AI-támogatás
|Proaktív betekintés a felhasználói aktivitás alapján
|AI-támogatott írás, összefoglalók és formázás
|A ClickUp Brain AI StandUps, összefoglalók, írási segítség és kontextusérzékeny automatizálási javaslatokat kínál.
|Együttműködési eszközök
|Tudásmegosztás, Slack integráció
|Valós idejű szerkesztés, megosztott munkaterületek
|Valós idejű közös szerkesztés, feladatokba ágyazott megjegyzések, AI Notetaker és egységes beérkező levelek mappa a visszacsatolási ciklusokhoz
|Munkafolyamat-automatizálás
|AI-vezérelt tudáskeresés és értesítések
|Egyedi munkafolyamatok, képletek és adatbázis-nézetek
|Feltételes logika, automatizált feladatfrissítések és AI által generált munkafolyamat-automatizálások
|A legjobb
|Gyors hozzáférés a szétszórt tudáshoz
|Mélyreható tartalomszerkezet és csapatmunka
|All-in-one tudás + feladat + projektmenedzsment AI-alapú automatizálással és azonnali információkereséssel
|Árak*
|Egyedi árazás
|Ingyenes csomag; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hónap áron
|Ingyenes próba és csomagok, testreszabható csomagok vállalkozások számára
Mi az a Glean?
Olyan megoldást keres, amely következetesen biztosítja az erőforrás-központból származó igényeit? A Glean népszerű választás. AI-alapú tudáskezelő eszköze vállalati keresésre specializált algoritmusokkal rendelkezik.
A Glean összekapcsolja a belső adatokat, a külső betekintéseket és a valós idejű webes tudást egyetlen Work AI élménybe. Figyelembe veszi a fájlokhoz való hozzáférést és a felhasználói szakértelmet is, hogy véget vessen a zavaros keresési eredményeknek és az elavult információknak.
Röviden: pontosan akkor adja meg a helyes válaszokat, amikor szükség van rájuk.
👀 Tudta? A csapatok idejének 61%-át az információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltik az egyik eszközről a másikra.
A Glean funkciói
Mielőtt úgy tűnne, hogy ez inkább egy keresősáv, mint egy AI eszköz, tisztázzuk, mi teszi hatékonnyá.
Íme a Glean három legfontosabb funkciója, amelyek segítik a zökkenőmentes munkavégzést:
1. funkció: Univerzális tudás
Szeretne egy eszköztől világos, kontextusban gazdag választ kapni a vállalatának adataira és a tágabb világra vonatkozóan? A Glean Universal Knowledge pontosan erre lett kifejlesztve. Egyesíti a belső dokumentumokat, e-maileket, csevegéseket és vállalati alkalmazásokat valós idejű webes betekintéssel.
Akár kódhibákat javít, akár adatalapú üzeneteket készít, ez a funkció az AI-asszisztens segítségével válaszokat ad és gyorsabb döntéshozatalt tesz lehetővé.
2. funkció: Glean keresés
A megfelelő információk megtalálása nem lehet olyan, mint egy kincskeresés. A Glean Search mesterséges intelligenciával támogatott, hatékony keresési élményt kínál, amely megérti a kontextust és a legrelevánsabb eredményeket jeleníti meg.
A Knowledge Graph segítségével szervezi a vállalat egészére kiterjedő adatokat, amely intuitív módon összekapcsolja és strukturálja az információkat.
Ez a hibrid keresési opció intelligens indexelést is tartalmaz, amely a népszerűség, a felhasználói információk és a részletes kategorizálás alapján rendezi az adatokat. Ez csökkenti a keresési időt és javítja az információk megtalálását, így Ön a végrehajtásra koncentrálhat.
📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban.
A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!
3. funkció: AI prompt könyvtár
A Glean AI-alapú Prompt Library segítségével a komplex feladatok kezelése is könnyedén megoldható. Az előre elkészített promptok segítségével a felhasználók gyorsan megtalálhatják a szükséges információkat, legyen szó álláshirdetésekkel kapcsolatos e-mailekről, visszajelzések összefoglalásáról vagy szerződések elemzéséről.
A mérnöki, jogi, biztonsági és értékesítési területeken strukturált kategóriák segítségével a csapatok a szétszórt fájlok átnézése nélkül is elő tudják hívni a kritikus információkat. Ha a legjobb válaszokat szeretné kapni a Glean AI-tól, akkor ez a funkció az, amire szüksége van.
A Glean árai
- Egyedi árazás
📖 Olvassa el még: A legjobb Glean alternatívák a tudásmenedzsmenthez
Mi az a Notion?
Az AI-központú információkkal és fejlett keresési funkciókkal ellentétben a Notion célja, hogy egy mindenre kiterjedő munkaterület legyen. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális jegyzetfüzetre, projektmenedzserre és vállalati tudásközpontra egyben.
Akár személyes teendőket szervez, akár egy csapatot irányít, a Notion dokumentumokat, adatbázisokat és testreszabható sablonokat kínál, amelyek alkalmazkodnak a munkafolyamatához.
👀 Tudta? A tudásmunkások munkaidejük 19%-át információk keresésével és gyűjtésével töltik.
A Notion funkciói
A Notion egy szervezetek és termelékenység javítására szolgáló eszközként pozícionálja magát, amely széles körű felhasználási lehetőségeket kínál. Íme azok az egyedi funkciók, amelyek kiemelik a mesterséges intelligenciával támogatott szervezeti tudásmenedzsment területén:
1. funkció: Wikik
A Notion wikijeinek segítségével csapata összes tudása egy szervezett, könnyen kereshető helyen található. Hatékony szűrőkkel azonnal megtalálhatja, amire szüksége van. Az oldalsáv a csapattal együtt növekszik, így minden kéznél van.
Drag-and-drop funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi az oldalak azonnali átszervezését, és „@mentions” funkcióval biztosítja a tartalmak zökkenőmentes összekapcsolását. A wikik Synced Blocks funkcióval is rendelkeznek, amely több oldalon is azonnal megjelenik a frissítés. Ráadásul az egész felület könnyen testreszabható emojikkal és borítóképpel.
2. funkció: Integrált AI
Szeretné, ha a jegyzetei gondolkodnának helyette? A Notion mesterséges intelligenciája pontosan ezt teszi. Összeköti a munkaterületét a kedvenc alkalmazásaival, betekintést nyújt, nyomon követi a projekteket és cselekvési tételeket generál.
A Notion AI a jegyzetek alapján megbeszélések napirendjét és tervét is megfogalmazza. Akár fontos döntéseket keres, akár új tartalmat hoz létre, ez az AI-alapú termelékenységi megoldás az összes információt azonnal elérhetővé teszi.
3. funkció: Projektek
Szeretné, ha a feladatkezelés már nem olyan lenne, mint egy zsonglőrködés? A Notion Projects egy olyan funkció, amely megosztott dokumentumok, éles vizualizációk és beépített tartalomnaptárak biztosítására összpontosít.
Emellett a timeline nézet, a Kanban táblák és az állapot szerinti feladatcsoportosítás segítségével könnyen követhetővé teszi a munkafolyamatot. Ezzel az összes projektinformáció egyetlen munkaterületen marad, és a csapat automatizálhatja a rutin feladatokat.
📖 Olvassa el még: A legjobb Notion alternatívák és versenytársak
Notion árak
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Glean és Notion: funkciók összehasonlítása
A termelékenység tekintetében a Glean integrált keresési funkciója kiemelkedő, míg a Notion a munkaterület szervezését és a dokumentációt javítja.
Hasonlítsuk össze őket egymással, hogy lássuk, hogyan rangsorolhatók és hol használhatók a legjobban.
1. funkció: Szervezés és keresési pontosság
A Glean vállalati szintű keresésre specializálódott, és számos más eszközből, például a Google Drive-ból, a Slackből és a Confluence-ból gyűjt adatokat. AI-alapú keresője rendkívül releváns információkat szolgáltat több platformon is.
A Notion megbízható belső keresési funkcióval rendelkezik, és strukturált tartalomkezelés terén is kiemelkedő teljesítményt nyújt a kapcsolódó adatbázisok, beágyazott oldalak és testreszabható sablonok révén. Ezért kiválóan alkalmas a tudás szervezésére.
🏆 Győztes: A Glean egyértelmű győztes az AI-vezérelt, platformok közötti keresőjével, amely megkönnyíti a tudás visszakeresését. Ugyanakkor a Notion jobb azoknak a csapatoknak, akik tartalmukat strukturálni és részletes dokumentációt kezelni szeretnének.
2. funkció: Élő együttműködés és munkafolyamat-kezelés
A megfelelő információk lekérése után a Glean mesterséges intelligencia alapú együttműködési funkciókat kínál, amelyek a tudásmegosztásra összpontosítanak. Integrálható olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Slack, de nem rendelkezik natív valós idejű szerkesztési funkcióval.
Amikor a Notionra irányul a figyelem, a felhasználók élő dokumentum-együttműködést, megosztott munkaterületeket és rugalmas oldalstruktúrát találnak, amelyek ideálisak olyan projektekhez, amelyeknél szó szerint több csapatnak kell egy oldalon lennie.
🏆 Győztes: A Notion több együttműködési elem terén is élen jár, többek között a valós idejű szerkesztés, a testreszabható hozzáférési linkek és a dedikált megosztott naptárak terén. A Glean átfogó megoldás, ha nem szeretne elszakadni a meglévő termelékenységi eszközeitől.
3. funkció: Betekintés és automatizálás
A Glean AI algoritmusai kifejezetten kontextusfüggő ajánlások nyújtására vannak kiképezve. Automatizálhatók, hogy a felhasználói tevékenység és az integrált alkalmazás alapján tudást nyerjenek és releváns információkat jelenítsenek meg. Ráadásul a használati mintákból tanulnak, hogy proaktív információkat nyújtsanak.
A Notion automatizálást kínál összekapcsolt adatbázisok, képletek és AI-alapú tartalomgenerálás révén. AI-megoldása a csatlakoztatott adatforrások minőségén alapuló, pontos összefoglalásokat és betekintést is nyújt.
🏆 Győztes: A Glean proaktív betekintéssel rendelkezik, míg a Notion átfogóbb automatizálási lehetőségeket kínál. A betekintés és az automatizálás tekintetében ez a kemény küzdelem döntetlennel zárul.
Glean és Notion összehasonlítása a Redditen
A Reddit segítségével megnéztük, melyik eszközt preferálják a felhasználók a valós életben. Sok felhasználó értékeli a Notion sokoldalúságát és gazdag funkciókészletét.
Például egy Reddit-felhasználó a wikik és a feladatkövetés miatt emeli ki:
Az elmúlt másfél évben a posztgraduális képzésem során egy egész wikit építettem fel rajta. Nagy előnye, hogy cél- és feladatkövetőként is használhatom.
Az elmúlt másfél évben a posztgraduális képzésem során egy egész wikit építettem fel rajta. Nagy előnye, hogy cél- és feladatkövetőként is használhatom.
Az r/LlamaIndex subreddit oldalon egy másik felhasználó dicséri a Glean egyszerűségét és megbízhatóságát:
Sokat dolgozom a Glean-nel, és nagyon egyszerű beállítani, valamint gazdag API-készlettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy saját eszközöket építsen be, ha úgy dönt.
Sokat dolgozom a Glean-nel, és nagyon egyszerű beállítani, valamint gazdag API-készlettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy saját eszközöket építsen be, ha úgy dönt.
A Reddit-en a Glean és a Notion összehasonlításáról szóló beszélgetésekből sokféle nézőpont derül ki. Azok a csapatok, amelyek a jegyzetelést és a gyors termelékenységet elősegítő eszközöket részesítik előnyben, gyakran a Notion felé hajlanak.
Ha viszont nagy mennyiségű dokumentumot kell kezelnie, mielőtt gyorsan megkapná a szükséges információkat, akkor a Glean hibrid keresője népszerű választás.
Ismerje meg a ClickUp-ot – a Glean és a Notion legjobb alternatíváját
Megkapta a negyedéves jelentést a tudáskezelő megoldásától? Most több tucat feladat és teendő vár Önre.
Mielőtt a stressz elhatalmasodna, képzelje el, hogy mindent egy helyen hozhat létre, delegálhat és nyomon követhet – csupán néhány kattintással. Vagy még jobb: a célok automatikusan frissülnek, mobil értesítést kap, és azonnal belevághat.
Ez nem csak vágyálom – ez a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás. Ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.
Csatlakoztassa meglévő alkalmazásait, javítsa a dokumentumkezelést és frissítse tudásbázisát – íme, hogyan múlja felül a ClickUp a Glean és a Notion alkalmazásokat.
ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain
A ClickUp Brain a platform mesterséges intelligenciájának motorja, amelynek célja, hogy átalakítsa a tudásbázis létrehozásának és kezelésének módját. A megoldás segít egy tudásközpont létrehozásában, felülvizsgálati naptárak, egyedi munkafolyamatok és azonnali projektfrissítések generálásában is.
A csapatok használhatják az AI StandUp funkciót is, amely összefoglalja az elmúlt hét nap találkozóinak jegyzetét, a projekt frissítéseit és a prioritásokat.
💡Profi tipp: Használja az AI StandUp alkalmazást, hogy időben beavatkozzon az eszkalációkba, vagy hogy utolérje a lemaradást a szabadsága után.
Szüksége van ezekre az információkra? Az agy válaszait a csevegőablakban elérhető forráslinkek kísérik.
ClickUp előnye #2: ClickUp Connected Search
Szeretné biztosítani, hogy soha ne veszítsen el egyetlen információt sem, függetlenül attól, hogy éppen mit csinál? A ClickUp Connected Search a végső megoldás az egységes, azonnali és zökkenőmentes kereséshez.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen lekérdezéssel hozzáférjen minden feladatához, dokumentumához és fájljához, akár a csatlakoztatott alkalmazásokból is. Emellett gyorsbillentyűkkel is elindíthatja az alkalmazásokat, kereshet a vágólap történetében, és könnyedén létrehozhat kivonatokat.
Ráadásul nagyon könnyű megtalálni a parancsközpontban, a globális műveletsávban és még az asztali alkalmazásban is.
A ClickUp egy remek eszköz, amelyet a szervezettség és az események nyomon követése érdekében használunk. A platform egy tudásbázist biztosít számunkra.
A ClickUp egy remek eszköz, amelyet a szervezettség és az események nyomon követése érdekében használunk. A platform egy tudásbázist biztosít számunkra.
ClickUp One Up #3: ClickUp Docs és tudásmenedzsment
A ClickUp Docs egy dokumentációs eszköz, amely segít bármit leírni. A stratégia kidolgozásától a projekt ütemtervéig, gazdag markdown formázási lehetőségei lehetővé teszik, hogy a tartalmat slash parancsokkal azonnal formázza.
A csapatok feladatok, képek és célok is beágyazhatók közvetlenül a dokumentumokba. Az aloldalak és a valós idejű szerkesztés lehetőségek segítik a gondolatok strukturált rendezését.
Kíváncsi, hogyan oszthatja meg őket? A Docs testreszabható nyilvános és privát megosztási lehetőségekkel rendelkezik.
A ClickUp Brain-nel is jól integrálható, ha segítségre van szüksége mondatok megfogalmazásában vagy e-mailek finomításában. A csapatok a ClickUp Notepad-et használhatják gyors ellenőrzőlisták és értekezletek jegyzetek készítéséhez.
Automatizálni szeretné? A ClickUp AI Notetaker kiváló választás intelligens értekezlet-összefoglalók, kereshető jegyzetek és teendők készítéséhez, mindez feladatokhoz és dokumentumokhoz kapcsolódóan.
📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t jegyzeteléshez?
Egyetlen megoldást keres, amely pontos betekintést nyújt? A ClickUp tudásmenedzsmentje a napi dokumentumok kezelését könnyebbé teszi, mint valaha.
Minden kérésnél a kapcsolódó AI algoritmusok szisztematikusan átkutatják az összes munkaterületet a legrelevánsabb információkért.
A ClickUp beépített importáló funkciókkal is rendelkezik, amelyek biztosítják a dokumentumok és táblázatok zökkenőmentes áttelepítését a formázás megőrzése mellett. Emellett a dokumentumokon belüli megjegyzések, videoklipek és a visszajelzések kezelésére szolgáló egységes beérkező levelek mappája révén megkönnyíti az együttműködést.
ClickUp tudásbázis sablon
A ClickUp tudásbázis-sablonja az erőforrás-kezelés javítására készült. Előre kitöltött aloldalai könnyen testreszabhatók, és tartalmaznak külön szakaszokat az áttekintéshez, az előfeltételekhez és a funkciókhoz.
A tudásmenedzsment sablon tartalmaz egy részt a bevált gyakorlatokról és egy GYIK részt is, amelyek segítenek az új felhasználóknak. A csapatok a mellékletek és a módosítások táblázataival is nyomon követhetik a felelősségi köröket.
📖 Olvassa el még: Ingyenes feladatkezelési sablonok a ClickUp és az Excel programokban
A ClickUp egyik előnye #4: ClickUp automatizálás
Szeretné, ha a feltételes logika gondoskodna a feladatairól, kényelmesen és hatékonyan? A ClickUp Automations pont ezt kínálja.
Ez a funkció lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását, feltételes kiváltók beállítását és fejlett munkafolyamatok létrehozását manuális beavatkozás nélkül. Ha nem biztos benne, hogyan kell konfigurálni, írja le az automatizálást, és a ClickUp AI létrehozza az Ön számára tökéletes beállítást.
Röviden: a ClickUp Automations finomítja csapata teljes munkafolyamatát, és nem csak az adminisztratív műveletek javítására koncentrál.
A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezeléshez, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos egyéb felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, a szabadságkérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.
A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezeléshez, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos egyéb felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, a szabadságkérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.
ClickUp előnye #5: ClickUp feladatok
Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy egyetlen kattintással hozzárendelje, nyomon kövesse és delegálja a feladatokat. A Tasks alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy beépített függőségeket állítsanak be a csapat jobb koordinációja érdekében.
Minden tevékenység tartalmazhat egyértelmű alfeladatokat, releváns mellékleteket és megjegyzéseket. A feladatok könnyen összekapcsolhatók nagyobb célokkal, így a hosszú távú célok összhangban maradnak, miközben a napi tevékenységek is a terv szerint haladnak.
Tökéletes tudásmenedzsment a ClickUp segítségével
A tudásmenedzsmenttel megerősítheti vállalkozását, és gyorsan rendszerezheti és elemezheti az adatokat. A Notion gazdag testreszabási lehetőségeivel és all-in-one munkaterületi képességeivel tűnik ki, míg a Glean a gyors jegyzetek rögzítésére és rendszerezésére összpontosít.
Bár a végső döntés az Ön igényeitől függ, minden csapat megérdemel egy olyan megoldást, amely központosítja a munkát, egyszerűsíti a kommunikációt és javítja a keresési munkafolyamatot.
A ClickUp mindezeket (és még többet) biztosítja AI-alapú feladatkezelésével, betekintéseivel, integrációival és automatizálásával.
Bárhogy is nézzük, a ClickUp hatékonyabb partnernek bizonyul a munkafolyamatokhoz.
Készen áll arra, hogy tökéletesítse az információkezelését? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!