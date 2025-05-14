A 10 legjobb Deep AI alternatíva, amellyel 2025-ben javíthatja projektjeit

Próbálta már az AI-alapú képgenerátort?

Kutatások szerint a marketingesek 76%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, és az AI által generált képek, szövegek és videók egyre fontosabbá válnak.

A DeepAI, az AI képalkotás úttörője, 2016-ban indította el az első szöveg-kép eszközét. Ma már API-kat kínál NLP, ötletgenerálás és adatelemzés céljára, segítve a vállalkozásokat az AI technikai szakértelem nélkül történő kihasználásában.

A DeepAI azonban nem mindenki számára ideális.

A kis- és középvállalkozások vezetői 80%-a küzd az AI bevezetésével.

A megfelelő AI-eszközök megtalálása kulcsfontosságú az üzleti célokhoz való igazodáshoz. A DeepAI alternatíváinak feltárása segíthet a vállalkozásoknak olyan AI-megoldásokat találni, amelyek jobban megfelelnek igényeiknek, legyen szó marketingről, termékfejlesztésről vagy tartalomgenerálásról.

A Deep AI alternatívái egy pillantásra

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp AI-alapú kreativitás egyének, marketingcsapatok és komplex kreatív munkafolyamatokat kezelő vállalkozások számára. AI feladatkezelés, fehér tábla AI képalkotás, munkafolyamat-automatizálás Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára OpenAI Háttérmentes elemek, gyors képalkotás, valós idejű szerkesztés Nagy nyelvi modellek, szövegalapú kreativitás, prediktív elemzés Az API típusától és a felhasznált tokenek számától függő egyedi árazás Midjourney AI-alapú képalkotás művészek, tervezők és egyéni vállalkozók számára, akik kiváló minőségű, stílusos vizuális elemeket keresnek a Discordon keresztül. Felhasználóbarát felület, kiváló minőségű grafika, élénk közösség A fizetős csomagok ára 10 dollár/hónap-tól kezdődik. Leonardo. AI AI-alapú képalkotás játékeszközökhöz és kreatív tartalmakhoz indie játékfejlesztők, kis tervezőstúdiók és e-kereskedelmi csapatok számára. Háttér nélküli elemek, gyors képalkotás, valós idejű szerkesztés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik havonta. Google Cloud Vertex AI Skálázható AI-modell telepítés és ML-fejlesztés adat tudományos csapatok, ML-mérnökök és nagyvállalatok számára. Generatív AI alkalmazások, TensorFlow/PyTorch integráció, AutoML Egyedi árazás Stability AI Nyílt forráskódú AI modellek fejlesztők, kutatók és AI-rajongók számára, akik testreszabható és sokoldalú generatív eszközöket keresnek. Sokoldalú alkalmazások, kiváló minőségű hang, nyílt hozzáférésű nyelvi modellek A kreditek ára 0,01 dollártól kezdődik (min. 25 kredit). Hugging Face Számos ML-modell elérése NLP-mérnökök, tudományos kutatók és AI-fejlesztők számára, akik nyílt forráskódú keretrendszerekkel dolgoznak. Előre betanított modellek, Transformers API, együttműködő közösség Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 dollár/hó-tól kezdődik. IBM Watson AI-megoldások adatelemzéshez, automatizáláshoz és iparág-specifikus felhasználási esetekhez Adatelőkészítés, egyedi ML modellek, IBM Cloud integráció Egyedi árazás Hotpot. ai A kreatív tartalom létrehozásának egyszerűsítése marketingesek, kisvállalkozások tulajdonosai és nem tervezők számára, akik gyors vizuális elemeket hoznak létre. Marketinges képsablonok, AI által generált stock fotók, eszközmakettek A kreditek ára 12 dollártól kezdődik. Egyszerűsített Előre betanított modellek, Transformers API és együttműködő közösség Márkakészletek, háttér eltávolítás, sablonok testreszabása Ingyenes próba elérhető (14 nap); fizetős csomagok 29,99 USD/hó áron; egyedi árak vállalatok számára.

Mit kell keresnie a Deep AI alternatíváiban?

Bár a DeepAI az egyik legnépszerűbb AI-platform a kreatív feladatokhoz, nem ez az egyetlen lehetőség. Számos más AI-művészeti generátor is létezik, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön igényeinek.

Íme, mire kell figyelnie a következő DeepAI alternatívájában:

Könnyű használat: Válasszon egy intuitív felhasználói felülettel rendelkező platformot, így a mindennapi feladatok elvégzéséhez nincs szükség technikai ismeretekre.

Integrációs képességek: Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható a technológiai rendszerébe, beleértve Győződjön meg arról, hogy az eszköz integrálható a technológiai rendszerébe, beleértve a tartalomötletelés , marketing és CRM platformokat.

Adatbiztonság és adatvédelem: Ellenőrizze, hogy a platform megfelel-e az iparági szabványoknak, és biztonságos API-kat kínál-e az érzékeny adatok védelme érdekében.

Képalkotási sebesség: Válasszon olyan eszközt, amely másodpercek alatt alakítja át a szöveges utasításokat képekké, anélkül, hogy órákat kellene töltenie a megfelelő utasítások kitalálásával.

Képek használati jogai: Győződjön meg arról, hogy rendelkezik a képek kereskedelmi felhasználási jogával, hogy elkerülje a jogi problémákat.

Pontosság és teljesítmény: Értékelje a kimeneti minőséget, hogy pontos, releváns tartalmat biztosítson, amely megfelel az üzleti igényeknek.

Fejlett funkciók: Szükségleteinek megfelelően vegye fontolóra a természetes nyelvfeldolgozás (NLP), a névvel ellátott entitások felismerése (NER), a szófajjelölés vagy a hangszintézis funkciókkal rendelkező eszközöket.

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a DeepAI alternatíváinak kiválasztásakor, nézzük meg az eszközöket!

🧠 Érdekesség: 2021-ben egy AI által generált műalkotás, az Edmond de Belamy portréja 432 500 dollárért kelt el a Christie's aukcióján. Ez hozzájárult ahhoz, hogy az AI által generált művészet ne csak technológiai érdekességnek, hanem a művészeti piacon is legitim értéknek számítson!

A 10 legjobb Deep AI alternatíva

Íme a legjobb DeepAI alternatívák listája, amelyek hatékony és kreatív képalkotási lehetőségeket kínálnak. Ezek az eszközök kiváló minőségű eredményeket biztosítanak különböző testreszabási lehetőségekkel, amelyek tökéletesen megfelelnek vállalkozások, alkotók és marketingesek igényeinek.

1. ClickUp (A legjobb az AI-alapú kreativitáshoz)

Készítsen AI-képeket a ClickUp Whiteboards alkalmazásban Konvertálja a szöveget képekké és az ötleteket feladatokká közvetlenül a ClickUp Whiteboards alkalmazásból az AI segítségével.

Ha kreatív válságba kerül, jó, ha olyan eszközök állnak rendelkezésére, amelyekkel megvalósíthatja ötleteit – olyan eszközök, mint a ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás.

Az ötletek vizualizálásától az erőforrás-kezelésig és még sok másig, a ClickUp elősegíti a kreatív projektmenedzsmentet azáltal, hogy egy helyen integrálja mindazt, amire a csapatának szüksége van. Akár koncepciókat vázol fel, munkafolyamatokat tervez, vagy szétszórt gondolatokat rendszerez, a ClickUp a ClickUp Whiteboards segítségével a brainstormingot együttműködésen alapuló, megvalósítható kreatív folyamattá alakítja.

AI-képek létrehozása egyszerű utasításokkal a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

A táblák lehetővé teszik a csapatok számára, hogy művészeti alkotásokat és AI-alapú képeket hozzanak létre közvetlenül a munkaterületükön. Szöveges utasítások beírásával a felhasználók ötleteiket vizuális elemekké alakíthatják – ez ideális brainstorminghoz, projekttervezéshez (a táblán szereplő ötletek megvalósítható feladatokhoz való kapcsolásához) és kreatív együttműködéshez, anélkül, hogy alkalmazások vagy lapok között kellene váltaniuk.

Nézze meg, hogyan működik:

🧠 Érdekesség: A ClickUp turbófeltöltött tábláit 10-szer gyorsabbá és megbízhatóbbá tette, mint valaha. Akár valós időben együttműködik, akár bonyolult munkafolyamatokat vázol fel, a ClickUp táblák segítségével ötletei a kreativitásának sebességével haladhatnak.

A ClickUp Brain beépített AI-motor teszi ezt lehetővé. Kontextusérzékeny AI-asszisztensként javaslatait és válaszait a ClickUp munkaterület adataira alapozza.

Az eredmény? A következőket kapja:

Egy AI tudáskezelő , amely másodpercek alatt lekérdezi az információkat a feladataiból és projektjeiből.

Egy AI projektmenedzser , amely automatikusan felosztja a feladatokat alfeladatokra, javaslatot tesz a megfelelő megbízottakra, nyomon követi az előrehaladást, és automatikusan megosztja a frissítéseket és összefoglalókat.

Egy AI író a munkához, amely képes mindenféle, az Ön hangjához és stílusához igazított tartalmat generálni (és szerkeszteni), a komplex dokumentumok összefoglalóitól a legújabb kampányához készített kreatív blogbejegyzésekig – és mindezt több nyelven is.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást blogbejegyzések, esettanulmányok és más típusú tartalmak gyors megírásához.

A Brain segítségével egyedi feladatok automatizálását is létrehozhatja ismétlődő feladatokhoz. Egyszerűen adjon meg egy ilyen utasítást: Amikor a tartalomlistában a feladat állapota „kész”re változik, rendelje hozzá a tervezőcsapathoz.

Hozzon létre egyedi ClickUp automatizálásokat természetes nyelven a ClickUp Brain segítségével.

Mivel a ClickUp AI átveszi a fárasztó munkát, a csapatok időt takaríthatnak meg kevesebb megbeszéléssel, gyorsabb összefoglalásokkal és automatizált munkafolyamatokkal. A közepes méretű vállalatok például általában évente körülbelül 94 000 dollárt takarítanak meg azáltal, hogy csökkentik a felesleges kiadásokat más AI eszközökre. A szervezet minden tagja jobban összehangoltá válik és a közös célokra koncentrál.

A ClickUp AI hozzáadásával hatékonyabb vagyok, mint valaha! Háromszor annyi időt takarítok meg, mint korábban a projektmenedzsment feladatokra fordítottam. Nemcsak a termelékenységemet növelte, hanem a kreativitásomat is felébresztette. A piacon elérhető egyéb termékekhez képest elmondhatom, hogy a ClickUp alaposan átgondolta, hogyan integrálja a technológiát a platformjába, és hogyan optimalizálja annak felhasználási eseteit, hogy segítsen ügyfeleinek.

A ClickUp AI hozzáadásával hatékonyabb vagyok, mint valaha! Háromszor annyi időt takarítok meg, mint korábban a projektmenedzsment feladatokra fordítottam. Nemcsak a termelékenységemet növelte, hanem a kreativitásomat is felébresztette. A piacon elérhető egyéb termékekhez képest elmondhatom, hogy a ClickUp alaposan átgondolta, hogyan integrálja a technológiát a platformjába, és hogyan optimalizálja annak felhasználási eseteit, hogy segítsen ügyfeleinek.

A ClickUp legjobb funkciói

Fordítson tartalmakat több nyelvre, finomítsa írásait és javítsa ki a nyelvtani hibákat a ClickUp Brain segítségével.

Hozzáférhet a beépített munkafolyamat-sablonokhoz, hogy megtervezhesse ideális kreatív folyamatát.

Dolgozzon együtt kreatív briefeken a ClickUp Docs segítségével

Ossza meg egyértelmű visszajelzéseit és gyorsítsa fel a tervezési módosításokat a ClickUp Proofing funkciójával.

Integrálja több mint 1000 alkalmazással, például a Figma, a Miro és az Adobe Creative Cloud alkalmazásokkal, hogy egyszerűsítse kreatív munkafolyamatát.

A ClickUp korlátai

Az első használatkor a felhasználók elárasztva érezhetik magukat a kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek miatt.

A fehér táblák egyelőre nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztja:

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írott szövegeimet (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írott szövegeimet (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

2. OpenAI (A legjobb fejlett NLP és szöveggeneráláshoz)

via OpenAI

A mesterséges intelligencia átalakította a technológiával való interakciónkat, és az OpenAI 2015-ös megalakulása óta élen jár ebben a átalakulásban. Az OpenAI kezdetben a megerősítő tanuláshoz szükséges eszközök létrehozására összpontosított, majd bemutatta első innovációját, az OpenAI Gym-et, egy nyílt forráskódú eszközkészletet, amely felkeltette az érdeklődést az AI-kutatás iránt szélesebb körű alkalmazásokhoz.

2018-ban az OpenAI bemutatta a GPT-t, egy neurális hálózatot, amely utánozza az emberi adatfeldolgozást. 2022-re a ChatGPT lett a vezető generatív AI eszköz.

Az OpenAI sokféle mélytanulási modellt kínál különböző igényekhez. A GPT-4o komplex feladatokat lát el, többek között élethű képeket generál szöveges utasítások alapján, míg a GPT-3. 5 Turbo költséghatékony használatra van optimalizálva. A GPT-4 Turbo és a GPT-4o Mini egyensúlyt teremt a teljesítmény és a megfizethetőség között, az o1-preview sorozat pedig a fejlett érvelésre specializálódott.

Az OpenAI legjobb funkciói

Cserélje le a kézi folyamatokat, például a fotó címkézését intelligens algoritmusokra, hogy csökkentse a költségeket.

A prediktív elemzés segítségével azonosítsa a felhasználói viselkedés mintáit.

Támogassa a szövegalapú kreativitást önéletrajzok megírásával és chatbot-párbeszédek generálásával.

Hozzáférés nagy nyelvi modellekhez , amelyek komplex érvelést tesznek lehetővé

Készítsen AI-képeket a fejlett AI-modellek, nevezetesen a DALL·E sorozat és a multimodális GPT-4o segítségével.

👀 Tudta? Az OpenAI GPT modelljeit több mint 570 GB szöveges adat felhasználásával képezték ki, így rendkívül sokoldalúan alkalmazhatók különböző NLP feladatok megoldására.

Az OpenAI korlátai

Az olyan termékek, mint a ChatGPT, elavult vagy elfogult, nyílt webes képzési adatokra támaszkodhatnak.

A generatív AI példákban felmerültek aggályok a káros tartalmakkal, például a káros utasításokkal kapcsolatban.

OpenAI árak

Az API típusától és a felhasznált tokenek számától függő egyedi árazás

OpenAI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A ClickUp Brain segítségével a ClickUp-on belül hozzáférhet az OpenAI legújabb modelljeihez, beleértve a GPT-4o, 30-mini és o1 modelleket! Váltson LLM-ek között a ClickUp Brain-ben, hogy személyre szabhassa AI-élményét, és megtakarítson a külső AI-eszközök előfizetési költségein.

3. Midjourney (a legjobb AI-képalkotáshoz)

via Midjourney

A Midjourney egy AI-alapú képgenerátor, amely egyszerű szöveges leírásokat számtalan művészi stílusban lenyűgöző vizuális elemekké alakít át.

Sok DeepAI alternatívával ellentétben a Midjourney egy Discord boton keresztül működik, így könnyen hozzáférhető mindenki számára, aki szívesen felfedezné az AI művészeti ötleteket.

Akár személyes projektekhez, akár szakmai igényekhez, a Midjourney segít az embereknek az AI-t grafikai tervezéshez használni, mint eddig soha, és végtelen lehetőségeket nyit meg az egyedi és szemet gyönyörködtető művészi alkotások számára.

A Midjourney legjobb funkciói

Készítsen képeket könnyedén a felhasználóbarát felület segítségével.

Javítsa a grafika minőségét a kifinomult, professzionális eredmények érdekében

Támogassa a kreatív kapcsolatokat egy élénk Discord közösség segítségével.

A Midjourney korlátai

A képek felbontásának növelése kissé megváltoztathatja a végső dizájnt.

A Discord használatának elsajátítása kezdőknek bonyolultnak tűnhet.

Midjourney árak

Alap: 10 USD/hó

Standard: 30 USD/hó

Pro: 60 USD/hó

Mega: 120 USD/hó

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Midjourney-ről a valódi felhasználók?

A Reddit egyik véleménye szerint:

Összességében a Midjourney továbbra is a legjobb választás, ha a hiperrealizmus a célja, és kedveli a Discordon keresztül biztosított egyszerű használatot (még akkor is, ha úgy érzem, hogy a weboldal ma már megbízhatóbb).

Összességében a Midjourney továbbra is a legjobb választás, ha a hiperrealizmus a célja, és kedveli a Discordon keresztül biztosított egyszerű használatot (még akkor is, ha úgy érzem, hogy a weboldal ma már megbízhatóbb).

4. Leonardo. AI (A legjobb AI-képalkotás játékeszközökhöz és kreatív tartalmakhoz)

A Leonardo.Ai talán nem a digitális világ da Vincije, de AI-művészeti generátorként mindenképpen nagy port kavar. Eredetileg játékeszközök létrehozásának segítésére tervezték, de mára egy teljes értékű AI-tartalomkészítő eszközzé fejlődött, amely a képalkotástól a videószerkesztési szolgáltatásokig mindent kínál.

Leonardo. AI legjobb funkciói

Hozzon létre háttér nélküli vizuális elemeket, hogy egyszerűsítse a tervezési folyamatot.

Képek gyors létrehozása, különösen a gyors „Lightning XL” modellel

Válasszon a különböző kreatív igényeknek megfelelő művészi stílusok széles skálájából!

Valós időben szerkesztheti a promptokat és a képeket, így gyorsan elvégezheti a szükséges módosításokat.

Leonardo. AI korlátai

Korlátozott ingyenes funkciók, a fejlett szerkesztőeszközök használatához fizetős előfizetés szükséges.

A generált képek néha kézi beállításokat igényelhetnek, hogy megfeleljenek a kívánt művészi elvárásoknak.

Leonardo. AI árak

Ingyenes

Apprentice : 12 USD/hó

Artisan Unlimited : 30 USD/hó

Maestro Unlimited : 60 USD/hó

Leonardo for Teams: 24 USD/felhasználó

Leonardo. AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Leonardo. AI-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Ez az eszköz mindig az első választásom lesz minden olyan projektben, amelyben nagy felbontású, konzisztens képekre van szükség, különösen olyan feladatokban, amelyek gyors kivitelezést igényelnek, mint például az e-kereskedelmi képek javítása.

Ez az eszköz mindig az első választásom lesz minden olyan projektben, amelyben nagy felbontású, konzisztens képekre van szükség, különösen olyan feladatokban, amelyek gyors kivitelezést igényelnek, mint például az e-kereskedelmi képek javítása.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már AI-eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. Szeretné ezeket az előnyöket a munkában is kihasználni? A ClickUp segít! A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense, 30%-kal javíthatja a termelékenységet kevesebb megbeszélés, gyors AI-generált összefoglalók és automatizált feladatok segítségével.

5. Google Cloud Vertex AI (a legjobb skálázható AI-modell telepítéshez és ML-fejlesztéshez)

a Google Cloud Vertex AI segítségével

Ha dinamikus platformra van szüksége a gépi tanulási modellek fejlesztésének és bevezetésének felgyorsításához, a Google Cloud Vertex AI segíthet. Számos eszközt és több mint 100 alapmodellt integrál, lehetővé téve a fejlesztők számára, hogy gyorsan és hatékonyan hozzanak létre és finomítsanak AI-alkalmazásokat.

A Vertex AI-t az ML életciklus egységesítésére való képessége teszi egyedivé. A platform az adatelemzők számára szükséges eszközöket kínál az ML rendszerek felépítéséhez és méretezéséhez, az adatelőkészítés automatizálásától a modellértékelésig.

Ráadásul a Vertex AI Pipelines segítségével összehangolhatja a munkafolyamatokat és csökkentheti a manuális beavatkozásokat, így biztosítva a zökkenőmentes és racionalizált ML-folyamatokat.

A Google Cloud Vertex AI legjobb funkciói

Hozzáférés generatív AI-alkalmazások létrehozásához szükséges eszközökhöz

Integrálja a TensorFlow és a PyTorch programokkal a nagyobb rugalmasság érdekében.

Támogassa a teljes adat tudományi munkafolyamatot, az adatelőkészítéstől a modellértékelésig.

Készítsen és képezzen modelleket az AutoML és az előre betanított/egyedi modellek segítségével, kód írása nélkül.

Indítsa el és tesztelje a Gemini (a Google AI asszisztense) alkalmazást a Vertex AI Studio-ban, szöveg, kép, videó vagy kód segítségével.

A Google Cloud Vertex AI korlátai

A fejlett funkciók hatékony használatához technikai szakértelem szükséges.

A Google Cloud ökoszisztémától függ, ami integrációs problémákat okozhat külső rendszerekkel.

A Google Cloud Vertex AI árai

AutoML modellek:

Képi adatok : A képzés ára 1,375 dollár/csomópontóra.

Videóadatok : A képzés és a predikció ára 0,462 dollár/csomópontóra.

Táblázatos adatok : Egyedi árazás

Szöveges adatok: A képzés és a predikció ára óránként 0,05 dollártól kezdődik.

Egyedi képzésű modellek:

Képzés: Egyedi árazás

Vertex AI Notebooks:

Számítás és tárolás: A díjak a standard Compute Engine és Cloud Storage áraknak megfelelőek.

Vertex AI Pipelines:

Pipeline Runs: 0,03 dollártól

Vertex AI Matching Engine:

Szolgáltatási és építési költségek: Egyedi árazás

Google Cloud Vertex AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Stability AI (a legjobb nyílt forráskódú AI modellekhez)

via Stability AI

Az Emad Mostaque által 2020-ban alapított Stability AI célja, hogy az AI-t hozzáférhetővé tegye azáltal, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ötleteiket kézzelfogható innovációkká alakítsák. A leíró vizuális elemek generálásától a valósághű videók készítéséig a Stability AI egy sor olyan eszközzel rendelkezik, amelyek újradefiniálják a lehetségeseket.

A Stability AI legjobb funkciói

Ismerje meg a Stable Diffusion XL-t, egy nyílt forráskódú projektet, amely sokoldalú alkalmazásokat tesz lehetővé.

Készítsen kiváló minőségű hangtartalmakat a fejlett hangdiffúziós technológiával működő Stable Audio segítségével.

Nyílt hozzáférésű nyelvi modellekhez juthat hozzá a Stable LM segítségével.

Készítsen részletes 3D-objektumokat egyetlen képekből a Stable Zero123 segítségével.

A Stability AI korlátai

Az új felhasználók számára meredek a tanulási görbe.

Stability AI árak

Egy kredit: 0,01 USD (minimum 25 kredit vásárlása szükséges, és minden funkció 1–20 kredit között használ)

Stability AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: A negatív utasítások segítenek eltávolítani a nem kívánt elemeket az AI által generált képekből. Megadhat olyan kizárásokat, mint „nincs szöveg”, „nincs elmosódás” vagy „nincs vízjel”, hogy hatékonyabban finomítsa a kép kimenetét.

7. Hugging Face (a legalkalmasabb széles körű ML-modellek eléréséhez)

via Hugging Face

Az AI fejlesztés könnyebben elérhetővé válik egy olyan platformmal, amely egyszerűsíti az NLP feladatokat, mint például a szövegek osztályozása, fordítása és összefoglalása. A Hugging Face számos előre betanított modellt, felhasználóbarát eszközt és együttműködő közösséget kínál. Nyílt forráskódú megközelítése és modelljei ideálisak a különböző AI kihívások megoldásához.

A Hugging Face legjobb funkciói

Fedezze fel a különböző NLP feladatokhoz előre betanított modellek hatalmas könyvtárát.

Egyszerűsítse a modell telepítését a könnyen használható Transformers API segítségével.

Csatlakozzon egy aktív közösséghez, ossza meg tudását és innovációit!

Legyen naprakész a legmodernebb eszközökkel és a gyakori fejlesztésekkel!

A Hugging Face korlátai

A Hugging Face modellek többsége nagy méretű, ezért nehéz velük dolgozni, ha nem állnak rendelkezésre nagy teljesítményű rendszerek, például GPU-k.

A modell architektúrájának megtekintéséhez vizualizációs eszközökre van szükség.

Hugging Face árak

HF Hub: Ingyenes

Pro fiók : 9 USD/hó

Enterprise Hub : 20 USD/hó felhasználónként

Spaces Hardware: 0 dollár/óra áron

Következtetés végpontok: 0,032 USD/óra áron

Hugging Face értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Hugging Face-ről a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik véleménye szerint:

A Hugging Face kiváló kiindulási pont NLP-projektekhez; kiválóan alkalmas prototípusok készítésére és NLP-feladatokhoz szükséges folyamatok fejlesztésére is, legyen szó általános feladatokról, mint például a beágyazott reprezentáció, vagy specifikus feladatokról, mint például a SQUAD-modellek és adatkészletek.

A Hugging Face kiváló kiindulási pont NLP-projektekhez; kiválóan alkalmas prototípusok készítésére és NLP-feladatokhoz szükséges folyamatok fejlesztésére is, legyen szó általános feladatokról, mint például a beágyazott reprezentáció, vagy specifikus feladatokról, mint például a SQUAD-modellek és adatkészletek.

8. IBM Watson (A legjobb AI-megoldások adatelemzés, automatizálás és iparág-specifikus felhasználási esetekhez)

az IBM Watson segítségével

Az IBM Watson eszközöket biztosít adatelemzők, fejlesztők és elemzők számára a modellek létrehozásának és az adatfolyamatok egyszerűsítéséhez. Támogatja az adatelőkészítéstől a komplex modellek kezeléséig terjedő feladatokat, lehetővé téve a gyorsabb döntéshozatalt.

A Watson Studio a növekvő igényekkel együtt bővíthető, és olyan iparágakat támogat, mint az egészségügy és a pénzügy, lehetővé téve a testreszabást az egyedi kihívásokhoz. Emellett integrálható az IBM felhőszolgáltatásaival, így átfogó megoldást kereső csapatok számára alternatívát kínál a Microsoft Copilot-tal szemben.

Az IBM Watson legjobb funkciói

Tisztítsa meg és készítse elő az adatokat a pontosabb modellek képzéséhez

Készítsen egyedi gépi tanulási modelleket konkrét üzleti igényekhez

Integrálja az IBM Cloud és más szolgáltatásokkal a rugalmas számítástechnika érdekében.

Dolgozzon együtt a beépített eszközökkel az adatok és betekintések megosztásához.

Az IBM Watson korlátai

Komplex felület, amely kevésbé technikai felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

A magasabb költségek nem feltétlenül alkalmasak a szűkebb költségvetéssel rendelkező kisebb szervezetek számára.

IBM Watson árak

Egyedi árazás

IBM Watson értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-alkalmazások a munkafolyamatok optimalizálásához

9. Hotpot. ai (A kreatív tartalom generálásának egyszerűsítéséhez a legalkalmasabb)

Gondolt már arra, hogy egyszerű ötleteket digitális művészetbe alakítson? A Hotpot.ai tele van olyan eszközökkel, amelyekkel ez megvalósítható.

A lenyűgöző AI-avatárok létrehozásától a régi fotók helyreállításáig vagy a nem kívánt objektumok eltávolításáig ez a program biztosítja a kreativitásához szükséges lehetőségeket. Ha kíváncsi az AI-művészet példáira, a Hotpot számos eszközt kínál, amelyek segítenek megvalósítani ötleteit, miközben személyes hangulatot adnak projektjeinek.

A Hotpot.ai legjobb funkciói

Használjon platformspecifikus sablonokat marketingorientált képek létrehozásához.

Hozzáférés az AI által generált stock fotók adatbázisához kereskedelmi projektekhez

Kísérletezzen a különböző beépített eszközökkel a képek módosításához és javításához.

Tervezze meg termékének vizuális megjelenését a Device MockUps és Graphics segítségével.

A Hotpot.ai korlátai

Más művészeti alkotási platformokhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

A végleges elkészítés után szerkesztés nem lehetséges.

Hotpot. ai árak

1000 kredit: 12 dollár

2500 kredit: 30 dollár

5000 kredit: 60 dollár

10 000 kredit: 120 dollár

20 000 kredit: 240 dollár

Hotpot. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: A pontos stílusú témákkal ellátott utasítások, mint például a „filmes világítás” vagy az „izometrikus perspektíva”, jobb eredményeket hoznak. A leíró stílusokkal való kísérletezés segít finomhangolni az AI által generált képeket, hogy azok professzionálisabb megjelenésűek legyenek.

10. Simplified (A legjobb AI-alapú tervezéshez és tartalomkészítéshez)

via Simplified

A Simplified, az egyik legjobb Dall-E alternatíva, AI-vezérelt eszközökkel valósítja meg kreatív elképzeléseit a művészet, a szövegírás és a közösségi média területén. A vizuális elemek tervezésétől az AI által generált tartalom írásáig a platform mindent egyetlen kattintással elvégez, és több millió ingyenes sablonhoz és erőforráshoz biztosít hozzáférést.

A Simplified valóban leegyszerűsíti a tervezést, az írási és marketingmenedzsmentet. Kódolás nélküli szerkesztőt, sablonokat, márkakészleteket, több munkaterületet és alkalmazáson belüli publikálási lehetőséget kínál a tartalomkészítés és a munkafolyamatok szervezésének támogatására.

Egyszerűsített legjobb funkciók

Hozzon létre egységes dizájnokat márkakészletekkel az egységes vizuális stílus érdekében.

A háttér azonnali eltávolítása a gyorsabb szerkesztés érdekében

Személyre szabhatja a vizuális elemeket professzionális sablonokkal, beleértve az animációkészítőket is.

A mágikus átméretező eszközzel könnyedén átméretezheti a képeket a különböző platformokhoz.

Egyszerűsített korlátozások

A platform kiterjedt funkciói és sablonjai miatt meredek a tanulási görbe.

A kissé zsúfolt felületen nehéz lehet megtalálni a konkrét eszközöket.

Egyszerűsített árazás

Simplified One: 29,99 USD/hó felhasználónként

Egyszerűsített növekedés: 119,99 USD/hó 5 felhasználó esetén

Egyszerűsített vállalati megoldás: Egyedi árazás

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (280+ értékelés)

Mit mondanak a Simplified-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy a Simplified milyen egyszerűvé teszi a tartalomkészítést. Az intuitív kialakítás, a remek sablonok és az AI-alapú eszközök segítségével gyorsan készíthetőek kiváló minőségű grafikák, videók és bejegyzések. Mivel ez egy all-in-one megoldás, többé nincs szükségem több eszközre.

Imádom, hogy a Simplified milyen egyszerűvé teszi a tartalomkészítést. Az intuitív kialakítás, a remek sablonok és az AI-alapú eszközök segítségével gyorsan készíthetőek kiváló minőségű grafikák, videók és bejegyzések. Mivel ez egy all-in-one megoldás, többé nincs szükségem több eszközre.

📖 Olvassa el még: A legjobb tervezési visszajelzési eszközök kreatív csapatok számára

Miért a ClickUp a legjobb Deep AI alternatíva?

Ezek a DeepAI alternatívák minden eddiginél egyszerűbbé teszik a szövegek képekké alakítását, sőt, az Ön igényeinek megfelelő egyedi AI modellek létrehozását és betanítását is. Ezekkel a hatékony eszközökkel időt takaríthat meg és fokozhatja kreativitását.

Az egyetlen hátrány? Ezek az alkalmazások nem támogatják a zökkenőmentes kreatív munkafolyamatokat a kezdetektől a végéig.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. Az önálló eszközökkel ellentétben a ClickUp az egész kreatív folyamatot egy helyen egyesíti – a kampánykoncepciók brainstormingjától és az eszközök előállításának kezelésétől a feladatok kiosztásáig, a visszajelzésekkel kapcsolatos együttműködésig és a határidők nyomon követéséig. Ez az a hiányzó láncszem, amely a szétszórt ötleteket és egymástól független eszközöket koherens, hatékony és skálázható kreatív folyamatokká alakítja.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és használja az AI-t a folyamatok átfogó optimalizálására.